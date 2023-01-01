摩訶僧祇律卷第二十九東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第二十九東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雜誦跋渠法之七

復次佛遊俱薩羅國。爾時諸比丘持和上、阿闍梨衣鉢在前，去界內聚坐待師，畏失依止故不出界。佛知而故問：「此是何等比丘聚坐？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛告諸比丘：「此非是離依止，待如來俱薩羅國遊行還舍衛城時語我，當為諸弟子制捨依止法。」佛還舍衛城，諸比丘以上因緣具白世尊：「今正是時，唯願世尊為諸比丘制捨依止法。」佛告諸比丘：「若和上命終時離依止，若罷道、被舉、和上出界宿、若共住弟子出界宿，是名離依止。若依止阿闍梨、若命終、罷道、被舉、若出界宿、若依止弟子出界宿、若滿五歲善知法善知毘尼，得離依止，是名捨依止。若比丘不善知法、不善知毘尼、不能自立、不能立他，如是比丘盡壽應依止住。若比丘滿十歲善知法、善知比尼、能自立復能立他，如是比丘得受人依止。」是名和上、阿闍梨共住弟子依止弟子法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛遊俱薩羅國。爾時諸比丘持和上、阿闍梨衣鉢在前，去界內聚坐待師，畏失依止故不出界。佛知而故問：「此是何等比丘聚坐？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛告諸比丘：「此非是離依止，待如來俱薩羅國遊行還舍衛城時語我，當為諸弟子制捨依止法。」佛還舍衛城，諸比丘以上因緣具白世尊：「今正是時，唯願世尊為諸比丘制捨依止法。」佛告諸比丘：「若和上命終時離依止，若罷道、被舉、和上出界宿、若共住弟子出界宿，是名離依止。若依止阿闍梨、若命終、罷道、被舉、若出界宿、若依止弟子出界宿、若滿五歲善知法善知毘尼，得離依止，是名捨依止。若比丘不善知法、不善知毘尼、不能自立、不能立他，如是比丘盡壽應依止住。若比丘滿十歲善知法、善知比尼、能自立復能立他，如是比丘得受人依止。」是名和上、阿闍梨共住弟子依止弟子法。

沙彌法者，世尊不樂欲，父母愛重為之泣淚，臨得轉輪王捨家出家，乃至尊者羅睺羅出家因緣應廣說。佛告舍利弗：「汝去度羅睺羅出家。」舍利弗言：「我云何度羅睺羅出家？」佛言：「汝往教言：『我羅睺羅，歸依佛、歸依法、歸依僧。』如是三說。『我羅睺羅，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，盡壽不殺生、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。佛婆伽婆出家，我羅睺羅隨佛出家。』如是三說。『佛婆伽婆出家，我羅睺羅隨佛出家，捨俗服著袈裟，盡壽不殺生持沙彌戒；盡壽不盜持沙彌戒；盡壽不婬持沙彌戒；盡壽不妄語持沙彌戒；盡壽不飲酒持沙彌戒；盡壽不著華香持沙彌戒；盡壽不觀聽歌舞作樂持沙彌戒；盡壽不坐臥高廣床上持沙彌戒；盡壽不過時食持沙彌戒；盡壽不得捉金銀及錢持沙彌戒。如是憶念持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌法者，世尊不樂欲，父母愛重為之泣淚，臨得轉輪王捨家出家，乃至尊者羅睺羅出家因緣應廣說。佛告舍利弗：「汝去度羅睺羅出家。」舍利弗言：「我云何度羅睺羅出家？」佛言：「汝往教言：『我羅睺羅，歸依佛、歸依法、歸依僧。』如是三說。『我羅睺羅，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，盡壽不殺生、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。佛婆伽婆出家，我羅睺羅隨佛出家。』如是三說。『佛婆伽婆出家，我羅睺羅隨佛出家，捨俗服著袈裟，盡壽不殺生持沙彌戒；盡壽不盜持沙彌戒；盡壽不婬持沙彌戒；盡壽不妄語持沙彌戒；盡壽不飲酒持沙彌戒；盡壽不著華香持沙彌戒；盡壽不觀聽歌舞作樂持沙彌戒；盡壽不坐臥高廣床上持沙彌戒；盡壽不過時食持沙彌戒；盡壽不得捉金銀及錢持沙彌戒。如是憶念持。』」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者阿難，有一知識檀越家，合門疫病死盡，唯有一小兒在，恒在市肆前拾粒自活。時尊者阿難行過時，小兒見已隨後而喚翁翁，阿難不聞遂去，為世人譏嫌言：「云何沙門釋子他有父時，強親如父如子，今見衰喪而不顧錄。」小兒追喚不已，阿難顧視識之，呼言：「子來。」時小兒隨後入祇洹精舍。佛見已知而故問：「是誰小兒？」阿難以上因緣具白世尊：「此小兒得出家不？」佛告阿難：「汝作何心？」答言：「慈愍心。」佛言：「得出家。」「世尊當云何與出家？」如上羅睺羅出家中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者阿難，有一知識檀越家，合門疫病死盡，唯有一小兒在，恒在市肆前拾粒自活。時尊者阿難行過時，小兒見已隨後而喚翁翁，阿難不聞遂去，為世人譏嫌言：「云何沙門釋子他有父時，強親如父如子，今見衰喪而不顧錄。」小兒追喚不已，阿難顧視識之，呼言：「子來。」時小兒隨後入祇洹精舍。佛見已知而故問：「是誰小兒？」阿難以上因緣具白世尊：「此小兒得出家不？」佛告阿難：「汝作何心？」答言：「慈愍心。」佛言：「得出家。」「世尊當云何與出家？」如上羅睺羅出家中廣說。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時有摩訶羅出家，聚落中安居竟，欲詣世尊問訊，將十沙彌。爾時世尊在露處坐。摩訶羅遙見世尊！便指語諸沙彌言：「是汝祖翁。」時諸小沙彌競前趣佛，或捉床座、或牽捉衣、或摩足、或捉澡罐，佛知而故問：「是誰沙彌？」答言：「是我許。」佛言：「汝云何多度沙彌？從今日後不聽畜眾。」若畜一極至三聽畜，若大德比丘多人宗重，應語：「與餘人。」復白言：「我知有餘人，但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學，是故與阿闍梨。」如是應語：「與餘人，得自教詔。」若畜眾沙彌，得越毘尼罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時有摩訶羅出家，聚落中安居竟，欲詣世尊問訊，將十沙彌。爾時世尊在露處坐。摩訶羅遙見世尊！便指語諸沙彌言：「是汝祖翁。」時諸小沙彌競前趣佛，或捉床座、或牽捉衣、或摩足、或捉澡罐，佛知而故問：「是誰沙彌？」答言：「是我許。」佛言：「汝云何多度沙彌？從今日後不聽畜眾。」若畜一極至三聽畜，若大德比丘多人宗重，應語：「與餘人。」復白言：「我知有餘人，但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學，是故與阿闍梨。」如是應語：「與餘人，得自教詔。」若畜眾沙彌，得越毘尼罪。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘將一沙彌歸看親里，路經曠野，中道有非人化作龍右遶沙彌，以華散上，讚言：「善哉！大得善利，捨家出家不捉金銀及錢。」比丘到親里家，問訊已欲還時，親里婦言：「汝今還去道逈多乏，可持是錢去市易所須。」沙彌受取繫著衣頭而去，中道非人見沙彌持錢在比丘後行，復化作龍來左遶沙彌，以土坌上，說是言：「汝失善利，出家修道而捉錢行。」沙彌便啼。比丘顧視問沙彌：「汝何故啼？」沙彌言：「我不憶有過，無故得惱。」師言：「汝有所捉耶？」答言：「持是錢來。」師言：「捨棄。」棄已，非人復如前供養。比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後不聽沙彌持金銀錢。」若比丘使沙彌最初捉金銀錢者，得越毘尼罪。若見沙彌先已捉，後使捉者無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘將一沙彌歸看親里，路經曠野，中道有非人化作龍右遶沙彌，以華散上，讚言：「善哉！大得善利，捨家出家不捉金銀及錢。」比丘到親里家，問訊已欲還時，親里婦言：「汝今還去道逈多乏，可持是錢去市易所須。」沙彌受取繫著衣頭而去，中道非人見沙彌持錢在比丘後行，復化作龍來左遶沙彌，以土坌上，說是言：「汝失善利，出家修道而捉錢行。」沙彌便啼。比丘顧視問沙彌：「汝何故啼？」沙彌言：「我不憶有過，無故得惱。」師言：「汝有所捉耶？」答言：「持是錢來。」師言：「捨棄。」棄已，非人復如前供養。比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後不聽沙彌持金銀錢。」若比丘使沙彌最初捉金銀錢者，得越毘尼罪。若見沙彌先已捉，後使捉者無罪。

復次佛住舍衛城，為諸天世人之所供養，廣說如上。爾時尊者大目連，共專頭沙彌，食後到閻浮提阿耨大池上坐禪。時專頭沙彌見池邊金沙，便作是念：「我今當盛是沙，可著世尊澡罐下。」尊者目連從禪覺，即以神足乘虛而還。時專頭沙彌為非人所持，時目連迴見喚沙彌來，答言：「我不能得往。」問：「汝有所持耶？」答言：「持是金沙。」「汝應捨棄。」捨已即乘虛而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽沙彌捉金銀及錢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，為諸天世人之所供養，廣說如上。爾時尊者大目連，共專頭沙彌，食後到閻浮提阿耨大池上坐禪。時專頭沙彌見池邊金沙，便作是念：「我今當盛是沙，可著世尊澡罐下。」尊者目連從禪覺，即以神足乘虛而還。時專頭沙彌為非人所持，時目連迴見喚沙彌來，答言：「我不能得往。」問：「汝有所持耶？」答言：「持是金沙。」「汝應捨棄。」捨已即乘虛而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽沙彌捉金銀及錢。」

