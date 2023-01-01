根本說一切有部毘奈耶藥事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十三

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

尾施縛多羅緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾施縛多羅緣

世尊復告大王：「汝當諦聽！乃往古昔，我為求無上正覺利益有情，乃有轉輪聖王名大喜見，七寶具足，獲四神通，於《長阿笈摩六十三品》中，已廣分別說。時喜見王倍樂正法，飯食供養五百獨覺，奉飲食已，人各別施上㲲一張，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告大王：「汝當諦聽！乃往古昔，我為求無上正覺利益有情，乃有轉輪聖王名大喜見，七寶具足，獲四神通，於《長阿笈摩六十三品》中，已廣分別說。時喜見王倍樂正法，飯食供養五百獨覺，奉飲食已，人各別施上㲲一張，說伽他曰：

「『已證廣大心， 仁者莫放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『已證廣大心， 仁者莫放逸；

施與持戒人， 施必得增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施與持戒人， 施必得增益。

此施人明達， 信心得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此施人明達， 信心得解脫；

以證無罪心， 當生得快樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以證無罪心， 當生得快樂。』」

爾時佛告大王：「勿作異念！爾時轉輪王有七寶具足、獲四神通，即我身是。我於彼時，作是捨施，雖不獲得無上正等正覺；為此因緣，積集善根，是故而今得成正覺。」佛復告大王：「我為求無上正覺，作捨施功德，汝當諦聽！如往昔有一婆羅門名曰時至，是大豪姓，每行施法施諸婆羅門。用八十四萬大象，莊嚴金具，皆以清淨金幢覆蓋，金網垂下，悉以金莊。此象施與婆羅門等，於《毘羅摩經》中說，如《中阿笈摩經》。作此功德，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大王：「勿作異念！爾時轉輪王有七寶具足、獲四神通，即我身是。我於彼時，作是捨施，雖不獲得無上正等正覺；為此因緣，積集善根，是故而今得成正覺。」佛復告大王：「我為求無上正覺，作捨施功德，汝當諦聽！如往昔有一婆羅門名曰時至，是大豪姓，每行施法施諸婆羅門。用八十四萬大象，莊嚴金具，皆以清淨金幢覆蓋，金網垂下，悉以金莊。此象施與婆羅門等，於《毘羅摩經》中說，如《中阿笈摩經》。作此功德，說伽他曰：

「『施已願彼樂， 我施住無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『施已願彼樂， 我施住無畏；

以施供世間， 天及諸人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施供世間， 天及諸人等。

若求一切樂， 捨施住無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求一切樂， 捨施住無畏；

能求當解脫， 大富為人主。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能求當解脫， 大富為人主。』」

佛告大王：「往時時至豪姓婆羅門，施八十四萬金莊嚴象者，即我身是。我於爾時，為捨施故，未即證無上正覺；猶彼因緣，有正信緣，是故而今功德圓滿，乃得無上正等正覺。復次大王，我為求無上正等正覺，能行捨施，作福利時。大王諦聽！乃往古昔，有轉輪王名曰吉勝，統領四洲，具足七寶，有三神通，為無子息。因求子故，思念作千方便。時有一人來白王言：『有藥名為多子，宮人食者，當即有子。』彼王聞有多子藥名，即求訪覓。後時王得此藥，善細磨之，令入宮人飲已，便即妊娠。其王妃不知斯事，月滿生子，形貌端嚴，面如師子，有那羅延神力。集諸眷屬，作生日會，為立名字，號曰茅草。是時王子面前，自然而有妙螺及輪。王子若吹擊此螺，外軍聞者，皆悉退走；或有聞者，耳即便聾。若聞轉輪聲者，人皆走藏、或投屋穴。降得外境，諸王伏已，來見父王，白言：『大王！所有外境諸王，我皆降已。』父王聞已，甚大歡喜，即於比國為太子娶妃。占星卜吉，集諸眷屬，為成婚禮。彼之王女，見其太子形貌可畏，怕懼却走。是時太子即手持螺并輪及刀，隨後尋趁，在路乃見王家所有象馬，被師子食。時守象馬人等，俱來告太子曰：『今象馬等被師子食噉，願見救之。我等自有私象馬等，六分之中與太子一分。』于時太子即吹螺發聲，所有師子虎狼皆悉迸走。是時太子告諸人曰：『我所合得六分之一者，留待我迴。』告已，趁彼王女，其太子親眷將其兵士隨後復趁，太子告言：『却迴。若決欲去，領取兵眾，往彼妃家。』太子告曰：『我今獨去，不用兵眾。』說已兵迴，太子獨進。後時到彼妃國，妃父見已，告太子言：『將此女去。』得女即迴，至彼調象所，報調象人曰：『與我六分之一。』其調象人答曰：『象被風吹將去。』時太子說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「往時時至豪姓婆羅門，施八十四萬金莊嚴象者，即我身是。我於爾時，為捨施故，未即證無上正覺；猶彼因緣，有正信緣，是故而今功德圓滿，乃得無上正等正覺。復次大王，我為求無上正等正覺，能行捨施，作福利時。大王諦聽！乃往古昔，有轉輪王名曰吉勝，統領四洲，具足七寶，有三神通，為無子息。因求子故，思念作千方便。時有一人來白王言：『有藥名為多子，宮人食者，當即有子。』彼王聞有多子藥名，即求訪覓。後時王得此藥，善細磨之，令入宮人飲已，便即妊娠。其王妃不知斯事，月滿生子，形貌端嚴，面如師子，有那羅延神力。集諸眷屬，作生日會，為立名字，號曰茅草。是時王子面前，自然而有妙螺及輪。王子若吹擊此螺，外軍聞者，皆悉退走；或有聞者，耳即便聾。若聞轉輪聲者，人皆走藏、或投屋穴。降得外境，諸王伏已，來見父王，白言：『大王！所有外境諸王，我皆降已。』父王聞已，甚大歡喜，即於比國為太子娶妃。占星卜吉，集諸眷屬，為成婚禮。彼之王女，見其太子形貌可畏，怕懼却走。是時太子即手持螺并輪及刀，隨後尋趁，在路乃見王家所有象馬，被師子食。時守象馬人等，俱來告太子曰：『今象馬等被師子食噉，願見救之。我等自有私象馬等，六分之中與太子一分。』于時太子即吹螺發聲，所有師子虎狼皆悉迸走。是時太子告諸人曰：『我所合得六分之一者，留待我迴。』告已，趁彼王女，其太子親眷將其兵士隨後復趁，太子告言：『却迴。若決欲去，領取兵眾，往彼妃家。』太子告曰：『我今獨去，不用兵眾。』說已兵迴，太子獨進。後時到彼妃國，妃父見已，告太子言：『將此女去。』得女即迴，至彼調象所，報調象人曰：『與我六分之一。』其調象人答曰：『象被風吹將去。』時太子說伽他曰：

