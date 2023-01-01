根本說一切有部毘奈耶藥事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第三

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

爾時輸波勒迦國王乃患熱病，極重迷悶。有醫人處方，宜用牛頭栴檀末塗身。勅大臣等，速為求覓牛頭栴檀。彼大臣等到圓滿處，而問之曰：「今須牛頭栴檀，汝今有不？」圓滿答曰：「我今少有。」問曰：「可須幾錢？」答曰：「須得千錢。」時彼大臣既與錢已，得少檀末，將至王所，研塗王身，尋得除愈。爾時彼王作如是念：「若王藏庫中無牛頭栴檀，豈是王耶？」即問大臣曰：「汝所將來栴檀之木何處得耶？」大臣答曰：「於圓滿處得。」時王即遣喚圓滿來。使者往彼而告之曰：「王今喚汝。」圓滿念言：「何故見喚？豈非因此栴檀之木而喚我耶？」即持三段栴檀裹著懷中，一段手持而去。王既見已，而問之曰：「圓滿！汝今有此栴檀木耶？」圓滿即便以木示之，王問：「此木可直幾錢？」答言：「此木價直一億兩金。」王復問言：「汝更有不？」圓滿答曰：「我今更有。」乃持三段，以出示王。時王即便告大臣言：「可與圓滿四億兩金。」圓滿白王：「其三段者，取王價直；以其一段將奉上王。」其王即與三億兩金，而告之曰：「我今於汝甚大歡喜。汝今於我欲求何願？皆悉當與。」圓滿答曰：「王若歡喜與我願者，願住王國不被欺陵。」時王即便告大臣曰：「自今已後，寧可制約諸王子等，不應制約此之圓滿。」圓滿辭王出已，時彼城中有諸商人，聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城。諸商人等共為議曰：「此商客至，我等諸人須共交易，不得於中獨為貨買。」其中商人報曰：「圓滿亦須喚議。」亦有言曰：「圓滿今者貧匱無物，何須喚耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時輸波勒迦國王乃患熱病，極重迷悶。有醫人處方，宜用牛頭栴檀末塗身。勅大臣等，速為求覓牛頭栴檀。彼大臣等到圓滿處，而問之曰：「今須牛頭栴檀，汝今有不？」圓滿答曰：「我今少有。」問曰：「可須幾錢？」答曰：「須得千錢。」時彼大臣既與錢已，得少檀末，將至王所，研塗王身，尋得除愈。爾時彼王作如是念：「若王藏庫中無牛頭栴檀，豈是王耶？」即問大臣曰：「汝所將來栴檀之木何處得耶？」大臣答曰：「於圓滿處得。」時王即遣喚圓滿來。使者往彼而告之曰：「王今喚汝。」圓滿念言：「何故見喚？豈非因此栴檀之木而喚我耶？」即持三段栴檀裹著懷中，一段手持而去。王既見已，而問之曰：「圓滿！汝今有此栴檀木耶？」圓滿即便以木示之，王問：「此木可直幾錢？」答言：「此木價直一億兩金。」王復問言：「汝更有不？」圓滿答曰：「我今更有。」乃持三段，以出示王。時王即便告大臣言：「可與圓滿四億兩金。」圓滿白王：「其三段者，取王價直；以其一段將奉上王。」其王即與三億兩金，而告之曰：「我今於汝甚大歡喜。汝今於我欲求何願？皆悉當與。」圓滿答曰：「王若歡喜與我願者，願住王國不被欺陵。」時王即便告大臣曰：「自今已後，寧可制約諸王子等，不應制約此之圓滿。」圓滿辭王出已，時彼城中有諸商人，聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城。諸商人等共為議曰：「此商客至，我等諸人須共交易，不得於中獨為貨買。」其中商人報曰：「圓滿亦須喚議。」亦有言曰：「圓滿今者貧匱無物，何須喚耶？」

爾時圓滿出城遊行，聞有五百商客從海而來，安隱至此。聞已即便往商客處，問曰：「汝等今者將何貨來？」彼客答曰：「我今所將如是如是等物，今並在此。」圓滿報曰：「若干等物，其價如何？」商客答曰：「商主！汝今何須更問此之價直？應自知之。」圓滿報曰：「雖知如此，我今自買，不應自為其價；任汝作價，我當買之。」彼諸商客所有貨物，總自斷直十八億兩金，圓滿報曰：「汝今且取三億兩金，物總屬我。餘欠之金，貨了方付。」商客許之，即將王處所得三億兩金而以付之。所有財物即自封印，捨之而去。時彼城中諸商人等，遣人往問：「有何貨物？」彼商客曰：「我今所有如是如是等物。」彼使報言：「如是之物，我等庫藏皆屬圓滿。」商客答曰：「隨汝庫藏物之多少，我今此物，先已賣訖。」彼使問曰：「先賣與誰？」商客答曰：「賣與圓滿。」彼使報言：「汝與圓滿，應多得直。」商客答曰：「圓滿所留定價之物，今在我所。我今設欲准彼定物以為其價總賣與汝，我今觀汝亦不能辦。」彼使問曰：「於圓滿所，先得何物？」商客答曰：「得三億兩金。」彼使答曰：「圓滿極偷兄弟之物。」作是語已，歸還入城，告商主曰：「彼之貨物，先已賣訖。」商主問曰：「彼賣與誰？」使者答曰：「賣與圓滿。」商主報言：「彼與圓滿，應多得物。」彼使答曰：「圓滿所留定價之物，准彼定物總賣與汝亦不能辦。」商主問曰：「圓滿所留，是何等物？」彼使答曰：「留三億兩金。」商主報曰：「彼應極盜兄弟之物。」時諸商主使人喚之，圓滿來已而告之言：「我等先共立制，不令獨往貨買，要令眾共作價然後分之。因何汝今輒違眾制而獨買之？」圓滿答曰：「汝共立制，因何不報我兄弟耶？汝等應當堅護其制，非預我事。」是時商主不察其理，責而罰之，徵其六十迦利沙波拏。于時圓滿未及輸錢，遂曝圓滿於炎景中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時圓滿出城遊行，聞有五百商客從海而來，安隱至此。聞已即便往商客處，問曰：「汝等今者將何貨來？」彼客答曰：「我今所將如是如是等物，今並在此。」圓滿報曰：「若干等物，其價如何？」商客答曰：「商主！汝今何須更問此之價直？應自知之。」圓滿報曰：「雖知如此，我今自買，不應自為其價；任汝作價，我當買之。」彼諸商客所有貨物，總自斷直十八億兩金，圓滿報曰：「汝今且取三億兩金，物總屬我。餘欠之金，貨了方付。」商客許之，即將王處所得三億兩金而以付之。所有財物即自封印，捨之而去。時彼城中諸商人等，遣人往問：「有何貨物？」彼商客曰：「我今所有如是如是等物。」彼使報言：「如是之物，我等庫藏皆屬圓滿。」商客答曰：「隨汝庫藏物之多少，我今此物，先已賣訖。」彼使問曰：「先賣與誰？」商客答曰：「賣與圓滿。」彼使報言：「汝與圓滿，應多得直。」商客答曰：「圓滿所留定價之物，今在我所。我今設欲准彼定物以為其價總賣與汝，我今觀汝亦不能辦。」彼使問曰：「於圓滿所，先得何物？」商客答曰：「得三億兩金。」彼使答曰：「圓滿極偷兄弟之物。」作是語已，歸還入城，告商主曰：「彼之貨物，先已賣訖。」商主問曰：「彼賣與誰？」使者答曰：「賣與圓滿。」商主報言：「彼與圓滿，應多得物。」彼使答曰：「圓滿所留定價之物，准彼定物總賣與汝亦不能辦。」商主問曰：「圓滿所留，是何等物？」彼使答曰：「留三億兩金。」商主報曰：「彼應極盜兄弟之物。」時諸商主使人喚之，圓滿來已而告之言：「我等先共立制，不令獨往貨買，要令眾共作價然後分之。因何汝今輒違眾制而獨買之？」圓滿答曰：「汝共立制，因何不報我兄弟耶？汝等應當堅護其制，非預我事。」是時商主不察其理，責而罰之，徵其六十迦利沙波拏。于時圓滿未及輸錢，遂曝圓滿於炎景中。

