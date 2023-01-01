根本說一切有部毘奈耶雜事

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十三藏法師義淨奉 制譯

第八門第十子攝頌之六五百之餘及七百結集事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八門第十子攝頌之六五百之餘及七百結集事

爾時迦攝波告鄔波離曰：「世尊於何處制第一學處？」鄔波離以清徹音答曰：「世尊於婆羅痆斯。」「此為誰說？」「即五苾芻。」「其事云何？」「謂齊整著裙不太高不太下，應當學。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。爾時摩訶迦攝波作如是念：「我已結集世尊所說最初學處，於同梵行無有違逆亦無訶厭，是故當知此毘奈耶是佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦攝波告鄔波離曰：「世尊於何處制第一學處？」鄔波離以清徹音答曰：「世尊於婆羅痆斯。」「此為誰說？」「即五苾芻。」「其事云何？」「謂齊整著裙不太高不太下，應當學。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。爾時摩訶迦攝波作如是念：「我已結集世尊所說最初學處，於同梵行無有違逆亦無訶厭，是故當知此毘奈耶是佛所說。」

復告鄔波離：「世尊何處說第二學處？」時鄔波離以清徹音答曰：「於婆羅痆斯。」「此為誰說？」「即五苾芻。」「其事云何？」「謂齊整披三衣，應當學。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。時迦攝波作如是念：「我已結集世尊第二學處。」廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告鄔波離：「世尊何處說第二學處？」時鄔波離以清徹音答曰：「於婆羅痆斯。」「此為誰說？」「即五苾芻。」「其事云何？」「謂齊整披三衣，應當學。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。時迦攝波作如是念：「我已結集世尊第二學處。」廣如上說。

復告鄔波離：「世尊何處說第三學處？」鄔波離以清徹音答曰：「於羯蘭鐸迦村。」「此為誰說？」「即羯蘭鐸迦子蘇陣那苾芻。」「其事云何？」「謂若苾芻受禁戒，於餘苾芻乃至畜生行婬欲者，得波羅市迦罪，亦不得同住。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。時迦攝波作如是念：「我已結集，廣說如前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告鄔波離：「世尊何處說第三學處？」鄔波離以清徹音答曰：「於羯蘭鐸迦村。」「此為誰說？」「即羯蘭鐸迦子蘇陣那苾芻。」「其事云何？」「謂若苾芻受禁戒，於餘苾芻乃至畜生行婬欲者，得波羅市迦罪，亦不得同住。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，以願力故觀察世間還從定起。時迦攝波作如是念：「我已結集，廣說如前。」

自餘學處，世尊或於王宮聚落，為諸苾芻廣制學處，時鄔波離悉皆具說。諸阿羅漢既結集已，此名波羅市迦法、此名僧伽伐尸沙法、此名二不定法、三十捨墮法、九十波逸底迦法、四波羅底提舍尼法、眾多學法、七滅諍法，此是初制、此是隨制、此是定制、此是隨聽；如是出家、如是受近圓，如是單白、白二、白四羯磨，如是應度、如是不應度、如是作褒灑陀、如是作安居、如是作隨意及以諸事乃至雜事、此是尼陀那目得迦等。既結集毘奈耶已，具壽鄔波離從高座下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自餘學處，世尊或於王宮聚落，為諸苾芻廣制學處，時鄔波離悉皆具說。諸阿羅漢既結集已，此名波羅市迦法、此名僧伽伐尸沙法、此名二不定法、三十捨墮法、九十波逸底迦法、四波羅底提舍尼法、眾多學法、七滅諍法，此是初制、此是隨制、此是定制、此是隨聽；如是出家、如是受近圓，如是單白、白二、白四羯磨，如是應度、如是不應度、如是作褒灑陀、如是作安居、如是作隨意及以諸事乃至雜事、此是尼陀那目得迦等。既結集毘奈耶已，具壽鄔波離從高座下。

時迦攝波作如是念：「後世之人少智鈍根，依文而解不達深義。我今宜可自說摩窒里迦，欲使經律義不失故。」作是念已，便作白二羯磨，白眾令知。眾既許已，即昇高座告諸苾芻曰：「摩窒里迦我今自說，於所了義皆令明顯。所謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分；四無畏、四無礙解、四沙門果、四法句無諍願智，及邊際定空無相無願雜修諸定正入現觀，及世俗智苫摩他毘鉢舍那法集法蘊，如是總名摩窒里迦。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，次第觀已還從定起，如前廣說。是故當知！此是蘇怛羅、此是毘奈耶、此是阿毘達磨，是佛真教。如是集已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦攝波作如是念：「後世之人少智鈍根，依文而解不達深義。我今宜可自說摩窒里迦，欲使經律義不失故。」作是念已，便作白二羯磨，白眾令知。眾既許已，即昇高座告諸苾芻曰：「摩窒里迦我今自說，於所了義皆令明顯。所謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分；四無畏、四無礙解、四沙門果、四法句無諍願智，及邊際定空無相無願雜修諸定正入現觀，及世俗智苫摩他毘鉢舍那法集法蘊，如是總名摩窒里迦。」說是語已，諸阿羅漢俱入邊際定，次第觀已還從定起，如前廣說。是故當知！此是蘇怛羅、此是毘奈耶、此是阿毘達磨，是佛真教。如是集已。

時地上藥叉咸發大聲作如是說：「仁等應知！聖者大迦攝波為上首，與五百阿羅漢，共集如來三藏聖教。由是因緣天眾增盛阿蘇羅減少。」居空藥叉聞是說已，亦發大聲徹四大王眾、三十三天、夜摩、覩史、多樂、變化、他化、自在、梵眾、梵輔、大梵、少光、無量光、極光、淨、少淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善現、善見天等，須臾之間其聲上徹色究竟天。此諸天等咸發聲言：「諸天增盛，阿蘇羅減少。」時五百阿羅漢既結集已，此即名為五百結集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時地上藥叉咸發大聲作如是說：「仁等應知！聖者大迦攝波為上首，與五百阿羅漢，共集如來三藏聖教。由是因緣天眾增盛阿蘇羅減少。」居空藥叉聞是說已，亦發大聲徹四大王眾、三十三天、夜摩、覩史、多樂、變化、他化、自在、梵眾、梵輔、大梵、少光、無量光、極光、淨、少淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善現、善見天等，須臾之間其聲上徹色究竟天。此諸天等咸發聲言：「諸天增盛，阿蘇羅減少。」時五百阿羅漢既結集已，此即名為五百結集。

爾時大迦攝波而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦攝波而說頌曰：

「仁等結集法王教， 皆為愍念諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁等結集法王教， 皆為愍念諸群生；

所有言說量無邊， 今並纂集無遺闕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有言說量無邊， 今並纂集無遺闕；

世間愚癡不能了； 為作明燈除眼曀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間愚癡不能了； 為作明燈除眼曀。」

時具壽大迦攝波復作是念：「三藏聖教我已結集，今以定力，觀察世尊所說教法得久住世，所應作者依如來說並已作了。如來法王示我正道如教奉行，我已少分報佛慈恩。誰能盡報如來恩德？世尊大師所有遺教，利益眾生並皆纂集，久離大師無復依怙，五蘊臭身荷負勞倦，涅槃時至無宜久留。」作是念已而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具壽大迦攝波復作是念：「三藏聖教我已結集，今以定力，觀察世尊所說教法得久住世，所應作者依如來說並已作了。如來法王示我正道如教奉行，我已少分報佛慈恩。誰能盡報如來恩德？世尊大師所有遺教，利益眾生並皆纂集，久離大師無復依怙，五蘊臭身荷負勞倦，涅槃時至無宜久留。」作是念已而說頌曰：

「我已結集牟尼教， 為令正法得增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已結集牟尼教， 為令正法得增長；

久住利益於世間， 饒益眾生離諸惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久住利益於世間， 饒益眾生離諸惑。

