根本說一切有部毘奈耶藥事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第六

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

爾時摩羯陀國未生怨王，及廣嚴城栗㚲毘等，各造舡橋。于時諸龍便作是念：「我今身墮惡趣，應修福業。各舉其頭，於弶伽河中相續為橋，令世尊等蹈上而過。」作是念已，彼諸龍等各各舉頭相續為橋。爾時世尊告諸苾芻曰：「此三橋上，欲得過者，隨汝等心；我當與阿難陀蹈彼龍橋渡弶伽水。」其諸弟子或取未生怨橋、或取栗㚲毘橋，唯有世尊及具壽阿難陀，於龍橋上而渡。爾時有一近事之男，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩羯陀國未生怨王，及廣嚴城栗㚲毘等，各造舡橋。于時諸龍便作是念：「我今身墮惡趣，應修福業。各舉其頭，於弶伽河中相續為橋，令世尊等蹈上而過。」作是念已，彼諸龍等各各舉頭相續為橋。爾時世尊告諸苾芻曰：「此三橋上，欲得過者，隨汝等心；我當與阿難陀蹈彼龍橋渡弶伽水。」其諸弟子或取未生怨橋、或取栗㚲毘橋，唯有世尊及具壽阿難陀，於龍橋上而渡。爾時有一近事之男，而說頌曰：

「智人渡大海， 乘舡不作橋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智人渡大海， 乘舡不作橋，

愚者海為橋， 江河乘大舶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者海為橋， 江河乘大舶。

世尊已渡河， 婆羅門處岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊已渡河， 婆羅門處岸，

聲聞乘栰去， 苾芻但洗身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞乘栰去， 苾芻但洗身。

觸處水平流， 何煩別求井？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸處水平流， 何煩別求井？

斷除貪愛本， 更當何所求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除貪愛本， 更當何所求？」

爾時世尊渡弶伽河已，遙見高原，告阿難陀曰：「汝見原不？欲識因緣，為汝宣說。」阿難陀白言：「唯願開示。」佛言：「此高原者，往昔大聲王建立寶幢之所。其寶幢量高一千尋，復以純金眾寶嚴飾，於此幢下廣施財物，作功德已，即將寶幢棄弶伽河中。汝今欲見此寶幢不？」白言：「世尊！今正是時，我及苾芻咸願瞻覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊渡弶伽河已，遙見高原，告阿難陀曰：「汝見原不？欲識因緣，為汝宣說。」阿難陀白言：「唯願開示。」佛言：「此高原者，往昔大聲王建立寶幢之所。其寶幢量高一千尋，復以純金眾寶嚴飾，於此幢下廣施財物，作功德已，即將寶幢棄弶伽河中。汝今欲見此寶幢不？」白言：「世尊！今正是時，我及苾芻咸願瞻覩。」

爾時世尊以百福鞔萬字輪相施無畏手，觸彼高地。時有諸龍，便作是念：「何故世尊以手觸地？」即知如來為苾芻眾欲示寶幢。時彼諸龍即於地中捧出寶幢，諸苾芻眾咸得瞻覩。時有苾芻名拔陀離，志性閑靜，僻在一處，補糞掃衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以百福鞔萬字輪相施無畏手，觸彼高地。時有諸龍，便作是念：「何故世尊以手觸地？」即知如來為苾芻眾欲示寶幢。時彼諸龍即於地中捧出寶幢，諸苾芻眾咸得瞻覩。時有苾芻名拔陀離，志性閑靜，僻在一處，補糞掃衣。

