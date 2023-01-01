根本說一切有部毘奈耶雜事

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

第一門第二子攝頌之餘論火生長者因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一門第二子攝頌之餘論火生長者因緣

佛在王舍城竹林園，時此城中有一長者名曰善賢，多有貲財受用豐足，於露形外道深生信敬，娶妻未久即便有娠。爾時世尊於日初分，執持衣鉢入王舍城，次第乞食至善賢長者宅。時彼長者遙見世尊，遂將其婦詣世尊處，請世尊曰：「薄伽梵！我婦有娠，為男為女？」佛言：「長者！必當是男，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。」長者聞記，即以清淨上妙餅食，盛滿佛鉢持奉世尊，佛言：「願爾無病。」從舍而出。去此不遠有露形外道，遙見世尊便作是念：「我唯有此常施食家，亦被沙門喬答摩之所誘攝。我今試往問彼因緣，何所授記？」既至門所問言長者：「沙門喬答摩曾來此不？」答言：「已來。」「何所說耶？」「聖者！我婦懷妊，問其所誕。彼記生男，光隆家族，人天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。」時彼外道善明曆數，即便觀察計算陰陽，如佛所言更無有異，便作是念：「我若隨順讚實事者，長者於彼倍生尊敬，我今宜可掩實說虛。」作是念已，即便反掌，翻噅其面。長者見已，問言：「聖者！反掌噅面何所為耶？」報言：「長者！沙門所說半實半虛。」長者問曰：「云何虛實？」答言：「生男子是實，光隆家族此亦不虛。言光隆者，是火之異名，此無福子纔生之後焚燒家族。言諸天妙相皆具足有，此是妄語；長者！汝頗曾見生在人中天相具足？於我法中出家修行此亦是實；生後貧寒無衣乏食，自然歸向沙門法中。斷盡諸惑得阿羅漢果者，此亦是妄；沙門喬答摩尚不能斷一切煩惑得阿羅漢，況餘弟子。」善賢長者聞斯說已，便生憂惱報言：「聖者！我欲如何？」外道言：「長者！我是出家受持禁戒不妄陳說，虛實之事後自當知。」遂捨而去。善賢念曰：「彼腹中者可殺棄之。」即便授與墮胎之藥。然而此子是最後生，雖知服毒反成良藥。長者遂便蹂婦左脇，胎向右邊；蹂右脇時轉移左畔，最後生人諸漏未亡，必無容有中間命斷。既經多月，時彼女人被捼腹痛，即便大叫。時彼隣人聞其叫聲，急來相問：「何因汝婦出大叫聲？」長者答曰：「我婦腹痛，今欲產生。」隣人遂歸，長者念曰：「我今不能害腹中物，宜可將去往空林中無人之處，斷其母命。」即便共去，設惡方便令彼命終，還竊持來至其本宅，遂告親屬及以隣人：「我婦遭難今忽身死。」時諸親屬咸共盡哀，以五色疊圍彼屍骸，送往寒林焚燒之所。外道聞已皆大歡喜，不勝踊躍遂建幢幡，入王城內遍諸坊曲街衢之所，高聲唱令作如是言：「汝等諸人，咸須共委沙門喬答摩記，善賢長者其婦生男 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城竹林園，時此城中有一長者名曰善賢，多有貲財受用豐足，於露形外道深生信敬，娶妻未久即便有娠。爾時世尊於日初分，執持衣鉢入王舍城，次第乞食至善賢長者宅。時彼長者遙見世尊，遂將其婦詣世尊處，請世尊曰：「薄伽梵！我婦有娠，為男為女？」佛言：「長者！必當是男，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。」長者聞記，即以清淨上妙餅食，盛滿佛鉢持奉世尊，佛言：「願爾無病。」從舍而出。去此不遠有露形外道，遙見世尊便作是念：「我唯有此常施食家，亦被沙門喬答摩之所誘攝。我今試往問彼因緣，何所授記？」既至門所問言長者：「沙門喬答摩曾來此不？」答言：「已來。」「何所說耶？」「聖者！我婦懷妊，問其所誕。彼記生男，光隆家族，人天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。」時彼外道善明曆數，即便觀察計算陰陽，如佛所言更無有異，便作是念：「我若隨順讚實事者，長者於彼倍生尊敬，我今宜可掩實說虛。」作是念已，即便反掌，翻噅其面。長者見已，問言：「聖者！反掌噅面何所為耶？」報言：「長者！沙門所說半實半虛。」長者問曰：「云何虛實？」答言：「生男子是實，光隆家族此亦不虛。言光隆者，是火之異名，此無福子纔生之後焚燒家族。言諸天妙相皆具足有，此是妄語；長者！汝頗曾見生在人中天相具足？於我法中出家修行此亦是實；生後貧寒無衣乏食，自然歸向沙門法中。斷盡諸惑得阿羅漢果者，此亦是妄；沙門喬答摩尚不能斷一切煩惑得阿羅漢，況餘弟子。」善賢長者聞斯說已，便生憂惱報言：「聖者！我欲如何？」外道言：「長者！我是出家受持禁戒不妄陳說，虛實之事後自當知。」遂捨而去。善賢念曰：「彼腹中者可殺棄之。」即便授與墮胎之藥。然而此子是最後生，雖知服毒反成良藥。長者遂便蹂婦左脇，胎向右邊；蹂右脇時轉移左畔，最後生人諸漏未亡，必無容有中間命斷。既經多月，時彼女人被捼腹痛，即便大叫。時彼隣人聞其叫聲，急來相問：「何因汝婦出大叫聲？」長者答曰：「我婦腹痛，今欲產生。」隣人遂歸，長者念曰：「我今不能害腹中物，宜可將去往空林中無人之處，斷其母命。」即便共去，設惡方便令彼命終，還竊持來至其本宅，遂告親屬及以隣人：「我婦遭難今忽身死。」時諸親屬咸共盡哀，以五色疊圍彼屍骸，送往寒林焚燒之所。外道聞已皆大歡喜，不勝踊躍遂建幢幡，入王城內遍諸坊曲街衢之所，高聲唱令作如是言：「汝等諸人，咸須共委沙門喬答摩記，善賢長者其婦生男