無羞恥者已折伏， 有慚愧者皆攝受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無羞恥者已折伏， 有慚愧者皆攝受；

所作利益事已周， 今我宜應趣圓寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作利益事已周， 今我宜應趣圓寂。」

時大迦攝波告阿難陀曰：「汝今知不？世尊言教付囑於我而般涅槃，我今復欲入般涅槃，轉以教法付囑於汝，當善護持。」又復告曰：「我滅度後，於王舍城有商主妻當生一子，其子生時以奢搦迦衣裹身而出，因即名為奢搦迦(即是麻類，此方先無，高共人等，堪織為布。舊云商那和修者訛)，後因入海求諸珍貨安隱迴還，於佛教中遂設佛陀五年大會，當得出家，所有佛教轉付於彼。」作是語已，時迦攝波復作是念：「世尊大悲修諸苦行是真善友，無量功德共所莊嚴，遺身舍利隨所在處，我今皆當恭敬供養而入涅槃。」作是念已，以神通力往四大制底，謂生處、成佛處、轉法輪處、涅槃處、并餘舍利塔處至誠供養。即入龍宮供養佛牙已，騰空即往三十三天欲禮佛牙。時天帝釋及諸天等，見迦攝波恭敬禮拜，問言：「何故得來至此？」尊者報曰：「我欲最後供養世尊所有舍利牙塔。」時諸天等聞最後言，心生憂惱默然而住。是時帝釋即持佛牙與迦攝波，尊者受牙置於手掌，瞻視不瞬便安頂上。復以曼陀羅華及諸蓮華牛頭香末，布於牙上以申供養，為天帝釋及諸天等略說法已，從須彌頂沒王舍城出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦攝波告阿難陀曰：「汝今知不？世尊言教付囑於我而般涅槃，我今復欲入般涅槃，轉以教法付囑於汝，當善護持。」又復告曰：「我滅度後，於王舍城有商主妻當生一子，其子生時以奢搦迦衣裹身而出，因即名為奢搦迦(即是麻類，此方先無，高共人等，堪織為布。舊云商那和修者訛)，後因入海求諸珍貨安隱迴還，於佛教中遂設佛陀五年大會，當得出家，所有佛教轉付於彼。」作是語已，時迦攝波復作是念：「世尊大悲修諸苦行是真善友，無量功德共所莊嚴，遺身舍利隨所在處，我今皆當恭敬供養而入涅槃。」作是念已，以神通力往四大制底，謂生處、成佛處、轉法輪處、涅槃處、并餘舍利塔處至誠供養。即入龍宮供養佛牙已，騰空即往三十三天欲禮佛牙。時天帝釋及諸天等，見迦攝波恭敬禮拜，問言：「何故得來至此？」尊者報曰：「我欲最後供養世尊所有舍利牙塔。」時諸天等聞最後言，心生憂惱默然而住。是時帝釋即持佛牙與迦攝波，尊者受牙置於手掌，瞻視不瞬便安頂上。復以曼陀羅華及諸蓮華牛頭香末，布於牙上以申供養，為天帝釋及諸天等略說法已，從須彌頂沒王舍城出。

爾時大迦攝波復作是念：「我先已許欲涅槃時報未生怨王。」作是念已便詣王宮，告門人曰：「為我通王，云：『迦攝波今在門首欲見大王。』」時守門人聞是語已，便入宮中既至王前正屬王睡，即還却出報迦攝波曰：「聖者！大王現睡。」尊者報言：「汝宜更去為我覺王。」守門人曰：「王性暴惡難可侵犯。我今不敢，恐王瞋責刑戮於我。」迦攝波告曰：「若如是者，待王覺後為我報知：『大迦攝波為欲涅槃，來就王門與王取別。』」作是語已便往雞足山中，於三峯內敷草而坐，作如是念：「我今宜以世尊所授糞掃納衣用覆於身，令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵以我此身，示諸弟子及諸大眾令生厭離。」即便入定三峯覆身，猶如密室不壞而住。復作是念：「若未生怨王來至於此，山即為開。若王不見我身便嘔熱血而死。」念已入定捨其壽行。是時大地六種震動，流星下落諸方赫焰，於虛空中諸天擊鼓。爾時具壽大迦攝波，踊身空中現諸神變，或流清水或放火光，遍起密雲降注洪雨。作是事已，入石室中右脇而臥重壘雙足，入無餘依妙涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦攝波復作是念：「我先已許欲涅槃時報未生怨王。」作是念已便詣王宮，告門人曰：「為我通王，云：『迦攝波今在門首欲見大王。』」時守門人聞是語已，便入宮中既至王前正屬王睡，即還却出報迦攝波曰：「聖者！大王現睡。」尊者報言：「汝宜更去為我覺王。」守門人曰：「王性暴惡難可侵犯。我今不敢，恐王瞋責刑戮於我。」迦攝波告曰：「若如是者，待王覺後為我報知：『大迦攝波為欲涅槃，來就王門與王取別。』」作是語已便往雞足山中，於三峯內敷草而坐，作如是念：「我今宜以世尊所授糞掃納衣用覆於身，令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵以我此身，示諸弟子及諸大眾令生厭離。」即便入定三峯覆身，猶如密室不壞而住。復作是念：「若未生怨王來至於此，山即為開。若王不見我身便嘔熱血而死。」念已入定捨其壽行。是時大地六種震動，流星下落諸方赫焰，於虛空中諸天擊鼓。爾時具壽大迦攝波，踊身空中現諸神變，或流清水或放火光，遍起密雲降注洪雨。作是事已，入石室中右脇而臥重壘雙足，入無餘依妙涅槃界。

爾時釋梵諸天咸作是念：「何因緣故大地震動？」便共觀察乃見迦攝波入於涅槃，即與無量百千萬億天眾，各持嗢鉢羅華、拘勿頭華、分多利華，及牛頭栴檀沈水香末，皆詣尊者身所，以種種天華及妙香末，散其身上而為供養，既供養已三山即合上皆密覆。時彼諸天既離尊者，生大悲惱作如是語：「佛般涅槃憂懷未息，如何今者復屬悲哀？畢鉢羅巖舊住諸天空名而已，所有勝法亦復隨行。摩揭陀國無復光彩，貧窮眾生福田斷絕，所有善法皆亦銷亡。如第二佛入般涅槃，頓於今時法山隤壞，法船傾沒法樹崩摧，法海枯竭魔眾歡喜，所有正法教化眾生，及利益事悉當隱沒。」時彼諸天作如是等悲歎語已，禮尊者足欻然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋梵諸天咸作是念：「何因緣故大地震動？」便共觀察乃見迦攝波入於涅槃，即與無量百千萬億天眾，各持嗢鉢羅華、拘勿頭華、分多利華，及牛頭栴檀沈水香末，皆詣尊者身所，以種種天華及妙香末，散其身上而為供養，既供養已三山即合上皆密覆。時彼諸天既離尊者，生大悲惱作如是語：「佛般涅槃憂懷未息，如何今者復屬悲哀？畢鉢羅巖舊住諸天空名而已，所有勝法亦復隨行。摩揭陀國無復光彩，貧窮眾生福田斷絕，所有善法皆亦銷亡。如第二佛入般涅槃，頓於今時法山隤壞，法船傾沒法樹崩摧，法海枯竭魔眾歡喜，所有正法教化眾生，及利益事悉當隱沒。」時彼諸天作如是等悲歎語已，禮尊者足欻然不現。