爾時世尊告諸苾芻：「汝等速須觀視此幢形相，其幢不久尋即滅沒。」既見滅已，諸苾芻等白言：「世尊！我等咸見，唯有具壽拔陀離，性樂閑靜，而補衣服不觀。為當離貪愛故？為復先曾觀見耶？不同瞻禮。如若離欲，此亦有離欲者；若曾觀見，在於何處？」佛即報言：「汝等當知！此苾芻已離貪愛故，復曾瞻禮。」佛言：「昔時有王名曰叫聲，與天帝釋共為親友。其叫聲王既無子息，心懷求乞，拓頰思念：『我今多有種種財寶，國位臣人悉皆充滿，今無子息，我死之後當絕繼嗣。』時天帝釋見叫聲王，便即問曰：『王今何故拓頰思念憂愁而住？』時王答曰：『我今多有種種庫藏，身若死後絕其繼嗣，所以憂愁。』帝釋報言：『勿須憂惱，我諸天子死相現者，勸令與王而作其子。』諸天常法，有欲死者，五衰相現。云何為五？一者衣裳垢膩、二者頭上花萎、三者口出惡氣、四者脇下汗流、五者不樂本座。後時有一天子衰相既現，帝釋勸言：『仁者可於叫聲王最大夫人腹內受生。』時天答帝釋言：『凡是國王，多造過失。我若生彼，還造諸非，違法理人，當墮無間，不願生彼。』帝釋報言：『仁者！我當加被，令汝省覺。』時天答言：『天主當知！諸天放逸，多著快樂，豈能憶我？』帝釋報言：『仁者！雖復如是，我終令汝憶知省覺。』時彼天子聞是語已，遂往叫聲王最大夫人腹內受胎。當受胎日，王諸人眾皆喜大叫。日月既滿，遂生一子，顏貌端正，廣如上說，乃至鼻高修直。時叫聲王集會眷屬，欲立其名：『與作何字？』眷屬答言：『此之童子，入母胎時諸人大叫，應可立名為大叫聲。』其王依請，遂立其名。時大叫聲童子，授與八母，看侍長養：二為乳母、二恒洗濯、二常懷抱、二與戲樂。每與乳、酪、醍醐、生熟酥等種種美味而為養育，猶如蓮花速令長大，聰叡開悟乃能善閑，十八種伎藝悉皆通達，才辯智慧無不通利。凡剎利王受灌頂位，人間自在有大力勢，遠近諸王皆悉降伏。安置民人，要須具如是藝，善能調象，弄馬乘輅，施弓捻箭，於陣出入，善用鉤索，鐵箭鐵矟，踏地努拳，結髮莊束，善其射法。略有五種：一者遠射悉皆穿穴、二者聞聲即射皆能殺戮、三者隨其要處悉能射之、四者亦射皆中、五者射入堅牢，此之射法悉能善了。王子法爾，父王在位，其名不顯。後於異時，叫聲大王身既崩已，時大叫聲太子策立登位。初紹王位，正法理人，至於後時，還行非法。于時帝釋報言：『仁者！我昔勸汝與叫聲王為子。汝今不應行此非法而理於國，當墮地獄。』時大聲王聞此語已，以正法理人，不久之間復行非法。於第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻：「汝等速須觀視此幢形相，其幢不久尋即滅沒。」既見滅已，諸苾芻等白言：「世尊！我等咸見，唯有具壽拔陀離，性樂閑靜，而補衣服不觀。為當離貪愛故？為復先曾觀見耶？不同瞻禮。如若離欲，此亦有離欲者；若曾觀見，在於何處？」佛即報言：「汝等當知！此苾芻已離貪愛故，復曾瞻禮。」佛言：「昔時有王名曰叫聲，與天帝釋共為親友。其叫聲王既無子息，心懷求乞，拓頰思念：『我今多有種種財寶，國位臣人悉皆充滿，今無子息，我死之後當絕繼嗣。』時天帝釋見叫聲王，便即問曰：『王今何故拓頰思念憂愁而住？』時王答曰：『我今多有種種庫藏，身若死後絕其繼嗣，所以憂愁。』帝釋報言：『勿須憂惱，我諸天子死相現者，勸令與王而作其子。』諸天常法，有欲死者，五衰相現。云何為五？一者衣裳垢膩、二者頭上花萎、三者口出惡氣、四者脇下汗流、五者不樂本座。後時有一天子衰相既現，帝釋勸言：『仁者可於叫聲王最大夫人腹內受生。』時天答帝釋言：『凡是國王，多造過失。我若生彼，還造諸非，違法理人，當墮無間，不願生彼。』帝釋報言：『仁者！我當加被，令汝省覺。』時天答言：『天主當知！諸天放逸，多著快樂，豈能憶我？』帝釋報言：『仁者！雖復如是，我終令汝憶知省覺。』時彼天子聞是語已，遂往叫聲王最大夫人腹內受胎。當受胎日，王諸人眾皆喜大叫。日月既滿，遂生一子，顏貌端正，廣如上說，乃至鼻高修直。時叫聲王集會眷屬，欲立其名：『與作何字？』眷屬答言：『此之童子，入母胎時諸人大叫，應可立名為大叫聲。』其王依請，遂立其名。時大叫聲童子，授與八母，看侍長養：二為乳母、二恒洗濯、二常懷抱、二與戲樂。每與乳、酪、醍醐、生熟酥等種種美味而為養育，猶如蓮花速令長大，聰叡開悟乃能善閑，十八種伎藝悉皆通達，才辯智慧無不通利。凡剎利王受灌頂位，人間自在有大力勢，遠近諸王皆悉降伏。安置民人，要須具如是藝，善能調象，弄馬乘輅，施弓捻箭，於陣出入，善用鉤索，鐵箭鐵矟，踏地努拳，結髮莊束，善其射法。略有五種：一者遠射悉皆穿穴、二者聞聲即射皆能殺戮、三者隨其要處悉能射之、四者亦射皆中、五者射入堅牢，此之射法悉能善了。王子法爾，父王在位，其名不顯。後於異時，叫聲大王身既崩已，時大叫聲太子策立登位。初紹王位，正法理人，至於後時，還行非法。于時帝釋報言：『仁者！我昔勸汝與叫聲王為子。汝今不應行此非法而理於國，當墮地獄。』時大聲王聞此語已，以正法理人，不久之間復行非法。於第

二迴帝釋復告：『仁者！我先勸汝與叫聲王為其太子。汝今不應行斯非法理於國位，當墮地獄。』時大聲王答帝釋言：『我等國王多諸放逸，貪五欲樂，聞已便忘。唯願慈悲，留一記驗。我得見已，作諸功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二迴帝釋復告：『仁者！我先勸汝與叫聲王為其太子。汝今不應行斯非法理於國位，當墮地獄。』時大聲王答帝釋言：『我等國王多諸放逸，貪五欲樂，聞已便忘。唯願慈悲，留一記驗。我得見已，作諸功德。』