，光隆家族，人天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果者，婦今身死屍送寒林，猶如大樹無有根栽，枝葉花果事將安附？」世尊法爾於一切時，觀察眾生無不聞見、無不知者，恒起大悲饒益一切，於救護中最為第一，最為雄猛無有二言，依定慧住顯發三明，善修三學善調三業，渡四瀑流安四神足，於長夜中修四攝行，捨除五蓋遠離五支超越五道，六根具足六度圓滿，七財普施開七覺花，離於八難修八正道，永斷九結妙閑九定，滿足十力名聞十方。於諸自在最為殊勝，得法無畏降伏魔怨，震大雷音作師子吼。晝夜六時，常以佛眼觀諸世間，於善根處誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡趣？誰陷欲泥？誰能受化？作何方便拔濟令出？無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明膜，無善根者令種善根，有善根者令得增長，置人天路安隱無礙趣涅槃城。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，光隆家族，人天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果者，婦今身死屍送寒林，猶如大樹無有根栽，枝葉花果事將安附？」世尊法爾於一切時，觀察眾生無不聞見、無不知者，恒起大悲饒益一切，於救護中最為第一，最為雄猛無有二言，依定慧住顯發三明，善修三學善調三業，渡四瀑流安四神足，於長夜中修四攝行，捨除五蓋遠離五支超越五道，六根具足六度圓滿，七財普施開七覺花，離於八難修八正道，永斷九結妙閑九定，滿足十力名聞十方。於諸自在最為殊勝，得法無畏降伏魔怨，震大雷音作師子吼。晝夜六時，常以佛眼觀諸世間，於善根處誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡趣？誰陷欲泥？誰能受化？作何方便拔濟令出？無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明膜，無善根者令種善根，有善根者令得增長，置人天路安隱無礙趣涅槃城。如有頌言：

「假使大海潮， 或失於期限； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使大海潮， 或失於期限；

佛於所化者， 濟度不過時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於所化者， 濟度不過時。

佛於諸有情， 慈悲不捨離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於諸有情， 慈悲不捨離；

思濟其苦難， 如母牛隨犢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思濟其苦難， 如母牛隨犢。」

爾時世尊於經行所，遂便微笑，口出五色微妙光明，或時下照，或復上昇。其光下者至無間獄并餘地獄，現受炎熱普得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情各得安樂，皆作是念：「我與汝等，為從地獄死、生餘處耶？」爾時世尊令彼有情生信心已，復現餘相。彼見相已皆作是念：「我等不於此死而生餘處，然我定由無上大聖威德力故，令我身心現受安樂。」既生敬信能滅諸苦，於人天趣受勝妙身，當為法器見真諦理。其上昇者至色究竟天，光中演說苦空無常無我等法，并說二伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於經行所，遂便微笑，口出五色微妙光明，或時下照，或復上昇。其光下者至無間獄并餘地獄，現受炎熱普得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情各得安樂，皆作是念：「我與汝等，為從地獄死、生餘處耶？」爾時世尊令彼有情生信心已，復現餘相。彼見相已皆作是念：「我等不於此死而生餘處，然我定由無上大聖威德力故，令我身心現受安樂。」既生敬信能滅諸苦，於人天趣受勝妙身，當為法器見真諦理。其上昇者至色究竟天，光中演說苦空無常無我等法，并說二伽他曰：

「汝當求出離， 於佛教勤修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝當求出離， 於佛教勤修；

降伏生死軍， 如象摧草舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏生死軍， 如象摧草舍。

於此法律中， 常為不放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法律中， 常為不放逸；

能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」

時彼光明遍照三千大千世界，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時光明繞佛三匝從口而入，時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言：「世尊！如來、應、正等覺，熙怡微笑非無因緣。」即說伽他而請佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼光明遍照三千大千世界，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時光明繞佛三匝從口而入，時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言：「世尊！如來、應、正等覺，熙怡微笑非無因緣。」即說伽他而請佛曰：

「口出種種妙光明， 流滿大千非一相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「口出種種妙光明， 流滿大千非一相；

周遍十方諸剎土， 如日光明盡虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周遍十方諸剎土， 如日光明盡虛空。

佛是眾生最勝因， 能除憍慢及憂慼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是眾生最勝因， 能除憍慢及憂慼；

無緣不啟於金口， 微笑當必演希奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣不啟於金口， 微笑當必演希奇。

安詳審諦牟尼尊， 樂欲聞者能為說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安詳審諦牟尼尊， 樂欲聞者能為說；

如師子王震大吼， 願為我等決疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子王震大吼， 願為我等決疑心。

如大海內妙山王， 若無因緣不搖動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大海內妙山王， 若無因緣不搖動；

自在慈悲現微笑， 為渴仰者說因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在慈悲現微笑， 為渴仰者說因緣。」

