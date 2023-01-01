根本說一切有部毘奈耶藥事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第七

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

菴羅夫人緣餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菴羅夫人緣餘

爾時具壽阿難陀從佛受呪及伽他已，即往廣嚴城，以脚踏門閫，咸依上法。時菴羅夫人聞佛遊行廣嚴城，至我菴羅林，嚴飾侍從前後圍遶，乘諸珍轝從城中出，往世尊所，禮拜供養。至菴羅園林，從轝而下，遙覩尊顏，頭面禮敬。爾時世尊與無量百千諸苾芻眾，侍衛而坐，為說正法。遙見菴羅夫人，告諸苾芻：「汝等各依所修正念而住，菴羅夫人今當至此。云何正念而住？先所惡業應當捨離，未生惡業抑令不生，先所善業勿令忘失，勤加修習增長圓滿證見智慧，作如是者名為精進。云何正意？行住坐臥善自觀察，支伐羅衣瓶鉢等如法安置，如是觀察名為正意。云何正定？當自觀察內身，勤修正念正意，捨離諸不善心於一切眾生；復於外身、內外身、內受、外受、內外受、內心、外心、內外心、內法、外法、內外法，見法隨順，勤修精進，於一切有情捨離諸惡，正念而住。今菴羅夫人欲至，教示汝等，應善修習，當依我教。」時菴羅夫人便至佛所，頂禮佛足，在一面坐。爾時世尊以無量方便，為說妙法，示教利喜已，世尊默然而住。菴羅夫人從坐而起，整衣服，合掌向佛，作如是言：「願佛世尊，明旦與諸苾芻垂至我家，受我供養。」世尊默然許之。時菴羅夫人知佛受已，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽阿難陀從佛受呪及伽他已，即往廣嚴城，以脚踏門閫，咸依上法。時菴羅夫人聞佛遊行廣嚴城，至我菴羅林，嚴飾侍從前後圍遶，乘諸珍轝從城中出，往世尊所，禮拜供養。至菴羅園林，從轝而下，遙覩尊顏，頭面禮敬。爾時世尊與無量百千諸苾芻眾，侍衛而坐，為說正法。遙見菴羅夫人，告諸苾芻：「汝等各依所修正念而住，菴羅夫人今當至此。云何正念而住？先所惡業應當捨離，未生惡業抑令不生，先所善業勿令忘失，勤加修習增長圓滿證見智慧，作如是者名為精進。云何正意？行住坐臥善自觀察，支伐羅衣瓶鉢等如法安置，如是觀察名為正意。云何正定？當自觀察內身，勤修正念正意，捨離諸不善心於一切眾生；復於外身、內外身、內受、外受、內外受、內心、外心、內外心、內法、外法、內外法，見法隨順，勤修精進，於一切有情捨離諸惡，正念而住。今菴羅夫人欲至，教示汝等，應善修習，當依我教。」時菴羅夫人便至佛所，頂禮佛足，在一面坐。爾時世尊以無量方便，為說妙法，示教利喜已，世尊默然而住。菴羅夫人從坐而起，整衣服，合掌向佛，作如是言：「願佛世尊，明旦與諸苾芻垂至我家，受我供養。」世尊默然許之。時菴羅夫人知佛受已，作禮而去。

爾時栗㚲毘子聞佛至廣嚴城菴羅林中住，各乘車輅將詣佛所。其車馬等，種種形類：青馬、青絡、青鞭、青輅、青傘、青巾、青劍、青寶、青扇、青衣、青塗香、青粖香及青侍衛；黃赤白等亦復如是。所經道路，高聲驅逐，無人當者。既出廣嚴城已，直詣世尊。爾時世尊遙見栗㚲毘等漸將欲至，告諸苾芻：「汝等未見三十三天出遊戲時，汝今當看栗㚲毘等。彼諸天眾以自在神通遊戲園林，亦如栗㚲毘等無有異也。」時栗㚲毘等既至菴羅門外，從輅而下，頂禮佛足，退坐一面。世尊爾時為栗㚲毘等，以無量方便廣演法要，示教利喜。時有一摩納婆名曰廣飾，同至會中，從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，作如是言：「善逝！我有辯才。」又言：「善逝！我有辯才，今欲歌歎。」佛言：「善哉，善哉！」爾時摩納婆說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時栗㚲毘子聞佛至廣嚴城菴羅林中住，各乘車輅將詣佛所。其車馬等，種種形類：青馬、青絡、青鞭、青輅、青傘、青巾、青劍、青寶、青扇、青衣、青塗香、青粖香及青侍衛；黃赤白等亦復如是。所經道路，高聲驅逐，無人當者。既出廣嚴城已，直詣世尊。爾時世尊遙見栗㚲毘等漸將欲至，告諸苾芻：「汝等未見三十三天出遊戲時，汝今當看栗㚲毘等。彼諸天眾以自在神通遊戲園林，亦如栗㚲毘等無有異也。」時栗㚲毘等既至菴羅門外，從輅而下，頂禮佛足，退坐一面。世尊爾時為栗㚲毘等，以無量方便廣演法要，示教利喜。時有一摩納婆名曰廣飾，同至會中，從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，作如是言：「善逝！我有辯才。」又言：「善逝！我有辯才，今欲歌歎。」佛言：「善哉，善哉！」爾時摩納婆說伽他曰：

「央伽大王被寶甲， 於摩揭陀得自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「央伽大王被寶甲， 於摩揭陀得自在；

彼王國內出世尊， 名稱十方如雪山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王國內出世尊， 名稱十方如雪山。

同俱牟陀及蓮花， 其花開敷甚香潔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同俱牟陀及蓮花， 其花開敷甚香潔；

自在慈悲出世間， 善逝名稱達諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在慈悲出世間， 善逝名稱達諸方。

日光出時紅蓮開， 月光出時俱牟盛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光出時紅蓮開， 月光出時俱牟盛；

眾人見佛皆歡喜， 喻若空中覩明月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人見佛皆歡喜， 喻若空中覩明月。

