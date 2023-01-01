根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第一

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

毘奈耶序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘奈耶序

稽首大悲尊， 能哀愍一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首大悲尊， 能哀愍一切；

面滿如初日， 目淨若青蓮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面滿如初日， 目淨若青蓮。

佛生調伏家， 弟子眾調伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生調伏家， 弟子眾調伏；

調伏除眾過， 敬禮法中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏除眾過， 敬禮法中尊。

佛說三藏教， 毘奈耶為首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說三藏教， 毘奈耶為首；

我於此教中， 略申其讚頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於此教中， 略申其讚頌。

如樹根為最， 條幹由是生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如樹根為最， 條幹由是生；

佛說律為本， 能生諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說律為本， 能生諸善法。

譬如大隄防， 瀑流不能越； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大隄防， 瀑流不能越；

戒法亦如是， 能遮於毀禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒法亦如是， 能遮於毀禁。

諸佛證菩提， 獨覺身心靜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛證菩提， 獨覺身心靜；

及以阿羅漢， 咸由律行成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以阿羅漢， 咸由律行成。

三世諸賢聖， 遠離有為縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸賢聖， 遠離有為縛；

皆以律為本， 能至安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以律為本， 能至安隱處。

若此調伏教， 安住於世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此調伏教， 安住於世間；

即是諸如來， 正法藏不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是諸如來， 正法藏不滅。

戒是能安立， 如來正法燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒是能安立， 如來正法燈；

離此即便無， 安隱涅槃路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離此即便無， 安隱涅槃路。

佛遊於世間， 隨處說經法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊於世間， 隨處說經法；

律教不如是， 故知難值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律教不如是， 故知難值遇。

如地載群生， 能長諸卉木； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地載群生， 能長諸卉木；

律教亦如是， 能生諸福智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律教亦如是， 能生諸福智。

佛說由律教， 能生眾功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說由律教， 能生眾功德；

奉持得解脫， 毀破生惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉持得解脫， 毀破生惡趣。

象馬若不調， 制之以鉤策； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬若不調， 制之以鉤策；

律教亦如是， 不調令善順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律教亦如是， 不調令善順。

如城有隍塹， 能禦諸怨敵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如城有隍塹， 能禦諸怨敵；

律教亦如是， 能防於破戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律教亦如是， 能防於破戒。

譬如大海水， 能漂於死屍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 能漂於死屍；

律教亦如是， 能除諸破戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律教亦如是， 能除諸破戒。

律是法中王， 諸佛之導首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律是法中王， 諸佛之導首；

苾芻喻商旅， 此為無價珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻喻商旅， 此為無價珍。

破戒逾蛇毒， 律如阿伽陀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒逾蛇毒， 律如阿伽陀；

盛壯意難調， 以律為轡勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛壯意難調， 以律為轡勒。

律於善道處， 常與作橋梁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律於善道處， 常與作橋梁；

亦於惡趣海， 能與為船筏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於惡趣海， 能與為船筏。

若行於險路， 戒為善導者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行於險路， 戒為善導者；

若昇無畏城， 以戒為梯嶝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若昇無畏城， 以戒為梯嶝。

大師最勝尊， 親說於律教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師最勝尊， 親說於律教；

此二無差別， 咸應歸命禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二無差別， 咸應歸命禮。

佛及聖弟子， 咸依律教住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及聖弟子， 咸依律教住；

於戒生恭敬， 故我歸命禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒生恭敬， 故我歸命禮。

我依律讚歎， 此說應尊重； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依律讚歎， 此說應尊重；

於初首歸依， 吉祥事成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於初首歸依， 吉祥事成就。

毘奈耶大海， 涯際淼難知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘奈耶大海， 涯際淼難知；

差別相無窮， 豈我能詳悉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別相無窮， 豈我能詳悉！

大師律教海， 甚深難可測； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師律教海， 甚深難可測；

我今隨自能， 略讚於少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今隨自能， 略讚於少分。

世尊涅槃時， 普告諸大眾： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊涅槃時， 普告諸大眾：

汝於我滅後， 咸應尊敬戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於我滅後， 咸應尊敬戒。

故我申讚頌， 欲說毘奈耶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我申讚頌， 欲說毘奈耶；

仁等應至心， 善聽調伏教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁等應至心， 善聽調伏教。

別解脫經難得聞， 經於無量俱胝劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別解脫經難得聞， 經於無量俱胝劫；

讀誦受持亦如是， 如說行者更難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦受持亦如是， 如說行者更難遇。

諸佛出現於世樂， 演說微妙正法樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出現於世樂， 演說微妙正法樂；

僧伽一心同見樂， 和合俱修勇進樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽一心同見樂， 和合俱修勇進樂。

若見聖人則為樂， 并與共住亦為樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見聖人則為樂， 并與共住亦為樂；

若不見諸愚癡人， 是則名為常受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見諸愚癡人， 是則名為常受樂。

見具尸羅者為樂， 若見多聞亦名樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見具尸羅者為樂， 若見多聞亦名樂；

見阿羅漢是真樂， 由於後有不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見阿羅漢是真樂， 由於後有不生故。

於河津處妙階樂， 以法降怨戰勝樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於河津處妙階樂， 以法降怨戰勝樂；

證得正慧果生時， 能除我慢盡為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得正慧果生時， 能除我慢盡為樂。

若有能為決定意， 善伏根欲具多聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能為決定意， 善伏根欲具多聞；

從少至老處林中， 寂靜閑居蘭若樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從少至老處林中， 寂靜閑居蘭若樂。

