鼻奈耶卷第八姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻奈耶卷第八姚秦涼州沙門竺佛念譯

波逸提法之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波逸提法之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊未結過中食戒。尊者迦留陀夷日下晡，著衣持鉢入舍衛殯陀跋陀。天陰夜黑厚雲，掣電霹靂光亘然明。有一妊娠婦女出外汲水，尊者迦留陀夷至門欲入分衛，電光中見迦留陀夷，大驚怖懼，便失聲言：「毘舍支(毘舍支鬼也)。」迦留陀夷答：「我是沙門，非鬼。」婦人答：「若沙門者，不殺汝父、不害汝母，而墮我娠。」時此婦人往語十二法比丘，十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘日過中食者，墮。」時尊者婆特婆梨聞世尊結過中食戒，便作是語：「二食中最好最妙無過暮食，而沙門瞿曇斷我此食。」諸比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「此著味來日久，不但今日。聽我說。往昔無數劫時，劫盡天地融爛。後此地有肥甚甘美肥，如弱石蜜。有一阿婆最羅天子來下此地，以指甞地肥甚甘美，意愛樂憙還上天上，語諸天子，將諸天子來下，教使甞此地肥。至三日，身重不復能飛。地肥漸沒，地生鹵土曝。後漸自然粳米出而食之。爾時此人亦著味，今復著味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊未結過中食戒。尊者迦留陀夷日下晡，著衣持鉢入舍衛殯陀跋陀。天陰夜黑厚雲，掣電霹靂光亘然明。有一妊娠婦女出外汲水，尊者迦留陀夷至門欲入分衛，電光中見迦留陀夷，大驚怖懼，便失聲言：「毘舍支(毘舍支鬼也)。」迦留陀夷答：「我是沙門，非鬼。」婦人答：「若沙門者，不殺汝父、不害汝母，而墮我娠。」時此婦人往語十二法比丘，十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘日過中食者，墮。」時尊者婆特婆梨聞世尊結過中食戒，便作是語：「二食中最好最妙無過暮食，而沙門瞿曇斷我此食。」諸比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「此著味來日久，不但今日。聽我說。往昔無數劫時，劫盡天地融爛。後此地有肥甚甘美肥，如弱石蜜。有一阿婆最羅天子來下此地，以指甞地肥甚甘美，意愛樂憙還上天上，語諸天子，將諸天子來下，教使甞此地肥。至三日，身重不復能飛。地肥漸沒，地生鹵土曝。後漸自然粳米出而食之。爾時此人亦著味，今復著味。」

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。尊者畢陵淚跋昔患目痛，諸長者婆羅門送酥油蜜黑石蜜及諸生食，諸弟子常停食經宿而食。時十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘無病，停食經宿而食者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。尊者畢陵淚跋昔患目痛，諸長者婆羅門送酥油蜜黑石蜜及諸生食，諸弟子常停食經宿而食。時十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘無病，停食經宿而食者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不受水、不受食而食。十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘不受水、不受食而食投面門，除其水、楊枝者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不受水、不受食而食。