毘尼母經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘尼母經卷第八

失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

「十夜相應法者，若比丘畜長衣，不作淨施，不過十日。畜長鉢，不作淨施，亦不過十日。是名十夜相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十夜相應法者，若比丘畜長衣，不作淨施，不過十日。畜長鉢，不作淨施，亦不過十日。是名十夜相應法。

「半月相應法者，夏安居前一月求浴衣，得衣已要半月著，至夏安居中半月一用浴。若比丘尼犯僧殘，二部僧集半月行摩那埵。比丘尼半月中從僧乞教誡法。二部眾半月應洗。半月應布薩。比丘夏安居中有緣出界外，遠者應受十五日法，為持戒令清淨故，名半月相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「半月相應法者，夏安居前一月求浴衣，得衣已要半月著，至夏安居中半月一用浴。若比丘尼犯僧殘，二部僧集半月行摩那埵。比丘尼半月中從僧乞教誡法。二部眾半月應洗。半月應布薩。比丘夏安居中有緣出界外，遠者應受十五日法，為持戒令清淨故，名半月相應法。

「一月相應法者，比丘三衣中若少一衣，求衣財得已，一月中要割截染治縫竟受持，若過一月，尼薩耆波逸提。自恣後一月離衣宿。春一月殘應求浴衣，浴衣法長六肘廣二肘半。夏安居中所為事，七日十五日竟應求一月受迦絺那衣法，七月十六日應受。若事緣不及，乃至八月十五日故得受，過是不得受。是名一月相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一月相應法者，比丘三衣中若少一衣，求衣財得已，一月中要割截染治縫竟受持，若過一月，尼薩耆波逸提。自恣後一月離衣宿。春一月殘應求浴衣，浴衣法長六肘廣二肘半。夏安居中所為事，七日十五日竟應求一月受迦絺那衣法，七月十六日應受。若事緣不及，乃至八月十五日故得受，過是不得受。是名一月相應法。

「二月相應法者，不剃髮，極遲得滿二月，不得過。是名二月相應法。三月相應法者，三月夏安居竟，應一宿出外，是名三月相應法。四月相應法者，夏四月中用雨浴衣。若檀越施僧四月藥令服者，僧即應受用，不得過四月。若外道詣諸僧求出家，應四月令別住觀其行跡，不覓僧過故來也？不偽心求出家不？心意調和不？知其行已然後剃髮度令出家。復有四月相應者，四月是冬、四月是春、四月是夏，是名四月相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二月相應法者，不剃髮，極遲得滿二月，不得過。是名二月相應法。三月相應法者，三月夏安居竟，應一宿出外，是名三月相應法。四月相應法者，夏四月中用雨浴衣。若檀越施僧四月藥令服者，僧即應受用，不得過四月。若外道詣諸僧求出家，應四月令別住觀其行跡，不覓僧過故來也？不偽心求出家不？心意調和不？知其行已然後剃髮度令出家。復有四月相應者，四月是冬、四月是春、四月是夏，是名四月相應法。

「五月相應法者，自恣後滿五月，捨迦絺那衣，是名五月相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五月相應法者，自恣後滿五月，捨迦絺那衣，是名五月相應法。

「十二月相應法者，受大道人具足戒已，十二月中教授一切大道人所作法竟，然後更有受具足者當為受，未滿十二月不得受也。沙彌受大戒已，後更得受一沙彌。沙彌尼受戒式叉摩尼戒二年，不得度沙彌尼。式叉摩尼受具足已得度沙彌尼。比丘尼亦如大僧，十二月中教其所應作法竟，後若有式叉摩尼欲受具足，聽與受具足。是名十二月相應法。依止法亦十二月竟，得受人依止，不得一時並受二人依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二月相應法者，受大道人具足戒已，十二月中教授一切大道人所作法竟，然後更有受具足者當為受，未滿十二月不得受也。沙彌受大戒已，後更得受一沙彌。沙彌尼受戒式叉摩尼戒二年，不得度沙彌尼。式叉摩尼受具足已得度沙彌尼。比丘尼亦如大僧，十二月中教其所應作法竟，後若有式叉摩尼欲受具足，聽與受具足。是名十二月相應法。依止法亦十二月竟，得受人依止，不得一時並受二人依止。

「一歲相應法，即上十二月相應法是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一歲相應法，即上十二月相應法是。

「二歲相應法者，若度童女年十八者受沙彌尼戒，即得受式叉摩尼二年學戒。若女人十歲已有夫主者，度令出家受沙彌戒，滿二年後得與受式叉摩尼戒。復滿二年後，得受具足戒。是名二歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二歲相應法者，若度童女年十八者受沙彌尼戒，即得受式叉摩尼二年學戒。若女人十歲已有夫主者，度令出家受沙彌戒，滿二年後得與受式叉摩尼戒。復滿二年後，得受具足戒。是名二歲相應法。

「三歲相應法者，一臘比丘得與五臘者同床坐，簡三歲，是名三歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三歲相應法者，一臘比丘得與五臘者同床坐，簡三歲，是名三歲相應法。

「五歲相應法者，比丘滿五臘，要誦戒令利，誦白一白二白四三羯磨皆令使利。未滿五臘比丘不離依止。五種失依止如上說。是名五歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五歲相應法者，比丘滿五臘，要誦戒令利，誦白一白二白四三羯磨皆令使利。未滿五臘比丘不離依止。五種失依止如上說。是名五歲相應法。

「六歲相應法者，尼師壇滿六年應畜，若過、不滿破，應用施人。若著衲得自畜，若不破亦應自畜。若房先已有，四邊牆上未覆，僧羯磨差人令覆竟，滿六年在中住應還僧，不得過也。是名六年相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六歲相應法者，尼師壇滿六年應畜，若過、不滿破，應用施人。若著衲得自畜，若不破亦應自畜。若房先已有，四邊牆上未覆，僧羯磨差人令覆竟，滿六年在中住應還僧，不得過也。是名六年相應法。

「十歲相應法者，比丘滿十臘，得為人作和上受具足、得受人依止、得受沙彌。十歲女人有夫主者，受沙彌十戒二年，得受式叉摩尼戒。是名十歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十歲相應法者，比丘滿十臘，得為人作和上受具足、得受人依止、得受沙彌。十歲女人有夫主者，受沙彌十戒二年，得受式叉摩尼戒。是名十歲相應法。

「十二歲相應法者，若比丘，有檀越主欲為僧作房，僧差比丘令營房，房成已十二年在中住，後還僧，不得過也。是名十二年相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二歲相應法者，若比丘，有檀越主欲為僧作房，僧差比丘令營房，房成已十二年在中住，後還僧，不得過也。是名十二年相應法。

「十八歲相應法，度沙彌尼年滿十八，受式叉摩尼戒。是名十八歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八歲相應法，度沙彌尼年滿十八，受式叉摩尼戒。是名十八歲相應法。

「二十歲相應法者，童女受沙彌戒，二歲學戒年滿，二十得受具足。是名二十歲相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十歲相應法者，童女受沙彌戒，二歲學戒年滿，二十得受具足。是名二十歲相應法。

「一人相應法者，胡床唯得一人坐，故名一人相應法也。二人相應法者，繩床唯受二人，是名二人相應法。三人相應法者，大床唯容三人，是名三人相應法。四人相應法者，若極大床得安四人，是名四人相應法。五相應法者，五正食是。七相應法者，夜中離衣七七四十九弓地，一弓四肘，是名七相應法。八相應法者，作床法，一切床脚，除上入梐，下八指，是名八相應法。十相應法者，聽用十種衣財作衣，是名十相應法。二十相應法者，二十眾作阿浮阿那，是名二十相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一人相應法者，胡床唯得一人坐，故名一人相應法也。二人相應法者，繩床唯受二人，是名二人相應法。三人相應法者，大床唯容三人，是名三人相應法。四人相應法者，若極大床得安四人，是名四人相應法。五相應法者，五正食是。七相應法者，夜中離衣七七四十九弓地，一弓四肘，是名七相應法。八相應法者，作床法，一切床脚，除上入梐，下八指，是名八相應法。十相應法者，聽用十種衣財作衣，是名十相應法。二十相應法者，二十眾作阿浮阿那，是名二十相應法。

