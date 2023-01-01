十誦羯磨比丘要用一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十誦羯磨比丘要用一卷

宋沙門釋僧璩於楊都中興寺依律撰出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門釋僧璩於楊都中興寺依律撰出

(羯磨隨事乃有眾多，且依成文略出要用，若餘不盡在於大本。凡在大眾內欲作羯磨，作羯磨者集唱：僧今和集欲作何事？僧中一人應隨答作某羯磨)又唱：「不來諸比丘說欲(說已唱白羯磨，若在戒場上但唱也)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (羯磨隨事乃有眾多，且依成文略出要用，若餘不盡在於大本。凡在大眾內欲作羯磨，作羯磨者集唱：僧今和集欲作何事？僧中一人應隨答作某羯磨)又唱：「不來諸比丘說欲(說已唱白羯磨，若在戒場上但唱也)。」

「僧今和集欲作何事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧今和集欲作何事？」

受三歸五戒文第一(受三歸五戒法，白衣初來欲受三歸五戒，教禮佛法僧，胡跪合掌懺悔三業，然後受之。戒師應教云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受三歸五戒文第一(受三歸五戒法，白衣初來欲受三歸五戒，教禮佛法僧，胡跪合掌懺悔三業，然後受之。戒師應教云)

「我某甲，從今盡壽，歸依佛兩足尊、歸依法無欲尊、歸依僧眾中尊。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，從今盡壽，歸依佛兩足尊、歸依法無欲尊、歸依僧眾中尊。」(如是三說)

「我某甲，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。於釋迦牟尼佛法中，樂受五戒為優婆塞。當證知。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。於釋迦牟尼佛法中，樂受五戒為優婆塞。當證知。」(如是三說)

「汝某甲聽。是佛婆伽婆，釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為優婆塞說五戒。凡是優婆塞，當盡壽護持。何等為五？盡壽離殺生是優婆塞戒。是中盡壽離殺生，是事能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽。是佛婆伽婆，釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為優婆塞說五戒。凡是優婆塞，當盡壽護持。何等為五？盡壽離殺生是優婆塞戒。是中盡壽離殺生，是事能持不？」(答能)

「盡壽離不與取是優婆塞戒。是中盡壽離不與取，是事能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離不與取是優婆塞戒。是中盡壽離不與取，是事能持不？(答能)

「盡壽離邪婬是優婆塞戒。是中盡壽離邪婬，是事能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離邪婬是優婆塞戒。是中盡壽離邪婬，是事能持不？」(答能)

「盡壽離妄語是優婆塞戒。是中盡壽離妄語，是事能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離妄語是優婆塞戒。是中盡壽離妄語，是事能持不？」(答能)

「盡壽離飲酒是優婆塞戒。是中盡壽離飲酒，穀酒、甘蔗酒、蒲萄酒，一切能放逸酒，是事能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離飲酒是優婆塞戒。是中盡壽離飲酒，穀酒、甘蔗酒、蒲萄酒，一切能放逸酒，是事能持不？」(答能)

受八戒文第二(有人來欲受八戒，先教禮三寶，然後教胡跪合掌。戒師應教如是說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受八戒文第二(有人來欲受八戒，先教禮三寶，然後教胡跪合掌。戒師應教如是說)

「我某甲，從今至明旦，歸依佛兩足尊、歸依法無欲尊、歸依僧眾中尊。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，從今至明旦，歸依佛兩足尊、歸依法無欲尊、歸依僧眾中尊。」(如是三說)

「我某甲，從今至明旦，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，從今至明旦，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。」(如是三說)

「我某甲已受三歸竟。從無始生死已來至于今日，身業不善：殺、盜、婬，口業不善：妄言、綺語、惡口、兩舌，意業不善：貪欲、恚瞋、愚癡邪見。如此眾罪，今向十方諸佛、諸尊菩薩、得道賢聖、現在師僧前求哀懺悔。我某甲已懺悔竟，身業清淨、口業清淨、意業清淨，是名清淨住。從今至明旦，習學諸佛，不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒、不坐臥高廣大床、不著香華纓絡香油塗身、不作唱技樂故往觀聽、過中不食。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲已受三歸竟。從無始生死已來至于今日，身業不善：殺、盜、婬，口業不善：妄言、綺語、惡口、兩舌，意業不善：貪欲、恚瞋、愚癡邪見。如此眾罪，今向十方諸佛、諸尊菩薩、得道賢聖、現在師僧前求哀懺悔。我某甲已懺悔竟，身業清淨、口業清淨、意業清淨，是名清淨住。從今至明旦，習學諸佛，不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒、不坐臥高廣大床、不著香華纓絡香油塗身、不作唱技樂故往觀聽、過中不食。」(如是三說)

「我某甲已受八戒竟。以此功德，不求轉輪聖王、釋梵諸王、人天之樂，願盡諸煩惱，明知一切法，果成佛道。」(優婆夷受文亦如是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲已受八戒竟。以此功德，不求轉輪聖王、釋梵諸王、人天之樂，願盡諸煩惱，明知一切法，果成佛道。」(優婆夷受文亦如是)

乞畜眾羯磨文第三(比丘尼受戒滿十二歲欲畜眾，集僧胡跪合掌應如是乞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞畜眾羯磨文第三(比丘尼受戒滿十二歲欲畜眾，集僧胡跪合掌應如是乞)

「大德尼僧聽！我比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。我某甲已從僧乞畜眾羯磨，願僧與我某甲作畜眾羯磨。慈愍故。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！我比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。我某甲已從僧乞畜眾羯磨，願僧與我某甲作畜眾羯磨。慈愍故。」(如是三說)

僧與畜眾羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧與畜眾羯磨文

「大德尼僧聽！比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。某甲已從僧乞畜眾羯磨。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲畜眾羯磨。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。某甲已從僧乞畜眾羯磨。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲畜眾羯磨。如是白。」

「大德尼僧聽！比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。某甲已從僧乞畜眾羯磨，僧今與某甲畜眾羯磨。誰諸長老忍與某甲畜眾羯磨者，是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！比丘尼某甲，受大戒來滿十二歲，欲畜眾。某甲已從僧乞畜眾羯磨，僧今與某甲畜眾羯磨。誰諸長老忍與某甲畜眾羯磨者，是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)

「僧已忍與某甲畜眾羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已忍與某甲畜眾羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

受沙彌十戒文第四(佛語：「諸比丘！從今欲求出家人有二事應白僧：一出家剃頭，若已剃髮來，一事應白僧。僧若集，應言：」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受沙彌十戒文第四(佛語：「諸比丘！從今欲求出家人有二事應白僧：一出家剃頭，若已剃髮來，一事應白僧。僧若集，應言：」)

「大德僧聽！某甲求出家剃髮。僧憶持！」(若僧不集，應別房白，應言)「諸長老！某甲求出家。憶持！」(若有袈裟，應著；若無，和上應與，教胡跪合掌，先教求和上，應言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲求出家剃髮。僧憶持！」(若僧不集，應別房白，應言)「諸長老！某甲求出家。憶持！」(若有袈裟，應著；若無，和上應與，教胡跪合掌，先教求和上，應言)