十二法比丘見，往白世尊。世尊告曰：「若比丘不受水、不受食而食投面門，除其水、楊枝者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘所至村落，見酪乳酥魚肉脯輒乞自入。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子太乞魚脯用為？」往白十二法比丘，十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯，若比丘無病往彼乞者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘所至村落，見酪乳酥魚肉脯輒乞自入。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子太乞魚脯用為？」往白十二法比丘，十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧，備十功德，佛為沙門結戒：「若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯，若比丘無病往彼乞者，波逸提。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有二比丘住拘薩羅界深山中住，未曾見佛，常懷企望欲得見佛。二人共議，便發進路來見世尊。時春後月極熱，野馬像水日以向中，值曠野中了無水漿，身體燋渴。二人處處求水，值小潭水，水少虫多。其一比丘語一比丘言：「飲此虫水，度此曠澤，得覲世尊。」一比丘答言：「受世尊戒，云何當壞？」時一人飲、一人不飲。其不飲水者命終，生三十三天，著百寶冠來詣世尊，頭面禮足在一面住。時世尊與說法，使得見諦。其飲水者在後至，世尊遙見比丘來，脫憂多羅僧示黃金體：「汝為癡人，用觀是四大身為？純盛臭處。其見法者則見我身。」世尊告曰：「若比丘知雜虫水而取飲者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有二比丘住拘薩羅界深山中住，未曾見佛，常懷企望欲得見佛。二人共議，便發進路來見世尊。時春後月極熱，野馬像水日以向中，值曠野中了無水漿，身體燋渴。二人處處求水，值小潭水，水少虫多。其一比丘語一比丘言：「飲此虫水，度此曠澤，得覲世尊。」一比丘答言：「受世尊戒，云何當壞？」時一人飲、一人不飲。其不飲水者命終，生三十三天，著百寶冠來詣世尊，頭面禮足在一面住。時世尊與說法，使得見諦。其飲水者在後至，世尊遙見比丘來，脫憂多羅僧示黃金體：「汝為癡人，用觀是四大身為？純盛臭處。其見法者則見我身。」世尊告曰：「若比丘知雜虫水而取飲者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧，時六群比丘先前至飯食厨間止。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子先來是間，妨作飯食。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘先至請飯食家，坐若臥、弄小兒，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧，時六群比丘先前至飯食厨間止。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子先來是間，妨作飯食。」十二法比丘聞，往白世尊。世尊告曰：「若比丘先至請飯食家，坐若臥、弄小兒，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請比丘僧。長者出行不在，長者婦獨在後作食。時尊者迦留陀夷先至長者家坐。諸長者見，自相謂言：「云何比丘釋子獨與婦人一處坐？」