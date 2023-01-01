摩訶僧祇律卷第三十二東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第三十二東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜跋渠法之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雜跋渠法之十

共食法者，佛住舍衛城，爾時六群比丘共食，為世人所嫌：「云何沙門釋子如世間婬泆人共食？」乃至佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛語比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾世尊！」佛言：「從今日後不聽共食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共食法者，佛住舍衛城，爾時六群比丘共食，為世人所嫌：「云何沙門釋子如世間婬泆人共食？」乃至佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛語比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾世尊！」佛言：「從今日後不聽共食。」

共食者，共一器食。食者，五正食、五雜正食，應別器食。若無鉢者，應用鉤鉢、若鍵𨭨。若復無者，應團飯著左手中，右手食。若復不能者，應置鉢著草葉上更互取食，不得俱下手。離五正食、五雜正食，若麨、若餅、果菜，共食無罪。若共器食者，越比尼罪。是名共食法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共食者，共一器食。食者，五正食、五雜正食，應別器食。若無鉢者，應用鉤鉢、若鍵𨭨。若復無者，應團飯著左手中，右手食。若復不能者，應置鉢著草葉上更互取食，不得俱下手。離五正食、五雜正食，若麨、若餅、果菜，共食無罪。若共器食者，越比尼罪。是名共食法。

机食者，佛住舍衛城，如來以五事利益故，五日一行諸比丘房，見難陀、優波難陀房中食机種種畫色，佛知而故問：「此是誰食机，種種畫色？」諸比丘答言：「是難陀、優波難陀食机。」佛言：「從今日後不聽机上食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 机食者，佛住舍衛城，如來以五事利益故，五日一行諸比丘房，見難陀、優波難陀房中食机種種畫色，佛知而故問：「此是誰食机，種種畫色？」諸比丘答言：「是難陀、優波難陀食机。」佛言：「從今日後不聽机上食。」

復次佛住舍衛城，如來五事利益故，五日一行諸比丘房，見一痏手比丘，佛知而故問：「比丘調適安樂不？」答言：「世尊！我痏手破鉢，世尊制戒不聽机上食，故不樂。」佛言：「從今日聽病比丘机上食，不聽種種畫色。」若僧食机，種種畫色無罪。若私有，聽一種色。病比丘机上食，應先立心作念，得用無罪。若比丘不病，一切不聽机上食。若老病痏手、刺頭出血，若鉢重、若滿、若熱、若冷，得机上食無罪。若比丘不病机上食者，得越比尼罪。是名机法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，如來五事利益故，五日一行諸比丘房，見一痏手比丘，佛知而故問：「比丘調適安樂不？」答言：「世尊！我痏手破鉢，世尊制戒不聽机上食，故不樂。」佛言：「從今日聽病比丘机上食，不聽種種畫色。」若僧食机，種種畫色無罪。若私有，聽一種色。病比丘机上食，應先立心作念，得用無罪。若比丘不病，一切不聽机上食。若老病痏手、刺頭出血，若鉢重、若滿、若熱、若冷，得机上食無罪。若比丘不病机上食者，得越比尼罪。是名机法。

食蒜并覆鉢、 鈎紐及腰帶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食蒜并覆鉢、 鈎紐及腰帶、

騎乘及同床、 共坐同器食、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 騎乘及同床、 共坐同器食、

食机種種色。 第八跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食机種種色。 第八跋渠竟。

為殺者，佛住舍衛城時。難陀、優波難陀遊行還舍衛城。時有一舊檀越名阿跋吒，是比丘時到著入聚落衣持鉢入其家，檀越見已作是言：「阿闍梨！何故希行多時不見？」比丘言：「長壽！我希行來，欲與我作何等好食？」答言：「我明日當與阿闍梨作食。」比丘言：「汝莫作織師食。」便問言：「何等名織師食？」比丘言：「麁飯豆羹是。」檀越言：「我不與阿闍梨麁飯豆羹，當與肉食。」比丘言：「汝莫與我冷肉。」答言：「我不與阿闍梨冷肉食，當熱煮與。」比丘言：「我所言熱不謂此熱。」問言：「何等熱？」比丘答言：「新死熱肉。」檀越言：「若欲爾者明日早來，當在阿闍梨前殺者可得熱。」比丘答言：「可爾。」到明旦著衣持鉢往至其家，檀越即牽羊猪雞，羅列在比丘前殺。供食已去，檀越嫌言：「沙門瞿曇無數方便毀呰殺生、讚歎不殺，而此沙門目前教殺，與自殺何異？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事。」乃至佛言：「汝云何現前教殺？從今日後不聽為殺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為殺者，佛住舍衛城時。難陀、優波難陀遊行還舍衛城。時有一舊檀越名阿跋吒，是比丘時到著入聚落衣持鉢入其家，檀越見已作是言：「阿闍梨！何故希行多時不見？」比丘言：「長壽！我希行來，欲與我作何等好食？」答言：「我明日當與阿闍梨作食。」比丘言：「汝莫作織師食。」便問言：「何等名織師食？」比丘言：「麁飯豆羹是。」檀越言：「我不與阿闍梨麁飯豆羹，當與肉食。」比丘言：「汝莫與我冷肉。」答言：「我不與阿闍梨冷肉食，當熱煮與。」比丘言：「我所言熱不謂此熱。」問言：「何等熱？」比丘答言：「新死熱肉。」檀越言：「若欲爾者明日早來，當在阿闍梨前殺者可得熱。」比丘答言：「可爾。」到明旦著衣持鉢往至其家，檀越即牽羊猪雞，羅列在比丘前殺。供食已去，檀越嫌言：「沙門瞿曇無數方便毀呰殺生、讚歎不殺，而此沙門目前教殺，與自殺何異？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事。」乃至佛言：「汝云何現前教殺？從今日後不聽為殺。」

為殺者，為比丘殺。為比丘殺者，一切比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷盡不得食。如是乃至為優婆夷殺，一切比丘不得食，乃至優婆夷亦不得食。為有三事：見、聞、疑。見者，現前眼見為殺，不聽食，是名見。聞者，耳自聞、或從他聞為殺，不聽食。若前人是不可信，故欲擾亂比丘者，不應受語；當從可信人邊取定，是名聞。疑者，比丘至檀越家常見羊，後往正見頭脚在地，見已心即生疑，應問：「前所見羊為在何處？」若言：「已為阿闍梨殺。」者，不應食。若言：「尊者！我為祠天故殺，食不盡。」與得食，是名疑。如是一切眾生，若見、若聞，疑亦如是，是名為殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為殺者，為比丘殺。為比丘殺者，一切比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷盡不得食。如是乃至為優婆夷殺，一切比丘不得食，乃至優婆夷亦不得食。為有三事：見、聞、疑。見者，現前眼見為殺，不聽食，是名見。聞者，耳自聞、或從他聞為殺，不聽食。若前人是不可信，故欲擾亂比丘者，不應受語；當從可信人邊取定，是名聞。疑者，比丘至檀越家常見羊，後往正見頭脚在地，見已心即生疑，應問：「前所見羊為在何處？」若言：「已為阿闍梨殺。」者，不應食。若言：「尊者！我為祠天故殺，食不盡。」與得食，是名疑。如是一切眾生，若見、若聞，疑亦如是，是名為殺。

人肉者，佛住舍衛城，爾時舍衛城中有優婆塞名𠲿卑，其婦亦名𠲿卑。有客比丘來亦名𠲿卑，時優婆塞聞已便作是念：「阿闍梨與我等同字，當往請食。」即詣精舍請來家中，設種種飲食供養已，頭面禮足胡跪合掌，白言：「尊者！唯願受我四事請：衣、食、床臥具、病瘦湯藥。」比丘即便受請。時夫主欲逐商人遠行，囑婦言：「我遠行，汝在後當好供養阿闍梨，勿使有乏。」去後比丘不和，欲服下藥，語優婆夷言：「我欲服下藥，能隨時次第料理食不？」答言：「可爾。」服下藥已隨次第應病與食，清粥滰粥次須肉，持罽利沙槃與婢言：「持是往買肉來。」其婢入市，值齋日都無殺者而不得還。時優婆夷心生不悅言：「阿闍梨服藥，若不得隨病食者，或能增動。」即磨蕪菁子以油漬之，便入房內即以利刀割髀肉，語婢言：「汝持此肉，以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨，問阿闍梨明日復須何等食。」其婢如教辦食送往，問言：「明日復須何食？」答言：「止！莫復更送。」時優婆夷患瘡而臥，其夫商人行還，作是念：「我常遠行還時，婦出二門、三門迎我。今何故不出？」入房見婦臥床上，便瞋恚言：「汝何故慢我不出耶？」其婦答言：「此行有何功？夫欲使我迎。」答言：「我行得百千萬來。」其婦答言：「此是外財何足為奇！我自割身肉供給阿闍梨。」其夫問言：「為割何處？」即褰衣示之，其夫見已迷悶倒地。時有鬼神即語比丘。時比丘聞已便入慈三昧，定力感之平復如故。其婦語夫言：「起！起！勿怖！阿闍梨威神故，我瘡已平復。」其夫起已見瘡平復，即大歡喜，往到店肆上作如是言：「我家婦精進如是割身供養。」眾人聞已嫌言：「云何沙門釋子噉人肉？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！我不入定故。」佛言：「從今日後不聽食人肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人肉者，佛住舍衛城，爾時舍衛城中有優婆塞名𠲿卑，其婦亦名𠲿卑。有客比丘來亦名𠲿卑，時優婆塞聞已便作是念：「阿闍梨與我等同字，當往請食。」即詣精舍請來家中，設種種飲食供養已，頭面禮足胡跪合掌，白言：「尊者！唯願受我四事請：衣、食、床臥具、病瘦湯藥。」比丘即便受請。時夫主欲逐商人遠行，囑婦言：「我遠行，汝在後當好供養阿闍梨，勿使有乏。」去後比丘不和，欲服下藥，語優婆夷言：「我欲服下藥，能隨時次第料理食不？」答言：「可爾。」服下藥已隨次第應病與食，清粥滰粥次須肉，持罽利沙槃與婢言：「持是往買肉來。」其婢入市，值齋日都無殺者而不得還。時優婆夷心生不悅言：「阿闍梨服藥，若不得隨病食者，或能增動。」即磨蕪菁子以油漬之，便入房內即以利刀割髀肉，語婢言：「汝持此肉，以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨，問阿闍梨明日復須何等食。」其婢如教辦食送往，問言：「明日復須何食？」答言：「止！莫復更送。」時優婆夷患瘡而臥，其夫商人行還，作是念：「我常遠行還時，婦出二門、三門迎我。今何故不出？」入房見婦臥床上，便瞋恚言：「汝何故慢我不出耶？」其婦答言：「此行有何功？夫欲使我迎。」答言：「我行得百千萬來。」其婦答言：「此是外財何足為奇！我自割身肉供給阿闍梨。」其夫問言：「為割何處？」即褰衣示之，其夫見已迷悶倒地。時有鬼神即語比丘。時比丘聞已便入慈三昧，定力感之平復如故。其婦語夫言：「起！起！勿怖！阿闍梨威神故，我瘡已平復。」其夫起已見瘡平復，即大歡喜，往到店肆上作如是言：「我家婦精進如是割身供養。」眾人聞已嫌言：「云何沙門釋子噉人肉？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！我不入定故。」佛言：「從今日後不聽食人肉。」