時未生怨王於其睡中作如是夢，見宮中舍棟梁摧折忽然驚覺。其守門人見王睡覺，便以迦攝所囑之語具奏王知，王聞是語悶絕于地。時諸輔佐以清冷水灑面乃蘇，往竹林園見阿難陀，五體投地悲啼號哭作如是言：「我聞尊者大迦攝波入般涅槃。」時阿難陀即共王去，詣鷄足山(舊云鷄足，由尊者在中，後人喚為尊足。又嶺有佛跡，然鷄足、尊足，梵音相濫也)，示尊者處。既至山已，諸大藥叉便開三山，王既見已，復見諸天以曼陀羅華，及諸蓮華栴檀沈水，種種華香而供養處。時王即便舉手悲號悶絕投地，猶如大樹斬斷其根，良久方起便欲拾薪。時阿難陀見是事已，告言：「大王！何為拾薪？」答言：「欲焚。」尊者告曰：「勿作是語。此尊者身以定守持，乃至慈氏菩薩當來下生，與九十六俱胝聲聞而為隨從來詣於此，取尊者遺身示諸聲聞。云：『此迦攝波，是釋迦牟尼佛上首弟子，於少欲知足中行杜多行最為第一。釋迦牟尼所說教法，能為結集建立法眼。』時諸聲聞當作是念：『過去世中人身卑小佛身廣大。』時彼世尊便持迦攝波僧伽胝衣，示聲聞眾：『此是釋迦牟尼應正等覺所披僧伽胝服。』時九十六俱胝聲聞，聞是語已便證阿羅漢果，皆悉勤行杜多少欲知足之行。是故尊者有此遺身以定力持。不可焚燎，可於其上造窣覩波。」時王出後，三山還合蓋覆其身，於上造塔。王禮阿難陀足，白言：「尊者！我不見佛入般涅槃，亦復不覩尊者迦攝波滅度。若聖者涅槃，我當願見。」尊者便許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時未生怨王於其睡中作如是夢，見宮中舍棟梁摧折忽然驚覺。其守門人見王睡覺，便以迦攝所囑之語具奏王知，王聞是語悶絕于地。時諸輔佐以清冷水灑面乃蘇，往竹林園見阿難陀，五體投地悲啼號哭作如是言：「我聞尊者大迦攝波入般涅槃。」時阿難陀即共王去，詣鷄足山(舊云鷄足，由尊者在中，後人喚為尊足。又嶺有佛跡，然鷄足、尊足，梵音相濫也)，示尊者處。既至山已，諸大藥叉便開三山，王既見已，復見諸天以曼陀羅華，及諸蓮華栴檀沈水，種種華香而供養處。時王即便舉手悲號悶絕投地，猶如大樹斬斷其根，良久方起便欲拾薪。時阿難陀見是事已，告言：「大王！何為拾薪？」答言：「欲焚。」尊者告曰：「勿作是語。此尊者身以定守持，乃至慈氏菩薩當來下生，與九十六俱胝聲聞而為隨從來詣於此，取尊者遺身示諸聲聞。云：『此迦攝波，是釋迦牟尼佛上首弟子，於少欲知足中行杜多行最為第一。釋迦牟尼所說教法，能為結集建立法眼。』時諸聲聞當作是念：『過去世中人身卑小佛身廣大。』時彼世尊便持迦攝波僧伽胝衣，示聲聞眾：『此是釋迦牟尼應正等覺所披僧伽胝服。』時九十六俱胝聲聞，聞是語已便證阿羅漢果，皆悉勤行杜多少欲知足之行。是故尊者有此遺身以定力持。不可焚燎，可於其上造窣覩波。」時王出後，三山還合蓋覆其身，於上造塔。王禮阿難陀足，白言：「尊者！我不見佛入般涅槃，亦復不覩尊者迦攝波滅度。若聖者涅槃，我當願見。」尊者便許。

時奢搦迦從大海中安隱來至，安置物已往竹林園。時阿難陀在香臺門首而作經行，彼既見已禮足言曰：「我從大海安隱來至，是三寶力，我今願設五年法會供養佛僧。世尊今者在何方處？」答言：「子！佛已涅槃。」時奢搦迦聞悶絕于地，水灑穌息，又問：「尊者舍利子、大目乾連，及大迦攝波皆在何處？」答曰：「並已涅槃。」聞極憂慼，即便廣設五年會已，尊者言：「子！於佛法內四攝行中已作財攝，今者更應作法攝事。」答言：「大德！今作何事？」尊者言：「子！汝可於佛教中出家修行。」答言：「如是應作。」尊者即與出家并授近圓，羯磨既了遂發誓願：「始從今日乃至盡形，常著奢搦迦衣。」此苾芻聰明聞持一領便受，其阿難陀親於佛所受持八萬法蘊，奢搦迦盡皆領受，具足三明洞閑三藏。時阿難陀與諸苾芻在竹林園，有一苾芻而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時奢搦迦從大海中安隱來至，安置物已往竹林園。時阿難陀在香臺門首而作經行，彼既見已禮足言曰：「我從大海安隱來至，是三寶力，我今願設五年法會供養佛僧。世尊今者在何方處？」答言：「子！佛已涅槃。」時奢搦迦聞悶絕于地，水灑穌息，又問：「尊者舍利子、大目乾連，及大迦攝波皆在何處？」答曰：「並已涅槃。」聞極憂慼，即便廣設五年會已，尊者言：「子！於佛法內四攝行中已作財攝，今者更應作法攝事。」答言：「大德！今作何事？」尊者言：「子！汝可於佛教中出家修行。」答言：「如是應作。」尊者即與出家并授近圓，羯磨既了遂發誓願：「始從今日乃至盡形，常著奢搦迦衣。」此苾芻聰明聞持一領便受，其阿難陀親於佛所受持八萬法蘊，奢搦迦盡皆領受，具足三明洞閑三藏。時阿難陀與諸苾芻在竹林園，有一苾芻而說頌曰：

「若人壽百歲， 不見水白鶴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人壽百歲， 不見水白鶴；

不如一日生， 得見水白鶴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一日生， 得見水白鶴。」

時阿難陀聞已告彼苾芻曰：「汝所誦者，大師不作是語。然佛世尊作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難陀聞已告彼苾芻曰：「汝所誦者，大師不作是語。然佛世尊作如是說：

「『若人壽百歲， 不了於生滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若人壽百歲， 不了於生滅；

不如一日生， 得了於生滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一日生， 得了於生滅。』

「汝今應知，世有二人常謗聖教： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今應知，世有二人常謗聖教：

「『不信性多瞋， 雖信顛倒解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不信性多瞋， 雖信顛倒解；

妄執於經義， 如象溺深泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄執於經義， 如象溺深泥。

彼當自損失， 由其無智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當自損失， 由其無智慧；

邪解聽無益， 如毒藥應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪解聽無益， 如毒藥應知。

是故諸智者， 聽已能正行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸智者， 聽已能正行；

煩惑漸銷除， 當得離繫果。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惑漸銷除， 當得離繫果。』」

彼聞教已便告其師，師曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞教已便告其師，師曰：

「阿難陀老闇， 無力能憶持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀老闇， 無力能憶持；

出言多忘失， 未必可依信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出言多忘失， 未必可依信。

「汝但依舊如是誦持。」時尊者阿難陀，覆來聽察，見依謬說，報言：「子！我已告汝，世尊不作是說。」時彼苾芻悉以師語白尊者知。尊者聞已作如是念：「今此苾芻我親教授，既不用語，知欲如何？假令尊者舍利子、大目乾連、摩訶迦攝波事亦同此。彼諸大德並已涅槃，如來慈善根力，能令法眼住世千年。」乃傷歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝但依舊如是誦持。」時尊者阿難陀，覆來聽察，見依謬說，報言：「子！我已告汝，世尊不作是說。」時彼苾芻悉以師語白尊者知。尊者聞已作如是念：「今此苾芻我親教授，既不用語，知欲如何？假令尊者舍利子、大目乾連、摩訶迦攝波事亦同此。彼諸大德並已涅槃，如來慈善根力，能令法眼住世千年。」乃傷歎曰：

