摩訶僧祇律卷第十七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇律卷第十七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明單提九十二事法之六

佛住舍衛城，廣說如上。爾時佛告諸比丘：「如來以一食故，身體輕便，得安樂住。汝等亦應一食，一食故身體輕便，得安樂住。」爾時尊者跋陀利白佛言：「世尊！我不堪一食。何以故？我朝暮食者乃得安樂。」佛告跋陀利：「汝不能一食者，晨起持二鉢入村乞食，一鉢朝食，一鉢中食故，是二食。」如是第二、第三教，猶言不堪。爾時諸弟子盡受世尊教，唯除跋陀利。跋陀利慚愧故，三月不到佛所，如《跋陀利線經》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時佛告諸比丘：「如來以一食故，身體輕便，得安樂住。汝等亦應一食，一食故身體輕便，得安樂住。」爾時尊者跋陀利白佛言：「世尊！我不堪一食。何以故？我朝暮食者乃得安樂。」佛告跋陀利：「汝不能一食者，晨起持二鉢入村乞食，一鉢朝食，一鉢中食故，是二食。」如是第二、第三教，猶言不堪。爾時諸弟子盡受世尊教，唯除跋陀利。跋陀利慚愧故，三月不到佛所，如《跋陀利線經》中廣說。

復次佛住舍衛城，爾時諸比丘非時乞食，為世人所譏：「云何沙門釋子非時乞食？忘失道果，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊。佛語諸比丘：「汝等出家人，非時乞食，正應為世人所譏。從今日後不聽非時乞食。」此中亦應如《優陀夷線經》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，爾時諸比丘非時乞食，為世人所譏：「云何沙門釋子非時乞食？忘失道果，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊。佛語諸比丘：「汝等出家人，非時乞食，正應為世人所譏。從今日後不聽非時乞食。」此中亦應如《優陀夷線經》中廣說。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘日暝食，為世人所譏：「云何沙門釋子夜食？我等在家人尚不夜食。此輩失沙門法，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊。佛告諸比丘：「汝等夜食，正應為世人所嫌。從今日後前半日聽食，當取時若作脚影、若作刻漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘日暝食，為世人所譏：「云何沙門釋子夜食？我等在家人尚不夜食。此輩失沙門法，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊。佛告諸比丘：「汝等夜食，正應為世人所嫌。從今日後前半日聽食，當取時若作脚影、若作刻漏。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘食前入聚落乞食，食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食，為世人所譏：「汝等看是沙門釋子，於我等家中乞。今來池上，復從我乞。壞失道法，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊，佛言：「呼是比丘來。」即呼來已，佛問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛問比丘：「汝晨朝乞食用作何等？」答言：「時食。」復問：「汝食後乞者，復作何等？」答言：「舉作明日食。」佛告比丘：「汝云何停宿食食？從今日不聽非時食，不聽停食食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時諸比丘食前入聚落乞食，食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食，為世人所譏：「汝等看是沙門釋子，於我等家中乞。今來池上，復從我乞。壞失道法，何道之有？」諸比丘聞已，以是因緣，往白世尊，佛言：「呼是比丘來。」即呼來已，佛問上事：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛問比丘：「汝晨朝乞食用作何等？」答言：「時食。」復問：「汝食後乞者，復作何等？」答言：「舉作明日食。」佛告比丘：「汝云何停宿食食？從今日不聽非時食，不聽停食食。」

復次佛住王舍城，廣說如上。爾時尊者跋陀利慚愧得意故，入聚落時如入軍陣。爾時捉兩鉢，入聚落乞食，得已一鉢作今日食，一鉢作明日食。時諸比丘欲入聚落乞食，呼跋陀利言：「長老！共入聚落乞食去來。」答言：「汝等自去，我不能去。」諸比丘言：「長老！大得善利，汝能一食得二日安隱。」答言：「我不一食得二日安隱，我入聚落時如入軍陣故，便持兩鉢，并乞二日食。」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊，佛言：「呼跋陀利來。」即呼來已，佛問跋陀利：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「汝雖欲省眾緣事，從今日後不聽汝非時食，不聽停食食。」如《跋陀利線經》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住王舍城，廣說如上。爾時尊者跋陀利慚愧得意故，入聚落時如入軍陣。爾時捉兩鉢，入聚落乞食，得已一鉢作今日食，一鉢作明日食。時諸比丘欲入聚落乞食，呼跋陀利言：「長老！共入聚落乞食去來。」答言：「汝等自去，我不能去。」諸比丘言：「長老！大得善利，汝能一食得二日安隱。」答言：「我不一食得二日安隱，我入聚落時如入軍陣故，便持兩鉢，并乞二日食。」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊，佛言：「呼跋陀利來。」即呼來已，佛問跋陀利：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「汝雖欲省眾緣事，從今日後不聽汝非時食，不聽停食食。」如《跋陀利線經》中廣說。

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時阿那律在仙人山岐黑方石上曬穢爛麥飯，佛即以神力往至其所，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！聲聞弟子有信心歡喜，明日欲依，是故不入聚落乞食。」佛言：「汝雖欲省眾因緣，從今日後不聽汝非時食、停食食。」佛以神力即還舍衛。佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘非時食，波夜提。若比丘停食食，波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時阿那律在仙人山岐黑方石上曬穢爛麥飯，佛即以神力往至其所，知而故問：「汝作何等？」答言：「世尊！聲聞弟子有信心歡喜，明日欲依，是故不入聚落乞食。」佛言：「汝雖欲省眾因緣，從今日後不聽汝非時食、停食食。」佛以神力即還舍衛。佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘非時食，波夜提。若比丘停食食，波夜提。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

非時者，若時過如髮瞬、若草葉，過是名非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時者，若時過如髮瞬、若草葉，過是名非時。

食者，麨飯、麥飯、魚、肉。若雜食者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，麨飯、麥飯、魚、肉。若雜食者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

停食者，名過時須臾。須臾者，二十念名一瞬頃，二十瞬名一彈指，二十彈指名一羅豫，二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾，夜極短時有十二須臾，夜極長時有十八須臾，日極短時有十二須臾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 停食者，名過時須臾。須臾者，二十念名一瞬頃，二十瞬名一彈指，二十彈指名一羅豫，二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾，夜極短時有十二須臾，夜極長時有十八須臾，日極短時有十二須臾。

食者，五正食、五雜正食，若一一停食者，波夜提。波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，五正食、五雜正食，若一一停食者，波夜提。波夜提者，如上說。

時受、非時受、故受、不故受、少受、多受、疾疾受、徐徐受、雪氷。時受者，時受時食無罪。若時過髮瞬、若草葉，過此時食者，一波夜提。停置、過須臾食者，犯二波夜提，犯非時食、停食食。非時受者，非時受非時食，得一波夜提。停過須臾食者，得二波夜提，非時食、停食食。如是故受，不故受、多受、少受、疾疾受、徐徐受，如是種種差別。受雪者，比丘欲食雪，當從淨人受。若無淨人者，當洗手令淨，自取食，氷雹亦如是，是名氷雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時受、非時受、故受、不故受、少受、多受、疾疾受、徐徐受、雪氷。時受者，時受時食無罪。若時過髮瞬、若草葉，過此時食者，一波夜提。停置、過須臾食者，犯二波夜提，犯非時食、停食食。非時受者，非時受非時食，得一波夜提。停過須臾食者，得二波夜提，非時食、停食食。如是故受，不故受、多受、少受、疾疾受、徐徐受，如是種種差別。受雪者，比丘欲食雪，當從淨人受。若無淨人者，當洗手令淨，自取食，氷雹亦如是，是名氷雪。