「爾時帝釋，勅工巧天(梵云毘首羯磨天)：『汝今可往大聲王宮端嚴道場，化作金幢舉高千尋，種種雜寶而為間錯。』時工巧天既受勅已，即往大聲王宮端嚴道場內化作金幢，舉高千尋，眾寶莊嚴。時大聲王既見金幢，遂造施堂，修諸功德。王令親舅，名阿輸迦，專守供養。是時國人悉皆樂見，既覩幢已，還往施堂，心不捨離，來往供養，遂廢家業。時王國稅不能充足，王之大臣隨少將進。時大聲王既見物少，便即問言：『汝等何故少進租庸？』諸臣答曰：『大王當知！贍部洲人施堂食已，即觀金幢，遂廢生業。由此因緣，租稅不足。』王便報曰：『宜廢施堂。』諸臣奉命，遂即除毀。是時諸人自辦糧食，觀禮金幢，還不捨離，靡營家業，同前租稅不能充足。王又問言：『我令汝等既毀施堂，何故今者稅猶不足？』臣復答言：『大王當知！彼諸人眾，自辦資糧，食已觀覩金幢，不營家業，是故租庸猶不充足。』時大聲王廣作布施，造諸功德，遂將金幢投弶伽河內。」佛告諸苾芻：「勿作異念！彼大聲王親舅阿輸迦者，今拔陀離苾芻是。由昔因中守護供養，所以不來觀禮金幢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時帝釋，勅工巧天(梵云毘首羯磨天)：『汝今可往大聲王宮端嚴道場，化作金幢舉高千尋，種種雜寶而為間錯。』時工巧天既受勅已，即往大聲王宮端嚴道場內化作金幢，舉高千尋，眾寶莊嚴。時大聲王既見金幢，遂造施堂，修諸功德。王令親舅，名阿輸迦，專守供養。是時國人悉皆樂見，既覩幢已，還往施堂，心不捨離，來往供養，遂廢家業。時王國稅不能充足，王之大臣隨少將進。時大聲王既見物少，便即問言：『汝等何故少進租庸？』諸臣答曰：『大王當知！贍部洲人施堂食已，即觀金幢，遂廢生業。由此因緣，租稅不足。』王便報曰：『宜廢施堂。』諸臣奉命，遂即除毀。是時諸人自辦糧食，觀禮金幢，還不捨離，靡營家業，同前租稅不能充足。王又問言：『我令汝等既毀施堂，何故今者稅猶不足？』臣復答言：『大王當知！彼諸人眾，自辦資糧，食已觀覩金幢，不營家業，是故租庸猶不充足。』時大聲王廣作布施，造諸功德，遂將金幢投弶伽河內。」佛告諸苾芻：「勿作異念！彼大聲王親舅阿輸迦者，今拔陀離苾芻是。由昔因中守護供養，所以不來觀禮金幢。」

時諸苾芻咸問世尊：「此之金幢何處壞滅？」佛言：「於未來世人壽八萬歲時，有轉輪聖王名曰餉佉，如法理世，十善化人。時王具足四種兵軍，能降一切悉皆得勝。常修善品為大法王，具有七寶，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。王有千子，勇健多力，能破怨敵，遍四洲界悉皆賓伏，一切人民無有侵奪。犯罪之者，不行刀杖，以法宣令自然調伏。時王有婆羅門名曰善淨，是王大臣，善淨有妻名曰淨妙，常以慈心遍覆一切。後時誕子，號為慈氏。時善淨大臣，常教八萬摩納婆等四薜陀論。以摩納婆等付與慈氏，令教習讀四薜陀論。時四天王各持伏藏及以金幢奉獻餉佉，所謂氷竭羅伏藏從羯陵伽國來；般逐迦大藏從密絺羅國來；伊羅鉢羅藏從揵陀羅國來；餉佉大藏從波羅痆斯城來。時餉佉王持此金幢施與善淨，善淨受已施與慈氏，慈氏受已，施與八萬摩納婆等，摩納受已各共分之。是時慈氏見此寶幢須臾無常，知一切法皆悉磨滅，心生憂惱。即趣靜林，起大慈悲，以智慧劍截諸煩惱，證得無上菩提智，號曰彌勒應正等覺。既成佛已，即於其日，時餉佉王七寶隱沒。既見是已，遂與八萬國王前後圍繞亦隨出家。時王女寶名毘舍佉，亦與八萬宮人婇女隨共出家。時善淨大臣，與八萬摩納婆等亦隨出家。爾時彌勒佛與八萬俱胝苾芻，前後圍繞詣尊足山，向迦攝波苾芻骨鎖留身之所，指山門開。于時彌勒世尊，以其右手擎取迦攝全身骨鎖，置左掌中，為諸聲聞廣說妙法，告諸苾芻：『汝等當知！過去世時，人壽百歲，有佛名釋迦牟尼，出於世間。此之迦攝，是彼聲聞，少欲知足，杜多第一。彼佛滅後，能結集釋迦牟尼教法。』時彌勒佛諸聲聞等既見迦攝留身之骨，心生憂惱：『如何此身，能證如是種種功德？』時彌勒世尊諸弟子等，由生憂惱，俱時現證阿羅漢果。于時有九十六俱胝阿羅漢，能證杜多而生厭離。時彼金幢便即隱沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻咸問世尊：「此之金幢何處壞滅？」佛言：「於未來世人壽八萬歲時，有轉輪聖王名曰餉佉，如法理世，十善化人。時王具足四種兵軍，能降一切悉皆得勝。常修善品為大法王，具有七寶，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。王有千子，勇健多力，能破怨敵，遍四洲界悉皆賓伏，一切人民無有侵奪。犯罪之者，不行刀杖，以法宣令自然調伏。時王有婆羅門名曰善淨，是王大臣，善淨有妻名曰淨妙，常以慈心遍覆一切。後時誕子，號為慈氏。時善淨大臣，常教八萬摩納婆等四薜陀論。以摩納婆等付與慈氏，令教習讀四薜陀論。時四天王各持伏藏及以金幢奉獻餉佉，所謂氷竭羅伏藏從羯陵伽國來；般逐迦大藏從密絺羅國來；伊羅鉢羅藏從揵陀羅國來；餉佉大藏從波羅痆斯城來。時餉佉王持此金幢施與善淨，善淨受已施與慈氏，慈氏受已，施與八萬摩納婆等，摩納受已各共分之。是時慈氏見此寶幢須臾無常，知一切法皆悉磨滅，心生憂惱。即趣靜林，起大慈悲，以智慧劍截諸煩惱，證得無上菩提智，號曰彌勒應正等覺。既成佛已，即於其日，時餉佉王七寶隱沒。既見是已，遂與八萬國王前後圍繞亦隨出家。時王女寶名毘舍佉，亦與八萬宮人婇女隨共出家。時善淨大臣，與八萬摩納婆等亦隨出家。爾時彌勒佛與八萬俱胝苾芻，前後圍繞詣尊足山，向迦攝波苾芻骨鎖留身之所，指山門開。于時彌勒世尊，以其右手擎取迦攝全身骨鎖，置左掌中，為諸聲聞廣說妙法，告諸苾芻：『汝等當知！過去世時，人壽百歲，有佛名釋迦牟尼，出於世間。此之迦攝，是彼聲聞，少欲知足，杜多第一。彼佛滅後，能結集釋迦牟尼教法。』時彌勒佛諸聲聞等既見迦攝留身之骨，心生憂惱：『如何此身，能證如是種種功德？』時彌勒世尊諸弟子等，由生憂惱，俱時現證阿羅漢果。于時有九十六俱胝阿羅漢，能證杜多而生厭離。時彼金幢便即隱沒。

