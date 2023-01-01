摩訶僧祇律卷第三十三東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第三十三東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雜誦跋渠法之十一

七百集法藏者，佛般泥洹後，長老比丘在毘舍離沙堆僧伽藍。爾時諸比丘從檀越乞索，作如是哀言：「長壽！世尊在時得前食後食、衣服供養。世尊泥洹後，我等孤兒誰當見與？汝可布施僧財物。」如是哀聲而乞，時人或與一罽利沙槃、二罽利沙槃乃至十罽利沙槃，至布薩時盛著瓫中，持拘鉢量分次第而與。時持律耶舍初至，次得分，問言：「此是何物？」答言：「次得罽利沙槃醫藥直。」耶舍答言：「過去。」問言：「何故過去施僧？」耶舍答言：「不淨。」諸比丘言：「汝謗僧，言不淨，此中應作舉羯磨。」即便為作舉羯磨。作舉羯磨已，時尊者陀娑婆羅在摩偷羅國，耶舍即往詣彼作是言：「長老！我被舉，行隨順法。」問言：「汝何故被舉？」答言：「如是、如是事。」彼言：「汝無事被舉，我共長老法食味食。」耶舍聞是語已作是言：「諸長老！我等應更集比尼藏，勿令佛法頹毀。」問言：「欲何處結集？」答言：「還彼事起處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百集法藏者，佛般泥洹後，長老比丘在毘舍離沙堆僧伽藍。爾時諸比丘從檀越乞索，作如是哀言：「長壽！世尊在時得前食後食、衣服供養。世尊泥洹後，我等孤兒誰當見與？汝可布施僧財物。」如是哀聲而乞，時人或與一罽利沙槃、二罽利沙槃乃至十罽利沙槃，至布薩時盛著瓫中，持拘鉢量分次第而與。時持律耶舍初至，次得分，問言：「此是何物？」答言：「次得罽利沙槃醫藥直。」耶舍答言：「過去。」問言：「何故過去施僧？」耶舍答言：「不淨。」諸比丘言：「汝謗僧，言不淨，此中應作舉羯磨。」即便為作舉羯磨。作舉羯磨已，時尊者陀娑婆羅在摩偷羅國，耶舍即往詣彼作是言：「長老！我被舉，行隨順法。」問言：「汝何故被舉？」答言：「如是、如是事。」彼言：「汝無事被舉，我共長老法食味食。」耶舍聞是語已作是言：「諸長老！我等應更集比尼藏，勿令佛法頹毀。」問言：「欲何處結集？」答言：「還彼事起處。」

時摩偷羅國僧伽舍羯鬧耆、舍衛城沙祇，爾時中國都有七百僧集，有持一部比尼、二部比尼者，又從世尊面受者、又從聲聞受者。時有凡夫、學人、無學人、三明六通得力自在七百僧集毘舍離沙堆僧伽藍，嚴飾床褥。爾時大迦葉達頭路、優波達頭路、尊者阿難皆已般泥洹。爾時尊者耶輸陀僧上座，問言：「誰應結集律藏？」諸比丘言：「尊者陀娑婆羅應結集。」陀娑婆羅言：「長老！更有餘長老比丘應結集。」諸比丘言：「雖有諸上座，但世尊記長老和上成就十四法，持律第一，汝從面受，應當結集。」陀娑婆羅言：「若使我結集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應者應遮，勿見尊重，是義非義願見告示。」皆言：「爾。」時尊者陀娑婆羅作是念：「我今云何結集律藏？有五淨法，如法如律者隨喜，不如法者應遮。」何等五？一者制限淨，乃至風俗淨。作是語：「諸長老！是九法序。何等九？從四波羅夷乃至法隨順法，世尊在某處、某處，為某甲、某甲比丘制戒。我從和上聞，為如是制此戒不？」皆言：「如是！如是！」五事記比尼，廣說如上。乃至「諸長老！是中須鉢者求鉢、須衣者求衣、須藥者求藥，無有方便得求金銀及錢，如是諸長老應當隨順學。」是名七百結集律藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩偷羅國僧伽舍羯鬧耆、舍衛城沙祇，爾時中國都有七百僧集，有持一部比尼、二部比尼者，又從世尊面受者、又從聲聞受者。時有凡夫、學人、無學人、三明六通得力自在七百僧集毘舍離沙堆僧伽藍，嚴飾床褥。爾時大迦葉達頭路、優波達頭路、尊者阿難皆已般泥洹。爾時尊者耶輸陀僧上座，問言：「誰應結集律藏？」諸比丘言：「尊者陀娑婆羅應結集。」陀娑婆羅言：「長老！更有餘長老比丘應結集。」諸比丘言：「雖有諸上座，但世尊記長老和上成就十四法，持律第一，汝從面受，應當結集。」陀娑婆羅言：「若使我結集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應者應遮，勿見尊重，是義非義願見告示。」皆言：「爾。」時尊者陀娑婆羅作是念：「我今云何結集律藏？有五淨法，如法如律者隨喜，不如法者應遮。」何等五？一者制限淨，乃至風俗淨。作是語：「諸長老！是九法序。何等九？從四波羅夷乃至法隨順法，世尊在某處、某處，為某甲、某甲比丘制戒。我從和上聞，為如是制此戒不？」皆言：「如是！如是！」五事記比尼，廣說如上。乃至「諸長老！是中須鉢者求鉢、須衣者求衣、須藥者求藥，無有方便得求金銀及錢，如是諸長老應當隨順學。」是名七百結集律藏。

略說比尼者，佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，時有二比丘尼：一名難陀，二名欝多羅。隨佛六月求教誡法，白佛言：「善哉世尊！願為我略說比尼，使我得解。」佛告比丘尼：「貪欲、不解因緣，共相習狎、論說俗事，增長受陰；多欲、不知止足，增貪欲瞋恚愚癡；諍訟不和合，非寂非覺非泥洹。當知非法、非比尼、非佛教，當作是知。無欲、解因緣，不相狎習、離俗言論，不增受陰；少欲、知足，無貪欲瞋恚愚癡；離諍訟和合，寂靜、覺、泥洹。如是當知，是法、是比尼、是佛教。」是名略說比尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說比尼者，佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，時有二比丘尼：一名難陀，二名欝多羅。隨佛六月求教誡法，白佛言：「善哉世尊！願為我略說比尼，使我得解。」佛告比丘尼：「貪欲、不解因緣，共相習狎、論說俗事，增長受陰；多欲、不知止足，增貪欲瞋恚愚癡；諍訟不和合，非寂非覺非泥洹。當知非法、非比尼、非佛教，當作是知。無欲、解因緣，不相狎習、離俗言論，不增受陰；少欲、知足，無貪欲瞋恚愚癡；離諍訟和合，寂靜、覺、泥洹。如是當知，是法、是比尼、是佛教。」是名略說比尼。

刀治及灌筒、 剃髮并作具、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀治及灌筒、 剃髮并作具、

和合不和合、 五百與七百、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合不和合、 五百與七百、

略說比尼後。 第十跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說比尼後。 第十跋渠竟。

毀呰者，佛住舍衛城，時六群比丘方類毀呰比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「此是惡事，從今日後不聽毀呰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀呰者，佛住舍衛城，時六群比丘方類毀呰比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「此是惡事，從今日後不聽毀呰。」

