根本說一切有部毘奈耶雜事

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十五

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

第六門第三子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六門第三子攝頌曰：

勇健與寶器， 妙光蘭若中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健與寶器， 妙光蘭若中；

因能活開醫， 不度損眾者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因能活開醫， 不度損眾者。

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。時有眾多婆羅門長者等，在大集處共為議論咸作是語：「沙門喬答摩常懷耽欲，及聲聞眾亦復多貪。」作是語時有勇健長者亦眾中坐，聞斯語已答諸人曰：「此事未知，我令仁等自當目驗。大師世尊為是多欲？為是少欲？及聲聞眾亦復如是。」長者歸舍總觀所有金銀器已，往詣佛所禮雙足已，奉問起居在一面坐。爾時世尊為彼長者，宣說妙法示教利喜，默然而住。長者離座偏露一肩，合掌向佛白言：「世尊！願降慈悲，并苾芻眾，明當就宅受我微供。」佛默然受。時彼長者知佛受已，奉辭而去。長者亦復請諸外道，白言：「我於明日請佛及僧就舍而食，仁等亦可於彼同飡。」次詣城中婆羅門諸居士等，報言：「我請佛僧及外道眾，明於舍食，仁等亦可共來隨喜供奉佛僧。」長者即於其夜備辦種種上妙飲食，若噉食、若嚼食，於晨朝時敷設座席，安置水盆齒木豆屑所須事已，令使白佛：「飲食具備，願佛知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。時有眾多婆羅門長者等，在大集處共為議論咸作是語：「沙門喬答摩常懷耽欲，及聲聞眾亦復多貪。」作是語時有勇健長者亦眾中坐，聞斯語已答諸人曰：「此事未知，我令仁等自當目驗。大師世尊為是多欲？為是少欲？及聲聞眾亦復如是。」長者歸舍總觀所有金銀器已，往詣佛所禮雙足已，奉問起居在一面坐。爾時世尊為彼長者，宣說妙法示教利喜，默然而住。長者離座偏露一肩，合掌向佛白言：「世尊！願降慈悲，并苾芻眾，明當就宅受我微供。」佛默然受。時彼長者知佛受已，奉辭而去。長者亦復請諸外道，白言：「我於明日請佛及僧就舍而食，仁等亦可於彼同飡。」次詣城中婆羅門諸居士等，報言：「我請佛僧及外道眾，明於舍食，仁等亦可共來隨喜供奉佛僧。」長者即於其夜備辦種種上妙飲食，若噉食、若嚼食，於晨朝時敷設座席，安置水盆齒木豆屑所須事已，令使白佛：「飲食具備，願佛知時。」

爾時世尊將諸聖眾，於日初分執持衣鉢，往詣長者設供之處就座而坐，長者即共婆羅門諸居士等，持好金銀琉璃頗梨殊妙盤器，欲於佛僧次第行與。佛告阿難陀：「汝今宜去告諸苾芻：『此是長者意欲試察行四寶盤，汝等皆不應受。』」尊者慶喜受教而告，苾芻依教竟無一人輒受其器。長者見已即取赤白銅器，次第行與奉上妙食，手自供養皆令飽滿。飯食訖，嚼齒木澡漱已收鉢器，長者便取卑席對世尊坐。佛為說法示教利喜，并說施頌鐸敧拏已從舍而去。時諸外道並作非法形儀，隨情亂坐不依次第，長者即告守門人曰：「若見外道持金銀、琉璃、頗梨寶器而出門者，汝可奪取。若言：『長者與我。』者，答曰：『與仁暫食，非是總施。』若不還者，即可打攥強奪其器。」長者便以四寶盤器行與外道，彼便高聲從索：「與我金盤。」或云：「授我銀器。」遂便撩亂忿競交興，杖打手擒拳歐脚踏，共相陵辱無可觀採。長者見已現瞋怖相，令其靜息次行食與，彼既食罷各持器去。門人遮止，答言：「長者與我，汝何見遮？」答言：「暫時與食，非是長施，可留而去。」彼不肯留，門人遂打，倍更紛紜囂聲外徹。廣嚴城中所有居人男女大小，聞是事已並皆雲會，長者告諸人曰：「仁等頗見佛及苾芻與外道眾差別相不？」答言：「我見。」長者曰：「佛及聖眾少欲知足，非如外道鄙惡法律而相攝誘。」諸人倍更於佛僧眾深生敬重篤信彌隆，設有不信及處中人，亦於佛眾起敬信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊將諸聖眾，於日初分執持衣鉢，往詣長者設供之處就座而坐，長者即共婆羅門諸居士等，持好金銀琉璃頗梨殊妙盤器，欲於佛僧次第行與。佛告阿難陀：「汝今宜去告諸苾芻：『此是長者意欲試察行四寶盤，汝等皆不應受。』」尊者慶喜受教而告，苾芻依教竟無一人輒受其器。長者見已即取赤白銅器，次第行與奉上妙食，手自供養皆令飽滿。飯食訖，嚼齒木澡漱已收鉢器，長者便取卑席對世尊坐。佛為說法示教利喜，并說施頌鐸敧拏已從舍而去。時諸外道並作非法形儀，隨情亂坐不依次第，長者即告守門人曰：「若見外道持金銀、琉璃、頗梨寶器而出門者，汝可奪取。若言：『長者與我。』者，答曰：『與仁暫食，非是總施。』若不還者，即可打攥強奪其器。」長者便以四寶盤器行與外道，彼便高聲從索：「與我金盤。」或云：「授我銀器。」遂便撩亂忿競交興，杖打手擒拳歐脚踏，共相陵辱無可觀採。長者見已現瞋怖相，令其靜息次行食與，彼既食罷各持器去。門人遮止，答言：「長者與我，汝何見遮？」答言：「暫時與食，非是長施，可留而去。」彼不肯留，門人遂打，倍更紛紜囂聲外徹。廣嚴城中所有居人男女大小，聞是事已並皆雲會，長者告諸人曰：「仁等頗見佛及苾芻與外道眾差別相不？」答言：「我見。」長者曰：「佛及聖眾少欲知足，非如外道鄙惡法律而相攝誘。」諸人倍更於佛僧眾深生敬重篤信彌隆，設有不信及處中人，亦於佛眾起敬信心。

