四分比丘尼羯磨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分比丘尼羯磨法

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一(其諸結界羯磨作法與上大僧同，唯稱尼大姊為異。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界法第一(其諸結界羯磨作法與上大僧同，唯稱尼大姊為異。)

受戒法第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文(若比丘尼欲度人者，當往比丘尼僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足已，右膝著地，合掌，乞畜眾羯磨。作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼乞畜眾羯磨文(若比丘尼欲度人者，當往比丘尼僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足已，右膝著地，合掌，乞畜眾羯磨。作如是白：)

大姊僧聽！我比丘尼某甲，今從僧乞度人授具足戒。願僧聽我度人授具足戒。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！我比丘尼某甲，今從僧乞度人授具足戒。願僧聽我度人授具足戒。(如是三說。)

與畜眾羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與畜眾羯磨文

大姊僧聽！此比丘尼某甲，今從僧乞度人授人具足戒。若僧時到僧忍聽，僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此比丘尼某甲，今從僧乞度人授人具足戒。若僧時到僧忍聽，僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。

大姊僧聽！此比丘尼某甲，今從僧乞度人授人具足戒；僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然，誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此比丘尼某甲，今從僧乞度人授人具足戒；僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然，誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。

度沙彌尼文(若欲在寺內剃髮者，應白一切僧。若不和合，應房房語令知；若和合，應作白，然後與剃髮。應作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度沙彌尼文(若欲在寺內剃髮者，應白一切僧。若不和合，應房房語令知；若和合，應作白，然後與剃髮。應作如是白：)

大姊僧聽！此某甲，欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽，為某甲剃髮。白如是。(白已，為剃髮。欲在寺內出家者，應白一切僧。若不和合，應房房語令知；若和合，應作白，然後與出家。應作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽，為某甲剃髮。白如是。(白已，為剃髮。欲在寺內出家者，應白一切僧。若不和合，應房房語令知；若和合，應作白，然後與出家。應作如是白：)

大姊僧聽！此某甲，欲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽，與某甲出家。白如是。(應作如是出家。教出家者著袈裟已，偏露右肩，脫革屣，右膝著地，合掌，教作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，欲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽，與某甲出家。白如是。(應作如是出家。教出家者著袈裟已，偏露右肩，脫革屣，右膝著地，合掌，教作如是白：)

我阿夷某甲，歸依佛，歸依法，歸依僧。我今隨佛出家，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我阿夷某甲，歸依佛，歸依法，歸依僧。我今隨佛出家，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(如是三說。)

我阿夷某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。我今隨佛出家竟，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(亦如是三說已，應與受戒。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我阿夷某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。我今隨佛出家竟，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(亦如是三說已，應與受戒。)

盡形壽不得殺生。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得殺生。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得盜。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得盜。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得婬。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得婬。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得著花鬘、香油塗身。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得著花鬘、香油塗身。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒，能持不？(答言「能」。)

如是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

汝已受戒竟，當供養三寶：佛寶、法寶、僧寶；當修三業：坐禪、誦經、勸助眾事。(聽童女十八者，二歲學戒，年滿二十，二部僧中受大戒。若年十歲曾出適者，聽二歲學戒，年滿十二，與受大戒。應如是與二歲學戒。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已受戒竟，當供養三寶：佛寶、法寶、僧寶；當修三業：坐禪、誦經、勸助眾事。(聽童女十八者，二歲學戒，年滿二十，二部僧中受大戒。若年十歲曾出適者，聽二歲學戒，年滿十二，與受大戒。應如是與二歲學戒。)

式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼眾中，偏露右肩，脫革屣，禮比丘尼僧足已，右膝著地，合掌，白如是言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼眾中，偏露右肩，脫革屣，禮比丘尼僧足已，右膝著地，合掌，白如是言：)

大姊僧聽！我沙彌尼某甲，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。願僧濟度我，慈愍故。(如是三說。應將沙彌尼至離聞處、著見處已，眾中應差堪作羯磨者，如上應作白言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！我沙彌尼某甲，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。願僧濟度我，慈愍故。(如是三說。應將沙彌尼至離聞處、著見處已，眾中應差堪作羯磨者，如上應作白言：)

大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。白如是。

大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲；僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。(應如是與六法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲；僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。(應如是與六法)

某甲諦聽！如來無所著等正覺說六法，不得犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 某甲諦聽！如來無所著等正覺說六法，不得犯。

