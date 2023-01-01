根本說一切有部毘奈耶雜事

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十九

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

第五門第三子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第三子攝頌曰：

佛三轉法輪、 初度五人已、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛三轉法輪、 初度五人已、

不喚名族等、 俱尸宣略教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不喚名族等、 俱尸宣略教。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰：「汝等苾芻！此苦聖諦，於所聞法，如理作意，能生眼智明覺。汝等苾芻！此苦集、苦滅、順苦滅道聖諦之法，如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰：「汝等苾芻！此苦聖諦，於所聞法，如理作意，能生眼智明覺。汝等苾芻！此苦集、苦滅、順苦滅道聖諦之法，如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是應知。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是應知。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦集聖諦，是所了法，如是應斷。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦集聖諦，是所了法，如是應斷。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦滅聖諦，是所了法，如是應證。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦滅聖諦，是所了法，如是應證。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦，是所了法，如是應修。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦，是所了法，如是應修。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦聖諦，是所了法，如是已知。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦聖諦，是所了法，如是已知。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦集聖諦，是所了法，如是已斷。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦集聖諦，是所了法，如是已斷。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦滅聖諦，是所了法，如是已證。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦滅聖諦，是所了法，如是已證。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦，是所了法，如是已修。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦，是所了法，如是已修。於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！若我於此四聖諦法，未了三轉十二相者，眼智明覺皆不得生，我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，不能證得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！若我於此四聖諦法，未了三轉十二相者，眼智明覺皆不得生，我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，不能證得無上菩提。」

「汝等苾芻！由我於此四聖諦法解了三轉十二相故，眼智明覺皆悉得生，乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，便能證得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！由我於此四聖諦法解了三轉十二相故，眼智明覺皆悉得生，乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，便能證得無上菩提。」

爾時世尊說是法時，具壽憍陳如及八萬諸天，遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如：「汝解此法不？」答言：「已解。世尊！」「汝解此法不？」答言：「已解。善逝！」由憍陳如解了法故，因此即名阿若憍陳如(阿若是解了義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，具壽憍陳如及八萬諸天，遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如：「汝解此法不？」答言：「已解。世尊！」「汝解此法不？」答言：「已解。善逝！」由憍陳如解了法故，因此即名阿若憍陳如(阿若是解了義)。

是時地居藥叉聞佛說已，出大音聲告人天曰：「仁等當知！佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中，廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益，令同梵行者速至安隱涅槃之處，人天增盛阿蘇羅減少。」由彼藥叉作如是告，虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉，於剎那頃盡六欲天，須臾之間乃至梵天普聞其響，梵眾聞已復皆遍告，廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等，聞佛說已歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時地居藥叉聞佛說已，出大音聲告人天曰：「仁等當知！佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中，廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益，令同梵行者速至安隱涅槃之處，人天增盛阿蘇羅減少。」由彼藥叉作如是告，虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉，於剎那頃盡六欲天，須臾之間乃至梵天普聞其響，梵眾聞已復皆遍告，廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等，聞佛說已歡喜奉行。

爾時佛為五人三轉法輪，令彼出家近圓成苾芻已，時五苾芻於如來處，頻喚名字及以氏族，或云具壽。佛告諸苾芻：「汝等不應於如來處喚其名字及以氏族，或云具壽。何以故？若有苾芻，於如來處喚名氏族及具壽者，此是癡人！於長夜中多受苦惱作無利益。是故汝等更不應於如來處喚名字等，若更喚者得越法罪。」如佛所說不應於如來所喚名字等得越法罪者，時有少年苾芻，除佛世尊，於餘耆宿苾芻之處喚名字等乃至具壽。苾芻白佛，佛言：「年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽。然有二種呼召之事，或云大德，或云具壽。年少苾芻應喚老者為大德，老喚少年為具壽。若不爾者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛為五人三轉法輪，令彼出家近圓成苾芻已，時五苾芻於如來處，頻喚名字及以氏族，或云具壽。佛告諸苾芻：「汝等不應於如來處喚其名字及以氏族，或云具壽。何以故？若有苾芻，於如來處喚名氏族及具壽者，此是癡人！於長夜中多受苦惱作無利益。是故汝等更不應於如來處喚名字等，若更喚者得越法罪。」如佛所說不應於如來所喚名字等得越法罪者，時有少年苾芻，除佛世尊，於餘耆宿苾芻之處喚名字等乃至具壽。苾芻白佛，佛言：「年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽。然有二種呼召之事，或云大德，或云具壽。年少苾芻應喚老者為大德，老喚少年為具壽。若不爾者得越法罪。」

佛在俱尸那城壯士生地娑羅雙樹間，爾時世尊臨般涅槃告諸苾芻曰：「我為汝等已廣宣說毘奈耶藏，未曾略說。我今更為說其略教，汝等應可諦聽善思至極作意。汝等苾芻！或時有事，我從先來非遮非許。然於此事若違不清淨、順清淨者，此即是淨，應可行之。若違清淨、順不清淨者，此是不淨，即不應行。此可奉持，勿致疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在俱尸那城壯士生地娑羅雙樹間，爾時世尊臨般涅槃告諸苾芻曰：「我為汝等已廣宣說毘奈耶藏，未曾略說。我今更為說其略教，汝等應可諦聽善思至極作意。汝等苾芻！或時有事，我從先來非遮非許。然於此事若違不清淨、順清淨者，此即是淨，應可行之。若違清淨、順不清淨者，此是不淨，即不應行。此可奉持，勿致疑惑。」

第五門第四子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第四子攝頌曰：

捨墮物不分、 蚊幬隨意畜、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨墮物不分、 蚊幬隨意畜、

三股杖作釜、 應張羯恥那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三股杖作釜、 應張羯恥那。

緣在室羅伐城。時有苾芻長衣犯捨，便即持衣於上座前捨，其知事人見此衣已作如是念：「今日僧伽多得利物，可賣分之。」遂即唱賣，眾共分張。時彼便廢闕。苾芻白佛，佛作是念：「犯捨之衣捨與眾僧，有如是過，由是犯衣不捨與僧。」告諸苾芻：「昔日苾芻犯捨衣捨與僧，遂被分張，事成闕乏。由是不應捨與僧眾，可與別人。若無知者，雖捨與僧亦不應分。若以長衣捨與眾僧遂即分者，此二俱得越法罪。」佛言長衣捨與別人者，時有犯長苾芻，以衣捨與無識知人，既得衣已，默然而住不知還衣。苾芻白佛，佛言：「應遣餘人教無識者，若還者善。若不與者，應強奪取而守持之。此捨衣者乃是作法、非是全與，然捨衣時求知法者，然後當捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。時有苾芻長衣犯捨，便即持衣於上座前捨，其知事人見此衣已作如是念：「今日僧伽多得利物，可賣分之。」遂即唱賣，眾共分張。時彼便廢闕。苾芻白佛，佛作是念：「犯捨之衣捨與眾僧，有如是過，由是犯衣不捨與僧。」告諸苾芻：「昔日苾芻犯捨衣捨與僧，遂被分張，事成闕乏。由是不應捨與僧眾，可與別人。若無知者，雖捨與僧亦不應分。若以長衣捨與眾僧遂即分者，此二俱得越法罪。」佛言長衣捨與別人者，時有犯長苾芻，以衣捨與無識知人，既得衣已，默然而住不知還衣。苾芻白佛，佛言：「應遣餘人教無識者，若還者善。若不與者，應強奪取而守持之。此捨衣者乃是作法、非是全與，然捨衣時求知法者，然後當捨。」