爾時世尊既到住處洗足已，在大眾中就如常座，既坐定後告諸苾芻曰：「少欲之行有斯勝益，故諸苾芻不於金銀琉璃頗梨寶器中食，食者得越法罪。若離欲人，隨施主意。」若是凡夫，或往天上、或至龍宮，彼福業力設食之時，皆是金等妙寶盤器無餘雜物，苾芻恐犯不敢取食。以緣白佛，佛言：「若於其處無餘器物可求得者，設金寶器亦應取食，勿致疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊既到住處洗足已，在大眾中就如常座，既坐定後告諸苾芻曰：「少欲之行有斯勝益，故諸苾芻不於金銀琉璃頗梨寶器中食，食者得越法罪。若離欲人，隨施主意。」若是凡夫，或往天上、或至龍宮，彼福業力設食之時，皆是金等妙寶盤器無餘雜物，苾芻恐犯不敢取食。以緣白佛，佛言：「若於其處無餘器物可求得者，設金寶器亦應取食，勿致疑惑。」

佛在室羅伐城。時此城中有一長者，大富多財受用豐足如毘沙門王，娶妻未久便覺有娠，其妻即於是日形貌光彩異於常時。月滿之後便生一女，顏容端正人所樂觀，令色妍姿眾相具足，於其誕日室中明照猶如日光，休應嘉聲流遍城邑。諸人共議，有某長者誕生一女，容儀挺特見者樂觀眾相圓滿，初生之際室有光明猶如日光，於日日中有千萬人，發希奇心集長者舍共觀希有。于時他方有一相師善閑先兆，聞其奇異亦往觀瞻，見希有已四顧而望，告諸人曰：「君等知不？此女具相舉世皆無，准依相書當與五百丈夫共行歡愛。」諸人報曰：「看此殊相，五百未足為奇。」四遠皆聞相師所記，競來觀察闐噎街衢。是時長者經三七日後為大歡會，命聚宗親為女立字，皆云：「此女當作何名？」咸言：「誕生之際室有明照猶如日光，應與此女名曰妙光。」長者遂使養母八人共為瞻視，廣如餘說。乃至童年稍漸長大，容華雅麗庠序超倫，伎樂管絃無不備習，光彩赫奕綺服芬芳，於己宅中鮮明遍照，猶如天女處妙花園。觀此奇姿儀容可愛，威光挺特舉世無雙，假使隱遁仙人離欲之輩，尚能牽彼起染欲心，何況無始時來積集煩惱婬欲增盛年少丈夫而不迷惑？其父晝夜及以家人防守嚴更，無由得睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城。時此城中有一長者，大富多財受用豐足如毘沙門王，娶妻未久便覺有娠，其妻即於是日形貌光彩異於常時。月滿之後便生一女，顏容端正人所樂觀，令色妍姿眾相具足，於其誕日室中明照猶如日光，休應嘉聲流遍城邑。諸人共議，有某長者誕生一女，容儀挺特見者樂觀眾相圓滿，初生之際室有光明猶如日光，於日日中有千萬人，發希奇心集長者舍共觀希有。于時他方有一相師善閑先兆，聞其奇異亦往觀瞻，見希有已四顧而望，告諸人曰：「君等知不？此女具相舉世皆無，准依相書當與五百丈夫共行歡愛。」諸人報曰：「看此殊相，五百未足為奇。」四遠皆聞相師所記，競來觀察闐噎街衢。是時長者經三七日後為大歡會，命聚宗親為女立字，皆云：「此女當作何名？」咸言：「誕生之際室有明照猶如日光，應與此女名曰妙光。」長者遂使養母八人共為瞻視，廣如餘說。乃至童年稍漸長大，容華雅麗庠序超倫，伎樂管絃無不備習，光彩赫奕綺服芬芳，於己宅中鮮明遍照，猶如天女處妙花園。觀此奇姿儀容可愛，威光挺特舉世無雙，假使隱遁仙人離欲之輩，尚能牽彼起染欲心，何況無始時來積集煩惱婬欲增盛年少丈夫而不迷惑？其父晝夜及以家人防守嚴更，無由得睡。

