續薩婆多毘尼毘婆沙序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續薩婆多毘尼毘婆沙序

西京東禪定沙門智首撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西京東禪定沙門智首撰

世雄息化、律藏枝分，遂使天竺聖人隨部別釋。自佛教東流年代綿久，西土律論頗傳此方，然此薩婆多即解其十誦。智首宿緣積善、早預緇門，始進戒品，即為毘尼藏學。至於諸律諸論每備披尋，常慨斯論要妙而文義闕少。乃至江左淮右爰及關西，諸有藏經皆親檢閱，悉同彫落罕有具者。雖復求之彌懇，而緣由莫測，每恨殘缺、滯於譯人，靜言思此恒深悲歎。比奉詔旨來居禪定，幸逢西蜀寶玄律師共談此論，闕義玄言本鄉備有。非意聞之，不勝慶躍，於是慇懃三覆問其所由，方知此典譯在於蜀，若依本翻有其九卷。往因魏世道武殄滅法門，乃令茲妙旨首末零落，遂使四方皆傳闕本，其真言圓備尚蘊成都。智首乃託卭僰行人、井絡良信，經涉三周所願方果。以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月，躬獲此本，傳之京邑。智首深願流茲覺水、散此慧燈，悟彼學徒、補其法寶。已有一本，附齊州神通寺僧沙禪師，令於海岱之間諸藏傳寫。猶恨晉魏燕趙未獲流布，相州靜洪律師毘尼匠主，復是智首生年躬蒙訓導，今謹附一本屈傳之河朔。故具述由序標之卷初，願尋覽諸賢無猜惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄息化、律藏枝分，遂使天竺聖人隨部別釋。自佛教東流年代綿久，西土律論頗傳此方，然此薩婆多即解其十誦。智首宿緣積善、早預緇門，始進戒品，即為毘尼藏學。至於諸律諸論每備披尋，常慨斯論要妙而文義闕少。乃至江左淮右爰及關西，諸有藏經皆親檢閱，悉同彫落罕有具者。雖復求之彌懇，而緣由莫測，每恨殘缺、滯於譯人，靜言思此恒深悲歎。比奉詔旨來居禪定，幸逢西蜀寶玄律師共談此論，闕義玄言本鄉備有。非意聞之，不勝慶躍，於是慇懃三覆問其所由，方知此典譯在於蜀，若依本翻有其九卷。往因魏世道武殄滅法門，乃令茲妙旨首末零落，遂使四方皆傳闕本，其真言圓備尚蘊成都。智首乃託卭僰行人、井絡良信，經涉三周所願方果。以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月，躬獲此本，傳之京邑。智首深願流茲覺水、散此慧燈，悟彼學徒、補其法寶。已有一本，附齊州神通寺僧沙禪師，令於海岱之間諸藏傳寫。猶恨晉魏燕趙未獲流布，相州靜洪律師毘尼匠主，復是智首生年躬蒙訓導，今謹附一本屈傳之河朔。故具述由序標之卷初，願尋覽諸賢無猜惑也。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

九十事第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第六十九

謗人犯重，偷蘭遮。犯突吉羅向一人謗，亦犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗人犯重，偷蘭遮。犯突吉羅向一人謗，亦犯。

九十事第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十

女人同道行者，上制尼，此制白衣女也。義如上尼中無異也。若共多女，犯多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人同道行者，上制尼，此制白衣女也。義如上尼中無異也。若共多女，犯多也。

九十事第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十一

賊共行者，袈裟，秦言染也；結愛等亦名染。著此服者，在獸不令其畏，是故獵師喜假服之。後令獸遠見比丘便生畏心，遠而避之。與賊行亦爾，是以人見比丘共賊行便生不信，是故佛制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賊共行者，袈裟，秦言染也；結愛等亦名染。著此服者，在獸不令其畏，是故獵師喜假服之。後令獸遠見比丘便生畏心，遠而避之。與賊行亦爾，是以人見比丘共賊行便生不信，是故佛制。

九十事第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十二

不滿二十年中人，若不滿二十、自想不滿，不得戒者，真實不滿乃至無十九故，所以不得戒也。胡本十九得戒者，不如秦也，要數日滿，為年下不滿得戒者，以母胎足故也。共事者，說戒羯磨等。共住得罪者，以過二宿也，若歲滿日少亦得也。若人滿二十、自想滿二十，僧中問云不滿者，有二種：一誤若忘此人得戒；二意不欲受，師強與故說不滿，此人不得戒。年六十不得受大戒，設師僧強授亦不得，以其人不任堪苦行道。又心智鈍弱，唯聽為沙彌。七歲以下亦不聽度，度受戒，俱突吉羅。僧祇家有觀相貌義。年未滿二十不聽者，以其輕躁不耐寒苦，若受大戒人多呵責。若是沙彌，人則不呵故也。尼十二得者，為夫家所使，任忍眾苦，加厭本事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滿二十年中人，若不滿二十、自想不滿，不得戒者，真實不滿乃至無十九故，所以不得戒也。胡本十九得戒者，不如秦也，要數日滿，為年下不滿得戒者，以母胎足故也。共事者，說戒羯磨等。共住得罪者，以過二宿也，若歲滿日少亦得也。若人滿二十、自想滿二十，僧中問云不滿者，有二種：一誤若忘此人得戒；二意不欲受，師強與故說不滿，此人不得戒。年六十不得受大戒，設師僧強授亦不得，以其人不任堪苦行道。又心智鈍弱，唯聽為沙彌。七歲以下亦不聽度，度受戒，俱突吉羅。僧祇家有觀相貌義。年未滿二十不聽者，以其輕躁不耐寒苦，若受大戒人多呵責。若是沙彌，人則不呵故也。尼十二得者，為夫家所使，任忍眾苦，加厭本事也。

九十事第七十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十三

掘地中生地者，胡本云實地。不生者，云不實地。四月及八月此是雨時，地相連著潤勢相淹，能生草木故，義名生地。餘無雨時，日炙乾燥風吹土起，而不生草故，義名不生地也。若觸此上乾土，犯突吉羅。下侵濕地，犯墮。牆根齊築處，不犯，以異於地故。地雖築治，若濕相淹，發犯墮。凡欲取菜草土，當遙言某處有好者淨來，若到邊指示，犯也。蟻封雨時犯突吉羅，以非根本實地故。若中生草，觸草犯墮，封土犯突吉羅。所以犯突者，有少相連分故。泥下地，犯墮。屋上牆上生草，如蟻封通覆處地若土，起犯突及下地犯墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掘地中生地者，胡本云實地。不生者，云不實地。四月及八月此是雨時，地相連著潤勢相淹，能生草木故，義名生地。餘無雨時，日炙乾燥風吹土起，而不生草故，義名不生地也。若觸此上乾土，犯突吉羅。下侵濕地，犯墮。牆根齊築處，不犯，以異於地故。地雖築治，若濕相淹，發犯墮。凡欲取菜草土，當遙言某處有好者淨來，若到邊指示，犯也。蟻封雨時犯突吉羅，以非根本實地故。若中生草，觸草犯墮，封土犯突吉羅。所以犯突者，有少相連分故。泥下地，犯墮。屋上牆上生草，如蟻封通覆處地若土，起犯突及下地犯墮。

