根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第九三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第九三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與非親苾芻浣故衣學處之餘

爾時薄伽梵便作是念：「此諸釋子本為解脫而求出家，今捨少欲耽著財利。」世尊欲令絕利養故，即還室羅伐城在逝多林，如昔安住。時具壽鄔陀夷於日初分，執持衣鉢入室羅伐城，次第乞食巡至故二笈多宅所門外而立。是時笈多遙見便識，即手搥胸告曰：「鄔陀夷！仁今何意棄我出家？」答言：「賢首！如我世尊為菩薩時，棄捨寶女耶輸陀羅(持稱)、瞿比迦(密護)、密栗伽闍(鹿子)等六萬婇女而為出家，誰能共汝塵垢之類而沈溺耶？」笈多報曰：「若如是者我亦出家。」答曰：「善哉！」笈多曰：「我今收斂家業尋當出家。」鄔陀夷曰：「宜疾勿遲。」遂捨而去。然鄔陀夷於時時中數來看問，告曰：「汝未出家。」答曰：「我之家業尚未收斂。」鄔陀夷曰：「要待憍薩羅國煨燼之後，汝之家業方可了耶？」笈多曰：「今即收斂，明當出家。」時鄔陀夷便作是念：「我於今時由昔俗累，尚被黑鉢同梵行者之所輕賤，況復令彼出家更招譏議云：『六眾苾芻度苾芻尼。』」便生追悔。至天曉已，執持衣鉢向王舍城，既至彼已安居坐夏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵便作是念：「此諸釋子本為解脫而求出家，今捨少欲耽著財利。」世尊欲令絕利養故，即還室羅伐城在逝多林，如昔安住。時具壽鄔陀夷於日初分，執持衣鉢入室羅伐城，次第乞食巡至故二笈多宅所門外而立。是時笈多遙見便識，即手搥胸告曰：「鄔陀夷！仁今何意棄我出家？」答言：「賢首！如我世尊為菩薩時，棄捨寶女耶輸陀羅(持稱)、瞿比迦(密護)、密栗伽闍(鹿子)等六萬婇女而為出家，誰能共汝塵垢之類而沈溺耶？」笈多報曰：「若如是者我亦出家。」答曰：「善哉！」笈多曰：「我今收斂家業尋當出家。」鄔陀夷曰：「宜疾勿遲。」遂捨而去。然鄔陀夷於時時中數來看問，告曰：「汝未出家。」答曰：「我之家業尚未收斂。」鄔陀夷曰：「要待憍薩羅國煨燼之後，汝之家業方可了耶？」笈多曰：「今即收斂，明當出家。」時鄔陀夷便作是念：「我於今時由昔俗累，尚被黑鉢同梵行者之所輕賤，況復令彼出家更招譏議云：『六眾苾芻度苾芻尼。』」便生追悔。至天曉已，執持衣鉢向王舍城，既至彼已安居坐夏。

是時笈多付家業已，便於他日詣逝多林，問諸苾芻曰：「彼向何處？」苾芻問曰：「彼者是誰？」報言：「聖者鄔陀夷！」諸苾芻報曰：「彼以遠趣王舍大城。」既聞告已即便啼泣，苾芻問言：「笈多！何意啼泣？」報言：「聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家，我已付囑家產，彼便遠棄而去，我今非俗復非出家，寧不憂惱。」一人報曰：「為剃刀故彼向王城，欲取新刀剃汝新髮。」于時苾芻尼眾，為請教授來逝多林，見彼笈多行啼憂悒，問言：「笈多！何意啼泣？」笈多具以前事告苾芻尼。諸尼報曰：「汝誠無識，豈有苾芻度苾芻尼耶？還令尼眾度汝出家。可隨我來，至大世主喬答彌所，度汝出家。」時諸尼眾便將笈多至大世主處，白言：「聖者！此笈多女情願出家。」時大世主即與出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時笈多付家業已，便於他日詣逝多林，問諸苾芻曰：「彼向何處？」苾芻問曰：「彼者是誰？」報言：「聖者鄔陀夷！」諸苾芻報曰：「彼以遠趣王舍大城。」既聞告已即便啼泣，苾芻問言：「笈多！何意啼泣？」報言：「聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家，我已付囑家產，彼便遠棄而去，我今非俗復非出家，寧不憂惱。」一人報曰：「為剃刀故彼向王城，欲取新刀剃汝新髮。」于時苾芻尼眾，為請教授來逝多林，見彼笈多行啼憂悒，問言：「笈多！何意啼泣？」笈多具以前事告苾芻尼。諸尼報曰：「汝誠無識，豈有苾芻度苾芻尼耶？還令尼眾度汝出家。可隨我來，至大世主喬答彌所，度汝出家。」時諸尼眾便將笈多至大世主處，白言：「聖者！此笈多女情願出家。」時大世主即與出家。

時鄔陀夷在王舍城，作如是念：「我為護惜諸黑鉢者故，不與笈多出家，我當喪失腰絛等物資身之具；若餘黑鉢度笈多者，乃至暫欲見，我亦無由得。」雖復安居，心常不樂。時有摩訶羅苾芻，從室羅伐夏安居已來至王城。時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊，瞻望而住，遂遙見彼老苾芻來，髮似荻花眉長下覆傴肩垂臂徐步而行。時鄔陀夷便作是念：「此之來者何上座耶？」既相近已，告言：「善來！善來！上座！」老苾芻云：「敬禮阿遮利耶！敬禮鄔波馱耶！」時鄔陀夷見無軌則不識二師，即知定是摩訶羅也，遂將入寺，問言：「爾從何來？」報言：「從室羅伐來。」時鄔陀夷念曰：「若我先問笈多消息，聞者譏醜，我應次第而問。汝摩訶羅既從彼來，得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不？在室羅伐為夏安居？」彼便報言：「世尊無病安樂，在彼安居。」又問：「苾芻、苾芻尼，鄔波索迦、鄔波斯迦眾，並得無病安樂，如常所居，於時時中奉覲世尊聽正法不？」答言：「所問之人並得安隱，亦時時中來聞正法。」又問：「住位了教憍陳如、住位迦攝波、住位舍利子大目連等，諸餘尊宿，大世主喬答彌，及勝光王、長者仙授，故舊鹿母毘舍佉、善生夫人，悉得無病安樂住不？」答言：「並安樂住。」又問：「汝識長者婦笈多不？」答言：「我識，彼是大德鄔陀夷昔日之妻。」鄔陀夷曰：「彼豈今時尚為長者之婦？」答曰：「已出家訖。」鄔陀夷問曰：「誰與出家？」報言：「是大世主。」鄔陀夷便作斯念：「既是出家，或容再面。」即便喚言：「摩訶羅！且來濯足。」時鄔陀夷取彼衣鉢，掛在極高象牙杙上，遂多與油令塗手足，報言：「今此房中有食有利，宜當安隱歡意而住。」彼言：「我不樂住。」時鄔陀夷便付鏁鑰告言：「如世尊說：『苾芻不應輒棄住處而去。』摩訶羅！此是鏁鑰，汝自當知。」說是語已涉路而去，漸至室羅伐城，逝多林內灑掃房宇牛糞塗已，掩戶一扇偃臥床上，作歌詠聲而誦正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷在王舍城，作如是念：「我為護惜諸黑鉢者故，不與笈多出家，我當喪失腰絛等物資身之具；若餘黑鉢度笈多者，乃至暫欲見，我亦無由得。」雖復安居，心常不樂。時有摩訶羅苾芻，從室羅伐夏安居已來至王城。時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊，瞻望而住，遂遙見彼老苾芻來，髮似荻花眉長下覆傴肩垂臂徐步而行。時鄔陀夷便作是念：「此之來者何上座耶？」既相近已，告言：「善來！善來！上座！」老苾芻云：「敬禮阿遮利耶！敬禮鄔波馱耶！」時鄔陀夷見無軌則不識二師，即知定是摩訶羅也，遂將入寺，問言：「爾從何來？」報言：「從室羅伐來。」時鄔陀夷念曰：「若我先問笈多消息，聞者譏醜，我應次第而問。汝摩訶羅既從彼來，得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不？在室羅伐為夏安居？」彼便報言：「世尊無病安樂，在彼安居。」又問：「苾芻、苾芻尼，鄔波索迦、鄔波斯迦眾，並得無病安樂，如常所居，於時時中奉覲世尊聽正法不？」答言：「所問之人並得安隱，亦時時中來聞正法。」又問：「住位了教憍陳如、住位迦攝波、住位舍利子大目連等，諸餘尊宿，大世主喬答彌，及勝光王、長者仙授，故舊鹿母毘舍佉、善生夫人，悉得無病安樂住不？」答言：「並安樂住。」又問：「汝識長者婦笈多不？」答言：「我識，彼是大德鄔陀夷昔日之妻。」鄔陀夷曰：「彼豈今時尚為長者之婦？」答曰：「已出家訖。」鄔陀夷問曰：「誰與出家？」報言：「是大世主。」鄔陀夷便作斯念：「既是出家，或容再面。」即便喚言：「摩訶羅！且來濯足。」時鄔陀夷取彼衣鉢，掛在極高象牙杙上，遂多與油令塗手足，報言：「今此房中有食有利，宜當安隱歡意而住。」彼言：「我不樂住。」時鄔陀夷便付鏁鑰告言：「如世尊說：『苾芻不應輒棄住處而去。』摩訶羅！此是鏁鑰，汝自當知。」說是語已涉路而去，漸至室羅伐城，逝多林內灑掃房宇牛糞塗已，掩戶一扇偃臥床上，作歌詠聲而誦正法。