毀呰者，業、方面、姓、形貌、病罪、罵、結使。業者，說、自解、有人說者：「長老！此中有旃陀羅、竹師、皮師、瓦師乃至獄卒魁膾。」是名說。自解者，「長老！我非旃陀羅乃至魁膾獄卒。」是名自解。有人者，「此中或有人是旃陀羅乃至獄卒。」是名有人。如是方面、姓、形貌、病罪結使亦如是。是中毀呰，越比尼罪。是名毀呰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀呰者，業、方面、姓、形貌、病罪、罵、結使。業者，說、自解、有人說者：「長老！此中有旃陀羅、竹師、皮師、瓦師乃至獄卒魁膾。」是名說。自解者，「長老！我非旃陀羅乃至魁膾獄卒。」是名自解。有人者，「此中或有人是旃陀羅乃至獄卒。」是名有人。如是方面、姓、形貌、病罪結使亦如是。是中毀呰，越比尼罪。是名毀呰。

伎樂者，佛住王舍城加蘭陀竹園，時六群比丘先至作樂處，視占如坐禪比丘。伎兒既集作眾伎樂，眾人悅樂喜笑，比丘默然。眾人笑已，比丘方更拍手大笑。眾人競看，伎兒不得雇直，嫌言：「坐是比丘令我等不得財物。此敗壞人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣具白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「此是惡事，從今日後不聽觀看伎兒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伎樂者，佛住王舍城加蘭陀竹園，時六群比丘先至作樂處，視占如坐禪比丘。伎兒既集作眾伎樂，眾人悅樂喜笑，比丘默然。眾人笑已，比丘方更拍手大笑。眾人競看，伎兒不得雇直，嫌言：「坐是比丘令我等不得財物。此敗壞人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣具白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「此是惡事，從今日後不聽觀看伎兒。」

伎兒者，打鼓、歌舞、彈琵琶、鐃、銅鈸，如是比種種伎樂，下至四人聚戲，不聽看。若比丘入城聚落，若天象出、若王出翼，從作種種伎樂，過行觀見無罪。若作方便看，越比尼罪。若佛生日大會處、菩提大會處、轉法輪大會、五年大會，作種種伎樂供養佛。若檀越言：「諸尊者！與我和合翼從世尊。」爾時得與和合在坐。若坐中有種種伎樂生染著心者，即應起去。是名伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伎兒者，打鼓、歌舞、彈琵琶、鐃、銅鈸，如是比種種伎樂，下至四人聚戲，不聽看。若比丘入城聚落，若天象出、若王出翼，從作種種伎樂，過行觀見無罪。若作方便看，越比尼罪。若佛生日大會處、菩提大會處、轉法輪大會、五年大會，作種種伎樂供養佛。若檀越言：「諸尊者！與我和合翼從世尊。」爾時得與和合在坐。若坐中有種種伎樂生染著心者，即應起去。是名伎樂。

香華者，佛住王舍城，時節會日，六群比丘、難陀、優波難陀，以香塗身，著優鉢羅華鬘、瞻蔔華鬘，有著草華鬘共行，為世人所嫌：「云何沙門釋子著優鉢羅華、瞻蔔華鬘？猶如王子大臣。又如作使賤人著草華鬘。此壞敗人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「從今日後不聽著香花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香華者，佛住王舍城，時節會日，六群比丘、難陀、優波難陀，以香塗身，著優鉢羅華鬘、瞻蔔華鬘，有著草華鬘共行，為世人所嫌：「云何沙門釋子著優鉢羅華、瞻蔔華鬘？猶如王子大臣。又如作使賤人著草華鬘。此壞敗人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊。佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「從今日後不聽著香花。」

香者，栴檀、沈水，如是比一切香皆不應著。若熱病，醫言：「當須栴檀香塗。」爾時得用香塗。若欲塗時，先應供養佛泥塔，然後塗身。塗身已不得在眾中，當在屏處；病差淨澡，浴身然後入眾。華者，優鉢羅、瞻蔔、須摩那，如是一切華不應著。若比丘患眼痛、頭痛，醫教言：「當須華鬘繫頭差。」者，得繫。若欲繫者當先供養佛塔，然後得繫。繫已不得在眾人中，當在屏處，差已當捨。若著香不著華，一越比尼罪。若著華不著香，一越比尼罪。二俱著，犯二罪。俱不著，無罪。是名香華法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香者，栴檀、沈水，如是比一切香皆不應著。若熱病，醫言：「當須栴檀香塗。」爾時得用香塗。若欲塗時，先應供養佛泥塔，然後塗身。塗身已不得在眾中，當在屏處；病差淨澡，浴身然後入眾。華者，優鉢羅、瞻蔔、須摩那，如是一切華不應著。若比丘患眼痛、頭痛，醫教言：「當須華鬘繫頭差。」者，得繫。若欲繫者當先供養佛塔，然後得繫。繫已不得在眾人中，當在屏處，差已當捨。若著香不著華，一越比尼罪。若著華不著香，一越比尼罪。二俱著，犯二罪。俱不著，無罪。是名香華法。

鏡法者，佛住舍衛城祇桓精舍，有檀越飯僧打揵椎。時難陀、優波難陀照鏡自觀，停久不至，為檀越所嫌：「我捨棄家業故來飯僧，而諸比丘不時來集。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問難陀、優波難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽照鏡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡法者，佛住舍衛城祇桓精舍，有檀越飯僧打揵椎。時難陀、優波難陀照鏡自觀，停久不至，為檀越所嫌：「我捨棄家業故來飯僧，而諸比丘不時來集。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問難陀、優波難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽照鏡。」

鏡者，油中、水中、鏡中，不得為好故照面自看。若病差，照面自看病差、不差？若新剃頭，自照看淨、不淨？頭面有瘡，照看無罪。為好故照鏡，越比尼罪。是名鏡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡者，油中、水中、鏡中，不得為好故照面自看。若病差，照面自看病差、不差？若新剃頭，自照看淨、不淨？頭面有瘡，照看無罪。為好故照鏡，越比尼罪。是名鏡法。

擔法者，佛住曠野精舍。爾時營事比丘持擔輦塼泥土，為世人所譏：「云何沙門釋子，似奴僕使人客作人擔負泥土？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擔法者，佛住曠野精舍。爾時營事比丘持擔輦塼泥土，為世人所譏：「云何沙門釋子，似奴僕使人客作人擔負泥土？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽擔。」

擔者，繩囊擔、籠擔。擔杖不擔囊，越比尼心悔。擔囊不擔杖，越比尼心悔。二俱擔，越比尼罪。若精舍院內石、竹、木重者得擔。若僧次作使，瓨瓶得繩連擔。若前後擔衣囊、前後擔鉢，俱越比尼罪。若長衣囊拖著肩上、鉢串肩無罪。是名擔法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擔者，繩囊擔、籠擔。擔杖不擔囊，越比尼心悔。擔囊不擔杖，越比尼心悔。二俱擔，越比尼罪。若精舍院內石、竹、木重者得擔。若僧次作使，瓨瓶得繩連擔。若前後擔衣囊、前後擔鉢，俱越比尼罪。若長衣囊拖著肩上、鉢串肩無罪。是名擔法。

抄繫衣者，佛住曠野精舍，時營事比丘抄繫衣輦塼石泥土，為世人所譏：「云何沙門釋子，如奴僕使人，抄繫衣作。是壞敗人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊。佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後不聽抄繫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抄繫衣者，佛住曠野精舍，時營事比丘抄繫衣輦塼石泥土，為世人所譏：「云何沙門釋子，如奴僕使人，抄繫衣作。是壞敗人，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊。佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後不聽抄繫。」