九十事第七十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十四

四月請中，佛遮非時非親里乞。六群以釋摩男是親故，四月竟已從乞，以非時非法呵責，強索故制之。以數數請者，或請主官事怱懅，不如所請後更請；或二月已盡，後有財，更請二月；或多財人數數請故。事不一同。三時之中隨請，若夏初請夏中受，若夏半來請不盡四月則并入冬分受，餘時亦爾。別請者，私請大德人，不犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月請中，佛遮非時非親里乞。六群以釋摩男是親故，四月竟已從乞，以非時非法呵責，強索故制之。以數數請者，或請主官事怱懅，不如所請後更請；或二月已盡，後有財，更請二月；或多財人數數請故。事不一同。三時之中隨請，若夏初請夏中受，若夏半來請不盡四月則并入冬分受，餘時亦爾。別請者，私請大德人，不犯也。

九十事第七十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十五

結同戒者，若二部同戒，必於大僧中結，後令大比丘告尼，以女人賤當從大僧受故。若獨結尼戒，就二部中也，或因尼起同、或因比丘起同、或俱因起不同。修多羅者，四阿含及二百五十戒。毘尼者，言折伏，以能折伏貪恚癡故，諸律是也。摩多勒伽者，善擇諸法相義，有似阿毘曇也。毘婆沙者，云阿毘曇及戒增一，是以明義相、論色非色、教非教等故也。及入毘尼經者，餘經中諸說戒處是。云若以此經中戒向未受大戒說，犯突，要心口輕其人不來聽戒，犯；若有餘事不來，無苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結同戒者，若二部同戒，必於大僧中結，後令大比丘告尼，以女人賤當從大僧受故。若獨結尼戒，就二部中也，或因尼起同、或因比丘起同、或俱因起不同。修多羅者，四阿含及二百五十戒。毘尼者，言折伏，以能折伏貪恚癡故，諸律是也。摩多勒伽者，善擇諸法相義，有似阿毘曇也。毘婆沙者，云阿毘曇及戒增一，是以明義相、論色非色、教非教等故也。及入毘尼經者，餘經中諸說戒處是。云若以此經中戒向未受大戒說，犯突，要心口輕其人不來聽戒，犯；若有餘事不來，無苦。

九十事第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十六

往聽鬪諍犯者，以能破佛法令僧為二部，是故制諍後聽者犯。所以在高下處聽犯者，以諍事重故，故不同說戒布薩羯磨等也。此中諍人及餘不諍人來聽，及向人說不說，皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往聽鬪諍犯者，以能破佛法令僧為二部，是故制諍後聽者犯。所以在高下處聽犯者，以諍事重故，故不同說戒布薩羯磨等也。此中諍人及餘不諍人來聽，及向人說不說，皆犯。

九十事第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十七

僧斷事時默然起去中，若但明白白二白四羯磨者，以百一羯磨入此三中故。輕事白羯磨、中事白二、重事白四，說此三羯磨時，若起去犯墮，餘非羯磨事起去犯突。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧斷事時默然起去中，若但明白白二白四羯磨者，以百一羯磨入此三中故。輕事白羯磨、中事白二、重事白四，說此三羯磨時，若起去犯墮，餘非羯磨事起去犯突。

九十事第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十八

不恭敬者，胡云惱他也。凡四事惱他：與記識已、師及於已是上座，語令莫作是事，初順言不作，後作一也。二逆言當作犯墮。惱下坐犯突。未與記時有二事，唯犯突也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恭敬者，胡云惱他也。凡四事惱他：與記識已、師及於已是上座，語令莫作是事，初順言不作，後作一也。二逆言當作犯墮。惱下坐犯突。未與記時有二事，唯犯突也。

九十事第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第七十九

飲酒中，凡有酒香、酒味、醉，此三中若飲一，犯墮也。噉麴犯者，云此麴以麥及藥草以酒和，臥之後乾持行，和水飲之，能令人醉者也。餘麴無犯也。若過是罪者，此酒極重，飲之者能作四逆，除破僧逆，以破僧要當自稱為佛故。亦能破一切戒及餘眾惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲酒中，凡有酒香、酒味、醉，此三中若飲一，犯墮也。噉麴犯者，云此麴以麥及藥草以酒和，臥之後乾持行，和水飲之，能令人醉者也。餘麴無犯也。若過是罪者，此酒極重，飲之者能作四逆，除破僧逆，以破僧要當自稱為佛故。亦能破一切戒及餘眾惡也。

九十事第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十

非時入聚落中，明在阿練若處者，有檀越近聚落外作住處、學問處及阿練若處。有遠阿練若住畏賊故，近聚落作僧藏也。若寺在聚落外，不白出寺至城門，犯突。又云，入聚落內時，若總白入聚落，後到隨意所至也。若別相白、若先不白隨見異寺比丘白，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時入聚落中，明在阿練若處者，有檀越近聚落外作住處、學問處及阿練若處。有遠阿練若住畏賊故，近聚落作僧藏也。若寺在聚落外，不白出寺至城門，犯突。又云，入聚落內時，若總白入聚落，後到隨意所至也。若別相白、若先不白隨見異寺比丘白，無犯。

九十事第八十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十一

食前後者，此為檀越家比丘結也。緣跋難陀出百兩金錢、百兩貯畜、百兩飲食。此施主所以請佛及僧，欲在僧中從其乞生。然知其欲乞故先至已，餘行晚來，因制戒也。檀越道人設食，日晨白，僧往不犯。不白，往者犯墮。若白，往於道中至餘家索食，食得正食墮，助食突。若與僧一時去不白，先入者墮。主人明日當作食，今日自往者墮，除主人喚。食後主人不留，輒自住者墮。作經勞主人，僧先至而方後到者墮，食後未嚫去者墮。餘道人欲私行，直報同學，得犯與不犯，與上同。雖大界內近寺白衣家，不白亦犯墮也。入城突。若白而還晚，令僧惱者突。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食前後者，此為檀越家比丘結也。緣跋難陀出百兩金錢、百兩貯畜、百兩飲食。此施主所以請佛及僧，欲在僧中從其乞生。然知其欲乞故先至已，餘行晚來，因制戒也。檀越道人設食，日晨白，僧往不犯。不白，往者犯墮。若白，往於道中至餘家索食，食得正食墮，助食突。若與僧一時去不白，先入者墮。主人明日當作食，今日自往者墮，除主人喚。食後主人不留，輒自住者墮。作經勞主人，僧先至而方後到者墮，食後未嚫去者墮。餘道人欲私行，直報同學，得犯與不犯，與上同。雖大界內近寺白衣家，不白亦犯墮也。入城突。若白而還晚，令僧惱者突。