時有苾芻尼，為請教授而來至此，諸尼聞此諷誦之聲，識其響韻，共至鄔陀夷所，問言：「大德！往時走去，比何處來？」答言：「我前須向王舍城中。」尼問知已歸告笈多：「汝今喜滿，阿遮利耶現已來至。」笈多問曰：「是何阿遮利耶？」報言：「是鄔陀夷！」笈多曰：「因何彼是我阿遮利耶？我豈從彼而受學業！」諸尼報曰：「汝無所識作如是語，多有諸尼與大苾芻共相繫屬，汝今宜往問其安不？」彼即具持屑香及油澡浴之物，往詣彼房扣門而喚。鄔陀夷問曰：「扣門者誰？」報曰：「我是笈多。」鄔陀夷曰：「善來！善來！長者之婦，隨意當進。」是時笈多入而告曰：「大德！我今豈是長者婦耶？我已出家。」問言：「誰與汝出家？」報言：「聖者！大世主。」鄔陀夷曰：「我有他事須向王城，汝復何緣急求離俗？」彼便報曰：「豈非大德前作斯語：『汝當收斂家業，我度汝出家。』我依斯教付囑家產，大德棄我遠向王城。若大世主不度我者，我誠非俗亦非出家。」鄔陀夷曰：「我豈當時自持重擔許言教汝，今且可坐為汝說法。」禮已便坐端心聽法，時鄔陀夷即為說法，追念昔時歡笑之事，問言：「汝憶往時在某園林天祠堂處，飡噉如是美妙飲食。」作是語時，欲心便起情生錯亂。凡智慧女人有不共事表，知男子有欲心無欲心。笈多覺知鄔陀夷欲心熾盛，告言：「聖者！我暫須出，事了即來。」鄔陀夷作如是念：「此為便利而欲出耶？」遂令暫出。笈多出已，褰衣急走。時鄔陀夷聞其走聲，遂出房外隨後而趁，喚言：「禿女走向何處？」復更急趁，生支觸髀其精遂泄，欲心既歇，徘徊而住。笈多知已亦復還來，報言：「聖者！我若住者，我非苾芻尼、仁非苾芻。」鄔陀夷曰：「姊妹！如世尊說：『若自護者即是護他，若護他者便成自護。』云何自護即是護他？自能修習多修習故有所證悟，由斯自護即是護他。云何護他便成自護？不惱不恚無怨害心，常起慈悲愍念於物，是名護他便成自護。」笈多報曰：「聖者！可脫裙來我當為浣。」時鄔陀夷即以衣付。是時笈多見衣精已便生悔心，即便自念：「我之身分未為聖者之所觸見，我不隨彼斯非善事。」作是念已倍發染心，如佛經中說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻尼，為請教授而來至此，諸尼聞此諷誦之聲，識其響韻，共至鄔陀夷所，問言：「大德！往時走去，比何處來？」答言：「我前須向王舍城中。」尼問知已歸告笈多：「汝今喜滿，阿遮利耶現已來至。」笈多問曰：「是何阿遮利耶？」報言：「是鄔陀夷！」笈多曰：「因何彼是我阿遮利耶？我豈從彼而受學業！」諸尼報曰：「汝無所識作如是語，多有諸尼與大苾芻共相繫屬，汝今宜往問其安不？」彼即具持屑香及油澡浴之物，往詣彼房扣門而喚。鄔陀夷問曰：「扣門者誰？」報曰：「我是笈多。」鄔陀夷曰：「善來！善來！長者之婦，隨意當進。」是時笈多入而告曰：「大德！我今豈是長者婦耶？我已出家。」問言：「誰與汝出家？」報言：「聖者！大世主。」鄔陀夷曰：「我有他事須向王城，汝復何緣急求離俗？」彼便報曰：「豈非大德前作斯語：『汝當收斂家業，我度汝出家。』我依斯教付囑家產，大德棄我遠向王城。若大世主不度我者，我誠非俗亦非出家。」鄔陀夷曰：「我豈當時自持重擔許言教汝，今且可坐為汝說法。」禮已便坐端心聽法，時鄔陀夷即為說法，追念昔時歡笑之事，問言：「汝憶往時在某園林天祠堂處，飡噉如是美妙飲食。」作是語時，欲心便起情生錯亂。凡智慧女人有不共事表，知男子有欲心無欲心。笈多覺知鄔陀夷欲心熾盛，告言：「聖者！我暫須出，事了即來。」鄔陀夷作如是念：「此為便利而欲出耶？」遂令暫出。笈多出已，褰衣急走。時鄔陀夷聞其走聲，遂出房外隨後而趁，喚言：「禿女走向何處？」復更急趁，生支觸髀其精遂泄，欲心既歇，徘徊而住。笈多知已亦復還來，報言：「聖者！我若住者，我非苾芻尼、仁非苾芻。」鄔陀夷曰：「姊妹！如世尊說：『若自護者即是護他，若護他者便成自護。』云何自護即是護他？自能修習多修習故有所證悟，由斯自護即是護他。云何護他便成自護？不惱不恚無怨害心，常起慈悲愍念於物，是名護他便成自護。」笈多報曰：「聖者！可脫裙來我當為浣。」時鄔陀夷即以衣付。是時笈多見衣精已便生悔心，即便自念：「我之身分未為聖者之所觸見，我不隨彼斯非善事。」作是念已倍發染心，如佛經中說伽他曰：