不得行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法；非式叉摩那，非釋種女。與染污心男子，共身相摩觸，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法；非式叉摩那，非釋種女。與染污心男子，共身相摩觸，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得偷盜乃至草葉。若式叉摩那取人五錢、若過五錢，若自取、教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若燒、若埋、若壞色；非式叉摩那，非釋種女。若取減五錢，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得偷盜乃至草葉。若式叉摩那取人五錢、若過五錢，若自取、教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若燒、若埋、若壞色；非式叉摩那，非釋種女。若取減五錢，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命，求刀授與人，教死、勸死、讚死，若與非藥，若墮胎，厭禱呪術，自作、教人作者；非式叉摩那，非釋種女。若斷畜生不能變化者命，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命，求刀授與人，教死、勸死、讚死，若與非藥，若墮胎，厭禱呪術，自作、教人作者；非式叉摩那，非釋種女。若斷畜生不能變化者命，缺戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實，非己有，自稱言得上人法，言得禪、得解脫、得三昧、正受，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天來、龍、鬼神來供養我；此非式叉摩那，非釋種女。若於眾中故作妄語，缺戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實，非己有，自稱言得上人法，言得禪、得解脫、得三昧、正受，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天來、龍、鬼神來供養我；此非式叉摩那，非釋種女。若於眾中故作妄語，缺戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得非時食。若式叉摩那非時食，犯戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得非時食。若式叉摩那非時食，犯戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得飲酒。若式叉摩那飲酒，犯戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得飲酒。若式叉摩那飲酒，犯戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

式叉摩那於一切尼戒中應學，除為比丘尼過食自受食食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那於一切尼戒中應學，除為比丘尼過食自受食食。

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒已，年滿二十、若滿十二，應與受大戒。先至比丘尼僧中請和尚，應如是言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒已，年滿二十、若滿十二，應與受大戒。先至比丘尼僧中請和尚，應如是言：)

大姊一心念！我某甲，求阿姨為和尚，願阿姨為我作和尚。我依阿姨故，得受大戒。(如是三說。和尚尼應答言「爾」。應如是受持，受戒人離聞處、著見處，應差教授師。是中戒師應如是問言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊一心念！我某甲，求阿姨為和尚，願阿姨為我作和尚。我依阿姨故，得受大戒。(如是三說。和尚尼應答言「爾」。應如是受持，受戒人離聞處、著見處，應差教授師。是中戒師應如是問言：)

此眾中誰能為某甲作教授師？(若有者，答言「我能」。爾時戒師即應作白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾中誰能為某甲作教授師？(若有者，答言「我能」。爾時戒師即應作白：)

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽，某甲為教授師。白如是。(教授師應往至受戒人所，語言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽，某甲為教授師。白如是。(教授師應往至受戒人所，語言：)

此安陀會、欝多羅僧、僧伽梨、此僧祇支、覆肩衣，此衣鉢是汝有不？(答言「己有」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此安陀會、欝多羅僧、僧伽梨、此僧祇支、覆肩衣，此衣鉢是汝有不？(答言「己有」。)

善女人諦聽！今是真誠時，我今問汝，有便言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝非二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病；癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不？(答言無者，應語言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善女人諦聽！今是真誠時，我今問汝，有便言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝非二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病；癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不？(答言無者，應語言：)

如我向問汝，僧中亦當如是問。如汝向者答我，僧中亦當如是答。(教授師問已，應至僧中，如常威儀，至舒手及處立。應作白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我向問汝，僧中亦當如是問。如汝向者答我，僧中亦當如是答。(教授師問已，應至僧中，如常威儀，至舒手及處立。應作白：)

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽，我已教授竟，聽使來。白如是。(彼應語言「來」。來已，應與捉衣鉢，教禮僧足已，在戒師前䠒跪合掌，作如是乞。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽，我已教授竟，聽使來。白如是。(彼應語言「來」。來已，應與捉衣鉢，教禮僧足已，在戒師前䠒跪合掌，作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧濟度我，慈愍故。(如是三說。是中戒師應作白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧濟度我，慈愍故。(如是三說。是中戒師應作白：)

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，我問諸難事。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，我問諸難事。白如是。

汝諦聽！今是真誠時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝不二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏。汝有如是諸病不？(答言「無」。應作白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝諦聽！今是真誠時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝不二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏。汝有如是諸病不？(答言「無」。應作白：)

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年滿二十，衣鉢具足。若僧時到僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年滿二十，衣鉢具足。若僧時到僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。白如是。

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足。僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三，亦如是說。)僧已忍與某甲受大戒竟，和尚尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足。僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三，亦如是說。)僧已忍與某甲受大戒竟，和尚尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。

尼往比丘僧中受大戒法(彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中，禮僧足已，右膝著地，合掌，作如是言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼往比丘僧中受大戒法(彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中，禮僧足已，右膝著地，合掌，作如是言：)

大德僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧救濟我，慈愍故。(如是三說。此中戒師應問諸難事，作白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧救濟我，慈愍故。(如是三說。此中戒師應問諸難事，作白：)

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，我問諸難事。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽，我問諸難事。白如是。

善女人諦聽！今是真誠時，實語時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝不二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年滿二十未？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不？(答言「無」者，應問言：)汝學戒未？清淨不？(答言「學戒清淨。」應問餘比丘尼：)某甲學戒未？清淨不？(答言「已學戒清淨」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善女人諦聽！今是真誠時，實語時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝不殺父不？汝不殺母不？汝不殺真人阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非非人不？汝非畜生不？汝不二根不？汝字何等？和尚尼字誰？年滿二十未？衣鉢具足不？父母、夫主聽汝不？汝不負債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不？(答言「無」者，應問言：)汝學戒未？清淨不？(答言「學戒清淨。」應問餘比丘尼：)某甲學戒未？清淨不？(答言「已學戒清淨」。)

