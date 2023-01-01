摩訶僧祇律卷第二十七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第二十七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雜誦跋渠法之五

羯磨法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時瞻波比丘諍訟相言不和合住。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘：「從今日僧應羯磨，優波離為瞻波比丘斷當事。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！長老優波離五法成就。若僧時到，僧拜長老優波離為瞻波比丘斷當事。白如是。」「大德僧聽！長老優波離五法成就，僧今拜優波離為瞻波比丘斷當事。諸大德忍僧拜優波離為瞻波比丘斷當事忍者默然，若不忍者便說。是第一羯磨。」第二、第三亦如是。「僧已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟，僧忍默然故，是事如是持。」羯磨法者有二十八白一羯磨，如前說。八白三羯磨：拜斷事人、拜教誡比丘尼人、拜一月羯磨、𥙡羯磨、癡羯磨、發露羯磨、覆鉢羯磨、拜學家羯磨，是名八白三羯磨。是中拜斷事人、拜教誡比丘尼人，眾僧應求不離衣宿羯磨，一月、𥙡羯磨，前人應從僧乞癡羯磨。說他罪羯磨，是羯磨應內界僧現前作羯磨，非外界。學家羯磨、覆鉢羯磨，應界內僧現前作羯磨，非外界。斷事人受拜已不得停住，若晨起受拜晡時應發，晡時受拜晨起應發。去時不得從檀越迂迴道，應從直道；若直道有難者迴道無罪。到彼已不得停住，待客比丘食。若晡時到者晨起應斷，晨起到者晡時應斷，不得染衣、熏鉢、坐禪、誦經。若事難斷，中間閑者作無罪。斷事竟還亦如是，是名羯磨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯磨法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時瞻波比丘諍訟相言不和合住。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘：「從今日僧應羯磨，優波離為瞻波比丘斷當事。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！長老優波離五法成就。若僧時到，僧拜長老優波離為瞻波比丘斷當事。白如是。」「大德僧聽！長老優波離五法成就，僧今拜優波離為瞻波比丘斷當事。諸大德忍僧拜優波離為瞻波比丘斷當事忍者默然，若不忍者便說。是第一羯磨。」第二、第三亦如是。「僧已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟，僧忍默然故，是事如是持。」羯磨法者有二十八白一羯磨，如前說。八白三羯磨：拜斷事人、拜教誡比丘尼人、拜一月羯磨、𥙡羯磨、癡羯磨、發露羯磨、覆鉢羯磨、拜學家羯磨，是名八白三羯磨。是中拜斷事人、拜教誡比丘尼人，眾僧應求不離衣宿羯磨，一月、𥙡羯磨，前人應從僧乞癡羯磨。說他罪羯磨，是羯磨應內界僧現前作羯磨，非外界。學家羯磨、覆鉢羯磨，應界內僧現前作羯磨，非外界。斷事人受拜已不得停住，若晨起受拜晡時應發，晡時受拜晨起應發。去時不得從檀越迂迴道，應從直道；若直道有難者迴道無罪。到彼已不得停住，待客比丘食。若晡時到者晨起應斷，晨起到者晡時應斷，不得染衣、熏鉢、坐禪、誦經。若事難斷，中間閑者作無罪。斷事竟還亦如是，是名羯磨法。

園田法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘，以僧田地或借人、或賣、或自私受用。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「從今日後眾僧田地不得借人、不得賣、不得私受用，正使一切集僧亦不得借人、不得賣、不得私受用。若集僧借人、賣、私受用者，越毘尼罪。」若園田地好，惡人欲侵者，得語檀越：「知是地。」若檀越言：「此是好園田，何故知？」應答言：「此園田雖好，惡人欲侵，任檀越轉易。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園田法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘，以僧田地或借人、或賣、或自私受用。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「從今日後眾僧田地不得借人、不得賣、不得私受用，正使一切集僧亦不得借人、不得賣、不得私受用。若集僧借人、賣、私受用者，越毘尼罪。」若園田地好，惡人欲侵者，得語檀越：「知是地。」若檀越言：「此是好園田，何故知？」應答言：「此園田雖好，惡人欲侵，任檀越轉易。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時僧地、王地、並王地入僧地中。時王波斯匿語尊者阿難言：「王地入僧地中，可持繩來共分地。」阿難答言：「須我白佛。」阿難以是事往白世尊。佛語阿難：「汝往語王：『王是地主，沙門釋子依王而住，不應共王分地。』」阿難受教，即詣王所作是言：「佛語大王：『王是地主，沙門釋子依王而住，不得與王分地。』」王言：「若然者，一切並施與僧。」今日故名王園，後人得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時僧地、王地、並王地入僧地中。時王波斯匿語尊者阿難言：「王地入僧地中，可持繩來共分地。」阿難答言：「須我白佛。」阿難以是事往白世尊。佛語阿難：「汝往語王：『王是地主，沙門釋子依王而住，不應共王分地。』」阿難受教，即詣王所作是言：「佛語大王：『王是地主，沙門釋子依王而住，不得與王分地。』」王言：「若然者，一切並施與僧。」今日故名王園，後人得知。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時僧有空地，時有長者來問：「是誰空地？」答言：「是僧地。」長者言：「若僧地者可與我，我欲為僧作房。」僧即與，經久不作。復有一居士問言：「是誰空地？」答言：「僧地。」居士言：「可與我，我欲為僧作房。」比丘答言：「本已有長者索，但不作。」居士言：「尊者但與我，何憂不作？」比丘即與。居士為功德，傾家財寶作好房舍，辦種種飲食供養眾僧，即以房舍施僧。復請前長者來共隨喜，長者見已問言：「尊者！是誰作房？」答言：「某甲居士。」長者言：「此地已先與我，何故復與居士？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「何故不先作要持地與他？從今日後不聽應不先作要持地與人。僧有空地，若人來索與僧作房者，應先與要齊幾時得作？若前人言：『齊爾許時作。』應語言：『若爾許時不作者，當更與餘人。』若二人俱索，一人言：『我為眾僧作一重閣。』一人言：『我作二重閣。』僧應與二重者。如是三、四重乃至七重。若俱言作七重者，爾時當相望其人，應與能成辦者。若二人俱能成辦，應與眷屬多者。若不先作要與地者，越毘尼罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時僧有空地，時有長者來問：「是誰空地？」答言：「是僧地。」長者言：「若僧地者可與我，我欲為僧作房。」僧即與，經久不作。復有一居士問言：「是誰空地？」答言：「僧地。」居士言：「可與我，我欲為僧作房。」比丘答言：「本已有長者索，但不作。」居士言：「尊者但與我，何憂不作？」比丘即與。居士為功德，傾家財寶作好房舍，辦種種飲食供養眾僧，即以房舍施僧。復請前長者來共隨喜，長者見已問言：「尊者！是誰作房？」答言：「某甲居士。」長者言：「此地已先與我，何故復與居士？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「何故不先作要持地與他？從今日後不聽應不先作要持地與人。僧有空地，若人來索與僧作房者，應先與要齊幾時得作？若前人言：『齊爾許時作。』應語言：『若爾許時不作者，當更與餘人。』若二人俱索，一人言：『我為眾僧作一重閣。』一人言：『我作二重閣。』僧應與二重者。如是三、四重乃至七重。若俱言作七重者，爾時當相望其人，應與能成辦者。若二人俱能成辦，應與眷屬多者。若不先作要與地者，越毘尼罪。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘於僧地中作草屋，時上座來次第付房，此比丘不與。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「若僧地中作房，上座來次第不與者，應持草木更餘處去。若僧地中作房，上座來不次第與者，越毘尼罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘於僧地中作草屋，時上座來次第付房，此比丘不與。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「若僧地中作房，上座來次第不與者，應持草木更餘處去。若僧地中作房，上座來不次第與者，越毘尼罪。」

田宅法者，若眾僧有好田宅貴價，與惡人隣接，欲侵欺者，得語檀越：「知是田宅。」若檀越言：「此貴價田宅，何故欲知？」應語言：「此田宅雖好，惡人隣接，常欲侵奪。」若言：「欲轉易耶？」答言：「任檀越知。」若檀越轉易者無罪。是名田宅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田宅法者，若眾僧有好田宅貴價，與惡人隣接，欲侵欺者，得語檀越：「知是田宅。」若檀越言：「此貴價田宅，何故欲知？」應語言：「此田宅雖好，惡人隣接，常欲侵奪。」若言：「欲轉易耶？」答言：「任檀越知。」若檀越轉易者無罪。是名田宅法。