共瞻如來智慧力， 猶如盛火夜中觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共瞻如來智慧力， 猶如盛火夜中觀；

能發眾生眼目光， 所有疑惑皆除遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發眾生眼目光， 所有疑惑皆除遣。」

爾時諸栗㚲毘等告摩納婆曰：「善言，善言！如汝所說。」于時五百栗㚲毘子，以摩納婆善讚歎故，各脫上服持乞摩納已，從坐而起，整衣服，合掌禮佛，白言：「世尊！願佛世尊與諸苾芻，至明日時，降赴宅中，受我供養。」世尊告曰：「我先以受菴羅夫人請已。」諸栗㚲毘等聞佛是言，白世尊曰：「我等今被菴羅夫人最勝智者壞迀於我。今由彼故，令我不獲於先往世尊所瞻禮供養。」復白佛言：「我等當於後時，供養如來及苾芻眾。」佛言：「善哉！」婆斯吒等諸栗㚲毘聞佛許已，歡喜而去。時摩納婆見栗㚲毘去，從坐而起，合掌向佛，白言：「世尊！彼栗㚲毘，以我善讚世尊，施我五百上服。我今還欲奉施世尊，願垂哀納。」爾時世尊以慈悲故，受摩納婆所施之服。於是如來告摩納婆曰：「如來、應供、正遍知出現世間，有五種希有法。云何為五？一者天人師出現，如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊演說法要，初善、中善、後善，文義巧妙、純一無雜，具足清白梵行之相，此為第一希有。二者若有信心，於如來所說，聽受尊重、聞法奉持、心不散亂，此為第二希有。三者若有聞佛說者，一一奉行，此為第三希有。四者聽聞法者，即能證知，歡喜信受，生大善根，與出離相應，此為第四希有。五者若聞甚深法句，以智慧了知，此為第五希有。摩納婆！如來、應、正等覺出現世故，有此五種希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸栗㚲毘等告摩納婆曰：「善言，善言！如汝所說。」于時五百栗㚲毘子，以摩納婆善讚歎故，各脫上服持乞摩納已，從坐而起，整衣服，合掌禮佛，白言：「世尊！願佛世尊與諸苾芻，至明日時，降赴宅中，受我供養。」世尊告曰：「我先以受菴羅夫人請已。」諸栗㚲毘等聞佛是言，白世尊曰：「我等今被菴羅夫人最勝智者壞迀於我。今由彼故，令我不獲於先往世尊所瞻禮供養。」復白佛言：「我等當於後時，供養如來及苾芻眾。」佛言：「善哉！」婆斯吒等諸栗㚲毘聞佛許已，歡喜而去。時摩納婆見栗㚲毘去，從坐而起，合掌向佛，白言：「世尊！彼栗㚲毘，以我善讚世尊，施我五百上服。我今還欲奉施世尊，願垂哀納。」爾時世尊以慈悲故，受摩納婆所施之服。於是如來告摩納婆曰：「如來、應供、正遍知出現世間，有五種希有法。云何為五？一者天人師出現，如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊演說法要，初善、中善、後善，文義巧妙、純一無雜，具足清白梵行之相，此為第一希有。二者若有信心，於如來所說，聽受尊重、聞法奉持、心不散亂，此為第二希有。三者若有聞佛說者，一一奉行，此為第三希有。四者聽聞法者，即能證知，歡喜信受，生大善根，與出離相應，此為第四希有。五者若聞甚深法句，以智慧了知，此為第五希有。摩納婆！如來、應、正等覺出現世故，有此五種希有。」

爾時如來復告摩納婆曰：「凡善人者，得少恩故猶尚不忘，何況多恩！是故汝當勤修此事。」爾時摩納婆聞佛所說，信受奉行，頂禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復告摩納婆曰：「凡善人者，得少恩故猶尚不忘，何況多恩！是故汝當勤修此事。」爾時摩納婆聞佛所說，信受奉行，頂禮而去。

時菴羅夫人於斯夜中營辦種種飲食，乃至坐於卑座，為聽法故。爾時世尊為菴沒羅夫人讚歎布施功德，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時菴羅夫人於斯夜中營辦種種飲食，乃至坐於卑座，為聽法故。爾時世尊為菴沒羅夫人讚歎布施功德，說伽他曰：

「布施人愛咸恭敬， 名稱遠聞香普熏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施人愛咸恭敬， 名稱遠聞香普熏；

是故智者常行施， 求樂除慳得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智者常行施， 求樂除慳得無畏。

長夜得生帝釋天， 與諸天眾同遊戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜得生帝釋天， 與諸天眾同遊戲，

諸天宮殿遙相待， 此滅速生於彼天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天宮殿遙相待， 此滅速生於彼天。

帶自光明遊喜園， 與諸天女五欲樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶自光明遊喜園， 與諸天女五欲樂；

佛弟子眾聞斯法， 必定當生於彼天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子眾聞斯法， 必定當生於彼天。」

爾時世尊與菴沒羅夫人說種種法，示教利喜已，禮佛而去。時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「彼栗㚲毘種何緣業，若生天上及生人間，得大威德乃至於此，與三十三天同其福報？」告諸苾芻：「當知彼廣嚴城栗㚲毘，以積習資糧故，廣說乃至，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與菴沒羅夫人說種種法，示教利喜已，禮佛而去。時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「彼栗㚲毘種何緣業，若生天上及生人間，得大威德乃至於此，與三十三天同其福報？」告諸苾芻：「當知彼廣嚴城栗㚲毘，以積習資糧故，廣說乃至，說伽他曰：

