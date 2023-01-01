鼻奈耶卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻奈耶卷第九

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。波斯匿大臣伊沙多富蘭那㩉跋提見諦人，將諸比丘往看軍馬。諸比丘亦有親里在軍中，留比丘住三日。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家為道，必當傳彼此語。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘在軍中，不得過再宿，若過者墮。」拘薩羅波斯匿王講武戲軍，諸比丘往看。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子非其所習而來觀看。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，講武戲軍、若觀軍鹵簿幢麾者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。波斯匿大臣伊沙多富蘭那㩉跋提見諦人，將諸比丘往看軍馬。諸比丘亦有親里在軍中，留比丘住三日。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家為道，必當傳彼此語。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘在軍中，不得過再宿，若過者墮。」拘薩羅波斯匿王講武戲軍，諸比丘往看。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子非其所習而來觀看。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，講武戲軍、若觀軍鹵簿幢麾者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘常與十七群比丘共諍。六群比丘自恃豪姓，打十七群比丘。諸長者見，自相謂言：「云何比丘比丘自相打？」十二法比丘聞，往具白世尊。世尊告曰：「若比丘瞋比丘，打者，墮。」時六群比丘瞋，舉杖相恐，以手相搏。十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得舉杖相恐，以手相搏者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘常與十七群比丘共諍。六群比丘自恃豪姓，打十七群比丘。諸長者見，自相謂言：「云何比丘比丘自相打？」十二法比丘聞，往具白世尊。世尊告曰：「若比丘瞋比丘，打者，墮。」時六群比丘瞋，舉杖相恐，以手相搏。十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得舉杖相恐，以手相搏者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀弟子難陀語跋難陀弟子言：「我欲有所至，可逐我到彼。」便然共往。路逢一女人，難陀便將覆屏處為不淨行。跋難陀弟子見，還語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊因此事，集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘見犯罪藏匿經一宿者，貝夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀弟子難陀語跋難陀弟子言：「我欲有所至，可逐我到彼。」便然共往。路逢一女人，難陀便將覆屏處為不淨行。跋難陀弟子見，還語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊因此事，集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘見犯罪藏匿經一宿者，貝夜提。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子便作是念：「此弟子辱我小弟，今當報之。」便語弟子言：「我欲有所至，著衣持鉢隨我來，亦當語檀越好供養汝。」即相隨去。處處將行，從一家至一家。視日欲中撾揵稚，時過便語弟子：「汝還舍衛，我不喜與汝共行。」即還向祇桓，日已過中，比丘食已竟。即往白世尊。世尊告曰：「若比丘語比丘，作是語：『我欲有所至，共我到彼，當語檀越好供養汝。』將去之後復作是語：『汝去。比丘！我不喜與汝共行，我樂獨行。』作如是調誑者，墮。」(非上難陀，同字耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子便作是念：「此弟子辱我小弟，今當報之。」便語弟子言：「我欲有所至，著衣持鉢隨我來，亦當語檀越好供養汝。」即相隨去。處處將行，從一家至一家。視日欲中撾揵稚，時過便語弟子：「汝還舍衛，我不喜與汝共行。」即還向祇桓，日已過中，比丘食已竟。即往白世尊。世尊告曰：「若比丘語比丘，作是語：『我欲有所至，共我到彼，當語檀越好供養汝。』將去之後復作是語：『汝去。比丘！我不喜與汝共行，我樂獨行。』作如是調誑者，墮。」(非上難陀，同字耳)