九十事第八十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十二

門者，王宮外門也。門閫者，宮門前一限木也，過此木犯。未藏寶者，王已出外、夫人未起。其進御時，所著寶衣輕明照徹內身外現，以發欲意未藏此衣，名未藏寶。又女為男寶，夫人未以餘衣覆身，亦名未藏寶。夜未曉者，胡本有二義：一未曉、二夫人未起。王及夫人未出、寶衣未藏，入限木內犯。已出已藏，入限不犯。及王夫人大臣太子勢力強將入，不犯。或未藏寶夫人無突。有夫人無寶，突。入天龍鬼神宮門，突。入空宮門，不犯。王者，取聚落主已上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門者，王宮外門也。門閫者，宮門前一限木也，過此木犯。未藏寶者，王已出外、夫人未起。其進御時，所著寶衣輕明照徹內身外現，以發欲意未藏此衣，名未藏寶。又女為男寶，夫人未以餘衣覆身，亦名未藏寶。夜未曉者，胡本有二義：一未曉、二夫人未起。王及夫人未出、寶衣未藏，入限木內犯。已出已藏，入限不犯。及王夫人大臣太子勢力強將入，不犯。或未藏寶夫人無突。有夫人無寶，突。入天龍鬼神宮門，突。入空宮門，不犯。王者，取聚落主已上也。

九十事第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十三

我今始知是法者，云輕心聽、亂心聽戒故犯。云初至眾學犯突，說竟犯墮。實先知、言始知，犯妄語墮。此中正結不專心聽罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今始知是法者，云輕心聽、亂心聽戒故犯。云初至眾學犯突，說竟犯墮。實先知、言始知，犯妄語墮。此中正結不專心聽罪也。

九十事第八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十四

針筒者，以是小物故，所以不入三十事故。又應破故，若還主主不受，若與他則主惱。施僧則非法，唯毀棄。骨者，象馬龍骨。牙者，象及猪牙。齒者，象馬猪齒。角者，牛羊鹿角也。貪好故、不淨故犯也。現餘鉢支等亦爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 針筒者，以是小物故，所以不入三十事故。又應破故，若還主主不受，若與他則主惱。施僧則非法，唯毀棄。骨者，象馬龍骨。牙者，象及猪牙。齒者，象馬猪齒。角者，牛羊鹿角也。貪好故、不淨故犯也。現餘鉢支等亦爾也。

九十事第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十五

高廣床者，以生憍慢故，木床高大悉犯，俗人八戒同是也。八指者，一指二寸也。隨得者，明用時隨坐臥得罪。所以不入捨墮者，以截斷故。截使應量，入僧中悔，若下濕處聽八寸，支過悉犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高廣床者，以生憍慢故，木床高大悉犯，俗人八戒同是也。八指者，一指二寸也。隨得者，明用時隨坐臥得罪。所以不入捨墮者，以截斷故。截使應量，入僧中悔，若下濕處聽八寸，支過悉犯。

九十事第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十六

兜羅者，草木華綿之總稱也。以是貴人所畜故。又人所慊故、喜生蟲故。又若臥軟暖上，後得寒及麁䩕時不堪忍故，乞時犯突，隨貯至成犯墮。凡施佛即得其福，無從用生。今佛不用故，僧則常用，福則常生故，應護作臥具也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜羅者，草木華綿之總稱也。以是貴人所畜故。又人所慊故、喜生蟲故。又若臥軟暖上，後得寒及麁䩕時不堪忍故，乞時犯突，隨貯至成犯墮。凡施佛即得其福，無從用生。今佛不用故，僧則常用，福則常生故，應護作臥具也。

九十事第八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十七

覆瘡衣者，先未聽畜涅槃僧。有一比丘，病癰膿血流出，污安多衛。佛見，聽畜覆瘡衣，乃至瘡差後十日內畜，不犯。既聽涅槃僧，患瘡時涅槃僧內著之，量如涅槃僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆瘡衣者，先未聽畜涅槃僧。有一比丘，病癰膿血流出，污安多衛。佛見，聽畜覆瘡衣，乃至瘡差後十日內畜，不犯。既聽涅槃僧，患瘡時涅槃僧內著之，量如涅槃僧。

九十事第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十八

尼師檀者，本佛在時不臥故小作，後因難陀聽益，縷際從織邊，唯於一頭更益一搩手，凡長六尺廣三尺，令比丘臥故。僧臥具量四八尺也。今若欲作尼師檀，量故如本作也。云以此先制故，所以在此中也。後以結三十捨墮，則入捨墮。今作不如法，便入捨墮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼師檀者，本佛在時不臥故小作，後因難陀聽益，縷際從織邊，唯於一頭更益一搩手，凡長六尺廣三尺，令比丘臥故。僧臥具量四八尺也。今若欲作尼師檀，量故如本作也。云以此先制故，所以在此中也。後以結三十捨墮，則入捨墮。今作不如法，便入捨墮也。

九十事第八十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第八十九

雨浴衣中求願，佛不與過願者，云過願如王大人法，有從求願所索，禮必不違，若求妻妾奴婢田宅悉與。佛以過此不如法與，故云不與過願，唯與如法願也。云今凡比丘浴，若露覆室，要不共白衣及覆上身，要當著竭支，一當有羞愧、二喜生他欲想故。昔有羅漢比丘浴，有一比丘見其身體鮮淨細軟，便欲心生。後不久男根墮落即有女根，則休道為俗生子。後還遇見即便識之，知本所因即歸情求，及羅漢教令悔過，用心純至還得男根。故宜不露形也。云婬持戒大比丘及沙彌罪，同破七寶塔，勸人令出家精進，斯福同塔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨浴衣中求願，佛不與過願者，云過願如王大人法，有從求願所索，禮必不違，若求妻妾奴婢田宅悉與。佛以過此不如法與，故云不與過願，唯與如法願也。云今凡比丘浴，若露覆室，要不共白衣及覆上身，要當著竭支，一當有羞愧、二喜生他欲想故。昔有羅漢比丘浴，有一比丘見其身體鮮淨細軟，便欲心生。後不久男根墮落即有女根，則休道為俗生子。後還遇見即便識之，知本所因即歸情求，及羅漢教令悔過，用心純至還得男根。故宜不露形也。云婬持戒大比丘及沙彌罪，同破七寶塔，勸人令出家精進，斯福同塔也。