緣在廣嚴城。時諸苾芻為蚊蚋唼食，爪搔癢時遍身血出。俗旅見時問其何故？苾芻具答，彼言：「聖者！仁等豈可不畜蚊幬耶？」答曰：「世尊不許，欲何所畜？」報言：「世尊大悲，此應聽許。」苾芻白佛，佛言：「聽諸苾芻畜其蚊幬。」苾芻不知當如何作？佛言：「周十二肘，於上安蓋。蓋長四肘、闊二肘，隨身高下䌵帶懸垂。」直縫留門蚊蟲還入，佛言：「不應盡縫，應留少許相掩作門，熱應搖扇。若下邊蚊入，可以氈席或將餘物壓之，勿令得入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在廣嚴城。時諸苾芻為蚊蚋唼食，爪搔癢時遍身血出。俗旅見時問其何故？苾芻具答，彼言：「聖者！仁等豈可不畜蚊幬耶？」答曰：「世尊不許，欲何所畜？」報言：「世尊大悲，此應聽許。」苾芻白佛，佛言：「聽諸苾芻畜其蚊幬。」苾芻不知當如何作？佛言：「周十二肘，於上安蓋。蓋長四肘、闊二肘，隨身高下䌵帶懸垂。」直縫留門蚊蟲還入，佛言：「不應盡縫，應留少許相掩作門，熱應搖扇。若下邊蚊入，可以氈席或將餘物壓之，勿令得入。」

緣處同前。佛言用水應漉者，時諸苾芻以手捉羅遂致勞倦，佛言：「繫於杖上開羅取水。」如是用時仍猶勞倦，佛言：「持三股杖以繩繫杖。」繩不肯住，佛言：「近上應穿為三孔，以繩貫繫，或安鐵鐶寬開三股，羅繫於二開羅受水。」瀉水之時溢出流地，佛言：「用心瀉水勿令溢出。」瓨底無棬隨處傾側，佛言：「安棬，勿令瓨動。」水在羅中急過不住，令蟲悶絕，佛言：「應可羅中安物。」苾芻不解，佛言：「或砂或乾牛糞，應以水濕安在羅中。」水猶不住，佛言：「應作承水器。」苾芻不知如何作器？佛言：「器有二種：謂銅及瓦。」苾芻以手持椀遂致疲勞，佛言：「不應手持。可於椀邊穿作三孔，以繩繫之懸在三股叉上方便令牢，應以羅角置在器中存養蟲命。若其羅密水不下者，應以滑杖羅外打之。」苾芻於不滿瓨內而觀於水，不能見蟲，佛言：「瀉水滿瓨令其不動已，方可觀察。」水上有塵，觀蟲不見，佛言：「去塵方察，若以小蟲示他人時將指頭示。」小蟲行急見不分明，佛言：「應以茅端及草莛等而指示之。」苾芻得蟲時，於井口上而覆其羅，蟲雖落水多並悶絕或時致死，佛言：「應作放生器覆水在中。」苾芻即用此罐滿而放下滿而引出，蟲仍依舊，佛言：「應以比器盛蟲放下，至水覆之空而引出。」苾芻不解，「應別作放生器。」時有無器可得，佛言：「可以繩繫羅方便投下，斟酌蟲去然後牽出。」(其放生器者，但為西國久行，人皆共解。東夏先來落漠，故亦須委其儀，若不具陳無由曉悟。其器任用銅鐵瓦木。若擬隨身將去，可用銅作受二三升，即是舊來小銅罐子，遂施銅系，令穿手得過，底傍一邊須安銅鉤，可受小竹箸頭。若乞食去時，穿在左臂以衣掩蓋，右手携鉢。乞得食已，隨至一家安置飯鉢，自將淨繩一條如麁筋許，隨井深淺繫罐取水，濾以小羅斟酌得足，即以繩一頭穿鉤急繫，擡繩使起與罐子系齊，即於繩上繫小鐵鉤。鉤系起時務令平穩勿使傾側，並豫先作了不得臨時求覓。即以小羅覆蟲罐內，徐徐放下至水縱鉤，拔繩令覆，再三下濯方牽出井。此是乞食之儀也。若在寺者，即以常用井索鐵罐覆之，如前安置少有別處，底傍著鐵鐶可容三指，以罐鉤內中擡起系齊，同前著鉤覆虫在中，下令至水準法翻覆，假令深井亦得為之。若別畜繩恐成勞擾，若井深處或可別為盆貯，或可送往河池，寫水竟時還須滌器，斯其法也。夫以如來聖教慈悲為本，所制戒律罪有性遮，遮輕性重，性罪之內殺生最初，是故智人理宜存護。若將此為輕者，何更重哉？若能作者，現在得長命果報，來世當生淨土。且神州之地四百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。佛言用水應漉者，時諸苾芻以手捉羅遂致勞倦，佛言：「繫於杖上開羅取水。」如是用時仍猶勞倦，佛言：「持三股杖以繩繫杖。」繩不肯住，佛言：「近上應穿為三孔，以繩貫繫，或安鐵鐶寬開三股，羅繫於二開羅受水。」瀉水之時溢出流地，佛言：「用心瀉水勿令溢出。」瓨底無棬隨處傾側，佛言：「安棬，勿令瓨動。」水在羅中急過不住，令蟲悶絕，佛言：「應可羅中安物。」苾芻不解，佛言：「或砂或乾牛糞，應以水濕安在羅中。」水猶不住，佛言：「應作承水器。」苾芻不知如何作器？佛言：「器有二種：謂銅及瓦。」苾芻以手持椀遂致疲勞，佛言：「不應手持。可於椀邊穿作三孔，以繩繫之懸在三股叉上方便令牢，應以羅角置在器中存養蟲命。若其羅密水不下者，應以滑杖羅外打之。」苾芻於不滿瓨內而觀於水，不能見蟲，佛言：「瀉水滿瓨令其不動已，方可觀察。」水上有塵，觀蟲不見，佛言：「去塵方察，若以小蟲示他人時將指頭示。」小蟲行急見不分明，佛言：「應以茅端及草莛等而指示之。」苾芻得蟲時，於井口上而覆其羅，蟲雖落水多並悶絕或時致死，佛言：「應作放生器覆水在中。」苾芻即用此罐滿而放下滿而引出，蟲仍依舊，佛言：「應以比器盛蟲放下，至水覆之空而引出。」苾芻不解，「應別作放生器。」時有無器可得，佛言：「可以繩繫羅方便投下，斟酌蟲去然後牽出。」(其放生器者，但為西國久行，人皆共解。東夏先來落漠，故亦須委其儀，若不具陳無由曉悟。其器任用銅鐵瓦木。若擬隨身將去，可用銅作受二三升，即是舊來小銅罐子，遂施銅系，令穿手得過，底傍一邊須安銅鉤，可受小竹箸頭。若乞食去時，穿在左臂以衣掩蓋，右手携鉢。乞得食已，隨至一家安置飯鉢，自將淨繩一條如麁筋許，隨井深淺繫罐取水，濾以小羅斟酌得足，即以繩一頭穿鉤急繫，擡繩使起與罐子系齊，即於繩上繫小鐵鉤。鉤系起時務令平穩勿使傾側，並豫先作了不得臨時求覓。即以小羅覆蟲罐內，徐徐放下至水縱鉤，拔繩令覆，再三下濯方牽出井。此是乞食之儀也。若在寺者，即以常用井索鐵罐覆之，如前安置少有別處，底傍著鐵鐶可容三指，以罐鉤內中擡起系齊，同前著鉤覆虫在中，下令至水準法翻覆，假令深井亦得為之。若別畜繩恐成勞擾，若井深處或可別為盆貯，或可送往河池，寫水竟時還須滌器，斯其法也。夫以如來聖教慈悲為本，所制戒律罪有性遮，遮輕性重，性罪之內殺生最初，是故智人理宜存護。若將此為輕者，何更重哉？若能作者，現在得長命果報，來世當生淨土。且神州之地四百