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑，時有比丘黃病，醫師言：「尊者服人血者可差，若不服者便死，更無餘方。」時有人犯王事，反縛兩手著迦毘羅華鬘，打鼓唱令詣其刑處。比丘至魁膾邊作是言：「長壽！施我人血飲。」魁膾言：「若欲食肉亦當相與，何況血耶？」即坐罪人在地，以刀刺兩喉脈出血，比丘兩手承取血飲，為世人所嫌：「此非比丘，是噉人鬼。」即以瓦石土塊擲，是比丘劣而得脫。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事，愛命乃爾。」佛言：「從今已後不聽飲人血，乃至人髓一切不聽。」若比丘頭生瘡，醫言：「須人骨灰塗得差。」者，得塗。塗已不得眾中住，應在邊小房中住，差已應淨洗浴還入眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住波羅奈仙人鹿野苑，時有比丘黃病，醫師言：「尊者服人血者可差，若不服者便死，更無餘方。」時有人犯王事，反縛兩手著迦毘羅華鬘，打鼓唱令詣其刑處。比丘至魁膾邊作是言：「長壽！施我人血飲。」魁膾言：「若欲食肉亦當相與，何況血耶？」即坐罪人在地，以刀刺兩喉脈出血，比丘兩手承取血飲，為世人所嫌：「此非比丘，是噉人鬼。」即以瓦石土塊擲，是比丘劣而得脫。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事，愛命乃爾。」佛言：「從今已後不聽飲人血，乃至人髓一切不聽。」若比丘頭生瘡，醫言：「須人骨灰塗得差。」者，得塗。塗已不得眾中住，應在邊小房中住，差已應淨洗浴還入眾中。

復次佛住毘舍離，時有一種姓食龍肉，諸比丘亦有食龍肉者，是故殺者眾多。時有一龍女到世尊床前立住而啼，佛知而故問：「汝何故啼耶？」時龍女白佛言：「世尊！毘舍離人食龍，諸比丘亦食，以是故殺者眾多。唯願世尊勿令諸比丘食龍。」爾時世尊為龍女隨順說法，示教利喜而去。時世尊往到眾多比丘所，敷尼師檀而坐，即為比丘具說上事：「從今日後不聽食龍肉、龍血、龍骨、龍筋、龍髓，一切不聽食。若身外有諸病，須骨灰塗者，得用無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住毘舍離，時有一種姓食龍肉，諸比丘亦有食龍肉者，是故殺者眾多。時有一龍女到世尊床前立住而啼，佛知而故問：「汝何故啼耶？」時龍女白佛言：「世尊！毘舍離人食龍，諸比丘亦食，以是故殺者眾多。唯願世尊勿令諸比丘食龍。」爾時世尊為龍女隨順說法，示教利喜而去。時世尊往到眾多比丘所，敷尼師檀而坐，即為比丘具說上事：「從今日後不聽食龍肉、龍血、龍骨、龍筋、龍髓，一切不聽食。若身外有諸病，須骨灰塗者，得用無罪。」

佛住王舍城，時瓶沙王象死，有諸小姓旃陀羅食肉，諸比丘亦有食者。時耆舊童子至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊！瓶沙王象死，有諸小姓旃陀羅噉肉，諸比丘亦有噉者。比丘者，出家人，人所敬重，唯願世尊莫令食象肉。」世尊為童子隨順說法示教利喜，頭面禮足而退。時世尊往至眾多比丘所，敷尼師檀坐，為諸比丘具說上事，佛言：「從今已後不聽食象肉，乃至象髓亦不聽食。聽以象牙、骨作鉢支衣細結無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住王舍城，時瓶沙王象死，有諸小姓旃陀羅食肉，諸比丘亦有食者。時耆舊童子至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊！瓶沙王象死，有諸小姓旃陀羅噉肉，諸比丘亦有噉者。比丘者，出家人，人所敬重，唯願世尊莫令食象肉。」世尊為童子隨順說法示教利喜，頭面禮足而退。時世尊往至眾多比丘所，敷尼師檀坐，為諸比丘具說上事，佛言：「從今已後不聽食象肉，乃至象髓亦不聽食。聽以象牙、骨作鉢支衣細結無罪。」

佛住王舍城，時瓶沙王馬死，亦如上象中說。若外有癬疥病，須馬血塗者無罪。塗已不得眾中住，應在邊小房中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住王舍城，時瓶沙王馬死，亦如上象中說。若外有癬疥病，須馬血塗者無罪。塗已不得眾中住，應在邊小房中住。

佛住舍衛城，時諸比丘食狗肉，入聚落時為狗所逐競吠。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽食狗肉，乃至狗髓不聽食。若為狗所齧，須燒狗毛塗瘡者得用無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，時諸比丘食狗肉，入聚落時為狗所逐競吠。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽食狗肉，乃至狗髓不聽食。若為狗所齧，須燒狗毛塗瘡者得用無罪。」

佛住舍衛城，時有比丘食烏肉，比丘入聚落乞食，或林中經行時，群烏逐鳴。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽食烏肉，乃至烏髓亦不聽食，若須翅翮外用者無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，時有比丘食烏肉，比丘入聚落乞食，或林中經行時，群烏逐鳴。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽食烏肉，乃至烏髓亦不聽食，若須翅翮外用者無罪。」

佛住舍衛城，時有比丘食鷲鳥肉，比丘近林中經行，有諸群鷲逐比丘鳴喚。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽食鷲鳥肉，乃至鷲髓亦不聽食，若須翅翮外用者無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，時有比丘食鷲鳥肉，比丘近林中經行，有諸群鷲逐比丘鳴喚。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽食鷲鳥肉，乃至鷲髓亦不聽食，若須翅翮外用者無罪。」

一、人肉。二、龍肉。三、象肉。四、馬肉。五、狗肉。六、烏肉。七、鷲鳥肉。八、猪肉。九、獼猴肉。十、師子肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、人肉。二、龍肉。三、象肉。四、馬肉。五、狗肉。六、烏肉。七、鷲鳥肉。八、猪肉。九、獼猴肉。十、師子肉。

蒜者，生熟皮葉，一切盡不聽食。若須外用塗瘡聽用。若塗已，不得眾中住，當在邊小房中住，差已應淨洗浴還聽入眾。是名肉蒜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒜者，生熟皮葉，一切盡不聽食。若須外用塗瘡聽用。若塗已，不得眾中住，當在邊小房中住，差已應淨洗浴還聽入眾。是名肉蒜法。

皮法者，佛住舍衛城，時難陀、優波難陀至牧牛家坐床上，有新生犢子見比丘衣色似母，跳踉來趣。比丘即以手摩額上，細滑觸手，便作是言：「此皮軟好，可作坐具。」時牧牛人便作是念：「此比丘是王大臣貴勝所識，有大力勢，故當欲得是皮。」即問：「阿闍梨欲須皮耶？我當與。」比丘便言：「正與我此犢皮。」牧牛人言：「我家中有成死犢皮亦軟好，當鞣治相與。」比丘言：「審與我者，正與我是，更不須餘者。」時牧牛人便作是念：「此比丘有大勢力，能作不饒益事。」畏難故即比丘前殺犢，剝皮與之。時犢母牧還，不見其子，循籬鳴喚。牧牛人嫌言：「沙門釋子而無慈心，使沙門在犢母處者意當云何？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事，汝云何現前教殺？從今已後不聽用皮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮法者，佛住舍衛城，時難陀、優波難陀至牧牛家坐床上，有新生犢子見比丘衣色似母，跳踉來趣。比丘即以手摩額上，細滑觸手，便作是言：「此皮軟好，可作坐具。」時牧牛人便作是念：「此比丘是王大臣貴勝所識，有大力勢，故當欲得是皮。」即問：「阿闍梨欲須皮耶？我當與。」比丘便言：「正與我此犢皮。」牧牛人言：「我家中有成死犢皮亦軟好，當鞣治相與。」比丘言：「審與我者，正與我是，更不須餘者。」時牧牛人便作是念：「此比丘有大勢力，能作不饒益事。」畏難故即比丘前殺犢，剝皮與之。時犢母牧還，不見其子，循籬鳴喚。牧牛人嫌言：「沙門釋子而無慈心，使沙門在犢母處者意當云何？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼難陀、優波難陀來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！此是惡事，汝云何現前教殺？從今已後不聽用皮。」