九十事第九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十事第九十

云佛衣量，佛身丈六，常人半之，衣量廣長皆應半也。佛弟難陀短佛四指，衣應減長中一尺、廣中四寸。難陀先著上衣，佛著中衣，今不聽過等，聽著下衣，常人則下中下也。佛衣色如金詰施，㲲色亦爾，故難陀衣宜當覆沙。覆沙者，秦言壞色也，令同比丘衣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云佛衣量，佛身丈六，常人半之，衣量廣長皆應半也。佛弟難陀短佛四指，衣應減長中一尺、廣中四寸。難陀先著上衣，佛著中衣，今不聽過等，聽著下衣，常人則下中下也。佛衣色如金詰施，㲲色亦爾，故難陀衣宜當覆沙。覆沙者，秦言壞色也，令同比丘衣也。

四悔過第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四悔過第一

此是不共戒，比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼無犯，沙彌突吉羅。此戒體無罪名，一人邊一說悔過。是中犯者，若比丘不病入聚落中，非親比丘尼邊自手取根食，得波羅提提舍尼罪。若一時取十五種食，一波羅提提舍尼。若一一取，十五波羅提提舍尼。不犯者，若病、若親里比丘尼、若天祠中多人聚中與、若沙門住處與、聚落外若比丘尼坊舍中與，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是不共戒，比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼無犯，沙彌突吉羅。此戒體無罪名，一人邊一說悔過。是中犯者，若比丘不病入聚落中，非親比丘尼邊自手取根食，得波羅提提舍尼罪。若一時取十五種食，一波羅提提舍尼。若一一取，十五波羅提提舍尼。不犯者，若病、若親里比丘尼、若天祠中多人聚中與、若沙門住處與、聚落外若比丘尼坊舍中與，不犯。

第二事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二事

此是不共戒，比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼無犯，沙彌突吉羅。是中犯者，若比丘受比丘尼所教與食，得波羅提提舍尼罪，隨受得爾所波羅提提舍尼。若二部僧共坐，一部僧中若有一人語是比丘尼者，第二部僧亦名為語。若別入別坐別食別出者，是中入檀越門比丘應問出比丘：「何比丘尼是中教檀越與比丘食？」答言：「某。」應問：「約勅未？」答言：「已約勅。」是入比丘亦名約勅。有諸比丘出城門時，有比丘入者，應問出者。若出未約勅，入者應約勅。若出約勅，入者亦名約勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是不共戒，比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼無犯，沙彌突吉羅。是中犯者，若比丘受比丘尼所教與食，得波羅提提舍尼罪，隨受得爾所波羅提提舍尼。若二部僧共坐，一部僧中若有一人語是比丘尼者，第二部僧亦名為語。若別入別坐別食別出者，是中入檀越門比丘應問出比丘：「何比丘尼是中教檀越與比丘食？」答言：「某。」應問：「約勅未？」答言：「已約勅。」是入比丘亦名約勅。有諸比丘出城門時，有比丘入者，應問出者。若出未約勅，入者應約勅。若出約勅，入者亦名約勅。

第三事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三事

此戒與比丘尼共，三眾不共。是中犯者，若比丘學家中，僧作學家羯磨已，先不請後來自手取根食，得波羅提提舍尼。若一時取十五種食，得一罪。若異時各各取，得十五波羅提提舍尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此戒與比丘尼共，三眾不共。是中犯者，若比丘學家中，僧作學家羯磨已，先不請後來自手取根食，得波羅提提舍尼。若一時取十五種食，得一罪。若異時各各取，得十五波羅提提舍尼。

第四事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四事

此是不共戒，四眾無犯。是中犯者，若比丘僧未差，是人不僧坊外自手取根食，僧坊內取，得波羅提提舍尼罪。若比丘受僧羯磨已，是比丘知是中有賊入，應將淨人是中立。若是中見人有似賊者，應取是食，語諸持食人：「汝莫來入，是中有人似賊。」若是持食人強來者，不犯。律師云：所羯磨人必使勇健多力能却賊者。若不能却，一切僧盡應至有賊處。若復不能，應語聚落檀越令多人防護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是不共戒，四眾無犯。是中犯者，若比丘僧未差，是人不僧坊外自手取根食，僧坊內取，得波羅提提舍尼罪。若比丘受僧羯磨已，是比丘知是中有賊入，應將淨人是中立。若是中見人有似賊者，應取是食，語諸持食人：「汝莫來入，是中有人似賊。」若是持食人強來者，不犯。律師云：所羯磨人必使勇健多力能却賊者。若不能却，一切僧盡應至有賊處。若復不能，應語聚落檀越令多人防護也。

眾學初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾學初

此是共戒。諸比丘極高著泥洹僧者，非是五比丘，非是優為迦葉等，亦非舍利弗、目揵連等，又非善來比丘，多是白四羯磨受具戒者。如釋種千人同時出家者，此諸人等多壞威儀。如釋種比丘本出豪族，以先習故，下著泥洹僧。諸婆羅門外道在佛法中出家，高著泥洹僧。諸六群比丘參差著泥洹僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是共戒。諸比丘極高著泥洹僧者，非是五比丘，非是優為迦葉等，亦非舍利弗、目揵連等，又非善來比丘，多是白四羯磨受具戒者。如釋種千人同時出家者，此諸人等多壞威儀。如釋種比丘本出豪族，以先習故，下著泥洹僧。諸婆羅門外道在佛法中出家，高著泥洹僧。諸六群比丘參差著泥洹僧。

問曰：「五篇戒中佛何以正制著泥洹僧著三衣，觀去來現佛及淨居天耶？」答曰：「佛結五篇戒，皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠，文字漏落，餘篇盡無此中獨有。復次結五篇戒，此最在初，結後集藏者銓次在後，以此篇貫初故，餘篇不說。復次此戒於餘篇是輕者，將來弟子不生重心，是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天也而後結也，使來世眾生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同，於五篇戒中不必盡同，此著泥洹僧袈裟，三世諸佛一切盡同，是故此戒觀諸佛及淨居天，餘篇不觀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「五篇戒中佛何以正制著泥洹僧著三衣，觀去來現佛及淨居天耶？」答曰：「佛結五篇戒，皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠，文字漏落，餘篇盡無此中獨有。復次結五篇戒，此最在初，結後集藏者銓次在後，以此篇貫初故，餘篇不說。復次此戒於餘篇是輕者，將來弟子不生重心，是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天也而後結也，使來世眾生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同，於五篇戒中不必盡同，此著泥洹僧袈裟，三世諸佛一切盡同，是故此戒觀諸佛及淨居天，餘篇不觀也。」