「假令經百劫， 所作業不亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假令經百劫， 所作業不亡；

因緣會遇時， 果報還自受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣會遇時， 果報還自受。」

佛告諸苾芻：「乃往古昔，此賢劫中人壽二萬歲時，迦攝波如來出現於世，十號具足。彼佛與二萬苾芻前後圍遶，依波羅痆斯城仙人墮處施鹿林中住。時彼城內，有五百鄔波索迦，各辦財貨，將欲入海。共造一舡，候於便風，即入大海，至彼寶洲，競取珍寶，滿置舡上，忽遇惡風，飄至曲磵，求動無由。彼等惶懼，莫知恃怙，便為迦攝如來於沙岸上聚砂為窣堵波，持種種寶而以供養。於睡眠中，遇大光明，中有聲曰：『汝等當備行計，莫生放逸，於第七日時，必有海潮來至。由此海潮，必獲安樂，到於本國。』彼商人等即於晨朝互相告言：『共議此事，我等所為迦攝世尊無上福田作諸供養，以此善根，當令我等天上人中有大威德，猶如三十三天等無有異。』汝諸苾芻！彼五百商人者，今廣嚴城五百栗㚲毘是，昔為迦攝如來起於沙塔，以寶供養。由是因緣，天上人間獲大威德，三十三天等無有異。苾芻當知！造純黑業者，得純黑報；造純白業者，得純白報；造雜業者，得雜業報。是故汝等，應捨純黑業及於雜業，修諸白業，勤加功用，無得放逸。」佛說此已，諸苾芻等皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「乃往古昔，此賢劫中人壽二萬歲時，迦攝波如來出現於世，十號具足。彼佛與二萬苾芻前後圍遶，依波羅痆斯城仙人墮處施鹿林中住。時彼城內，有五百鄔波索迦，各辦財貨，將欲入海。共造一舡，候於便風，即入大海，至彼寶洲，競取珍寶，滿置舡上，忽遇惡風，飄至曲磵，求動無由。彼等惶懼，莫知恃怙，便為迦攝如來於沙岸上聚砂為窣堵波，持種種寶而以供養。於睡眠中，遇大光明，中有聲曰：『汝等當備行計，莫生放逸，於第七日時，必有海潮來至。由此海潮，必獲安樂，到於本國。』彼商人等即於晨朝互相告言：『共議此事，我等所為迦攝世尊無上福田作諸供養，以此善根，當令我等天上人中有大威德，猶如三十三天等無有異。』汝諸苾芻！彼五百商人者，今廣嚴城五百栗㚲毘是，昔為迦攝如來起於沙塔，以寶供養。由是因緣，天上人間獲大威德，三十三天等無有異。苾芻當知！造純黑業者，得純黑報；造純白業者，得純白報；造雜業者，得雜業報。是故汝等，應捨純黑業及於雜業，修諸白業，勤加功用，無得放逸。」佛說此已，諸苾芻等皆大歡喜，信受奉行。

爾時世尊告阿難陀：「汝可隨我往竹林聚落。」答曰：「唯然。世尊！」爾時世尊遊行薜利支人間，至竹林聚落北，昇攝波樹林中住。于時其國飢饉，極至困弊，乞食難得。爾時世尊告諸苾芻：「時世飢儉，乞食難得。汝諸苾芻！如《飢儉經》廣說，亦如《道品傳來經》、《六集經》及《大涅槃經》等法行。」爾時世尊告阿難陀曰：「汝隨我往無間聚落。」答曰：「唯然。」爾時世尊行至一處，忽然微笑。諸佛常法，於微笑時，當出青黃赤白等光，從如來口，分為二道：一道直上，一道直下。其光下者，照于等活、黑繩、眾合、叫喚、大叫喚、熱、極熱、無間、水泡、遍泡、阿吒吒、呵呵婆、呼呼婆、嗢鉢羅、鉢頭摩、摩訶鉢頭摩等地獄。其中熱者，遇光便冷；如其冷者，遇光便熱。所有一切極苦之事，皆悉休息。時諸罪人既得苦息，咸作是念：「我等今從此滅餘處生耶？」令彼有情心生深信故，如來化作別形，往彼教化。既見化佛，便作是念：「我等不於此滅，亦不餘處受生，我亦未曾見此有情。由佛威德，令我劇苦皆悉解脫。」時彼罪人皆於如來化身生極信心，彼等有情受業盡已，生天人中，得依正諦理。其光上者，至四天王天乃至有頂天，光所及處，皆出無常苦空無我等聲，復說二伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀：「汝可隨我往竹林聚落。」答曰：「唯然。世尊！」爾時世尊遊行薜利支人間，至竹林聚落北，昇攝波樹林中住。于時其國飢饉，極至困弊，乞食難得。爾時世尊告諸苾芻：「時世飢儉，乞食難得。汝諸苾芻！如《飢儉經》廣說，亦如《道品傳來經》、《六集經》及《大涅槃經》等法行。」爾時世尊告阿難陀曰：「汝隨我往無間聚落。」答曰：「唯然。」爾時世尊行至一處，忽然微笑。諸佛常法，於微笑時，當出青黃赤白等光，從如來口，分為二道：一道直上，一道直下。其光下者，照于等活、黑繩、眾合、叫喚、大叫喚、熱、極熱、無間、水泡、遍泡、阿吒吒、呵呵婆、呼呼婆、嗢鉢羅、鉢頭摩、摩訶鉢頭摩等地獄。其中熱者，遇光便冷；如其冷者，遇光便熱。所有一切極苦之事，皆悉休息。時諸罪人既得苦息，咸作是念：「我等今從此滅餘處生耶？」令彼有情心生深信故，如來化作別形，往彼教化。既見化佛，便作是念：「我等不於此滅，亦不餘處受生，我亦未曾見此有情。由佛威德，令我劇苦皆悉解脫。」時彼罪人皆於如來化身生極信心，彼等有情受業盡已，生天人中，得依正諦理。其光上者，至四天王天乃至有頂天，光所及處，皆出無常苦空無我等聲，復說二伽他曰：