「大德憶念！我某甲求大德為沙彌和上，願大德為我某甲作十戒和上。我某甲依大德和上故，出家受十戒。(如是三說。戒師應教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德憶念！我某甲求大德為沙彌和上，願大德為我某甲作十戒和上。我某甲依大德和上故，出家受十戒。(如是三說。戒師應教)

「我某甲，歸依佛、歸依法、歸依僧出家。是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出家，我亦隨佛出家，和上某甲。(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，歸依佛、歸依法、歸依僧出家。是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出家，我亦隨佛出家，和上某甲。(如是三說)

「我某甲，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟出家。是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出家，我亦隨佛出家竟，和上某甲。」(戒師應言)「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為沙彌說十戒。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟出家。是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出家，我亦隨佛出家竟，和上某甲。」(戒師應言)「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為沙彌說十戒。何等為十？

「盡壽離殺生是沙彌戒。是中盡壽離殺生，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離殺生是沙彌戒。是中盡壽離殺生，汝能持不？(答能)

「盡壽離不與取是沙彌戒。是中盡壽離不與取，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離不與取是沙彌戒。是中盡壽離不與取，汝能持不？」(答能)

「盡壽離非梵行是沙彌戒。是中盡壽離非梵行，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離非梵行是沙彌戒。是中盡壽離非梵行，汝能持不？」(答能)

「盡壽離妄語是沙彌戒。是中盡壽離妄語，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離妄語是沙彌戒。是中盡壽離妄語，汝能持不？」(答能)

「盡壽離飲酒是沙彌戒。是中盡壽離飲酒，穀酒、甘蔗酒、蒲萄酒，一切能放逸酒，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離飲酒是沙彌戒。是中盡壽離飲酒，穀酒、甘蔗酒、蒲萄酒，一切能放逸酒，汝能持不？」(答能)

「盡壽離坐臥高廣大床是沙彌戒。是中盡壽離坐臥高廣大床，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離坐臥高廣大床是沙彌戒。是中盡壽離坐臥高廣大床，汝能持不？」(答能)

「盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒。是中盡壽離著華香瓔珞香油塗身，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒。是中盡壽離著華香瓔珞香油塗身，汝能持不？」(答能)

「盡壽離作唱技樂故往觀聽是沙彌戒。是中盡壽離作唱技樂故往觀聽，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離作唱技樂故往觀聽是沙彌戒。是中盡壽離作唱技樂故往觀聽，汝能持不？」(答能)

「盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒。是中盡壽離受畜金銀錢寶，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒。是中盡壽離受畜金銀錢寶，汝能持不？」(答能)

「盡壽離非時食是沙彌戒。是中盡壽離非時食，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡壽離非時食是沙彌戒。是中盡壽離非時食，汝能持不？」(答能)

「如是沙彌十戒，盡壽不應犯。當勤供養三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶，當供養和上、阿闍梨，一切如法教不得違逆，勤求方便學問坐禪誦經，於佛法中當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提，令出家不虛、果報不絕。汝所未解，和上、阿闍梨當廣為汝說。(優婆夷三歸五戒、八戒，沙彌尼三歸十戒受文，盡與上沙彌出家十戒文同，此中但以稱沙彌尼為異耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是沙彌十戒，盡壽不應犯。當勤供養三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶，當供養和上、阿闍梨，一切如法教不得違逆，勤求方便學問坐禪誦經，於佛法中當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提，令出家不虛、果報不絕。汝所未解，和上、阿闍梨當廣為汝說。(優婆夷三歸五戒、八戒，沙彌尼三歸十戒受文，盡與上沙彌出家十戒文同，此中但以稱沙彌尼為異耳)

受六法壇文第五(若沙彌尼初來，應教次第頭面禮僧足已，次第應求和上尼。戒師教言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受六法壇文第五(若沙彌尼初來，應教次第頭面禮僧足已，次第應求和上尼。戒師教言)

「大德憶念！我沙彌尼某甲求尊為和上尼，願尊為我某甲作和上尼。我某甲因和上尼故，僧與我某甲二歲學戒。」(如是三說)一比丘尼應問和上尼：「能為某甲作和上不？」(答能。即應將至戒場上，著見處離聞處。爾時應問) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德憶念！我沙彌尼某甲求尊為和上尼，願尊為我某甲作和上尼。我某甲因和上尼故，僧與我某甲二歲學戒。」(如是三說)一比丘尼應問和上尼：「能為某甲作和上不？」(答能。即應將至戒場上，著見處離聞處。爾時應問)

「僧和合不？僧一心和合當作僧事。和上尼某甲，沙彌尼某甲，僧當與二歲學戒。」(如是三說。若僧一心和合者，應喚沙彌尼來，教頭面一一禮僧足已，次應教令從僧乞二歲學戒，作如是說)「大德尼僧聽！我沙彌尼某甲，因和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。僧當與我某甲二歲學戒，和上尼某甲。慈愍故。」(如是三乞。即時戒師應僧中唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧和合不？僧一心和合當作僧事。和上尼某甲，沙彌尼某甲，僧當與二歲學戒。」(如是三說。若僧一心和合者，應喚沙彌尼來，教頭面一一禮僧足已，次應教令從僧乞二歲學戒，作如是說)「大德尼僧聽！我沙彌尼某甲，因和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。僧當與我某甲二歲學戒，和上尼某甲。慈愍故。」(如是三乞。即時戒師應僧中唱)

「大德尼僧聽！沙彌尼某甲，因和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲二歲學戒，和上尼某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！沙彌尼某甲，因和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲二歲學戒，和上尼某甲。如是白。」

「大德尼僧聽！沙彌尼某甲，從和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。僧今與某甲二歲學戒，和上尼某甲。誰諸長老忍與某甲二歲學戒，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！沙彌尼某甲，從和上尼某甲，從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。僧今與某甲二歲學戒，和上尼某甲。誰諸長老忍與某甲二歲學戒，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)

「僧已忍與某甲二歲學戒竟，和上尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。」(即時為式叉摩尼說六法也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已忍與某甲二歲學戒竟，和上尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。」(即時為式叉摩尼說六法也)

「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀知者見者，說戒式叉摩尼六法。汝式叉摩尼盡壽受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀知者見者，說戒式叉摩尼六法。汝式叉摩尼盡壽受持。

