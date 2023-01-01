薩婆多部毘尼摩得勒伽

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

宋元嘉年僧伽跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋元嘉年僧伽跋摩譯

「如佛所說，邊地律師五人受具戒。若有十人律師，五人受戒，得戒不？」佛言：「得具戒，諸比丘得呵罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，邊地律師五人受具戒。若有十人律師，五人受戒，得戒不？」佛言：「得具戒，諸比丘得呵罪。」

「如佛所說，過十夜衣，尼薩耆。云何得長衣？謂若入手、若在膝上肩上作想：『此是我衣。』比丘得，眠上座臥不？」佛言：「應敷臥具已坐臥，故者不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，過十夜衣，尼薩耆。云何得長衣？謂若入手、若在膝上肩上作想：『此是我衣。』比丘得，眠上座臥不？」佛言：「應敷臥具已坐臥，故者不犯。」

「如世尊所說，不得捉牛尾渡。得捉餘尾渡不？」佛言：「除虎尾，象、馬、師子尾，捉餘尾渡，不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，不得捉牛尾渡。得捉餘尾渡不？」佛言：「除虎尾，象、馬、師子尾，捉餘尾渡，不犯。」

「糖漿得七日受不？」答：「得飲。幾時飲？乃至未捨自性。」「以不淨藥合煮，得噉不？」答：「不得。得塗身、塗瘡、灌鼻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「糖漿得七日受不？」答：「得飲。幾時飲？乃至未捨自性。」「以不淨藥合煮，得噉不？」答：「不得。得塗身、塗瘡、灌鼻。」

「以不淨脂合鹽煮，得噉不？」答：「不得。若當猪脂用，不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以不淨脂合鹽煮，得噉不？」答：「不得。若當猪脂用，不犯。」

「若比丘五種種子自手作淨，若刀、若爪，成淨不？」答：「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。若火淨殺草，得波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘五種種子自手作淨，若刀、若爪，成淨不？」答：「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。若火淨殺草，得波夜提。」

「樹在不淨地，果落淨地，得食不？」「不經宿得食。」「樹在淨地，果落不淨地，得食不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹在不淨地，果落淨地，得食不？」「不經宿得食。」「樹在淨地，果落不淨地，得食不？」答：「不得。」

「淨人在不淨地，不淨地作淨，成淨不？」答：「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨人在不淨地，不淨地作淨，成淨不？」答：「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。」

「淨人在不淨地，淨地作淨，成淨不？」「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨人在不淨地，淨地作淨，成淨不？」「成淨。」「得食不？」「得食，除火淨。」

「得食鱔肉不？」「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得食鱔肉不？」「不得。」

「得飲人乳不？」「不得，得著眼中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得飲人乳不？」「不得，得著眼中。」

「蘇毘羅漿，非時得飲不？」「病者得飲。」「一切不淨肉不得食，得食人肉不？」「不得食。」「食者得何罪？」「犯偷羅遮。」「除人肉，餘不淨肉得食不？」「不得食。云何不淨肉？謂鱔、蛇、蝦蟇、烏鵲、白鷺。如是等肉不得食，食者突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇毘羅漿，非時得飲不？」「病者得飲。」「一切不淨肉不得食，得食人肉不？」「不得食。」「食者得何罪？」「犯偷羅遮。」「除人肉，餘不淨肉得食不？」「不得食。云何不淨肉？謂鱔、蛇、蝦蟇、烏鵲、白鷺。如是等肉不得食，食者突吉羅。」

「即日受時藥、七日藥、終身藥，各各相雜，得服不？」「不得服。時藥時服，乃至終身藥終身服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即日受時藥、七日藥、終身藥，各各相雜，得服不？」「不得服。時藥時服，乃至終身藥終身服。」

時藥得作非時、七日、終身藥耶？廣說如前。「若藥不手受、不說受，不病得服不？」「不得服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時藥得作非時、七日、終身藥耶？廣說如前。「若藥不手受、不說受，不病得服不？」「不得服。」

「時藥、非時藥、七日藥、終身藥，不手受、不說受，經宿得服不？」「不得服。」「已手受、說受，內宿得服不？」「不得服。手受、說受，病者得服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時藥、非時藥、七日藥、終身藥，不手受、不說受，經宿得服不？」「不得服。」「已手受、說受，內宿得服不？」「不得服。手受、說受，病者得服。」

「云何養病？」「除性罪，餘者養病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何養病？」「除性罪，餘者養病。」

「世尊聽飲八種漿。幾時飲？」「乃至未捨自性得飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊聽飲八種漿。幾時飲？」「乃至未捨自性得飲。」

「狂人邊得取衣不？或得、或不得。云何得？不知父母所在，兄弟姊妹自持物施比丘，得取。云何不可取？父母等可知，不自手與，不可取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「狂人邊得取衣不？或得、或不得。云何得？不知父母所在，兄弟姊妹自持物施比丘，得取。云何不可取？父母等可知，不自手與，不可取。」

「狂人邊說受持衣，成受不？」「不捨自性成受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「狂人邊說受持衣，成受不？」「不捨自性成受。」

「若比丘獨住，有人施現前僧可分衣。無餘比丘，此衣當云何？」「彼比丘得衣時，心念口言：『我此住處得是衣，現前僧應分。此中無僧，此衣屬我入我，我當受是衣。當割截縫染，我當受持。』如是作羯磨已，若有比丘來，不應與。若未作羯磨時來者應與，不與者犯突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘獨住，有人施現前僧可分衣。無餘比丘，此衣當云何？」「彼比丘得衣時，心念口言：『我此住處得是衣，現前僧應分。此中無僧，此衣屬我入我，我當受是衣。當割截縫染，我當受持。』如是作羯磨已，若有比丘來，不應與。若未作羯磨時來者應與，不與者犯突吉羅。」

若有比丘得衣，與眾僧，界外自取，突吉羅。若恣心取，隨事犯。二人、眾多亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘得衣，與眾僧，界外自取，突吉羅。若恣心取，隨事犯。二人、眾多亦如是。

「長者兒被驅布施，得取不？」「不得取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者兒被驅布施，得取不？」「不得取。」

「有衣與自恣僧，自恣僧應分。若施現前僧，現前僧應分。安居中為僧故，出界外者得物應分。破安居人得衣分不？」「或得、或不得。若前後安居已破者，應得；前後不安居者，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有衣與自恣僧，自恣僧應分。若施現前僧，現前僧應分。安居中為僧故，出界外者得物應分。破安居人得衣分不？」「或得、或不得。若前後安居已破者，應得；前後不安居者，不得。」

「看病人出界去，後病者死，應與衣不？」「有應與、不應與。為病者去，應與；為自去者，不應與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「看病人出界去，後病者死，應與衣不？」「有應與、不應與。為病者去，應與；為自去者，不應與。」

「白衣看病，應與不應與？」「應與少許。比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼亦如是。餘處安居、餘處看病，病者死，應與衣，不應與沙彌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白衣看病，應與不應與？」「應與少許。比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼亦如是。餘處安居、餘處看病，病者死，應與衣，不應與沙彌。」

「看病，應盡與、為少與？」「應盡與，或等與。若無看病人，僧盡應看，若不看犯突吉羅。若差看不看，犯突吉羅。病人不用看病人語，突吉羅。看病人不用病人語，突吉羅。若人施不淨物，作是言：『我等不得用不淨物。』作是念已，施某甲淨人，得淨者當受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「看病，應盡與、為少與？」「應盡與，或等與。若無看病人，僧盡應看，若不看犯突吉羅。若差看不看，犯突吉羅。病人不用看病人語，突吉羅。看病人不用病人語，突吉羅。若人施不淨物，作是言：『我等不得用不淨物。』作是念已，施某甲淨人，得淨者當受。」

「有比丘四處安居，成安居不？」「若以床木，四界安居。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有比丘四處安居，成安居不？」「若以床木，四界安居。」