「『盛少狂醉象， 其象被風將； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『盛少狂醉象， 其象被風將；

況復牛羊等， 心思須自知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復牛羊等， 心思須自知。』

「爾時太子于時洗浴，身塗香藥取鏡自照，觀面乃見顏貌可畏，乃作是念：『我面如此，諸人見我。我今何用此身？當須自害。』即入叢林欲自害身。時天帝釋觀見太子是賢劫中菩薩，若自害之必受大苦。『我若變令端政，即不自死。』于時天帝與太子螺髻中寶珠，戴已，太子如天，形貌端嚴，獲具七寶。後時父亡，太子紹位，領四天下如法住持，七寶具足，有大威力轉輪聖王。六十萬城皆立義堂，俗依法祭祠，專修布施，經於多年。經多百千歲，施一切婆羅門已，而說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子于時洗浴，身塗香藥取鏡自照，觀面乃見顏貌可畏，乃作是念：『我面如此，諸人見我。我今何用此身？當須自害。』即入叢林欲自害身。時天帝釋觀見太子是賢劫中菩薩，若自害之必受大苦。『我若變令端政，即不自死。』于時天帝與太子螺髻中寶珠，戴已，太子如天，形貌端嚴，獲具七寶。後時父亡，太子紹位，領四天下如法住持，七寶具足，有大威力轉輪聖王。六十萬城皆立義堂，俗依法祭祠，專修布施，經於多年。經多百千歲，施一切婆羅門已，而說伽他曰：

「『若多有受用， 諸天及以人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若多有受用， 諸天及以人；

發意不能施， 多財而不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意不能施， 多財而不捨。

迷人慳執住， 佛生須急施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷人慳執住， 佛生須急施；

持杖非是勇， 能施心為猛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持杖非是勇， 能施心為猛。』」

佛告大王：「我於爾時，名茅草轉輪王，置六十萬義堂，行祭施法，廣修功德。大王！莫作異見，彼是我身。當於爾時，名茅草轉輪王。如是六十萬城，悉皆依俗造祭祠堂，施於一切，遍修福業。」佛告大王：「我為捨施緣分，乃成無上正等正覺。大王！莫作異念，我修此福，當證無上正覺，為因緣故、為信根故，積集善根。復次大王！我復為求無上正覺故，行施修福。大王諦聽！乃往古昔，有王名曰三螺摩騰迦，有諸眷屬百千圍遶。其王心行慈悲，利樂有情。其國飢儉，王發實語誓願，天即降雨，是以其國，常當豐熟。其王於後捨位出家，隨逐仙人，獲五神通。於此時中，波羅痆斯有王名為梵德，正住其位，人民熾盛，豐樂安穩。相師占之，於後十二年中天不降雨。其王擊鼓宣令，告諸人民：『若能辦得十二年糧者，可住此國；若無能者，任向諸處。』國內諸人共相議論：『今既飢儉，可作何計？欲向何處？』其中有人言：『我聞摩騰迦國境有仙人，說實言誓，天即降雨，每常豐熟，糧食充足。』時諸人等，為少食故，皆悉投於摩騰迦國。為父王出家，太子住位。所有人民投國來者，十二年中，資給食糧悉皆充足。梵德王問群臣曰：『我國內人，今何所在？』大臣答曰：『如上廣說，在摩騰迦仙人國中。』其王復告諸臣：『今時飢儉，如末劫年。我等作何方計，得免斯苦？』諸臣答曰：『摩騰迦天，今以出家，證其仙道，宜可迎請。』其梵德王即詣摩騰迦仙人所，啟請白言：『我之國內，極大飢儉，猶如末劫。唯願大仙降至我國，發實言誓。』時仙受請，即往梵德王國，發實言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「我於爾時，名茅草轉輪王，置六十萬義堂，行祭施法，廣修功德。大王！莫作異見，彼是我身。當於爾時，名茅草轉輪王。如是六十萬城，悉皆依俗造祭祠堂，施於一切，遍修福業。」佛告大王：「我為捨施緣分，乃成無上正等正覺。大王！莫作異念，我修此福，當證無上正覺，為因緣故、為信根故，積集善根。復次大王！我復為求無上正覺故，行施修福。大王諦聽！乃往古昔，有王名曰三螺摩騰迦，有諸眷屬百千圍遶。其王心行慈悲，利樂有情。其國飢儉，王發實語誓願，天即降雨，是以其國，常當豐熟。其王於後捨位出家，隨逐仙人，獲五神通。於此時中，波羅痆斯有王名為梵德，正住其位，人民熾盛，豐樂安穩。相師占之，於後十二年中天不降雨。其王擊鼓宣令，告諸人民：『若能辦得十二年糧者，可住此國；若無能者，任向諸處。』國內諸人共相議論：『今既飢儉，可作何計？欲向何處？』其中有人言：『我聞摩騰迦國境有仙人，說實言誓，天即降雨，每常豐熟，糧食充足。』時諸人等，為少食故，皆悉投於摩騰迦國。為父王出家，太子住位。所有人民投國來者，十二年中，資給食糧悉皆充足。梵德王問群臣曰：『我國內人，今何所在？』大臣答曰：『如上廣說，在摩騰迦仙人國中。』其王復告諸臣：『今時飢儉，如末劫年。我等作何方計，得免斯苦？』諸臣答曰：『摩騰迦天，今以出家，證其仙道，宜可迎請。』其梵德王即詣摩騰迦仙人所，啟請白言：『我之國內，極大飢儉，猶如末劫。唯願大仙降至我國，發實言誓。』時仙受請，即往梵德王國，發實言曰：

「『我生在於旃陀羅， 亦無惡心損害意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我生在於旃陀羅， 亦無惡心損害意；

三螺所說普應知， 諸天及人皆悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三螺所說普應知， 諸天及人皆悉見。

如是我今真實語， 熏修慈心已久行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我今真實語， 熏修慈心已久行；

普為法界諸眾生， 願龍降雨濟飢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為法界諸眾生， 願龍降雨濟飢人。

從生已來所修善， 久習慈心憐愍故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從生已來所修善， 久習慈心憐愍故；

以此無量真實語， 龍當降雨救眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此無量真實語， 龍當降雨救眾生。』