餘城，出家之人動有萬計，於濾水事存心者寡，習俗生常見輕佛教，不可一一門到口傳，冀諸行人遞相教習。設使學通三藏、坐證四禪，鎮想無生澄心空理，若不護命，不免佛所訶責，十惡初罪誰代受之？且如見有屠兒牽羊入寺，不過數口放作長生，眾共看之彈指稱善，寧知房內用水日殺千生萬生？既知教理，宜應細羅細察，自利利物善護善思。復有令人耕田畎植，規求小利不見大尤，水陸俱傷殺生無數。斯之罪咎欲如之何？直知束手泉門任他分判。故經云：「殺生之人當墮地獄、餓鬼、畜生，設得為人短命多病。」嗚呼！此苦誰當用之？脫有能為，善哉！甚善！龍花初會共結慈緣，廣如別傳此不煩也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘城，出家之人動有萬計，於濾水事存心者寡，習俗生常見輕佛教，不可一一門到口傳，冀諸行人遞相教習。設使學通三藏、坐證四禪，鎮想無生澄心空理，若不護命，不免佛所訶責，十惡初罪誰代受之？且如見有屠兒牽羊入寺，不過數口放作長生，眾共看之彈指稱善，寧知房內用水日殺千生萬生？既知教理，宜應細羅細察，自利利物善護善思。復有令人耕田畎植，規求小利不見大尤，水陸俱傷殺生無數。斯之罪咎欲如之何？直知束手泉門任他分判。故經云：「殺生之人當墮地獄、餓鬼、畜生，設得為人短命多病。」嗚呼！此苦誰當用之？脫有能為，善哉！甚善！龍花初會共結慈緣，廣如別傳此不煩也)

時諸苾芻每用羅竟，不數洗濯、不捩乾、不日暴、不翻轉，令羅疾壞，佛言：「凡用羅者，應為洗等。若不作者得越法罪。」時有苾芻濾大眾水，徒眾既多遂生勞倦，佛言：「若眾大羅遲水不供者，應作濾水釜。」苾芻不知如何作？佛言：「若銅鐵瓦應作釜形，底下為孔大如盞許，作蓮臺形可高四指，上安多孔大如麁箸。上以疊裹或用絹布，纏以細繩於中濾水，用了洗覆如上準為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻每用羅竟，不數洗濯、不捩乾、不日暴、不翻轉，令羅疾壞，佛言：「凡用羅者，應為洗等。若不作者得越法罪。」時有苾芻濾大眾水，徒眾既多遂生勞倦，佛言：「若眾大羅遲水不供者，應作濾水釜。」苾芻不知如何作？佛言：「若銅鐵瓦應作釜形，底下為孔大如盞許，作蓮臺形可高四指，上安多孔大如麁箸。上以疊裹或用絹布，纏以細繩於中濾水，用了洗覆如上準為。」

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類，懸棄於地彼便悶絕。苾芻白佛，佛言：「凡是生命不應懸棄，亦不應隨處輒為棄擲。虱安故帛，此若無者可安木孔。牆隙壁虱置青草中，此若無者置涼冷處。若更有餘蟲，可於所宜處安置。」具壽鄔波離請世尊曰：「濾漉之水不觀得飲不？」佛言：「不得，由不觀故。」「大德！不濾之水觀得飲不？」佛言：「得，以觀察故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類，懸棄於地彼便悶絕。苾芻白佛，佛言：「凡是生命不應懸棄，亦不應隨處輒為棄擲。虱安故帛，此若無者可安木孔。牆隙壁虱置青草中，此若無者置涼冷處。若更有餘蟲，可於所宜處安置。」具壽鄔波離請世尊曰：「濾漉之水不觀得飲不？」佛言：「不得，由不觀故。」「大德！不濾之水觀得飲不？」佛言：「得，以觀察故。」

緣處同前。如佛所說，眾安居了應張羯恥那衣。時勝光王聞佛許已，便以羯恥那衣寄奉大眾；勝鬘夫人及行雨夫人給孤長者，及諸居士敬信之流，咸送多衣以充僧用。時諸苾芻但取一衣作羯恥那，餘皆還主。王聞是已報言：「聖者！我等此物已捨與僧，如何今者更重收取？」苾芻白佛，佛言：「由是我今聽諸苾芻受取此衣，隨彼多衣應差多人作張衣者，當取其一作法守持，餘應舉畜，當為僧伽作安居利物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。如佛所說，眾安居了應張羯恥那衣。時勝光王聞佛許已，便以羯恥那衣寄奉大眾；勝鬘夫人及行雨夫人給孤長者，及諸居士敬信之流，咸送多衣以充僧用。時諸苾芻但取一衣作羯恥那，餘皆還主。王聞是已報言：「聖者！我等此物已捨與僧，如何今者更重收取？」苾芻白佛，佛言：「由是我今聽諸苾芻受取此衣，隨彼多衣應差多人作張衣者，當取其一作法守持，餘應舉畜，當為僧伽作安居利物。」