「尊宿已過去， 新者不齊行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊宿已過去， 新者不齊行；

寂慮我一身， 猶如殼中鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慮我一身， 猶如殼中鳥。

過去親皆散， 知識亦隨亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去親皆散， 知識亦隨亡；

於諸知識中， 無過定中念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸知識中， 無過定中念。

所有世間燈， 明照除眾闇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間燈， 明照除眾闇；

能破愚癡惑， 此等亦皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破愚癡惑， 此等亦皆無。

所化者無邊， 能導者但一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所化者無邊， 能導者但一；

如野孤制底， 殘林唯一樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如野孤制底， 殘林唯一樹。」

時具壽阿難陀告奢搦迦苾芻曰：「尊者大迦攝波，以世尊教付囑於我已般涅槃。我今轉付於汝，而取滅度，汝可守護，當於末度羅國有牟論荼山可造住處，於此國中有長者子，世尊已記當為寺主。又此國內有賣香人名曰笈多，當有一子名鄔波笈多，汝度出家。世尊記彼，名為無相好佛。然我涅槃百年之後大作佛事。」奢搦迦聞是語已白言：「如鄔波馱耶教。」尊者報言：「汝可善住，我般涅槃，并白王知。」時阿難陀復作是念：「我若於此般涅槃者，未生怨王與廣嚴城久相違背，我身舍利必不共分。若於廣嚴城中取涅槃者，未生怨王亦不得分。我今宜可於弶伽河流中而取滅度。」作是念已即便欲往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具壽阿難陀告奢搦迦苾芻曰：「尊者大迦攝波，以世尊教付囑於我已般涅槃。我今轉付於汝，而取滅度，汝可守護，當於末度羅國有牟論荼山可造住處，於此國中有長者子，世尊已記當為寺主。又此國內有賣香人名曰笈多，當有一子名鄔波笈多，汝度出家。世尊記彼，名為無相好佛。然我涅槃百年之後大作佛事。」奢搦迦聞是語已白言：「如鄔波馱耶教。」尊者報言：「汝可善住，我般涅槃，并白王知。」時阿難陀復作是念：「我若於此般涅槃者，未生怨王與廣嚴城久相違背，我身舍利必不共分。若於廣嚴城中取涅槃者，未生怨王亦不得分。我今宜可於弶伽河流中而取滅度。」作是念已即便欲往。

時未生怨王，因睡夢見己之傘蓋其竿摧折，王作夢已忽然驚覺。其守門人見王睡覺，便以阿難陀所囑之語，具白王知。王聞語已悶絕于地，水灑方穌作如是言：「尊者阿難於其何處而般涅槃？」時奢搦迦以頌報王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時未生怨王，因睡夢見己之傘蓋其竿摧折，王作夢已忽然驚覺。其守門人見王睡覺，便以阿難陀所囑之語，具白王知。王聞語已悶絕于地，水灑方穌作如是言：「尊者阿難於其何處而般涅槃？」時奢搦迦以頌報王：

「今此尊者從佛生， 隨佛守護於法藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此尊者從佛生， 隨佛守護於法藏；

求證涅槃斷生死， 由是已向廣嚴城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求證涅槃斷生死， 由是已向廣嚴城。」

爾時未生怨王聞此語已，嚴駕四兵往弶伽河邊。是時廣嚴城舊住諸天，於虛空中告諸人曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時未生怨王聞此語已，嚴駕四兵往弶伽河邊。是時廣嚴城舊住諸天，於虛空中告諸人曰：

「尊者慶喜世間燈， 哀愍群生眾無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者慶喜世間燈， 哀愍群生眾無量；

心懷悲感將圓寂， 今者來至廣嚴城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心懷悲感將圓寂， 今者來至廣嚴城。」

時廣嚴城栗㚲毘子，整四兵眾往至河邊。時未生怨王，禮尊雙足合掌白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣嚴城栗㚲毘子，整四兵眾往至河邊。時未生怨王，禮尊雙足合掌白言：

「世尊目若青蓮華， 緣盡於斯證真滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊目若青蓮華， 緣盡於斯證真滅；

仁今復欲求圓寂， 唯願於此為留身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今復欲求圓寂， 唯願於此為留身。」

時廣嚴城所有人眾，亦復遙禮請為留身。尊者見已作如是念，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣嚴城所有人眾，亦復遙禮請為留身。尊者見已作如是念，說伽他曰：

「我今欲為未生怨， 栗㚲毘子情生恨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今欲為未生怨， 栗㚲毘子情生恨；

若在廣嚴留舍利， 王城人眾復傷悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在廣嚴留舍利， 王城人眾復傷悲。

宜可半身與王舍， 半身留為廣嚴城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜可半身與王舍， 半身留為廣嚴城；

兩處和解不相爭， 各得隨情申供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩處和解不相爭， 各得隨情申供養。」

是時尊者將欲涅槃，此之大地六種震動。時有仙人將門徒五百，乘空而來到尊者所，合掌白言：「大德！我今願於善說法律，出家近圓成苾芻性。」是時尊者作如是念：「云何令我弟子今來至此？」便以通力即於水中絕人行路，纔起念已有五百弟子一時俱至。尊者即於水中變為洲地四絕人蹤，與五百人出家受具。正作白時，其五百人得不還果，第三羯磨時，斷諸煩惱證阿羅漢。由其大仙出家近圓，在日中時復在水中，為此時人喚為日中或名水中(本云末田地那，末田是中，地那是日，因以為名喚為日中。或云末田鐸迦，末田是中，鐸迦是水。由在水中出家，即以為名喚為水中。舊為末田地者，但出其名，皆未詳所以，故為注出)。是時尊者所作已了，禮阿難足作如是語：「世尊最後度彼善賢先證圓寂，我亦如是前入涅槃，我不欲見鄔波馱耶般涅槃事。」尊者報言：「子！世尊以教付迦攝波然後涅槃，大迦攝波轉付於我我今付汝，所有教法當善護持。世尊記曰：『迦濕彌羅國，床臥之具所須易得，與定相應最為第一。』佛復記汝：『我涅槃後滿百歲時，有一苾芻名末田地那，令我教法流行此國。』是故汝今應可於彼宣揚聖化。」答言：「如是應作。」尊者慶喜即現神變，如水滅火而般涅槃，遂分半身與未生怨，半與廣嚴城眾。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者將欲涅槃，此之大地六種震動。時有仙人將門徒五百，乘空而來到尊者所，合掌白言：「大德！我今願於善說法律，出家近圓成苾芻性。」是時尊者作如是念：「云何令我弟子今來至此？」便以通力即於水中絕人行路，纔起念已有五百弟子一時俱至。尊者即於水中變為洲地四絕人蹤，與五百人出家受具。正作白時，其五百人得不還果，第三羯磨時，斷諸煩惱證阿羅漢。由其大仙出家近圓，在日中時復在水中，為此時人喚為日中或名水中(本云末田地那，末田是中，地那是日，因以為名喚為日中。或云末田鐸迦，末田是中，鐸迦是水。由在水中出家，即以為名喚為水中。舊為末田地者，但出其名，皆未詳所以，故為注出)。是時尊者所作已了，禮阿難足作如是語：「世尊最後度彼善賢先證圓寂，我亦如是前入涅槃，我不欲見鄔波馱耶般涅槃事。」尊者報言：「子！世尊以教付迦攝波然後涅槃，大迦攝波轉付於我我今付汝，所有教法當善護持。世尊記曰：『迦濕彌羅國，床臥之具所須易得，與定相應最為第一。』佛復記汝：『我涅槃後滿百歲時，有一苾芻名末田地那，令我教法流行此國。』是故汝今應可於彼宣揚聖化。」答言：「如是應作。」尊者慶喜即現神變，如水滅火而般涅槃，遂分半身與未生怨，半與廣嚴城眾。頌曰：

「以利智金剛， 解自身令破； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以利智金剛， 解自身令破；

半與王城主， 半與廣嚴人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半與王城主， 半與廣嚴人。」

時廣嚴城得半身已，造窣覩波而興供養，未生怨王於波吒離造塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣嚴城得半身已，造窣覩波而興供養，未生怨王於波吒離造塔供養。

