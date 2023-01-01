根本說一切有部百一羯磨

根本說一切有部百一羯磨卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部百一羯磨卷第六

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

此一卷是悔眾教罪法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一卷是悔眾教罪法

爾時具壽鄔陀夷故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。時鄔陀夷即以此緣，白諸苾芻：「具壽！我鄔陀夷故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我於今者欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏日行遍住法。若更有餘如是流類，應如是與。敷座席、鳴揵稚，作前方便准上應知。令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽鄔陀夷故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。時鄔陀夷即以此緣，白諸苾芻：「具壽！我鄔陀夷故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我於今者欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏日行遍住法。若更有餘如是流類，應如是與。敷座席、鳴揵稚，作前方便准上應知。令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語：

「『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法。願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏隨覆藏日行遍住法。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻應先作白方為羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精，犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法。願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏隨覆藏日行遍住法。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻應先作白方為羯磨：

「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。白如是。』次作羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。僧伽今與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法者默然；若不許者說。此是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法竟。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』」(初法了) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。白如是。』次作羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。僧伽今與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法者默然；若不許者說。此是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法竟。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』」(初法了)

時鄔陀夷苾芻行遍住時，更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，亦復覆藏。又以此事白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻正行遍住時，更復故泄精犯僧伽伐尸沙罪，亦半月覆藏。我於今時欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，此復覆藏，隨覆藏日復本遍住。若更有餘如是流類，如是應與。敷座席鳴揵稚，作前方便已，『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我隨覆藏日行遍住法。我正行遍住時中間重犯是前罪類，此復覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復本遍住，願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，復本遍住。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白方為羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷苾芻行遍住時，更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，亦復覆藏。又以此事白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻正行遍住時，更復故泄精犯僧伽伐尸沙罪，亦半月覆藏。我於今時欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，此復覆藏，隨覆藏日復本遍住。若更有餘如是流類，如是應與。敷座席鳴揵稚，作前方便已，『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我隨覆藏日行遍住法。我正行遍住時中間重犯是前罪類，此復覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復本遍住，願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪，復本遍住。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白方為羯磨：

「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法，行遍住時中間重犯是前罪類，此復覆藏。此鄔陀夷於前罪類，今從僧伽乞行復本遍住。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。白如是。』次作羯磨，准白應作，乃至由其默然故，我今如是持。」(第二法了) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法，行遍住時中間重犯是前罪類，此復覆藏。此鄔陀夷於前罪類，今從僧伽乞行復本遍住。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。白如是。』次作羯磨，准白應作，乃至由其默然故，我今如是持。」(第二法了)

時鄔陀夷苾芻正行復本遍住時，復更重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。以緣白諸苾芻：「具壽！我鄔陀夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法。僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我鄔陀夷正行遍住時，第二重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻第二重犯復本遍住。我行復本遍住時，第三重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。我於今者欲何所為？」時諸苾芻即以此緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷苾芻第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，重收根本遍住法。若更有如是流類，應如是與。作前方便，乃至蹲踞合掌，作如是說，准上應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷苾芻正行復本遍住時，復更重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。以緣白諸苾芻：「具壽！我鄔陀夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法。僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我鄔陀夷正行遍住時，第二重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻第二重犯復本遍住。我行復本遍住時，第三重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，亦復覆藏。我於今者欲何所為？」時諸苾芻即以此緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷苾芻第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，重收根本遍住法。若更有如是流類，應如是與。作前方便，乃至蹲踞合掌，作如是說，准上應知。

