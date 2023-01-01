摩訶僧祇律卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第二十三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年，比丘僧悉清淨，自是已後漸漸為非，世尊隨事為制戒，立說波羅提木叉四種具足法：自具足、善來具足、十眾具足、五眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊成道五年，比丘僧悉清淨，自是已後漸漸為非，世尊隨事為制戒，立說波羅提木叉四種具足法：自具足、善來具足、十眾具足、五眾具足。

自具足者，世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證善具足，如線經中廣說，是名自具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自具足者，世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證善具足，如線經中廣說，是名自具足。

善來具足者，佛住王舍城迦蘭陀竹園，佛告諸比丘：「如來處處度人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，汝等亦當効如來廣行度人。」爾時諸比丘聞世尊教已遊行諸國，見有信善男子求出家者，諸比丘亦斆如來喚：「善來比丘。」度人出家。威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆不如法，為世人所譏，作是言：「世尊所度善來比丘，威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆悉如法。諸比丘所度，亦名善來，威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆不如法。」爾時尊者舍利弗聞是語已，在閑靜處加趺而坐作是思惟：「俱是善來，何故世尊所度善來比丘，皆悉如法；諸比丘所度善來比丘，皆不如法？云何令諸比丘度人善受具足，皆悉如法，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。」舍利弗晡時從禪覺已往詣佛所，頭面禮足，却坐一面，白佛言：「世尊！我向靜處作是思惟：『俱名善來，何故世尊所度皆悉如法；諸比丘所度皆不如法？云何使諸比丘度人善受具足，皆悉如法，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。』唯願世尊具為解說。」佛告舍利弗：「如來所度阿若憍陳如等五人，善來出家善受具足，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說，次度滿慈子等三十人，次度波羅奈城善勝子，次度優樓頻螺迦葉五百人，次度那提迦葉三百人，次度伽耶迦葉二百人，次度優波斯那等二百五十人，次度汝、大目連各二百五十人，次度摩訶迦葉、闡陀、迦留陀夷、優波離，次度釋種子五百人，次度跋度帝五百人，次度群賊五百人，次度長者子善來。如是等如來所度善來比丘，出家善受具足，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。舍利弗！諸比丘所可度人，亦名善來，出家善受具足，乃至共一說，是名善來受具足十眾受具足者。」佛告舍利弗：「從今日制受具足法，十眾和合、一白三羯磨無遮法，是名善受具足。」欲受具足人初入僧中，一一頭面禮僧足已，先求和上。偏袒右肩，胡跪接足，作是言：「我從尊乞求和上，尊為我作和上，與我受具足。」如是至三。和上應語：「發喜心。」答言：「我頂戴持。」和上先已與求衣鉢、與求眾、與求戒師、與求空靜處教師，推與眾僧。羯磨師應問：「誰與某甲空靜處作教師。」答言：「我能。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，若僧時到，僧某甲、和上某甲、某甲能空靜處作教師。諸大德聽！某甲、和上某甲、某甲能空靜處作教師，僧忍默然故，是事如是持。」教師應將離眾不近不遠。教有二種：若略、若廣。云何略？今僧中當問：「汝有者言有、無者言無。」云何廣？如後僧中一一說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來具足者，佛住王舍城迦蘭陀竹園，佛告諸比丘：「如來處處度人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，汝等亦當効如來廣行度人。」爾時諸比丘聞世尊教已遊行諸國，見有信善男子求出家者，諸比丘亦斆如來喚：「善來比丘。」度人出家。威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆不如法，為世人所譏，作是言：「世尊所度善來比丘，威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆悉如法。諸比丘所度，亦名善來，威儀進止，左右顧視，著衣持鉢，皆不如法。」爾時尊者舍利弗聞是語已，在閑靜處加趺而坐作是思惟：「俱是善來，何故世尊所度善來比丘，皆悉如法；諸比丘所度善來比丘，皆不如法？云何令諸比丘度人善受具足，皆悉如法，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。」舍利弗晡時從禪覺已往詣佛所，頭面禮足，却坐一面，白佛言：「世尊！我向靜處作是思惟：『俱名善來，何故世尊所度皆悉如法；諸比丘所度皆不如法？云何使諸比丘度人善受具足，皆悉如法，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。』唯願世尊具為解說。」佛告舍利弗：「如來所度阿若憍陳如等五人，善來出家善受具足，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說，次度滿慈子等三十人，次度波羅奈城善勝子，次度優樓頻螺迦葉五百人，次度那提迦葉三百人，次度伽耶迦葉二百人，次度優波斯那等二百五十人，次度汝、大目連各二百五十人，次度摩訶迦葉、闡陀、迦留陀夷、優波離，次度釋種子五百人，次度跋度帝五百人，次度群賊五百人，次度長者子善來。如是等如來所度善來比丘，出家善受具足，共一戒、一竟、一住、一食、一學、一說。舍利弗！諸比丘所可度人，亦名善來，出家善受具足，乃至共一說，是名善來受具足十眾受具足者。」佛告舍利弗：「從今日制受具足法，十眾和合、一白三羯磨無遮法，是名善受具足。」欲受具足人初入僧中，一一頭面禮僧足已，先求和上。偏袒右肩，胡跪接足，作是言：「我從尊乞求和上，尊為我作和上，與我受具足。」如是至三。和上應語：「發喜心。」答言：「我頂戴持。」和上先已與求衣鉢、與求眾、與求戒師、與求空靜處教師，推與眾僧。羯磨師應問：「誰與某甲空靜處作教師。」答言：「我能。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，若僧時到，僧某甲、和上某甲、某甲能空靜處作教師。諸大德聽！某甲、和上某甲、某甲能空靜處作教師，僧忍默然故，是事如是持。」教師應將離眾不近不遠。教有二種：若略、若廣。云何略？今僧中當問：「汝有者言有、無者言無。」云何廣？如後僧中一一說。