比丘晨起應淨洗手，不得直麁洗五指頭，復不得齊腋，當齊腕以前令淨，不得粗魯洗，不得楷令血出，當以巨磨草末、若灰土淨洗手楷令作聲。淨洗手已，若更相楷者便名不淨，應更洗。若洗鉢已，濕時重摩拭者已，名不淨，當停使燥。比丘食前時當護淨手，若摩頭、若捉泥洹僧、革屣、若捉盛酥油革囊，當更淨洗如前。若捉僧伽梨、欝多羅僧，當更以水洗。比丘欲出乞食時，應淨洗手，著入聚落衣。著入聚落衣已，復洗手持鉢入聚落。若冬寒時內鉢著囊中，欲到聚落邊、若池水、若流水上，應淨洗手。若無水者，當入聚落中，到比丘住處，乞水洗手。若復無者，往比丘尼精舍中求水。若復無者，當到信心優婆塞家求淨水。若復無者，當開鉢囊出鉢捉一處乞食，得食已還。出聚落到池水、若泉流水，當置鉢淨草上，然後淨洗手淨洗石。若草葉，洗已鉢中指所觸飯，當扟棄已，瀉飯置石上、若草葉上，瀉飯時不得於不淨手捉處瀉。瀉已當更淨洗鉢，還盛著鉢中而食。食已若有殘食，當瀉聚石上捨去。比丘明日復入聚落乞食，都無所得，空鉢而出。不作意還從本道來，見本石上飯聚故在。若有淨人，當使淨人授已得食。若無淨人者，有烏鳥食處，當淨扟却得自取食。若淨人持不淨手，行麨飯僧，上座得不淨，餘者得名為淨。若淨人持淨麨，瀉不淨麨上，得扟其上。若持不淨麨，瀉淨麨上，一切不淨。若持淨麨，瀉置不淨器中，得扟取中央，若抖擻筐，一切不淨。若比丘食麨時，以手摩口，即名不淨。當更洗手。若兩手相楷摩者，即名不淨，當更洗。若比丘病須粥，當使淨人煮。若阿練若處，淨人難得者，得自淨。洗不受膩，鎗銚著水，得自然火令沸，使淨人知著米。著米已，比丘不得復然，當使淨人然。沸已，若淨人欲去，得受取自然煮熟，熟已與病人。若比丘服吐下藥，醫言：「應與清粥，若不得者便死。」當云何？爾時應以洮米泔汁，槽盛漬病比丘。若病人不堪者，取不破稻穬麥七過淨洗，盛著囊中繫頭，淨洗器煮之。不得令稻頭破，若破者不得與病比丘。若阿練若處淨人病，還使淨人煮粥與。若無淨人者，得淨穀已，比丘得自舂，作粥與淨人。淨人若食不盡，比丘不得自食，亦不得與餘比丘。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘晨起應淨洗手，不得直麁洗五指頭，復不得齊腋，當齊腕以前令淨，不得粗魯洗，不得楷令血出，當以巨磨草末、若灰土淨洗手楷令作聲。淨洗手已，若更相楷者便名不淨，應更洗。若洗鉢已，濕時重摩拭者已，名不淨，當停使燥。比丘食前時當護淨手，若摩頭、若捉泥洹僧、革屣、若捉盛酥油革囊，當更淨洗如前。若捉僧伽梨、欝多羅僧，當更以水洗。比丘欲出乞食時，應淨洗手，著入聚落衣。著入聚落衣已，復洗手持鉢入聚落。若冬寒時內鉢著囊中，欲到聚落邊、若池水、若流水上，應淨洗手。若無水者，當入聚落中，到比丘住處，乞水洗手。若復無者，往比丘尼精舍中求水。若復無者，當到信心優婆塞家求淨水。若復無者，當開鉢囊出鉢捉一處乞食，得食已還。出聚落到池水、若泉流水，當置鉢淨草上，然後淨洗手淨洗石。若草葉，洗已鉢中指所觸飯，當扟棄已，瀉飯置石上、若草葉上，瀉飯時不得於不淨手捉處瀉。瀉已當更淨洗鉢，還盛著鉢中而食。食已若有殘食，當瀉聚石上捨去。比丘明日復入聚落乞食，都無所得，空鉢而出。不作意還從本道來，見本石上飯聚故在。若有淨人，當使淨人授已得食。若無淨人者，有烏鳥食處，當淨扟却得自取食。若淨人持不淨手，行麨飯僧，上座得不淨，餘者得名為淨。若淨人持淨麨，瀉不淨麨上，得扟其上。若持不淨麨，瀉淨麨上，一切不淨。若持淨麨，瀉置不淨器中，得扟取中央，若抖擻筐，一切不淨。若比丘食麨時，以手摩口，即名不淨。當更洗手。若兩手相楷摩者，即名不淨，當更洗。若比丘病須粥，當使淨人煮。若阿練若處，淨人難得者，得自淨。洗不受膩，鎗銚著水，得自然火令沸，使淨人知著米。著米已，比丘不得復然，當使淨人然。沸已，若淨人欲去，得受取自然煮熟，熟已與病人。若比丘服吐下藥，醫言：「應與清粥，若不得者便死。」當云何？爾時應以洮米泔汁，槽盛漬病比丘。若病人不堪者，取不破稻穬麥七過淨洗，盛著囊中繫頭，淨洗器煮之。不得令稻頭破，若破者不得與病比丘。若阿練若處淨人病，還使淨人煮粥與。若無淨人者，得淨穀已，比丘得自舂，作粥與淨人。淨人若食不盡，比丘不得自食，亦不得與餘比丘。是故說。

佛住舍衛城，廣說如上。時有居士生一女，端正無雙，父母歡喜。滿月已為作吉祥會，父母作是念：「此女端正，世之希有。若國王聞者，或能強取。我當為作不吉之字。」即字為瞎眼。此女漸漸長大，王相師見之，即問言：「此誰家女？」有人答言：「某甲居士女。」王相師作是念：「此女人相，應為王大夫人。」相師即白王言：「某甲有女，貴相應為皇后，便可納之。」王即遣人往問：「此女名字何等？」即答言：「字瞎眼。」即還報王。王言：「此字不吉，非我所須。」後有人娶已，父母呼歸家中。夫主遣使呼婦，婦家答言：「當送。」即辦送女之具，作種種餅。比丘次行乞食到其家，女母見比丘，信心歡喜言：「尊者須餅不？」答言：「須。」即與種種餅，滿鉢持去。是比丘得是餅已，還精舍喚諸知識比丘共食。諸比丘言：「長老！此餅甚好，汝何處得？」答言：「瞎眼女家得。」諸比丘聞已，復往其家，復得如前。如是一一往索，送女之具都盡。如是第二、第三日，夫復遣人喚，復言：「小待。」作送禮具，諸比丘日日往乞都盡，以婦不時還故，其夫大瞋作是言：「我今遣信往喚，但言禮具不辦而遂不來，必有外心。」即便遣去，更求他女。瞎眼母聞女被遣，即大悲泣。女亦愁惱坐，母不時送故，便見被遣。諸比舍人問言：「汝等何故愁憂涕泣？」即以上事具答。隣里，隣里人責言：「汝何不先送女已，別作飲食施諸比丘？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊，佛言：「呼此諸比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽受送女食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。時有居士生一女，端正無雙，父母歡喜。滿月已為作吉祥會，父母作是念：「此女端正，世之希有。若國王聞者，或能強取。我當為作不吉之字。」即字為瞎眼。此女漸漸長大，王相師見之，即問言：「此誰家女？」有人答言：「某甲居士女。」王相師作是念：「此女人相，應為王大夫人。」相師即白王言：「某甲有女，貴相應為皇后，便可納之。」王即遣人往問：「此女名字何等？」即答言：「字瞎眼。」即還報王。王言：「此字不吉，非我所須。」後有人娶已，父母呼歸家中。夫主遣使呼婦，婦家答言：「當送。」即辦送女之具，作種種餅。比丘次行乞食到其家，女母見比丘，信心歡喜言：「尊者須餅不？」答言：「須。」即與種種餅，滿鉢持去。是比丘得是餅已，還精舍喚諸知識比丘共食。諸比丘言：「長老！此餅甚好，汝何處得？」答言：「瞎眼女家得。」諸比丘聞已，復往其家，復得如前。如是一一往索，送女之具都盡。如是第二、第三日，夫復遣人喚，復言：「小待。」作送禮具，諸比丘日日往乞都盡，以婦不時還故，其夫大瞋作是言：「我今遣信往喚，但言禮具不辦而遂不來，必有外心。」即便遣去，更求他女。瞎眼母聞女被遣，即大悲泣。女亦愁惱坐，母不時送故，便見被遣。諸比舍人問言：「汝等何故愁憂涕泣？」即以上事具答。隣里，隣里人責言：「汝何不先送女已，別作飲食施諸比丘？」諸比丘聞已，以是因緣往白世尊，佛言：「呼此諸比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「從今日後不聽受送女食。」

復次佛住王舍城，廣說如上。時城中有估客主名無畏，與諸估客欲共遠行，時估客婦家中為辦種種行糧。諸比丘次行乞食，往到其家。估客婦見已，信心歡喜，問言：「尊者須麨不？」答言：「須。」即分行糧，盛滿鉢施與比丘。比丘得已持還入迦蘭陀竹園精舍，喚諸知識比丘共食。諸比丘問言：「汝何處得是好食？」答言：「某甲估客家得。」諸比丘聞已即往其家，如是人人往乞行糧都盡。如是第二、第三日辦糧，諸比丘隨來乞盡，乃至第四日，辦糧已行不及伴，為賊所劫，財物都盡。估客婦聞已憂惱悲泣，隣人問言：「汝何故如是？」即具以上事答隣人。隣人言：「汝何不先辦糧發遣行人，然後別作施諸比丘？」諸比丘聞已，以是因緣，具白世尊，佛言：「呼是諸比丘來。」來已，佛問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「此是惡事，施者不知量，受者應知量。此非法、非律、非如佛教，不可以是長養善法。從今日後不聽乞行糧。」佛告諸比丘：「依止王舍城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘往白衣家，自恣與餅麨，得受兩三鉢出外，共不病比丘食。若過受出外，不共不病比丘食者，波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住王舍城，廣說如上。時城中有估客主名無畏，與諸估客欲共遠行，時估客婦家中為辦種種行糧。諸比丘次行乞食，往到其家。估客婦見已，信心歡喜，問言：「尊者須麨不？」答言：「須。」即分行糧，盛滿鉢施與比丘。比丘得已持還入迦蘭陀竹園精舍，喚諸知識比丘共食。諸比丘問言：「汝何處得是好食？」答言：「某甲估客家得。」諸比丘聞已即往其家，如是人人往乞行糧都盡。如是第二、第三日辦糧，諸比丘隨來乞盡，乃至第四日，辦糧已行不及伴，為賊所劫，財物都盡。估客婦聞已憂惱悲泣，隣人問言：「汝何故如是？」即具以上事答隣人。隣人言：「汝何不先辦糧發遣行人，然後別作施諸比丘？」諸比丘聞已，以是因緣，具白世尊，佛言：「呼是諸比丘來。」來已，佛問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。」佛言：「此是惡事，施者不知量，受者應知量。此非法、非律、非如佛教，不可以是長養善法。從今日後不聽乞行糧。」佛告諸比丘：「依止王舍城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘往白衣家，自恣與餅麨，得受兩三鉢出外，共不病比丘食。若過受出外，不共不病比丘食者，波夜提。」

