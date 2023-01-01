根本說一切有部毘奈耶藥事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第一

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

初攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初攝頌曰：

開許用諸藥、 膏油治疥病、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開許用諸藥、 膏油治疥病、

眼藥及風癎、 畢隣婆蹉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼藥及風癎、 畢隣婆蹉等。

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻秋時染疾，身體痿黃，羸瘦憔悴，困苦無力。世尊見已，知而故問阿難陀曰：「何故諸苾芻，身體痿黃，羸瘦無力？」阿難陀白佛言：「大德！諸苾芻等，既侵秋節遂染諸病，身體痿黃，羸瘦無力。」佛告阿難陀：「由是病苦，我今聽諸苾芻服食雜藥。」如是世尊既聽服藥，時諸苾芻遂於時服、非時不服，身體尚衰，羸瘦無力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻秋時染疾，身體痿黃，羸瘦憔悴，困苦無力。世尊見已，知而故問阿難陀曰：「何故諸苾芻，身體痿黃，羸瘦無力？」阿難陀白佛言：「大德！諸苾芻等，既侵秋節遂染諸病，身體痿黃，羸瘦無力。」佛告阿難陀：「由是病苦，我今聽諸苾芻服食雜藥。」如是世尊既聽服藥，時諸苾芻遂於時服、非時不服，身體尚衰，羸瘦無力。

爾時世尊知而故問阿難陀曰：「我已聽諸苾芻服食諸藥，然此苾芻猶故羸瘦？」阿難陀白佛言：「世尊聽諸苾芻服食諸藥，此諸苾芻並於時服、非時不服，所以身體痿黃，羸瘦無力。」爾時佛告阿難陀：「我今為諸苾芻，開四種藥：一、時藥；二、更藥；三、七日藥；四、盡壽藥。言時藥者：一、麨；二、餅；三、麥豆餅；四、肉；五、飯。此並時中合食，故名時藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知而故問阿難陀曰：「我已聽諸苾芻服食諸藥，然此苾芻猶故羸瘦？」阿難陀白佛言：「世尊聽諸苾芻服食諸藥，此諸苾芻並於時服、非時不服，所以身體痿黃，羸瘦無力。」爾時佛告阿難陀：「我今為諸苾芻，開四種藥：一、時藥；二、更藥；三、七日藥；四、盡壽藥。言時藥者：一、麨；二、餅；三、麥豆餅；四、肉；五、飯。此並時中合食，故名時藥。

「言更藥者，謂八種漿。云何為八？一、招者漿(西方樹名，亦名顛咀梨。角同皂莢，其味如梅，角寬一兩指，長三四寸，時人鎮食)；二、毛者漿(即芭蕉子，以少胡椒粖安在果上，手極捼之，皆變成水)；三、孤洛迦漿(狀如酸棗，其味一種，唯有此棗無甜者)；四、阿說他果；五、烏曇跋羅(其果大如李)；六、鉢魯灑(其果狀如蘡薁子，味亦相似)；七、篾栗墜漿(即是葡萄菓)；八、渴樹羅漿(形如小棗，甜而且澁，樹多獨立，形若椶櫚。此等諸漿，皆須淨洗手，淨濾漉，然後堪飲)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言更藥者，謂八種漿。云何為八？一、招者漿(西方樹名，亦名顛咀梨。角同皂莢，其味如梅，角寬一兩指，長三四寸，時人鎮食)；二、毛者漿(即芭蕉子，以少胡椒粖安在果上，手極捼之，皆變成水)；三、孤洛迦漿(狀如酸棗，其味一種，唯有此棗無甜者)；四、阿說他果；五、烏曇跋羅(其果大如李)；六、鉢魯灑(其果狀如蘡薁子，味亦相似)；七、篾栗墜漿(即是葡萄菓)；八、渴樹羅漿(形如小棗，甜而且澁，樹多獨立，形若椶櫚。此等諸漿，皆須淨洗手，淨濾漉，然後堪飲)。」

內攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內攝頌曰：

椰子芭蕉及酸棗、 阿說他果烏跋羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 椰子芭蕉及酸棗、 阿說他果烏跋羅、

蘡薁蒲萄渴樹羅、 是謂八種漿應識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘡薁蒲萄渴樹羅、 是謂八種漿應識。

「七日藥者：酥、油、糖蜜、石蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七日藥者：酥、油、糖蜜、石蜜。

「盡壽藥者，謂根、莖、葉、花、果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽藥者，謂根、莖、葉、花、果。

「復有五種膠藥、五種灰藥、五種鹽藥、五種澁藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五種膠藥、五種灰藥、五種鹽藥、五種澁藥。

「云何根藥？謂香附子、菖蒲、黃薑、生薑、白附子。若更有餘物，是此體例、堪為藥者，隨意當用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何根藥？謂香附子、菖蒲、黃薑、生薑、白附子。若更有餘物，是此體例、堪為藥者，隨意當用。

「莖藥者，栴檀香藥、葛栢木、天木香、不死藤、小栢，若餘體例，准前應用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莖藥者，栴檀香藥、葛栢木、天木香、不死藤、小栢，若餘體例，准前應用。

「葉藥者，三葉：謂酸菜婆奢迦葉(此方無)，絍婆(楝木是也)，高奢得枳(此方無)，及以餘類，准前應用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「葉藥者，三葉：謂酸菜婆奢迦葉(此方無)，絍婆(楝木是也)，高奢得枳(此方無)，及以餘類，准前應用。

「花藥者，謂婆舍迦花、絍婆花、陀得雞花、龍花、蓮花，更有餘類，應隨所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花藥者，謂婆舍迦花、絍婆花、陀得雞花、龍花、蓮花，更有餘類，應隨所用。

「果藥者，謂訶黎勒果、菴摩勒果、鞞醯得枳果、胡椒、蓽茇，若有餘類，准前應用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果藥者，謂訶黎勒果、菴摩勒果、鞞醯得枳果、胡椒、蓽茇，若有餘類，准前應用。