爾時世尊告阿難陀曰：「如是，如是。阿難陀！非無因緣如來、應、正等覺輒現微笑。汝今應可告諸苾芻：『如來今欲往屍林處。若諸具壽樂隨從者，當可持衣。』」時阿難陀承佛教已，告諸苾芻：「若諸具壽樂欲從佛往屍林者，當可持衣。」時諸苾芻咸至佛所。爾時大師自調伏故調伏圍繞，自寂靜故寂靜圍繞，解脫解脫圍繞，安隱安隱圍繞，善順善順圍繞，阿羅漢阿羅漢圍繞，離欲離欲圍繞，端嚴端嚴圍繞，如栴檀林栴檀圍繞，猶如象王眾象圍繞，如師子王師子圍繞，如大牛王諸牛圍繞，猶如鵝王諸鵝圍繞，如妙翅鳥諸鳥圍繞，如婆羅門學徒圍繞，猶如大醫病者圍繞，如大將軍兵眾圍繞，如大導師行旅圍繞，如大國王諸臣圍繞，如轉輪王千子圍繞，猶如明月眾星圍繞，猶如日輪千光圍繞，如持國天王乾闥婆眾圍繞，如增長天王鳩槃茶眾圍繞，如廣目天王龍眾圍繞，如多聞天王藥叉眾圍繞，如淨妙王阿蘇羅眾圍繞，猶如帝釋三十三天圍繞，如大梵天王梵眾圍繞，猶如大海湛然安靜，猶如大雲靉靆垂布，猶如象王屏息狂醉。調伏諸根威儀寂靜，三十二相而為莊飾，八十種好以自嚴身，圓光一尋朗踰千日，安步徐進如移寶山，十力四無畏大悲三念住，無邊福智普薰修，無量功德皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀曰：「如是，如是。阿難陀！非無因緣如來、應、正等覺輒現微笑。汝今應可告諸苾芻：『如來今欲往屍林處。若諸具壽樂隨從者，當可持衣。』」時阿難陀承佛教已，告諸苾芻：「若諸具壽樂欲從佛往屍林者，當可持衣。」時諸苾芻咸至佛所。爾時大師自調伏故調伏圍繞，自寂靜故寂靜圍繞，解脫解脫圍繞，安隱安隱圍繞，善順善順圍繞，阿羅漢阿羅漢圍繞，離欲離欲圍繞，端嚴端嚴圍繞，如栴檀林栴檀圍繞，猶如象王眾象圍繞，如師子王師子圍繞，如大牛王諸牛圍繞，猶如鵝王諸鵝圍繞，如妙翅鳥諸鳥圍繞，如婆羅門學徒圍繞，猶如大醫病者圍繞，如大將軍兵眾圍繞，如大導師行旅圍繞，如大國王諸臣圍繞，如轉輪王千子圍繞，猶如明月眾星圍繞，猶如日輪千光圍繞，如持國天王乾闥婆眾圍繞，如增長天王鳩槃茶眾圍繞，如廣目天王龍眾圍繞，如多聞天王藥叉眾圍繞，如淨妙王阿蘇羅眾圍繞，猶如帝釋三十三天圍繞，如大梵天王梵眾圍繞，猶如大海湛然安靜，猶如大雲靉靆垂布，猶如象王屏息狂醉。調伏諸根威儀寂靜，三十二相而為莊飾，八十種好以自嚴身，圓光一尋朗踰千日，安步徐進如移寶山，十力四無畏大悲三念住，無邊福智普薰修，無量功德皆圓滿。

復有尊者阿慎若憍陳如、尊者馬勝、尊者婆澁波、尊者大名、尊者無滅、尊者舍利子、尊者大目連、尊者迦攝波、尊者阿難陀、尊者頡離伐底，如是等諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天大眾，恭敬圍繞欲往屍林。然隨佛遊行，有十八種殊勝利益：一、無王怖；二、無賊怖；三、無水怖；四、無火怖；五、無敵國怖；六、無師子虎狼惡獸等怖；七、無關塞怖；八、無津稅怖；九、無闕防援怖；十、無人怖；十一、無非人怖；十二、於時時間得見諸天；十三、得聞天聲；十四、見大光明；十五、聞授記音；十六、共受妙法；十七、共受飲食；十八、身無病苦。是時人天大眾隨從世尊至屍林所，於其四面有清涼風。時王舍城中有二童子：一是剎帝利種、一是婆羅門種，俱出遊戲，剎帝利童子素有信心，波羅門童子則不信敬。時婆羅門童子，報剎帝利童子曰：「仁今知不？汝師如來，與善賢長者婦，授記生男，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。彼婦身死送往屍林，豈非世尊所言虛妄？」時剎帝利童子說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有尊者阿慎若憍陳如、尊者馬勝、尊者婆澁波、尊者大名、尊者無滅、尊者舍利子、尊者大目連、尊者迦攝波、尊者阿難陀、尊者頡離伐底，如是等諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天大眾，恭敬圍繞欲往屍林。然隨佛遊行，有十八種殊勝利益：一、無王怖；二、無賊怖；三、無水怖；四、無火怖；五、無敵國怖；六、無師子虎狼惡獸等怖；七、無關塞怖；八、無津稅怖；九、無闕防援怖；十、無人怖；十一、無非人怖；十二、於時時間得見諸天；十三、得聞天聲；十四、見大光明；十五、聞授記音；十六、共受妙法；十七、共受飲食；十八、身無病苦。是時人天大眾隨從世尊至屍林所，於其四面有清涼風。時王舍城中有二童子：一是剎帝利種、一是婆羅門種，俱出遊戲，剎帝利童子素有信心，波羅門童子則不信敬。時婆羅門童子，報剎帝利童子曰：「仁今知不？汝師如來，與善賢長者婦，授記生男，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得阿羅漢果。彼婦身死送往屍林，豈非世尊所言虛妄？」時剎帝利童子說伽他曰：

「假使星月皆墮落， 地山林樹上空中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使星月皆墮落， 地山林樹上空中；

海水洪波一時盡， 大仙所說無虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水洪波一時盡， 大仙所說無虛妄。」

婆羅門童子曰：「若如是者，共往寒林焚屍之處，驗其虛實。」答曰：「共行。」時剎帝利童子遙見世尊，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門童子曰：「若如是者，共往寒林焚屍之處，驗其虛實。」答曰：「共行。」時剎帝利童子遙見世尊，說伽他曰：