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍。諸檀越設供飯僧，時有沙彌在中逐鳥驅蠅，並拾遺飯骨菜菓蓏而噉。時有諸母人情多憐愍，見已作如是言：「沙門釋子無有慈心，食不平等，如畜犢子先乳後𤚲。而今比丘畜此小兒，獨食不與。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後出家人食應等與。」沙彌法者。沙彌有三品：一者從七歲至十三，名為驅烏沙彌。二者從十四至十九，是名應法沙彌。三者從二十上至七十，是名名字沙彌。是三品皆名沙彌。爾時尊者優波離，知時而問世尊：「沙彌云何與安居衣分？」佛言：「若得比丘意應與，若半、若三分之一。得比丘意者，持戒能作淨事。」優波離復白佛言：「云何與沙彌非時衣分？」佛言：「等與。」若沙彌得多衣，畏作非法去者，若與半、若與三分之一。若彼和上、阿闍梨言：「等與。」是沙彌無他，應隨師語與。亡人衣分亦如是。是名沙彌法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍。諸檀越設供飯僧，時有沙彌在中逐鳥驅蠅，並拾遺飯骨菜菓蓏而噉。時有諸母人情多憐愍，見已作如是言：「沙門釋子無有慈心，食不平等，如畜犢子先乳後𤚲。而今比丘畜此小兒，獨食不與。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後出家人食應等與。」沙彌法者。沙彌有三品：一者從七歲至十三，名為驅烏沙彌。二者從十四至十九，是名應法沙彌。三者從二十上至七十，是名名字沙彌。是三品皆名沙彌。爾時尊者優波離，知時而問世尊：「沙彌云何與安居衣分？」佛言：「若得比丘意應與，若半、若三分之一。得比丘意者，持戒能作淨事。」優波離復白佛言：「云何與沙彌非時衣分？」佛言：「等與。」若沙彌得多衣，畏作非法去者，若與半、若與三分之一。若彼和上、阿闍梨言：「等與。」是沙彌無他，應隨師語與。亡人衣分亦如是。是名沙彌法。

鉢法者，佛住尸利曼荼羅林中成佛不久，時有商人，一名帝隸浮裟，二名跋梨伽。應廣說乃至持麨蜜往詣世尊。世尊作是念：「過去諸如來、應供、正遍知，為手受食、為器受食耶？」作是念已，時四大天王各持金鉢來奉世尊。佛言：「不應受如是銀鉢，一切寶鉢皆不應受。」復各持石鉢來，佛復作是念：「若受一鉢，恐諸王意不悅。」即時受四鉢，累置左手中，右手按之合成一鉢，令四際現。佛受鉢已，受商人麨蜜，廣說呪願。爾時商人歡喜，前白佛言：「願賜爪髮還起支提。」佛即剪爪剃髮與之起塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢法者，佛住尸利曼荼羅林中成佛不久，時有商人，一名帝隸浮裟，二名跋梨伽。應廣說乃至持麨蜜往詣世尊。世尊作是念：「過去諸如來、應供、正遍知，為手受食、為器受食耶？」作是念已，時四大天王各持金鉢來奉世尊。佛言：「不應受如是銀鉢，一切寶鉢皆不應受。」復各持石鉢來，佛復作是念：「若受一鉢，恐諸王意不悅。」即時受四鉢，累置左手中，右手按之合成一鉢，令四際現。佛受鉢已，受商人麨蜜，廣說呪願。爾時商人歡喜，前白佛言：「願賜爪髮還起支提。」佛即剪爪剃髮與之起塔。

復次佛住孫婆白土聚落，爾時孫婆天神來至佛所，白佛言：「世尊！是中過去諸如來、應供、正遍知受用此間瓦鉢，唯願世尊聽諸比丘受用瓦鉢。」佛言：「從今日後聽受用瓦鉢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住孫婆白土聚落，爾時孫婆天神來至佛所，白佛言：「世尊！是中過去諸如來、應供、正遍知受用此間瓦鉢，唯願世尊聽諸比丘受用瓦鉢。」佛言：「從今日後聽受用瓦鉢。」

復次佛住舍衛城，爾時有比丘往至法豫瓦師所，作如是言：「長壽！為我作鉢。」爾時作好瓦鉢，令色如金與比丘，佛言：「不聽作金色。」復作銀色，佛言：「不聽作銀色。」佛語諸比丘：「今是齋日，喚法豫優婆塞，洗浴著淨衣受布薩。」時優婆塞洗浴著淨衣，來至佛所受布薩已，世尊示土處：「汝知是土，如是和、如是打、如是埏、如是作、如是熏作鉢。熏作鉢成就已，作三種色：一者如孔雀咽色；二者如毘陵伽鳥色；三者如鴿色。」佛言：「熏時當伺候，使作如是色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，爾時有比丘往至法豫瓦師所，作如是言：「長壽！為我作鉢。」爾時作好瓦鉢，令色如金與比丘，佛言：「不聽作金色。」復作銀色，佛言：「不聽作銀色。」佛語諸比丘：「今是齋日，喚法豫優婆塞，洗浴著淨衣受布薩。」時優婆塞洗浴著淨衣，來至佛所受布薩已，世尊示土處：「汝知是土，如是和、如是打、如是埏、如是作、如是熏作鉢。熏作鉢成就已，作三種色：一者如孔雀咽色；二者如毘陵伽鳥色；三者如鴿色。」佛言：「熏時當伺候，使作如是色。」

復次佛住舍衛城，爾時有比丘，優婆尸婆國土持鉢來，白佛言：「世尊！聽用是鉢不？」佛言：「聽用。」如是迦絺耶國持鉢來，佛言：「聽用。」北方比丘持赤鉢來，白佛言：「聽用是鉢不？」佛言：「不聽用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，爾時有比丘，優婆尸婆國土持鉢來，白佛言：「世尊！聽用是鉢不？」佛言：「聽用。」如是迦絺耶國持鉢來，佛言：「聽用。」北方比丘持赤鉢來，白佛言：「聽用是鉢不？」佛言：「不聽用。」

復次佛住舍衛城，五事利益故，如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一比丘痏手，佛知而故問：「比丘！汝安樂不？」答言：「世尊！我手痏，失鉢墮地，破鉢故是以不樂。」佛言：「從今日後聽諸比丘用鐵鉢。用鐵鉢時，應作鉢爐熏，熏時當用阿摩勒核、佉陀羅核、巨摩、竹根熏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，五事利益故，如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一比丘痏手，佛知而故問：「比丘！汝安樂不？」答言：「世尊！我手痏，失鉢墮地，破鉢故是以不樂。」佛言：「從今日後聽諸比丘用鐵鉢。用鐵鉢時，應作鉢爐熏，熏時當用阿摩勒核、佉陀羅核、巨摩、竹根熏。」

復次佛住王舍城，爾時王阿闍世作大新堂竟，作如是念：「此堂誰能知其過失？唯有諸沙門釋子，聰明智慧能知此過失。」又作是念：「我不可直喚諸比丘來看此堂，正當設會，處處著人微聽所說。」爾時諸比丘來入，有一比丘作是言：「此堂都好，唯一角差降一𪍿麥許。」復有一比丘作是言：「此堂都好，唯閣道上戶楣額太下，王剎利種羽儀扇蓋不得平行出入。」時有一摩訶羅比丘，見地斷材頭，作是念：「此好，可作鉢。」比丘食訖還去，爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以綖量度，如說無異，即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語，「諸比丘故當須鉢。」即喚巧師旋作木鉢，作種種飯食盛滿鉢。復持瓦鉢、鐵鉢盛滿飯食，遣人送往奉上世尊。佛言：「不聽用木鉢，受垢膩故，亦是外道幖幟，故不得受。」此中淨者世尊即受，不淨者不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住王舍城，爾時王阿闍世作大新堂竟，作如是念：「此堂誰能知其過失？唯有諸沙門釋子，聰明智慧能知此過失。」又作是念：「我不可直喚諸比丘來看此堂，正當設會，處處著人微聽所說。」爾時諸比丘來入，有一比丘作是言：「此堂都好，唯一角差降一𪍿麥許。」復有一比丘作是言：「此堂都好，唯閣道上戶楣額太下，王剎利種羽儀扇蓋不得平行出入。」時有一摩訶羅比丘，見地斷材頭，作是念：「此好，可作鉢。」比丘食訖還去，爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以綖量度，如說無異，即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語，「諸比丘故當須鉢。」即喚巧師旋作木鉢，作種種飯食盛滿鉢。復持瓦鉢、鐵鉢盛滿飯食，遣人送往奉上世尊。佛言：「不聽用木鉢，受垢膩故，亦是外道幖幟，故不得受。」此中淨者世尊即受，不淨者不受。