「一相應法者，受具足時惟一和上，是名一相應法。二相應法者，受具足時唯二阿闍梨，是名二相應法。三相應法者，受具足時先辦三衣，若少不得受具，是名三相應法。四相應法者，白四羯磨而得受具，是名四相應法。五相應法者，無五種遮得受具足，是名五相應法。七相應法者，取欲者語一人，如是展轉語第七人，皆得取欲清淨，是名七相應法。八相應法者，若有長財，廣佛四指、長八指，應作淨施，是名八相應法。十相應法者，受具時有十人得受具，是名十相應法。二十相應法者，年滿二十而得受具，是名二十相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應法者，受具足時惟一和上，是名一相應法。二相應法者，受具足時唯二阿闍梨，是名二相應法。三相應法者，受具足時先辦三衣，若少不得受具，是名三相應法。四相應法者，白四羯磨而得受具，是名四相應法。五相應法者，無五種遮得受具足，是名五相應法。七相應法者，取欲者語一人，如是展轉語第七人，皆得取欲清淨，是名七相應法。八相應法者，若有長財，廣佛四指、長八指，應作淨施，是名八相應法。十相應法者，受具時有十人得受具，是名十相應法。二十相應法者，年滿二十而得受具，是名二十相應法。

「一相應法者，比丘尼織繩一匝，是名一相應法。二相應法者，不織繩一匝織繩一匝，是名二相應法。三相應法者，織繩一匝不織繩二匝，是名三相應法。四相應法者，四迦羅沙畔是也，天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔。冬天遮寒極重價衣，用四迦羅沙畔作不過，是名四相應法。五相應法者，比丘尼五衣具足得受具足，是名五相應法。七相應法者，七種飯是，是名七種相應法。八相應法者，有檀越請比丘尼食，比丘尼去時晚至，彼中尼多問臘次第，日已逼中食不得足。世尊聞已因而制戒：『從今已去，比丘尼大眾集時，聽上座八人問次第，餘者隨意而坐。』十相應法者，比丘成就十法，僧羯磨差令作教誡比丘尼師。何者十？一成就波羅提木叉戒。二多聞，多聞者，誦三藏文義皆利，是為多聞。三誦比丘比丘尼經。四口中常說微妙好語，心中起悲，語了了可解。五諸根完具相貌殊特，人所愛敬。六族姓子，若剎利、居士、婆羅門。七有好才辯，為尼說法示教利喜。八為比丘尼所貴重。九於比丘尼三業無失。十若二十臘若過二十臘。是名十相應法。二十相應法者，二十臘是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應法者，比丘尼織繩一匝，是名一相應法。二相應法者，不織繩一匝織繩一匝，是名二相應法。三相應法者，織繩一匝不織繩二匝，是名三相應法。四相應法者，四迦羅沙畔是也，天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔。冬天遮寒極重價衣，用四迦羅沙畔作不過，是名四相應法。五相應法者，比丘尼五衣具足得受具足，是名五相應法。七相應法者，七種飯是，是名七種相應法。八相應法者，有檀越請比丘尼食，比丘尼去時晚至，彼中尼多問臘次第，日已逼中食不得足。世尊聞已因而制戒：『從今已去，比丘尼大眾集時，聽上座八人問次第，餘者隨意而坐。』十相應法者，比丘成就十法，僧羯磨差令作教誡比丘尼師。何者十？一成就波羅提木叉戒。二多聞，多聞者，誦三藏文義皆利，是為多聞。三誦比丘比丘尼經。四口中常說微妙好語，心中起悲，語了了可解。五諸根完具相貌殊特，人所愛敬。六族姓子，若剎利、居士、婆羅門。七有好才辯，為尼說法示教利喜。八為比丘尼所貴重。九於比丘尼三業無失。十若二十臘若過二十臘。是名十相應法。二十相應法者，二十臘是。

「一相應者，阿練若比丘獨在一處，僧布薩日心念口言：『眾僧今日布薩，我亦布薩。』二相應法者，二比丘共展轉言：『長老！今日眾僧清淨布薩，我亦布薩清淨。』是名二相應法。三相應法者，三人亦展轉相語，是名三相應法。四相應法者，一人白已然後布薩，是名四相應法。五相應法者，邊地無僧，通律師五人得受具，是名五相應法。七相應法者，七滅諍是，是名七相應法。八相應法者，比丘尼八敬法是，是名八相應法。十相應法者，比丘成就十法得正說戒，是名十相應法。二十相應法者，如上童女說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應者，阿練若比丘獨在一處，僧布薩日心念口言：『眾僧今日布薩，我亦布薩。』二相應法者，二比丘共展轉言：『長老！今日眾僧清淨布薩，我亦布薩清淨。』是名二相應法。三相應法者，三人亦展轉相語，是名三相應法。四相應法者，一人白已然後布薩，是名四相應法。五相應法者，邊地無僧，通律師五人得受具，是名五相應法。七相應法者，七滅諍是，是名七相應法。八相應法者，比丘尼八敬法是，是名八相應法。十相應法者，比丘成就十法得正說戒，是名十相應法。二十相應法者，如上童女說。

「一相應法者，一比丘自恣是。二相應法者，二比丘展轉自恣法是。三相應法、四相應法，皆展轉自恣是。五相應法者，五人羯磨差一人作自恣者是，是名五相應法。七相應法者，成就七法，是名七相應法。八相應法者，在家白衣篤信三寶成就八非法，僧為作覆鉢羯磨；捨八非法已，僧還為捨覆鉢羯磨。是名八相應法。十相應法者，不成就十法，不得與人受具，是名十相應法。二十相應法者，若比丘三衣不具，盡力求索滿二十日作辦割截縫受持。若不辦，至三十日得辦者，割截縫受持。若過三十日不辦，應作淨施。若不淨施犯捨墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應法者，一比丘自恣是。二相應法者，二比丘展轉自恣法是。三相應法、四相應法，皆展轉自恣是。五相應法者，五人羯磨差一人作自恣者是，是名五相應法。七相應法者，成就七法，是名七相應法。八相應法者，在家白衣篤信三寶成就八非法，僧為作覆鉢羯磨；捨八非法已，僧還為捨覆鉢羯磨。是名八相應法。十相應法者，不成就十法，不得與人受具，是名十相應法。二十相應法者，若比丘三衣不具，盡力求索滿二十日作辦割截縫受持。若不辦，至三十日得辦者，割截縫受持。若過三十日不辦，應作淨施。若不淨施犯捨墮。

「一相應法者，二比丘共住，一者命過。在者作是念：『此亡比丘物應屬我。』此人即得，後來者不得。是名一相應法。二相應法者，三人共住，一人命過，二人應展轉相語：『大德憶念！此物應屬我等。』二人如是展轉，是名二相應法。三相應法者，四人共住一人終亡，三人展轉如上所說，是名三相應法。四相應法者，五人共住一人終亡，四人作羯磨分之，是名四相應法。五相應法者，五人羯磨分亡比丘物，四人羯磨施一人，一人還施眾，然後得共分之，是名五相應法。七相應法者，恭敬七法，是名七相應法。八相應法者，比丘成就八法，僧應差令發檀越信心懺悔，是名八相應法。十相應法者，有說十人作法事得如法，若說九人十一人不如法，是名十相應法。二十相應法者，二十人拔籌，是名二十相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應法者，二比丘共住，一者命過。在者作是念：『此亡比丘物應屬我。』此人即得，後來者不得。是名一相應法。二相應法者，三人共住，一人命過，二人應展轉相語：『大德憶念！此物應屬我等。』二人如是展轉，是名二相應法。三相應法者，四人共住一人終亡，三人展轉如上所說，是名三相應法。四相應法者，五人共住一人終亡，四人作羯磨分之，是名四相應法。五相應法者，五人羯磨分亡比丘物，四人羯磨施一人，一人還施眾，然後得共分之，是名五相應法。七相應法者，恭敬七法，是名七相應法。八相應法者，比丘成就八法，僧應差令發檀越信心懺悔，是名八相應法。十相應法者，有說十人作法事得如法，若說九人十一人不如法，是名十相應法。二十相應法者，二十人拔籌，是名二十相應法。

「一相應法者，若比丘獨住，自知有所犯，無懺悔處，應作心憶持，後見一比丘即懺悔，是名一相應法。二相應法者，比丘犯罪已向一人發露，若不除，後至眾中更懺悔，是名二相應法。三相應法者，比丘犯罪已向二比丘發露，若不除，後至僧中更懺悔，是名三相應法。四相應法者，若比丘犯罪，向四人懺悔作羯磨得除，是名四相應法。五相應法者，五種懺悔法是，是名五相應法。七相應法者，比丘成就七法得止說戒。八相應法者，如來見八種過患，是名八相應法。十相應法者，聽畜十種糞掃衣，是名十相應法。二十相應法者，若比丘欲作新敷具，應用二十兩羊毛作，是名二十相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相應法者，若比丘獨住，自知有所犯，無懺悔處，應作心憶持，後見一比丘即懺悔，是名一相應法。二相應法者，比丘犯罪已向一人發露，若不除，後至眾中更懺悔，是名二相應法。三相應法者，比丘犯罪已向二比丘發露，若不除，後至僧中更懺悔，是名三相應法。四相應法者，若比丘犯罪，向四人懺悔作羯磨得除，是名四相應法。五相應法者，五種懺悔法是，是名五相應法。七相應法者，比丘成就七法得止說戒。八相應法者，如來見八種過患，是名八相應法。十相應法者，聽畜十種糞掃衣，是名十相應法。二十相應法者，若比丘欲作新敷具，應用二十兩羊毛作，是名二十相應法。