皮者，牛皮、水牛皮、虎皮、豹皮、羆皮、鹿皮，如是一切皮不聽坐，唯聽恕奴邊地羊皮。羊皮有二種：一者羖羊，二者羺羊。羖羊、羺羊各有十種，如上說。若坐皮上，越比尼罪。若坐皮兜羅褥上者，二越比尼罪。若坐革屣上，越比尼罪。若臥革屣上齊膝以上，越比尼罪；膝已下無罪。若皮織床，坐上無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮者，牛皮、水牛皮、虎皮、豹皮、羆皮、鹿皮，如是一切皮不聽坐，唯聽恕奴邊地羊皮。羊皮有二種：一者羖羊，二者羺羊。羖羊、羺羊各有十種，如上說。若坐皮上，越比尼罪。若坐皮兜羅褥上者，二越比尼罪。若坐革屣上，越比尼罪。若臥革屣上齊膝以上，越比尼罪；膝已下無罪。若皮織床，坐上無罪。

揩脚物者，佛住舍衛城，時難陀、優波難陀，作種種揩脚物洗足，外道弟子見已便作是念：「我等當共試擾亂優婆塞去。」如上屑末中廣說，乃至佛言：「從今日後不聽用種種物揩洗脚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揩脚物者，佛住舍衛城，時難陀、優波難陀，作種種揩脚物洗足，外道弟子見已便作是念：「我等當共試擾亂優婆塞去。」如上屑末中廣說，乃至佛言：「從今日後不聽用種種物揩洗脚。」

揩物者，若方、若圓刻上如摩沙豆、蒙具豆形，一切不聽用。脚底有垢破，得圓草、若塼瓦聽用。是名揩脚物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揩物者，若方、若圓刻上如摩沙豆、蒙具豆形，一切不聽用。脚底有垢破，得圓草、若塼瓦聽用。是名揩脚物。

眼藥者，佛住王舍城，時世人節日男女出城遊觀，時六群比丘以空青黑物莊眼，為世人所嫌：「云何沙門釋子如貴勝童子以空青莊眼？」有見黑物莊者，復言：「沙門釋子如下賤使人，黑物莊眼而行。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽莊眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼藥者，佛住王舍城，時世人節日男女出城遊觀，時六群比丘以空青黑物莊眼，為世人所嫌：「云何沙門釋子如貴勝童子以空青莊眼？」有見黑物莊者，復言：「沙門釋子如下賤使人，黑物莊眼而行。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後不聽莊眼。」

復次佛住舍衛城耆舊童子菴婆羅園，時諸比丘眼痛，耆舊童子言：「尊者！可以此藥塗眼。」諸比丘言：「世尊制戒不聽塗眼。」童子言：「我當往從世尊乞此願。」即往佛所頭面禮足，却住一面白佛言：「世尊！諸比丘是一食人，眼是人之所重，唯願世尊聽諸比丘著眼藥。」佛言：「從今已後聽用眼藥，除空青。若醫言：『尊者！此眼痛，得空青屑塗便差，更無餘方。』若爾者得塗。塗已不得眾中住，應在邊小房中，差已當淨洗得還入眾。」是名眼藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城耆舊童子菴婆羅園，時諸比丘眼痛，耆舊童子言：「尊者！可以此藥塗眼。」諸比丘言：「世尊制戒不聽塗眼。」童子言：「我當往從世尊乞此願。」即往佛所頭面禮足，却住一面白佛言：「世尊！諸比丘是一食人，眼是人之所重，唯願世尊聽諸比丘著眼藥。」佛言：「從今已後聽用眼藥，除空青。若醫言：『尊者！此眼痛，得空青屑塗便差，更無餘方。』若爾者得塗。塗已不得眾中住，應在邊小房中，差已當淨洗得還入眾。」是名眼藥。

眼藥筒者，佛住舍衛城，時諸比丘持樹葉盛眼藥。佛知而故問：「比丘此是何等？」答言：「是眼藥。」佛言：「眼藥是貴物，應用筒盛。」時諸比丘作金銀筒盛，佛言：「金銀及一切寶不聽用。應用銅、鐵、白鑞、竹葦筐、鳥翮，下至皮裹。」是名藥筒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼藥筒者，佛住舍衛城，時諸比丘持樹葉盛眼藥。佛知而故問：「比丘此是何等？」答言：「是眼藥。」佛言：「眼藥是貴物，應用筒盛。」時諸比丘作金銀筒盛，佛言：「金銀及一切寶不聽用。應用銅、鐵、白鑞、竹葦筐、鳥翮，下至皮裹。」是名藥筒。

眼藥籌者，佛住舍衛城，時有比丘持竹作眼藥籌，佛知而故問：「比丘此是何等？」答言：「世尊！是眼藥籌。」佛言：「眼是軟物，應用滑物作籌。」時有比丘便以金銀作，佛言：「不聽金銀及一切寶物作，應用銅鐵、牙骨、栴檀堅木作，揩摩令滑澤，下至用指頭。」是名眼藥籌法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼藥籌者，佛住舍衛城，時有比丘持竹作眼藥籌，佛知而故問：「比丘此是何等？」答言：「世尊！是眼藥籌。」佛言：「眼是軟物，應用滑物作籌。」時有比丘便以金銀作，佛言：「不聽金銀及一切寶物作，應用銅鐵、牙骨、栴檀堅木作，揩摩令滑澤，下至用指頭。」是名眼藥籌法。

蓋法者，佛住王舍城，時世人節會日男女遊觀，時六群比丘持種種雜色傘蓋、有持樹皮傘蓋者，為世人所嫌：「云何沙門釋子如王子大臣，持種種雜色傘蓋？」見持樹葉者，復作是言：「云何沙門釋子如下賤使人，持樹葉傘蓋行。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽持傘蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋法者，佛住王舍城，時世人節會日男女遊觀，時六群比丘持種種雜色傘蓋、有持樹皮傘蓋者，為世人所嫌：「云何沙門釋子如王子大臣，持種種雜色傘蓋？」見持樹葉者，復作是言：「云何沙門釋子如下賤使人，持樹葉傘蓋行。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽持傘蓋。」

復次佛住舍衛城，時長老阿那律金毘羅，在塔山安居竟，還舍衛城禮拜世尊。佛知而故問：「比丘！衣何故醎污乃爾？」比丘答言：「世尊制戒不聽持傘蓋，我乞食被雨，是故如是。」佛言：「從今日後聽持傘蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，時長老阿那律金毘羅，在塔山安居竟，還舍衛城禮拜世尊。佛知而故問：「比丘！衣何故醎污乃爾？」比丘答言：「世尊制戒不聽持傘蓋，我乞食被雨，是故如是。」佛言：「從今日後聽持傘蓋。」

傘蓋者，樹皮蓋、樹葉蓋、竹蓋，如是等蓋聽用，不聽種種雜色傘蓋。是名傘蓋法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傘蓋者，樹皮蓋、樹葉蓋、竹蓋，如是等蓋聽用，不聽種種雜色傘蓋。是名傘蓋法也。

扇法者，世人節會日男女遊觀，六群比丘持雲母莊挍扇、有持草扇者，為世人所嫌：「云何沙門釋子如王子大臣，持雲母莊挍扇？」見有持草扇者，復言：「云何沙門釋子如下賤人持草扇行？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽持扇。」復次佛住毘舍離，諸比丘在禪坊中患蚊子，以衣扇作聲。佛知而故問：「比丘作何等，如象振耳作聲？」比丘答言：「世尊制戒不得捉扇，諸比丘患蚊，以衣拂故作聲。」佛言：「從今已後聽捉竹扇、葦扇、樹葉扇，除雲母扇及種種畫色扇。」若僧扇作種種色無罪，若私扇壞色，若有持種種香塗扇來施者，聽洗已受用。是名扇法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇法者，世人節會日男女遊觀，六群比丘持雲母莊挍扇、有持草扇者，為世人所嫌：「云何沙門釋子如王子大臣，持雲母莊挍扇？」見有持草扇者，復言：「云何沙門釋子如下賤人持草扇行？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今已後不聽持扇。」復次佛住毘舍離，諸比丘在禪坊中患蚊子，以衣扇作聲。佛知而故問：「比丘作何等，如象振耳作聲？」比丘答言：「世尊制戒不得捉扇，諸比丘患蚊，以衣拂故作聲。」佛言：「從今已後聽捉竹扇、葦扇、樹葉扇，除雲母扇及種種畫色扇。」若僧扇作種種色無罪，若私扇壞色，若有持種種香塗扇來施者，聽洗已受用。是名扇法。

拂法者，佛住王舍城，世人節會日男女遊觀，時六群比丘持白𤛆牛尾拂，以金銀作柄、有持馬尾拂者，為世人所嫌，乃至佛言：「從今已後不聽捉拂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拂法者，佛住王舍城，世人節會日男女遊觀，時六群比丘持白𤛆牛尾拂，以金銀作柄、有持馬尾拂者，為世人所嫌，乃至佛言：「從今已後不聽捉拂。」

復次佛住毘舍離，諸比丘禪坊中患蚊故，以樹葉拂蚊作聲。佛知而故問：「比丘此何等聲？」答言：「世尊制戒不聽捉拂，是故諸比丘以樹葉拂蚊作聲。」佛言：「從今已後聽捉拂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住毘舍離，諸比丘禪坊中患蚊故，以樹葉拂蚊作聲。佛知而故問：「比丘此何等聲？」答言：「世尊制戒不聽捉拂，是故諸比丘以樹葉拂蚊作聲。」佛言：「從今已後聽捉拂。」