「諸苾芻等便白佛言：『有何因緣，餉佉輪王，今與世尊同時出世？』彼佛告言：『由願力故。』苾芻復問：『云何願力？』時彌勒佛為諸苾芻說：『於往昔中天竺國，是時有王名摩娑婆，正法理民，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟。時北天竺國有王名曰多財，亦正法理世，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟。後於異時，中天竺王有一大臣產生一子，其子生時，自然耳有寶璫隨身而出。子既生已，即集親屬，慶喜設會，與立其名。由子初生耳有寶璫，遂從立稱名曰寶光。時此寶光，後於異時，見老病死心懷憂惱，即棄俗緣趣於山林，當日能證阿耨多羅三藐三菩提，便即號為寶光如來。復於異時，北天竺國多財之王，昇於高樓，與諸大臣前後圍繞，告群臣曰：「頗有如我國土，人眾豐樂，無諸諍訟，雨澤順時，五穀成熟，常受快樂。」時有商人，曾向中天竺國，前白王曰：「彼中天竺有王名摩娑婆，其國豐樂，與王相似。」時多財王聞此語已，心大瞋怒，便告大臣曰：「汝等即可嚴四種兵，我今自往伐彼摩娑婆王，并破國土。」時多財王即領兵眾：一者象兵、二者馬兵、三者車兵、四者步兵，各嚴器仗，遂向中天，渡弶伽河已，南岸而住。時摩娑婆王聞多財王領四種兵馬至河南岸。既聞是已，亦嚴四兵，各持軍器，渡弶伽河北岸而住。時寶光如來知此二王正堪調伏，來至弶伽河止宿而住，於其夜中起世間心。諸佛常法，若起念時，帝釋梵王護世善神即知佛念。彼諸天等既知念已，來至佛所，頂禮佛足，退坐一面。由彼天光赫焃照彼摩娑婆王軍眾。時多財王見彼光明，心生驚怪，問諸臣曰：「是何光明，照耀彼軍？」群臣答曰：「彼摩娑婆王國內有佛出世號曰寶光如來，帝釋諸天悉來供養，具大威德，有斯光明。」時多財王告諸臣曰：「彼摩娑婆王國內有此佛寶二足福田出現世間，感得梵天王等常來供養，我今豈得損彼王身國軍人眾。」時多財王即遣使者報彼王曰：「王今可來共我相見。汝大福德，國中感得二足福田寶光如來應正等覺，釋梵諸天而來供養。然我今者欲得相見，執手取辭，彼此無畏，各得安穩。」時摩娑婆王聞此語已，心懷不信，遂往寶光佛所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「世尊！彼多財王遣使相喚，欲得相見，執手取辭。我今不知云何？世尊遣我去不？」爾時寶光如來報曰：「大王！今可往看，必得安穩。」時王復問佛曰：「我今至彼，既相見已，如何設禮？」佛告王曰：「彼王有力，應先禮拜。」時摩娑婆王聞佛語已，即往多財王所，欲禮雙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻等便白佛言：『有何因緣，餉佉輪王，今與世尊同時出世？』彼佛告言：『由願力故。』苾芻復問：『云何願力？』時彌勒佛為諸苾芻說：『於往昔中天竺國，是時有王名摩娑婆，正法理民，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟。時北天竺國有王名曰多財，亦正法理世，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟。後於異時，中天竺王有一大臣產生一子，其子生時，自然耳有寶璫隨身而出。子既生已，即集親屬，慶喜設會，與立其名。由子初生耳有寶璫，遂從立稱名曰寶光。時此寶光，後於異時，見老病死心懷憂惱，即棄俗緣趣於山林，當日能證阿耨多羅三藐三菩提，便即號為寶光如來。復於異時，北天竺國多財之王，昇於高樓，與諸大臣前後圍繞，告群臣曰：「頗有如我國土，人眾豐樂，無諸諍訟，雨澤順時，五穀成熟，常受快樂。」時有商人，曾向中天竺國，前白王曰：「彼中天竺有王名摩娑婆，其國豐樂，與王相似。」時多財王聞此語已，心大瞋怒，便告大臣曰：「汝等即可嚴四種兵，我今自往伐彼摩娑婆王，并破國土。」時多財王即領兵眾：一者象兵、二者馬兵、三者車兵、四者步兵，各嚴器仗，遂向中天，渡弶伽河已，南岸而住。時摩娑婆王聞多財王領四種兵馬至河南岸。既聞是已，亦嚴四兵，各持軍器，渡弶伽河北岸而住。時寶光如來知此二王正堪調伏，來至弶伽河止宿而住，於其夜中起世間心。諸佛常法，若起念時，帝釋梵王護世善神即知佛念。彼諸天等既知念已，來至佛所，頂禮佛足，退坐一面。由彼天光赫焃照彼摩娑婆王軍眾。時多財王見彼光明，心生驚怪，問諸臣曰：「是何光明，照耀彼軍？」群臣答曰：「彼摩娑婆王國內有佛出世號曰寶光如來，帝釋諸天悉來供養，具大威德，有斯光明。」時多財王告諸臣曰：「彼摩娑婆王國內有此佛寶二足福田出現世間，感得梵天王等常來供養，我今豈得損彼王身國軍人眾。」時多財王即遣使者報彼王曰：「王今可來共我相見。汝大福德，國中感得二足福田寶光如來應正等覺，釋梵諸天而來供養。然我今者欲得相見，執手取辭，彼此無畏，各得安穩。」時摩娑婆王聞此語已，心懷不信，遂往寶光佛所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「世尊！彼多財王遣使相喚，欲得相見，執手取辭。我今不知云何？世尊遣我去不？」爾時寶光如來報曰：「大王！今可往看，必得安穩。」時王復問佛曰：「我今至彼，既相見已，如何設禮？」佛告王曰：「彼王有力，應先禮拜。」時摩娑婆王聞佛語已，即往多財王所，欲禮雙