「中前相應者，五正食、九種似食，及餘中前相應者是，是名中前相應法。初夜相應者，如蒲桃漿乃至水解漿等，是名初夜相應法。七日相應者，五種藥及餘藥，是名七日相應法。盡形壽相應法者，一山涉子、二識留、三留草、四善善、五盧破羅、六胡椒、七薑、八毘鉢、九尸羅折勒、十真浮留、十一填力、十二伽倫拘盧喜，如此等眾多，是名盡形相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中前相應者，五正食、九種似食，及餘中前相應者是，是名中前相應法。初夜相應者，如蒲桃漿乃至水解漿等，是名初夜相應法。七日相應者，五種藥及餘藥，是名七日相應法。盡形壽相應法者，一山涉子、二識留、三留草、四善善、五盧破羅、六胡椒、七薑、八毘鉢、九尸羅折勒、十真浮留、十一填力、十二伽倫拘盧喜，如此等眾多，是名盡形相應法。

「養生眾具相應者，三衣、鉢、敷具、針氈筩、瓫瓶篋，如是等比丘所須物，名為養生具相應法。鉢與人相應者，鐵鉢、蘇摩鉢，如是等眾多，是名與人相應法。衣與人相應者，十種衣財如法染治割截得受持，是名與人相應法。敷具相應者，如齊量作，是名與人相應法。針氈筩與人相應者，如上文說，是名與人相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養生眾具相應者，三衣、鉢、敷具、針氈筩、瓫瓶篋，如是等比丘所須物，名為養生具相應法。鉢與人相應者，鐵鉢、蘇摩鉢，如是等眾多，是名與人相應法。衣與人相應者，十種衣財如法染治割截得受持，是名與人相應法。敷具相應者，如齊量作，是名與人相應法。針氈筩與人相應者，如上文說，是名與人相應法。

「乞食相應者，乞食時得食與鉢平，不得多受。乞衣時檀越雖大有所施，少三衣者取，不得過取，是名乞衣相應法。爾時世尊乞食已還住處，執衣擗揲著一處，是名衣相應法。敷具相應者，如敷具揵度中廣明，是名敷具相應法。齊量者，泥洹僧長四肘、廣一肘半，是名齊量。鉢、衣、敷具、針氈筩、行道人房，如是等一切物，如佛說者名為齊量，不如佛語名不齊量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乞食相應者，乞食時得食與鉢平，不得多受。乞衣時檀越雖大有所施，少三衣者取，不得過取，是名乞衣相應法。爾時世尊乞食已還住處，執衣擗揲著一處，是名衣相應法。敷具相應者，如敷具揵度中廣明，是名敷具相應法。齊量者，泥洹僧長四肘、廣一肘半，是名齊量。鉢、衣、敷具、針氈筩、行道人房，如是等一切物，如佛說者名為齊量，不如佛語名不齊量。

「染色相應者，諸比丘衣色脫，佛聽染用十種色。十種色者，一泥、二陀婆樹皮、三婆陀樹皮、四非草、五乾陀、六胡桃根、七阿摩勒菓、八佉陀樹皮、九施設婆樹皮、十種種雜和用染。如是等所應染者，此十種色。是衣三點作淨法，一用泥、二用青、三用不均色，用此三種三點淨衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「染色相應者，諸比丘衣色脫，佛聽染用十種色。十種色者，一泥、二陀婆樹皮、三婆陀樹皮、四非草、五乾陀、六胡桃根、七阿摩勒菓、八佉陀樹皮、九施設婆樹皮、十種種雜和用染。如是等所應染者，此十種色。是衣三點作淨法，一用泥、二用青、三用不均色，用此三種三點淨衣。

「威儀相應者，所著衣服齊整，乃至不應立大小便，是名威儀相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「威儀相應者，所著衣服齊整，乃至不應立大小便，是名威儀相應法。

「所應差人者，白二白四羯磨差人。先結不淨地，次結眾僧房舍，後結大界。結大界已當問眾僧：『何處作淨厨？』僧所可處結作淨厨。後結布薩處，最後結不失衣界。解界時，先解不失衣界，後解布薩界，復解眾僧淨厨界，次解大界，次解僧房舍界，次解不淨地界安雜物處。教授比丘尼，自恣行籌僧使，為四方僧營事，從檀越信心分粥分前食，乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食，作制狂亂失性、為尼受大戒，如是等及餘未列名者差人作羯磨，是皆名差人相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所應差人者，白二白四羯磨差人。先結不淨地，次結眾僧房舍，後結大界。結大界已當問眾僧：『何處作淨厨？』僧所可處結作淨厨。後結布薩處，最後結不失衣界。解界時，先解不失衣界，後解布薩界，復解眾僧淨厨界，次解大界，次解僧房舍界，次解不淨地界安雜物處。教授比丘尼，自恣行籌僧使，為四方僧營事，從檀越信心分粥分前食，乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食，作制狂亂失性、為尼受大戒，如是等及餘未列名者差人作羯磨，是皆名差人相應法。

「處所相應者，若塔若衣壞破穿，皆應修補塗治，是名處所相應。和尚住處、阿闍梨住處、眾僧住處、僧布薩處。爾時世尊為病比丘羯磨淨地作食處。若客比丘來到，寺主人應語不淨處、僧房處、結大界處、淨厨處、布薩處、不失衣界處、飲水處，是名處所相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「處所相應者，若塔若衣壞破穿，皆應修補塗治，是名處所相應。和尚住處、阿闍梨住處、眾僧住處、僧布薩處。爾時世尊為病比丘羯磨淨地作食處。若客比丘來到，寺主人應語不淨處、僧房處、結大界處、淨厨處、布薩處、不失衣界處、飲水處，是名處所相應法。

「方相應者，若和上眾僧，隨師僧向何方，是名方所。又復方者，佛在王舍城中，月盡十五日說戒時眾僧皆來集。佛問：『汝等從何處來？』諸比丘說其方所，是名為方。東方有羅睺跋陀塔，南方有處所名多奴，西方有處所名書毘陀樓陀，北方有處所名無至羅毘闍。此四處最是邊方，通律師得五人受戒。是名方所相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方相應者，若和上眾僧，隨師僧向何方，是名方所。又復方者，佛在王舍城中，月盡十五日說戒時眾僧皆來集。佛問：『汝等從何處來？』諸比丘說其方所，是名為方。東方有羅睺跋陀塔，南方有處所名多奴，西方有處所名書毘陀樓陀，北方有處所名無至羅毘闍。此四處最是邊方，通律師得五人受戒。是名方所相應法。

「國土相應法者，阿槃提國通律師五人得受具足，阿犯乾提熱得數數洗，亦聽兩三重皮作革屣著。爾時諸比丘雪山中夏安居，身體剝壞，來到佛所。佛聞已，『如此國土聽著富羅複衣。』有二比丘，一名烏嗟羅、二名三摩跎，來到佛所白言：『諸比丘有種種性、種種國土人出家，用不正音壞佛經義，願世尊聽我用闡提之論正佛經義。』佛言：『我法中不貴浮華之言語，雖質朴不失其義，令人受解為要。』爾時世尊在毘舍離。世儉穀貴乞食難得，諸比丘乘神通力至豈伽國乞食。彼國人惡賤道人，持食著地不過手中。有諸比丘往白世尊。佛言：『雖非手受，施心已竟，可取食之。』是名國土相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國土相應法者，阿槃提國通律師五人得受具足，阿犯乾提熱得數數洗，亦聽兩三重皮作革屣著。爾時諸比丘雪山中夏安居，身體剝壞，來到佛所。佛聞已，『如此國土聽著富羅複衣。』有二比丘，一名烏嗟羅、二名三摩跎，來到佛所白言：『諸比丘有種種性、種種國土人出家，用不正音壞佛經義，願世尊聽我用闡提之論正佛經義。』佛言：『我法中不貴浮華之言語，雖質朴不失其義，令人受解為要。』爾時世尊在毘舍離。世儉穀貴乞食難得，諸比丘乘神通力至豈伽國乞食。彼國人惡賤道人，持食著地不過手中。有諸比丘往白世尊。佛言：『雖非手受，施心已竟，可取食之。』是名國土相應法。