時憍薩羅主勝光大王太子大臣，并餘國主王子之類，咸共問親求為婚娶，由妙光女相師授記，與五百人共行欲事，皆生譏恥不共成親，然於宅中內外人滿，門窓戶牖皆共窺看，雖備守防難為禁止。長者見已恐貽家禍，情地無安即便念曰：「女年長大，雖非偶類求者當與。」人皆恥嚮靡見祇迎。於是長者見無人取心生憂惱，病苦嬰纏身形羸損。時此城中有一長者大富多財，娶妻未久即便身死，如是展轉更索餘妻，第二、第三乃至于七悉皆病死。由其先世作妻短命業惡嚮流布，遂令時人與其著字名曰殺婦。時殺婦長者獨居難活更覓餘女，至彼女家問其婚事，父母報曰：「豈我今欲殺自女耶？」遂更思量求諸寡婦，諸人答曰：「豈我今欲殺自身乎？」長者諸處覓婦不得，遂於妻室斷絕求心，即往外道沙門婆羅門及諸雜類梵行人所，與之共住。長者念曰：「我父先是屬佛鄔波索迦，更復何煩隨諸外道？我今宜可與佛弟子而為共住，漸申供養終當出家。」即便數往逝多林中。有舊知識問言：「汝數入寺求出家乎？」答曰：「我今無事，已是出家，何勞更作？」彼問其故。報曰：「我一婦死更取還亡，如是二三乃至于七。世人著字喚為殺婦，並由前世惡業所招，我自思念：『父先屬佛，更何所之？』遂即發心投苾芻眾。」知識報曰：「雖知如此，然於妻室道理終須，若無男女宗胤將絕，更可求覓諸餘雜類。」答曰：「我欲如何？但所求者皆云：『豈我欲殺女耶？』」「若爾，何不求諸寡婦？」答曰：「比亦見求。彼云：『我豈自殺。』」「若如是者，妙光美女何不往求？」答曰：「相師授記通五百人，豈令我家作婬女舍？一切丈夫悉皆捨棄。」報曰：「汝有信心誰復輒入？唯除苾芻時來過顧。汝今可問。」答曰：「彼多不肯見娶於我。」報曰：「彼亦憂勞，或相適配。」長者即去到彼家中，彼父見已唱言：「善來！欲何求覓？」對曰：「中心有願未敢在言。」父曰：「說亦何損？」答曰：「欲求妙光以為婚對。」報言：「相與。」即設盛禮以女娶之，車馬賓迎將歸室內，便以家中所有鎖鑰悉皆付與，語言：「賢首！我室舊法歸依佛僧，此是福田無餘歸趣，汝可隨時數申供給。」答曰：「善哉！我當隨作。」時彼長者於日日中延請苾芻就舍而食。妙光自手常為供養，若見苾芻顏容姝好色澤超倫者，即記在懷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時憍薩羅主勝光大王太子大臣，并餘國主王子之類，咸共問親求為婚娶，由妙光女相師授記，與五百人共行欲事，皆生譏恥不共成親，然於宅中內外人滿，門窓戶牖皆共窺看，雖備守防難為禁止。長者見已恐貽家禍，情地無安即便念曰：「女年長大，雖非偶類求者當與。」人皆恥嚮靡見祇迎。於是長者見無人取心生憂惱，病苦嬰纏身形羸損。時此城中有一長者大富多財，娶妻未久即便身死，如是展轉更索餘妻，第二、第三乃至于七悉皆病死。由其先世作妻短命業惡嚮流布，遂令時人與其著字名曰殺婦。時殺婦長者獨居難活更覓餘女，至彼女家問其婚事，父母報曰：「豈我今欲殺自女耶？」遂更思量求諸寡婦，諸人答曰：「豈我今欲殺自身乎？」長者諸處覓婦不得，遂於妻室斷絕求心，即往外道沙門婆羅門及諸雜類梵行人所，與之共住。長者念曰：「我父先是屬佛鄔波索迦，更復何煩隨諸外道？我今宜可與佛弟子而為共住，漸申供養終當出家。」即便數往逝多林中。有舊知識問言：「汝數入寺求出家乎？」答曰：「我今無事，已是出家，何勞更作？」彼問其故。報曰：「我一婦死更取還亡，如是二三乃至于七。世人著字喚為殺婦，並由前世惡業所招，我自思念：『父先屬佛，更何所之？』遂即發心投苾芻眾。」知識報曰：「雖知如此，然於妻室道理終須，若無男女宗胤將絕，更可求覓諸餘雜類。」答曰：「我欲如何？但所求者皆云：『豈我欲殺女耶？』」「若爾，何不求諸寡婦？」答曰：「比亦見求。彼云：『我豈自殺。』」「若如是者，妙光美女何不往求？」答曰：「相師授記通五百人，豈令我家作婬女舍？一切丈夫悉皆捨棄。」報曰：「汝有信心誰復輒入？唯除苾芻時來過顧。汝今可問。」答曰：「彼多不肯見娶於我。」報曰：「彼亦憂勞，或相適配。」長者即去到彼家中，彼父見已唱言：「善來！欲何求覓？」對曰：「中心有願未敢在言。」父曰：「說亦何損？」答曰：「欲求妙光以為婚對。」報言：「相與。」即設盛禮以女娶之，車馬賓迎將歸室內，便以家中所有鎖鑰悉皆付與，語言：「賢首！我室舊法歸依佛僧，此是福田無餘歸趣，汝可隨時數申供給。」答曰：「善哉！我當隨作。」時彼長者於日日中延請苾芻就舍而食。妙光自手常為供養，若見苾芻顏容姝好色澤超倫者，即記在懷。