「牟尼除斷諸調戲， 人天大眾皆雲集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼除斷諸調戲， 人天大眾皆雲集；

當為最勝師子吼， 降伏他論理無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為最勝師子吼， 降伏他論理無疑。

大師今往屍林中， 涼風周遍吹寒野； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師今往屍林中， 涼風周遍吹寒野；

無量眾生共瞻仰， 喜觀調伏運神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生共瞻仰， 喜觀調伏運神通。」

時影勝王聞如是事：「世尊記彼善賢之妻當生男子，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得羅漢果。彼婦今死輿至屍林，如來大師及諸聲聞，遠近大眾咸赴喪所。」復作是念：「非無因緣世尊輒向寒林之處，必是為彼善賢妻故，因斯調伏有緣眾生。我今宜往共觀其事。」即令促整軍儀，及勅太子後宮妃后，并諸扈從，共出城闉。時彼剎帝利童子遙見影勝王，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時影勝王聞如是事：「世尊記彼善賢之妻當生男子，光隆家族，諸天妙相皆具足有，於我法中出家修行，斷盡諸惑得羅漢果。彼婦今死輿至屍林，如來大師及諸聲聞，遠近大眾咸赴喪所。」復作是念：「非無因緣世尊輒向寒林之處，必是為彼善賢妻故，因斯調伏有緣眾生。我今宜往共觀其事。」即令促整軍儀，及勅太子後宮妃后，并諸扈從，共出城闉。時彼剎帝利童子遙見影勝王，說伽他曰：

「今觀國主出王城， 并諸軍眾咸侍從； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今觀國主出王城， 并諸軍眾咸侍從；

我今思忖諸大眾， 必定咸蒙勝饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今思忖諸大眾， 必定咸蒙勝饒益。」

時諸大眾既見世尊，闢開前路，世尊微笑入大眾中，露形之儔各生是念：「今喬答摩微笑入眾，豈非此子命不終耶？」告長者曰：「此是薄福眾生形命未盡。」報言：「聖者！今遭此禍，其欲如何？」答言：「長者！我出家人，奉持禁戒但知念善，後自當知。」時彼長者移婦屍骸置於薪上，以火焚燎，猛焰既發身分咸燒，唯近腹邊一無傷損。時彼母腹，遂便拆裂出青蓮花，中有孩兒儀貌端正，儼然獨坐人所樂觀。于時大眾見是事已極生希有，彼諸外道並失威光俱降我慢。爾時大師告善賢長者曰：「汝可抱取火中孩子。」長者猶尚觀外道面，露形報曰：「仁今入火形命俱失。」彼聞生怖不敢取兒。世尊復命侍縛迦：「汝可火中抱取孩子。」侍縛迦便生念曰：「世尊不應非處非時使我為也，我今宜可取此孩兒。」以無畏心，便於火內抱出孩子。是時諸天說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾既見世尊，闢開前路，世尊微笑入大眾中，露形之儔各生是念：「今喬答摩微笑入眾，豈非此子命不終耶？」告長者曰：「此是薄福眾生形命未盡。」報言：「聖者！今遭此禍，其欲如何？」答言：「長者！我出家人，奉持禁戒但知念善，後自當知。」時彼長者移婦屍骸置於薪上，以火焚燎，猛焰既發身分咸燒，唯近腹邊一無傷損。時彼母腹，遂便拆裂出青蓮花，中有孩兒儀貌端正，儼然獨坐人所樂觀。于時大眾見是事已極生希有，彼諸外道並失威光俱降我慢。爾時大師告善賢長者曰：「汝可抱取火中孩子。」長者猶尚觀外道面，露形報曰：「仁今入火形命俱失。」彼聞生怖不敢取兒。世尊復命侍縛迦：「汝可火中抱取孩子。」侍縛迦便生念曰：「世尊不應非處非時使我為也，我今宜可取此孩兒。」以無畏心，便於火內抱出孩子。是時諸天說伽他曰：

「佛教令彼入火中， 抱取孩兒無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛教令彼入火中， 抱取孩兒無所畏；

由佛威神自在力， 能令猛焰變清池。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛威神自在力， 能令猛焰變清池。」

爾時世尊告侍縛迦曰：「汝向入火身無傷損，生瘡疱耶？」白言：「世尊！我於王宮生王宮養，曾以牛頭栴檀香摩觸身體，未如今日身受清涼。」佛告善賢長者：「汝今可取孩子將歸。」是時長者惡見壞心，仍不起信，還復迴身觀外道面。邪黨諸人同時報曰：「長者！此兒極是薄福，稟性兇暴，火能食一切。此不燒者，明知定是可惡堅鞕罪苦眾生，目驗共觀更無勞說。若將至舍必見災危，汝之性命定當殞歿。」人間愛重無過己身，聞有災殃遂不收採。爾時世尊告影勝王曰：「王今宜可取此孩兒。」王遂驚忙舒手承取，周迴顧盻請世尊曰：「此兒當與作何名字？」佛告大王：「此兒從火中得，可號火生。」佛觀大眾隨眠意樂，稱機說法。時彼眾中有無量萬億眾生，得殊勝行；或得預流果、一來、不還；或復出家，即斷諸惑得阿羅漢果；或得煖、頂、忍善根；或發聲聞菩提心；或發獨覺菩提心；或發無上菩提心；或歸依三寶；或受禁戒深起信心。時影勝大王即以孩子令八養母而供給之，廣如餘說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告侍縛迦曰：「汝向入火身無傷損，生瘡疱耶？」白言：「世尊！我於王宮生王宮養，曾以牛頭栴檀香摩觸身體，未如今日身受清涼。」佛告善賢長者：「汝今可取孩子將歸。」是時長者惡見壞心，仍不起信，還復迴身觀外道面。邪黨諸人同時報曰：「長者！此兒極是薄福，稟性兇暴，火能食一切。此不燒者，明知定是可惡堅鞕罪苦眾生，目驗共觀更無勞說。若將至舍必見災危，汝之性命定當殞歿。」人間愛重無過己身，聞有災殃遂不收採。爾時世尊告影勝王曰：「王今宜可取此孩兒。」王遂驚忙舒手承取，周迴顧盻請世尊曰：「此兒當與作何名字？」佛告大王：「此兒從火中得，可號火生。」佛觀大眾隨眠意樂，稱機說法。時彼眾中有無量萬億眾生，得殊勝行；或得預流果、一來、不還；或復出家，即斷諸惑得阿羅漢果；或得煖、頂、忍善根；或發聲聞菩提心；或發獨覺菩提心；或發無上菩提心；或歸依三寶；或受禁戒深起信心。時影勝大王即以孩子令八養母而供給之，廣如餘說。