抄繫者，一邊、兩邊抄繫，盡不得。若泥土作為覆屋泥屋，得抄繫內衣。是名抄繫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抄繫者，一邊、兩邊抄繫，盡不得。若泥土作為覆屋泥屋，得抄繫內衣。是名抄繫法。

上樹者，佛住舍衛城，爾時世尊往欝單越乞食。時諸比丘作是念：「世尊還者必乘神足來。」或上樹、上牆遙望世尊。世尊知諸比丘心念，即隱身自坐本座。佛知而故問：「諸比丘何處去？」比丘即以上事具白世尊。佛言：「從今日後不聽上樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上樹者，佛住舍衛城，爾時世尊往欝單越乞食。時諸比丘作是念：「世尊還者必乘神足來。」或上樹、上牆遙望世尊。世尊知諸比丘心念，即隱身自坐本座。佛知而故問：「諸比丘何處去？」比丘即以上事具白世尊。佛言：「從今日後不聽上樹。」

樹者，樹共人等不得上。若作菩提大會，欲莊嚴菩提樹，一脚登樹、一脚登牆，越比尼心悔。二脚上樹，越比尼罪。二脚上牆無罪，登梯亦如是。若道路行失道，迷不知方面，得上樹望無罪。若為虎狼師子如是比恐怖，得上樹無罪。是名樹法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹者，樹共人等不得上。若作菩提大會，欲莊嚴菩提樹，一脚登樹、一脚登牆，越比尼心悔。二脚上樹，越比尼罪。二脚上牆無罪，登梯亦如是。若道路行失道，迷不知方面，得上樹望無罪。若為虎狼師子如是比恐怖，得上樹無罪。是名樹法。

火法者，佛住舍衛城，爾時世尊到時著入聚落衣，持鉢入城次行乞食還，自併床褥，不語侍者及比丘僧，往拘薩羅國波利邪娑羅林賢樹下，受象王三月供養，乃至非時寒雪，諸比丘自然火向，為世人所嫌：「沙門瞿曇無量方便毀呰殺生、讚歎不殺，而今比丘然火燒地擾傍一根。」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽然火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火法者，佛住舍衛城，爾時世尊到時著入聚落衣，持鉢入城次行乞食還，自併床褥，不語侍者及比丘僧，往拘薩羅國波利邪娑羅林賢樹下，受象王三月供養，乃至非時寒雪，諸比丘自然火向，為世人所嫌：「沙門瞿曇無量方便毀呰殺生、讚歎不殺，而今比丘然火燒地擾傍一根。」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽然火。」

火者，薪火、草火、牛屎火、糠火、札火，不得燒未燒地。若次直溫室、若直月、若熏鉢，先使淨人知，然後自燒無罪。若持炬行，欲抖擻炬者，不得在未燒地，當在灰上、若瓦上、若炬火自落地，即在上抖擻無罪。若未燒地中然火，越比尼罪。是名火法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火者，薪火、草火、牛屎火、糠火、札火，不得燒未燒地。若次直溫室、若直月、若熏鉢，先使淨人知，然後自燒無罪。若持炬行，欲抖擻炬者，不得在未燒地，當在灰上、若瓦上、若炬火自落地，即在上抖擻無罪。若未燒地中然火，越比尼罪。是名火法。

銅盂法者，佛住王舍城，爾時欝竭居士大施五百象、五百馬、五百牛、五百水牛、五百婢、五百奴，種種雜施中有銅盂。諸比丘心生疑，往問世尊：「是淨不淨？應受不受？」佛言：「一切銅盂不聽受。若施僧淨器，應為呪願受。若私畜銅盂，越比尼罪。得施淨人已，用無罪。」是名銅盂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銅盂法者，佛住王舍城，爾時欝竭居士大施五百象、五百馬、五百牛、五百水牛、五百婢、五百奴，種種雜施中有銅盂。諸比丘心生疑，往問世尊：「是淨不淨？應受不受？」佛言：「一切銅盂不聽受。若施僧淨器，應為呪願受。若私畜銅盂，越比尼罪。得施淨人已，用無罪。」是名銅盂法。

迴向者，佛住舍衛城，諸天世人信心尊重，持種種飯食來供養佛比丘僧，尊者舍利弗、大目連及諸比丘。時六群比丘晨朝至精舍門下立，見世人持飯食來，問言：「此食與誰？」答言：「與世尊。」即語言：「世尊應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與僧。」即語言：「僧應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與尊者舍利弗、大目連。」語言：「此人應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與某甲比丘。」即便語言：「某甲老病不能噉食，但棄汝食；當施我，我為汝呪願，使汝得食用功德。」時人直信即便施之。有黠慧者不與，作是言：「我何故與是無慚愧人？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語六群比丘：「此是惡事，汝云何知物向他而迴向己？從今日後不聽知物向他自迴向己。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向者，佛住舍衛城，諸天世人信心尊重，持種種飯食來供養佛比丘僧，尊者舍利弗、大目連及諸比丘。時六群比丘晨朝至精舍門下立，見世人持飯食來，問言：「此食與誰？」答言：「與世尊。」即語言：「世尊應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與僧。」即語言：「僧應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與尊者舍利弗、大目連。」語言：「此人應供養。」次問：「此復與誰？」答言：「與某甲比丘。」即便語言：「某甲老病不能噉食，但棄汝食；當施我，我為汝呪願，使汝得食用功德。」時人直信即便施之。有黠慧者不與，作是言：「我何故與是無慚愧人？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語六群比丘：「此是惡事，汝云何知物向他而迴向己？從今日後不聽知物向他自迴向己。」

物者八種：時食乃至淨不淨，如上廣說。若人問言：「尊者！我欲布施，當施何處？」答言：「施僧。」若復問言：「何處有持戒僧？」應語言：「無有犯戒僧，汝但施。」若問言：「何處有比丘，能常一處修習行業，令物久在使我常見？」爾時得語：「某甲比丘可與。」知物向僧自迴向己，尼薩耆波夜提。知物向僧迴向他，波夜提。知物向眾多人迴向眾多人、知物向一人迴向一人，越比尼罪。下至知物向畜生迴向餘畜生，越比尼心悔。是名迴向法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物者八種：時食乃至淨不淨，如上廣說。若人問言：「尊者！我欲布施，當施何處？」答言：「施僧。」若復問言：「何處有持戒僧？」應語言：「無有犯戒僧，汝但施。」若問言：「何處有比丘，能常一處修習行業，令物久在使我常見？」爾時得語：「某甲比丘可與。」知物向僧自迴向己，尼薩耆波夜提。知物向僧迴向他，波夜提。知物向眾多人迴向眾多人、知物向一人迴向一人，越比尼罪。下至知物向畜生迴向餘畜生，越比尼心悔。是名迴向法。

毀呰觀伎兒、 華鬘并鏡法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀呰觀伎兒、 華鬘并鏡法、

擔持抄繫衣、 上樹自然火、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擔持抄繫衣、 上樹自然火、

銅盂迴向物。 十一跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銅盂迴向物。 十一跋渠竟。

眾生者，佛住王舍城，爾時欝竭居士大施五百象乃至五百奴婢，諸比丘心生疑悔往問佛言：「淨不淨？應受不應受？」佛言：「一切眾生不聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生者，佛住王舍城，爾時欝竭居士大施五百象乃至五百奴婢，諸比丘心生疑悔往問佛言：「淨不淨？應受不應受？」佛言：「一切眾生不聽受。」