比丘者，若一、若二、若眾多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，若一、若二、若眾多。

白衣家者，剎利、婆羅門、毘舍、首陀羅家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣家者，剎利、婆羅門、毘舍、首陀羅家。

自恣與若餅、若麨。餅者，所謂大小麥、米豆，如是等種種餅。麨者，大小麥、米豆，如是等種種麨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恣與若餅、若麨。餅者，所謂大小麥、米豆，如是等種種餅。麨者，大小麥、米豆，如是等種種麨。

三鉢者，極得受三鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三鉢者，極得受三鉢。

持出外者，從意所向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持出外者，從意所向。

不病比丘者，有力能往其家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不病比丘者，有力能往其家。

不病比丘共食者，所齎食來應共食，若不共食者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不病比丘共食者，所齎食來應共食，若不共食者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

送餉行糧、餅麨，不為比丘為送糧。自恣與送餉者，如送瞎眼女等。行糧者，如無畏估客主等。餅麨者，如上說。不為比丘者，本為餘人作為送糧。自恣與者，如瞎眼女、瞎眼母，自恣與如估客、估客婦。自恣與比丘，得受三鉢，持出外應共不病比丘食。若比丘作是念：「誰能作多事？」為語優婆夷言：「盛一鉢著器中。」復盛一鉢著餘器中，自受一鉢已，語女人言：「若有比丘來者，與是一鉢。復有來者與是第二鉢。後若復有來者，更莫與。若與者，汝少福德。」比丘持食出已，道中若逢比丘者，應作如是言：「某甲家有食，汝當自取分。」第二比丘亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送餉行糧、餅麨，不為比丘為送糧。自恣與送餉者，如送瞎眼女等。行糧者，如無畏估客主等。餅麨者，如上說。不為比丘者，本為餘人作為送糧。自恣與者，如瞎眼女、瞎眼母，自恣與如估客、估客婦。自恣與比丘，得受三鉢，持出外應共不病比丘食。若比丘作是念：「誰能作多事？」為語優婆夷言：「盛一鉢著器中。」復盛一鉢著餘器中，自受一鉢已，語女人言：「若有比丘來者，與是一鉢。復有來者與是第二鉢。後若復有來者，更莫與。若與者，汝少福德。」比丘持食出已，道中若逢比丘者，應作如是言：「某甲家有食，汝當自取分。」第二比丘亦復如是。

非送女餅，非行道糧，為比丘不為送糧，不自恣與。非送女餅者，非如送瞎眼女。非道糧者，非如無畏估客等。為比丘者，為比丘作不為餘人。不為送糧者，除此二事，為餘人作，得取不犯。不自恣與隨得持去，若瞎眼女去，後母與，得取無罪。若女至婿家已，與得取無罪。若估客發去已，估客婦後與，得取無罪。若估客到所在已，與得取無罪。若彼家嫁女娶婦飲食節會日，比丘往到其家，主人作如是言：「尊者！我欲遣信請恐不可得，何況自來？」如是得自恣取無罪。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非送女餅，非行道糧，為比丘不為送糧，不自恣與。非送女餅者，非如送瞎眼女。非道糧者，非如無畏估客等。為比丘者，為比丘作不為餘人。不為送糧者，除此二事，為餘人作，得取不犯。不自恣與隨得持去，若瞎眼女去，後母與，得取無罪。若女至婿家已，與得取無罪。若估客發去已，估客婦後與，得取無罪。若估客到所在已，與得取無罪。若彼家嫁女娶婦飲食節會日，比丘往到其家，主人作如是言：「尊者！我欲遣信請恐不可得，何況自來？」如是得自恣取無罪。是故說。

佛住舍衛城，廣說如上。爾時六群比丘到酥家乞酥、油家乞油、乳家乞乳、酪家乞酪、蜜家乞蜜、石蜜家乞石蜜、魚家乞魚、肉家乞肉，為世人所譏，作如是言：「瞿曇沙門無量方便，讚歎少欲知足易養易滿，毀訾多欲無厭難養難滿。而今是沙門不能乞麁食，而從酥家乞酥，乃至肉家乞肉。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語六群比丘：「此是惡事。汝常不聞，我無量方便讚歎少欲，毀訾多欲耶？此非法、非律、非如佛教，不可以是長養善法。從今日後不聽乞美食食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時六群比丘到酥家乞酥、油家乞油、乳家乞乳、酪家乞酪、蜜家乞蜜、石蜜家乞石蜜、魚家乞魚、肉家乞肉，為世人所譏，作如是言：「瞿曇沙門無量方便，讚歎少欲知足易養易滿，毀訾多欲無厭難養難滿。而今是沙門不能乞麁食，而從酥家乞酥，乃至肉家乞肉。此壞敗人，何道之有？」諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「呼六群比丘來。」來已，佛問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語六群比丘：「此是惡事。汝常不聞，我無量方便讚歎少欲，毀訾多欲耶？此非法、非律、非如佛教，不可以是長養善法。從今日後不聽乞美食食。」

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍，佛以五事饒益故，五日一行諸比丘房，見病比丘。佛知而故問：「汝病何似？為有損不？」答言：「不損。」佛言：「汝不能索隨病食、隨病藥耶？」答言：「能乞，但世尊制戒不聽乞美食，故不敢乞。我無檀越，無人與者。」佛言：「從今日後聽病比丘乞美食。」佛告諸比丘：「依止迦維羅衛住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若諸家中有如是美食，酥、油、蜜、石蜜、乳酪、魚肉，如是美食不病比丘為身索者，波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍，佛以五事饒益故，五日一行諸比丘房，見病比丘。佛知而故問：「汝病何似？為有損不？」答言：「不損。」佛言：「汝不能索隨病食、隨病藥耶？」答言：「能乞，但世尊制戒不聽乞美食，故不敢乞。我無檀越，無人與者。」佛言：「從今日後聽病比丘乞美食。」佛告諸比丘：「依止迦維羅衛住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若諸家中有如是美食，酥、油、蜜、石蜜、乳酪、魚肉，如是美食不病比丘為身索者，波夜提。」

家者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家者，如上說。

酥、油、蜜、石蜜、乳酪、魚肉，如上第二盜戒中說，如是名為美食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酥、油、蜜、石蜜、乳酪、魚肉，如上第二盜戒中說，如是名為美食。

病者，世尊說無罪。病者，黃爛、癰痤、痔病、不禁、黃病、瘧病、咳嗽、痟羸、風腫、水腫，如是種種，是名為病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，世尊說無罪。病者，黃爛、癰痤、痔病、不禁、黃病、瘧病、咳嗽、痟羸、風腫、水腫，如是種種，是名為病。

為身者，為己索，若自索、若使人索，食者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為身者，為己索，若自索、若使人索，食者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

若比丘熱病，醫言：「此病應服酥。」得乞酥，不得往不信家索。何以故？索時譏比丘，但貪美味故索酥。譏嫌比丘長短者，不得往索。當到信心優婆塞家索，得時當自籌量。若比丘風病，醫言：「應服油。」爾時得乞油，不得從笮油家乞，亦不得到不信家，如酥中說。若比丘水病，醫言：「此應服蜜。」爾時復得乞蜜，不得到採蜜家乞，亦不得到不信家乞，如酥中說。若比丘乾痟病，醫言：「此應服石蜜。」不得到笮甘蔗家索，不得到不信家索，如酥中說。若比丘中冷，醫言：「應用石蜜、酪二種合服。」不得到不信家索，如酥中說。若比丘下病，醫言：「此應服乳。」爾時得從放牛人邊乞乳，得時當籌量取。若比丘欲使吐下服吐下藥，醫言：「當先服魚汁。」爾時得乞魚汁，不得從捕魚家乞，不得到不信家乞，如上說。若比丘欲刺頭出血，若服吐下藥，醫言：「此應服肉汁。」爾時得乞肉汁，不得到屠家、不信家乞，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘熱病，醫言：「此病應服酥。」得乞酥，不得往不信家索。何以故？索時譏比丘，但貪美味故索酥。譏嫌比丘長短者，不得往索。當到信心優婆塞家索，得時當自籌量。若比丘風病，醫言：「應服油。」爾時得乞油，不得從笮油家乞，亦不得到不信家，如酥中說。若比丘水病，醫言：「此應服蜜。」爾時復得乞蜜，不得到採蜜家乞，亦不得到不信家乞，如酥中說。若比丘乾痟病，醫言：「此應服石蜜。」不得到笮甘蔗家索，不得到不信家索，如酥中說。若比丘中冷，醫言：「應用石蜜、酪二種合服。」不得到不信家索，如酥中說。若比丘下病，醫言：「此應服乳。」爾時得從放牛人邊乞乳，得時當籌量取。若比丘欲使吐下服吐下藥，醫言：「當先服魚汁。」爾時得乞魚汁，不得從捕魚家乞，不得到不信家乞，如上說。若比丘欲刺頭出血，若服吐下藥，醫言：「此應服肉汁。」爾時得乞肉汁，不得到屠家、不信家乞，如上說。