合十指恭敬， 禮釋迦師子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合十指恭敬， 禮釋迦師子；

別解脫調伏， 我說仁善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別解脫調伏， 我說仁善聽。

聽已當正行， 如大仙所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽已當正行， 如大仙所說；

於諸小罪中， 勇猛亦勤護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸小罪中， 勇猛亦勤護。

心馬難制止， 勇決恒相續； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心馬難制止， 勇決恒相續；

別解脫如銜， 有百針極利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別解脫如銜， 有百針極利。

若人違軌則， 聞教便能止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人違軌則， 聞教便能止；

大士若良馬， 當出煩惱陣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士若良馬， 當出煩惱陣。

若人無此銜， 亦不曾喜樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人無此銜， 亦不曾喜樂；

彼沒煩惱陣， 迷轉於生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼沒煩惱陣， 迷轉於生死。

八波羅市迦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八波羅市迦法

總攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝頌曰：

不淨不與取， 斷人稱上法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨不與取， 斷人稱上法；

觸八事覆隨， 斯皆不共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸八事覆隨， 斯皆不共住。

不淨行學處第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨行學處第一

爾時菩薩在覩史天宮，將欲下生，先以五事觀察世間。云何為五？一、觀遠祖，二、觀時節，三、觀方國，四、觀近族，五、觀母氏。時六欲天來至母所，三淨其腹。摩耶夫人因寢，夢見六牙白象來降腹中。于時大地六種震動，於此世間有大光明普皆照耀，世界中間幽闇之所，日月威光不能照處皆悉大明。其中有情由黑闇障之所映蔽，從生至死於自身分尚不能覩，何況餘類能互相見。遇斯光已生奇特想，咸作是語：「云何此中忽有眾生？」乃至菩薩初降誕時，大地震動普放光明，如前無異。於此三千大千世界有緣之類見斯光者，歡喜踊躍生希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩在覩史天宮，將欲下生，先以五事觀察世間。云何為五？一、觀遠祖，二、觀時節，三、觀方國，四、觀近族，五、觀母氏。時六欲天來至母所，三淨其腹。摩耶夫人因寢，夢見六牙白象來降腹中。于時大地六種震動，於此世間有大光明普皆照耀，世界中間幽闇之所，日月威光不能照處皆悉大明。其中有情由黑闇障之所映蔽，從生至死於自身分尚不能覩，何況餘類能互相見。遇斯光已生奇特想，咸作是語：「云何此中忽有眾生？」乃至菩薩初降誕時，大地震動普放光明，如前無異。於此三千大千世界有緣之類見斯光者，歡喜踊躍生希有想。

時有四大國王，各生太子，室羅伐城梵授大王，初誕子時有大光明，便作是念：「由我聖子福德力故，放大光明普照世界，宜與我子名曰勝光。」又王舍城大蓮花王，初誕子時亦有光明，便作是念：「我子福力誠為希有，初生之時大光遍照，猶如日輪影光熾盛，母又名影，宜與我子名為影勝。」又憍閃毘國百軍大王，初誕子時亦見光明，便作是念：「我子福力有大光明，如日初現普照世間，宜與我子名曰出光。」又嗢逝尼國有大輪王，初誕子時亦見光明，便作是念：「我兒生時有勝光彩，猶如燈明能破大闇，宜與我子名曰燈光。」雖彼四王各生喜念，云此神異皆由我子，豈知威光乃是菩薩慈善根力，廣大熏修不可思議福德所致。當於此日，大釋迦氏難陀為先，俱時誕生五百童子，其耶輸陀羅、鹿母、瞿舁此三為首，俱時誕生六萬童女。復有五百侍男闡陀為首，及五百侍女同時而生，又有五百母象建託為首，及五百牝馬各生一子。是時大地忽然自現五百伏藏，諸有邊隅不臣之處咸來賓伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有四大國王，各生太子，室羅伐城梵授大王，初誕子時有大光明，便作是念：「由我聖子福德力故，放大光明普照世界，宜與我子名曰勝光。」又王舍城大蓮花王，初誕子時亦有光明，便作是念：「我子福力誠為希有，初生之時大光遍照，猶如日輪影光熾盛，母又名影，宜與我子名為影勝。」又憍閃毘國百軍大王，初誕子時亦見光明，便作是念：「我子福力有大光明，如日初現普照世間，宜與我子名曰出光。」又嗢逝尼國有大輪王，初誕子時亦見光明，便作是念：「我兒生時有勝光彩，猶如燈明能破大闇，宜與我子名曰燈光。」雖彼四王各生喜念，云此神異皆由我子，豈知威光乃是菩薩慈善根力，廣大熏修不可思議福德所致。當於此日，大釋迦氏難陀為先，俱時誕生五百童子，其耶輸陀羅、鹿母、瞿舁此三為首，俱時誕生六萬童女。復有五百侍男闡陀為首，及五百侍女同時而生，又有五百母象建託為首，及五百牝馬各生一子。是時大地忽然自現五百伏藏，諸有邊隅不臣之處咸來賓伏。

是時釋梵大王與諸天眾百千圍繞，恭敬尊重親事菩薩。又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等，咸為瞻仰禮事菩薩普皆雲集。于時淨飯王作如是念：「以我宿福之所招感，今有聖子來生我家，又能成就一切勝事，宜與我子名一切事成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋梵大王與諸天眾百千圍繞，恭敬尊重親事菩薩。又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等，咸為瞻仰禮事菩薩普皆雲集。于時淨飯王作如是念：「以我宿福之所招感，今有聖子來生我家，又能成就一切勝事，宜與我子名一切事成。」