「諸有耽欲人， 不見於義利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有耽欲人， 不見於義利；

亦不觀善法， 常行黑闇中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不觀善法， 常行黑闇中。」

時彼笈多欲心亂故，取精一渧置於口中，復取一渧著女根內。有情業力事不思議，時有中蘊是最後生而來依託。笈多至寺便為浣衣。諸尼見問，笈多具答其事。諸尼謂曰：「我意言汝為求勝法往大德處，寧知更有此惡事耶？」笈多報曰：「彼之大德是持戒者，自出家後我之身分曾不重觸。」諸尼報曰：「不觸身分尚有斯事，如其觸著汝欲如何？」諸苾芻尼知其事已，往白苾芻，苾芻白佛。佛告諸苾芻：「彼尼無犯波羅市迦。若有娠者，應安屏室與食供給無令闕事。後時生子當名童子迦攝波，於我法中而為出家，斷諸有漏成阿羅漢，我弟子中辯才巧妙善能宣說最為第一。」爾時世尊遂作是念：「若有苾芻尼，與非親族苾芻浣故衣者有斯過失。」世尊以此因緣，如前集眾問實訶責，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，與非親苾芻浣染打故衣者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼笈多欲心亂故，取精一渧置於口中，復取一渧著女根內。有情業力事不思議，時有中蘊是最後生而來依託。笈多至寺便為浣衣。諸尼見問，笈多具答其事。諸尼謂曰：「我意言汝為求勝法往大德處，寧知更有此惡事耶？」笈多報曰：「彼之大德是持戒者，自出家後我之身分曾不重觸。」諸尼報曰：「不觸身分尚有斯事，如其觸著汝欲如何？」諸苾芻尼知其事已，往白苾芻，苾芻白佛。佛告諸苾芻：「彼尼無犯波羅市迦。若有娠者，應安屏室與食供給無令闕事。後時生子當名童子迦攝波，於我法中而為出家，斷諸有漏成阿羅漢，我弟子中辯才巧妙善能宣說最為第一。」爾時世尊遂作是念：「若有苾芻尼，與非親族苾芻浣故衣者有斯過失。」世尊以此因緣，如前集眾問實訶責，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，與非親苾芻浣染打故衣者，泥薩祇波逸底迦。」

苾芻尼者，謂是笈多，或復餘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻尼者，謂是笈多，或復餘尼。

言親者，謂從七祖父母兩人已來皆是親族，過此便非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言親者，謂從七祖父母兩人已來皆是親族，過此便非。

苾芻者，謂是鄔陀夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻者，謂是鄔陀夷。

故衣者，七種衣中隨是一數。云何為七？一者毛，二者苾摩迦(此方無)，三者奢搦迦(此方無)，四者羯播死迦(白疊)，五獨孤洛迦(紵布)，六高詀薄迦(是上毛緂，此方無)，七者阿般蘭得迦(是北方地名，其處有此衣也。亦有釋云即是絁絹之類)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故衣者，七種衣中隨是一數。云何為七？一者毛，二者苾摩迦(此方無)，三者奢搦迦(此方無)，四者羯播死迦(白疊)，五獨孤洛迦(紵布)，六高詀薄迦(是上毛緂，此方無)，七者阿般蘭得迦(是北方地名，其處有此衣也。亦有釋云即是絁絹之類)。

言浣者，謂以水浸。染者，下至一入色。打者，乃至以手一打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言浣者，謂以水浸。染者，下至一入色。打者，乃至以手一打。

泥薩祇波逸底迦者，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥薩祇波逸底迦者，廣說如前。

此中犯相其事云何？若苾芻尼知非親族苾芻，作非親族想，令浣故衣，犯捨墮；染打亦如是。於三事中或令三事俱作，或令作二或令作一；又於三中隨一為初，與非親苾芻，皆得本罪。若非親苾芻疑，亦捨墮。若是親，作非親想，得惡作。若是親而起疑心，得惡作罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻尼知非親族苾芻，作非親族想，令浣故衣，犯捨墮；染打亦如是。於三事中或令三事俱作，或令作二或令作一；又於三中隨一為初，與非親苾芻，皆得本罪。若非親苾芻疑，亦捨墮。若是親，作非親想，得惡作。若是親而起疑心，得惡作罪。

從非親苾芻取衣學處第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從非親苾芻取衣學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園，未遮苾芻尼住阿蘭若。時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂。時蓮花色苾芻尼，與其徒眾五百人，俱往闇林中，在一樹下半加而坐，入滅盡定。是時餘尼至日晡後，各欲還向室羅伐城，有作是言：「聖者蓮花色我喚令起。」復有說言：「聖者具大威神，或容在前入寺。」便不喚起，各自歸還。時蓮花色至日暮時，出定遍觀諸尼盡去，便作是念：「我為入城？為當住此？」即便入定？時有五百群賊行劫盜已，至此林邊，諸賊議曰：「半人分物，半為防守。」遂於林內見入定尼，有云：「是木。」有云：「是人。」有云：「苾芻。」時彼賊中有還俗人，報言：「是苾芻尼，非苾芻也。」餘人問曰：「爾何得知？」報言：「苾芻全跏，尼則半跏。此既半跏，明知是尼。」時諸賊徒生希有念：「君等當知！如斯可畏大闇林中，一苾芻尼能宿於此。」即便往詣賊將軍所，將軍問曰：「仁於林內頗見希奇事不？」答言：「見有，如斯可畏大闇林中，一苾芻尼能宿於此。」將軍聞已告防守人曰：「我試往看。」便見苾芻尼，顏容端正人所樂觀，寂定威儀覩而深敬，歎曰：「今此林中有二可愛，所謂朗月光明，及苾芻尼希奇容彩。」將軍曰：「宜應喚起，我奉其食。」彼還俗人報曰：「此不非時食。」將軍曰：「林中苾芻尼有二可愛，所謂容儀端正、不非時食。」將軍曰：「令其飲酒。」彼還報曰：「此不飲酒。」將軍曰：「於此林中復有二種可愛，所謂苾芻尼顏容端正、不飲諸酒。」將軍曰：「今我幸會遇上福田，而竟不果施一飡食。」便以貴價疊衣裹上妙食挂於樹枝，作如是說：「即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知，我今留此衣食，幸願慈悲當為受用。」作是語已捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園，未遮苾芻尼住阿蘭若。時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂。時蓮花色苾芻尼，與其徒眾五百人，俱往闇林中，在一樹下半加而坐，入滅盡定。是時餘尼至日晡後，各欲還向室羅伐城，有作是言：「聖者蓮花色我喚令起。」復有說言：「聖者具大威神，或容在前入寺。」便不喚起，各自歸還。時蓮花色至日暮時，出定遍觀諸尼盡去，便作是念：「我為入城？為當住此？」即便入定？時有五百群賊行劫盜已，至此林邊，諸賊議曰：「半人分物，半為防守。」遂於林內見入定尼，有云：「是木。」有云：「是人。」有云：「苾芻。」時彼賊中有還俗人，報言：「是苾芻尼，非苾芻也。」餘人問曰：「爾何得知？」報言：「苾芻全跏，尼則半跏。此既半跏，明知是尼。」時諸賊徒生希有念：「君等當知！如斯可畏大闇林中，一苾芻尼能宿於此。」即便往詣賊將軍所，將軍問曰：「仁於林內頗見希奇事不？」答言：「見有，如斯可畏大闇林中，一苾芻尼能宿於此。」將軍聞已告防守人曰：「我試往看。」便見苾芻尼，顏容端正人所樂觀，寂定威儀覩而深敬，歎曰：「今此林中有二可愛，所謂朗月光明，及苾芻尼希奇容彩。」將軍曰：「宜應喚起，我奉其食。」彼還俗人報曰：「此不非時食。」將軍曰：「林中苾芻尼有二可愛，所謂容儀端正、不非時食。」將軍曰：「令其飲酒。」彼還報曰：「此不飲酒。」將軍曰：「於此林中復有二種可愛，所謂苾芻尼顏容端正、不飲諸酒。」將軍曰：「今我幸會遇上福田，而竟不果施一飡食。」便以貴價疊衣裹上妙食挂於樹枝，作如是說：「即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知，我今留此衣食，幸願慈悲當為受用。」作是語已捨之而去。