若比丘乞食行到量酥人邊，量酥人言：「尊者！欲求何等？」答言：「欲乞食。」白言：「無食，正有此酥，若須當與。」比丘爾時須者，得受滿鉢無罪。若有伴者，得勸與，無罪。如是量油、蜜、石蜜、乳酪亦如是。若比丘乞食得麨飯滿鉢，鍵鎡中無所得，得從索漿。若檀越言：「無漿，正有肉汁，須者當與。」爾時得取。若復問言：「亦有肉，須者當與。」爾時得滿器取無罪。亦得從笮苷蔗家索苷蔗漿，若言：「無苷蔗漿，正有石蜜，須者當與。」比丘須者，得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。亦得到笮油家乞麻滓，若主人言：「我無麻滓，須油者當與。」須者得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。得乞酪底清汁，若言：「我無酪底清汁，正有乳酪，須者當與。」比丘須者得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。得乞苷蔗，得為客比丘、遠行比丘乞美食，若自在道行時，亦得乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘乞食行到量酥人邊，量酥人言：「尊者！欲求何等？」答言：「欲乞食。」白言：「無食，正有此酥，若須當與。」比丘爾時須者，得受滿鉢無罪。若有伴者，得勸與，無罪。如是量油、蜜、石蜜、乳酪亦如是。若比丘乞食得麨飯滿鉢，鍵鎡中無所得，得從索漿。若檀越言：「無漿，正有肉汁，須者當與。」爾時得取。若復問言：「亦有肉，須者當與。」爾時得滿器取無罪。亦得從笮苷蔗家索苷蔗漿，若言：「無苷蔗漿，正有石蜜，須者當與。」比丘須者，得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。亦得到笮油家乞麻滓，若主人言：「我無麻滓，須油者當與。」須者得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。得乞酪底清汁，若言：「我無酪底清汁，正有乳酪，須者當與。」比丘須者得取滿鉢無罪，亦得勸與伴。得乞苷蔗，得為客比丘、遠行比丘乞美食，若自在道行時，亦得乞。

若比丘一處乞得八種美食，各各別食，得眾多波夜提。若比丘八種食，異處乞一處食，得一波夜提。眾多處乞，各各別食，得眾多波夜提。一處并索得種種食，合一時食，得一波夜提。不病時乞病時食，得越毘尼罪；病時乞不病時食，無罪；病時乞病時食，無罪；不病時乞不病時食，波夜提。不隨病煮隨病食，無罪；隨病煮不隨病食，得越毘尼罪；隨病煮隨病食，無罪；不隨病煮不隨病食，無罪。何以故？出家人因他活命故。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘一處乞得八種美食，各各別食，得眾多波夜提。若比丘八種食，異處乞一處食，得一波夜提。眾多處乞，各各別食，得眾多波夜提。一處并索得種種食，合一時食，得一波夜提。不病時乞病時食，得越毘尼罪；病時乞不病時食，無罪；病時乞病時食，無罪；不病時乞不病時食，波夜提。不隨病煮隨病食，無罪；隨病煮不隨病食，得越毘尼罪；隨病煮隨病食，無罪；不隨病煮不隨病食，無罪。何以故？出家人因他活命故。是故說。

施一食處處， 食足強勸彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施一食處處， 食足強勸彼；

不受食而食， 非時停食食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受食而食， 非時停食食；

兩三鉢美食， 別眾食在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩三鉢美食， 別眾食在後。

第四跋渠竟(祇桓精舍中梵本蟲噉脫，無此別眾食戒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四跋渠竟(祇桓精舍中梵本蟲噉脫，無此別眾食戒)。

佛住舍衛城，祇樹給孤獨園。爾時世人篤信恭敬尊重，供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。爾時出家外道亦在舍衛城，世人不恭敬供養尊重衣食、床臥、病瘦、醫藥。時有眾多出家外道，集論議堂作如是論：「是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園，世人深信恭敬尊重，供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。我等不得尊重供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行？誦習彼法已，還我法中，我等展轉相教，亦當還得供養，與彼無異。」時外道作如是論已，皆言：「須深摩者於我眾中最為第一，可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀，還來入此。」時彼外道語須深摩，作如是言：「沙門瞿曇在祇桓精舍，多人供養尊重，我等不得此利。汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行，受誦彼經已，還我法中展轉相教，亦當還得供養與彼無異。」須深摩聞是語已，出舍衛城，往祇桓精舍。精舍門間見有諸比丘經行坐禪，須深摩即往諸比丘所，共相問訊，在一面坐，作是言：「我本是外道，今欲於如來法中出家受具足，此中應作何等？」諸比丘答言：「若本是外道，欲於如來法中出家者，當試之四月。四月過已，得諸比丘意者，當與出家。」時須深摩即受教行，四月過已得諸比丘意，便與受具足。受具足已，往世尊所，頭面禮足，却住一面。爾時有眾多比丘，來到佛所，頭面禮足，却住一面，作是言：「我已得證，我生已盡，梵行已立，更不受後有。」說是語已，頭面禮佛足而退。是諸比丘去未久，須深摩頭面禮佛足已，詣彼比丘所，共相問訊。問訊已在一面坐，問諸比丘言：「長老！向在佛所自言：『我已得證，我生已盡梵行已立，更不受後有。』」答言：「如是。」時須深摩復問言：「長老！如是知、如是見，得清淨天眼，見眾生死此生彼，好色惡色、善趣惡趣，見眾生身行惡、口行惡、意行惡，誹謗賢聖，自行邪見，教人行邪見，身壞命終墮三惡道。又見眾生身行善、口行善、意行善，自行正見，教人行正見，身壞命終生於善處，天上人中。如是過人清淨天眼，長老得不？」答言：「不得。」復問：「尊者！如是知、如是見，得宿命智，知過去一生、二生、三生、四生、五生、十生、百生、千生，乃至劫成劫壞，名姓種族，死此生彼，死彼生此，如是無數劫事，長老知不？」答言：「不知。」復問：「離色過色無色、寂滅解脫、身證具足住。是諸解脫，長老得不？」答言：「不得。」須深摩言：「向者所問諸法，皆言：『不得。』云何於世尊前，自言：『我已得證，我生已盡梵行已立，更不受後有。』誰當信者？」諸比丘答言：「長老！我是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，祇樹給孤獨園。爾時世人篤信恭敬尊重，供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。爾時出家外道亦在舍衛城，世人不恭敬供養尊重衣食、床臥、病瘦、醫藥。時有眾多出家外道，集論議堂作如是論：「是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園，世人深信恭敬尊重，供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。我等不得尊重供養衣食、床臥、病瘦、醫藥。誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行？誦習彼法已，還我法中，我等展轉相教，亦當還得供養，與彼無異。」時外道作如是論已，皆言：「須深摩者於我眾中最為第一，可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀，還來入此。」時彼外道語須深摩，作如是言：「沙門瞿曇在祇桓精舍，多人供養尊重，我等不得此利。汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行，受誦彼經已，還我法中展轉相教，亦當還得供養與彼無異。」須深摩聞是語已，出舍衛城，往祇桓精舍。精舍門間見有諸比丘經行坐禪，須深摩即往諸比丘所，共相問訊，在一面坐，作是言：「我本是外道，今欲於如來法中出家受具足，此中應作何等？」諸比丘答言：「若本是外道，欲於如來法中出家者，當試之四月。四月過已，得諸比丘意者，當與出家。」時須深摩即受教行，四月過已得諸比丘意，便與受具足。受具足已，往世尊所，頭面禮足，却住一面。爾時有眾多比丘，來到佛所，頭面禮足，却住一面，作是言：「我已得證，我生已盡，梵行已立，更不受後有。」說是語已，頭面禮佛足而退。是諸比丘去未久，須深摩頭面禮佛足已，詣彼比丘所，共相問訊。問訊已在一面坐，問諸比丘言：「長老！向在佛所自言：『我已得證，我生已盡梵行已立，更不受後有。』」答言：「如是。」時須深摩復問言：「長老！如是知、如是見，得清淨天眼，見眾生死此生彼，好色惡色、善趣惡趣，見眾生身行惡、口行惡、意行惡，誹謗賢聖，自行邪見，教人行邪見，身壞命終墮三惡道。又見眾生身行善、口行善、意行善，自行正見，教人行正見，身壞命終生於善處，天上人中。如是過人清淨天眼，長老得不？」答言：「不得。」復問：「尊者！如是知、如是見，得宿命智，知過去一生、二生、三生、四生、五生、十生、百生、千生，乃至劫成劫壞，名姓種族，死此生彼，死彼生此，如是無數劫事，長老知不？」答言：「不知。」復問：「離色過色無色、寂滅解脫、身證具足住。是諸解脫，長老得不？」答言：「不得。」須深摩言：「向者所問諸法，皆言：『不得。』云何於世尊前，自言：『我已得證，我生已盡梵行已立，更不受後有。』誰當信者？」諸比丘答言：「長老！我是