教師來入僧中，白言：「某甲問已訖，自說清淨無遮法。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖。若僧時到，僧某甲和上某甲，某甲聽入僧中。諸大德聽！某甲、和上某甲、某甲聽入僧中，僧忍默然故，是事如是持。」欲受戒人應入僧中，一一頭面禮僧足已，在戒師前，胡跪合掌，授與衣鉢，教受，作是言：「此是我鉢多羅，應量受用，乞食器，今受持。」如是三說。「此是僧伽梨、此是欝多羅僧、此是安陀會，此是我三衣，此三衣不離宿受持。」如是三說。羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖。若僧時到，僧某甲、和上某甲，某甲欲從僧乞受具足。諸大德聽！某甲、和上某甲，某甲欲從僧乞受具足，僧忍默然故，是事如是持。」戒師應教乞作是言：「大德僧聽！我某甲從和上某甲受具足，阿闍梨某甲已空靜處教問訖。我某甲、和上某甲，今從僧乞受具足，唯願僧與我受具足，哀愍我故！」如是至三。羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，已從僧中乞受具足。若僧時到，僧某甲，和上某甲，某甲欲於僧中問遮法。諸大德聽！某甲，和上某甲，某甲欲於僧中問遮法，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子聽！今是至誠時，是實語時，於諸天、世間、天魔、諸梵、沙門、婆羅門、諸天、世人、阿修羅。若不實者，便於中欺誑，亦復於如來、應供、正遍知聲聞眾中欺誑，此是大罪。今僧中問汝，有者言有，無者言無。父母聽不？求和上未？三衣鉢具不？是男子不？年滿二十不？非是非人不？非是不能男不？汝字何等？」若言：「字某。」「和上字誰？」答言：「字某。」「不壞比丘尼淨行不？非賊盜住不？非越濟人不？非自出家不？不殺父母不？不殺阿羅漢不？不破僧不？不惡心出佛身血不(佛久已般泥洹故依舊文)？汝本曾受具足不？」答言：「曾受。」「不犯四事不？」若言：「犯。」應語：「去！不得受具足。」若言：「不犯。」次問十三事。「一一事中有犯不？」若言：「犯。」「受具足訖，此罪能如法作不？」答言：「能。」「本捨戒不？」答言：「捨。」「汝非奴不？非養兒不？不負人債不？非王臣不？不陰謀王家不？汝黃門不？汝非二根不？汝是丈夫不？汝無如是諸病：癬疥、黃爛、癩病、癰痤、痔病、不禁、黃病、瘧病、欬嗽、消盡、癲狂、熱病、風腫、水腫、腹腫，如是種種更有餘病著身不？」答言：「無。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教師來入僧中，白言：「某甲問已訖，自說清淨無遮法。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖。若僧時到，僧某甲和上某甲，某甲聽入僧中。諸大德聽！某甲、和上某甲、某甲聽入僧中，僧忍默然故，是事如是持。」欲受戒人應入僧中，一一頭面禮僧足已，在戒師前，胡跪合掌，授與衣鉢，教受，作是言：「此是我鉢多羅，應量受用，乞食器，今受持。」如是三說。「此是僧伽梨、此是欝多羅僧、此是安陀會，此是我三衣，此三衣不離宿受持。」如是三說。羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖。若僧時到，僧某甲、和上某甲，某甲欲從僧乞受具足。諸大德聽！某甲、和上某甲，某甲欲從僧乞受具足，僧忍默然故，是事如是持。」戒師應教乞作是言：「大德僧聽！我某甲從和上某甲受具足，阿闍梨某甲已空靜處教問訖。我某甲、和上某甲，今從僧乞受具足，唯願僧與我受具足，哀愍我故！」如是至三。羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，已從僧中乞受具足。若僧時到，僧某甲，和上某甲，某甲欲於僧中問遮法。諸大德聽！某甲，和上某甲，某甲欲於僧中問遮法，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子聽！今是至誠時，是實語時，於諸天、世間、天魔、諸梵、沙門、婆羅門、諸天、世人、阿修羅。若不實者，便於中欺誑，亦復於如來、應供、正遍知聲聞眾中欺誑，此是大罪。今僧中問汝，有者言有，無者言無。父母聽不？求和上未？三衣鉢具不？是男子不？年滿二十不？非是非人不？非是不能男不？汝字何等？」若言：「字某。」「和上字誰？」答言：「字某。」「不壞比丘尼淨行不？非賊盜住不？非越濟人不？非自出家不？不殺父母不？不殺阿羅漢不？不破僧不？不惡心出佛身血不(佛久已般泥洹故依舊文)？汝本曾受具足不？」答言：「曾受。」「不犯四事不？」若言：「犯。」應語：「去！不得受具足。」若言：「不犯。」次問十三事。「一一事中有犯不？」若言：「犯。」「受具足訖，此罪能如法作不？」答言：「能。」「本捨戒不？」答言：「捨。」「汝非奴不？非養兒不？不負人債不？非王臣不？不陰謀王家不？汝黃門不？汝非二根不？汝是丈夫不？汝無如是諸病：癬疥、黃爛、癩病、癰痤、痔病、不禁、黃病、瘧病、欬嗽、消盡、癲狂、熱病、風腫、水腫、腹腫，如是種種更有餘病著身不？」答言：「無。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足，

父母已聽，已求和上，三衣鉢具，是男子，年滿二十，自說清淨無遮法。若僧時到，僧今與某甲受具足，和上某甲。如是白。」白三羯磨，乃至「僧忍默然故，是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母已聽，已求和上，三衣鉢具，是男子，年滿二十，自說清淨無遮法。若僧時到，僧今與某甲受具足，和上某甲。如是白。」白三羯磨，乃至「僧忍默然故，是事如是持。」

佛住舍衛城，廣說如上。爾時有無歲比丘，著好新淨染衣，往世尊所禮拜問訊。是比丘後於餘時著垢膩破衣，往世尊所禮拜問訊。佛知而故問：「比丘！汝先著好新淨染衣來到我所，今所著衣何故破壞乃爾？」白言：「此故是先衣，但歲久破壞。」佛言：「汝不能補治耶？」白佛言：「能治，但無物可補。」佛言：「汝不能巷中拾故弊衣淨浣染補耶？」白言：「世尊！糞掃衣不淨，我甚惡之，不能受持。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法服，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制初依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時有無歲比丘，著好新淨染衣，往世尊所禮拜問訊。是比丘後於餘時著垢膩破衣，往世尊所禮拜問訊。佛知而故問：「比丘！汝先著好新淨染衣來到我所，今所著衣何故破壞乃爾？」白言：「此故是先衣，但歲久破壞。」佛言：「汝不能補治耶？」白佛言：「能治，但無物可補。」佛言：「汝不能巷中拾故弊衣淨浣染補耶？」白言：「世尊！糞掃衣不淨，我甚惡之，不能受持。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法服，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制初依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」

佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，如來、應供、正遍知五事利益故，五日一行諸比丘房。何等五？我聲聞弟子中不好有為事不？不樂說無益語不？不樂著睡眠不？為看病比丘故，為信心善男子見如來威儀庠序，發歡喜心故。以是五事，行諸比丘房。見一比丘病痿黃羸瘦，佛知而故問：「比丘！汝氣力調和不？」白佛言：「世尊！我患飢，氣力不足。」佛語比丘：「汝不能乞食耶？」白言：「世尊！是拘薩羅國但乞人殘食，不乞非殘，是殘食不淨，我不能噉，是故羸瘦。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。乞殘食少事易得，應淨無諸過，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第二依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，如來、應供、正遍知五事利益故，五日一行諸比丘房。何等五？我聲聞弟子中不好有為事不？不樂說無益語不？不樂著睡眠不？為看病比丘故，為信心善男子見如來威儀庠序，發歡喜心故。以是五事，行諸比丘房。見一比丘病痿黃羸瘦，佛知而故問：「比丘！汝氣力調和不？」白佛言：「世尊！我患飢，氣力不足。」佛語比丘：「汝不能乞食耶？」白言：「世尊！是拘薩羅國但乞人殘食，不乞非殘，是殘食不淨，我不能噉，是故羸瘦。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。乞殘食少事易得，應淨無諸過，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第二依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」

佛住舍衛城，廣說如上。如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一比丘坐樹下，作是語：「沙門出家修梵行在樹下苦，晝則風吹日炙，夜則蚊虻所螫，我不堪。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第三依。若堪忍直心善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一比丘坐樹下，作是語：「沙門出家修梵行在樹下苦，晝則風吹日炙，夜則蚊虻所螫，我不堪。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第三依。若堪忍直心善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」

佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一病比丘羸瘦痿黃。佛知而故問：「比丘！氣力調和不？」答言：「世尊！我病苦，氣力不和。」佛問比丘：「汝不能服隨病藥、隨病食耶？」白言：「世尊！我無藥直、復無施者，是故病苦。」佛問比丘：「汝不能服陳棄藥耶？」白言：「世尊！是陳棄藥不淨，我不能服。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第四依。若堪忍直心善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍，如來、應供、正遍知五日一行諸比丘房，見一病比丘羸瘦痿黃。佛知而故問：「比丘！氣力調和不？」答言：「世尊！我病苦，氣力不和。」佛問比丘：「汝不能服隨病藥、隨病食耶？」白言：「世尊！我無藥直、復無施者，是故病苦。」佛問比丘：「汝不能服陳棄藥耶？」白言：「世尊！是陳棄藥不淨，我不能服。」佛語比丘：「止！止！莫作是語。陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家。」爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，為諸比丘具說上事。佛告諸比丘：「從今日如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制第四依。若堪忍直心善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受。」