時蓮華色尼至天明已，從定而起，便見大眾行跡之處，便入定觀，見彼五百賊徒至此而去。復觀於我無醜惡事不？知無有過。復見裹食挂在樹枝，便作是念：「此由淨心敬信所致。」復作是念：「若更待餘授食之者，恐禽獸來壞其淨施，我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛有教：『若尼曾觸苾芻是淨，苾芻曾觸尼亦是淨。』」遂即自手持去詣逝多林。六眾常法每一二人鎮居門首。時鄔波難陀在寺門前經行而住，遙見苾芻尼來，問言：「大妹！豈天未曉城門已開？」尼言：「大德！我非城宿，從闇林來。」報言：「大妹！我曾晝日入彼林中，起怖畏心身毛皆竪，大妹如何獨住於彼？手所持者是何物耶？」時苾芻尼具以緣告：「此是賊徒淨心留與。」鄔波難陀曰：「大妹！見汝威儀，賊生敬愛獲得此物。彼若見我，必當與杖令負物去。」鄔波難陀告言：「大妹！若有得此新好白疊，刺作兩重僧伽胝衣，少欲而住，修諸善品誠亦佳矣！」尼言：「聖者！須此衣耶？」答曰：「必若有餘隨情處分。」答言：「且住！我持初食奉施僧伽，迴來至此以衣相施。」鄔波難陀作如是念：「若更有餘黑鉢見者，必乞此衣，我無由得。」報言：「大妹！可住於此，我當為喚受初食人。」尼便許可。時鄔波難陀即入寺中，見受食人無事而住，報言：「具壽！施主在門檐食辛苦，汝今無事閑住房中，宜可急行受其施食。」彼便持器往詣寺門，就苾芻尼受取初食。尼與食已，持白疊衣施與鄔波難陀。既得衣已喜而呪願曰：「汝所施物是心瓔珞為心資助，定慧莊嚴得人天道。隨情受用勝妙衣服，終至無上安隱涅槃。」即便捨去。時蓮花色苾芻尼，便作是念：「我今為向本處？為禮世尊？我今已來，當禮佛足。」便詣佛所禮世尊已在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蓮華色尼至天明已，從定而起，便見大眾行跡之處，便入定觀，見彼五百賊徒至此而去。復觀於我無醜惡事不？知無有過。復見裹食挂在樹枝，便作是念：「此由淨心敬信所致。」復作是念：「若更待餘授食之者，恐禽獸來壞其淨施，我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛有教：『若尼曾觸苾芻是淨，苾芻曾觸尼亦是淨。』」遂即自手持去詣逝多林。六眾常法每一二人鎮居門首。時鄔波難陀在寺門前經行而住，遙見苾芻尼來，問言：「大妹！豈天未曉城門已開？」尼言：「大德！我非城宿，從闇林來。」報言：「大妹！我曾晝日入彼林中，起怖畏心身毛皆竪，大妹如何獨住於彼？手所持者是何物耶？」時苾芻尼具以緣告：「此是賊徒淨心留與。」鄔波難陀曰：「大妹！見汝威儀，賊生敬愛獲得此物。彼若見我，必當與杖令負物去。」鄔波難陀告言：「大妹！若有得此新好白疊，刺作兩重僧伽胝衣，少欲而住，修諸善品誠亦佳矣！」尼言：「聖者！須此衣耶？」答曰：「必若有餘隨情處分。」答言：「且住！我持初食奉施僧伽，迴來至此以衣相施。」鄔波難陀作如是念：「若更有餘黑鉢見者，必乞此衣，我無由得。」報言：「大妹！可住於此，我當為喚受初食人。」尼便許可。時鄔波難陀即入寺中，見受食人無事而住，報言：「具壽！施主在門檐食辛苦，汝今無事閑住房中，宜可急行受其施食。」彼便持器往詣寺門，就苾芻尼受取初食。尼與食已，持白疊衣施與鄔波難陀。既得衣已喜而呪願曰：「汝所施物是心瓔珞為心資助，定慧莊嚴得人天道。隨情受用勝妙衣服，終至無上安隱涅槃。」即便捨去。時蓮花色苾芻尼，便作是念：「我今為向本處？為禮世尊？我今已來，當禮佛足。」便詣佛所禮世尊已在一面坐。

時苾芻尼五衣破碎，世尊見已告阿難陀曰：「苾芻尼眾於安居時足利養不？」阿難陀白佛言：「足。」佛言：「何意蓮花色尼五衣破碎？」阿難陀曰：「大德！此苾芻尼深信堅固意樂淳善，其所得物於三寶中咸皆喜捨，來從乞者不逆其意，今於住處得好大疊，施與尊者鄔波難陀。」佛告阿難陀：「苾芻於非親族尼處受取衣耶？」答言：「受。」佛告阿難陀：「然非親苾芻不生是念：『此苾芻尼具五衣不？』隨所與時悉皆受取，若親苾芻則不如是，見其闕乏不肯受衣。」爾時世尊告阿難陀曰：「於大房中貯衣之處，應取五衣與蓮花色苾芻尼。」時阿難陀奉佛教已，便取五衣授與蓮花色尼。爾時世尊以此因緣告諸苾芻尼：「亦不應從苾芻取衣，乃至我為二部弟子制其學處，當如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時苾芻尼五衣破碎，世尊見已告阿難陀曰：「苾芻尼眾於安居時足利養不？」阿難陀白佛言：「足。」佛言：「何意蓮花色尼五衣破碎？」阿難陀曰：「大德！此苾芻尼深信堅固意樂淳善，其所得物於三寶中咸皆喜捨，來從乞者不逆其意，今於住處得好大疊，施與尊者鄔波難陀。」佛告阿難陀：「苾芻於非親族尼處受取衣耶？」答言：「受。」佛告阿難陀：「然非親苾芻不生是念：『此苾芻尼具五衣不？』隨所與時悉皆受取，若親苾芻則不如是，見其闕乏不肯受衣。」爾時世尊告阿難陀曰：「於大房中貯衣之處，應取五衣與蓮花色苾芻尼。」時阿難陀奉佛教已，便取五衣授與蓮花色尼。爾時世尊以此因緣告諸苾芻尼：「亦不應從苾芻取衣，乃至我為二部弟子制其學處，當如是說：

「若復苾芻尼，從非親苾芻取衣者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻尼，從非親苾芻取衣者，泥薩祇波逸底迦。」