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。佛從舍衛欲詣拘薩羅界，中道無有村落，依一山宿。有一摩訶羅比丘，負大腐木來欲然火。有黑虺蛇木中來出，比丘怖懼便失聲喚。諸比丘聞，謂為被賊，即前問：「何以驚喚？」比丘如事答。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘不病，於露地聚薪草牛屎糠樹葉然火。若自然、教他然者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。佛從舍衛欲詣拘薩羅界，中道無有村落，依一山宿。有一摩訶羅比丘，負大腐木來欲然火。有黑虺蛇木中來出，比丘怖懼便失聲喚。諸比丘聞，謂為被賊，即前問：「何以驚喚？」比丘如事答。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘不病，於露地聚薪草牛屎糠樹葉然火。若自然、教他然者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者舍利弗來辭佛及比丘僧，欲六十日普行分衛。時加羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行分衛，即來詣佛所，頭面禮足在一面坐。迦羅檀提白世尊言：「尊者舍利弗懈慢，不辭別世尊及比丘僧，欲於人間普行分衛。」時世尊即勅一比丘僧：「汝往詣舍利弗所，『世尊來呼汝。』」時比丘即從坐起，頭面禮足而去，詣舍利弗所：「世尊使我來呼舍利弗。」舍利弗與此比丘詣如來所，頭面禮足在一面坐。世尊告舍利弗言：「汝向者去不久，有此比丘來言：『舍利弗不辭佛及比丘僧，欲於人間普行分衛。』」舍利弗白佛言：「所周行處未曾失旨，無不辭眾而行。但此比丘所白事誤。譬如髦牛截兩角却，將人間行，無復觝突人意。我亦如是，未曾懈慢，不辭眾而行。譬如此地含容穢惡，大小行地亦不作此言：『當載此置此。』我亦如是，與地無異，豈當懈慢不辭眾而行？」時迦羅檀提比丘從坐起，禮舍利弗足悔過：「舍利弗！悔過，願恕。我如癡不及，我今云何謗舍利弗淨行？我自前犯此妄語，願舍利弗受我悔過。」時世尊告舍利弗言：「時受悔過，勿令此比丘於此座上頭破七分。」時舍利弗承佛教，即受其悔過。世尊告曰：「若比丘，比丘僧常法辭比丘僧，僧聽使行。後比丘證言不如法辭比丘僧。初可，後違者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者舍利弗來辭佛及比丘僧，欲六十日普行分衛。時加羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行分衛，即來詣佛所，頭面禮足在一面坐。迦羅檀提白世尊言：「尊者舍利弗懈慢，不辭別世尊及比丘僧，欲於人間普行分衛。」時世尊即勅一比丘僧：「汝往詣舍利弗所，『世尊來呼汝。』」時比丘即從坐起，頭面禮足而去，詣舍利弗所：「世尊使我來呼舍利弗。」舍利弗與此比丘詣如來所，頭面禮足在一面坐。世尊告舍利弗言：「汝向者去不久，有此比丘來言：『舍利弗不辭佛及比丘僧，欲於人間普行分衛。』」舍利弗白佛言：「所周行處未曾失旨，無不辭眾而行。但此比丘所白事誤。譬如髦牛截兩角却，將人間行，無復觝突人意。我亦如是，未曾懈慢，不辭眾而行。譬如此地含容穢惡，大小行地亦不作此言：『當載此置此。』我亦如是，與地無異，豈當懈慢不辭眾而行？」時迦羅檀提比丘從坐起，禮舍利弗足悔過：「舍利弗！悔過，願恕。我如癡不及，我今云何謗舍利弗淨行？我自前犯此妄語，願舍利弗受我悔過。」時世尊告舍利弗言：「時受悔過，勿令此比丘於此座上頭破七分。」時舍利弗承佛教，即受其悔過。世尊告曰：「若比丘，比丘僧常法辭比丘僧，僧聽使行。後比丘證言不如法辭比丘僧。初可，後違者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時沙彌羅云舍利弗弟子，夜不聽使房中宿，所向諸房皆不聽宿。唯有一客比丘房無人，羅云於中宿。臥未久復有一客比丘至，言：「汝是沙彌，避我大沙門去。」即牽曳出。時羅云墮淚，行詣如來廁。入廁屋，持如來一隻屐枕頭如眠。有一惡蛇常居此廁，先出求食，中夜暴風雨，蛇走來趣廁。諸佛常法，夜三時觀眾生，誰應得度？見羅云正爾當為惡蛇所害。時世尊即以三昧力往至廁上，時如來三彈指，羅云即覺。世尊問：「汝是誰？」沙彌答：「是羅云。」世尊問：「何以於此眠？」羅云具白世尊。時如來左肘擁羅云頭，將至石室。平旦世尊集和合僧，告諸比丘言：「此沙彌無父無母，唯仰和上阿闍梨隨時看視。不看者，誰當看？從今已往，聽沙彌與大比丘再宿，過者墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時沙彌羅云舍利弗弟子，夜不聽使房中宿，所向諸房皆不聽宿。唯有一客比丘房無人，羅云於中宿。臥未久復有一客比丘至，言：「汝是沙彌，避我大沙門去。」即牽曳出。時羅云墮淚，行詣如來廁。入廁屋，持如來一隻屐枕頭如眠。有一惡蛇常居此廁，先出求食，中夜暴風雨，蛇走來趣廁。諸佛常法，夜三時觀眾生，誰應得度？見羅云正爾當為惡蛇所害。時世尊即以三昧力往至廁上，時如來三彈指，羅云即覺。世尊問：「汝是誰？」沙彌答：「是羅云。」世尊問：「何以於此眠？」羅云具白世尊。時如來左肘擁羅云頭，將至石室。平旦世尊集和合僧，告諸比丘言：「此沙彌無父無母，唯仰和上阿闍梨隨時看視。不看者，誰當看？從今已往，聽沙彌與大比丘再宿，過者墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘生此惡念。觀如來說法。我悉知犯。此惡法者不足以為罪。時眾多比丘聞闡怒比丘生此惡念：「觀如來說法，我悉知，犯惡法者不足為罪。」時眾多比丘往至闡怒比丘所，語闡怒比丘言：「審有是語：『觀如來說法我悉知，犯惡法者不足為罪。』耶？」闡怒比丘答言：「此事信然。世尊說法我悉知，犯惡法者不足為罪。」諸比丘語：「止止。闡怒！莫作是語，亦莫謗如來。謗如來者，現世不得善。世尊無數方便說犯罪惡。汝今闡怒捨此倒見。」諸比丘諫而不肯隨，諸比丘不知當云何，往白世尊。世尊告曰：「若比丘生此惡念：『觀如來說法我悉知，犯惡事者不足為罪。』善比丘再三諫，從諫者可，不從諫者墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘生此惡念。觀如來說法。我悉知犯。此惡法者不足以為罪。時眾多比丘聞闡怒比丘生此惡念：「觀如來說法，我悉知，犯惡法者不足為罪。」時眾多比丘往至闡怒比丘所，語闡怒比丘言：「審有是語：『觀如來說法我悉知，犯惡法者不足為罪。』耶？」闡怒比丘答言：「此事信然。世尊說法我悉知，犯惡法者不足為罪。」諸比丘語：「止止。闡怒！莫作是語，亦莫謗如來。謗如來者，現世不得善。世尊無數方便說犯罪惡。汝今闡怒捨此倒見。」諸比丘諫而不肯隨，諸比丘不知當云何，往白世尊。世尊告曰：「若比丘生此惡念：『觀如來說法我悉知，犯惡事者不足為罪。』善比丘再三諫，從諫者可，不從諫者墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘故習惡見，不親近比丘僧，與六群比丘為伴，受六群教。諸比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘習惡見，已擯出，若與坐臥、言語者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘故習惡見，不親近比丘僧，與六群比丘為伴，受六群教。諸比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘習惡見，已擯出，若與坐臥、言語者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者目揵連有二沙彌，不持戒、習惡法，在祇桓外各各為惡。諸比丘見，語沙彌言：「世尊無數方便說婬不淨，向婬念婬、婬意熾盛婬之惡露。汝等云何習此不淨？」時沙彌答：「我等亦見如來說法，其習婬者無有罪。」諸比丘復語：「汝為沙彌，莫作是語，言：『世尊說法犯婬無罪。』莫謗如來，其謗如來現身不得善。汝今沙彌，可捨惡見。」時沙彌不從比丘諫。諸比丘不知云何，往白世尊。世尊告曰：「若沙彌作是語：『如來說法犯婬無罪。』時比丘來諫：『汝沙彌莫作是語：「世尊說法犯婬無罪。」莫謗如來，謗如來者現身不善。』若沙彌從諫者善，不從者比丘當語沙彌作是語：『從今以往不得禮如來世尊，亦不得逐比丘行。如諸沙彌，應得與大比丘再宿，汝今無是。汝今促去，不復得住此。』若比丘知此沙彌已被擯，將行作使、若同止一宿者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者目揵連有二沙彌，不持戒、習惡法，在祇桓外各各為惡。諸比丘見，語沙彌言：「世尊無數方便說婬不淨，向婬念婬、婬意熾盛婬之惡露。汝等云何習此不淨？」時沙彌答：「我等亦見如來說法，其習婬者無有罪。」諸比丘復語：「汝為沙彌，莫作是語，言：『世尊說法犯婬無罪。』莫謗如來，其謗如來現身不得善。汝今沙彌，可捨惡見。」時沙彌不從比丘諫。諸比丘不知云何，往白世尊。世尊告曰：「若沙彌作是語：『如來說法犯婬無罪。』時比丘來諫：『汝沙彌莫作是語：「世尊說法犯婬無罪。」莫謗如來，謗如來者現身不善。』若沙彌從諫者善，不從者比丘當語沙彌作是語：『從今以往不得禮如來世尊，亦不得逐比丘行。如諸沙彌，應得與大比丘再宿，汝今無是。汝今促去，不復得住此。』若比丘知此沙彌已被擯，將行作使、若同止一宿者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時毘舍佉無夷羅母著百種金瓔珞，往詣世尊所。毘舍佉無夷羅母中道便作是念：「我今往見世尊，著瓔珞非我禮。」即脫瓔珞，白㲲裹，付一婢使。時無夷羅母前禮佛足在一面坐。時世尊與說種種微妙法。說法已即從坐起，禮佛而去。時此婢使忘金瓔珞。時阿難見，即取舉之。便懷狐疑：「我不犯墮婆？」即白世尊。世尊告曰：「若比丘手捉金寶瓔珞、若教人取者，墮。除其僧園中得金寶。當遍令無人取者，停九十日。停九十日復令無人取者，停三歲。復令無人取者，以供僧事。若三歲後有主來索者，持僧物償。此是應取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時毘舍佉無夷羅母著百種金瓔珞，往詣世尊所。毘舍佉無夷羅母中道便作是念：「我今往見世尊，著瓔珞非我禮。」即脫瓔珞，白㲲裹，付一婢使。時無夷羅母前禮佛足在一面坐。時世尊與說種種微妙法。說法已即從坐起，禮佛而去。時此婢使忘金瓔珞。時阿難見，即取舉之。便懷狐疑：「我不犯墮婆？」即白世尊。世尊告曰：「若比丘手捉金寶瓔珞、若教人取者，墮。除其僧園中得金寶。當遍令無人取者，停九十日。停九十日復令無人取者，停三歲。復令無人取者，以供僧事。若三歲後有主來索者，持僧物償。此是應取。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不染新衣而著。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家學道，不染衣而著，與俗人何異？」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘得新衣，當染作三色，青、皂、木蘭。若比丘不染作三色青皂木蘭者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不染新衣而著。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家學道，不染衣而著，與俗人何異？」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘得新衣，當染作三色，青、皂、木蘭。若比丘不染作三色青皂木蘭者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。王波斯匿別作浴室，問諸阿逸：「今日應浴不？」諸比丘答曰：「今日應浴。」王語比丘：「於我浴室浴。」諸比丘，或早食時浴、或食後浴、或夜浴。波斯匿王夜來欲浴，諸比丘洗，王不得浴。竟夜欲曉，方乃得浴。王便作是念：「我不見如來即還城者，非是我宜。」時王波斯匿即詣佛所，頭面作禮在一面坐。佛知而問王：「時猶未曉，王從何來？」王具白世尊。時佛為王說種種法，默然住。王聞說法已，即從坐起，頭面禮足而去。世尊見王去不久，集和合僧，備十功德，世尊與沙門結戒：「若比丘半月一浴，過者貝逸提。此應時春後一月、半歲前一月，此應得浴。除其熱風雨、僧作、著路行，此常得浴。」(六十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。王波斯匿別作浴室，問諸阿逸：「今日應浴不？」諸比丘答曰：「今日應浴。」王語比丘：「於我浴室浴。」諸比丘，或早食時浴、或食後浴、或夜浴。波斯匿王夜來欲浴，諸比丘洗，王不得浴。竟夜欲曉，方乃得浴。王便作是念：「我不見如來即還城者，非是我宜。」時王波斯匿即詣佛所，頭面作禮在一面坐。佛知而問王：「時猶未曉，王從何來？」王具白世尊。時佛為王說種種法，默然住。王聞說法已，即從坐起，頭面禮足而去。世尊見王去不久，集和合僧，備十功德，世尊與沙門結戒：「若比丘半月一浴，過者貝逸提。此應時春後一月、半歲前一月，此應得浴。除其熱風雨、僧作、著路行，此常得浴。」(六十竟)