「爾時仙人發此願已，應時婆羅痆斯天降大雨，飢儉既息，變成豐稔。城中諸人，先在摩騰迦國者，皆悉歸還，並存舊業。」佛告大王：「往時三螺摩騰迦王者，即我身是。我於往昔，心行慈愍，利益有情。若發實語，天即降雨，能除飢儉，常得豐熟。大王！我昔非唯以捨施故證無上菩提，而更修無量福德因緣故，積集善根，起正信故，得證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時仙人發此願已，應時婆羅痆斯天降大雨，飢儉既息，變成豐稔。城中諸人，先在摩騰迦國者，皆悉歸還，並存舊業。」佛告大王：「往時三螺摩騰迦王者，即我身是。我於往昔，心行慈愍，利益有情。若發實語，天即降雨，能除飢儉，常得豐熟。大王！我昔非唯以捨施故證無上菩提，而更修無量福德因緣故，積集善根，起正信故，得證無上正等菩提。」

佛告大王：「我為求無上菩提故，修行布施、作諸福業。大王諦聽！乃往古昔，彌地羅國有轉輪王名為大天。我於《中阿笈摩》已廣說訖。其王自見己身有大受用，作諸祭祠之法，而說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「我為求無上菩提故，修行布施、作諸福業。大王諦聽！乃往古昔，彌地羅國有轉輪王名為大天。我於《中阿笈摩》已廣說訖。其王自見己身有大受用，作諸祭祠之法，而說伽他曰：

「『若心求大富， 天上及人間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若心求大富， 天上及人間；

隨力應行施， 為畏貧窮故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨力應行施， 為畏貧窮故。

施者人所奉， 後必受天供； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施者人所奉， 後必受天供；

人非人歸依， 如雨能成實。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人非人歸依， 如雨能成實。』」

佛告大王：「勿作異念！彼時大天轉輪王者，決向善道，常修梵行，八萬四千生中常得轉輪王位。大王！莫作異念，爾時轉輪王者，即我身是。復次大王！我豈唯以此施證無上覺？而更修無量福業因緣，積集善根故、起正信故，得證無上正等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「勿作異念！彼時大天轉輪王者，決向善道，常修梵行，八萬四千生中常得轉輪王位。大王！莫作異念，爾時轉輪王者，即我身是。復次大王！我豈唯以此施證無上覺？而更修無量福業因緣，積集善根故、起正信故，得證無上正等正覺。」

佛告大王：「我昔為求無上菩提故，修行布施、作諸福業。大王諦聽！乃往古昔，於彌地羅城有轉輪王名泥彌多，我亦先於《阿笈摩經》中廣說。其王自見己身有大受用，作俗間祭祀之法，布施一切，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「我昔為求無上菩提故，修行布施、作諸福業。大王諦聽！乃往古昔，於彌地羅城有轉輪王名泥彌多，我亦先於《阿笈摩經》中廣說。其王自見己身有大受用，作俗間祭祀之法，布施一切，而說頌曰：

「『若見作善法， 隨他還作善； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若見作善法， 隨他還作善；

懈怠不作者， 是卑下丈夫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠不作者， 是卑下丈夫。』

「爾時帝釋天主告泥彌多王曰：『汝可來至我宮，受我五欲天樂，歡娛遊戲，隨意受樂。』時王即以伽他答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時帝釋天主告泥彌多王曰：『汝可來至我宮，受我五欲天樂，歡娛遊戲，隨意受樂。』時王即以伽他答曰：

「『如借他器物， 依限終須送； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如借他器物， 依限終須送；

天樂亦如是， 猶如暫借物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天樂亦如是， 猶如暫借物。

我歸彌地羅， 多造諸福業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我歸彌地羅， 多造諸福業；

當來彼宮內， 承福生天上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來彼宮內， 承福生天上。』

「爾時彌地羅歸本城已，修行布施、作諸福業，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌地羅歸本城已，修行布施、作諸福業，而說頌曰：

「『善仁讚行施， 隨時而行捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善仁讚行施， 隨時而行捨；

剎利梵薜舍， 旃茶戍達陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎利梵薜舍， 旃茶戍達陀。

飢儉時行捨， 行者令充足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢儉時行捨， 行者令充足；

當離惡趣中， 必得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當離惡趣中， 必得生天上。

智者知此德， 施者能為捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者知此德， 施者能為捨；

由施得解脫， 富貴而生天。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由施得解脫， 富貴而生天。』」

佛告大王：「勿作異念！往時泥彌轉輪王往三十三天，帝釋請分座而坐，受五欲樂，猶於彌地羅城門所置祭堂，依法祭祀，行施修諸福業者，即我身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「勿作異念！往時泥彌轉輪王往三十三天，帝釋請分座而坐，受五欲樂，猶於彌地羅城門所置祭堂，依法祭祀，行施修諸福業者，即我身是。」

佛告大王：「非唯緣此行施福業而證正覺。大王！勿作異見，而因行施故、起正信故、積聚善根故，今得正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「非唯緣此行施福業而證正覺。大王！勿作異見，而因行施故、起正信故、積聚善根故，今得正覺。」

佛言：「大王！我為求無上菩提故，而行捨施、修諸福業。王今諦聽！乃往古昔，有王名曰阿難陀，王有五子，其最小子，號為鏡面。後時大王身染病患，醫人處方，用根莖葉枝果種種藥療，竟治不差，惟加困篤。臨命終時速喚群臣：『我今臨命，須立別王。』臣等問曰：『欲建立誰？』告曰：『有福德者，有天分者，置寶鞋履；宮人受語者；見六藏者，見內藏、外藏、內外藏、樹間、山間、水間藏者，可建立為王。』說已命終。諸臣試練，何子堪為？唯有最小鏡面王子堪紹王位而有天分。既登寶位，并與寶履，令入宮中。諸宮人見，皆悉恭敬，見六庫藏，如前所說。乃至樹間藏者，王住樹下，下有庫藏。若在山間，及王園苑，亦復如是。水中藏者，王若遊戲地水之中，即時有藏。群臣既見鏡面王子有是果報，尊重貴勝，即立王位。既紹位已，以法治國。國內飢儉，十二年中俗法祭祀，施一切人，所求皆與，知自快樂，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！我為求無上菩提故，而行捨施、修諸福業。王今諦聽！乃往古昔，有王名曰阿難陀，王有五子，其最小子，號為鏡面。後時大王身染病患，醫人處方，用根莖葉枝果種種藥療，竟治不差，惟加困篤。臨命終時速喚群臣：『我今臨命，須立別王。』臣等問曰：『欲建立誰？』告曰：『有福德者，有天分者，置寶鞋履；宮人受語者；見六藏者，見內藏、外藏、內外藏、樹間、山間、水間藏者，可建立為王。』說已命終。諸臣試練，何子堪為？唯有最小鏡面王子堪紹王位而有天分。既登寶位，并與寶履，令入宮中。諸宮人見，皆悉恭敬，見六庫藏，如前所說。乃至樹間藏者，王住樹下，下有庫藏。若在山間，及王園苑，亦復如是。水中藏者，王若遊戲地水之中，即時有藏。群臣既見鏡面王子有是果報，尊重貴勝，即立王位。既紹位已，以法治國。國內飢儉，十二年中俗法祭祀，施一切人，所求皆與，知自快樂，而說頌曰：