「汝當求出離， 於佛教勤修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝當求出離， 於佛教勤修；

降伏生死軍， 如象摧草舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏生死軍， 如象摧草舍。

於此法律中， 常為不放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法律中， 常為不放逸；

能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」

爾時光明遍滿三千大千世界，普皆照已，隨世尊後。若說過去事，光從後沒；若說未來事，光從前沒；若說地獄事，光從足下沒；若說傍生事，光從踝沒；若說餓鬼事，光從脚足大指中沒；若說人事，光從膝中沒；若說力輪王事，光從左手中沒；若說轉輪王事，光從右手中沒；若說生天業，光從臍中沒；若說聲聞菩提，光從口中沒；若說緣覺菩提，光從眉間毫中沒；若說無上正等覺事，光從頂沒。爾時光明遶佛三匝，從佛頂沒。時具壽阿難陀合掌向佛，以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍滿三千大千世界，普皆照已，隨世尊後。若說過去事，光從後沒；若說未來事，光從前沒；若說地獄事，光從足下沒；若說傍生事，光從踝沒；若說餓鬼事，光從脚足大指中沒；若說人事，光從膝中沒；若說力輪王事，光從左手中沒；若說轉輪王事，光從右手中沒；若說生天業，光從臍中沒；若說聲聞菩提，光從口中沒；若說緣覺菩提，光從眉間毫中沒；若說無上正等覺事，光從頂沒。爾時光明遶佛三匝，從佛頂沒。時具壽阿難陀合掌向佛，以頌問曰：

「千種間雜色， 束之從口出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「千種間雜色， 束之從口出；

其光照十方， 猶如日光盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光照十方， 猶如日光盛。」

復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說頌曰：

「貢高狂猾除， 為世勝上因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貢高狂猾除， 為世勝上因；

蓮牙珂貝齒， 無緣不微笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮牙珂貝齒， 無緣不微笑。」

復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說頌曰：

「此時由佛自覺法， 往彼樂聞最勝者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此時由佛自覺法， 往彼樂聞最勝者；

無上牛王甚深言， 能以清淨除疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上牛王甚深言， 能以清淨除疑惑。」

佛言：「阿難陀！如是，如是。如來、應、正等覺，非無因緣而輒微笑。阿難陀！汝見此處不？」白言：「見。」「阿難陀！此是過去三正等覺所坐之處。」時具壽阿難陀即敷七條衣以為四重，請世尊坐，欲令此地有四世尊所受用處。世尊就座，暫時而坐，告阿難陀曰：「我今欲往彌替羅聚落。」阿難陀白言：「唯然！我願隨從。」爾時世尊於勝身城人間遊行，至彌替羅，住莫訶提婆林中。廣如莫訶提婆及〈國王相應品〉中說。復告阿難陀曰：「我復欲往阿耨井處。」廣說如上。到其井傍，見一女人執持罐綆欲來汲水。有一男子於此女人情生染著，其女亦於彼男深生愛重，共行言笑到於井傍。其女將兒，年尚幼小，隨行而至。母觀男子，欲取其水，誤繫兒頸投於井中，兒便命過。時彼女人從生已來，未曾聞說伽他，因繫兒死，不覺辯才，誦一伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難陀！如是，如是。如來、應、正等覺，非無因緣而輒微笑。阿難陀！汝見此處不？」白言：「見。」「阿難陀！此是過去三正等覺所坐之處。」時具壽阿難陀即敷七條衣以為四重，請世尊坐，欲令此地有四世尊所受用處。世尊就座，暫時而坐，告阿難陀曰：「我今欲往彌替羅聚落。」阿難陀白言：「唯然！我願隨從。」爾時世尊於勝身城人間遊行，至彌替羅，住莫訶提婆林中。廣如莫訶提婆及〈國王相應品〉中說。復告阿難陀曰：「我復欲往阿耨井處。」廣說如上。到其井傍，見一女人執持罐綆欲來汲水。有一男子於此女人情生染著，其女亦於彼男深生愛重，共行言笑到於井傍。其女將兒，年尚幼小，隨行而至。母觀男子，欲取其水，誤繫兒頸投於井中，兒便命過。時彼女人從生已來，未曾聞說伽他，因繫兒死，不覺辯才，誦一伽他曰：

「我知欲本因， 從其分別生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我知欲本因， 從其分別生；

我若不分別， 欲從何所起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若不分別， 欲從何所起？」

爾時如來隨路而至，告阿難陀曰：「汝應受彼伽他，此是過去諸佛所說，為在愚夫異生口中，令此伽他不生光耀。」如佛所說：「我不曾見一切法，如心速疾轉動。」于時女人為其兒死，極生苦惱，禮拜世尊雙足。世尊知彼女人意樂隨眠，稱其根性而為說法。女聞法已，證預流果。彼見實諦，遂自說言：「世尊！我所證法，非父母所作，亦非王天所作，非親眷所作，廣如上說。此是世尊之力，能竭血淚海，亦超過骨山，關閉惡趣門，開天解脫路，建立天人道，令入善趣流。我今歸依佛法僧，從今已去為鄔波斯迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來隨路而至，告阿難陀曰：「汝應受彼伽他，此是過去諸佛所說，為在愚夫異生口中，令此伽他不生光耀。」如佛所說：「我不曾見一切法，如心速疾轉動。」于時女人為其兒死，極生苦惱，禮拜世尊雙足。世尊知彼女人意樂隨眠，稱其根性而為說法。女聞法已，證預流果。彼見實諦，遂自說言：「世尊！我所證法，非父母所作，亦非王天所作，非親眷所作，廣如上說。此是世尊之力，能竭血淚海，亦超過骨山，關閉惡趣門，開天解脫路，建立天人道，令入善趣流。我今歸依佛法僧，從今已去為鄔波斯迦。」