僧伽藍法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘逼僧伽藍作房，舊知事人語言：「長老！莫逼僧住處起房。」此比丘言：「長老！我為僧作房，莫於中作障礙。」二人共諍不解，遂至佛所，以上事具白世尊。佛言：「從今日後不得逼僧舊住處為僧作房，舊比丘亦不得於中作障礙。若二知事比丘意相得者，得共一覆別障、別覆共障、共覆共障、別覆別障。若二人不相憙者，別覆別障作。若逼舊房為僧作屋者，越毘尼罪。為僧作房於中障礙者，亦越毘尼罪」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽藍法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘逼僧伽藍作房，舊知事人語言：「長老！莫逼僧住處起房。」此比丘言：「長老！我為僧作房，莫於中作障礙。」二人共諍不解，遂至佛所，以上事具白世尊。佛言：「從今日後不得逼僧舊住處為僧作房，舊比丘亦不得於中作障礙。若二知事比丘意相得者，得共一覆別障、別覆共障、共覆共障、別覆別障。若二人不相憙者，別覆別障作。若逼舊房為僧作屋者，越毘尼罪。為僧作房於中障礙者，亦越毘尼罪」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘多人行處起聲聞塔，諸居士來欲禮拜世尊，見已嫌言：「來欲禮拜世尊足，未見世尊先見死人塚。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「汝云何多人行處先不羯磨地而起聲聞塔？從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔，應當先作求聽羯磨。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘無常若般泥洹，若僧時到，僧某甲比丘無常若般泥洹，於此處起聲聞塔。諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔，僧忍默然故，是事如是持。」若不和合者應語：「長老！世尊說四人應起塔起相輪懸施幡蓋，如來、聲聞、辟支佛、轉輪聖王是。無常比丘若是須陀洹應語須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢應語阿羅漢。」若言：「持律。」若言：「法師。」若言：「營事。」德望比丘應語：「長老！是人持戒賢善，多供養僧，執事有勞應與起塔。」如是語已當為起塔。作聲聞塔，不得先見塔後見世尊，當令先見世尊後見塔，不得在多人行處當在屏處，不得在比丘經行處。若多人行處起聲聞塔者，越毘尼罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘多人行處起聲聞塔，諸居士來欲禮拜世尊，見已嫌言：「來欲禮拜世尊足，未見世尊先見死人塚。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「汝云何多人行處先不羯磨地而起聲聞塔？從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔，應當先作求聽羯磨。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘無常若般泥洹，若僧時到，僧某甲比丘無常若般泥洹，於此處起聲聞塔。諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔，僧忍默然故，是事如是持。」若不和合者應語：「長老！世尊說四人應起塔起相輪懸施幡蓋，如來、聲聞、辟支佛、轉輪聖王是。無常比丘若是須陀洹應語須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢應語阿羅漢。」若言：「持律。」若言：「法師。」若言：「營事。」德望比丘應語：「長老！是人持戒賢善，多供養僧，執事有勞應與起塔。」如是語已當為起塔。作聲聞塔，不得先見塔後見世尊，當令先見世尊後見塔，不得在多人行處當在屏處，不得在比丘經行處。若多人行處起聲聞塔者，越毘尼罪。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者迦露，在迦尸耆梨大邑住。時有上座比丘來次第付房而不肯與，瞋恚捉钁自斲房破。諸比丘以是因緣往白世尊：「此比丘犯何等罪？」佛言：「破六種得偷蘭遮。何等六？破鉢、破衣、破塔、破房、破僧、破界。」破鉢者，鉢有三種上、中、下。若一一瞋恚破者，得偷蘭罪。若鉢破欲綴，誤鑽破者無罪。若拘鉢多羅鍵鎡，瞋破者，得越毘尼罪。破衣者，三衣中若一一衣瞋裂者，得偷蘭罪。若欲易邊著中、中著邊、若補作兩重，無罪。若尼師壇及餘種種衣瞋裂破，越毘尼罪。破塔者，若瞋恚破世尊塔者，得偷蘭罪，業行罪報多。若欲治更作好者，無罪。若尼揵塔及餘外道塔瞋恚破者，越毘尼罪。破房者，瞋恚破僧房者，偷蘭罪。若欲更好作者無罪。若瞋恚破外道僧房者，越毘尼罪。破僧者，瞋恚破和合僧，偷蘭罪，業行果報一劫泥梨中。破界者，若瞋恚過界作不名作，偷蘭罪。得捨界已更羯磨界，是名破六種偷蘭罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者迦露，在迦尸耆梨大邑住。時有上座比丘來次第付房而不肯與，瞋恚捉钁自斲房破。諸比丘以是因緣往白世尊：「此比丘犯何等罪？」佛言：「破六種得偷蘭遮。何等六？破鉢、破衣、破塔、破房、破僧、破界。」破鉢者，鉢有三種上、中、下。若一一瞋恚破者，得偷蘭罪。若鉢破欲綴，誤鑽破者無罪。若拘鉢多羅鍵鎡，瞋破者，得越毘尼罪。破衣者，三衣中若一一衣瞋裂者，得偷蘭罪。若欲易邊著中、中著邊、若補作兩重，無罪。若尼師壇及餘種種衣瞋裂破，越毘尼罪。破塔者，若瞋恚破世尊塔者，得偷蘭罪，業行罪報多。若欲治更作好者，無罪。若尼揵塔及餘外道塔瞋恚破者，越毘尼罪。破房者，瞋恚破僧房者，偷蘭罪。若欲更好作者無罪。若瞋恚破外道僧房者，越毘尼罪。破僧者，瞋恚破和合僧，偷蘭罪，業行果報一劫泥梨中。破界者，若瞋恚過界作不名作，偷蘭罪。得捨界已更羯磨界，是名破六種偷蘭罪。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者羅睺羅跋耆國遊行，漸漸至波羅柰林聚落。此聚落中有一居士，為羅睺羅起房。羅睺羅受已復遊行，是居士以此房更施餘比丘。羅睺羅還，如線經中廣說。乃至羅睺羅白佛言：「世尊！此房誰應得？」佛語羅睺羅：「若居士居士兒信心歡喜作房施僧，施僧已還轉施眾多人，是非法施、非法受用。若施眾多人已還轉與一人，是非法施、非法受用。若施一人已轉與眾多人、若施眾多人已轉與眾僧，是非法施、非法受用。施僧已不轉與眾多人、施眾多人已不轉與一人，是名如法施、如法受用。」佛語羅睺羅：「前與者是施，後與者非施。是王地依止住是中前，作前施，功德日夜增長。羅睺羅！汝應得房，後者不應得。」是名僧伽藍法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者羅睺羅跋耆國遊行，漸漸至波羅柰林聚落。此聚落中有一居士，為羅睺羅起房。羅睺羅受已復遊行，是居士以此房更施餘比丘。羅睺羅還，如線經中廣說。乃至羅睺羅白佛言：「世尊！此房誰應得？」佛語羅睺羅：「若居士居士兒信心歡喜作房施僧，施僧已還轉施眾多人，是非法施、非法受用。若施眾多人已還轉與一人，是非法施、非法受用。若施一人已轉與眾多人、若施眾多人已轉與眾僧，是非法施、非法受用。施僧已不轉與眾多人、施眾多人已不轉與一人，是名如法施、如法受用。」佛語羅睺羅：「前與者是施，後與者非施。是王地依止住是中前，作前施，功德日夜增長。羅睺羅！汝應得房，後者不應得。」是名僧伽藍法。

營事法者，佛住王舍城，廣說如上。如尊者達膩迦瓦師子作房，如第二波羅夷中說，乃至作是嫌言：「我辛苦作房，不避寒暑作房纔成，上座已奪，如猫伺鼠。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「是營事比丘作房甚苦，應羯磨與營事比丘五年住。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘欲為僧作房。若僧時到，僧某甲營事比丘為僧作房，欲從僧中乞五年住。」「諸大德聽某甲營事比丘欲從僧乞五年住，僧忍默然故，是事如是持。」是比丘應乞，偏袒右肩胡跪合掌，作是言：「大德僧聽！我某甲比丘為僧作房，今從僧乞營事五年住。哀愍故！惟願僧與我營事五年住。」如是三乞。羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘為僧作房，已從僧乞五年營事住。若僧時到，僧與某甲比丘五年營事住。白如是。」「大德僧聽！某甲比丘為僧作房，已從僧乞五年營事住。僧今與某甲比丘營事五年住。諸大德忍僧與某甲比丘營事五年住者默然，若不忍者便說。是第一羯磨。」第二、第三亦如是說。「僧已與某甲比丘五年營事住竟，僧忍默然故，是事如是持。」僧已羯磨與五年住，還得自所作房，復應次第得僧房。若有上座來，次第得者應與，羯磨得者不應與。若欲遊行者，是二房應付僧隨次第住：「我來時當還取。」後來時從前日令滿。若先是僧房破壞，更易戶向二年、三年，隨功夫多少，應羯磨與住。若空房不任住，治事者應與一時住。若床机、枕褥垢膩破更浣染補治事者，應與一時住。若中間比丘嫌者，越毘尼罪，是名營事法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營事法者，佛住王舍城，廣說如上。如尊者達膩迦瓦師子作房，如第二波羅夷中說，乃至作是嫌言：「我辛苦作房，不避寒暑作房纔成，上座已奪，如猫伺鼠。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「是營事比丘作房甚苦，應羯磨與營事比丘五年住。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘欲為僧作房。若僧時到，僧某甲營事比丘為僧作房，欲從僧中乞五年住。」「諸大德聽某甲營事比丘欲從僧乞五年住，僧忍默然故，是事如是持。」是比丘應乞，偏袒右肩胡跪合掌，作是言：「大德僧聽！我某甲比丘為僧作房，今從僧乞營事五年住。哀愍故！惟願僧與我營事五年住。」如是三乞。羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘為僧作房，已從僧乞五年營事住。若僧時到，僧與某甲比丘五年營事住。白如是。」「大德僧聽！某甲比丘為僧作房，已從僧乞五年營事住。僧今與某甲比丘營事五年住。諸大德忍僧與某甲比丘營事五年住者默然，若不忍者便說。是第一羯磨。」第二、第三亦如是說。「僧已與某甲比丘五年營事住竟，僧忍默然故，是事如是持。」僧已羯磨與五年住，還得自所作房，復應次第得僧房。若有上座來，次第得者應與，羯磨得者不應與。若欲遊行者，是二房應付僧隨次第住：「我來時當還取。」後來時從前日令滿。若先是僧房破壞，更易戶向二年、三年，隨功夫多少，應羯磨與住。若空房不任住，治事者應與一時住。若床机、枕褥垢膩破更浣染補治事者，應與一時住。若中間比丘嫌者，越毘尼罪，是名營事法。

