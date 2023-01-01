佛說犯戒罪報輕重經
後漢 安世高譯1卷CBETA T1467a少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說犯戒罪報輕重經
佛說犯戒罪報輕重經
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後漢安息三藏安世高譯
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如是我聞：
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一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪定覺，往至世尊所，頭面禮足却住一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲請問。唯願聽許。」
一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪定覺，往至世尊所，頭面禮足却住一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲請問。唯願聽許。」
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佛告目連：「聽汝所問。當為汝說。」
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目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛語，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波夜提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾所不饒益罪？唯願解說。」
目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛語，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波夜提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾所不饒益罪？唯願解說。」
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佛告目連：「諦聽諦聽。當為汝說。若比丘、比丘尼無慚無愧，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王天壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。」
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佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽一千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。」
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佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波夜提。如夜摩天壽二千歲，墮泥犁中，於人間數二十億四十千歲。」
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佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。」
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佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲，墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。」
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佛告目連：「無慚無愧，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數九百二十一億六十千歲。」
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時尊者目連聞佛所說歡喜奉行。
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爾時尊者目連即說偈言：
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「因緣輕慢故， 命終墮惡道；
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因緣修善者， 於此生天上。
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緣斯修福業， 離惡得解脫；
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不善觀因緣， 身壞入惡道。
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比丘謹慎樂， 放逸多憂譴，
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變諍小致大， 積惡入火𤆶。
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持戒福致喜， 破戒有懼心，
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永斷三界漏， 爾乃得涅槃。
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戒德可恃怙， 福報常隨己，
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見法為人長， 眾遠三惡道。
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戒慎除恐畏， 福德三界尊，
戒慎除恐畏， 福德三界尊，
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鬼龍蛇毒害， 不犯持戒人。
鬼龍蛇毒害， 不犯持戒人。
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神仙五通人， 造世諸呪術，
神仙五通人， 造世諸呪術，
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為諸慚愧者， 斷諸無慚愧。
為諸慚愧者， 斷諸無慚愧。
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如來制禁戒， 半月半月說，
如來制禁戒， 半月半月說，
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已說戒利益， 稽首禮諸佛。」
已說戒利益， 稽首禮諸佛。」
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