佛說犯戒罪報輕重經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說犯戒罪報輕重經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪定覺，往至世尊所，頭面禮足却住一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲請問。唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪定覺，往至世尊所，頭面禮足却住一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲請問。唯願聽許。」

佛告目連：「聽汝所問。當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「聽汝所問。當為汝說。」

目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛語，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波夜提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾所不饒益罪？唯願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛語，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波夜提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾所不饒益罪？唯願解說。」

佛告目連：「諦聽諦聽。當為汝說。若比丘、比丘尼無慚無愧，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王天壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「諦聽諦聽。當為汝說。若比丘、比丘尼無慚無愧，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王天壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。」

佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽一千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽一千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。」

佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波夜提。如夜摩天壽二千歲，墮泥犁中，於人間數二十億四十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波夜提。如夜摩天壽二千歲，墮泥犁中，於人間數二十億四十千歲。」

佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。」

佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲，墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲，墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。」

佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數九百二十一億六十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數九百二十一億六十千歲。」

時尊者目連聞佛所說歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者目連聞佛所說歡喜奉行。

爾時尊者目連即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者目連即說偈言：

「因緣輕慢故， 命終墮惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣輕慢故， 命終墮惡道；

因緣修善者， 於此生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣修善者， 於此生天上。

緣斯修福業， 離惡得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣斯修福業， 離惡得解脫；

不善觀因緣， 身壞入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善觀因緣， 身壞入惡道。

比丘謹慎樂， 放逸多憂譴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘謹慎樂， 放逸多憂譴，

變諍小致大， 積惡入火𤆶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變諍小致大， 積惡入火𤆶。

持戒福致喜， 破戒有懼心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒福致喜， 破戒有懼心，

永斷三界漏， 爾乃得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷三界漏， 爾乃得涅槃。

戒德可恃怙， 福報常隨己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒德可恃怙， 福報常隨己，

見法為人長， 眾遠三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法為人長， 眾遠三惡道。

戒慎除恐畏， 福德三界尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒慎除恐畏， 福德三界尊，

鬼龍蛇毒害， 不犯持戒人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼龍蛇毒害， 不犯持戒人。

神仙五通人， 造世諸呪術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神仙五通人， 造世諸呪術，

為諸慚愧者， 斷諸無慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸慚愧者， 斷諸無慚愧。

如來制禁戒， 半月半月說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來制禁戒， 半月半月說，

已說戒利益， 稽首禮諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說戒利益， 稽首禮諸佛。」