問曰：「此眾學戒結既在初，而在後耶？」答曰：「佛在初結，後集法藏者銓次在後。何以故？罪名雖一而輕重有五，以重戒在先、輕戒在後，此戒於五篇中最輕，是故在後。又以一是實罪、二是遮罪，以實在初、遮罪在後。又以一是無殘、二是有殘。又以如焦敗種、又以如多羅葉，是故重者在初、輕者在後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此眾學戒結既在初，而在後耶？」答曰：「佛在初結，後集法藏者銓次在後。何以故？罪名雖一而輕重有五，以重戒在先、輕戒在後，此戒於五篇中最輕，是故在後。又以一是實罪、二是遮罪，以實在初、遮罪在後。又以一是無殘、二是有殘。又以如焦敗種、又以如多羅葉，是故重者在初、輕者在後。」

問曰：「餘篇戒不言應當學，而此戒獨爾？」答曰：「餘戒易持而罪重，犯則成罪，或眾中悔或對首悔。此戒難持而罪輕，脫爾有犯，心悔念學，罪即滅也。以戒難持易犯故，常慎心念學，不結罪名，直言應當學也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「餘篇戒不言應當學，而此戒獨爾？」答曰：「餘戒易持而罪重，犯則成罪，或眾中悔或對首悔。此戒難持而罪輕，脫爾有犯，心悔念學，罪即滅也。以戒難持易犯故，常慎心念學，不結罪名，直言應當學也。」

高下著內衣者，踝上一搩手，上下過名高下。若比丘沙彌遠行來時，聽踝上二搩手上至膝下。比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼，一切時踝上一搩手，正使行來不得高也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高下著內衣者，踝上一搩手，上下過名高下。若比丘沙彌遠行來時，聽踝上二搩手上至膝下。比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼，一切時踝上一搩手，正使行來不得高也。

三、不參差。四、不如釿頭。五、不如多羅葉。六、不如象鼻。七、不如麨揣。八、不細襵。九、不著茸。十、不并襵兩邊。十一、不著細縷內衣。十二、周齊著三衣。有四事：高下者，在泥洹僧上四指；三不參差；四周齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、不參差。四、不如釿頭。五、不如多羅葉。六、不如象鼻。七、不如麨揣。八、不細襵。九、不著茸。十、不并襵兩邊。十一、不著細縷內衣。十二、周齊著三衣。有四事：高下者，在泥洹僧上四指；三不參差；四周齊也。

入白衣舍有四十一事，受食有二十七事：一、一心受飯。二、一心受羹。三、不溢鉢受羹飯。四、羹飯等食。五、不拘飯食。六、不搆飯食。七、不大揣飯食。八、不手捉食。九、不豫張口待食。十、不含食語。十一、不齧半食。十二、不吸食作聲。十三、不嚼食作聲。十四、不味咽食。十五、不吐舌食。十六、不縮鼻食。十七、不舐手食。十八、不指抆鉢食。十九、不振手食。二十、不棄箸半飯。二十一、不膩手捉飲器。二十二、不病不得自為索羹飯。二十三、不飯覆羹更望得。二十四、不相看比坐鉢。二十五、端視鉢。二十六、次第噉食盡。二十七、洗鉢水有飯，不問主人不應棄舍內。為人說法有十九事，大小便唾涕有三事，上樹有一事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入白衣舍有四十一事，受食有二十七事：一、一心受飯。二、一心受羹。三、不溢鉢受羹飯。四、羹飯等食。五、不拘飯食。六、不搆飯食。七、不大揣飯食。八、不手捉食。九、不豫張口待食。十、不含食語。十一、不齧半食。十二、不吸食作聲。十三、不嚼食作聲。十四、不味咽食。十五、不吐舌食。十六、不縮鼻食。十七、不舐手食。十八、不指抆鉢食。十九、不振手食。二十、不棄箸半飯。二十一、不膩手捉飲器。二十二、不病不得自為索羹飯。二十三、不飯覆羹更望得。二十四、不相看比坐鉢。二十五、端視鉢。二十六、次第噉食盡。二十七、洗鉢水有飯，不問主人不應棄舍內。為人說法有十九事，大小便唾涕有三事，上樹有一事。

七滅諍第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七滅諍第一

自言滅諍法。五眾有事，及五篇戒有犯不犯事，盡自言滅諍法滅也。自言滅諍，有十種非法、十種如法。十非法者，若比丘犯波羅夷罪，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名非法。又比丘犯僧殘、波逸提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名五非法也。又比丘不犯波羅夷罪，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名非法。有比丘不犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名十非法。十如法者，有比丘犯波羅夷，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名如法。有比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名五如法。又比丘不犯波羅夷、僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名十如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言滅諍法。五眾有事，及五篇戒有犯不犯事，盡自言滅諍法滅也。自言滅諍，有十種非法、十種如法。十非法者，若比丘犯波羅夷罪，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名非法。又比丘犯僧殘、波逸提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名五非法也。又比丘不犯波羅夷罪，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名非法。有比丘不犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名十非法。十如法者，有比丘犯波羅夷，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名如法。有比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言我犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言我犯，是名五如法。又比丘不犯波羅夷、僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，自言不犯。眾僧問言：「汝自說犯不？」自言不犯，是名十如法。

第二事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二事

現前滅諍，有二種非法、二種如法。二非法者，有非法僧，約勅非法僧令折伏，與現前滅諍。有非法僧，約勅非法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至不如法一人，約勅不如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼，是名一非法現前毘尼。有不如法僧，約勅如法僧令折伏，與現前毘尼。有不如法僧，約勅如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至不如法一人，約勅如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼。是名二非法現前毘尼。二種如法現前毘尼者，有如法僧，約勅如法僧令折伏，與現前毘尼。又如法僧，約勅如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至如法一人，約勅如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼，是名一如法現前毘尼。又如法僧，約勅不如法僧令折伏，與現前毘尼。又如法僧，約勅不如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至如法一人，約勅不如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼。是名二種如法現前毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前滅諍，有二種非法、二種如法。二非法者，有非法僧，約勅非法僧令折伏，與現前滅諍。有非法僧，約勅非法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至不如法一人，約勅不如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼，是名一非法現前毘尼。有不如法僧，約勅如法僧令折伏，與現前毘尼。有不如法僧，約勅如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至不如法一人，約勅如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼。是名二非法現前毘尼。二種如法現前毘尼者，有如法僧，約勅如法僧令折伏，與現前毘尼。又如法僧，約勅如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至如法一人，約勅如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼，是名一如法現前毘尼。又如法僧，約勅不如法僧令折伏，與現前毘尼。又如法僧，約勅不如法三人、二人、一人令折伏，與現前毘尼。乃至如法一人，約勅不如法一人、僧、三人、二人令折伏，與現前毘尼。是名二種如法現前毘尼。