眾生者，象、馬、牛、水牛、驢、羊、麞鹿、猪、奴婢，如是及餘一切眾生不應受。若人言：「我施僧婢。」不聽受。若言：「我施僧園民婦。」不聽受。若言：「施僧奴。」不聽受。若言：「施僧使人。」不應受。若言：「供給僧男淨人。」聽受。若別施一人婢，不聽受；若奴、若使人、若園民，不聽受；若施淨人，為料理僧故，得受；若施尼僧奴，不聽受；若施園民，不聽受；若施婢，不聽受。若言：「供給尼僧女淨人。」聽受。若別施一比丘尼奴，不聽受；若施園民，不聽受；若施淨女人，為料理僧故，得受。若檀越作佛生日大會、菩提大會、轉法輪大會、羅睺羅大會、阿難大會、五年大會，檀越信心歡喜，莊嚴象馬、布施眾僧者，不聽受。若檀越持鸚鵡、孔雀、雞羊、麞鹿與，不聽受。若言：「不受者我當殺之。」應語言：「汝自放已。」應與水食守護，勿令眾生傷害。不得剪翅羽籠繫，若能飛能行自活放去，莫拘制。若受眾生者，越比尼罪。是名眾生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生者，象、馬、牛、水牛、驢、羊、麞鹿、猪、奴婢，如是及餘一切眾生不應受。若人言：「我施僧婢。」不聽受。若言：「我施僧園民婦。」不聽受。若言：「施僧奴。」不聽受。若言：「施僧使人。」不應受。若言：「供給僧男淨人。」聽受。若別施一人婢，不聽受；若奴、若使人、若園民，不聽受；若施淨人，為料理僧故，得受；若施尼僧奴，不聽受；若施園民，不聽受；若施婢，不聽受。若言：「供給尼僧女淨人。」聽受。若別施一比丘尼奴，不聽受；若施園民，不聽受；若施淨女人，為料理僧故，得受。若檀越作佛生日大會、菩提大會、轉法輪大會、羅睺羅大會、阿難大會、五年大會，檀越信心歡喜，莊嚴象馬、布施眾僧者，不聽受。若檀越持鸚鵡、孔雀、雞羊、麞鹿與，不聽受。若言：「不受者我當殺之。」應語言：「汝自放已。」應與水食守護，勿令眾生傷害。不得剪翅羽籠繫，若能飛能行自活放去，莫拘制。若受眾生者，越比尼罪。是名眾生法。

樹法者，佛住舍衛城，爾時檀越僧園中種菴婆羅樹，有一比丘截取，為一居士作房，房成施床褥請僧供養。時種菴婆羅樹檀越亦在會中，見已問言：「尊者！此是誰房？」比丘言：「是某甲居士房。」時檀越言：「尊者！何故取我樹為他作房？此房即是我房。」心猶不悅，即往詣佛所，頭面禮足却住一面，即以上事具白世尊。佛為說法示教利喜，前禮佛足歡喜而去。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「汝云何斫截華果樹作房？」從今已後不聽斫華果樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹法者，佛住舍衛城，爾時檀越僧園中種菴婆羅樹，有一比丘截取，為一居士作房，房成施床褥請僧供養。時種菴婆羅樹檀越亦在會中，見已問言：「尊者！此是誰房？」比丘言：「是某甲居士房。」時檀越言：「尊者！何故取我樹為他作房？此房即是我房。」心猶不悅，即往詣佛所，頭面禮足却住一面，即以上事具白世尊。佛為說法示教利喜，前禮佛足歡喜而去。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「汝云何斫截華果樹作房？」從今已後不聽斫華果樹。

斫華果樹者，菴婆羅樹、閻浮樹、毘羅樹、迦毘陀樹、叵那娑樹、椰子樹、無憂樹、瞻婆樹、枳薩羅樹、阿提目多樹，如是比一切華果樹不聽斫作房。若樹老無華果者，應語檀越言：「長壽！是樹已老，又須作房舍安置比丘，得受用福。」若主聽得取，不聽不得取。若必須木用復妨地者，使淨人以魚骨刺，若灰汁澆。若樹已死，應語檀越言：「此樹已乾，欲須用。」若聽者取用。若比丘斫花果樹者，越比尼罪。是名樹法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫華果樹者，菴婆羅樹、閻浮樹、毘羅樹、迦毘陀樹、叵那娑樹、椰子樹、無憂樹、瞻婆樹、枳薩羅樹、阿提目多樹，如是比一切華果樹不聽斫作房。若樹老無華果者，應語檀越言：「長壽！是樹已老，又須作房舍安置比丘，得受用福。」若主聽得取，不聽不得取。若必須木用復妨地者，使淨人以魚骨刺，若灰汁澆。若樹已死，應語檀越言：「此樹已乾，欲須用。」若聽者取用。若比丘斫花果樹者，越比尼罪。是名樹法。

樵木法者，佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍，客比丘來斫伐樵薪。舊比丘言：「汝何故斫截我等勤苦種殖？汝客來但逐蔭涼坐，不能助愛護，而狼藉稱意。明日便去，不知我苦。」如是語已，舊比丘乞食去後，客比丘乾生合斫，房前積聚然火。舊比丘乞食還見已即言：「汝何故乾生合斫積聚然火？」客比丘言：「汝何故自取然火而反遮我？」如是諍已，二比丘往詣佛所，頭面禮足具白上事。佛語諸比丘：「汝不得自取遮他，亦應當護。不得乾生合斫，房前積聚然樵薪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樵木法者，佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍，客比丘來斫伐樵薪。舊比丘言：「汝何故斫截我等勤苦種殖？汝客來但逐蔭涼坐，不能助愛護，而狼藉稱意。明日便去，不知我苦。」如是語已，舊比丘乞食去後，客比丘乾生合斫，房前積聚然火。舊比丘乞食還見已即言：「汝何故乾生合斫積聚然火？」客比丘言：「汝何故自取然火而反遮我？」如是諍已，二比丘往詣佛所，頭面禮足具白上事。佛語諸比丘：「汝不得自取遮他，亦應當護。不得乾生合斫，房前積聚然樵薪。」

然法者，然有准則。爾許溫室中然；爾許厨下然；爾許浴室中然；爾許別房中然，當分應從限，不得過取。若然無定限者，多亦無罪。不聽斫濕樹木，應取乾者。僧坊內樹木觀望好者不得斫。山林無主守護者斫無罪。是名樵薪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然法者，然有准則。爾許溫室中然；爾許厨下然；爾許浴室中然；爾許別房中然，當分應從限，不得過取。若然無定限者，多亦無罪。不聽斫濕樹木，應取乾者。僧坊內樹木觀望好者不得斫。山林無主守護者斫無罪。是名樵薪法。