慧解脫人。」須深摩言：「所說簡略，義相未現，可更廣說。」比丘言：「雖義相未現，我自了知，慧解脫人。」時須深摩聞諸比丘語已，作是念：「我當往詣世尊所問如是事，世尊有所解說我當受持。」作是念已，從坐起往詣佛所，頭面禮足，却住一面，具以上事廣白世尊：「是事云何？」佛告須深摩：「先法智、後比智。」須深摩又白佛言：「世尊所說隱略，我猶未解。」佛告須深摩：「汝雖未解，故先法智、後比智。」須深摩白佛言：「善哉世尊！我猶未解，唯願世尊廣為我說。」佛告須深摩：「我還問汝，隨汝所解答我。須深摩！於意云何？緣生故有老死不？」答言：「如是，世尊！」佛言：「善哉須深摩！於意云何？無明緣故生諸行不？」答言：「如是。」佛言：「善哉須深摩！於意云何？生緣滅故老死滅不？乃至無明滅故諸行滅不？」答言：「如是。」「善哉須深摩！」佛告須深摩：「若比丘於此法中正觀正知，所應得者盡皆得不？」答言：「如是。」又問須深摩：「汝知緣生故有老死不？」答言：「如是。」「緣無明故有諸行不？」答言：「如是。」又問：「生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅不？」答言：「如是。」「無明滅故諸行滅不？」答言：「如是。」佛告須深摩：「汝知如是法者，汝得天眼宿命智諸解脫得不？」答言：「不得。世尊！」佛告須深摩：「汝自言知如是諸法，而復言：『不得。』是諸功德誰當信者？」須深摩白佛言：「世尊！我為無明惡邪所纏縛故，生如是邪見。我從世尊所，廣聞正法滅惡邪見，得法眼淨。」須深摩即頭面禮佛足，胡跪合掌白佛言：「世尊！我於如來正法中，賊心出家，為偷法故。世尊大慈唯願受我悔過。」佛告須深摩：「汝癡如小兒，於佛正法中為偷法故賊心出家。我受汝悔過。」佛告須深摩：「譬如有人犯罪於王，王使人裂解支節，刵劓耳鼻，鋸解刀析，段段斫截，象蹈馬踏，如是種種若毒斷命。汝於佛法中賊心出家，為偷法故罪過於是。我受汝悔過，於賢聖法中得增長故，從今日後勿復更作。」以世尊度須深摩故，毘舍離栴檀鉢降伏外道，目連作神足故，人民倍生敬信得利養。因是故諸外道橫作誹謗世尊。如《孫陀利經》中廣說。佛未出世時，外道得種種供養，佛既出世一切外道皆失利養。何以故？知佛法深妙故，如《孔雀鳥本生經》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫人。」須深摩言：「所說簡略，義相未現，可更廣說。」比丘言：「雖義相未現，我自了知，慧解脫人。」時須深摩聞諸比丘語已，作是念：「我當往詣世尊所問如是事，世尊有所解說我當受持。」作是念已，從坐起往詣佛所，頭面禮足，却住一面，具以上事廣白世尊：「是事云何？」佛告須深摩：「先法智、後比智。」須深摩又白佛言：「世尊所說隱略，我猶未解。」佛告須深摩：「汝雖未解，故先法智、後比智。」須深摩白佛言：「善哉世尊！我猶未解，唯願世尊廣為我說。」佛告須深摩：「我還問汝，隨汝所解答我。須深摩！於意云何？緣生故有老死不？」答言：「如是，世尊！」佛言：「善哉須深摩！於意云何？無明緣故生諸行不？」答言：「如是。」佛言：「善哉須深摩！於意云何？生緣滅故老死滅不？乃至無明滅故諸行滅不？」答言：「如是。」「善哉須深摩！」佛告須深摩：「若比丘於此法中正觀正知，所應得者盡皆得不？」答言：「如是。」又問須深摩：「汝知緣生故有老死不？」答言：「如是。」「緣無明故有諸行不？」答言：「如是。」又問：「生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅不？」答言：「如是。」「無明滅故諸行滅不？」答言：「如是。」佛告須深摩：「汝知如是法者，汝得天眼宿命智諸解脫得不？」答言：「不得。世尊！」佛告須深摩：「汝自言知如是諸法，而復言：『不得。』是諸功德誰當信者？」須深摩白佛言：「世尊！我為無明惡邪所纏縛故，生如是邪見。我從世尊所，廣聞正法滅惡邪見，得法眼淨。」須深摩即頭面禮佛足，胡跪合掌白佛言：「世尊！我於如來正法中，賊心出家，為偷法故。世尊大慈唯願受我悔過。」佛告須深摩：「汝癡如小兒，於佛正法中為偷法故賊心出家。我受汝悔過。」佛告須深摩：「譬如有人犯罪於王，王使人裂解支節，刵劓耳鼻，鋸解刀析，段段斫截，象蹈馬踏，如是種種若毒斷命。汝於佛法中賊心出家，為偷法故罪過於是。我受汝悔過，於賢聖法中得增長故，從今日後勿復更作。」以世尊度須深摩故，毘舍離栴檀鉢降伏外道，目連作神足故，人民倍生敬信得利養。因是故諸外道橫作誹謗世尊。如《孫陀利經》中廣說。佛未出世時，外道得種種供養，佛既出世一切外道皆失利養。何以故？知佛法深妙故，如《孔雀鳥本生經》中廣說。

爾時世尊厭世供養，還向舍衛城，到時著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食。食已彷徉經行，自收床褥不語眾僧及侍者，佛獨遊行憍薩羅國。爾時諸比丘往阿難所，語阿難言：「長老！世尊食後彷徉經行已，自收床褥，不語眾僧及侍者，佛獨遊行憍薩羅國。」阿難答言：「長老！若如來、應供、正遍知食後彷徉經行，自收床褥，不語諸比丘及侍者獨遊行者，欲求寂靜故，諸比丘不應隨從。」爾時世尊從憍薩羅國，遊行到波利耶娑羅林賢樹下住。時五百群象遊行，象王恒在後，得濁水殘草，厭患群眾故亦復獨來，詣此樹下。象王既至樹下，見佛已即以鼻拔草蹈地令平，以鼻盛水灑地掩塵，又取軟草敷以為座，屈膝請佛令坐。見佛坐已，即便請佛，三月供養。佛知象王意，即受其請。佛因是事而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊厭世供養，還向舍衛城，到時著入聚落衣，持鉢入舍衛城，次行乞食。食已彷徉經行，自收床褥不語眾僧及侍者，佛獨遊行憍薩羅國。爾時諸比丘往阿難所，語阿難言：「長老！世尊食後彷徉經行已，自收床褥，不語眾僧及侍者，佛獨遊行憍薩羅國。」阿難答言：「長老！若如來、應供、正遍知食後彷徉經行，自收床褥，不語諸比丘及侍者獨遊行者，欲求寂靜故，諸比丘不應隨從。」爾時世尊從憍薩羅國，遊行到波利耶娑羅林賢樹下住。時五百群象遊行，象王恒在後，得濁水殘草，厭患群眾故亦復獨來，詣此樹下。象王既至樹下，見佛已即以鼻拔草蹈地令平，以鼻盛水灑地掩塵，又取軟草敷以為座，屈膝請佛令坐。見佛坐已，即便請佛，三月供養。佛知象王意，即受其請。佛因是事而說頌曰：

「獨善無憂， 如空野象， 樂戒學行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨善無憂， 如空野象， 樂戒學行，

奚用伴為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奚用伴為？」

爾時象王取好藕根，淨洗已授與世尊，佛住三月受象王供養。爾時五百比丘三月不見佛故，往詣尊者阿難所白言：「長老！我等久不見佛，又不聞法。我等今欲往禮覲世尊，聽受法教。」阿難答言：「諸長老可小停此，須待我還。」答言：「善哉！」阿難即往尊者大目連所，作如是言：「長老！五百比丘來詣我所言：『久不見佛，不聞正法，欲往詣佛禮覲供養聽受法教。』長老！觀佛為在何處？」目連即入三昧，觀一切世間，見佛在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養。見已即向阿難說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時象王取好藕根，淨洗已授與世尊，佛住三月受象王供養。爾時五百比丘三月不見佛故，往詣尊者阿難所白言：「長老！我等久不見佛，又不聞法。我等今欲往禮覲世尊，聽受法教。」阿難答言：「諸長老可小停此，須待我還。」答言：「善哉！」阿難即往尊者大目連所，作如是言：「長老！五百比丘來詣我所言：『久不見佛，不聞正法，欲往詣佛禮覲供養聽受法教。』長老！觀佛為在何處？」目連即入三昧，觀一切世間，見佛在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養。見已即向阿難說此頌曰：