第三事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三事

此是守護毘尼，三眾盡與憶念毘尼，五篇戒盡與憶念毘尼。與憶念毘尼，必白四羯磨與，或現前或不現前，比丘比丘尼現前、三眾不現前。若比丘得憶念已，若下戒作沙彌，即先憶念。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先憶念。若根變作比丘尼，即先憶念。若沙彌得憶念已，若受具戒，即先憶念。若返戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先憶念。若根變作沙彌尼，亦即先憶念。若比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼得憶念已，展轉次第如比丘、沙彌法。有三種非法憶念毘尼、有三種如法憶念毘尼。三種非法者，有比丘犯無殘罪，自言犯有殘罪。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是比丘憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應滅擯故。又如施越比丘，狂癡心故，多作不清淨非法不隨順道非沙門法。是人還得本心，先所作罪，若僧、三人、二人、一人常說是事。是人從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應與不癡毘尼故。又如呵多比丘，無慚無愧破戒見聞疑罪，是人自言我有是罪，後言我無是罪。若僧與是人憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應與實覓毘尼故。是名三非法憶念毘尼。三如法者，又如陀驃比丘，為慈地比丘尼無根波羅夷謗故，若僧、三人、二人、一人常說是事。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。又如一比丘犯罪，是罪發露如法悔過除滅。若僧、三人、二人、一人猶說是事。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。又如比丘未犯是罪、將必當犯，以是事故，若僧、三人、二人、一人說是犯罪。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。是名三如法憶念毘尼。憶念毘尼行法者，餘比丘不應出其罪過、不應令憶念、不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽，若彼從乞聽突吉羅，若受他乞聽亦突吉羅。若彼不聽若出過罪、若令憶念，得波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是守護毘尼，三眾盡與憶念毘尼，五篇戒盡與憶念毘尼。與憶念毘尼，必白四羯磨與，或現前或不現前，比丘比丘尼現前、三眾不現前。若比丘得憶念已，若下戒作沙彌，即先憶念。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先憶念。若根變作比丘尼，即先憶念。若沙彌得憶念已，若受具戒，即先憶念。若返戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先憶念。若根變作沙彌尼，亦即先憶念。若比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼得憶念已，展轉次第如比丘、沙彌法。有三種非法憶念毘尼、有三種如法憶念毘尼。三種非法者，有比丘犯無殘罪，自言犯有殘罪。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是比丘憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應滅擯故。又如施越比丘，狂癡心故，多作不清淨非法不隨順道非沙門法。是人還得本心，先所作罪，若僧、三人、二人、一人常說是事。是人從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應與不癡毘尼故。又如呵多比丘，無慚無愧破戒見聞疑罪，是人自言我有是罪，後言我無是罪。若僧與是人憶念毘尼，是名非法。何以故？是人應與實覓毘尼故。是名三非法憶念毘尼。三如法者，又如陀驃比丘，為慈地比丘尼無根波羅夷謗故，若僧、三人、二人、一人常說是事。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。又如一比丘犯罪，是罪發露如法悔過除滅。若僧、三人、二人、一人猶說是事。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。又如比丘未犯是罪、將必當犯，以是事故，若僧、三人、二人、一人說是犯罪。是比丘從僧乞憶念毘尼，若僧與是人憶念毘尼，是名如法。何以故？是人應與憶念毘尼故。是名三如法憶念毘尼。憶念毘尼行法者，餘比丘不應出其罪過、不應令憶念、不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽，若彼從乞聽突吉羅，若受他乞聽亦突吉羅。若彼不聽若出過罪、若令憶念，得波夜提。

第四事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四事

此是守護毘尼，五眾盡與不癡毘尼。與不癡毘尼，必白四羯磨，或與現前或不現前，比丘比丘尼現前、三眾不現前。若比丘得不癡毘尼已，若下戒作沙彌，即先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先不癡毘尼。若根變作比丘尼，即先不癡毘尼。若沙彌得不癡毘尼已，若受具戒，即先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先不癡毘尼。若根變作沙彌尼，亦即先不癡毘尼。若比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼得不癡毘尼已，展轉次第如比丘、沙彌法。不癡毘尼有四種非法、四種如法。四種非法者，有比丘不癡狂現狂癡相貌，諸比丘僧中問：「汝狂癡時所作今憶念不？」答言：「長老！我憶念癡故作。」他人教我，使作二憶。夢中，作三憶。裸形、東西走、立大小便，四也。是人從僧乞不癡毘尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四非法。四如法者，有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌，諸比丘問：「汝憶念狂癡時所作不？」答言：「不憶念他不教我作、不憶念夢中作、不憶裸形東西走、不憶立大小便。」是人從僧乞不癡比尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四如法不癡毘尼。得不癡毘尼行法者，餘比丘不應出其過罪、不應令憶念、不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽。若從彼乞聽得突吉羅，若受他乞聽亦得突吉羅。若彼不聽便出過罪、若令憶念，得波夜提罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是守護毘尼，五眾盡與不癡毘尼。與不癡毘尼，必白四羯磨，或與現前或不現前，比丘比丘尼現前、三眾不現前。若比丘得不癡毘尼已，若下戒作沙彌，即先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先不癡毘尼。若根變作比丘尼，即先不癡毘尼。若沙彌得不癡毘尼已，若受具戒，即先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家，若作沙彌若受具戒，即先不癡毘尼。若根變作沙彌尼，亦即先不癡毘尼。若比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼得不癡毘尼已，展轉次第如比丘、沙彌法。不癡毘尼有四種非法、四種如法。四種非法者，有比丘不癡狂現狂癡相貌，諸比丘僧中問：「汝狂癡時所作今憶念不？」答言：「長老！我憶念癡故作。」他人教我，使作二憶。夢中，作三憶。裸形、東西走、立大小便，四也。是人從僧乞不癡毘尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四非法。四如法者，有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌，諸比丘問：「汝憶念狂癡時所作不？」答言：「不憶念他不教我作、不憶念夢中作、不憶裸形東西走、不憶立大小便。」是人從僧乞不癡比尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四如法不癡毘尼。得不癡毘尼行法者，餘比丘不應出其過罪、不應令憶念、不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽。若從彼乞聽得突吉羅，若受他乞聽亦得突吉羅。若彼不聽便出過罪、若令憶念，得波夜提罪。