床褥法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘安居中間，上座來隨次第取房，比丘運輦出房。佛知而故問比丘：「是客比丘耶？」「非也。世尊！」「是去比丘耶？」「非也。世尊！」「是何等比丘運輦？」答言：「世尊！隨次第取房，是故運徙。」佛告諸比丘：「汝等云何一切時隨上座次第起？從今日後不聽一切時隨上座次第起。僧應拜成就五法人知付房舍床褥。何等五法？不隨愛、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、知得不得，是名五。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘五法成就。若僧時到，僧拜某甲比丘典知付房舍床褥。白如是。」「大德僧聽！某甲比丘五法成就，僧今拜典知付房舍床褥。諸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍床褥忍者默然。若不忍者便說。」「僧已忍拜某甲比丘典知付房舍床褥竟，僧忍默然故，是事如是持。」羯磨已，從三月十六日已去，應語檀越浣治床褥、房舍、治禪坊、講堂、溫室、廁屋、治門屋、井屋、僧伽藍所有及齋日飲食，安居衣應一一條疏。若城邑聚落僧住處遠者，至四月十三日應付房。若不相容受者得餘處去。若住處相近者，十五日應付房，應眾僧中讀此疏：「某甲僧伽藍，有爾許房舍、爾許床褥、爾許齋日飲食、爾許衣。」上座應語：「付房舍共一安居施。」作是語已應付房舍，不得與沙彌房。若和上、阿闍梨言：「但與房舍，我自料理。」得與。若房舍多者，一人與兩房。若不肯取兩：「我正得一房足。」爾時應語：「是不為受用故與，為治事故與。」若比丘多、房舍少者，應兩人三人共與一房。若故不足，應五人、十人共與一房。若正有一大堂者，一切比丘應入中住。上座應與臥床，餘者與坐床。若故不足者，上座與坐床，餘者敷草蓐。若故不足者，上座敷草蓐，餘者跏趺坐。若復不足者，上座跏趺坐，餘者立住。若復不足者，上座立，餘者出外樹下、若空地。若冬時付房舍，治事故與，受用故與，若上座來隨次第住。春時付房舍，治事故與、受用故與，若上座來隨次第住。安居時付房舍，治事故與、受用故與，上座來不應次第住。若比丘不知法，安居中索次第房，不得即嫌，應語：「住！須我問知房舍人。」應語知房人言：「長老！有客比丘上座來語我起。」知房人應呵責言：「長老！汝不善知戒相。云何安居中起他？汝不知耶？不得一切時驅他起。」若冬春上座來次第應起，不起者，越毘尼罪。若比丘不善知戒相，安居時驅他起者，越毘尼罪。是名床褥法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 床褥法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘安居中間，上座來隨次第取房，比丘運輦出房。佛知而故問比丘：「是客比丘耶？」「非也。世尊！」「是去比丘耶？」「非也。世尊！」「是何等比丘運輦？」答言：「世尊！隨次第取房，是故運徙。」佛告諸比丘：「汝等云何一切時隨上座次第起？從今日後不聽一切時隨上座次第起。僧應拜成就五法人知付房舍床褥。何等五法？不隨愛、不隨瞋、不隨怖、不隨癡、知得不得，是名五。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲比丘五法成就。若僧時到，僧拜某甲比丘典知付房舍床褥。白如是。」「大德僧聽！某甲比丘五法成就，僧今拜典知付房舍床褥。諸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍床褥忍者默然。若不忍者便說。」「僧已忍拜某甲比丘典知付房舍床褥竟，僧忍默然故，是事如是持。」羯磨已，從三月十六日已去，應語檀越浣治床褥、房舍、治禪坊、講堂、溫室、廁屋、治門屋、井屋、僧伽藍所有及齋日飲食，安居衣應一一條疏。若城邑聚落僧住處遠者，至四月十三日應付房。若不相容受者得餘處去。若住處相近者，十五日應付房，應眾僧中讀此疏：「某甲僧伽藍，有爾許房舍、爾許床褥、爾許齋日飲食、爾許衣。」上座應語：「付房舍共一安居施。」作是語已應付房舍，不得與沙彌房。若和上、阿闍梨言：「但與房舍，我自料理。」得與。若房舍多者，一人與兩房。若不肯取兩：「我正得一房足。」爾時應語：「是不為受用故與，為治事故與。」若比丘多、房舍少者，應兩人三人共與一房。若故不足，應五人、十人共與一房。若正有一大堂者，一切比丘應入中住。上座應與臥床，餘者與坐床。若故不足者，上座與坐床，餘者敷草蓐。若故不足者，上座敷草蓐，餘者跏趺坐。若復不足者，上座跏趺坐，餘者立住。若復不足者，上座立，餘者出外樹下、若空地。若冬時付房舍，治事故與，受用故與，若上座來隨次第住。春時付房舍，治事故與、受用故與，若上座來隨次第住。安居時付房舍，治事故與、受用故與，上座來不應次第住。若比丘不知法，安居中索次第房，不得即嫌，應語：「住！須我問知房舍人。」應語知房人言：「長老！有客比丘上座來語我起。」知房人應呵責言：「長老！汝不善知戒相。云何安居中起他？汝不知耶？不得一切時驅他起。」若冬春上座來次第應起，不起者，越毘尼罪。若比丘不善知戒相，安居時驅他起者，越毘尼罪。是名床褥法。

恭敬法者，佛拘薩羅國遊行。世尊初夜為聲聞說法，中夜自還房。爾時諸比丘，有供給人先為取房，聽法已各到房眠。爾時尊者舍利弗、目連無供給人。初夜聽法已，中夜到房撓戶。問言：「是誰？」答言：「是舍利弗。」「房已滿。大智！」復有撓戶，問言：「是誰？」答言：「我是大目連。」「房已滿。大神足！」二人不得房已，一人在屋檐下坐、一人在樹下坐。時天夜雨，檐下坐者說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬法者，佛拘薩羅國遊行。世尊初夜為聲聞說法，中夜自還房。爾時諸比丘，有供給人先為取房，聽法已各到房眠。爾時尊者舍利弗、目連無供給人。初夜聽法已，中夜到房撓戶。問言：「是誰？」答言：「是舍利弗。」「房已滿。大智！」復有撓戶，問言：「是誰？」答言：「我是大目連。」「房已滿。大神足！」二人不得房已，一人在屋檐下坐、一人在樹下坐。時天夜雨，檐下坐者說是偈言：

「檐下跏趺坐， 屋漏兩膝頭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「檐下跏趺坐， 屋漏兩膝頭；

已得安樂住， 當斷後邊身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得安樂住， 當斷後邊身。」

樹下坐者，說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹下坐者，說是偈言：

「樹下知止足， 乞食草蓐坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹下知止足， 乞食草蓐坐，

是二不貪著， 當斷後邊身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二不貪著， 當斷後邊身。」

時有優婆塞，晨起來欲禮覲世尊，見已嫌言：「云何沙門釋子無恭敬法，如是大德人而不與房住？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「是正應為世人所嫌。」佛告諸比丘：「待我拘薩羅國遊行還舍衛城，語我：『當為諸比丘制恭敬法。』」還已，諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「誰應最上坐、先取水、先受食？誰應受禮？誰應起迎？誰應合掌低頭恭敬？」或有比丘言：「世尊子應受。」有比丘言：「世尊親里應受。」復有言：「世尊侍者應受。」復有言：「阿羅漢應受。」剎利出家者言：「剎利應受。」婆羅門出家者言：「婆羅門應受。」毘舍出家者言：「毘舍應受。」首陀羅出家者言：「首陀羅應受。」佛告諸比丘：「汝等各各長慢故作是語，與世尊子乃至首陀羅，非是人法。如來、應供、正遍知當為汝等說人法。」如線經中廣說。乃至佛告諸比丘：「從今日後制戒，先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬，先出家者應作上座，應先受請、先坐、先取水、先受食。」諸比丘歎言：「世尊能讚說應恭敬長老。」佛言：「不但今日能讚說恭敬長老，過去世時已曾如是。」諸比丘白佛言：「願欲聞之。」佛告諸比丘：「乃往過去久遠世時，有三獸巔多鳥、獼猴、象，共在尼拘類樹下。象言：『我等三類共在一處，此中誰大？誰應受恭敬？』象言：『我曾騎此樹過。』獼猴言：『我本曾尿此樹上。』鳥言：『我本雪山下噉此菓來，放糞於此，遂生此樹。』爾時鳥最大，二獸恭敬鳥故，命終皆生善處。爾時象者我身是。汝等應恭敬上座，如是毘尼得增長。」是名恭敬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有優婆塞，晨起來欲禮覲世尊，見已嫌言：「云何沙門釋子無恭敬法，如是大德人而不與房住？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「是正應為世人所嫌。」佛告諸比丘：「待我拘薩羅國遊行還舍衛城，語我：『當為諸比丘制恭敬法。』」還已，諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「誰應最上坐、先取水、先受食？誰應受禮？誰應起迎？誰應合掌低頭恭敬？」或有比丘言：「世尊子應受。」有比丘言：「世尊親里應受。」復有言：「世尊侍者應受。」復有言：「阿羅漢應受。」剎利出家者言：「剎利應受。」婆羅門出家者言：「婆羅門應受。」毘舍出家者言：「毘舍應受。」首陀羅出家者言：「首陀羅應受。」佛告諸比丘：「汝等各各長慢故作是語，與世尊子乃至首陀羅，非是人法。如來、應供、正遍知當為汝等說人法。」如線經中廣說。乃至佛告諸比丘：「從今日後制戒，先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬，先出家者應作上座，應先受請、先坐、先取水、先受食。」諸比丘歎言：「世尊能讚說應恭敬長老。」佛言：「不但今日能讚說恭敬長老，過去世時已曾如是。」諸比丘白佛言：「願欲聞之。」佛告諸比丘：「乃往過去久遠世時，有三獸巔多鳥、獼猴、象，共在尼拘類樹下。象言：『我等三類共在一處，此中誰大？誰應受恭敬？』象言：『我曾騎此樹過。』獼猴言：『我本曾尿此樹上。』鳥言：『我本雪山下噉此菓來，放糞於此，遂生此樹。』爾時鳥最大，二獸恭敬鳥故，命終皆生善處。爾時象者我身是。汝等應恭敬上座，如是毘尼得增長。」是名恭敬法。

初受請者，有人來請，應先請上座。若檀越未曾為福，請年少比丘者，應語上座處，是名初受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初受請者，有人來請，應先請上座。若檀越未曾為福，請年少比丘者，應語上座處，是名初受請。

在上座坐者，敷座時不得使年少座高、上座座卑，應當上座座高、年少座卑。當令齊整正直坐具，好者應與上座，不好者與下座。若檀越家請為知識比丘敷好床褥者，不得諍，從施主意。若五年大會時，眾人猥多，下至上座八人應當如法敷座，下座隨宜，是名上座坐法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在上座坐者，敷座時不得使年少座高、上座座卑，應當上座座高、年少座卑。當令齊整正直坐具，好者應與上座，不好者與下座。若檀越家請為知識比丘敷好床褥者，不得諍，從施主意。若五年大會時，眾人猥多，下至上座八人應當如法敷座，下座隨宜，是名上座坐法。

先受食者，行食時，應先與上座。若檀越未曾設福，先與年少者，應當語上座處：「行飯時應取好者與上座。」如是行一切飲食時，應教好者與上座。若檀越家請食時，差別與者，從施家意，不得與諍。若五年大會時，眾人猥多，從上座下至八人應與好者，下座隨宜與之。是名先受食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先受食者，行食時，應先與上座。若檀越未曾設福，先與年少者，應當語上座處：「行飯時應取好者與上座。」如是行一切飲食時，應教好者與上座。若檀越家請食時，差別與者，從施家意，不得與諍。若五年大會時，眾人猥多，從上座下至八人應與好者，下座隨宜與之。是名先受食。

禮拜恭敬起迎低頭合掌者，爾時禮膝禮脛，諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後應當禮足。」時諸比丘從他索足作禮，擾亂修行者。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後當口說和南。」時比丘調戲故作是言：「和南尊者。和南尊者！」復擾亂他。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後和南有三種：身、口、心。身者，前人若坐、若立住，頭面禮足，是名身。口者，若前人遠遙，合掌低頭作是言『和南』，是名口。心者，若以背去，應合掌作敬，是名心恭敬。若見上座來，不起迎和南恭敬者，越毘尼罪。」是名恭敬上座法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜恭敬起迎低頭合掌者，爾時禮膝禮脛，諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後應當禮足。」時諸比丘從他索足作禮，擾亂修行者。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後當口說和南。」時比丘調戲故作是言：「和南尊者。和南尊者！」復擾亂他。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後和南有三種：身、口、心。身者，前人若坐、若立住，頭面禮足，是名身。口者，若前人遠遙，合掌低頭作是言『和南』，是名口。心者，若以背去，應合掌作敬，是名心恭敬。若見上座來，不起迎和南恭敬者，越毘尼罪。」是名恭敬上座法。