佛住舍衛城，廣說如上。爾時都夷聚落有年少婆羅門，求諸比丘出家受具足已，然後受四依。「糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不能忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子著好細輕衣，我貪著此衣，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好衣？」復授第二依：「乞殘食少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「我不堪忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子食白粳米飯，種種餅肉飲食。我貪此好食，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好食？」復受第三依：「樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不堪忍。」諸比丘言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍，我貪住此舍，是故出家。」諸比丘言：「何處一切出家比丘皆得此好舍？」復受第四依：「陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不堪忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥，我貪服此藥，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好藥？」諸比丘以是因緣，往白世尊。佛言：「汝云何先與受具足，後授四依？從今日後不得先受具足後授四依，當先授四依，能堪忍者與受具足。若言：『不堪。』不應與受具足。若先授具足，後授四依者，得名受具足，一切僧得越比尼罪。」授四依時，應先作求聽羯磨：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，已於僧中乞受具足，父母已聽，已求和上、三衣鉢具，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法。若僧時到，僧某甲，和上某甲，欲於僧中說四依。」「諸大德僧聽！某甲，和上某甲，欲於僧中說四依，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子聽！此是如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制四依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受依。糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍持糞掃衣不？」答言：「能。」「若長得欽婆羅衣、疊衣、芻摩衣、拘舍耶衣、舍那衣麻衣、丘牟提衣。」「依乞殘食少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍乞食不？」答言：「能。」「若長得月八日十四日十五日，說戒食籌食請食。」「依樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時都夷聚落有年少婆羅門，求諸比丘出家受具足已，然後受四依。「糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不能忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子著好細輕衣，我貪著此衣，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好衣？」復授第二依：「乞殘食少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「我不堪忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子食白粳米飯，種種餅肉飲食。我貪此好食，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好食？」復受第三依：「樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不堪忍。」諸比丘言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍，我貪住此舍，是故出家。」諸比丘言：「何處一切出家比丘皆得此好舍？」復受第四依：「陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足。是中盡壽能堪忍不？」答言：「不堪忍。」問言：「汝何故出家？」答言：「我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥，我貪服此藥，是故出家。」諸比丘言：「何有一切比丘出家皆得此好藥？」諸比丘以是因緣，往白世尊。佛言：「汝云何先與受具足，後授四依？從今日後不得先受具足後授四依，當先授四依，能堪忍者與受具足。若言：『不堪。』不應與受具足。若先授具足，後授四依者，得名受具足，一切僧得越比尼罪。」授四依時，應先作求聽羯磨：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，已於僧中乞受具足，父母已聽，已求和上、三衣鉢具，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法。若僧時到，僧某甲，和上某甲，欲於僧中說四依。」「諸大德僧聽！某甲，和上某甲，欲於僧中說四依，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子聽！此是如來、應供、正遍知欲饒益故，於聲聞眾中正說制四依。若堪忍直信善男子，與受具足；不堪忍者，不應與受依。糞掃衣少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍持糞掃衣不？」答言：「能。」「若長得欽婆羅衣、疊衣、芻摩衣、拘舍耶衣、舍那衣麻衣、丘牟提衣。」「依乞殘食少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍乞食不？」答言：「能。」「若長得月八日十四日十五日，說戒食籌食請食。」「依樹下坐少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家

受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍樹下坐不？」答言：「能。」「若長得大舍、重樓、閣舍、門舍、窟舍。」「依陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍服陳棄藥不？」答言：「能。」「若長得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此四聖種，當隨順學。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足。父母已聽，已求和上、三衣鉢具，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法已，堪忍四依。若僧時到，僧今與某甲受具足，和上某甲。白如是。」「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足，父母已聽，已求和上、三衣鉢具足，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法已，堪忍四依。僧今與某甲受具足，和上某甲。諸大德忍僧與某甲受具足，和上某甲，忍者僧默然，若不忍便說。是第一羯磨成就不？」第二、第三亦如是說。「僧已忍與某甲受具足竟，和上某甲，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子！汝已受具足，善受具足一白三羯磨無遮法，眾僧和合非不和合，十眾十眾已上。汝今當敬重於佛、敬重於法、敬重於比丘僧、敬重和上、敬重阿闍梨。汝已遭遇莫復失，人身難得，佛世難值，聞法亦難，眾僧和合意願成就難，頂禮釋師子及諸聲聞眾已得具足，如無憂華離於塵水，當依傍修習泥洹善法。已得受具足，此戒序法、四波羅夷、十三僧伽婆尸沙、二不定法、三十尼薩耆波夜提、九十二純波夜提、四波羅提提舍尼、眾學法、七滅諍法、隨順法，我今略說教誡汝。如是，後和上、阿闍梨當廣為汝說。是名十眾受戒，五眾受具足者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍樹下坐不？」答言：「能。」「若長得大舍、重樓、閣舍、門舍、窟舍。」「依陳棄藥少事易得，應淨無諸過，隨順沙門法，依是出家受具足，得作比丘。是中盡壽能堪忍服陳棄藥不？」答言：「能。」「若長得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此四聖種，當隨順學。」羯磨師應作是說：「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足。父母已聽，已求和上、三衣鉢具，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法已，堪忍四依。若僧時到，僧今與某甲受具足，和上某甲。白如是。」「大德僧聽！某甲從某甲受具足，某甲已空靜處教問訖，某甲已從僧中乞受具足，父母已聽，已求和上、三衣鉢具足，是男子、年滿二十，自說清淨無遮法已，堪忍四依。僧今與某甲受具足，和上某甲。諸大德忍僧與某甲受具足，和上某甲，忍者僧默然，若不忍便說。是第一羯磨成就不？」第二、第三亦如是說。「僧已忍與某甲受具足竟，和上某甲，僧忍默然故，是事如是持。」「善男子！汝已受具足，善受具足一白三羯磨無遮法，眾僧和合非不和合，十眾十眾已上。汝今當敬重於佛、敬重於法、敬重於比丘僧、敬重和上、敬重阿闍梨。汝已遭遇莫復失，人身難得，佛世難值，聞法亦難，眾僧和合意願成就難，頂禮釋師子及諸聲聞眾已得具足，如無憂華離於塵水，當依傍修習泥洹善法。已得受具足，此戒序法、四波羅夷、十三僧伽婆尸沙、二不定法、三十尼薩耆波夜提、九十二純波夜提、四波羅提提舍尼、眾學法、七滅諍法、隨順法，我今略說教誡汝。如是，後和上、阿闍梨當廣為汝說。是名十眾受戒，五眾受具足者。」

佛住王舍城尸陀林中。時城中有居士，名曰欝虔，宗室豪強財產無量，聞如來出現於世，在尸陀林中，歡喜踊躍，欲請佛及僧施設飯食，莊嚴室內灑掃塗地。時舍衛城中有居士，名阿那邠坻，素與欝虔特相親友。來到其家，見其怱務莊嚴灑掃，即問言：「居士！何故怱務？欲嫁女娶婦、請婆羅門、請王大臣耶？」答言：「我不嫁女娶婦、請婆羅門、王及大臣也。汝不聞，白淨王子出家成佛，號曰如來、應供、正遍知，出現於世間耶？今在尸陀林中，我今灑掃嚴飾，正欲請佛及僧，是故怱務。」邠坻聞已，心大欣悅，即便問言：「我欲禮覲，可得見不？」答言：「可見！佛者普潤，見無不益，宜知是時。」聞是語已，敬心內發企遲明相。佛照其心，夜放光明，普耀城內。邠坻見明，謂是天曉即便起行，門自然開。適向城門，城門復開。出門已有一天祠，近於道側，欲先禮敬，然後詣佛。迴向祠門，于時天地還闇，彼即恐怖，進退迷惑，莫知所向。時空中有天，語邠坻言：「今正是時，但行莫怖。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住王舍城尸陀林中。時城中有居士，名曰欝虔，宗室豪強財產無量，聞如來出現於世，在尸陀林中，歡喜踊躍，欲請佛及僧施設飯食，莊嚴室內灑掃塗地。時舍衛城中有居士，名阿那邠坻，素與欝虔特相親友。來到其家，見其怱務莊嚴灑掃，即問言：「居士！何故怱務？欲嫁女娶婦、請婆羅門、請王大臣耶？」答言：「我不嫁女娶婦、請婆羅門、王及大臣也。汝不聞，白淨王子出家成佛，號曰如來、應供、正遍知，出現於世間耶？今在尸陀林中，我今灑掃嚴飾，正欲請佛及僧，是故怱務。」邠坻聞已，心大欣悅，即便問言：「我欲禮覲，可得見不？」答言：「可見！佛者普潤，見無不益，宜知是時。」聞是語已，敬心內發企遲明相。佛照其心，夜放光明，普耀城內。邠坻見明，謂是天曉即便起行，門自然開。適向城門，城門復開。出門已有一天祠，近於道側，欲先禮敬，然後詣佛。迴向祠門，于時天地還闇，彼即恐怖，進退迷惑，莫知所向。時空中有天，語邠坻言：「今正是時，但行莫怖。」即說偈言：