是時國王遣人伺察，遇見圓滿被曝日中，因以白王。王勅使人喚其商主并圓滿至，而問之曰：「汝今何故以其圓滿曝於日中？」彼商主曰：「大王當知！商主立制，要共交易，不許輒買。今者圓滿以違眾制，是故罰之。」圓滿白言：「大王！請問商主立制之日，報我知不？并喚兄不？」商主答言：「不報。」王告諸人：「圓滿善說。」遂放而去。乃至爾時輸波勒迦王須諸貨物，喚商主等，而語之言：「我今當須如是如是等物，汝今與我。」彼商主曰：「大王所須，圓滿處有。」王言：「圓滿我先有勅，施其安樂。為此今者不從彼索。汝等今者可於圓滿處求買將來。」時彼商主，遣人喚圓滿來，圓滿報曰：「我不能去。」使還報已，是諸商主集圓滿處，至其門外。時守門者報圓滿曰：「諸商主等並集門外，暫欲相見。」圓滿高慢，數日方出。商主見已，而告之曰：「大商主！我今欲求如是如是等物，幸依本價，可以與我。」圓滿報曰：「我是商主，本為求利。若依本價，豈是商主？」彼人答曰：「大商主！我今當與一倍之利，可以與我。」圓滿念言：「此諸商客並來至此，應當敬重，已得倍價，應可與之。」作此念已，尋即與之。於貨物中，但賣十五億兩金之物以還餘債，自外之物留在庫中。作是思念：「猶如晨露，豈能盈瓮？當入大海，已求珍寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時國王遣人伺察，遇見圓滿被曝日中，因以白王。王勅使人喚其商主并圓滿至，而問之曰：「汝今何故以其圓滿曝於日中？」彼商主曰：「大王當知！商主立制，要共交易，不許輒買。今者圓滿以違眾制，是故罰之。」圓滿白言：「大王！請問商主立制之日，報我知不？并喚兄不？」商主答言：「不報。」王告諸人：「圓滿善說。」遂放而去。乃至爾時輸波勒迦王須諸貨物，喚商主等，而語之言：「我今當須如是如是等物，汝今與我。」彼商主曰：「大王所須，圓滿處有。」王言：「圓滿我先有勅，施其安樂。為此今者不從彼索。汝等今者可於圓滿處求買將來。」時彼商主，遣人喚圓滿來，圓滿報曰：「我不能去。」使還報已，是諸商主集圓滿處，至其門外。時守門者報圓滿曰：「諸商主等並集門外，暫欲相見。」圓滿高慢，數日方出。商主見已，而告之曰：「大商主！我今欲求如是如是等物，幸依本價，可以與我。」圓滿報曰：「我是商主，本為求利。若依本價，豈是商主？」彼人答曰：「大商主！我今當與一倍之利，可以與我。」圓滿念言：「此諸商客並來至此，應當敬重，已得倍價，應可與之。」作此念已，尋即與之。於貨物中，但賣十五億兩金之物以還餘債，自外之物留在庫中。作是思念：「猶如晨露，豈能盈瓮？當入大海，已求珍寶。」