「五種黏藥者，所謂阿魏、烏糖、紫礦、黃蠟、安悉香。阿魏藥者，謂阿魏樹上出膠。烏糖者，謂娑羅樹出膠。紫礦者，樹枝上出汁。黃蠟者，謂蜜中殘出也。安悉香者，樹膠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五種黏藥者，所謂阿魏、烏糖、紫礦、黃蠟、安悉香。阿魏藥者，謂阿魏樹上出膠。烏糖者，謂娑羅樹出膠。紫礦者，樹枝上出汁。黃蠟者，謂蜜中殘出也。安悉香者，樹膠也。

「五種灰者，謂𪍿麥灰、油麻灰、𪍿麥、䴬灰、牛膝草灰、婆奢樹葉灰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五種灰者，謂𪍿麥灰、油麻灰、𪍿麥、䴬灰、牛膝草灰、婆奢樹葉灰。

「五種鹽者，謂烏鹽、赤鹽、白石鹽、種生鹽、海鹽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五種鹽者，謂烏鹽、赤鹽、白石鹽、種生鹽、海鹽。

「云何五種澁藥？謂阿摩羅木、楝木、贍部木、尸利沙木、高苫薄迦木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何五種澁藥？謂阿摩羅木、楝木、贍部木、尸利沙木、高苫薄迦木。

「此中時藥者，謂於時中服食。若更藥、七日、盡壽藥，若與時藥相和者，時中應服、非時不應服。若更藥、七日、盡壽藥，與更藥相和者，齊初更分應服，過此不應服。若七日藥與盡壽藥相和者，七日應服。若過七日，不應服。若盡壽藥，應盡壽守持而服。然此四藥相和，從強而服。若無病及病差，不應服，或捨與同梵行者。應如是守持：先洗淨手，受取其藥，對一苾芻，蹲踞執藥，作如是言：『具壽存念！我苾芻某甲，有是病緣，此盡壽藥，我今守持，為服用故。』并同梵行者，如是三說。若七日藥更藥，准此守持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中時藥者，謂於時中服食。若更藥、七日、盡壽藥，若與時藥相和者，時中應服、非時不應服。若更藥、七日、盡壽藥，與更藥相和者，齊初更分應服，過此不應服。若七日藥與盡壽藥相和者，七日應服。若過七日，不應服。若盡壽藥，應盡壽守持而服。然此四藥相和，從強而服。若無病及病差，不應服，或捨與同梵行者。應如是守持：先洗淨手，受取其藥，對一苾芻，蹲踞執藥，作如是言：『具壽存念！我苾芻某甲，有是病緣，此盡壽藥，我今守持，為服用故。』并同梵行者，如是三說。若七日藥更藥，准此守持。」

緣在室羅伐城。有一苾芻身患風疾，往醫人處，問曰：「賢首！我患風疾，為我處方。」時彼醫人白言：「聖者！宜可服有情脂，病當除差。」苾芻報曰：「賢首！我今豈合食此脂耶？」醫人報曰：「唯有斯藥，餘不能差。」時諸苾芻以此因緣具白世尊，佛言：「苾芻有病，若醫人說唯此是藥、餘不能差者，應當服脂。」時諸苾芻不知服何等脂？還問醫人，醫人報曰：「汝師既是一切智人，可往諮問，自當知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。有一苾芻身患風疾，往醫人處，問曰：「賢首！我患風疾，為我處方。」時彼醫人白言：「聖者！宜可服有情脂，病當除差。」苾芻報曰：「賢首！我今豈合食此脂耶？」醫人報曰：「唯有斯藥，餘不能差。」時諸苾芻以此因緣具白世尊，佛言：「苾芻有病，若醫人說唯此是藥、餘不能差者，應當服脂。」時諸苾芻不知服何等脂？還問醫人，醫人報曰：「汝師既是一切智人，可往諮問，自當知之。」

時諸苾芻即往問佛，佛言：「有五種脂：一者魚脂，二者江㹠脂，三者鮫魚脂，四者熊脂，五者猪脂。此等五脂，非時煮、非時漉、非時受、非時守持，不應服。時煮，非時漉、非時受、非時守持，不應服。時煮、時漉，非時受、非時守持，不應服。時煮、時漉、時受，非時守持，不應服。時煮、時漉、時受、時守持，應服。如服油法，七日服，過七日不應服。」彼病苾芻因此服脂，病遂除愈。愈已殘藥，遂便總棄。時有苾芻，復患風病，詣醫人處，問曰：「賢首！我患風疾，為我處方。」醫人報曰：「宜服脂藥。已有苾芻，服脂得差，汝應就覓。」而彼苾芻即往至前服藥苾芻所，問言：「具壽！汝先服脂，風得除差，醫人教我，亦服此脂。汝有殘脂，見惠於我。」苾芻曰：「我所殘脂，並已棄却。」告曰：「汝今不善，非所應為。」時諸苾芻即以此緣具白世尊。佛告諸苾芻：「服殘脂藥，不應總棄，要須收舉。我今當說收舉法式：若苾芻所用殘脂，若餘苾芻來從求索者，應即相與。若無人求者，當送病坊，病坊好為藏貯。若有須者，於彼處取，守持而服。不依教者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻即往問佛，佛言：「有五種脂：一者魚脂，二者江㹠脂，三者鮫魚脂，四者熊脂，五者猪脂。此等五脂，非時煮、非時漉、非時受、非時守持，不應服。時煮，非時漉、非時受、非時守持，不應服。時煮、時漉，非時受、非時守持，不應服。時煮、時漉、時受，非時守持，不應服。時煮、時漉、時受、時守持，應服。如服油法，七日服，過七日不應服。」彼病苾芻因此服脂，病遂除愈。愈已殘藥，遂便總棄。時有苾芻，復患風病，詣醫人處，問曰：「賢首！我患風疾，為我處方。」醫人報曰：「宜服脂藥。已有苾芻，服脂得差，汝應就覓。」而彼苾芻即往至前服藥苾芻所，問言：「具壽！汝先服脂，風得除差，醫人教我，亦服此脂。汝有殘脂，見惠於我。」苾芻曰：「我所殘脂，並已棄却。」告曰：「汝今不善，非所應為。」時諸苾芻即以此緣具白世尊。佛告諸苾芻：「服殘脂藥，不應總棄，要須收舉。我今當說收舉法式：若苾芻所用殘脂，若餘苾芻來從求索者，應即相與。若無人求者，當送病坊，病坊好為藏貯。若有須者，於彼處取，守持而服。不依教者，得越法罪。」