「牛馬車百乘， 皆七寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牛馬車百乘， 皆七寶莊嚴，

盡持用布施， 計彼之功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡持用布施， 計彼之功德，

比汝行一步， 十六不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比汝行一步， 十六不及一。

雪山百龍象， 亦以七寶嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪山百龍象， 亦以七寶嚴，

持用行布施， 功德之福報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持用行布施， 功德之福報，

比汝行一步， 十六不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比汝行一步， 十六不及一。

百好天玉女， 七寶瓔珞身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百好天玉女， 七寶瓔珞身，

持用行布施， 計彼之福報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持用行布施， 計彼之福報，

比汝行一步， 十六不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比汝行一步， 十六不及一。」

爾時阿那邠坻聞此偈已，倍生敬信，尋詣佛所，頭面禮足，却住一面。佛為說法，示教利喜，白佛言：「世尊！我欲還舍衛城起立精舍，請佛及僧。唯願世尊哀受我請。復願世尊遣一比丘鑑理處分。」如《比羅經》中廣說，乃至佛告舍利弗、目連：「汝等往彼觀地形勢，隨僧住便料理處分，安置房舍。」舍利弗、目連受教，即往至彼。時居士邠坻以十八億金買地，十八億金作僧房舍，十八億金供養眾僧，合五十四億金。是居士方欲更興供養故，遣富樓那入海採寶，佛威神護念故，四大天王、帝釋及梵天王衛護此人，往還七反，大獲珍寶，不遭留難。富樓那白邠坻言：「唯願居士聽我出家。」居士即許。將至佛所，頭面禮足，却住一面，白佛言：「此人欲出家，唯願世尊哀愍度脫。」佛即度之。既出家已，白佛言：「世尊！唯願為我略說教誡，我欲到輸那國土，如說修行。」佛即為隨順教誡，如綖經中廣說。富樓那受教誡已，到輸那國。彼國中有一長者，名曰闥婆，為立栴檀房。此中應廣說億耳因緣，乃至求請出家。富樓那度令出家作沙彌，乃至七年眾僧難得，不得受具足。七年已闥婆作栴檀房成，莊挍嚴飾，廣請眾僧施設供養，以房施富樓那。爾時眾僧通持律十人，富樓那因僧集故，與億耳受具足。受具足已，即白和上言：「我欲到舍衛禮覲世尊，唯願聽許。」答言：「隨意！汝持我名問訊世尊，并乞五願。」億耳受教，便行到佛所，頭面禮足，却住一面。佛語阿難：「為客比丘敷床褥。」若語阿難敷床褥者，當知與世尊同房宿；若語尊者陀驃摩羅子者，當知隨次與房。如來初夜為諸聲聞說法，中夜還房圓光常明。佛問比丘：「汝誦經不？」答言：「誦。」「誦何等經？」「誦《八跋祇經》。」佛言：「汝可誦之。」即細聲誦已，問於句義，一一能答。佛言：「善哉！比丘，汝所誦者文字句義，如我先說。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿那邠坻聞此偈已，倍生敬信，尋詣佛所，頭面禮足，却住一面。佛為說法，示教利喜，白佛言：「世尊！我欲還舍衛城起立精舍，請佛及僧。唯願世尊哀受我請。復願世尊遣一比丘鑑理處分。」如《比羅經》中廣說，乃至佛告舍利弗、目連：「汝等往彼觀地形勢，隨僧住便料理處分，安置房舍。」舍利弗、目連受教，即往至彼。時居士邠坻以十八億金買地，十八億金作僧房舍，十八億金供養眾僧，合五十四億金。是居士方欲更興供養故，遣富樓那入海採寶，佛威神護念故，四大天王、帝釋及梵天王衛護此人，往還七反，大獲珍寶，不遭留難。富樓那白邠坻言：「唯願居士聽我出家。」居士即許。將至佛所，頭面禮足，却住一面，白佛言：「此人欲出家，唯願世尊哀愍度脫。」佛即度之。既出家已，白佛言：「世尊！唯願為我略說教誡，我欲到輸那國土，如說修行。」佛即為隨順教誡，如綖經中廣說。富樓那受教誡已，到輸那國。彼國中有一長者，名曰闥婆，為立栴檀房。此中應廣說億耳因緣，乃至求請出家。富樓那度令出家作沙彌，乃至七年眾僧難得，不得受具足。七年已闥婆作栴檀房成，莊挍嚴飾，廣請眾僧施設供養，以房施富樓那。爾時眾僧通持律十人，富樓那因僧集故，與億耳受具足。受具足已，即白和上言：「我欲到舍衛禮覲世尊，唯願聽許。」答言：「隨意！汝持我名問訊世尊，并乞五願。」億耳受教，便行到佛所，頭面禮足，却住一面。佛語阿難：「為客比丘敷床褥。」若語阿難敷床褥者，當知與世尊同房宿；若語尊者陀驃摩羅子者，當知隨次與房。如來初夜為諸聲聞說法，中夜還房圓光常明。佛問比丘：「汝誦經不？」答言：「誦。」「誦何等經？」「誦《八跋祇經》。」佛言：「汝可誦之。」即細聲誦已，問於句義，一一能答。佛言：「善哉！比丘，汝所誦者文字句義，如我先說。」爾時世尊即說偈言：