舉他及治罪、 驅出并異住、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉他及治罪、 驅出并異住、

僧斷事田地， 僧房拜五年、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧斷事田地， 僧房拜五年、

床褥恭敬法。 是名三跋渠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 床褥恭敬法。 是名三跋渠。

布薩法者，佛住王舍城，廣說如上。爾時九十六種出家人皆作布薩，時比丘不作布薩，為世人所嫌：「云何九十六種出家人皆作布薩，而沙門釋子不作布薩？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「正應為世人所嫌。從今日後應作布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布薩法者，佛住王舍城，廣說如上。爾時九十六種出家人皆作布薩，時比丘不作布薩，為世人所嫌：「云何九十六種出家人皆作布薩，而沙門釋子不作布薩？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「正應為世人所嫌。從今日後應作布薩。」

所謂偈、十四日十五日、示布薩、晝日布薩、堂、賊、王、阿那律、二種數、不利、不一切利、順逆、欲聞初、未受具足人，太早說、一住處、二眾、二已說二未說、與欲、取欲、與欲多、等欲、瞿師羅、大愛道、闡陀、病、阿練若、不應與而與、阿脂羅河、十一事不名與欲轉欲、宿、界外、比丘尼、未受具足、持欲出、與欲出、取欲已還戒、與欲已還戒、失欲、壞眾、四布薩、四說、七事應語遮、二事應語遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂偈、十四日十五日、示布薩、晝日布薩、堂、賊、王、阿那律、二種數、不利、不一切利、順逆、欲聞初、未受具足人，太早說、一住處、二眾、二已說二未說、與欲、取欲、與欲多、等欲、瞿師羅、大愛道、闡陀、病、阿練若、不應與而與、阿脂羅河、十一事不名與欲轉欲、宿、界外、比丘尼、未受具足、持欲出、與欲出、取欲已還戒、與欲已還戒、失欲、壞眾、四布薩、四說、七事應語遮、二事應語遮。

偈者，佛告比丘：「毘婆尸佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『忍辱第一道，涅槃佛稱最，出家惱他人，不名為沙門。』第二尸棄佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『譬如明眼人，能避嶮惡道；世有聰明人，能遠離諸惡。』第三毘鉢施佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『不惱不說過，如戒所說行；飯食知節量，常樂在閑處，心淨樂精進，是名諸佛教。』第四拘留孫佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『譬如蜂採花，不壞色與香，但取其味去。比丘入聚落，不破壞他事，不觀作不作，但自觀身行，諦視善不善。』第五拘那含牟尼佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『欲得好心莫放逸，聖人善法當勤學；若有智寂一心人，爾乃無復憂愁患。』第六迦葉佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『一切惡莫作，當具足善法，自淨其志意，是則諸佛教。』第七釋迦牟尼佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『護身為善哉，能護口亦善，護意為善哉，護一切亦善。比丘護一切，便得離眾苦，比丘守口意，身不犯諸惡，是三業道淨，得聖所得道。』」是名偈布薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈者，佛告比丘：「毘婆尸佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『忍辱第一道，涅槃佛稱最，出家惱他人，不名為沙門。』第二尸棄佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『譬如明眼人，能避嶮惡道；世有聰明人，能遠離諸惡。』第三毘鉢施佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『不惱不說過，如戒所說行；飯食知節量，常樂在閑處，心淨樂精進，是名諸佛教。』第四拘留孫佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『譬如蜂採花，不壞色與香，但取其味去。比丘入聚落，不破壞他事，不觀作不作，但自觀身行，諦視善不善。』第五拘那含牟尼佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『欲得好心莫放逸，聖人善法當勤學；若有智寂一心人，爾乃無復憂愁患。』第六迦葉佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『一切惡莫作，當具足善法，自淨其志意，是則諸佛教。』第七釋迦牟尼佛、如來、應供、正遍知，為寂靜僧最初說波羅提木叉：『護身為善哉，能護口亦善，護意為善哉，護一切亦善。比丘護一切，便得離眾苦，比丘守口意，身不犯諸惡，是三業道淨，得聖所得道。』」是名偈布薩。

十四日十五日者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者阿難共行弟子欲行摩那埵，白佛言：「世尊！我共行弟子，欲詣聚落中小住處行摩那埵，時是十四日。」佛語阿難：「此十四日星宿隨順、時隨順、眾隨順，應作布薩竟然後去。」十四日者，冬第三布薩第七布薩、春第三第七、夏第三第七。十五日者，十八布薩。一歲中二十四布薩，六、十四日、十八、十五日，是名十四日、十五日布薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四日十五日者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者阿難共行弟子欲行摩那埵，白佛言：「世尊！我共行弟子，欲詣聚落中小住處行摩那埵，時是十四日。」佛語阿難：「此十四日星宿隨順、時隨順、眾隨順，應作布薩竟然後去。」十四日者，冬第三布薩第七布薩、春第三第七、夏第三第七。十五日者，十八布薩。一歲中二十四布薩，六、十四日、十八、十五日，是名十四日、十五日布薩。

示布薩者，佛住王舍城耆闍崛山中，爾時諸比丘不知布薩處，或得布薩、或不得布薩。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「耆闍崛山應羯磨，示作布薩處。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！於是處，若僧時到，僧從今日耆闍崛山某處常作布薩。白如是。」「大德僧聽！於是處，僧今耆闍崛山某處常作布薩。諸大德忍某處常作布薩，忍者默然，若不忍便說。」「僧已忍某處常作布薩竟，僧忍默然故，是事如是持。」是名示作布薩處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示布薩者，佛住王舍城耆闍崛山中，爾時諸比丘不知布薩處，或得布薩、或不得布薩。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘：「耆闍崛山應羯磨，示作布薩處。」羯磨人應作是說：「大德僧聽！於是處，若僧時到，僧從今日耆闍崛山某處常作布薩。白如是。」「大德僧聽！於是處，僧今耆闍崛山某處常作布薩。諸大德忍某處常作布薩，忍者默然，若不忍便說。」「僧已忍某處常作布薩竟，僧忍默然故，是事如是持。」是名示作布薩處。

晝日布薩者，佛住王舍城耆闍崛山中，爾時諸比丘夜作布薩，道嶮倒地劣極而來。以是因緣往白世尊：「得晝日布薩不？」佛言：「得。」若晝日布薩、若僧遠住者，應唱：「諸長老！今日僧十四日、若十五日，若食前、若食後，爾許人影應集某處，若講堂、禪坊、溫室、樹下。若不唱者，越毘尼罪。」是名晝日布薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝日布薩者，佛住王舍城耆闍崛山中，爾時諸比丘夜作布薩，道嶮倒地劣極而來。以是因緣往白世尊：「得晝日布薩不？」佛言：「得。」若晝日布薩、若僧遠住者，應唱：「諸長老！今日僧十四日、若十五日，若食前、若食後，爾許人影應集某處，若講堂、禪坊、溫室、樹下。若不唱者，越毘尼罪。」是名晝日布薩。

堂者，佛住王舍城，爾時阿闍貰王耆闍崛山作布薩堂，種種嚴飾作金蓮葉鍱，僧坐後世尊已坐。諸比丘悉入欲作布薩，有金華鍱墮地，有惡比丘盜心取挾腋下。佛比丘僧坐久不作布薩，時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌，白佛言：「世尊！初夜已過，僧坐疲久，唯願世尊為諸比丘說波羅提木叉作布薩。」時世尊默然。如是中夜乃至後夜，復白佛言：「世尊！明相已出，眾僧坐久，唯願世尊說波羅提木叉作布薩。」佛告阿難：「眾不清淨。」爾時尊者大目連作是念：「為誰故世尊說眾不清淨？」目連即入定，觀見是惡比丘斂身眾中而坐。見已即從坐起，往到其所，左手擒牽至戶，右手推出，說是言：「惡比丘！從今日汝非沙門、非比丘，不復得在眾中。」驅出已，佛言：「自今已後不聽曳人。」佛語阿難：「從今日後汝等當自說波羅提木叉。何以故？如來、應供、正遍知，眾不清淨不得為說。」佛告阿難：「如來法律中猶如大海，有八未曾有，如線經中廣說，我諸弟子見已生愛樂心。」是名堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂者，佛住王舍城，爾時阿闍貰王耆闍崛山作布薩堂，種種嚴飾作金蓮葉鍱，僧坐後世尊已坐。諸比丘悉入欲作布薩，有金華鍱墮地，有惡比丘盜心取挾腋下。佛比丘僧坐久不作布薩，時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌，白佛言：「世尊！初夜已過，僧坐疲久，唯願世尊為諸比丘說波羅提木叉作布薩。」時世尊默然。如是中夜乃至後夜，復白佛言：「世尊！明相已出，眾僧坐久，唯願世尊說波羅提木叉作布薩。」佛告阿難：「眾不清淨。」爾時尊者大目連作是念：「為誰故世尊說眾不清淨？」目連即入定，觀見是惡比丘斂身眾中而坐。見已即從坐起，往到其所，左手擒牽至戶，右手推出，說是言：「惡比丘！從今日汝非沙門、非比丘，不復得在眾中。」驅出已，佛言：「自今已後不聽曳人。」佛語阿難：「從今日後汝等當自說波羅提木叉。何以故？如來、應供、正遍知，眾不清淨不得為說。」佛告阿難：「如來法律中猶如大海，有八未曾有，如線經中廣說，我諸弟子見已生愛樂心。」是名堂。

賊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賊者，

佛住王舍城耆闍崛山，爾時諸比丘作布薩，說波羅提木叉，至波夜提，後跋渠截已、波夜提破已、波夜提挽出已，波夜提當誦時賊來，誦人默然，賊立須臾便出，復重誦，如是至三。賊作是念：「此是惡沙門，作是說：『截已、破已、挽已，波夜提。』正當截我、破我、挽我等耳！」即便入打諸比丘。諸比丘心生疑惑：「賊前得說戒不？」以是因緣往白世尊。佛言：「賊是林中王，能作不饒益事，得說。汝等云何重誦本語？從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木叉時，賊入者即應更誦餘經，若《波羅延》、若《八跋耆經》、若《牟尼偈》、若《法句》。若賊知比丘法，作是言：『沙門我已知，但說先所誦。』者，爾時比丘應急誦，使章句不辨，令彼不知初中後。若更誦本語，越毘尼罪。」是名賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住王舍城耆闍崛山，爾時諸比丘作布薩，說波羅提木叉，至波夜提，後跋渠截已、波夜提破已、波夜提挽出已，波夜提當誦時賊來，誦人默然，賊立須臾便出，復重誦，如是至三。賊作是念：「此是惡沙門，作是說：『截已、破已、挽已，波夜提。』正當截我、破我、挽我等耳！」即便入打諸比丘。諸比丘心生疑惑：「賊前得說戒不？」以是因緣往白世尊。佛言：「賊是林中王，能作不饒益事，得說。汝等云何重誦本語？從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木叉時，賊入者即應更誦餘經，若《波羅延》、若《八跋耆經》、若《牟尼偈》、若《法句》。若賊知比丘法，作是言：『沙門我已知，但說先所誦。』者，爾時比丘應急誦，使章句不辨，令彼不知初中後。若更誦本語，越毘尼罪。」是名賊。