爾時摩揭陀國有一大城名尼拘律，安隱豐樂人民熾盛。於此城中有大婆羅門亦名尼拘律，富有財產多諸僕使，金銀珍寶倉庫盈溢，有大力勢如毘沙門王，復有十八廣大聚落以充封祿，十六大邑以充僕使，有六十億上妙真金。其摩揭陀主大蓮花王有千具犁，婆羅門家犁數亦等，恐招過咎，於千數中但減其一。然由宿因福善所感業果成熟，種糠麥子便生金麥，每收果實滿二百餘石。其人每日朝覲王時，恒以一掬金麥獻壽，願王福命無窮。後於望族娶女為妻，經歷多年了無子息，恒求繼嗣竟未稱心，遂便享祭一切神祇。雖久祈請不能遂意，心懷憂苦掌頰而歎：「我今家資巨億，既無繼嗣將欲付誰？終被官收自無毫分。」母曰：「汝今何故如是長歎？」答曰：「我今身心豈得安隱？資產豐贍世所希有，現無子息形命難保，一旦壽終咸皆散失。」母曰：「且止勿憂，示汝方便。我見世間無子息者，或自祈請或令他求，發慇重心無願不果。」子白母曰：「其事如何？」母曰：「我先無子，求尼拘律樹遂便有汝。汝今宜於神樹竭力祈請，但求一子必當遂意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩揭陀國有一大城名尼拘律，安隱豐樂人民熾盛。於此城中有大婆羅門亦名尼拘律，富有財產多諸僕使，金銀珍寶倉庫盈溢，有大力勢如毘沙門王，復有十八廣大聚落以充封祿，十六大邑以充僕使，有六十億上妙真金。其摩揭陀主大蓮花王有千具犁，婆羅門家犁數亦等，恐招過咎，於千數中但減其一。然由宿因福善所感業果成熟，種糠麥子便生金麥，每收果實滿二百餘石。其人每日朝覲王時，恒以一掬金麥獻壽，願王福命無窮。後於望族娶女為妻，經歷多年了無子息，恒求繼嗣竟未稱心，遂便享祭一切神祇。雖久祈請不能遂意，心懷憂苦掌頰而歎：「我今家資巨億，既無繼嗣將欲付誰？終被官收自無毫分。」母曰：「汝今何故如是長歎？」答曰：「我今身心豈得安隱？資產豐贍世所希有，現無子息形命難保，一旦壽終咸皆散失。」母曰：「且止勿憂，示汝方便。我見世間無子息者，或自祈請或令他求，發慇重心無願不果。」子白母曰：「其事如何？」母曰：「我先無子，求尼拘律樹遂便有汝。汝今宜於神樹竭力祈請，但求一子必當遂意。」

時婆羅門奉母教已，於後園內畢鉢羅樹下，廣設珍羞具申祈請曰：「伏惟樹神早授我子。若稱願者，請於此處廣立神堂，并設大會慶謝殊恩。」於日日中常作如是祈請發願，又告神曰：「若不遂意，我當連根伐樹，令汝無依。」于時天神知此慇懃心生惶懼，念：「我無力，當如之何？」即便速往毘沙門處，白言：「大天！有婆羅門為求子故，於我住處欲為斬伐，幸願垂恩曲存愍濟。」天王聞已，自念無力，即往上天，白帝釋曰：「願見聽察！今我所管居住之處，有人求子不能遂心欲為斬伐，既有斯厄幸願哀憐。」天主聞已告輔佐曰：「若有天子衰相現前，須來報我。」作是教已敬承天命，後於異時有一天子五衰相現，即便速往告天主曰：「今有天子死相現前。」命來告曰：「汝今宜往贍部州內尼拘律城大婆羅門家而往受生。」作是語已，天子啟曰：「大天當知！彼婆羅門自恃尊貴深生放逸，然佛大師出興於世，化緣若畢當入涅槃，我有宿願於世尊處專修淨行，恐生於彼為我障礙。」天主告曰：「汝勿憂慮，我當助汝於一切時令無放逸。」彼命終已，便往尼拘律氏託蘊受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門奉母教已，於後園內畢鉢羅樹下，廣設珍羞具申祈請曰：「伏惟樹神早授我子。若稱願者，請於此處廣立神堂，并設大會慶謝殊恩。」於日日中常作如是祈請發願，又告神曰：「若不遂意，我當連根伐樹，令汝無依。」于時天神知此慇懃心生惶懼，念：「我無力，當如之何？」即便速往毘沙門處，白言：「大天！有婆羅門為求子故，於我住處欲為斬伐，幸願垂恩曲存愍濟。」天王聞已，自念無力，即往上天，白帝釋曰：「願見聽察！今我所管居住之處，有人求子不能遂心欲為斬伐，既有斯厄幸願哀憐。」天主聞已告輔佐曰：「若有天子衰相現前，須來報我。」作是教已敬承天命，後於異時有一天子五衰相現，即便速往告天主曰：「今有天子死相現前。」命來告曰：「汝今宜往贍部州內尼拘律城大婆羅門家而往受生。」作是語已，天子啟曰：「大天當知！彼婆羅門自恃尊貴深生放逸，然佛大師出興於世，化緣若畢當入涅槃，我有宿願於世尊處專修淨行，恐生於彼為我障礙。」天主告曰：「汝勿憂慮，我當助汝於一切時令無放逸。」彼命終已，便往尼拘律氏託蘊受生。