十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘先至請食家與婦人獨處坐者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請比丘僧。長者出行不在，長者婦獨在後作食。時尊者迦留陀夷先至長者家坐。諸長者見，自相謂言：「云何比丘釋子獨與婦人一處坐？」十二法比丘往白世尊。世尊告曰：「若比丘先至請食家與婦人獨處坐者，墮。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧五百人俱。爾時鞞羅然村有婆羅門名阿耆達兜，大富饒，錢財田業成就。時來至舍衛住一長者家，語長者言：「卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧，將諸徒眾，眾中人師者不？有此人者，我欲時往禮拜問訊，使我心開意解。」長者答：「此間有沙門瞿曇，是釋種子，出家學道剃除鬚髮，服三法衣，今成阿耨多羅阿惟三佛。欲往見者，今正是時，可往問訊。」婆羅門問：「瞿曇今為所在？欲往問訊。」時長者答：「今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，欲往便往。」時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇桓，爾時世尊與無數億百千人說法。時阿耆達兜婆羅門遙見世尊端正無比，諸根具足、身黃金色，即前至佛所擎拳稱善，在一面坐。世尊為說種種微妙法，說法已默然住。時婆羅門白世尊言：「願沙門瞿曇及比丘僧，受我夏坐九十日。」爾時世尊憶往昔對而不可避，即默然受婆羅門請。時婆羅門從坐起，擎拳辭退。從舍衛國即往鞞羅然，與佛比丘僧辦四月夏坐，種種飯食。至夏坐初，勅守門者：「我今於四月中在內，欲不出行，莫令有人入。若有苦樂吉凶事，亦莫白我。」守門者即奉教命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧五百人俱。爾時鞞羅然村有婆羅門名阿耆達兜，大富饒，錢財田業成就。時來至舍衛住一長者家，語長者言：「卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧，將諸徒眾，眾中人師者不？有此人者，我欲時往禮拜問訊，使我心開意解。」長者答：「此間有沙門瞿曇，是釋種子，出家學道剃除鬚髮，服三法衣，今成阿耨多羅阿惟三佛。欲往見者，今正是時，可往問訊。」婆羅門問：「瞿曇今為所在？欲往問訊。」時長者答：「今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，欲往便往。」時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇桓，爾時世尊與無數億百千人說法。時阿耆達兜婆羅門遙見世尊端正無比，諸根具足、身黃金色，即前至佛所擎拳稱善，在一面坐。世尊為說種種微妙法，說法已默然住。時婆羅門白世尊言：「願沙門瞿曇及比丘僧，受我夏坐九十日。」爾時世尊憶往昔對而不可避，即默然受婆羅門請。時婆羅門從坐起，擎拳辭退。從舍衛國即往鞞羅然，與佛比丘僧辦四月夏坐，種種飯食。至夏坐初，勅守門者：「我今於四月中在內，欲不出行，莫令有人入。若有苦樂吉凶事，亦莫白我。」守門者即奉教命。