緣處同前。時有苾芻身患瘡疥，詣醫人處，問曰：「賢首！我患瘡疥，為我處方。」醫人報曰：「聖者！宜服澁藥，當得病差。」苾芻答曰：「賢首！我可是耽欲人耶？」醫人報曰：「此澁藥能治疥瘡，餘藥不差。」苾芻問曰：「當服何等澁藥？」醫人答曰：「聖者！汝師是一切智者，具知此事。」諸苾芻等往白世尊，佛言：「有五種澁藥：一者菴沒羅，二者絍婆，三者贍部，四者夜合，五者俱奢摩。苾芻應知，此等諸藥，或皮、或葉並應擣碎，水煮塗身。」塗已體更生瘡，佛告苾芻：「應作散藥。」苾芻濕擣，為作一團，不為碎粖，佛言：「不應濕擣，應曝使乾。」諸苾芻於盛日中曬藥，遂令無力，佛言：「不應於烈日中曝藥。」苾芻陰乾，藥便衣生，佛言：「可於微日中曝。」諸苾芻等，澁藥塗身即便沐浴，其藥墮落，不得藥力，佛言：「待乾手摩其藥入皮膚，然後沐浴已更塗，塗已更浴，瘡病得差。」彼病苾芻瘡既差已，所有殘藥遂便棄擲。有餘苾芻，復患瘡疥，往醫人處，告曰：「賢首！我患如是疾苦，為我處方。」醫還令塗澁藥，并更報言：「某病苾芻先亦患疥，令塗斯藥，可應就覓。」苾芻即往問言：「具壽！汝先用澁藥，我為醫人遣用澁藥。汝若有殘藥，見惠於我。」報言：「所有殘藥，我已棄擲。」苾芻報曰：「不應如此棄不收舉。」時彼苾芻以緣白佛，佛言：「用澁藥者，應知行法，所用殘藥，不應棄擲。若有餘病苾芻求者應與；若無求者，可送病坊，依法貯庫，病者應給。不依行者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有苾芻身患瘡疥，詣醫人處，問曰：「賢首！我患瘡疥，為我處方。」醫人報曰：「聖者！宜服澁藥，當得病差。」苾芻答曰：「賢首！我可是耽欲人耶？」醫人報曰：「此澁藥能治疥瘡，餘藥不差。」苾芻問曰：「當服何等澁藥？」醫人答曰：「聖者！汝師是一切智者，具知此事。」諸苾芻等往白世尊，佛言：「有五種澁藥：一者菴沒羅，二者絍婆，三者贍部，四者夜合，五者俱奢摩。苾芻應知，此等諸藥，或皮、或葉並應擣碎，水煮塗身。」塗已體更生瘡，佛告苾芻：「應作散藥。」苾芻濕擣，為作一團，不為碎粖，佛言：「不應濕擣，應曝使乾。」諸苾芻於盛日中曬藥，遂令無力，佛言：「不應於烈日中曝藥。」苾芻陰乾，藥便衣生，佛言：「可於微日中曝。」諸苾芻等，澁藥塗身即便沐浴，其藥墮落，不得藥力，佛言：「待乾手摩其藥入皮膚，然後沐浴已更塗，塗已更浴，瘡病得差。」彼病苾芻瘡既差已，所有殘藥遂便棄擲。有餘苾芻，復患瘡疥，往醫人處，告曰：「賢首！我患如是疾苦，為我處方。」醫還令塗澁藥，并更報言：「某病苾芻先亦患疥，令塗斯藥，可應就覓。」苾芻即往問言：「具壽！汝先用澁藥，我為醫人遣用澁藥。汝若有殘藥，見惠於我。」報言：「所有殘藥，我已棄擲。」苾芻報曰：「不應如此棄不收舉。」時彼苾芻以緣白佛，佛言：「用澁藥者，應知行法，所用殘藥，不應棄擲。若有餘病苾芻求者應與；若無求者，可送病坊，依法貯庫，病者應給。不依行者得越法罪。」

緣在室羅伐城，時有苾芻患眼，遂往醫人處問曰：「賢首！我今患眼，為我處方。」醫人報曰：「聖者！宜用安膳那藥，即應得差。」苾芻報曰：「我豈是愛欲之人。」醫人報曰：「聖者！此是好治眼藥，除此，餘藥不能療也。」以此因緣，時諸苾芻往白世尊。佛言：「若醫人言：『此是治眼藥，餘不能療。』者，應當用安膳那。」然彼苾芻不知用何安膳那？便問醫人，醫人報曰：「聖者！汝師具一切智，應往問之。」以斯緣故，時諸苾芻往白世尊。佛言：「有五種安膳那：一者花安膳那、二者汁安膳那、三者粖安膳那、四者丸安膳那、五者騷毘羅石安膳那。此之五種，咸能療眼。是故苾芻若患眼者，應用安膳那，方得除差。」病既差已，所有殘安膳那遂便棄却。又有苾芻，亦復患眼，同前問醫。醫令還用安膳那藥：「某甲苾芻，已曾患眼，先教用安膳那藥，可應詣彼求覓。」此病苾芻依言往問：「具壽！我今患眼，有殘安膳那不？」然此苾芻即覓殘藥不得，報言：「具壽！我之殘藥，今覓不得。」以此因緣，往白世尊。佛言：「苾芻！若有殘安膳那，不應輒棄而不收舉。其安膳那行法，我今為說安置法式。其安膳那，應置牢固處，花安膳那置於銅器中，汁藥安小合內，粖藥置在竹筒裏。後一一安置袋中，或以物裹，或於牆壁釘橛繫之。持安膳那苾芻應依法式，不依行者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城，時有苾芻患眼，遂往醫人處問曰：「賢首！我今患眼，為我處方。」醫人報曰：「聖者！宜用安膳那藥，即應得差。」苾芻報曰：「我豈是愛欲之人。」醫人報曰：「聖者！此是好治眼藥，除此，餘藥不能療也。」以此因緣，時諸苾芻往白世尊。佛言：「若醫人言：『此是治眼藥，餘不能療。』者，應當用安膳那。」然彼苾芻不知用何安膳那？便問醫人，醫人報曰：「聖者！汝師具一切智，應往問之。」以斯緣故，時諸苾芻往白世尊。佛言：「有五種安膳那：一者花安膳那、二者汁安膳那、三者粖安膳那、四者丸安膳那、五者騷毘羅石安膳那。此之五種，咸能療眼。是故苾芻若患眼者，應用安膳那，方得除差。」病既差已，所有殘安膳那遂便棄却。又有苾芻，亦復患眼，同前問醫。醫令還用安膳那藥：「某甲苾芻，已曾患眼，先教用安膳那藥，可應詣彼求覓。」此病苾芻依言往問：「具壽！我今患眼，有殘安膳那不？」然此苾芻即覓殘藥不得，報言：「具壽！我之殘藥，今覓不得。」以此因緣，往白世尊。佛言：「苾芻！若有殘安膳那，不應輒棄而不收舉。其安膳那行法，我今為說安置法式。其安膳那，應置牢固處，花安膳那置於銅器中，汁藥安小合內，粖藥置在竹筒裏。後一一安置袋中，或以物裹，或於牆壁釘橛繫之。持安膳那苾芻應依法式，不依行者得越法罪。」