「自恣相應法者，一人心念口言。二人三人四人皆展轉相語。五人羯磨自恣。是名自恣相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自恣相應法者，一人心念口言。二人三人四人皆展轉相語。五人羯磨自恣。是名自恣相應法。

「自恣與欲相應法者，有五種與欲：一我與自恣；二我自恣；三為我故作自恣；四手作相貌自恣；五口作相貌自恣。若此五種不成，不名與自恣欲。是名自恣相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自恣與欲相應法者，有五種與欲：一我與自恣；二我自恣；三為我故作自恣；四手作相貌自恣；五口作相貌自恣。若此五種不成，不名與自恣欲。是名自恣相應法。

「自恣取欲相應法者，僧差人令取欲。取欲者，若父母病難、非梵行難，如是眾多難，當與餘人令持欲去。與欲法，語持欲去者言：『大德憶念！我某甲，今日眾僧自恣我亦自恣，與眾僧清淨欲。』是名與欲相應法。取欲比丘若未得還，忽大水來及師子虎狼難不得往自恣，出界外自恣者，亦得清淨。去者亦得清淨。是名取欲人自恣相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自恣取欲相應法者，僧差人令取欲。取欲者，若父母病難、非梵行難，如是眾多難，當與餘人令持欲去。與欲法，語持欲去者言：『大德憶念！我某甲，今日眾僧自恣我亦自恣，與眾僧清淨欲。』是名與欲相應法。取欲比丘若未得還，忽大水來及師子虎狼難不得往自恣，出界外自恣者，亦得清淨。去者亦得清淨。是名取欲人自恣相應法。

「波羅提木叉相應者，爾時世尊在靜房中作是思惟：『今為諸比丘制，聽集一處說波羅提木叉戒。我若不為制者，新學比丘欲學波羅提木叉者，云何得聞？何所修集？』爾時世尊從靜房起，告諸比丘：『從今已去，汝等當集一處說波羅提木叉戒。欲說戒時先白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今集一處說波羅提木叉戒。白如是。」』名波羅提木叉戒相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波羅提木叉相應者，爾時世尊在靜房中作是思惟：『今為諸比丘制，聽集一處說波羅提木叉戒。我若不為制者，新學比丘欲學波羅提木叉者，云何得聞？何所修集？』爾時世尊從靜房起，告諸比丘：『從今已去，汝等當集一處說波羅提木叉戒。欲說戒時先白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今集一處說波羅提木叉戒。白如是。」』名波羅提木叉戒相應法。

「說波羅提木叉相應者，有五種略說波羅提木叉，文如上說。復有說波羅提木叉相應者，文如上母經中說。是名說戒相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說波羅提木叉相應者，有五種略說波羅提木叉，文如上說。復有說波羅提木叉相應者，文如上母經中說。是名說戒相應法。

「布薩相應者，乃至三人展轉語布薩。如法布薩者，四人已上一白然後布薩。布薩處，下座比丘應掃灑地，是名布薩相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布薩相應者，乃至三人展轉語布薩。如法布薩者，四人已上一白然後布薩。布薩處，下座比丘應掃灑地，是名布薩相應法。

「欲相應者，爾時世尊告諸比丘：『當唱淨。唱淨已今日眾僧布薩。』有病比丘不來者，聽與欲，遣人取之。是名欲相應法。若有緣與欲，無緣應去。與欲有五種，如上文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲相應者，爾時世尊告諸比丘：『當唱淨。唱淨已今日眾僧布薩。』有病比丘不來者，聽與欲，遣人取之。是名欲相應法。若有緣與欲，無緣應去。與欲有五種，如上文說。

「取欲人相應者，若取欲有眾難不得來，取欲者清淨，眾僧清淨，是名取欲人相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取欲人相應者，若取欲有眾難不得來，取欲者清淨，眾僧清淨，是名取欲人相應。

「清淨相應者，若病不得來自說清淨，是名清淨相應布薩。自恣中得言與清淨欲，餘欲直言與欲，不言清淨。是名與欲清淨。取欲者，有難不得去，名清淨取欲，是名取欲人清淨相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨相應者，若病不得來自說清淨，是名清淨相應布薩。自恣中得言與清淨欲，餘欲直言與欲，不言清淨。是名與欲清淨。取欲者，有難不得去，名清淨取欲，是名取欲人清淨相應法。

「上來所說種種制者，比丘經、比丘尼經、摩得勒伽經、增一經、諸乾度經如此等經中推求之。若與五經義合者，應受持莫捨；若不與合者，置而莫行。復應推法，一緣、二制、三重制，總略、犯不犯，要與五種經相應。五經中緣、制、重制對而求之。云何名為總？比丘即名一切比丘，是名為總。云何名為略說？初中後說但令義顯，是名為略。廣說者，若有比丘向比丘說其所解，我從佛邊聞如是說。聞此者即不得非其所說，亦不得即取，持此所解與五部經對之。若與經相應者，應語言：『長老所說甚善，好自受持莫令廢捨，常應為人如是廣說。』若不與五經相應者應諫之：『長老所說不應受持，亦莫廣為人說。更求勝解。』是名第一廣。第二廣者，自云從眾僧邊聞，亦向他人說其所解。聞者亦如上，不非不受取，五經驗之。是名第二廣。第三廣者，若有比丘自云從三人邊聞，亦向餘比丘說其所解。此聞者受不受，亦推五部經中驗之。是名第三廣。第四廣者，復有比丘自稱，我從二大德比丘邊聞如是說，亦向餘人說其所解。彼聞比丘受不受，亦應如上驗之。是名第四廣。廣有二種：一者廣文、二者廣義，是名為四廣。復更略明應不應義。應者，鐵鉢、瓦鉢、優伽國鉢、優伽奢國鉢、毘舍離國黑鉢、舍衛國赤鉢。鉢雖有六種，其實鐵、瓦二也，是名鉢相應鉢。不相應鉢者，栴檀鉢、尸舍婆木鉢、石鉢、金鉢、銀鉢、琉璃鉢、玉鉢、七寶鉢，是名不相應，是故言相應不相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上來所說種種制者，比丘經、比丘尼經、摩得勒伽經、增一經、諸乾度經如此等經中推求之。若與五經義合者，應受持莫捨；若不與合者，置而莫行。復應推法，一緣、二制、三重制，總略、犯不犯，要與五種經相應。五經中緣、制、重制對而求之。云何名為總？比丘即名一切比丘，是名為總。云何名為略說？初中後說但令義顯，是名為略。廣說者，若有比丘向比丘說其所解，我從佛邊聞如是說。聞此者即不得非其所說，亦不得即取，持此所解與五部經對之。若與經相應者，應語言：『長老所說甚善，好自受持莫令廢捨，常應為人如是廣說。』若不與五經相應者應諫之：『長老所說不應受持，亦莫廣為人說。更求勝解。』是名第一廣。第二廣者，自云從眾僧邊聞，亦向他人說其所解。聞者亦如上，不非不受取，五經驗之。是名第二廣。第三廣者，若有比丘自云從三人邊聞，亦向餘比丘說其所解。此聞者受不受，亦推五部經中驗之。是名第三廣。第四廣者，復有比丘自稱，我從二大德比丘邊聞如是說，亦向餘人說其所解。彼聞比丘受不受，亦應如上驗之。是名第四廣。廣有二種：一者廣文、二者廣義，是名為四廣。復更略明應不應義。應者，鐵鉢、瓦鉢、優伽國鉢、優伽奢國鉢、毘舍離國黑鉢、舍衛國赤鉢。鉢雖有六種，其實鐵、瓦二也，是名鉢相應鉢。不相應鉢者，栴檀鉢、尸舍婆木鉢、石鉢、金鉢、銀鉢、琉璃鉢、玉鉢、七寶鉢，是名不相應，是故言相應不相應也。

「彼人應此人不應。應者，比丘畜長鉢得滿十日。不應者，比丘尼畜長鉢不得過一日。是名不應。此是彼人應此人不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人應此人不應。應者，比丘畜長鉢得滿十日。不應者，比丘尼畜長鉢不得過一日。是名不應。此是彼人應此人不應。

「爾所人應爾所不應者，若鉢破過五綴，更求新鉢受持者，要四人中白二羯磨受持，三人已下不得。是名爾許人應爾許人不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾所人應爾所不應者，若鉢破過五綴，更求新鉢受持者，要四人中白二羯磨受持，三人已下不得。是名爾許人應爾許人不應。