爾時世尊夏坐時到，集和合僧，世尊告曰：「汝等各各收治衣鉢，當詣鞞羅然所。」時五百比丘從世尊著衣持鉢至鞞羅然。時鞞羅然無有堂舍，北有大失利沙山，山谷曠大草木深邃，種種華樹若干種鳥。爾時世尊及比丘僧，於彼山宿。時鞞羅然純婆羅門，人民飢饉乞求難得。世尊即夜集和合僧，告諸比丘：「比丘當知。此鞞羅然純婆羅門種，人民飢餓乞求難得。諸比丘欲於此間夏坐者坐，不者各隨所宜。」時舍利弗即退至阿茂訶山頂，受釋提桓因、須夷阿須倫女請(帝釋夫人)，四月食天厨。時世尊於鞞羅然，一不滿五百比丘結夏坐。其長者婆羅門信佛者，或作四食五食六食便止，諸比丘乞求不能得。時尊者目犍連白佛言：「所以名閻浮提，因閻浮提果名。東方去此無數千里，取閻浮果與比丘使食，去果不遠，有呵梨勒阿摩勒國；至欝單曰，取自然粳米；至三十三天，取天甘露，與諸比丘使食。取此地肥，以左手反此地、右手取地肥，與諸比丘使食。」世尊告目犍連曰：「知汝有此神力。此諸比丘宿對因緣，欲置何所？」世尊不許。鞞羅然界饒軟水草，有馬子驅馬於中放。見諸比丘乞求無所得，語比丘言：「此間穀貴，乞求難得。我無有熟食麨乾飯，唯有馬麥，須當相施。」諸比丘答：「世尊不許當食馬麥。」往白世尊。世尊告曰：「雖知是馬麥，隨時飲水飽，生草可取食耳。」時馬有五百匹，比丘僧少一不滿五百。馬日食麥一斗，養馬人日食麥二斗。分人馬麥各半，以施佛比丘僧。時阿難持世尊分及己分入鞞羅然，求人熟。見一婦人，歎佛功德：「世尊有此戒、三昧、智慧、解脫、解脫智，三十二大人相八十種好莊嚴其身，圓光七尺(佛尋竟手足覆四支，不啻七尺)，身黃金色視之無厭。剔除鬚髮被袈裟出家學道，得阿耨多羅三耶三佛。救眾生厄，不度者度、不脫者脫、不般涅槃者令般涅槃，無生老病死憂悲惱苦。不出家學道者，當作轉輪王，七寶前導：輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、長者寶、主兵寶。當有千子，雄健勇猛。典四天下，不加刀杖。我及汝等皆當臣屬。受請至此鞞羅然夏坐。大妹！能以此麥與作麨不？」婦人答言：「我家，阿難！役務事多。自尚不供，況當供他？」去此不遠，有一婦人聞歎佛功德，甚奇甚特，便作此念：「世間乃有是人耶？」即呼阿難：「持此麥來，我與作麨。從今日始，佛阿難及餘梵行者麥來，我與作麨。」時此婦人即磨麥持與阿難。阿難持麨詣佛所，行澡水，授佛麨。佛便食之。阿難見佛食麨，悲泣墮淚。復作是念：「佛世尊是國王子，常食好食、未曾食惡食。云何今日食此麥麨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊夏坐時到，集和合僧，世尊告曰：「汝等各各收治衣鉢，當詣鞞羅然所。」時五百比丘從世尊著衣持鉢至鞞羅然。時鞞羅然無有堂舍，北有大失利沙山，山谷曠大草木深邃，種種華樹若干種鳥。爾時世尊及比丘僧，於彼山宿。時鞞羅然純婆羅門，人民飢饉乞求難得。世尊即夜集和合僧，告諸比丘：「比丘當知。此鞞羅然純婆羅門種，人民飢餓乞求難得。諸比丘欲於此間夏坐者坐，不者各隨所宜。」時舍利弗即退至阿茂訶山頂，受釋提桓因、須夷阿須倫女請(帝釋夫人)，四月食天厨。時世尊於鞞羅然，一不滿五百比丘結夏坐。其長者婆羅門信佛者，或作四食五食六食便止，諸比丘乞求不能得。時尊者目犍連白佛言：「所以名閻浮提，因閻浮提果名。東方去此無數千里，取閻浮果與比丘使食，去果不遠，有呵梨勒阿摩勒國；至欝單曰，取自然粳米；至三十三天，取天甘露，與諸比丘使食。取此地肥，以左手反此地、右手取地肥，與諸比丘使食。」世尊告目犍連曰：「知汝有此神力。此諸比丘宿對因緣，欲置何所？」世尊不許。鞞羅然界饒軟水草，有馬子驅馬於中放。見諸比丘乞求無所得，語比丘言：「此間穀貴，乞求難得。我無有熟食麨乾飯，唯有馬麥，須當相施。」諸比丘答：「世尊不許當食馬麥。」往白世尊。世尊告曰：「雖知是馬麥，隨時飲水飽，生草可取食耳。」時馬有五百匹，比丘僧少一不滿五百。馬日食麥一斗，養馬人日食麥二斗。分人馬麥各半，以施佛比丘僧。時阿難持世尊分及己分入鞞羅然，求人熟。見一婦人，歎佛功德：「世尊有此戒、三昧、智慧、解脫、解脫智，三十二大人相八十種好莊嚴其身，圓光七尺(佛尋竟手足覆四支，不啻七尺)，身黃金色視之無厭。剔除鬚髮被袈裟出家學道，得阿耨多羅三耶三佛。救眾生厄，不度者度、不脫者脫、不般涅槃者令般涅槃，無生老病死憂悲惱苦。不出家學道者，當作轉輪王，七寶前導：輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、長者寶、主兵寶。當有千子，雄健勇猛。典四天下，不加刀杖。我及汝等皆當臣屬。受請至此鞞羅然夏坐。大妹！能以此麥與作麨不？」婦人答言：「我家，阿難！役務事多。自尚不供，況當供他？」去此不遠，有一婦人聞歎佛功德，甚奇甚特，便作此念：「世間乃有是人耶？」即呼阿難：「持此麥來，我與作麨。從今日始，佛阿難及餘梵行者麥來，我與作麨。」時此婦人即磨麥持與阿難。阿難持麨詣佛所，行澡水，授佛麨。佛便食之。阿難見佛食麨，悲泣墮淚。復作是念：「佛世尊是國王子，常食好食、未曾食惡食。云何今日食此麥麨！