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。若僧時到僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。若僧時到僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。白如是。

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。誰諸長老忍僧為某甲受大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍為某甲受大戒竟，和尚尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。誰諸長老忍僧為某甲受大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍為某甲受大戒竟，和尚尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。

善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說八波羅夷法，若比丘尼犯者，非比丘尼，非釋種女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說八波羅夷法，若比丘尼犯者，非比丘尼，非釋種女。

不得犯不淨行，行婬欲法。若比丘尼作不淨行，行婬欲法，乃至共畜生；此非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得犯不淨行，行婬欲法。若比丘尼作不淨行，行婬欲法，乃至共畜生；此非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得偷盜乃至草葉。若比丘尼盜人五錢、若過五錢，若自取、教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若燒、若埋、若壞色；非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得偷盜乃至草葉。若比丘尼盜人五錢、若過五錢，若自取、教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若燒、若埋、若壞色；非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得斷眾生命乃至蟻子。若比丘尼若自手斷人命，持刀授與人，教死、讚死、勸死，與人非藥，墮胎，厭禱呪術，若作方便、教人作方便；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得斷眾生命乃至蟻子。若比丘尼若自手斷人命，持刀授與人，教死、讚死、勸死，與人非藥，墮胎，厭禱呪術，若作方便、教人作方便；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實，非己有，自稱言得上人法，得禪、得解脫、三昧、正受，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天來、龍來、鬼神來供養我；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實，非己有，自稱言得上人法，得禪、得解脫、三昧、正受，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天來、龍來、鬼神來供養我；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子身相觸，腋已下，膝已上，若摩、若逆摩、若順摩、若牽、若推、若舉、若下、若捉、若急捺；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子身相觸，腋已下，膝已上，若摩、若逆摩、若順摩、若牽、若推、若舉、若下、若捉、若急捺；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子，受捉手、捉衣、至屏處、屏處立、屏處語、若共行、若身相近、若共期行，犯此八事；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子，受捉手、捉衣、至屏處、屏處立、屏處語、若共行、若身相近、若共期行，犯此八事；彼非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自舉、亦不白僧、不語人令知。後於異時，此比丘尼若休道、若滅擯、若作不共住、若入外道；後作如是言：「我先知此人如是如是。」彼非比丘尼，非釋種女，覆藏重罪故。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自舉、亦不白僧、不語人令知。後於異時，此比丘尼若休道、若滅擯、若作不共住、若入外道；後作如是言：「我先知此人如是如是。」彼非比丘尼，非釋種女，覆藏重罪故。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

不得隨被舉比丘語乃至沙彌。若比丘尼，知比丘為僧所舉，如法、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不作共住；便隨順彼比丘。彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！彼比丘為僧所舉，如法、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不共住；莫隨順彼比丘。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；若不捨者，彼非比丘尼，非釋種女，犯隨舉。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得隨被舉比丘語乃至沙彌。若比丘尼，知比丘為僧所舉，如法、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不作共住；便隨順彼比丘。彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！彼比丘為僧所舉，如法、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不共住；莫隨順彼比丘。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；若不捨者，彼非比丘尼，非釋種女，犯隨舉。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言「能」。)

善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說四依法，比丘尼依此出家受大戒，是比丘尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說四依法，比丘尼依此出家受大戒，是比丘尼法。

依糞掃衣出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：若檀越施衣、若得輕衣、若得割截衣，應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依糞掃衣出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：若檀越施衣、若得輕衣、若得割截衣，應受。

依乞食出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：僧差食、若檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、眾僧常食、檀越請食，得受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依乞食出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：僧差食、若檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、眾僧常食、檀越請食，得受。

依樹下坐出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：若別房、樓閣、小房、石室、兩房一戶，應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依樹下坐出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：若別房、樓閣、小房、石室、兩房一戶，應受。

依腐爛藥出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：酥、油、生酥、蜜、石蜜，應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依腐爛藥出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？(答言「能」。)若得長利：酥、油、生酥、蜜、石蜜，應受。

汝已受戒竟，白四羯磨如法成就，得處所，和尚如法，阿闍梨如法，二部僧具足滿。當善受教法，當勤供養佛法僧，和尚、阿闍梨一切如法教勅，不得違逆。當學問誦經，勤求方便，於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，果報不絕。餘所未知者，當問和尚、阿闍梨。(使受戒人在前而去。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已受戒竟，白四羯磨如法成就，得處所，和尚如法，阿闍梨如法，二部僧具足滿。當善受教法，當勤供養佛法僧，和尚、阿闍梨一切如法教勅，不得違逆。當學問誦經，勤求方便，於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，果報不絕。餘所未知者，當問和尚、阿闍梨。(使受戒人在前而去。)