是時長者有緣暫須外出，報言：「賢首！我於某處有事須行，汝於福田供承莫絕。」答曰：「如是。」長者復去報苾芻曰：「我有他緣須適餘處，唯願聖者於日日中就舍受食。」答言：「願汝無病，我當就食。」長者行後苾芻就宅，是時妙光以夫不在，於苾芻前現其姿態作嬌媚相。苾芻見已各並食訖，還至寺中更相告曰：「仁等知不？過失相現，今欲如何？」一人告曰：「我明不去，彼何所為？」一人復曰：「我乞食人，當行乞食。」諸人云：「善。」苾芻明日無一人去。後時長者事了歸家，問妙光曰：「聖者福田，常來食不？」答曰：「一日來食後更不來。」長者思量：「豈非此婦於聖者前現嬌婬相，彼懼過患是故不來。」便向寺中慇懃重請，答曰：「我是乞食人可依常法。」白言：「聖者！我已忖知，更不同前恐生過患。」苾芻便受，彼禮而去。便於他日苾芻就食，長者遂遣妙光入室返繫其戶，長者戶外自手授食。苾芻食時妙光室內生分別想：「某甲聖者如是足踹、如是腰背、胸項面目乃至頭頂。」如是繫念分別便生極重愛染，遂被欲火內外燒然，遍體汗流奄便命過。苾芻食訖如常澡漱，為說頌已辭之而去。長者開戶喚妙光曰：「汝可出來我欲共食。」彼既命終寂無言嚮，長者便入見躄于地，謂是睡著欲令警覺，以手推摩方知命過，悲啼哀慘告家人曰：「我是薄福下品之人，如斯寶女忽然見棄，可報諸親云女身死。」宗親既聚悉來號哭，椎胸懊惱，自撲于地，或於長者興罵詈言，如是紛紜遂便日晚，以五色疊裝飾喪輿送至林所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者有緣暫須外出，報言：「賢首！我於某處有事須行，汝於福田供承莫絕。」答曰：「如是。」長者復去報苾芻曰：「我有他緣須適餘處，唯願聖者於日日中就舍受食。」答言：「願汝無病，我當就食。」長者行後苾芻就宅，是時妙光以夫不在，於苾芻前現其姿態作嬌媚相。苾芻見已各並食訖，還至寺中更相告曰：「仁等知不？過失相現，今欲如何？」一人告曰：「我明不去，彼何所為？」一人復曰：「我乞食人，當行乞食。」諸人云：「善。」苾芻明日無一人去。後時長者事了歸家，問妙光曰：「聖者福田，常來食不？」答曰：「一日來食後更不來。」長者思量：「豈非此婦於聖者前現嬌婬相，彼懼過患是故不來。」便向寺中慇懃重請，答曰：「我是乞食人可依常法。」白言：「聖者！我已忖知，更不同前恐生過患。」苾芻便受，彼禮而去。便於他日苾芻就食，長者遂遣妙光入室返繫其戶，長者戶外自手授食。苾芻食時妙光室內生分別想：「某甲聖者如是足踹、如是腰背、胸項面目乃至頭頂。」如是繫念分別便生極重愛染，遂被欲火內外燒然，遍體汗流奄便命過。苾芻食訖如常澡漱，為說頌已辭之而去。長者開戶喚妙光曰：「汝可出來我欲共食。」彼既命終寂無言嚮，長者便入見躄于地，謂是睡著欲令警覺，以手推摩方知命過，悲啼哀慘告家人曰：「我是薄福下品之人，如斯寶女忽然見棄，可報諸親云女身死。」宗親既聚悉來號哭，椎胸懊惱，自撲于地，或於長者興罵詈言，如是紛紜遂便日晚，以五色疊裝飾喪輿送至林所。

是時去林不遠便有五百群賊，餘處行盜來此居停。路有一人見賊營已遂生是念：「妙光美女今已身亡，四遠宗親俱送林所，勿此群賊因生過患，我宜速去報彼令知。」到林告曰：「去斯不遠有五百賊欲至於此，君等急去勿令相害。」諸親聞已盛備喪儀，令人守護銜悲抆淚各並入城。其諸賊旅遂到林傍，防守之人隨處逃竄，諸賊遙見種種莊嚴，皆共往觀無不驚怪。去衣共閱見彼容儀，雖復神亡儼然如活，觀其容貌不異平生，共相謂曰：「斯女妍華昔所未見，縱令遠覓此類難求。」各起染心共行非法，即斂五百金錢置側而去。至天曉已四遠聞徹，妙光雖死餘骸尚得通五百人獲金錢五百，諸苾芻眾亦復聞知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時去林不遠便有五百群賊，餘處行盜來此居停。路有一人見賊營已遂生是念：「妙光美女今已身亡，四遠宗親俱送林所，勿此群賊因生過患，我宜速去報彼令知。」到林告曰：「去斯不遠有五百賊欲至於此，君等急去勿令相害。」諸親聞已盛備喪儀，令人守護銜悲抆淚各並入城。其諸賊旅遂到林傍，防守之人隨處逃竄，諸賊遙見種種莊嚴，皆共往觀無不驚怪。去衣共閱見彼容儀，雖復神亡儼然如活，觀其容貌不異平生，共相謂曰：「斯女妍華昔所未見，縱令遠覓此類難求。」各起染心共行非法，即斂五百金錢置側而去。至天曉已四遠聞徹，妙光雖死餘骸尚得通五百人獲金錢五百，諸苾芻眾亦復聞知。