爾時尊者日中作如是念：「我親教師囑如是語：『迦濕彌羅國流通佛教。世尊亦記：「當來之世，有苾芻名曰日中，於迦濕彌羅國調伏毒龍其名忽弄，流行我教。」』我今宜可滿大師意。」即往其國加趺而坐，此國是龍之所守護，自非擾亂龍難調伏，即便入定令此國地六種震動。龍見地動便擊雷電，降注洪雨來怖尊者。是時尊者即入慈定，龍威雖盛苾芻衣角亦不能動。龍即降雹於尊者上，變成天華繽紛亂墜。龍加忿怒更下刀斧諸雜器仗，皆悉變成拘物頭華，散其身上。空中頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者日中作如是念：「我親教師囑如是語：『迦濕彌羅國流通佛教。世尊亦記：「當來之世，有苾芻名曰日中，於迦濕彌羅國調伏毒龍其名忽弄，流行我教。」』我今宜可滿大師意。」即往其國加趺而坐，此國是龍之所守護，自非擾亂龍難調伏，即便入定令此國地六種震動。龍見地動便擊雷電，降注洪雨來怖尊者。是時尊者即入慈定，龍威雖盛苾芻衣角亦不能動。龍即降雹於尊者上，變成天華繽紛亂墜。龍加忿怒更下刀斧諸雜器仗，皆悉變成拘物頭華，散其身上。空中頌曰：

「空中下雷雹， 變作妙蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空中下雷雹， 變作妙蓮華；

假使刀杖臨， 悉是諸瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使刀杖臨， 悉是諸瓔珞。

龍現大威怒， 山峰皆墜墮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍現大威怒， 山峰皆墜墮；

尊者雪山王， 光淨無傾動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者雪山王， 光淨無傾動。」

由慈定力火刀毒藥皆不能害，龍見其事生大希有，詣尊者所作如是言：「聖者！今何所須？」答曰：「汝可容我安置之處。」龍曰：「此事難為。」尊者曰：「世尊令我此處居止，又云：『迦濕彌羅國房舍臥具所須易求，與定相應最為第一。』」問曰：「是佛記耶？」答曰：「實爾。」龍曰：「可須幾地？」答曰：「加趺坐處。」龍曰：「此即施與。」尊者加趺壓九峪口，龍曰：「尊者可有幾許門徒？」尊者入定觀知：「有五百阿羅漢來住於此。」龍曰：「隨意，若一人欠少我當奪地。」尊者云：「爾。凡於其處若有受者即有施主，我今欲於此處令諸人眾共來居止。」龍言：「任意。」是時四方人至，尊者即領親自封疆城邑聚落，既安置已，諸人共來白尊者曰：「我等居人且蒙安隱，活命支濟其事如何？」尊者即便以神通力，將諸人眾往香醉山，告諸人曰：「皆可拔取欝金香根。」時香醉山中有諸大龍，見拔香時悉皆忿怒欲降雷雹，尊者遂令調伏，具告其事。龍白言：「尊者！如來教法當住幾時？」尊者答言：「住世千年。」龍言：「共立盟要，乃至如來教法住世以來當隨意用。」尊者曰：「善。」即與諸人各持香根，還迦濕彌羅種植增廣，乃至佛教未滅以來不令虧失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慈定力火刀毒藥皆不能害，龍見其事生大希有，詣尊者所作如是言：「聖者！今何所須？」答曰：「汝可容我安置之處。」龍曰：「此事難為。」尊者曰：「世尊令我此處居止，又云：『迦濕彌羅國房舍臥具所須易求，與定相應最為第一。』」問曰：「是佛記耶？」答曰：「實爾。」龍曰：「可須幾地？」答曰：「加趺坐處。」龍曰：「此即施與。」尊者加趺壓九峪口，龍曰：「尊者可有幾許門徒？」尊者入定觀知：「有五百阿羅漢來住於此。」龍曰：「隨意，若一人欠少我當奪地。」尊者云：「爾。凡於其處若有受者即有施主，我今欲於此處令諸人眾共來居止。」龍言：「任意。」是時四方人至，尊者即領親自封疆城邑聚落，既安置已，諸人共來白尊者曰：「我等居人且蒙安隱，活命支濟其事如何？」尊者即便以神通力，將諸人眾往香醉山，告諸人曰：「皆可拔取欝金香根。」時香醉山中有諸大龍，見拔香時悉皆忿怒欲降雷雹，尊者遂令調伏，具告其事。龍白言：「尊者！如來教法當住幾時？」尊者答言：「住世千年。」龍言：「共立盟要，乃至如來教法住世以來當隨意用。」尊者曰：「善。」即與諸人各持香根，還迦濕彌羅種植增廣，乃至佛教未滅以來不令虧失。

是時尊者既令四方諸人善安置已，即現種種神通之事，令諸施主及同梵行者皆得歡喜，猶如火滅入無餘涅槃。時彼諸人各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸，即於其處造窣覩波。時尊者奢搦迦度鄔波笈多(此云小護)令出家已，遂令佛教廣得流布，告鄔波笈多曰：「汝今應知！如來大師以其教法，付囑大迦攝波便入涅槃。時大迦攝波亦以教法，付我鄔波馱耶而入涅槃。鄔波馱耶以法付我亦入涅槃，我今以法付囑於汝當般涅槃。汝今宜於聖教，當善護持勿令虧滅。佛所制者皆應奉行。」時奢搦迦作是教已，與諸施主及同梵行，方便說法令歡喜已，即現種種神變之事，上騰火焰下注清流，入無餘依妙涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者既令四方諸人善安置已，即現種種神通之事，令諸施主及同梵行者皆得歡喜，猶如火滅入無餘涅槃。時彼諸人各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸，即於其處造窣覩波。時尊者奢搦迦度鄔波笈多(此云小護)令出家已，遂令佛教廣得流布，告鄔波笈多曰：「汝今應知！如來大師以其教法，付囑大迦攝波便入涅槃。時大迦攝波亦以教法，付我鄔波馱耶而入涅槃。鄔波馱耶以法付我亦入涅槃，我今以法付囑於汝當般涅槃。汝今宜於聖教，當善護持勿令虧滅。佛所制者皆應奉行。」時奢搦迦作是教已，與諸施主及同梵行，方便說法令歡喜已，即現種種神變之事，上騰火焰下注清流，入無餘依妙涅槃界。

爾時鄔波笈多以法付囑具壽地底迦(此云有媿)，此既弘通正法教已，轉付具壽黑色(梵云訖里瑟拏)，次復轉付具壽善見(梵云蘇跌里舍那)。如是等諸大龍象皆已遷化，大師圓寂佛日既沈世無依怙，如是漸次至一百一十年後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鄔波笈多以法付囑具壽地底迦(此云有媿)，此既弘通正法教已，轉付具壽黑色(梵云訖里瑟拏)，次復轉付具壽善見(梵云蘇跌里舍那)。如是等諸大龍象皆已遷化，大師圓寂佛日既沈世無依怙，如是漸次至一百一十年後。

爾時廣嚴城諸苾芻等，作十種不清淨事，違逆世尊所制教法，不順蘇怛羅、不依毘奈耶，乖違正理，諸苾芻等將為清淨皆共遵行，於經律中不見其事。云何為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣嚴城諸苾芻等，作十種不清淨事，違逆世尊所制教法，不順蘇怛羅、不依毘奈耶，乖違正理，諸苾芻等將為清淨皆共遵行，於經律中不見其事。云何為十？

一者時諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，是諸大眾聞此說時高聲共許，此即名為高聲共許淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇怛羅、不依毘奈耶。時廣嚴城諸苾芻等，作不清淨將為清淨，覩斯非法，云何捨而不問，稱揚宣說皆共遵行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者時諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，是諸大眾聞此說時高聲共許，此即名為高聲共許淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇怛羅、不依毘奈耶。時廣嚴城諸苾芻等，作不清淨將為清淨，覩斯非法，云何捨而不問，稱揚宣說皆共遵行？