除罪法第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除罪法第三

尼懺僧殘罪法(尼以女弱，事須相假以肅其懷。如若私己容惡，則自壞彼，犯在不輕。故尼覆僧殘，但增罪治，半月行摩那埵，無別覆藏調伏法故。尼懺僧殘，要在二部僧中作摩那埵羯磨，大僧與尼二部各滿四人。若作出罪羯磨，大僧與尼二部各滿二十人，不得減。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼懺僧殘罪法(尼以女弱，事須相假以肅其懷。如若私己容惡，則自壞彼，犯在不輕。故尼覆僧殘，但增罪治，半月行摩那埵，無別覆藏調伏法故。尼懺僧殘，要在二部僧中作摩那埵羯磨，大僧與尼二部各滿四人。若作出罪羯磨，大僧與尼二部各滿二十人，不得減。)

乞摩那埵羯磨文(比丘尼犯僧殘罪，應二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵時，應至二部僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足，右膝著地，合掌，作如是乞。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞摩那埵羯磨文(比丘尼犯僧殘罪，應二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵時，應至二部僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足，右膝著地，合掌，作如是乞。)

大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵，慈愍故。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵，慈愍故。(如是三說。)

與摩那埵羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與摩那埵羯磨文

大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。白如是。

大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵；僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍，默然故，是事如是持。(比丘尼行摩那埵法與上大僧同，唯應二部僧中日日白。應作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，今從二部僧乞半月摩那埵；僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍，默然故，是事如是持。(比丘尼行摩那埵法與上大僧同，唯應二部僧中日日白。應作如是白：)

大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與我半月摩那埵。我比丘尼某甲，已行若干日過，餘有若干日在，白大德僧令知，我行摩那埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與我半月摩那埵。我比丘尼某甲，已行若干日過，餘有若干日在，白大德僧令知，我行摩那埵。

乞出罪羯磨文(比丘尼半月行摩那埵竟，應至二部僧中，作如是乞。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞出罪羯磨文(比丘尼半月行摩那埵竟，應至二部僧中，作如是乞。)

大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與我半月摩那埵。我已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨，慈愍故。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！我比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與我半月摩那埵。我已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨，慈愍故。(如是三說。)

與出罪羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與出罪羯磨文

大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲，已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲，已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲，已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨；僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘尼某甲，犯某甲若干僧殘罪，已從二部僧乞半月摩那埵；僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲，已於二部僧中行半月摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨；僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

說戒法第四(其說戒法一與上大僧同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說戒法第四(其說戒法一與上大僧同)

尼僧差請教授人羯磨文(尼僧應半月半月至大僧請教誡，故今須差此使為尼僧請教誡。應如是差。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼僧差請教授人羯磨文(尼僧應半月半月至大僧請教誡，故今須差此使為尼僧請教誡。應如是差。)

大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。白如是。

大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授者默然，誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授竟。僧忍，默然故，是事如是持。(更差一人為伴，往大僧中至舊住比丘所，禮足，曲身低頭，合掌，白如是言：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授者默然，誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授竟。僧忍，默然故，是事如是持。(更差一人為伴，往大僧中至舊住比丘所，禮足，曲身低頭，合掌，白如是言：)

大德一心念！比丘尼僧某甲等和合，禮比丘僧足，求教授。(如是三說。受囑比丘說戒時，應作如是白：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德一心念！比丘尼僧某甲等和合，禮比丘僧足，求教授。(如是三說。受囑比丘說戒時，應作如是白：)

比丘尼僧某甲眾和合，禮大德僧足，求教授。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼僧某甲眾和合，禮大德僧足，求教授。(如是三說。)

比丘尼明日應問「可否」。比丘教授師應期往，比丘尼應期迎比丘。期往不往者，突吉羅；比丘尼僧期迎而不迎者，突吉羅。若比丘尼聞教授師來，當半由旬迎至寺內，供給所須：洗浴具、羹粥、飲食、菓蓏，以此供養；若不者，突吉羅。若比丘僧盡病、若眾不和合、若眾不滿、遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病、不和合、眾不滿，亦當遣信往禮拜問訊；若不往者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼明日應問「可否」。比丘教授師應期往，比丘尼應期迎比丘。期往不往者，突吉羅；比丘尼僧期迎而不迎者，突吉羅。若比丘尼聞教授師來，當半由旬迎至寺內，供給所須：洗浴具、羹粥、飲食、菓蓏，以此供養；若不者，突吉羅。若比丘僧盡病、若眾不和合、若眾不滿、遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病、不和合、眾不滿，亦當遣信往禮拜問訊；若不往者，突吉羅。

安居法第五(其安居法皆與大僧同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居法第五(其安居法皆與大僧同)

自恣法第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟，應往大僧中受自恣，故今須差此使為尼僧詣大僧中求受自恣。應如是差。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟，應往大僧中受自恣，故今須差此使為尼僧詣大僧中求受自恣。應如是差。)

大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑。白如是。

大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故往大僧中，說三事自恣：見、聞、疑。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑者默然，誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！僧今差比丘尼某甲，為比丘尼僧故往大僧中，說三事自恣：見、聞、疑。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑者默然，誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣竟。僧忍，默然故，是事如是持。

往大僧中受自恣文(差人為伴，往大僧中禮僧足已，曲身低頭，合掌，作如是說：) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往大僧中受自恣文(差人為伴，往大僧中禮僧足已，曲身低頭，合掌，作如是說：)