「何處應得安居衣分？」「共與一分。減量作雨衣受持，突吉羅。覆瘡衣亦如是。畜三種外道衣，謂皮衣、毛衣、髮衣，偷羅遮。除此三種，畜外道餘衣，突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何處應得安居衣分？」「共與一分。減量作雨衣受持，突吉羅。覆瘡衣亦如是。畜三種外道衣，謂皮衣、毛衣、髮衣，偷羅遮。除此三種，畜外道餘衣，突吉羅。」

「如世尊所說，故衣不得受作迦絺那衣。云何故衣？」「謂先已受作迦絺那衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，故衣不得受作迦絺那衣。云何故衣？」「謂先已受作迦絺那衣。」

「世尊所說，新衣受作迦絺那衣。云何新衣？」「初受作迦絺那衣，名新衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊所說，新衣受作迦絺那衣。云何新衣？」「初受作迦絺那衣，名新衣。」

「如世尊所說，發三心受作迦絺那衣。云何三心？」「謂乃至最後發三心，謂浣時、截時、染時。不發此三心，成受迦絺那衣，不成受犯突吉羅。成已復應發二心：『此衣當為僧受作迦絺那衣。我已受是迦絺那衣。』不發二心，成受、不成受，犯突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，發三心受作迦絺那衣。云何三心？」「謂乃至最後發三心，謂浣時、截時、染時。不發此三心，成受迦絺那衣，不成受犯突吉羅。成已復應發二心：『此衣當為僧受作迦絺那衣。我已受是迦絺那衣。』不發二心，成受、不成受，犯突吉羅。」

「如佛所說，經宿衣受迦絺那衣，不成受。云何經宿？」「謂過十夜、或經一夜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，經宿衣受迦絺那衣，不成受。云何經宿？」「謂過十夜、或經一夜。」

「如世尊所說，不淨衣受迦絺那，不成受。云何不淨衣？」「謂頻日得衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，不淨衣受迦絺那，不成受。云何不淨衣？」「謂頻日得衣。」

「如世尊所說，故衣受作迦絺那衣，不成受。云何故？」「比丘受用三衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，故衣受作迦絺那衣，不成受。云何故？」「比丘受用三衣。」

「如世尊所說，被打衣成受迦絺那衣。云何打衣？」「謂新衣，如所說打淨，衣成受迦絺那。」「云何打淨？」「謂壞色衣未受迦絺那時，僧壞為二眾：一眾受、一眾不受。」「二眾成受不？」「受者成受，不受者不成受。已受迦絺那衣，僧壞為二部：一眾捨、一眾不捨。成捨不？」「捨者成捨，不捨者不成捨。」「若僧破時，誰應受？」「謂如法者應受。未成衣受作迦絺那衣不成受，成者受成受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，被打衣成受迦絺那衣。云何打衣？」「謂新衣，如所說打淨，衣成受迦絺那。」「云何打淨？」「謂壞色衣未受迦絺那時，僧壞為二眾：一眾受、一眾不受。」「二眾成受不？」「受者成受，不受者不成受。已受迦絺那衣，僧壞為二部：一眾捨、一眾不捨。成捨不？」「捨者成捨，不捨者不成捨。」「若僧破時，誰應受？」「謂如法者應受。未成衣受作迦絺那衣不成受，成者受成受。」

受迦絺那住處有十利，廣說如毘尼。著僧伽梨入聚落有五功德，雨衣亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受迦絺那住處有十利，廣說如毘尼。著僧伽梨入聚落有五功德，雨衣亦如是。

「如世尊所說，住處利。云何住處利？」「謂得衣利，名住處利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，住處利。云何住處利？」「謂得衣利，名住處利。」

「如世尊所說，急施衣得受作迦絺那衣。云何急施衣？」「謂十日未至，自恣得衣，是急施衣，用是作迦絺那衣受，成受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，急施衣得受作迦絺那衣。云何急施衣？」「謂十日未至，自恣得衣，是急施衣，用是作迦絺那衣受，成受。」

「如世尊所說，三月得衣，得受作迦絺那衣。云何三月衣？」「舊僧十五日自恣，客比丘來多，同見同住，彼十四日自恣。若舊僧隨客比丘自恣，此日得衣，名三月得衣。用是衣作迦絺那衣受，成受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世尊所說，三月得衣，得受作迦絺那衣。云何三月衣？」「舊僧十五日自恣，客比丘來多，同見同住，彼十四日自恣。若舊僧隨客比丘自恣，此日得衣，名三月得衣。用是衣作迦絺那衣受，成受。」

「如佛所說，時衣得受作迦絺那衣。云何時衣？」「自恣竟後一月得衣，是名時衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，時衣得受作迦絺那衣。云何時衣？」「自恣竟後一月得衣，是名時衣。」

「如佛所說，不淨衣不得受作迦絺那衣。云何不淨衣？」「謂死比丘衣。五種人受迦絺那衣，不名受。云何五？謂無臘人、破安居人、後安居人、餘處安居人、擯人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，不淨衣不得受作迦絺那衣。云何不淨衣？」「謂死比丘衣。五種人受迦絺那衣，不名受。云何五？謂無臘人、破安居人、後安居人、餘處安居人、擯人。」

「八種捨迦絺那衣，幾共幾不共？」「除後二種，餘者不共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八種捨迦絺那衣，幾共幾不共？」「除後二種，餘者不共。」

問：「有即日受迦絺那衣，即日捨，不作白羯磨耶？」「舊比丘十六日受迦絺那衣，客比丘來多，相向說捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「有即日受迦絺那衣，即日捨，不作白羯磨耶？」「舊比丘十六日受迦絺那衣，客比丘來多，相向說捨。」

「云何破僧，得無間、墮阿鼻地獄？」「非法非法想破僧。」「或破僧一切受法耶？或受法一切破僧耶？」答：「或破僧非受法，作四句。云何破僧非受法？若破僧不受十四事。云何受法非破僧？謂受十四事。俱者，亦受十四事亦破僧。非受十四法非破僧，除是句。僧壞時，捨界成捨，不法語者捨成捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何破僧，得無間、墮阿鼻地獄？」「非法非法想破僧。」「或破僧一切受法耶？或受法一切破僧耶？」答：「或破僧非受法，作四句。云何破僧非受法？若破僧不受十四事。云何受法非破僧？謂受十四事。俱者，亦受十四事亦破僧。非受十四法非破僧，除是句。僧壞時，捨界成捨，不法語者捨成捨。」

「僧壞時，比丘尼得作布薩不？」「得作布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧壞時，比丘尼得作布薩不？」「得作布薩。」

「僧破時，闥賴吒比丘當云何？」「當在如法眾，不得遣信至第二眾。」「僧壞時，教誡比丘尼不？」「如法語者應教誡，無法語者不應教，闥賴吒應出界外教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧破時，闥賴吒比丘當云何？」「當在如法眾，不得遣信至第二眾。」「僧壞時，教誡比丘尼不？」「如法語者應教誡，無法語者不應教，闥賴吒應出界外教誡。」

「若比丘隨順擯比丘，犯突吉羅。被擯人為獨為有伴耶？」「獨無伴侶。被擯人不得共食。若不知被擯，共食共住，不犯。受法比丘共不受法比丘共食，不犯。不受法比丘共受法比丘共食，犯突吉羅。四人隨順破僧，是名破僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘隨順擯比丘，犯突吉羅。被擯人為獨為有伴耶？」「獨無伴侶。被擯人不得共食。若不知被擯，共食共住，不犯。受法比丘共不受法比丘共食，不犯。不受法比丘共受法比丘共食，犯突吉羅。四人隨順破僧，是名破僧。」

「如佛所說，如是比丘不得擯。云何如是比丘？」「若比丘有大威德，持修多羅、毘尼、摩得勒伽，多聞、多知識、多眷屬，擯如是人，犯偷羅遮。有信樂比丘，應出罪。云何信樂？若聞若信，語使懺悔。若不懺悔，犯突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，如是比丘不得擯。云何如是比丘？」「若比丘有大威德，持修多羅、毘尼、摩得勒伽，多聞、多知識、多眷屬，擯如是人，犯偷羅遮。有信樂比丘，應出罪。云何信樂？若聞若信，語使懺悔。若不懺悔，犯突吉羅。」