爾時商主圓滿即便遣人詣輸波勒迦城，擊鼓集眾而唱是言：「汝等城中諸商人等，今者當知，圓滿商主欲往大海，以求珍寶。誰欲去者，共圓滿去。所往之處，不須買道。津濟之處，不酬價直得渡大海。諸樂去者，入海之物可將來此。」如是唱已，五百商人，應入海物並將來至。時彼圓滿商主共諸商人，發吉祥願已，五百商人圍遶圓滿而入大海，多獲財寶安隱而還。如是六度入海，皆悉安隱，名稱遠聞。乃至室羅伐有諸商人，將多貨物來入輸波勒迦城。既止息已，往圓滿處而白之言：「商主！我等亦欲入於大海。」答曰：「汝等曾聞六度入海，得安穩還，更可入不？」諸人報曰：「我等遠來。仰託仁者，安隱入海。仁若不去，我豈敢裁！」時彼圓滿聞此語已，而作是念：「我今雖不求物，為利彼故，應當入海。」作是念已，即與商人共入大海。彼諸商人，晝夜常誦嗢拕南頌、諸上座頌、世羅尼頌、牟尼之頌、眾義經等，以妙音聲，清朗而誦。圓滿聞已，而問言曰：「汝等善能歌詠。」諸商答曰：「商主！此非歌詠。」圓滿問曰：「是何言辭？」商人報曰：「是佛所說。」圓滿先未曾聞有佛法名，今日得聞，身毛皆竪，深生信心。即問商人：「何者是佛？」答言：「有沙門喬答摩，從釋迦種，剃除鬚髮，被著袈裟，正信出家，捐棄國邑，處於山林，得成無上正等菩提，此名為佛。」復問彼曰：「佛於今者，住在何處？」答曰：「今在室羅伐城逝多林給孤獨園。」圓滿聞已繫念在心，與諸商人安隱而還。時兄安樂作是思念：「我弟圓滿涉海勞苦，可為取妻。」作是念已，而告之曰：「汝今意樂豪富長者、商主之家誰之子女，我於今者為汝娉之。」圓滿答言：「我今不樂取其妻也，願兄聽我出家。」其兄報曰：「我昔貧乏，何不出家？今饒財寶，豈欲出家！」圓滿答曰：「貧乏之時，不可出家。今有財物，應可出家。」其兄知彼發心決定，便許言：「定聽汝出家。」便答兄言：「入大海者，多有險難、多諸憂惱，入者極多，迴者極少，必定不應更入大海。我所得者眾多財寶，皆由福力亦不欺誑。其二、三兄所得財物，皆不清淨。若我出後，兄二弟等共兄同住，必勿應許。」如是言已，將一侍者，即往室羅伐城。至一林中，於彼而住，遣使往報給孤獨長者：「圓滿商主今在林中，欲得相見。」長者聞已，作是思惟：「圓滿商主涉海勞倦，今既陸路來此。」問使者曰：「圓滿今者將幾許物來？」使者報言：「唯我為侍，無所將來。」時彼長者復作是念：「此是大福德人，不應趣爾入城，當以象馬僕從而迎取之。」作是念已，即將象馬迎至家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時商主圓滿即便遣人詣輸波勒迦城，擊鼓集眾而唱是言：「汝等城中諸商人等，今者當知，圓滿商主欲往大海，以求珍寶。誰欲去者，共圓滿去。所往之處，不須買道。津濟之處，不酬價直得渡大海。諸樂去者，入海之物可將來此。」如是唱已，五百商人，應入海物並將來至。時彼圓滿商主共諸商人，發吉祥願已，五百商人圍遶圓滿而入大海，多獲財寶安隱而還。如是六度入海，皆悉安隱，名稱遠聞。乃至室羅伐有諸商人，將多貨物來入輸波勒迦城。既止息已，往圓滿處而白之言：「商主！我等亦欲入於大海。」答曰：「汝等曾聞六度入海，得安穩還，更可入不？」諸人報曰：「我等遠來。仰託仁者，安隱入海。仁若不去，我豈敢裁！」時彼圓滿聞此語已，而作是念：「我今雖不求物，為利彼故，應當入海。」作是念已，即與商人共入大海。彼諸商人，晝夜常誦嗢拕南頌、諸上座頌、世羅尼頌、牟尼之頌、眾義經等，以妙音聲，清朗而誦。圓滿聞已，而問言曰：「汝等善能歌詠。」諸商答曰：「商主！此非歌詠。」圓滿問曰：「是何言辭？」商人報曰：「是佛所說。」圓滿先未曾聞有佛法名，今日得聞，身毛皆竪，深生信心。即問商人：「何者是佛？」答言：「有沙門喬答摩，從釋迦種，剃除鬚髮，被著袈裟，正信出家，捐棄國邑，處於山林，得成無上正等菩提，此名為佛。」復問彼曰：「佛於今者，住在何處？」答曰：「今在室羅伐城逝多林給孤獨園。」圓滿聞已繫念在心，與諸商人安隱而還。時兄安樂作是思念：「我弟圓滿涉海勞苦，可為取妻。」作是念已，而告之曰：「汝今意樂豪富長者、商主之家誰之子女，我於今者為汝娉之。」圓滿答言：「我今不樂取其妻也，願兄聽我出家。」其兄報曰：「我昔貧乏，何不出家？今饒財寶，豈欲出家！」圓滿答曰：「貧乏之時，不可出家。今有財物，應可出家。」其兄知彼發心決定，便許言：「定聽汝出家。」便答兄言：「入大海者，多有險難、多諸憂惱，入者極多，迴者極少，必定不應更入大海。我所得者眾多財寶，皆由福力亦不欺誑。其二、三兄所得財物，皆不清淨。若我出後，兄二弟等共兄同住，必勿應許。」如是言已，將一侍者，即往室羅伐城。至一林中，於彼而住，遣使往報給孤獨長者：「圓滿商主今在林中，欲得相見。」長者聞已，作是思惟：「圓滿商主涉海勞倦，今既陸路來此。」問使者曰：「圓滿今者將幾許物來？」使者報言：「唯我為侍，無所將來。」時彼長者復作是念：「此是大福德人，不應趣爾入城，當以象馬僕從而迎取之。」作是念已，即將象馬迎至家

中，香水沐浴，設諸飲食。餅食既竟，長者問言：「商主！今者何故得來？」圓滿答曰：「長者！我今欲於如來善說法律之中，出家受戒而為苾芻。」時彼長者端身舒手歎言：「甚奇希有！佛法僧寶出現世間，仁能出家，復為希有。多饒財寶，眷屬廣大，捨而出家，更為希有。」時彼長者即共商主，親往佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中，香水沐浴，設諸飲食。餅食既竟，長者問言：「商主！今者何故得來？」圓滿答曰：「長者！我今欲於如來善說法律之中，出家受戒而為苾芻。」時彼長者端身舒手歎言：「甚奇希有！佛法僧寶出現世間，仁能出家，復為希有。多饒財寶，眷屬廣大，捨而出家，更為希有。」時彼長者即共商主，親往佛所。

爾時世尊與無量百千苾芻眾會說法，見給孤獨長者將圓滿商主來詣佛所。見已，告諸苾芻：「此給孤獨長者將無價寶以奉於我，於佛法中度眾生寶，無過此也。」給孤獨長者與圓滿商主，頂禮世尊足已，退坐一面，而白佛言：「此是圓滿商主，樂欲善說法中出家，得受近圓，成苾芻性。唯願世尊令其出家，受於學處。」世尊爾時默然許之。是時世尊告圓滿商主：「善來苾芻！汝應修行梵行。」世尊言已，圓滿即時鬚髮自落，猶如七日先剃髮者，僧伽低衣自然著身，執持瓶鉢，威儀具足，如百歲苾芻無異。爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與無量百千苾芻眾會說法，見給孤獨長者將圓滿商主來詣佛所。見已，告諸苾芻：「此給孤獨長者將無價寶以奉於我，於佛法中度眾生寶，無過此也。」給孤獨長者與圓滿商主，頂禮世尊足已，退坐一面，而白佛言：「此是圓滿商主，樂欲善說法中出家，得受近圓，成苾芻性。唯願世尊令其出家，受於學處。」世尊爾時默然許之。是時世尊告圓滿商主：「善來苾芻！汝應修行梵行。」世尊言已，圓滿即時鬚髮自落，猶如七日先剃髮者，僧伽低衣自然著身，執持瓶鉢，威儀具足，如百歲苾芻無異。爾時世尊而說頌曰：