王者，佛住王舍城，耆舊菴婆羅園，如《沙門果線經》中廣說。乃至比丘生疑：「得王前說戒不？」以是因緣往白世尊。佛言：「王者能作不饒益事。」如上賊中廣說，是名王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者，佛住王舍城，耆舊菴婆羅園，如《沙門果線經》中廣說。乃至比丘生疑：「得王前說戒不？」以是因緣往白世尊。佛言：「王者能作不饒益事。」如上賊中廣說，是名王。

阿那律者，佛住王舍城耆闍崛山，諸比丘作布薩羯磨時，尊者阿那律不來。諸比丘遣使往喚長老阿那律：「比丘僧集欲作布薩羯磨事。」答言：「世尊說清淨是布薩，世間清淨者我即是，我不去。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「汝往喚來，莫用天眼來。」是長老失肉眼故，涉山嶮道極苦乃到。佛語阿那律：「汝不恭敬布薩，誰當恭敬？」佛言：「從今日後布薩時盡應來，若不來、若病不與欲，越毘尼罪。」是名阿那律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律者，佛住王舍城耆闍崛山，諸比丘作布薩羯磨時，尊者阿那律不來。諸比丘遣使往喚長老阿那律：「比丘僧集欲作布薩羯磨事。」答言：「世尊說清淨是布薩，世間清淨者我即是，我不去。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「汝往喚來，莫用天眼來。」是長老失肉眼故，涉山嶮道極苦乃到。佛語阿那律：「汝不恭敬布薩，誰當恭敬？」佛言：「從今日後布薩時盡應來，若不來、若病不與欲，越毘尼罪。」是名阿那律。

二種數者，佛語優波離：「汝誦毘尼不？」答言：「誦，但雜碎句難持。」佛言：「當作籌數誦。」時優波離即作籌數誦。佛復問優波離：「汝作籌數誦毘尼不？」答言：「雜碎句籌數誦猶故難持。」佛言：「從今日後作二種數：一者五百，二者七百。若欲誦時應先淨洗手已，捉籌下至數齊五，猶當洗手，若有者應作香汁浴籌，餘人欲捉籌者亦復如是。」是名二種數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種數者，佛語優波離：「汝誦毘尼不？」答言：「誦，但雜碎句難持。」佛言：「當作籌數誦。」時優波離即作籌數誦。佛復問優波離：「汝作籌數誦毘尼不？」答言：「雜碎句籌數誦猶故難持。」佛言：「從今日後作二種數：一者五百，二者七百。若欲誦時應先淨洗手已，捉籌下至數齊五，猶當洗手，若有者應作香汁浴籌，餘人欲捉籌者亦復如是。」是名二種數。

不利者，佛住舍衛城，爾時聚落中有比丘住，僧集欲作布薩羯磨，語上座言：「說波羅提木叉。」答言：「我不利。」如是第二、第三，乃至下座亦復如是。諸比丘心生疑惑，以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後受具足已，應誦二部毘尼。若不能誦二部者，應誦一部；若復不能者，應誦五線經；若復不能者，應誦四、三、二、一。布薩時，應廣誦五綖經，若有因緣不得者，應誦四、三、二、一，乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞。若不誦作布薩者，越毘尼罪。若如是比舉眾不利者，應遣上座出界外，心念口言：『作布薩。』餘三人界內作，三語：『布薩。』即是罰上座。」是名不利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不利者，佛住舍衛城，爾時聚落中有比丘住，僧集欲作布薩羯磨，語上座言：「說波羅提木叉。」答言：「我不利。」如是第二、第三，乃至下座亦復如是。諸比丘心生疑惑，以是因緣往白世尊。佛言：「從今日後受具足已，應誦二部毘尼。若不能誦二部者，應誦一部；若復不能者，應誦五線經；若復不能者，應誦四、三、二、一。布薩時，應廣誦五綖經，若有因緣不得者，應誦四、三、二、一，乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞。若不誦作布薩者，越毘尼罪。若如是比舉眾不利者，應遣上座出界外，心念口言：『作布薩。』餘三人界內作，三語：『布薩。』即是罰上座。」是名不利。

不一切利者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不一切利者，

佛住舍衛城，爾時聚落中有比丘住，僧集欲作布薩，語上座：「誦波羅提木叉。」答言：「我一篇利。」復語第二上座，答言：「我二篇利。」如是次第各誦一篇利，即便遞誦。共作布薩已心生疑惑，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽合誦作布薩。若有如是比者，應共授一聰明者使利已令誦。若誦時忘者，餘人得授，若合誦作布薩者，越毘尼罪。」是名不一切利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，爾時聚落中有比丘住，僧集欲作布薩，語上座：「誦波羅提木叉。」答言：「我一篇利。」復語第二上座，答言：「我二篇利。」如是次第各誦一篇利，即便遞誦。共作布薩已心生疑惑，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽合誦作布薩。若有如是比者，應共授一聰明者使利已令誦。若誦時忘者，餘人得授，若合誦作布薩者，越毘尼罪。」是名不一切利。

順逆者，佛住舍衛城，爾時有比丘聚落中住，僧集作布薩。有一比丘誦波羅提木叉利，順逆誦，從戒序乃至法隨順法，從法隨順法乃至戒序。布薩已心生疑悔，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽逆誦，應順誦。若誦時有忘失者，得還補誦。順逆誦作布薩者，越毘尼罪。」是名順逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順逆者，佛住舍衛城，爾時有比丘聚落中住，僧集作布薩。有一比丘誦波羅提木叉利，順逆誦，從戒序乃至法隨順法，從法隨順法乃至戒序。布薩已心生疑悔，諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽逆誦，應順誦。若誦時有忘失者，得還補誦。順逆誦作布薩者，越毘尼罪。」是名順逆。

欲聞初者，佛住舍衛城，爾時諸比丘僧集作布薩，誦波羅提木叉，乃至法隨順法。時客比丘來言：「長老！我在聚落中住，未曾聞廣誦波羅提木叉，願長老為我廣誦。」誦者即為更從戒序，乃至法隨順法。諸比丘心生疑惑，以是因緣，具白世尊。佛言：「汝等云何為欲從初聞者更誦？從今日後不聽。若比丘僧集作布薩，誦波羅提木叉，乃至法隨順法，有客比丘來及坐者，即名得布薩。若客比丘言：『我聚落中住，未曾聞廣誦波羅提木叉，願為我廣誦。』待僧罷已然後與誦。若僧未罷為誦者，越毘尼罪。」是名欲聞初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞初者，佛住舍衛城，爾時諸比丘僧集作布薩，誦波羅提木叉，乃至法隨順法。時客比丘來言：「長老！我在聚落中住，未曾聞廣誦波羅提木叉，願長老為我廣誦。」誦者即為更從戒序，乃至法隨順法。諸比丘心生疑惑，以是因緣，具白世尊。佛言：「汝等云何為欲從初聞者更誦？從今日後不聽。若比丘僧集作布薩，誦波羅提木叉，乃至法隨順法，有客比丘來及坐者，即名得布薩。若客比丘言：『我聚落中住，未曾聞廣誦波羅提木叉，願為我廣誦。』待僧罷已然後與誦。若僧未罷為誦者，越毘尼罪。」是名欲聞初。

未受具足者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未受具足者，

佛住舍衛城，爾時比丘為未受具足人說五眾罪，波羅夷乃至越毘尼罪。後比丘入聚落中，俗人言：「長老！汝犯波羅夷罪乃至越毘尼罪。」諸比丘聞已慚愧，以是因緣具白世尊。佛言：「汝等云何為未受具足人說波羅提木叉五篇罪？從今日後不聽向未受具足人說，得教語：『汝不得作非梵行、不得盜、不得殺生、不得妄語。』如是比得為說。若為未受具足人說波羅提木叉五篇名者，越毘尼罪。」是名未受具足人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，爾時比丘為未受具足人說五眾罪，波羅夷乃至越毘尼罪。後比丘入聚落中，俗人言：「長老！汝犯波羅夷罪乃至越毘尼罪。」諸比丘聞已慚愧，以是因緣具白世尊。佛言：「汝等云何為未受具足人說波羅提木叉五篇罪？從今日後不聽向未受具足人說，得教語：『汝不得作非梵行、不得盜、不得殺生、不得妄語。』如是比得為說。若為未受具足人說波羅提木叉五篇名者，越毘尼罪。」是名未受具足人。

太早者，佛住舍衛城，爾時有一比丘在聚落中住，晨起作布薩竟，有客比丘來語舊比丘言：「長老！來共作布薩。」答言：「我已布薩竟。」客比丘言：「長老！作布薩乃太早。」比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不應早作布薩。若一比丘聚落中住者，布薩日應掃塔及僧坊，中若有者，香汁灑地散華然燈，待客比丘來共作布薩。若無客比丘來，有罪者應作是念：『若得清淨比丘，此罪當如法除。』作是念已，應心念口言：『今十五日僧作布薩，我某甲比丘清淨受布薩。』如是三說。若布薩竟，有客比丘來者，應隨喜言：『長老！已作布薩，我某甲隨喜。』若不隨喜，應出界外作布薩。若晨朝作布薩，越毘尼罪。」是名太早。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太早者，佛住舍衛城，爾時有一比丘在聚落中住，晨起作布薩竟，有客比丘來語舊比丘言：「長老！來共作布薩。」答言：「我已布薩竟。」客比丘言：「長老！作布薩乃太早。」比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不應早作布薩。若一比丘聚落中住者，布薩日應掃塔及僧坊，中若有者，香汁灑地散華然燈，待客比丘來共作布薩。若無客比丘來，有罪者應作是念：『若得清淨比丘，此罪當如法除。』作是念已，應心念口言：『今十五日僧作布薩，我某甲比丘清淨受布薩。』如是三說。若布薩竟，有客比丘來者，應隨喜言：『長老！已作布薩，我某甲隨喜。』若不隨喜，應出界外作布薩。若晨朝作布薩，越毘尼罪。」是名太早。