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼同入學法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼同入學法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應犯。是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若式叉摩尼隨所偷奪事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，若作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若式叉摩尼如是偷奪者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應犯。是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若式叉摩尼隨所偷奪事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，若作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若式叉摩尼如是偷奪者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若式叉摩尼故奪人命，若持刀與、若教死、歎死作如是言：『咄！人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死歎死，若作憂多殺、若頭多殺、作弶作網作撥，若作毘陀羅殺、若似毘陀羅殺、若斷氣殺、若墮胎殺、若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若式叉摩尼故奪人命，若持刀與、若教死、歎死作如是言：『咄！人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死歎死，若作憂多殺、若頭多殺、作弶作網作撥，若作毘陀羅殺、若似毘陀羅殺、若斷氣殺、若墮胎殺、若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若式叉摩尼不知不見空無過人法，自言我如是知如是見，我得須陀洹果乃至阿羅漢果，我得初禪二禪三禪，我得慈悲喜捨、無量空處識處無所有處非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念；諸天來至我所，諸龍、夜叉、薜荔伽、毘舍闍、鳩槃茶、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若式叉摩尼如是妄語者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若式叉摩尼不知不見空無過人法，自言我如是知如是見，我得須陀洹果乃至阿羅漢果，我得初禪二禪三禪，我得慈悲喜捨、無量空處識處無所有處非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念；諸天來至我所，諸龍、夜叉、薜荔伽、毘舍闍、鳩槃茶、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若式叉摩尼如是妄語者，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱；讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼有漏心，聽漏心男子，髮際至腕膝已上，却衣順摩逆摩抱捉牽推、舉上舉下若按若掐，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法；若犯者可更受。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱；讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼有漏心，聽漏心男子，髮際至腕膝已上，却衣順摩逆摩抱捉牽推、舉上舉下若按若掐，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法；若犯者可更受。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱；讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼有漏心，聽漏心男子，捉手捉衣共立共語，共期入屏覆處，待男子來自身往就，如白衣女人。此八事示貪著相，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法；若犯更受。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱；讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若式叉摩尼有漏心，聽漏心男子，捉手捉衣共立共語，共期入屏覆處，待男子來自身往就，如白衣女人。此八事示貪著相，是非式叉摩尼、非沙門尼、非釋女，失滅式叉摩尼法；若犯更受。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「汝某甲聽！僧已與汝二歲學法，式叉摩尼受持六法名式叉摩尼。汝得具滿和上阿闍梨、具滿比丘尼僧，得好國土、得好行處。轉輪聖王所願尚不能滿，汝今已具滿，當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶，當供養和上阿闍梨，恭敬上中下坐，當勤三學：善戒學、善心學、善慧學，當修三脫門：空、無相、無作，當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！僧已與汝二歲學法，式叉摩尼受持六法名式叉摩尼。汝得具滿和上阿闍梨、具滿比丘尼僧，得好國土、得好行處。轉輪聖王所願尚不能滿，汝今已具滿，當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶，當供養和上阿闍梨，恭敬上中下坐，當勤三學：善戒學、善心學、善慧學，當修三脫門：空、無相、無作，當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。

「釋師子法中， 已獲難得戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋師子法中， 已獲難得戒；

無難時難得， 已得勿使空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無難時難得， 已得勿使空。」

頭面禮僧足， 右繞歡喜去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面禮僧足， 右繞歡喜去。

大比丘尼壇文第六(式叉摩尼初來入尼僧中，頭面一一禮僧足。禮僧足已，尼戒師應教受衣鉢，應問：「此五衣鉢是汝有不？」答言：「是。」應教効我語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大比丘尼壇文第六(式叉摩尼初來入尼僧中，頭面一一禮僧足。禮僧足已，尼戒師應教受衣鉢，應問：「此五衣鉢是汝有不？」答言：「是。」應教効我語)

「我某甲，是衣僧伽梨若干條受，割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是衣僧伽梨若干條受，割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說)

「我某甲，是衣欝多羅僧七條受，兩長一短割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是衣欝多羅僧七條受，兩長一短割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說)

「我某甲，是衣安陀會五條受，一長一短割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是衣安陀會五條受，一長一短割截成。我某甲不離宿受持。」(如是三說)

若僧伽梨縵，應言：「是縵衣僧伽梨受持。」餘二衣亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若僧伽梨縵，應言：「是縵衣僧伽梨受持。」餘二衣亦爾。

「我某甲，是覆肩衣受，長四肘廣二肘半。是覆肩衣，我某甲不離宿受持。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是覆肩衣受，長四肘廣二肘半。是覆肩衣，我某甲不離宿受持。」(如是三說)

「我某甲，是衣厥修羅受，長四肘、廣二肘半。是厥修羅，我某甲不離宿受持。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是衣厥修羅受，長四肘、廣二肘半。是厥修羅，我某甲不離宿受持。」(如是三說)

「我某甲，是鉢多羅應量受持，常用故。」(如是三說。次教令求和上尼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，是鉢多羅應量受持，常用故。」(如是三說。次教令求和上尼)

「大德憶念！我式叉摩尼某甲，求尊為和上尼。願尊為我某甲作和上尼，我某甲因和上尼故，僧當與我某甲作乞屬和上尼羯磨。慈愍故。」(如是三說。戒師應問)「能為某甲作和上尼不？」(和上尼答言：「能。」應教著見處離聞處。尼戒師應僧中作如是唱)「誰能為某甲作教授師？」(一比丘尼言：「我能。」佛言如是，比丘尼若成就五法，應差作教師。何等五？不隨愛教、瞋教、怖教、癡教、知教不教應知。教師即時唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德憶念！我式叉摩尼某甲，求尊為和上尼。願尊為我某甲作和上尼，我某甲因和上尼故，僧當與我某甲作乞屬和上尼羯磨。慈愍故。」(如是三說。戒師應問)「能為某甲作和上尼不？」(和上尼答言：「能。」應教著見處離聞處。尼戒師應僧中作如是唱)「誰能為某甲作教授師？」(一比丘尼言：「我能。」佛言如是，比丘尼若成就五法，應差作教師。何等五？不隨愛教、瞋教、怖教、癡教、知教不教應知。教師即時唱)

「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲求受具足戒，某甲能作教師，為教某甲故。若僧時到僧忍聽，某甲作教師，為教某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲求受具足戒，某甲能作教師，為教某甲故。若僧時到僧忍聽，某甲作教師，為教某甲。如是白。」

「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒，某甲能作教師教某甲。誰諸尼僧忍立某甲為教師，為教某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍立某甲為教師，教某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(已被羯磨者應往式叉摩尼所教正衣服，右膝著地合掌而問) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒，某甲能作教師教某甲。誰諸尼僧忍立某甲為教師，為教某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍立某甲為教師，教某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(已被羯磨者應往式叉摩尼所教正衣服，右膝著地合掌而問)

「汝某甲聽！今是至誠時、實語時。我今問汝，實當言實、不實當言不實。汝是女不？是人不？非是非人不？非畜生不？非是不能女不？女根上有毛不？不枯壞不？不帶下病不？非偏不？不二道合不？女根不小不？非是不能產不？非是無乳不？非是一乳不？非是恒月水不？非無月忌不？非婢不？非客作不？非買得不？非破得不？非兵婦不？非吏婦不？非犯官事不？不負他物不？女人有如是等病：癩病、癰疽病、銷盡病、癲狂病、長病、熱病，無如是等病不？父母夫主在不？若言在，父母夫主聽出家不？五衣鉢具不？汝字何等？和上尼字誰？」答言：「我字某甲，和上尼名某甲。」(尼教師問竟應白僧：「是式叉摩尼某甲，我已問竟。」尼羯磨師應言：「清淨者將來。」次教乞屬和上，尼羯磨應言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！今是至誠時、實語時。我今問汝，實當言實、不實當言不實。汝是女不？是人不？非是非人不？非畜生不？非是不能女不？女根上有毛不？不枯壞不？不帶下病不？非偏不？不二道合不？女根不小不？非是不能產不？非是無乳不？非是一乳不？非是恒月水不？非無月忌不？非婢不？非客作不？非買得不？非破得不？非兵婦不？非吏婦不？非犯官事不？不負他物不？女人有如是等病：癩病、癰疽病、銷盡病、癲狂病、長病、熱病，無如是等病不？父母夫主在不？若言在，父母夫主聽出家不？五衣鉢具不？汝字何等？和上尼字誰？」答言：「我字某甲，和上尼名某甲。」(尼教師問竟應白僧：「是式叉摩尼某甲，我已問竟。」尼羯磨師應言：「清淨者將來。」次教乞屬和上，尼羯磨應言)