那得氣力？」時世尊知阿難心所念，語阿難言：「汝能食此麨不？」對曰：「能食。」世尊即授與一揣，使食天甘露味。阿難復作此念：「世尊食此必有氣力。」世尊食已，澡鉢行水，白佛：「向者倩一婦人作麨，而不肯作。有一婦人，不倩而自作。願聞其意。」世尊告曰：「其不作者設當為作，當為轉輪聖王第一夫人。不使而作者，獲大功德。雖不更作餘福，種阿耨多羅三耶三佛根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那得氣力？」時世尊知阿難心所念，語阿難言：「汝能食此麨不？」對曰：「能食。」世尊即授與一揣，使食天甘露味。阿難復作此念：「世尊食此必有氣力。」世尊食已，澡鉢行水，白佛：「向者倩一婦人作麨，而不肯作。有一婦人，不倩而自作。願聞其意。」世尊告曰：「其不作者設當為作，當為轉輪聖王第一夫人。不使而作者，獲大功德。雖不更作餘福，種阿耨多羅三耶三佛根。」

對未畢日，無有聞佛及比丘僧食馬麥者。有天魔波旬化作比丘僧，擔囊盛乾餅石蜜，摸持九百葉餅於街巷間行。諸長者問諸比丘：「從何所來？」諸比丘答：「從鞞羅然來。」「佛及比丘僧無所乏婆？」化比丘答：「飲食豐饒不能食盡，今送餘至舍衛。」往對償畢，其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然三月食馬麥。諸富長者婆羅門積財一億，及入海導師車馬駱駝載負種種供具，往迎世尊及比丘僧。餘有七日當新歲，佛知而問阿難：「新歲餘有幾日？」阿難白佛：「餘有七日。」佛語阿難：「將二比丘入鞞羅然邑，語阿耆達兜婆羅門：『佛已受卿請九十日，今竟，欲普人間分衛。』」時比丘白佛：「阿耆達兜竟不一飯佛，何以故告別？」世尊告曰：「雖不設飯，交是請主，法應當別。」時尊者阿難承佛教，將二比丘入鞞羅然，住阿耆達兜門，語守門者：「汝往白，阿難在外欲得相見。」時阿耆達兜在中庭，沐頭被白㲲衣踞繩床上。時守門者即白，答語：「使入。」阿難即入，徐徐就坐。默然須臾，婆羅門問：「以何事來？」阿難報言：「世尊語：『婆羅門！已受卿請九十日。今欲入人間普分衛。』」婆羅門問：「云何阿難！瞿曇於此夏坐耶？」阿難答：「卿前請夏坐而忘耶？」婆羅門問：「九十日中云何得食？」阿難答：「大困大厄，世尊及比丘僧三月食馬麥。」時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏坐具，勅守門者莫令人來。阿耆達兜婆羅門復作是念：「四方遠近皆當聞我為此惡事。阿耆達兜請佛比丘僧無有供養。」復語阿難：「可留瞿曇沙門得懺悔不？」阿難答曰：「不得留。」時阿耆達兜愁憂懊惱，自投于地。時親里眾以水灑而起坐，親里語阿耆達兜言：「汝莫愁憂。我等當詣瞿曇沙門所，與汝悔過。若不住者，持此種種飲食，使人舁往，當隨後行。住處有乏，當以供養。」時阿難與婆羅門及親里眾，詣世尊所悔過。世尊遙見來：「若我不住者，沸血當從面孔出。」以大慈悲更住七日，前所辦夏坐四月飲食盡舁來，豐饒盈溢。時跋嗜(邵脂反)人民聞佛當來六十日，普行分衛各辦供具以待如來。時世尊於鞞羅然具補納衣，一日衣竟，著衣持鉢詣跋嗜國。阿耆達亦載飲食隨如來後，有所乏者即供足之。知如來所投頓，輒在前供辦，並作是語：「我今日、我明日請佛。」時跋嗜人民聞阿耆達載飲食隨如來後，「此必妨我不得飯佛。」即集會自作限制：「其作食飯佛者作小食，復作蜜漿，勿聽婆羅門得作飯食。