「若僧壞，誰應捨迦絺那衣？」「法語者應捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若僧壞，誰應捨迦絺那衣？」「法語者應捨。」

「被擯人下意隨順調伏，應捨羯磨不？」「應捨羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「被擯人下意隨順調伏，應捨羯磨不？」「應捨羯磨。」

「同意比丘應與臥具。云何同意？」「寂靜不相惱，名同意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同意比丘應與臥具。云何同意？」「寂靜不相惱，名同意。」

「毘耶離、俱舍彌比丘集一處，闥賴吒當云？」「何闥賴吒應出界外作布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘耶離、俱舍彌比丘集一處，闥賴吒當云？」「何闥賴吒應出界外作布薩。」

「俱舍彌、毘耶離比丘共布薩，成布薩不？」「不成布薩。」「若闥賴吒比丘共毘耶離比丘共布薩，成布薩不？」「成布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱舍彌、毘耶離比丘共布薩，成布薩不？」「不成布薩。」「若闥賴吒比丘共毘耶離比丘共布薩，成布薩不？」「成布薩。」

「若比丘應與比丘尼求教誡欲。云何與教誡欲？」「語言：『姊妹等和合作布薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘應與比丘尼求教誡欲。云何與教誡欲？」「語言：『姊妹等和合作布薩。』」

「若作布薩，僧破建立為二部，應與比丘尼教誡不？」「應與。」「應何處教誡？」「應出界外教誡。如佛所說，非法不和合、非法和合、如法不和合、如法和合。云何非法不和合？應與苦切羯磨，與擯羯磨，僧復不和合。云何非法和合？應與苦切而與擯羯磨，眾僧和合。云何如法和合？先作白，後作羯磨，僧和合。與上相違，名法不和合。一比丘擯一人、眾多擯四人，犯突吉羅。四人擯四人，犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作布薩，僧破建立為二部，應與比丘尼教誡不？」「應與。」「應何處教誡？」「應出界外教誡。如佛所說，非法不和合、非法和合、如法不和合、如法和合。云何非法不和合？應與苦切羯磨，與擯羯磨，僧復不和合。云何非法和合？應與苦切而與擯羯磨，眾僧和合。云何如法和合？先作白，後作羯磨，僧和合。與上相違，名法不和合。一比丘擯一人、眾多擯四人，犯突吉羅。四人擯四人，犯偷羅遮。」

「擯比丘時眠，成擯不？」「若聞白已眠，成擯。先眠後白，不成擯。應餘羯磨出比丘罪。餘羯磨擯比丘，犯偷羅遮。若擯比丘時，不來者應取欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「擯比丘時眠，成擯不？」「若聞白已眠，成擯。先眠後白，不成擯。應餘羯磨出比丘罪。餘羯磨擯比丘，犯偷羅遮。若擯比丘時，不來者應取欲。」

「云何到羯磨？」「四比丘清淨共住。乃至二十人亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何到羯磨？」「四比丘清淨共住。乃至二十人亦如是。」

「若沙彌欲與受具戒時：『莫與我受戒。』為得戒不？」「得戒。式叉摩那、沙彌尼亦如是。受具足戒時、別住時、本日時、摩那埵時、阿浮呵那時、十二人時亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若沙彌欲與受具戒時：『莫與我受戒。』為得戒不？」「得戒。式叉摩那、沙彌尼亦如是。受具足戒時、別住時、本日時、摩那埵時、阿浮呵那時、十二人時亦如是。」

「僧擯眠人，成擯不？」「若聞白成擯，不聞不成擯。入滅盡定人亦如是。僧破，各各相擯，不成擯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧擯眠人，成擯不？」「若聞白成擯，不聞不成擯。入滅盡定人亦如是。僧破，各各相擯，不成擯。」

「若非法羯磨，一切不和合羯磨耶？若不和合羯磨，一切非法羯磨耶？」「云何和合非法羯磨？謂不現前擯、比丘不出己罪、不使自言、不在界內，而一切集，不來者與欲，是和合非法羯磨。云何如法羯磨非和合？人現前，如前說，眾不和合，是如法羯磨非和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若非法羯磨，一切不和合羯磨耶？若不和合羯磨，一切非法羯磨耶？」「云何和合非法羯磨？謂不現前擯、比丘不出己罪、不使自言、不在界內，而一切集，不來者與欲，是和合非法羯磨。云何如法羯磨非和合？人現前，如前說，眾不和合，是如法羯磨非和合。」

「或僧中三唱，憶有罪、不發露，一切犯罪耶？」「若三唱，憶有罪、不發露，一切犯罪。若有僧中三問，自言非比丘。是自言非比丘。波羅夷亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或僧中三唱，憶有罪、不發露，一切犯罪耶？」「若三唱，憶有罪、不發露，一切犯罪。若有僧中三問，自言非比丘。是自言非比丘。波羅夷亦如是。」

「別住人擯比丘，成擯不？」「成擯。唯除受戒羯磨，餘羯磨盡得作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「別住人擯比丘，成擯不？」「成擯。唯除受戒羯磨，餘羯磨盡得作。」

「先白眾僧擯比丘，成擯不？」「成擯。若一若僧不知而擯比丘，犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先白眾僧擯比丘，成擯不？」「成擯。若一若僧不知而擯比丘，犯偷羅遮。」

「彼罰比丘下意調伏，應捨不？」「應捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼罰比丘下意調伏，應捨不？」「應捨。」

「一語與二人受戒，得戒不？」「不得戒。」「一語與四人受戒，得戒不？」「不得戒。」「受欲滿四人擯比丘，成擯不？」「不成擯。賊住滿眾亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一語與二人受戒，得戒不？」「不得戒。」「一語與四人受戒，得戒不？」「不得戒。」「受欲滿四人擯比丘，成擯不？」「不成擯。賊住滿眾亦如是。」

「應作苦切羯磨而作驅出羯磨，成作不？」「成作。捨苦切羯磨，即捨驅出羯磨。」「苦切羯磨擯比丘，成擯不？」「成擯。」「驅出羯磨有何義？謂比丘常犯戒不止，不與依止。苦切羯磨有何義？若比丘鬪諍不止，眾僧語言：『若不止者，更加汝重罪。』擯羯磨有何義？若比丘污他家，不得住。發喜懺罪有何義？若比丘失檀越意，眾僧語言：『若不懺悔檀越，更加汝罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應作苦切羯磨而作驅出羯磨，成作不？」「成作。捨苦切羯磨，即捨驅出羯磨。」「苦切羯磨擯比丘，成擯不？」「成擯。」「驅出羯磨有何義？謂比丘常犯戒不止，不與依止。苦切羯磨有何義？若比丘鬪諍不止，眾僧語言：『若不止者，更加汝重罪。』擯羯磨有何義？若比丘污他家，不得住。發喜懺罪有何義？若比丘失檀越意，眾僧語言：『若不懺悔檀越，更加汝罪。』」

有一事攝一切毘尼，謂律儀。有一事不攝一切毘尼，謂非律儀。有一事攝一切犯戒罪，謂非律儀。有一事不攝一切犯戒罪，謂律儀。有犯一事得大罪，謂破僧。復有一事得大罪，謂惡心出佛身血。復有一事得大罪，謂誹謗賢聖。復有一事得大罪，謂隨順破僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一事攝一切毘尼，謂律儀。有一事不攝一切毘尼，謂非律儀。有一事攝一切犯戒罪，謂非律儀。有一事不攝一切犯戒罪，謂律儀。有犯一事得大罪，謂破僧。復有一事得大罪，謂惡心出佛身血。復有一事得大罪，謂誹謗賢聖。復有一事得大罪，謂隨順破僧。