「世尊命善來， 髮落衣鉢具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊命善來， 髮落衣鉢具；

諸根咸寂定， 隨念意皆成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根咸寂定， 隨念意皆成。」

爾時具壽圓滿頂禮佛足，退坐一面，白佛言：「唯願世尊為我善說法要，令我從佛聞其法要，使我獨住於寂靜處不復放逸，一心懃修得安隱住。是故我今捨除家室，正信出家，剃除鬚髮，被服袈裟，修其梵行，於現法中，證獲通智。我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」作是語已，世尊告曰：「善哉！善哉！如汝所請，得聞法要，乃至不受後有。是故圓滿！汝當諦聽，善思念之！我為汝說。既有眼識，了知於色，可愛光彩，是悅意事，與欲相應，令人愛著。如是諸欲，苾芻見已，便起樂欲，讚歎愛著，由此便生喜愛之心；有喜愛已，即起貪心；由貪心故，與欲和合。由喜貪相應故，遠離涅槃。圓滿！既有耳識，了知於聲；鼻識知香、舌識知味、身識知觸、心識知法，可愛光彩，廣說如上，乃至遠離涅槃。圓滿！有眼了知於色，可愛光彩，是悅意事等。如前說者，能不染著，即近涅槃。此要略法，我為汝說。汝今意樂欲何所住？」圓滿答曰：「我今聞佛要略法義，樂欲於彼輸那鉢羅得伽國而住。」佛告圓滿：「住彼國人，多懷暴惡，兇麁獷戾，嗔恚惡罵。若彼人等於汝惡罵，嗔恚兇麁，於眾人中陵辱誹謗，如此之事，汝意云何？」圓滿答曰：「若彼罵時，乃至誹謗，我當作如是意：『將彼人等並為賢善，不以杖木瓦石拳脚等而打於我。』」佛告圓滿：「彼國人等，極甚暴惡，兇麁獷戾，惡毒嗔恚。若當以木石等而打汝者，於意云何？」圓滿答曰：「世尊！若彼國人，以木石手等來打我時，當作是念：『彼國人等極大賢善，不以刀劍而害於我。』」佛復告圓滿曰：「其國人等，極懷惡毒，兇暴獷戾。若以刀劍木石而害汝者，汝意云何？」圓滿答曰：「我當作如是意：『彼諸人等極大賢善，雖以刀劍而害於我，不斷我命。』」佛復告圓滿曰：「其國人等，甚懷惡毒，兇麁獷戾。若盡汝命，意復如何？」圓滿答曰：「彼人若斷我命時，當如是念：『有佛聲聞弟子，尚厭報身受諸苦惱，心懷慚耻，以其刀毒及以方便而自斷命。彼國之人能斷我命，極為賢善，乃能令我離此穢身，自不勞苦。』」爾時佛告圓滿：「善哉！善哉！汝今乃能成就意樂柔和忍順，得住彼國。應當往彼，汝當度苦，亦應度他；汝當速得解脫，亦應解脫於人；汝當得安隱，應亦安隱於人；當得涅槃，應令他得涅槃。」然具壽圓滿聞佛說已，甚大歡喜，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽圓滿頂禮佛足，退坐一面，白佛言：「唯願世尊為我善說法要，令我從佛聞其法要，使我獨住於寂靜處不復放逸，一心懃修得安隱住。是故我今捨除家室，正信出家，剃除鬚髮，被服袈裟，修其梵行，於現法中，證獲通智。我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」作是語已，世尊告曰：「善哉！善哉！如汝所請，得聞法要，乃至不受後有。是故圓滿！汝當諦聽，善思念之！我為汝說。既有眼識，了知於色，可愛光彩，是悅意事，與欲相應，令人愛著。如是諸欲，苾芻見已，便起樂欲，讚歎愛著，由此便生喜愛之心；有喜愛已，即起貪心；由貪心故，與欲和合。由喜貪相應故，遠離涅槃。圓滿！既有耳識，了知於聲；鼻識知香、舌識知味、身識知觸、心識知法，可愛光彩，廣說如上，乃至遠離涅槃。圓滿！有眼了知於色，可愛光彩，是悅意事等。如前說者，能不染著，即近涅槃。此要略法，我為汝說。汝今意樂欲何所住？」圓滿答曰：「我今聞佛要略法義，樂欲於彼輸那鉢羅得伽國而住。」佛告圓滿：「住彼國人，多懷暴惡，兇麁獷戾，嗔恚惡罵。若彼人等於汝惡罵，嗔恚兇麁，於眾人中陵辱誹謗，如此之事，汝意云何？」圓滿答曰：「若彼罵時，乃至誹謗，我當作如是意：『將彼人等並為賢善，不以杖木瓦石拳脚等而打於我。』」佛告圓滿：「彼國人等，極甚暴惡，兇麁獷戾，惡毒嗔恚。若當以木石等而打汝者，於意云何？」圓滿答曰：「世尊！若彼國人，以木石手等來打我時，當作是念：『彼國人等極大賢善，不以刀劍而害於我。』」佛復告圓滿曰：「其國人等，極懷惡毒，兇暴獷戾。若以刀劍木石而害汝者，汝意云何？」圓滿答曰：「我當作如是意：『彼諸人等極大賢善，雖以刀劍而害於我，不斷我命。』」佛復告圓滿曰：「其國人等，甚懷惡毒，兇麁獷戾。若盡汝命，意復如何？」圓滿答曰：「彼人若斷我命時，當如是念：『有佛聲聞弟子，尚厭報身受諸苦惱，心懷慚耻，以其刀毒及以方便而自斷命。彼國之人能斷我命，極為賢善，乃能令我離此穢身，自不勞苦。』」爾時佛告圓滿：「善哉！善哉！汝今乃能成就意樂柔和忍順，得住彼國。應當往彼，汝當度苦，亦應度他；汝當速得解脫，亦應解脫於人；汝當得安隱，應亦安隱於人；當得涅槃，應令他得涅槃。」然具壽圓滿聞佛說已，甚大歡喜，禮佛而去。