聰慧女人有五奇智。何謂為五？一、知男子有欲心，二、知時節，三、知從某人得娠，四、知是男，五、知是女。于時彼婦既有娠已心大歡喜，告其夫曰：「仁者知不？今有善子來入我胎，宜大慶悅。」夫聞說已喜遍身心，高聲唱言：「善哉安樂！我從昔來終日竟夜一心願得承家之子，百年之後隨己力分修諸福業咸稱我名，令此功德資助父母所生之處福樂無盡。凡我家務有所付囑。」作是語已，於高樓上敷設寶座安置其妻，專使名醫調和將護，衣服飲食觸事合宜，兼令一切冷暖澁滑酸醎之類，輕重適時溫涼得所。遍身莊嚴上妙瓔珞，塗飾花鬘光彩超絕，譬如天女居歡喜園。凡所遊踐皆在床褥，往來未曾足履于地，耳目所經終不聽視邪惡聲色。月滿生男，姿容超絕，光相炳耀如贍部金。頂圓如蓋臂長過膝，鼻脩且直眉高而長，額廣平正眾相具足。三七日後諸親歡會：「此兒今者欲作何字？」相與議曰：「今此孩子，本於畢鉢羅樹求得，應名畢鉢羅。又從氏族可名迦攝波。」由此時人稱畢鉢羅，或云迦攝波。便以孩子授八養母，隨其所須不令闕乏。給以乳藥酥膏及餘眾妙資養之物，速便長大如蓮出水。至童子位將付明師，習學技藝及諸典籍，一經耳目記持不忘。執捉淨瓶威儀進止無不明察，翁聲蓬聲及四薜陀悉皆明了，所謂：一、頡力薜陀，二、耶樹薜陀，三、娑摩薜陀，四、阿健薜陀(薜陀譯為明智。若解此四則智無不周、用無不備。應云四明論，總有十萬餘頌，口相傳授，不合書於紙葉。其中義者，初、廣明作業，二、盛陳讚頌，三、說祭藥法式，四、治國養身。諸婆羅門咸多誦習。斯之四號無可正翻，為此俱存梵字。翁聲即是呪術發端之句。蓬聲乃是命召神祇之言。其薜陀聲韻，外道執以為常，起乎自然來從無始，此聲常住恒在虛空，人口發出即是無常。舊云四圍陀者，訛也)。於諸世間在地居空考諸祥變，復閑方法：謂自祭祀、教他祭祀，自習誦、教他習誦，或自布施及受他物，於此六事無不明曉，并屬四明所有支派究暢皆盡。能顯自宗善破他論，智識分明利同於火。眾推先俊請為師導，教婆羅門子五百餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧女人有五奇智。何謂為五？一、知男子有欲心，二、知時節，三、知從某人得娠，四、知是男，五、知是女。于時彼婦既有娠已心大歡喜，告其夫曰：「仁者知不？今有善子來入我胎，宜大慶悅。」夫聞說已喜遍身心，高聲唱言：「善哉安樂！我從昔來終日竟夜一心願得承家之子，百年之後隨己力分修諸福業咸稱我名，令此功德資助父母所生之處福樂無盡。凡我家務有所付囑。」作是語已，於高樓上敷設寶座安置其妻，專使名醫調和將護，衣服飲食觸事合宜，兼令一切冷暖澁滑酸醎之類，輕重適時溫涼得所。遍身莊嚴上妙瓔珞，塗飾花鬘光彩超絕，譬如天女居歡喜園。凡所遊踐皆在床褥，往來未曾足履于地，耳目所經終不聽視邪惡聲色。月滿生男，姿容超絕，光相炳耀如贍部金。頂圓如蓋臂長過膝，鼻脩且直眉高而長，額廣平正眾相具足。三七日後諸親歡會：「此兒今者欲作何字？」相與議曰：「今此孩子，本於畢鉢羅樹求得，應名畢鉢羅。又從氏族可名迦攝波。」由此時人稱畢鉢羅，或云迦攝波。便以孩子授八養母，隨其所須不令闕乏。給以乳藥酥膏及餘眾妙資養之物，速便長大如蓮出水。至童子位將付明師，習學技藝及諸典籍，一經耳目記持不忘。執捉淨瓶威儀進止無不明察，翁聲蓬聲及四薜陀悉皆明了，所謂：一、頡力薜陀，二、耶樹薜陀，三、娑摩薜陀，四、阿健薜陀(薜陀譯為明智。若解此四則智無不周、用無不備。應云四明論，總有十萬餘頌，口相傳授，不合書於紙葉。其中義者，初、廣明作業，二、盛陳讚頌，三、說祭藥法式，四、治國養身。諸婆羅門咸多誦習。斯之四號無可正翻，為此俱存梵字。翁聲即是呪術發端之句。蓬聲乃是命召神祇之言。其薜陀聲韻，外道執以為常，起乎自然來從無始，此聲常住恒在虛空，人口發出即是無常。舊云四圍陀者，訛也)。於諸世間在地居空考諸祥變，復閑方法：謂自祭祀、教他祭祀，自習誦、教他習誦，或自布施及受他物，於此六事無不明曉，并屬四明所有支派究暢皆盡。能顯自宗善破他論，智識分明利同於火。眾推先俊請為師導，教婆羅門子五百餘人。

年既長大，其父告曰：「迦攝波！汝今知不？年既長成宜遵婚禮。」答曰：「世間欲樂，非我所願。」父又誨曰：「夫為人子須紹家業，敬事祖禰無令絕嗣。」迦攝波曰：「父豈不聞，古仙論曰：『樂隱遁者其神清昇至究竟處。』」父曰：「嫁娶之儀豈非正典？」答曰：「此是近伐俗論，非古仙法。」時迦攝波即便歎曰：「我於今者何期禍哉！一陷欲泥永劫難出，父母恩重復不可違，此乃進退逃避無路。」時父再三慇懃誨示，其人恭順不敢違命，覆自思惟：「設何方便得免斯縛？」遂啟父曰：「今若見逼為婚娶者，請以紫金鑄一女像。」父速為造應時成就，色相分明容儀可愛，量如人等。時迦攝波既觀金女，報其父曰：「若得如此女人，我當隨教共為婚匹。」父聞語已，內懷愁惱以手掌頰歎息而住：「禍哉！我今何處卒可求得如斯美女？」時諸學徒見其憂苦，問曰：「何意長者如是憂愁？」便以事告：「誰能獲此端正女耶？」學徒告曰：「可為求覓，遍觀世間未見有器而無蓋者，如迦攝波具眾福德，如斯妙女應亦可求。」時諸學徒即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年既長大，其父告曰：「迦攝波！汝今知不？年既長成宜遵婚禮。」答曰：「世間欲樂，非我所願。」父又誨曰：「夫為人子須紹家業，敬事祖禰無令絕嗣。」迦攝波曰：「父豈不聞，古仙論曰：『樂隱遁者其神清昇至究竟處。』」父曰：「嫁娶之儀豈非正典？」答曰：「此是近伐俗論，非古仙法。」時迦攝波即便歎曰：「我於今者何期禍哉！一陷欲泥永劫難出，父母恩重復不可違，此乃進退逃避無路。」時父再三慇懃誨示，其人恭順不敢違命，覆自思惟：「設何方便得免斯縛？」遂啟父曰：「今若見逼為婚娶者，請以紫金鑄一女像。」父速為造應時成就，色相分明容儀可愛，量如人等。時迦攝波既觀金女，報其父曰：「若得如此女人，我當隨教共為婚匹。」父聞語已，內懷愁惱以手掌頰歎息而住：「禍哉！我今何處卒可求得如斯美女？」時諸學徒見其憂苦，問曰：「何意長者如是憂愁？」便以事告：「誰能獲此端正女耶？」學徒告曰：「可為求覓，遍觀世間未見有器而無蓋者，如迦攝波具眾福德，如斯妙女應亦可求。」時諸學徒即說頌曰：