「齊量應不齊量不應。應者，升半已上至二升半，是名應。不應者，不滿升半、過二升半，是名不應。以是義故，言齊量相應不相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「齊量應不齊量不應。應者，升半已上至二升半，是名應。不應者，不滿升半、過二升半，是名不應。以是義故，言齊量相應不相應也。

「是色應是色不應者，受熏色應，不受熏色不應。是名色相應不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是色應是色不應者，受熏色應，不受熏色不應。是名色相應不相應。

「或時應或時不應。應者，若為賊劫水㵱若墮地破若失，如是人者應語父母親里眷屬索，是名應。若不為水㵱賊劫墮地破失，語父母親里眷屬索者，是名不應。是名人應不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時應或時不應。應者，若為賊劫水㵱若墮地破若失，如是人者應語父母親里眷屬索，是名應。若不為水㵱賊劫墮地破失，語父母親里眷屬索者，是名不應。是名人應不應。

「衣相應不相應。應者，十種衣財應。不應者，上色衣錦衣白色衣著䰅衣，如是等眾多皆不相應。是名衣不應。三衣，獨受持一衣亦不應，乃至頭有䰅欽婆羅衣亦不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「衣相應不相應。應者，十種衣財應。不應者，上色衣錦衣白色衣著䰅衣，如是等眾多皆不相應。是名衣不應。三衣，獨受持一衣亦不應，乃至頭有䰅欽婆羅衣亦不應。

「有時中應有時中不應。若為賊急水㵱火燒若忘失，如是時中應語父母兄弟親里，若不如此不應語求索也。是名是時應是時不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有時中應有時中不應。若為賊急水㵱火燒若忘失，如是時中應語父母兄弟親里，若不如此不應語求索也。是名是時應是時不應。

「僧竭支相應者，極短過繫腰下一搩手作，法令覆兩乳柱腋下，是名相應。不相應者，過限短作不相應。襯身衣者，暮臥時齊咽覆脚，但使莫污外淨衣，是為齊量。覆瘡衣長四肘廣二肘。雨浴衣長二搩手半。淨體巾長一搩手廣一搩手。淨面巾長結捲一肘廣亦結捲一肘。淨眼巾縱廣皆自一搩手。是名此應此不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧竭支相應者，極短過繫腰下一搩手作，法令覆兩乳柱腋下，是名相應。不相應者，過限短作不相應。襯身衣者，暮臥時齊咽覆脚，但使莫污外淨衣，是為齊量。覆瘡衣長四肘廣二肘。雨浴衣長二搩手半。淨體巾長一搩手廣一搩手。淨面巾長結捲一肘廣亦結捲一肘。淨眼巾縱廣皆自一搩手。是名此應此不應。

「爾所人應爾所人不應。應者四人三人，二人不應，是名爾所人應爾所人不應。或時應或時不應。應者從自恣後一月中得受迦絺那衣，過是不得受，是名或時應或時不應。有色應有色不應，佛所聽者應，佛所不聽者不應，是名有色應有色不應。有齊量應有齊量不應，應者泥洹僧踝上三指應，過是長不應，是故名應不應。行路法，前安居後安居，隨向何處好，應行向安居處。安居處，後有緣乞七日法，是亦應行。安居前後一月，是亦應行。不應行者，夏中無緣不應乞七日，冬中無緣不應行。是名應行不應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾所人應爾所人不應。應者四人三人，二人不應，是名爾所人應爾所人不應。或時應或時不應。應者從自恣後一月中得受迦絺那衣，過是不得受，是名或時應或時不應。有色應有色不應，佛所聽者應，佛所不聽者不應，是名有色應有色不應。有齊量應有齊量不應，應者泥洹僧踝上三指應，過是長不應，是故名應不應。行路法，前安居後安居，隨向何處好，應行向安居處。安居處，後有緣乞七日法，是亦應行。安居前後一月，是亦應行。不應行者，夏中無緣不應乞七日，冬中無緣不應行。是名應行不應行。

「人應不應者，過度長、過度短。有諸難，師僧不具。是名不應。應者，不長不短、年滿二十、無諸難、師僧清淨具足，是名應。是故名人應不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人應不應者，過度長、過度短。有諸難，師僧不具。是名不應。應者，不長不短、年滿二十、無諸難、師僧清淨具足，是名應。是故名人應不應。

「房應不應。應者，僧如法施地，地處無諸難，作應齊量，是名應。不應者，僧不如法與地，地處有諸難，作過量所求甚多令檀越譏嫌，是名不應。此是房應不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「房應不應。應者，僧如法施地，地處無諸難，作應齊量，是名應。不應者，僧不如法與地，地處有諸難，作過量所求甚多令檀越譏嫌，是名不應。此是房應不應。

「犯毘尼者，七聚犯乾度，是此七聚法應一一推其所犯緣，復應推此罪當云何懺悔而得滅除，復應知起此罪時，初夜竟夜何時中起，復是二夜中起耶，復應更推前食、後食、晝日犯？所起犯，為因人、為因法？初夜所犯者，不應受用而受用是也。夜犯者，比丘為比丘尼說法犯也。二夜犯者，共未受具人過二夜，明相未現不起不出，是名為犯。中前犯者，中前洗足以油塗足入聚落，除病犯也。後食犯者，先受人請中食，後更餘處受請，不語比座去，是名犯也。晝日犯者，若比丘晝日露處脇著地臥，是名為犯。復有晝日犯者，不著泥洹僧僧竭支，單著袈裟經行。又復弟子與和上阿闍梨過食取食，不中著革屣，是名晝日犯。從法所起犯者，得過人法，不得向白衣說。若同出家人知舊言，不相違者可向說，不應向餘者說。復有因法犯者，若授前人經若並誦，授經者授前句，受者接後句誦，如此人者不應授經。不並誦者，上座誦前句竟，下座次應誦上座所誦句，若同時誦不得。不得為女人說法過五六語，不得為覆肩覆頭，如是等眾多不得為說法，是名因法所犯。因人所犯者，長短過度、不滿二十、有遮法、師僧不具亦不清淨，非法群品受戒、虛空中受戒、界外受戒、若授十三種非法人戒，受戒不得戒者。一切皆名因人犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「犯毘尼者，七聚犯乾度，是此七聚法應一一推其所犯緣，復應推此罪當云何懺悔而得滅除，復應知起此罪時，初夜竟夜何時中起，復是二夜中起耶，復應更推前食、後食、晝日犯？所起犯，為因人、為因法？初夜所犯者，不應受用而受用是也。夜犯者，比丘為比丘尼說法犯也。二夜犯者，共未受具人過二夜，明相未現不起不出，是名為犯。中前犯者，中前洗足以油塗足入聚落，除病犯也。後食犯者，先受人請中食，後更餘處受請，不語比座去，是名犯也。晝日犯者，若比丘晝日露處脇著地臥，是名為犯。復有晝日犯者，不著泥洹僧僧竭支，單著袈裟經行。又復弟子與和上阿闍梨過食取食，不中著革屣，是名晝日犯。從法所起犯者，得過人法，不得向白衣說。若同出家人知舊言，不相違者可向說，不應向餘者說。復有因法犯者，若授前人經若並誦，授經者授前句，受者接後句誦，如此人者不應授經。不並誦者，上座誦前句竟，下座次應誦上座所誦句，若同時誦不得。不得為女人說法過五六語，不得為覆肩覆頭，如是等眾多不得為說法，是名因法所犯。因人所犯者，長短過度、不滿二十、有遮法、師僧不具亦不清淨，非法群品受戒、虛空中受戒、界外受戒、若授十三種非法人戒，受戒不得戒者。一切皆名因人犯也。