第五門第五子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第五子攝頌曰：

死後囑授別、 委寄者身死、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死後囑授別、 委寄者身死、

他方通委寄、 若死對餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他方通委寄、 若死對餘人。

緣在室羅伐城。時此城中有一長者誕生三子，其最小者於佛法出家遊行人間，去後未久父便遇病，將死之際總命諸親，告二子曰：「家中所有，咸可收來。」彼便集聚遣為三分，「二子人各與一，其餘一分與出家者。」作是記已，因即命終。如有頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。時此城中有一長者誕生三子，其最小者於佛法出家遊行人間，去後未久父便遇病，將死之際總命諸親，告二子曰：「家中所有，咸可收來。」彼便集聚遣為三分，「二子人各與一，其餘一分與出家者。」作是記已，因即命終。如有頌曰：

「積聚皆消散， 崇高必墮落； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積聚皆消散， 崇高必墮落；

合會終別離， 有命咸歸死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合會終別離， 有命咸歸死。」

時彼二子如法焚葬憂慘而居，彼出家者聞父身亡便生是念：「我有兄弟，今可言歸，為其說法。」既到舍已，兄弟相見共盡哀情，兄曰：「弟不須哭，父亡之日，遣留一分財物相與。」弟作是念：「如世尊說，死後與者不成善與。」遂不受之。苾芻白佛，佛言：「俗人死者有希望心，苾芻死時心無希望。此是俗人有希望心，取時無過隨意應用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼二子如法焚葬憂慘而居，彼出家者聞父身亡便生是念：「我有兄弟，今可言歸，為其說法。」既到舍已，兄弟相見共盡哀情，兄曰：「弟不須哭，父亡之日，遣留一分財物相與。」弟作是念：「如世尊說，死後與者不成善與。」遂不受之。苾芻白佛，佛言：「俗人死者有希望心，苾芻死時心無希望。此是俗人有希望心，取時無過隨意應用。」

緣處同前。時有苾芻身嬰疾病，告餘苾芻曰：「當好瞻侍我，我有衣鉢當屬於汝。」彼便看侍，不久命終。彼見身死，便取衣鉢安己房中，時諸苾芻共來借問：「亡者衣鉢今何所在？」答言：「彼已與我。」具告其事。苾芻白佛，佛言：「彼之愚人，生存在日何不相與，死後方施？無如是法，云死方與。應索其物，大眾共分，準分應與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻身嬰疾病，告餘苾芻曰：「當好瞻侍我，我有衣鉢當屬於汝。」彼便看侍，不久命終。彼見身死，便取衣鉢安己房中，時諸苾芻共來借問：「亡者衣鉢今何所在？」答言：「彼已與我。」具告其事。苾芻白佛，佛言：「彼之愚人，生存在日何不相與，死後方施？無如是法，云死方與。應索其物，大眾共分，準分應與。」

緣處同前。時有苾芻對彼苾芻分別衣物，忽爾身亡。彼苾芻便取其物置己房中，舁彼屍骸既焚燒已還歸房內。時知事人入亡者室，次第觀察見其衣鉢及濾水羅，尋將此物來至眾內。苾芻問曰：「此物且來，餘有多物，何不將來？」答曰：「房中唯此，更無他物。」餘人報曰：「有一苾芻是其知友，若問彼者知其有無。」問彼答曰：「對我分別，我取其衣。」苾芻白佛，佛言：「此是作法，不應便留，可奪取共分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻對彼苾芻分別衣物，忽爾身亡。彼苾芻便取其物置己房中，舁彼屍骸既焚燒已還歸房內。時知事人入亡者室，次第觀察見其衣鉢及濾水羅，尋將此物來至眾內。苾芻問曰：「此物且來，餘有多物，何不將來？」答曰：「房中唯此，更無他物。」餘人報曰：「有一苾芻是其知友，若問彼者知其有無。」問彼答曰：「對我分別，我取其衣。」苾芻白佛，佛言：「此是作法，不應便留，可奪取共分。」

緣處同前。時有苾芻對彼分別衣，彼忽命過，此便持衣捨與僧伽。大眾問曰：「此是誰物？」答言：「我物對彼分別，彼遂身亡，我持此物捨與大眾。」苾芻白佛，佛言：「作法應爾，雖對分別，物不屬彼，當自取用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻對彼分別衣，彼忽命過，此便持衣捨與僧伽。大眾問曰：「此是誰物？」答言：「我物對彼分別，彼遂身亡，我持此物捨與大眾。」苾芻白佛，佛言：「作法應爾，雖對分別，物不屬彼，當自取用。」

緣處同前。復有苾芻對他苾芻分別衣物，所對苾芻忽然歸俗，後時憶念：「彼某甲苾芻，曾於我所分別其衣。我雖還俗，彼物屬我，我宜就索。」既至彼已報言：「聖者！仁曾對我，分別衣物，今可與我。」苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻以彼苾芻為委寄者，即還對彼而作分別，有如是過，是故我今制諸苾芻，不應對彼委寄之人分別衣物，作者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。復有苾芻對他苾芻分別衣物，所對苾芻忽然歸俗，後時憶念：「彼某甲苾芻，曾於我所分別其衣。我雖還俗，彼物屬我，我宜就索。」既至彼已報言：「聖者！仁曾對我，分別衣物，今可與我。」苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻以彼苾芻為委寄者，即還對彼而作分別，有如是過，是故我今制諸苾芻，不應對彼委寄之人分別衣物，作者得越法罪。」

緣處同前。復有苾芻對他苾芻分別衣物，其所對者是鬪諍人，常與苾芻諍競紛擾，既懷瞋忿便欲出去，其分別衣人見去啼泣，報言：「勿去！」雖復苦留，而不肯住。諸人謂曰：「汝勿留此，好為鬪諍，亂惱眾人。」答言：「如何我不留住？我常對此分別衣物，餘處無有委寄之人。」苾芻白佛，佛言：「若委寄苾芻設居海外，但令身在，遙指委寄亦無有過。」時有苾芻於極遠方，指他苾芻作委寄人，彼便命過。苾芻聞時，已經多日不知云何？苾芻白佛，佛言：「初既聞已，所有新舊物即於餘人而作委寄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。復有苾芻對他苾芻分別衣物，其所對者是鬪諍人，常與苾芻諍競紛擾，既懷瞋忿便欲出去，其分別衣人見去啼泣，報言：「勿去！」雖復苦留，而不肯住。諸人謂曰：「汝勿留此，好為鬪諍，亂惱眾人。」答言：「如何我不留住？我常對此分別衣物，餘處無有委寄之人。」苾芻白佛，佛言：「若委寄苾芻設居海外，但令身在，遙指委寄亦無有過。」時有苾芻於極遠方，指他苾芻作委寄人，彼便命過。苾芻聞時，已經多日不知云何？苾芻白佛，佛言：「初既聞已，所有新舊物即於餘人而作委寄。」