世尊如是制學處已，室羅伐城有一長者，大富多財受用豐足，所有家產如毘沙門王，便於望族娶女為妻。雖久共居竟無男女，情懷憂悒作如是念：「我今舍內多有珍財無一紹繼，我死之後所有資產，以無子故沒入王家，來世路糧又未修集。」以手支頰長歎而住。其妻問曰：「何故情懷憂悒支頰住耶？」報言：「賢首！我今寧得不憂？」具述其事。妻曰：「云何修習來世資糧？」報言：「賢首！若能以好飲食供佛及僧，食已人人各奉一雙上好白㲲，是謂修集來世路糧。」妻言：「何故不為？」是時長者往詣佛所，禮佛足已在一面座；佛說妙法，示教利喜，默然而住。是時長者從坐而起，整衣一肩，合掌白佛言：「世尊！唯願哀愍，并苾芻僧，明當就宅受我微供。」世尊默然而受。長者知佛哀受，禮足而去，於其夜中具辦種種上妙飲食，安置坐席并淨水器，令使白佛。世尊於日初分著衣持鉢，與苾芻眾至長者家，就座而坐。長者既覩佛僧如法坐已，便以上妙飲食手自供養，次第充足澡漱既訖。佛及眾僧各奉一雙上妙白㲲，便取卑座，於世尊前聽受妙法；佛隨根性示教利喜為說法要，如常呪願已從座而去。是時長者隨世尊出，旋遶三匝禮足而退，於高樓上修捨施念，告其妻曰：「賢首！應生極喜，我今已作來世資糧。」妻便報曰：「仁今雖作，我尚未修。」長者報曰：「今所修福，豈非共有。」妻曰：「雖知共有，然我情願請大世主及苾芻尼眾，就宅食已各施一雙上妙白㲲，此即是我來世資糧。」長者告曰：「善哉！善哉！隨汝意作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是制學處已，室羅伐城有一長者，大富多財受用豐足，所有家產如毘沙門王，便於望族娶女為妻。雖久共居竟無男女，情懷憂悒作如是念：「我今舍內多有珍財無一紹繼，我死之後所有資產，以無子故沒入王家，來世路糧又未修集。」以手支頰長歎而住。其妻問曰：「何故情懷憂悒支頰住耶？」報言：「賢首！我今寧得不憂？」具述其事。妻曰：「云何修習來世資糧？」報言：「賢首！若能以好飲食供佛及僧，食已人人各奉一雙上好白㲲，是謂修集來世路糧。」妻言：「何故不為？」是時長者往詣佛所，禮佛足已在一面座；佛說妙法，示教利喜，默然而住。是時長者從坐而起，整衣一肩，合掌白佛言：「世尊！唯願哀愍，并苾芻僧，明當就宅受我微供。」世尊默然而受。長者知佛哀受，禮足而去，於其夜中具辦種種上妙飲食，安置坐席并淨水器，令使白佛。世尊於日初分著衣持鉢，與苾芻眾至長者家，就座而坐。長者既覩佛僧如法坐已，便以上妙飲食手自供養，次第充足澡漱既訖。佛及眾僧各奉一雙上妙白㲲，便取卑座，於世尊前聽受妙法；佛隨根性示教利喜為說法要，如常呪願已從座而去。是時長者隨世尊出，旋遶三匝禮足而退，於高樓上修捨施念，告其妻曰：「賢首！應生極喜，我今已作來世資糧。」妻便報曰：「仁今雖作，我尚未修。」長者報曰：「今所修福，豈非共有。」妻曰：「雖知共有，然我情願請大世主及苾芻尼眾，就宅食已各施一雙上妙白㲲，此即是我來世資糧。」長者告曰：「善哉！善哉！隨汝意作。」

時長者婦，即便往詣大世主苾芻尼所，隨禮雙足在一面坐。聽妙法已從座而起，白言：「聖者及苾芻尼眾，唯願哀愍明就我家。」廣如前說，乃至淨澡漱已，時長者婦便以大箱盛妙白㲲，在上座前開張而住。時大世主作如是念：「世尊制戒，不許苾芻尼受上妙衣服。我今若受便違學處；若不受者障施主福，諸苾芻尼失其利養。」尼眾各念：「若大世主受此衣者誠亦善哉。」時大世主知眾心已，作如是念：「世尊亦應緣此事故聽受好衣。」時大世主總為受衣，為長者婦說呪願伽他已，從座而去詣世尊所，如常威儀具以前事而白世尊。佛告大世主：「善哉！善哉！我未許者汝已知時。從今已去聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊共為換易。」時大世主奉佛教已禮足而去，至尼住處報言：「世尊有教，聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊易取麁者隨意受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者婦，即便往詣大世主苾芻尼所，隨禮雙足在一面坐。聽妙法已從座而起，白言：「聖者及苾芻尼眾，唯願哀愍明就我家。」廣如前說，乃至淨澡漱已，時長者婦便以大箱盛妙白㲲，在上座前開張而住。時大世主作如是念：「世尊制戒，不許苾芻尼受上妙衣服。我今若受便違學處；若不受者障施主福，諸苾芻尼失其利養。」尼眾各念：「若大世主受此衣者誠亦善哉。」時大世主知眾心已，作如是念：「世尊亦應緣此事故聽受好衣。」時大世主總為受衣，為長者婦說呪願伽他已，從座而去詣世尊所，如常威儀具以前事而白世尊。佛告大世主：「善哉！善哉！我未許者汝已知時。從今已去聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊共為換易。」時大世主奉佛教已禮足而去，至尼住處報言：「世尊有教，聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊易取麁者隨意受用。」

時苾芻尼受得衣已，往逝多林共諸苾芻欲為換易。時十二眾苾芻尼便持貴衣，至六眾所報言：「聖者！世尊有教：『聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊共為換易。』今者宜可取此好衣與我麁者。」六眾報曰：「姊妹！直爾持施我尚不受，況復共爾愚昧無識不自由者為換易耶？」諸餘尼眾各隨自意持所得衣詣老苾芻所，述如上事以衣共易。老苾芻言：「姊妹且住！我當問佛。」時彼苾芻往詣佛所，而白佛言：「大德！有苾芻尼，持好衣財來至我所求換麁者，不知如何？」佛言：「我聽苾芻從尼受衣，除換易。換衣之時令苾芻尼歡喜無恨。」爾時世尊讚歎持戒少欲知足，告諸苾芻尼曰：「前是創制、此是隨開，當如是說：若復苾芻尼，從非親苾芻取衣者，除貿易，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時苾芻尼受得衣已，往逝多林共諸苾芻欲為換易。時十二眾苾芻尼便持貴衣，至六眾所報言：「聖者！世尊有教：『聽苾芻尼受貴價衣，於苾芻邊共為換易。』今者宜可取此好衣與我麁者。」六眾報曰：「姊妹！直爾持施我尚不受，況復共爾愚昧無識不自由者為換易耶？」諸餘尼眾各隨自意持所得衣詣老苾芻所，述如上事以衣共易。老苾芻言：「姊妹且住！我當問佛。」時彼苾芻往詣佛所，而白佛言：「大德！有苾芻尼，持好衣財來至我所求換麁者，不知如何？」佛言：「我聽苾芻從尼受衣，除換易。換衣之時令苾芻尼歡喜無恨。」爾時世尊讚歎持戒少欲知足，告諸苾芻尼曰：「前是創制、此是隨開，當如是說：若復苾芻尼，從非親苾芻取衣者，除貿易，泥薩祇波逸底迦。」

苾芻尼者，謂此法中尼，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻尼者，謂此法中尼，餘義如上。

親非親義衣有七種，廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親非親義衣有七種，廣如上說。

除貿易者，易得無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貿易者，易得無罪。

泥薩祇義捨悔之法，並如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥薩祇義捨悔之法，並如上說。

此中罪相其事云何？若苾芻尼，於非親苾芻作非親想，或復生疑，從彼取衣，得捨墮罪。若苾芻尼，於親族苾芻作非親想，或復生疑，得惡作罪。又無犯者，若苾芻將衣施僧、或為說法故施、或為近圓時施、或見被賊故施、或時買得、或換易得，此皆無犯。若苾芻，眾人共識多獲利養，便持衣物到苾芻尼前，以衣置地作如是語：「姊妹！我今多有如是財物，當願慈悲為我受取。」作是語已棄之而去，取亦無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中罪相其事云何？若苾芻尼，於非親苾芻作非親想，或復生疑，從彼取衣，得捨墮罪。若苾芻尼，於親族苾芻作非親想，或復生疑，得惡作罪。又無犯者，若苾芻將衣施僧、或為說法故施、或為近圓時施、或見被賊故施、或時買得、或換易得，此皆無犯。若苾芻，眾人共識多獲利養，便持衣物到苾芻尼前，以衣置地作如是語：「姊妹！我今多有如是財物，當願慈悲為我受取。」作是語已棄之而去，取亦無犯。

從非親居士乞衣學處第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城。時鄔波難陀從長者乞衣等，緣具如大苾芻律，廣說乃至「制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣在室羅伐城。時鄔波難陀從長者乞衣等，緣具如大苾芻律，廣說乃至「制其學處，應如是說：