二者時諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨。諸人見時悉皆隨喜，此即名為隨喜淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇怛羅、不依毘奈耶，時諸苾芻將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者時諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨。諸人見時悉皆隨喜，此即名為隨喜淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇怛羅、不依毘奈耶，時諸苾芻將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。

三者諸苾芻自手掘地或教人掘，此即名為舊事淨法，廣說如上，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者諸苾芻自手掘地或教人掘，此即名為舊事淨法，廣說如上，乃至皆共遵行。

四者諸苾芻以筩盛鹽，自手捉觸守持而用，和合時藥噉食隨情，此即名為鹽事淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者諸苾芻以筩盛鹽，自手捉觸守持而用，和合時藥噉食隨情，此即名為鹽事淨法，乃至皆共遵行。

五者諸苾芻未行一驛半驛，便別眾食，此即名為道行淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者諸苾芻未行一驛半驛，便別眾食，此即名為道行淨法，乃至皆共遵行。

六者諸苾芻不作餘食法，二指噉食，此即名為二指淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者諸苾芻不作餘食法，二指噉食，此即名為二指淨法，乃至皆共遵行。

七者諸苾芻和水飲酒，此即名為治病淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者諸苾芻和水飲酒，此即名為治病淨法，乃至皆共遵行。

八者諸苾芻當以乳酪一升和水攪之，非時飲用，此即名為酪漿淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者諸苾芻當以乳酪一升和水攪之，非時飲用，此即名為酪漿淨法，乃至皆共遵行。

九者諸苾芻作新坐具，不以故者佛一張手重帖而自受用，此乃名為坐具淨法，乃至皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九者諸苾芻作新坐具，不以故者佛一張手重帖而自受用，此乃名為坐具淨法，乃至皆共遵行。

十者諸苾芻躬持好鉢塗拭香華，即令求寂持以巡門，普告諸人，作如是語：「遍廣嚴城現在人物，及四遠來商客之類，若有布施，若金、若銀、貝齒之類置鉢中者，得大利益富樂無窮。」既多獲利，所有金寶皆共分張，此即名為金寶淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇呾羅、不依毘奈耶，時諸苾芻作不淨事將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十者諸苾芻躬持好鉢塗拭香華，即令求寂持以巡門，普告諸人，作如是語：「遍廣嚴城現在人物，及四遠來商客之類，若有布施，若金、若銀、貝齒之類置鉢中者，得大利益富樂無窮。」既多獲利，所有金寶皆共分張，此即名為金寶淨法。斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇呾羅、不依毘奈耶，時諸苾芻作不淨事將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。

爾時具壽阿難陀在廣嚴城，有弟子名曰樂欲(梵云薩婆迦摩)，是阿羅漢住八解脫，少欲知足省緣而住。此有弟子在婆颯婆聚落號曰名稱(梵云耶舍)，亦阿羅漢住八解脫，與五百弟子人間遊行至廣嚴城。時諸苾芻欲分利物，授事人來告尊者名稱曰：「僧伽獲利今欲共分，可來受取。」報言：「具壽！此之物利，從何而得？是誰所施？」彼即如前所得物處具告其事。尊者聞已作如是念：「唯於此事有惡疱生，為更有餘事？」即入定觀察，乃見於戒慢緩作諸惡行，共作十種非法之事。見已欲令法久住故，即便往詣尊者樂欲處，禮雙足已，白言：「尊者！苾芻合作如是高聲共許法耶(實是非法，見作之時大眾高聲共許為法)？」尊者問曰：「何謂共許法？」答曰：「此廣嚴城諸苾芻，作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，而大眾高聲共許此事，此即名為高聲共許淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答曰：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得惡作罪。」「尊者此是第一事，斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇呾羅、不依毘奈耶。而諸苾芻作不清淨將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。尊者不應縱捨如斯惡事。」彼聞是語默然而住，答曰：「此事已知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽阿難陀在廣嚴城，有弟子名曰樂欲(梵云薩婆迦摩)，是阿羅漢住八解脫，少欲知足省緣而住。此有弟子在婆颯婆聚落號曰名稱(梵云耶舍)，亦阿羅漢住八解脫，與五百弟子人間遊行至廣嚴城。時諸苾芻欲分利物，授事人來告尊者名稱曰：「僧伽獲利今欲共分，可來受取。」報言：「具壽！此之物利，從何而得？是誰所施？」彼即如前所得物處具告其事。尊者聞已作如是念：「唯於此事有惡疱生，為更有餘事？」即入定觀察，乃見於戒慢緩作諸惡行，共作十種非法之事。見已欲令法久住故，即便往詣尊者樂欲處，禮雙足已，白言：「尊者！苾芻合作如是高聲共許法耶(實是非法，見作之時大眾高聲共許為法)？」尊者問曰：「何謂共許法？」答曰：「此廣嚴城諸苾芻，作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，而大眾高聲共許此事，此即名為高聲共許淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答曰：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得惡作罪。」「尊者此是第一事，斯乃違背佛教乖越正理，不順蘇呾羅、不依毘奈耶。而諸苾芻作不清淨將為清淨，稱揚宣說皆共遵行。尊者不應縱捨如斯惡事。」彼聞是語默然而住，答曰：「此事已知。」

又問：「尊者！合作如是隨喜法耶？」尊者問曰：「何謂隨喜法？」答曰：「此諸苾芻作非法不和羯磨，又作非法和羯磨，又作法不和羯磨，而大眾隨喜，此即名為隨喜淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得惡作罪。」「尊者！此是第二事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是隨喜法耶？」尊者問曰：「何謂隨喜法？」答曰：「此諸苾芻作非法不和羯磨，又作非法和羯磨，又作法不和羯磨，而大眾隨喜，此即名為隨喜淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得惡作罪。」「尊者！此是第二事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者合作如是舊事淨法不？」尊者問曰：「何謂舊事淨法？」答曰：「此諸苾芻自手掘地，或復教人，而大眾將為舊事淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得墮罪。」「尊者！此是第三事。斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者合作如是舊事淨法不？」尊者問曰：「何謂舊事淨法？」答曰：「此諸苾芻自手掘地，或復教人，而大眾將為舊事淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為六眾。」問：「得何罪？」答言：「得墮罪。」「尊者！此是第三事。斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是鹽事淨法不？」尊者問曰：「何謂鹽事淨法？」答曰：「此諸苾芻，以筩盛鹽守持而用，和合時藥噉食隨情，將為鹽淨。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於王舍城。」復問：「為誰？」答：「為具壽舍利弗。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者！此是第四事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是鹽事淨法不？」尊者問曰：「何謂鹽事淨法？」答曰：「此諸苾芻，以筩盛鹽守持而用，和合時藥噉食隨情，將為鹽淨。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於王舍城。」復問：「為誰？」答：「為具壽舍利弗。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者！此是第四事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是道行淨不？」尊者問曰：「何謂道行淨法？」答曰：「此諸苾芻或行一驛半驛，便別眾食，將為道行淨。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於王舍城。」復問：「為誰？」答：「為天授。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者！此是第五事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是道行淨不？」尊者問曰：「何謂道行淨法？」答曰：「此諸苾芻或行一驛半驛，便別眾食，將為道行淨。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於王舍城。」復問：「為誰？」答：「為天授。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者！此是第五事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是二指淨法不？」尊者問曰：「何謂二指淨法？」答曰：「此諸苾芻不作餘食法，而以二指食噉，將為二指淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為善來。」問得：「何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者此是第六事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是二指淨法不？」尊者問曰：「何謂二指淨法？」答曰：「此諸苾芻不作餘食法，而以二指食噉，將為二指淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為善來。」問得：「何罪？」答言：「得波逸底迦罪。」「尊者此是第六事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是治病淨法不？」尊者問曰：「何謂治病淨法？」答曰：「此諸苾芻以水和酒，攪而飲用，將為淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為善來。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦。」「尊者此是第七事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是治病淨法不？」尊者問曰：「何謂治病淨法？」答曰：「此諸苾芻以水和酒，攪而飲用，將為淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為善來。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦。」「尊者此是第七事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是酪漿淨法不？」尊者問曰：「何謂酪漿淨法？」答曰：「此諸苾芻以乳酪一升，和水攪之非時飲用，將為酪漿淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是酪漿淨法不？」尊者問曰：「何謂酪漿淨法？」答曰：「此諸苾芻以乳酪一升，和水攪之非時飲用，將為酪漿淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」