足。時多財王即起迎接，相抱撫拍，共相慰喻，歡喜取辭。還至佛所，頂禮雙足，退坐一面。時摩娑婆而白言：「世尊！一切諸王，誰為最尊，合受禮敬？」佛報王曰：「轉輪聖王合受禮拜。」王聞佛語，專記在心，即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：「唯願世尊及苾芻眾受我等請，明日供養。」于時世尊默然而受。乃至世尊食訖，嚼齒木，嗽淨水已，時摩娑婆王即於佛前至誠發願：「我今供佛并諸聖眾所有功德，持此善根，願我當得轉輪聖王。」既發願已，忽聞有吹螺之聲。爾時寶光如來便與授記：「汝當來世人壽八萬歲時，汝當出世作轉輪王，號曰餉佉。」眾人聞已，出極大聲。彼多財王去猶未遠，聞此叫聲，問群臣曰：「摩娑婆王國內有何因緣，出此大聲？」諸臣察問，尋報王曰：「寶光如來與摩娑婆王授記，於當來世作轉輪王。彼諸人等聞此記已，歡喜踊躍，為此緣故出大叫聲。」時多財王聞此語已，遂即迴駕，詣寶光如來正等覺所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「世尊！一切世間誰合受輪王禮拜？」佛告大王：「唯有如來、應、正等覺，合受轉輪聖王禮拜供養。」時多財王從坐而起，整理衣服，頂禮佛已，合掌恭敬，而白佛言：「唯願世尊及苾芻僧伽，明日受我微供。」乃至食訖，收鉢澡嗽已，時多財王起大慈悲，普遍生界，便發願言：「以此供養善根，願我當來早得成佛，為天人師。」佛即報曰：「大王當知！於未來世人壽八萬歲時，當得作佛名曰彌勒，十號具足。」佛告諸苾芻：「猶此願力，佛與輪王，二寶同時出現於世。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足。時多財王即起迎接，相抱撫拍，共相慰喻，歡喜取辭。還至佛所，頂禮雙足，退坐一面。時摩娑婆而白言：「世尊！一切諸王，誰為最尊，合受禮敬？」佛報王曰：「轉輪聖王合受禮拜。」王聞佛語，專記在心，即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：「唯願世尊及苾芻眾受我等請，明日供養。」于時世尊默然而受。乃至世尊食訖，嚼齒木，嗽淨水已，時摩娑婆王即於佛前至誠發願：「我今供佛并諸聖眾所有功德，持此善根，願我當得轉輪聖王。」既發願已，忽聞有吹螺之聲。爾時寶光如來便與授記：「汝當來世人壽八萬歲時，汝當出世作轉輪王，號曰餉佉。」眾人聞已，出極大聲。彼多財王去猶未遠，聞此叫聲，問群臣曰：「摩娑婆王國內有何因緣，出此大聲？」諸臣察問，尋報王曰：「寶光如來與摩娑婆王授記，於當來世作轉輪王。彼諸人等聞此記已，歡喜踊躍，為此緣故出大叫聲。」時多財王聞此語已，遂即迴駕，詣寶光如來正等覺所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「世尊！一切世間誰合受輪王禮拜？」佛告大王：「唯有如來、應、正等覺，合受轉輪聖王禮拜供養。」時多財王從坐而起，整理衣服，頂禮佛已，合掌恭敬，而白佛言：「唯願世尊及苾芻僧伽，明日受我微供。」乃至食訖，收鉢澡嗽已，時多財王起大慈悲，普遍生界，便發願言：「以此供養善根，願我當來早得成佛，為天人師。」佛即報曰：「大王當知！於未來世人壽八萬歲時，當得作佛名曰彌勒，十號具足。」佛告諸苾芻：「猶此願力，佛與輪王，二寶同時出現於世。」』」

爾時世尊告阿難陀曰：「汝可共我往俱胝聚落。」時阿難陀遂與世尊遊行佛栗氏國，漸至俱胝聚落，次北不遠有勝攝林樹，佛於中住。爾時世尊告諸苾芻曰：「汝等當知！此之禁戒若破，於三摩地亦皆隨失。汝等若能修習持戒，此三摩地即能常住。以其智慧，修習身心，於三毒中得正解脫。如是修習，得解脫已，聖者善能了知：我生已盡，梵行成立，所作已辦，不受後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀曰：「汝可共我往俱胝聚落。」時阿難陀遂與世尊遊行佛栗氏國，漸至俱胝聚落，次北不遠有勝攝林樹，佛於中住。爾時世尊告諸苾芻曰：「汝等當知！此之禁戒若破，於三摩地亦皆隨失。汝等若能修習持戒，此三摩地即能常住。以其智慧，修習身心，於三毒中得正解脫。如是修習，得解脫已，聖者善能了知：我生已盡，梵行成立，所作已辦，不受後有。」