時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「妙光前身曾作何業具足光明？初誕之時室皆照曜，今雖身死通五百人得金錢五百。」世尊告曰：「汝等苾芻！其妙光女前身作業終須自受。果報熟時無人相代，乃至一頌廣如上說。汝等應聽！此賢劫中人壽二萬歲時，有迦葉波佛出興於世，十號具足，於婆羅痆斯施鹿林住。時此城中王名訖栗枳，為大法王，安隱豐樂無諸賊盜，廣說如餘。時彼世尊化緣既盡，如薪火滅入無餘依妙涅槃界。是時王及諸人，於佛遺身盛興供養，焚燒既畢收其舍利，起窣堵波縱廣一踰繕那、高半踰繕那。有居士女見塔形儀極生渴仰，遂以明鏡繫相輪中而發弘願：『願我來世所在生處，光明照耀猶如日光隨身而出。』汝等苾芻！昔居士女即妙光是，由昔懸鏡發願力故，今獲斯果身如日光，生時光曜遍滿于室。又復應知其身雖死，有五百人共為交會復與五百金錢。此昔因緣，汝等應聽！於往昔時婆羅痆斯王名梵授，為大法王，廣如前說。當此城中有一婬女名曰賢善，顏容端正人所樂見，其王親舅先與交通。時有五百牧牛人，至芳園中共為歡戲，各相謂曰：『我於園中是事皆足，唯無少女共作交歡，可覓將來。』眾皆云：『善。欲取誰來？』皆云：『賢善。』即往其所報言：『少女！可至芳園共為歡戲。』報云：『若得金錢千文，我當共去，無者不行。』答曰：『且取五百，待歡戲罷五百方還。』女云：『隨意。』諸人即與五百，報云：『前去，我嚴香花著衣服已後即隨行。』諸人去後女尋生念：『我若與彼五百人通，得存活不？已留五百其欲如何？』遂起異計：『王之親舅曾與我交，若作依憑或容救濟。』遂令婢使往詣舅邊作如是語：『我忽失意於五百人，取五百金錢許為歡戲，我若與彼五百人通理難存活，如其不去倍罰金錢。我與親舅先曾得意，如何方計得使消通？』婢到具說，舅依王力不令女去，亦不還錢。于時世間無佛，有獨覺者出興于世，哀恤貧窮依下臥具隨得而食，世間唯有此一福田。時此獨覺人間遊歷，至婆羅痆斯求寂靜處欲為安止，見五百人一處聚集，共見尊者身心俱寂特異常倫，此真福田卒難遭遇，宜興供養以植來因。即共籌量辦好飲食，盛使滿鉢虔奉聖人。獨覺常儀口不說法，唯現身相令發善心，即騰虛空現諸神變，於身上下水火流光。凡夫見通疾生信敬，猶如大樹崩倒全身禮彼上人，各發弘願：『我於如是真實福田所申供養，以此善根願與賢善婬女，假令身死酬錢五百共彼交通。』汝等苾芻！應知往時賢善女者即妙光是，昔五百人即五百群賊是。由於聖者興供養故，復由發願彼之業力，於生死中受諸流 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「妙光前身曾作何業具足光明？初誕之時室皆照曜，今雖身死通五百人得金錢五百。」世尊告曰：「汝等苾芻！其妙光女前身作業終須自受。果報熟時無人相代，乃至一頌廣如上說。汝等應聽！此賢劫中人壽二萬歲時，有迦葉波佛出興於世，十號具足，於婆羅痆斯施鹿林住。時此城中王名訖栗枳，為大法王，安隱豐樂無諸賊盜，廣說如餘。時彼世尊化緣既盡，如薪火滅入無餘依妙涅槃界。是時王及諸人，於佛遺身盛興供養，焚燒既畢收其舍利，起窣堵波縱廣一踰繕那、高半踰繕那。有居士女見塔形儀極生渴仰，遂以明鏡繫相輪中而發弘願：『願我來世所在生處，光明照耀猶如日光隨身而出。』汝等苾芻！昔居士女即妙光是，由昔懸鏡發願力故，今獲斯果身如日光，生時光曜遍滿于室。又復應知其身雖死，有五百人共為交會復與五百金錢。此昔因緣，汝等應聽！於往昔時婆羅痆斯王名梵授，為大法王，廣如前說。當此城中有一婬女名曰賢善，顏容端正人所樂見，其王親舅先與交通。時有五百牧牛人，至芳園中共為歡戲，各相謂曰：『我於園中是事皆足，唯無少女共作交歡，可覓將來。』眾皆云：『善。欲取誰來？』皆云：『賢善。』即往其所報言：『少女！可至芳園共為歡戲。』報云：『若得金錢千文，我當共去，無者不行。』答曰：『且取五百，待歡戲罷五百方還。』女云：『隨意。』諸人即與五百，報云：『前去，我嚴香花著衣服已後即隨行。』諸人去後女尋生念：『我若與彼五百人通，得存活不？已留五百其欲如何？』遂起異計：『王之親舅曾與我交，若作依憑或容救濟。』遂令婢使往詣舅邊作如是語：『我忽失意於五百人，取五百金錢許為歡戲，我若與彼五百人通理難存活，如其不去倍罰金錢。我與親舅先曾得意，如何方計得使消通？』婢到具說，舅依王力不令女去，亦不還錢。于時世間無佛，有獨覺者出興于世，哀恤貧窮依下臥具隨得而食，世間唯有此一福田。時此獨覺人間遊歷，至婆羅痆斯求寂靜處欲為安止，見五百人一處聚集，共見尊者身心俱寂特異常倫，此真福田卒難遭遇，宜興供養以植來因。即共籌量辦好飲食，盛使滿鉢虔奉聖人。獨覺常儀口不說法，唯現身相令發善心，即騰虛空現諸神變，於身上下水火流光。凡夫見通疾生信敬，猶如大樹崩倒全身禮彼上人，各發弘願：『我於如是真實福田所申供養，以此善根願與賢善婬女，假令身死酬錢五百共彼交通。』汝等苾芻！應知往時賢善女者即妙光是，昔五百人即五百群賊是。由於聖者興供養故，復由發願彼之業力，於生死中受諸流