比丘尼僧夏安居竟，比丘僧夏安居竟，比丘尼僧說三事自恣：見、聞、疑。大德慈愍故語我，我若見罪，當如法懺悔。(如是三說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼僧夏安居竟，比丘僧夏安居竟，比丘尼僧說三事自恣：見、聞、疑。大德慈愍故語我，我若見罪，當如法懺悔。(如是三說。)

彼即比丘僧自恣日便自恣，而皆疲極。佛言：「不應爾。若比丘僧十四日自恣，比丘尼僧十五日自恣。」若大僧病、若眾不和合、若眾不滿，比丘尼應遣信禮拜問訊；不者，突吉羅。若比丘尼僧病、若眾不和合、若眾不滿，比丘僧亦當遣信禮拜問訊；不者，突吉羅。(其至大僧中受自恣人還，共尼僧作自恣。其自恣一與上大僧同。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即比丘僧自恣日便自恣，而皆疲極。佛言：「不應爾。若比丘僧十四日自恣，比丘尼僧十五日自恣。」若大僧病、若眾不和合、若眾不滿，比丘尼應遣信禮拜問訊；不者，突吉羅。若比丘尼僧病、若眾不和合、若眾不滿，比丘僧亦當遣信禮拜問訊；不者，突吉羅。(其至大僧中受自恣人還，共尼僧作自恣。其自恣一與上大僧同。)

分衣法第七(與上大僧同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分衣法第七(與上大僧同)

衣食淨法第八(尼無作餘食法，除此已，餘皆與大僧同。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣食淨法第八(尼無作餘食法，除此已，餘皆與大僧同。)

雜法第九(尼無乞處分作房法，自餘皆與上大僧同。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜法第九(尼無乞處分作房法，自餘皆與上大僧同。)

內護匡救僧眾擯罰羯磨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內護匡救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法，宗要有三，故結集稱言：「是法、是毘尼、是佛所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律藏所明僧之正法，宗要有三，故結集稱言：「是法、是毘尼、是佛所教。」

法者，謂五種遠離行。何等五？一者、出離非世法，二、越度非受法，三、無欲非有欲，四、無結非有結，五、不親近生死非親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者，謂五種遠離行。何等五？一者、出離非世法，二、越度非受法，三、無欲非有欲，四、無結非有結，五、不親近生死非親近。

毘尼者，謂五種出要行。何等五？一、少欲非多欲，二、知足非無厭，三、易護非難護，四、易養非難養，五、智慧非愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘尼者，謂五種出要行。何等五？一、少欲非多欲，二、知足非無厭，三、易護非難護，四、易養非難養，五、智慧非愚癡。

佛所教者，謂五種教誡行。何等五？一、有罪行者制，二、無罪者聽，三、若制若聽，法有缺減者如法舉之，四、數數違犯折伏與念，五、真實功德愛念稱歎。故經云：「正法住，正法滅。」謂之。於此傳法之人亦有於三，故聖誥稱言：「知法、知律、知摩夷。」知法者，謂善持修多羅藏，如：阿難等。知律者，謂善持毘尼藏，如：優波離等。知摩夷者，謂善於訓導，宰任玄綱，如：大迦葉等。故凡欲暉蹤聖跡，以隆道教，繼軌後代，不絕於時者，非茲而誰！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所教者，謂五種教誡行。何等五？一、有罪行者制，二、無罪者聽，三、若制若聽，法有缺減者如法舉之，四、數數違犯折伏與念，五、真實功德愛念稱歎。故經云：「正法住，正法滅。」謂之。於此傳法之人亦有於三，故聖誥稱言：「知法、知律、知摩夷。」知法者，謂善持修多羅藏，如：阿難等。知律者，謂善持毘尼藏，如：優波離等。知摩夷者，謂善於訓導，宰任玄綱，如：大迦葉等。故凡欲暉蹤聖跡，以隆道教，繼軌後代，不絕於時者，非茲而誰！

五種入眾法。何等五？一、應以慈心；二、應自卑下如拭塵巾；三、應善知坐起上下威儀；四、不雜說俗事，為眾說法、若請他說；五、若見僧中有不可事，心不安忍，應作默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種入眾法。何等五？一、應以慈心；二、應自卑下如拭塵巾；三、應善知坐起上下威儀；四、不雜說俗事，為眾說法、若請他說；五、若見僧中有不可事，心不安忍，應作默然。

五種如法默然。何等五？一、見他非法而默然，二、不得伴而默然，三、犯重而默然，四、同住默然，五、在同住地默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種如法默然。何等五？一、見他非法而默然，二、不得伴而默然，三、犯重而默然，四、同住默然，五、在同住地默然。

五種非法默然。何等五？一、如法羯磨而心不同，默然任之；二、得同意伴亦默然任之；三、若見小罪而默然；四、為作別住而默然；五、在戒場上而默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種非法默然。何等五？一、如法羯磨而心不同，默然任之；二、得同意伴亦默然任之；三、若見小罪而默然；四、為作別住而默然；五、在戒場上而默然。