佛世尊遊鞞舍梨獼猴江石室所。當於爾時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射，筈筈相拄。時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛，遙見諸童子共射筈筈相續，即往詣射所，語童子言：「汝等共射雖為奇特，不如我工。」諸童子即授弓箭。迦留陀夷問：「欲使我射何等物？」當於爾時有一鵄在上飛，諸童子言：「仰射此鳥。」迦留陀夷即以四角叉箭射鵄，叉箭叉鵄令住空不得飛。童子復言：「不殺此鳥，何以為工巧？」迦留陀夷問：「欲射何處？」童子言：「射右眼。」即射右眼，鳥墮地死。諸童子往白世尊。世尊告曰：「若比丘斷眾生命者，墮。」(佛及洴沙王、迦留陀夷三人，無比射也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊鞞舍梨獼猴江石室所。當於爾時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射，筈筈相拄。時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛，遙見諸童子共射筈筈相續，即往詣射所，語童子言：「汝等共射雖為奇特，不如我工。」諸童子即授弓箭。迦留陀夷問：「欲使我射何等物？」當於爾時有一鵄在上飛，諸童子言：「仰射此鳥。」迦留陀夷即以四角叉箭射鵄，叉箭叉鵄令住空不得飛。童子復言：「不殺此鳥，何以為工巧？」迦留陀夷問：「欲射何處？」童子言：「射右眼。」即射右眼，鳥墮地死。諸童子往白世尊。世尊告曰：「若比丘斷眾生命者，墮。」(佛及洴沙王、迦留陀夷三人，無比射也)