問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰。」答：「為十七眾苾芻。」問：「得何罪？」答曰：「得波逸底迦。」「尊者！此是第八事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰。」答：「為十七眾苾芻。」問：「得何罪？」答曰：「得波逸底迦。」「尊者！此是第八事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是坐具淨法不？」尊者問曰：「何謂坐具淨法？」答曰：「此諸苾芻作新坐具，不以故者佛一張手重帖而自受用，將為坐具淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是」。問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦。」「尊者！此是第九事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是坐具淨法不？」尊者問曰：「何謂坐具淨法？」答曰：「此諸苾芻作新坐具，不以故者佛一張手重帖而自受用，將為坐具淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是」。問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於室羅伐城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答言：「得波逸底迦。」「尊者！此是第九事，斯乃違背佛教，廣說如前，乃至尊者不應縱捨如斯惡事。」默然而住，此事已知。

又問：「尊者！合作如是金寶淨法不？」尊者問曰：「何謂金寶淨法？」答曰：「此諸苾芻莊飾妙鉢，持以巡門，乞諸金寶貝齒之類，眾共分張，將為金寶淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於毘奈耶。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻及餘苾芻。」問得：「何罪？」答言：「得捨墮罪。」「尊者！此是第十事。又於《相應阿笈摩．佛語品處寶頂經》中說。又於《長阿笈摩．戒蘊品處》說。又於《中阿笈摩．相應品處羯恥那經》中說。又於《增一阿笈摩．第四第五品處》中說，斯乃違背佛教。」尊者答曰：「若如是者，汝可餘處自求善黨，我當與汝為法伴侶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「尊者！合作如是金寶淨法不？」尊者問曰：「何謂金寶淨法？」答曰：「此諸苾芻莊飾妙鉢，持以巡門，乞諸金寶貝齒之類，眾共分張，將為金寶淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於毘奈耶。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻及餘苾芻。」問得：「何罪？」答言：「得捨墮罪。」「尊者！此是第十事。又於《相應阿笈摩．佛語品處寶頂經》中說。又於《長阿笈摩．戒蘊品處》說。又於《中阿笈摩．相應品處羯恥那經》中說。又於《增一阿笈摩．第四第五品處》中說，斯乃違背佛教。」尊者答曰：「若如是者，汝可餘處自求善黨，我當與汝為法伴侶。」

時具壽名稱從尊者樂欲聞是語已，便入第四邊際靜慮已，即向安住聚落。彼有苾芻名曰奢侘(此云諂曲)，是尊者阿難陀弟子，獲阿羅漢住八解脫。是時名稱詣奢侘所，頂禮足已白言：「尊者！合作如是共許淨法不？」尊者問曰：「何謂共許淨法？」答曰：「此諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，共許淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答言：「惡作罪。」「尊者！此是第一事，斯乃違背佛教，如前廣說，乃至十事。」尊者答曰：「若如是者，汝可餘處自求善黨，我當與汝為法伴侶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具壽名稱從尊者樂欲聞是語已，便入第四邊際靜慮已，即向安住聚落。彼有苾芻名曰奢侘(此云諂曲)，是尊者阿難陀弟子，獲阿羅漢住八解脫。是時名稱詣奢侘所，頂禮足已白言：「尊者！合作如是共許淨法不？」尊者問曰：「何謂共許淨法？」答曰：「此諸苾芻作非法不和羯磨、非法和羯磨、法不和羯磨，共許淨法。是事合不？」尊者曰：「不應如是。」問曰：「如來何處制不許為？」答曰：「於瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答言：「惡作罪。」「尊者！此是第一事，斯乃違背佛教，如前廣說，乃至十事。」尊者答曰：「若如是者，汝可餘處自求善黨，我當與汝為法伴侶。」

彼即辭去，便往僧羯世城。彼有婆瑳尊者，是阿難陀弟子，獲阿羅漢住八解脫。是時名稱詣婆瑳所，頂禮足已白言：「尊者！合作如是共許淨法不？」尊者問曰：「何謂共許淨法？」答問同前，廣說乃至十事。奉辭便往波吒離子城。彼有具壽名曰曲安，是時曲安住滅盡定，名稱復向具壽善意處，廣說十事，乃至奉辭詣流轉城。彼有具壽難勝，亦為廣說如前十事，乃至頂禮奉辭而去。詣大惠城，彼有具壽善見，亦為廣說如前十事，乃至頂禮奉辭而去。次詣俱生城，彼有具壽妙星，亦為廣說如前十事。是時具壽妙星聞其說已作如是念：「而此具壽先來我處，為當亦至餘處說耶？」乃知已向餘處，妙星念曰：「今此具壽遠涉長途必當疲苦。」告言：「汝可住此且為歇息，我往求黨。」是時名稱即住，妙星便往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即辭去，便往僧羯世城。彼有婆瑳尊者，是阿難陀弟子，獲阿羅漢住八解脫。是時名稱詣婆瑳所，頂禮足已白言：「尊者！合作如是共許淨法不？」尊者問曰：「何謂共許淨法？」答問同前，廣說乃至十事。奉辭便往波吒離子城。彼有具壽名曰曲安，是時曲安住滅盡定，名稱復向具壽善意處，廣說十事，乃至奉辭詣流轉城。彼有具壽難勝，亦為廣說如前十事，乃至頂禮奉辭而去。詣大惠城，彼有具壽善見，亦為廣說如前十事，乃至頂禮奉辭而去。次詣俱生城，彼有具壽妙星，亦為廣說如前十事。是時具壽妙星聞其說已作如是念：「而此具壽先來我處，為當亦至餘處說耶？」乃知已向餘處，妙星念曰：「今此具壽遠涉長途必當疲苦。」告言：「汝可住此且為歇息，我往求黨。」是時名稱即住，妙星便往。