華法者，佛住舍衛城，聚落邊有僧伽藍，時客比丘來取華，舊比丘言：「汝何以取華？我等勤苦種殖守護溉灌，汝客來但逐涼坐，不欲料理，狼藉稱意。明日便去，不知我苦。」如是語已，舊比丘乞食去後，客比丘成華不成華合折，狼藉積置房前。舊比丘乞食還，見花聚即言：「汝何故取華？」客比丘言：「汝何故自取而反遮我？」如是諍已，俱往詣佛具白上事。佛語舊比丘：「汝不得自取遮他，應當愛護。客比丘復不得成不成合折積聚房前。」有五法成就，應拜作分花人。何等五？不隨愛、不隨瞋、不隨癡、不隨怖、知得不得，是名五法。羯磨者應作是說：「大德僧聽！某甲比丘五法成就。若僧時到，僧拜某甲比丘作分花人。如是白。」白一羯磨，乃至「僧忍默然故，是事如是持。」是比丘受羯磨已，應使淨人知花。若花小者，應器量分、若手作准則。若優鉢羅花、瞻蔔、鉢頭摩分陀利，如是等大花應數分。若佛花者，應上佛。若僧花者，隨意供養、若轉易。若花多者可與華鬘家，語言：「汝日日與我爾許鬘，餘者與我爾許直。」得直已得用作別房衣。若前食後食，若猶多者當著無盡財中。是名花法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華法者，佛住舍衛城，聚落邊有僧伽藍，時客比丘來取華，舊比丘言：「汝何以取華？我等勤苦種殖守護溉灌，汝客來但逐涼坐，不欲料理，狼藉稱意。明日便去，不知我苦。」如是語已，舊比丘乞食去後，客比丘成華不成華合折，狼藉積置房前。舊比丘乞食還，見花聚即言：「汝何故取華？」客比丘言：「汝何故自取而反遮我？」如是諍已，俱往詣佛具白上事。佛語舊比丘：「汝不得自取遮他，應當愛護。客比丘復不得成不成合折積聚房前。」有五法成就，應拜作分花人。何等五？不隨愛、不隨瞋、不隨癡、不隨怖、知得不得，是名五法。羯磨者應作是說：「大德僧聽！某甲比丘五法成就。若僧時到，僧拜某甲比丘作分花人。如是白。」白一羯磨，乃至「僧忍默然故，是事如是持。」是比丘受羯磨已，應使淨人知花。若花小者，應器量分、若手作准則。若優鉢羅花、瞻蔔、鉢頭摩分陀利，如是等大花應數分。若佛花者，應上佛。若僧花者，隨意供養、若轉易。若花多者可與華鬘家，語言：「汝日日與我爾許鬘，餘者與我爾許直。」得直已得用作別房衣。若前食後食，若猶多者當著無盡財中。是名花法。

果法者，如上花中說。乃至拜羯磨已，當使淨人知。果若細者，當量分、若以手為限。若大者如多羅果、毘羅果、椰子果、娑那沙果、菴婆羅果，如是等當數分。若多者應與販果人，日日應與我爾許果，餘者與我爾許直。得直已應著前食後食中，若猶故多者當著無盡財中。是名果法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果法者，如上花中說。乃至拜羯磨已，當使淨人知。果若細者，當量分、若以手為限。若大者如多羅果、毘羅果、椰子果、娑那沙果、菴婆羅果，如是等當數分。若多者應與販果人，日日應與我爾許果，餘者與我爾許直。得直已應著前食後食中，若猶故多者當著無盡財中。是名果法。

種樹法者，佛住舍衛城，爾時有比丘於僧地中種菴婆羅果，長養成樹，自取其果不令他取。諸比丘言：「汝何故自取遮他？」答言：「我種此樹護令長大。」諸比丘以此因緣往白世尊。佛言：「此種殖有功，聽一年與一樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種樹法者，佛住舍衛城，爾時有比丘於僧地中種菴婆羅果，長養成樹，自取其果不令他取。諸比丘言：「汝何故自取遮他？」答言：「我種此樹護令長大。」諸比丘以此因緣往白世尊。佛言：「此種殖有功，聽一年與一樹。」

年法者，若比丘僧地種菴婆羅果樹、閻浮樹，如是比果樹應與一年取。若樹大不欲一年并取者，聽年年取一枝，枝遍則止。若種一園樹者，應與一年，若言：「我欲年取一樹。」亦聽。若種蕪菁、若葱，如是比菜應與一剪。若種瓜瓠，應與一番熟取。是名種樹法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年法者，若比丘僧地種菴婆羅果樹、閻浮樹，如是比果樹應與一年取。若樹大不欲一年并取者，聽年年取一枝，枝遍則止。若種一園樹者，應與一年，若言：「我欲年取一樹。」亦聽。若種蕪菁、若葱，如是比菜應與一剪。若種瓜瓠，應與一番熟取。是名種樹法。

治罪法者，身行口行、身口行，身不攝故犯、口不攝故犯，身口不攝故犯，身作、口作、身口作，是名罪法。無罪者，身無行、口無行、身口無行，身攝故不犯、口攝故不犯、身口攝故不犯。身不作、口不作、身口不作，是名非罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治罪法者，身行口行、身口行，身不攝故犯、口不攝故犯，身口不攝故犯，身作、口作、身口作，是名罪法。無罪者，身無行、口無行、身口無行，身攝故不犯、口攝故不犯、身口攝故不犯。身不作、口不作、身口不作，是名非罪。

治罪者，波羅夷罪當云何治？若作俗人、若與作學沙彌、若僧中驅出。僧伽婆尸沙罪云何治？若不覆藏，應行摩那埵、阿浮呵那；覆藏者與別住、行摩那埵、阿浮呵那。尼薩耆者當云何治？隨前物應僧中捨，捨已若上座應頭面作禮執足，若下座應胡跪合掌作如是言：「長老！我犯長衣，已僧中捨；波夜提罪，我今悔過。」應問：「汝見是罪不？」答言：「見。」應語言：「更莫作。」答言：「頂戴持。」波夜提、波羅提提舍尼、越比尼罪，但名差別，亦如是治。是名治罪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治罪者，波羅夷罪當云何治？若作俗人、若與作學沙彌、若僧中驅出。僧伽婆尸沙罪云何治？若不覆藏，應行摩那埵、阿浮呵那；覆藏者與別住、行摩那埵、阿浮呵那。尼薩耆者當云何治？隨前物應僧中捨，捨已若上座應頭面作禮執足，若下座應胡跪合掌作如是言：「長老！我犯長衣，已僧中捨；波夜提罪，我今悔過。」應問：「汝見是罪不？」答言：「見。」應語言：「更莫作。」答言：「頂戴持。」波夜提、波羅提提舍尼、越比尼罪，但名差別，亦如是治。是名治罪法。

眾生并種樹、 薪積與華果、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生并種樹、 薪積與華果、

種殖聽一年、 罪非罪治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種殖聽一年、 罪非罪治法。

十二跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二跋渠竟。

滅者有七。何等七？現前比尼、憶念比尼、不癡比尼、自言比尼、覓罪相比尼、多覓比尼、草布地比尼，是名滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅者有七。何等七？現前比尼、憶念比尼、不癡比尼、自言比尼、覓罪相比尼、多覓比尼、草布地比尼，是名滅。

諍事者，四諍事。何等四？相言諍、誹謗諍、罪諍、常所行事諍，是名四滅諍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諍事者，四諍事。何等四？相言諍、誹謗諍、罪諍、常所行事諍，是名四滅諍事。

調伏者，折伏羯磨、不語羯磨、驅出羯磨、發喜羯磨、舉羯磨、別住羯磨，是名調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏者，折伏羯磨、不語羯磨、驅出羯磨、發喜羯磨、舉羯磨、別住羯磨，是名調伏。

調伏事者，五眾罪：波羅夷、僧伽婆尸沙、波夜提、波羅提提舍尼、越比尼罪。是名調伏事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏事者，五眾罪：波羅夷、僧伽婆尸沙、波夜提、波羅提提舍尼、越比尼罪。是名調伏事。