爾時具壽圓滿於逝多林給孤獨園止宿而住，於晨朝時著衣持鉢入城乞食。飯食訖，攝持臥具，捨之而去，執持衣鉢，往詣輸那鉢羅得伽國。人間遊行至於城外，而便止宿，於晨朝時，著衣持鉢入城乞食。逢一獵師，手持弓箭，而欲出城，肆行遊獵。見圓滿已，作如是言：「我今欲行遊獵，見禿沙門，甚不吉祥。」便即張弓，向圓滿處，急行欲射。圓滿見已，便即褰衣，開示其腹，而報之言：「賢首！可射其腹。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽圓滿於逝多林給孤獨園止宿而住，於晨朝時著衣持鉢入城乞食。飯食訖，攝持臥具，捨之而去，執持衣鉢，往詣輸那鉢羅得伽國。人間遊行至於城外，而便止宿，於晨朝時，著衣持鉢入城乞食。逢一獵師，手持弓箭，而欲出城，肆行遊獵。見圓滿已，作如是言：「我今欲行遊獵，見禿沙門，甚不吉祥。」便即張弓，向圓滿處，急行欲射。圓滿見已，便即褰衣，開示其腹，而報之言：「賢首！可射其腹。」即說頌曰：

「飛鳥在空鹿處林， 為求飲食被羅弶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飛鳥在空鹿處林， 為求飲食被羅弶；

諸有鬪戰執刀劍， 共相斬伐致滅亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有鬪戰執刀劍， 共相斬伐致滅亡。

餓鬼飢渴苦所逼， 求食鐵丸及洋銅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼飢渴苦所逼， 求食鐵丸及洋銅；

我從久遠由此腹， 為許輪迴受諸苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從久遠由此腹， 為許輪迴受諸苦。」

時彼獵師作如是念：「此出家人，修習忍辱，今已成就，我豈當害如此人耶？」即生信心。于時具壽圓滿為說妙法，遂令歸依三寶，受五學處。當此之時，別有五百男子為鄔波索迦、五百女人為鄔波斯迦，於彼城中，造五百毘訶羅，并給無量繩床、木床、大小臥具。圓滿即於彼住，三月夏安居。三月滿已，於此身中斷諸煩惱，證阿羅漢果，三明六通，具八解脫，得如實知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙，如手撝空，刀割香塗愛憎平等，觀金與土等無有異，於諸名利無不棄捨，釋梵諸天悉皆恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼獵師作如是念：「此出家人，修習忍辱，今已成就，我豈當害如此人耶？」即生信心。于時具壽圓滿為說妙法，遂令歸依三寶，受五學處。當此之時，別有五百男子為鄔波索迦、五百女人為鄔波斯迦，於彼城中，造五百毘訶羅，并給無量繩床、木床、大小臥具。圓滿即於彼住，三月夏安居。三月滿已，於此身中斷諸煩惱，證阿羅漢果，三明六通，具八解脫，得如實知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙，如手撝空，刀割香塗愛憎平等，觀金與土等無有異，於諸名利無不棄捨，釋梵諸天悉皆恭敬。

乃至異時，大兄木耳璫婆羅門，先有弟兩人，受用資財並皆散盡。時彼二弟詣兄白曰：「彼無相者，真是寒窮。今於我家，已出離去。我等兄弟，宜復同居，和合而住。」時木耳璫問其弟曰：「誰是無相？」二弟答曰：「彼圓滿是。」兄又報曰：「此是勝德，如何無相？然於我家，是勝相出，非是寒窮無相也。」于時二弟復白兄曰：「從彼圓滿有相無相，今既去已，我但和合，一處而住。」兄又報曰：「汝所獲財，悉皆非法。我所得財，並是如法，然我不共汝等同居。」二弟又曰：「由彼婢子入於大海，往來經求獲得財寶，皆將與兄。兄得他財，遂生讚歎，毀辱我等。兄有何力，能入大海，求覓珍財？」兄聞弟語，便生恚慢，復作是念：「我今更去入大海中。」即乘大船，往趣寶所，暴風卒至，飄其船舶到一洲所，於其山上皆是牛頭栴檀。時諸商人更相謂曰：「我等昔聞牛頭栴檀，今始得見，是妙水精大自在藥叉之所守護。于時藥叉不在，仁可齋心急須斬伐。」時以五百具斧，一時斫截。時有藥叉名曰作喜，見商人等以將諸斧斬伐其林。時彼見已，即往大自在藥叉處報言：「神主！栴檀林中，有五百人斬伐其樹。仁可知之。」時大藥叉眾事了已，遂懷忿怒，以其神力放大猛風，身亦隨去至彼洲所。于時船師見其風至，告船人曰：「君等當知，昔聞黑風，今此風是，實難遭遇，須作思惟，善為方便。」彼商人等聞已怖懼，身毛皆竪，各念本所事天，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至異時，大兄木耳璫婆羅門，先有弟兩人，受用資財並皆散盡。時彼二弟詣兄白曰：「彼無相者，真是寒窮。今於我家，已出離去。我等兄弟，宜復同居，和合而住。」時木耳璫問其弟曰：「誰是無相？」二弟答曰：「彼圓滿是。」兄又報曰：「此是勝德，如何無相？然於我家，是勝相出，非是寒窮無相也。」于時二弟復白兄曰：「從彼圓滿有相無相，今既去已，我但和合，一處而住。」兄又報曰：「汝所獲財，悉皆非法。我所得財，並是如法，然我不共汝等同居。」二弟又曰：「由彼婢子入於大海，往來經求獲得財寶，皆將與兄。兄得他財，遂生讚歎，毀辱我等。兄有何力，能入大海，求覓珍財？」兄聞弟語，便生恚慢，復作是念：「我今更去入大海中。」即乘大船，往趣寶所，暴風卒至，飄其船舶到一洲所，於其山上皆是牛頭栴檀。時諸商人更相謂曰：「我等昔聞牛頭栴檀，今始得見，是妙水精大自在藥叉之所守護。于時藥叉不在，仁可齋心急須斬伐。」時以五百具斧，一時斫截。時有藥叉名曰作喜，見商人等以將諸斧斬伐其林。時彼見已，即往大自在藥叉處報言：「神主！栴檀林中，有五百人斬伐其樹。仁可知之。」時大藥叉眾事了已，遂懷忿怒，以其神力放大猛風，身亦隨去至彼洲所。于時船師見其風至，告船人曰：「君等當知，昔聞黑風，今此風是，實難遭遇，須作思惟，善為方便。」彼商人等聞已怖懼，身毛皆竪，各念本所事天，而說頌言：