爾時世尊告阿難陀曰：「我為菩薩時，此處往昔有仙人名跋伽婆，請我令坐，以花果供養。在於餘處，亦作如是供養。」復告阿難陀：「我昔為菩薩時，天帝釋作獵師形，被一雜色衣。我時為出家故，脫於細軟上服而與換之。有信婆羅門居士等，因從此地建立受袈裟塔，乃至今日，諸苾芻咸皆禮拜供養。天帝釋將我迦施迦衣，於三十三天安置，建立迦施迦會日，至今三十三天咸皆供養。」復至餘處，世尊告阿難陀言：「我昔為菩薩時，以青蓮花色劍自割我髻擲於空中，有信心婆羅門居士，便於此地建立割髻塔。諸苾芻！今應禮拜供養。于時天帝釋持我髮髻，於三十三天安置，建立髮髻會日，今猶不絕。」佛復至餘處，告阿難陀言：「我昔行菩薩道時，闡陀迦於此地，將我乾闥伽馬王却還本宮。有信心婆羅門居士，復於此地立馬迴塔，諸苾芻至今供養。」復漸至牛苑聚落，告阿難陀言：「彼闡陀迦善男子於此而生，乃至長成。」復至彼城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀曰：「我為菩薩時，此處往昔有仙人名跋伽婆，請我令坐，以花果供養。在於餘處，亦作如是供養。」復告阿難陀：「我昔為菩薩時，天帝釋作獵師形，被一雜色衣。我時為出家故，脫於細軟上服而與換之。有信婆羅門居士等，因從此地建立受袈裟塔，乃至今日，諸苾芻咸皆禮拜供養。天帝釋將我迦施迦衣，於三十三天安置，建立迦施迦會日，至今三十三天咸皆供養。」復至餘處，世尊告阿難陀言：「我昔為菩薩時，以青蓮花色劍自割我髻擲於空中，有信心婆羅門居士，便於此地建立割髻塔。諸苾芻！今應禮拜供養。于時天帝釋持我髮髻，於三十三天安置，建立髮髻會日，今猶不絕。」佛復至餘處，告阿難陀言：「我昔行菩薩道時，闡陀迦於此地，將我乾闥伽馬王却還本宮。有信心婆羅門居士，復於此地立馬迴塔，諸苾芻至今供養。」復漸至牛苑聚落，告阿難陀言：「彼闡陀迦善男子於此而生，乃至長成。」復至彼城。

於彼城中剎利力士等聞世尊欲至，老宿咸言：「使諸少年令嚴飾道路，我等嚴飾城內。」時諸少年競相嚴治道路，見其路中有一大石，將欲除去，擎不能勝。于時如來即到其傍，告言：「諸波斯吒種，今欲何作？」答曰：「欲為世尊，嚴治道路；然除此石，不能得去。」佛言：「若如此者，我當除却。」彼言：「願為除之。」于時世尊以手擎石，擲在虛空中，其石高遠，望者不見。彼力士等既見擲石聲勢極大，咸皆驚怖。佛言：「汝等勿懼。」便以神力，遂令彼石碎為微塵，從空而下。諸力士見已，白佛言：「今此微塵從何而落？」佛言：「我以彼石作此微塵。」力士等白言：「此為不善。」佛言：「汝願此微塵合成本石耶？」彼言：「如是。」爾時世尊以解脫力，還令石合，置於本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼城中剎利力士等聞世尊欲至，老宿咸言：「使諸少年令嚴飾道路，我等嚴飾城內。」時諸少年競相嚴治道路，見其路中有一大石，將欲除去，擎不能勝。于時如來即到其傍，告言：「諸波斯吒種，今欲何作？」答曰：「欲為世尊，嚴治道路；然除此石，不能得去。」佛言：「若如此者，我當除却。」彼言：「願為除之。」于時世尊以手擎石，擲在虛空中，其石高遠，望者不見。彼力士等既見擲石聲勢極大，咸皆驚怖。佛言：「汝等勿懼。」便以神力，遂令彼石碎為微塵，從空而下。諸力士見已，白佛言：「今此微塵從何而落？」佛言：「我以彼石作此微塵。」力士等白言：「此為不善。」佛言：「汝願此微塵合成本石耶？」彼言：「如是。」爾時世尊以解脫力，還令石合，置於本處。

世尊便於石上而坐，及五百力士亦皆同坐。彼等白言：「世尊用何力故，能擎此石？」佛言：「以父母所生之力。」力士復言：「用何力故，能碎斯石？」佛言：「以禪定力。」復問言：「用何力故，能合其石？」「以解脫力。」白言：「父母所生之力，凡有幾量？」佛言：「始從十人力，如一凡牛力。十凡牛力，如一青牛力。十青牛力，如一小象力。十小象力，如一大象力。十大象力，如一青象力。十青象力，如一赤象力。十赤象力，如一白牙象力。十白牙象力，如一賓陀山象力。十賓陀山象力，如一香象力。十香象力，如一力士力。十力士力，如一大力士力。十大力士力，如一猛象力。十猛象力，如一章住羅夜叉力。十章住羅夜叉力，如一半那羅延力。二半那羅延力，如一那羅延力。如來節節之中，皆有那羅延力自然而生。」攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊便於石上而坐，及五百力士亦皆同坐。彼等白言：「世尊用何力故，能擎此石？」佛言：「以父母所生之力。」力士復言：「用何力故，能碎斯石？」佛言：「以禪定力。」復問言：「用何力故，能合其石？」「以解脫力。」白言：「父母所生之力，凡有幾量？」佛言：「始從十人力，如一凡牛力。十凡牛力，如一青牛力。十青牛力，如一小象力。十小象力，如一大象力。十大象力，如一青象力。十青象力，如一赤象力。十赤象力，如一白牙象力。十白牙象力，如一賓陀山象力。十賓陀山象力，如一香象力。十香象力，如一力士力。十力士力，如一大力士力。十大力士力，如一猛象力。十猛象力，如一章住羅夜叉力。十章住羅夜叉力，如一半那羅延力。二半那羅延力，如一那羅延力。如來節節之中，皆有那羅延力自然而生。」攝頌曰：