聽法者，佛住舍衛城，爾時諸比丘白佛言：「世尊！聽我作草屋不？」佛言：「聽。」「如是作壁、作戶扇、作戶楣格、作白泥、作五種畫不？」佛言：「聽。」佛告諸比丘：「如過去世，時有王名曰吉利，為迦葉佛作精舍，一重、二重乃至七重，彫文刻鏤、種種彩畫，唯除男女和合像。」種種者，所謂長老比丘像、葡萄蔓、摩竭魚、鵝像、死屍之像、山林像，如是比一切是名五種畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽法者，佛住舍衛城，爾時諸比丘白佛言：「世尊！聽我作草屋不？」佛言：「聽。」「如是作壁、作戶扇、作戶楣格、作白泥、作五種畫不？」佛言：「聽。」佛告諸比丘：「如過去世，時有王名曰吉利，為迦葉佛作精舍，一重、二重乃至七重，彫文刻鏤、種種彩畫，唯除男女和合像。」種種者，所謂長老比丘像、葡萄蔓、摩竭魚、鵝像、死屍之像、山林像，如是比一切是名五種畫。

佛住舍衛城聽作房，毘舍離聽乳酪酥，曠野聽魚肉，如是一切聽、一切制皆在八大城：一、舍衛；二、沙祇；三、瞻婆；四、波羅柰；五、拘睒彌；六、毘舍離；七、王舍城；八、迦毘羅衛。是九部經若忘說處者，是八大城趣舉一，即名是處世尊所印，是名聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城聽作房，毘舍離聽乳酪酥，曠野聽魚肉，如是一切聽、一切制皆在八大城：一、舍衛；二、沙祇；三、瞻婆；四、波羅柰；五、拘睒彌；六、毘舍離；七、王舍城；八、迦毘羅衛。是九部經若忘說處者，是八大城趣舉一，即名是處世尊所印，是名聽法。

塗面油者，佛住舍衛城，爾時精舍中檀越飯僧。時難陀、優波難陀聞揵椎鳴方以油塗面，住不時出故，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後不聽油塗面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗面油者，佛住舍衛城，爾時精舍中檀越飯僧。時難陀、優波難陀聞揵椎鳴方以油塗面，住不時出故，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後不聽油塗面。」

油者，胡麻油、大麻油、阿提目多華油、瞻婆花油，如是等比香油，為好故塗面者，越比尼罪。若洗浴時得用油，若澡豆屑末、塗足油著手，得用拭面無罪。是名油法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 油者，胡麻油、大麻油、阿提目多華油、瞻婆花油，如是等比香油，為好故塗面者，越比尼罪。若洗浴時得用油，若澡豆屑末、塗足油著手，得用拭面無罪。是名油法。

粉法者，佛住舍衛城，爾時祇洹精舍有檀越設供飯僧，時六群比丘聞揵椎鳴，方以粉拭面，不時出，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽比丘以粉拭面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粉法者，佛住舍衛城，爾時祇洹精舍有檀越設供飯僧，時六群比丘聞揵椎鳴，方以粉拭面，不時出，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽比丘以粉拭面。」

粉者，摩那石粉、鉛錫粉如是比。若為好故，乃至赤土塗面，越比尼罪。若面有瘡、癰痤腫起，得塗無罪。塗時不得在眾人中，當在屏處。是名粉法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粉者，摩那石粉、鉛錫粉如是比。若為好故，乃至赤土塗面，越比尼罪。若面有瘡、癰痤腫起，得塗無罪。塗時不得在眾人中，當在屏處。是名粉法。

刷法者，佛住舍衛城，乃至六群比丘刷頭，住不時出，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「不聽比丘用刷刷頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刷法者，佛住舍衛城，乃至六群比丘刷頭，住不時出，為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「不聽比丘用刷刷頭。」

刷者，毛刷、草刷、草根刷，如是比下至手刷，為好故，越比尼罪。若剃髮已得手摩無罪。是名刷法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刷者，毛刷、草刷、草根刷，如是比下至手刷，為好故，越比尼罪。若剃髮已得手摩無罪。是名刷法。

梳法者，佛住舍衛城，世尊制戒，不聽用刷。時有檀越飯僧，難陀、優波難陀聞揵椎鳴方以梳梳頭，而住不時得出，為檀越所嫌，乃至佛言：「不聽用梳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梳法者，佛住舍衛城，世尊制戒，不聽用刷。時有檀越飯僧，難陀、優波難陀聞揵椎鳴方以梳梳頭，而住不時得出，為檀越所嫌，乃至佛言：「不聽用梳。」

梳者，牙梳、骨梳、角梳、木梳，如是比一切梳不聽用，下至以手梳頭，為好故，越比尼罪。是名梳法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梳者，牙梳、骨梳、角梳、木梳，如是比一切梳不聽用，下至以手梳頭，為好故，越比尼罪。是名梳法。

髮簪者，佛住舍衛城，世尊制戒不得用梳，乃至六群比丘用簪搔頭，不時得出，為檀越所嫌，乃至佛言：「不聽用簪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮簪者，佛住舍衛城，世尊制戒不得用梳，乃至六群比丘用簪搔頭，不時得出，為檀越所嫌，乃至佛言：「不聽用簪。」

簪者，金銀、銅鐵、鍮石、牙骨角、竹木，如是比一切不聽，乃至以豪猪獵，為好故用刷頭，越比尼罪。若手已淨，頭故痒者，得持物搔。是名簪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簪者，金銀、銅鐵、鍮石、牙骨角、竹木，如是比一切不聽，乃至以豪猪獵，為好故用刷頭，越比尼罪。若手已淨，頭故痒者，得持物搔。是名簪法。

七滅并滅事、 調伏調伏事、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七滅并滅事、 調伏調伏事、

聽法油塗面、 粉刷梳以簪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽法油塗面、 粉刷梳以簪。

十三跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三跋渠竟。

塔法者，佛住拘薩羅國遊行，時有婆羅門耕地，見世尊行過，持牛杖住地禮佛。世尊見已便發微笑，諸比丘白佛：「何因緣笑？唯願欲聞。」佛告諸比丘：「是婆羅門今禮二世尊。」諸比丘白佛言：「何等二佛？」佛告比丘：「禮我，當其杖下有迦葉佛塔。」諸比丘白佛：「願見迦葉佛塔。」佛告比丘：「汝從此婆羅門索土塊并是地。」諸比丘即便索之，時婆羅門便與之。得已，爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔，高一由旬、面廣半由延。婆羅門見已即便白佛言：「世尊！我姓迦葉，是我迦葉塔。」爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔。諸比丘白佛言：「世尊！我得授泥不？」佛言：「得授。」即時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔法者，佛住拘薩羅國遊行，時有婆羅門耕地，見世尊行過，持牛杖住地禮佛。世尊見已便發微笑，諸比丘白佛：「何因緣笑？唯願欲聞。」佛告諸比丘：「是婆羅門今禮二世尊。」諸比丘白佛言：「何等二佛？」佛告比丘：「禮我，當其杖下有迦葉佛塔。」諸比丘白佛：「願見迦葉佛塔。」佛告比丘：「汝從此婆羅門索土塊并是地。」諸比丘即便索之，時婆羅門便與之。得已，爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔，高一由旬、面廣半由延。婆羅門見已即便白佛言：「世尊！我姓迦葉，是我迦葉塔。」爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔。諸比丘白佛言：「世尊！我得授泥不？」佛言：「得授。」即時說偈言：