緣處同前。時有具壽西羯多苾芻，遂患風瘨，隨處遊行，乃至婆羅門居士見已，自相問言：「是誰家兒子？」有人先識，告眾人曰：「是某居士兒。」眾人言曰：「由是孤獨，令於沙門釋子教中出家。若不出家，親戚必當為療風疾。」以此因緣，時諸苾芻往白世尊。佛言：「諸苾芻當為西羯多苾芻問彼醫人，為療風疾。」時諸苾芻往醫人處，問曰：「賢首！有一苾芻，患如是病，可為處方。」醫人曰：「宜服生肉，必當得差。」苾芻報曰：「賢首！彼苾芻可是食肉人耶？」醫人曰：「聖者！此是治風病藥。除此藥已，餘不能療。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「若醫人說此為藥，餘不能療，應與生肉。」時諸苾芻便與生肉，彼人眼見而不肯食。佛言：「應以物掩眼，然後與食。」時彼苾芻緣與，即除掩物，然病苾芻見手有血，遂便歐逆，佛言：「不應即除繫物。待彼食訖，淨洗手已，別置香美飲食，方可除其掩繫，而告之曰：『汝應食此美食，病可得差。』」差已，每憶斯藥。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「若病差已，如常順行，違者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有具壽西羯多苾芻，遂患風瘨，隨處遊行，乃至婆羅門居士見已，自相問言：「是誰家兒子？」有人先識，告眾人曰：「是某居士兒。」眾人言曰：「由是孤獨，令於沙門釋子教中出家。若不出家，親戚必當為療風疾。」以此因緣，時諸苾芻往白世尊。佛言：「諸苾芻當為西羯多苾芻問彼醫人，為療風疾。」時諸苾芻往醫人處，問曰：「賢首！有一苾芻，患如是病，可為處方。」醫人曰：「宜服生肉，必當得差。」苾芻報曰：「賢首！彼苾芻可是食肉人耶？」醫人曰：「聖者！此是治風病藥。除此藥已，餘不能療。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「若醫人說此為藥，餘不能療，應與生肉。」時諸苾芻便與生肉，彼人眼見而不肯食。佛言：「應以物掩眼，然後與食。」時彼苾芻緣與，即除掩物，然病苾芻見手有血，遂便歐逆，佛言：「不應即除繫物。待彼食訖，淨洗手已，別置香美飲食，方可除其掩繫，而告之曰：『汝應食此美食，病可得差。』」差已，每憶斯藥。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「若病差已，如常順行，違者得越法罪。」

緣在王舍城。時具壽畢隣陀婆瑳纔出家已，多有諸疾。時諸苾芻皆來問說：「具壽！四體如何？」答曰：「甚不安隱，常有諸病。」苾芻報曰：「具壽！汝於昔來，常服何藥？」答曰：「我於昔時，畜雜藥帒，須時取服。」諸苾芻曰：「今何不服？」答曰：「世尊未許。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「我今聽諸苾芻，應持藥帒。」苾芻因此多畜諸藥，帒小不受。佛言：「其藥作束，繫象牙杙上。」藥便爛壞，佛言：「隨時暴曬。」彼於盛日之中暴曬其藥，遂令無力，佛言：「不應於赤日中暴藥，遂陰處曬。」藥還爛壞，佛言：「應陰乾處著。」又被風雨來至，諸苾芻不敢收舉，佛言：「使白衣、求寂，此若無者，當自收舉。其觸著處去却，餘者應用，勿致疑惑。為難故開，無難不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在王舍城。時具壽畢隣陀婆瑳纔出家已，多有諸疾。時諸苾芻皆來問說：「具壽！四體如何？」答曰：「甚不安隱，常有諸病。」苾芻報曰：「具壽！汝於昔來，常服何藥？」答曰：「我於昔時，畜雜藥帒，須時取服。」諸苾芻曰：「今何不服？」答曰：「世尊未許。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「我今聽諸苾芻，應持藥帒。」苾芻因此多畜諸藥，帒小不受。佛言：「其藥作束，繫象牙杙上。」藥便爛壞，佛言：「隨時暴曬。」彼於盛日之中暴曬其藥，遂令無力，佛言：「不應於赤日中暴藥，遂陰處曬。」藥還爛壞，佛言：「應陰乾處著。」又被風雨來至，諸苾芻不敢收舉，佛言：「使白衣、求寂，此若無者，當自收舉。其觸著處去却，餘者應用，勿致疑惑。為難故開，無難不得。」