第五門第六子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第六子攝頌曰：

界外不與欲、 將行不展轉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界外不與欲、 將行不展轉、

說戒隨意事、 違者並招愆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說戒隨意事、 違者並招愆。

緣處同前。時六眾苾芻雖居界外，亦與界內者欲。苾芻白佛，佛言：「不應在界外與界內人欲。」見佛不許，時有苾芻欲出界外，臨將發足僧伽有事，六眾即便強令說欲。苾芻白佛，佛言：「欲出界者不應取欲。」六眾聞已遂於界外更互與欲，乃至六人展轉相與。苾芻白佛，佛言：「不應界外展轉與欲，作者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時六眾苾芻雖居界外，亦與界內者欲。苾芻白佛，佛言：「不應在界外與界內人欲。」見佛不許，時有苾芻欲出界外，臨將發足僧伽有事，六眾即便強令說欲。苾芻白佛，佛言：「欲出界者不應取欲。」六眾聞已遂於界外更互與欲，乃至六人展轉相與。苾芻白佛，佛言：「不應界外展轉與欲，作者得越法罪。」

緣處同前。如世尊說半月應說戒者，六眾便於界外欲與清淨，佛言：「不應如是。」又取將行者欲，又於界外展轉取欲清淨，廣如前說，佛言：「皆不應作，作者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。如世尊說半月應說戒者，六眾便於界外欲與清淨，佛言：「不應如是。」又取將行者欲，又於界外展轉取欲清淨，廣如前說，佛言：「皆不應作，作者得越法罪。」

如佛所說安居了時，苾芻可於三事見聞疑作隨意事，六眾苾芻便於界外作隨意事。又留將行者，又界外展轉，亦如上說皆不應為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說安居了時，苾芻可於三事見聞疑作隨意事，六眾苾芻便於界外作隨意事。又留將行者，又界外展轉，亦如上說皆不應為。

第五門第七子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第七子攝頌曰：

應可知人數、 隨意任行籌、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應可知人數、 隨意任行籌、

不與俗同坐、 老少應隨夏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與俗同坐、 老少應隨夏。

緣處同前。時此城中有婆羅門，因事出外入逝多林，生希有心：「我今試問寺中現住可有幾人？」既見苾芻問其人數，苾芻報曰：「我不能知。」婆羅門曰：「勝光大王憍薩羅國所有兵眾尚可數知，寺內僧徒何因不測？」彼默無對。苾芻白佛，佛言：「應知人數。」苾芻即便一一別數，或時屈指忘不能憶。苾芻白佛，佛言：「應可行籌。既總數已告眾令知。」苾芻不知何時應數？佛言：「應於安居時數。」復有長者入逝多林，見諸苾芻勤加習讀繫念靜思，見斯事已深生淨信，欲知僧數擬設中食，便問苾芻：「於斯住處總有幾人？」彼報其數，禮已而去。既至舍中報家人曰：「我欲明日請佛及僧就舍而食，有爾許人，隨其僧眾汝當具辦。」報曰：「甚善！」即於家中具諸供養。時彼長者於眾集時，遂至寺中報知事人曰：「仁當為我敬白僧伽，某甲長者明當請佛及諸大眾就舍而食。」既白知已奉辭而去。有餘苾芻從人間來至給孤園內。時彼長者即於其夜具辦種種美飲食已，敷設座席安置水瓮齒木澡豆，旦令使人往白佛眾，告：「其時至，幸願降臨。」苾芻僧眾於日初分，執持衣鉢詣長者家。于時大師於寺而住，令人取食。有五因緣如來大師不親赴請。云何為五？一、自宴坐；二、為天說法；三、為瞻病人；四、觀臥具；五、為制學處。此中為者欲制學處。時彼長者準計僧數，安置座物飲食亦然，及見多人來至其宅，報典座曰：「聖者！所告人數多少我為準擬，既過先數其欲如何？」典座報曰：「有客新來，爾須生喜。」答曰：「仁若先言，我當辦食。」苾芻默爾。于時大眾有飽足者、有被飢者。苾芻白佛，佛言：「典座應觀客數告施主知。」復有苾芻臨中而至，佛言：「此亦告知。我今為彼眾首上座說其行法。上座應當先觀徒眾及以飲食。若人多食少者，應告施主曰：『賢首！人多食少，可平等均行。』若人少食多者，告言：『賢首！大有飲食可隨意行。』若其上座不善觀察、不依所制者得越法罪。又至施主家，當須觀水濾蟲及齒木土屑，並令備足勿使闕少，食前食後洗手澡漱並須如法。若不撿挍者，上座次座皆得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時此城中有婆羅門，因事出外入逝多林，生希有心：「我今試問寺中現住可有幾人？」既見苾芻問其人數，苾芻報曰：「我不能知。」婆羅門曰：「勝光大王憍薩羅國所有兵眾尚可數知，寺內僧徒何因不測？」彼默無對。苾芻白佛，佛言：「應知人數。」苾芻即便一一別數，或時屈指忘不能憶。苾芻白佛，佛言：「應可行籌。既總數已告眾令知。」苾芻不知何時應數？佛言：「應於安居時數。」復有長者入逝多林，見諸苾芻勤加習讀繫念靜思，見斯事已深生淨信，欲知僧數擬設中食，便問苾芻：「於斯住處總有幾人？」彼報其數，禮已而去。既至舍中報家人曰：「我欲明日請佛及僧就舍而食，有爾許人，隨其僧眾汝當具辦。」報曰：「甚善！」即於家中具諸供養。時彼長者於眾集時，遂至寺中報知事人曰：「仁當為我敬白僧伽，某甲長者明當請佛及諸大眾就舍而食。」既白知已奉辭而去。有餘苾芻從人間來至給孤園內。時彼長者即於其夜具辦種種美飲食已，敷設座席安置水瓮齒木澡豆，旦令使人往白佛眾，告：「其時至，幸願降臨。」苾芻僧眾於日初分，執持衣鉢詣長者家。于時大師於寺而住，令人取食。有五因緣如來大師不親赴請。云何為五？一、自宴坐；二、為天說法；三、為瞻病人；四、觀臥具；五、為制學處。此中為者欲制學處。時彼長者準計僧數，安置座物飲食亦然，及見多人來至其宅，報典座曰：「聖者！所告人數多少我為準擬，既過先數其欲如何？」典座報曰：「有客新來，爾須生喜。」答曰：「仁若先言，我當辦食。」苾芻默爾。于時大眾有飽足者、有被飢者。苾芻白佛，佛言：「典座應觀客數告施主知。」復有苾芻臨中而至，佛言：「此亦告知。我今為彼眾首上座說其行法。上座應當先觀徒眾及以飲食。若人多食少者，應告施主曰：『賢首！人多食少，可平等均行。』若人少食多者，告言：『賢首！大有飲食可隨意行。』若其上座不善觀察、不依所制者得越法罪。又至施主家，當須觀水濾蟲及齒木土屑，並令備足勿使闕少，食前食後洗手澡漱並須如法。若不撿挍者，上座次座皆得越法罪。」