「於此大地廣無邊， 如是之人必應有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此大地廣無邊， 如是之人必應有；

此子既是大福德， 今為求婚願勿憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此子既是大福德， 今為求婚願勿憂。

「應可更造三金女像，我等擎持周遍四方，必望得見如斯美女。」時諸學徒持一金像，號曰「金神」，鳴鼓吹螺盛興供養，花蓋雲布周遍城邑，在處尋訪漸次行至劫比羅城。於此城中有大婆羅門亦名劫比羅，富有資財多諸僕使，廣如前說。乃於望族娶女為妻，未久同居便生一女，顏容超絕人所樂觀。于時父母欲與立名，然此小女容儀可愛，端正無雙稟性賢善，復是劫比羅女，應名妙賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應可更造三金女像，我等擎持周遍四方，必望得見如斯美女。」時諸學徒持一金像，號曰「金神」，鳴鼓吹螺盛興供養，花蓋雲布周遍城邑，在處尋訪漸次行至劫比羅城。於此城中有大婆羅門亦名劫比羅，富有資財多諸僕使，廣如前說。乃於望族娶女為妻，未久同居便生一女，顏容超絕人所樂觀。于時父母欲與立名，然此小女容儀可愛，端正無雙稟性賢善，復是劫比羅女，應名妙賢。

于時妙賢年漸長大，妍花婦德四遠咸知。時諸學徒持金女像，所至城邑大聲遍告諸士女曰：「君等當知！若有能以香花妙物供養天神者，此神能與五種大願：一者當生富貴家，二者娉於貴族，三者不被夫輕，四者生有德子，五者夫常隨意。」既聞告已，諸有少女各持香花，詣金神處咸申敬奉。時妙賢父告其女曰：「諸人咸往供養天神，汝亦宜應往申獻奉。」妙賢答曰：「何意當須供養於彼？」父曰：「奉彼金神能滿五願：生富貴家、娉於貴族、夫不見輕、生有德子、夫主隨意。」于時妙賢告其父曰：「我性不是貪欲之女，誰能輒往禮彼天神？」父告女曰：「雖無所望，禮亦何損？宜可暫去與眾同觀。」其女敬順不違父意，遂將諸女以為伴屬詣天神處。既至彼已，此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵。時諸學徒既見斯事各生希有，共相議曰：「我神威光今向何處？為是天龍八部神等吸將去耶？為是此女映奪使然？如何紫金變成黑鐵？」妙賢見已共伴歸家，此女天像神還復金色。時諸學徒共觀斯事並歎希奇，問諸人曰：「此誰家女容彩無雙？由彼威光變金成鐵。」諸人報曰：「斯乃是彼大婆羅門劫比羅女，名曰妙賢，威光之力。」諸徒既聞各懷驚喜，遂便共詣大婆羅門家，稽首拜已，白言：「長者！南方有城名尼拘律，於此城中有大婆羅門亦名尼拘律，富有財產多諸僕使，金銀珍寶庫藏盈溢，有大力勢如毘沙門王，乃有十八廣大聚落以充封祿，十六大邑以充僕使，有六十億上妙真金。其摩伽陀主大蓮花王有犁千具，婆羅門犁數與王等，恐招過咎但減於一。其人有子名迦攝波，容貌希奇聰叡無匹，明四薜陀并閑雜術，能建自宗善摧他論，智識猛利事同炬火，未有婚匹故遠相求。」時婆羅門劫比羅，早以欽承迦攝波德，今聞殷富喜副先心，報諸人曰：「敬隨來意，共結親婚。」時諸學徒既蒙許已，喜還本宅告大婆羅門曰：「我等已為迦攝波求得賢室端正無雙，劫比羅城大婆羅門女名曰妙賢。」其婆羅門聞是語已生大喜慶，答曰：「我比所求今蒙遂意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時妙賢年漸長大，妍花婦德四遠咸知。時諸學徒持金女像，所至城邑大聲遍告諸士女曰：「君等當知！若有能以香花妙物供養天神者，此神能與五種大願：一者當生富貴家，二者娉於貴族，三者不被夫輕，四者生有德子，五者夫常隨意。」既聞告已，諸有少女各持香花，詣金神處咸申敬奉。時妙賢父告其女曰：「諸人咸往供養天神，汝亦宜應往申獻奉。」妙賢答曰：「何意當須供養於彼？」父曰：「奉彼金神能滿五願：生富貴家、娉於貴族、夫不見輕、生有德子、夫主隨意。」于時妙賢告其父曰：「我性不是貪欲之女，誰能輒往禮彼天神？」父告女曰：「雖無所望，禮亦何損？宜可暫去與眾同觀。」其女敬順不違父意，遂將諸女以為伴屬詣天神處。既至彼已，此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵。時諸學徒既見斯事各生希有，共相議曰：「我神威光今向何處？為是天龍八部神等吸將去耶？為是此女映奪使然？如何紫金變成黑鐵？」妙賢見已共伴歸家，此女天像神還復金色。時諸學徒共觀斯事並歎希奇，問諸人曰：「此誰家女容彩無雙？由彼威光變金成鐵。」諸人報曰：「斯乃是彼大婆羅門劫比羅女，名曰妙賢，威光之力。」諸徒既聞各懷驚喜，遂便共詣大婆羅門家，稽首拜已，白言：「長者！南方有城名尼拘律，於此城中有大婆羅門亦名尼拘律，富有財產多諸僕使，金銀珍寶庫藏盈溢，有大力勢如毘沙門王，乃有十八廣大聚落以充封祿，十六大邑以充僕使，有六十億上妙真金。其摩伽陀主大蓮花王有犁千具，婆羅門犁數與王等，恐招過咎但減於一。其人有子名迦攝波，容貌希奇聰叡無匹，明四薜陀并閑雜術，能建自宗善摧他論，智識猛利事同炬火，未有婚匹故遠相求。」時婆羅門劫比羅，早以欽承迦攝波德，今聞殷富喜副先心，報諸人曰：「敬隨來意，共結親婚。」時諸學徒既蒙許已，喜還本宅告大婆羅門曰：「我等已為迦攝波求得賢室端正無雙，劫比羅城大婆羅門女名曰妙賢。」其婆羅門聞是語已生大喜慶，答曰：「我比所求今蒙遂意。」