「『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我行遍住時第二重犯，是前罪類，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻復本遍住。我行復本遍住時，是前罪類第三重犯，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根本遍住。願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻第三重犯，是前罪類，亦隨覆藏，重收根本遍住。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白已，方為羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日已從僧伽乞遍住法。行遍住時，第二重類亦復覆藏，已從僧伽乞行復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞第三重犯是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷第三重犯，是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。白如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我行遍住時第二重犯，是前罪類，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻復本遍住。我行復本遍住時，是前罪類第三重犯，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根本遍住。願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻第三重犯，是前罪類，亦隨覆藏，重收根本遍住。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白已，方為羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日已從僧伽乞遍住法。行遍住時，第二重類亦復覆藏，已從僧伽乞行復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞第三重犯是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷第三重犯，是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。白如是。』

「次作羯磨，廣說准前，乃至由其默然故，我今如是持。」(第三法了，若更重犯准事訶責) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作羯磨，廣說准前，乃至由其默然故，我今如是持。」(第三法了，若更重犯准事訶責)

時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日乞行遍住法。我行遍住時第二重犯是前罪類。又復重行復本遍住。行遍住時，第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我行遍住時中間重犯是前罪類，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞重收根本遍住。僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日行遍住竟。第二重犯是前罪類，復本遍住亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。我於今時欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷苾芻六夜行摩那𭅤(卑也反)。若更有餘如是流類，應如是與。先敷座席、鳴揵稚，以言告白。眾既集已，於界場內下至四人。鄔陀夷苾芻既入眾中，脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日乞行遍住法。我行遍住時第二重犯是前罪類。又復重行復本遍住。行遍住時，第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我行遍住時中間重犯是前罪類，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞重收根本遍住。僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯僧伽伐尸沙罪，是前罪類，隨覆藏日重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日行遍住竟。第二重犯是前罪類，復本遍住亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。我於今時欲何所作？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻！與鄔陀夷苾芻六夜行摩那𭅤(卑也反)。若更有餘如是流類，應如是與。先敷座席、鳴揵稚，以言告白。眾既集已，於界場內下至四人。鄔陀夷苾芻既入眾中，脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語：

「『大德僧伽聽。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類，亦復覆藏，我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行重收根本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯，隨覆藏日重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住，第二重犯是前罪類，隨覆藏日復根本遍住，亦復善行，第三重犯，隨覆藏日重收根本遍住，亦善行竟。今從僧伽乞六夜摩那𭅤，幸願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻應先作白，方為羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日行遍住法。我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類，亦復覆藏，我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行重收根本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯，隨覆藏日重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住，第二重犯是前罪類，隨覆藏日復根本遍住，亦復善行，第三重犯，隨覆藏日重收根本遍住，亦善行竟。今從僧伽乞六夜摩那𭅤，幸願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻應先作白，方為羯磨：

「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日行遍住。正行遍住時第二重犯是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻於第二重犯，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。正行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻於第三重犯，已從僧伽乞行重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，善行遍住。第二重犯，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。今從僧伽乞行六夜摩那𭅤。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤。白如是。』次作羯磨，廣說乃至由其默然故，我今如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日行遍住。正行遍住時第二重犯是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻於第二重犯，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住。正行復本遍住時第三重犯，是前罪類，亦復覆藏。此鄔陀夷苾芻於第三重犯，已從僧伽乞行重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，善行遍住。第二重犯，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦善行竟。今從僧伽乞行六夜摩那𭅤。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤。白如是。』次作羯磨，廣說乃至由其默然故，我今如是持。」