緣處同前。六眾苾芻與諸俗人同座而坐，時敬信者見便譏笑，告言：「聖者！仁是出家常修梵行，云何乃與常行婬欲不淨之人而同一座？」彼聞默爾。苾芻白佛，佛言：「諸信俗人言合道理，故諸苾芻不應與俗人同座而坐，坐者得越法罪。」聞佛制已遂與求寂同處而坐，信者告曰：「仁已近圓，因何得與小師共座？」答曰：「此非俗人，是出家者，斯有何過？」彼聞默爾。苾芻白佛，佛言：「亦復不應與未近圓者同座而坐。」佛不許已，時老苾芻與少者同座，復有少者與老一處不相恭敬。苾芻白佛，佛言：「老少不應雜座，若無夏者得共二夏者同座，一夏者得與二夏者同座，若二夏已去共大三夏者皆得同座。」佛既制已，時諸苾芻在於俗舍，但得與其大三夏者同座而坐，座席難求，佛言：「若俗舍內座難得者，雖親教、軌範亦得同座，以物隔中，無致疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。六眾苾芻與諸俗人同座而坐，時敬信者見便譏笑，告言：「聖者！仁是出家常修梵行，云何乃與常行婬欲不淨之人而同一座？」彼聞默爾。苾芻白佛，佛言：「諸信俗人言合道理，故諸苾芻不應與俗人同座而坐，坐者得越法罪。」聞佛制已遂與求寂同處而坐，信者告曰：「仁已近圓，因何得與小師共座？」答曰：「此非俗人，是出家者，斯有何過？」彼聞默爾。苾芻白佛，佛言：「亦復不應與未近圓者同座而坐。」佛不許已，時老苾芻與少者同座，復有少者與老一處不相恭敬。苾芻白佛，佛言：「老少不應雜座，若無夏者得共二夏者同座，一夏者得與二夏者同座，若二夏已去共大三夏者皆得同座。」佛既制已，時諸苾芻在於俗舍，但得與其大三夏者同座而坐，座席難求，佛言：「若俗舍內座難得者，雖親教、軌範亦得同座，以物隔中，無致疑惑。」

第五門第八子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第八子攝頌曰：

不應居貯座、 不誘他求寂、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應居貯座、 不誘他求寂、

不為誓賭物、 亦不食虎殘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為誓賭物、 亦不食虎殘。

緣處同前。聽法之時應敷座席，時有求寂亦居軟座，因而睡著遂失便利污其座褥。苾芻白佛，佛言：「求寂不應坐軟座褥。」時具壽舍利子求寂準陀來聽法時，苾芻便與鞕枮令坐，問言：「大德！何故與我堅硬座物？」答言：「軟座佛遮。」求寂報言：「大德！我豈同彼有過失耶？」佛言：「若有用心求寂，與其軟座，餘即不應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。聽法之時應敷座席，時有求寂亦居軟座，因而睡著遂失便利污其座褥。苾芻白佛，佛言：「求寂不應坐軟座褥。」時具壽舍利子求寂準陀來聽法時，苾芻便與鞕枮令坐，問言：「大德！何故與我堅硬座物？」答言：「軟座佛遮。」求寂報言：「大德！我豈同彼有過失耶？」佛言：「若有用心求寂，與其軟座，餘即不應。」

緣處同前。時有苾芻訶責求寂，遂便遣出，逝多門外啼泣而住。時鄔波難陀見而問曰：「汝何意啼？」答曰：「被師訶責。」報言：「子來！我當與汝衣鉢及鉢絡腰絛之類，隨所須者不令闕乏。」遂喚歸房白佛，佛言：「於弟子處訶責之時，不應決捨，可作帶韁棄，留眷念心還擬收攝，應令苾芻開語求寂。」彼言：「我今不用彼親教師。大德鄔波難陀，我所須者咸皆供給，我更不能往舊師處。」彼師聞已作嫌罵言：「我與出家而鄔波難陀遂誘將去。」苾芻白佛，佛言：「苾芻不應誘他弟子，輒誘將者得吐羅底耶罪，是破僧方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻訶責求寂，遂便遣出，逝多門外啼泣而住。時鄔波難陀見而問曰：「汝何意啼？」答曰：「被師訶責。」報言：「子來！我當與汝衣鉢及鉢絡腰絛之類，隨所須者不令闕乏。」遂喚歸房白佛，佛言：「於弟子處訶責之時，不應決捨，可作帶韁棄，留眷念心還擬收攝，應令苾芻開語求寂。」彼言：「我今不用彼親教師。大德鄔波難陀，我所須者咸皆供給，我更不能往舊師處。」彼師聞已作嫌罵言：「我與出家而鄔波難陀遂誘將去。」苾芻白佛，佛言：「苾芻不應誘他弟子，輒誘將者得吐羅底耶罪，是破僧方便故。」

緣處同前。是時六眾有緣事時，即便引佛法僧寶而為呪誓，或引鄔波馱耶、阿遮利耶而為呪誓。有信敬俗人聞呪誓時作如是語：「我等俗流尚不引佛及師為誓，仁等出家何故引佛及師而作盟誓？是所不應。」彼默無對。苾芻白佛，佛言：「俗生譏恥時合其宜，然出家者本求實語不應盟誓，若作者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。是時六眾有緣事時，即便引佛法僧寶而為呪誓，或引鄔波馱耶、阿遮利耶而為呪誓。有信敬俗人聞呪誓時作如是語：「我等俗流尚不引佛及師為誓，仁等出家何故引佛及師而作盟誓？是所不應。」彼默無對。苾芻白佛，佛言：「俗生譏恥時合其宜，然出家者本求實語不應盟誓，若作者得越法罪。」