其迦攝波聞已便念：「為我求妻，雖言已得，傳聞殊勝未審何如？我今宜可自往觀察。」遂詣父母，稽首白言：「二尊當知！我今暫欲遊觀他處。」父母告曰：「我等二人有汝一子，愛念情重、婚時復至，暫隨遊觀可速歸還。」時迦攝波辭父母已，往劫比羅城，易服變形、縫小葉器、巡行乞匃，問知其舍，至彼門首。然而此國凡施食時，令少女持出。于時妙賢聞有乞者，遂自手擎食授與乞人。時迦攝波既見女已生希有想，遂便歎曰：「如斯美貌舉世無雙，虛棄光華甚為難事。」妙賢聞已，便告彼曰：「豈所許者身已亡耶？」迦攝波曰：「彼人現在。」女曰：「若爾何緣忽作斯語？」復告之曰：「彼雖現在，情不樂欲。」女聞此語，亦驚歎曰：「實為希有！實為善事！我亦至誠不樂行欲。」迦攝波曰：「賢女！必如此者我是其人，我今與爾共立盟誓，父母之教誠不可違，除初婚時暫爾執手，過斯已後所有身分誓不相觸。」時迦攝波共立契已，歸會宗親以成大禮。妻歸之後，於一柱觀敷設床座男女同居，隨處一邊各修善業，共厭世事專求出道，曾無一念起染欲心。時迦攝波，告妙賢曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其迦攝波聞已便念：「為我求妻，雖言已得，傳聞殊勝未審何如？我今宜可自往觀察。」遂詣父母，稽首白言：「二尊當知！我今暫欲遊觀他處。」父母告曰：「我等二人有汝一子，愛念情重、婚時復至，暫隨遊觀可速歸還。」時迦攝波辭父母已，往劫比羅城，易服變形、縫小葉器、巡行乞匃，問知其舍，至彼門首。然而此國凡施食時，令少女持出。于時妙賢聞有乞者，遂自手擎食授與乞人。時迦攝波既見女已生希有想，遂便歎曰：「如斯美貌舉世無雙，虛棄光華甚為難事。」妙賢聞已，便告彼曰：「豈所許者身已亡耶？」迦攝波曰：「彼人現在。」女曰：「若爾何緣忽作斯語？」復告之曰：「彼雖現在，情不樂欲。」女聞此語，亦驚歎曰：「實為希有！實為善事！我亦至誠不樂行欲。」迦攝波曰：「賢女！必如此者我是其人，我今與爾共立盟誓，父母之教誠不可違，除初婚時暫爾執手，過斯已後所有身分誓不相觸。」時迦攝波共立契已，歸會宗親以成大禮。妻歸之後，於一柱觀敷設床座男女同居，隨處一邊各修善業，共厭世事專求出道，曾無一念起染欲心。時迦攝波，告妙賢曰：

「遍觀生死諸過患， 咸由愛染作因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遍觀生死諸過患， 咸由愛染作因緣；

世人皆悉共行非， 豈悟長淪三有海？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人皆悉共行非， 豈悟長淪三有海？」

又告妻曰：「賢首！凡是女人性多惛睡，初夜後夜汝可安眠，於中夜時我暫消息。」後於異時妙賢正臥垂手床前，其迦攝波或時經行或坐思惟。時天帝釋見此事已，作如是念：「吾今自往試迦攝波，為是詐妄欲邀名利？為是真實求解脫乎？」即從天下化作一蛇，張口吐毒現可畏相，向妙賢處欲囓其臂。迦攝波見已，乃疾疾行至妙賢所，將寶扇柄舉手置床。是時妙賢從睡驚覺，告其夫曰：「聖子！勿虧盟誓！勿虧盟誓！」迦攝波曰：「豈汝不見黑毒蛇來？」于時妙賢以頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告妻曰：「賢首！凡是女人性多惛睡，初夜後夜汝可安眠，於中夜時我暫消息。」後於異時妙賢正臥垂手床前，其迦攝波或時經行或坐思惟。時天帝釋見此事已，作如是念：「吾今自往試迦攝波，為是詐妄欲邀名利？為是真實求解脫乎？」即從天下化作一蛇，張口吐毒現可畏相，向妙賢處欲囓其臂。迦攝波見已，乃疾疾行至妙賢所，將寶扇柄舉手置床。是時妙賢從睡驚覺，告其夫曰：「聖子！勿虧盟誓！勿虧盟誓！」迦攝波曰：「豈汝不見黑毒蛇來？」于時妙賢以頌答曰：

「寧使我身遭毒蛇， 慎勿虧誓來相觸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寧使我身遭毒蛇， 慎勿虧誓來相觸；

蛇毒但令一身死， 染毒淪沒無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇毒但令一身死， 染毒淪沒無邊際。」