其有見阿耆達者，當罵言：『惡婆羅門！將佛及比丘僧九十日與馬麥食。今復載飯食妨他耶？』」時婆羅門愁悶在一面立，看諸人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對未畢日，無有聞佛及比丘僧食馬麥者。有天魔波旬化作比丘僧，擔囊盛乾餅石蜜，摸持九百葉餅於街巷間行。諸長者問諸比丘：「從何所來？」諸比丘答：「從鞞羅然來。」「佛及比丘僧無所乏婆？」化比丘答：「飲食豐饒不能食盡，今送餘至舍衛。」往對償畢，其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然三月食馬麥。諸富長者婆羅門積財一億，及入海導師車馬駱駝載負種種供具，往迎世尊及比丘僧。餘有七日當新歲，佛知而問阿難：「新歲餘有幾日？」阿難白佛：「餘有七日。」佛語阿難：「將二比丘入鞞羅然邑，語阿耆達兜婆羅門：『佛已受卿請九十日，今竟，欲普人間分衛。』」時比丘白佛：「阿耆達兜竟不一飯佛，何以故告別？」世尊告曰：「雖不設飯，交是請主，法應當別。」時尊者阿難承佛教，將二比丘入鞞羅然，住阿耆達兜門，語守門者：「汝往白，阿難在外欲得相見。」時阿耆達兜在中庭，沐頭被白㲲衣踞繩床上。時守門者即白，答語：「使入。」阿難即入，徐徐就坐。默然須臾，婆羅門問：「以何事來？」阿難報言：「世尊語：『婆羅門！已受卿請九十日。今欲入人間普分衛。』」婆羅門問：「云何阿難！瞿曇於此夏坐耶？」阿難答：「卿前請夏坐而忘耶？」婆羅門問：「九十日中云何得食？」阿難答：「大困大厄，世尊及比丘僧三月食馬麥。」時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏坐具，勅守門者莫令人來。阿耆達兜婆羅門復作是念：「四方遠近皆當聞我為此惡事。阿耆達兜請佛比丘僧無有供養。」復語阿難：「可留瞿曇沙門得懺悔不？」阿難答曰：「不得留。」時阿耆達兜愁憂懊惱，自投于地。時親里眾以水灑而起坐，親里語阿耆達兜言：「汝莫愁憂。我等當詣瞿曇沙門所，與汝悔過。若不住者，持此種種飲食，使人舁往，當隨後行。住處有乏，當以供養。」時阿難與婆羅門及親里眾，詣世尊所悔過。世尊遙見來：「若我不住者，沸血當從面孔出。」以大慈悲更住七日，前所辦夏坐四月飲食盡舁來，豐饒盈溢。時跋嗜(邵脂反)人民聞佛當來六十日，普行分衛各辦供具以待如來。時世尊於鞞羅然具補納衣，一日衣竟，著衣持鉢詣跋嗜國。阿耆達亦載飲食隨如來後，有所乏者即供足之。知如來所投頓，輒在前供辦，並作是語：「我今日、我明日請佛。」時跋嗜人民聞阿耆達載飲食隨如來後，「此必妨我不得飯佛。」即集會自作限制：「其作食飯佛者作小食，復作蜜漿，勿聽婆羅門得作飯食。其有見阿耆達者，當罵言：『惡婆羅門！將佛及比丘僧九十日與馬麥食。今復載飯食妨他耶？』」時婆羅門愁悶在一面立，看諸人

民供具少者，輒供足之。唯見無豆鬻，即以胡麻子、蘇子、豆擣阿摩勒、鞞醯勒、蓽茇、薑作鬻，奉上世尊。世尊告曰：「分與比丘僧。」比丘僧不受：「世尊不許當食此鬻。」時婆羅門來白世尊：「諸比丘不受此鬻。」世尊告諸比丘：「從今以往，有病無病，常服此鬻。有五事：益於身體，除飢不渴，無風寒病，腸胃通利，生食病熟。」阿耆達復作是念：「我夏四月辦種種飲食載飲食來，復不得飯佛及比丘僧。我今當如祭神法布食著地，使諸比丘脚履上過，則為已食。」世尊告曰：「此非脚所履物，此是口所食具。」世尊與婆羅門說法，說法已婆羅門即還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 民供具少者，輒供足之。唯見無豆鬻，即以胡麻子、蘇子、豆擣阿摩勒、鞞醯勒、蓽茇、薑作鬻，奉上世尊。世尊告曰：「分與比丘僧。」比丘僧不受：「世尊不許當食此鬻。」時婆羅門來白世尊：「諸比丘不受此鬻。」世尊告諸比丘：「從今以往，有病無病，常服此鬻。有五事：益於身體，除飢不渴，無風寒病，腸胃通利，生食病熟。」阿耆達復作是念：「我夏四月辦種種飲食載飲食來，復不得飯佛及比丘僧。我今當如祭神法布食著地，使諸比丘脚履上過，則為已食。」世尊告曰：「此非脚所履物，此是口所食具。」世尊與婆羅門說法，說法已婆羅門即還去。