「若復苾芻尼，從非親居士、居士婦乞衣，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻尼，從非親居士、居士婦乞衣，泥薩祇波逸底迦。」

爾時世尊為諸聲聞弟子初制學處，時有眾多苾芻遊行人間，被賊劫剝無有衣服。時諸苾芻共作是議：「如世尊制：『不許從非親居士、居士婦乞衣。』我於此處無有親族，宜可還向室羅伐城，於同梵行者邊從覓衣服。我等如何露形而去？」乃至以緣白佛，佛告諸苾芻：「由此緣故應除餘時，若苾芻被奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，此是時。前是創制、今更隨開，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸聲聞弟子初制學處，時有眾多苾芻遊行人間，被賊劫剝無有衣服。時諸苾芻共作是議：「如世尊制：『不許從非親居士、居士婦乞衣。』我於此處無有親族，宜可還向室羅伐城，於同梵行者邊從覓衣服。我等如何露形而去？」乃至以緣白佛，佛告諸苾芻：「由此緣故應除餘時，若苾芻被奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，此是時。前是創制、今更隨開，應如是說：

「若復苾芻尼，從非親居士、居士婦乞衣，除餘時，泥薩祇波逸底迦。餘時者，若苾芻尼奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，此是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻尼，從非親居士、居士婦乞衣，除餘時，泥薩祇波逸底迦。餘時者，若苾芻尼奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，此是時。」

尼者，謂此法中人，乃至衣義並如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼者，謂此法中人，乃至衣義並如上說。

乞者，謂從彼乞求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞者，謂從彼乞求。

言奪衣者，被賊奪。失衣者，自失衣。燒衣者，被火燒。吹衣者，被風吹去。漂衣者，被水漂，有此難緣乞便無犯。若異此，得者犯捨墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言奪衣者，被賊奪。失衣者，自失衣。燒衣者，被火燒。吹衣者，被風吹去。漂衣者，被水漂，有此難緣乞便無犯。若異此，得者犯捨墮。

此中犯相其事云何？事有三種：謂價、色、量。價者，若苾芻尼，不為難緣，從非親乞一迦利沙波拏直衣(迦利沙波拏義已如上不與取戒中具說)，若還得一迦利沙波拏直衣者，乞時惡作，得便捨墮。如是增數，乃至五十迦利沙波拏等，隨乞隨得，罪之輕重准上應知。若苾芻尼，從非親乞一迦利沙波拏直衣，得二迦利沙波拏直衣，乞時惡作，得時無犯。如是乃至五十迦利沙波拏等，乞少得多，有犯無犯亦准應知。色者，若苾芻尼，從他乞青色衣，還得青色衣，乞時惡作，得時犯捨墮。如青既爾，黃赤白色及以厚薄，應知亦然。若苾芻尼，乞青色衣得黃色者，乞時惡作，得時無犯。如是餘色厚薄，更互相望，應知亦爾。量者，若苾芻尼，從他乞五肘衣，還得五肘，乞時惡作，得時捨墮。或乞五得十，乃至五十等，准上應知。是名三事。若乞縷𦆠便得小片，若乞小片他與寬衣，皆無犯。又無犯者，謂初犯人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？事有三種：謂價、色、量。價者，若苾芻尼，不為難緣，從非親乞一迦利沙波拏直衣(迦利沙波拏義已如上不與取戒中具說)，若還得一迦利沙波拏直衣者，乞時惡作，得便捨墮。如是增數，乃至五十迦利沙波拏等，隨乞隨得，罪之輕重准上應知。若苾芻尼，從非親乞一迦利沙波拏直衣，得二迦利沙波拏直衣，乞時惡作，得時無犯。如是乃至五十迦利沙波拏等，乞少得多，有犯無犯亦准應知。色者，若苾芻尼，從他乞青色衣，還得青色衣，乞時惡作，得時犯捨墮。如青既爾，黃赤白色及以厚薄，應知亦然。若苾芻尼，乞青色衣得黃色者，乞時惡作，得時無犯。如是餘色厚薄，更互相望，應知亦爾。量者，若苾芻尼，從他乞五肘衣，還得五肘，乞時惡作，得時捨墮。或乞五得十，乃至五十等，准上應知。是名三事。若乞縷𦆠便得小片，若乞小片他與寬衣，皆無犯。又無犯者，謂初犯人。

過量乞衣學處第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過量乞衣學處第七

緣處同前。時眾多苾芻被賊劫奪，鄔波難陀語彼諸苾芻：「何故著此破碎衣服，不從他乞？世尊聽許有遭賊者乞求無犯。」報曰：「我等不能從他乞衣。」鄔波難陀曰：「若不能求，我當為乞。」答言：「隨意。」時鄔波難陀由是事故詣諸婆羅門居士、長者家，說法教化多獲衣服。其上妙者皆將入己，故破之物與諸苾芻。時諸苾芻白佛。佛以此緣，同前集眾問實訶責，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，從非親居士、居士婦乞衣。彼多施衣，苾芻尼若須，應受上下二衣。若過受者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時眾多苾芻被賊劫奪，鄔波難陀語彼諸苾芻：「何故著此破碎衣服，不從他乞？世尊聽許有遭賊者乞求無犯。」報曰：「我等不能從他乞衣。」鄔波難陀曰：「若不能求，我當為乞。」答言：「隨意。」時鄔波難陀由是事故詣諸婆羅門居士、長者家，說法教化多獲衣服。其上妙者皆將入己，故破之物與諸苾芻。時諸苾芻白佛。佛以此緣，同前集眾問實訶責，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣，從非親居士、居士婦乞衣。彼多施衣，苾芻尼若須，應受上下二衣。若過受者，泥薩祇波逸底迦。」

尼謂此法中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼謂此法中人。

言奪衣等並如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言奪衣等並如上說。

應受上下二衣者，有二種上、下衣：一、苾芻尼上下衣，二、俗人上下衣。苾芻尼上下者，若是新衣，兩重作僧伽胝，竪三、橫五。若泥婆珊，竪二、橫五。俗人上下者，上衣長十一肘、闊三肘。下衣者，長七肘、闊二肘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受上下二衣者，有二種上、下衣：一、苾芻尼上下衣，二、俗人上下衣。苾芻尼上下者，若是新衣，兩重作僧伽胝，竪三、橫五。若泥婆珊，竪二、橫五。俗人上下者，上衣長十一肘、闊三肘。下衣者，長七肘、闊二肘。

應受者，謂作心領受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受者，謂作心領受。

若過受者，謂過前數。乞得衣時，便犯捨墮。餘義廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若過受者，謂過前數。乞得衣時，便犯捨墮。餘義廣如前說。

此中犯相其事云何？若苾芻尼，從他乞俗人上下衣時，依量而得。若更乞時，得惡作罪，得便捨墮。若乞苾芻尼上下衣時，事亦同此。若從他乞俗人上下衣時，縱減俗量，不應更乞。若有長不却還主。若從他乞苾芻尼上下衣時，若少不充苾芻尼衣量，應更從乞。若有長，應却還主。若俗衣，少，更乞。若苾芻尼衣，有長不還，得罪輕重准事應識。若元心擬過乞者，乞時得惡作，得物犯捨墮。若犯罪已更得餘物，悉皆同犯，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻尼，從他乞俗人上下衣時，依量而得。若更乞時，得惡作罪，得便捨墮。若乞苾芻尼上下衣時，事亦同此。若從他乞俗人上下衣時，縱減俗量，不應更乞。若有長不却還主。若從他乞苾芻尼上下衣時，若少不充苾芻尼衣量，應更從乞。若有長，應却還主。若俗衣，少，更乞。若苾芻尼衣，有長不還，得罪輕重准事應識。若元心擬過乞者，乞時得惡作，得物犯捨墮。若犯罪已更得餘物，悉皆同犯，廣說如前。