一住處者，佛住舍衛城，爾時諸比丘道路行，天陰闇謂日暮，入聚落至比丘住處作布薩。布薩已天晴，日故早，諸比丘作是念：「我應前行。」去已，須臾第二眾來，復於此處作布薩。即於中宿，明日去，與前布薩比丘相見。見已謂言：「長老！汝昨何處宿？」答言：「某處。」「何處布薩？」答言：「某處。」「我亦彼處作布薩。」諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後一住處不得再作布薩。若比丘遠行，布薩日入聚落至比丘住處，作布薩已不得默然去，應囑沙彌、若園民、若放牧者：『若有比丘來語令知，此中已作布薩。』若無人者，應書柱戶扇、若散華作相，若後來者應問、應求相，不得輒作布薩。若前人不囑不作相，後人不問不求相，俱得越毘尼罪。」是名一住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一住處者，佛住舍衛城，爾時諸比丘道路行，天陰闇謂日暮，入聚落至比丘住處作布薩。布薩已天晴，日故早，諸比丘作是念：「我應前行。」去已，須臾第二眾來，復於此處作布薩。即於中宿，明日去，與前布薩比丘相見。見已謂言：「長老！汝昨何處宿？」答言：「某處。」「何處布薩？」答言：「某處。」「我亦彼處作布薩。」諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後一住處不得再作布薩。若比丘遠行，布薩日入聚落至比丘住處，作布薩已不得默然去，應囑沙彌、若園民、若放牧者：『若有比丘來語令知，此中已作布薩。』若無人者，應書柱戶扇、若散華作相，若後來者應問、應求相，不得輒作布薩。若前人不囑不作相，後人不問不求相，俱得越毘尼罪。」是名一住處。

二眾者，二眾客比丘來，一眾十四日布薩，一眾十五日布薩，應從誰？從前入者。二眾同時入，應從上座。若無大小，應從持律。若俱持律，應從先發聲者。若十四日、若十五日，應從布薩。是名二眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二眾者，二眾客比丘來，一眾十四日布薩，一眾十五日布薩，應從誰？從前入者。二眾同時入，應從上座。若無大小，應從持律。若俱持律，應從先發聲者。若十四日、若十五日，應從布薩。是名二眾。

二已說、二未說者，客比丘來，客比丘十四日布薩，舊比丘十五日。舊比丘語客比丘：「長老！共作布薩來。」客比丘不得言：「我已作布薩。」與和合、若出界外。若舊比丘十四日，客比丘十五日。客比丘言：「長老！作布薩來。」舊比丘應言：「我已作布薩。」是客比丘應隨喜言：「長老！已作布薩，我隨喜。」若不隨喜，應出界外作布薩。是名二已說、二未說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二已說、二未說者，客比丘來，客比丘十四日布薩，舊比丘十五日。舊比丘語客比丘：「長老！共作布薩來。」客比丘不得言：「我已作布薩。」與和合、若出界外。若舊比丘十四日，客比丘十五日。客比丘言：「長老！作布薩來。」舊比丘應言：「我已作布薩。」是客比丘應隨喜言：「長老！已作布薩，我隨喜。」若不隨喜，應出界外作布薩。是名二已說、二未說。

與欲者，眾僧集布薩，時有比丘為衣鉢事不得往。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後聽與欲。與欲法者，應作是言：『長老聽！今日僧布薩，若十四日、十五日，我比丘某甲與清淨布薩欲，為我說。』如是三說。與欲時不得趣與人，應與能持欲入僧中說者。若作衣鉢事布薩時不與欲者，越毘尼罪。」是名與欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲者，眾僧集布薩，時有比丘為衣鉢事不得往。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後聽與欲。與欲法者，應作是言：『長老聽！今日僧布薩，若十四日、十五日，我比丘某甲與清淨布薩欲，為我說。』如是三說。與欲時不得趣與人，應與能持欲入僧中說者。若作衣鉢事布薩時不與欲者，越毘尼罪。」是名與欲。

取欲者，佛住舍衛城，爾時比丘僧集作布薩羯磨，比丘病，為衣鉢事與欲，比丘不受。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後應取欲，若取欲時應自思惟能傳欲不？不得取眾欲，得至三人。與欲時，應作是說：『長老憶念！今日僧作布薩，某甲比丘與布薩清淨欲。』若忘字者憶歲數，應言：『爾所歲比丘。』若客言客、若病言病，比丘與布薩清淨欲。若病為衣鉢事與欲，不取者，越毘尼罪。」是名取欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取欲者，佛住舍衛城，爾時比丘僧集作布薩羯磨，比丘病，為衣鉢事與欲，比丘不受。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後應取欲，若取欲時應自思惟能傳欲不？不得取眾欲，得至三人。與欲時，應作是說：『長老憶念！今日僧作布薩，某甲比丘與布薩清淨欲。』若忘字者憶歲數，應言：『爾所歲比丘。』若客言客、若病言病，比丘與布薩清淨欲。若病為衣鉢事與欲，不取者，越毘尼罪。」是名取欲。

欲多者，佛住舍衛城，爾時比丘僧布薩，時與欲者多、集者少。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後不聽與欲者多、集者少作布薩，作者越毘尼罪。」是名與欲多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲多者，佛住舍衛城，爾時比丘僧布薩，時與欲者多、集者少。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今已後不聽與欲者多、集者少作布薩，作者越毘尼罪。」是名與欲多。

欲等者，佛住舍衛城，爾時比丘僧布薩。時與欲比丘與集者等作布薩。諸比丘以是因緣具白世尊，佛言：「從今已後不聽欲等作布薩，應集者多。若等欲作布薩者，越毘尼罪。」是名欲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲等者，佛住舍衛城，爾時比丘僧布薩。時與欲比丘與集者等作布薩。諸比丘以是因緣具白世尊，佛言：「從今已後不聽欲等作布薩，應集者多。若等欲作布薩者，越毘尼罪。」是名欲等。

瞿師羅者，佛住俱睒彌瞿師羅園，爾時比丘僧集作布薩，斷事羯磨語聲高。時瞿師羅居士來入，僧默然，須臾還出，僧復斷事高聲如前，如是至三。居士作是念：「我入便默，我出便高聲。我今當入更不復出。」如瞿師羅問尊者阿難，如《六入線經》中廣說。爾時諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「如是大德勝人欲聽眾僧斷事者，得聞斷事，若眾中有辯才能語使事相分明者說。若凡庶人前斷事者，越毘尼罪。」是名瞿師羅居士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿師羅者，佛住俱睒彌瞿師羅園，爾時比丘僧集作布薩，斷事羯磨語聲高。時瞿師羅居士來入，僧默然，須臾還出，僧復斷事高聲如前，如是至三。居士作是念：「我入便默，我出便高聲。我今當入更不復出。」如瞿師羅問尊者阿難，如《六入線經》中廣說。爾時諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「如是大德勝人欲聽眾僧斷事者，得聞斷事，若眾中有辯才能語使事相分明者說。若凡庶人前斷事者，越毘尼罪。」是名瞿師羅居士。

大愛道者，佛住舍衛城，爾時大愛道瞿曇彌與欲，比丘不受。時大愛道瞿曇彌往到世尊所，頭面禮足却住一面，以是因緣具白世尊：「比丘不受我欲，誰當受？」爾時世尊為大愛道瞿曇彌隨順說法，發歡喜心已頭面禮足而退。佛言：「喚彼比丘來。」來已，佛問言：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後比丘尼與欲應受。」若上坐應言：「我是僧上座，不應受。」若教誡尼人、若誦波羅提木叉人，應各自說：「不應受。」若守房人、若病人應言：「我不至僧中，更與餘人。」若言：「我是乞食、我是阿練若、我是糞掃衣、我是大德人。」不取欲者，越毘尼罪。若言：「我是上座、是教誡尼人、是誦戒人。」者，不取無罪。是名瞿曇彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大愛道者，佛住舍衛城，爾時大愛道瞿曇彌與欲，比丘不受。時大愛道瞿曇彌往到世尊所，頭面禮足却住一面，以是因緣具白世尊：「比丘不受我欲，誰當受？」爾時世尊為大愛道瞿曇彌隨順說法，發歡喜心已頭面禮足而退。佛言：「喚彼比丘來。」來已，佛問言：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今已後比丘尼與欲應受。」若上坐應言：「我是僧上座，不應受。」若教誡尼人、若誦波羅提木叉人，應各自說：「不應受。」若守房人、若病人應言：「我不至僧中，更與餘人。」若言：「我是乞食、我是阿練若、我是糞掃衣、我是大德人。」不取欲者，越毘尼罪。若言：「我是上座、是教誡尼人、是誦戒人。」者，不取無罪。是名瞿曇彌。

闡陀者，佛住俱睒彌瞿師羅園。爾時僧集作布薩，時闡陀比丘不肯來，諸比丘以是因緣具白世尊：「是犯何等罪？」佛言：「得偷蘭罪。」如是比丘布薩不肯來者，得偷蘭罪。若為衣鉢事不來不與欲者，越毘尼罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闡陀者，佛住俱睒彌瞿師羅園。爾時僧集作布薩，時闡陀比丘不肯來，諸比丘以是因緣具白世尊：「是犯何等罪？」佛言：「得偷蘭罪。」如是比丘布薩不肯來者，得偷蘭罪。若為衣鉢事不來不與欲者，越毘尼罪。

病者，佛住舍衛城，爾時比丘僧集欲布薩，有一比丘風病動，語比房言：「長老！我風病動，與清淨欲。」比丘不受。即往至上座前，脫革屣胡跪合掌，作如是言：「我某甲清淨，僧憶念持。」如是三說已便去。諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊：「得爾不？」佛言：「善！已如法作竟。但不受欲者，越毘尼罪。」是名病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，佛住舍衛城，爾時比丘僧集欲布薩，有一比丘風病動，語比房言：「長老！我風病動，與清淨欲。」比丘不受。即往至上座前，脫革屣胡跪合掌，作如是言：「我某甲清淨，僧憶念持。」如是三說已便去。諸比丘心生疑惑，以是因緣具白世尊：「得爾不？」佛言：「善！已如法作竟。但不受欲者，越毘尼罪。」是名病。