「捨離蓮花池， 身體鮮滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離蓮花池， 身體鮮滿足，

身無垢清淨， 樂獨靜林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身無垢清淨， 樂獨靜林中。

得甘露深法， 相好身具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得甘露深法， 相好身具足，

心清淨無垢， 捨眾樂靜林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心清淨無垢， 捨眾樂靜林。」

目連說此偈已，語尊者阿難：「世尊今在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養，汝欲往者今正是時。」尊者阿難還到諸比丘所，作如是言：「世尊今在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養，我等今共往世尊所，禮覲問訊。」諸比丘聞阿難語已，即便共去，往波利耶娑羅林賢樹下。去世尊不遠，阿難語諸比丘言：「長老！如來、應供、正遍知在阿練若處，不應徑往。長老等可小住此，我當先往。」答言：「善哉阿難！」即往詣佛。佛遙見阿難來，作如是言：「善來阿難！久不見汝。」尊者阿難頭面禮佛足已，作如是言：「世尊！少病少惱安樂住不？」佛言：「如來少病少惱安樂住，受象王供養。」問阿難言：「比丘僧少病少惱安樂住不？乞食不疲、行道如法不？」答言：「世尊！比丘僧少病少惱安樂住，乞食不疲，行道如法。」即復白言：「五百比丘今在林外，欲來奉覲，唯願聽許。」佛言：「聽入。」阿難即往諸比丘所語言：「長老！得大善利，世尊聽入。」諸比丘即隨阿難俱到佛所，頭面禮足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連說此偈已，語尊者阿難：「世尊今在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養，汝欲往者今正是時。」尊者阿難還到諸比丘所，作如是言：「世尊今在波利耶娑羅林賢樹下，受象王供養，我等今共往世尊所，禮覲問訊。」諸比丘聞阿難語已，即便共去，往波利耶娑羅林賢樹下。去世尊不遠，阿難語諸比丘言：「長老！如來、應供、正遍知在阿練若處，不應徑往。長老等可小住此，我當先往。」答言：「善哉阿難！」即往詣佛。佛遙見阿難來，作如是言：「善來阿難！久不見汝。」尊者阿難頭面禮佛足已，作如是言：「世尊！少病少惱安樂住不？」佛言：「如來少病少惱安樂住，受象王供養。」問阿難言：「比丘僧少病少惱安樂住不？乞食不疲、行道如法不？」答言：「世尊！比丘僧少病少惱安樂住，乞食不疲，行道如法。」即復白言：「五百比丘今在林外，欲來奉覲，唯願聽許。」佛言：「聽入。」阿難即往諸比丘所語言：「長老！得大善利，世尊聽入。」諸比丘即隨阿難俱到佛所，頭面禮足，却住一面。

時坐中有一比丘，作如是念：「云何比丘如是知、如是見，次第得漏盡？」作是默念，不敢問佛。世尊知彼比丘心之所念，即告阿難言：「此坐中有一比丘，作如是念：『云何比丘如是知、如是見，次第得漏盡？』默作是念，而不敢問。」佛告阿難：「我先已為諸比丘，說陰界入、十二因緣觀。若比丘如是知、如是見，得盡諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時坐中有一比丘，作如是念：「云何比丘如是知、如是見，次第得漏盡？」作是默念，不敢問佛。世尊知彼比丘心之所念，即告阿難言：「此坐中有一比丘，作如是念：『云何比丘如是知、如是見，次第得漏盡？』默作是念，而不敢問。」佛告阿難：「我先已為諸比丘，說陰界入、十二因緣觀。若比丘如是知、如是見，得盡諸漏。」

是比丘聞世尊語已，即作是念：「色是我。」爾時世尊知是比丘心之所念，復告阿難：「是比丘作如是念：『色是我。』阿難當知，若有比丘作如是觀色是一切諸行，無明觸受生愛。阿難！愛何因何緣？何生？何轉？阿難當知！愛者，受因、受緣、受生、受轉。阿難當知！受者，觸因、觸緣、觸生、觸轉。阿難當知！觸者，六入因、六入緣、六入生、六入轉。阿難當知！六入是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。觸是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。受是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。愛是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。行是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。無明是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。如是阿難！若比丘如是知如是觀，次第得盡有漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘聞世尊語已，即作是念：「色是我。」爾時世尊知是比丘心之所念，復告阿難：「是比丘作如是念：『色是我。』阿難當知，若有比丘作如是觀色是一切諸行，無明觸受生愛。阿難！愛何因何緣？何生？何轉？阿難當知！愛者，受因、受緣、受生、受轉。阿難當知！受者，觸因、觸緣、觸生、觸轉。阿難當知！觸者，六入因、六入緣、六入生、六入轉。阿難當知！六入是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。觸是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。受是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。愛是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。行是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。無明是有為法，因緣和合生、無常摩滅法。如是阿難！若比丘如是知如是觀，次第得盡有漏。」

是比丘聞是語已，作如是念：「色非我，色是我所有。」佛知彼比丘心中所念，復告阿難言：「是比丘作如是念：『色非我，色是我所有。』阿難當知！若比丘作如是觀色一切諸行，無明觸受生愛。愛何因、何緣、何生、何轉？阿難當知！愛是受因、受緣、受生、受轉，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘聞是語已，作如是念：「色非我，色是我所有。」佛知彼比丘心中所念，復告阿難言：「是比丘作如是念：『色非我，色是我所有。』阿難當知！若比丘作如是觀色一切諸行，無明觸受生愛。愛何因、何緣、何生、何轉？阿難當知！愛是受因、受緣、受生、受轉，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。」

是比丘聞是語已，作如是念：「色非是我亦非是我所有。我中有色。」佛知是比丘心中所念，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘聞是語已，作如是念：「色非是我亦非是我所有。我中有色。」佛知是比丘心中所念，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。

是比丘聞是語已，作如是念：「色非是我、非是我所有，亦非我中有色、色中有我。」佛知是比丘心中所念已，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘聞是語已，作如是念：「色非是我、非是我所有，亦非我中有色、色中有我。」佛知是比丘心中所念已，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。

是比丘聞是語已，作是念：「若色非是我、非是我所有，非我中有色、非色中有我者。受是我，想行識亦如是。若五陰非是我、非我所有，非我中有五陰、非五陰中有我者，云何而有我？」佛告阿難：「若如是觀五陰一切諸行，無明觸受生愛。阿難！愛，何因、何緣、何生、何轉？愛，受因、受緣、受生、受轉。阿難當知！受，觸因、觸緣、觸生、觸轉。阿難當知！觸，六入因、六入緣、六入生、六入轉。阿難當知！六入是有為行，因緣和合生、無常摩滅法，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。如是阿難！若比丘如是知、如是觀，次第得盡有漏。」是比丘聞是語已，得法眼淨。比丘復重思惟，一切諸法皆悉空寂，無我、無我所有。佛語阿難：「是比丘作是思惟時，不受一切法，得盡諸漏，心得解脫。」佛為比丘說是法時，五百比丘心得解脫，皆成羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘聞是語已，作是念：「若色非是我、非是我所有，非我中有色、非色中有我者。受是我，想行識亦如是。若五陰非是我、非我所有，非我中有五陰、非五陰中有我者，云何而有我？」佛告阿難：「若如是觀五陰一切諸行，無明觸受生愛。阿難！愛，何因、何緣、何生、何轉？愛，受因、受緣、受生、受轉。阿難當知！受，觸因、觸緣、觸生、觸轉。阿難當知！觸，六入因、六入緣、六入生、六入轉。阿難當知！六入是有為行，因緣和合生、無常摩滅法，乃至無明有為行，因緣和合生、無常摩滅法。如是阿難！若比丘如是知、如是觀，次第得盡有漏。」是比丘聞是語已，得法眼淨。比丘復重思惟，一切諸法皆悉空寂，無我、無我所有。佛語阿難：「是比丘作是思惟時，不受一切法，得盡諸漏，心得解脫。」佛為比丘說是法時，五百比丘心得解脫，皆成羅漢。

爾時世尊與諸比丘共住，秋月非時寒雨，比丘持空中大木然火，木中先有大蛇。蛇得火熱即出擎頭，逐諸比丘。諸比丘展轉相語，高聲大喚：「蛇出！蛇出！」佛知而故問：「諸比丘何故高聲大喚？」答言：「非時寒雨，諸年少比丘持空中木然火，木中有蛇，得熱故出逐諸比丘。諸比丘見已展轉相語，是故大聲。」佛言：「呼是比丘來。」來已，佛告諸比丘：「然火有七事無利益。何等七？一者壞眼，二者壞色，三者身羸，四者衣垢壞，五者壞床褥，六者生犯戒因緣，七者增世俗言論。有此七過故，從今日後不聽然火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸比丘共住，秋月非時寒雨，比丘持空中大木然火，木中先有大蛇。蛇得火熱即出擎頭，逐諸比丘。諸比丘展轉相語，高聲大喚：「蛇出！蛇出！」佛知而故問：「諸比丘何故高聲大喚？」答言：「非時寒雨，諸年少比丘持空中木然火，木中有蛇，得熱故出逐諸比丘。諸比丘見已展轉相語，是故大聲。」佛言：「呼是比丘來。」來已，佛告諸比丘：「然火有七事無利益。何等七？一者壞眼，二者壞色，三者身羸，四者衣垢壞，五者壞床褥，六者生犯戒因緣，七者增世俗言論。有此七過故，從今日後不聽然火。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。世尊五事利益故，五日一行諸比丘房，見一比丘患疥𭼦。佛知而故問：「比丘調適不？不苦不？」答言：「我病疥𭼦不樂，火炙身得安樂。世尊制戒不得然火，是故不樂。」佛言：「從今日後聽病比丘得然火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。世尊五事利益故，五日一行諸比丘房，見一比丘患疥𭼦。佛知而故問：「比丘調適不？不苦不？」答言：「我病疥𭼦不樂，火炙身得安樂。世尊制戒不得然火，是故不樂。」佛言：「從今日後聽病比丘得然火。」