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。六群比丘常與十七群比丘共諍，二群共著道行。六群比丘語十七群比丘言：「汝等前行蹈殺虫，犯貝逸提。可時來向我悔過。」時此十七群比丘即向悔過。諸十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘不殺虫，證言殺虫者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。六群比丘常與十七群比丘共諍，二群共著道行。六群比丘語十七群比丘言：「汝等前行蹈殺虫，犯貝逸提。可時來向我悔過。」時此十七群比丘即向悔過。諸十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘不殺虫，證言殺虫者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘在靜室坐禪，時天甚熱各各欲睡。諸比丘以指相挃，驚禪比丘，覺欠，復以指挃口中。諸十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘禪，以指挃驚，覺欠，復以指挃口中者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘在靜室坐禪，時天甚熱各各欲睡。諸比丘以指相挃，驚禪比丘，覺欠，復以指挃口中。諸十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘禪，以指挃驚，覺欠，復以指挃口中者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘在靜室坐禪，時天甚熱各各欲睡。諸比丘以水相灑，驚禪比丘。比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得以水相灑驚禪者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘在靜室坐禪，時天甚熱各各欲睡。諸比丘以水相灑，驚禪比丘。比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得以水相灑驚禪者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐，夏坐已著衣持鉢詣舍衛國。中道過一邑，問中人：「此間得止宿不？」人指示一寡婦家：「此中得住。」尊者阿那律即往此家，語言：「大妹！此間得住不？」阿那律面首白淨，婦人見婬意起，答言：「得宿。」即與淨掃房室敷床使坐在內，辦種種飲食。日已向暮，持水來洗手，持食來：「沙門可食。」阿那律答：「我今一食，不向暮飯。」婦人便作是念：「今雖不食，暮必與我臥。」更好布床使臥。婦人自食已，然油明燈。時此婦人即床頭立，前牽引阿那律衣裳，欲作不淨行。阿那律答：「梵行淨，不得從汝意。世尊無數方便說婬不淨，向婬念婬、婬意熾盛。」婦人竟夜擾阿那律。婦人便作是念：「此必清淨沙門，非不淨人。」便心開意解，向阿那律。阿那律為說種種深法，即時婦人壞二十億惡，得須陀洹，見諦得果。即從坐起，頭面禮阿那律足：「我今日已往歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆夷，盡命不殺生。願尊者阿那律受我請，於此間食。」阿那律默然受請。婦人入內辦種種食，行清淨水，手自授食。食已行水，在前長跪白阿那律言：「盡命受我請衣被飲食床臥病瘦醫藥。」阿那律默然受請。阿那律為說法已，即從坐起而去，詣舍衛國至世尊所，頭面禮足在一面坐。佛問阿那律：「於夏坐中無所乏少婆？」阿那律白佛：「無所乏少。」時阿那律以此事具白世尊。世尊告曰：「阿那律！譬如四毒蛇同一室住，寧與惡蛇同處，不與女人同床坐。譬如有明人，王教令之：『守此四蛇，食飲不失時節。若一蛇瞋，殺汝不疑。』語此人：『從汝所宜。』時此人便捨去，復值五拔刀賊欲殺。云何阿那律！此人畏四蛇得脫，復值五賊。趣得免之，復值六怨家常伺其便，今適相逢殺汝不疑。復得脫去，前有空舍欲入中藏，見舍空無所有，捫摸四壁值瓶器皆空。有一人來語此人言：『今有賊來可時避去。』適出門遇賊。復得免去，前值山水流駛，墮水死者無數人，所立處復有狼虎欲來害人，意欲渡水無有舟船，便作是念：『我以何方便得渡此水？』即收草木縛以為筏，手足排水，得到彼岸，得脫四蛇、五賊、六怨家、空舍賊，山水虎狼得度，婆羅門得活。」佛告阿那律：「所以引喻者，當解此義。蛇所居，以喻此身。身肥白好，由父母得長，此亦無常是壞敗法。四蛇者，是四大，地界水火風界各各增，則死不疑。五賊者，喻五陰，色痛想行識。六怨家者，喻六入。空聚者，喻六情，眼耳鼻舌身意處。觀眼眼空，觀耳鼻舌身心心空。出門見賊者，外六塵。山水者，四使，欲界欲使、不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐，夏坐已著衣持鉢詣舍衛國。中道過一邑，問中人：「此間得止宿不？」人指示一寡婦家：「此中得住。」尊者阿那律即往此家，語言：「大妹！此間得住不？」阿那律面首白淨，婦人見婬意起，答言：「得宿。」即與淨掃房室敷床使坐在內，辦種種飲食。日已向暮，持水來洗手，持食來：「沙門可食。」阿那律答：「我今一食，不向暮飯。」婦人便作是念：「今雖不食，暮必與我臥。」更好布床使臥。婦人自食已，然油明燈。時此婦人即床頭立，前牽引阿那律衣裳，欲作不淨行。阿那律答：「梵行淨，不得從汝意。世尊無數方便說婬不淨，向婬念婬、婬意熾盛。」婦人竟夜擾阿那律。婦人便作是念：「此必清淨沙門，非不淨人。」便心開意解，向阿那律。阿那律為說種種深法，即時婦人壞二十億惡，得須陀洹，見諦得果。即從坐起，頭面禮阿那律足：「我今日已往歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆夷，盡命不殺生。願尊者阿那律受我請，於此間食。」阿那律默然受請。婦人入內辦種種食，行清淨水，手自授食。食已行水，在前長跪白阿那律言：「盡命受我請衣被飲食床臥病瘦醫藥。」阿那律默然受請。阿那律為說法已，即從坐起而去，詣舍衛國至世尊所，頭面禮足在一面坐。佛問阿那律：「於夏坐中無所乏少婆？」阿那律白佛：「無所乏少。」時阿那律以此事具白世尊。世尊告曰：「阿那律！譬如四毒蛇同一室住，寧與惡蛇同處，不與女人同床坐。譬如有明人，王教令之：『守此四蛇，食飲不失時節。若一蛇瞋，殺汝不疑。』語此人：『從汝所宜。』時此人便捨去，復值五拔刀賊欲殺。云何阿那律！此人畏四蛇得脫，復值五賊。趣得免之，復值六怨家常伺其便，今適相逢殺汝不疑。復得脫去，前有空舍欲入中藏，見舍空無所有，捫摸四壁值瓶器皆空。有一人來語此人言：『今有賊來可時避去。』適出門遇賊。復得免去，前值山水流駛，墮水死者無數人，所立處復有狼虎欲來害人，意欲渡水無有舟船，便作是念：『我以何方便得渡此水？』即收草木縛以為筏，手足排水，得到彼岸，得脫四蛇、五賊、六怨家、空舍賊，山水虎狼得度，婆羅門得活。」佛告阿那律：「所以引喻者，當解此義。蛇所居，以喻此身。身肥白好，由父母得長，此亦無常是壞敗法。四蛇者，是四大，地界水火風界各各增，則死不疑。五賊者，喻五陰，色痛想行識。六怨家者，喻六入。空聚者，喻六情，眼耳鼻舌身意處。觀眼眼空，觀耳鼻舌身心心空。出門見賊者，外六塵。山水者，四使，欲界欲使、不

可使、癡使、見使。河水者，三愛是，欲愛、色愛、無色愛。所住處有虎狼者，謂五道生死。度彼岸者，謂泥洹。栰者，八聖道。手足排水者，是勇猛。婆羅門得活者，謂如來、無所著、等正覺。」佛告阿那律：「我與汝等勤苦學道，正可爾耳。是以之故，阿練兒常處樹下空處禪思莫懈。」時世尊因此事為沙門結戒：「若比丘與婦人同共室宿者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可使、癡使、見使。河水者，三愛是，欲愛、色愛、無色愛。所住處有虎狼者，謂五道生死。度彼岸者，謂泥洹。栰者，八聖道。手足排水者，是勇猛。婆羅門得活者，謂如來、無所著、等正覺。」佛告阿那律：「我與汝等勤苦學道，正可爾耳。是以之故，阿練兒常處樹下空處禪思莫懈。」時世尊因此事為沙門結戒：「若比丘與婦人同共室宿者，墮。」