「大德尼僧聽！我某甲，因和上尼某甲，求受具足戒。我某甲，今從僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。僧當與我某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。慈愍故。」(如是三說。尼戒師應僧中作如是唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！我某甲，因和上尼某甲，求受具足戒。我某甲，今從僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。僧當與我某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。慈愍故。」(如是三說。尼戒師應僧中作如是唱)

「大德尼僧聽！某甲，因和上尼某甲，求受具足戒。某甲今從眾僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，我今僧中問某甲無遮道法。如是白。」(戒師僧中問遮法，與上教師問遮法中同，上以空靜處、此以眾中以為異耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！某甲，因和上尼某甲，求受具足戒。某甲今從眾僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，我今僧中問某甲無遮道法。如是白。」(戒師僧中問遮法，與上教師問遮法中同，上以空靜處、此以眾中以為異耳)

「大德尼僧聽！頗有未問者不？若未問者當更問，已問者默然。」(是中尼戒師即時應僧中唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！頗有未問者不？若未問者當更問，已問者默然。」(是中尼戒師即時應僧中唱)

「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿、衣鉢具足，某甲和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿、衣鉢具足，某甲和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。如是白。」

「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿、衣鉢具足，某甲和上尼某甲。僧今與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。諸尼僧忍與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)「僧已忍為某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德尼僧聽！式叉摩尼某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞屬和上尼羯磨，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿、衣鉢具足，某甲和上尼某甲。僧今與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲。諸尼僧忍與某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)「僧已忍為某甲作屬和上尼羯磨，和上尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

(比丘尼眾應在尼寺中作如是羯磨竟，即日將至大僧中和合與受具足戒也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (比丘尼眾應在尼寺中作如是羯磨竟，即日將至大僧中和合與受具足戒也)

入大僧中受具足壇文第七(將至大僧中，頭面一一禮僧足，禮僧足已應教從和上尼乞受具足戒，應言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入大僧中受具足壇文第七(將至大僧中，頭面一一禮僧足，禮僧足已應教從和上尼乞受具足戒，應言)

「大德憶念！我某甲，求尊為和上尼。願尊為我某甲作和上尼。我某甲依和上尼故，僧當與我某甲受具足戒，慈愍故。」(如是三說。故次教從僧乞受具足戒，應言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德憶念！我某甲，求尊為和上尼。願尊為我某甲作和上尼。我某甲依和上尼故，僧當與我某甲受具足戒，慈愍故。」(如是三說。故次教從僧乞受具足戒，應言)

「大德僧聽！我某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。僧當濟度我，與我某甲受具足戒，慈愍故。」(如是三乞。一比丘應僧中唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！我某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。僧當濟度我，與我某甲受具足戒，慈愍故。」(如是三乞。一比丘應僧中唱)

「大德僧聽！某甲從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，我當僧中問某甲六法。如是白。」(應語彼言)「汝某甲聽！今是至誠時、實語時。我今僧中問汝，實當言實、不實當言不實。汝本來清淨不？汝從出家來順行出家法不？二歲學六法不？比丘尼僧作本事不？尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未？五衣鉢具不？汝字何等？和上尼字誰？」答言：「我名某甲，和上尼名某甲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，我當僧中問某甲六法。如是白。」(應語彼言)「汝某甲聽！今是至誠時、實語時。我今僧中問汝，實當言實、不實當言不實。汝本來清淨不？汝從出家來順行出家法不？二歲學六法不？比丘尼僧作本事不？尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未？五衣鉢具不？汝字何等？和上尼字誰？」答言：「我名某甲，和上尼名某甲。」

「大德僧聽！頗未問者不？若未問者當更問，已問者默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！頗未問者不？若未問者當更問，已問者默然。」

「大德僧聽！某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿，從出家來順行出家法，已二歲學六法，比丘尼僧已作本事，已作屬和上尼羯磨，五衣鉢具，某甲和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲受具足戒，和上尼某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿，從出家來順行出家法，已二歲學六法，比丘尼僧已作本事，已作屬和上尼羯磨，五衣鉢具，某甲和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲受具足戒，和上尼某甲。如是白。」

「大德僧聽！某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿，從出家來順行出家法，已二歲學六法，比丘尼僧已作本事，已作屬和上尼羯磨，五衣鉢具，某甲和上尼某甲。僧今與某甲受具足戒，和上尼某甲。誰諸長老忍與某甲受具足戒，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上尼某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事、年歲已滿，從出家來順行出家法，已二歲學六法，比丘尼僧已作本事，已作屬和上尼羯磨，五衣鉢具，某甲和上尼某甲。僧今與某甲受具足戒，和上尼某甲。誰諸長老忍與某甲受具足戒，和上尼某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)

「僧已忍與某甲受具足戒，和上尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(應教言：「若人問汝幾歲？應答言無歲。何時節？隨時應答若春若夏若冬，某月某日某時，有閏無閏，皆應隨實答。是事汝盡壽應為憶念持。」即應為說三依止法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已忍與某甲受具足戒，和上尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(應教言：「若人問汝幾歲？應答言無歲。何時節？隨時應答若春若夏若冬，某月某日某時，有閏無閏，皆應隨實答。是事汝盡壽應為憶念持。」即應為說三依止法)

「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀知者見者，為受大戒比丘尼說三依止法，比丘尼依是出家受戒行比丘尼法。何等三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀知者見者，為受大戒比丘尼說三依止法，比丘尼依是出家受戒行比丘尼法。何等三？

「依糞掃衣。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得赤麻衣、白麻衣、芻麻衣、翅夷羅衣、繒衣、欽婆羅衣、劫貝衣，如是等清淨衣，皆是盈長得。是中盡壽依糞掃衣，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依糞掃衣。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得赤麻衣、白麻衣、芻麻衣、翅夷羅衣、繒衣、欽婆羅衣、劫貝衣，如是等清淨衣，皆是盈長得。是中盡壽依糞掃衣，汝能持不？」(答能)

「依乞食。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得相食、故作食、六齋日食、月一日食、十六日食、眾僧食、別房食、請食、若僧若別請，如是等清淨食，皆是盈長得。是中盡壽依乞食，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依乞食。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得相食、故作食、六齋日食、月一日食、十六日食、眾僧食、別房食、請食、若僧若別請，如是等清淨食，皆是盈長得。是中盡壽依乞食，汝能持不？」(答能)