復次佛住王舍城，爾時阿闍世王未與毘舍離離車有怨，時南國商人持一段摩尼來與王。阿闍世得已作是念：「此寶是諸舅所須。」即遣人送與離車。離車得已作是念：「此寶不可分。」即著摩尼庫中。離車後行諸庫，見摩尼已，「此寶可中作器飲釋伽羅漿。」即喚摩尼師來作器。器成偶似鉢形，離車作是念：「此是出家人器，非俗人所宜，應與薩遮尼揵子。」復有言：「應與姊子尼健。」復有言：「何故與是噉酒糟驢？應與世尊。」如是眾多各各不同，即行籌取定，與佛者多。眾人議言：「我等不可空鉢與佛，應當莊嚴校飾。」即以碎寶滿鉢置寶籠中。復持瓦鉢、鐵鉢盛種種食奉獻世尊。佛語諸離車：「此摩尼鉢不應受，是中碎寶及寶籠亦不應受。聽鐵鉢、瓦鉢，不聽寶鉢。淨者應受，不淨者不應受。」離車即持寶鉢還歸，眾人議言：「應與姊子尼犍。」復有人言：「是噉酒糟驢，不應與寶籠及碎寶，應作繩絡囊盛空鉢與。」即作繩絡盛空鉢，遣人送與。時有一離車信敬尼揵，先往具白此事：「彼送鉢來者，慎莫與受。」鉢至已，尼犍言：「是空鉢不應受，麻繩作絡亦不應受。先與瞿曇沙門後與我，故亦不應受。我今唯受一事，若截諸年少離車舌，合鹽油熬，盛滿鉢來我當受。」信還具白諸離車。諸離車言：「此是我姊子，怨傷故作是言耳，但當送與。」如是三反，所言不異。諸離車言：「此是奇事，我以厚施，反生怨毒。」即遣人往持搏打殺。諸比丘以是因緣具白世尊：「云何薩遮尼揵子坐舌害身？」佛言：「非但今日坐舌害身，如《舉吉羅本生經》中廣說，《巔多利鳥生經》中說、如《鼈生經》中說、如《鸚鵡生經》中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住王舍城，爾時阿闍世王未與毘舍離離車有怨，時南國商人持一段摩尼來與王。阿闍世得已作是念：「此寶是諸舅所須。」即遣人送與離車。離車得已作是念：「此寶不可分。」即著摩尼庫中。離車後行諸庫，見摩尼已，「此寶可中作器飲釋伽羅漿。」即喚摩尼師來作器。器成偶似鉢形，離車作是念：「此是出家人器，非俗人所宜，應與薩遮尼揵子。」復有言：「應與姊子尼健。」復有言：「何故與是噉酒糟驢？應與世尊。」如是眾多各各不同，即行籌取定，與佛者多。眾人議言：「我等不可空鉢與佛，應當莊嚴校飾。」即以碎寶滿鉢置寶籠中。復持瓦鉢、鐵鉢盛種種食奉獻世尊。佛語諸離車：「此摩尼鉢不應受，是中碎寶及寶籠亦不應受。聽鐵鉢、瓦鉢，不聽寶鉢。淨者應受，不淨者不應受。」離車即持寶鉢還歸，眾人議言：「應與姊子尼犍。」復有人言：「是噉酒糟驢，不應與寶籠及碎寶，應作繩絡囊盛空鉢與。」即作繩絡盛空鉢，遣人送與。時有一離車信敬尼揵，先往具白此事：「彼送鉢來者，慎莫與受。」鉢至已，尼犍言：「是空鉢不應受，麻繩作絡亦不應受。先與瞿曇沙門後與我，故亦不應受。我今唯受一事，若截諸年少離車舌，合鹽油熬，盛滿鉢來我當受。」信還具白諸離車。諸離車言：「此是我姊子，怨傷故作是言耳，但當送與。」如是三反，所言不異。諸離車言：「此是奇事，我以厚施，反生怨毒。」即遣人往持搏打殺。諸比丘以是因緣具白世尊：「云何薩遮尼揵子坐舌害身？」佛言：「非但今日坐舌害身，如《舉吉羅本生經》中廣說，《巔多利鳥生經》中說、如《鼈生經》中說、如《鸚鵡生經》中說。」

復次佛住舍衛城，爾時有比丘，鉢中安隔盛種種食。佛知而故問：「比丘！汝鉢中作何等？」答言：「世尊！是中一處安飯、一處安羹、一處安肉菜。」佛言：「汝貪著種種味耶？從今日不聽鉢中安隔，若安隔者越比尼罪。若以餅隔及飯隔者無罪。」復有比丘，用生鉢食故而吐，佛言：「應熏，當用阿摩勒核、熏佉陀羅核、巨摩、竹根熏。」爾時諸比丘鉢底盡，佛言：「底應安曼荼羅鍱。」爾時諸比丘用金銀寶物作，佛言：「不應用金銀作，應用赤銅、白鑞、鉛錫。」爾時諸比丘盡通遍覆鉢，佛言：「不聽一切盡覆，極大者去緣四指，極小者如尸舍樹葉。」諸比丘曼荼羅上作鳥獸形像，佛言：「不聽作鳥獸形像。若作鉢鍱者，若方、若圓。」曼荼羅法者，若鉢無曼荼羅不得著地。若著地者，得越毘尼罪；應著鉢支上、若葉若草上。若鉢安曼荼羅者，著地無罪。若泥地曼荼羅者，著地無罪。下至水灑地安鉢無罪。若停鉢置地者，越毘尼罪。是名鉢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，爾時有比丘，鉢中安隔盛種種食。佛知而故問：「比丘！汝鉢中作何等？」答言：「世尊！是中一處安飯、一處安羹、一處安肉菜。」佛言：「汝貪著種種味耶？從今日不聽鉢中安隔，若安隔者越比尼罪。若以餅隔及飯隔者無罪。」復有比丘，用生鉢食故而吐，佛言：「應熏，當用阿摩勒核、熏佉陀羅核、巨摩、竹根熏。」爾時諸比丘鉢底盡，佛言：「底應安曼荼羅鍱。」爾時諸比丘用金銀寶物作，佛言：「不應用金銀作，應用赤銅、白鑞、鉛錫。」爾時諸比丘盡通遍覆鉢，佛言：「不聽一切盡覆，極大者去緣四指，極小者如尸舍樹葉。」諸比丘曼荼羅上作鳥獸形像，佛言：「不聽作鳥獸形像。若作鉢鍱者，若方、若圓。」曼荼羅法者，若鉢無曼荼羅不得著地。若著地者，得越毘尼罪；應著鉢支上、若葉若草上。若鉢安曼荼羅者，著地無罪。若泥地曼荼羅者，著地無罪。下至水灑地安鉢無罪。若停鉢置地者，越毘尼罪。是名鉢法。

粥法者，佛住舍衛城，時城內難陀母、憂婆斯荼羅母半月中三受布薩，八日十四日、十五日、布薩日作食，先飯比丘後自食，至明日復作布薩食，作釜飯逼上飯汁自飲，即覺身中內風除、宿食消，覺飢須食，作是念：「阿闍梨是一食人，應當須粥。」取多水著少米，合煎去兩分，然後內胡椒蓽茇。粥熟已盛滿甕，持詣祇洹精舍。至已稽首佛足，却住一面白佛言：「唯願世尊聽諸比丘食粥。」佛言：「從今日後聽食粥。」其日有檀越，精舍中飯僧。諸比丘心生疑：「世尊制戒不得處處食，我等云何作淨得食？」佛言：「若粥初出釜，畫不成字者，是非處處食、非別眾食、非滿足食。若粥初出釜，畫成字者，名處處食，亦名別眾食、滿足食。」爾時世尊說偈呪願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粥法者，佛住舍衛城，時城內難陀母、憂婆斯荼羅母半月中三受布薩，八日十四日、十五日、布薩日作食，先飯比丘後自食，至明日復作布薩食，作釜飯逼上飯汁自飲，即覺身中內風除、宿食消，覺飢須食，作是念：「阿闍梨是一食人，應當須粥。」取多水著少米，合煎去兩分，然後內胡椒蓽茇。粥熟已盛滿甕，持詣祇洹精舍。至已稽首佛足，却住一面白佛言：「唯願世尊聽諸比丘食粥。」佛言：「從今日後聽食粥。」其日有檀越，精舍中飯僧。諸比丘心生疑：「世尊制戒不得處處食，我等云何作淨得食？」佛言：「若粥初出釜，畫不成字者，是非處處食、非別眾食、非滿足食。若粥初出釜，畫成字者，名處處食，亦名別眾食、滿足食。」爾時世尊說偈呪願：

「持戒清淨人所奉， 恭敬隨時以粥施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持戒清淨人所奉， 恭敬隨時以粥施，

十利饒益於行者， 色力壽樂辭清辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十利饒益於行者， 色力壽樂辭清辯，

宿食風除飢渴消， 是名為藥佛所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿食風除飢渴消， 是名為藥佛所說；

欲生人天常受樂， 應當以粥施眾僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生人天常受樂， 應當以粥施眾僧。」

復次佛俱薩羅國遊行，漸漸至呵帝欽婆羅門聚落應廣說，乃至婆羅門車載粳米、豆、胡麻、酥油、石蜜，隨逐世尊六月中，欲伺無人作供時我當作供。佛在世人民信心歡喜多設供養，前食、後食都無空缺。世尊還舍衛城，時婆羅門家遣信來追，種作時至宜應速還。時婆羅門問尊者阿難：「世尊明日從何門出趣舍衛城？」阿難言：「婆羅門汝何故問？」婆羅門言：「我所有米豆欲散道中，願佛比丘僧蹈上而去，便為受用。」阿難言：「婆羅門須我問佛。」爾時尊者阿難以是因緣具白世尊。佛言：「阿難！誰曾教化受彼供養？」答言：「尊者舍利弗。」佛問舍利弗：「汝曾受彼供養耶？」「世尊！我曾受彼一食。」佛言：「汝即是教化彼者，可往語彼婆羅門，明日能為僧作粥不？」舍利弗即往說法，乃至「能為眾僧作粥不？」婆羅門言：「我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過，作粥何以不能？」即夜辦種種粥：酥粥、乳粥、油粥、酪粥、肉粥、魚粥。晨朝佛比丘僧坐已，手自行粥，佛知而故問：「米置何處？」答言：「此處。」「何處煮？」答言：「此處。」佛言：「內宿不聽，內煮亦不聽。聽餘淨粥，不聽是粥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛俱薩羅國遊行，漸漸至呵帝欽婆羅門聚落應廣說，乃至婆羅門車載粳米、豆、胡麻、酥油、石蜜，隨逐世尊六月中，欲伺無人作供時我當作供。佛在世人民信心歡喜多設供養，前食、後食都無空缺。世尊還舍衛城，時婆羅門家遣信來追，種作時至宜應速還。時婆羅門問尊者阿難：「世尊明日從何門出趣舍衛城？」阿難言：「婆羅門汝何故問？」婆羅門言：「我所有米豆欲散道中，願佛比丘僧蹈上而去，便為受用。」阿難言：「婆羅門須我問佛。」爾時尊者阿難以是因緣具白世尊。佛言：「阿難！誰曾教化受彼供養？」答言：「尊者舍利弗。」佛問舍利弗：「汝曾受彼供養耶？」「世尊！我曾受彼一食。」佛言：「汝即是教化彼者，可往語彼婆羅門，明日能為僧作粥不？」舍利弗即往說法，乃至「能為眾僧作粥不？」婆羅門言：「我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過，作粥何以不能？」即夜辦種種粥：酥粥、乳粥、油粥、酪粥、肉粥、魚粥。晨朝佛比丘僧坐已，手自行粥，佛知而故問：「米置何處？」答言：「此處。」「何處煮？」答言：「此處。」佛言：「內宿不聽，內煮亦不聽。聽餘淨粥，不聽是粥。」