復有一事得大罪，謂誹謗如來賢聖眾。有一非法遮說戒，謂無根。有一殺生得大罪，謂殺辟支佛。復有一事得大罪，謂盜僧物。復有一事得大罪，謂婬阿羅漢比丘尼。又復妄語得大罪，謂空無說過人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一事得大罪，謂誹謗如來賢聖眾。有一非法遮說戒，謂無根。有一殺生得大罪，謂殺辟支佛。復有一事得大罪，謂盜僧物。復有一事得大罪，謂婬阿羅漢比丘尼。又復妄語得大罪，謂空無說過人法。

有二犯罪，謂不善、無記。復有二犯罪，謂有餘、無餘。復有二種口犯罪，謂不善、無記。又復二種犯罪，謂身不善、無記。復有二種犯有餘罪，謂不善、無記。復有二種犯無餘罪，謂不善、無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二犯罪，謂不善、無記。復有二犯罪，謂有餘、無餘。復有二種口犯罪，謂不善、無記。又復二種犯罪，謂身不善、無記。復有二種犯有餘罪，謂不善、無記。復有二種犯無餘罪，謂不善、無記。

復有二種犯罪，謂隱沒無記、不隱沒無記。復有二種犯罪，謂障礙、不障礙。復有二種犯罪，謂共、不共。復有二種犯罪，謂比丘共比丘尼、比丘尼共比丘。復有二種犯罪，謂比丘共式叉摩那、式叉摩那共比丘；沙彌、沙彌尼亦如是。復有二種犯罪，謂比丘共優婆塞、優婆塞共比丘；優婆夷亦如是。有二一切時犯罪，謂佛在世、滅度後。有二犯罪，謂國土攝，方攝。有二犯罪，謂輕、重。有二犯罪，謂應出、不應出。有二犯罪，謂出家、入家。有二犯罪，謂可懺、不可懺。有二犯罪，謂制、開。有二犯罪，起、不起。有二犯罪，謂終身、暫時。有二犯罪，謂壞、不壞。有二犯罪，謂輕、重。有二犯罪，謂有餘、無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二種犯罪，謂隱沒無記、不隱沒無記。復有二種犯罪，謂障礙、不障礙。復有二種犯罪，謂共、不共。復有二種犯罪，謂比丘共比丘尼、比丘尼共比丘。復有二種犯罪，謂比丘共式叉摩那、式叉摩那共比丘；沙彌、沙彌尼亦如是。復有二種犯罪，謂比丘共優婆塞、優婆塞共比丘；優婆夷亦如是。有二一切時犯罪，謂佛在世、滅度後。有二犯罪，謂國土攝，方攝。有二犯罪，謂輕、重。有二犯罪，謂應出、不應出。有二犯罪，謂出家、入家。有二犯罪，謂可懺、不可懺。有二犯罪，謂制、開。有二犯罪，起、不起。有二犯罪，謂終身、暫時。有二犯罪，謂壞、不壞。有二犯罪，謂輕、重。有二犯罪，謂有餘、無餘。

有二犯罪重，有餘、無餘。有二犯罪，謂偷羅遮、悔。白衣有二犯罪，懺悔，心悔。有二犯罪，謂有報、無報。有二犯罪，謂入眾、一人。有二犯罪，謂巧方便不犯罪、不巧方便犯罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二犯罪重，有餘、無餘。有二犯罪，謂偷羅遮、悔。白衣有二犯罪，懺悔，心悔。有二犯罪，謂有報、無報。有二犯罪，謂入眾、一人。有二犯罪，謂巧方便不犯罪、不巧方便犯罪。

有二慚愧，謂所望、無所望。有二僧斷事，謂作羯磨，不作羯磨。有二斷事，謂僧差、不差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二慚愧，謂所望、無所望。有二僧斷事，謂作羯磨，不作羯磨。有二斷事，謂僧差、不差。

有二僧斷事，謂軟語、麁語。有二斷事，謂說者、聽者。有二斷事，謂時時說、非時非時說。有二僧斷事，分明、不分明；如是決斷、不決斷。有二斷事，有恩、無恩。有二斷事，謂有慧、無慧。有二斷事，謂羺羊惡口、非羺羊惡口。有二斷事，謂多聞、不多聞。有二斷事，謂利阿含、不利阿含。有二斷事，謂善解、不善解。有二斷事，謂如法、不如法；如是時、非時，知量、不知量。有二誹謗如來，謂非法說法、法說非法。有二犯罪，謂作、無作。有二調伏，謂擯、毀呰。有二誹謗如來，謂有信惡解、無信瞋恚；相違則白法。有二罪，謂惡戒、惡見。有二苦切，謂眾罰、私罰。有二驅出，謂罰、僧和合。有二別住，謂犯戒別住、外道別住。有二本日，謂罰、令戒具滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二僧斷事，謂軟語、麁語。有二斷事，謂說者、聽者。有二斷事，謂時時說、非時非時說。有二僧斷事，分明、不分明；如是決斷、不決斷。有二斷事，有恩、無恩。有二斷事，謂有慧、無慧。有二斷事，謂羺羊惡口、非羺羊惡口。有二斷事，謂多聞、不多聞。有二斷事，謂利阿含、不利阿含。有二斷事，謂善解、不善解。有二斷事，謂如法、不如法；如是時、非時，知量、不知量。有二誹謗如來，謂非法說法、法說非法。有二犯罪，謂作、無作。有二調伏，謂擯、毀呰。有二誹謗如來，謂有信惡解、無信瞋恚；相違則白法。有二罪，謂惡戒、惡見。有二苦切，謂眾罰、私罰。有二驅出，謂罰、僧和合。有二別住，謂犯戒別住、外道別住。有二本日，謂罰、令戒具滿。

有二摩那埵，謂罰、調伏。有二掃地，謂罰、善心。有二清淨，謂作清淨、無作清淨。有二諍，比丘、比丘尼諍；比丘乃至沙彌尼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二摩那埵，謂罰、調伏。有二掃地，謂罰、善心。有二清淨，謂作清淨、無作清淨。有二諍，比丘、比丘尼諍；比丘乃至沙彌尼亦如是。

有三犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三身犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三口犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三非比尼，謂貪生、瞋生、癡生。有三比尼，謂貪比尼、瞋比尼、癡比尼。有三法攝一切罪，謂因緣、制、分別。有三羯磨攝一切羯磨，謂白羯磨、白二羯磨、白四羯磨。有三羯磨，謂僧羯磨、闥賴吒羯磨、布薩羯磨。有三學，謂增上戒、增上定、增上慧。復有三學，謂威儀、比尼、波羅提木叉。有三犯罪，謂身、口、意。有三諍，謂善、不善、無記。有三業，謂法、非法、似法。有三因緣僧破，謂聞、取籌、建立二部。有三應滅，謂犯罪、自言、自言犯罪。有三供養，謂如來阿羅訶三藐三佛馱、上座、同梵行。有三受供養，謂如來、上座、同梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三身犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三口犯罪，謂貪生、瞋生、癡生。有三非比尼，謂貪生、瞋生、癡生。有三比尼，謂貪比尼、瞋比尼、癡比尼。有三法攝一切罪，謂因緣、制、分別。有三羯磨攝一切羯磨，謂白羯磨、白二羯磨、白四羯磨。有三羯磨，謂僧羯磨、闥賴吒羯磨、布薩羯磨。有三學，謂增上戒、增上定、增上慧。復有三學，謂威儀、比尼、波羅提木叉。有三犯罪，謂身、口、意。有三諍，謂善、不善、無記。有三業，謂法、非法、似法。有三因緣僧破，謂聞、取籌、建立二部。有三應滅，謂犯罪、自言、自言犯罪。有三供養，謂如來阿羅訶三藐三佛馱、上座、同梵行。有三受供養，謂如來、上座、同梵行。