「真金百千擔， 持用行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真金百千擔， 持用行布施，

不如一團泥， 敬心治佛塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一團泥， 敬心治佛塔。」

爾時世尊自起迦葉佛塔，下基四方周匝欄楯，圓起二重、方牙四出，上施槃蓋長表輪相。佛言：「作塔法應如是。」塔成已，世尊敬過去佛故，便自作禮。諸比丘白佛言：「世尊！我等得作禮不？」佛言：「得。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊自起迦葉佛塔，下基四方周匝欄楯，圓起二重、方牙四出，上施槃蓋長表輪相。佛言：「作塔法應如是。」塔成已，世尊敬過去佛故，便自作禮。諸比丘白佛言：「世尊！我等得作禮不？」佛言：「得。」即說偈言：

「人等百千金， 持用行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人等百千金， 持用行布施，

不如一善心， 恭敬禮佛塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一善心， 恭敬禮佛塔。」

爾時世人聞世尊作塔，持香華來奉世尊。世尊恭敬過去佛故，即受華香持供養塔。諸比丘白佛言：「我等得供養不？」佛言：「得。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世人聞世尊作塔，持香華來奉世尊。世尊恭敬過去佛故，即受華香持供養塔。諸比丘白佛言：「我等得供養不？」佛言：「得。」即說偈言：

「百千車真金， 持用行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百千車真金， 持用行布施，

不如一善心， 華香供養塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一善心， 華香供養塔。」

爾時大眾雲集，佛告舍利弗：「汝為諸人說法。」佛即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾雲集，佛告舍利弗：「汝為諸人說法。」佛即說偈言：

「百千閻浮提， 滿中真金施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百千閻浮提， 滿中真金施，

不如一法施， 隨順令修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一法施， 隨順令修行。」

爾時坐中有得道者，佛即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時坐中有得道者，佛即說偈言：

「百千世界中， 滿中真金施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百千世界中， 滿中真金施，

不如一法施， 隨順見真諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一法施， 隨順見真諦。」

爾時婆羅門得不壞信，即於塔前飯佛及僧。時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔，即勅載七百車塼來詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我欲廣作此塔，為得不？」佛言：「得。」佛告大王：「過去世時，迦葉佛般泥洹時，有王名吉利，欲作七寶塔。時有臣白王言：『未來世當有非法人出，當破此塔得重罪。唯願王當以塼作、金銀覆上，若取金銀者塔故在得全。』王即如臣言以塼作、金薄覆上，高一由延、面廣半由延，銅作欄楯，經七年七月七日乃成。作成已香華供養及比丘僧。」波斯匿王白佛言：「彼王福德多有珍寶，我今當作不及彼王。」即便作，經七月七日乃成，成已供養佛比丘僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門得不壞信，即於塔前飯佛及僧。時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔，即勅載七百車塼來詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我欲廣作此塔，為得不？」佛言：「得。」佛告大王：「過去世時，迦葉佛般泥洹時，有王名吉利，欲作七寶塔。時有臣白王言：『未來世當有非法人出，當破此塔得重罪。唯願王當以塼作、金銀覆上，若取金銀者塔故在得全。』王即如臣言以塼作、金薄覆上，高一由延、面廣半由延，銅作欄楯，經七年七月七日乃成。作成已香華供養及比丘僧。」波斯匿王白佛言：「彼王福德多有珍寶，我今當作不及彼王。」即便作，經七月七日乃成，成已供養佛比丘僧。

作塔法者，下基四方周匝欄楯，圓起二重、方牙四出，上施槃蓋長表輪相。若言：「世尊已除貪欲瞋恚愚癡，用是塔為？」得越比尼罪，業報重故。是名塔法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作塔法者，下基四方周匝欄楯，圓起二重、方牙四出，上施槃蓋長表輪相。若言：「世尊已除貪欲瞋恚愚癡，用是塔為？」得越比尼罪，業報重故。是名塔法。

塔事者，起僧伽藍時，先預度好地作塔處，塔不得在南、不得在西，應在東、應在北。不得僧地侵佛地，佛地不得侵僧地。若塔近死尸林，若狗食殘持來污地，應作垣牆。應在西、若南作僧坊，不得使僧地水流入佛地、佛地水得流入僧地。塔應在高顯處作，不得在塔院中浣染、曬衣、著革屣、覆頭、覆肩、涕唾地。若作是言：「世尊貪欲瞋恚愚癡已除，用是塔為？」得越比尼罪，業報重。是名塔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔事者，起僧伽藍時，先預度好地作塔處，塔不得在南、不得在西，應在東、應在北。不得僧地侵佛地，佛地不得侵僧地。若塔近死尸林，若狗食殘持來污地，應作垣牆。應在西、若南作僧坊，不得使僧地水流入佛地、佛地水得流入僧地。塔應在高顯處作，不得在塔院中浣染、曬衣、著革屣、覆頭、覆肩、涕唾地。若作是言：「世尊貪欲瞋恚愚癡已除，用是塔為？」得越比尼罪，業報重。是名塔事。

塔龕者，爾時波斯匿王往詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我等為迦葉佛作塔，得作龕不？」佛言：「得。過去世時，迦葉佛般泥洹後，吉利王為佛起塔，四面作龕，上作師子象種種彩畫，前作欄楯安置花處，龕內懸繒幡蓋。」若人言：「世尊貪欲瞋恚愚癡已除，但自莊嚴而受樂。」者，得越比尼罪，業報重。是名塔龕法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔龕者，爾時波斯匿王往詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我等為迦葉佛作塔，得作龕不？」佛言：「得。過去世時，迦葉佛般泥洹後，吉利王為佛起塔，四面作龕，上作師子象種種彩畫，前作欄楯安置花處，龕內懸繒幡蓋。」若人言：「世尊貪欲瞋恚愚癡已除，但自莊嚴而受樂。」者，得越比尼罪，業報重。是名塔龕法。

塔園法者，佛住舍衛城，爾時波斯匿王往至佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我得為迦葉佛塔作園不？」佛言：「得作。過去世時有王名吉利，迦葉佛般泥洹後，王為起塔，塔四面造種種園林。塔園林者，種菴婆羅樹、閻浮樹、頗那娑樹、瞻婆樹、阿提目多樹、斯摩那樹、龍華樹、無憂樹，一切時華，是中出華應供養塔。」若檀越言：「尊者！是中華供養佛、果與僧。」應從檀越語。若花多者，得與華鬘家，語言：「爾許華作鬘與我，餘者與我爾許直。」若得直得用然燈、買香以供養佛、得治塔，若直多者得置著佛無盡物中。若人言：「佛無婬怒癡，用是華果園為？」得越比尼罪，果報重。是名塔園法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔園法者，佛住舍衛城，爾時波斯匿王往至佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！我得為迦葉佛塔作園不？」佛言：「得作。過去世時有王名吉利，迦葉佛般泥洹後，王為起塔，塔四面造種種園林。塔園林者，種菴婆羅樹、閻浮樹、頗那娑樹、瞻婆樹、阿提目多樹、斯摩那樹、龍華樹、無憂樹，一切時華，是中出華應供養塔。」若檀越言：「尊者！是中華供養佛、果與僧。」應從檀越語。若花多者，得與華鬘家，語言：「爾許華作鬘與我，餘者與我爾許直。」若得直得用然燈、買香以供養佛、得治塔，若直多者得置著佛無盡物中。若人言：「佛無婬怒癡，用是華果園為？」得越比尼罪，果報重。是名塔園法。