復次佛俱薩羅國遊行，至故石婆羅門聚落。爾時有剃髮師摩訶羅父子，出家住此聚落。時摩訶羅聞世尊來，即語兒言：「汝持剃髮具入聚落，求米、豆、酥、油、石蜜，世尊至當作種種粥。」兒即入聚落，眾人問言：「汝剃髮欲得何物？」答言：「我須米、豆、酥、油、石蜜。」「汝用何為？」答言：「明日世尊至，當作種種粥。」時諸居士聞已信心歡喜加倍與之，即持還住處。世尊至已，摩訶羅自作種種粥，至明旦佛比丘僧坐已，摩訶羅自洗手躬自行粥，佛知而故問：「比丘！此何等粥？」答言：「世尊！我本在家時供養諸比丘，常作是念：『何時當得自手供養世尊？』今故作此粥。」佛言：「何處得米？」答言：「小兒客作剃髮得。」佛言：「內宿不聽、內煮不聽、自煮不聽、客作得亦不聽。聽餘淨粥淨作得食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛俱薩羅國遊行，至故石婆羅門聚落。爾時有剃髮師摩訶羅父子，出家住此聚落。時摩訶羅聞世尊來，即語兒言：「汝持剃髮具入聚落，求米、豆、酥、油、石蜜，世尊至當作種種粥。」兒即入聚落，眾人問言：「汝剃髮欲得何物？」答言：「我須米、豆、酥、油、石蜜。」「汝用何為？」答言：「明日世尊至，當作種種粥。」時諸居士聞已信心歡喜加倍與之，即持還住處。世尊至已，摩訶羅自作種種粥，至明旦佛比丘僧坐已，摩訶羅自洗手躬自行粥，佛知而故問：「比丘！此何等粥？」答言：「世尊！我本在家時供養諸比丘，常作是念：『何時當得自手供養世尊？』今故作此粥。」佛言：「何處得米？」答言：「小兒客作剃髮得。」佛言：「內宿不聽、內煮不聽、自煮不聽、客作得亦不聽。聽餘淨粥淨作得食。」

復次佛鴦求多羅國遊行，時雞尼耶螺髻梵志聞世尊來，作種種粥：酥粥胡麻粥、乳粥、酪粥、油粥、魚肉粥。佛比丘僧坐已行種種粥，諸比丘心生疑：「世尊制戒不得處處食，我等云何得淨而食？」佛言：「若粥初出釜，畫不成字者聽；除肉粥、魚粥，餘一切粥，非處處食、非別眾食、非滿足食。若比丘乞食，煮飯未熟合泔汁𢍶與，食者無罪。若但取飯與，食者，名別眾食、處處食、滿足食。」是名粥法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛鴦求多羅國遊行，時雞尼耶螺髻梵志聞世尊來，作種種粥：酥粥胡麻粥、乳粥、酪粥、油粥、魚肉粥。佛比丘僧坐已行種種粥，諸比丘心生疑：「世尊制戒不得處處食，我等云何得淨而食？」佛言：「若粥初出釜，畫不成字者聽；除肉粥、魚粥，餘一切粥，非處處食、非別眾食、非滿足食。若比丘乞食，煮飯未熟合泔汁𢍶與，食者無罪。若但取飯與，食者，名別眾食、處處食、滿足食。」是名粥法。

餅法者，佛住舍衛城，世尊四月一剃髮，剃髮時世人持種種餅食來看世尊。時有一婆羅門問婦言：「家中有餅具不？」答言：「有粳米二斗、油四升。用作何等？」答言：「沙門瞿曇今日剃髮，諸人悉持餅往，汝可疾疾作餅，我欲隨伴供養沙門瞿曇。」即作餅盛著器中，以淨巾覆上持去。爾時世尊大眾圍遶，國王、大臣、剎利、婆羅門、十八大聚落主，悉在會中。此婆羅門疑懼不敢逆前，獨在一處作是念：「若沙門瞿曇一切智、一切見者，常觀世間無不見、無不知，若照世間我今亦是世間，亦應知見我心。」佛知婆羅門心念已，即遙喚婆羅門來。來已，佛知而故問：「婆羅門！汝器中何等？」答言：「是餅。世尊！」佛語婆羅門：「行與眾僧，人人與一䊩。」答言：「此大眾五百，今餅甚少，不能得遍。」佛言：「汝但行。」婆羅門即行餅，人與一䊩，餅故不減，乃至三遍猶故不減。時婆羅門作是念：「沙門瞿曇有大神力，如是少餅，大眾三遍，猶故不減。」佛知婆羅門心歡喜已，隨順說法示教利喜，婆羅門即得須陀洹道。諸比丘白佛言：「世尊！云何婆羅門以少因緣得大果報？」佛言：「不但今日以少因緣得大果報，過去世時已曾如是。如《本生經》中說。」餅者，大麥餅、𪍿麥餅、小麥餅、米餅、豆餅、油餅、酥餅、摩睺羅餅、鉢波勒餅、牛耳餅、波利斯餅、芻徒餅、曼坻羅餅、歡喜丸肉餅，如是比一切皆名餅。除肉餅、賓荼餅，餘一切餅，非別眾食、非處處食、非滿足食。是名餅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餅法者，佛住舍衛城，世尊四月一剃髮，剃髮時世人持種種餅食來看世尊。時有一婆羅門問婦言：「家中有餅具不？」答言：「有粳米二斗、油四升。用作何等？」答言：「沙門瞿曇今日剃髮，諸人悉持餅往，汝可疾疾作餅，我欲隨伴供養沙門瞿曇。」即作餅盛著器中，以淨巾覆上持去。爾時世尊大眾圍遶，國王、大臣、剎利、婆羅門、十八大聚落主，悉在會中。此婆羅門疑懼不敢逆前，獨在一處作是念：「若沙門瞿曇一切智、一切見者，常觀世間無不見、無不知，若照世間我今亦是世間，亦應知見我心。」佛知婆羅門心念已，即遙喚婆羅門來。來已，佛知而故問：「婆羅門！汝器中何等？」答言：「是餅。世尊！」佛語婆羅門：「行與眾僧，人人與一䊩。」答言：「此大眾五百，今餅甚少，不能得遍。」佛言：「汝但行。」婆羅門即行餅，人與一䊩，餅故不減，乃至三遍猶故不減。時婆羅門作是念：「沙門瞿曇有大神力，如是少餅，大眾三遍，猶故不減。」佛知婆羅門心歡喜已，隨順說法示教利喜，婆羅門即得須陀洹道。諸比丘白佛言：「世尊！云何婆羅門以少因緣得大果報？」佛言：「不但今日以少因緣得大果報，過去世時已曾如是。如《本生經》中說。」餅者，大麥餅、𪍿麥餅、小麥餅、米餅、豆餅、油餅、酥餅、摩睺羅餅、鉢波勒餅、牛耳餅、波利斯餅、芻徒餅、曼坻羅餅、歡喜丸肉餅，如是比一切皆名餅。除肉餅、賓荼餅，餘一切餅，非別眾食、非處處食、非滿足食。是名餅法。

菜法者，佛住南山頻頭大邑。爾時有二優婆夷：一名娑婆居、二名叉波，能煮菜令如肉味，煮好菜已奉諸比丘。比丘不受心生疑悔：「世尊制戒不得處處食，我等云何作淨得食？」以上事具白世尊，佛言：「一切菜非處處食、非別眾食、非滿足食。」菜者，乾菜、蕪菁菜、葱菜、瓠菜，如是比是名菜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菜法者，佛住南山頻頭大邑。爾時有二優婆夷：一名娑婆居、二名叉波，能煮菜令如肉味，煮好菜已奉諸比丘。比丘不受心生疑悔：「世尊制戒不得處處食，我等云何作淨得食？」以上事具白世尊，佛言：「一切菜非處處食、非別眾食、非滿足食。」菜者，乾菜、蕪菁菜、葱菜、瓠菜，如是比是名菜法。

麨法者，大麥麨、小麥麨、𪍿麥麨、蒙具麨、磨沙麨、加羅那麨、伊離麨、胡麻麨，如是比一切麨，非別眾食、非處處食、非滿足食。是名麨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麨法者，大麥麨、小麥麨、𪍿麥麨、蒙具麨、磨沙麨、加羅那麨、伊離麨、胡麻麨，如是比一切麨，非別眾食、非處處食、非滿足食。是名麨法。

漿法者，佛住王舍城，爾時優伽梨居士作大施，象馬奴婢各五百，種種雜施中有漿停久，諸比丘飲已醉悶，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日壞漿不聽飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漿法者，佛住王舍城，爾時優伽梨居士作大施，象馬奴婢各五百，種種雜施中有漿停久，諸比丘飲已醉悶，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日壞漿不聽飲。」

復次佛住南山頻頭婆羅門聚落，爾時婆羅門聚落中婆羅門居士，節會日飲食相餉。爾時世尊時到著入聚落衣，持鉢入村乞食。時魔波旬作是念：「沙門瞿曇入聚落乞食，我當先往聚落惑彼人心使不與食。」時世尊入聚落乞食遍無所得，空鉢而出到一樹下坐。時魔波旬復作是念：「沙門瞿曇乞食遍無所得，我今當往擾亂其意。」即到佛所，在一面立作是言：「沙門瞿曇！可往聚落乞食，當令入村便得種種好食。」爾時世尊為波旬說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住南山頻頭婆羅門聚落，爾時婆羅門聚落中婆羅門居士，節會日飲食相餉。爾時世尊時到著入聚落衣，持鉢入村乞食。時魔波旬作是念：「沙門瞿曇入聚落乞食，我當先往聚落惑彼人心使不與食。」時世尊入聚落乞食遍無所得，空鉢而出到一樹下坐。時魔波旬復作是念：「沙門瞿曇乞食遍無所得，我今當往擾亂其意。」即到佛所，在一面立作是言：「沙門瞿曇！可往聚落乞食，當令入村便得種種好食。」爾時世尊為波旬說偈言：