「『以法得財者， 智人不積聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以法得財者， 智人不積聚；

施者名持戒， 施與受施人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施者名持戒， 施與受施人。

沙門婆羅門， 貧乏令充足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門婆羅門， 貧乏令充足；

捨此身已後， 必得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨此身已後， 必得生天上。

聰達如是解， 正信解脫念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰達如是解， 正信解脫念；

於施行勇猛， 無悋常行施。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於施行勇猛， 無悋常行施。』」

佛告大王：「勿作異念！爾時王者，即我身是。我於爾時名鏡面王，十二年中，為飢儉故，普於一切有情而行惠施，所須受用，俗法祭祀皆悉能施，即我身是。非但行施福業，證無上菩提。大王！勿作此見，鏡面因行施故、起正信故、積聚善根故，今得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「勿作異念！爾時王者，即我身是。我於爾時名鏡面王，十二年中，為飢儉故，普於一切有情而行惠施，所須受用，俗法祭祀皆悉能施，即我身是。非但行施福業，證無上菩提。大王！勿作此見，鏡面因行施故、起正信故、積聚善根故，今得菩提。

「復次大王！我為求無上菩提故，而行布施、造作福業、發精進波羅蜜。大王諦聽！乃往古昔，於般遮羅國有二王：一在北界、一在南界。其北界王名曰財，城名龍閣，其王以法化世，人民熾盛，豐樂安穩，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿。其王以法治國，城側有一大池，烏鉢羅花等彌覆其上，復有種種眾鳥。池中有一龍子，名曰妙生，時往興雲以降甘雨，令田豐熟，多足糧貯，皆行布施。其南界王，性行險惡兇麁，非法治國，常以枷禁打棒百姓。天不降雨，人並驚忙，捨投北界龍閣城中以求活命。其南界王因出城遊獵，乃見村舍空閑、神廟破壞，問群臣曰：『村中人物，今並何之？』諸臣答曰：『比為飢儉，人皆飢急，投北界王。大王施我無畏，即具說因緣。』王言：『恣汝無畏。』臣等答言：『北界有王名曰財，以法持國、以法化世，人民熾盛，安穩豐樂，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿，常好布施於諸沙門婆羅門，飲食資具受用豐足。大王性行麁惡，枷禁打棒，百姓惶怖，走投北界龍閣城中。』王曰：『作何方計，令彼却來聚落居住？』群臣答曰：『若大王如彼財王，行於慈愍、饒益眾生，不久諸人皆悉奔此城邑聚落。』臣復白王：『彼城更有好妙勝事，城側有池，池中蓮花彌覆其上，有好諸鳥，復有龍子名曰妙生，依時降雨，令得豐熟，為斯彼國人民快樂。』其王復告群臣曰：『作何方計，令彼龍子來此居止？』臣曰：『若有持呪之人，即可來至。』時王即命群臣擊鼓宣令，若有能持明呪，令北界龍閣城中妙生龍子來於我處者，賞金一籠，復大供給。于時有一呪師名曰呪蛇，來詣臣所，白言：『若定與我此金籠者，我能呪喚妙生龍子來於此處。』時群臣等即與金籠，呪師曰：『待我呪龍至此，然後受之。』是時呪師即往龍閣城中，於池四面觀察池內，知龍住處，却來告諸臣曰：『我於第七日，龍子必來，汝等可作祭祀之法。』是時龍子知彼呪蛇呪師來此，至第七日將詣彼國，『作何計免其離父母親里眷屬？欲投何處，得免斯事？』去池不遠，有二獵師居住：一名婆囉迦、二名頗囉迦，以求活計，池邊居止網捕水陸。其婆囉迦不久身死。龍子作念：『頗囉迦獵師今見命存，我須投彼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！我為求無上菩提故，而行布施、造作福業、發精進波羅蜜。大王諦聽！乃往古昔，於般遮羅國有二王：一在北界、一在南界。其北界王名曰財，城名龍閣，其王以法化世，人民熾盛，豐樂安穩，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿。其王以法治國，城側有一大池，烏鉢羅花等彌覆其上，復有種種眾鳥。池中有一龍子，名曰妙生，時往興雲以降甘雨，令田豐熟，多足糧貯，皆行布施。其南界王，性行險惡兇麁，非法治國，常以枷禁打棒百姓。天不降雨，人並驚忙，捨投北界龍閣城中以求活命。其南界王因出城遊獵，乃見村舍空閑、神廟破壞，問群臣曰：『村中人物，今並何之？』諸臣答曰：『比為飢儉，人皆飢急，投北界王。大王施我無畏，即具說因緣。』王言：『恣汝無畏。』臣等答言：『北界有王名曰財，以法持國、以法化世，人民熾盛，安穩豐樂，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿，常好布施於諸沙門婆羅門，飲食資具受用豐足。大王性行麁惡，枷禁打棒，百姓惶怖，走投北界龍閣城中。』王曰：『作何方計，令彼却來聚落居住？』群臣答曰：『若大王如彼財王，行於慈愍、饒益眾生，不久諸人皆悉奔此城邑聚落。』臣復白王：『彼城更有好妙勝事，城側有池，池中蓮花彌覆其上，有好諸鳥，復有龍子名曰妙生，依時降雨，令得豐熟，為斯彼國人民快樂。』其王復告群臣曰：『作何方計，令彼龍子來此居止？』臣曰：『若有持呪之人，即可來至。』時王即命群臣擊鼓宣令，若有能持明呪，令北界龍閣城中妙生龍子來於我處者，賞金一籠，復大供給。于時有一呪師名曰呪蛇，來詣臣所，白言：『若定與我此金籠者，我能呪喚妙生龍子來於此處。』時群臣等即與金籠，呪師曰：『待我呪龍至此，然後受之。』是時呪師即往龍閣城中，於池四面觀察池內，知龍住處，却來告諸臣曰：『我於第七日，龍子必來，汝等可作祭祀之法。』是時龍子知彼呪蛇呪師來此，至第七日將詣彼國，『作何計免其離父母親里眷屬？欲投何處，得免斯事？』去池不遠，有二獵師居住：一名婆囉迦、二名頗囉迦，以求活計，池邊居止網捕水陸。其婆囉迦不久身死。龍子作念：『頗囉迦獵師今見命存，我須投彼。』