是時廣嚴城中諸苾芻，悉皆往詣名稱弟子之處，問曰：「汝鄔波馱耶今在何處？」答言：「往求善黨。」復問曰：「何故求黨？」答言：「為擯汝等。」告曰：「我等有何違犯而欲驅擯？」名稱弟子廣陳其事，彼諸苾芻曰：「汝鄔波馱耶所為不善，佛已涅槃，於遺法中何故相惱？我等隨緣且為活計。」於彼眾中有諸苾芻，共相議曰：「斯言誠實不諂。汝等具壽所為，不順聲聞、行違逆事。我等先聞世尊正法住一千年，時今未過令教隱沒。彼今求黨護持正法，而欲驅擯甚為妙善，由是義故令諸惡人不慢於戒、惡疱不生。」而諸苾芻咸皆恐懼，莫能加報默然一邊，互相議曰：「具壽名稱，已往求黨為驅擯事，何故默住？」彼言：「我欲何為？」答曰：「彼既求黨，我等亦求，何能驅擯？」或言：「若如是者，當有諍起可共逃竄。」或言：「欲何處去？所至之處還有斯過，可求容恕從乞歡喜。」或言：「彼定不與我等歡喜，宜可且住於此，名稱所有弟子門人，我等當以衣鉢、瓶絡、銅椀、腰絛先相資贈，令彼情悅方乞歡喜。」咸言：「是善方便。」或與僧伽胝衣、或與七條、或與五條、或與裙僧脚欹、或與襯身衣、或有與鉢、或與水羅，如是供給漸相容忍，住處中位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時廣嚴城中諸苾芻，悉皆往詣名稱弟子之處，問曰：「汝鄔波馱耶今在何處？」答言：「往求善黨。」復問曰：「何故求黨？」答言：「為擯汝等。」告曰：「我等有何違犯而欲驅擯？」名稱弟子廣陳其事，彼諸苾芻曰：「汝鄔波馱耶所為不善，佛已涅槃，於遺法中何故相惱？我等隨緣且為活計。」於彼眾中有諸苾芻，共相議曰：「斯言誠實不諂。汝等具壽所為，不順聲聞、行違逆事。我等先聞世尊正法住一千年，時今未過令教隱沒。彼今求黨護持正法，而欲驅擯甚為妙善，由是義故令諸惡人不慢於戒、惡疱不生。」而諸苾芻咸皆恐懼，莫能加報默然一邊，互相議曰：「具壽名稱，已往求黨為驅擯事，何故默住？」彼言：「我欲何為？」答曰：「彼既求黨，我等亦求，何能驅擯？」或言：「若如是者，當有諍起可共逃竄。」或言：「欲何處去？所至之處還有斯過，可求容恕從乞歡喜。」或言：「彼定不與我等歡喜，宜可且住於此，名稱所有弟子門人，我等當以衣鉢、瓶絡、銅椀、腰絛先相資贈，令彼情悅方乞歡喜。」咸言：「是善方便。」或與僧伽胝衣、或與七條、或與五條、或與裙僧脚欹、或與襯身衣、或有與鉢、或與水羅，如是供給漸相容忍，住處中位。

是時具壽名稱既求善黨來至廣嚴，弟子門人頂禮足已，白言：「鄔波馱耶求黨得不？」報言：「諸子！不久善黨自來相助。」諸弟子言：「鄔波馱耶！此事已過願可迴心，大師既滅教亦隨去，任緣活命何為惱他？」名稱聞已作如是念：「我諸弟子未曾聞說如此之語，看其形勢定受他求。」告言：「諸具壽！我於汝等未曾聞說如此之語，汝等不有受他求情耶？」時諸弟子咸皆默然。是時名稱令使往告善黨曰：「惡黨漸增宜速來赴，佛法大事不可遷延。」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時具壽名稱既求善黨來至廣嚴，弟子門人頂禮足已，白言：「鄔波馱耶求黨得不？」報言：「諸子！不久善黨自來相助。」諸弟子言：「鄔波馱耶！此事已過願可迴心，大師既滅教亦隨去，任緣活命何為惱他？」名稱聞已作如是念：「我諸弟子未曾聞說如此之語，看其形勢定受他求。」告言：「諸具壽！我於汝等未曾聞說如此之語，汝等不有受他求情耶？」時諸弟子咸皆默然。是時名稱令使往告善黨曰：「惡黨漸增宜速來赴，佛法大事不可遷延。」說伽他曰：

「應速更遲， 應遲返速， 此乖正理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應速更遲， 應遲返速， 此乖正理，

是愚所行。 得惡名稱， 遠離善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是愚所行。 得惡名稱， 遠離善友，

所作衰損， 如月漸黑。 應遲者遲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作衰損， 如月漸黑。 應遲者遲，

應速者速， 此順正理， 智者所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應速者速， 此順正理， 智者所知。

得好名稱， 親近善友， 所作增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得好名稱， 親近善友， 所作增長，

如月漸白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月漸白。」

即鳴揵稚，便有六百九十九阿羅漢悉皆來集，咸是具壽阿難陀弟子。爾時尊者曲安，入滅盡定不聞揵稚聲，時諸苾芻皆集會已，具壽名稱作如是念：「我若稱名而白眾者，必大忿諍，宜可平懷普告。」即詣上座處蹲踞合掌而住。時曲安尊者從滅盡定起，是時有天告聖者曲安曰：「何為安然？有諸同學六百九十九阿羅漢，皆來集會住廣嚴城，欲為結集令法久住，可宜速往。」以神通力於波吒離沒於廣嚴出便扣其門，諸苾芻問曰：「是誰？」曲安尊者伽他報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即鳴揵稚，便有六百九十九阿羅漢悉皆來集，咸是具壽阿難陀弟子。爾時尊者曲安，入滅盡定不聞揵稚聲，時諸苾芻皆集會已，具壽名稱作如是念：「我若稱名而白眾者，必大忿諍，宜可平懷普告。」即詣上座處蹲踞合掌而住。時曲安尊者從滅盡定起，是時有天告聖者曲安曰：「何為安然？有諸同學六百九十九阿羅漢，皆來集會住廣嚴城，欲為結集令法久住，可宜速往。」以神通力於波吒離沒於廣嚴出便扣其門，諸苾芻問曰：「是誰？」曲安尊者伽他報曰：

「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者；

於中有人來至此， 佇立門首諸根寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有人來至此， 佇立門首諸根寂。」

門內苾芻曰：「於餘亦有諸根寂靜耶？可道名字。」曲安答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門內苾芻曰：「於餘亦有諸根寂靜耶？可道名字。」曲安答曰：

「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者；

於中有人來至此， 佇立門首斷諸疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有人來至此， 佇立門首斷諸疑。」

苾芻報曰：「於餘亦有斷諸疑耶？」尊者復答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻報曰：「於餘亦有斷諸疑耶？」尊者復答：

「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住在波吒離子城， 持律沙門多聞者；

於中有人來至此， 佇立門首名曲安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有人來至此， 佇立門首名曲安。」

苾芻曰：「善來！善來！今可入來。」既入院已，諸苾芻皆起相迎，問訊頂禮還依次坐。時具壽名稱見諸尊者坐已陳說十事，白言：「諸具壽！合作如是共許淨法不？」問曰：「何謂共許淨法？」答曰：「如有苾芻作非法不和羯磨、又作非法和羯磨、又作法不和羯磨，名為共許淨法，是事合不？」尊者曰：「不應爾。」問曰：「在何處制？」答曰：「瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答：「得惡作罪。」「尊者！此是第一事，斯乃違背佛教。」廣說十事問答同前已，即共結集。以言白已，即鳴揵稚，住廣嚴城所有苾芻，皆來集會次第而坐。時尊者名稱復為大眾廣陳十事，論說是非悉皆共許。時有七百阿羅漢共為結集，故云七百結集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻曰：「善來！善來！今可入來。」既入院已，諸苾芻皆起相迎，問訊頂禮還依次坐。時具壽名稱見諸尊者坐已陳說十事，白言：「諸具壽！合作如是共許淨法不？」問曰：「何謂共許淨法？」答曰：「如有苾芻作非法不和羯磨、又作非法和羯磨、又作法不和羯磨，名為共許淨法，是事合不？」尊者曰：「不應爾。」問曰：「在何處制？」答曰：「瞻波城。」復問：「為誰？」答：「為六眾苾芻。」問：「得何罪？」答：「得惡作罪。」「尊者！此是第一事，斯乃違背佛教。」廣說十事問答同前已，即共結集。以言白已，即鳴揵稚，住廣嚴城所有苾芻，皆來集會次第而坐。時尊者名稱復為大眾廣陳十事，論說是非悉皆共許。時有七百阿羅漢共為結集，故云七百結集。

攝前內頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝前內頌曰：

高聲及隨喜、 掘地酒盛鹽、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高聲及隨喜、 掘地酒盛鹽、

半驛二指病、 酪漿坐具寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半驛二指病、 酪漿坐具寶。

廣嚴安住大聚落， 從天下處僧羯奢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣嚴安住大聚落， 從天下處僧羯奢，

波吒離子流轉城， 大惠俱生處有七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波吒離子流轉城， 大惠俱生處有七，

尊者樂欲及名稱， 尊者奢侘婆颯婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者樂欲及名稱， 尊者奢侘婆颯婆，

善意曲安與難勝， 善見妙星人有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善意曲安與難勝， 善見妙星人有九。