「汝今失善利， 以擾如來故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今失善利， 以擾如來故，

自得無量罪。 如來無苦事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自得無量罪。 如來無苦事，

離一切煩惱， 常得安樂住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切煩惱， 常得安樂住；

念法禪悅食， 喻如光音天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念法禪悅食， 喻如光音天。」

時魔波旬忽然不現。其日世尊失食，諸比丘聞已，食者悔食、食半者止、未食者不食。時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食，即持五百瓶石蜜奉獻世尊。佛語比丘：「以水作淨受取，病、不病比丘盡得食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬忽然不現。其日世尊失食，諸比丘聞已，食者悔食、食半者止、未食者不食。時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食，即持五百瓶石蜜奉獻世尊。佛語比丘：「以水作淨受取，病、不病比丘盡得食。」

復次佛住梨耆闍河邊，時世尊鉢、比丘鉢共在露處，時有彌猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢，諸比丘遮。佛言：「莫遮，此無惡意。」彌猴便持鉢取蜜奉獻，世尊不受：「須待水淨。」彌猴不解佛意，謂呼有虫。轉看見鉢邊有流蜜，持到水邊洗鉢，水湔鉢中持還奉佛，佛即受取。佛受已彌猴大歡喜，却行而舞墮坑命終。時諸比丘即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住梨耆闍河邊，時世尊鉢、比丘鉢共在露處，時有彌猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢，諸比丘遮。佛言：「莫遮，此無惡意。」彌猴便持鉢取蜜奉獻，世尊不受：「須待水淨。」彌猴不解佛意，謂呼有虫。轉看見鉢邊有流蜜，持到水邊洗鉢，水湔鉢中持還奉佛，佛即受取。佛受已彌猴大歡喜，却行而舞墮坑命終。時諸比丘即說偈言：

「十力世雄在榛林， 佛鉢僧鉢在露處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力世雄在榛林， 佛鉢僧鉢在露處，

野獸殖德有情智， 見好成熟無蜂蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野獸殖德有情智， 見好成熟無蜂蜜，

直前往取世尊鉢， 比丘欲遮佛不聽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直前往取世尊鉢， 比丘欲遮佛不聽；

得鉢盛蜜來獻佛， 如來慈愍為受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得鉢盛蜜來獻佛， 如來慈愍為受之。

心悅歡喜却行舞， 脚跌墜坑而命終； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心悅歡喜却行舞， 脚跌墜坑而命終；

即生三十三天上， 下生出家成羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生三十三天上， 下生出家成羅漢。」

復次佛鴦求多羅國遊行，爾時雞尼耶螺髻梵志聞世尊來，辦種種漿待世尊。世尊至已，以種種漿奉佛及僧。諸比丘心生疑：「世尊制戒，不得飲壞漿。我等云何得飲？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「聽飲漿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛鴦求多羅國遊行，爾時雞尼耶螺髻梵志聞世尊來，辦種種漿待世尊。世尊至已，以種種漿奉佛及僧。諸比丘心生疑：「世尊制戒，不得飲壞漿。我等云何得飲？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「聽飲漿。」

漿者有十四種。何等十四？一、名奄羅漿。二、拘梨漿。三、安石榴漿。四、巔多漿。五、葡萄漿。六、波樓沙漿。七、樓樓籌漿。八、芭蕉果漿。九、罽伽提漿。十、劫頗羅漿。十一、波籠渠漿。十二、石蜜漿。十三、呵梨陀漿。十四、佉披梨漿。是名十四種。漿澄清一切聽飲，若變酒色、酒味、酒香，一切不聽飲。若持漿來者應作淨，若器底有殘水即名作淨；若天雨墮中即名作淨；若洗器有殘水亦名為淨；若車載石蜜被雨者即名為淨；若船載水湔即名作淨；若淨人洗手水湔亦名為淨。是名漿法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漿者有十四種。何等十四？一、名奄羅漿。二、拘梨漿。三、安石榴漿。四、巔多漿。五、葡萄漿。六、波樓沙漿。七、樓樓籌漿。八、芭蕉果漿。九、罽伽提漿。十、劫頗羅漿。十一、波籠渠漿。十二、石蜜漿。十三、呵梨陀漿。十四、佉披梨漿。是名十四種。漿澄清一切聽飲，若變酒色、酒味、酒香，一切不聽飲。若持漿來者應作淨，若器底有殘水即名作淨；若天雨墮中即名作淨；若洗器有殘水亦名為淨；若車載石蜜被雨者即名為淨；若船載水湔即名作淨；若淨人洗手水湔亦名為淨。是名漿法。

蘇毘羅者，佛憍薩羅國遊行，爾時尊者舍利弗風患動，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「當須何藥治？」答言：「世尊！須蘇毘羅漿。」佛言：「聽服。」佛告諸比丘：「待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城語我，我當為諸弟子制蘇毘羅漿法。」行還已，諸比丘白佛言：「世尊！先勅還舍衛城時當為諸比丘制蘇毘羅漿，今正是時。」佛告諸比丘：「作蘇毘羅漿法者，取𪍿麥輕擣，却芒塵土，勿令頭破，以水七遍淨淘置淨器中。臥蘇毘羅漿時，不得著東、不得著北，應著南邊、西邊開通風道，勿使臭氣來入，不得安著塔院中、不得著顯現處，應著屏處，以呵梨勒、鞞醯勒、阿摩勒、胡椒、蓽茇如是比盡壽藥等置中，以淨㲲覆之，以繩雞足繫，以木蓋上。受蘇毘羅漿時，隨漿多少以水中解然後飲。若不與水解飲，越毘尼罪。若麥頭不破，時、非時得飲。若麥頭破，時得飲、非時不得飲。」是名蘇毘羅漿法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇毘羅者，佛憍薩羅國遊行，爾時尊者舍利弗風患動，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「當須何藥治？」答言：「世尊！須蘇毘羅漿。」佛言：「聽服。」佛告諸比丘：「待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城語我，我當為諸弟子制蘇毘羅漿法。」行還已，諸比丘白佛言：「世尊！先勅還舍衛城時當為諸比丘制蘇毘羅漿，今正是時。」佛告諸比丘：「作蘇毘羅漿法者，取𪍿麥輕擣，却芒塵土，勿令頭破，以水七遍淨淘置淨器中。臥蘇毘羅漿時，不得著東、不得著北，應著南邊、西邊開通風道，勿使臭氣來入，不得安著塔院中、不得著顯現處，應著屏處，以呵梨勒、鞞醯勒、阿摩勒、胡椒、蓽茇如是比盡壽藥等置中，以淨㲲覆之，以繩雞足繫，以木蓋上。受蘇毘羅漿時，隨漿多少以水中解然後飲。若不與水解飲，越毘尼罪。若麥頭不破，時、非時得飲。若麥頭破，時得飲、非時不得飲。」是名蘇毘羅漿法。

病藥和上法、 阿闍梨共住、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病藥和上法、 阿闍梨共住、

依止弟子法、 沙彌法鉢法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止弟子法、 沙彌法鉢法、

粥法餅菜法、 麨法眾漿法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粥法餅菜法、 麨法眾漿法、

蘇毘羅漿法。 第五跋渠竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇毘羅漿法。 第五跋渠竟。

非羯磨者，佛住舍衛城，爾時瞻波比丘同住不和更相諍訟，一比丘舉一比丘言：「我舉長老！」二比丘舉二比丘、眾多比丘舉眾多比丘。諸比丘以是因緣具白世尊：「瞻波比丘非法生，云何一人舉一人、二人舉二人、眾多人舉眾多人？」佛告諸比丘：「有四羯磨。何等四？有如法不和合羯磨、有如法和合羯磨、有非法和合羯磨、有非法不和合羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非羯磨者，佛住舍衛城，爾時瞻波比丘同住不和更相諍訟，一比丘舉一比丘言：「我舉長老！」二比丘舉二比丘、眾多比丘舉眾多比丘。諸比丘以是因緣具白世尊：「瞻波比丘非法生，云何一人舉一人、二人舉二人、眾多人舉眾多人？」佛告諸比丘：「有四羯磨。何等四？有如法不和合羯磨、有如法和合羯磨、有非法和合羯磨、有非法不和合羯磨。」

孫陀羅難陀、新染色、此處舉餘處捨、開眼林、外道出家、共期、空靜想、蘇河、善法講堂、師子軍將、男兒、離車童子、四凶鬪人、閣上、轉石、溫泉、婬女、三婆蹉、索油、迎食、看病、鳥肉段、賊肉段、猪肉段、蹴女人、磨麨、放犢、捨婦、摩訶羅、隔壁、布薩、二蘇毘羅漿、塼、糞、乞食、欝詶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀、新染色、此處舉餘處捨、開眼林、外道出家、共期、空靜想、蘇河、善法講堂、師子軍將、男兒、離車童子、四凶鬪人、閣上、轉石、溫泉、婬女、三婆蹉、索油、迎食、看病、鳥肉段、賊肉段、猪肉段、蹴女人、磨麨、放犢、捨婦、摩訶羅、隔壁、布薩、二蘇毘羅漿、塼、糞、乞食、欝詶。