轉，五百生內常與五百金錢共行非法，乃至今日妙光婬女，其命雖終於彼遺骸，還與金錢共行惡事。是故汝等當知作業無人代受，乃至一頌廣說如前。汝等應捨黑雜修純白業，如是應學。」諸苾芻眾聞佛說已，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉，五百生內常與五百金錢共行非法，乃至今日妙光婬女，其命雖終於彼遺骸，還與金錢共行惡事。是故汝等當知作業無人代受，乃至一頌廣說如前。汝等應捨黑雜修純白業，如是應學。」諸苾芻眾聞佛說已，歡喜奉行。

爾時世尊作如是念：「由諸苾芻向如是家受飲食時有斯過患。」告諸苾芻曰：「其妙光女由於苾芻起分別想遂令命過，是故汝等不應行詣如是人家受其供養生斯過失。若有苾芻詣如是家生過失者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作如是念：「由諸苾芻向如是家受飲食時有斯過患。」告諸苾芻曰：「其妙光女由於苾芻起分別想遂令命過，是故汝等不應行詣如是人家受其供養生斯過失。若有苾芻詣如是家生過失者，得越法罪。」

佛在王舍城。有一苾芻是修定者，彼便數往阿蘭若修習禪思。時有魔女生非法心，請苾芻食，苾芻不受。彼作是語：「聖者若不見受，我當於仁作無益事。」答言：「大妹！我持戒者，汝復何能作無利益？」彼即對前作不忍聲，從是以後常求其便。時彼苾芻曾於靜處以衲裹身忽然睡著，魔女見已作如是念：「此即是我報怨之時。」即擎苾芻向影勝王所住閣上，王正睡著，即以苾芻放在王上，王遂驚覺問言：「是誰？」答曰：「我是沙門。」問曰：「是何沙門？」答曰：「是釋迦子。」王曰：「聖者！何故來此？」彼即以事具向王說，王曰：「何故於此怖難之處而為居止？若我於佛未生信者，必於仁處身命不全，亦復能令聖教淪喪。」彼聞語已默爾而歸告苾芻眾。時諸苾芻以緣白佛，佛作是念：「此由苾芻於怖難處而為居止有斯過患。」即告諸苾芻：「大王影勝善說譏嫌，是故苾芻不於如是怖難處而為居止，若有住者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。有一苾芻是修定者，彼便數往阿蘭若修習禪思。時有魔女生非法心，請苾芻食，苾芻不受。彼作是語：「聖者若不見受，我當於仁作無益事。」答言：「大妹！我持戒者，汝復何能作無利益？」彼即對前作不忍聲，從是以後常求其便。時彼苾芻曾於靜處以衲裹身忽然睡著，魔女見已作如是念：「此即是我報怨之時。」即擎苾芻向影勝王所住閣上，王正睡著，即以苾芻放在王上，王遂驚覺問言：「是誰？」答曰：「我是沙門。」問曰：「是何沙門？」答曰：「是釋迦子。」王曰：「聖者！何故來此？」彼即以事具向王說，王曰：「何故於此怖難之處而為居止？若我於佛未生信者，必於仁處身命不全，亦復能令聖教淪喪。」彼聞語已默爾而歸告苾芻眾。時諸苾芻以緣白佛，佛作是念：「此由苾芻於怖難處而為居止有斯過患。」即告諸苾芻：「大王影勝善說譏嫌，是故苾芻不於如是怖難處而為居止，若有住者得越法罪。」

緣處同前。時有苾芻身生癰痤，能治醫王因來見患即便為破，有緣別去不與安藥，于時苾芻轉增痛苦。時諸苾芻見其苦痛，更相告曰：「諸具壽！若有解者可為除苦。」時有少年苾芻即便為作。醫王自念：「我向破癰痤不與安藥，今宜可與。」即行問曰：「我為破癰未與安藥。」答言：「已作。」問曰：「是誰？」答曰：「是少年者。」醫王察看知是好藥，報言：「若於他日我不在時應如是與。」答曰：「我且隨宜權行此法，然佛世尊未見聽許。」報言：「世尊大悲，必應開許。」苾芻白佛，佛言：「若諸苾芻有善醫者，應與安藥，可在屏處勿令俗見。若敞露處作者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻身生癰痤，能治醫王因來見患即便為破，有緣別去不與安藥，于時苾芻轉增痛苦。時諸苾芻見其苦痛，更相告曰：「諸具壽！若有解者可為除苦。」時有少年苾芻即便為作。醫王自念：「我向破癰痤不與安藥，今宜可與。」即行問曰：「我為破癰未與安藥。」答言：「已作。」問曰：「是誰？」答曰：「是少年者。」醫王察看知是好藥，報言：「若於他日我不在時應如是與。」答曰：「我且隨宜權行此法，然佛世尊未見聽許。」報言：「世尊大悲，必應開許。」苾芻白佛，佛言：「若諸苾芻有善醫者，應與安藥，可在屏處勿令俗見。若敞露處作者，得越法罪。」