五種棄法。何等五？一、比丘犯罪，餘比丘問：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，應懺悔。」二、比丘犯罪，餘比丘問：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，應僧中懺悔。」三、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，當於此僧中懺。」四、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」眾僧應捨棄語言：「汝不見罪，隨所至處，不聽汝布薩，如惡馬難調，合韁杙俱棄，汝亦如是。」五、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼應僧中作不見舉羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種棄法。何等五？一、比丘犯罪，餘比丘問：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，應懺悔。」二、比丘犯罪，餘比丘問：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，應僧中懺悔。」三、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼語言：「汝若見罪，當於此僧中懺。」四、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」眾僧應捨棄語言：「汝不見罪，隨所至處，不聽汝布薩，如惡馬難調，合韁杙俱棄，汝亦如是。」五、比丘犯罪，餘比丘問言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」彼應僧中作不見舉羯磨。

五種作羯磨法。何等五？一、見前，二、自言，三、不清淨，四、如法，五、和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種作羯磨法。何等五？一、見前，二、自言，三、不清淨，四、如法，五、和合。

斯謂知病、知藥、知對治，善於廢興通塞存護之儀，故致任持之功義顯於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯謂知病、知藥、知對治，善於廢興通塞存護之儀，故致任持之功義顯於此。

三種調法：謂呵責羯磨、擯羯磨、依止羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種調法：謂呵責羯磨、擯羯磨、依止羯磨。

三種滅法：謂罪處所、多人語、如草覆地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種滅法：謂罪處所、多人語、如草覆地。

三種不共住法：謂三舉羯磨、惡罵治、滅擯羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種不共住法：謂三舉羯磨、惡罵治、滅擯羯磨。

呵責羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵責羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。)

大德僧聽！此比丘某甲，喜共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘鬪諍者，即復往彼勸言：「汝等勉力，莫不如他！汝等多聞智慧，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴儻。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。若僧時到僧忍聽，為比丘某甲作呵責羯磨，若後復更鬪諍，共相罵詈言，眾僧當更增罪治。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘某甲，喜共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘鬪諍者，即復往彼勸言：「汝等勉力，莫不如他！汝等多聞智慧，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴儻。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。若僧時到僧忍聽，為比丘某甲作呵責羯磨，若後復更鬪諍，共相罵詈言，眾僧當更增罪治。白如是。

大德僧聽！此比丘某甲，喜共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘鬪諍者，即復往彼勸彼言：「汝等勉力，莫不如他！汝等智慧多聞，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴儻。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。僧為比丘某甲作呵責羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨，若復更鬪諍，共相罵詈者，眾僧當更增罪治，忍者默然，不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(與羯磨已，以奪三十五事令其折伏。後若隨順改悔者，僧應還與解羯磨。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！此比丘某甲，喜共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘鬪諍者，即復往彼勸彼言：「汝等勉力，莫不如他！汝等智慧多聞，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴儻。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。僧為比丘某甲作呵責羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨，若復更鬪諍，共相罵詈者，眾僧當更增罪治，忍者默然，不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(與羯磨已，以奪三十五事令其折伏。後若隨順改悔者，僧應還與解羯磨。)

與罪處所羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與罪處所羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。)

大德僧聽！是比丘某甲，無慚無愧，多犯諸罪，有見、聞、疑。先自言犯、後言不犯，前後言語相違。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘某甲罪處所羯磨。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！是比丘某甲，無慚無愧，多犯諸罪，有見、聞、疑。先自言犯、後言不犯，前後言語相違。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘某甲罪處所羯磨。白如是。

大德僧聽！是比丘某甲，無慚無愧，多犯諸罪，有見、聞、疑。先自言犯、後言不犯，前後言語相違；僧今與是比丘某甲罪處所羯磨。誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(與羯磨已，以三十五事令其折伏。後若隨順改悔，僧應還與解羯磨。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！是比丘某甲，無慚無愧，多犯諸罪，有見、聞、疑。先自言犯、後言不犯，前後言語相違；僧今與是比丘某甲罪處所羯磨。誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(與羯磨已，以三十五事令其折伏。後若隨順改悔，僧應還與解羯磨。)

與滅擯羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與滅擯羯磨文(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。)

大德僧聽！是比丘某甲，犯某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！是比丘某甲，犯某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽，僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。白如是。

大德僧聽！是比丘某甲，犯某甲波羅夷罪；僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事竟。僧忍，默然故，是事如是持。(此永擯，無解法。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德僧聽！是比丘某甲，犯某甲波羅夷罪；僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事竟。僧忍，默然故，是事如是持。(此永擯，無解法。)

此後三羯磨皆是治罰法，但以過有輕重，階之為三。前呵責羯磨等是調伏法，罪處所羯磨等是折伏法，滅擯羯磨等是驅出法，故經言：「應調伏者而調伏之，應折伏者而折伏之，應罰黜者而罰黜之。」若隨事而言，羯磨非一，備明律典，寧容具集。故各當其分，唯標一羯磨，示之恒式，餘類准以可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後三羯磨皆是治罰法，但以過有輕重，階之為三。前呵責羯磨等是調伏法，罪處所羯磨等是折伏法，滅擯羯磨等是驅出法，故經言：「應調伏者而調伏之，應折伏者而折伏之，應罰黜者而罰黜之。」若隨事而言，羯磨非一，備明律典，寧容具集。故各當其分，唯標一羯磨，示之恒式，餘類准以可知。