孫陀羅難陀者，佛住波羅柰城，爾時孫陀羅難陀在枳陀羅罽鉢精舍，初夜、後夜經行坐禪。晨起結跏趺坐久，傾臥身露形起，眠不自覺。時波羅柰城有婬女姊妹二人：一名加尸、二名半加尸。夜出城外，於園林中共諸年少行愛欲法。晨朝還入，因行過看，半加尸見比丘身生起，語姊言：「我欲共比丘行此欲事，姊小待我。」答言：「此是阿羅漢，已除貪欲瞋恚愚癡，不樂此事。汝不聞釋家孫陀羅難陀，有好端正婦，棄捨出家耶？」答言：「不爾，但待我。」即往就上作世俗法。比丘即覺，以脚蹴墮，破傷五處：兩肘兩膝及額上。半加尸即起，抖擻衣土，往至姊所語姊言：「比丘見辱如是。」姊言：「我先不語汝耶？今復怨誰？」比丘心生疑，以是因緣語諸比丘，諸比丘言：「汝犯波羅夷罪。」答言：「我是阿羅漢，不受樂。」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「此比丘已除貪欲瞋恚愚癡，是阿羅漢，無罪。」如是毘尼竟，是名孫陀羅難陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀者，佛住波羅柰城，爾時孫陀羅難陀在枳陀羅罽鉢精舍，初夜、後夜經行坐禪。晨起結跏趺坐久，傾臥身露形起，眠不自覺。時波羅柰城有婬女姊妹二人：一名加尸、二名半加尸。夜出城外，於園林中共諸年少行愛欲法。晨朝還入，因行過看，半加尸見比丘身生起，語姊言：「我欲共比丘行此欲事，姊小待我。」答言：「此是阿羅漢，已除貪欲瞋恚愚癡，不樂此事。汝不聞釋家孫陀羅難陀，有好端正婦，棄捨出家耶？」答言：「不爾，但待我。」即往就上作世俗法。比丘即覺，以脚蹴墮，破傷五處：兩肘兩膝及額上。半加尸即起，抖擻衣土，往至姊所語姊言：「比丘見辱如是。」姊言：「我先不語汝耶？今復怨誰？」比丘心生疑，以是因緣語諸比丘，諸比丘言：「汝犯波羅夷罪。」答言：「我是阿羅漢，不受樂。」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「此比丘已除貪欲瞋恚愚癡，是阿羅漢，無罪。」如是毘尼竟，是名孫陀羅難陀。

新染色者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘時到著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食至一家，其家女人著新染色衣，坐不正故形體露現。比丘見已欲心起即，語言：「姊妹太赤。」答言：「阿闍梨，此新染色。」是比丘心生疑，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「欲心。」佛言：「遣一比丘問彼女人解不？」比丘即往問姊妹：「有比丘來到此中耶？」答言：「有。」問言：「彼比丘說何等？」答言：「我著新染衣坐，彼言：『大赤。』我言：『如阿闍梨語，新染色故如是。』」時比丘以是因緣具白世尊。佛言：「解義不解味，偷蘭遮。解味不解義，偷蘭遮罪。解味解義，僧伽婆尸沙。不解義不解味，越毘尼罪。」如是比尼竟，是名新染衣色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新染色者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘時到著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食至一家，其家女人著新染色衣，坐不正故形體露現。比丘見已欲心起即，語言：「姊妹太赤。」答言：「阿闍梨，此新染色。」是比丘心生疑，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「欲心。」佛言：「遣一比丘問彼女人解不？」比丘即往問姊妹：「有比丘來到此中耶？」答言：「有。」問言：「彼比丘說何等？」答言：「我著新染衣坐，彼言：『大赤。』我言：『如阿闍梨語，新染色故如是。』」時比丘以是因緣具白世尊。佛言：「解義不解味，偷蘭遮。解味不解義，偷蘭遮罪。解味解義，僧伽婆尸沙。不解義不解味，越毘尼罪。」如是比尼竟，是名新染衣色。

餘處舉者，爾時有比丘一處住，僧與作舉羯磨已，至餘處僧中作如是言：「長老！我被舉，我今行隨順法，心柔軟，僧與我捨舉羯磨。」諸比丘即與作捨舉羯磨。作捨舉羯磨已，問：「長老！汝為何事故被舉？」答言：「長老！僧已與我捨舉羯磨竟，復問我為？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「如比丘語，僧與捨舉羯磨時應先問，若不問已捨，不應復問。汝等云何餘處僧作舉羯磨此處僧捨？若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者，得越毘尼罪。若比丘被舉，至餘處者應作是語：『長老！我被舉，行隨順法，心柔軟，為我捨。』僧應問：『長老！汝以何事被舉？』若言：『我無事被舉。』應語：『長老！汝無事被舉，我共汝法食味食。』若言：『有事被舉。』僧應語：『長老！汝還彼處僧中捨去。』若彼處僧伽藍空、若無常、若罷道、若餘處去都無僧者，應問：『汝以何事被舉？』若言：『我以是事被舉。』心柔軟見過，行隨順法已，應與捨。」如是毘尼竟，是名餘處舉羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘處舉者，爾時有比丘一處住，僧與作舉羯磨已，至餘處僧中作如是言：「長老！我被舉，我今行隨順法，心柔軟，僧與我捨舉羯磨。」諸比丘即與作捨舉羯磨。作捨舉羯磨已，問：「長老！汝為何事故被舉？」答言：「長老！僧已與我捨舉羯磨竟，復問我為？」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「如比丘語，僧與捨舉羯磨時應先問，若不問已捨，不應復問。汝等云何餘處僧作舉羯磨此處僧捨？若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者，得越毘尼罪。若比丘被舉，至餘處者應作是語：『長老！我被舉，行隨順法，心柔軟，為我捨。』僧應問：『長老！汝以何事被舉？』若言：『我無事被舉。』應語：『長老！汝無事被舉，我共汝法食味食。』若言：『有事被舉。』僧應語：『長老！汝還彼處僧中捨去。』若彼處僧伽藍空、若無常、若罷道、若餘處去都無僧者，應問：『汝以何事被舉？』若言：『我以是事被舉。』心柔軟見過，行隨順法已，應與捨。」如是毘尼竟，是名餘處舉羯磨。

開眼林者，爾時世尊未遮比丘尼阿練若處，時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪，盡是釋種女、摩羅女、離車女出家，女皆年少端正。初夜坐禪時有婬蕩年少來，欲侵逼諸比丘尼，比丘尼各以神足得脫。如是中夜、後夜復還坐，年少復來。若不眠利根者，復以神足而去；若眠鈍根者，則為彼侵逼。心生疑，餘比丘尼語是比丘尼言：「汝等犯波羅夷。」答言：「我不受樂，如是我不知。」諸比丘尼以是事語大愛道，大愛道即以是因緣具白世尊。佛言：「是阿羅漢尼，已除貪欲瞋恚愚癡，不受欲樂，無罪。」如是毘尼竟，是名開眼林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開眼林者，爾時世尊未遮比丘尼阿練若處，時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪，盡是釋種女、摩羅女、離車女出家，女皆年少端正。初夜坐禪時有婬蕩年少來，欲侵逼諸比丘尼，比丘尼各以神足得脫。如是中夜、後夜復還坐，年少復來。若不眠利根者，復以神足而去；若眠鈍根者，則為彼侵逼。心生疑，餘比丘尼語是比丘尼言：「汝等犯波羅夷。」答言：「我不受樂，如是我不知。」諸比丘尼以是事語大愛道，大愛道即以是因緣具白世尊。佛言：「是阿羅漢尼，已除貪欲瞋恚愚癡，不受欲樂，無罪。」如是毘尼竟，是名開眼林。

外道出家者，佛住迦維羅衛釋氏精舍。爾時有比丘，時到著入聚落衣，入迦維羅衛城。時外道出家女，名字孫陀利，年少顏容端正著新染色衣，捉三掎杖，手執軍持在店肆前行。比丘見已生欲心隨後而行，有一新產牸牛，以角觝比丘擲女人上。爾時比丘心生疑，諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘：「汝有何心？」答言：「欲心。」復問比丘：「牛角舉時汝有何心？」答言：「恐怖心。」佛言：「若欲心時無怖心、若怖心時無欲心。」佛言：「欲心隨女人後行，步步得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名外道出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道出家者，佛住迦維羅衛釋氏精舍。爾時有比丘，時到著入聚落衣，入迦維羅衛城。時外道出家女，名字孫陀利，年少顏容端正著新染色衣，捉三掎杖，手執軍持在店肆前行。比丘見已生欲心隨後而行，有一新產牸牛，以角觝比丘擲女人上。爾時比丘心生疑，諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘：「汝有何心？」答言：「欲心。」復問比丘：「牛角舉時汝有何心？」答言：「恐怖心。」佛言：「若欲心時無怖心、若怖心時無欲心。」佛言：「欲心隨女人後行，步步得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名外道出家。

共期者，佛住舍衛城，爾時有比丘，時到著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食至一家。有一女人語比丘言：「作是事來。」答言：「我比丘法不得作是事。」女人言：「若不作是事者，我當自傷破身，大喚言：『比丘強牽我行欲。』」比丘答言：「須我到精舍已當還。」女人言：「汝沙門釋子不妄語，要當來。」答言：「爾。」比丘以是因緣具白世尊。佛言：「此是非法語，不應聽已聽，不應許已許，應將眾多比丘共往。」即將眾多比丘往到已，如是言：「姊妹！我已來。」女人言：「和南阿闍梨。」如是毘尼竟，是名共期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共期者，佛住舍衛城，爾時有比丘，時到著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食至一家。有一女人語比丘言：「作是事來。」答言：「我比丘法不得作是事。」女人言：「若不作是事者，我當自傷破身，大喚言：『比丘強牽我行欲。』」比丘答言：「須我到精舍已當還。」女人言：「汝沙門釋子不妄語，要當來。」答言：「爾。」比丘以是因緣具白世尊。佛言：「此是非法語，不應聽已聽，不應許已許，應將眾多比丘共往。」即將眾多比丘往到已，如是言：「姊妹！我已來。」女人言：「和南阿闍梨。」如是毘尼竟，是名共期。