有三應起迎，謂如來、上座、同梵行。有三人應禮、不禮犯罪，謂和上、阿闍梨、眾。別住法語者不禮三人無罪，謂不共住人、別住人、下座。有三使，謂僧使、私使、波羅提木叉使。復有三使，謂僧使、五部使、王使。復有三使，謂和上使、阿闍梨使、優婆塞使。又復三使，謂和上使、阿闍梨使、上座使。有三自恣，謂請自恣、數數自恣、常自恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三應起迎，謂如來、上座、同梵行。有三人應禮、不禮犯罪，謂和上、阿闍梨、眾。別住法語者不禮三人無罪，謂不共住人、別住人、下座。有三使，謂僧使、私使、波羅提木叉使。復有三使，謂僧使、五部使、王使。復有三使，謂和上使、阿闍梨使、優婆塞使。又復三使，謂和上使、阿闍梨使、上座使。有三自恣，謂請自恣、數數自恣、常自恣。

又復三自恣，謂與欲自恣、清淨自恣、心自恣。有三自恣，謂衣自恣、食自恣、藥自恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復三自恣，謂與欲自恣、清淨自恣、心自恣。有三自恣，謂衣自恣、食自恣、藥自恣。

有三制，謂因緣起制罪、教誡制罪、攝受制罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三制，謂因緣起制罪、教誡制罪、攝受制罪。

有三羯磨，謂僧羯磨、施主羯磨、財物羯磨。有三建立，財利建立、人建立、界建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三羯磨，謂僧羯磨、施主羯磨、財物羯磨。有三建立，財利建立、人建立、界建立。

有四知，謂知犯、知不犯、知清淨、知不清淨。復有四種清淨，見清淨、懺悔清淨、教誡清淨、出罪清淨。復有四不止，貪不止、恚不止、癡不止、貪恚癡不止。復有四止，貪止、恚止、癡止、貪恚癡止。復有四眾，謂除鬚髮眾、穢濁眾、智慧眾、鬪諍眾。復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥，緣事故、隨國土故、時故、人故。復有四種藥，謂不淨淨用、淨不淨用、不淨不淨用、淨淨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四知，謂知犯、知不犯、知清淨、知不清淨。復有四種清淨，見清淨、懺悔清淨、教誡清淨、出罪清淨。復有四不止，貪不止、恚不止、癡不止、貪恚癡不止。復有四止，貪止、恚止、癡止、貪恚癡止。復有四眾，謂除鬚髮眾、穢濁眾、智慧眾、鬪諍眾。復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥，緣事故、隨國土故、時故、人故。復有四種藥，謂不淨淨用、淨不淨用、不淨不淨用、淨淨用。

復有四事如來制伏弟子言，莫作、制伏、求罪、為法久住故。復有如來四境界，謂智境界、法境界、人境界、神足境界。此四境界中如來制戒，謂智、法、人、神足境界，如是制毘尼、制波羅提木叉、修多羅、阿毘曇。呪術究竟、毘尼、集毘尼、發露罪、憶念罪、譏嫌罪、國土罪。清淨與、清淨受、清淨說、清淨自恣。自恣人、自恣羯磨、與自恣、受自恣、說自恣、遮自恣。苦切羯磨、驅出羯磨、擯羯磨、懺悔羯磨。與受具足、不與受具足、得具足、不得具足。依止、與依止、說依止、受依止、依止清淨。非法羯磨、如法羯磨、似法羯磨。毘尼羯磨、非毘尼羯磨。和合羯磨、不和合羯磨。可轉羯磨、不可轉羯磨。和上、阿闍梨、弟子、禮拜。同意、忍辱、懺悔、使懺悔、正順捨一切羯磨。如是等亦在是四境界時，謂智、法、人、神足境界時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四事如來制伏弟子言，莫作、制伏、求罪、為法久住故。復有如來四境界，謂智境界、法境界、人境界、神足境界。此四境界中如來制戒，謂智、法、人、神足境界，如是制毘尼、制波羅提木叉、修多羅、阿毘曇。呪術究竟、毘尼、集毘尼、發露罪、憶念罪、譏嫌罪、國土罪。清淨與、清淨受、清淨說、清淨自恣。自恣人、自恣羯磨、與自恣、受自恣、說自恣、遮自恣。苦切羯磨、驅出羯磨、擯羯磨、懺悔羯磨。與受具足、不與受具足、得具足、不得具足。依止、與依止、說依止、受依止、依止清淨。非法羯磨、如法羯磨、似法羯磨。毘尼羯磨、非毘尼羯磨。和合羯磨、不和合羯磨。可轉羯磨、不可轉羯磨。和上、阿闍梨、弟子、禮拜。同意、忍辱、懺悔、使懺悔、正順捨一切羯磨。如是等亦在是四境界時，謂智、法、人、神足境界時。

有五因緣受羯磨，謂自作羯磨、餘作羯磨、現前、隨喜、與欲出罪。復有五苦切事，謂我當此僧中說汝罪，餘僧中說汝罪，我當說汝某甲罪，我當牽汝至僧中，我當必定舉汝罪。如是種種呵責已去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五因緣受羯磨，謂自作羯磨、餘作羯磨、現前、隨喜、與欲出罪。復有五苦切事，謂我當此僧中說汝罪，餘僧中說汝罪，我當說汝某甲罪，我當牽汝至僧中，我當必定舉汝罪。如是種種呵責已去。

復有五法成就舉罪，謂真實不虛、時非不時、慈心非瞋恚、軟語非麁言、利益非不利益。復有五種，謂苦切、驅出、牽、懺悔、不見擯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五法成就舉罪，謂真實不虛、時非不時、慈心非瞋恚、軟語非麁言、利益非不利益。復有五種，謂苦切、驅出、牽、懺悔、不見擯。

復有五種成就比丘不生優婆塞敬信，謂毀呰佛法僧、無威儀、不學比丘戒。餘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種成就比丘不生優婆塞敬信，謂毀呰佛法僧、無威儀、不學比丘戒。餘亦如是。

復有五事，持律比丘受諍者，先當內觀五法，善思量已，然後受諍。何等五？我精進不？我不犯戒不？清淨不？多聞不？善解毘尼不？不與惡徒眾相染不？得伴不？如毘尼如佛所說不？如是思量已應受諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，持律比丘受諍者，先當內觀五法，善思量已，然後受諍。何等五？我精進不？我不犯戒不？清淨不？多聞不？善解毘尼不？不與惡徒眾相染不？得伴不？如毘尼如佛所說不？如是思量已應受諍。

復有五，持律比丘不應僧中滅諍，謂恐怖惱他語、久重語、語不可眾意；與是相違應受諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五，持律比丘不應僧中滅諍，謂恐怖惱他語、久重語、語不可眾意；與是相違應受諍。

復有五事，持律比丘不應僧中滅諍，謂受惡比丘語、受誤語、不三問惡比丘；與是相違應受諍。復有五事，持律比丘不應僧中滅諍，謂不解自語、不解他語、不樂他語、不樂自語、不多聞；與是相違應受諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，持律比丘不應僧中滅諍，謂受惡比丘語、受誤語、不三問惡比丘；與是相違應受諍。復有五事，持律比丘不應僧中滅諍，謂不解自語、不解他語、不樂他語、不樂自語、不多聞；與是相違應受諍。

復有五事，持律比丘不應受諍，謂不求請、專執、不善解諍事、不知諍、不知諍滅；與是相違應受諍。復有五事，持律比丘不應受諍，謂不求請上座、癡無解、不多聞、不知毘尼、無眷屬、不恭敬僧上中下座及闥賴吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，持律比丘不應受諍，謂不求請、專執、不善解諍事、不知諍、不知諍滅；與是相違應受諍。復有五事，持律比丘不應受諍，謂不求請上座、癡無解、不多聞、不知毘尼、無眷屬、不恭敬僧上中下座及闥賴吒。

復有五事，持律者能滅諍，謂上座或是中下座待請、不恭敬比丘能驅出、能齊整僧眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，持律者能滅諍，謂上座或是中下座待請、不恭敬比丘能驅出、能齊整僧眾。

復有五事成就闥賴吒比丘應擯、應驅出、毀呰、令生憂惱制伏。何等五？謂若闥賴吒比丘持惡戒、犯戒邪見、不多聞、不知毘尼、無慚愧、無知眾為眷屬、助惡比丘眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事成就闥賴吒比丘應擯、應驅出、毀呰、令生憂惱制伏。何等五？謂若闥賴吒比丘持惡戒、犯戒邪見、不多聞、不知毘尼、無慚愧、無知眾為眷屬、助惡比丘眾。