「依陳棄藥。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得四種含銷藥(酥、油、蜜、石蜜)、四種淨脂(驢脂、猪脂、熊脂、鱣脂)、五種根藥(舍利薑、赤附子、波提鞮沙、昌蒱根)、五種果藥(訶梨勒、阿摩勒、鞞醯勒、胡椒、畢鉢羅也)、五種鹽(紫鹽、白鹽、黑鹽、赤鹽、樓鹽)、五種湯(花湯、葉湯、根湯、莖湯、果湯)、五種樹膠藥(興渠、薩闍羅、諦夜、諦夜婆提、諦夜波那)，如是餘清淨藥，皆是盈長得。是中盡壽依陳棄藥，汝能持不？」(答能。次應說八墮法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依陳棄藥。比丘尼依是，得出家受戒行比丘尼法。若長得四種含銷藥(酥、油、蜜、石蜜)、四種淨脂(驢脂、猪脂、熊脂、鱣脂)、五種根藥(舍利薑、赤附子、波提鞮沙、昌蒱根)、五種果藥(訶梨勒、阿摩勒、鞞醯勒、胡椒、畢鉢羅也)、五種鹽(紫鹽、白鹽、黑鹽、赤鹽、樓鹽)、五種湯(花湯、葉湯、根湯、莖湯、果湯)、五種樹膠藥(興渠、薩闍羅、諦夜、諦夜婆提、諦夜波那)，如是餘清淨藥，皆是盈長得。是中盡壽依陳棄藥，汝能持不？」(答能。次應說八墮法)

「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀知者見者，為受具足戒比丘尼說八墮法。若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！佛世尊多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀知者見者，為受具足戒比丘尼說八墮法。若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼共諸比丘尼入戒法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼共諸比丘尼入戒法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應偷奪，是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若比丘尼隨所偷事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若比丘尼如是偷奪者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應偷奪，是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若比丘尼隨所偷事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若比丘尼如是偷奪者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺生，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若比丘尼自手奪人命，若持刀與、若教死讚死，作是言：『咄人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死讚死，若作憂多殺、若頭多殺，若作弶、作網、作撥，若作毘陀羅殺、若似毘羅殺、若斷氣殺、若墮胎殺、若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺生，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若比丘尼自手奪人命，若持刀與、若教死讚死，作是言：『咄人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死讚死，若作憂多殺、若頭多殺，若作弶、作網、作撥，若作毘陀羅殺、若似毘羅殺、若斷氣殺、若墮胎殺、若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若比丘尼不知不見空無過人法，自言我如是知如是見、我得四果四向，乃至我得初禪二禪三禪四禪，我得慈悲喜捨、無量空處、識處、無所有處、非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念，諸天來至我所，諸龍、夜叉、薜荔伽、毘舍闍、鳩槃荼、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若比丘尼如是妄語者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若比丘尼不知不見空無過人法，自言我如是知如是見、我得四果四向，乃至我得初禪二禪三禪四禪，我得慈悲喜捨、無量空處、識處、無所有處、非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念，諸天來至我所，諸龍、夜叉、薜荔伽、毘舍闍、鳩槃荼、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若比丘尼如是妄語者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼有漏心，聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推、舉上舉下按掐者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼有漏心，聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推、舉上舉下按掐者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼有漏心，聽漏心男子捉手捉衣共立共語，共期入屏覆處，待男子來自身往就，如白衣女人。此八事示貪著相，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼有漏心，聽漏心男子捉手捉衣共立共語，共期入屏覆處，待男子來自身往就，如白衣女人。此八事示貪著相，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨，讚歎善知識善伴黨。若比丘尼，知他比丘尼犯重罪，覆藏乃至一夜。是比丘尼，知彼比丘尼若退若住若失若遠去往，作是言：『我先知是比丘尼有如是事，不欲自向人說、不欲向僧說，不欲令人作是言：「云何妹自污姊。」』是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨，讚歎善知識善伴黨。若比丘尼，知他比丘尼犯重罪，覆藏乃至一夜。是比丘尼，知彼比丘尼若退若住若失若遠去往，作是言：『我先知是比丘尼有如是事，不欲自向人說、不欲向僧說，不欲令人作是言：「云何妹自污姊。」』是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨，讚歎善知識善伴黨。若比丘尼，知比丘僧一心和合作不見擯，是比丘獨一無二無伴無侶不休不息，隨順相助。諸比丘尼應語是比丘尼言：『僧一心和合作不見擯，是比丘獨一無二無伴無侶不休不息，汝莫隨順。』若是比丘尼，諸比丘尼如是諫時，堅持是事不捨者，諸比丘尼應第二第三諫，令捨是事故。第二第三諫時捨者善；若不捨者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨，讚歎善知識善伴黨。若比丘尼，知比丘僧一心和合作不見擯，是比丘獨一無二無伴無侶不休不息，隨順相助。諸比丘尼應語是比丘尼言：『僧一心和合作不見擯，是比丘獨一無二無伴無侶不休不息，汝莫隨順。』若是比丘尼，諸比丘尼如是諫時，堅持是事不捨者，諸比丘尼應第二第三諫，令捨是事故。第二第三諫時捨者善；若不捨者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？(答能)

「汝某甲聽！僧已與汝受具足戒竟。善受教化隨順師教，汝已得好和上阿闍梨，得好眾僧，得好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿，汝今已具滿。當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。當勤三學：善戒學、善心學、善慧學；勤修三脫門：空、無相、無作；當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛佛道，如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。」即為說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！僧已與汝受具足戒竟。善受教化隨順師教，汝已得好和上阿闍梨，得好眾僧，得好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿，汝今已具滿。當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。當勤三學：善戒學、善心學、善慧學；勤修三脫門：空、無相、無作；當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛佛道，如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。」即為說偈：

「釋師子法中， 一切妙善集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋師子法中， 一切妙善集，

深大無涯際， 功德之寶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深大無涯際， 功德之寶海。

是願轉輪王， 天王善妙王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是願轉輪王， 天王善妙王，

常求作沙門， 不遂汝已得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求作沙門， 不遂汝已得。

精勤行三業， 佛法無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤行三業， 佛法無量種，

汝常憶念法， 逮諸無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝常憶念法， 逮諸無礙智。

如蓮花在水， 漸漸日增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮花在水， 漸漸日增長，

汝亦如是信， 戒聞定慧增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝亦如是信， 戒聞定慧增。

餘戒佛所說， 和上師當教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘戒佛所說， 和上師當教，

眾中禮繞竟， 喜各從所樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中禮繞竟， 喜各從所樂。」

受大戒壇文第八(佛語諸比丘：「受具足法，有三事現前得受具足。何等三？一有僧、二有人欲受具足、三有羯磨，是為三。」欲受具足人初來，應教次第頭面禮僧足，禮僧足已教受衣，應問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」應教汝効我語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受大戒壇文第八(佛語諸比丘：「受具足法，有三事現前得受具足。何等三？一有僧、二有人欲受具足、三有羯磨，是為三。」欲受具足人初來，應教次第頭面禮僧足，禮僧足已教受衣，應問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」應教汝効我語)

「我某甲，此衣僧伽梨若干條受，若割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲，此衣僧伽梨若干條受，若割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說)

(次問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此衣憂多羅僧七條受，若割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (次問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此衣憂多羅僧七條受，若割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說)

(次問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此衣安陀會五條受，割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (次問：「此衣是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此衣安陀會五條受，割截若未割截，是衣受持不離宿。」(如是三說)