「所犯因六處起，應推六處懺悔。有犯因身起非心口，有犯因口非身心，有犯因心非身口，有犯因身心起，有犯因心口起，有犯因身口心起，有犯因貪欲起，有犯因瞋恚起，有犯因愚癡起。有犯是身口愚癡所害，有犯是身口瞋恚所害，有犯是身口貪欲所害。有犯因身非心口者，初波羅夷、故弄陰出精，有犯是不善、有犯是無記，離三衣宿、若故以杖手打人等，比丘皆名身犯。從口所起犯者，第四波羅夷、若共女人婬欲心麁濁語、若瞋恚心語、若自稱歎己身以婬欲供養我、若以二無根謗、若毀呰他種姓形貌、妄語兩舌，如是等及餘口業所犯者，是名口業所起犯。從身口所起犯者，第二波羅夷、為人行媒、若為房事，此等及餘，是名身口所犯。因心所起犯者，如三十事中金銀施主所與，手雖不捉心作己有，語淨人持著某處，不語淨人言任汝所為；如比丘見他所犯，覆藏不向人發露，是為心犯。身心所起犯者，如上身心所犯是也。從身口心所起犯者，如上身口心所犯是也。從貪欲所起犯者，初波羅夷、故弄陰出精、身觸口、讚歎己身，如是等是也。從瞋恚所起犯者，第三波羅夷、二無根謗是也。從愚癡所起犯者，若比丘惡性不受人諫，如是比皆因愚癡所起犯也。身貪者，初波羅夷、身觸、故弄陰出精，及餘身貪所起者是也。口貪者，麁濁語、為婬欲故讚歎己身，乃至及餘，如此比皆名口貪也。身口貪者，如有母子二人出家，子常來供養母。母子各生貪心，母語子言：『此是汝本所出處，今還看之，有何咎也。』子用母言，即行不淨。是名身口所貪也。如此比眾多，略說之耳。從身瞋生者，手自斷他命及杖打他，復有比丘共白衣諍，決他穀田中水令穀得死。如是等瞋，是名從身瞋所生。從口瞋所生者，若比丘語人言：『為我斷某甲命。』若遣書，如是等非一，是名從口瞋所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所犯因六處起，應推六處懺悔。有犯因身起非心口，有犯因口非身心，有犯因心非身口，有犯因身心起，有犯因心口起，有犯因身口心起，有犯因貪欲起，有犯因瞋恚起，有犯因愚癡起。有犯是身口愚癡所害，有犯是身口瞋恚所害，有犯是身口貪欲所害。有犯因身非心口者，初波羅夷、故弄陰出精，有犯是不善、有犯是無記，離三衣宿、若故以杖手打人等，比丘皆名身犯。從口所起犯者，第四波羅夷、若共女人婬欲心麁濁語、若瞋恚心語、若自稱歎己身以婬欲供養我、若以二無根謗、若毀呰他種姓形貌、妄語兩舌，如是等及餘口業所犯者，是名口業所起犯。從身口所起犯者，第二波羅夷、為人行媒、若為房事，此等及餘，是名身口所犯。因心所起犯者，如三十事中金銀施主所與，手雖不捉心作己有，語淨人持著某處，不語淨人言任汝所為；如比丘見他所犯，覆藏不向人發露，是為心犯。身心所起犯者，如上身心所犯是也。從身口心所起犯者，如上身口心所犯是也。從貪欲所起犯者，初波羅夷、故弄陰出精、身觸口、讚歎己身，如是等是也。從瞋恚所起犯者，第三波羅夷、二無根謗是也。從愚癡所起犯者，若比丘惡性不受人諫，如是比皆因愚癡所起犯也。身貪者，初波羅夷、身觸、故弄陰出精，及餘身貪所起者是也。口貪者，麁濁語、為婬欲故讚歎己身，乃至及餘，如此比皆名口貪也。身口貪者，如有母子二人出家，子常來供養母。母子各生貪心，母語子言：『此是汝本所出處，今還看之，有何咎也。』子用母言，即行不淨。是名身口所貪也。如此比眾多，略說之耳。從身瞋生者，手自斷他命及杖打他，復有比丘共白衣諍，決他穀田中水令穀得死。如是等瞋，是名從身瞋所生。從口瞋所生者，若比丘語人言：『為我斷某甲命。』若遣書，如是等非一，是名從口瞋所生。

「從身口瞋所生者，乘瞋心若身若口害他惱他，是名從身口瞋所生。從身愚癡所生者，若比丘取床敷臥具露地敷坐，去時不自舉，是名從身愚癡所生。從口愚癡所生者，若客比丘受眾僧房舍臥具，去再宿不自來語、不教人來語，是名從口愚癡所生。從身口愚癡所生者，若受眾僧房舍床敷，去時不教人舉、不自舉，是名從身口愚癡所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從身口瞋所生者，乘瞋心若身若口害他惱他，是名從身口瞋所生。從身愚癡所生者，若比丘取床敷臥具露地敷坐，去時不自舉，是名從身愚癡所生。從口愚癡所生者，若客比丘受眾僧房舍臥具，去再宿不自來語、不教人來語，是名從口愚癡所生。從身口愚癡所生者，若受眾僧房舍床敷，去時不教人舉、不自舉，是名從身口愚癡所生。

「從身貪所害者，有一比丘名能加僧提，僧差令守寺。後有一小女來至寺中，即捉共行不淨。此女年小根壞而死。諸比丘心疑，殺婬於此二處何中犯罪？往問世尊。佛言：『婬邊得罪也。』是名身貪所害犯也。從口貪所害犯者，爾時白衣疾病而臥。其人有妻顏貌端正，有一比丘往到問疾，語彼妻言：『可共行欲事。』女人答言：『我有夫主，不得自從。』比丘即為病者說法，語言：『若作罪行久住於世，後世受罪甚久。若有福德命終，即受天樂。何用此惡活為？』此病者即因此厭身方便取死。諸比丘白佛。佛言：『此人犯波羅夷。』是名從口所貪犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從身貪所害者，有一比丘名能加僧提，僧差令守寺。後有一小女來至寺中，即捉共行不淨。此女年小根壞而死。諸比丘心疑，殺婬於此二處何中犯罪？往問世尊。佛言：『婬邊得罪也。』是名身貪所害犯也。從口貪所害犯者，爾時白衣疾病而臥。其人有妻顏貌端正，有一比丘往到問疾，語彼妻言：『可共行欲事。』女人答言：『我有夫主，不得自從。』比丘即為病者說法，語言：『若作罪行久住於世，後世受罪甚久。若有福德命終，即受天樂。何用此惡活為？』此病者即因此厭身方便取死。諸比丘白佛。佛言：『此人犯波羅夷。』是名從口所貪犯也。

「從身口所染害者，即身口貪是也。爾時有優婆夷蘇毘耶，語比丘言：『若共我行欲者，不淨欲出時應捨起去不犯。』比丘即用其言共行欲，謂為不犯。如是展轉世尊聞之。佛言：『此是身口所貪犯也。』又復身口所貪犯者，有一比丘為弟子受戒，白四羯磨受戒已，不為說戒相，直捨來向寺。弟子在後見其本二，問言：『君何所作？』答言：『師將此中受大戒。』婦即語言：『持戒日長，今因便相見可共行欲。』夫即用婦言共行不淨。此人所以行不淨者，不識戒相故爾。佛聞已制戒：『從今已去受戒已，即為受戒者說戒相令知。』是名身口所貪犯也。身瞋恚所害者，乘瞋心手自斷他命，是名身瞋心害犯也。口瞋害犯者，遣使殺人，是名口瞋害犯也。身口瞋恚所害者，身自殺、口語人殺，是名身口瞋所害犯也。身愚癡所害者，若屬他木、若菓若樹，不語主輒取，是名身愚癡所害犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從身口所染害者，即身口貪是也。爾時有優婆夷蘇毘耶，語比丘言：『若共我行欲者，不淨欲出時應捨起去不犯。』比丘即用其言共行欲，謂為不犯。如是展轉世尊聞之。佛言：『此是身口所貪犯也。』又復身口所貪犯者，有一比丘為弟子受戒，白四羯磨受戒已，不為說戒相，直捨來向寺。弟子在後見其本二，問言：『君何所作？』答言：『師將此中受大戒。』婦即語言：『持戒日長，今因便相見可共行欲。』夫即用婦言共行不淨。此人所以行不淨者，不識戒相故爾。佛聞已制戒：『從今已去受戒已，即為受戒者說戒相令知。』是名身口所貪犯也。身瞋恚所害者，乘瞋心手自斷他命，是名身瞋心害犯也。口瞋害犯者，遣使殺人，是名口瞋害犯也。身口瞋恚所害者，身自殺、口語人殺，是名身口瞋所害犯也。身愚癡所害者，若屬他木、若菓若樹，不語主輒取，是名身愚癡所害犯也。

「口愚癡所犯者，若有比丘，見比丘所作不是，語言：『長老！此所作不如法，不須重作。』答諫者言：『我不用大德語。當更問有智慧者。』此名口愚癡所犯也。復有口愚癡所犯者，眾僧說戒時語言：『何用說此微細戒為？』此亦是口愚癡所犯也。復有人，僧說戒時作如此語：『汝等所說，我等數數聞他，何須重說也？』此是口愚癡所犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「口愚癡所犯者，若有比丘，見比丘所作不是，語言：『長老！此所作不如法，不須重作。』答諫者言：『我不用大德語。當更問有智慧者。』此名口愚癡所犯也。復有口愚癡所犯者，眾僧說戒時語言：『何用說此微細戒為？』此亦是口愚癡所犯也。復有人，僧說戒時作如此語：『汝等所說，我等數數聞他，何須重說也？』此是口愚癡所犯。