佛世尊遊白善山，時佛中夜起室前經行。時須那剎多比丘協掣子反被拘執，來恐世尊曰：「我天地大神，汝避我去。」世尊告曰：「十八億魔來恐我，不能動一毛，豈當畏反被拘執遙來恐我耶？」明旦世尊告諸比丘：「若比丘自恐人、教人恐者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊白善山，時佛中夜起室前經行。時須那剎多比丘協掣子反被拘執，來恐世尊曰：「我天地大神，汝避我去。」世尊告曰：「十八億魔來恐我，不能動一毛，豈當畏反被拘執遙來恐我耶？」明旦世尊告諸比丘：「若比丘自恐人、教人恐者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏，揵槌以鳴，比丘僧入坐，十七群比丘索衣鉢不知所在。比丘僧會罷，還其衣鉢。十七群比丘語：「汝為沙門，何以盜人衣鉢？」六群比丘答：「戲耳，不盜。」諸比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘戲藏衣鉢戶鑰鍼筒革屣及種種物，自戲藏、若教人藏者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏，揵槌以鳴，比丘僧入坐，十七群比丘索衣鉢不知所在。比丘僧會罷，還其衣鉢。十七群比丘語：「汝為沙門，何以盜人衣鉢？」六群比丘答：「戲耳，不盜。」諸比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘戲藏衣鉢戶鑰鍼筒革屣及種種物，自戲藏、若教人藏者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子賒賣衣與比丘尼，後從借著。既著衣壞，復責他直。十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘賒賣衣與比丘、若比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼，還借著。既著衣壞，復責其直者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子賒賣衣與比丘尼，後從借著。既著衣壞，復責他直。十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘賒賣衣與比丘、若比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼，還借著。既著衣壞，復責其直者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國，中路依他聚宿。爾時村中夫婦共鬪，時婦逃走。尊者摩訶拘致平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國，道逢此婦人，問：「沙門欲何所至？」答言：「至舍衛國。」婦人語沙門言：「貪為伴至舍衛國。」答言：「隨意。」時夫覓婦不知所在，逢一人隨道來，即問行人：「頗見有婦人西向行耶？」行人答言：「有一婦人共一沙門西去。」即瞋恚往逐，捉得沙門：「汝為比丘，將我婦欲何所至？」時比丘答：「我不將行，此自著路行。」即熟打沙門，放使去。至舍衛國，向諸比丘說。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘與婦人同道行，從一村至一村者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國，中路依他聚宿。爾時村中夫婦共鬪，時婦逃走。尊者摩訶拘致平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國，道逢此婦人，問：「沙門欲何所至？」答言：「至舍衛國。」婦人語沙門言：「貪為伴至舍衛國。」答言：「隨意。」時夫覓婦不知所在，逢一人隨道來，即問行人：「頗見有婦人西向行耶？」行人答言：「有一婦人共一沙門西去。」即瞋恚往逐，捉得沙門：「汝為比丘，將我婦欲何所至？」時比丘答：「我不將行，此自著路行。」即熟打沙門，放使去。至舍衛國，向諸比丘說。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘與婦人同道行，從一村至一村者，墮。」

佛遊王舍城迦蘭陀竹園所。慈地比丘數數證尊者沓婆犯僧迦婆施沙。諸比丘聞，往白世尊。世尊集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘證言犯無根僧迦婆施沙法者，貝逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊王舍城迦蘭陀竹園所。慈地比丘數數證尊者沓婆犯僧迦婆施沙。諸比丘聞，往白世尊。世尊集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘證言犯無根僧迦婆施沙法者，貝逸提。」

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一比丘從拘薩羅詣舍衛國，中道至𡂠羅園，與群賊相值。即問諸賊：「君何所至？」答言：「至舍衛國。」沙門語：「相貪為伴。」即與為伴。至舍衛國，賊不著大道行，為羅護人所捉。羅人語群賊言：「此沙門亦作賊耶？」答言：「亦作賊，為最魁首。」即將詣耆老所，具陳事狀。耆老心好道德，言：「此沙門釋子終不作賊，放使去，莫復更爾。」此比丘至舍衛國，語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘知群賊與共行，從一村至一村者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一比丘從拘薩羅詣舍衛國，中道至𡂠羅園，與群賊相值。即問諸賊：「君何所至？」答言：「至舍衛國。」沙門語：「相貪為伴。」即與為伴。至舍衛國，賊不著大道行，為羅護人所捉。羅人語群賊言：「此沙門亦作賊耶？」答言：「亦作賊，為最魁首。」即將詣耆老所，具陳事狀。耆老心好道德，言：「此沙門釋子終不作賊，放使去，莫復更爾。」此比丘至舍衛國，語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘知群賊與共行，從一村至一村者，墮。」

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所。爾時尊者大目揵連將羅閱城內十餘童子為道，集諸年少沙彌七八十人，年未滿二十，次第授具足戒。竹園門外諸沙彌少氣多飢，喚呼索食。世尊知而問阿難：「喚呼涕泣者誰？」阿難白佛：「尊者目揵連在外授諸沙彌七八十人具足戒。飢不得食，是以喚呼。」世尊知而問目揵連：「年未滿二十，汝授具足戒耶？」答：「審爾。世尊！」世尊告曰：「年未滿二十者，不耐寒熱飢渴，亦不堪行道。年滿二十者，耐寒熱飢渴，復能行道。若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者，墮。若授具足戒則非得戒，授者諸沙門犯慚愧罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所。爾時尊者大目揵連將羅閱城內十餘童子為道，集諸年少沙彌七八十人，年未滿二十，次第授具足戒。竹園門外諸沙彌少氣多飢，喚呼索食。世尊知而問阿難：「喚呼涕泣者誰？」阿難白佛：「尊者目揵連在外授諸沙彌七八十人具足戒。飢不得食，是以喚呼。」世尊知而問目揵連：「年未滿二十，汝授具足戒耶？」答：「審爾。世尊！」世尊告曰：「年未滿二十者，不耐寒熱飢渴，亦不堪行道。年滿二十者，耐寒熱飢渴，復能行道。若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者，墮。若授具足戒則非得戒，授者諸沙門犯慚愧罪。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘手自掘地，復教人掘地。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子云何自手掘地，復教人掘地。與耕人何異？」諸十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘自手掘地、若教人掘是置是者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘手自掘地，復教人掘地。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子云何自手掘地，復教人掘地。與耕人何異？」諸十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘自手掘地、若教人掘是置是者，墮。」

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧夏坐四月，供養供給衣裳飲食病瘦醫藥。諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥，或有比丘長請四月外者。諸長者見，自相謂言：「我等許比丘齊四月裏，更無餘調。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘受四月夏坐，往請衣裳病瘦醫藥，除其長請、或時時別請、或本一日請，若長請物者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧夏坐四月，供養供給衣裳飲食病瘦醫藥。諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥，或有比丘長請四月外者。諸長者見，自相謂言：「我等許比丘齊四月裏，更無餘調。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘受四月夏坐，往請衣裳病瘦醫藥，除其長請、或時時別請、或本一日請，若長請物者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時十五日撾揵搥，比丘僧集說戒。尊者闡怒語諸比丘：「我不學此戒。當先問博學毘尼法師，此戒有何義？」諸比丘不知當云何答，往白世尊。世尊告曰：「若比丘說戒日便作是言：『我不學此戒。當先問博學毘尼法師，此戒有何義？』者，墮。」世尊告諸比丘：「若不解戒，當學問比丘、博學毘尼法師，此不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時十五日撾揵搥，比丘僧集說戒。尊者闡怒語諸比丘：「我不學此戒。當先問博學毘尼法師，此戒有何義？」諸比丘不知當云何答，往白世尊。世尊告曰：「若比丘說戒日便作是言：『我不學此戒。當先問博學毘尼法師，此戒有何義？』者，墮。」世尊告諸比丘：「若不解戒，當學問比丘、博學毘尼法師，此不犯。」

佛世尊遊拘捨彌瞿師羅園。拘舍彌比丘喜鬪諍訟罵詈誹謗。時六群比丘自相謂言：「此等比丘罵詈誹謗，我等誦習，明日向說之。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘共諍，默然誦習，明日向說者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊拘捨彌瞿師羅園。拘舍彌比丘喜鬪諍訟罵詈誹謗。時六群比丘自相謂言：「此等比丘罵詈誹謗，我等誦習，明日向說之。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘共諍，默然誦習，明日向說者，墮。」