拂者，線拂、裂㲲拂、芒草拂、樹皮拂，是中除白𤛆牛尾、白馬尾、金銀柄，餘一切聽捉。若有白者當染壞色已聽用。捉拂時不得如婬女捉拂作姿作相，是名拂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拂者，線拂、裂㲲拂、芒草拂、樹皮拂，是中除白𤛆牛尾、白馬尾、金銀柄，餘一切聽捉。若有白者當染壞色已聽用。捉拂時不得如婬女捉拂作姿作相，是名拂法。

為殺食人肉、 眼藥并筒籌、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為殺食人肉、 眼藥并筒籌、

牛皮揩脚物、 傘蓋及扇拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛皮揩脚物、 傘蓋及扇拂。

第九跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九跋渠竟。

刀治者，佛住舍衛城，時有比丘痔病語醫言：「長壽！能為我刀治不？」答言：「爾。」醫便作是念：「是諸沙門聰明智慧，見我治者便當學得，不復求我。」即遣諸比丘去已，欲作非法。時此比丘即生疑，喚諸比丘言：「長老來此，醫欲作非法。」諸比丘聞即便來入，醫怖畏棄刀而走。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！汝云何用刀治愛處。從今已後不聽用刀治愛處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀治者，佛住舍衛城，時有比丘痔病語醫言：「長壽！能為我刀治不？」答言：「爾。」醫便作是念：「是諸沙門聰明智慧，見我治者便當學得，不復求我。」即遣諸比丘去已，欲作非法。時此比丘即生疑，喚諸比丘言：「長老來此，醫欲作非法。」諸比丘聞即便來入，醫怖畏棄刀而走。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛言：「比丘！汝云何用刀治愛處。從今已後不聽用刀治愛處。」

愛處者，離穀道邊各四指。若有癰痤癤，聽嚼小麥、雞屎塗上使熟，當令同和上、阿闍梨擿破。若餘處有癰痤癤等諸病，須刀治者聽用。用刀治愛處者，偷蘭罪。是名刀治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛處者，離穀道邊各四指。若有癰痤癤，聽嚼小麥、雞屎塗上使熟，當令同和上、阿闍梨擿破。若餘處有癰痤癤等諸病，須刀治者聽用。用刀治愛處者，偷蘭罪。是名刀治。

灌筒者，佛住舍衛城，有比丘𤴲痟病，語醫言：「長壽！能為我灌病不？」答言：「可爾。」即作是念：「此諸沙門聰明智慧，見我灌者更不喚我。」乃至棄筒而走。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「汝云何用筒灌病？從今已後不聽用筒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌筒者，佛住舍衛城，有比丘𤴲痟病，語醫言：「長壽！能為我灌病不？」答言：「可爾。」即作是念：「此諸沙門聰明智慧，見我灌者更不喚我。」乃至棄筒而走。諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「汝云何用筒灌病？從今已後不聽用筒。」

筒者，牛皮筒、水牛皮筒、羊皮筒，如是一切不聽用灌。若醫言：「此病須油灌。」者，應在浴室中穿板盛油，褰衣坐上、口含甘蔗。若復以㲲衣絮等內著油中，臨孔上按之，令油流入者無罪。若筒灌者，偷蘭罪。是名筒灌法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筒者，牛皮筒、水牛皮筒、羊皮筒，如是一切不聽用灌。若醫言：「此病須油灌。」者，應在浴室中穿板盛油，褰衣坐上、口含甘蔗。若復以㲲衣絮等內著油中，臨孔上按之，令油流入者無罪。若筒灌者，偷蘭罪。是名筒灌法。

剃髮法者，佛住舍衛城，南方國土有邑名大林，時有商人驅八牛到北方俱哆國。復有一商人，共在澤中放牛。時離車捕龍食之。捕得一龍女，龍女受布薩法無害心，能使人穿鼻牽行。商人見之形相端正，即起慈心，問離車言：「汝牽此欲作何等？」答言：「我欲殺噉。」商人言：「勿殺！我與汝一牛貿取，放之令去。」捕者不肯，乃至八牛方言：「此肉多美，今為汝故我當放之。」即取八牛，放龍女去。時商人尋復念言：「此是惡人，恐復追逐更還捕取。」即自隨逐看其向到池邊，龍變為人語商人言：「天施我命，我欲報恩，可共入宮，當報天恩。」商人答言：「不能，汝等龍性卒暴瞋恚無常，或能殺我。」答言：「不爾。前人繫我，我力能殺彼，但以受布薩法故都無殺心。何況天今施我壽命，而當加害？若不去者小住此中，我今先入拼擋宮中。」即便入去。是龍門邊見二龍繫在一處，見已商人問言：「汝為何事被繫？」答言：「此龍女半月中三日受齋法，我弟兄守護此龍女不堅固，為離車所捕得，以是故被繫，唯願天慈語令放我。此龍女若問：『欲食何等食？』者，龍宮中有食，盡壽乃能消者，有二十年消者、有七年消者、有閻浮提食，若索者當索閻浮提人間食。」龍女拼擋已，即便呼入坐寶床褥上，龍女白言：「天今欲食何等食？為欲食一食盡壽？」乃至答言：「欲食閻浮提人間食。」即持種種飲食與。問龍女言：「此何故被繫？」龍女言：「天但食，用問為？」「不爾！我要欲知之。」為問不已，即語言：「此人有過，我欲殺之。」商人言：「汝莫殺。」「不爾！要當殺之。」商人言：「汝放彼者，我當食耳。」白言：「不得直爾放之，當罰六月擯置人間。」即罰六月人間。商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿，商人問言：「汝有如是莊嚴，用受布薩為？」答言：「我龍法有五事苦。何等五？生時龍、眠時龍、婬時龍、瞋時龍、死時龍。一日之中三過皮肉落地熱沙爆身。」復問：「汝欲求何等？」答言：「我欲求人道中生。所以者何？畜生道中苦，不知法故。」「我已得人身，應求何等？」龍女言：「出家難得。」又問：「當就誰出家？」答言：「如來、應供、正遍知今在舍衛城，未度者度、未脫者脫，汝可就出家。」便言：「我欲還歸。」龍女即與八鉼金，語言：「此是龍金，足汝父母眷屬終身用不盡。」語言：「汝合眼。」即以神變持著本國。行伴先至語其家言：「入龍宮去。」父母謂兒已死，眷屬宗親聚在一處悲啼哭。時放牧者及取薪草人見已，先還語其家言：「某甲來歸。」家人聞已即大歡喜出迎入家，入家已為作生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮法者，佛住舍衛城，南方國土有邑名大林，時有商人驅八牛到北方俱哆國。復有一商人，共在澤中放牛。時離車捕龍食之。捕得一龍女，龍女受布薩法無害心，能使人穿鼻牽行。商人見之形相端正，即起慈心，問離車言：「汝牽此欲作何等？」答言：「我欲殺噉。」商人言：「勿殺！我與汝一牛貿取，放之令去。」捕者不肯，乃至八牛方言：「此肉多美，今為汝故我當放之。」即取八牛，放龍女去。時商人尋復念言：「此是惡人，恐復追逐更還捕取。」即自隨逐看其向到池邊，龍變為人語商人言：「天施我命，我欲報恩，可共入宮，當報天恩。」商人答言：「不能，汝等龍性卒暴瞋恚無常，或能殺我。」答言：「不爾。前人繫我，我力能殺彼，但以受布薩法故都無殺心。何況天今施我壽命，而當加害？若不去者小住此中，我今先入拼擋宮中。」即便入去。是龍門邊見二龍繫在一處，見已商人問言：「汝為何事被繫？」答言：「此龍女半月中三日受齋法，我弟兄守護此龍女不堅固，為離車所捕得，以是故被繫，唯願天慈語令放我。此龍女若問：『欲食何等食？』者，龍宮中有食，盡壽乃能消者，有二十年消者、有七年消者、有閻浮提食，若索者當索閻浮提人間食。」龍女拼擋已，即便呼入坐寶床褥上，龍女白言：「天今欲食何等食？為欲食一食盡壽？」乃至答言：「欲食閻浮提人間食。」即持種種飲食與。問龍女言：「此何故被繫？」龍女言：「天但食，用問為？」「不爾！我要欲知之。」為問不已，即語言：「此人有過，我欲殺之。」商人言：「汝莫殺。」「不爾！要當殺之。」商人言：「汝放彼者，我當食耳。」白言：「不得直爾放之，當罰六月擯置人間。」即罰六月人間。商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿，商人問言：「汝有如是莊嚴，用受布薩為？」答言：「我龍法有五事苦。何等五？生時龍、眠時龍、婬時龍、瞋時龍、死時龍。一日之中三過皮肉落地熱沙爆身。」復問：「汝欲求何等？」答言：「我欲求人道中生。所以者何？畜生道中苦，不知法故。」「我已得人身，應求何等？」龍女言：「出家難得。」又問：「當就誰出家？」答言：「如來、應供、正遍知今在舍衛城，未度者度、未脫者脫，汝可就出家。」便言：「我欲還歸。」龍女即與八鉼金，語言：「此是龍金，足汝父母眷屬終身用不盡。」語言：「汝合眼。」即以神變持著本國。行伴先至語其家言：「入龍宮去。」父母謂兒已死，眷屬宗親聚在一處悲啼哭。時放牧者及取薪草人見已，先還語其家言：「某甲來歸。」家人聞已即大歡喜出迎入家，入家已為作生