「自在水風神， 帝釋天仙等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在水風神， 帝釋天仙等；

龍王藥叉眾， 阿素洛等神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王藥叉眾， 阿素洛等神。

我今遭此厄， 唯願彼諸尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今遭此厄， 唯願彼諸尊；

極為大恐怖， 救我此危厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極為大恐怖， 救我此危厄。

或別求帝釋、 或禮大梵天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或別求帝釋、 或禮大梵天、

自在地樹神， 諸能救護者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在地樹神， 諸能救護者，

我今遭鬼風， 唯願見救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今遭鬼風， 唯願見救護。」

時彼木璫默然而住，不念天神。時商主等而問之言：「我等極遭厄難，苦將逼切，何故默然而住？」答曰：「我弟昔云：『入大海者，皆極勞苦，多諸過患。由貪醉故，入海者多，得還者少，必勿入海。』我違弟語入於大海，今遭此厄，當何所作？」諸商人曰：「汝弟是何人也？」答曰：「即圓滿是。」商人曰：「彼圓滿聖者，是大福德之人，汝等當歸依彼。」時商人等皆一心同聲：「南無聖者圓滿！南無聖者圓滿！」時有天女，先於具壽圓滿處起信敬心，見彼商人齋意迴向，詣圓滿處，到已白言：「聖者！仁之大兄極受苦惱，應當存念。」圓滿聞此語已，便生憶念，入如是定。由定力故，從輸那鉢羅得伽人間隱沒，即至海中，於大兄船檣竿上坐。是時黑風便即迴去，如蘇迷盧之所障蔽。時大自在藥叉即作是念：「昔來所有船舶，皆被黑風所漂，破壞滅沒。今此黑風何故却迴，如蘇迷盧遮截，不能損壞？」時彼藥叉處處觀察，遂見具壽圓滿於船檣竿之上結跏趺坐。藥叉見已，便即告曰：「聖者圓滿！何故惱我？」圓滿報曰：「上首！我何惱汝？若我不獲諸功德者，必殞我兄，空留其名。」大自在藥叉告曰：「聖者！此牛頭栴檀林，我為金輪聖王守護。」圓滿報曰：「上首！汝意云何，佛與輪王孰為尊貴？」藥叉問曰：「聖者！世尊今可出世耶？」圓滿答曰：「今已出世。」藥叉報曰：「若如是者，船舶未滿，當任重載。」時彼商人先被恐怖，命將欲盡，今聞此語，忽然穌息。彼商人等既得安穩，遂於圓滿聖者起尊重心。其商人等即取牛頭栴檀滿船而去，至輸那鉢羅得伽城。到已，圓滿白兄曰：「若遭海難，稱其名號，由彼念力安穩還者，其所得物皆合屬彼。兄今可取雜寶物等與諸商人。我今以此牛頭栴檀為佛造作栴檀精舍。」彼兄便即取其寶物，分與商人。其牛頭栴檀，圓滿欲為佛建立精舍，即召集巧工平論價直：「汝等工匠，為日取錢五百，為欲日取牛頭栴檀末一撮耶？」巧工答曰：「我等願欲日取一撮牛頭栴檀香末。」平議既定，即便起造，不經多日，精舍成就。付工匠已，餘殘檀札及以碎末，相和研已用塗精舍。其圓滿兄弟，先相嫌恨，皆令和順，便作是言：「今可奉請如來及諸弟子。」兄等問曰：「圓滿聖者！如來世尊今在何處？」聖者答言：「在室羅伐城。」又問：「此城為近遠耶？」圓滿答曰：「可百餘里。」兄等報曰：「我等且欲見本國王啟請，聽不？」聖者報曰：「任意諮問。」時彼兄等往至王所，白言：「大王！我等今欲請佛及僧而設供養，願王聽許，助我營辦。」王言：「隨意當作，助汝辦供。」是時圓滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼木璫默然而住，不念天神。時商主等而問之言：「我等極遭厄難，苦將逼切，何故默然而住？」答曰：「我弟昔云：『入大海者，皆極勞苦，多諸過患。由貪醉故，入海者多，得還者少，必勿入海。』我違弟語入於大海，今遭此厄，當何所作？」諸商人曰：「汝弟是何人也？」答曰：「即圓滿是。」商人曰：「彼圓滿聖者，是大福德之人，汝等當歸依彼。」時商人等皆一心同聲：「南無聖者圓滿！南無聖者圓滿！」時有天女，先於具壽圓滿處起信敬心，見彼商人齋意迴向，詣圓滿處，到已白言：「聖者！仁之大兄極受苦惱，應當存念。」圓滿聞此語已，便生憶念，入如是定。由定力故，從輸那鉢羅得伽人間隱沒，即至海中，於大兄船檣竿上坐。是時黑風便即迴去，如蘇迷盧之所障蔽。時大自在藥叉即作是念：「昔來所有船舶，皆被黑風所漂，破壞滅沒。今此黑風何故却迴，如蘇迷盧遮截，不能損壞？」時彼藥叉處處觀察，遂見具壽圓滿於船檣竿之上結跏趺坐。藥叉見已，便即告曰：「聖者圓滿！何故惱我？」圓滿報曰：「上首！我何惱汝？若我不獲諸功德者，必殞我兄，空留其名。」大自在藥叉告曰：「聖者！此牛頭栴檀林，我為金輪聖王守護。」圓滿報曰：「上首！汝意云何，佛與輪王孰為尊貴？」藥叉問曰：「聖者！世尊今可出世耶？」圓滿答曰：「今已出世。」藥叉報曰：「若如是者，船舶未滿，當任重載。」時彼商人先被恐怖，命將欲盡，今聞此語，忽然穌息。彼商人等既得安穩，遂於圓滿聖者起尊重心。其商人等即取牛頭栴檀滿船而去，至輸那鉢羅得伽城。到已，圓滿白兄曰：「若遭海難，稱其名號，由彼念力安穩還者，其所得物皆合屬彼。兄今可取雜寶物等與諸商人。我今以此牛頭栴檀為佛造作栴檀精舍。」彼兄便即取其寶物，分與商人。其牛頭栴檀，圓滿欲為佛建立精舍，即召集巧工平論價直：「汝等工匠，為日取錢五百，為欲日取牛頭栴檀末一撮耶？」巧工答曰：「我等願欲日取一撮牛頭栴檀香末。」平議既定，即便起造，不經多日，精舍成就。付工匠已，餘殘檀札及以碎末，相和研已用塗精舍。其圓滿兄弟，先相嫌恨，皆令和順，便作是言：「今可奉請如來及諸弟子。」兄等問曰：「圓滿聖者！如來世尊今在何處？」聖者答言：「在室羅伐城。」又問：「此城為近遠耶？」圓滿答曰：「可百餘里。」兄等報曰：「我等且欲見本國王啟請，聽不？」聖者報曰：「任意諮問。」時彼兄等往至王所，白言：「大王！我等今欲請佛及僧而設供養，願王聽許，助我營辦。」王言：「隨意當作，助汝辦供。」是時圓滿