時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住。第二重犯，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟，以緣白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住。我行遍住時第二重犯，亦復覆藏，我鄔陀夷苾芻於前罪類，已從僧伽乞隨覆藏日復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類，隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻於前罪類，已從僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，善行遍住。第二重犯復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟。我欲如何？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住。第二重犯亦復覆藏，善行復本遍住。第三重犯是前罪類，亦復覆藏，重收根本遍住亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟。若更有餘如是流類，如是應與。敷設座席、鳴揵稚，言白集眾，下至二十人。時鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語：『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，我鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住法。我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時，第二重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類復本遍住。我行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻，是前罪類，重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏，隨覆藏日善行遍住法。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，及六夜摩那𭅤，亦善行竟。今從僧伽乞出罪，願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻出罪法。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白，方為訶責，後為羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住。第二重犯，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟，以緣白諸苾芻曰：「具壽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住。我行遍住時第二重犯，亦復覆藏，我鄔陀夷苾芻於前罪類，已從僧伽乞隨覆藏日復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類，隨覆藏日復本遍住。我行復本遍住時第三重犯，亦復覆藏。我鄔陀夷苾芻於前罪類，已從僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法。我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，善行遍住。第二重犯復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟。我欲如何？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，隨覆藏日善行遍住。第二重犯亦復覆藏，善行復本遍住。第三重犯是前罪類，亦復覆藏，重收根本遍住亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟。若更有餘如是流類，如是應與。敷設座席、鳴揵稚，言白集眾，下至二十人。時鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣，隨其大小致禮敬已，在上座前蹲踞合掌，作如是語：『大德僧伽聽！我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏，我鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住法。我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時，第二重犯，是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類復本遍住。我行復本遍住，僧伽已與我鄔陀夷苾芻，是前罪類，重收根本遍住。我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏，隨覆藏日善行遍住法。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，及六夜摩那𭅤，亦善行竟。今從僧伽乞出罪，願大德僧伽，與我鄔陀夷苾芻出罪法。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白，方為訶責，後為羯磨：

「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住。行遍住時，第二重犯是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類，隨覆藏日復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日，重收根本遍住。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。已從僧伽乞行六夜摩那𭅤，僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟，今從僧伽乞出罪。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪。白如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日遍住。行遍住時，第二重犯是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類，隨覆藏日復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類，亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日，重收根本遍住。此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。已從僧伽乞行六夜摩那𭅤，僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟，今從僧伽乞出罪。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪。白如是。』