時火生童子大舅，先將財物貿易他方，聞妹有娠心生歡喜，世尊與記當必生男，光隆家族，廣說如上，乃至得果。遂即易己財貨，更收餘物歸王舍城，聞妹已死便作是念：「世尊授記生男得果，豈虛妄耶？」顧問隣人：「我妹懷胎，蒙佛授記宿懷歡喜。今聞身死乖本希望，寧容世尊言非是實？」隣人報曰：「然佛大師言無虛妄，但由彼聟用外道言，枉殺令死，所生孩子有大威神，處炎火中身無傷損。今時長養，現在王宮。」舅聞是語往善賢長者處，相問訊已，報言：「長者汝為非理。」答曰：「我何所作？」「汝用外道惡見人言，我妹有娠枉殺令死，所生孩子有大威神，處炎火中身無燒損。今時長養現在王宮。此事既爾且不須說。若將兒來我當容恕，若不爾者我當總集所有鄉親，擯斥於汝。以籌置地數汝無知，於街衢處唱汝惡響：我妹無過善賢枉殺，害女人者不應共語，於法官處以罪相刑。」長者聞已生大憂苦，便作是念：「如說苦詞必不相放。」便詣影勝王所禮足，白言：「大王！具說前事，乃至以罪相刑，唯願垂恩放出童子。」王曰：「我不從汝得童子來，是佛世尊親授於我。汝若須者可往問佛。」長者即便往詣佛所，禮雙足已白言：「世尊！我有親屬苦相責及，廣說其語，乃至以罪相刑，願佛慈悲與我童子。」世尊念曰：「若此長者不得兒者，便嘔熱血以取命終。」遂告具壽阿難陀曰：「汝今可往影勝王處，并將長者，汝傳我語願王無病，報言：『大王！可還長者火生童子。若彼長者不得童子，必嘔熱血以取命終。』」是時尊者阿難陀，具傳佛教詣王白知。王言：「尊者！為我畔睇世尊足下，如佛所教我當奉行。」時阿難陀：「願王無病。」辭之而去。王告長者曰：「我承佛教養此童子，情甚憐愛，共作要期然後放出，日別三時來見我者隨意將去。」長者答曰：「不敢違命。」時王即便令著上衣具服瓔珞，載以香象送至其家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時火生童子大舅，先將財物貿易他方，聞妹有娠心生歡喜，世尊與記當必生男，光隆家族，廣說如上，乃至得果。遂即易己財貨，更收餘物歸王舍城，聞妹已死便作是念：「世尊授記生男得果，豈虛妄耶？」顧問隣人：「我妹懷胎，蒙佛授記宿懷歡喜。今聞身死乖本希望，寧容世尊言非是實？」隣人報曰：「然佛大師言無虛妄，但由彼聟用外道言，枉殺令死，所生孩子有大威神，處炎火中身無傷損。今時長養，現在王宮。」舅聞是語往善賢長者處，相問訊已，報言：「長者汝為非理。」答曰：「我何所作？」「汝用外道惡見人言，我妹有娠枉殺令死，所生孩子有大威神，處炎火中身無燒損。今時長養現在王宮。此事既爾且不須說。若將兒來我當容恕，若不爾者我當總集所有鄉親，擯斥於汝。以籌置地數汝無知，於街衢處唱汝惡響：我妹無過善賢枉殺，害女人者不應共語，於法官處以罪相刑。」長者聞已生大憂苦，便作是念：「如說苦詞必不相放。」便詣影勝王所禮足，白言：「大王！具說前事，乃至以罪相刑，唯願垂恩放出童子。」王曰：「我不從汝得童子來，是佛世尊親授於我。汝若須者可往問佛。」長者即便往詣佛所，禮雙足已白言：「世尊！我有親屬苦相責及，廣說其語，乃至以罪相刑，願佛慈悲與我童子。」世尊念曰：「若此長者不得兒者，便嘔熱血以取命終。」遂告具壽阿難陀曰：「汝今可往影勝王處，并將長者，汝傳我語願王無病，報言：『大王！可還長者火生童子。若彼長者不得童子，必嘔熱血以取命終。』」是時尊者阿難陀，具傳佛教詣王白知。王言：「尊者！為我畔睇世尊足下，如佛所教我當奉行。」時阿難陀：「願王無病。」辭之而去。王告長者曰：「我承佛教養此童子，情甚憐愛，共作要期然後放出，日別三時來見我者隨意將去。」長者答曰：「不敢違命。」時王即便令著上衣具服瓔珞，載以香象送至其家。