昇高樓上，雙膝著地，遙望逝多林園燒香散花，以金瓶水而作潔淨，遙申啟請而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇高樓上，雙膝著地，遙望逝多林園燒香散花，以金瓶水而作潔淨，遙申啟請而說頌言：

「淨戒妙智慧， 能知歸命者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨戒妙智慧， 能知歸命者；

善鑒無依護， 願受我微請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善鑒無依護， 願受我微請。」

說是頌已，由佛神力，其所散花合成一蓋，直至逝多林所，在虛空中住佛頂上。其所燒香，由佛神力，於虛空中如雲重合。金瓶注水，由佛神力，如吠琉璃棒。具壽阿難陀見此祥瑞，合掌恭敬而白佛言：「今此祥瑞，必應請佛及苾芻僧。我今不知從何處來？」佛言：「阿難陀！從輸波勒城來。」又白佛言：「彼城去此近遠？」佛言：「可百餘里，汝往將籌，告諸苾芻：『明日若能受彼輸波勒迦城圓滿請者，當受此籌。』」阿難陀答言：「如是世尊。」即便取籌，於佛前而立，以次行之，佛自取籌，及諸長老苾芻亦受籌已。爾時具壽盆枕圓滿長老亦在其中，欲取其籌。時阿難陀為圓滿而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是頌已，由佛神力，其所散花合成一蓋，直至逝多林所，在虛空中住佛頂上。其所燒香，由佛神力，於虛空中如雲重合。金瓶注水，由佛神力，如吠琉璃棒。具壽阿難陀見此祥瑞，合掌恭敬而白佛言：「今此祥瑞，必應請佛及苾芻僧。我今不知從何處來？」佛言：「阿難陀！從輸波勒城來。」又白佛言：「彼城去此近遠？」佛言：「可百餘里，汝往將籌，告諸苾芻：『明日若能受彼輸波勒迦城圓滿請者，當受此籌。』」阿難陀答言：「如是世尊。」即便取籌，於佛前而立，以次行之，佛自取籌，及諸長老苾芻亦受籌已。爾時具壽盆枕圓滿長老亦在其中，欲取其籌。時阿難陀為圓滿而說頌曰：

「具壽汝當知， 今非薩羅主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽汝當知， 今非薩羅主，

亦非蘇達家， 及鹿母夫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非蘇達家， 及鹿母夫人，

而設於飲食。 從此百餘里， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而設於飲食。 從此百餘里，

輸波勒迦城， 得通者當往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸波勒迦城， 得通者當往，

汝應默然住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應默然住。」

時彼長老圓滿有大智慧，不修神通，而作是念：「我雖斷諸煩惱，不修神通，同諸外道所有神通。」作是念已，即便發大精進，獲得神通。時阿難陀行籌至第三長老，未受籌頃，時彼盆枕圓滿以神通力引手取籌，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長老圓滿有大智慧，不修神通，而作是念：「我雖斷諸煩惱，不修神通，同諸外道所有神通。」作是念已，即便發大精進，獲得神通。時阿難陀行籌至第三長老，未受籌頃，時彼盆枕圓滿以神通力引手取籌，而說頌曰：

「不以顏貌獲神通， 亦匪多聞及詞辯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以顏貌獲神通， 亦匪多聞及詞辯；

但由寂靜戒慧力， 身雖老病亦能證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但由寂靜戒慧力， 身雖老病亦能證。」

是時世尊，告諸苾芻曰：「此盆枕圓滿，於我苾芻聲聞眾中，最為上首，能以神通受籌，莫過此也，應可先與。所謂上座盆枕圓滿，因行籌次，便證六通。」是時佛告具壽阿難陀曰：「汝可宜應告諸苾芻：『我先有說，汝等諸苾芻，所作善事，應可覆藏；所作惡事，應可發露。今彼城中多有諸外道輩，是故汝等，應現神通往詣彼城，受圓滿食。』」阿難陀白佛言：「如是。世尊！」既受教已，告諸苾芻言：「世尊有教，我先令諸苾芻所有善事，應當覆藏；所有惡事，應當發露。今彼城中，多諸外道，是故汝等，往彼城內，應現神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，告諸苾芻曰：「此盆枕圓滿，於我苾芻聲聞眾中，最為上首，能以神通受籌，莫過此也，應可先與。所謂上座盆枕圓滿，因行籌次，便證六通。」是時佛告具壽阿難陀曰：「汝可宜應告諸苾芻：『我先有說，汝等諸苾芻，所作善事，應可覆藏；所作惡事，應可發露。今彼城中多有諸外道輩，是故汝等，應現神通往詣彼城，受圓滿食。』」阿難陀白佛言：「如是。世尊！」既受教已，告諸苾芻言：「世尊有教，我先令諸苾芻所有善事，應當覆藏；所有惡事，應當發露。今彼城中，多諸外道，是故汝等，往彼城內，應現神通。」

時彼國王，於其城內掃除糞穢，以栴檀香水而以灑地，於寶香爐燒諸妙香，懸諸幡蓋，散諸色花，周匝莊嚴廁飾其城。於其城中有十八門，其王有十七子，一一門外嚴諸供具。王及群臣在於大門，列諸騎從，以待世尊。其十七子，於餘小門，以待世尊。時彼圓滿、木璫、鉛璫亦在門外，乃至佛令差五授事，以神通力先到其舍。何者為五？一者知其菜事、二者知其器物、三者知其食草、四者知其淨水、五者知其熟食。王見五人從空而至，問圓滿曰：「此是世尊以不？」圓滿報曰：「此是五授事人，來此撿挍。所謂知菜等乃至熟食。世尊未至，先現種種無量神通。諸長老等，亦皆未至。」王復問曰：「聖者圓滿！世尊何故未來？」答曰：「且令撿挍者來，世尊後至。」爾時有別鄔波索迦，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼國王，於其城內掃除糞穢，以栴檀香水而以灑地，於寶香爐燒諸妙香，懸諸幡蓋，散諸色花，周匝莊嚴廁飾其城。於其城中有十八門，其王有十七子，一一門外嚴諸供具。王及群臣在於大門，列諸騎從，以待世尊。其十七子，於餘小門，以待世尊。時彼圓滿、木璫、鉛璫亦在門外，乃至佛令差五授事，以神通力先到其舍。何者為五？一者知其菜事、二者知其器物、三者知其食草、四者知其淨水、五者知其熟食。王見五人從空而至，問圓滿曰：「此是世尊以不？」圓滿報曰：「此是五授事人，來此撿挍。所謂知菜等乃至熟食。世尊未至，先現種種無量神通。諸長老等，亦皆未至。」王復問曰：「聖者圓滿！世尊何故未來？」答曰：「且令撿挍者來，世尊後至。」爾時有別鄔波索迦，而說頌曰：