「次後應作如是訶責：『汝鄔陀夷苾芻應知有二種人，能滅法炬、掩法光明、壞法燈焰。云何為二？謂犯罪已不如法悔除，此即名為二小、二癡，二不明、二不善。復有二種重罪根本不肯穿掘，於逆流事不勤用功，於諸瀑流不欲乾竭，不共魔戰、不折魔旗，勝妙法幢無心建立，罪惡之見不為斷除，不於大師無上正教隨轉法輪。復有二種苦毒所惱、復有二種增長有流，謂犯罪已不如法悔。汝鄔陀夷！如世尊說：「於欲瞋癡常思遠離。」汝今何故作斯醜事？汝愚癡人！云何將此兩手，受他淨心所有惠施，如何還將兩手作醜惡事？又汝癡人！寧將兩手捉囓毒等可畏毒蛇，不故捉生支(梵云鴦伽社哆，譯作生支，即是根也)為醜惡事。汝鄔陀夷！由於犯罪不說除故，退失無常想、無常苦想、苦無我想、厭離食想、於諸世間作不樂想、過患想、是可斷想、不可愛想、滅死想、不淨想、青瘀想、膿流想、破爛想、膖脹想、血流想、狼藉想、白骨想、空觀想，如是事想皆不現前，亦不得初靜慮、二、三、四靜慮、慈悲喜捨、空處、識處、無所有處、非想非非想處、預流果、一來果、不還果阿羅漢果，悉皆不得神境通，天眼、天耳通、他心差別，宿住死生盡諸有流，皆不證會。汝鄔陀夷！由不說罪，命終之後，當於二道隨一受生，是怖畏處，謂捺洛迦、傍生。如世尊說：「二障覆業能向捺洛迦、傍生趣，由不信我言覆藏其罪。」』如是慇懃作訶責已，冀令改悔。次作羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住。行遍住時，第二重犯是前罪類，亦復覆藏。已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住。此鄔陀夷於故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住亦復善行。已從僧伽乞行六夜摩那𭅤，僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤，亦善行竟。今從僧伽乞出罪，僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟，今從僧伽乞出罪。若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻出罪者默然，若不許者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與鄔陀夷苾芻出罪竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後應作如是訶責：『汝鄔陀夷苾芻應知有二種人，能滅法炬、掩法光明、壞法燈焰。云何為二？謂犯罪已不如法悔除，此即名為二小、二癡，二不明、二不善。復有二種重罪根本不肯穿掘，於逆流事不勤用功，於諸瀑流不欲乾竭，不共魔戰、不折魔旗，勝妙法幢無心建立，罪惡之見不為斷除，不於大師無上正教隨轉法輪。復有二種苦毒所惱、復有二種增長有流，謂犯罪已不如法悔。汝鄔陀夷！如世尊說：「於欲瞋癡常思遠離。」汝今何故作斯醜事？汝愚癡人！云何將此兩手，受他淨心所有惠施，如何還將兩手作醜惡事？又汝癡人！寧將兩手捉囓毒等可畏毒蛇，不故捉生支(梵云鴦伽社哆，譯作生支，即是根也)為醜惡事。汝鄔陀夷！由於犯罪不說除故，退失無常想、無常苦想、苦無我想、厭離食想、於諸世間作不樂想、過患想、是可斷想、不可愛想、滅死想、不淨想、青瘀想、膿流想、破爛想、膖脹想、血流想、狼藉想、白骨想、空觀想，如是事想皆不現前，亦不得初靜慮、二、三、四靜慮、慈悲喜捨、空處、識處、無所有處、非想非非想處、預流果、一來果、不還果阿羅漢果，悉皆不得神境通，天眼、天耳通、他心差別，宿住死生盡諸有流，皆不證會。汝鄔陀夷！由不說罪，命終之後，當於二道隨一受生，是怖畏處，謂捺洛迦、傍生。如世尊說：「二障覆業能向捺洛迦、傍生趣，由不信我言覆藏其罪。」』如是慇懃作訶責已，冀令改悔。次作羯磨：『大德僧伽聽！此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪，半月覆藏。此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法，僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住。行遍住時，第二重犯是前罪類，亦復覆藏。已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住。行復本遍住時，第三重犯是前罪類亦復覆藏，已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住，僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住。此鄔陀夷於故泄精犯僧伽伐尸沙罪，隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住亦復善行。已從僧伽乞行六夜摩那𭅤，僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩那𭅤，亦善行竟。今從僧伽乞出罪，僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪類，復本遍住，亦復善行。第三重犯是前罪類，重收根本遍住，亦復善行。六夜摩那𭅤，亦善行竟，今從僧伽乞出罪。若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻出罪者默然，若不許者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與鄔陀夷苾芻出罪竟

。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』

「次當如是讚喻：『善哉鄔陀夷！極善鄔陀夷！有二種聰慧人、有二分明人、有二種善人。何謂為二？一、不犯罪；二、犯已能如法悔除。有二種人能然法炬、建立法幢。何謂為二？一謂不犯罪，二犯已能如法悔除。復有二種重罪根本能為穿掘，於逆流事而勤用功，於諸瀑流能使乾竭，能與魔戰，能折魔旗，勝妙法幢能善建立，罪惡之見能為斷除，能於大師無上正教隨轉法輪。云何為二？一謂不犯罪，二設犯罪已如法悔除。復有二種非苦所惱，復有二種不增有流。云何為二？一、不犯罪；二、犯已能悔。汝鄔陀夷！汝已說悔眾罪，是應合得無常想、無常苦想，廣說乃至能盡有流。汝於人天二道定得無疑。如世尊說：「有二種不覆障業，便能趣向人天二道，能信我言不覆其罪。」如是應知，汝鄔陀夷已出罪竟，勿為放逸，於諸善品常為修習。』若更有犯者，應如鄔陀夷苾芻次第作法。次於出罪之後，應從僧伽乞悔窣吐羅底野罪，如是應乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當如是讚喻：『善哉鄔陀夷！極善鄔陀夷！有二種聰慧人、有二分明人、有二種善人。何謂為二？一、不犯罪；二、犯已能如法悔除。有二種人能然法炬、建立法幢。何謂為二？一謂不犯罪，二犯已能如法悔除。復有二種重罪根本能為穿掘，於逆流事而勤用功，於諸瀑流能使乾竭，能與魔戰，能折魔旗，勝妙法幢能善建立，罪惡之見能為斷除，能於大師無上正教隨轉法輪。云何為二？一謂不犯罪，二設犯罪已如法悔除。復有二種非苦所惱，復有二種不增有流。云何為二？一、不犯罪；二、犯已能悔。汝鄔陀夷！汝已說悔眾罪，是應合得無常想、無常苦想，廣說乃至能盡有流。汝於人天二道定得無疑。如世尊說：「有二種不覆障業，便能趣向人天二道，能信我言不覆其罪。」如是應知，汝鄔陀夷已出罪竟，勿為放逸，於諸善品常為修習。』若更有犯者，應如鄔陀夷苾芻次第作法。次於出罪之後，應從僧伽乞悔窣吐羅底野罪，如是應乞。