會。作會時以八鉼金持與父母：「此是龍金，截已更生，盡壽用之不可盡也。唯願父母聽我出家。」其父母不放，即便走詣祇洹精舍，比丘即度出家。父母尋後來至精舍門，問諸比丘：「汝識某甲不？」皆言：「不見不聞。」有比丘語言：「汝但此門間住，若有者須臾自當出入。」即如其言須臾待之，便見兒出，作是嫌言：「沙門釋子妄語，見言不見、聞言不聞。」兒語父母：「莫作不饒益事，我此間出家誰都得知。」即往至佛所頭面禮足却坐一面，佛為說法示教利喜，得法眼淨已，即語兒言：「我等便是更生，汝今出家大得善利。」諸比丘聞向嫌言，以是因緣往白世尊。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語比丘：「汝云何不白眾度人出家，從今日後不聽不白僧度人出家，應白剃髮出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會。作會時以八鉼金持與父母：「此是龍金，截已更生，盡壽用之不可盡也。唯願父母聽我出家。」其父母不放，即便走詣祇洹精舍，比丘即度出家。父母尋後來至精舍門，問諸比丘：「汝識某甲不？」皆言：「不見不聞。」有比丘語言：「汝但此門間住，若有者須臾自當出入。」即如其言須臾待之，便見兒出，作是嫌言：「沙門釋子妄語，見言不見、聞言不聞。」兒語父母：「莫作不饒益事，我此間出家誰都得知。」即往至佛所頭面禮足却坐一面，佛為說法示教利喜，得法眼淨已，即語兒言：「我等便是更生，汝今出家大得善利。」諸比丘聞向嫌言，以是因緣往白世尊。佛言：「呼彼比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語比丘：「汝云何不白眾度人出家，從今日後不聽不白僧度人出家，應白剃髮出家。」

白者，白一切眾僧，下至白上座八人，應語令使如法白剃髮，不白出家得越比尼罪；若俱白出家俱無罪。若都不白出家、不白剃髮，二越比尼罪；二俱白者無罪。若出界度者無罪。是名剃髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白者，白一切眾僧，下至白上座八人，應語令使如法白剃髮，不白出家得越比尼罪；若俱白出家俱無罪。若都不白出家、不白剃髮，二越比尼罪；二俱白者無罪。若出界度者無罪。是名剃髮。

復次佛住王舍城迦蘭陀竹園，如來處處度人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、長者、外道、沙門、婆羅門。佛告比丘：「汝等從今已後亦當度人出家受具足。」爾時諸比丘亦學如來善來，度人出家鬚髮故在。佛語諸比丘：「何處一切得如來無畏口鬚髮自落？從今已後應剃髮。」剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚，有比丘剃鬚不剃髮。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「應一切剃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住王舍城迦蘭陀竹園，如來處處度人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、長者、外道、沙門、婆羅門。佛告比丘：「汝等從今已後亦當度人出家受具足。」爾時諸比丘亦學如來善來，度人出家鬚髮故在。佛語諸比丘：「何處一切得如來無畏口鬚髮自落？從今已後應剃髮。」剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚，有比丘剃鬚不剃髮。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「應一切剃。」

剃者應先剃鬚後剃髮。若剃髮人難共語者，前剃髮無罪。若欲新出家者，不得便說出家樂，應說出家苦：「一食、一住、一眠、少食、少飲、多覺、少眠，長壽能不？」若言：「能。」應與剃。比丘先剃髮後剃鬚無罪。是名剃髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃者應先剃鬚後剃髮。若剃髮人難共語者，前剃髮無罪。若欲新出家者，不得便說出家樂，應說出家苦：「一食、一住、一眠、少食、少飲、多覺、少眠，長壽能不？」若言：「能。」應與剃。比丘先剃髮後剃鬚無罪。是名剃髮。

剃髮具者，佛住俱薩羅國遊行，故名婆羅門聚落。摩訶羅父子持剃髮具出家，乃至佛言：「汝等云何剃髮人持作具與出家？從今日後不聽合剃髮具與出家。」若剃髮人持剃髮具欲求出家者，應語：「捨剃髮具，然後與汝出家。」出家已後欲須時得從借用。如是鍛師、木師、金銀師、皮師、織師，如是工師比不聽持作具度出家。若合度者，越比尼罪。是名作具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮具者，佛住俱薩羅國遊行，故名婆羅門聚落。摩訶羅父子持剃髮具出家，乃至佛言：「汝等云何剃髮人持作具與出家？從今日後不聽合剃髮具與出家。」若剃髮人持剃髮具欲求出家者，應語：「捨剃髮具，然後與汝出家。」出家已後欲須時得從借用。如是鍛師、木師、金銀師、皮師、織師，如是工師比不聽持作具度出家。若合度者，越比尼罪。是名作具。

破僧者，佛住舍衛城，時尊者優波離往至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊說破僧，云何名破僧？」佛告優波離：「如大德比丘如法如律善解深理，是比丘應禮拜恭敬隨順法教。若比丘謂彼比丘所說非法、不隨順行，僧諍非破僧，乃至一界一住同說戒共作羯磨。我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨，是名破僧。」尊者優波離復白佛言：「破僧者得何等罪？」佛言：「一劫泥犁罪。」是名破僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破僧者，佛住舍衛城，時尊者優波離往至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊說破僧，云何名破僧？」佛告優波離：「如大德比丘如法如律善解深理，是比丘應禮拜恭敬隨順法教。若比丘謂彼比丘所說非法、不隨順行，僧諍非破僧，乃至一界一住同說戒共作羯磨。我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨，是名破僧。」尊者優波離復白佛言：「破僧者得何等罪？」佛言：「一劫泥犁罪。」是名破僧。

和合僧者，佛住舍衛城，爾時尊者優波離白佛言：「世尊說和合僧。云何名和合？」佛告優波離：「我已制如大德比丘如法如律善解深理，是比丘應禮拜恭敬。諸比丘隨順行法，共一界住共一布薩自恣、共作羯磨，是名僧和合。」尊者優波離往至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊！和合僧有何功德？」佛言：「一劫善報。」是名和合僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合僧者，佛住舍衛城，爾時尊者優波離白佛言：「世尊說和合僧。云何名和合？」佛告優波離：「我已制如大德比丘如法如律善解深理，是比丘應禮拜恭敬。諸比丘隨順行法，共一界住共一布薩自恣、共作羯磨，是名僧和合。」尊者優波離往至佛所，頭面禮足却住一面白佛言：「世尊！和合僧有何功德？」佛言：「一劫善報。」是名和合僧。

五百比丘集法藏者，佛住王舍城，爾時阿闍世王韋提希子與毘舍離有怨，如《大泥洹經》中廣說，乃至世尊在毘舍離於放弓杖塔邊捨壽，向拘尸那城熙連禪河側力士生地堅固林中雙樹間般泥洹，於天冠塔邊闍維，乃至諸天使火不然，待尊者大迦葉故。時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢羅山窟中坐禪。時尊者大迦葉作是念：「世尊已捨壽，欲何處般泥洹？今在何處？少病少惱安樂住不？」作是念已即入正受三昧，以天眼觀一切世界，見世尊在拘尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間，天冠塔邊闍維，乃至火不然。見已慘然不悅，復作是念：「及世尊舍利未散，當往禮敬。」尋復念言：「我今往見世尊最後身，不宜乘神足往，宜應步詣。」時尊者大迦葉語諸比丘言：「諸長老！世尊已般泥洹，各持衣鉢共詣拘尸那竭禮覲世尊。」諸比丘聞已皆言：「善哉！」時尊者摩訶迦葉，即與眾多比丘俱詣拘尸那竭，路經一聚落。聚落中有一摩訶羅比丘，先在中住。尊者摩訶迦葉告摩訶羅言：「持衣鉢來，共汝詣拘尸那竭城禮覲世尊。」摩訶羅言：「長老大迦葉！且待前食後食訖，然後當去。」迦葉答言：「不宜待食。」摩訶羅勤勤至三，迦葉故言：「不宜待。」時摩訶羅恚言：「沙門有何急事怱怱乃爾？如死烏不直一錢，且待須臾，食已當去。」尊者大迦葉復言：「宜且置食，世尊今已泥洹，及未闍維，宜應速往。」時摩訶羅聞佛已般泥洹，語尊者摩訶迦葉言：「我今永得解脫。所以者何？彼阿羅訶在時常言：『是應行、是不應行。』今已泥洹，應行、不應行自在隨意。」時大迦葉聞此語已慘然不悅，即彈右指火出，右足蹈地。摩訶羅見已大怖而走。乃至大迦葉往詣佛所，世尊即現兩足，從棺雙出。時尊者大迦葉見佛足已，偏袒右肩頭面作禮，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百比丘集法藏者，佛住王舍城，爾時阿闍世王韋提希子與毘舍離有怨，如《大泥洹經》中廣說，乃至世尊在毘舍離於放弓杖塔邊捨壽，向拘尸那城熙連禪河側力士生地堅固林中雙樹間般泥洹，於天冠塔邊闍維，乃至諸天使火不然，待尊者大迦葉故。時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢羅山窟中坐禪。時尊者大迦葉作是念：「世尊已捨壽，欲何處般泥洹？今在何處？少病少惱安樂住不？」作是念已即入正受三昧，以天眼觀一切世界，見世尊在拘尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間，天冠塔邊闍維，乃至火不然。見已慘然不悅，復作是念：「及世尊舍利未散，當往禮敬。」尋復念言：「我今往見世尊最後身，不宜乘神足往，宜應步詣。」時尊者大迦葉語諸比丘言：「諸長老！世尊已般泥洹，各持衣鉢共詣拘尸那竭禮覲世尊。」諸比丘聞已皆言：「善哉！」時尊者摩訶迦葉，即與眾多比丘俱詣拘尸那竭，路經一聚落。聚落中有一摩訶羅比丘，先在中住。尊者摩訶迦葉告摩訶羅言：「持衣鉢來，共汝詣拘尸那竭城禮覲世尊。」摩訶羅言：「長老大迦葉！且待前食後食訖，然後當去。」迦葉答言：「不宜待食。」摩訶羅勤勤至三，迦葉故言：「不宜待。」時摩訶羅恚言：「沙門有何急事怱怱乃爾？如死烏不直一錢，且待須臾，食已當去。」尊者大迦葉復言：「宜且置食，世尊今已泥洹，及未闍維，宜應速往。」時摩訶羅聞佛已般泥洹，語尊者摩訶迦葉言：「我今永得解脫。所以者何？彼阿羅訶在時常言：『是應行、是不應行。』今已泥洹，應行、不應行自在隨意。」時大迦葉聞此語已慘然不悅，即彈右指火出，右足蹈地。摩訶羅見已大怖而走。乃至大迦葉往詣佛所，世尊即現兩足，從棺雙出。時尊者大迦葉見佛足已，偏袒右肩頭面作禮，說此偈言：