時迦攝波告其妻曰：「賢首！汝至誠心共修淨行。」乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦攝波告其妻曰：「賢首！汝至誠心共修淨行。」乃說頌曰：

「履刀入火事雖難， 對女修行難於是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「履刀入火事雖難， 對女修行難於是；

若能守志無虧犯， 此實世間希有事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能守志無虧犯， 此實世間希有事。」

時迦攝波更以其事告妙賢曰：「非我欲心故觸於汝，然以扇柄舉手避蛇。」時彼帝主見生嗟歎，遂往天宮。於是二人居一柱觀，經十二年修清淨行。如佛所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦攝波更以其事告妙賢曰：「非我欲心故觸於汝，然以扇柄舉手避蛇。」時彼帝主見生嗟歎，遂往天宮。於是二人居一柱觀，經十二年修清淨行。如佛所說：

「積聚皆消散， 崇高必墮落； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積聚皆消散， 崇高必墮落；

合會終別離， 有命咸歸死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合會終別離， 有命咸歸死。」

其迦攝波父母俱亡，遂知家事。復於異時往營田處觀其耕地，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其迦攝波父母俱亡，遂知家事。復於異時往營田處觀其耕地，而說頌曰：

「觀此耕犁處， 損地害諸蟲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀此耕犁處， 損地害諸蟲；

牛力復勤勞， 愍念如親屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛力復勤勞， 愍念如親屬。

農夫苦憔悴， 風日損形容； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 農夫苦憔悴， 風日損形容；

作務倦耕耘， 見此心酸楚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作務倦耕耘， 見此心酸楚。」

時迦攝波問耕人曰：「斯是誰家田作之處？」耕人答曰：「是迦攝波。」迦攝波曰：「我家寧得有斯田業？」耕人曰：「是父舊事，今猶未息。」聞斯語已告耕夫曰：「我從今日並放汝等，不為僕隸恣意遊行，及諸牛畜任隨水草亦無繫縛。」時迦攝波見此無益，便說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦攝波問耕人曰：「斯是誰家田作之處？」耕人答曰：「是迦攝波。」迦攝波曰：「我家寧得有斯田業？」耕人曰：「是父舊事，今猶未息。」聞斯語已告耕夫曰：「我從今日並放汝等，不為僕隸恣意遊行，及諸牛畜任隨水草亦無繫縛。」時迦攝波見此無益，便說頌曰：

「所食無過一升飯， 眠臥唯須一小床； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所食無過一升飯， 眠臥唯須一小床；

兩張㲲布足遮身， 自外並是愚癡物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩張㲲布足遮身， 自外並是愚癡物。」

時迦攝波告其妻曰：「賢首！我今有願捨俗出家。所以者何？在家迫窄猶如牢獄，恒被一切苦惱嬰纏，諸惡知識之所隨從，造業因緣終無休息。出家寬曠猶若虛空，任運能修清淨梵行，速能圓滿至解脫處。」乃為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦攝波告其妻曰：「賢首！我今有願捨俗出家。所以者何？在家迫窄猶如牢獄，恒被一切苦惱嬰纏，諸惡知識之所隨從，造業因緣終無休息。出家寬曠猶若虛空，任運能修清淨梵行，速能圓滿至解脫處。」乃為頌曰：

「山林多寂靜， 坦然無畏懼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「山林多寂靜， 坦然無畏懼；

於此可勤修， 能離諸纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此可勤修， 能離諸纏縛。

正見與邪見， 皆從心所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見與邪見， 皆從心所生；

安處空閑林， 智者當觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安處空閑林， 智者當觀察。

若人貪俗務， 諸苦常隨逐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人貪俗務， 諸苦常隨逐；

超然離塵網， 能往涅槃宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超然離塵網， 能往涅槃宮。」

作是語已命掌庫人曰：「汝當與我一最下衣，我欲捨家修出離業。」彼開庫藏撿閱諸衣，悉皆無價，唯有一叚最下㲲布，略准其價，猶直一億金錢，持奉迦攝波。彼既受已從舍而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已命掌庫人曰：「汝當與我一最下衣，我欲捨家修出離業。」彼開庫藏撿閱諸衣，悉皆無價，唯有一叚最下㲲布，略准其價，猶直一億金錢，持奉迦攝波。彼既受已從舍而去。

爾時菩薩遍觀一切老病死已，諸天圍繞，便於夜半踰城出家往勤苦林。時迦攝波亦於此時，棄捨家業修出離行，作如是念：「若於世間是阿羅漢者，我當依彼敬心承事。」既出家已，時人號為隱士。迦攝波住多子制底邊。是時菩薩住阿蘭若，於六年中修苦行已，知是無益徒為勞倦。次於歡喜、歡喜力二牧牛女處，食十六倍乳糜，龍王讚歎，於負芻人吉祥之處受柔軟草，即便往詣菩提樹下，於金剛座自敷草座，結跏趺坐端身正念如睡龍王。以慈悲仗降彼三十六億天魔兵眾，證無上覺。次往婆羅痆斯國仙人墮處施鹿林中，為五苾芻及以隨五，三轉十二行法輪。次於大軍婆羅門及二牧牛女，為說妙法令生正見，皆證初果。并留髻外道一千人等，並令歸佛出家近圓，頻婆娑羅王亦住見諦。次詣王舍城住竹林園，度大目連及舍利子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩遍觀一切老病死已，諸天圍繞，便於夜半踰城出家往勤苦林。時迦攝波亦於此時，棄捨家業修出離行，作如是念：「若於世間是阿羅漢者，我當依彼敬心承事。」既出家已，時人號為隱士。迦攝波住多子制底邊。是時菩薩住阿蘭若，於六年中修苦行已，知是無益徒為勞倦。次於歡喜、歡喜力二牧牛女處，食十六倍乳糜，龍王讚歎，於負芻人吉祥之處受柔軟草，即便往詣菩提樹下，於金剛座自敷草座，結跏趺坐端身正念如睡龍王。以慈悲仗降彼三十六億天魔兵眾，證無上覺。次往婆羅痆斯國仙人墮處施鹿林中，為五苾芻及以隨五，三轉十二行法輪。次於大軍婆羅門及二牧牛女，為說妙法令生正見，皆證初果。并留髻外道一千人等，並令歸佛出家近圓，頻婆娑羅王亦住見諦。次詣王舍城住竹林園，度大目連及舍利子。