「聖人不樂惡， 惡人不樂聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖人不樂惡， 惡人不樂聖；

若見世間過， 發心趣泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見世間過， 發心趣泥洹。」

佛言：「善哉！我弟子中捷疾解悟，億耳第一。」億耳即起頭面禮佛足，持和上名，從佛乞五願。如來聞是語已，晨起往眾多比丘所，敷尼師壇坐。佛告諸比丘：「富樓那在輸那邊國，遣億耳來，從我乞五願。從今日後聽輸那邊國五願。何等五？一者輸那邊地淨潔自喜，聽日日澡洗，此間半月。二者輸那邊地多礓石土塊及諸刺木，聽著兩重革屣，此間一重。三者輸那邊地少諸敷具、多諸皮韋，聽彼皮韋作敷具，此間不聽。四者輸那邊地少衣物、多死人衣，聽彼著死人衣，此間亦聽。五者輸那邊地少於比丘，聽彼五眾受具足，此間十眾自受具足，善來受具足，十眾白三羯磨受具足。輸那邊地五眾白三羯磨受具足，是名四種受具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！我弟子中捷疾解悟，億耳第一。」億耳即起頭面禮佛足，持和上名，從佛乞五願。如來聞是語已，晨起往眾多比丘所，敷尼師壇坐。佛告諸比丘：「富樓那在輸那邊國，遣億耳來，從我乞五願。從今日後聽輸那邊國五願。何等五？一者輸那邊地淨潔自喜，聽日日澡洗，此間半月。二者輸那邊地多礓石土塊及諸刺木，聽著兩重革屣，此間一重。三者輸那邊地少諸敷具、多諸皮韋，聽彼皮韋作敷具，此間不聽。四者輸那邊地少衣物、多死人衣，聽彼著死人衣，此間亦聽。五者輸那邊地少於比丘，聽彼五眾受具足，此間十眾自受具足，善來受具足，十眾白三羯磨受具足。輸那邊地五眾白三羯磨受具足，是名四種受具足。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者優波離有二沙彌：一名陀婆伽，二名婆羅伽。此二沙彌小小長養，年滿二十欲受具足，作是念：「若當先與一受者，後者必有恨心，得同一和上、一眾、一戒師、一時並受具足不？」優波離作是念已，往至佛所，頭面禮足却坐一面，具以上事，白佛言：「世尊！得共一和上、一戒師、一眾，得並受具足不？」佛言：「得。」如是二人、三人亦得並受，不得眾受，是名受具足。一人、二和上、三和上、眾多和上，不名受具足。無羯磨師不名受具足。二人、三人共一羯磨師，別和上，共一眾並受，不名受具足。二人，羯磨二人、三人羯磨，三人別和上，共一眾並受，不名受具足。復有不名受具足，和上在十人數，不名受具足，以欲受具足人足十人數、以比丘尼足十人數、以與欲人足十人數者，不名受具足。若不稱和上名字、不稱受具足人名字、不稱僧名字，不名受具足。若和上說羯磨、受具足人說羯磨、比丘尼說羯磨，皆不名受具足。若和上在空中、受戒人在空中、僧在空中、一切在空中，皆不名受具足。若半在地、半在空中，不名受具足。若隔障，不名受具足。半在覆處、中間隔障，不名受具足。半覆半露地、申手不相及，不名受具足。一切露處坐，身手不相及，一切覆處不得離見聞處，離者不名受具足。復次不名受具足者，若眠、若癡、若狂、若心亂、若苦病所纏，不名受具足。復次不名受具足者，若受具足人不語、若心念、若大喚，不名受具足。復次不名受具足者，若遣書、遣印、舉手、作相，不名受具足。人不現前、不問前人不欲、非法不和合、眾不成就、白不成就、羯磨不成就，若一一不成就，不名受具足。復次不名受具足者，壞比丘尼淨行、賊盜住、越濟人、五逆、六種不男、太少、太老、截手、截脚、截手脚、截耳、截鼻、復截耳鼻、若盲、若聾、若盲聾、若瘂、若躄、若瘂躄、若鞭瘢、印瘢、若拔筋、剋筋、曲脊、王臣、負債、病、外道兒、奴身、不具、陋色、壞比丘尼淨行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者優波離有二沙彌：一名陀婆伽，二名婆羅伽。此二沙彌小小長養，年滿二十欲受具足，作是念：「若當先與一受者，後者必有恨心，得同一和上、一眾、一戒師、一時並受具足不？」優波離作是念已，往至佛所，頭面禮足却坐一面，具以上事，白佛言：「世尊！得共一和上、一戒師、一眾，得並受具足不？」佛言：「得。」如是二人、三人亦得並受，不得眾受，是名受具足。一人、二和上、三和上、眾多和上，不名受具足。無羯磨師不名受具足。二人、三人共一羯磨師，別和上，共一眾並受，不名受具足。二人，羯磨二人、三人羯磨，三人別和上，共一眾並受，不名受具足。復有不名受具足，和上在十人數，不名受具足，以欲受具足人足十人數、以比丘尼足十人數、以與欲人足十人數者，不名受具足。若不稱和上名字、不稱受具足人名字、不稱僧名字，不名受具足。若和上說羯磨、受具足人說羯磨、比丘尼說羯磨，皆不名受具足。若和上在空中、受戒人在空中、僧在空中、一切在空中，皆不名受具足。若半在地、半在空中，不名受具足。若隔障，不名受具足。半在覆處、中間隔障，不名受具足。半覆半露地、申手不相及，不名受具足。一切露處坐，身手不相及，一切覆處不得離見聞處，離者不名受具足。復次不名受具足者，若眠、若癡、若狂、若心亂、若苦病所纏，不名受具足。復次不名受具足者，若受具足人不語、若心念、若大喚，不名受具足。復次不名受具足者，若遣書、遣印、舉手、作相，不名受具足。人不現前、不問前人不欲、非法不和合、眾不成就、白不成就、羯磨不成就，若一一不成就，不名受具足。復次不名受具足者，壞比丘尼淨行、賊盜住、越濟人、五逆、六種不男、太少、太老、截手、截脚、截手脚、截耳、截鼻、復截耳鼻、若盲、若聾、若盲聾、若瘂、若躄、若瘂躄、若鞭瘢、印瘢、若拔筋、剋筋、曲脊、王臣、負債、病、外道兒、奴身、不具、陋色、壞比丘尼淨行者。

佛住毘舍離，爾時奄婆羅離車童子，壞法豫比丘尼弟子梵行。時法豫比丘尼往世尊所，頭面禮足却住一面，白佛言：「世尊！離車童子壞我弟子梵行。」作是語已，禮佛而去。佛語阿難：「汝取我僧伽梨來，入毘舍離城。」阿難即取僧伽梨來，授與世尊。如來、應供、正遍知從成佛已來，未曾食後入城邑聚落。爾時世尊與阿難共入毘舍離城，時五百離車集在論議堂上，欲論餘事。遙見世尊來，展轉自相謂言：「如來有何事故，食後入城？故當有以。」時梨車等即起，與佛敷座往迎世尊，䠒跪合掌，白佛言：「善來世尊！唯願世尊坐此座上。」爾時世尊敷尼師壇坐，諸梨車頭面禮佛足，却坐一面。佛語梨車：「汝等眷屬宜應防護，如我弟子比丘尼亦應防護。設人侵犯，若欲不欲壞梵行者，如我法中盡壽不共語、不共住、不共食。」梨車白佛言：「如世尊法中，壞梵行者，不共語、不共住、不共食。我俗法中亦復如是，盡壽不共語、不共住、不共食。」爾時世尊為諸梨車隨順說法，發歡喜心已而去。去不久，法豫比丘尼尋至梨車所，作是語：「諸居士！奄婆羅梨車童子壞我弟子梵行，此是不善非是順法。」諸梨車聞已，自相謂言：「世尊向所說正為此耳。」即大慚愧，語比丘尼言：「欲使我等作何等治？」比丘尼言：「當易其姓，唱非梨車，迴門西向，破其食厨，壞其屋檐周匝一肘。」答言：「受教。」即唱非梨車，迴門西向乃至毀其屋檐。爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，以是上事具為諸比丘說：「破尼淨行者，若阿羅漢尼、阿那含尼，若初中後，一切皆名壞尼淨行。若斯陀含尼、須陀洹尼、凡夫持戒尼，初若受樂者，是名壞尼淨行，中後不名壞。」爾時有摩訶羅，本俗人時壞比丘尼淨行，心生疑惑，即白佛言：「世尊！我本俗人時壞比丘尼淨行。」佛告諸比丘：「是摩呵羅自言壞比丘尼淨行，驅出。」諸比丘即驅出。若壞比丘尼淨行，不應與出家；若已出家者應驅出。若度出家受具足，越比尼罪。是名壞比丘尼淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住毘舍離，爾時奄婆羅離車童子，壞法豫比丘尼弟子梵行。時法豫比丘尼往世尊所，頭面禮足却住一面，白佛言：「世尊！離車童子壞我弟子梵行。」作是語已，禮佛而去。佛語阿難：「汝取我僧伽梨來，入毘舍離城。」阿難即取僧伽梨來，授與世尊。如來、應供、正遍知從成佛已來，未曾食後入城邑聚落。爾時世尊與阿難共入毘舍離城，時五百離車集在論議堂上，欲論餘事。遙見世尊來，展轉自相謂言：「如來有何事故，食後入城？故當有以。」時梨車等即起，與佛敷座往迎世尊，䠒跪合掌，白佛言：「善來世尊！唯願世尊坐此座上。」爾時世尊敷尼師壇坐，諸梨車頭面禮佛足，却坐一面。佛語梨車：「汝等眷屬宜應防護，如我弟子比丘尼亦應防護。設人侵犯，若欲不欲壞梵行者，如我法中盡壽不共語、不共住、不共食。」梨車白佛言：「如世尊法中，壞梵行者，不共語、不共住、不共食。我俗法中亦復如是，盡壽不共語、不共住、不共食。」爾時世尊為諸梨車隨順說法，發歡喜心已而去。去不久，法豫比丘尼尋至梨車所，作是語：「諸居士！奄婆羅梨車童子壞我弟子梵行，此是不善非是順法。」諸梨車聞已，自相謂言：「世尊向所說正為此耳。」即大慚愧，語比丘尼言：「欲使我等作何等治？」比丘尼言：「當易其姓，唱非梨車，迴門西向，破其食厨，壞其屋檐周匝一肘。」答言：「受教。」即唱非梨車，迴門西向乃至毀其屋檐。爾時世尊往眾多比丘所，敷尼師壇坐，以是上事具為諸比丘說：「破尼淨行者，若阿羅漢尼、阿那含尼，若初中後，一切皆名壞尼淨行。若斯陀含尼、須陀洹尼、凡夫持戒尼，初若受樂者，是名壞尼淨行，中後不名壞。」爾時有摩訶羅，本俗人時壞比丘尼淨行，心生疑惑，即白佛言：「世尊！我本俗人時壞比丘尼淨行。」佛告諸比丘：「是摩呵羅自言壞比丘尼淨行，驅出。」諸比丘即驅出。若壞比丘尼淨行，不應與出家；若已出家者應驅出。若度出家受具足，越比尼罪。是名壞比丘尼淨行。