爾時世尊告具壽阿難陀曰：「汝可共我往那地迦聚落。」阿難陀唯然，遂與如來遊佛栗氏國，漸至那地迦聚落群氏迦堂中。彼那地迦聚落，時有災疫，人眾多死。于時有淥目親近、極精進、近勝端嚴、近端嚴、多眾最上，并賢善現名稱、施稱、上稱等眾多鄔波索迦，皆已身死。時諸苾芻於晨朝時執持衣鉢，入那地迦聚落巡門乞食。彼諸苾芻聞此聚落多有人死，然有淥目親近乃至上稱等諸鄔波索迦皆悉身死。諸苾芻等既聞人死，巡乞食已，還至本處，安置衣鉢，詣世尊所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「我等諸苾芻，於晨朝時執持衣鉢，入那地迦聚落遊行乞食，乃聞人說此聚落中多有人死。彼諸人等既並身死，各趣何道受生？」佛告諸苾芻：「彼淥目鄔波索迦，斷五下分結已即受化生，於此涅槃證不還果，於此世中得不退轉法。餘鄔波索迦等，亦復如是。」佛告諸苾芻：「於彼那地迦聚落，更有二百五十一鄔波索迦並悉身死，亦皆斷五下分結得受化生，於此涅槃證不還果，於此世中得不退轉，於彼聚落，復有三百鄔波索迦亦皆身死，斷三分結故，及貪、瞋、癡由有輕障，證一來果，更此受生，當斷一切諸煩惱惑。於彼聚落，復有五百一鄔波索迦身死，斷三分結故，證預流果，不墮惡趣，決定當證菩提之果，於人天中七返受生，輪轉息已，斷除煩惱。」佛告諸苾芻：「汝等當知！欲死者皆來問我，虛生擾亂，無有利樂。然而生者，皆歸於死；若如來出現或不出現，生滅是常，有何奇異？然其法者，即是法界，如來由自神通證現覺已，演說示現，分別安住，開示廣說種種妙法，所謂：有此故彼有，此生故彼生，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是純極苦蘊生。所謂無此有故，彼即不生；彼若滅故，此即當滅，所謂無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六處滅、六處滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死憂悲苦惱滅，如是純極苦蘊滅。然與汝諸苾芻等，當說《法鏡經》。汝等諦聽，善思念之！云何名法鏡經？汝等當於正覺極生信樂，此名『法鏡經』，及於法僧伽所有聖者戒光清淨，皆生極信，此是『法鏡經』。苾芻當知！我所云說法鏡經者，所說是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告具壽阿難陀曰：「汝可共我往那地迦聚落。」阿難陀唯然，遂與如來遊佛栗氏國，漸至那地迦聚落群氏迦堂中。彼那地迦聚落，時有災疫，人眾多死。于時有淥目親近、極精進、近勝端嚴、近端嚴、多眾最上，并賢善現名稱、施稱、上稱等眾多鄔波索迦，皆已身死。時諸苾芻於晨朝時執持衣鉢，入那地迦聚落巡門乞食。彼諸苾芻聞此聚落多有人死，然有淥目親近乃至上稱等諸鄔波索迦皆悉身死。諸苾芻等既聞人死，巡乞食已，還至本處，安置衣鉢，詣世尊所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言：「我等諸苾芻，於晨朝時執持衣鉢，入那地迦聚落遊行乞食，乃聞人說此聚落中多有人死。彼諸人等既並身死，各趣何道受生？」佛告諸苾芻：「彼淥目鄔波索迦，斷五下分結已即受化生，於此涅槃證不還果，於此世中得不退轉法。餘鄔波索迦等，亦復如是。」佛告諸苾芻：「於彼那地迦聚落，更有二百五十一鄔波索迦並悉身死，亦皆斷五下分結得受化生，於此涅槃證不還果，於此世中得不退轉，於彼聚落，復有三百鄔波索迦亦皆身死，斷三分結故，及貪、瞋、癡由有輕障，證一來果，更此受生，當斷一切諸煩惱惑。於彼聚落，復有五百一鄔波索迦身死，斷三分結故，證預流果，不墮惡趣，決定當證菩提之果，於人天中七返受生，輪轉息已，斷除煩惱。」佛告諸苾芻：「汝等當知！欲死者皆來問我，虛生擾亂，無有利樂。然而生者，皆歸於死；若如來出現或不出現，生滅是常，有何奇異？然其法者，即是法界，如來由自神通證現覺已，演說示現，分別安住，開示廣說種種妙法，所謂：有此故彼有，此生故彼生，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是純極苦蘊生。所謂無此有故，彼即不生；彼若滅故，此即當滅，所謂無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六處滅、六處滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死憂悲苦惱滅，如是純極苦蘊滅。然與汝諸苾芻等，當說《法鏡經》。汝等諦聽，善思念之！云何名法鏡經？汝等當於正覺極生信樂，此名『法鏡經』，及於法僧伽所有聖者戒光清淨，皆生極信，此是『法鏡經』。苾芻當知！我所云說法鏡經者，所說是也。」

爾時世尊於佛栗氏國人間遊行，到那雉迦聚落。時菴沒羅波利夫人，聞佛至那雉迦聚落。時彼夫人有一鸚鵡鳥名曰圓面，善解人語，便遣此鳥往那雉迦，頂禮世尊：「起居輕利，少病少惱，安樂行不？世尊若欲遊廣嚴城者，願哀愍我，先至菴沒羅園。」是時鸚鵡既受命已，即往佛所，至廣嚴城，遇栗㚲毘童子等出城遊戲。見鸚鵡飛過，同聲唱言：「菴沒羅婢鸚鵡，我等今當攢箭射殺。」言已挽弓，即射鸚鵡，其箭倒下，至童子頭上。時彼鸚鵡即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於佛栗氏國人間遊行，到那雉迦聚落。時菴沒羅波利夫人，聞佛至那雉迦聚落。時彼夫人有一鸚鵡鳥名曰圓面，善解人語，便遣此鳥往那雉迦，頂禮世尊：「起居輕利，少病少惱，安樂行不？世尊若欲遊廣嚴城者，願哀愍我，先至菴沒羅園。」是時鸚鵡既受命已，即往佛所，至廣嚴城，遇栗㚲毘童子等出城遊戲。見鸚鵡飛過，同聲唱言：「菴沒羅婢鸚鵡，我等今當攢箭射殺。」言已挽弓，即射鸚鵡，其箭倒下，至童子頭上。時彼鸚鵡即說頌曰：