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園。時瞿舍彌比丘集二十僧，於中悔過。時六群比丘自相謂言：「我等默然起去，使不得悔過。」即從坐起去。十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘，比丘僧斷事未竟默然起去，不囑比坐比丘者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園。時瞿舍彌比丘集二十僧，於中悔過。時六群比丘自相謂言：「我等默然起去，使不得悔過。」即從坐起去。十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘，比丘僧斷事未竟默然起去，不囑比坐比丘者，墮。」

佛世尊遊王舍城耆闍崛山。時六群比丘於大眾中高聲大喚擾亂眾僧。十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得高聲大喚擾亂人。若擾亂者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊王舍城耆闍崛山。時六群比丘於大眾中高聲大喚擾亂眾僧。十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘，不得高聲大喚擾亂人。若擾亂者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者海從拘薩羅至𡂠祇多國。去𡂠祇多國不遠，有龍名阿末提吐，於中住。凶惡暴虐，人不得到其處，象馬駝牛驢皆不得到，鳥亦不得在上飛。時尊者𡂠偈妬平旦著衣持鉢入𡂠祇多國分衛。聞去城不遠，有龍名阿末提吐，兇惡暴虐，人不得到其處，象馬駝牛驢皆不得到其處，鳥亦不得在上飛。分衛已還出城，舉衣鉢洗足舉坐布著肩上，往詣龍所。樹下先三震，拂布尼師檀，結加趺坐。阿末提吐龍聞袈裟臭，即大瞋恚來。尊者海即入三昧。時龍放雷雨霹靂，尊者𡂠偈化雨霹靂成優鉢羅、鉢曇摩、拘勿陀、分陀利。時龍復雨蛇蠆龜鼈，尊者𡂠偈化蛇作青蓮傅飾，化蠆成詹蔔鬘，化龜鼈為百葉華鬘。龍復雨擲牟刀戟，海化成甘蔗石蜜蒲萄，取而食之。時龍便作是念：「此必大神人，欲度我故來坐此耳。」時龍心開意解，不懷瞋恚，捨形化作婆羅門，來至海前，頭面禮足叉手白言：「我歸於君。」海答言：「汝莫歸我，如我歸佛歸法歸比丘僧，汝當從我。」時龍叉手受教，「正爾歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆塞，從今日始盡命不殺生。」時國界人民聞海降此惡龍，長者婆羅門聞爭來供養。比丘僧𡂠偈漸來至舍衛國祇樹給孤獨園。有一優婆夷，聞𡂠偈來到，別請一日供養。平旦𡂠偈著衣持鉢至此優婆夷家。時優婆夷見坐已定，頭面禮足，行清淨水，自手斟酌布種種食。海語優婆夷言：「大妹！行來渴，有漿水不？」優婆夷便作是念：「若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿者，恐發腹內風。」即盛酒似水、亦如水味。時𡂠偈不味而飲。優婆夷行水訖，在前聽法。𡂠偈說法，說法已便去。至祇桓兩門間，酒氣始徹醉不能前，臥於路側，三衣鉢鉢囊錫杖各在一處。佛知而告阿難曰：「汝著衣來，共出祇桓觀。」時世尊將阿難出祇桓門，遙見𡂠偈醉臥路側，三衣鉢鉢囊錫杖各在一處。世尊知而問阿難曰：「此是何人？」阿難白佛：「尊者𡂠偈。」世尊告阿難曰：「汝還祇桓，告諸比丘盡來會此。」時阿難敬承佛教，即入祇桓請諸比丘，將至門外。時世尊告諸比丘：「云何比丘！頗見聞知𡂠偈比丘降惡龍不？」見者言見，聞者言聞。世尊告曰：「云何比丘！如今此人使降一蝦蟇能不？而降惡龍？」諸比丘對：「不能。世尊。」世尊告曰：「如是比丘！此飲酒之大失。諸比丘！從今已往不得飲酒甞酒。飲酒甞酒者，墮。漿有八種：蒲萄漿、甘蔗漿、柿漿、梨漿、㮏漿、煮麥漿、麴漿(苦酒)、華漿。取要言之，其漿似酒、亦如酒味，飲而醉者，世尊曰皆不得飲。其漿似酒、亦如酒味、飲而不醉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者海從拘薩羅至𡂠祇多國。去𡂠祇多國不遠，有龍名阿末提吐，於中住。凶惡暴虐，人不得到其處，象馬駝牛驢皆不得到，鳥亦不得在上飛。時尊者𡂠偈妬平旦著衣持鉢入𡂠祇多國分衛。聞去城不遠，有龍名阿末提吐，兇惡暴虐，人不得到其處，象馬駝牛驢皆不得到其處，鳥亦不得在上飛。分衛已還出城，舉衣鉢洗足舉坐布著肩上，往詣龍所。樹下先三震，拂布尼師檀，結加趺坐。阿末提吐龍聞袈裟臭，即大瞋恚來。尊者海即入三昧。時龍放雷雨霹靂，尊者𡂠偈化雨霹靂成優鉢羅、鉢曇摩、拘勿陀、分陀利。時龍復雨蛇蠆龜鼈，尊者𡂠偈化蛇作青蓮傅飾，化蠆成詹蔔鬘，化龜鼈為百葉華鬘。龍復雨擲牟刀戟，海化成甘蔗石蜜蒲萄，取而食之。時龍便作是念：「此必大神人，欲度我故來坐此耳。」時龍心開意解，不懷瞋恚，捨形化作婆羅門，來至海前，頭面禮足叉手白言：「我歸於君。」海答言：「汝莫歸我，如我歸佛歸法歸比丘僧，汝當從我。」時龍叉手受教，「正爾歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆塞，從今日始盡命不殺生。」時國界人民聞海降此惡龍，長者婆羅門聞爭來供養。比丘僧𡂠偈漸來至舍衛國祇樹給孤獨園。有一優婆夷，聞𡂠偈來到，別請一日供養。平旦𡂠偈著衣持鉢至此優婆夷家。時優婆夷見坐已定，頭面禮足，行清淨水，自手斟酌布種種食。海語優婆夷言：「大妹！行來渴，有漿水不？」優婆夷便作是念：「若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿者，恐發腹內風。」即盛酒似水、亦如水味。時𡂠偈不味而飲。優婆夷行水訖，在前聽法。𡂠偈說法，說法已便去。至祇桓兩門間，酒氣始徹醉不能前，臥於路側，三衣鉢鉢囊錫杖各在一處。佛知而告阿難曰：「汝著衣來，共出祇桓觀。」時世尊將阿難出祇桓門，遙見𡂠偈醉臥路側，三衣鉢鉢囊錫杖各在一處。世尊知而問阿難曰：「此是何人？」阿難白佛：「尊者𡂠偈。」世尊告阿難曰：「汝還祇桓，告諸比丘盡來會此。」時阿難敬承佛教，即入祇桓請諸比丘，將至門外。時世尊告諸比丘：「云何比丘！頗見聞知𡂠偈比丘降惡龍不？」見者言見，聞者言聞。世尊告曰：「云何比丘！如今此人使降一蝦蟇能不？而降惡龍？」諸比丘對：「不能。世尊。」世尊告曰：「如是比丘！此飲酒之大失。諸比丘！從今已往不得飲酒甞酒。飲酒甞酒者，墮。漿有八種：蒲萄漿、甘蔗漿、柿漿、梨漿、㮏漿、煮麥漿、麴漿(苦酒)、華漿。取要言之，其漿似酒、亦如酒味，飲而醉者，世尊曰皆不得飲。其漿似酒、亦如酒味、飲而不醉者，