第五事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五事

此是折伏毘尼，一切五篇戒盡與實覓毘尼，一切五眾盡與此毘尼。比丘比丘尼現前、三眾不現前，白四羯磨與。實覓毘尼有五種非法、五種如法。五種非法者，有比丘犯波羅夷罪，先言不犯、後言犯。若僧與是人實覓毘尼，是名非法。何以故？是人應與滅擯故。有比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，先言不犯、後言犯。若僧與是人實覓毘尼，是名非法。何以故？是人隨所犯應治故。五如法者，有比丘犯波羅夷，先言犯、後言不犯。若僧與是人實覓毘尼，是名如法。何以故？是人應與實覓故。若比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，先言犯、後言不犯。若僧與是比丘實覓毘尼，是名如法。何以故？是人應與實覓毘尼故。實覓毘尼行法者，是比丘不應與他受大戒，不得受他依止，不應畜新舊沙彌，不得教比丘尼法，若僧羯磨教化比丘尼不應受，僧所與作實覓毘尼罪更不應犯，若似是罪及過是罪亦不應作，不應呵僧羯磨亦不應呵作羯磨人，不應從他乞聽，不應遮說戒，不應遮受戒，不應遮自恣，不應出無罪比丘過罪，不應共同事。應調伏心行隨順比丘僧意。若不如是行法者，盡形不得離是羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是折伏毘尼，一切五篇戒盡與實覓毘尼，一切五眾盡與此毘尼。比丘比丘尼現前、三眾不現前，白四羯磨與。實覓毘尼有五種非法、五種如法。五種非法者，有比丘犯波羅夷罪，先言不犯、後言犯。若僧與是人實覓毘尼，是名非法。何以故？是人應與滅擯故。有比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，先言不犯、後言犯。若僧與是人實覓毘尼，是名非法。何以故？是人隨所犯應治故。五如法者，有比丘犯波羅夷，先言犯、後言不犯。若僧與是人實覓毘尼，是名如法。何以故？是人應與實覓故。若比丘犯僧殘、波夜提、波羅提提舍尼、突吉羅，先言犯、後言不犯。若僧與是比丘實覓毘尼，是名如法。何以故？是人應與實覓毘尼故。實覓毘尼行法者，是比丘不應與他受大戒，不得受他依止，不應畜新舊沙彌，不得教比丘尼法，若僧羯磨教化比丘尼不應受，僧所與作實覓毘尼罪更不應犯，若似是罪及過是罪亦不應作，不應呵僧羯磨亦不應呵作羯磨人，不應從他乞聽，不應遮說戒，不應遮受戒，不應遮自恣，不應出無罪比丘過罪，不應共同事。應調伏心行隨順比丘僧意。若不如是行法者，盡形不得離是羯磨。

第六事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六事

多覓毘尼者，多求因緣斷，多處未斷，從多人斷故，名多覓毘尼。行籌時、斷事時，一切僧集，不得取欲。何以故？或多比丘說非法故。是名一切行籌。此中一切比丘不應取欲，如行鉢法也。若不能斷，乃至彼處僧坊中，若有三人二人一人比丘持三藏四眾所重者，應到彼處，應語彼一比丘，如前次第事具足向說。是大德比丘應作是語：「不可二人相言俱得勝也，是中必一勝一負。」如是語者，是名如法說。若不如是語者，是名非法說。是諸相言比丘若如法斷事已，還更發起，波逸提。若但訶責，言是斷事不如法，犯突吉羅。闥賴吒利者，闥賴名地、吒利名住，智勝自在於正法不動，如人住地無傾覆也。應滅期者，恐事纏難斷，當云受語有偏故，亦恐前人求及於己故也。應捨付僧者，以從僧中來，既不能滅，宜還付本故也。僧現前者，明僧既集，中有能遮者而不遮，則僧和合，名現前也。烏迴鳩羅者，烏迴名二、鳩羅名平等，心無二其平如秤。今必以二人有五法。五法者，不隨愛故捨有罪、不隨瞋故罰無過、不畏彼故而違法、不癡故不畏罪非法輕斷事也、知斷不斷，故名烏迴鳩羅。與欲以小遠去者，恐僧中有相佐助事，必叵斷故也。所以取欲者，令有相助者後更無言故。更立烏迴鳩羅者，諍事遂增，恐有破僧之由妨行道故。故更差多方能善斷事者，不必具五法也。遣使近處僧者，若就他處事必增多難斷，故遣使也。彼既來已，若彼中能者云七日盡已破安居者，以未開三十九夜故也。開某處乃至持摩多勒伽者，佛法有二柱能持佛法，謂坐禪、學問，故求此人輩。亦中有大德人，令諍事羞難故也。傳事人斷者，恐至他處難滅，亦望其人向他處，僧有愧，受諫故。又坐禪道遠之勞故、亦惡事得滅為善故。作期者，以事起從夏故，除夏三月，取餘九月明事。若叵斷，其當作方宜令斷，莫令還至夏分也。若能者，付以傳事便還。所以界外令滿眾者，明差四人使界外滅。若事可斷，必令後不起故、以重故也。為五事故，立行籌人也、疾滅也。強者有三：一其人身有力、二倚有力人、三有錢力往來。從一住處至一住處者，明事久，既經多處不斷，事纏堅結。其人無慚無愧心轉姦巧故。所以行籌者，事既難斷，若說一是一非，必增其惡心，故行籌於眾人前，好惡自伏、理亦無偏。藏行籌者，行籌人心為非法人故，望取非法者多。若在明處助非法者，著取非法籌故也。期行者，要共，相親者，作要也。一切僧取籌者，以此事重故，一切悉集說戒自恣。雖要猶有不來，此將欲令相助者後無語故，亦恐受欲人多取非法籌故。四眾所尊重者，以上取二種籌、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多覓毘尼者，多求因緣斷，多處未斷，從多人斷故，名多覓毘尼。行籌時、斷事時，一切僧集，不得取欲。何以故？或多比丘說非法故。是名一切行籌。此中一切比丘不應取欲，如行鉢法也。若不能斷，乃至彼處僧坊中，若有三人二人一人比丘持三藏四眾所重者，應到彼處，應語彼一比丘，如前次第事具足向說。是大德比丘應作是語：「不可二人相言俱得勝也，是中必一勝一負。」如是語者，是名如法說。若不如是語者，是名非法說。是諸相言比丘若如法斷事已，還更發起，波逸提。若但訶責，言是斷事不如法，犯突吉羅。闥賴吒利者，闥賴名地、吒利名住，智勝自在於正法不動，如人住地無傾覆也。應滅期者，恐事纏難斷，當云受語有偏故，亦恐前人求及於己故也。應捨付僧者，以從僧中來，既不能滅，宜還付本故也。僧現前者，明僧既集，中有能遮者而不遮，則僧和合，名現前也。烏迴鳩羅者，烏迴名二、鳩羅名平等，心無二其平如秤。今必以二人有五法。五法者，不隨愛故捨有罪、不隨瞋故罰無過、不畏彼故而違法、不癡故不畏罪非法輕斷事也、知斷不斷，故名烏迴鳩羅。與欲以小遠去者，恐僧中有相佐助事，必叵斷故也。所以取欲者，令有相助者後更無言故。更立烏迴鳩羅者，諍事遂增，恐有破僧之由妨行道故。故更差多方能善斷事者，不必具五法也。遣使近處僧者，若就他處事必增多難斷，故遣使也。彼既來已，若彼中能者云七日盡已破安居者，以未開三十九夜故也。開某處乃至持摩多勒伽者，佛法有二柱能持佛法，謂坐禪、學問，故求此人輩。亦中有大德人，令諍事羞難故也。傳事人斷者，恐至他處難滅，亦望其人向他處，僧有愧，受諫故。又坐禪道遠之勞故、亦惡事得滅為善故。作期者，以事起從夏故，除夏三月，取餘九月明事。若叵斷，其當作方宜令斷，莫令還至夏分也。若能者，付以傳事便還。所以界外令滿眾者，明差四人使界外滅。若事可斷，必令後不起故、以重故也。為五事故，立行籌人也、疾滅也。強者有三：一其人身有力、二倚有力人、三有錢力往來。從一住處至一住處者，明事久，既經多處不斷，事纏堅結。其人無慚無愧心轉姦巧故。所以行籌者，事既難斷，若說一是一非，必增其惡心，故行籌於眾人前，好惡自伏、理亦無偏。藏行籌者，行籌人心為非法人故，望取非法者多。若在明處助非法者，著取非法籌故也。期行者，要共，相親者，作要也。一切僧取籌者，以此事重故，一切悉集說戒自恣。雖要猶有不來，此將欲令相助者後無語故，亦恐受欲人多取非法籌故。四眾所尊重者，以上取二種籌、