「爾時龍子變為人形，詣獵師所，告曰：『汝知此城由誰而得如是人民熾盛，豐樂安穩，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿？』獵師答曰：『我知此事，皆由大王心行慈愍，饒益一切，養活百姓。』龍子告曰：『如汝所言，要然由王，更緣別事。』答曰：『更有，為此池中有一龍子，依時降雨。緣此人民熾盛，歡樂豐熟，多饒飲食。』龍子告曰：『若彼龍子被人將去，離父母眷屬。汝見彼人，能作何事？』答曰：『我能害之。』龍子告曰：『汝識妙生龍子不？』答曰：『我比不識。』報言：『我是妙生龍子，今為南方般遮羅國師名曰呪蛇，欲來取我將去，今作祭祀結界之法。却後七日來此之時，釘竭地羅木橛，種種色線繞池四邊，作法必將我去。汝可且於一處藏隱，遙見作此攪水之時，即須射箭呪師要處，速來彼令攝呪，不然斫令頭落。必須先遣解呪，然後殺之。不爾我常被呪縛，至死不脫。』時獵師告龍子曰：『若獨令汝利益，猶故作之；況令王城人眾皆得利益，我何不作？願無憂慮。』是時龍子即將獵師，視其藏隱僻處。獵師至第七日，彼彼藏處；其呪蛇師即來作壇，祭祀結界，一依呪印法，四面釘橛，種種色線繞之，即以箭射。速來前進攪池水，爾時獵師拔刀告曰：『我國之內妙生龍子，汝欲將去。若不速解呪法，刀斫汝頭，令墮於地。』時呪蛇師於此苦痛，恐懼畏死，即解攝呪。解已，獵師斷彼命根，龍子得脫，出池抱彼獵師，白言：『仁者是我父母，為來相救，我今免離父母眷屬之苦。仁可相隨，向我宮中。』即共相逐入龍子宮，施設種種妙好飲食，與上寶珠。復告父母：『此是親支所投寄者，因此之人，今免愛別離苦。』是時龍子父母即令獵師乞願，賜與無量珍寶。獵師得已，即出池中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時龍子變為人形，詣獵師所，告曰：『汝知此城由誰而得如是人民熾盛，豐樂安穩，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿？』獵師答曰：『我知此事，皆由大王心行慈愍，饒益一切，養活百姓。』龍子告曰：『如汝所言，要然由王，更緣別事。』答曰：『更有，為此池中有一龍子，依時降雨。緣此人民熾盛，歡樂豐熟，多饒飲食。』龍子告曰：『若彼龍子被人將去，離父母眷屬。汝見彼人，能作何事？』答曰：『我能害之。』龍子告曰：『汝識妙生龍子不？』答曰：『我比不識。』報言：『我是妙生龍子，今為南方般遮羅國師名曰呪蛇，欲來取我將去，今作祭祀結界之法。却後七日來此之時，釘竭地羅木橛，種種色線繞池四邊，作法必將我去。汝可且於一處藏隱，遙見作此攪水之時，即須射箭呪師要處，速來彼令攝呪，不然斫令頭落。必須先遣解呪，然後殺之。不爾我常被呪縛，至死不脫。』時獵師告龍子曰：『若獨令汝利益，猶故作之；況令王城人眾皆得利益，我何不作？願無憂慮。』是時龍子即將獵師，視其藏隱僻處。獵師至第七日，彼彼藏處；其呪蛇師即來作壇，祭祀結界，一依呪印法，四面釘橛，種種色線繞之，即以箭射。速來前進攪池水，爾時獵師拔刀告曰：『我國之內妙生龍子，汝欲將去。若不速解呪法，刀斫汝頭，令墮於地。』時呪蛇師於此苦痛，恐懼畏死，即解攝呪。解已，獵師斷彼命根，龍子得脫，出池抱彼獵師，白言：『仁者是我父母，為來相救，我今免離父母眷屬之苦。仁可相隨，向我宮中。』即共相逐入龍子宮，施設種種妙好飲食，與上寶珠。復告父母：『此是親支所投寄者，因此之人，今免愛別離苦。』是時龍子父母即令獵師乞願，賜與無量珍寶。獵師得已，即出池中。