復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者難提金毘魯跋提在塔山安居竟，至舍衛城，禮覲世尊，著被雨衣染色脫壞。佛知而故問：「比丘！何故著被雨衣？」答言：「世尊制戒不得然火，是故不得煮染更染。」佛言：「從今日後除因緣。」佛告諸比丘：「依止舍衛城比丘皆令集。以十利故為諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘無病自為然火，若草木、牛屎，若自然、若使人然，波夜提。除因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者難提金毘魯跋提在塔山安居竟，至舍衛城，禮覲世尊，著被雨衣染色脫壞。佛知而故問：「比丘！何故著被雨衣？」答言：「世尊制戒不得然火，是故不得煮染更染。」佛言：「從今日後除因緣。」佛告諸比丘：「依止舍衛城比丘皆令集。以十利故為諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘無病自為然火，若草木、牛屎，若自然、若使人然，波夜提。除因緣。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

病者，無罪。病者，若癬疥、𭼦黃、爛風病，如是種種病須火得樂者聽然。草者，一切草及蘆荻竹等。木者，一切木，若破、若完。牛屎者，若自然、若使人然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，無罪。病者，若癬疥、𭼦黃、爛風病，如是種種病須火得樂者聽然。草者，一切草及蘆荻竹等。木者，一切木，若破、若完。牛屎者，若自然、若使人然。

除因緣，世尊說無罪。因緣者，若直月、若鑒知食事，若次直然火、然燈、溫室中然火，若為和上、阿闍梨然火，若煖水、若熏鉢、染衣，然火無罪。除因緣，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除因緣，世尊說無罪。因緣者，若直月、若鑒知食事，若次直然火、然燈、溫室中然火，若為和上、阿闍梨然火，若煖水、若熏鉢、染衣，然火無罪。除因緣，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

若持薪火著薪上、著草上、牛屎上、木札上、糞掃上，波夜提。如是乃至持糞掃火著薪上、草上、牛屎上、木札上亦如是。比丘向草木火中，有已然者、有未然者，比丘跋聚者，波夜提。若跋火落未燒地，越毘尼罪。得持鐵塼瓦跋火聚，無罪。若旋火作輪，波夜提。若比丘向火，火上截草著火中，隨截一一波夜提。若然草木火，波夜提。若然莖種，得二波夜提，犯然火、殺種。若破、若火淨、若有因緣事然，無罪。若秸有穀、若穰有穀然者，得二波夜提，然火、殺種。應火作淨，有因緣然無罪。若然髮、馬毛、駱駝毛等，得越毘尼罪。若然皮，得越毘尼罪。若燒餅，越毘尼罪。若燒毒藥及炭，越毘尼罪。若食不消，得燒鐵鑠脚案腹，無罪。若革屣跋火，越毘尼罪。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持薪火著薪上、著草上、牛屎上、木札上、糞掃上，波夜提。如是乃至持糞掃火著薪上、草上、牛屎上、木札上亦如是。比丘向草木火中，有已然者、有未然者，比丘跋聚者，波夜提。若跋火落未燒地，越毘尼罪。得持鐵塼瓦跋火聚，無罪。若旋火作輪，波夜提。若比丘向火，火上截草著火中，隨截一一波夜提。若然草木火，波夜提。若然莖種，得二波夜提，犯然火、殺種。若破、若火淨、若有因緣事然，無罪。若秸有穀、若穰有穀然者，得二波夜提，然火、殺種。應火作淨，有因緣然無罪。若然髮、馬毛、駱駝毛等，得越毘尼罪。若然皮，得越毘尼罪。若燒餅，越毘尼罪。若燒毒藥及炭，越毘尼罪。若食不消，得燒鐵鑠脚案腹，無罪。若革屣跋火，越毘尼罪。是故說。

佛住曠野精舍，廣說如上。爾時營事比丘雇人作塼作泥，是作人或宿僧食堂中、禪坊中、溫室中，涕唾不淨大小便處處穢污，妨諸比丘坐禪行道。諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實雇作人處處穢污，妨諸比丘坐禪行道不？」答言：「實爾。」佛言：「何故爾？」答言：「我欲使作人早作晚止，得盡價直。」佛言：「雖爾，從今日後不得與未受具足人同室宿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住曠野精舍，廣說如上。爾時營事比丘雇人作塼作泥，是作人或宿僧食堂中、禪坊中、溫室中，涕唾不淨大小便處處穢污，妨諸比丘坐禪行道。諸比丘以是因緣往白世尊，佛言：「呼營事比丘來。」來已，佛問比丘：「汝實雇作人處處穢污，妨諸比丘坐禪行道不？」答言：「實爾。」佛言：「何故爾？」答言：「我欲使作人早作晚止，得盡價直。」佛言：「雖爾，從今日後不得與未受具足人同室宿。」

復次佛為菩薩時，在家父王愛惜，恐轉輪王種滅，愁憂泣淚不聽出家，以懷妊羅睺羅故便捨出家。佛告諸比丘：「如來柔軟樂人無有能過父王，為作三時殿春夏冬，如《柔軟線經》中廣說，乃至如來得成等正覺。」諸比丘白佛言：「世尊！何故乃六年苦行如是？」佛言：「非但今日，如《鳥本生經》中廣說。」諸比丘白佛言：「云何魔波旬恒欲壞亂世尊？」佛言：「不但今日，如《鼈本生經》中廣說。」迦維羅衛國父子相見，應此中廣說，乃至大愛道、耶輸陀羅、羅云出家，應此中廣說。佛為親里故，還迦維羅衛國，諸清信人為佛作廁屋，佛雖不須，順世人故受。時尊者羅睺羅露地眠，時夜風雨，即往尊者舍利弗房前扣戶。問：「汝是誰？」答言：「和上！我是羅睺羅。」語言：「汝但彼住。」復到尊者大目連房前扣戶。問言：「汝是誰？」答言：「阿闍梨！我是羅睺羅。」語言：「汝但彼住。」如是復至餘房，皆言：「彼間住。」即往到世尊廁屋中枕廁板而臥。夜有黑蛇，亦畏風雨故，欲來入廁屋中。佛常觀眾生，見此黑蛇欲入廁屋，畏蛇惱羅睺羅故，即放光明自至廁上，作是言：「汝是誰？」「世尊！我是羅睺羅。」佛言：「羅睺羅，汝乃在此耶？」答言：「世尊！我得是處已為過多。」佛即以金色細滑手扶令起，拂拭身上塵土已將入自房，指示床前言：「汝此中住。」時如來已與諸弟子制戒，是故順行此戒。是故世尊跏趺坐，到地了已，告諸比丘：「如來慈心故，因羅睺羅使諸弟子得安樂住，從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿，四夜時應別住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛為菩薩時，在家父王愛惜，恐轉輪王種滅，愁憂泣淚不聽出家，以懷妊羅睺羅故便捨出家。佛告諸比丘：「如來柔軟樂人無有能過父王，為作三時殿春夏冬，如《柔軟線經》中廣說，乃至如來得成等正覺。」諸比丘白佛言：「世尊！何故乃六年苦行如是？」佛言：「非但今日，如《鳥本生經》中廣說。」諸比丘白佛言：「云何魔波旬恒欲壞亂世尊？」佛言：「不但今日，如《鼈本生經》中廣說。」迦維羅衛國父子相見，應此中廣說，乃至大愛道、耶輸陀羅、羅云出家，應此中廣說。佛為親里故，還迦維羅衛國，諸清信人為佛作廁屋，佛雖不須，順世人故受。時尊者羅睺羅露地眠，時夜風雨，即往尊者舍利弗房前扣戶。問：「汝是誰？」答言：「和上！我是羅睺羅。」語言：「汝但彼住。」復到尊者大目連房前扣戶。問言：「汝是誰？」答言：「阿闍梨！我是羅睺羅。」語言：「汝但彼住。」如是復至餘房，皆言：「彼間住。」即往到世尊廁屋中枕廁板而臥。夜有黑蛇，亦畏風雨故，欲來入廁屋中。佛常觀眾生，見此黑蛇欲入廁屋，畏蛇惱羅睺羅故，即放光明自至廁上，作是言：「汝是誰？」「世尊！我是羅睺羅。」佛言：「羅睺羅，汝乃在此耶？」答言：「世尊！我得是處已為過多。」佛即以金色細滑手扶令起，拂拭身上塵土已將入自房，指示床前言：「汝此中住。」時如來已與諸弟子制戒，是故順行此戒。是故世尊跏趺坐，到地了已，告諸比丘：「如來慈心故，因羅睺羅使諸弟子得安樂住，從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿，四夜時應別住。」

諸比丘白佛言：「世尊！有何因緣羅睺羅六年在胎？」佛告諸比丘：「往昔有仙人，名梨波都，詣王求相見。王報仙人：『汝且住無憂園中，須臾當與相見。』作是教已，乃至六日不與相見。爾時王者，羅睺羅是。以是因緣故，六年在胎。如《生經》中廣說。」佛告諸比丘：「依止迦維羅衛住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘與未受具戒人同室過三宿者，波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「世尊！有何因緣羅睺羅六年在胎？」佛告諸比丘：「往昔有仙人，名梨波都，詣王求相見。王報仙人：『汝且住無憂園中，須臾當與相見。』作是教已，乃至六日不與相見。爾時王者，羅睺羅是。以是因緣故，六年在胎。如《生經》中廣說。」佛告諸比丘：「依止迦維羅衛住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘與未受具戒人同室過三宿者，波夜提。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

未受具足者，除比丘、比丘尼。比丘尼雖受具足，亦不聽共三宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未受具足者，除比丘、比丘尼。比丘尼雖受具足，亦不聽共三宿。

三宿者，限齊三宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宿者，限齊三宿。

同室者，共一覆一障。宿者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同室者，共一覆一障。宿者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