「如來足踝滿， 千輻相輪現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來足踝滿， 千輻相輪現，

指纖長柔軟， 合縵網文成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指纖長柔軟， 合縵網文成；

是故我今日， 頂禮最勝足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今日， 頂禮最勝足。

最勝柔軟足， 曾遊行世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝柔軟足， 曾遊行世間，

大悲濟群生， 從今永不會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲濟群生， 從今永不會；

是故我今日， 稽首如來足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今日， 稽首如來足。

如來救濟我， 解脫得應真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來救濟我， 解脫得應真，

我今最後見， 永已不復覲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今最後見， 永已不復覲。

斷世眾疑惑， 離欲中最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷世眾疑惑， 離欲中最上，

利益一切眾， 無不得歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切眾， 無不得歡喜；

是故我今日， 頂禮最勝足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今日， 頂禮最勝足。

佛有如是德， 善答決眾疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有如是德， 善答決眾疑，

今日時已過， 慈慧光永滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日時已過， 慈慧光永滅；

是故我今日， 稽首最勝足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今日， 稽首最勝足。

我證四真諦， 說佛功德寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我證四真諦， 說佛功德寶。」

偈讚禮敬訖， 還攝雙足入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈讚禮敬訖， 還攝雙足入。

諸比丘各議言：「誰應闍維？」時尊者大迦葉言：「我是世尊長子，我應闍維。」是時大眾皆言：「善哉！」即便闍維。闍維已，迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語，乃至欲行便行、不行則止。即語諸比丘言：「長老！世尊舍利非我等事，國王、長者、婆羅門、居士眾求福之人自當供養。我等事者宜應先結集法藏，勿令佛法速滅。」尋復議言：「我等宜應何處結集法藏？」時有言：「向舍衛。」者，有言：「向沙祇。」有言：「向瞻婆。」有言：「向毘舍離。」有言：「向迦維羅衛。」時大迦葉作是言：「應向王舍城結集法藏。所以者何？世尊記王舍城韋提希子阿闍世王，聲聞優婆塞無根信中最為第一，又彼王有五百人床臥供具，應當詣彼。」皆言：「爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘各議言：「誰應闍維？」時尊者大迦葉言：「我是世尊長子，我應闍維。」是時大眾皆言：「善哉！」即便闍維。闍維已，迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語，乃至欲行便行、不行則止。即語諸比丘言：「長老！世尊舍利非我等事，國王、長者、婆羅門、居士眾求福之人自當供養。我等事者宜應先結集法藏，勿令佛法速滅。」尋復議言：「我等宜應何處結集法藏？」時有言：「向舍衛。」者，有言：「向沙祇。」有言：「向瞻婆。」有言：「向毘舍離。」有言：「向迦維羅衛。」時大迦葉作是言：「應向王舍城結集法藏。所以者何？世尊記王舍城韋提希子阿闍世王，聲聞優婆塞無根信中最為第一，又彼王有五百人床臥供具，應當詣彼。」皆言：「爾。」

世尊先語尊者阿那律言：「如來般泥洹，汝應守舍利，勿使諸天持去。所以然者，過去世時如來般泥洹，諸天持舍利去，世人不能得往，失諸功德。諸天能來人間供養，世人不能往彼，除其神足，是故應好守護。」侍者阿難復以供養故不去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊先語尊者阿那律言：「如來般泥洹，汝應守舍利，勿使諸天持去。所以然者，過去世時如來般泥洹，諸天持舍利去，世人不能得往，失諸功德。諸天能來人間供養，世人不能往彼，除其神足，是故應好守護。」侍者阿難復以供養故不去。

時大迦葉即與千比丘俱，詣王舍城至剎帝山窟，敷置床褥莊嚴世尊座。世尊座左面敷尊者舍利弗座，右面敷尊者大目連座，次敷大迦葉座，如是次第安置床褥已辦四月供具，結集法藏故悉斷外緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉即與千比丘俱，詣王舍城至剎帝山窟，敷置床褥莊嚴世尊座。世尊座左面敷尊者舍利弗座，右面敷尊者大目連座，次敷大迦葉座，如是次第安置床褥已辦四月供具，結集法藏故悉斷外緣。

大眾集已，中有三明六通德力自在者、於中有從世尊面受誦一部比尼者、有從聲聞受誦一部比尼者、有從世尊面受誦二部比尼者、有從聲聞受誦二部比尼者，眾共論言：「此中應集三明六通德力自在，從世尊面受誦二部比尼者、從聲聞受二部比尼者。」集已數少二人，不滿五百。復議言：「應滿五百。」長老阿那律後到，猶少一人。時尊者大迦葉為第一上座，第二上座名那頭盧，第三上座名優波那頭盧。時尊者大迦葉自昇己座，唯留尊者舍利弗、目連阿難座已，諸比丘各隨次而坐。時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆提長老：「汝至三十三天呼𠲿提那比丘來，世尊已般涅槃，比丘僧集欲結集法藏。」即受命往三十三天白：「長老！世尊已般泥洹，比丘僧集欲結集法藏故來相呼。」比丘聞已慘然不悅：「世尊已般泥洹耶？」答言：「爾。」便言：「世尊在閻浮提者當往，世尊已般泥洹，世間眼滅。」即以神足上昇虛空，入火光三昧以自闍維。見已即還，來入僧中具說上事，乃至言入火光三昧。復遣至三十三天尸利沙翅宮，呼憍梵波提，次長老善見在香山、長老頗頭洗那在遊戲山、長老拔佉梨在瞻婆山、復有長老欝多羅在淨山、尊者目連弟子名大光在光山、尊者舍利弗弟子摩藪盧在慢陀山、尊者羅杜在摩羅山，如是等乃至聞喚，皆般泥洹。復遣使往毘沙門天宮，喚修蜜哆，使至已作是言：「長老！世尊已般泥洹，比丘僧集欲結集法藏，故來相喚。」比丘聞已慘然不悅言：「世尊已般泥洹耶？」答言：「爾。」便言：「世尊在閻浮提者我當詣彼，世尊般泥洹後世間眼滅。」即以神足上昇虛空，入火光三昧以自闍維，入於般泥洹。使還僧中具白僧如上，大迦葉言：「諸長老且止！勿復喚餘，諸聞喚者便自泥洹，若更喚者復當般泥洹，如是世間便空無有福田。」有比丘言：「諸長老！尊者阿難是佛侍者，親受法教，又復世尊記阿難有三事第一，宜應喚來。」大迦葉言：「不爾！如此學人入無學德力自在眾中，猶如疥𭼦野干入師子群中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾集已，中有三明六通德力自在者、於中有從世尊面受誦一部比尼者、有從聲聞受誦一部比尼者、有從世尊面受誦二部比尼者、有從聲聞受誦二部比尼者，眾共論言：「此中應集三明六通德力自在，從世尊面受誦二部比尼者、從聲聞受二部比尼者。」集已數少二人，不滿五百。復議言：「應滿五百。」長老阿那律後到，猶少一人。時尊者大迦葉為第一上座，第二上座名那頭盧，第三上座名優波那頭盧。時尊者大迦葉自昇己座，唯留尊者舍利弗、目連阿難座已，諸比丘各隨次而坐。時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆提長老：「汝至三十三天呼𠲿提那比丘來，世尊已般涅槃，比丘僧集欲結集法藏。」即受命往三十三天白：「長老！世尊已般泥洹，比丘僧集欲結集法藏故來相呼。」比丘聞已慘然不悅：「世尊已般泥洹耶？」答言：「爾。」便言：「世尊在閻浮提者當往，世尊已般泥洹，世間眼滅。」即以神足上昇虛空，入火光三昧以自闍維。見已即還，來入僧中具說上事，乃至言入火光三昧。復遣至三十三天尸利沙翅宮，呼憍梵波提，次長老善見在香山、長老頗頭洗那在遊戲山、長老拔佉梨在瞻婆山、復有長老欝多羅在淨山、尊者目連弟子名大光在光山、尊者舍利弗弟子摩藪盧在慢陀山、尊者羅杜在摩羅山，如是等乃至聞喚，皆般泥洹。復遣使往毘沙門天宮，喚修蜜哆，使至已作是言：「長老！世尊已般泥洹，比丘僧集欲結集法藏，故來相喚。」比丘聞已慘然不悅言：「世尊已般泥洹耶？」答言：「爾。」便言：「世尊在閻浮提者我當詣彼，世尊般泥洹後世間眼滅。」即以神足上昇虛空，入火光三昧以自闍維，入於般泥洹。使還僧中具白僧如上，大迦葉言：「諸長老且止！勿復喚餘，諸聞喚者便自泥洹，若更喚者復當般泥洹，如是世間便空無有福田。」有比丘言：「諸長老！尊者阿難是佛侍者，親受法教，又復世尊記阿難有三事第一，宜應喚來。」大迦葉言：「不爾！如此學人入無學德力自在眾中，猶如疥𭼦野干入師子群中。」