阿練若者，佛住舍衛城阿練若聚落中，比丘常共作布薩。時阿練若入聚落作布薩已去。去不久有客比丘來，復於此處布薩，即於中宿。明日共相見，問：「長老！昨何處宿？」答：「此處。」「何處布薩？」答言：「此處。」聞已心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽一住處再布薩。若阿練、若入聚落中布薩者，不得默然去，應囑沙彌、若園民、若放牧人：『若後有比丘來者，語令知此中已作布薩。』若無人者，應書柱戶扇作字、若散花作相。後來者應問應求相。若去不囑、不作相，後來者不問不求相，俱越毘尼罪。」是名阿練若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿練若者，佛住舍衛城阿練若聚落中，比丘常共作布薩。時阿練若入聚落作布薩已去。去不久有客比丘來，復於此處布薩，即於中宿。明日共相見，問：「長老！昨何處宿？」答：「此處。」「何處布薩？」答言：「此處。」聞已心生疑惑，以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽一住處再布薩。若阿練、若入聚落中布薩者，不得默然去，應囑沙彌、若園民、若放牧人：『若後有比丘來者，語令知此中已作布薩。』若無人者，應書柱戶扇作字、若散花作相。後來者應問應求相。若去不囑、不作相，後來者不問不求相，俱越毘尼罪。」是名阿練若。

不應與而與者，佛住舍衛城爾，時諸比丘時集與羯磨欲，非時集與清淨欲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽時集與羯磨欲、非時集與清淨欲。非時集應與羯磨欲、時集應與清淨欲，時集亦得與兩欲：『長老憶念！今僧若十四日、十五日作布薩，我某甲比丘與布薩清淨欲，與我說。』如是三說。與羯磨欲亦三說。若非時集與清淨欲、時集與羯磨欲，越毘尼罪。」是名不應與而與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應與而與者，佛住舍衛城爾，時諸比丘時集與羯磨欲，非時集與清淨欲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「從今日後不聽時集與羯磨欲、非時集與清淨欲。非時集應與羯磨欲、時集應與清淨欲，時集亦得與兩欲：『長老憶念！今僧若十四日、十五日作布薩，我某甲比丘與布薩清淨欲，與我說。』如是三說。與羯磨欲亦三說。若非時集與清淨欲、時集與羯磨欲，越毘尼罪。」是名不應與而與。

阿脂羅河者，佛住舍衛城，爾時諸比丘到阿脂羅河邊，敷尼師壇坐誦波羅提木叉。時水汎漲漸漸齊膝，如是轉上齊口，極苦乃竟，還至佛所。以是因緣具白世尊：「得立作布薩不？」佛言：「得，得行、住、坐、臥作布薩。」行者，若比丘共商人行，至布薩日，有恐怖難，商人行不待，得行作布薩。先應籌量齊幾許得誦戒竟，若山、若石作幖幟，伸手相及羯磨作布薩界。羯磨已然後作布薩，是名行布薩。住者，比丘多，無床座，一切伸手相及作布薩，是名住布薩。坐者，有床座作布薩，是名坐布薩。臥者，比丘老病不能久坐，床角相接得臥作布薩，是名臥布薩。是名阿脂羅河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿脂羅河者，佛住舍衛城，爾時諸比丘到阿脂羅河邊，敷尼師壇坐誦波羅提木叉。時水汎漲漸漸齊膝，如是轉上齊口，極苦乃竟，還至佛所。以是因緣具白世尊：「得立作布薩不？」佛言：「得，得行、住、坐、臥作布薩。」行者，若比丘共商人行，至布薩日，有恐怖難，商人行不待，得行作布薩。先應籌量齊幾許得誦戒竟，若山、若石作幖幟，伸手相及羯磨作布薩界。羯磨已然後作布薩，是名行布薩。住者，比丘多，無床座，一切伸手相及作布薩，是名住布薩。坐者，有床座作布薩，是名坐布薩。臥者，比丘老病不能久坐，床角相接得臥作布薩，是名臥布薩。是名阿脂羅河。

十一事不名與欲轉欲者，「我與長老欲，我向取某甲欲并與。」是名轉欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一事不名與欲轉欲者，「我與長老欲，我向取某甲欲并與。」是名轉欲。

宿與者，明日當布薩，今日與欲，是名宿與欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿與者，明日當布薩，今日與欲，是名宿與欲。

界外者，出界與欲，是名界外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界外者，出界與欲，是名界外。

比丘尼者，與比丘尼欲，是名比丘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼者，與比丘尼欲，是名比丘尼。

未受具足者，與未受具足人欲，是名未受具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未受具足者，與未受具足人欲，是名未受具足。

持欲出者，取欲已出界外，是名持欲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持欲出者，取欲已出界外，是名持欲出。

與欲出者，與欲已出界外，是名與欲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲出者，與欲已出界外，是名與欲出。

取欲已還戒者，取欲已還戒受具足，是名取欲已還戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取欲已還戒者，取欲已還戒受具足，是名取欲已還戒。

與欲已還戒者，與他欲已還戒受具足，是名與欲已還戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲已還戒者，與他欲已還戒受具足，是名與欲已還戒。

失欲者，比丘病，與欲已，聞僧中法師說法、持律說毘尼，自力就聽，坐久疲苦已，先與欲默離座去，不名與欲，應更與。是名失欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失欲者，比丘病，與欲已，聞僧中法師說法、持律說毘尼，自力就聽，坐久疲苦已，先與欲默離座去，不名與欲，應更與。是名失欲。

壞眾者，布薩日比丘僧集，不來諸比丘與清淨欲。若暴風雨、若火、若賊，諸比丘盡驚散，不名持欲到僧中；若一人在，是名到僧。是名十一不名與欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞眾者，布薩日比丘僧集，不來諸比丘與清淨欲。若暴風雨、若火、若賊，諸比丘盡驚散，不名持欲到僧中；若一人在，是名到僧。是名十一不名與欲。

四布薩者，一人受、二人說、三人說、四人廣誦。一人受者，有一比丘聚落中住，至布薩日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地、然燈散華待客比丘。若無來者，有罪應作是念：「得清淨比丘者，此罪當如法除。」作是念已，胡跪合掌心念口言：「今僧若十四日、十五日布薩，我某甲比丘清淨受布薩。」如是三說，是名一人受。二人說者，二比丘聚落中住，至布薩日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地散華然燈，若有罪者展轉如法悔已，應胡跪合掌作是說：「長老憶念！今僧若十四日、十五日作布薩，我某甲比丘清淨。長老憶念持。」是名說。三人亦如是。廣誦者，四人應廣誦波羅提木叉，是名廣誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四布薩者，一人受、二人說、三人說、四人廣誦。一人受者，有一比丘聚落中住，至布薩日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地、然燈散華待客比丘。若無來者，有罪應作是念：「得清淨比丘者，此罪當如法除。」作是念已，胡跪合掌心念口言：「今僧若十四日、十五日布薩，我某甲比丘清淨受布薩。」如是三說，是名一人受。二人說者，二比丘聚落中住，至布薩日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地散華然燈，若有罪者展轉如法悔已，應胡跪合掌作是說：「長老憶念！今僧若十四日、十五日作布薩，我某甲比丘清淨。長老憶念持。」是名說。三人亦如是。廣誦者，四人應廣誦波羅提木叉，是名廣誦。

四說者，一從戒序盡四波羅夷，餘者僧常聞誦偈。二者盡十三事、二不定法，餘者僧常聞誦偈。三者盡三十尼薩耆，餘者僧常聞誦偈。四者入九十二波夜提，應盡廣誦。是名四說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四說者，一從戒序盡四波羅夷，餘者僧常聞誦偈。二者盡十三事、二不定法，餘者僧常聞誦偈。三者盡三十尼薩耆，餘者僧常聞誦偈。四者入九十二波夜提，應盡廣誦。是名四說。

布薩有七事應遮：一、不共住人；二者、別住人；三、未受具足人；四、未說欲；五、未行舍羅；六、為和合義故；七、和合未竟，是名七應遮。復次二事應遮布薩：一者若作布薩者僧鬪諍；二者僧破。是名二事應遮。是名布薩法、與欲法、受欲法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布薩有七事應遮：一、不共住人；二者、別住人；三、未受具足人；四、未說欲；五、未行舍羅；六、為和合義故；七、和合未竟，是名七應遮。復次二事應遮布薩：一者若作布薩者僧鬪諍；二者僧破。是名二事應遮。是名布薩法、與欲法、受欲法。

安居法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘雨時遊行多所踐害，為世人所嫌：「九十六種出家人尚知安居，如鳥隱巢而自守住。沙門釋子自稱善好而不安居。」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「正應為世人所嫌。從今已後雨時應安居。」安居法者，至四月十六日，應偏袒右肩胡跪合掌，應作是說：「長老憶念！我某甲比丘，於此僧伽藍雨安居前三月。」如是三說。若比丘行道未到住處，安居日至，即於路側，若依樹、若車，應受安居。至明相出趣所住處，到後安居日，應偏袒右肩胡跪合掌，作是言：「長老憶念！我某甲比丘，於此僧伽藍雨安居後三月。」如是三說。比丘行道，前安居日不受安居，一越毘尼罪。到所住處，後安居日不受安居，二越毘尼罪，是人破安居，不得衣施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘雨時遊行多所踐害，為世人所嫌：「九十六種出家人尚知安居，如鳥隱巢而自守住。沙門釋子自稱善好而不安居。」諸比丘以是因緣具白世尊。佛言：「正應為世人所嫌。從今已後雨時應安居。」安居法者，至四月十六日，應偏袒右肩胡跪合掌，應作是說：「長老憶念！我某甲比丘，於此僧伽藍雨安居前三月。」如是三說。若比丘行道未到住處，安居日至，即於路側，若依樹、若車，應受安居。至明相出趣所住處，到後安居日，應偏袒右肩胡跪合掌，作是言：「長老憶念！我某甲比丘，於此僧伽藍雨安居後三月。」如是三說。比丘行道，前安居日不受安居，一越毘尼罪。到所住處，後安居日不受安居，二越毘尼罪，是人破安居，不得衣施。