空靜想者，佛住舍衛城，爾時有比丘，獨坐樹下作空靜想，言：「我得阿羅漢。」此比丘說是語時，餘比丘聞已作是言：「長老！汝不實，自稱得過人法，犯波羅夷罪。」答言：「長老！我不自稱得過人法。我獨坐樹下作空靜想，言：『得阿羅漢耳。』」諸比丘以是因緣往白世尊。佛問比丘：「汝實不得過人法而稱得過人法耶？」比丘言：「世尊！我不自稱得過人法，我獨坐樹下作空靜想，言：『得阿羅漢。』」佛言：「是空靜想稱過人法者，犯偷蘭罪。」如是毘尼竟，是名空靜想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空靜想者，佛住舍衛城，爾時有比丘，獨坐樹下作空靜想，言：「我得阿羅漢。」此比丘說是語時，餘比丘聞已作是言：「長老！汝不實，自稱得過人法，犯波羅夷罪。」答言：「長老！我不自稱得過人法。我獨坐樹下作空靜想，言：『得阿羅漢耳。』」諸比丘以是因緣往白世尊。佛問比丘：「汝實不得過人法而稱得過人法耶？」比丘言：「世尊！我不自稱得過人法，我獨坐樹下作空靜想，言：『得阿羅漢。』」佛言：「是空靜想稱過人法者，犯偷蘭罪。」如是毘尼竟，是名空靜想。

蘇河者，佛住毘舍離，爾時比丘僧集在一處。爾時尊者大目連作如是言：「長老！我入無色定，聞蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲。」諸比丘言：「無有是處，入無色定過一切色想，云何聞聲？汝妄語不實，應作舉羯磨。」即集比丘僧。佛乘神足從空中來，知而故問諸比丘：「汝作何等？」諸比丘以上因緣具白世尊，乃至妄語不實作舉羯磨。佛告諸比丘：「目連實得無色定，不善知出入相，出定聞、非入定聞。」佛語目連：「汝當應善分別知。」如是毘尼竟，是名蘇河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇河者，佛住毘舍離，爾時比丘僧集在一處。爾時尊者大目連作如是言：「長老！我入無色定，聞蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲。」諸比丘言：「無有是處，入無色定過一切色想，云何聞聲？汝妄語不實，應作舉羯磨。」即集比丘僧。佛乘神足從空中來，知而故問諸比丘：「汝作何等？」諸比丘以上因緣具白世尊，乃至妄語不實作舉羯磨。佛告諸比丘：「目連實得無色定，不善知出入相，出定聞、非入定聞。」佛語目連：「汝當應善分別知。」如是毘尼竟，是名蘇河。

講堂者，佛住舍衛城，爾時諸比丘集在一處，共作是論：「善法講堂柱拄梁不？」尊者目連言：「柱梁。」有一無歲比丘言：「不拄。」「齊幾不柱？」「如毛許。」即遣神足比丘往看，為柱不拄？看已還來，言：「不拄。」「齊幾不拄？」「如毛許不拄。」諸比丘語目連言：「不知拄不柱，何故言拄？汝妄語不實，應作舉羯磨。」即集僧作舉羯磨。佛乘神足從空而來，知而故問：「諸比丘汝作何等？」答言：「尊者大目連乃至不拄言拄，不實妄語，欲作舉羯磨。」佛問無歲比丘：「汝云何知不拄？」答言：「世尊！我曾一時在善法講堂坐禪。」佛語大目連：「汝何故不自看？汝應審實。」如是毘尼竟，是名善法講堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講堂者，佛住舍衛城，爾時諸比丘集在一處，共作是論：「善法講堂柱拄梁不？」尊者目連言：「柱梁。」有一無歲比丘言：「不拄。」「齊幾不柱？」「如毛許。」即遣神足比丘往看，為柱不拄？看已還來，言：「不拄。」「齊幾不拄？」「如毛許不拄。」諸比丘語目連言：「不知拄不柱，何故言拄？汝妄語不實，應作舉羯磨。」即集僧作舉羯磨。佛乘神足從空而來，知而故問：「諸比丘汝作何等？」答言：「尊者大目連乃至不拄言拄，不實妄語，欲作舉羯磨。」佛問無歲比丘：「汝云何知不拄？」答言：「世尊！我曾一時在善法講堂坐禪。」佛語大目連：「汝何故不自看？汝應審實。」如是毘尼竟，是名善法講堂。

師子將軍者，佛住毘舍離城，時阿闍世王與毘舍離離車有怨。時阿闍世王將四種兵欲伐離車，時毘舍離師子將軍聞王賊欲至，即往尊者大目連所問言：「尊者！誰得勝？王得勝？我得勝？」答言：「王得勝。」問言：「有何瑞應？」答言：「我見二國非人共鬪，王非人勝，王亦應勝。」師子將軍聞已，即便國中募得五百健兒，師子將軍語諸人言：「我等寧作非丈夫而死，寧作丈夫入火坑而活？」諸人答言：「寧作丈夫而活，得濟眷屬。」時阿闍世王聞大目連語，寬閑不怖，徐徐順恒水而上渡河。時師子將軍奄其未陣，逆戰大破。時阿闍世王非濟而渡危而得免，單馬還國，即便嫌言：「坐是尊者大目連，傾吾國事。」時毘舍離離車師子將軍破軍已，大歡喜作是語：「目連恐怖我，因此獲大利。雖為不實語，蒙是虛誑恩。」時諸比丘聞阿闍世王瞋、離車復嫌，諸比丘言：「尊者大目連不知誰勝、誰不勝？而作妄語不實。」集比丘僧欲作舉羯磨。佛即乘神足來，知而故問：「比丘！汝等欲作何事？」答言：「世尊！大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨。」佛語諸比丘：「目連見前不見後。」佛語目連：「汝應審諦。」如是毘尼竟，是名師子將軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子將軍者，佛住毘舍離城，時阿闍世王與毘舍離離車有怨。時阿闍世王將四種兵欲伐離車，時毘舍離師子將軍聞王賊欲至，即往尊者大目連所問言：「尊者！誰得勝？王得勝？我得勝？」答言：「王得勝。」問言：「有何瑞應？」答言：「我見二國非人共鬪，王非人勝，王亦應勝。」師子將軍聞已，即便國中募得五百健兒，師子將軍語諸人言：「我等寧作非丈夫而死，寧作丈夫入火坑而活？」諸人答言：「寧作丈夫而活，得濟眷屬。」時阿闍世王聞大目連語，寬閑不怖，徐徐順恒水而上渡河。時師子將軍奄其未陣，逆戰大破。時阿闍世王非濟而渡危而得免，單馬還國，即便嫌言：「坐是尊者大目連，傾吾國事。」時毘舍離離車師子將軍破軍已，大歡喜作是語：「目連恐怖我，因此獲大利。雖為不實語，蒙是虛誑恩。」時諸比丘聞阿闍世王瞋、離車復嫌，諸比丘言：「尊者大目連不知誰勝、誰不勝？而作妄語不實。」集比丘僧欲作舉羯磨。佛即乘神足來，知而故問：「比丘！汝等欲作何事？」答言：「世尊！大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨。」佛語諸比丘：「目連見前不見後。」佛語目連：「汝應審諦。」如是毘尼竟，是名師子將軍。

男兒者，佛住舍衛城，爾時大目連有知識檀越，家婦妊身，問：「阿闍梨！我生男？生女？」答言：「生男。」如是三重問，故言：「生男。」後至產時生女，時母人嫌言：「目連長夜作妄語，言生男而生女。取悅人情而作是言。」諸比丘聞已：「云何尊者大目連不善分別而作妄語？應作舉羯磨。」即集比丘僧。佛乘神足來，知而故問：「比丘汝作何等？」答言：「世尊！大目連乃至妄語不實，欲作舉羯磨。」佛言：「目連見前男兒，不見中間尼彌素夜叉須女家持男與、須男家持女與。」佛言：「汝去往語彼家：『世尊說言：「女是汝許、男是我許。」』」即便往交共相貿易。如是毘尼竟，是名男兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男兒者，佛住舍衛城，爾時大目連有知識檀越，家婦妊身，問：「阿闍梨！我生男？生女？」答言：「生男。」如是三重問，故言：「生男。」後至產時生女，時母人嫌言：「目連長夜作妄語，言生男而生女。取悅人情而作是言。」諸比丘聞已：「云何尊者大目連不善分別而作妄語？應作舉羯磨。」即集比丘僧。佛乘神足來，知而故問：「比丘汝作何等？」答言：「世尊！大目連乃至妄語不實，欲作舉羯磨。」佛言：「目連見前男兒，不見中間尼彌素夜叉須女家持男與、須男家持女與。」佛言：「汝去往語彼家：『世尊說言：「女是汝許、男是我許。」』」即便往交共相貿易。如是毘尼竟，是名男兒。

離車童子者，佛住毘舍離，時到著入聚落衣，持鉢與眾多比丘入毘舍離城。爾時有離車童子在重閣上，與五百妓女共相娛樂。佛遙見而笑。諸比丘白佛言：「世尊！有何因緣故笑？」佛言：「此人却後七日當命終入地獄。」阿難白佛言：「頗有因緣得不入不？」佛言：「此人若於如來法中出家者得不入。」佛告阿難：「汝往教化此人勸令出家。」阿難即受佛教往勸，乃至出家已，佛告阿難：「汝語諸比丘，當守護此人，勿令犯戒使得重罪。」時諸比丘受教已，安此比丘置一房中，外封閉其戶。此比丘命盡，刀風解其形。時諸比丘親里來，見其命終甚大悲惱。佛為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離車童子者，佛住毘舍離，時到著入聚落衣，持鉢與眾多比丘入毘舍離城。爾時有離車童子在重閣上，與五百妓女共相娛樂。佛遙見而笑。諸比丘白佛言：「世尊！有何因緣故笑？」佛言：「此人却後七日當命終入地獄。」阿難白佛言：「頗有因緣得不入不？」佛言：「此人若於如來法中出家者得不入。」佛告阿難：「汝往教化此人勸令出家。」阿難即受佛教往勸，乃至出家已，佛告阿難：「汝語諸比丘，當守護此人，勿令犯戒使得重罪。」時諸比丘受教已，安此比丘置一房中，外封閉其戶。此比丘命盡，刀風解其形。時諸比丘親里來，見其命終甚大悲惱。佛為說偈言：