「兩國交戰時， 使者不應殺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩國交戰時， 使者不應殺；

況我是佛使， 一切不能傷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況我是佛使， 一切不能傷。」

時諸童子亦說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸童子亦說頌曰：

「我等箭無力， 汝言見有驗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等箭無力， 汝言見有驗；

此是佛威德， 汝當無畏去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛威德， 汝當無畏去。」

時鸚鵡鳥即至佛所，頭面敬禮世尊足已，具陳夫人所有誠信，佛言：「善哉！當善安穩。」默然受請。於是鸚鵡知佛受請，致敬而去，未至菴園，便被惡鵄空中搦殺。既捨命已即生四天王天。生彼天已，即自念言：「我因何事？種何福業？而來生此。」便自觀見，由作佛使，捨傍生身，得斯善報。復作是念：「我今不應隔宿報世尊恩。」即以嚴身之具及青蓮華、俱物頭花、芬陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，於中夜分，至世尊所，頂禮佛足，而以供養，退坐一面。由彼天身光明力故，時那雉迦聚落非常光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鸚鵡鳥即至佛所，頭面敬禮世尊足已，具陳夫人所有誠信，佛言：「善哉！當善安穩。」默然受請。於是鸚鵡知佛受請，致敬而去，未至菴園，便被惡鵄空中搦殺。既捨命已即生四天王天。生彼天已，即自念言：「我因何事？種何福業？而來生此。」便自觀見，由作佛使，捨傍生身，得斯善報。復作是念：「我今不應隔宿報世尊恩。」即以嚴身之具及青蓮華、俱物頭花、芬陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，於中夜分，至世尊所，頂禮佛足，而以供養，退坐一面。由彼天身光明力故，時那雉迦聚落非常光耀。

爾時世尊即知根性，為天說法，所謂四聖諦理。聞此法已，便以智金剛杵摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山，證預流果。時天子證諦理已，三歎善哉：「今佛世尊，大利益我，非諸父母及諸眷屬、天主、沙門、婆羅門等能作斯事。唯佛世尊，能拔地獄、傍生、餓鬼之苦，建立天人，超度生死，枯血淚海、離骨肉山，關閉一切諸惡趣門，開示涅槃淨天之路。從無始已來，習耶見山，以金剛智慧能悉摧壞，令我得證預流果。我從今日乃至命存，歸佛法僧，作鄔波索迦，永不殺生等，願佛攝受。」歡喜踊躍，猶如商人獲大財利，亦如農夫苗稼滋茂，亦如勇士摧伏強敵，亦如病人離諸疾患，得神通已禮佛而去，以其神力還至天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即知根性，為天說法，所謂四聖諦理。聞此法已，便以智金剛杵摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山，證預流果。時天子證諦理已，三歎善哉：「今佛世尊，大利益我，非諸父母及諸眷屬、天主、沙門、婆羅門等能作斯事。唯佛世尊，能拔地獄、傍生、餓鬼之苦，建立天人，超度生死，枯血淚海、離骨肉山，關閉一切諸惡趣門，開示涅槃淨天之路。從無始已來，習耶見山，以金剛智慧能悉摧壞，令我得證預流果。我從今日乃至命存，歸佛法僧，作鄔波索迦，永不殺生等，願佛攝受。」歡喜踊躍，猶如商人獲大財利，亦如農夫苗稼滋茂，亦如勇士摧伏強敵，亦如病人離諸疾患，得神通已禮佛而去，以其神力還至天宮。

爾時世尊告阿難陀曰：「我今與汝，往詣廣嚴城中。」阿難陀答言：「奉命唯然。」爾時世尊與阿難陀，至廣嚴城菴羅林住，告阿難陀曰：「汝可往薜舍離城，脚踏門閫，說於此呪，并說此頌。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀曰：「我今與汝，往詣廣嚴城中。」阿難陀答言：「奉命唯然。」爾時世尊與阿難陀，至廣嚴城菴羅林住，告阿難陀曰：「汝可往薜舍離城，脚踏門閫，說於此呪，并說此頌。呪曰：

「『毘娑囉他毘娑囉他毘娑囉他毘娑囉他復圖復圖路哥阿努甘笈辜阿若波夜底薩縛復陀阿奴末底提娜薩縛復陀波囉復陀阿奴末底娜薩縛阿囉漢阿奴末底娜薩縛式叉阿奴末底薩縛尸囉縛迦阿奴末底薩縛薩底縛溺(上)奴末底波囉底迦波囉摩奴末底娜迦始縛囉奴末底娜因陀囉奴末底娜提婆多奴末底娜阿素囉陀囉奴末底娜阿蘇囉畢理灑奴末底娜薩縛復陀奴末底娜毘娑囉毘娑囉毘娑囉毘娑囉復圖嚧迦奴甘𥮁俱藐般也邸聞遮陀聞遮陀息災難、驅災難、驅出耶鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『毘娑囉他毘娑囉他毘娑囉他毘娑囉他復圖復圖路哥阿努甘笈辜阿若波夜底薩縛復陀阿奴末底提娜薩縛復陀波囉復陀阿奴末底娜薩縛阿囉漢阿奴末底娜薩縛式叉阿奴末底薩縛尸囉縛迦阿奴末底薩縛薩底縛溺(上)奴末底波囉底迦波囉摩奴末底娜迦始縛囉奴末底娜因陀囉奴末底娜提婆多奴末底娜阿素囉陀囉奴末底娜阿蘇囉畢理灑奴末底娜薩縛復陀奴末底娜毘娑囉毘娑囉毘娑囉毘娑囉復圖嚧迦奴甘𥮁俱藐般也邸聞遮陀聞遮陀息災難、驅災難、驅出耶鬼。