緣處同前。是時六眾苾芻隨有事至，即以衣鉢腰絛等物而為賭䞈。俗侶見時共生譏恥，告言：「仁等豈可同俗流耶？緣有事來便賭衣鉢，斯非合理。」答曰：「有何非理？豈噉葱蒜而飲酒耶？」彼便默爾。苾芻白佛，佛言：「俗人譏恥誠是合宜，苾芻不應賭物，作者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。是時六眾苾芻隨有事至，即以衣鉢腰絛等物而為賭䞈。俗侶見時共生譏恥，告言：「仁等豈可同俗流耶？緣有事來便賭衣鉢，斯非合理。」答曰：「有何非理？豈噉葱蒜而飲酒耶？」彼便默爾。苾芻白佛，佛言：「俗人譏恥誠是合宜，苾芻不應賭物，作者得越法罪。」

緣處同前。六眾苾芻每於晨旦，於寺閣上遙望野田，或見煙浮或觀鳥下，便往其處覩有何物？曾於一時見前事已躬往觀之，於叢林處有虎殘肉，喜而持來入逝多林。其虎尋氣來至寺所，夜於門外啼叫出聲。世尊知而故問阿難陀曰：「何意虎來大聲啼叫？」阿難陀曰：「彼虎所藏餘肉，尊者近喜持來寺中。」佛言：「苾芻食虎殘耶？」白佛言：「食。」「阿難陀！如師子王殺好麋鹿，敢其精肉飲鮮血已決捨而去。然其虎類食肉既飽藏舉殘肉，是故苾芻不食虎殘，食者得越法罪。然眾首上座所有行法，我今當制。凡是上座見行肉食時，應可問言：『此是何肉？非虎殘耶？又非不應食物不？』不問而受得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。六眾苾芻每於晨旦，於寺閣上遙望野田，或見煙浮或觀鳥下，便往其處覩有何物？曾於一時見前事已躬往觀之，於叢林處有虎殘肉，喜而持來入逝多林。其虎尋氣來至寺所，夜於門外啼叫出聲。世尊知而故問阿難陀曰：「何意虎來大聲啼叫？」阿難陀曰：「彼虎所藏餘肉，尊者近喜持來寺中。」佛言：「苾芻食虎殘耶？」白佛言：「食。」「阿難陀！如師子王殺好麋鹿，敢其精肉飲鮮血已決捨而去。然其虎類食肉既飽藏舉殘肉，是故苾芻不食虎殘，食者得越法罪。然眾首上座所有行法，我今當制。凡是上座見行肉食時，應可問言：『此是何肉？非虎殘耶？又非不應食物不？』不問而受得越法罪。」

第五門第九子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第九子攝頌曰：

不合自藏身、 不為言白等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不合自藏身、 不為言白等；

若得上價緂， 賣之應共分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得上價緂， 賣之應共分。

緣處同前。於一城中先有僧寺，時難陀鄔波難陀因行人間遇到此寺，于時大眾多獲利物。時諸苾芻雖見此二，知其惡行，曾無一人為解勞者。時鄔波難陀白難陀曰：「阿遮利耶！此諸黑鉢常生傲慢，我等宜可為作惱緣。且共潛身隱居一處，觀彼如何分張利物？」答言：「甚善！應如是作。」遂即隱身竊觀分物。既見分已，報言：「斯分不善，是惡分張。仁可白眾言欲分衣。」報曰：「分時不見，今何處來？」苾芻白佛，佛言：「欲分利時先白眾知：『僧有利物今欲共分，所有苾芻不應輒去。』」時諸苾芻重聚其物，普告眾知不應出食，即分其物。時彼二人還自藏隱，及眾分了同前出告：「此不成分。」報言：「先已告眾，仁何處來？」二人告曰：「雖言告知，可鳴揵稚。」苾芻白佛，佛言：「言白告知復打揵稚，方可分物。」時諸苾芻復還斂物，告眾令知復打揵稚，共分其物。二人復藏，分了方出，同前詰責。諸人報曰：「豈可不聞告眾及揵稚聲？」即便告曰：「雖告眾知及鳴揵稚，仁等豈可共行籌耶？」苾芻白佛，佛言：「言白告知復打揵稚，并可行籌，方共分物。」時諸苾芻復還斂物，為三事已，如前復藏分了方出，同前詰責。諸人告曰：「具壽！何故如是故惱眾僧？告白揵稚并復行籌，故不現身待了方出。」答曰：「仁等何故云我惱僧？仁等豈可對眾行耶？此總不須，我今出去。」苾芻白佛，佛言：「雖作三事仍對眾行，若不現前即不須與。斯曰善分，勿致疑惑。然諸苾芻不應故作惱眾僧事，若故惱者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。於一城中先有僧寺，時難陀鄔波難陀因行人間遇到此寺，于時大眾多獲利物。時諸苾芻雖見此二，知其惡行，曾無一人為解勞者。時鄔波難陀白難陀曰：「阿遮利耶！此諸黑鉢常生傲慢，我等宜可為作惱緣。且共潛身隱居一處，觀彼如何分張利物？」答言：「甚善！應如是作。」遂即隱身竊觀分物。既見分已，報言：「斯分不善，是惡分張。仁可白眾言欲分衣。」報曰：「分時不見，今何處來？」苾芻白佛，佛言：「欲分利時先白眾知：『僧有利物今欲共分，所有苾芻不應輒去。』」時諸苾芻重聚其物，普告眾知不應出食，即分其物。時彼二人還自藏隱，及眾分了同前出告：「此不成分。」報言：「先已告眾，仁何處來？」二人告曰：「雖言告知，可鳴揵稚。」苾芻白佛，佛言：「言白告知復打揵稚，方可分物。」時諸苾芻復還斂物，告眾令知復打揵稚，共分其物。二人復藏，分了方出，同前詰責。諸人報曰：「豈可不聞告眾及揵稚聲？」即便告曰：「雖告眾知及鳴揵稚，仁等豈可共行籌耶？」苾芻白佛，佛言：「言白告知復打揵稚，并可行籌，方共分物。」時諸苾芻復還斂物，為三事已，如前復藏分了方出，同前詰責。諸人告曰：「具壽！何故如是故惱眾僧？告白揵稚并復行籌，故不現身待了方出。」答曰：「仁等何故云我惱僧？仁等豈可對眾行耶？此總不須，我今出去。」苾芻白佛，佛言：「雖作三事仍對眾行，若不現前即不須與。斯曰善分，勿致疑惑。然諸苾芻不應故作惱眾僧事，若故惱者得越法罪。」