「身口愚癡所犯者，若二三人教一人令殺。去者言：『可爾。』即往殺之，是名身口愚癡所犯也。不善犯者，是凡夫人故作所犯，及學人故作所犯是。何者犯是無記？凡夫人非故心作、忘誤作，學人及阿羅漢忘誤作，名為無記有犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身口愚癡所犯者，若二三人教一人令殺。去者言：『可爾。』即往殺之，是名身口愚癡所犯也。不善犯者，是凡夫人故作所犯，及學人故作所犯是。何者犯是無記？凡夫人非故心作、忘誤作，學人及阿羅漢忘誤作，名為無記有犯。

「憶念懺悔者，若知而故作者重，若愚癡不解作者輕。重者，若一人前、若眾僧前懺悔得除。輕者，心念口言除也。此是犯突吉羅惡口罪也。一切不善無非突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶念懺悔者，若知而故作者重，若愚癡不解作者輕。重者，若一人前、若眾僧前懺悔得除。輕者，心念口言除也。此是犯突吉羅惡口罪也。一切不善無非突吉羅。

「突吉羅者，皆名惡作也。死人未壞，尸上取糞掃衣；穿牆壁出死尸置外，尸上取糞掃衣；籬上有衣，謂糞掃衣取，皆輕，心念懺悔即除，是身所犯。若有所犯，說戒時至不得懺悔，當自憶持，說戒竟然後懺悔。有忘誤犯者，心念自責滅也。心念自責滅者，眾學中不故作者是。故作下者，一人前懺悔者，是名輕也。故作中者，自性偷蘭、波逸提、波羅提提舍尼，是名中犯，一人前悔也。重者，十三僧殘、僧殘邊偷蘭、波羅夷邊偷蘭，此是懺悔中重者。不可悔者，四重突吉羅波逸提偷蘭，此罪不可悔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「突吉羅者，皆名惡作也。死人未壞，尸上取糞掃衣；穿牆壁出死尸置外，尸上取糞掃衣；籬上有衣，謂糞掃衣取，皆輕，心念懺悔即除，是身所犯。若有所犯，說戒時至不得懺悔，當自憶持，說戒竟然後懺悔。有忘誤犯者，心念自責滅也。心念自責滅者，眾學中不故作者是。故作下者，一人前懺悔者，是名輕也。故作中者，自性偷蘭、波逸提、波羅提提舍尼，是名中犯，一人前悔也。重者，十三僧殘、僧殘邊偷蘭、波羅夷邊偷蘭，此是懺悔中重者。不可悔者，四重突吉羅波逸提偷蘭，此罪不可悔也。

「若比丘共諍，欲除罪者，先共鬪者懺悔，如草敷泥上令人過不污，共和合懺悔，覆惡上得生善，然後悔所犯也。阿浮呵那懺悔，如上文所說。滅鬪諍言訟毘尼者，相打惡罵是名為鬪。諍者，朋黨相助是名為諍。言者，徹斷事官故名為言。訟者，各說事理是非名為訟也。鬪有三種：善、不善、無記。復應推諍緣因何而起？云何懺悔而得滅也？此諍為初夜起、中夜起、後夜起？為前食起、後食起、中後起？為二夜起？為因法起、為因人起也？因初夜起者，此初夜漿，或言過初夜中飲或言不中，乃至長短非法群品受具，或言得或言不得，因是起鬪。如是一切皆如上犯。毘尼文中說，此諍緣根本有六，分別十八。何者為六？一者瞋恚、二者惱害、三者幻偽、四者慳嫉、五者見取、六者邊邪二見。瞋者，面色變異令人可怖。惱害者，能害他令惱。幻偽者，心不真實詐作虛事，是名幻偽。慳嫉者，貪前物不欲與人，名之為慳。嫉者，見他所得生惱，是名為嫉。見取者，取己所見為是、他見為非，是名見取。邊見者，見續為常，見滅為斷。邪見者，謗無因果。是名六處所起。何者十八種分別？上起從法非法乃至說非說。十八種上起鬪，是名諍根本聚也。此鬪聚有二因緣滅：一者人現前、二者推求所起處。如六群比丘住舍衛城，向阿梨跋提河上浴，脫衣著岸上。後迦留陀比丘來，脫衣著六群衣上，出來不審諦，著六群比丘衣去。六群謗迦留陀盜衣，即屏處為作羯磨。迦留心疑，往白世尊。佛言：『汝取衣時作何等心取？』迦留言：『作己想取。』佛言：『若如是者，不犯盜也。』因此即制：『從今已去要具二緣：一推其緣、二人現前，然後作滅毘尼。』是名滅諍毘尼。斷煩惱毘尼者，此毘尼斷欲界、色界、無色界見諦修道使纏，是名滅煩惱毘尼。使者，隨逐行人不令修善是使義；久來所習難捨是使義；能使人沈沒惡道是使義；繫縛行人在生死中是使義；能使人受身相續不絕是使義；不斷煩惱是使義；怨家是使義；方便不捨是使義；作惡不斷是使義。十使者，見使、疑使、戒取使、欲染使、恚使、色染使、無色染使、無明使、慢使、掉使。纏者，無明纏、瞋恚纏、懈怠纏、睡纏、掉纏、悔纏、疑纏、自貪己物纏、復貪他物纏。從是生鬪諍競訟，因此後生害心，纏縛行人不令解脫，是名纏義。又復纏者，我見纏、疑纏、戒取纏、欲纏、恚纏、慳纏、嫉纏、無明纏、慢纏、掉纏。此十纏即是十結，是故名纏。欲界所攝十二居止，色界二十二居止，無色界四居止，見諦所斷身見戒取疑。何者修道所斷？薄欲界貪欲、瞋恚、無明，得斯陀含果。斷欲界貪欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘共諍，欲除罪者，先共鬪者懺悔，如草敷泥上令人過不污，共和合懺悔，覆惡上得生善，然後悔所犯也。阿浮呵那懺悔，如上文所說。滅鬪諍言訟毘尼者，相打惡罵是名為鬪。諍者，朋黨相助是名為諍。言者，徹斷事官故名為言。訟者，各說事理是非名為訟也。鬪有三種：善、不善、無記。復應推諍緣因何而起？云何懺悔而得滅也？此諍為初夜起、中夜起、後夜起？為前食起、後食起、中後起？為二夜起？為因法起、為因人起也？因初夜起者，此初夜漿，或言過初夜中飲或言不中，乃至長短非法群品受具，或言得或言不得，因是起鬪。如是一切皆如上犯。毘尼文中說，此諍緣根本有六，分別十八。何者為六？一者瞋恚、二者惱害、三者幻偽、四者慳嫉、五者見取、六者邊邪二見。瞋者，面色變異令人可怖。惱害者，能害他令惱。幻偽者，心不真實詐作虛事，是名幻偽。慳嫉者，貪前物不欲與人，名之為慳。嫉者，見他所得生惱，是名為嫉。見取者，取己所見為是、他見為非，是名見取。邊見者，見續為常，見滅為斷。邪見者，謗無因果。是名六處所起。何者十八種分別？上起從法非法乃至說非說。十八種上起鬪，是名諍根本聚也。此鬪聚有二因緣滅：一者人現前、二者推求所起處。如六群比丘住舍衛城，向阿梨跋提河上浴，脫衣著岸上。後迦留陀比丘來，脫衣著六群衣上，出來不審諦，著六群比丘衣去。六群謗迦留陀盜衣，即屏處為作羯磨。迦留心疑，往白世尊。佛言：『汝取衣時作何等心取？』迦留言：『作己想取。』佛言：『若如是者，不犯盜也。』因此即制：『從今已去要具二緣：一推其緣、二人現前，然後作滅毘尼。』是名滅諍毘尼。斷煩惱毘尼者，此毘尼斷欲界、色界、無色界見諦修道使纏，是名滅煩惱毘尼。使者，隨逐行人不令修善是使義；久來所習難捨是使義；能使人沈沒惡道是使義；繫縛行人在生死中是使義；能使人受身相續不絕是使義；不斷煩惱是使義；怨家是使義；方便不捨是使義；作惡不斷是使義。十使者，見使、疑使、戒取使、欲染使、恚使、色染使、無色染使、無明使、慢使、掉使。纏者，無明纏、瞋恚纏、懈怠纏、睡纏、掉纏、悔纏、疑纏、自貪己物纏、復貪他物纏。從是生鬪諍競訟，因此後生害心，纏縛行人不令解脫，是名纏義。又復纏者，我見纏、疑纏、戒取纏、欲纏、恚纏、慳纏、嫉纏、無明纏、慢纏、掉纏。此十纏即是十結，是故名纏。欲界所攝十二居止，色界二十二居止，無色界四居止，見諦所斷身見戒取疑。何者修道所斷？薄欲界貪欲、瞋恚、無明，得斯陀含果。斷欲界貪欲