人牛與青牛、 黃赤小大象、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人牛與青牛、 黃赤小大象、

力士藥叉等， 不及那延力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力士藥叉等， 不及那延力。

「此那羅延力，是如來父母所生之力。」諸力士白言：「除此那羅延及解脫力等，更有餘力不？」佛言：「有福德力，福德力圓滿故，如來於菩提樹下降伏三十六俱胝諸魔鬼等，證無上覺。」復白佛言：「除福德力，更有餘力不？」佛言：「有智慧力，智慧圓滿故，從無始來積習煩惱，並皆棄擲。」復白佛言：「除智慧力，更有餘力不？」佛言：「有神通力，神通力圓滿故，能降伏耆舊無智貢高六師外道。」復白佛言：「除神通力，更有餘力不？」佛言：「有無常力，無常力圓滿故，如來父母力、禪定力、解脫力、福德力、智慧力、神通力，如來此諸力，皆於雙林樹下光明盡滅。」頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此那羅延力，是如來父母所生之力。」諸力士白言：「除此那羅延及解脫力等，更有餘力不？」佛言：「有福德力，福德力圓滿故，如來於菩提樹下降伏三十六俱胝諸魔鬼等，證無上覺。」復白佛言：「除福德力，更有餘力不？」佛言：「有智慧力，智慧圓滿故，從無始來積習煩惱，並皆棄擲。」復白佛言：「除智慧力，更有餘力不？」佛言：「有神通力，神通力圓滿故，能降伏耆舊無智貢高六師外道。」復白佛言：「除神通力，更有餘力不？」佛言：「有無常力，無常力圓滿故，如來父母力、禪定力、解脫力、福德力、智慧力、神通力，如來此諸力，皆於雙林樹下光明盡滅。」頌曰：

禪定與解脫、 福德智慧力、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定與解脫、 福德智慧力、

如斯諸力等， 無常力最大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯諸力等， 無常力最大。

佛告諸力士：「當知我身如金山峯，為無常力不久磨滅。是故智者，當求無常不能逼處。」佛告諸力士：「汝等當知！今世之人，壽命漸短，色力薄劣。然此石者，是往昔人拋擲戲弄之石，汝等觀斯石傍，猶有手指擎簸之迹。」時諸力士聞佛此言，甚大驚愕，生希有心，摧伏驕慢。爾時世尊知力士等種性隨眠意樂，為說四聖諦理諸證智法。彼等聞已，無始已來積習我見身見山，以金剛智摧破，證預流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸力士：「當知我身如金山峯，為無常力不久磨滅。是故智者，當求無常不能逼處。」佛告諸力士：「汝等當知！今世之人，壽命漸短，色力薄劣。然此石者，是往昔人拋擲戲弄之石，汝等觀斯石傍，猶有手指擎簸之迹。」時諸力士聞佛此言，甚大驚愕，生希有心，摧伏驕慢。爾時世尊知力士等種性隨眠意樂，為說四聖諦理諸證智法。彼等聞已，無始已來積習我見身見山，以金剛智摧破，證預流果。

爾時世尊告具壽阿難陀曰：「我今與汝，往拘尸那城。」答言：「唯然。」既漸次行，於其中路有梵婆城，不入此城，便即往彼拘尸那國。到彼國已，爾時世尊指娑羅雙樹，告阿難曰：「我當不久於彼林下入般涅槃。」爾時世尊遊行俱盧數人間，至調伏繝色王城。爾時世尊告諸苾芻：「我知一切諸漏，說皆滅盡。我非不知，我非不見。苾芻！我今豈可不知不見既漏盡滅。所謂此色，此色積集、此色斷滅。此受想行識，乃至此識積集、此識等滅，亦復如是。若有苾芻，常修習定，便起念求，不從諸漏，而得解脫。然彼苾芻，非不從諸漏，心得解脫。何以故？為彼苾芻不修習故。應如是答。」問曰：「彼何不修習故？」答曰：「為不修習四念住故，四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等，為不修習故。如是答。苾芻當知！如雌雞生卵，或五、或六、或十二等。時彼母雞，不依時節，孚附抱其子，不溫暖之，又不轉動。然作是念：『我此生子。』或用於觜、或用於爪損破其㲉，望得其子安隱出㲉。然彼雞卵既不如法，遂不成就能出其㲉。何以故？由彼母雞不依時節孚抱其子，兼不溫暖又不轉動，所以不生。彼習定苾芻亦復如是，然彼苾芻不從有漏，心求解脫。彼苾芻復非不從有漏，心得解脫。何以故？由不修習故，作如是言：『云何不修習？』由不修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等。若有策勵修定苾芻，生如是念，不從有漏而求解脫。然彼苾芻不從有漏而得解脫。何以故？由修習故。作如是答。云何修習？由修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等。由此修習。作如是答。苾芻當知！猶如雞母生卵，或五、或六，乃至十二。是時雞母孚抱其子，如法溫暖不失時故。苾芻當知！彼雞母不起如是念心，其子自以𭪿爪損破其㲉，望得其子平安生長。彼子遂得成就，能以𭪿爪摧破其㲉，便得平安出離其㲉。何以故？由彼雞母如法抱養，溫暖迴轉不失時節，遂能成就。彼修習求定苾芻亦復如是，然不生如是念：『我不從有漏，心得解脫。』彼苾芻復不從有漏，心得解脫。何以故？由彼修習故而得解脫。作如是答。云何修習故？謂修四念住，乃至八聖道等而修習故，作如是答。苾芻當知！如木作師并及弟子，常用斤斧。由常用故，遂有指痕。苾芻當知！彼木作師并及弟子，然而不能自順正智正見轉用斧柯，由數用故不覺自盡。既見盡已，始生其念，知此柯盡。彼習定苾芻亦復如是，然而不能自順正智正見而轉，不自覺知斷漏多少，後至漏盡，方始證知。何以故？由勤修習。何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告具壽阿難陀曰：「我今與汝，往拘尸那城。」答言：「唯然。」既漸次行，於其中路有梵婆城，不入此城，便即往彼拘尸那國。到彼國已，爾時世尊指娑羅雙樹，告阿難曰：「我當不久於彼林下入般涅槃。」爾時世尊遊行俱盧數人間，至調伏繝色王城。爾時世尊告諸苾芻：「我知一切諸漏，說皆滅盡。我非不知，我非不見。苾芻！我今豈可不知不見既漏盡滅。所謂此色，此色積集、此色斷滅。此受想行識，乃至此識積集、此識等滅，亦復如是。若有苾芻，常修習定，便起念求，不從諸漏，而得解脫。然彼苾芻，非不從諸漏，心得解脫。何以故？為彼苾芻不修習故。應如是答。」問曰：「彼何不修習故？」答曰：「為不修習四念住故，四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等，為不修習故。如是答。苾芻當知！如雌雞生卵，或五、或六、或十二等。時彼母雞，不依時節，孚附抱其子，不溫暖之，又不轉動。然作是念：『我此生子。』或用於觜、或用於爪損破其㲉，望得其子安隱出㲉。然彼雞卵既不如法，遂不成就能出其㲉。何以故？由彼母雞不依時節孚抱其子，兼不溫暖又不轉動，所以不生。彼習定苾芻亦復如是，然彼苾芻不從有漏，心求解脫。彼苾芻復非不從有漏，心得解脫。何以故？由不修習故，作如是言：『云何不修習？』由不修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等。若有策勵修定苾芻，生如是念，不從有漏而求解脫。然彼苾芻不從有漏而得解脫。何以故？由修習故。作如是答。云何修習？由修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分支、八聖道等。由此修習。作如是答。苾芻當知！猶如雞母生卵，或五、或六，乃至十二。是時雞母孚抱其子，如法溫暖不失時故。苾芻當知！彼雞母不起如是念心，其子自以𭪿爪損破其㲉，望得其子平安生長。彼子遂得成就，能以𭪿爪摧破其㲉，便得平安出離其㲉。何以故？由彼雞母如法抱養，溫暖迴轉不失時節，遂能成就。彼修習求定苾芻亦復如是，然不生如是念：『我不從有漏，心得解脫。』彼苾芻復不從有漏，心得解脫。何以故？由彼修習故而得解脫。作如是答。云何修習故？謂修四念住，乃至八聖道等而修習故，作如是答。苾芻當知！如木作師并及弟子，常用斤斧。由常用故，遂有指痕。苾芻當知！彼木作師并及弟子，然而不能自順正智正見轉用斧柯，由數用故不覺自盡。既見盡已，始生其念，知此柯盡。彼習定苾芻亦復如是，然而不能自順正智正見而轉，不自覺知斷漏多少，後至漏盡，方始證知。何以故？由勤修習。何