時尊者阿難料理供養訖，來到一聚落中作是言：「我今此中宿，明日當往王舍城。」時有天來語阿難言：「大迦葉言：『尊者是疥𭼦野干。』」阿難作是念：「世尊已泥洹，我今正欲依附。云何持我作疥𭼦野干？」心生不悅，復作是念：「是大迦葉，足知我眷屬姓字，正當以我結使未盡故作是言耳。」時尊者阿難勤加精進，經行不懈欲盡有漏。時尊者阿難以行道疲苦，又復世尊泥洹憂惱纏心，先所聞持不復通徹，尋作是念：「世尊記我，於現法中心不放逸，得盡有漏用太苦為？」心不捨定傾身欲臥，頭未至枕得盡有漏，三明六通德力自在，即以神足乘空而去。到剎帝窟戶外，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難料理供養訖，來到一聚落中作是言：「我今此中宿，明日當往王舍城。」時有天來語阿難言：「大迦葉言：『尊者是疥𭼦野干。』」阿難作是念：「世尊已泥洹，我今正欲依附。云何持我作疥𭼦野干？」心生不悅，復作是念：「是大迦葉，足知我眷屬姓字，正當以我結使未盡故作是言耳。」時尊者阿難勤加精進，經行不懈欲盡有漏。時尊者阿難以行道疲苦，又復世尊泥洹憂惱纏心，先所聞持不復通徹，尋作是念：「世尊記我，於現法中心不放逸，得盡有漏用太苦為？」心不捨定傾身欲臥，頭未至枕得盡有漏，三明六通德力自在，即以神足乘空而去。到剎帝窟戶外，而說偈言：

「多聞有辯才， 給侍世尊者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞有辯才， 給侍世尊者；

瞿曇子阿難， 今在門外立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇子阿難， 今在門外立。」

由不與開門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不與開門。

又復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復說偈言：

「多聞利辯才， 給侍世尊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞利辯才， 給侍世尊者，

已捨結使擔， 瞿曇子在外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨結使擔， 瞿曇子在外。」

爾時大迦葉而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦葉而說偈言：

「汝捨煩惱擔， 自說言得證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝捨煩惱擔， 自說言得證，

未入瞿曇子， 來入瞿曇子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未入瞿曇子， 來入瞿曇子。」

阿難入已，禮世尊座訖次禮上座，到己座處便坐。時大迦葉語阿難言：「我不自高，亦不輕慢於汝，故作是言；但汝求道不進，欲使精勤盡諸有漏故，說此言耳。」阿難言：「我亦知，但以我結使未盡，欲使勤進斷諸有漏。」時尊者大迦葉問眾坐言：「今欲先集何藏？」眾人咸言：「先集法藏。」復問言：「誰應集者？」比丘言：「長老阿難。」阿難言：「不爾，更有餘長老比丘。」又言：「雖有餘長老比丘，但世尊記汝多聞第一，汝應結集。」阿難言：「諸長老！若使我集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應應遮，勿見尊重而不遮，是義非義願見告語。」眾皆言：「長老阿難！汝但集法藏，如法者隨喜，非法者臨時當知。」時尊者阿難即作是念：「我今云何結集法藏？」作是思惟已便說經言：「如是我聞，一時佛住欝毘羅尼連河側菩提曼陀羅。」尊者阿難適說是語，五百阿羅漢德力自在者，上昇虛空咸皆喟歎：「我等目見世尊！今已言聞。」悉稱南無佛已，還復本座。爾時阿難說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難入已，禮世尊座訖次禮上座，到己座處便坐。時大迦葉語阿難言：「我不自高，亦不輕慢於汝，故作是言；但汝求道不進，欲使精勤盡諸有漏故，說此言耳。」阿難言：「我亦知，但以我結使未盡，欲使勤進斷諸有漏。」時尊者大迦葉問眾坐言：「今欲先集何藏？」眾人咸言：「先集法藏。」復問言：「誰應集者？」比丘言：「長老阿難。」阿難言：「不爾，更有餘長老比丘。」又言：「雖有餘長老比丘，但世尊記汝多聞第一，汝應結集。」阿難言：「諸長老！若使我集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應應遮，勿見尊重而不遮，是義非義願見告語。」眾皆言：「長老阿難！汝但集法藏，如法者隨喜，非法者臨時當知。」時尊者阿難即作是念：「我今云何結集法藏？」作是思惟已便說經言：「如是我聞，一時佛住欝毘羅尼連河側菩提曼陀羅。」尊者阿難適說是語，五百阿羅漢德力自在者，上昇虛空咸皆喟歎：「我等目見世尊！今已言聞。」悉稱南無佛已，還復本座。爾時阿難說此偈言：

「勤修習正受， 見諸法生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤修習正受， 見諸法生滅，

知法從緣起， 離癡滅煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法從緣起， 離癡滅煩惱。

勤修習正受， 見諸法生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修習正受， 見諸法生滅，

知法從緣起， 證諸法滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法從緣起， 證諸法滅盡。

勤修習正受， 見諸法生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修習正受， 見諸法生滅，

知法從緣起， 摧伏諸魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法從緣起， 摧伏諸魔軍。

勤修習正受， 見諸法生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修習正受， 見諸法生滅，

知法從緣起， 如日除眾冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法從緣起， 如日除眾冥。」

尊者阿難誦如是等一切法藏，文句長者集為《長阿含》；文句中者集為《中阿含》；文句雜者集為《雜阿含》，所謂根雜、力雜、覺雜、道雜，如是比等名為雜；一增、二增、三增乃至百增，隨其數類相從，集為《增一阿含》；《雜藏》者，所謂辟支佛、阿羅漢自說本行因緣，如是等比諸偈誦，是名《雜藏》。爾時長老阿難說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難誦如是等一切法藏，文句長者集為《長阿含》；文句中者集為《中阿含》；文句雜者集為《雜阿含》，所謂根雜、力雜、覺雜、道雜，如是比等名為雜；一增、二增、三增乃至百增，隨其數類相從，集為《增一阿含》；《雜藏》者，所謂辟支佛、阿羅漢自說本行因緣，如是等比諸偈誦，是名《雜藏》。爾時長老阿難說此偈言：

「所有八萬諸法藏， 如是等法從佛聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有八萬諸法藏， 如是等法從佛聞，

所有八萬諸法藏， 如是等法從他聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有八萬諸法藏， 如是等法從他聞；

如是等法我盡持， 是佛所說趣泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等法我盡持， 是佛所說趣泥洹。」

是名撰集諸法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名撰集諸法藏。

次問：「誰復應集比尼藏者？」有言：「長老優波離。」優波離言：「不爾，更有餘長老比丘。」有言：「雖有長老比丘，但世尊記長老成就十四法，除如來、應供、正遍知，持律第一。」優波離言：「諸長老！若使我集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應應遮，勿見尊重，是義非義願見告示。」皆言：「長老優波離但集，如法者隨喜，非法者臨時當知。」尊者優波離即作是念：「我今云何結集律藏？五淨法，如法如律隨喜，不如法律者應遮。何等五？一、制限淨。二、方法淨。三、戒行淨。四、長老淨。五、風俗淨。制限淨者，諸比丘住處作制限，與四大教相應者用，不相應者捨，是名制限淨。方法淨者，國土法爾，與四大教相應者用，不相應者捨，是名方法淨。戒行淨者，我見某持戒比丘行是法，若與四大教相應者用，若不相應者捨，是名戒行淨。長老淨者，我見長老比丘尊者舍利弗、目連行此法，與四大教相應者用，不相應者捨，是名長老淨。風俗淨者，不得如本俗法非時食、飲酒、行婬，如是一切本是俗淨，非出家淨，是名風俗淨。如是諸長老！若如法者隨喜，若不如法應遮。」諸比丘答言：「相應者用，若不相應者臨時應當遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次問：「誰復應集比尼藏者？」有言：「長老優波離。」優波離言：「不爾，更有餘長老比丘。」有言：「雖有長老比丘，但世尊記長老成就十四法，除如來、應供、正遍知，持律第一。」優波離言：「諸長老！若使我集者，如法者隨喜，不如法者應遮。若不相應應遮，勿見尊重，是義非義願見告示。」皆言：「長老優波離但集，如法者隨喜，非法者臨時當知。」尊者優波離即作是念：「我今云何結集律藏？五淨法，如法如律隨喜，不如法律者應遮。何等五？一、制限淨。二、方法淨。三、戒行淨。四、長老淨。五、風俗淨。制限淨者，諸比丘住處作制限，與四大教相應者用，不相應者捨，是名制限淨。方法淨者，國土法爾，與四大教相應者用，不相應者捨，是名方法淨。戒行淨者，我見某持戒比丘行是法，若與四大教相應者用，若不相應者捨，是名戒行淨。長老淨者，我見長老比丘尊者舍利弗、目連行此法，與四大教相應者用，不相應者捨，是名長老淨。風俗淨者，不得如本俗法非時食、飲酒、行婬，如是一切本是俗淨，非出家淨，是名風俗淨。如是諸長老！若如法者隨喜，若不如法應遮。」諸比丘答言：「相應者用，若不相應者臨時應當遮。」

時尊者優波離語阿難：「長老有罪，清淨眾中應當悔過。」阿難言：「有何等罪？」答言：「世尊乃至三制不聽度女人出家，而汝三請，是越比尼罪。」時尊者大迦葉擲籌置地言：「是第一籌。」即時震動三千大千世界。「復次佛在毘舍離，佛告阿難：『毘舍離般樂放弓杖塔可樂，若得四神足者可住壽一劫、一劫有餘。若佛在世，世人得見。』汝言：『如是世尊！如是修伽陀！』汝不請佛住世，越比尼罪。」次擲第二籌。「復次汝右脚指躡世尊僧伽梨衣縫，而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔應恭敬耶？是越比尼罪。」次下第三籌。「復次佛告阿難取水來，如是至三汝不與世尊取水，是越比尼罪。」下第四籌。「復次佛告阿難：『我臨般泥洹時當語我，我當為諸比丘捨細微戒。』而汝不白，越比尼罪。」下第五籌。「復次佛般泥洹，而汝以佛陰馬藏示比丘尼，是越比尼罪。」下第六籌。「復次佛般泥洹已，力士諸老母臨世尊足上啼，淚墮足上，汝為侍者不遮，是越比尼罪。」下第七籌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者優波離語阿難：「長老有罪，清淨眾中應當悔過。」阿難言：「有何等罪？」答言：「世尊乃至三制不聽度女人出家，而汝三請，是越比尼罪。」時尊者大迦葉擲籌置地言：「是第一籌。」即時震動三千大千世界。「復次佛在毘舍離，佛告阿難：『毘舍離般樂放弓杖塔可樂，若得四神足者可住壽一劫、一劫有餘。若佛在世，世人得見。』汝言：『如是世尊！如是修伽陀！』汝不請佛住世，越比尼罪。」次擲第二籌。「復次汝右脚指躡世尊僧伽梨衣縫，而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔應恭敬耶？是越比尼罪。」次下第三籌。「復次佛告阿難取水來，如是至三汝不與世尊取水，是越比尼罪。」下第四籌。「復次佛告阿難：『我臨般泥洹時當語我，我當為諸比丘捨細微戒。』而汝不白，越比尼罪。」下第五籌。「復次佛般泥洹，而汝以佛陰馬藏示比丘尼，是越比尼罪。」下第六籌。「復次佛般泥洹已，力士諸老母臨世尊足上啼，淚墮足上，汝為侍者不遮，是越比尼罪。」下第七籌。