「去池不遠，有一仙人居止，林果茂盛，有雜眾鳥出和雅音。然此仙人樂行慈愍，利益有情。斯之獵師，每日三時詣彼仙所。復於一時，具說龍子之事。時仙告曰：『汝何用珍寶、求乞小願？然其龍宮，龍有不空羂索，何為不取？汝可往彼，求取此索。』獵師聞已，心生貪愛，即往龍宮，乃見此索，便作是念：『我所求者，今此索是。』入龍宮中，又見妙生龍子更共諸龍相隨而行。龍見獵師，心大歡喜，惠賜珍寶，獵師答曰：『我寶自足，須此羂索。』龍曰：『此索無用。我等為懼金翅鳥故，防援自身，須畜此索。』獵師答曰：『汝久遠時，時往一須；我之所用，用日是常。若知恩德，當與此索。』龍子便作是念：『此人多垂恩德於我，我今諮啟父母，可當與索。』龍子啟父母已，即與其索。其獵師得索，心大歡悅，如得大地之物。出池歸家，其城大王共妃遊戲，久不懷妊。既無男女，以手拓頰，諦自思惟：『我有無量財寶庫藏，我今無子，斷息種族。諸人如知無子，建立別王。』作思惟時，王諸眷屬及沙門婆羅門等，皆怪大王生此愁惱，白言：『思惟何事？』王具廣說。又白王言：『須求天神，當即有子。』其王為求子故，即求林神、園神、四衢道神、受祭祀神、隨生神、諸天善神等，願當有子。」佛言：「若由此事而求得者，人人並有千子。要由三事和合，方有其子。何者為三？一、父，二、母，三、貪愛現前，乃當有子。其王至求子故，時有賢劫菩薩遂於國大夫人腹內受胎。智慧女人有五種智。云何為五？一、知丈夫有欲心等，如上廣說。既知得胎，歡喜白王：『我今懷妊，在左腋邊，必知是男。』大王聞已，甚大歡喜。夫人作念：『十月滿已當誕子。彼能建立宗族，我捨壽後，為我隨分行施，修諸福業，供養乞者；生在之時，能隨我後。』妃欲產時，散放遊行，寒供煖具、熱給涼資，衣服所須問醫方食，六味和可，眾寶瓔珞以莊嚴身，猶如天女，亦如諸天遊歡喜園，常以床座輦輿將行，香美之處，聞樂悅聲。王妃月滿便誕一子，形貌端嚴，人所樂見，人相具足。是時諸天擊鼓娛樂，父王聞已，甚大驚愕。諸宮白王：『為王有子，天擊鼓聲。』王即出勅，令城邑清淨掃灑，燒諸妙香，懸寶幡蓋，令施一切沙門婆羅門及貧窮孤苦，又施放大赦，作諸歡樂。復為太子作生日福，始從一七日，乃至三七置立名號。群臣共議欲立何名？眾人議曰：『王既名財，王子今可立號善財。』給八乳母，如上廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去池不遠，有一仙人居止，林果茂盛，有雜眾鳥出和雅音。然此仙人樂行慈愍，利益有情。斯之獵師，每日三時詣彼仙所。復於一時，具說龍子之事。時仙告曰：『汝何用珍寶、求乞小願？然其龍宮，龍有不空羂索，何為不取？汝可往彼，求取此索。』獵師聞已，心生貪愛，即往龍宮，乃見此索，便作是念：『我所求者，今此索是。』入龍宮中，又見妙生龍子更共諸龍相隨而行。龍見獵師，心大歡喜，惠賜珍寶，獵師答曰：『我寶自足，須此羂索。』龍曰：『此索無用。我等為懼金翅鳥故，防援自身，須畜此索。』獵師答曰：『汝久遠時，時往一須；我之所用，用日是常。若知恩德，當與此索。』龍子便作是念：『此人多垂恩德於我，我今諮啟父母，可當與索。』龍子啟父母已，即與其索。其獵師得索，心大歡悅，如得大地之物。出池歸家，其城大王共妃遊戲，久不懷妊。既無男女，以手拓頰，諦自思惟：『我有無量財寶庫藏，我今無子，斷息種族。諸人如知無子，建立別王。』作思惟時，王諸眷屬及沙門婆羅門等，皆怪大王生此愁惱，白言：『思惟何事？』王具廣說。又白王言：『須求天神，當即有子。』其王為求子故，即求林神、園神、四衢道神、受祭祀神、隨生神、諸天善神等，願當有子。」佛言：「若由此事而求得者，人人並有千子。要由三事和合，方有其子。何者為三？一、父，二、母，三、貪愛現前，乃當有子。其王至求子故，時有賢劫菩薩遂於國大夫人腹內受胎。智慧女人有五種智。云何為五？一、知丈夫有欲心等，如上廣說。既知得胎，歡喜白王：『我今懷妊，在左腋邊，必知是男。』大王聞已，甚大歡喜。夫人作念：『十月滿已當誕子。彼能建立宗族，我捨壽後，為我隨分行施，修諸福業，供養乞者；生在之時，能隨我後。』妃欲產時，散放遊行，寒供煖具、熱給涼資，衣服所須問醫方食，六味和可，眾寶瓔珞以莊嚴身，猶如天女，亦如諸天遊歡喜園，常以床座輦輿將行，香美之處，聞樂悅聲。王妃月滿便誕一子，形貌端嚴，人所樂見，人相具足。是時諸天擊鼓娛樂，父王聞已，甚大驚愕。諸宮白王：『為王有子，天擊鼓聲。』王即出勅，令城邑清淨掃灑，燒諸妙香，懸寶幡蓋，令施一切沙門婆羅門及貧窮孤苦，又施放大赦，作諸歡樂。復為太子作生日福，始從一七日，乃至三七置立名號。群臣共議欲立何名？眾人議曰：『王既名財，王子今可立號善財。』給八乳母，如上廣說。

「是時太子，日漸長大，如蓮在水，不久長成。即令入學，學諸文字、弓射、王法、算計、識別珍寶人象馬等，工巧術法，種種技藝，六十四能，解縛能讀，聰明了達。父王為置三時宮殿謂春夏冬，三種園苑各依三際。善財獨在宮中閣上，吹笛作樂遊戲。是時頗羅迦獵師，因獵禽獸，至一山上。見彼山下有仙人居住，花果茂盛，有好雜鳥。并有大池，眾妙蓮花以覆池上，然彼諸鳥池中遊戲。獵師遊行至其仙所。見彼仙人，髮爪並長，身被樹皮。由其苦行，身體乾枯，在一樹下草室之內。獵師見已，合掌禮足，啟白：『大仙！在此苦行，經幾許時？』仙人曰：『我經四十年來，於此苦行。』獵師問曰：『爾許時中，見希有事不？』于時仙人徐徐軟語答言：『賢首！汝見此池不？』答曰：『我見。』大師答曰：『此池名梵階，眾妙蓮花彌覆其上，有諸雜鳥居止其中，此池清冷，水如乳味以花和之。每月十五日，有緊那羅王女名悅意，與五百眷屬圍遶，將諸香花來此池沐浴。當浴之時作諸妓樂，池中諸鳥聞此美音皆悉止息。我聞之時，情甚悅豫，乃至七日心大歡樂。賢首！我惟見是希異之事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時太子，日漸長大，如蓮在水，不久長成。即令入學，學諸文字、弓射、王法、算計、識別珍寶人象馬等，工巧術法，種種技藝，六十四能，解縛能讀，聰明了達。父王為置三時宮殿謂春夏冬，三種園苑各依三際。善財獨在宮中閣上，吹笛作樂遊戲。是時頗羅迦獵師，因獵禽獸，至一山上。見彼山下有仙人居住，花果茂盛，有好雜鳥。并有大池，眾妙蓮花以覆池上，然彼諸鳥池中遊戲。獵師遊行至其仙所。見彼仙人，髮爪並長，身被樹皮。由其苦行，身體乾枯，在一樹下草室之內。獵師見已，合掌禮足，啟白：『大仙！在此苦行，經幾許時？』仙人曰：『我經四十年來，於此苦行。』獵師問曰：『爾許時中，見希有事不？』于時仙人徐徐軟語答言：『賢首！汝見此池不？』答曰：『我見。』大師答曰：『此池名梵階，眾妙蓮花彌覆其上，有諸雜鳥居止其中，此池清冷，水如乳味以花和之。每月十五日，有緊那羅王女名悅意，與五百眷屬圍遶，將諸香花來此池沐浴。當浴之時作諸妓樂，池中諸鳥聞此美音皆悉止息。我聞之時，情甚悅豫，乃至七日心大歡樂。賢首！我惟見是希異之事。』