塔池法者，佛住舍衛城，乃至佛告大王：「過去迦葉佛泥洹後，吉利王為迦葉佛塔，四面作池，種優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭、分陀利種種雜華，今王亦得作池。」池法者，得在塔四面作池，池中種種雜華供養佛塔，餘得與華鬘家，若不盡得置無盡物中。不得浣衣澡、洗手面、洗鉢，下頭流出處得隨意用無罪。是名塔池法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔池法者，佛住舍衛城，乃至佛告大王：「過去迦葉佛泥洹後，吉利王為迦葉佛塔，四面作池，種優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭、分陀利種種雜華，今王亦得作池。」池法者，得在塔四面作池，池中種種雜華供養佛塔，餘得與華鬘家，若不盡得置無盡物中。不得浣衣澡、洗手面、洗鉢，下頭流出處得隨意用無罪。是名塔池法。

塔枝提者，佛住舍衛城，乃至佛語大王：「得作枝提。過去迦葉佛般泥洹後，吉利王為迦葉佛塔，四面起寶枝提，彫文刻鏤種種彩畫。今王亦得作枝提。」有舍利者名塔，無舍利者名枝提。如佛生處、得道處、轉法輪處、般泥洹處、菩薩像、辟支佛窟、佛脚跡，此諸枝提得安佛華蓋供養具。若有言：「佛貪欲瞋恚愚癡已斷，用是精舍供養為？」得越比尼罪，業報重。是名塔枝提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔枝提者，佛住舍衛城，乃至佛語大王：「得作枝提。過去迦葉佛般泥洹後，吉利王為迦葉佛塔，四面起寶枝提，彫文刻鏤種種彩畫。今王亦得作枝提。」有舍利者名塔，無舍利者名枝提。如佛生處、得道處、轉法輪處、般泥洹處、菩薩像、辟支佛窟、佛脚跡，此諸枝提得安佛華蓋供養具。若有言：「佛貪欲瞋恚愚癡已斷，用是精舍供養為？」得越比尼罪，業報重。是名塔枝提。

供養具者，佛住舍衛城，乃至諸比丘白佛言：「世尊！得持塔供養具供養枝提不？」佛言：「得。」若佛生日、得道日、轉法輪日、五年大會日，當此時得持供養，中上者供養佛塔，下者供養枝提。若有言：「佛婬怒癡已盡，用是幡蓋供養為？」得越比尼罪，業報重。是名枝提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養具者，佛住舍衛城，乃至諸比丘白佛言：「世尊！得持塔供養具供養枝提不？」佛言：「得。」若佛生日、得道日、轉法輪日、五年大會日，當此時得持供養，中上者供養佛塔，下者供養枝提。若有言：「佛婬怒癡已盡，用是幡蓋供養為？」得越比尼罪，業報重。是名枝提法。

伎樂供養者，佛住舍衛城，時波斯匿王往詣佛所，頭面禮足却住一面而白佛言：「世尊！得持伎樂供養佛塔不？」佛言：「得。迦葉佛般泥洹後，吉利王以一切歌舞伎樂供養佛塔，今王亦得。」佛言：「若如來在世、若泥洹後，一切華香、伎樂、種種衣服、飲食盡得供養，為饒益世間令一切眾生長夜得安樂故。」若有人言：「世尊無婬怒癡，用此伎樂供養為？」得越比尼罪，業報重。是名伎樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伎樂供養者，佛住舍衛城，時波斯匿王往詣佛所，頭面禮足却住一面而白佛言：「世尊！得持伎樂供養佛塔不？」佛言：「得。迦葉佛般泥洹後，吉利王以一切歌舞伎樂供養佛塔，今王亦得。」佛言：「若如來在世、若泥洹後，一切華香、伎樂、種種衣服、飲食盡得供養，為饒益世間令一切眾生長夜得安樂故。」若有人言：「世尊無婬怒癡，用此伎樂供養為？」得越比尼罪，業報重。是名伎樂法。

收供養具者，佛住舍衛城，爾時諸比丘白佛言：「世尊！我等得收枝提供養具不？」佛言：「得。」收者，若佛生日、得道日、轉法輪日、五年大會日，多出幡蓋供養枝提。若卒風雨，一切眾僧應共收，不得言：「我是上座、我是阿練若、我是乞食、我是糞掃衣、我是大德。汝等依是活者自應收。」若風雨卒來應共收，隨近房應安，不得護房言著先處。若濕者應曬，塵土坌者應抖擻疊舉。若言：「我是上座、我是阿練若、我是乞食、我是糞掃衣、我是大德。」者，得越比尼罪。是名收供養具法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收供養具者，佛住舍衛城，爾時諸比丘白佛言：「世尊！我等得收枝提供養具不？」佛言：「得。」收者，若佛生日、得道日、轉法輪日、五年大會日，多出幡蓋供養枝提。若卒風雨，一切眾僧應共收，不得言：「我是上座、我是阿練若、我是乞食、我是糞掃衣、我是大德。汝等依是活者自應收。」若風雨卒來應共收，隨近房應安，不得護房言著先處。若濕者應曬，塵土坌者應抖擻疊舉。若言：「我是上座、我是阿練若、我是乞食、我是糞掃衣、我是大德。」者，得越比尼罪。是名收供養具法。

難者，佛住舍衛城，時尊者優波離往詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！若塔物、僧物難起者，當云何？」佛言：「若外賊弱者，應從王求無畏。王若言：『尊者但住莫畏，若我後事不立者隨意。』爾時應量王力強弱，賊強者應密遣信往賊主所求索無畏。王若言：『我今自恐不立，何得無畏？』尊者自可從賊索救護者應去。若賊是邪見不信佛法者、不可歸趣者，不得便捨物去，應使可信人藏佛物僧物。當先探候看賊，不可令奄爾卒至。若賊來急不得藏者，佛物應莊嚴佛像、僧坐具應敷、安置種種飲食，令賊見相。當使年少比丘在屏處伺看賊至，賊見供養具若起慈心作是問：『有比丘不？莫畏，可來出。』爾時年少比丘應看。若賊卒至不得藏物者，應言：『一切行無常。』作是言已捨去。」是名難法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難者，佛住舍衛城，時尊者優波離往詣佛所，頭面禮足白佛言：「世尊！若塔物、僧物難起者，當云何？」佛言：「若外賊弱者，應從王求無畏。王若言：『尊者但住莫畏，若我後事不立者隨意。』爾時應量王力強弱，賊強者應密遣信往賊主所求索無畏。王若言：『我今自恐不立，何得無畏？』尊者自可從賊索救護者應去。若賊是邪見不信佛法者、不可歸趣者，不得便捨物去，應使可信人藏佛物僧物。當先探候看賊，不可令奄爾卒至。若賊來急不得藏者，佛物應莊嚴佛像、僧坐具應敷、安置種種飲食，令賊見相。當使年少比丘在屏處伺看賊至，賊見供養具若起慈心作是問：『有比丘不？莫畏，可來出。』爾時年少比丘應看。若賊卒至不得藏物者，應言：『一切行無常。』作是言已捨去。」是名難法。

塔法并塔事、 塔龕及塔園、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔法并塔事、 塔龕及塔園、

塔池及枝提、 伎樂供養具、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔池及枝提、 伎樂供養具、

收撿香花難。 十四跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收撿香花難。 十四跋渠竟。

具足舉羯磨、 舉事并布薩、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足舉羯磨、 舉事并布薩、

病法比尼事、 重物及食蒜、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病法比尼事、 重物及食蒜、

為殺并刀治、 方便受眾生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為殺并刀治、 方便受眾生、

滅偷婆法後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅偷婆法後。