以能證？作如是答。云何修習？謂修習四念住，乃至八聖道等，由修習故，作如是說。苾芻當知！猶如海舡經水六月，出於岸上經暑夏月，風日吹曝後遭天雨，自然分散。彼修定苾芻亦復如是，諸相應結、隨眠煩惱，諸障礙等自然解散。何以故？彼由修習，皆能解脫。云何修習而能解脫？謂修習等，廣說如上。由修習故，作如是言。」爾時世尊說此法時。有六十苾芻，不生諸漏，心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能證？作如是答。云何修習？謂修習四念住，乃至八聖道等，由修習故，作如是說。苾芻當知！猶如海舡經水六月，出於岸上經暑夏月，風日吹曝後遭天雨，自然分散。彼修定苾芻亦復如是，諸相應結、隨眠煩惱，諸障礙等自然解散。何以故？彼由修習，皆能解脫。云何修習而能解脫？謂修習等，廣說如上。由修習故，作如是言。」爾時世尊說此法時。有六十苾芻，不生諸漏，心得解脫。

爾時世尊人間遊行，至天指城，告具壽阿難陀曰：「今此城中，善覺釋迦生長此城。」又至嵐毘尼園，世尊復告阿難陀曰：「我於此林中，亦既生已，南行七步，不假人扶，觀察四方，便作是言：『此最後身，更不受生。』」復至劫比羅城，告具壽阿難陀曰：「彼淨飯王生於此城，長受王位。」復至毘輸那羅城，是時世尊告諸苾芻：「我今為汝分別解說善惡二報。汝等諦聽，善思念之！何者惡眾？謂欲、瞋、癡、怖畏、惑等，相隨計縛，是名惡眾。云何善眾？謂不隨順諸欲、瞋、癡、怖等，名為善眾。如上二眾，我今說已。」世尊復至俱那聚落，告具壽阿難陀曰：「俱那含牟尼如來，於此聚落生已，而成正覺，便於此地而般涅槃。」爾時世尊復至犁地村聚落，告具壽阿難陀曰：「我為菩薩時，遊行父王聚落，至一贍部樹下，思惟入定，證得初禪無漏。」又至餘處，告阿難陀曰：「往昔俱那含牟尼如來、應、正等覺，於此地上安袈裟處。」復至洗浴聚落，告具壽阿難陀曰：「此村往昔俱那含牟尼如來、應、正等覺，於此洗浴，遂便立號，名洗浴村。」復至斯迦底聚落，於聚落北，住勝攝波林，告諸苾芻：「往昔有一工師，名阿吒羅，每持一竿置肩上行。有一弟子名迷勒迦，每蹬工師所持竹杖，在上舞戲。時阿吒羅告迷勒迦曰：『汝可向我肩上，蹬竿而上，恒須下視。彼此相看，莫令失錯。更互上竿，各無傷損。既作舞已，穩審下竿。諸人既見，知我與汝俱有勝能。既生歡喜，便共獲財。』時迷勒迦白阿吒羅曰：『莫作此語。何以故？師今但自防守，我今亦自用心。作舞樂已，穩審下竿，彼此既不損失。諸人覩見，兩獲財寶。』」時佛告言：「如弟子迷勒所說，當順道理。何以故？若能守護自身，即能守護於他。若欲守護於他，即便不能自守。如何自守能守護他，由勤策勵數數修習。由隨守護，觸境現前，所以如是自守護時亦能護他。如何護他不能自護？由不惱他、亦不瞋他，并不損害，慈悲憐愍。所以如是能守護他不能自護。是故汝等苾芻，應如是學。若欲自守護時，應當修習四念住處。若欲守護、若言自護及守護他，亦應修習四念住處。云何四念住處？所謂身、受、心、法念等住處。汝等苾芻，應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊人間遊行，至天指城，告具壽阿難陀曰：「今此城中，善覺釋迦生長此城。」又至嵐毘尼園，世尊復告阿難陀曰：「我於此林中，亦既生已，南行七步，不假人扶，觀察四方，便作是言：『此最後身，更不受生。』」復至劫比羅城，告具壽阿難陀曰：「彼淨飯王生於此城，長受王位。」復至毘輸那羅城，是時世尊告諸苾芻：「我今為汝分別解說善惡二報。汝等諦聽，善思念之！何者惡眾？謂欲、瞋、癡、怖畏、惑等，相隨計縛，是名惡眾。云何善眾？謂不隨順諸欲、瞋、癡、怖等，名為善眾。如上二眾，我今說已。」世尊復至俱那聚落，告具壽阿難陀曰：「俱那含牟尼如來，於此聚落生已，而成正覺，便於此地而般涅槃。」爾時世尊復至犁地村聚落，告具壽阿難陀曰：「我為菩薩時，遊行父王聚落，至一贍部樹下，思惟入定，證得初禪無漏。」又至餘處，告阿難陀曰：「往昔俱那含牟尼如來、應、正等覺，於此地上安袈裟處。」復至洗浴聚落，告具壽阿難陀曰：「此村往昔俱那含牟尼如來、應、正等覺，於此洗浴，遂便立號，名洗浴村。」復至斯迦底聚落，於聚落北，住勝攝波林，告諸苾芻：「往昔有一工師，名阿吒羅，每持一竿置肩上行。有一弟子名迷勒迦，每蹬工師所持竹杖，在上舞戲。時阿吒羅告迷勒迦曰：『汝可向我肩上，蹬竿而上，恒須下視。彼此相看，莫令失錯。更互上竿，各無傷損。既作舞已，穩審下竿。諸人既見，知我與汝俱有勝能。既生歡喜，便共獲財。』時迷勒迦白阿吒羅曰：『莫作此語。何以故？師今但自防守，我今亦自用心。作舞樂已，穩審下竿，彼此既不損失。諸人覩見，兩獲財寶。』」時佛告言：「如弟子迷勒所說，當順道理。何以故？若能守護自身，即能守護於他。若欲守護於他，即便不能自守。如何自守能守護他，由勤策勵數數修習。由隨守護，觸境現前，所以如是自守護時亦能護他。如何護他不能自護？由不惱他、亦不瞋他，并不損害，慈悲憐愍。所以如是能守護他不能自護。是故汝等苾芻，應如是學。若欲自守護時，應當修習四念住處。若欲守護、若言自護及守護他，亦應修習四念住處。云何四念住處？所謂身、受、心、法念等住處。汝等苾芻，應如是學。」