緣在室羅筏城。時有具壽頡離伐多，於一切時不樂求覓，見者多疑。時諸苾芻共號為頡離伐多，為少求故。其少求者後於晨朝著衣持鉢，入城乞食。次第行乞，遂聞壓甘蔗聲，因即往見作沙糖團，以米粉相和。苾芻報曰：「汝莫著粉和摶。」其人問曰：「可更有餘物摶沙糖不？」苾芻答曰：「我實不知更有何物？然我等非時須食沙糖，所以不合著粉。」報曰：「聖者！時與非時，任食不食，此團除粉，餘物不中。」苾芻遂去。後於一時，於非時分，眾中行沙糖團。然彼苾芻，疑不敢食。弟子問曰：「鄔波馱耶！眾行沙糖，大眾皆食，何不食耶？」報言：「具壽！此中有時食雜故。」彼諸弟子亦復不食。時諸苾芻問曰：「具壽！眾食沙糖，云何不食？」報曰：「我鄔波馱耶言曰：『有時食雜故。』聞者亦皆不食。」頡離伐多遂令眾人多不肯食。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不由此故而成於染，作法應爾。出處淨故，應可食之，勿致疑惑。」是時具壽頡離伐多晨時著衣持鉢，入城乞食。次第行至香行鋪前，見人以麨塗手，遂摶沙糖。捉沙糖已，復麨塗手。苾芻見已，告曰：「賢首！手既塗麨，勿把沙糖，我須非時食此沙糖。」彼人報曰：「聖者！誰復數數用水洗手始得相觸？」後彼苾芻疑不敢食，弟子門人皆亦不食，事並同前。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「彼本成染，即不堪食。本體淨故，食之無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅筏城。時有具壽頡離伐多，於一切時不樂求覓，見者多疑。時諸苾芻共號為頡離伐多，為少求故。其少求者後於晨朝著衣持鉢，入城乞食。次第行乞，遂聞壓甘蔗聲，因即往見作沙糖團，以米粉相和。苾芻報曰：「汝莫著粉和摶。」其人問曰：「可更有餘物摶沙糖不？」苾芻答曰：「我實不知更有何物？然我等非時須食沙糖，所以不合著粉。」報曰：「聖者！時與非時，任食不食，此團除粉，餘物不中。」苾芻遂去。後於一時，於非時分，眾中行沙糖團。然彼苾芻，疑不敢食。弟子問曰：「鄔波馱耶！眾行沙糖，大眾皆食，何不食耶？」報言：「具壽！此中有時食雜故。」彼諸弟子亦復不食。時諸苾芻問曰：「具壽！眾食沙糖，云何不食？」報曰：「我鄔波馱耶言曰：『有時食雜故。』聞者亦皆不食。」頡離伐多遂令眾人多不肯食。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不由此故而成於染，作法應爾。出處淨故，應可食之，勿致疑惑。」是時具壽頡離伐多晨時著衣持鉢，入城乞食。次第行至香行鋪前，見人以麨塗手，遂摶沙糖。捉沙糖已，復麨塗手。苾芻見已，告曰：「賢首！手既塗麨，勿把沙糖，我須非時食此沙糖。」彼人報曰：「聖者！誰復數數用水洗手始得相觸？」後彼苾芻疑不敢食，弟子門人皆亦不食，事並同前。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「彼本成染，即不堪食。本體淨故，食之無犯。」

緣在室羅筏城。具壽舍利子身嬰風病，具壽大目揵連見其有疾，作如是念：「我曾頻與舍利子看病，不問醫人，今應宜問。」即往醫處問言：「賢首！具壽舍利子患如是如是病，可為處方。」醫人報曰：「聖者！看其患狀，宜服鹽醋，當得除差。」既求得醋，更欲求鹽，具壽畢隣陀婆蹉報曰：「我先有鹽，貯之角內，盡壽守持。若世尊許服，我當相與。」時具壽舍利子聞此語已，報大目連曰：「我意有疑，盡形壽藥若和時藥，非時不應服。」時大目連以緣白佛，佛言：「目連！若更藥、七日藥、盡壽藥與時藥相和，應作時服，非時不服。若七日、盡壽與更藥相和，應齊更分服，過此更分不應服。若盡壽藥與七日藥相和，應七日服，過七日不應服。若盡壽與盡壽藥相和，應盡壽服。若不依者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅筏城。具壽舍利子身嬰風病，具壽大目揵連見其有疾，作如是念：「我曾頻與舍利子看病，不問醫人，今應宜問。」即往醫處問言：「賢首！具壽舍利子患如是如是病，可為處方。」醫人報曰：「聖者！看其患狀，宜服鹽醋，當得除差。」既求得醋，更欲求鹽，具壽畢隣陀婆蹉報曰：「我先有鹽，貯之角內，盡壽守持。若世尊許服，我當相與。」時具壽舍利子聞此語已，報大目連曰：「我意有疑，盡形壽藥若和時藥，非時不應服。」時大目連以緣白佛，佛言：「目連！若更藥、七日藥、盡壽藥與時藥相和，應作時服，非時不服。若七日、盡壽與更藥相和，應齊更分服，過此更分不應服。若盡壽藥與七日藥相和，應七日服，過七日不應服。若盡壽與盡壽藥相和，應盡壽服。若不依者，得越法罪。」

爾時世尊在荻苗國，人間遊行到波羅痆斯仙人墮處施鹿林中。於彼城內，有一長者名曰大軍，富貴饒財，多諸受用。彼人有妻名大軍女，敬信三寶，賢善質直，意樂清淨。彼聞世尊於荻苗國遊行，來到波羅痆斯，在仙人墮處施鹿林中，聞已念曰：「此應是我大師世尊，我雖頻為供養，由未周備，今以我現有家貲悉持奉上無上慈尊，略申供養。」作是念已，即往佛所，到已禮足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在荻苗國，人間遊行到波羅痆斯仙人墮處施鹿林中。於彼城內，有一長者名曰大軍，富貴饒財，多諸受用。彼人有妻名大軍女，敬信三寶，賢善質直，意樂清淨。彼聞世尊於荻苗國遊行，來到波羅痆斯，在仙人墮處施鹿林中，聞已念曰：「此應是我大師世尊，我雖頻為供養，由未周備，今以我現有家貲悉持奉上無上慈尊，略申供養。」作是念已，即往佛所，到已禮足，退坐一面。

爾時世尊為大軍長者隨順說法，示教利喜，以種種方便演妙法已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為大軍長者隨順說法，示教利喜，以種種方便演妙法已，默然而住。