知俗人共許與衣就乞學處第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前。於此城中有一長者，棄捨自妻外為邪行，其妻告曰：「仁者，不應作此邪行。」其妻屢諫夫不隨語，婦起瞋嫌共餘男子亦為私合，其夫每以家物贈彼私婦，其妻亦以家物遺彼邪夫。夫婦兩人破散財物，幾將略盡。長者稟性暴惡，打其婢使常與弊衣惡食，告言：「由汝散我家資。」婢曰：「我實久知破散所以。然為二俱曹主，不敢斥言。」時彼夫婦知婢譏刺，俱懷慚愧，廣說具如大苾芻律，乃至世尊訶責廣說「制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。於此城中有一長者，棄捨自妻外為邪行，其妻告曰：「仁者，不應作此邪行。」其妻屢諫夫不隨語，婦起瞋嫌共餘男子亦為私合，其夫每以家物贈彼私婦，其妻亦以家物遺彼邪夫。夫婦兩人破散財物，幾將略盡。長者稟性暴惡，打其婢使常與弊衣惡食，告言：「由汝散我家資。」婢曰：「我實久知破散所以。然為二俱曹主，不敢斥言。」時彼夫婦知婢譏刺，俱懷慚愧，廣說具如大苾芻律，乃至世尊訶責廣說「制其學處，應如是說：

「若復苾芻尼，有非親居士、居士婦，共辦衣價，當買如是清淨衣與某甲苾芻尼，及時應用。此苾芻尼先不受請，因他告知便詣彼家，作如是語：『善哉仁者！為我所辦衣價，可買如是清淨衣，及時與我，為好故。』若得衣者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻尼，有非親居士、居士婦，共辦衣價，當買如是清淨衣與某甲苾芻尼，及時應用。此苾芻尼先不受請，因他告知便詣彼家，作如是語：『善哉仁者！為我所辦衣價，可買如是清淨衣，及時與我，為好故。』若得衣者，泥薩祇波逸底迦。」

尼者，謂此法中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼者，謂此法中人。

親非親等，義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親非親等，義如上說。

言衣價者，謂金銀、貝齒等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言衣價者，謂金銀、貝齒等。

辦者，求覓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辦者，求覓也。

如是衣者，謂七種，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是衣者，謂七種，如上。

買者，謂從他買。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 買者，謂從他買。

言清淨者，謂得如是堪受用衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言清淨者，謂得如是堪受用衣。

與者，謂施衣時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與者，謂施衣時。

某甲者，謂鄔波難陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 某甲者，謂鄔波難陀。

不受請者，先未言許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受請者，先未言許。

因他告知者，見他陳說，往彼求衣強索其價，為好故，若得衣時便犯捨墮。釋罪相等義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因他告知者，見他陳說，往彼求衣強索其價，為好故，若得衣時便犯捨墮。釋罪相等義如上說。

此中犯相其事云何？事有三種：謂價、色、量。云何為價？若苾芻尼，從非親人得五迦利沙波拏直衣，受時無犯。不受此衣，更過索者，索時犯惡作，得時犯捨墮。如是乃至五十迦利沙波拏等，隨覓隨得，輕重准上應知，是謂為價。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？事有三種：謂價、色、量。云何為價？若苾芻尼，從非親人得五迦利沙波拏直衣，受時無犯。不受此衣，更過索者，索時犯惡作，得時犯捨墮。如是乃至五十迦利沙波拏等，隨覓隨得，輕重准上應知，是謂為價。

云何為色？苾芻尼得青色衣，受時無犯。不受此衣，更過索者，索時得惡作，得時犯捨墮。如青既爾，乃至餘色准此應知，是謂為色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為色？苾芻尼得青色衣，受時無犯。不受此衣，更過索者，索時得惡作，得時犯捨墮。如青既爾，乃至餘色准此應知，是謂為色。

云何為量？若苾芻尼，得五肘衣時，受取無犯。不受此衣，更過索者，同前得罪。如是乃至多肘，罪之輕重事並同前，是謂為量。此泥薩祇衣捨衣方法，事亦同前。無犯者，若乞縷𦆠便得小片，若乞小片他與大衣，此皆無犯。又無犯者，謂最初人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為量？若苾芻尼，得五肘衣時，受取無犯。不受此衣，更過索者，同前得罪。如是乃至多肘，罪之輕重事並同前，是謂為量。此泥薩祇衣捨衣方法，事亦同前。無犯者，若乞縷𦆠便得小片，若乞小片他與大衣，此皆無犯。又無犯者，謂最初人。

知俗人別許與衣就乞學處第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知俗人別許與衣就乞學處第九

緣處同前。時有長者及婦，各與外人私通。鄔波難陀因為說法，捨惡修善，事並同前。但以二人各辦衣價為異，令彼二價共為一衣，致使長者受大辛苦，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，有非親居士、居士婦，各辦衣價，『當買如是清淨衣，與某甲苾芻尼。』此苾芻尼先不受請，因他告知便詣彼家，作如是語：『善哉仁者！為我所辦衣價，可共買如是清淨衣，及時與我，為好故。』若得衣者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時有長者及婦，各與外人私通。鄔波難陀因為說法，捨惡修善，事並同前。但以二人各辦衣價為異，令彼二價共為一衣，致使長者受大辛苦，廣說乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻尼，有非親居士、居士婦，各辦衣價，『當買如是清淨衣，與某甲苾芻尼。』此苾芻尼先不受請，因他告知便詣彼家，作如是語：『善哉仁者！為我所辦衣價，可共買如是清淨衣，及時與我，為好故。』若得衣者，泥薩祇波逸底迦。」

此中犯相三種不同，並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相三種不同，並如前說。

過限索衣學處第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過限索衣學處第十

緣處同前。時鄔波難陀苾芻在王舍城而作安居，晨朝著衣持鉢為行乞食，入行雨大臣婆羅門家，為說三種福業事經(謂施戒修)。行雨大臣聞法歡喜，發淨信心作如是語：「聖者！我當奉施六十金錢。」廣如大苾芻律，乃至「制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣處同前。時鄔波難陀苾芻在王舍城而作安居，晨朝著衣持鉢為行乞食，入行雨大臣婆羅門家，為說三種福業事經(謂施戒修)。行雨大臣聞法歡喜，發淨信心作如是語：「聖者！我當奉施六十金錢。」廣如大苾芻律，乃至「制其學處，應如是說：