人間常事，若父在者子名不彰。後長者死，火生童子自知家務，於三寶所深起敬心，便於其父害母之地造立僧房，受用資具無不充足，施與四方一切僧眾，名曰蹂腹林。是故經云：「佛在王舍城住蹂腹林。」時善賢長者曾遣商人他方興易，彼聞長者今已身亡，火生童子代知家業，於三寶所敬心彌著，商人多獲牛頭栴檀上妙之鉢，便持一鉢盛滿珍寶，遣使送與火生。彼既得已置高幢上，宣令普告：「若有諸人，不用梯隥而取此鉢，或是沙門婆羅門，有大威力神通自在而取得者，我以此鉢施與其人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間常事，若父在者子名不彰。後長者死，火生童子自知家務，於三寶所深起敬心，便於其父害母之地造立僧房，受用資具無不充足，施與四方一切僧眾，名曰蹂腹林。是故經云：「佛在王舍城住蹂腹林。」時善賢長者曾遣商人他方興易，彼聞長者今已身亡，火生童子代知家業，於三寶所敬心彌著，商人多獲牛頭栴檀上妙之鉢，便持一鉢盛滿珍寶，遣使送與火生。彼既得已置高幢上，宣令普告：「若有諸人，不用梯隥而取此鉢，或是沙門婆羅門，有大威力神通自在而取得者，我以此鉢施與其人。」

時諸外道晨朝起已，出行澡浴，見高幢已告長者曰：「此是何物？」長者即便具告其事，外道答曰：「長者比來敬釋迦子，彼當取耶？」言訖辭去。時有眾多耆宿苾芻，入城乞食見彼高幢，咸問長者：「此是何物？」彼便具答，苾芻報曰：「我豈為鉢自顯己能。如佛所言：『覆善彰惡是出家行。』」捨之而去。時具壽十力迦攝波，從此而過，亦問長者：「此是何物？」彼還具答，于時尊者便作是念：「我從無始生死已來，所有長養煩惱怨家，我已變吐悉皆棄捨。我今宜可受彼長者普請因緣，滿其所願。」即便舒手如香象鼻，至彼幢標取栴檀鉢，持還住處。苾芻見問：「尊者何處得此牛頭栴檀殊勝鉢來？」彼便具以其事告諸苾芻，諸苾芻答曰：「尊者豈可為斯木鉢現神通耶？」報言：「具壽！合與不合我已作訖，今欲如何？」諸苾芻以緣白佛，佛言：「苾芻不應於俗人前現其神力，若顯現者得越法罪。然鉢有四種：金、銀、琉璃、頗梨所成。復有四鉢：所謂鍮石、赤銅、白銅、諸木。前之四鉢，若先無者不應輒受，若先有者應須捨棄。後之四種，若先無者即不應畜，若先有者應作藥盂隨時受用。合守持鉢有其二種：謂鐵及瓦，如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道晨朝起已，出行澡浴，見高幢已告長者曰：「此是何物？」長者即便具告其事，外道答曰：「長者比來敬釋迦子，彼當取耶？」言訖辭去。時有眾多耆宿苾芻，入城乞食見彼高幢，咸問長者：「此是何物？」彼便具答，苾芻報曰：「我豈為鉢自顯己能。如佛所言：『覆善彰惡是出家行。』」捨之而去。時具壽十力迦攝波，從此而過，亦問長者：「此是何物？」彼還具答，于時尊者便作是念：「我從無始生死已來，所有長養煩惱怨家，我已變吐悉皆棄捨。我今宜可受彼長者普請因緣，滿其所願。」即便舒手如香象鼻，至彼幢標取栴檀鉢，持還住處。苾芻見問：「尊者何處得此牛頭栴檀殊勝鉢來？」彼便具以其事告諸苾芻，諸苾芻答曰：「尊者豈可為斯木鉢現神通耶？」報言：「具壽！合與不合我已作訖，今欲如何？」諸苾芻以緣白佛，佛言：「苾芻不應於俗人前現其神力，若顯現者得越法罪。然鉢有四種：金、銀、琉璃、頗梨所成。復有四鉢：所謂鍮石、赤銅、白銅、諸木。前之四鉢，若先無者不應輒受，若先有者應須捨棄。後之四種，若先無者即不應畜，若先有者應作藥盂隨時受用。合守持鉢有其二種：謂鐵及瓦，如是應知。」