「爾時獵師便自思惟：『我於龍子邊得此不空羂索。我因此索，繫取悅意。』作是念已，至十五日，隱在樹間，手持龍索。其緊那羅女來，欲入池洗浴，獵師即擲索繫彼緊那羅女，以繫縛之。其女見身被縛，忙懼作聲大叫，餘同類女東西奔走去。悅意女方便欲走，獵師見彼端正，即手執之。女曰：『汝莫捉我，不堪為夫，我堪與王為婦。』獵師告曰：『若不急捉，恐汝當走。』其女答曰：『我今不走，仁若不信，取我髻中之寶。我因此寶，隨意騰空。』獵師告曰：『如何得知髻寶？』答曰：『若寶在人邊，我隨人後。』獵師手持其寶，索繫而進。于時善財童子因獵而行，獵師遇見善財童子，面貌端嚴，人所喜見。『其女端正，太子若見，必當脫將。』作是念已，『我寧自奉。』其獵師往詣童子所，禮足白言：『此之女寶，奉上太子，願見納之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時獵師便自思惟：『我於龍子邊得此不空羂索。我因此索，繫取悅意。』作是念已，至十五日，隱在樹間，手持龍索。其緊那羅女來，欲入池洗浴，獵師即擲索繫彼緊那羅女，以繫縛之。其女見身被縛，忙懼作聲大叫，餘同類女東西奔走去。悅意女方便欲走，獵師見彼端正，即手執之。女曰：『汝莫捉我，不堪為夫，我堪與王為婦。』獵師告曰：『若不急捉，恐汝當走。』其女答曰：『我今不走，仁若不信，取我髻中之寶。我因此寶，隨意騰空。』獵師告曰：『如何得知髻寶？』答曰：『若寶在人邊，我隨人後。』獵師手持其寶，索繫而進。于時善財童子因獵而行，獵師遇見善財童子，面貌端嚴，人所喜見。『其女端正，太子若見，必當脫將。』作是念已，『我寧自奉。』其獵師往詣童子所，禮足白言：『此之女寶，奉上太子，願見納之。』

「爾時善財見彼少女，形貌端嚴，人所樂見，觀察其相。有十八種女相莊嚴，具如餘說。善財見已欲力所逼，心生愛著，如蛾赴火，色境如火亦如水浪，不可止定；亦如生牛後、亦如金翅鳥，駿不可制；如風飄物，無可能迴；如猴得樹，迷亂難止。無始已來貪欲習性，煩惱境習欲味樂故、欲之諸境極穢心故、妄想念故，以此為弓，所思作處以心為箭，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時善財見彼少女，形貌端嚴，人所樂見，觀察其相。有十八種女相莊嚴，具如餘說。善財見已欲力所逼，心生愛著，如蛾赴火，色境如火亦如水浪，不可止定；亦如生牛後、亦如金翅鳥，駿不可制；如風飄物，無可能迴；如猴得樹，迷亂難止。無始已來貪欲習性，煩惱境習欲味樂故、欲之諸境極穢心故、妄想念故，以此為弓，所思作處以心為箭，說伽他曰：

「『善財見彼面如月， 亦如雲霧中電光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善財見彼面如月， 亦如雲霧中電光；

心亂猶如象被射， 受取悅意速歸城。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亂猶如象被射， 受取悅意速歸城。』

「爾時善財王子歸龍閣城，廣賜獵師田宅。即將悅意，於宮樓閣共為遊喜。其女端嚴，姿態無量，衛護善財太子，令其愛樂恒不相離。復於後時，有二婆羅門從逝多林來至龍閣城中。一於王邊，依止王住，請婆羅門，尊以為師，多賜資具。一於善財太子所，依止而住，太子惠賜資具。是時婆羅門告太子善財言：『若得大王立汝為王，得王位時於我如何？』時善財告曰：『如我父王立彼為門師、諸婆羅門中尊，我亦如是，立汝為尊。』其大王門師聞已，生大瞋恚，便作思念：『我今作計，不令太子得位，況彼婆羅門得為尊者。』復於後時，別有一國起逆，發兵往伐，却被怨害。如是七度，令軍領兵往彼，皆被打退軍迴。臣等白王：『賊軍增盛，我國有損，須集勇健之人。』時王國師便作是念：『今正是時，令太子征伐外境，乃令便死。』即白王言：『他軍強盛，無能敵者。』大王答言：『今我自去。』婆羅門言：『太子少年盛力，令作大將，往彼共敵必當剋獲。』王命善財告言：『汝為大將，可往曠野國中共怨對敵。』善財白父王曰：『誠如所言。』便入宮中，見悅意夫人，忘父王教。父王復勅善財：『汝早往彼，與怨抗敵。』善財受勅，還入宮中，見悅意已，便忘父王教勅。時王國師還來白王：『善財太子，貪欲染著悅意，願大王令諸兵眾，皆來集會，便勅太子，於王前發。』時王喚善財，領四兵眾，往彼抗敵。其善財白父王言：『暫見悅意即去。』王言：『即發。今非是看悅意時。』復白父王：『我辭母去。』王言：『辭去。』善財即往悅意夫人處，取其髻寶，往詣母邊，長跪白母曰：『此之髻寶，當好防護，莫與悅意。若大苦惱，逼迫至死，當即與之。』母既受已，遶母三匝，作諸伎樂，即往征伐。去城不遠，樹下暫居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時善財王子歸龍閣城，廣賜獵師田宅。即將悅意，於宮樓閣共為遊喜。其女端嚴，姿態無量，衛護善財太子，令其愛樂恒不相離。復於後時，有二婆羅門從逝多林來至龍閣城中。一於王邊，依止王住，請婆羅門，尊以為師，多賜資具。一於善財太子所，依止而住，太子惠賜資具。是時婆羅門告太子善財言：『若得大王立汝為王，得王位時於我如何？』時善財告曰：『如我父王立彼為門師、諸婆羅門中尊，我亦如是，立汝為尊。』其大王門師聞已，生大瞋恚，便作思念：『我今作計，不令太子得位，況彼婆羅門得為尊者。』復於後時，別有一國起逆，發兵往伐，却被怨害。如是七度，令軍領兵往彼，皆被打退軍迴。臣等白王：『賊軍增盛，我國有損，須集勇健之人。』時王國師便作是念：『今正是時，令太子征伐外境，乃令便死。』即白王言：『他軍強盛，無能敵者。』大王答言：『今我自去。』婆羅門言：『太子少年盛力，令作大將，往彼共敵必當剋獲。』王命善財告言：『汝為大將，可往曠野國中共怨對敵。』善財白父王曰：『誠如所言。』便入宮中，見悅意夫人，忘父王教。父王復勅善財：『汝早往彼，與怨抗敵。』善財受勅，還入宮中，見悅意已，便忘父王教勅。時王國師還來白王：『善財太子，貪欲染著悅意，願大王令諸兵眾，皆來集會，便勅太子，於王前發。』時王喚善財，領四兵眾，往彼抗敵。其善財白父王言：『暫見悅意即去。』王言：『即發。今非是看悅意時。』復白父王：『我辭母去。』王言：『辭去。』善財即往悅意夫人處，取其髻寶，往詣母邊，長跪白母曰：『此之髻寶，當好防護，莫與悅意。若大苦惱，逼迫至死，當即與之。』母既受已，遶母三匝，作諸伎樂，即往征伐。去城不遠，樹下暫居。