「『世尊欲入，大自在最勝尊與帝釋及梵天欲入，世界主護世四天王與無量諸天眷屬欲入，阿蘇羅王與其眷屬、諸鬼神等無量百千，於佛世尊生大信心，亦欲來入，為利益一切眾生故。汝等鬼神莫生損害，速出速出、速出速出、速去速去。汝等若欲發惡心者，今當速去；若有慈悲心者便可聽住，無有過失。樂為擁護者亦可聽住。大悲世尊為憐愍一切有情故，作如此說：「蘇畝蘇畝蘇畝蘇嚧 嚧畝嚧畝 畝畝嚧蘇摸嚧摸蘇摸嚧 摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧 彌理彌理 蘇嚧彌理 蘇嚧彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 理理理理理理 利利利利利利 彌理彌理彌理彌理 彌利彌利 賀私彌彌理彌理私私弭 殑伽囉伽囉迦吒 殑迦囉迦囉迦遮 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 俱利賒殑迦囉殑迦離迦利賒理理理理理阿理破娑理 逋理逋理逋理逋理逋理逋理逋理 逋奈他奈他託離布離布那他託涅理迦車託離布離逋理涅理 車託波囉夜他 離逋離布波囉夜他。」世尊憐愍世間，欲入此城，利益一切眾生故、慈悲喜捨故。此呪成就伽他，一切諸天及一切眾生以最勝智慧法性。說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊欲入，大自在最勝尊與帝釋及梵天欲入，世界主護世四天王與無量諸天眷屬欲入，阿蘇羅王與其眷屬、諸鬼神等無量百千，於佛世尊生大信心，亦欲來入，為利益一切眾生故。汝等鬼神莫生損害，速出速出、速出速出、速去速去。汝等若欲發惡心者，今當速去；若有慈悲心者便可聽住，無有過失。樂為擁護者亦可聽住。大悲世尊為憐愍一切有情故，作如此說：「蘇畝蘇畝蘇畝蘇嚧 嚧畝嚧畝 畝畝嚧蘇摸嚧摸蘇摸嚧 摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧摸嚧 彌理彌理 蘇嚧彌理 蘇嚧彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 蘇呂彌理 理理理理理理 利利利利利利 彌理彌理彌理彌理 彌利彌利 賀私彌彌理彌理私私弭 殑伽囉伽囉迦吒 殑迦囉迦囉迦遮 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 殑迦囉殑迦囉 俱利賒殑迦囉殑迦離迦利賒理理理理理阿理破娑理 逋理逋理逋理逋理逋理逋理逋理 逋奈他奈他託離布離布那他託涅理迦車託離布離逋理涅理 車託波囉夜他 離逋離布波囉夜他。」世尊憐愍世間，欲入此城，利益一切眾生故、慈悲喜捨故。此呪成就伽他，一切諸天及一切眾生以最勝智慧法性。說伽他曰：

「『斷除諸結習， 遠離諸貪愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『斷除諸結習， 遠離諸貪愛；

其心常寂靜， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常寂靜， 彼能安樂汝。

世間若有人， 善住涅槃道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間若有人， 善住涅槃道；

能說一切法， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說一切法， 彼能安樂汝。

生死流轉中， 作諸歸依者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死流轉中， 作諸歸依者；

利益有情類， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益有情類， 彼能安樂汝。

普以大悲心， 養育諸有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普以大悲心， 養育諸有情；

慈念如赤子， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈念如赤子， 彼能安樂汝。

一切歸依者， 在於生死中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切歸依者， 在於生死中；

依之獲善利， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依之獲善利， 彼能安樂汝。

證諸一切法， 清淨無染穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證諸一切法， 清淨無染穢；

身口意寂然， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意寂然， 彼能安樂汝。

勇猛出見時， 增長諸財物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛出見時， 增長諸財物；

成就諸義量， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸義量， 彼能安樂汝。

在昔降誕時， 大地皆震動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在昔降誕時， 大地皆震動；

眾生悉歡喜， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉歡喜， 彼能安樂汝。

大地六變動， 證得菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地六變動， 證得菩提道；

魔王生惱心， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王生惱心， 彼能安樂汝。

善轉正法輪， 名稱滿十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善轉正法輪， 名稱滿十方；

說諸聖諦理， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸聖諦理， 彼能安樂汝。

演諸微妙法， 摧伏諸外道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演諸微妙法， 摧伏諸外道；

攝受於眾生， 彼能安樂汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受於眾生， 彼能安樂汝。

願佛以安樂， 及於帝釋天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛以安樂， 及於帝釋天；

一切諸鬼神， 常為擁護者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸鬼神， 常為擁護者。

以佛功德力， 諸天皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛功德力， 諸天皆歡喜，

所求事願者， 無有不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求事願者， 無有不成就。

常護諸二足， 及諸四足等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常護諸二足， 及諸四足等；

去者獲安穩， 來者亦安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去者獲安穩， 來者亦安樂。

夜中獲安樂， 晝時亦安樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜中獲安樂， 晝時亦安樂；

不逢諸惡事， 一切皆安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不逢諸惡事， 一切皆安樂。

一切世間人， 及諸一切天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間人， 及諸一切天；

異道鬼傍生， 悉皆無惱患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異道鬼傍生， 悉皆無惱患。

鬼神來此者， 地行及空中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神來此者， 地行及空中；

常以慈悲心， 晝夜為善事。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以慈悲心， 晝夜為善事。』」