復次佛住舍衛城，爾時有比丘依聚落雨安居，有檀越營僧事，須水溉灌，求比丘白王通水。時比丘衣鉢隨身，數詣王門不時得見。道路不近，恐失安居。時世尊見已知而故問：「汝是客比丘耶？」「非也。世尊！」「汝是去比丘耶？」「非也。世尊！」「何故持衣鉢自隨？」比丘以上因緣具白世尊。佛言：「從今已後雨安居時，若為塔事、為僧事，應作求聽羯磨。『大德僧聽！某甲比丘於此處雨安居，若僧時到，僧某甲比丘於此處雨安居，為塔事、僧事出界行，還此處住。諸大德聽某甲比丘為塔事、僧事出界行，還此處安居，僧忍默然故，是事如是持。』若有如是為塔、為僧所求索者，要有所得。若衣、若鉢、若小鉢、若鍵鎡𨥌、若腰帶等及諸一切，要使得一物。若不得者，越毘尼罪。如是事訖應還，若半月、若一月、若二月，乃至後自恣應還。若不還者，越毘尼罪。若道路恐怖、賊難畏失命者，於彼自恣無罪。」是名安居法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，爾時有比丘依聚落雨安居，有檀越營僧事，須水溉灌，求比丘白王通水。時比丘衣鉢隨身，數詣王門不時得見。道路不近，恐失安居。時世尊見已知而故問：「汝是客比丘耶？」「非也。世尊！」「汝是去比丘耶？」「非也。世尊！」「何故持衣鉢自隨？」比丘以上因緣具白世尊。佛言：「從今已後雨安居時，若為塔事、為僧事，應作求聽羯磨。『大德僧聽！某甲比丘於此處雨安居，若僧時到，僧某甲比丘於此處雨安居，為塔事、僧事出界行，還此處住。諸大德聽某甲比丘為塔事、僧事出界行，還此處安居，僧忍默然故，是事如是持。』若有如是為塔、為僧所求索者，要有所得。若衣、若鉢、若小鉢、若鍵鎡𨥌、若腰帶等及諸一切，要使得一物。若不得者，越毘尼罪。如是事訖應還，若半月、若一月、若二月，乃至後自恣應還。若不還者，越毘尼罪。若道路恐怖、賊難畏失命者，於彼自恣無罪。」是名安居法。

自恣法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘俱薩羅國遊行，見渠磨帝河邊有叢林，林中有一大空中薩羅樹，其蔭厚密，樹下平正寬博，去聚落不遠不近，作是念：「此中好，可安居。」如是前後人人見者，皆作是念。至安居日，一比丘先至，修治空樹，安置衣鉢敷草而坐。須臾復有比丘來，問言：「長老！欲此安居耶？」答言：「爾！善好。」如是相續乃至六十人。最初至者語後諸比丘言：「長老！盡欲此中安居耶？」答言：「爾！善好。此樹中可容衣鉢，其下左右足以安居。」受安居法已，復作是言：「諸長老！我等當作何法得安樂住？」諸人答言：「所生患惱皆由身口，既得靜處宜共默然，應立不語制。」立不語制竟三月已，還舍衛城往世尊所，頭面禮足却住一面，佛知而故問：「比丘汝何處安居？」答言：「某處。」佛問比丘：「少病少惱乞食不苦、行道如法安樂住不？」答言：「世尊！少病少惱乞食易得，默然樂住三月不語，已別去。」佛言：「此是惡事，如怨家共住，法應共語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恣法者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘俱薩羅國遊行，見渠磨帝河邊有叢林，林中有一大空中薩羅樹，其蔭厚密，樹下平正寬博，去聚落不遠不近，作是念：「此中好，可安居。」如是前後人人見者，皆作是念。至安居日，一比丘先至，修治空樹，安置衣鉢敷草而坐。須臾復有比丘來，問言：「長老！欲此安居耶？」答言：「爾！善好。」如是相續乃至六十人。最初至者語後諸比丘言：「長老！盡欲此中安居耶？」答言：「爾！善好。此樹中可容衣鉢，其下左右足以安居。」受安居法已，復作是言：「諸長老！我等當作何法得安樂住？」諸人答言：「所生患惱皆由身口，既得靜處宜共默然，應立不語制。」立不語制竟三月已，還舍衛城往世尊所，頭面禮足却住一面，佛知而故問：「比丘汝何處安居？」答言：「某處。」佛問比丘：「少病少惱乞食不苦、行道如法安樂住不？」答言：「世尊！少病少惱乞食易得，默然樂住三月不語，已別去。」佛言：「此是惡事，如怨家共住，法應共語。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。阿那律、金毘盧跋提預在塔山安居竟還舍衛城，至佛所頭面禮足却住一面，佛知而故問：「何處安居？」答言：「某處。」復問：「比丘少病少惱、乞食不苦、行道如法安樂住不？」答言：「世尊！少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語竟，已別去。」佛言：「此是惡事，如怨家共住。從今日後不聽不共語，欲方便少事不語得半月，至布薩日應共語、共相問訊、問事、答事、呪願，過布薩日續復如前。若憍慢若瞋恚不共語者，越毘尼罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。阿那律、金毘盧跋提預在塔山安居竟還舍衛城，至佛所頭面禮足却住一面，佛知而故問：「何處安居？」答言：「某處。」復問：「比丘少病少惱、乞食不苦、行道如法安樂住不？」答言：「世尊！少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語竟，已別去。」佛言：「此是惡事，如怨家共住。從今日後不聽不共語，欲方便少事不語得半月，至布薩日應共語、共相問訊、問事、答事、呪願，過布薩日續復如前。若憍慢若瞋恚不共語者，越毘尼罪。」

自恣法者，佛告諸比丘：「從今日為諸弟子制自恣法，三月、三語、安居竟，是處安居、是處自恣，從上座和合。」三月者，從四月十六日，至七月十五日。三語者，見、聞、疑。安居竟者，前安居從四月十六日至七月十五日。後安居從五月十六日至八月十五日。若安居眾中有一人前安居者，至七月十五日，舉眾應同此一人受自恣，自恣訖坐至八月十五日。若一切後安居，一切應八月十五日自恣，是名安居竟。是處安居、是處自恣者，若比丘聚落中安居，聞城中自恣日種種供養竟夜說法，眾欲往者應十四日自恣已得去。若此處安居，餘處自恣者，越毘尼罪。從上座者，不得從小逆作次第，應從上座次第下。不得行行置人如益食法，不得超越，不得總唱言：「一切大德僧見聞疑罪自恣說。」是名從上座。應拜五法成就者作自恣人，若一、若二不得過。羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲某甲比丘五法成就，若僧時到，僧拜某甲某甲比丘作自恣人。諸大德聽某甲某甲比丘作自恣人，僧忍默然故，是事如是持。」受羯磨人應作是說：「大德僧聽！自恣時至，若僧時到，一切僧受自恣。白如是。」是自恣人應從上座為始。上座應偏袒右肩胡跪合掌作是說：「長老憶念！今僧十五日受自恣，我比丘某甲，長老及僧自恣說，若見聞疑罪當語我，憐愍故。我若知若見，當如法除。」如是三說。次至第二人。第二人若是下座，應接足言：「大德。」為異。若二人作自恣人者，一人受上座自恣，一人應下座前立，上座說已下座復說。如是展轉次第下到自坐處應受自恣，不得受僧自恣竟然後自恣。和合者，不得不和合受自恣，不得與欲受自恣。若病者應將來，若將來有危命憂者，僧應往就。若病人多者應舁床來、若床角相接，若床舁來有危命憂者，不病比丘應連座相接。若不周者，不病比丘應出界外作自恣，病比丘即界內自恣。大眾多者，若一萬、二萬，應一切集在一處，若講堂、若食堂、若浴室受自恣，餘人並嚼齒木並大小行並食，如是竟日通夜未離坐不得遠，乃至明相未出於中自恣。若大眾多六萬、八萬，畏不竟者，應減出界外作自恣。若一人受自恣，若二人說、若三人、若四人說自恣。五人廣自恣。一人受者，若一比丘聚落中安居，至自恣日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地散花然燈，若有罪者應作是念：「若得清淨比丘來者，此罪當如法除。」作是念已，胡跪合掌心念口言：「今僧十五日自恣，我某甲比丘清淨受自恣。」如是三說。二人說者，有罪展轉如法作已，偏袒右肩胡跪合掌言：「長老憶念！今僧十五日自恣。長老自恣說，若見聞疑罪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恣法者，佛告諸比丘：「從今日為諸弟子制自恣法，三月、三語、安居竟，是處安居、是處自恣，從上座和合。」三月者，從四月十六日，至七月十五日。三語者，見、聞、疑。安居竟者，前安居從四月十六日至七月十五日。後安居從五月十六日至八月十五日。若安居眾中有一人前安居者，至七月十五日，舉眾應同此一人受自恣，自恣訖坐至八月十五日。若一切後安居，一切應八月十五日自恣，是名安居竟。是處安居、是處自恣者，若比丘聚落中安居，聞城中自恣日種種供養竟夜說法，眾欲往者應十四日自恣已得去。若此處安居，餘處自恣者，越毘尼罪。從上座者，不得從小逆作次第，應從上座次第下。不得行行置人如益食法，不得超越，不得總唱言：「一切大德僧見聞疑罪自恣說。」是名從上座。應拜五法成就者作自恣人，若一、若二不得過。羯磨人應作是說：「大德僧聽！某甲某甲比丘五法成就，若僧時到，僧拜某甲某甲比丘作自恣人。諸大德聽某甲某甲比丘作自恣人，僧忍默然故，是事如是持。」受羯磨人應作是說：「大德僧聽！自恣時至，若僧時到，一切僧受自恣。白如是。」是自恣人應從上座為始。上座應偏袒右肩胡跪合掌作是說：「長老憶念！今僧十五日受自恣，我比丘某甲，長老及僧自恣說，若見聞疑罪當語我，憐愍故。我若知若見，當如法除。」如是三說。次至第二人。第二人若是下座，應接足言：「大德。」為異。若二人作自恣人者，一人受上座自恣，一人應下座前立，上座說已下座復說。如是展轉次第下到自坐處應受自恣，不得受僧自恣竟然後自恣。和合者，不得不和合受自恣，不得與欲受自恣。若病者應將來，若將來有危命憂者，僧應往就。若病人多者應舁床來、若床角相接，若床舁來有危命憂者，不病比丘應連座相接。若不周者，不病比丘應出界外作自恣，病比丘即界內自恣。大眾多者，若一萬、二萬，應一切集在一處，若講堂、若食堂、若浴室受自恣，餘人並嚼齒木並大小行並食，如是竟日通夜未離坐不得遠，乃至明相未出於中自恣。若大眾多六萬、八萬，畏不竟者，應減出界外作自恣。若一人受自恣，若二人說、若三人、若四人說自恣。五人廣自恣。一人受者，若一比丘聚落中安居，至自恣日應掃塔及僧院，若有者應香汁灑地散花然燈，若有罪者應作是念：「若得清淨比丘來者，此罪當如法除。」作是念已，胡跪合掌心念口言：「今僧十五日自恣，我某甲比丘清淨受自恣。」如是三說。二人說者，有罪展轉如法作已，偏袒右肩胡跪合掌言：「長老憶念！今僧十五日自恣。長老自恣說，若見聞疑罪

語我，憐愍故。我若知、若見，當如法除。」如是三說。三人四人亦如是，五人應廣自恣。是名自恣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語我，憐愍故。我若知、若見，當如法除。」如是三說。三人四人亦如是，五人應廣自恣。是名自恣法。