後於異時，火生童子人天妙相悉皆出現，從占波城乃至王舍，於此中間有輸稅處，稅官身死生藥叉中，遂於夜夢告其子曰：「我身死後生藥叉中，可於某處稅物之所，為我營葺藥叉神堂，於其門前懸一鈴鐸。若有諸人持物過時，不輸稅者鈴便震響，即喚令迴取直放去。」其子他日於諸親族說其夜夢，共觀要處安置神堂外懸鈴鐸。時占波城有婆羅門妻，遂作是念：「此婆羅門隨處經紀，所獲財物我常食用，端拱而坐不事生業是所不應。」遂往市中，買取劫貝撚成細縷，於織師處令其好織，直千金錢。既得一雙疊己，報其夫曰：「此之白疊直千金錢，可往市中賣取其價。若有買者善。若無人問，報曰：『市上無人更向餘處。』」其夫持去市中賣之，言索千錢竟無酬價，便即唱言：「市無人物。」即以其疊，內於傘柄竹筩之中，共諸商旅詣王舍城，漸至神堂藥叉稅處，與諸人眾同輸稅已，既欲登途懸鈴響發。稅官聞已共相告曰：「鈴既發響，稅物未周，宜更審觀無令脫漏。」更迴商旅子細搜求，遍察貲財無不稅者，遂放商人。鈴還發響，復更觀察詳審再三，商人怪之各生嫌恨，報稅官曰：「汝欲劫我方便擁留？」是時稅官分彼商人以為兩處，於一朋中無婆羅門者無聲放去。彼一朋去，鈴還作聲。復分二朋如是去留，商人皆盡，唯婆羅門一人獨住。稅官執捉不許前行，婆羅門曰：「察我緣身有物隨取。」彼遍搜已無物放行，鈴更發聲復還捉住，報言：「婆羅門！汝縱有財我不取分，應為實語勿誑靈祇，我欲表知神明是聖。」婆羅門曰：「言不虛者我當實報，於傘柄中抽出雙疊。」稅官見已驚歎希奇：「善哉大神！記不虛妄。」時彼稅官取其一疊，開與神披，婆羅門曰：「君等明言不取稅直，今看形勢總欲奪將？」報言：「勿怖！我不取物，欲表大神言無虛妄，暫將一疊用報神恩，即還汝去。」彼既受已內傘筩中，隨路而去。漸至王舍城向大市中，舒張其疊索千金錢，竟無一人來共酬直，便於市中唱言：「無市。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於異時，火生童子人天妙相悉皆出現，從占波城乃至王舍，於此中間有輸稅處，稅官身死生藥叉中，遂於夜夢告其子曰：「我身死後生藥叉中，可於某處稅物之所，為我營葺藥叉神堂，於其門前懸一鈴鐸。若有諸人持物過時，不輸稅者鈴便震響，即喚令迴取直放去。」其子他日於諸親族說其夜夢，共觀要處安置神堂外懸鈴鐸。時占波城有婆羅門妻，遂作是念：「此婆羅門隨處經紀，所獲財物我常食用，端拱而坐不事生業是所不應。」遂往市中，買取劫貝撚成細縷，於織師處令其好織，直千金錢。既得一雙疊己，報其夫曰：「此之白疊直千金錢，可往市中賣取其價。若有買者善。若無人問，報曰：『市上無人更向餘處。』」其夫持去市中賣之，言索千錢竟無酬價，便即唱言：「市無人物。」即以其疊，內於傘柄竹筩之中，共諸商旅詣王舍城，漸至神堂藥叉稅處，與諸人眾同輸稅已，既欲登途懸鈴響發。稅官聞已共相告曰：「鈴既發響，稅物未周，宜更審觀無令脫漏。」更迴商旅子細搜求，遍察貲財無不稅者，遂放商人。鈴還發響，復更觀察詳審再三，商人怪之各生嫌恨，報稅官曰：「汝欲劫我方便擁留？」是時稅官分彼商人以為兩處，於一朋中無婆羅門者無聲放去。彼一朋去，鈴還作聲。復分二朋如是去留，商人皆盡，唯婆羅門一人獨住。稅官執捉不許前行，婆羅門曰：「察我緣身有物隨取。」彼遍搜已無物放行，鈴更發聲復還捉住，報言：「婆羅門！汝縱有財我不取分，應為實語勿誑靈祇，我欲表知神明是聖。」婆羅門曰：「言不虛者我當實報，於傘柄中抽出雙疊。」稅官見已驚歎希奇：「善哉大神！記不虛妄。」時彼稅官取其一疊，開與神披，婆羅門曰：「君等明言不取稅直，今看形勢總欲奪將？」報言：「勿怖！我不取物，欲表大神言無虛妄，暫將一疊用報神恩，即還汝去。」彼既受已內傘筩中，隨路而去。漸至王舍城向大市中，舒張其疊索千金錢，竟無一人來共酬直，便於市中唱言：「無市。」