盜住者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有檀越就精舍中飯僧，時有一人黑色大腹來在上座處坐，須臾僧上座來問：「汝幾臘？」答言：「坐處食飯一種，用苦問歲為？」上座威德嚴肅言：「咄！汝下去！」復坐第二上座處，須臾第二上座來問：「汝幾歲？」答言：「坐處食飯一種，用苦問為？」如是展轉，乃至沙彌中，沙彌推排問言：「誰是汝和上？誰是汝師？沙彌有幾戒？沙彌應數有幾？初名何等？一者、一切眾生皆仰食。二、二名色。三、三痛想。四、四聖諦。五、五陰。六、六入。七、七覺意。八、八正道。九、九眾生居。十、十一切入。沙彌法應如是數。」答言：「我是難陀、優波難陀上眾弟子。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「非難陀、優波難陀上眾弟子，此是自出家人。若如是人比未曾入布薩自恣中，後有好心得與出家受具足。若曾入布薩自恣中者，是名盜住，不聽出家受具足。若王子、若大臣子避難故自著袈裟，未經布薩自恣者，得與出家。若曾經布薩自恣者，不聽出家。」若沙彌作是念：「說戒時論說何等？」即先入上座床下盜聽。若沙彌聰明、若覺知初中後語者，後不得受具足。若闇鈍、若眠、若意緣餘念，不記初中後語者，後得受具足。若盜住，不應與出家；若已出家者，應驅出。若度出家受具足者，得越比尼罪，是名盜住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盜住者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有檀越就精舍中飯僧，時有一人黑色大腹來在上座處坐，須臾僧上座來問：「汝幾臘？」答言：「坐處食飯一種，用苦問歲為？」上座威德嚴肅言：「咄！汝下去！」復坐第二上座處，須臾第二上座來問：「汝幾歲？」答言：「坐處食飯一種，用苦問為？」如是展轉，乃至沙彌中，沙彌推排問言：「誰是汝和上？誰是汝師？沙彌有幾戒？沙彌應數有幾？初名何等？一者、一切眾生皆仰食。二、二名色。三、三痛想。四、四聖諦。五、五陰。六、六入。七、七覺意。八、八正道。九、九眾生居。十、十一切入。沙彌法應如是數。」答言：「我是難陀、優波難陀上眾弟子。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「非難陀、優波難陀上眾弟子，此是自出家人。若如是人比未曾入布薩自恣中，後有好心得與出家受具足。若曾入布薩自恣中者，是名盜住，不聽出家受具足。若王子、若大臣子避難故自著袈裟，未經布薩自恣者，得與出家。若曾經布薩自恣者，不聽出家。」若沙彌作是念：「說戒時論說何等？」即先入上座床下盜聽。若沙彌聰明、若覺知初中後語者，後不得受具足。若闇鈍、若眠、若意緣餘念，不記初中後語者，後得受具足。若盜住，不應與出家；若已出家者，應驅出。若度出家受具足者，得越比尼罪，是名盜住。

越濟者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有人食前著沙門標幟，手捉黑鉢入聚落乞食，食後著外道標幟，手捉木鉢，復逐人入林中池水園觀處乞食，為世人所嫌：「云何沙門釋子入聚落中，從我家乞食，今來入林復不得脫？」復有人言：「汝不知耶？此沙門諂曲，為衣食故兼兩入。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「此名越濟人，捨沙門標幟，執外道標幟；捨外道標幟，復執沙門標幟，如是越濟人不應與出家，若與出家者應驅出。若度出家受具足者，得越比尼罪。是名越濟人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越濟者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有人食前著沙門標幟，手捉黑鉢入聚落乞食，食後著外道標幟，手捉木鉢，復逐人入林中池水園觀處乞食，為世人所嫌：「云何沙門釋子入聚落中，從我家乞食，今來入林復不得脫？」復有人言：「汝不知耶？此沙門諂曲，為衣食故兼兩入。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「此名越濟人，捨沙門標幟，執外道標幟；捨外道標幟，復執沙門標幟，如是越濟人不應與出家，若與出家者應驅出。若度出家受具足者，得越比尼罪。是名越濟人。」

五無間者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時都夷婆羅門是舍利弗舊善知識，來至舍利弗所作是言：「尊者！與我出家。」舍利弗答言：「此是好事，汝婆羅門常與沙門相反，何處得信心？從誰聞法發歡喜心？世尊邊耶？諸比丘邊耶？」婆羅門言：「我亦無信心，復無歡喜，亦不從他聞。但我殺母欲除此罪，是故出家。」舍利弗言：「待我問世尊還。」舍利弗以是因緣往白世尊。佛言：「此人殺母作無間罪，腐敗爛種，於正法中不生聖法，不應與出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無間者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時都夷婆羅門是舍利弗舊善知識，來至舍利弗所作是言：「尊者！與我出家。」舍利弗答言：「此是好事，汝婆羅門常與沙門相反，何處得信心？從誰聞法發歡喜心？世尊邊耶？諸比丘邊耶？」婆羅門言：「我亦無信心，復無歡喜，亦不從他聞。但我殺母欲除此罪，是故出家。」舍利弗言：「待我問世尊還。」舍利弗以是因緣往白世尊。佛言：「此人殺母作無間罪，腐敗爛種，於正法中不生聖法，不應與出家。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。都夷婆羅門是阿難舊善知識，往阿難所作是言：「尊者！我欲出家。」阿難言：「此是好事。」乃至佛語阿難：「此人殺父作無間罪，腐敗壞爛，於正法中不能生道根栽，正使七佛一時出世為其說法，於正法中終不生善。喻如多羅樹頭斷則不生，不青亦不中種。是五無間罪亦復如是，於正法中不生聖種。若作五無間罪者，不應與出家；已與出家者，應驅出。若度出家受具足，越比尼罪。餘三無間亦如是，是名五無間罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。都夷婆羅門是阿難舊善知識，往阿難所作是言：「尊者！我欲出家。」阿難言：「此是好事。」乃至佛語阿難：「此人殺父作無間罪，腐敗壞爛，於正法中不能生道根栽，正使七佛一時出世為其說法，於正法中終不生善。喻如多羅樹頭斷則不生，不青亦不中種。是五無間罪亦復如是，於正法中不生聖種。若作五無間罪者，不應與出家；已與出家者，應驅出。若度出家受具足，越比尼罪。餘三無間亦如是，是名五無間罪。」