「若人百千歲， 供養百羅漢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人百千歲， 供養百羅漢；

不如一夜中， 出家修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一夜中， 出家修梵行。

緣此之福祚， 得離於六百； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣此之福祚， 得離於六百；

六千六十歲， 三塗之苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六千六十歲， 三塗之苦惱。」

時閉戶比丘心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛問比丘：「汝以何心？」答言：「世尊！饒益心，恐彼犯戒得重罪故。」佛言：「封閉戶故，越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名離車童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時閉戶比丘心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛問比丘：「汝以何心？」答言：「世尊！饒益心，恐彼犯戒得重罪故。」佛言：「封閉戶故，越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名離車童子。

四人捨鬪者，佛住毘舍離，四人捨鬪欲出家，共入毘舍離。城門中見本讎家，時守門人有弓杖，一人即捉弓、一人張弓、一人射而不死、一人射斷命根。是中一人射死、一人射不死，是二人不應度出家，已出家者應驅出。是中一人捉弓、一人張弓，是二人不應度出家，已度出家者置，若後作惡時應驅出。如是惡人不應度出家，若度出家受具足者，得越毘尼罪。是名四人捨鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四人捨鬪者，佛住毘舍離，四人捨鬪欲出家，共入毘舍離。城門中見本讎家，時守門人有弓杖，一人即捉弓、一人張弓、一人射而不死、一人射斷命根。是中一人射死、一人射不死，是二人不應度出家，已出家者應驅出。是中一人捉弓、一人張弓，是二人不應度出家，已度出家者置，若後作惡時應驅出。如是惡人不應度出家，若度出家受具足者，得越毘尼罪。是名四人捨鬪。

閣上者，佛住王舍城，爾時有一比丘得不淨觀，厭身故從閣上自投而下。時閣下有父子二人竹作，墮其父上，其父即死。兒即牽比丘至王所，作是言：「是比丘殺我父。」王問比丘：「尊者出家人，云何殺人？」答言：「大王！我自厭身，閣上投下墮彼父上，其實如是。」王言：「放比丘去。」其子稱怨：「大王！云何殺人而不問罪？」王善方便欲解喻其意：「汝去閣上，令比丘在下，汝便自投其上，殺彼比丘以報父讎。」其人自愛命重不能自投。時比丘心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！以厭身故。」佛言：「比丘！汝不看下自投，得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名閣上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閣上者，佛住王舍城，爾時有一比丘得不淨觀，厭身故從閣上自投而下。時閣下有父子二人竹作，墮其父上，其父即死。兒即牽比丘至王所，作是言：「是比丘殺我父。」王問比丘：「尊者出家人，云何殺人？」答言：「大王！我自厭身，閣上投下墮彼父上，其實如是。」王言：「放比丘去。」其子稱怨：「大王！云何殺人而不問罪？」王善方便欲解喻其意：「汝去閣上，令比丘在下，汝便自投其上，殺彼比丘以報父讎。」其人自愛命重不能自投。時比丘心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！以厭身故。」佛言：「比丘！汝不看下自投，得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名閣上。

轉石者，佛住王舍城，爾時摩訶羅父子出家，共上耆闍崛山。兒在前行，道中有石，作是念：「我當除道使淨，令婆路醯行無所礙安樂來上。」便轉石。石下磓殺摩訶羅。其子懊惱，心生疑悔：「我作二不饒益事：殺人、殺父。」以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！我為父通道欲使得樂。」佛言：「道中轉石，得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名轉石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉石者，佛住王舍城，爾時摩訶羅父子出家，共上耆闍崛山。兒在前行，道中有石，作是念：「我當除道使淨，令婆路醯行無所礙安樂來上。」便轉石。石下磓殺摩訶羅。其子懊惱，心生疑悔：「我作二不饒益事：殺人、殺父。」以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！我為父通道欲使得樂。」佛言：「道中轉石，得越毘尼罪。」如是毘尼竟，是名轉石。

溫泉者，佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時有比丘入溫泉中洗浴，欲心起動身生觸水失不淨。心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！欲心。」佛言：「犯僧伽婆尸沙。」如是毘尼竟，是名溫泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫泉者，佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時有比丘入溫泉中洗浴，欲心起動身生觸水失不淨。心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「汝以何心？」答言：「世尊！欲心。」佛言：「犯僧伽婆尸沙。」如是毘尼竟，是名溫泉。

婬女者，佛住王舍城，爾時有比丘，時到著入聚落衣，持鉢入城次行乞食至一婬女家。婬女言：「比丘共作是事來。」比丘言：「世尊制戒不得行。」婬女言：「我知世尊制戒不得行婬，汝但來，內作外棄。」比丘即共行欲已，心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「內作外棄、外作內棄、內作內棄，若入一節，乃至如胡麻，犯波羅夷罪。」如是毘尼竟，是名婬女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬女者，佛住王舍城，爾時有比丘，時到著入聚落衣，持鉢入城次行乞食至一婬女家。婬女言：「比丘共作是事來。」比丘言：「世尊制戒不得行。」婬女言：「我知世尊制戒不得行婬，汝但來，內作外棄。」比丘即共行欲已，心生疑悔，以是因緣具白世尊。佛言：「內作外棄、外作內棄、內作內棄，若入一節，乃至如胡麻，犯波羅夷罪。」如是毘尼竟，是名婬女。

三婆蹉者，佛住王舍城，爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住，時到著衣持鉢次行乞食，得食已至一放牧家食。其家女到尊者邊立啼，即問女言：「何故啼？」答言：「阿闍梨，今是節會日，諸人集戲，我無衣裳獨不得往，那得不啼？」時尊者即化作種種衣服、珠寶、瓔珞、金銀校飾，與已便去。乃至王聞，聞已即喚女問：「汝何處得此好瓔珞？」答言：「尊者畢陵伽婆蹉見與。」王即喚比丘來問：「尊者何處得此好金？非世所有。」比丘即捉杖打壁打床，一切化成金，作如是言：「首陀羅何處得金？此即是也。」王言：「阿闍梨有大神足，還去；放牧牛女還家。」諸比丘聞已，見畢陵伽婆蹉現異，乃至放牧女被執，應作舉羯磨，即集比丘僧。世尊乘神足來，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！畢陵伽婆蹉現異，乃至放牛女被執。」佛問畢陵伽婆蹉：「汝實現異令牧牛女被執耶？」答言：「世尊！我不故現異令牧牛女被執，我慈心故耳！」佛言：「畢陵伽婆蹉大神足故，無罪。」如是毘尼竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三婆蹉者，佛住王舍城，爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住，時到著衣持鉢次行乞食，得食已至一放牧家食。其家女到尊者邊立啼，即問女言：「何故啼？」答言：「阿闍梨，今是節會日，諸人集戲，我無衣裳獨不得往，那得不啼？」時尊者即化作種種衣服、珠寶、瓔珞、金銀校飾，與已便去。乃至王聞，聞已即喚女問：「汝何處得此好瓔珞？」答言：「尊者畢陵伽婆蹉見與。」王即喚比丘來問：「尊者何處得此好金？非世所有。」比丘即捉杖打壁打床，一切化成金，作如是言：「首陀羅何處得金？此即是也。」王言：「阿闍梨有大神足，還去；放牧牛女還家。」諸比丘聞已，見畢陵伽婆蹉現異，乃至放牧女被執，應作舉羯磨，即集比丘僧。世尊乘神足來，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！畢陵伽婆蹉現異，乃至放牛女被執。」佛問畢陵伽婆蹉：「汝實現異令牧牛女被執耶？」答言：「世尊！我不故現異令牧牛女被執，我慈心故耳！」佛言：「畢陵伽婆蹉大神足故，無罪。」如是毘尼竟。

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住，自泥房舍。時瓶沙王來，見尊者自泥治房舍，問：「阿闍梨！作何等？」答言：「首陀羅，泥治房舍。」王言：「阿闍梨！無人使耶？我當與園民。」答言：「不須。首陀羅。」如是至三，猶故不受。聚落中人聞已，來到其所，求言：「阿闍梨！願取我等作園民，我當供給。」比丘言：「汝等一切能持五戒者，我當取汝。」答言：「能。」取已，盡受五戒奉齋修德，聚落殷富遂致外賊來劫，抄掠婦女及財物。聚落中人往告師言：「阿闍梨！賊來劫我兒女錢財，即日蕩盡。」尊者畢陵伽婆蹉入慈心定，見賊驅去，比丘語賊言：「首陀羅！汝何故劫我園民？」即化作大坑，使園民在此岸、賊在彼岸，語言：「首陀羅汝去。」諸比丘聞已作如是言：「畢陵伽婆蹉賊復劫賊，應作舉羯磨。」即集比丘僧，檢校此事。時世尊乘神足來，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！畢陵伽婆蹉賊復劫賊，欲作舉羯磨。」佛問畢陵伽婆蹉：「汝實爾不？」答言：「世尊！我不賊復劫賊，但聚落人民啼來告我，我慈心故！」佛言：「是大神足，無罪。」如是毘尼竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住，自泥房舍。時瓶沙王來，見尊者自泥治房舍，問：「阿闍梨！作何等？」答言：「首陀羅，泥治房舍。」王言：「阿闍梨！無人使耶？我當與園民。」答言：「不須。首陀羅。」如是至三，猶故不受。聚落中人聞已，來到其所，求言：「阿闍梨！願取我等作園民，我當供給。」比丘言：「汝等一切能持五戒者，我當取汝。」答言：「能。」取已，盡受五戒奉齋修德，聚落殷富遂致外賊來劫，抄掠婦女及財物。聚落中人往告師言：「阿闍梨！賊來劫我兒女錢財，即日蕩盡。」尊者畢陵伽婆蹉入慈心定，見賊驅去，比丘語賊言：「首陀羅！汝何故劫我園民？」即化作大坑，使園民在此岸、賊在彼岸，語言：「首陀羅汝去。」諸比丘聞已作如是言：「畢陵伽婆蹉賊復劫賊，應作舉羯磨。」即集比丘僧，檢校此事。時世尊乘神足來，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！畢陵伽婆蹉賊復劫賊，欲作舉羯磨。」佛問畢陵伽婆蹉：「汝實爾不？」答言：「世尊！我不賊復劫賊，但聚落人民啼來告我，我慈心故！」佛言：「是大神足，無罪。」如是毘尼竟。