時火生童子從王宮出，乘大象入市中欲歸本宅，聞唱令聲，問其何故唱言無市？「喚來我問。」婆羅門至，問言：「何故云：『城無市？』」婆羅門言：「我有雙疊價直千錢，竟無一人共相酬酢。」報言：「將來試為觀察。」彼便呈現，火生報曰：「一疊是新、一疊曾著。曾著者酬二百五十，其未著者酬五百錢。」疊主報曰：「何意如此？並未曾用。」火生曰：「令汝自觀驗知虛實。」將未用者開擲空中，如蓋而住徐徐而下，次擲用者即速墮地。疊主見已心生希有，報言：「長者！仁有大智神叡超群。」火生童子復更報曰：「其未用者置棘刺上不入而過，其曾用者被針羂住。」如言有實。時婆羅門更生希有，報言：「長者聰明智識，實未曾有。」隨所酬直，取疊將歸。火生報曰：「仁是客行，聊申供養無勞減價，總取千錢。」婆羅門取已歡喜而去。是時長者將曾用疊與家人著，其未用者自充洗衣。後於異時，其影勝王與諸大臣昇高閣上，火生長者洗浴之服曬在樓隅，忽被風吹墮在王處。王曰：「此衣乃是天所著衣，從何而至？」大臣報曰：「曾聞古王名曼陀多，七日之中天雨金寶，王今衣墮不久金來。」王曰：「我聞火生長者，佛與授記有人天妙相，此妙天衣從空而墮，待彼來至我當與之。」火生既來，王言：「童子！世尊記汝有人天妙相，此妙天衣從空而墮，爾可著之。」即便舒手受取王衣，得已審觀乃是已物，遂便微笑，白言：「大王！王曾觸不？」報言：「已觸。」白言：「既捉鄙衣，宜可洗手。此非天服，是臣浴衣。」王曰：「何以得知？」答曰：「餘有一衣與家人著，與此相似，王可驗之。」王見是已極生希異，報言：「童子！汝今豈可人天妙相皆出現耶？」答言：「已出。」「若如是者，何不請我暫往舍中。」「大王若許，今便奉請。」王言：「可去備辦飲食。」白言：「大王！若有人天妙相而出現者，彼則自然無勞營作，即宜整駕共至家庭。」王即就宅，見彼外門驅使婦女，王便低目，長者白言：「何故低目？」王言：「我避汝婦。」報言：「是外使者，非是臣婦。」王言：「希有。」次見內人，王更低目，長者復問，王如前答，報言：「此亦使者，非是我婦。」王聞是已轉生奇異，次至中門，見琉璃地湛若清池，於其門上置機關魚，影便現內。王既見已謂是水池，即便脫屣，火生白言：「王何脫屣？」王曰：「今將入水恐有霑濡。」火生曰：「此非是水，是琉璃地。」王曰：「何因魚動？」答曰：「非魚，是機關影。」王心不信，便脫指環擲之于地，指環震響轉向一邊。王更嗟甚，昇師子座，時彼內人皆來拜謁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時火生童子從王宮出，乘大象入市中欲歸本宅，聞唱令聲，問其何故唱言無市？「喚來我問。」婆羅門至，問言：「何故云：『城無市？』」婆羅門言：「我有雙疊價直千錢，竟無一人共相酬酢。」報言：「將來試為觀察。」彼便呈現，火生報曰：「一疊是新、一疊曾著。曾著者酬二百五十，其未著者酬五百錢。」疊主報曰：「何意如此？並未曾用。」火生曰：「令汝自觀驗知虛實。」將未用者開擲空中，如蓋而住徐徐而下，次擲用者即速墮地。疊主見已心生希有，報言：「長者！仁有大智神叡超群。」火生童子復更報曰：「其未用者置棘刺上不入而過，其曾用者被針羂住。」如言有實。時婆羅門更生希有，報言：「長者聰明智識，實未曾有。」隨所酬直，取疊將歸。火生報曰：「仁是客行，聊申供養無勞減價，總取千錢。」婆羅門取已歡喜而去。是時長者將曾用疊與家人著，其未用者自充洗衣。後於異時，其影勝王與諸大臣昇高閣上，火生長者洗浴之服曬在樓隅，忽被風吹墮在王處。王曰：「此衣乃是天所著衣，從何而至？」大臣報曰：「曾聞古王名曼陀多，七日之中天雨金寶，王今衣墮不久金來。」王曰：「我聞火生長者，佛與授記有人天妙相，此妙天衣從空而墮，待彼來至我當與之。」火生既來，王言：「童子！世尊記汝有人天妙相，此妙天衣從空而墮，爾可著之。」即便舒手受取王衣，得已審觀乃是已物，遂便微笑，白言：「大王！王曾觸不？」報言：「已觸。」白言：「既捉鄙衣，宜可洗手。此非天服，是臣浴衣。」王曰：「何以得知？」答曰：「餘有一衣與家人著，與此相似，王可驗之。」王見是已極生希異，報言：「童子！汝今豈可人天妙相皆出現耶？」答言：「已出。」「若如是者，何不請我暫往舍中。」「大王若許，今便奉請。」王言：「可去備辦飲食。」白言：「大王！若有人天妙相而出現者，彼則自然無勞營作，即宜整駕共至家庭。」王即就宅，見彼外門驅使婦女，王便低目，長者白言：「何故低目？」王言：「我避汝婦。」報言：「是外使者，非是臣婦。」王言：「希有。」次見內人，王更低目，長者復問，王如前答，報言：「此亦使者，非是我婦。」王聞是已轉生奇異，次至中門，見琉璃地湛若清池，於其門上置機關魚，影便現內。王既見已謂是水池，即便脫屣，火生白言：「王何脫屣？」王曰：「今將入水恐有霑濡。」火生曰：「此非是水，是琉璃地。」王曰：「何因魚動？」答曰：「非魚，是機關影。」王心不信，便脫指環擲之于地，指環震響轉向一邊。王更嗟甚，昇師子座，時彼內人皆來拜謁

，未起之頃女皆泣淚。王問火生曰：「何因內人見我流淚？」答曰：「非是啼泣，由王衣服栴檀沈水香烟所熏，烟氣損睛致使流淚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，未起之頃女皆泣淚。王問火生曰：「何因內人見我流淚？」答曰：「非是啼泣，由王衣服栴檀沈水香烟所熏，烟氣損睛致使流淚。」

時影勝王受天妙樂殊勝難思，耽欲無厭不還宮內，國之機務悉皆棄捨。時諸大臣啟未生怨太子曰：「國主大王入火生長者所居之宅，耽著欲樂不肯還宮。唯願太子往白其事。」時未生怨即至王所，白言：「大天！何為住此不顧萬機？」王語太子曰：「汝豈不能於一日中知當國事？」太子曰：「大天言謂唯一日耶？自從出宮以經七日。」王聞語已觀火生面，作如是語：「實已七日？」答言：「實爾。」王曰：「若爾，如何得知晝夜之別？」火生白言：「大天！若見花開合，寶珠光不光，鳥有鳴不鳴，知其晝夜別。」王曰：「我仍未知。」答言：「有花夜開晝合，自有夜合晝開。有珠夜闇晝明，自有夜明晝闇。有鳥夜便發響，自有晝日方鳴。」王聞是已深生奇異，報言：「童子！大師世尊言無虛妄，如所記事汝悉受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時影勝王受天妙樂殊勝難思，耽欲無厭不還宮內，國之機務悉皆棄捨。時諸大臣啟未生怨太子曰：「國主大王入火生長者所居之宅，耽著欲樂不肯還宮。唯願太子往白其事。」時未生怨即至王所，白言：「大天！何為住此不顧萬機？」王語太子曰：「汝豈不能於一日中知當國事？」太子曰：「大天言謂唯一日耶？自從出宮以經七日。」王聞語已觀火生面，作如是語：「實已七日？」答言：「實爾。」王曰：「若爾，如何得知晝夜之別？」火生白言：「大天！若見花開合，寶珠光不光，鳥有鳴不鳴，知其晝夜別。」王曰：「我仍未知。」答言：「有花夜開晝合，自有夜合晝開。有珠夜闇晝明，自有夜明晝闇。有鳥夜便發響，自有晝日方鳴。」王聞是已深生奇異，報言：「童子！大師世尊言無虛妄，如所記事汝悉受之。」