六種不能男者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘夜房中眠，有人來摸索脚、摸索髀腹，復至非處。比丘欲捉取，便走出去。復到餘處、堂上、溫室處處如是。明日諸比丘共聚止處，自相謂言：「諸長老！昨夜眠時有人來，處處摸索，乃至非處。正欲捉取即便走去。」復有比丘言：「我亦如是。」乃至眾多亦復如是。有一比丘作是念：「我今夜要當伺捕捉取。」是比丘至暮，先眠伺之。諸比丘眠已，復來摸索如前，即便捉得，作是語：「諸長老！使持燈來。」來已問言：「汝是誰？」答言：「我是王女。」復問：「云何是女？」答言：「我是兩種，非男非女。」復問：「汝何故出家？」答言：「我聞沙門無婦，我來欲為作婦。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「是不能男。」不能男者有六種：何等六？一者生；二者捺破；三者割却；四者因他；五者妬；六者半月。生者，從生不能男，是名生。捺破者，妻妾生兒，共相妬嫉，小時捺破，是名捺破。不能男割去者，若王、大臣取人割却男根，以備門閤，是名割却不能男。因他者，因前人觸故身生起，是名因他不能男。妬者，見他行婬事，然後身生起，是名妬不能男。半月者，半月能男、半月不能男，是名半月不能男。是中生不能男、捺破不能男、割却不能男，此三種不能男，不應與出家；若已出家者，應驅出。因他起不能男、妬不能男、半月不能男，是三種不能男，不應與出家；若已出家者，不應驅出，後若婬起者，應驅出。是六種不能男，不應與出家，若度出家受具足者，越比尼罪，是名六種不能男。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種不能男者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘夜房中眠，有人來摸索脚、摸索髀腹，復至非處。比丘欲捉取，便走出去。復到餘處、堂上、溫室處處如是。明日諸比丘共聚止處，自相謂言：「諸長老！昨夜眠時有人來，處處摸索，乃至非處。正欲捉取即便走去。」復有比丘言：「我亦如是。」乃至眾多亦復如是。有一比丘作是念：「我今夜要當伺捕捉取。」是比丘至暮，先眠伺之。諸比丘眠已，復來摸索如前，即便捉得，作是語：「諸長老！使持燈來。」來已問言：「汝是誰？」答言：「我是王女。」復問：「云何是女？」答言：「我是兩種，非男非女。」復問：「汝何故出家？」答言：「我聞沙門無婦，我來欲為作婦。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「是不能男。」不能男者有六種：何等六？一者生；二者捺破；三者割却；四者因他；五者妬；六者半月。生者，從生不能男，是名生。捺破者，妻妾生兒，共相妬嫉，小時捺破，是名捺破。不能男割去者，若王、大臣取人割却男根，以備門閤，是名割却不能男。因他者，因前人觸故身生起，是名因他不能男。妬者，見他行婬事，然後身生起，是名妬不能男。半月者，半月能男、半月不能男，是名半月不能男。是中生不能男、捺破不能男、割却不能男，此三種不能男，不應與出家；若已出家者，應驅出。因他起不能男、妬不能男、半月不能男，是三種不能男，不應與出家；若已出家者，不應驅出，後若婬起者，應驅出。是六種不能男，不應與出家，若度出家受具足者，越比尼罪，是名六種不能男。

大少者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度小兒出家，臥起須人扶持，出入𡱁尿不淨，污僧臥褥，眠起啼喚，為世人譏嫌：「云何沙門釋子度小兒出家，未知宜法語言好惡？此壞敗人，何道之有？」復有人言：「汝知不耶？是沙門無兒，養他小兒作己生想，以自娛樂。」復有人言：「是諸沙門唯不度二種人：一者死人，二者前人不樂出家。若不度者，眾不增長，是故多度。」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「喚是比丘來。」來已，佛具問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後太少不應與出家。」太少者，若減七歲、若滿七歲，不知好惡，皆不應與出家。若滿七歲解知好惡，應與出家。若小兒先已出家，不應驅出。若度出家者，越毘尼罪，是名太少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大少者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度小兒出家，臥起須人扶持，出入𡱁尿不淨，污僧臥褥，眠起啼喚，為世人譏嫌：「云何沙門釋子度小兒出家，未知宜法語言好惡？此壞敗人，何道之有？」復有人言：「汝知不耶？是沙門無兒，養他小兒作己生想，以自娛樂。」復有人言：「是諸沙門唯不度二種人：一者死人，二者前人不樂出家。若不度者，眾不增長，是故多度。」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「喚是比丘來。」來已，佛具問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後太少不應與出家。」太少者，若減七歲、若滿七歲，不知好惡，皆不應與出家。若滿七歲解知好惡，應與出家。若小兒先已出家，不應驅出。若度出家者，越毘尼罪，是名太少。

太老者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度八十、九十人出家，頭白背僂、脊屈隱現、諸根不禁，或小便時大便漏出、進止須人、不能自起。若於房中、溫室中、洗脚處、經行處、短氣連欶、洟唾流迸湔、污僧淨地，為世人所譏：「云何沙門釋子度此老翁，頭白背僂、欬嗽振動、起止須人？出家之人宜應康健，坐禪、誦經、修習諸業。此壞敗人，何道之有？」復有人言：「汝不知耶沙門釋子出家無父，養此老翁當作父想。」復有人言：「此諸沙門唯二種人不度：一者死人，二者不欲出家。若不度者，眾不增長。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛具問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後太老不應與出家。」太老者，過七十、若減七十，不堪造事，臥起須人，是人不聽出家。若過七十能有所作，是亦不聽。年滿七十康健能修習諸業，聽與出家。若太老不應與出家。若已出家者，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名太老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太老者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度八十、九十人出家，頭白背僂、脊屈隱現、諸根不禁，或小便時大便漏出、進止須人、不能自起。若於房中、溫室中、洗脚處、經行處、短氣連欶、洟唾流迸湔、污僧淨地，為世人所譏：「云何沙門釋子度此老翁，頭白背僂、欬嗽振動、起止須人？出家之人宜應康健，坐禪、誦經、修習諸業。此壞敗人，何道之有？」復有人言：「汝不知耶沙門釋子出家無父，養此老翁當作父想。」復有人言：「此諸沙門唯二種人不度：一者死人，二者不欲出家。若不度者，眾不增長。」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛具問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後太老不應與出家。」太老者，過七十、若減七十，不堪造事，臥起須人，是人不聽出家。若過七十能有所作，是亦不聽。年滿七十康健能修習諸業，聽與出家。若太老不應與出家。若已出家者，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名太老。

截手者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度截手人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截手人出家？出家之人應身體完具，此壞敗人，有何道法？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後截手人，不應與出家。」截手者，若截手、若截腕、若截小指、若大指，不應與出家。若已出家，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名截手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截手者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度截手人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截手人出家？出家之人應身體完具，此壞敗人，有何道法？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後截手人，不應與出家。」截手者，若截手、若截腕、若截小指、若大指，不應與出家。若已出家，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名截手。