「若復苾芻尼，若王、若大臣、婆羅門、居士等，遣使為苾芻尼送衣價。彼使持衣價至苾芻尼所，白言：『聖者！此物是某甲王、大臣、婆羅門、居士等，遣我送來。聖者！哀愍為受。』是苾芻尼語彼使言：『仁此衣價我不應受，若得順時淨衣應受。』彼使白言：『聖者！有執事人不？』須衣苾芻尼言：『有！若僧淨人、若鄔波斯迦，此是苾芻尼執事人。』彼使往執事人所，與衣價已，語言：『汝可以此衣價買順時清淨衣，與某甲苾芻尼令其披服。』彼使善教執事人已，還至苾芻尼所，白言：『聖者！所示執事人，我已與衣價，得清淨衣應受。』苾芻尼須衣，應往執事人所，若二、若三令彼憶念，告言：『我須衣。』若得者善。若不得者，乃至四、五、六返往彼默然隨處而住。若四、五、六返得衣者善；若不得衣，過是求得衣者，泥薩祇波逸底迦。若竟不得衣，是苾芻尼應隨彼送衣價處，若自往、若遣可信人往，報言：『仁為某甲苾芻尼送衣價，彼苾芻尼竟不得衣。仁應知，勿令失，此是時。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻尼，若王、若大臣、婆羅門、居士等，遣使為苾芻尼送衣價。彼使持衣價至苾芻尼所，白言：『聖者！此物是某甲王、大臣、婆羅門、居士等，遣我送來。聖者！哀愍為受。』是苾芻尼語彼使言：『仁此衣價我不應受，若得順時淨衣應受。』彼使白言：『聖者！有執事人不？』須衣苾芻尼言：『有！若僧淨人、若鄔波斯迦，此是苾芻尼執事人。』彼使往執事人所，與衣價已，語言：『汝可以此衣價買順時清淨衣，與某甲苾芻尼令其披服。』彼使善教執事人已，還至苾芻尼所，白言：『聖者！所示執事人，我已與衣價，得清淨衣應受。』苾芻尼須衣，應往執事人所，若二、若三令彼憶念，告言：『我須衣。』若得者善。若不得者，乃至四、五、六返往彼默然隨處而住。若四、五、六返得衣者善；若不得衣，過是求得衣者，泥薩祇波逸底迦。若竟不得衣，是苾芻尼應隨彼送衣價處，若自往、若遣可信人往，報言：『仁為某甲苾芻尼送衣價，彼苾芻尼竟不得衣。仁應知，勿令失，此是時。』」

尼者，謂此法中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼者，謂此法中人。

王者，若男、若女，或復餘人，以王法灌頂者悉名為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者，若男、若女，或復餘人，以王法灌頂者悉名為王。

大臣者，執王政事相依而立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣者，執王政事相依而立。

婆羅門者，貴種多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門者，貴種多聞。

居士者，謂在家富贍等諸餘雜類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士者，謂在家富贍等諸餘雜類。

遣使者，謂女男黃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣使者，謂女男黃門。

送衣價者，謂金銀錢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送衣價者，謂金銀錢等。

彼持衣價等者，謂持衣價到苾芻尼所，白言聖者，謂命前人；此物是某甲等者，謂送衣來處，願為納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼持衣價等者，謂持衣價到苾芻尼所，白言聖者，謂命前人；此物是某甲等者，謂送衣來處，願為納受。

是苾芻尼等者，報不應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是苾芻尼等者，報不應受。

順時清淨者，謂稱理而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順時清淨者，謂稱理而得。

彼使語苾芻尼等，謂問執事人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼使語苾芻尼等，謂問執事人。

苾芻尼言有者，指告其人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻尼言有者，指告其人。

若僧淨人者，謂大眾淨人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若僧淨人者，謂大眾淨人。

若鄔波斯迦者，謂歸依三寶受五學處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若鄔波斯迦者，謂歸依三寶受五學處。

彼使等者，明使意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼使等者，明使意也。

買者，或買或織。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 買者，或買或織。

與某甲苾芻尼者，指所與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與某甲苾芻尼者，指所與人。

言清淨者，謂堪受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言清淨者，謂堪受用。

善教己者，謂善教示具報苾芻尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善教己者，謂善教示具報苾芻尼。

若二、若三等者，出往返數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若二、若三等者，出往返數。

令彼憶念得者善者，謂稱求心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼憶念得者善者，謂稱求心。

若不得者乃至四、五、六返默然隨處而住者，出默住數。言隨處者，有四處：一、敞處，二、舍處，三、田處，四、店處。敞謂作瓦器等，或剃髮處；舍謂居宅；田謂稻蔗等田；店謂賣貨物處。有六詰問，見彼六言隨事應詰。云何為六？若彼問云：「仁今何緣得至？」苾芻尼答云：「為彼事來。」若云：「仁極善來，此處應坐。」答云：「為彼事來。」若云：「食飯。」答云：「為彼事來。」若云：「噉飯。」答云：「為彼事來。」若云：「飲水。」答云：「為彼事來。」若於此六種隨一事中見他語時，尋聲即報不徐緩答，令彼前人不暇作餘言者，是則不名圓滿善好六種詰問。若隨一事中見他語時，尋聲未道徐徐緩答，令彼前人得有容暇作餘語者，是則名為圓滿善好六種詰問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得者乃至四、五、六返默然隨處而住者，出默住數。言隨處者，有四處：一、敞處，二、舍處，三、田處，四、店處。敞謂作瓦器等，或剃髮處；舍謂居宅；田謂稻蔗等田；店謂賣貨物處。有六詰問，見彼六言隨事應詰。云何為六？若彼問云：「仁今何緣得至？」苾芻尼答云：「為彼事來。」若云：「仁極善來，此處應坐。」答云：「為彼事來。」若云：「食飯。」答云：「為彼事來。」若云：「噉飯。」答云：「為彼事來。」若云：「飲水。」答云：「為彼事來。」若於此六種隨一事中見他語時，尋聲即報不徐緩答，令彼前人不暇作餘言者，是則不名圓滿善好六種詰問。若隨一事中見他語時，尋聲未道徐徐緩答，令彼前人得有容暇作餘語者，是則名為圓滿善好六種詰問。

若作如是求時得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，泥薩祇波逸底迦。過謂三語六默而更往求得衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作如是求時得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，泥薩祇波逸底迦。過謂三語六默而更往求得衣。

若竟不得衣，從衣來處，或自去，或遣可信人去。言可信者，謂弟子門人，是可委信報彼令知，遣其收取勿使虛失，此是還報法式。若苾芻尼遣使報已，彼執事人來至苾芻尼所，作如是語：「聖者！可受此衣價。」苾芻尼應報彼曰：「此之衣價我已捨訖，汝當還彼送衣來處。」如是報善，若取衣者犯捨墮。若執事人作如是語：「聖者！仁可受此衣價，彼之施主我共評章令其心喜。」若如是者取衣無犯。苾芻尼若不作如是，次第受衣者，皆犯捨墮。既犯罪已，捨悔之法廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若竟不得衣，從衣來處，或自去，或遣可信人去。言可信者，謂弟子門人，是可委信報彼令知，遣其收取勿使虛失，此是還報法式。若苾芻尼遣使報已，彼執事人來至苾芻尼所，作如是語：「聖者！可受此衣價。」苾芻尼應報彼曰：「此之衣價我已捨訖，汝當還彼送衣來處。」如是報善，若取衣者犯捨墮。若執事人作如是語：「聖者！仁可受此衣價，彼之施主我共評章令其心喜。」若如是者取衣無犯。苾芻尼若不作如是，次第受衣者，皆犯捨墮。既犯罪已，捨悔之法廣說如前。

此中犯相其事云何？若人為施主、人為使者、人為給事，如法得衣者無犯，異斯捨墮。若人為施主、人為使者、非人為給事，如法得衣者無犯，異斯惡作。若人為施主、非人為使者、非人為給事，同前惡作。若人為施主、非人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、非人為使者、非人為給事，同前惡作。若非人為施主、非人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、人為使者、非人為給事，同前惡作。若苾芻尼，從非人乞衣價時得惡作罪，得便捨墮。從龍乞衣價時得惡作罪，得便捨墮。若苾芻尼，遣使法式，以書印乞時惡作，得便捨墮。又無犯者，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若人為施主、人為使者、人為給事，如法得衣者無犯，異斯捨墮。若人為施主、人為使者、非人為給事，如法得衣者無犯，異斯惡作。若人為施主、非人為使者、非人為給事，同前惡作。若人為施主、非人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、非人為使者、非人為給事，同前惡作。若非人為施主、非人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、人為使者、人為給事，同前捨墮。若非人為施主、人為使者、非人為給事，同前惡作。若苾芻尼，從非人乞衣價時得惡作罪，得便捨墮。從龍乞衣價時得惡作罪，得便捨墮。若苾芻尼，遣使法式，以書印乞時惡作，得便捨墮。又無犯者，廣說如前。