復有五事，比丘應斷事，敬眾慈心軟語、知坐處能坐、斷事時知自坐處、當自為說法、若自不說當請能者為說、善說者應讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，比丘應斷事，敬眾慈心軟語、知坐處能坐、斷事時知自坐處、當自為說法、若自不說當請能者為說、善說者應讚。

復有五事，比丘當行，謂心如掃篲、僧中心平等、不憍慢、不僧中說國土及諸惡語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事，比丘當行，謂心如掃篲、僧中心平等、不憍慢、不僧中說國土及諸惡語。

復次，如法僧中隨順、有罪應悔、無罪默然、莫與僧作異眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如法僧中隨順、有罪應悔、無罪默然、莫與僧作異眾。

復有五種大賊，謂百人百眾圍遶，第一大賊。用四方僧物持與他，第二大賊。自言我是阿羅漢，第三大賊。如來所說甚深空義而言我說，第四大賊。比丘犯戒，不精進行惡法，膿血內流空形䗍聲，非沙門自言沙門、非梵行自言梵行，若將百眾二百乃至五百人圍遶，遊行城邑聚落，受諸供養，是第五大賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種大賊，謂百人百眾圍遶，第一大賊。用四方僧物持與他，第二大賊。自言我是阿羅漢，第三大賊。如來所說甚深空義而言我說，第四大賊。比丘犯戒，不精進行惡法，膿血內流空形䗍聲，非沙門自言沙門、非梵行自言梵行，若將百眾二百乃至五百人圍遶，遊行城邑聚落，受諸供養，是第五大賊。

復有五種劫，謂強奪取、軟語取、苦切取、受寄取、施已還取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種劫，謂強奪取、軟語取、苦切取、受寄取、施已還取。

復有五種不應開通，無慚愧、不軟語、不多聞、欲舉他罪、不求清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種不應開通，無慚愧、不軟語、不多聞、欲舉他罪、不求清淨。

復有五種不應施於中作福想，謂施女人、施鬪牛、施酒、施畫男子像、施伎樂聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種不應施於中作福想，謂施女人、施鬪牛、施酒、施畫男子像、施伎樂聲。

復有五因緣不得至布薩前，謂王難、賊難、火難、水難、腹行虫難。復有比丘到白衣舍五種失念，謂不白入聚落、不看坐處坐、共女人屏處坐、無淨人為說法過五六語、不手按而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五因緣不得至布薩前，謂王難、賊難、火難、水難、腹行虫難。復有比丘到白衣舍五種失念，謂不白入聚落、不看坐處坐、共女人屏處坐、無淨人為說法過五六語、不手按而坐。

復有五種過，謂見女人，見已共語；共語已親近，親近已起惡念；起惡念已於重戒中隨犯；不知犯前後戒；不樂修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種過，謂見女人，見已共語；共語已親近，親近已起惡念；起惡念已於重戒中隨犯；不知犯前後戒；不樂修梵行。

復有五法成就，使弟子懺悔和上，謂不親近和上、無慚愧不念和上、共和上諍、不恭敬、不以法攝和上財攝和上。若懺悔者善，不悔者隨事犯。與上相違應受悔，若不受隨事犯。阿闍梨近住弟子亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五法成就，使弟子懺悔和上，謂不親近和上、無慚愧不念和上、共和上諍、不恭敬、不以法攝和上財攝和上。若懺悔者善，不悔者隨事犯。與上相違應受悔，若不受隨事犯。阿闍梨近住弟子亦如是。

復有五種差別，佛差別、法僧差別、羯磨差別、道差別、相違不差別。復有五種差別，佛差別、和上差別、阿闍梨差別、羯磨差別、法差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種差別，佛差別、法僧差別、羯磨差別、道差別、相違不差別。復有五種差別，佛差別、和上差別、阿闍梨差別、羯磨差別、法差別。

復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙，謂人女、有婬心、修習、衣內、摩觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙，謂人女、有婬心、修習、衣內、摩觸。

有六諍本，如增一中說。有六種使命，謂僧使、諸部使、和上阿闍梨使、上座使、王使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六諍本，如增一中說。有六種使命，謂僧使、諸部使、和上阿闍梨使、上座使、王使。

復有六事，優婆塞不應作，謂壓油、猩猩、血染、沽酒、賣肉、賣刀杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六事，優婆塞不應作，謂壓油、猩猩、血染、沽酒、賣肉、賣刀杖。

復有六種自恣，謂比丘等自恣、比丘尼等自恣、二部僧自恣、食自恣、清淨自恣、自恣第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六種自恣，謂比丘等自恣、比丘尼等自恣、二部僧自恣、食自恣、清淨自恣、自恣第六。

復有六種壞，謂自壞、他壞、戒壞、見壞、威儀壞、命壞；與上相違名六成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六種壞，謂自壞、他壞、戒壞、見壞、威儀壞、命壞；與上相違名六成。

復有六愛敬，謂身業慈、口業慈、意業慈、賢聖共戒、賢聖同見、如法所得衣鉢之餘施同梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六愛敬，謂身業慈、口業慈、意業慈、賢聖共戒、賢聖同見、如法所得衣鉢之餘施同梵行。

復有六種劫，五種如前說，劫法第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六種劫，五種如前說，劫法第六。

復有六法現前名得具戒，謂佛現前、法僧現前、和上阿闍梨現前、受戒人現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六法現前名得具戒，謂佛現前、法僧現前、和上阿闍梨現前、受戒人現前。

復有六種法，於法中難滿足，謂多欲、難滿、難養、不知足、不孝順、多疑、不求究竟；與上相違名易滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六種法，於法中難滿足，謂多欲、難滿、難養、不知足、不孝順、多疑、不求究竟；與上相違名易滿足。

有七財，謂信財、戒財、施財、聞財、慧財、慚財、愧財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七財，謂信財、戒財、施財、聞財、慧財、慚財、愧財。

復有七力，謂信力、戒力、施力、慧力、慚力、愧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七力，謂信力、戒力、施力、慧力、慚力、愧力。

復有七法，謂色苦如實知、色習如實知、色滅如實知、色道如實知、色愛如實知、色過如實知、色離如實知；受想行識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七法，謂色苦如實知、色習如實知、色滅如實知、色道如實知、色愛如實知、色過如實知、色離如實知；受想行識亦如是。

復有七方便，謂不淨觀、安般念、四念處、煖法、頂法、忍法、世間第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七方便，謂不淨觀、安般念、四念處、煖法、頂法、忍法、世間第一法。

復有七寶，謂金輪寶、象寶、馬寶、女寶、摩尼寶、主藏寶、主兵寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七寶，謂金輪寶、象寶、馬寶、女寶、摩尼寶、主藏寶、主兵寶。

復有七覺寶，謂念覺寶、擇法覺寶、精進覺寶、喜覺寶、猗覺寶、定覺寶、捨覺寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七覺寶，謂念覺寶、擇法覺寶、精進覺寶、喜覺寶、猗覺寶、定覺寶、捨覺寶。

復有七滅諍法，謂現前毘尼、憶念毘尼、不癡毘尼、自言毘尼、覓罪毘尼、多覓毘尼、布草毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七滅諍法，謂現前毘尼、憶念毘尼、不癡毘尼、自言毘尼、覓罪毘尼、多覓毘尼、布草毘尼。

復有七種衣，謂旃衣、麻衣、紵衣、俱脂衣、俱捨耶衣、劫貝衣、芻麻衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七種衣，謂旃衣、麻衣、紵衣、俱脂衣、俱捨耶衣、劫貝衣、芻麻衣。

復有七種退法，謂不敬佛法僧戒、放逸、不敬、禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七種退法，謂不敬佛法僧戒、放逸、不敬、禪定。

復有七種增進法、謂敬佛、敬法、敬僧、敬戒、不放逸、敬、禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七種增進法、謂敬佛、敬法、敬僧、敬戒、不放逸、敬、禪定。