緣在室羅伐城。時有淨信婆羅門居士等，來詣寺中問苾芻曰：「我有如是病，當服何藥并噉何食？」時諸苾芻不解醫者一無言答，其善醫者亦復生疑不為陳說。時諸俗旅不樂而去。苾芻白佛，佛言：「若有苾芻善解醫方應為陳說，此成無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。時有淨信婆羅門居士等，來詣寺中問苾芻曰：「我有如是病，當服何藥并噉何食？」時諸苾芻不解醫者一無言答，其善醫者亦復生疑不為陳說。時諸俗旅不樂而去。苾芻白佛，佛言：「若有苾芻善解醫方應為陳說，此成無犯。」

緣處同前。爾時世尊現大神變已，威伏外道慶悅人天，所有外方諸非人眾，隨其住處城邑聚落，設在世界中間，亦皆俱來詣室羅伐城。世尊大師常為天龍、藥叉、憍薩羅主勝光大王、勝鬘夫人、行雨夫人、仙授故舊、毘舍佉鹿子母，更復有餘諸來大眾，飲食衣服共申供養，令諸來者皆得充足。有諸非人亦生愛著，咸依此住不還故居，若起欲心即便變形為夫婿像，共其婦女而行欲事，所生男女作非人形，手足頭面異常人像，或有其眼赤黑、或有頭大身短、或有髮色純青、或有雜兼黃色。其母見已便大驚惶，遂於險處棄其孩子。彼非人父見其子時為加精氣，或有初生之際影嚮人形，及其大已作非人像，其母亦復同前棄擲，鬼父見時便加養育漸至成人。時六眾見已共相告曰：「難陀、鄔波難陀！彼諸黑鉢竊我門徒，長養成人即便將去。我今攝斂如是門徒，令諸黑鉢不復牽誘。」時鄔波難陀於日初分，執持衣鉢入城乞食，便於路次見黃髮人，即作是念：「如此形儀非黑鉢所養，若出家者我當度脫。」即便就彼問言：「賢首！汝誰家子？」答曰：「我無依怙，唯獨一身。」「若如是者，何不出俗？」答曰：「誰復與我黃髮之人作出家師主？」報言：「賢首！大師教法以慈悲為上，汝若能者，我當與汝為出家師。」彼生喜悅隨至寺中，即與出家并近圓事。於數日內教行法已，報言：「賢首！汝可不聞鹿不養鹿，室羅伐城土地寬廣，父所行處乞食資身以自存活。」即於他日執持衣鉢入城乞食，時有女人持食出施，見彼苾芻推胸告言：「誰與仁者黃髮之類而為出家？」答曰：「鄔波馱耶鄔波難陀。」報言：「除彼惡行，誰更能於世尊教法令生過患？」諸不信者於衢路中村坊之所，共為譏誚：「沙門釋子所為非法，黃髮之輩亦度出家。」苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻度如是人出家有斯過失，是故苾芻不度黃髮。」告諸苾芻：「時諸俗旅訶誠宜應法，是故苾芻不應與彼毀法眾人而為出家。若有作者得越法罪。」如佛所說：「如是等類不與出家。」苾芻不知何謂毀法眾人？佛言：「有二種鄙惡毀辱法眾。云何為二？一謂種族、二謂形相。言種族者，謂家門族胄下賤卑微貧寒庸品，客作自活飲食不充，或旃茶羅卜羯娑木作、竹作、浣衣、酤酒、獵師等類，是名種族鄙惡。云何形相？謂髮有黃青赤白、或髮如象毛、或復無髮、或復頭麁長匾、或作驢頭、或猪狗頭、或作諸傍生耳、或復無耳、或時眼有諸病謂黃赤太大太小等、或時眼瞎耳聾、或時牙齒有病、或復無齒、或復截根二根下墜風病、或復全無、或身太麁太細、或羸瘦、或皮色可惡、或時手足不具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。爾時世尊現大神變已，威伏外道慶悅人天，所有外方諸非人眾，隨其住處城邑聚落，設在世界中間，亦皆俱來詣室羅伐城。世尊大師常為天龍、藥叉、憍薩羅主勝光大王、勝鬘夫人、行雨夫人、仙授故舊、毘舍佉鹿子母，更復有餘諸來大眾，飲食衣服共申供養，令諸來者皆得充足。有諸非人亦生愛著，咸依此住不還故居，若起欲心即便變形為夫婿像，共其婦女而行欲事，所生男女作非人形，手足頭面異常人像，或有其眼赤黑、或有頭大身短、或有髮色純青、或有雜兼黃色。其母見已便大驚惶，遂於險處棄其孩子。彼非人父見其子時為加精氣，或有初生之際影嚮人形，及其大已作非人像，其母亦復同前棄擲，鬼父見時便加養育漸至成人。時六眾見已共相告曰：「難陀、鄔波難陀！彼諸黑鉢竊我門徒，長養成人即便將去。我今攝斂如是門徒，令諸黑鉢不復牽誘。」時鄔波難陀於日初分，執持衣鉢入城乞食，便於路次見黃髮人，即作是念：「如此形儀非黑鉢所養，若出家者我當度脫。」即便就彼問言：「賢首！汝誰家子？」答曰：「我無依怙，唯獨一身。」「若如是者，何不出俗？」答曰：「誰復與我黃髮之人作出家師主？」報言：「賢首！大師教法以慈悲為上，汝若能者，我當與汝為出家師。」彼生喜悅隨至寺中，即與出家并近圓事。於數日內教行法已，報言：「賢首！汝可不聞鹿不養鹿，室羅伐城土地寬廣，父所行處乞食資身以自存活。」即於他日執持衣鉢入城乞食，時有女人持食出施，見彼苾芻推胸告言：「誰與仁者黃髮之類而為出家？」答曰：「鄔波馱耶鄔波難陀。」報言：「除彼惡行，誰更能於世尊教法令生過患？」諸不信者於衢路中村坊之所，共為譏誚：「沙門釋子所為非法，黃髮之輩亦度出家。」苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻度如是人出家有斯過失，是故苾芻不度黃髮。」告諸苾芻：「時諸俗旅訶誠宜應法，是故苾芻不應與彼毀法眾人而為出家。若有作者得越法罪。」如佛所說：「如是等類不與出家。」苾芻不知何謂毀法眾人？佛言：「有二種鄙惡毀辱法眾。云何為二？一謂種族、二謂形相。言種族者，謂家門族胄下賤卑微貧寒庸品，客作自活飲食不充，或旃茶羅卜羯娑木作、竹作、浣衣、酤酒、獵師等類，是名種族鄙惡。云何形相？謂髮有黃青赤白、或髮如象毛、或復無髮、或復頭麁長匾、或作驢頭、或猪狗頭、或作諸傍生耳、或復無耳、或時眼有諸病謂黃赤太大太小等、或時眼瞎耳聾、或時牙齒有病、或復無齒、或復截根二根下墜風病、或復全無、或身太麁太細、或羸瘦、或皮色可惡、或時手足不具