世尊曰得飲。其漿不似酒味、不似酒，飲而醉者，世尊曰亦不得飲。其漿不似酒、亦不如酒味，飲而不醉者，世尊曰得飲。」(八漿皆中前飲，其中有中後得飲者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰得飲。其漿不似酒味、不似酒，飲而醉者，世尊曰亦不得飲。其漿不似酒、亦不如酒味，飲而不醉者，世尊曰得飲。」(八漿皆中前飲，其中有中後得飲者)

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷以得阿羅漢道，便作是念：「我本未得道時，與此六群比丘在此舍衛國，多觸惱諸長者家、多犯諸事。我今當教化用補前愆。」即於舍衛教化九百九十九家，少一不滿千家。其婦得道而夫不得者，不在數；其夫得道婦不得者，亦不在數；夫婦同得者乃數。有一婆羅門，夫婦應從迦留陀夷得道。時迦留陀夷平旦著衣持鉢入舍衛，殯陀跋陀不失次第，至此婆羅門家。時婆羅門出行不在，婆羅門婦閉門在內作食。迦留陀夷即三昧正受，從竈前地中踊出。婆羅門婦見，便作是念：「此必從我乞食。若空中倒懸，我不與食。」迦留陀夷即空中倒懸。婆羅門婦復作是念：「眼大如釜口，我不與食。」時迦留陀夷眼即大如釜口。婆羅門婦復作是念：「若戾口著額上，我不與食。」時迦留陀夷即戾口著額上。婆羅門婦復作是念：「正爾在我前死，我不與食。」迦留陀夷即在前死。婆羅門婦大驚怖言：「此沙門釋子廣有知識，是波斯匿王善知識、末利夫人阿闍梨。備當聞於此婆羅門家死，則誅我門族。今當活者，從意所索，不逆其意。」時迦留陀夷小頻申起，婆羅門婦見起復作是念：「著釜燋飯當與其食。」即以杓酌，終不得燋飯，但得好飯，時釜飯流來向鉢。婆羅門婦見此變化，心開意解：「此大神人來此間者，正欲度我，不來求食。」即擎鉢飯授優陀耶。優陀耶答：「妹！不用此飯。可持往施比丘僧。」此婆羅門婦於前先佛種善根，語迦留陀夷：「共往。欲持此釜飯，盡飯比丘僧。」優陀耶言：「隨意。」時婆羅門婦負此釜飯詣祇桓，鳴揵搥集比丘僧，以飯施比丘僧。頭面禮迦留陀夷，在一面坐。優陀耶即為說種種法，破二十拘利惡，得須陀洹果。時此婦人已得見諦，頭面禮優陀耶：「從今日始歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆夷，盡命不殺生。」時此婦人頭面禮迦留陀夷足便去。還詣家，語婆羅門言：「尊者迦留陀夷至此分衛，作若干變化，我即釜飯布施。比丘僧與我說法，得須陀洹道。君今及時，可速往聽法。」時婆羅門在先佛種善根，即往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐。迦留陀夷與說法，破二十拘利惡，得須陀洹果。時婆羅門得見諦，從坐起，頭面禮足：「從今日始歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆塞，盡命不殺生。」時優婆塞聞說法已，從坐起，頭面禮足而去。到舍，語其婦言：「迦留陀夷最是我等善知識，斷我等生死根、閉地獄門，得度彼岸。所須衣被飯食病瘦醫藥，使此間取。」時婦語婆羅門：「君往請。」即往頭面禮迦留陀夷足，在前白言：「所須衣被飯食病瘦醫藥，願到我家取，莫有疑難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷以得阿羅漢道，便作是念：「我本未得道時，與此六群比丘在此舍衛國，多觸惱諸長者家、多犯諸事。我今當教化用補前愆。」即於舍衛教化九百九十九家，少一不滿千家。其婦得道而夫不得者，不在數；其夫得道婦不得者，亦不在數；夫婦同得者乃數。有一婆羅門，夫婦應從迦留陀夷得道。時迦留陀夷平旦著衣持鉢入舍衛，殯陀跋陀不失次第，至此婆羅門家。時婆羅門出行不在，婆羅門婦閉門在內作食。迦留陀夷即三昧正受，從竈前地中踊出。婆羅門婦見，便作是念：「此必從我乞食。若空中倒懸，我不與食。」迦留陀夷即空中倒懸。婆羅門婦復作是念：「眼大如釜口，我不與食。」時迦留陀夷眼即大如釜口。婆羅門婦復作是念：「若戾口著額上，我不與食。」時迦留陀夷即戾口著額上。婆羅門婦復作是念：「正爾在我前死，我不與食。」迦留陀夷即在前死。婆羅門婦大驚怖言：「此沙門釋子廣有知識，是波斯匿王善知識、末利夫人阿闍梨。備當聞於此婆羅門家死，則誅我門族。今當活者，從意所索，不逆其意。」時迦留陀夷小頻申起，婆羅門婦見起復作是念：「著釜燋飯當與其食。」即以杓酌，終不得燋飯，但得好飯，時釜飯流來向鉢。婆羅門婦見此變化，心開意解：「此大神人來此間者，正欲度我，不來求食。」即擎鉢飯授優陀耶。優陀耶答：「妹！不用此飯。可持往施比丘僧。」此婆羅門婦於前先佛種善根，語迦留陀夷：「共往。欲持此釜飯，盡飯比丘僧。」優陀耶言：「隨意。」時婆羅門婦負此釜飯詣祇桓，鳴揵搥集比丘僧，以飯施比丘僧。頭面禮迦留陀夷，在一面坐。優陀耶即為說種種法，破二十拘利惡，得須陀洹果。時此婦人已得見諦，頭面禮優陀耶：「從今日始歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆夷，盡命不殺生。」時此婦人頭面禮迦留陀夷足便去。還詣家，語婆羅門言：「尊者迦留陀夷至此分衛，作若干變化，我即釜飯布施。比丘僧與我說法，得須陀洹道。君今及時，可速往聽法。」時婆羅門在先佛種善根，即往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐。迦留陀夷與說法，破二十拘利惡，得須陀洹果。時婆羅門得見諦，從坐起，頭面禮足：「從今日始歸佛歸法歸比丘僧，聽為優婆塞，盡命不殺生。」時優婆塞聞說法已，從坐起，頭面禮足而去。到舍，語其婦言：「迦留陀夷最是我等善知識，斷我等生死根、閉地獄門，得度彼岸。所須衣被飯食病瘦醫藥，使此間取。」時婦語婆羅門：「君往請。」即往頭面禮迦留陀夷足，在前白言：「所須衣被飯食病瘦醫藥，願到我家取，莫有疑難