復有七種制伏，謂某處不應往、莫親近某人、莫依某處、莫至某聚落、莫行某道中、莫至某家、莫共某甲人語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七種制伏，謂某處不應往、莫親近某人、莫依某處、莫至某聚落、莫行某道中、莫至某家、莫共某甲人語。

復有七種不信，如契經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七種不信，如契經說。

復有持律比丘有七種功德，謂比丘所敬、比丘尼所敬、不隨順使隨順、持佛密藏、稱揚佛法、善解法相、善能教誡。以持律故，一切沙門婆羅門頂戴供養。復有七種持律，謂毘婆尸、式棄、毘濕婆、迦羅鳩孫陀、迦那迦牟尼、迦葉、釋迦牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有持律比丘有七種功德，謂比丘所敬、比丘尼所敬、不隨順使隨順、持佛密藏、稱揚佛法、善解法相、善能教誡。以持律故，一切沙門婆羅門頂戴供養。復有七種持律，謂毘婆尸、式棄、毘濕婆、迦羅鳩孫陀、迦那迦牟尼、迦葉、釋迦牟尼。

有八種功德，謂界功德、事功德、依止功德、僧制功德、僧施功德、安居功德、施四方僧功德、第八指示功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八種功德，謂界功德、事功德、依止功德、僧制功德、僧施功德、安居功德、施四方僧功德、第八指示功德。

復有八種捨迦絺那衣，如毘尼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八種捨迦絺那衣，如毘尼說。

復有八種屐不得著，謂草屐、芒屐、迦尼迦屐、綖屐、木屐、竹屐、葉屐、藤屐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八種屐不得著，謂草屐、芒屐、迦尼迦屐、綖屐、木屐、竹屐、葉屐、藤屐。

復有三十八法，如修多羅說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三十八法，如修多羅說。

問云何破僧？破僧有十四事，謂法非法，廣說如毘尼。非一比丘破僧，或乃至八人九人破僧。有二因緣僧破，謂說、同受籌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問云何破僧？破僧有十四事，謂法非法，廣說如毘尼。非一比丘破僧，或乃至八人九人破僧。有二因緣僧破，謂說、同受籌。

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙，謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘、欲滅已沙門法、自不清淨疑彼虛事、當觀彼人知法舉是罪必生鬪諍、相言成異眾別離非解脫因；與上相違應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙，謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘、欲滅已沙門法、自不清淨疑彼虛事、當觀彼人知法舉是罪必生鬪諍、相言成異眾別離非解脫因；與上相違應作。

復有八法滅貪瞋癡，謂八聖道，如修多羅廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八法滅貪瞋癡，謂八聖道，如修多羅廣說。

復有八垢，謂內垢、衣垢、財垢、食垢、淨垢、不淨垢、攝受垢、不攝受垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八垢，謂內垢、衣垢、財垢、食垢、淨垢、不淨垢、攝受垢、不攝受垢。

復有八法無根遮說戒，謂犯無根波羅夷，廣說如毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八法無根遮說戒，謂犯無根波羅夷，廣說如毘尼。

有九依，謂依佛、依法、依僧、依和上、依阿闍梨、依種族、依住處、依人、依具戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有九依，謂依佛、依法、依僧、依和上、依阿闍梨、依種族、依住處、依人、依具戒。

復有九法滅瞋恚，如脩多羅說。無學漏盡阿羅漢比丘，所作已辦、梵行已立者，不犯事，謂不隨欲、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、不故奪命、不偷盜、不婬、不故妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九法滅瞋恚，如脩多羅說。無學漏盡阿羅漢比丘，所作已辦、梵行已立者，不犯事，謂不隨欲、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、不故奪命、不偷盜、不婬、不故妄語。

殺生有十過，如脩多羅說。十不善業道，如脩多羅說。善業迹道亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生有十過，如脩多羅說。十不善業道，如脩多羅說。善業迹道亦如是。

復有十攝受，謂衣攝、食攝、臥具攝、藥攝、修多羅攝、阿毘曇攝、毘尼攝、犯罪攝、清淨攝、出罪攝；相違則非攝。持律比丘有十利，即此前功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十攝受，謂衣攝、食攝、臥具攝、藥攝、修多羅攝、阿毘曇攝、毘尼攝、犯罪攝、清淨攝、出罪攝；相違則非攝。持律比丘有十利，即此前功德。

復有十種障受具足，謂非人、不乞、不作白、減作羯磨、年不滿二十、害母、害父、殺阿羅漢、破僧、惡心出佛血；與是相違則非障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種障受具足，謂非人、不乞、不作白、減作羯磨、年不滿二十、害母、害父、殺阿羅漢、破僧、惡心出佛血；與是相違則非障。

復有十種障受具足，謂本犯戒、賊住、非男二根、越濟、本不和合、殺父母、阿羅漢、破僧、出佛血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種障受具足，謂本犯戒、賊住、非男二根、越濟、本不和合、殺父母、阿羅漢、破僧、出佛血。

復有十種，謂王難、賊難、水難、火難、腹行虫難、人難、非人難、命難、梵行難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種，謂王難、賊難、水難、火難、腹行虫難、人難、非人難、命難、梵行難。

復有十種毘尼，謂比丘毘尼、比丘尼毘尼、具毘尼、少分處毘尼、一切處毘尼、滅貪瞋癡毘尼、滅罪毘尼、滅諍毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種毘尼，謂比丘毘尼、比丘尼毘尼、具毘尼、少分處毘尼、一切處毘尼、滅貪瞋癡毘尼、滅罪毘尼、滅諍毘尼。

復有十種具足出他罪得多功德，謂實不虛、時非不時、軟語非麁言、慈心非瞋恚、饒益非不饒益、精進、多聞、持戒、正念、智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種具足出他罪得多功德，謂實不虛、時非不時、軟語非麁言、慈心非瞋恚、饒益非不饒益、精進、多聞、持戒、正念、智慧。

復有十法成就多得功德，謂意歡喜、尊重、脩敬、供養、讚歎無學、戒成就、定、慧、解脫、解脫知見成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十法成就多得功德，謂意歡喜、尊重、脩敬、供養、讚歎無學、戒成就、定、慧、解脫、解脫知見成就。

復有十法具足多生功德，謂無學正見，乃至解脫、解脫知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十法具足多生功德，謂無學正見，乃至解脫、解脫知見。

復有具足十法應與出家，廣說如增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有具足十法應與出家，廣說如增一。

復有十種利，謂衣利、法利、僧利、和上利、阿闍梨利、戒、定、慧、解脫、解脫知見利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種利，謂衣利、法利、僧利、和上利、阿闍梨利、戒、定、慧、解脫、解脫知見利。

復有十種一味，謂學戒身定慧解脫解脫知見，無學戒定慧解脫解脫知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種一味，謂學戒身定慧解脫解脫知見，無學戒定慧解脫解脫知見。

若有檀越為僧作房，後迴與一人，是非法施、非法受、非法用，廣說如增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有檀越為僧作房，後迴與一人，是非法施、非法受、非法用，廣說如增一。

復有十利世尊制戒，謂攝僧故、極攝故、制伏高心人故、已調伏者攝受故、不信者生信故、已信者增進故、為法久住故、廣顯梵行故、遮今世惱漏故、後世漏不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十利世尊制戒，謂攝僧故、極攝故、制伏高心人故、已調伏者攝受故、不信者生信故、已信者增進故、為法久住故、廣顯梵行故、遮今世惱漏故、後世漏不生故。

復有律師利，謂知有罪無罪、應修不修；知作不作、知淨不淨；心意常明了，四眾所供養，不從他受教誡。所以然者，以持律故、護最勝祕密藏故、內外一切沙門婆羅門頂戴供養故、利益多眾生故、種無量眾生善根故、法得久住故。復有十法，如來制波羅提木叉，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有律師利，謂知有罪無罪、應修不修；知作不作、知淨不淨；心意常明了，四眾所供養，不從他受教誡。所以然者，以持律故、護最勝祕密藏故、內外一切沙門婆羅門頂戴供養故、利益多眾生故、種無量眾生善根故、法得久住故。復有十法，如來制波羅提木叉，如前說。