四分比丘尼羯磨法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分比丘尼羯磨法一卷

按此羯磨一卷，宋本與國本則同，丹本將二本獨異。何耶？今撿丹本，與懷素所集文義大同，又其起盡有倫敘可觀，知是跋摩所譯正本，故取之入藏。彼國、宋二本，甚是錯亂。凡尼出家始終之例，初求出家，次受十戒學法，二歲受具足戒，久後方乞畜眾羯磨度人授戒，乃其序也。二本於受六法請和尚文，重用沙彌請十戒文，此一亂也。以乞畜眾文繫乎受大戒前，二亂也。凡尼受戒，先於尼僧中受，後至大僧而受；二本即云：二部僧聽。不分先後，三亂也。其學戒六法中，《四分》即以非時食與飲酒為第五、六，而二本乃以摩觸八事為五、為六，四亂也。首題既云：尼羯磨。二本即有比丘度沙彌法、沙彌受十戒法、大僧受具戒法等，五亂也。《開元錄》云「宋求那跋摩譯」。二本但云：女人出家法。六亂也。故知二本是乃後代無稽之人臆度亂鈔耳，不可依用，今故遆之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按此羯磨一卷，宋本與國本則同，丹本將二本獨異。何耶？今撿丹本，與懷素所集文義大同，又其起盡有倫敘可觀，知是跋摩所譯正本，故取之入藏。彼國、宋二本，甚是錯亂。凡尼出家始終之例，初求出家，次受十戒學法，二歲受具足戒，久後方乞畜眾羯磨度人授戒，乃其序也。二本於受六法請和尚文，重用沙彌請十戒文，此一亂也。以乞畜眾文繫乎受大戒前，二亂也。凡尼受戒，先於尼僧中受，後至大僧而受；二本即云：二部僧聽。不分先後，三亂也。其學戒六法中，《四分》即以非時食與飲酒為第五、六，而二本乃以摩觸八事為五、為六，四亂也。首題既云：尼羯磨。二本即有比丘度沙彌法、沙彌受十戒法、大僧受具戒法等，五亂也。《開元錄》云「宋求那跋摩譯」。二本但云：女人出家法。六亂也。故知二本是乃後代無稽之人臆度亂鈔耳，不可依用，今故遆之。

不來諸比丘尼說欲及清淨？(除結界無受欲法。若自恣時應言：)說欲及自恣。(復應白僧言：)大姊僧聽！僧今何所作為？(僧中一人應隨前事答：)某甲羯磨。(但結界法，二界不得相接，應留中間，亦不得隔駛流水結，除常有橋梁。若欲大界內安戒場者，先豎戒場四方相，於外下至相去一肘，豎大界內相，外隨遠近亦豎四方相。使一舊住比丘尼唱其方相，眾中差堪能羯磨者結。應先結大界，後結戒場。如欲唱此大界相者，先從外相東南角起四方一周；又唱內相，亦令一周。言：「彼為外相，此為內相，此是大界內外相一周。」如是三唱。若內無戒場，直唱外相。結大小界法，僧應盡集，不得受欲。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不來諸比丘尼說欲及清淨？(除結界無受欲法。若自恣時應言：)說欲及自恣。(復應白僧言：)大姊僧聽！僧今何所作為？(僧中一人應隨前事答：)某甲羯磨。(但結界法，二界不得相接，應留中間，亦不得隔駛流水結，除常有橋梁。若欲大界內安戒場者，先豎戒場四方相，於外下至相去一肘，豎大界內相，外隨遠近亦豎四方相。使一舊住比丘尼唱其方相，眾中差堪能羯磨者結。應先結大界，後結戒場。如欲唱此大界相者，先從外相東南角起四方一周；又唱內相，亦令一周。言：「彼為外相，此為內相，此是大界內外相一周。」如是三唱。若內無戒場，直唱外相。結大小界法，僧應盡集，不得受欲。)

結大界羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結大界羯磨文

大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，唱四方大界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，唱四方大界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結界場羯磨文(元戒場之興，為以住處眾大難集，故別結此界，用擬眾中有於要事隨時得作，故不容即解。若不依住處，但為暫時作法者，事訖去即便解，不容不解。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界場羯磨文(元戒場之興，為以住處眾大難集，故別結此界，用擬眾中有於要事隨時得作，故不容即解。若不依住處，但為暫時作法者，事訖去即便解，不容不解。)

大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，稱四方小界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此四方小界相內，結作戒場。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，稱四方小界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此四方小界相內，結作戒場。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，稱四方小界相。僧今於此四方小界相內，結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內，結作戒場者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內，結作戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼某甲，稱四方小界相。僧今於此四方小界相內，結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內，結作戒場者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內，結作戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解大界羯磨文(時諸比丘尼意有欲廣作界者，有欲陿作界者。佛言：「自今已去，若欲改作者，先解前界，然後欲廣陿從意。」當白二羯磨解。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解大界羯磨文(時諸比丘尼意有欲廣作界者，有欲陿作界者。佛言：「自今已去，若欲改作者，先解前界，然後欲廣陿從意。」當白二羯磨解。)