爾時大軍長者既聞法已，心大歡喜，即從座起，偏袒右肩，合掌禮佛，而白佛言：「唯願世尊及苾芻眾，受我三月夏安居請，我以供養衣服、飲食、臥具、醫藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大軍長者既聞法已，心大歡喜，即從座起，偏袒右肩，合掌禮佛，而白佛言：「唯願世尊及苾芻眾，受我三月夏安居請，我以供養衣服、飲食、臥具、醫藥。」

爾時世尊默然受請。是時長者見佛許已，生大歡喜，禮佛而去。時彼長者供給世尊三月安居種種供養，及諸苾芻，無所闕乏。長者每日清旦禮世尊足，即復觀察諸病苾芻。有一苾芻，身嬰重病。往問醫人，時彼醫人令食肉羹。長者問已，歸到家中，語其婦曰：「賢首！有病苾芻，醫人令食肉羹，方能療疾。汝可為辦，宜速送往病苾芻處。」時彼長者即令小婢，將其錢物往諸屠家，欲買其肉。即於此日，國王誕子，遂皆斷屠；若有犯者，與其重罪。假令貴買，亦不可得。時彼小婢具以上事白大家知。時長者婦作是思惟：「我於三月，供養世尊及苾芻僧，所有家資不令有乏。若今不得此藥交，恐苾芻因斯命過，是我不善。」如是思已，即持利刃入己房中以割髀肉，授與小婢，令其細切，煮作美羹，急送與彼病苾芻食。爾時小婢即作送與，然病苾芻得已便食，病遂除愈。彼病苾芻，亦復不知是彼長者妻割身肉，便作是念：「我既受此供養，不合空臥，我今宜可未得者令得、未證者令證、未解者令解。」發勤精進，斷諸煩惱，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，得如實知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙，如手撝空，刀割香塗，愛憎不起，觀金與土等無差別，於諸名利無不棄捨，釋梵諸天悉皆恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊默然受請。是時長者見佛許已，生大歡喜，禮佛而去。時彼長者供給世尊三月安居種種供養，及諸苾芻，無所闕乏。長者每日清旦禮世尊足，即復觀察諸病苾芻。有一苾芻，身嬰重病。往問醫人，時彼醫人令食肉羹。長者問已，歸到家中，語其婦曰：「賢首！有病苾芻，醫人令食肉羹，方能療疾。汝可為辦，宜速送往病苾芻處。」時彼長者即令小婢，將其錢物往諸屠家，欲買其肉。即於此日，國王誕子，遂皆斷屠；若有犯者，與其重罪。假令貴買，亦不可得。時彼小婢具以上事白大家知。時長者婦作是思惟：「我於三月，供養世尊及苾芻僧，所有家資不令有乏。若今不得此藥交，恐苾芻因斯命過，是我不善。」如是思已，即持利刃入己房中以割髀肉，授與小婢，令其細切，煮作美羹，急送與彼病苾芻食。爾時小婢即作送與，然病苾芻得已便食，病遂除愈。彼病苾芻，亦復不知是彼長者妻割身肉，便作是念：「我既受此供養，不合空臥，我今宜可未得者令得、未證者令證、未解者令解。」發勤精進，斷諸煩惱，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，得如實知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙，如手撝空，刀割香塗，愛憎不起，觀金與土等無差別，於諸名利無不棄捨，釋梵諸天悉皆恭敬。

爾時世尊於日初分，執持衣鉢，將諸大眾往大軍舍。既至彼已，於大眾前就座而坐，告長者曰：「汝之少婦，今在何處？」答言：「室內。」世尊威力不可思議，加護彼女，令於割處所有身肉，色相無差，平復如故。時長者妻於世尊所，生歡喜心。從房出已，詣世尊所，頂禮佛足，住立一面。佛告女曰：「汝有何因，能於生死險道發菩薩行？」女即合掌而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於日初分，執持衣鉢，將諸大眾往大軍舍。既至彼已，於大眾前就座而坐，告長者曰：「汝之少婦，今在何處？」答言：「室內。」世尊威力不可思議，加護彼女，令於割處所有身肉，色相無差，平復如故。時長者妻於世尊所，生歡喜心。從房出已，詣世尊所，頂禮佛足，住立一面。佛告女曰：「汝有何因，能於生死險道發菩薩行？」女即合掌而說頌言：

「輪迴生死中， 是身易可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪迴生死中， 是身易可得；

百千俱胝劫， 尊勝境難逢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千俱胝劫， 尊勝境難逢。」

爾時長者見佛世尊及諸大眾悉安坐已，即以清淨種種上美飲食供養佛僧，皆令滿足。攝除食器，嚼齒木已，清淨洗手。是時長者更取小座，於一面坐，為聽法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者見佛世尊及諸大眾悉安坐已，即以清淨種種上美飲食供養佛僧，皆令滿足。攝除食器，嚼齒木已，清淨洗手。是時長者更取小座，於一面坐，為聽法故。

爾時世尊為長者說微妙法，示教利喜，無數方便演說法已，從座而起，還至本處。集諸苾芻，於大眾中就座而坐，告諸苾芻曰：「食人肉者，眾所共嫌，於諸肉中，人肉最為臭穢可惡，故苾芻不應更食。若食人肉者，得窣吐羅底也罪。我今制眾中上座行法。然諸上座，凡眾食時，有人將肉欲行，應先問言：『此是何肉？』若上座老病，或無辯了、或不記憶，第二上座應問。若上座不問，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為長者說微妙法，示教利喜，無數方便演說法已，從座而起，還至本處。集諸苾芻，於大眾中就座而坐，告諸苾芻曰：「食人肉者，眾所共嫌，於諸肉中，人肉最為臭穢可惡，故苾芻不應更食。若食人肉者，得窣吐羅底也罪。我今制眾中上座行法。然諸上座，凡眾食時，有人將肉欲行，應先問言：『此是何肉？』若上座老病，或無辯了、或不記憶，第二上座應問。若上座不問，得越法罪。」