「師子虎象及龍牛， 以諸寶物嚴其坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子虎象及龍牛， 以諸寶物嚴其坐；

或有寶帳及寶山， 寶樹妙車皆雜飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有寶帳及寶山， 寶樹妙車皆雜飾。

或有乘雲在空裏， 放大光彩為莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有乘雲在空裏， 放大光彩為莊嚴；

以神通力處虛空， 歡喜而來此城邑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以神通力處虛空， 歡喜而來此城邑。

或有從地而涌出， 或有從空而入地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有從地而涌出， 或有從空而入地；

或涌空中默然坐， 觀此神變不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或涌空中默然坐， 觀此神變不思議。」

爾時世尊於其戶外洗兩足已，還入本房敷設床座，端身正念跏趺而坐，舉足按地。是時大地六種振動，所謂動、遍動、等遍動，乃至擊、遍擊、等遍擊，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。時彼國王問圓滿曰：「聖者！此是何相？」圓滿報曰：「此是世尊於本房中以足按地，因此大地六種振動。」是時如來放金色光，由此光明照於大地皆如鎔金。王復見此希有之相，心生喜悅，問圓滿曰：「聖者！此為何事？」圓滿報曰：「此是如來放金色光，由此大地皆作金色。」爾時世尊既自調伏，調伏圍遶；既自寂靜，寂靜圍遶等，乃至廣說。與五百阿羅漢往輸波勒迦城。時彼逝多林中，天女手持薄拘羅樹枝，隨逐世尊，在於背後以蔭佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於其戶外洗兩足已，還入本房敷設床座，端身正念跏趺而坐，舉足按地。是時大地六種振動，所謂動、遍動、等遍動，乃至擊、遍擊、等遍擊，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。時彼國王問圓滿曰：「聖者！此是何相？」圓滿報曰：「此是世尊於本房中以足按地，因此大地六種振動。」是時如來放金色光，由此光明照於大地皆如鎔金。王復見此希有之相，心生喜悅，問圓滿曰：「聖者！此為何事？」圓滿報曰：「此是如來放金色光，由此大地皆作金色。」爾時世尊既自調伏，調伏圍遶；既自寂靜，寂靜圍遶等，乃至廣說。與五百阿羅漢往輸波勒迦城。時彼逝多林中，天女手持薄拘羅樹枝，隨逐世尊，在於背後以蔭佛上。

爾時世尊知彼天女隨眠根性意樂，隨其所樂，為說聖諦法，令彼天女得聞法已，金剛智杵摧壞二十種薩迦耶見煩惱山峯，即時證得預流果。乃至後時，有別異處五百鄔波斯迦，遙見世尊，以三十二相八十種隨形好，威光晃耀用莊嚴身，亦如千日光明並照，端正殊妙猶如寶山。時彼鄔波斯迦見世尊已，甚大歡喜，譬若有人十二年中勤修禪定，心生喜悅；應度眾生，見佛世尊，心生歡喜，倍劇於彼。亦如有人無子得子、貧人得寶、凡人得王，身心歡悅；樂善根者，初見佛時，心生歡喜，亦倍於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼天女隨眠根性意樂，隨其所樂，為說聖諦法，令彼天女得聞法已，金剛智杵摧壞二十種薩迦耶見煩惱山峯，即時證得預流果。乃至後時，有別異處五百鄔波斯迦，遙見世尊，以三十二相八十種隨形好，威光晃耀用莊嚴身，亦如千日光明並照，端正殊妙猶如寶山。時彼鄔波斯迦見世尊已，甚大歡喜，譬若有人十二年中勤修禪定，心生喜悅；應度眾生，見佛世尊，心生歡喜，倍劇於彼。亦如有人無子得子、貧人得寶、凡人得王，身心歡悅；樂善根者，初見佛時，心生歡喜，亦倍於彼。

爾時世尊知彼鄔波斯迦調伏時至，世尊即於苾芻眾中，敷座而坐。時鄔波斯迦來詣佛所，頂禮雙足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼鄔波斯迦調伏時至，世尊即於苾芻眾中，敷座而坐。時鄔波斯迦來詣佛所，頂禮雙足，退坐一面。

爾時世尊知彼隨眠根性意樂已，為彼說四聖諦法，令彼鄔波斯迦得聞法已，以金剛智杵摧壞二十種薩迦耶見煩惱山峯，即便證得預流果，見四諦理。時鄔波斯迦既得果已，咸作是言：「此皆是我世尊威力，令我獲得無上道果見聖諦理。此之因緣，非我父母，及以眷屬國王、大臣、人天、沙門、婆羅門等之所能作。復能令我枯竭血海，摧壞骨山，關閉惡趣，開其善趣，及涅槃門，建立天人，得超生死。我等今者歸佛法僧，受五支學，為鄔波斯迦。」作是言已，從座而起，向佛合掌，頂禮佛足，白言：「世尊！我等今時修何事業而為供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼隨眠根性意樂已，為彼說四聖諦法，令彼鄔波斯迦得聞法已，以金剛智杵摧壞二十種薩迦耶見煩惱山峯，即便證得預流果，見四諦理。時鄔波斯迦既得果已，咸作是言：「此皆是我世尊威力，令我獲得無上道果見聖諦理。此之因緣，非我父母，及以眷屬國王、大臣、人天、沙門、婆羅門等之所能作。復能令我枯竭血海，摧壞骨山，關閉惡趣，開其善趣，及涅槃門，建立天人，得超生死。我等今者歸佛法僧，受五支學，為鄔波斯迦。」作是言已，從座而起，向佛合掌，頂禮佛足，白言：「世尊！我等今時修何事業而為供養？」

爾時世尊以神變力持佛髮爪與鄔波斯迦，彼得髮爪，便立窣堵波。時彼逝多林天神，便以百枝傘插窣堵波中，白言：「世尊！我常供養此塔。」作是言已，便依塔住。時諸人等號為宅神塔，或呼為薄拘羅樹中心柱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神變力持佛髮爪與鄔波斯迦，彼得髮爪，便立窣堵波。時彼逝多林天神，便以百枝傘插窣堵波中，白言：「世尊！我常供養此塔。」作是言已，便依塔住。時諸人等號為宅神塔，或呼為薄拘羅樹中心柱。