、或疥癩等病，斯等皆是大仙所遮不應度脫。」如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、或疥癩等病，斯等皆是大仙所遮不應度脫。」如有頌言：

「汝於最勝教， 具足受尸羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於最勝教， 具足受尸羅；

至心當奉持， 無障身難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心當奉持， 無障身難得。

端正者出家， 清淨者圓具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正者出家， 清淨者圓具；

實語者所說， 正覺之所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語者所說， 正覺之所知。」

時鄔波難陀持其黃髮賣與戲兒，佛言：「若賣髮者，得窣吐羅底也罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔波難陀持其黃髮賣與戲兒，佛言：「若賣髮者，得窣吐羅底也罪。」

第六門第四子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六門第四子攝頌曰：

馱索等三同， 忘由緒并問； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馱索等三同， 忘由緒并問；

大神通大藥， 刀子下天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神通大藥， 刀子下天宮。

緣在室羅伐城。時具壽鄔波離有二求寂：一名馱索迦、二名波洛迦，此二相親情懷莫逆。一告一曰：「汝可近圓，我於親教并及汝身，皆為給侍不令有乏。」彼聞語已亦如是說，時此二人更相護惜，竟無一人受近圓者。時具壽鄔波離請世尊曰：「大德！頗得一親教師、一屏教師、一羯磨師，得與弟子二人同時受近圓不？」佛言：「得。」「此二誰大？」佛言：「無有大小。」「得與三人同受不？」佛言：「得。」「此三誰大？」佛言：「亦無大小。」「得與四人同受不？」佛言：「不得。何以故？非眾為眾而作羯磨，理相違故。若如是作者得越法罪。」「世尊！此等諸人既同時受無大小者，云何致敬及為知事人并受利物？」佛告鄔波離：「此等諸人不應相禮，若作知事及受利物，隨他差與而領受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。時具壽鄔波離有二求寂：一名馱索迦、二名波洛迦，此二相親情懷莫逆。一告一曰：「汝可近圓，我於親教并及汝身，皆為給侍不令有乏。」彼聞語已亦如是說，時此二人更相護惜，竟無一人受近圓者。時具壽鄔波離請世尊曰：「大德！頗得一親教師、一屏教師、一羯磨師，得與弟子二人同時受近圓不？」佛言：「得。」「此二誰大？」佛言：「無有大小。」「得與三人同受不？」佛言：「得。」「此三誰大？」佛言：「亦無大小。」「得與四人同受不？」佛言：「不得。何以故？非眾為眾而作羯磨，理相違故。若如是作者得越法罪。」「世尊！此等諸人既同時受無大小者，云何致敬及為知事人并受利物？」佛告鄔波離：「此等諸人不應相禮，若作知事及受利物，隨他差與而領受之。」

緣處同前。時鄔波離請世尊曰：「大德！當來之世，人多健忘念力寡少，不知世尊於何方域城邑聚落說何經典？制何學處？此欲如何？」佛言：「於六大城，但是如來久住大制底處，稱說無犯。」「若忘王等名，欲說何者？」佛言：「王說勝光、長者給孤獨、鄔波斯迦毘舍佉，如是應知，於餘方處隨王長者而為稱說。」「若說昔日因緣之事，當說何處？」「應云：『婆羅痆斯王名梵授，長者名相續，鄔波斯迦名長淨。』隨時稱說。」「若於經典不能記憶，當云何持？」佛言：「應寫紙葉讀誦受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時鄔波離請世尊曰：「大德！當來之世，人多健忘念力寡少，不知世尊於何方域城邑聚落說何經典？制何學處？此欲如何？」佛言：「於六大城，但是如來久住大制底處，稱說無犯。」「若忘王等名，欲說何者？」佛言：「王說勝光、長者給孤獨、鄔波斯迦毘舍佉，如是應知，於餘方處隨王長者而為稱說。」「若說昔日因緣之事，當說何處？」「應云：『婆羅痆斯王名梵授，長者名相續，鄔波斯迦名長淨。』隨時稱說。」「若於經典不能記憶，當云何持？」佛言：「應寫紙葉讀誦受持。」