大姊僧聽！今此住處比丘尼，同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，解界。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！今此住處比丘尼，同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，解界。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒，今解界。誰諸大姊忍僧同一住處，同一說戒，解界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，解界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒，今解界。誰諸大姊忍僧同一住處，同一說戒，解界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，解界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結不失衣界羯磨文(不失衣界，即依大界相結，無別異相，故文言還稱此住處。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結不失衣界羯磨文(不失衣界，即依大界相結，無別異相，故文言還稱此住處。)

大姊僧聽！此住處同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，僧今結不失衣界，除村、村外界。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，僧今結不失衣界，除村、村外界。白如是。

大姊僧聽！此住處同一住處，同一說戒，僧今結不失衣界，除村、村外界。誰諸大姊忍僧於此住處同一住處，同一說戒，結不失衣界，除村、村外界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，結不失衣界，除村、村外界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處同一住處，同一說戒，僧今結不失衣界，除村、村外界。誰諸大姊忍僧於此住處同一住處，同一說戒，結不失衣界，除村、村外界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，結不失衣界，除村、村外界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解不失衣界羯磨文(大界、不失衣界，既是一處重結，故前後解結互易不同。若欲解者，應先解不失衣界，却解大界。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解不失衣界羯磨文(大界、不失衣界，既是一處重結，故前後解結互易不同。若欲解者，應先解不失衣界，却解大界。)

大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，僧今解不失衣界。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒。若僧時到僧忍聽，僧今解不失衣界。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒，僧今解不失衣界。誰諸大姊忍僧同一住處，同一說戒，解不失衣界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，解不失衣界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒，僧今解不失衣界。誰諸大姊忍僧同一住處，同一說戒，解不失衣界者默然，誰不忍者說。僧已忍同一住處，同一說戒，解不失衣界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結小界羯磨文(若布薩日，諸比丘尼於無村野路中行，欲說戒，眾多難集，不得和合，聽隨同師善友知識，下道別集一處結小界說戒。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結小界羯磨文(若布薩日，諸比丘尼於無村野路中行，欲說戒，眾多難集，不得和合，聽隨同師善友知識，下道別集一處結小界說戒。)

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽，結小界。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽，結小界。白如是。

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集結小界。誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然，誰不忍者說。僧已忍爾許比丘尼集結小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！今有爾許比丘尼集結小界。誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然，誰不忍者說。僧已忍爾許比丘尼集結小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解小界羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解小界羯磨文

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽，解此處小界。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽，解此處小界。白如是。

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集解此處小界。誰諸大姊忍僧解此處小界者默然，誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！今有爾許比丘尼集解此處小界。誰諸大姊忍僧解此處小界者默然，誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結同一說戒同一利養羯磨文(若二住處彼此各別，今欲共合，同一說戒，同一利養者，先彼此各自解本界，然後兩住處通豎標相，合為一界。僧盡集一處羯磨結。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結同一說戒同一利養羯磨文(若二住處彼此各別，今欲共合，同一說戒，同一利養者，先彼此各自解本界，然後兩住處通豎標相，合為一界。僧盡集一處羯磨結。)

大姊僧聽！如所說界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此處、彼處，結同一說戒，同一利養。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！如所說界相。若僧時到僧忍聽，僧今於此處、彼處，結同一說戒，同一利養。白如是。

大姊僧聽！如所說界相，僧今於此處、彼處，結同一說戒，同一利養。誰諸大姊忍僧於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界者默然，誰不忍者說。僧已忍於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！如所說界相，僧今於此處、彼處，結同一說戒，同一利養。誰諸大姊忍僧於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界者默然，誰不忍者說。僧已忍於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結同一說戒別利養羯磨文(亦先彼此各解本界，然後兩住處通豎標相，合為一界。僧盡集一處作羯磨結之。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結同一說戒別利養羯磨文(亦先彼此各解本界，然後兩住處通豎標相，合為一界。僧盡集一處作羯磨結之。)

大姊僧聽！如所說界方相。若僧時到僧忍聽，僧今於此處、彼處，結同一說戒，別利養。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！如所說界方相。若僧時到僧忍聽，僧今於此處、彼處，結同一說戒，別利養。白如是。

大姊僧聽！如所說界方相，僧今於此處、彼處，結同一說戒，別利養。誰諸大姊忍僧於此四方相內，結同一說戒，別利養者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內，結同一說戒，別利養竟。僧忍，默然故，是事如是持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！如所說界方相，僧今於此處、彼處，結同一說戒，別利養。誰諸大姊忍僧於此四方相內，結同一說戒，別利養者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內，結同一說戒，別利養竟。僧忍，默然故，是事如是持。

(若二住處先共同說戒同利養，或同說戒別利養，後還欲別者。應先解界，後各自唱界相，依舊別結。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (若二住處先共同說戒同利養，或同說戒別利養，後還欲別者。應先解界，後各自唱界相，依舊別結。)

結別說戒同一利養羯磨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結別說戒同一利養羯磨文

大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大姊僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故。白如是。