(次問：「此鉢多羅是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此鉢多羅應量受，長用故。」(如是三說。受衣鉢已應求和上，應言)「大德憶念！我某甲請大德為和上，願大德為我某甲作大戒和上。我某甲依大德和上故得受具足戒，願大德與我某甲受具足戒。慈愍故。」(如是三說。戒師應問)「誰能為某甲作和上？」(和上答言：「我某甲能。」即時捨聞處著見處。戒師應唱眾僧和集)「誰能為某甲作教授師？」(若僧中有比丘言：「我能。」若有五法不應立作教師：愛教、瞋教、怖教、癡教、教不教不知。五法成就應立作教師：不愛教、不瞋教、不怖教、不癡教、教不教知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (次問：「此鉢多羅是汝有不？」答言：「是。」)「我某甲，此鉢多羅應量受，長用故。」(如是三說。受衣鉢已應求和上，應言)「大德憶念！我某甲請大德為和上，願大德為我某甲作大戒和上。我某甲依大德和上故得受具足戒，願大德與我某甲受具足戒。慈愍故。」(如是三說。戒師應問)「誰能為某甲作和上？」(和上答言：「我某甲能。」即時捨聞處著見處。戒師應唱眾僧和集)「誰能為某甲作教授師？」(若僧中有比丘言：「我能。」若有五法不應立作教師：愛教、瞋教、怖教、癡教、教不教不知。五法成就應立作教師：不愛教、不瞋教、不怖教、不癡教、教不教知)

「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒，某甲能為某甲作教師。若僧時到僧忍聽，僧某甲當作教師，為教某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒，某甲能為某甲作教師。若僧時到僧忍聽，僧某甲當作教師，為教某甲。如是白。」

「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒，某甲能為某甲作教師，教某甲故。誰諸長老忍某甲作教師教某甲者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍某甲作教師教某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(即時教師往弟子所，教偏袒著衣胡跪合掌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒，某甲能為某甲作教師，教某甲故。誰諸長老忍某甲作教師教某甲者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍某甲作教師教某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(即時教師往弟子所，教偏袒著衣胡跪合掌)

「汝某甲聽！今是至誠時、實語時，後僧中亦如是問，汝實當言實、不實當言不實。我今問汝：汝丈夫不？年滿二十不？非奴不？不與人客作不？不買得不？不破得不？非官人不？不犯官事不？不陰謀王家不？不負人債不？丈夫有如是病，若癩癰漏瘭疽痟疾癲病？汝有父母在不？若言在，父母聽汝出家不？先不作比丘不？若言作，清淨持戒不？捨戒時一心如法還戒不？三衣鉢具不？汝字何等？和上字誰？」答：「我名某甲，和上名某甲。」教師問竟應白僧：「我問某甲竟。」(戒師語：「若清淨者將來。」教禮僧足，禮僧足已從僧乞受具足戒耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！今是至誠時、實語時，後僧中亦如是問，汝實當言實、不實當言不實。我今問汝：汝丈夫不？年滿二十不？非奴不？不與人客作不？不買得不？不破得不？非官人不？不犯官事不？不陰謀王家不？不負人債不？丈夫有如是病，若癩癰漏瘭疽痟疾癲病？汝有父母在不？若言在，父母聽汝出家不？先不作比丘不？若言作，清淨持戒不？捨戒時一心如法還戒不？三衣鉢具不？汝字何等？和上字誰？」答：「我名某甲，和上名某甲。」教師問竟應白僧：「我問某甲竟。」(戒師語：「若清淨者將來。」教禮僧足，禮僧足已從僧乞受具足戒耳)

「大德僧聽！我某甲，從和上某甲，求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒，和上某甲。願僧濟度我，與我某甲受具足戒。慈愍故。」(如是三說。即時一比丘唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！我某甲，從和上某甲，求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒，和上某甲。願僧濟度我，與我某甲受具足戒。慈愍故。」(如是三說。即時一比丘唱)

「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，某甲和上某甲。若僧時到僧忍聽，我今僧中問某甲無遮道法。如是白。」(戒師問遮法文，與上教師問遮法文同。上以空靜，此以眾中以為異耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，某甲和上某甲。若僧時到僧忍聽，我今僧中問某甲無遮道法。如是白。」(戒師問遮法文，與上教師問遮法文同。上以空靜，此以眾中以為異耳)

「大德僧聽！頗有未問者不？若未問者當更問，已問者默。」(戒師應唱)「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上某甲。某甲自說清淨無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，某甲和上某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲受具足戒，和上某甲。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！頗有未問者不？若未問者當更問，已問者默。」(戒師應唱)「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上某甲。某甲自說清淨無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，某甲和上某甲。若僧時到僧忍聽，僧當與某甲受具足戒，和上某甲。如是白。」

「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上某甲。某甲自說清淨無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，某甲和上某甲。僧今與某甲受具足戒，和上某甲。誰諸長老忍與某甲受具足戒，和上某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)「僧已忍與某甲受具足戒竟，和上某甲。僧忍，默然故，是事如是持。」(若人問：「汝幾歲？應言未有歲。何時？若冬若春若夏有閏無閏，是時節汝盡壽應憶念。」即時應說四依) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！某甲，從和上某甲，求受具足戒。某甲已從眾僧乞受具足戒，和上某甲。某甲自說清淨無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，某甲和上某甲。僧今與某甲受具足戒，和上某甲。誰諸長老忍與某甲受具足戒，和上某甲，忍者是長老默然；誰不忍者便說。是初羯磨成就不？」(如是三說)「僧已忍與某甲受具足戒竟，和上某甲。僧忍，默然故，是事如是持。」(若人問：「汝幾歲？應言未有歲。何時？若冬若春若夏有閏無閏，是時節汝盡壽應憶念。」即時應說四依)

「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為受具足人說四依法，依是得出家受具足戒作比丘。何等四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為受具足人說四依法，依是得出家受具足戒作比丘。何等四？

「依糞掃衣。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得白麻衣、赤麻衣、羯耶衣、憍施耶衣、翅夷羅衣、欽跋羅衣、劫貝衣，如是等餘清淨衣，皆是盈長得。是中依糞掃衣，能盡壽受持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依糞掃衣。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得白麻衣、赤麻衣、羯耶衣、憍施耶衣、翅夷羅衣、欽跋羅衣、劫貝衣，如是等餘清淨衣，皆是盈長得。是中依糞掃衣，能盡壽受持不？」(答能)

「依乞食。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得為作食，因生六齋日食、月一日食、十六日食、眾僧食、別房食、請食若僧若私，如是等餘清淨食，皆是盈長得。是中依乞食，能盡壽受用不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依乞食。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得為作食，因生六齋日食、月一日食、十六日食、眾僧食、別房食、請食若僧若私，如是等餘清淨食，皆是盈長得。是中依乞食，能盡壽受用不？」(答能)

「依樹下住。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若得溫室、講堂、殿樓、一重舍、閣屋、平覆屋、地窟山窟、漂頭勒迦臥具、曼頭勒迦臥具、禪頭勒迦臥具、下至草敷葉，如是等餘清淨房舍臥具，皆是盈長得。是中依樹下住，能盡壽受用不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依樹下住。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若得溫室、講堂、殿樓、一重舍、閣屋、平覆屋、地窟山窟、漂頭勒迦臥具、曼頭勒迦臥具、禪頭勒迦臥具、下至草敷葉，如是等餘清淨房舍臥具，皆是盈長得。是中依樹下住，能盡壽受用不？」(答能)