爾時世尊到一車難伽羅聚落住一林中，告諸苾芻曰：「我今於此林中二月宴坐。諸苾芻除供養飲食人，餘者並不得來此。若至裒灑陀日，亦遣供養飲食人來取欲。」于時世尊便入寂定，諸苾芻等皆無往者，唯供養飲食人得至佛所。滿二月已，爾時世尊從定而起，於苾芻眾前敷座而坐，告諸苾芻曰：「若有外道來問汝等：『沙門喬答摩作何等行，於二月間而入寂定？』汝應報云：『入數息三昧。』何以故？我於二月中作數息觀宴坐而住。我作此觀時，於入息曾無散亂，如實了知。於出息亦無散亂，如實了知。長短生滅，遍身所有出息皆悉了知。遍身所有入息，亦悉了知。輕安行出息，輕安行入息，如實了知。受了知、心了知、樂了知，行輕安心行而入息，如實了知。輕安心行而出息，如實了知。心能了知，令心歡喜，令心專定。心解脫而入息，如實了知。心解脫而出息，如實了知。無常見、捨離見、厭離見、滅壞見而入息，如實了知。乃至滅壞見出息，如實了知。苾芻當知！我今念知此是麁行，我今超過此行，以輕安行餘極細行而行，由我超過彼麁行，以輕安數修微細行故。爾時有三天，來詣我所而坐，一者作是言：『喬答摩沙門今已滅訖。』一者云：『彼非已滅，今當欲滅。』一云：『彼非已滅，亦非欲滅，住於禪定，凡諸應供，皆如是定。』諸苾芻！我今為汝如法而說聖者修行、諸天修行、梵天修行、無學修行、有學修行、如來修行。凡有學者，未得當得、未證當證、未得見前當得見前。凡無學者，已得見前，當得增長。有學者，當得見法，安樂而住，乃至《道品集經》中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊到一車難伽羅聚落住一林中，告諸苾芻曰：「我今於此林中二月宴坐。諸苾芻除供養飲食人，餘者並不得來此。若至裒灑陀日，亦遣供養飲食人來取欲。」于時世尊便入寂定，諸苾芻等皆無往者，唯供養飲食人得至佛所。滿二月已，爾時世尊從定而起，於苾芻眾前敷座而坐，告諸苾芻曰：「若有外道來問汝等：『沙門喬答摩作何等行，於二月間而入寂定？』汝應報云：『入數息三昧。』何以故？我於二月中作數息觀宴坐而住。我作此觀時，於入息曾無散亂，如實了知。於出息亦無散亂，如實了知。長短生滅，遍身所有出息皆悉了知。遍身所有入息，亦悉了知。輕安行出息，輕安行入息，如實了知。受了知、心了知、樂了知，行輕安心行而入息，如實了知。輕安心行而出息，如實了知。心能了知，令心歡喜，令心專定。心解脫而入息，如實了知。心解脫而出息，如實了知。無常見、捨離見、厭離見、滅壞見而入息，如實了知。乃至滅壞見出息，如實了知。苾芻當知！我今念知此是麁行，我今超過此行，以輕安行餘極細行而行，由我超過彼麁行，以輕安數修微細行故。爾時有三天，來詣我所而坐，一者作是言：『喬答摩沙門今已滅訖。』一者云：『彼非已滅，今當欲滅。』一云：『彼非已滅，亦非欲滅，住於禪定，凡諸應供，皆如是定。』諸苾芻！我今為汝如法而說聖者修行、諸天修行、梵天修行、無學修行、有學修行、如來修行。凡有學者，未得當得、未證當證、未得見前當得見前。凡無學者，已得見前，當得增長。有學者，當得見法，安樂而住，乃至《道品集經》中說。」