截脚者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度截脚人出家，為世人所譏，乃至佛言：「從今日後截脚人不應與出家。」截脚者，若截脚、若截腕、若小指、若大指，不應與出家。若已出家者，不應驅出。乃至得越比尼罪。是名截脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截脚者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度截脚人出家，為世人所譏，乃至佛言：「從今日後截脚人不應與出家。」截脚者，若截脚、若截腕、若小指、若大指，不應與出家。若已出家者，不應驅出。乃至得越比尼罪。是名截脚。

截手脚者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度截手脚人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截手脚人？一事不具尚不得出家，況復兩事。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後截手脚人不應與出家。」截手脚者，若截右手左脚；若截左手右脚；若截左手左脚；若截右手右脚，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名截手脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截手脚者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度截手脚人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截手脚人？一事不具尚不得出家，況復兩事。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後截手脚人不應與出家。」截手脚者，若截右手左脚；若截左手右脚；若截左手左脚；若截右手右脚，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名截手脚。

截耳者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘，度截耳人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截耳人？」乃至佛言：「從今日後，截耳人不應與出家。」截耳者，若截耳、若截耳輪、若先穿耳，決能令還合者，得與出家。截耳人，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名截耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截耳者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘，度截耳人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法截耳人？」乃至佛言：「從今日後，截耳人不應與出家。」截耳者，若截耳、若截耳輪、若先穿耳，決能令還合者，得與出家。截耳人，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若度出家受具足者，越比尼罪。是名截耳。

截鼻者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度截鼻人出家，為世人所嫌：「云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家？此壞敗人，有何道法？」諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言：「從今日後截鼻人不應與出家。」截鼻者，若截鼻、若決鼻，不應與出家，乃至是名截鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截鼻者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度截鼻人出家，為世人所嫌：「云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家？此壞敗人，有何道法？」諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言：「從今日後截鼻人不應與出家。」截鼻者，若截鼻、若決鼻，不應與出家，乃至是名截鼻。

截耳鼻者。佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度截耳鼻人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度截耳鼻人出家？截一尚不得出家，況復截兩。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後截耳鼻人不應與出家。」乃至是名截耳鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截耳鼻者。佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度截耳鼻人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度截耳鼻人出家？截一尚不得出家，況復截兩。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後截耳鼻人不應與出家。」乃至是名截耳鼻。

盲者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度盲人出家，牽臂將行，為世人所譏：「云何沙門釋子度盲人出家？不能自行，捉手牽之。出家之人宜當諸根具足，此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後盲人不應與出家。」盲者，眼一切不見色，若見手掌文者，若雀目不得與出家。若已出家，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名盲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度盲人出家，牽臂將行，為世人所譏：「云何沙門釋子度盲人出家？不能自行，捉手牽之。出家之人宜當諸根具足，此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後盲人不應與出家。」盲者，眼一切不見色，若見手掌文者，若雀目不得與出家。若已出家，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名盲。

聾者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度聾人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度聾人出家？不聞善惡語言，何能聽法？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後聾人不應與出家。」聾者，不聞一切聲，若聞高聲者，得與出家，乃至是名聾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度聾人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度聾人出家？不聞善惡語言，何能聽法？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後聾人不應與出家。」聾者，不聞一切聲，若聞高聲者，得與出家，乃至是名聾。

盲聾者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度盲聾之人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度盲聾之人出家，不能見聞？出家之人宜當諸根具足，盲者尚不得，況復盲聾。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後盲聾人不應與出家。」乃至是名盲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲聾者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度盲聾之人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度盲聾之人出家，不能見聞？出家之人宜當諸根具足，盲者尚不得，況復盲聾。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後盲聾人不應與出家。」乃至是名盲。

聾瘂者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度瘂人出家，手作相語，為世人所譏：「云何沙門釋子度瘂人出家？不能語言，而作手相語。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後瘂人不應與出家。」瘂者，不能語，用手示語相，不應與出家。若已出家者，不應驅出，乃至是名瘂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾瘂者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度瘂人出家，手作相語，為世人所譏：「云何沙門釋子度瘂人出家？不能語言，而作手相語。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後瘂人不應與出家。」瘂者，不能語，用手示語相，不應與出家。若已出家者，不應驅出，乃至是名瘂。

躄者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度躄人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度躄不能行人出家？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後躄人不應與出家。」躄者，兩手捉屐曳尻而行，不應與出家。若已出家，不應驅出，乃至是名躄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躄者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度躄人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度躄不能行人出家？此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後躄人不應與出家。」躄者，兩手捉屐曳尻而行，不應與出家。若已出家，不應驅出，乃至是名躄。

瘂躄者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度瘂躄人出家，乃至與出家受具足者，越比尼罪，是名瘂躄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瘂躄者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘度瘂躄人出家，乃至與出家受具足者，越比尼罪，是名瘂躄。

鞭瘢者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度鞭瘢人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法鞭瘢人出家？出家之人應當身體完淨。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後鞭瘢人不應度出家。」鞭瘢者，若凸、若凹，若能治瘢還平復，與肉膚不異者，得與出家；鞭瘢人不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名鞭瘢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞭瘢者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度鞭瘢人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法鞭瘢人出家？出家之人應當身體完淨。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊。佛言：「喚是比丘來。」來已，佛問：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後鞭瘢人不應度出家。」鞭瘢者，若凸、若凹，若能治瘢還平復，與肉膚不異者，得與出家；鞭瘢人不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名鞭瘢。

印瘢者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度印瘢人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法印瘢人出家？出家之人宜當完淨。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後印瘢人不應與出家。」印瘢者，破肉以孔雀膽、銅青等畫作字作種種鳥獸像，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名印瘢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印瘢者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度印瘢人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度犯王法印瘢人出家？出家之人宜當完淨。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後印瘢人不應與出家。」印瘢者，破肉以孔雀膽、銅青等畫作字作種種鳥獸像，不應與出家。若已出家者，不應驅出。若與出家受具足者，越比尼罪。是名印瘢。

剋筋者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度剋筋人出家，曳脚而行，為世人所譏：「云何沙門釋子度剋筋人出家？曳脚而行，出家之人應身體完具。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後剋筋人不應與出家。」剋筋者，剋脚踵筋，不應與出家，乃至越比尼罪，是名剋筋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剋筋者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時有比丘度剋筋人出家，曳脚而行，為世人所譏：「云何沙門釋子度剋筋人出家？曳脚而行，出家之人應身體完具。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後剋筋人不應與出家。」剋筋者，剋脚踵筋，不應與出家，乃至越比尼罪，是名剋筋。

拔筋者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度拔筋人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度拔筋人出家？出家之人應當身體完具。」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後拔筋人不應與出家。」拔筋者，從脚跟抽至項顀，從項顀抽至脚跟，不應與出家，乃至越比尼罪，是名拔筋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔筋者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度拔筋人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度拔筋人出家？出家之人應當身體完具。」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後拔筋人不應與出家。」拔筋者，從脚跟抽至項顀，從項顀抽至脚跟，不應與出家，乃至越比尼罪，是名拔筋。

傴脊者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度曲脊侏儒人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度王家戲弄曲脊人出家？出家之人應當身體調直。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後曲脊人不應與出家。」曲脊者，不正直也。侏儒者，或上長下短、或上短下長。一切最短者，是不應與出家，乃至越比尼罪，是名侏儒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傴脊者，佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘度曲脊侏儒人出家，為世人所譏：「云何沙門釋子度王家戲弄曲脊人出家？出家之人應當身體調直。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，乃至佛言：「從今日後曲脊人不應與出家。」曲脊者，不正直也。侏儒者，或上長下短、或上短下長。一切最短者，是不應與出家，乃至越比尼罪，是名侏儒。