「依陳棄藥。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得四種含銷藥(酥、油、蜜、石蜜)，四種淨脂(熊脂、驢脂、猪脂、鱣脂)，五種根藥(舍利、薑、赤附子、波提鞮沙、昌蒲根)，五種果藥(呵梨勒、鞞醯勒、阿摩勒、胡椒、跋鉢羅)，五種淨鹽(黑鹽、白鹽、紫鹽、赤鹽、魯出鹽)，五種湯(根湯、莖湯、葉湯、花湯、果湯)，五種樹膠藥(興渠、薩闍羅、諦掖、諦掖婆提、諦掖婆那)，如是等餘清淨藥，皆是盈長得。是中依陳棄藥，能盡壽受用不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依陳棄藥。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得四種含銷藥(酥、油、蜜、石蜜)，四種淨脂(熊脂、驢脂、猪脂、鱣脂)，五種根藥(舍利、薑、赤附子、波提鞮沙、昌蒲根)，五種果藥(呵梨勒、鞞醯勒、阿摩勒、胡椒、跋鉢羅)，五種淨鹽(黑鹽、白鹽、紫鹽、赤鹽、魯出鹽)，五種湯(根湯、莖湯、葉湯、花湯、果湯)，五種樹膠藥(興渠、薩闍羅、諦掖、諦掖婆提、諦掖婆那)，如是等餘清淨藥，皆是盈長得。是中依陳棄藥，能盡壽受用不？」(答能)

「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，為受具足比丘說四墮法。若比丘於是四墮法若作一一法，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。如截多羅樹斷，更不生不青不長不廣。比丘亦如是，於四墮法若犯一一法，非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，為受具足比丘說四墮法。若比丘於是四墮法若作一一法，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。如截多羅樹斷，更不生不青不長不廣。比丘亦如是，於四墮法若犯一一法，非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。

「佛種種因緣呵責欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘共諸比丘入戒法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責欲欲想、欲欲覺、欲欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘共諸比丘入戒法中，不捨戒、戒羸不出相，隨心想受婬欲乃至共畜生，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應偷奪，是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若比丘隨所偷奪事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若比丘如是偷奪者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊尚不應偷奪，是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若比丘隨所偷奪事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，作是言：『汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。』若比丘如是偷奪者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺生，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若比丘自手奪人命，若持刀與，若教死讚死，作是言：『咄人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死讚死，若作憂多殺，若頭多殺，若作弶、作網、作撥，若作毘陀羅殺，若似毘陀羅殺，若斷氣殺，若墮胎殺，若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺生，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若比丘自手奪人命，若持刀與，若教死讚死，作是言：『咄人用惡活為？死勝生。』隨彼心樂死，種種因緣教死讚死，若作憂多殺，若頭多殺，若作弶、作網、作撥，若作毘陀羅殺，若似毘陀羅殺，若斷氣殺，若墮胎殺，若按腹殺，若推著火中水中、若從高推下、若遣使道中死，乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生，惡心方便令奪其命。從是因緣死者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，是中乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若比丘不知不見空無過人法，自言我如是知如是見，我得須陀洹果乃至阿羅漢果，我得初禪二禪三禪四禪，我得慈悲喜捨無量、空處、識處、無所有處、非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念。諸天來至我所，諸天、龍、夜叉、薜荔、毘舍闍、鳩槃茶、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若比丘如是妄語者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，是中乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若比丘不知不見空無過人法，自言我如是知如是見，我得須陀洹果乃至阿羅漢果，我得初禪二禪三禪四禪，我得慈悲喜捨無量、空處、識處、無所有處、非想非非想處定，我得不淨觀、阿那般那念。諸天來至我所，諸天、龍、夜叉、薜荔、毘舍闍、鳩槃茶、羅剎等來至我所，彼問我答、我問彼答。若比丘如是妄語者，是非比丘、非沙門、非釋子，失滅比丘法。是事盡壽不應犯，汝能持不？」(答能)

「汝某甲聽！初篇罪不可起；第二篇罪雖可起，幾時覆藏，隨覆藏時應行波利婆沙。行波利婆沙已，應行六夜摩那埵，行摩那埵已二十比丘眾中出罪，是眾中可恥為人所輕。是中汝不得故弄陰出不淨，如是事能不作不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！初篇罪不可起；第二篇罪雖可起，幾時覆藏，隨覆藏時應行波利婆沙。行波利婆沙已，應行六夜摩那埵，行摩那埵已二十比丘眾中出罪，是眾中可恥為人所輕。是中汝不得故弄陰出不淨，如是事能不作不？」(答能)

「不得故觸女人身。不得向女人惡口語。不得女人前自讚供養身。不得媒嫁女人。不得自起房，佛聽應作、不聽不應作。不得起大房，佛聽應作、不聽不應作。無根罪不得謗他人。少許罪因緣不得謗言大。不得勤破僧。不得佐破僧人。不毀辱他家。不得性戾難教。如是事能不作不？」(答能) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不得故觸女人身。不得向女人惡口語。不得女人前自讚供養身。不得媒嫁女人。不得自起房，佛聽應作、不聽不應作。不得起大房，佛聽應作、不聽不應作。無根罪不得謗他人。少許罪因緣不得謗言大。不得勤破僧。不得佐破僧人。不毀辱他家。不得性戾難教。如是事能不作不？」(答能)

「汝某甲聽！僧已與汝受具足戒竟。善受教化隨順師教，汝已得好和上阿闍梨，得好眾僧，得好國土好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿，汝今已具滿。當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。當勤三學：善戒學、善心學、善慧學。勤修三脫門：空、無相、無作。當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。」即為說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝某甲聽！僧已與汝受具足戒竟。善受教化隨順師教，汝已得好和上阿闍梨，得好眾僧，得好國土好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿，汝今已具滿。當恭敬三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。當勤三學：善戒學、善心學、善慧學。勤修三脫門：空、無相、無作。當勤三業：坐禪、誦經、勸作眾事。汝行是法，當開甘露門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如蓮華在水日夜增長，汝諸善根亦復如是，於佛法中日夜增長。餘殘諸戒，和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。」即為說偈：

「釋師子法中， 一切妙善集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋師子法中， 一切妙善集，

深大無涯際， 功德之寶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深大無涯際， 功德之寶海。

是願轉輪王， 天王善法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是願轉輪王， 天王善法王，

常求作沙門， 不遂汝已得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求作沙門， 不遂汝已得。

精勤行三業， 佛法無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤行三業， 佛法無量種，

汝常憶念法， 逮諸無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝常憶念法， 逮諸無礙智。

如蓮華在水， 漸漸日增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華在水， 漸漸日增長，

汝亦如是信， 戒聞定慧增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝亦如是信， 戒聞定慧增。

餘戒佛所說， 和上師當教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘戒佛所說， 和上師當教，

眾中禮繞竟， 喜各從所樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中禮繞竟， 喜各從所樂。」

結小界文第九(先結空地界，然後結界場。先一比丘唱四方小界相作畔齊已，作白二羯磨，在眾中作，如是白) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結小界文第九(先結空地界，然後結界場。先一比丘唱四方小界相作畔齊已，作白二羯磨，在眾中作，如是白)

「大德僧聽！比丘某甲唱四方小界相，僧今結小界作戒場。若僧時到僧忍聽，僧於此四方相內結小界作戒場。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲唱四方小界相，僧今結小界作戒場。若僧時到僧忍聽，僧於此四方相內結小界作戒場。如是白。」