停等叵斷故，就有德人，眾所歸伏無不用語故，有不隨者羞亦為諸人所笑，必受語，傳事人多說事不說人，大德比丘亦直說事是非不說人。有事二人各自內知而伏，則勝負相現也。還發起波逸提者，以二罪印之，令彼此後更無言，故結罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 停等叵斷故，就有德人，眾所歸伏無不用語故，有不隨者羞亦為諸人所笑，必受語，傳事人多說事不說人，大德比丘亦直說事是非不說人。有事二人各自內知而伏，則勝負相現也。還發起波逸提者，以二罪印之，令彼此後更無言，故結罪也。

第七事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七事

何以名布草毘尼？或有一住處，諸比丘喜鬪諍相言。是諸比丘應和合一處已，應作是念：「諸長老！我等大失非得、大衰非利、大惡不善。我等以信故，佛法中出家求道，然今喜鬪諍相言。若我等求是事根本者，僧中或未起事便起、已起事不可滅。」作是念故白僧：「若僧時到僧忍聽，是事以布草毘尼滅。是名白。」諸比丘應分作二部，是中若有上座大長老，應語此一部言：「我等大失非得、大衰非利、大惡非善。我等信故，佛法中出家求道，然今喜鬪諍相言。若我當自屈意，我等所作罪，除偷蘭罪、除白衣相應罪，是汝等現前發露悔過不覆藏。」是中若無一比丘遮是事者，應到第二部眾所，是中若有長老上座，應語言：「我等大失非得、大衰非利、大惡非善。我等信故，佛法中出家求道，今喜鬪諍相言。若我等求是事根本者，僧中或有未起事便起、已起事不可滅。今汝等當自屈意，我等所作罪，除偷蘭遮、除白衣相應罪，今自為及為彼故，當現前發露悔過不覆藏。」諸比丘言：「汝自見罪不？」答言：「見罪。」「如法悔過莫復更起。」第二部眾亦如是說。是名如布草毘尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以名布草毘尼？或有一住處，諸比丘喜鬪諍相言。是諸比丘應和合一處已，應作是念：「諸長老！我等大失非得、大衰非利、大惡不善。我等以信故，佛法中出家求道，然今喜鬪諍相言。若我等求是事根本者，僧中或未起事便起、已起事不可滅。」作是念故白僧：「若僧時到僧忍聽，是事以布草毘尼滅。是名白。」諸比丘應分作二部，是中若有上座大長老，應語此一部言：「我等大失非得、大衰非利、大惡非善。我等信故，佛法中出家求道，然今喜鬪諍相言。若我當自屈意，我等所作罪，除偷蘭罪、除白衣相應罪，是汝等現前發露悔過不覆藏。」是中若無一比丘遮是事者，應到第二部眾所，是中若有長老上座，應語言：「我等大失非得、大衰非利、大惡非善。我等信故，佛法中出家求道，今喜鬪諍相言。若我等求是事根本者，僧中或有未起事便起、已起事不可滅。今汝等當自屈意，我等所作罪，除偷蘭遮、除白衣相應罪，今自為及為彼故，當現前發露悔過不覆藏。」諸比丘言：「汝自見罪不？」答言：「見罪。」「如法悔過莫復更起。」第二部眾亦如是說。是名如布草毘尼法。

一切鬪諍誹謗犯罪和合事，現前毘尼所攝。唯有下四事，用上七毘尼滅無餘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切鬪諍誹謗犯罪和合事，現前毘尼所攝。唯有下四事，用上七毘尼滅無餘也。

一切善不善無記，及十四破僧、六諍本生，通名諍事(在人名諍、在僧名事)，用三毘尼滅(現前、多覓、布草)。從見聞疑根生，作不作俱言犯，通名出事(在人名出、在僧名事)，用四毘尼滅(現前、憶念、不癡、實覓)。從身作口作身心作口作生，通名犯事(方便名犯事、成名破、不悔名越)，用二毘尼滅(現前、自言)。從白白二白四布薩自恣差十四人，從僧至僧為事本，通名作事，用一毘尼(現前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善不善無記，及十四破僧、六諍本生，通名諍事(在人名諍、在僧名事)，用三毘尼滅(現前、多覓、布草)。從見聞疑根生，作不作俱言犯，通名出事(在人名出、在僧名事)，用四毘尼滅(現前、憶念、不癡、實覓)。從身作口作身心作口作生，通名犯事(方便名犯事、成名破、不悔名越)，用二毘尼滅(現前、自言)。從白白二白四布薩自恣差十四人，從僧至僧為事本，通名作事，用一毘尼(現前)。