時諸苾芻心疑未了，請世尊曰：「大軍長者妻自割身肉供養苾芻，遂令病差。由此因緣，深懷慚愧，精進不懈，便得漏盡。既食人肉，眾所譏嫌，於法有違，是可訶責；以何因緣，而得漏盡？」佛告諸苾芻曰：「然彼苾芻，非但此生受此女人供養，於過去世無量劫中，常以身肉供此苾芻。由是因緣，今還以肉而為供養。然此苾芻於過去生，由此女人獲得五通，於今生中具足六通，證得漏盡。汝等諦聽！善思念之。吾當為汝廣說因緣。乃往昔時，波羅痆斯城中有一長者，大富多財，仁義信順，其妻亦爾。有婆羅門，聰明博識，弟子圍繞，數盈五百，教讀明論。大富長者於彼婆羅門處深起信心，便請此婆羅門眾至家，以諸所有而盡供養，乃至盡形心無懈惓。是時大富長者為性慈愍，每於晨朝遍觀徒眾，知其安不？其婆羅門有一弟子，身遭疾苦，往問醫人，醫人報曰：『當噉肉羹。』爾時長者往摩納薄迦處申慰問已，語言：『汝身病苦，醫人遣服何藥？』彼便報曰：『令食肉羹。』時彼長者問已還家，而報婦曰：『有婆羅門子病苦，要須肉羹。可令小婢持錢往市買肉作羹，送與令食。』其日國王夫人誕子，遂勅斷屠；如有犯者，必加重罪。縱有錢物，無由買得。婢既歸還，具陳是事。其長者妻聞斯事已，便自思惟：『我今已請婆羅門眾至家供養，此病摩納薄迦童子於藥不得，必死無疑，是我之過。』作斯念已，便入自房，手持利刀即割髀肉，令婢作羹，送與病人。既食羹已，病尋除差。患者思惟：『今既斷肉，無由可得，必應是此長者之妻自割其肉，而將施我。』作是念已，深生慚愧，復自思惟：『我所未證者令證、未得者令得，所未顯示，精進不懈，今應作之。』由精勤故，便得五通。汝等苾芻！勿生異念，昔時大富長者之妻施肉者，豈異人乎？今此大軍長者夫人是。昔時病人者，今病苾芻是。於過去生，因此女人施肉緣故而獲五通，今時具足得阿羅漢果。」佛告諸苾芻：「若純黑業，得純黑報；若純白業，得純白報；若雜業，得雜報。是故諸苾芻，應捨黑業、雜業，修純白業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻心疑未了，請世尊曰：「大軍長者妻自割身肉供養苾芻，遂令病差。由此因緣，深懷慚愧，精進不懈，便得漏盡。既食人肉，眾所譏嫌，於法有違，是可訶責；以何因緣，而得漏盡？」佛告諸苾芻曰：「然彼苾芻，非但此生受此女人供養，於過去世無量劫中，常以身肉供此苾芻。由是因緣，今還以肉而為供養。然此苾芻於過去生，由此女人獲得五通，於今生中具足六通，證得漏盡。汝等諦聽！善思念之。吾當為汝廣說因緣。乃往昔時，波羅痆斯城中有一長者，大富多財，仁義信順，其妻亦爾。有婆羅門，聰明博識，弟子圍繞，數盈五百，教讀明論。大富長者於彼婆羅門處深起信心，便請此婆羅門眾至家，以諸所有而盡供養，乃至盡形心無懈惓。是時大富長者為性慈愍，每於晨朝遍觀徒眾，知其安不？其婆羅門有一弟子，身遭疾苦，往問醫人，醫人報曰：『當噉肉羹。』爾時長者往摩納薄迦處申慰問已，語言：『汝身病苦，醫人遣服何藥？』彼便報曰：『令食肉羹。』時彼長者問已還家，而報婦曰：『有婆羅門子病苦，要須肉羹。可令小婢持錢往市買肉作羹，送與令食。』其日國王夫人誕子，遂勅斷屠；如有犯者，必加重罪。縱有錢物，無由買得。婢既歸還，具陳是事。其長者妻聞斯事已，便自思惟：『我今已請婆羅門眾至家供養，此病摩納薄迦童子於藥不得，必死無疑，是我之過。』作斯念已，便入自房，手持利刀即割髀肉，令婢作羹，送與病人。既食羹已，病尋除差。患者思惟：『今既斷肉，無由可得，必應是此長者之妻自割其肉，而將施我。』作是念已，深生慚愧，復自思惟：『我所未證者令證、未得者令得，所未顯示，精進不懈，今應作之。』由精勤故，便得五通。汝等苾芻！勿生異念，昔時大富長者之妻施肉者，豈異人乎？今此大軍長者夫人是。昔時病人者，今病苾芻是。於過去生，因此女人施肉緣故而獲五通，今時具足得阿羅漢果。」佛告諸苾芻：「若純黑業，得純黑報；若純白業，得純白報；若雜業，得雜報。是故諸苾芻，應捨黑業、雜業，修純白業。」

緣在室羅筏城。時憍薩羅主勝光大王有第一象，忽然疫死。年當飢饉，時婆羅門長者及諸國人皆食象肉。六眾苾芻食時著衣持鉢，入室羅伐城次第乞食，至長者家。然彼家中現煮象肉，釜中氣出。入舍從乞，長者妻曰：「我今無食。」苾芻問曰：「釜中氣出，是何物耶？」妻曰：「聖者！此是象肉。仁等豈可食象肉耶？」答曰：「我等唯憑施主而活，若汝等食象肉者，我等亦食，可將施我。」妻即持肉授與苾芻，得已盛滿鉢袋携之而去。有餘苾芻，見而問曰：「仁鉢袋中是何物耶？盛滿過度。」答言：「象肉。」「豈可仁等食象肉耶？」答言：「具壽！時屬飢饉，無食可求，豈得受飢而自死耶？」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「汝等苾芻！天、龍、藥叉、人非人等、國王大臣，於諸苾芻咸生恭敬，云何食噉王家象肉？王若聞時，必作是語：『由諸苾芻食象肉故，我第一象因此而亡。』遂生譏醜。是故苾芻不應食象肉。若食者，得越法罪。象肉既爾，馬肉亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅筏城。時憍薩羅主勝光大王有第一象，忽然疫死。年當飢饉，時婆羅門長者及諸國人皆食象肉。六眾苾芻食時著衣持鉢，入室羅伐城次第乞食，至長者家。然彼家中現煮象肉，釜中氣出。入舍從乞，長者妻曰：「我今無食。」苾芻問曰：「釜中氣出，是何物耶？」妻曰：「聖者！此是象肉。仁等豈可食象肉耶？」答曰：「我等唯憑施主而活，若汝等食象肉者，我等亦食，可將施我。」妻即持肉授與苾芻，得已盛滿鉢袋携之而去。有餘苾芻，見而問曰：「仁鉢袋中是何物耶？盛滿過度。」答言：「象肉。」「豈可仁等食象肉耶？」答言：「具壽！時屬飢饉，無食可求，豈得受飢而自死耶？」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「汝等苾芻！天、龍、藥叉、人非人等、國王大臣，於諸苾芻咸生恭敬，云何食噉王家象肉？王若聞時，必作是語：『由諸苾芻食象肉故，我第一象因此而亡。』遂生譏醜。是故苾芻不應食象肉。若食者，得越法罪。象肉既爾，馬肉亦然。」