緣處同前。時給孤長者以寺捨與四方僧竟，便用種種上妙彩色內外圖畫，此城人眾既聞長者圖畫已周，競來觀看，遂有無量百千人眾皆集寺中。城內有一大婆羅門，以是勝人眾所欽尚，於大王家得一毛緂，即便披服作玩好心，入逝多林周觀寺宇，發希有念便將毛緂施四方僧(此中雖言四方，意與現前，非常住僧也)。如佛所說有現衣物乃至截為燈炷平等共分，苾芻遂便割緂為片眾共分張。時婆羅門夜作是念：「彼是上緂，我宜與直贖取將來。」旦起入寺至其門所，見諸苾芻問言：「聖者！我所施緂，人作何用？」苾芻報曰：「仁可隨喜，我等割破大眾共分。」一人告曰：「我將作帽。」一云：「作靴。」一云：「繳腰。」一云：「拭鉢巾。」報言：「聖者！彼是上緂因何截破？宜應出賣，既得錢貝眾可共分。」苾芻白佛，佛言：「彼婆羅門所言稱理，是故苾芻若得如是上價緂時，賣取錢貝然後共分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時給孤長者以寺捨與四方僧竟，便用種種上妙彩色內外圖畫，此城人眾既聞長者圖畫已周，競來觀看，遂有無量百千人眾皆集寺中。城內有一大婆羅門，以是勝人眾所欽尚，於大王家得一毛緂，即便披服作玩好心，入逝多林周觀寺宇，發希有念便將毛緂施四方僧(此中雖言四方，意與現前，非常住僧也)。如佛所說有現衣物乃至截為燈炷平等共分，苾芻遂便割緂為片眾共分張。時婆羅門夜作是念：「彼是上緂，我宜與直贖取將來。」旦起入寺至其門所，見諸苾芻問言：「聖者！我所施緂，人作何用？」苾芻報曰：「仁可隨喜，我等割破大眾共分。」一人告曰：「我將作帽。」一云：「作靴。」一云：「繳腰。」一云：「拭鉢巾。」報言：「聖者！彼是上緂因何截破？宜應出賣，既得錢貝眾可共分。」苾芻白佛，佛言：「彼婆羅門所言稱理，是故苾芻若得如是上價緂時，賣取錢貝然後共分。」

第五門第十子攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門第十子攝頌曰：

五皮不應用， 餘類亦同然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五皮不應用， 餘類亦同然；

若患痔病時， 熊皮履應著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若患痔病時， 熊皮履應著。

緣處同前。時六眾苾芻自相謂曰：「難陀、鄔波難陀於此城中所有人眾，我等皆從乞得餅直。然於王家調象師邊曾不見施，今可就覓或容見與。」一人報曰：「應如是作。然須豫設少多方計，應取師子皮以為鞋履，於繫象處上風而行，象聞氣時即便驚走。」答曰：「善計！我今且去從彼乞求，若得者善。若不與者怖象未遲。」即於晨朝詣調象師處，報言：「賢首！仁等何太無求福心？曾於我等不施少多餅果之直。」彼言：「聖者！我等豈可繫屬於仁，以餅果直共相供給？」六眾聞已點頭唱諾棄之而去。遂於他日著師子皮鞋，於其象處上風而立。時彼群象聞師子氣，遺失便利驚怖奔馳。時彼象師鉤斸象頂不能令住，六眾遙見告言：「賢首！急牽！急牽！」答言：「鉤斸不住如何手牽？」六眾報曰：「我能令住」。答言：「聖者！若能令住斯成大恩。」六眾曰：「共立盟言，若能與我餅果直者我當令住。」報言：「即與。」彼便急步至象下風，象不聞氣，即不驚走。諸調象人問言：「聖者！仁解呪耶？」答曰：「我無異術。」「若如是者，云何令象怖不怖耶？」彼便以實告彼象師，彼言：「聖者！仁等如何作斯非法不饒益事？若其王家最勝大象，因此驚怖走入山林，仁等必當招大罪罰。」彼聞微笑默爾無言。苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻著師子皮鞋有如是過。」即告諸苾芻曰：「汝等從今不應更著師子皮鞋，若著此者得越法罪。」聞佛不許，便用虎皮而為鞋履，佛言：「此亦不應。然有五種爪牙等獸皮不應用，所謂智象、智馬、師子、虎、豹。」佛不聽已，時具壽鄔波離請世尊曰：「若更有餘爪牙之類皮得用不？」佛言：「亦不應用。用者得惡作罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時六眾苾芻自相謂曰：「難陀、鄔波難陀於此城中所有人眾，我等皆從乞得餅直。然於王家調象師邊曾不見施，今可就覓或容見與。」一人報曰：「應如是作。然須豫設少多方計，應取師子皮以為鞋履，於繫象處上風而行，象聞氣時即便驚走。」答曰：「善計！我今且去從彼乞求，若得者善。若不與者怖象未遲。」即於晨朝詣調象師處，報言：「賢首！仁等何太無求福心？曾於我等不施少多餅果之直。」彼言：「聖者！我等豈可繫屬於仁，以餅果直共相供給？」六眾聞已點頭唱諾棄之而去。遂於他日著師子皮鞋，於其象處上風而立。時彼群象聞師子氣，遺失便利驚怖奔馳。時彼象師鉤斸象頂不能令住，六眾遙見告言：「賢首！急牽！急牽！」答言：「鉤斸不住如何手牽？」六眾報曰：「我能令住」。答言：「聖者！若能令住斯成大恩。」六眾曰：「共立盟言，若能與我餅果直者我當令住。」報言：「即與。」彼便急步至象下風，象不聞氣，即不驚走。諸調象人問言：「聖者！仁解呪耶？」答曰：「我無異術。」「若如是者，云何令象怖不怖耶？」彼便以實告彼象師，彼言：「聖者！仁等如何作斯非法不饒益事？若其王家最勝大象，因此驚怖走入山林，仁等必當招大罪罰。」彼聞微笑默爾無言。苾芻白佛，佛作是念：「由諸苾芻著師子皮鞋有如是過。」即告諸苾芻曰：「汝等從今不應更著師子皮鞋，若著此者得越法罪。」聞佛不許，便用虎皮而為鞋履，佛言：「此亦不應。然有五種爪牙等獸皮不應用，所謂智象、智馬、師子、虎、豹。」佛不聽已，時具壽鄔波離請世尊曰：「若更有餘爪牙之類皮得用不？」佛言：「亦不應用。用者得惡作罪。」

緣處同前。時有苾芻身嬰痔病，詣醫人所告言：「賢首！我有痔病，幸為處方。」報言：「應用熊皮作鞋，著時病差。」答曰：「世尊未許。」醫言：「佛是大慈，必應見許。」苾芻白佛，佛言：「為病應著。」多重難得，佛言：「若無，應取一重并毛替其履底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻身嬰痔病，詣醫人所告言：「賢首！我有痔病，幸為處方。」報言：「應用熊皮作鞋，著時病差。」答曰：「世尊未許。」醫言：「佛是大慈，必應見許。」苾芻白佛，佛言：「為病應著。」多重難得，佛言：「若無，應取一重并毛替其履底。」