「大德僧聽！比丘某甲唱四方小界相，僧今於此四方相內結小界作戒場。誰諸長老忍僧於此四方相內結小界作戒場者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍於此四方相內結小界作戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲唱四方小界相，僧今於此四方相內結小界作戒場。誰諸長老忍僧於此四方相內結小界作戒場者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍於此四方相內結小界作戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

結大界文第十(先令一比丘唱四方大界相作畔齊已，作白二羯磨，在眾中作，如是白) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結大界文第十(先令一比丘唱四方大界相作畔齊已，作白二羯磨，在眾中作，如是白)

「大德僧聽！比丘某甲唱四方大界相，是諸相內是界內。若僧時到僧忍聽，是中一布薩共住結界。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲唱四方大界相，是諸相內是界內。若僧時到僧忍聽，是中一布薩共住結界。如是白。」

「大德僧聽！比丘某甲唱四方大界相，是諸相內是界內，是中一布薩共住結界。誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然，誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住結界竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲唱四方大界相，是諸相內是界內，是中一布薩共住結界。誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然，誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住結界竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

結不離衣界文第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結不離衣界文第十一

「大德僧聽！一布薩共住，隨幾許結界內，是中除聚落及聚落界，取空地及住處。若僧時到僧忍聽，是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！一布薩共住，隨幾許結界內，是中除聚落及聚落界，取空地及住處。若僧時到僧忍聽，是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨。如是白。」

「大德僧聽！一布薩共住，隨幾許結界內，是中除聚落及聚落界，取空地及住處，是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨。誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！一布薩共住，隨幾許結界內，是中除聚落及聚落界，取空地及住處，是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨。誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

解大界文第十二(解小界亦依此文，正言小界為異耳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解大界文第十二(解小界亦依此文，正言小界為異耳)

「大德僧聽！是中一布薩共住和合解界捨界。若僧時到僧忍聽，一布薩共住解界捨界。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！是中一布薩共住和合解界捨界。若僧時到僧忍聽，一布薩共住解界捨界。如是白。」

「大德僧聽！是中一布薩共住處解界捨界。誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然，誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住處解界捨界竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(所以無別解衣界文者，欲更廣促界者亦應解衣界後解大界；若直解大界，衣界亦并自去，故不煩文也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！是中一布薩共住處解界捨界。誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然，誰不忍者便說。」「僧已忍一布薩共住處解界捨界竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(所以無別解衣界文者，欲更廣促界者亦應解衣界後解大界；若直解大界，衣界亦并自去，故不煩文也)

尼結界捨界文亦同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼結界捨界文亦同。

差監為僧執事第十三(執事人有十四種，五法成：不隨愛、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、知得不。一比丘僧中唱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差監為僧執事第十三(執事人有十四種，五法成：不隨愛、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、知得不。一比丘僧中唱)

「大德僧聽！比丘某甲能為僧作知食人。若僧時到僧忍聽，立某甲作知食人。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲能為僧作知食人。若僧時到僧忍聽，立某甲作知食人。如是白。」

「大德僧聽！比丘某甲能為僧作知食人。誰諸長老忍立某甲作知食人者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍立某甲作知食人竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(餘十三種人亦應羯磨差。尼家十二種，文亦同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲能為僧作知食人。誰諸長老忍立某甲作知食人者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍立某甲作知食人竟。僧忍，默然故，是事如是持。」(餘十三種人亦應羯磨差。尼家十二種，文亦同)

受安居文第十四(佛言：「五眾應安居。何等五人者？一比丘、二比丘尼、三式叉摩尼、四沙彌、五沙彌尼。」云何應受安居？佛言，若上座欲安居，應從坐起，偏袒著衣胡跪合掌，應如是言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受安居文第十四(佛言：「五眾應安居。何等五人者？一比丘、二比丘尼、三式叉摩尼、四沙彌、五沙彌尼。」云何應受安居？佛言，若上座欲安居，應從坐起，偏袒著衣胡跪合掌，應如是言)

「長老憶念！我比丘某甲，是住處夏安居前三月，依某甲可行處聚落。某甲僧坊久破，為治故。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老憶念！我比丘某甲，是住處夏安居前三月，依某甲可行處聚落。某甲僧坊久破，為治故。」(如是三說)

下座應言：「莫放逸。」上座言：「受持。」(若下座受安居，如上座法，唯除捉兩足為異耳。後三月受持亦爾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下座應言：「莫放逸。」上座言：「受持。」(若下座受安居，如上座法，唯除捉兩足為異耳。後三月受持亦爾)

受七日文第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受七日文第十五

「長老憶念！我比丘某甲，是住處夏安居，受七日出界外，為緣事故。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老憶念！我比丘某甲，是住處夏安居，受七日出界外，為緣事故。」(如是三說)

受三十九夜文第十六(乞三十九夜出界文，若僧眾受遣不須乞，若私營三寶事須乞。乞法者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受三十九夜文第十六(乞三十九夜出界文，若僧眾受遣不須乞，若私營三寶事須乞。乞法者)

「大德僧聽！我比丘某甲，為僧事故，今從眾僧乞三十九夜出界外，還是中安居，是中自恣。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！我比丘某甲，為僧事故，今從眾僧乞三十九夜出界外，還是中安居，是中自恣。」(如是三說)

「大德僧聽！比丘某甲是處夏安居，受三十九夜出界外，為僧事故。若僧時到僧忍聽，僧某甲是處夏安居，為僧事故，受三十九夜出界外。如是白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲是處夏安居，受三十九夜出界外，為僧事故。若僧時到僧忍聽，僧某甲是處夏安居，為僧事故，受三十九夜出界外。如是白。」

「大德僧聽！比丘某甲，是處夏安居，為僧事故，受三十九夜出界外。誰諸長老忍某甲是處夏安居，為僧事故受三十九夜出界外者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍與某甲三十九夜出界外竟。僧忍，默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！比丘某甲，是處夏安居，為僧事故，受三十九夜出界外。誰諸長老忍某甲是處夏安居，為僧事故受三十九夜出界外者，是長老默然；誰不忍者便說。」「僧已忍與某甲三十九夜出界外竟。僧忍，默然故，是事如是持。」

一人心念口言布薩文第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人心念口言布薩文第十七

「今僧布薩，若十四日若十五日。我今日亦布薩。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今僧布薩，若十四日若十五日。我今日亦布薩。」(如是三說)

三人二人三語布薩文第十八(受法上下儀法如上，故不煩文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三人二人三語布薩文第十八(受法上下儀法如上，故不煩文)

「長老憶念！今日僧布薩，若十四日若十五日。長老！知我清淨憶持無遮道法，戒眾滿故。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老憶念！今日僧布薩，若十四日若十五日。長老！知我清淨憶持無遮道法，戒眾滿故。」(如是三說)

四人以上廣布薩時與清淨文第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四人以上廣布薩時與清淨文第十九

「長老憶念！今日若十四日若十五日，僧作布薩。我比丘某甲有緣事故，與僧清淨布薩欲。長老為我說并取籌。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老憶念！今日若十四日若十五日，僧作布薩。我比丘某甲有緣事故，與僧清淨布薩欲。長老為我說并取籌。」(如是三說)

至僧中說清淨文第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至僧中說清淨文第二十

「長老憶念！今日僧作布薩，比丘某甲有緣事故，與僧清淨欲為取籌。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老憶念！今日僧作布薩，比丘某甲有緣事故，與僧清淨欲為取籌。」(如是三說)