「時薜室羅末拏天王，領諸無量眷屬，因過其所遂不能動，心大怪愕：『我亦曾經處處遊歷，未曾有此。』遂乃遙見善財童子在於樹下，是賢劫菩薩，自受疲勞，往彼鬪敵。『我須佐助，可往降怨，不令損害。』時薜室羅末拏天王即勅第五藥叉：『汝可速往曠野城中，為善財降彼怨畢，亦莫令損。』是時藥叉奉王勅已，即變四軍兵眾，人形高大，如多羅樹，象高如大山，馬大如象，作諸器仗，種種變現，吹擊大鼓，令大恐怖。現大威力，至彼怨所，如是示現。其城四面牆壁，被藥叉威力一時俱倒，人民皆怪怕懼，問曰：『從何處來？』天兵答曰：『汝等早開門戶，善財即來，往可迎取。若更遲滯，汝等總死，無有殘餘。』城人答曰：『我等於王不逆，亦不逆於善財。』比被王使逼迫閉門，眾人開城，以諸香花，作諸音樂，出迎善財，來入城中，押領平定，置立押官。善財歸國，其夜父王夢見鵄鳥取王腸肚遶城四面，王身入寶室中。其王睡覺，心大怕怖，身毛皆竪，從眠起已，以手拓頰，住於怨思：『我定被奪王位，必當至死。』明旦即集婆羅門等說斯夢意，其王門師便作是念：『善財決定鬪戰得勝、降得外國。我須惡解。』其婆羅門即白大王：『此是惡夢，決失王位，定當身死。要然於婆羅門呪法中，有𥜒方法可免斯厄。』王又問曰：『有何方法？』告言：『於王園苑之中當作一池，嚴飾端正，白土泥之令其精細。殺諸惡獸，取血滿池。置四街道，從一面入，向一面出已，令四上婆羅門解四明者以舌舐王足下，用緊那羅脂燒香。若作如是𥜒禳，王久住位，長命無災。』是時王曰：『諸事可辦。緊那羅脂云何可得？』婆羅門白王：『然易得者却道難得。』王復問曰：『云何易得？』婆羅門曰：『大王兒婦，名悅意者，是緊那羅女。』王即告言：『莫作是語，我子共彼，以命相連。』答曰：『大王！可未聞書教： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時薜室羅末拏天王，領諸無量眷屬，因過其所遂不能動，心大怪愕：『我亦曾經處處遊歷，未曾有此。』遂乃遙見善財童子在於樹下，是賢劫菩薩，自受疲勞，往彼鬪敵。『我須佐助，可往降怨，不令損害。』時薜室羅末拏天王即勅第五藥叉：『汝可速往曠野城中，為善財降彼怨畢，亦莫令損。』是時藥叉奉王勅已，即變四軍兵眾，人形高大，如多羅樹，象高如大山，馬大如象，作諸器仗，種種變現，吹擊大鼓，令大恐怖。現大威力，至彼怨所，如是示現。其城四面牆壁，被藥叉威力一時俱倒，人民皆怪怕懼，問曰：『從何處來？』天兵答曰：『汝等早開門戶，善財即來，往可迎取。若更遲滯，汝等總死，無有殘餘。』城人答曰：『我等於王不逆，亦不逆於善財。』比被王使逼迫閉門，眾人開城，以諸香花，作諸音樂，出迎善財，來入城中，押領平定，置立押官。善財歸國，其夜父王夢見鵄鳥取王腸肚遶城四面，王身入寶室中。其王睡覺，心大怕怖，身毛皆竪，從眠起已，以手拓頰，住於怨思：『我定被奪王位，必當至死。』明旦即集婆羅門等說斯夢意，其王門師便作是念：『善財決定鬪戰得勝、降得外國。我須惡解。』其婆羅門即白大王：『此是惡夢，決失王位，定當身死。要然於婆羅門呪法中，有𥜒方法可免斯厄。』王又問曰：『有何方法？』告言：『於王園苑之中當作一池，嚴飾端正，白土泥之令其精細。殺諸惡獸，取血滿池。置四街道，從一面入，向一面出已，令四上婆羅門解四明者以舌舐王足下，用緊那羅脂燒香。若作如是𥜒禳，王久住位，長命無災。』是時王曰：『諸事可辦。緊那羅脂云何可得？』婆羅門白王：『然易得者却道難得。』王復問曰：『云何易得？』婆羅門曰：『大王兒婦，名悅意者，是緊那羅女。』王即告言：『莫作是語，我子共彼，以命相連。』答曰：『大王！可未聞書教：

「『「捨一為諸眷， 為村捨眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「捨一為諸眷， 為村捨眷屬；

捨村取城邑， 為身棄大地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨村取城邑， 為身棄大地。」

王須自牢護， 及以童子身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王須自牢護， 及以童子身；

後乃能護他， 須害彼悅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後乃能護他， 須害彼悅意。

「『大王，為愛命故，無所不作。』于時大王聞此語已，即依所說穿池，白土泥飾，殺諸惡獸，取血滿池。其善財宮內諸宮人等，聞此事已皆生歡喜，互相謂言：『我並少年，端政容美，善財若至，我當承事。』是時悅意見彼歡樂，怪問宮人：『汝等有何喜樂？』次第問之，有一宮人，如上具說。悅意聞已，心大苦惱，愁憂不樂，即往善財母所，啼泣白言，具說如上。母曰：『汝且小止少時，我自尋訪，乃知虛實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王，為愛命故，無所不作。』于時大王聞此語已，即依所說穿池，白土泥飾，殺諸惡獸，取血滿池。其善財宮內諸宮人等，聞此事已皆生歡喜，互相謂言：『我並少年，端政容美，善財若至，我當承事。』是時悅意見彼歡樂，怪問宮人：『汝等有何喜樂？』次第問之，有一宮人，如上具說。悅意聞已，心大苦惱，愁憂不樂，即往善財母所，啼泣白言，具說如上。母曰：『汝且小止少時，我自尋訪，乃知虛實。』

「爾時悅意更來白言：『此事是實。』時太子母告曰：『汝今正是去時，我若不與汝寶，當是負心。』即與悅意髻寶及衣裳等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時悅意更來白言：『此事是實。』時太子母告曰：『汝今正是去時，我若不與汝寶，當是負心。』即與悅意髻寶及衣裳等。

「爾時大王入池浴已，婆羅門以舌舐足至頂，王勅令索緊那羅脂。于時悅意身騰虛空而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大王入池浴已，婆羅門以舌舐足至頂，王勅令索緊那羅脂。于時悅意身騰虛空而說頌曰：

「『我染觸身故， 笑樂住於此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我染觸身故， 笑樂住於此；

如象得解縛， 已脫騰空去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如象得解縛， 已脫騰空去。』