瞋恚、無明盡，得阿那含果。斷色無色界貪欲、無明盡，得阿羅漢果。此所起煩惱，應推求何處起？何處滅？起處者，於結使起處，生貪著染心，能生一切煩惱。何者結使起處？眼見身色生愛著心，計以為常亦計我，乃至意法亦如是。外六塵、中六識、內六觸、六受、六愛、六覺、六觀，乃至五陰、十二入、四大識眷屬，觀此以為我、以為常。因此五陰、十二入、十八界上起我起常故，能生結使一切煩惱凡有五百，故言一切也。是名所起處聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚、無明盡，得阿那含果。斷色無色界貪欲、無明盡，得阿羅漢果。此所起煩惱，應推求何處起？何處滅？起處者，於結使起處，生貪著染心，能生一切煩惱。何者結使起處？眼見身色生愛著心，計以為常亦計我，乃至意法亦如是。外六塵、中六識、內六觸、六受、六愛、六覺、六觀，乃至五陰、十二入、四大識眷屬，觀此以為我、以為常。因此五陰、十二入、十八界上起我起常故，能生結使一切煩惱凡有五百，故言一切也。是名所起處聚。

「滅聚者，於煩惱起處法中生過患想，眼見身色乃至意法，作無常無我觀，識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空無我觀。作此觀已，能斷一切煩惱，是名滅聚處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅聚者，於煩惱起處法中生過患想，眼見身色乃至意法，作無常無我觀，識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空無我觀。作此觀已，能斷一切煩惱，是名滅聚處也。

「欲斷煩惱要作五種觀行：無常行、苦行、無我行、寂滅法、空行。無常行者，念念不住病壞所加，是名無常。苦者，如癰如病如箭入心如物壞生苦，是名苦行。空者，觀我我所皆如幻化無有實法，是名為空。無我行者，觀一切諸法皆無有我。無常、苦二行總觀一切有漏法，空，無我二行通觀有漏無漏法。寂滅義，無有生死變易，故名寂滅法也。是故行者，常應繫心在五行觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲斷煩惱要作五種觀行：無常行、苦行、無我行、寂滅法、空行。無常行者，念念不住病壞所加，是名無常。苦者，如癰如病如箭入心如物壞生苦，是名苦行。空者，觀我我所皆如幻化無有實法，是名為空。無我行者，觀一切諸法皆無有我。無常、苦二行總觀一切有漏法，空，無我二行通觀有漏無漏法。寂滅義，無有生死變易，故名寂滅法也。是故行者，常應繫心在五行觀也。

「所觀境界者，五陰、十二入、十八界、十二因緣，乃至作六念處觀，及寂滅法身念處、安般念處乃至四無量心念處，食不淨想乃至斷想，雜阿含中應廣知。若作骨想壞想，從足至頂作不淨觀乃至散滅想，此是心所緣境界。若住三空中，隨用何門觀而斷結使，是名住三解脫門。若行人住地中時，應觀六地：一者白骨觀地、二者性地、三者八人地、四者薄地、五者離欲地、六者已作地，是名住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所觀境界者，五陰、十二入、十八界、十二因緣，乃至作六念處觀，及寂滅法身念處、安般念處乃至四無量心念處，食不淨想乃至斷想，雜阿含中應廣知。若作骨想壞想，從足至頂作不淨觀乃至散滅想，此是心所緣境界。若住三空中，隨用何門觀而斷結使，是名住三解脫門。若行人住地中時，應觀六地：一者白骨觀地、二者性地、三者八人地、四者薄地、五者離欲地、六者已作地，是名住地。

「見諦中所應斷者有六：一身見、二疑、三戒取、四向惡道欲、五向惡道恚、六向惡道癡。修道所應斷：一欲染、二恚、三色染、四無色染、五無明、六慢、七調。斷如此七煩惱，便得證果，斷三結得須陀洹；欲染恚薄故得斯陀含；欲染恚斷故得阿那含；一切結盡故名阿羅漢。是故言此等斷故得果。以果分別於人，得須陀洹果故名須陀洹，得斯陀含果故名斯陀含，得阿那含果故名阿那含，得阿羅漢果故名阿羅漢。是名斷聚集處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諦中所應斷者有六：一身見、二疑、三戒取、四向惡道欲、五向惡道恚、六向惡道癡。修道所應斷：一欲染、二恚、三色染、四無色染、五無明、六慢、七調。斷如此七煩惱，便得證果，斷三結得須陀洹；欲染恚薄故得斯陀含；欲染恚斷故得阿那含；一切結盡故名阿羅漢。是故言此等斷故得果。以果分別於人，得須陀洹果故名須陀洹，得斯陀含果故名斯陀含，得阿那含果故名阿那含，得阿羅漢果故名阿羅漢。是名斷聚集處。

「比丘毘尼受具足者，或應或不應，乃至齊量或應或不應或聽或不聽，應齊量聽、不應不聽。有犯不犯，如法者不犯、不如法者犯。如此次第應推。鉢乃至房，應不應如上文所說。一切受具足人相應者，鉢囊、革屣、針筒、禪帶、袈裟、鉤紐繩、腰繩、盛眼藥筩、藥𣛰藥器、頭上帽、水漉。如是等物有應不應，是名比丘毘尼。比丘尼毘尼者，受具足比丘尼或應或不應，若齊量者不犯、不齊量者犯，亦應次第推鉢乃至房。若諸比丘尼得鉢，即日受持一，餘者若作淨施若遣與人。若泥洹僧、僧竭支如上說，覆瘡巾如上說，浴衣如上說。衣乃至房，如比丘經中說。式叉摩尼得自取食，今日取明日得食，餘者皆如大比丘尼法學。是名比丘尼毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘毘尼受具足者，或應或不應，乃至齊量或應或不應或聽或不聽，應齊量聽、不應不聽。有犯不犯，如法者不犯、不如法者犯。如此次第應推。鉢乃至房，應不應如上文所說。一切受具足人相應者，鉢囊、革屣、針筒、禪帶、袈裟、鉤紐繩、腰繩、盛眼藥筩、藥𣛰藥器、頭上帽、水漉。如是等物有應不應，是名比丘毘尼。比丘尼毘尼者，受具足比丘尼或應或不應，若齊量者不犯、不齊量者犯，亦應次第推鉢乃至房。若諸比丘尼得鉢，即日受持一，餘者若作淨施若遣與人。若泥洹僧、僧竭支如上說，覆瘡巾如上說，浴衣如上說。衣乃至房，如比丘經中說。式叉摩尼得自取食，今日取明日得食，餘者皆如大比丘尼法學。是名比丘尼毘尼。

「少分毘尼者，比丘有二百五十法；比丘尼有五百法；式叉摩尼如大比丘尼法，但除自取食食、取已至明日故得食；沙彌尼、優婆塞、優婆夷各自有戒，皆是其人毘尼。是名少分毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「少分毘尼者，比丘有二百五十法；比丘尼有五百法；式叉摩尼如大比丘尼法，但除自取食食、取已至明日故得食；沙彌尼、優婆塞、優婆夷各自有戒，皆是其人毘尼。是名少分毘尼。

「一切處毘尼者，一切淨持戒、淨心戒、淨慧戒應當學，一切微細戒盡應如重持之，乃至究竟令梵行波羅提木叉戒使得清淨。一切身善行口善行意善行，應隨順行正見乃至正定。優婆塞、優婆夷，應當除其邪婬，乃至遠離殺生邪見，是名俗人戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切處毘尼者，一切淨持戒、淨心戒、淨慧戒應當學，一切微細戒盡應如重持之，乃至究竟令梵行波羅提木叉戒使得清淨。一切身善行口善行意善行，應隨順行正見乃至正定。優婆塞、優婆夷，應當除其邪婬，乃至遠離殺生邪見，是名俗人戒也。

「推求所犯輕重聚，及起處緣、可滅不可滅經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「推求所犯輕重聚，及起處緣、可滅不可滅經。」