。」迦留陀夷默然受之，所須常到彼取。此婆羅門唯有一子，即與取婦，呼子與婦二人在前，約勅子言：「若我夫婦死後，汝看迦留陀夷如我在時。」兒跪答言：「奉教。」後漸漸父母死。七日後澡洗著衣，往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐，白優陀耶言：「迦留陀夷則是我父母，所須衣被飲食病瘦醫藥，至我家取。」迦留陀夷有所乏少，常往取之。時此婆羅門子出行不在，時有五百賊，外劫人已持財入舍衛城。時群賊中有一魁首，端正無雙。婆羅門子婦屋上遙𨶳，即遣一婢使往語：「可暫顧屈，見造貧舍。」即到其家，與婆羅門子婦為不淨行。尊者迦留陀夷尋亦至舍，即就坐行清淨水，布種種食。食訖復行清淨水，在一面坐，聽說法。說婬之惡露，犯戒墮惡道持戒生天。婆羅門婦便作是念：「此沙門後至，說婬之不淨、持戒生天，必當見我為不淨行。又於我夫最為親厚，若當語此事者，罪我不少。」迦留陀夷去後，語此賊師：「此沙門後至，但說婬事，必當見我為不淨行。又於我夫最為親厚，若當告此事者，罪我不少。」賊問：「當云何？」婆羅門婦言：「當取殺。」賊答：「不得殺。」婦人問：「何以故不得殺？」賊答：「此是大種姓家子，波斯匿善知識、末利夫人師。是故不得殺。」婦言：「當作方便。」即詐病遣信呼。迦留陀夷食後著衣持鉢來至此家，頭面禮足，在一面坐。迦留陀夷與說法，說法已欲去。婆羅門婦白言：「小留莫去，意貪聞陀夷說法，病如小差。」迦留陀夷復重說深法。日沒時，此賊執利刀在後斫頭，即命斷，藏舍後馬糞下。其日是十五日說戒，撾揵搥集僧說戒，行舍羅，長一。簸𡂠羅問：「誰不入說戒？」比坐對：「尊者迦留陀夷不來。」簸𡂠羅即問：「有囑授不？」答言：「無。」時簸𡂠羅不知當云何，往白世尊。世尊告曰：「諸比丘但說戒，迦留陀夷已般泥洹，少一不滿五百。」世尊：「迦留陀夷常為我善知識，今日別矣。」時世尊平旦著衣持鉢，與大比丘眾入舍衛國，往詣馬糞所。佛力使迦留陀夷身踊出去地七仞，諸比丘以床仰承，即下臥床上送至城外。詣塚間，種種花香供養幡蓋圍繞，作眾伎樂，香油灌體而闍維之，與起偷婆。王波斯匿聞尊者迦留陀夷為某婆羅門所殺，即誅婆羅門家，左右誅十八家，捕五百賊，截手足，擲祇桓塹中。世尊因此事集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘，不囑左右比丘，非時入邑落者，貝逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」迦留陀夷默然受之，所須常到彼取。此婆羅門唯有一子，即與取婦，呼子與婦二人在前，約勅子言：「若我夫婦死後，汝看迦留陀夷如我在時。」兒跪答言：「奉教。」後漸漸父母死。七日後澡洗著衣，往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐，白優陀耶言：「迦留陀夷則是我父母，所須衣被飲食病瘦醫藥，至我家取。」迦留陀夷有所乏少，常往取之。時此婆羅門子出行不在，時有五百賊，外劫人已持財入舍衛城。時群賊中有一魁首，端正無雙。婆羅門子婦屋上遙𨶳，即遣一婢使往語：「可暫顧屈，見造貧舍。」即到其家，與婆羅門子婦為不淨行。尊者迦留陀夷尋亦至舍，即就坐行清淨水，布種種食。食訖復行清淨水，在一面坐，聽說法。說婬之惡露，犯戒墮惡道持戒生天。婆羅門婦便作是念：「此沙門後至，說婬之不淨、持戒生天，必當見我為不淨行。又於我夫最為親厚，若當語此事者，罪我不少。」迦留陀夷去後，語此賊師：「此沙門後至，但說婬事，必當見我為不淨行。又於我夫最為親厚，若當告此事者，罪我不少。」賊問：「當云何？」婆羅門婦言：「當取殺。」賊答：「不得殺。」婦人問：「何以故不得殺？」賊答：「此是大種姓家子，波斯匿善知識、末利夫人師。是故不得殺。」婦言：「當作方便。」即詐病遣信呼。迦留陀夷食後著衣持鉢來至此家，頭面禮足，在一面坐。迦留陀夷與說法，說法已欲去。婆羅門婦白言：「小留莫去，意貪聞陀夷說法，病如小差。」迦留陀夷復重說深法。日沒時，此賊執利刀在後斫頭，即命斷，藏舍後馬糞下。其日是十五日說戒，撾揵搥集僧說戒，行舍羅，長一。簸𡂠羅問：「誰不入說戒？」比坐對：「尊者迦留陀夷不來。」簸𡂠羅即問：「有囑授不？」答言：「無。」時簸𡂠羅不知當云何，往白世尊。世尊告曰：「諸比丘但說戒，迦留陀夷已般泥洹，少一不滿五百。」世尊：「迦留陀夷常為我善知識，今日別矣。」時世尊平旦著衣持鉢，與大比丘眾入舍衛國，往詣馬糞所。佛力使迦留陀夷身踊出去地七仞，諸比丘以床仰承，即下臥床上送至城外。詣塚間，種種花香供養幡蓋圍繞，作眾伎樂，香油灌體而闍維之，與起偷婆。王波斯匿聞尊者迦留陀夷為某婆羅門所殺，即誅婆羅門家，左右誅十八家，捕五百賊，截手足，擲祇桓塹中。世尊因此事集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘，不囑左右比丘，非時入邑落者，貝逸提。」

諸比丘白佛：「尊者迦留陀夷本造何惡，今得阿羅漢，故為此婆羅門家所殺？」世尊告曰：「迦留陀夷往昔久遠時作天祀主。有五百群賊，劫掠得物，持入舍衛國。五百群賊截羊四足，持來祠天。天祠主即斷此羊命。爾時五百群賊截羊四足者，今祇桓塹中五百群賊是。時天祠主斷羊命者，今迦留陀夷是。雖得阿羅漢，不免宿對。爾時羊者，今婆羅門婦是。」時世尊說迦留陀夷昔所更，諸比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛：「尊者迦留陀夷本造何惡，今得阿羅漢，故為此婆羅門家所殺？」世尊告曰：「迦留陀夷往昔久遠時作天祀主。有五百群賊，劫掠得物，持入舍衛國。五百群賊截羊四足，持來祠天。天祠主即斷此羊命。爾時五百群賊截羊四足者，今祇桓塹中五百群賊是。時天祠主斷羊命者，今迦留陀夷是。雖得阿羅漢，不免宿對。爾時羊者，今婆羅門婦是。」時世尊說迦留陀夷昔所更，諸比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。