爾時世尊住瞻波城，揭伽池岸精舍而住。於彼池中有龍王名曰瞻箄耶，信心賢善，每於月八日十四日從宮而出，變作人形，詣苾芻所受八支學處。受已於顯露處還復本形，亦不損惱所餘眾生。時既飢饉，有羸瘦人及牧牛羊人、并採樵人、遊行人、正道活命人、耶道活命人，此等諸人共來剜割，持歸而食。是時六眾苾芻，著衣持鉢入城乞食，至長者家。然此家中，現煮龍肉，釜中氣出，即入舍從乞。長者妻曰：「我今無食。」苾芻問曰：「釜中氣出，是何物耶？」報言：「聖者！此是龍肉。仁等豈可食龍肉耶？」答言：「我等唯憑施主而活。若汝等食者，我等亦食，可將施我。」妻即持肉授與苾芻。由此諸人更多取肉。時彼龍婦作如是念：「由諸苾芻食龍肉故，人皆共食，欲遣我夫何時免受如斯苦痛？我以此緣，宜行問佛。」既過初夜，往詣佛所，禮佛足已，在一面坐。龍女身光周遍照耀，揭伽池邊悉皆明徹。時龍女合掌恭敬，白世尊言：「大德！我之夫主，信心賢善，每於月八日十四日從龍宮出，變作人形詣苾芻所，受八支學處。於顯露處還復龍身，亦不損惱所餘眾生。時逢儉歲，有彼飢人共割其肉，因此苾芻皆取充食，欲遣我夫何時免苦？唯願世尊慈念哀愍，制諸苾芻勿食龍肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊住瞻波城，揭伽池岸精舍而住。於彼池中有龍王名曰瞻箄耶，信心賢善，每於月八日十四日從宮而出，變作人形，詣苾芻所受八支學處。受已於顯露處還復本形，亦不損惱所餘眾生。時既飢饉，有羸瘦人及牧牛羊人、并採樵人、遊行人、正道活命人、耶道活命人，此等諸人共來剜割，持歸而食。是時六眾苾芻，著衣持鉢入城乞食，至長者家。然此家中，現煮龍肉，釜中氣出，即入舍從乞。長者妻曰：「我今無食。」苾芻問曰：「釜中氣出，是何物耶？」報言：「聖者！此是龍肉。仁等豈可食龍肉耶？」答言：「我等唯憑施主而活。若汝等食者，我等亦食，可將施我。」妻即持肉授與苾芻。由此諸人更多取肉。時彼龍婦作如是念：「由諸苾芻食龍肉故，人皆共食，欲遣我夫何時免受如斯苦痛？我以此緣，宜行問佛。」既過初夜，往詣佛所，禮佛足已，在一面坐。龍女身光周遍照耀，揭伽池邊悉皆明徹。時龍女合掌恭敬，白世尊言：「大德！我之夫主，信心賢善，每於月八日十四日從龍宮出，變作人形詣苾芻所，受八支學處。於顯露處還復龍身，亦不損惱所餘眾生。時逢儉歲，有彼飢人共割其肉，因此苾芻皆取充食，欲遣我夫何時免苦？唯願世尊慈念哀愍，制諸苾芻勿食龍肉。」

爾時世尊聞是語已，默然而住。是時龍女知佛默許，奉辭而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已，默然而住。是時龍女知佛默許，奉辭而退。

爾時世尊至天明已，於大眾前敷座而坐，告諸苾芻曰：「於昨夜中過初更已，有瞻波龍女，光明赫奕來至我所，既申禮敬，在一面坐。彼身威光周遍照耀，揭伽池側皆有光明，作如是語：『大德！我之夫主，信心賢善，每於月八日十四日從龍宮出，變作人形受八支學。於顯露處還復龍身，亦不損惱所餘有情。時遭儉歲，有諸飢人割肉將食，因此苾芻亦食龍肉，欲遣我夫何時免苦？唯願世尊，制諸苾芻勿食龍肉，生慈愍故。』我聞是語，默然而住。時彼龍女見我默然，禮辭而去。是故諸苾芻不應食龍肉。食龍者，諸天、龍等悉皆嫌賤，消滅善法，非釋迦子。是故諸苾芻不應食龍肉，食者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊至天明已，於大眾前敷座而坐，告諸苾芻曰：「於昨夜中過初更已，有瞻波龍女，光明赫奕來至我所，既申禮敬，在一面坐。彼身威光周遍照耀，揭伽池側皆有光明，作如是語：『大德！我之夫主，信心賢善，每於月八日十四日從龍宮出，變作人形受八支學。於顯露處還復龍身，亦不損惱所餘有情。時遭儉歲，有諸飢人割肉將食，因此苾芻亦食龍肉，欲遣我夫何時免苦？唯願世尊，制諸苾芻勿食龍肉，生慈愍故。』我聞是語，默然而住。時彼龍女見我默然，禮辭而去。是故諸苾芻不應食龍肉。食龍者，諸天、龍等悉皆嫌賤，消滅善法，非釋迦子。是故諸苾芻不應食龍肉，食者得越法罪。」