次往室羅伐城，為勝光王說《少年經》令其調伏。次為勝鬘夫人、毘盧將軍及仙授等，咸令見諦。無上世尊常法如是，觀察世間無不聞見，恒起大悲利益一切，於救護中最為第一，最為雄猛無有二言，依定慧住顯發三明，善修三學善調三業。渡四瀑流安四神足，於長夜中修四攝行。捨除五蓋、遠離五支、超越五道，六根具足六度圓滿，七財普施開七覺花，離世八法示八正路，永斷九結明閑九定，充滿十力名聞十方。諸自在中最為殊勝，得法無畏降伏魔怨，振大雷音作師子吼，晝夜六時常以佛眼觀察世間，誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡趣？誰陷欲泥？誰堪受化？作何方便拔濟令出？無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明眼膜，無善根者令種善根，有善根者令更增長，置人天路安隱無礙趣涅槃城。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次往室羅伐城，為勝光王說《少年經》令其調伏。次為勝鬘夫人、毘盧將軍及仙授等，咸令見諦。無上世尊常法如是，觀察世間無不聞見，恒起大悲利益一切，於救護中最為第一，最為雄猛無有二言，依定慧住顯發三明，善修三學善調三業。渡四瀑流安四神足，於長夜中修四攝行。捨除五蓋、遠離五支、超越五道，六根具足六度圓滿，七財普施開七覺花，離世八法示八正路，永斷九結明閑九定，充滿十力名聞十方。諸自在中最為殊勝，得法無畏降伏魔怨，振大雷音作師子吼，晝夜六時常以佛眼觀察世間，誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡趣？誰陷欲泥？誰堪受化？作何方便拔濟令出？無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明眼膜，無善根者令種善根，有善根者令更增長，置人天路安隱無礙趣涅槃城。如有頌言：

「假使大海潮， 或失於期限； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使大海潮， 或失於期限；

佛於所化者， 濟度不過時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於所化者， 濟度不過時。

如母有一兒， 常護其身命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母有一兒， 常護其身命；

佛於所化者， 愍念過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於所化者， 愍念過於彼。

佛於諸有情， 慈念不捨離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於諸有情， 慈念不捨離；

思濟其苦難， 如母牛隨犢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思濟其苦難， 如母牛隨犢。」

爾時世尊作如是念：「隱士迦攝波今應受化。」即往佛栗氏國人間遊行，到廣嚴城多子塔邊在樹下座，為欲引導迦攝波故，舉身光照如妙金山，晃耀希奇周遍赫奕。時迦攝波見是事已，尋光而去到世尊所，遙見如來儀貌端正相好殊倫，諸根湛寂一心無亂，譬如山王金色照耀，歡喜踊躍高聲唱言：「此是我師，我是弟子。」世尊告曰：「如是，如是！迦攝波！我是汝師，汝是弟子，慇心禮敬。」佛復告言：「實是無知詐言有知，實未曾見詐言曾見，實非大師自言是師，實非羅漢言是羅漢，實非薄伽梵云是薄伽梵，非三佛陀云是三佛陀，此詐偽人，頭便破裂以為七分。汝迦攝波！我是知者說言我知，我是見者說言我見，我是大師說言大師，我是阿羅漢說言阿羅漢，我是三佛陀說言三佛陀。我有因緣為諸聲聞宣說法要非無因緣，是真出離非不出離，是所歸依非不歸依，是實超越非不超越，是有神通非無神通。由是因緣，汝迦攝波應如是學，當作是念：『我所聽法與善相應，我皆恭敬專心而聽，尊重存念一想不移。攝取諦思敬心而受，於五取蘊我實觀知是生滅苦，於六觸處我見是集是冥沒故，於四念處善住心故，於七菩提分我當修習多修習故，於八解脫我當身證得圓滿故。我於大師及有智者同梵行處，恒起慇重極慚愧心，我之正見念念相續，於身隨轉不令間斷。』汝迦攝波！應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作如是念：「隱士迦攝波今應受化。」即往佛栗氏國人間遊行，到廣嚴城多子塔邊在樹下座，為欲引導迦攝波故，舉身光照如妙金山，晃耀希奇周遍赫奕。時迦攝波見是事已，尋光而去到世尊所，遙見如來儀貌端正相好殊倫，諸根湛寂一心無亂，譬如山王金色照耀，歡喜踊躍高聲唱言：「此是我師，我是弟子。」世尊告曰：「如是，如是！迦攝波！我是汝師，汝是弟子，慇心禮敬。」佛復告言：「實是無知詐言有知，實未曾見詐言曾見，實非大師自言是師，實非羅漢言是羅漢，實非薄伽梵云是薄伽梵，非三佛陀云是三佛陀，此詐偽人，頭便破裂以為七分。汝迦攝波！我是知者說言我知，我是見者說言我見，我是大師說言大師，我是阿羅漢說言阿羅漢，我是三佛陀說言三佛陀。我有因緣為諸聲聞宣說法要非無因緣，是真出離非不出離，是所歸依非不歸依，是實超越非不超越，是有神通非無神通。由是因緣，汝迦攝波應如是學，當作是念：『我所聽法與善相應，我皆恭敬專心而聽，尊重存念一想不移。攝取諦思敬心而受，於五取蘊我實觀知是生滅苦，於六觸處我見是集是冥沒故，於四念處善住心故，於七菩提分我當修習多修習故，於八解脫我當身證得圓滿故。我於大師及有智者同梵行處，恒起慇重極慚愧心，我之正見念念相續，於身隨轉不令間斷。』汝迦攝波！應如是學。」