「『大德僧伽聽！我某甲苾芻，於故泄精有前方便窣吐羅底野罪。我某甲今從僧伽乞說悔法，願大德僧伽聽我某甲說悔窣吐羅底野罪。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白，方為羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！我某甲苾芻，於故泄精有前方便窣吐羅底野罪。我某甲今從僧伽乞說悔法，願大德僧伽聽我某甲說悔窣吐羅底野罪。是能愍者，願哀愍故。』第二、第三亦如是說。次一苾芻先作白，方為羯磨：

「『大德僧伽聽！此苾芻某甲，於故泄精有前方便窣吐羅底野罪。此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔。白如是。』次作羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此苾芻某甲，於故泄精有前方便窣吐羅底野罪。此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪。若僧伽時至聽者，僧伽應許僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔。白如是。』次作羯磨：

「『大德僧伽聽！此苾芻某甲於故泄精，有前方便窣吐羅底野罪。此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪，僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔。若諸具壽聽與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔者默然，若不許者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與某甲於故泄精，有前方便窣吐羅底野罪，聽說悔竟。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧伽聽！此苾芻某甲於故泄精，有前方便窣吐羅底野罪。此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪，僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔。若諸具壽聽與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔者默然，若不許者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧伽已與某甲於故泄精，有前方便窣吐羅底野罪，聽說悔竟。僧伽已聽許，由其默然故，我今如是持。』

「次後還同如是次第，所有先因眾多突色訖里多罪，及以眾多不敬教波逸底迦罪，對一苾芻如法除悔。窣吐羅底野罪有二種：一謂波羅市迦因罪，二謂僧伽伐尸沙因罪。於波羅市迦因復有二種：一、重，二、輕。此中重者應從大眾說悔其罪(大眾者，謂界內盡集)。言輕者下至四人，壇場中當說其罪。僧伽伐尸沙因罪亦有二種：一、重，一、輕。此中重者上至四人壇場應說其罪，輕者應對一人如法除罪。波逸底迦、突色訖里多前因之罪，准前應作，眾多大小覆藏之罪，咸應說悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後還同如是次第，所有先因眾多突色訖里多罪，及以眾多不敬教波逸底迦罪，對一苾芻如法除悔。窣吐羅底野罪有二種：一謂波羅市迦因罪，二謂僧伽伐尸沙因罪。於波羅市迦因復有二種：一、重，二、輕。此中重者應從大眾說悔其罪(大眾者，謂界內盡集)。言輕者下至四人，壇場中當說其罪。僧伽伐尸沙因罪亦有二種：一、重，一、輕。此中重者上至四人壇場應說其罪，輕者應對一人如法除罪。波逸底迦、突色訖里多前因之罪，准前應作，眾多大小覆藏之罪，咸應說悔。」