爾時阿難不受二罪，作是言：「長老！過去諸佛皆有四眾，是故三請度比丘尼。佛在毘舍離，三告不請佛住世者，我爾時是學人，為魔所蔽，是故不請。是中犯五越比尼罪。長老！如法作已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難不受二罪，作是言：「長老！過去諸佛皆有四眾，是故三請度比丘尼。佛在毘舍離，三告不請佛住世者，我爾時是學人，為魔所蔽，是故不請。是中犯五越比尼罪。長老！如法作已。」

時尊者優波離作是言：「諸長老！是九法序。何等九？一、波羅夷；二、僧伽婆尸沙；三、二不定法；四、三十尼薩耆；五、九十二波夜提；六、四波羅提提舍尼；七、眾學法；八、七滅諍法；九、法隨順法。世尊在某處為某甲比丘制此戒不？」皆言：「如是優波離！如是優波離！」復言：「比尼有五事記。何等五？一者、修多羅；二、比尼；三、義；四、教；五、輕重。修多羅者，五修多羅。比尼者，二部比尼略廣。義者，句句有義。教者，如世尊為剎利婆羅門居士說四大教法。輕重者，盜滿五，重；減五，偷蘭遮。是名五事記比尼。長老！如是應學。復有五比尼。何等五？一者略比尼；二者廣比尼；三者方面比尼；四者堅固比尼；五者應法比尼。略比尼者，五篇戒。廣比尼者，二部比尼。方面比尼者，輸奴、邊地聽五事。堅固比尼者，受迦絺那衣捨五罪、別眾食乃至不白離同食。應法比尼者，是中法羯磨、和合羯磨，是名應法比尼，餘者非羯磨。」如是集比尼藏竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者優波離作是言：「諸長老！是九法序。何等九？一、波羅夷；二、僧伽婆尸沙；三、二不定法；四、三十尼薩耆；五、九十二波夜提；六、四波羅提提舍尼；七、眾學法；八、七滅諍法；九、法隨順法。世尊在某處為某甲比丘制此戒不？」皆言：「如是優波離！如是優波離！」復言：「比尼有五事記。何等五？一者、修多羅；二、比尼；三、義；四、教；五、輕重。修多羅者，五修多羅。比尼者，二部比尼略廣。義者，句句有義。教者，如世尊為剎利婆羅門居士說四大教法。輕重者，盜滿五，重；減五，偷蘭遮。是名五事記比尼。長老！如是應學。復有五比尼。何等五？一者略比尼；二者廣比尼；三者方面比尼；四者堅固比尼；五者應法比尼。略比尼者，五篇戒。廣比尼者，二部比尼。方面比尼者，輸奴、邊地聽五事。堅固比尼者，受迦絺那衣捨五罪、別眾食乃至不白離同食。應法比尼者，是中法羯磨、和合羯磨，是名應法比尼，餘者非羯磨。」如是集比尼藏竟。

喚外千比丘入，語言：「諸長老！如是集法藏、如是集比尼藏。」有比丘言：「諸長老！世尊先語阿難：『欲為諸比丘捨細微戒。』為捨何等？」有比丘言：「世尊若捨細微戒者，正當捨威儀。」有言：「不正捨威儀，亦當捨眾學。」有言：「亦捨四波羅提提舍尼。」有言：「亦應捨九十二波夜提。」有言：「亦應捨三十尼薩耆波夜提。」有言：「亦應捨二不定法。」時六群比丘言：「諸長老！若世尊在者一切盡捨。」大迦葉威德嚴峻猶如世尊，作是言：「咄！咄！莫作是聲。」即時一切咸皆默然。大迦葉言：「諸長老！若已制復開者，當致外人言：『瞿曇在世儀法熾盛，今日泥洹法用頹毀。』諸長老！未制者莫制，已制者我等當隨順學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喚外千比丘入，語言：「諸長老！如是集法藏、如是集比尼藏。」有比丘言：「諸長老！世尊先語阿難：『欲為諸比丘捨細微戒。』為捨何等？」有比丘言：「世尊若捨細微戒者，正當捨威儀。」有言：「不正捨威儀，亦當捨眾學。」有言：「亦捨四波羅提提舍尼。」有言：「亦應捨九十二波夜提。」有言：「亦應捨三十尼薩耆波夜提。」有言：「亦應捨二不定法。」時六群比丘言：「諸長老！若世尊在者一切盡捨。」大迦葉威德嚴峻猶如世尊，作是言：「咄！咄！莫作是聲。」即時一切咸皆默然。大迦葉言：「諸長老！若已制復開者，當致外人言：『瞿曇在世儀法熾盛，今日泥洹法用頹毀。』諸長老！未制者莫制，已制者我等當隨順學。」

此法從何處聞？從尊者道力聞，《比尼》、《阿毘曇》、《雜阿含》、《增一阿含》、《中阿含》、《長阿含》。道力復從誰聞？從尊者弗沙婆陀羅聞。尊者弗沙婆陀羅復從誰聞？從尊者法勝聞。法勝從誰聞？從尊者僧伽提婆聞。僧伽提婆從誰聞？從尊者龍覺聞。龍覺從誰聞？從尊者法錢聞。法錢從誰聞？從尊者提那伽聞。提那伽從誰聞？從尊者法護聞。法護從誰聞？從尊者耆婆伽聞。耆婆伽從誰聞？從尊者弗提羅聞。弗提羅從誰聞？從尊者耶舍聞。耶舍從誰聞？從尊者差陀聞。差陀從誰聞？從尊者護命聞。護命從誰聞？從尊者善護聞。善護從誰聞？從尊者牛護聞。牛護從誰聞？從尊者巨舍羅聞。巨舍羅從誰聞？從尊者摩求哆聞。摩求哆從誰聞？從尊者摩訶那聞。摩訶那從誰聞？從尊者能護聞。能護從誰聞？從尊者目哆聞。目哆從誰聞？從尊者巨醯聞。巨醯從誰聞？從尊者法高聞。法高從誰聞？從尊者根護聞。根護從誰聞？從尊者耆哆聞。耆哆從誰聞？從尊者樹提陀娑聞。樹提陀娑從誰聞？從尊者陀娑婆羅聞。陀娑婆羅從誰聞？從尊者優波離聞。優波離從誰聞？從佛聞。佛從誰聞？無師自悟更不從他聞。佛有無量智慧，為饒益諸眾生故授優波離。優波離授陀娑婆羅，陀娑婆羅授樹提陀娑，樹提陀娑如是乃至授尊者道力，道力授我及餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法從何處聞？從尊者道力聞，《比尼》、《阿毘曇》、《雜阿含》、《增一阿含》、《中阿含》、《長阿含》。道力復從誰聞？從尊者弗沙婆陀羅聞。尊者弗沙婆陀羅復從誰聞？從尊者法勝聞。法勝從誰聞？從尊者僧伽提婆聞。僧伽提婆從誰聞？從尊者龍覺聞。龍覺從誰聞？從尊者法錢聞。法錢從誰聞？從尊者提那伽聞。提那伽從誰聞？從尊者法護聞。法護從誰聞？從尊者耆婆伽聞。耆婆伽從誰聞？從尊者弗提羅聞。弗提羅從誰聞？從尊者耶舍聞。耶舍從誰聞？從尊者差陀聞。差陀從誰聞？從尊者護命聞。護命從誰聞？從尊者善護聞。善護從誰聞？從尊者牛護聞。牛護從誰聞？從尊者巨舍羅聞。巨舍羅從誰聞？從尊者摩求哆聞。摩求哆從誰聞？從尊者摩訶那聞。摩訶那從誰聞？從尊者能護聞。能護從誰聞？從尊者目哆聞。目哆從誰聞？從尊者巨醯聞。巨醯從誰聞？從尊者法高聞。法高從誰聞？從尊者根護聞。根護從誰聞？從尊者耆哆聞。耆哆從誰聞？從尊者樹提陀娑聞。樹提陀娑從誰聞？從尊者陀娑婆羅聞。陀娑婆羅從誰聞？從尊者優波離聞。優波離從誰聞？從佛聞。佛從誰聞？無師自悟更不從他聞。佛有無量智慧，為饒益諸眾生故授優波離。優波離授陀娑婆羅，陀娑婆羅授樹提陀娑，樹提陀娑如是乃至授尊者道力，道力授我及餘人。

我等因師教， 從無上尊聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等因師教， 從無上尊聞，

聞持誦比尼， 賢聖所行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持誦比尼， 賢聖所行法。

世尊內法藏， 紹繼釋迦後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊內法藏， 紹繼釋迦後，

各各共護持， 令法得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各共護持， 令法得久住。

是名五百結集法藏竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名五百結集法藏竟。