時世尊著衣持鉢還舍衛國。有一外道梵志身體肥大，從世尊後。有一婆羅門著道來，問此梵志：「此間飲食可得不？」答言：「可得。」復問：「由誰得？」答言：「從是禿長者得。」婆羅門言：「咄去去，汝為惡言。汝得肥壯皆由瞿曇沙門，而反更罵。若瞿曇沙門聞，當為沙門結戒，不復與外道飲食。」諸比丘往白世尊。世尊告曰：「此外道異學長夜習顛倒，此等若被打中毒橫羅官事，謂呼沙門瞿曇為。」時世尊故未與沙門結戒。前至舍衛國，舍衛國長者與佛及比丘僧，作酥餅百葉脆餅。諸佛世尊常法，飲食不足終不起坐，要當食足。若檀越少者，以佛力一切充足。有二婆羅門婦來，語尊者阿難：「見施少餅。」時以兩番餅與一人，一番餅與一。人得一番者，問彼一人：「汝得幾番？」答言：「得二番。」反問：「汝得幾番？」答：「得一番。汝長得一番，當與我分。」答：「各自得分。不與汝分。」一人言：「阿難必是汝婿。」二人共相捽搣大喚。世尊知而問阿難：「此人何以共鬪？」阿難具白世尊。世尊告曰：「若比丘自手與婆羅門、婆羅門婦餅者，墮。食有五種：一根食。根食者，藕、盧蔔、繫婆陀(根小而甜)。二莖食。莖食者，竿炙叔基(酢莖)諸所食菜。三為葉食。諸所食葉。四為華食。婆婆羅梨華(波波羅酸棗)婆婆。五為果食。諸所食果，蒲萄甘橘。復有五食：粟米、糜米、青麥、豌豆、粳米。若食此食時，有五婆羅門來乞，當言此非我食。有索水者，當言非我水。索果者，當言非我果。盡不得與，除其父母、病人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊著衣持鉢還舍衛國。有一外道梵志身體肥大，從世尊後。有一婆羅門著道來，問此梵志：「此間飲食可得不？」答言：「可得。」復問：「由誰得？」答言：「從是禿長者得。」婆羅門言：「咄去去，汝為惡言。汝得肥壯皆由瞿曇沙門，而反更罵。若瞿曇沙門聞，當為沙門結戒，不復與外道飲食。」諸比丘往白世尊。世尊告曰：「此外道異學長夜習顛倒，此等若被打中毒橫羅官事，謂呼沙門瞿曇為。」時世尊故未與沙門結戒。前至舍衛國，舍衛國長者與佛及比丘僧，作酥餅百葉脆餅。諸佛世尊常法，飲食不足終不起坐，要當食足。若檀越少者，以佛力一切充足。有二婆羅門婦來，語尊者阿難：「見施少餅。」時以兩番餅與一人，一番餅與一。人得一番者，問彼一人：「汝得幾番？」答言：「得二番。」反問：「汝得幾番？」答：「得一番。汝長得一番，當與我分。」答：「各自得分。不與汝分。」一人言：「阿難必是汝婿。」二人共相捽搣大喚。世尊知而問阿難：「此人何以共鬪？」阿難具白世尊。世尊告曰：「若比丘自手與婆羅門、婆羅門婦餅者，墮。食有五種：一根食。根食者，藕、盧蔔、繫婆陀(根小而甜)。二莖食。莖食者，竿炙叔基(酢莖)諸所食菜。三為葉食。諸所食葉。四為華食。婆婆羅梨華(波波羅酸棗)婆婆。五為果食。諸所食果，蒲萄甘橘。復有五食：粟米、糜米、青麥、豌豆、粳米。若食此食時，有五婆羅門來乞，當言此非我食。有索水者，當言非我水。索果者，當言非我果。盡不得與，除其父母、病人。」

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。王波斯匿與阿闍世常共鬪，時興兵相伐。六群比丘自相謂言：「共往看軍馬。」即往看軍馬。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家為道，方觀軍馬。」以此事往白世尊。世尊告曰：「若比丘，軍馬欲發就往看者，墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。王波斯匿與阿闍世常共鬪，時興兵相伐。六群比丘自相謂言：「共往看軍馬。」即往看軍馬。諸長者見，自相謂言：「此沙門釋子出家為道，方觀軍馬。」以此事往白世尊。世尊告曰：「若比丘，軍馬欲發就往看者，墮。」