一切毘尼幾處所攝？略說三處攝，謂白羯磨、白二羯磨、白四羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毘尼幾處所攝？略說三處攝，謂白羯磨、白二羯磨、白四羯磨。

問：「百一羯磨，幾白羯磨？幾白二羯磨？幾白四羯磨？」答：「二十四白羯磨，四十七白二羯磨，三十白四羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「百一羯磨，幾白羯磨？幾白二羯磨？幾白四羯磨？」答：「二十四白羯磨，四十七白二羯磨，三十白四羯磨。」

云何二十四白羯磨？謂威儀阿闍梨白羯磨、問遮道法白羯磨、布薩時白羯磨、布薩時一切僧犯罪白羯磨、布薩時一切僧疑罪白羯磨、欲自恣時白羯磨、自恣僧犯罪白羯磨、自恣一切僧疑罪白羯磨、自恣時僧中犯罪白羯磨、鬪諍時白羯磨、自恣時罪相未定白羯磨、安居時白羯磨、獨受死比丘衣白羯磨、分死比丘物白羯磨、捨迦絺那白羯磨、說麁罪白羯磨、尊者陀驃比丘分衣白羯磨、現前毀呰白羯磨、默然惱他白羯磨、羯磨學家白羯磨、捨學家白羯磨、覆鉢白羯磨、仰鉢白羯磨。是為二十四白羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何二十四白羯磨？謂威儀阿闍梨白羯磨、問遮道法白羯磨、布薩時白羯磨、布薩時一切僧犯罪白羯磨、布薩時一切僧疑罪白羯磨、欲自恣時白羯磨、自恣僧犯罪白羯磨、自恣一切僧疑罪白羯磨、自恣時僧中犯罪白羯磨、鬪諍時白羯磨、自恣時罪相未定白羯磨、安居時白羯磨、獨受死比丘衣白羯磨、分死比丘物白羯磨、捨迦絺那白羯磨、說麁罪白羯磨、尊者陀驃比丘分衣白羯磨、現前毀呰白羯磨、默然惱他白羯磨、羯磨學家白羯磨、捨學家白羯磨、覆鉢白羯磨、仰鉢白羯磨。是為二十四白羯磨。

云何四十七白二羯磨？現前布薩白二羯磨、結大界白二羯磨、結衣界白二羯磨、結小界白二羯磨、狂癡白二羯磨、羯磨自恣人白二羯磨、分臥具白二羯磨、結淨地白二羯磨、迦絺那衣白二羯磨、受迦絺那白二羯磨、守迦絺那白二羯磨、懺悔白衣白二羯磨、略說十二種人白二羯磨、闥賴吒白二羯磨、毘由茶白二羯磨、滅諍白二羯磨、行法舍羅白二羯磨、乞房白二羯磨、大房白二羯磨、舉罪比丘白二羯磨、上座白二羯磨、捨鉢白二羯磨、令白衣不生信白二羯磨、教誡比丘尼人白二羯磨、新波梨卑白二羯磨、不禮拜白二羯磨、不共語白二羯磨、毀眾白二羯磨、畜杖白二羯磨、畜絡囊白二羯磨、五年得利白二羯磨、遮布薩白二羯磨、式叉摩那二歲學六法白二羯磨、本事白二羯磨、比丘尼生子共房宿白二羯磨、連房白二羯磨、三十九夜白二羯磨。是名四十七白二羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四十七白二羯磨？現前布薩白二羯磨、結大界白二羯磨、結衣界白二羯磨、結小界白二羯磨、狂癡白二羯磨、羯磨自恣人白二羯磨、分臥具白二羯磨、結淨地白二羯磨、迦絺那衣白二羯磨、受迦絺那白二羯磨、守迦絺那白二羯磨、懺悔白衣白二羯磨、略說十二種人白二羯磨、闥賴吒白二羯磨、毘由茶白二羯磨、滅諍白二羯磨、行法舍羅白二羯磨、乞房白二羯磨、大房白二羯磨、舉罪比丘白二羯磨、上座白二羯磨、捨鉢白二羯磨、令白衣不生信白二羯磨、教誡比丘尼人白二羯磨、新波梨卑白二羯磨、不禮拜白二羯磨、不共語白二羯磨、毀眾白二羯磨、畜杖白二羯磨、畜絡囊白二羯磨、五年得利白二羯磨、遮布薩白二羯磨、式叉摩那二歲學六法白二羯磨、本事白二羯磨、比丘尼生子共房宿白二羯磨、連房白二羯磨、三十九夜白二羯磨。是名四十七白二羯磨。

或有說者，一切所作羯磨，盡應用白二羯磨。復有說言，除受具足及阿浮訶那，餘一切盡應白二羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說者，一切所作羯磨，盡應用白二羯磨。復有說言，除受具足及阿浮訶那，餘一切盡應白二羯磨。

云何三十白四羯磨？謂受具戒白四羯磨、與外道四月別住白四羯磨、捨三種界白四羯磨、眾僧和合布薩白四羯磨、苦切白四羯磨、依止白四羯磨、驅出白四羯磨、不見擯白四羯磨、惡邪不除擯白四羯磨、別住白四羯磨、服日白四羯磨、摩那埵白四羯磨、服日白四羯磨、阿浮訶那白四羯磨、憶念毘尼白四羯磨、不癡白四羯磨、實覓白四羯磨、破僧白四羯磨、助破僧白四羯磨、遊行白四羯磨、隨愛隨瞋隨怖隨癡白四羯磨、惡口白四羯磨、惡邪白四羯磨、滅沙彌白四羯磨、比丘尼隨順擯比丘白四羯磨、比丘尼染污住白四羯磨、與學戒白四羯磨。是名三十白四羯磨。或有說一切羯磨皆應白四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三十白四羯磨？謂受具戒白四羯磨、與外道四月別住白四羯磨、捨三種界白四羯磨、眾僧和合布薩白四羯磨、苦切白四羯磨、依止白四羯磨、驅出白四羯磨、不見擯白四羯磨、惡邪不除擯白四羯磨、別住白四羯磨、服日白四羯磨、摩那埵白四羯磨、服日白四羯磨、阿浮訶那白四羯磨、憶念毘尼白四羯磨、不癡白四羯磨、實覓白四羯磨、破僧白四羯磨、助破僧白四羯磨、遊行白四羯磨、隨愛隨瞋隨怖隨癡白四羯磨、惡口白四羯磨、惡邪白四羯磨、滅沙彌白四羯磨、比丘尼隨順擯比丘白四羯磨、比丘尼染污住白四羯磨、與學戒白四羯磨。是名三十白四羯磨。或有說一切羯磨皆應白四。

此百一羯磨，幾與欲？除結界，餘盡與欲。此百一羯磨，幾四人作？幾五人作？幾十人作？幾二十人作？幾四十人作？謂除自恣五人、受具戒十人、阿浮訶那二十人、比丘尼阿浮訶那二部僧四十人，餘一切四人作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此百一羯磨，幾與欲？除結界，餘盡與欲。此百一羯磨，幾四人作？幾五人作？幾十人作？幾二十人作？幾四十人作？謂除自恣五人、受具戒十人、阿浮訶那二十人、比丘尼阿浮訶那二部僧四十人，餘一切四人作。

羯磨有何義？謂依事所作，故名羯磨。此說何義？所因事名事，隨說名羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯磨有何義？謂依事所作，故名羯磨。此說何義？所因事名事，隨說名羯磨。

苦切有何義？謂比丘鬪諍，作苦切羯磨。依止有何義？若比丘常犯戒，使依止，作羯磨。驅出有何義？若比丘污他家，作驅出羯磨。餘羯磨隨其義應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦切有何義？謂比丘鬪諍，作苦切羯磨。依止有何義？若比丘常犯戒，使依止，作羯磨。驅出有何義？若比丘污他家，作驅出羯磨。餘羯磨隨其義應當知。