一房別戶有隔，無罪。異房共戶，波夜提。一房一戶，波夜提。異房異戶，無罪。有障有覆，波夜提。有障半覆，越毘尼罪。有障無覆，無罪。有覆有障，波夜提。有覆半障，越毘尼罪。有覆無障，無罪。比丘房內宿，未受具戒人房內宿，波夜提。比丘房內宿，未受具戒人半身在內，越毘尼罪。若盡出外，無罪。未受具戒人房內宿，比丘房內宿，波夜提。未受具戒人房內宿，比丘半身在內，越毘尼罪。若盡出外，無罪。若比丘在房內先臥，未受具足人後來入臥，一一波夜提。若比丘、若未受具足人，夜中若起大小行，若起已還眠，如是一一波夜提。若眾多未受具足人先入眠，比丘後來眠，犯一波夜提。中間若起大小行已還臥，隨起一一波夜提。若三宿與未受具戒人同室宿，第四宿時當異房、若露地。露地，天大風、雨雪、寒時，當還入房坐，至地了。若比丘老病不堪坐者，當以縵障。若齊頂、若齊腋，縵下至地當用緻物作，不得容猫子過。若比丘在道行時，得共未受具戒人同屋三宿，第四夜當別宿、若露地宿。若天風雨、雪寒時當入屋，如是如上張縵作障。若無障縵，坐至地了。若老病不能坐者，若未受具足人可信者，應語言：「汝眠、我當坐。」比丘欲眠時，當呼使覺：「我眠時汝坐，若眠者汝無福德。」此同室宿戒罪未悔過，復共宿者罪轉增長；悔過已，當別房宿，更得共宿。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一房別戶有隔，無罪。異房共戶，波夜提。一房一戶，波夜提。異房異戶，無罪。有障有覆，波夜提。有障半覆，越毘尼罪。有障無覆，無罪。有覆有障，波夜提。有覆半障，越毘尼罪。有覆無障，無罪。比丘房內宿，未受具戒人房內宿，波夜提。比丘房內宿，未受具戒人半身在內，越毘尼罪。若盡出外，無罪。未受具戒人房內宿，比丘房內宿，波夜提。未受具戒人房內宿，比丘半身在內，越毘尼罪。若盡出外，無罪。若比丘在房內先臥，未受具足人後來入臥，一一波夜提。若比丘、若未受具足人，夜中若起大小行，若起已還眠，如是一一波夜提。若眾多未受具足人先入眠，比丘後來眠，犯一波夜提。中間若起大小行已還臥，隨起一一波夜提。若三宿與未受具戒人同室宿，第四宿時當異房、若露地。露地，天大風、雨雪、寒時，當還入房坐，至地了。若比丘老病不堪坐者，當以縵障。若齊頂、若齊腋，縵下至地當用緻物作，不得容猫子過。若比丘在道行時，得共未受具戒人同屋三宿，第四夜當別宿、若露地宿。若天風雨、雪寒時當入屋，如是如上張縵作障。若無障縵，坐至地了。若老病不能坐者，若未受具足人可信者，應語言：「汝眠、我當坐。」比丘欲眠時，當呼使覺：「我眠時汝坐，若眠者汝無福德。」此同室宿戒罪未悔過，復共宿者罪轉增長；悔過已，當別房宿，更得共宿。是故說。

佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘僧集欲作羯磨，時優波難陀不來，即遣使往喚言：「長老！僧集欲作羯磨，喚長老。」優波難陀知戒律相與羯磨，欲與羯磨。欲已，取欲。比丘言：「汝與欲後，勿復有餘言。」時優波難陀共行弟子，僧中作舉羯磨。作舉羯磨已，來至和上邊，作是言：「和上！何以與是欲？」師言：「何以故？」弟子言：「眾僧為我作舉羯磨。」師言：「我不知。」聞是語已，便作是言：「長老！我不與欲不好，不好與羯磨不成就，我不與此羯磨欲。」時諸比丘聞已，慚愧不樂，以是因緣，往白世尊。佛言：「呼優波難陀來。」來已乃至佛言：「此是惡事，汝云何與欲已，復言：『不與羯磨不成就，我不與是欲。』汝云何不問便與欲？從今日後不聽不問事與欲。」佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘與欲已，後瞋恚不喜，作如是言：『我不與欲不好，與羯磨不成就，我不與此欲。』波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時比丘僧集欲作羯磨，時優波難陀不來，即遣使往喚言：「長老！僧集欲作羯磨，喚長老。」優波難陀知戒律相與羯磨，欲與羯磨。欲已，取欲。比丘言：「汝與欲後，勿復有餘言。」時優波難陀共行弟子，僧中作舉羯磨。作舉羯磨已，來至和上邊，作是言：「和上！何以與是欲？」師言：「何以故？」弟子言：「眾僧為我作舉羯磨。」師言：「我不知。」聞是語已，便作是言：「長老！我不與欲不好，不好與羯磨不成就，我不與此羯磨欲。」時諸比丘聞已，慚愧不樂，以是因緣，往白世尊。佛言：「呼優波難陀來。」來已乃至佛言：「此是惡事，汝云何與欲已，復言：『不與羯磨不成就，我不與是欲。』汝云何不問便與欲？從今日後不聽不問事與欲。」佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘與欲已，後瞋恚不喜，作如是言：『我不與欲不好，與羯磨不成就，我不與此欲。』波夜提。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

與欲有二種：不問與、問與。問與者，問取欲人：「作何等事？」答言：「作折伏羯磨，與折伏羯磨欲。」乃至舉羯磨，與舉羯磨欲。如是一一羯磨，問已與欲，是名問與。不問與者，「我與羯磨欲」，如是三說。如是得通名與一切羯磨欲，唯除布薩自恣，是名不問與欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲有二種：不問與、問與。問與者，問取欲人：「作何等事？」答言：「作折伏羯磨，與折伏羯磨欲。」乃至舉羯磨，與舉羯磨欲。如是一一羯磨，問已與欲，是名問與。不問與者，「我與羯磨欲」，如是三說。如是得通名與一切羯磨欲，唯除布薩自恣，是名不問與欲。

後者作羯磨竟瞋恚不喜。瞋恚不喜者，瞋名為九惱及非處起瞋，第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜，作如是語：「我不與欲不好，與羯磨不成就，我不與是欲。」者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後者作羯磨竟瞋恚不喜。瞋恚不喜者，瞋名為九惱及非處起瞋，第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜，作如是語：「我不與欲不好，與羯磨不成就，我不與是欲。」者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

若比丘僧集欲作羯磨，一切盡應來，若有緣事、若熏鉢染衣、若病、塔事、僧事、有緣事，爾時當與欲。不得與欲已後作是言：「我若彼聞者，此事不應如是作。」若先已與欲羯磨者，後當隨喜。若僧中與欲已，後更違者，波夜提。若眾多人中，若長老比丘前，若和上、阿闍梨前，與欲已後更違者，越毘尼罪。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘僧集欲作羯磨，一切盡應來，若有緣事、若熏鉢染衣、若病、塔事、僧事、有緣事，爾時當與欲。不得與欲已後作是言：「我若彼聞者，此事不應如是作。」若先已與欲羯磨者，後當隨喜。若僧中與欲已，後更違者，波夜提。若眾多人中，若長老比丘前，若和上、阿闍梨前，與欲已後更違者，越毘尼罪。是故說。

佛住舍衛城，廣說如上。爾時優波難陀是難陀弟，語難陀共行弟子，作如是言：「共汝入聚落，到彼當與汝美飲食。我若作非威儀事，汝勿向人說，我是汝叔父。」此中應如卅事中廣說。乃至語難陀言：「汝弟子云何在梵行人前說我過？」難陀即嫌弟子：「汝是弊物，云何在梵行人前說我弟過？」諸比丘以是因緣，往白世尊，佛言：「呼優波難陀來。」來已，佛問：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語優波難陀：「此是惡事，汝云何語比丘作是言：『共汝入聚落，到彼當與汝美食。』到已發遣令還？從今日後不聽遣還。」佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘語比丘，作如是言：『共入聚落，到彼當與汝食。若自與、若使人與。』後欲驅去，作是言：『汝去！我共汝住共語不樂，我獨住獨語樂。』作是因緣不異，驅者，波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。爾時優波難陀是難陀弟，語難陀共行弟子，作如是言：「共汝入聚落，到彼當與汝美飲食。我若作非威儀事，汝勿向人說，我是汝叔父。」此中應如卅事中廣說。乃至語難陀言：「汝弟子云何在梵行人前說我過？」難陀即嫌弟子：「汝是弊物，云何在梵行人前說我弟過？」諸比丘以是因緣，往白世尊，佛言：「呼優波難陀來。」來已，佛問：「汝實爾不？」答言：「實爾。」佛語優波難陀：「此是惡事，汝云何語比丘作是言：『共汝入聚落，到彼當與汝美食。』到已發遣令還？從今日後不聽遣還。」佛告諸比丘：「依止舍衛城住者皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘語比丘，作如是言：『共入聚落，到彼當與汝食。若自與、若使人與。』後欲驅去，作是言：『汝去！我共汝住共語不樂，我獨住獨語樂。』作是因緣不異，驅者，波夜提。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

聚落者，如上盜戒中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚落者，如上盜戒中說。

後不與者，自不與，又不使人與，作是言：「長老！汝去！我共汝住共語不樂，我獨住獨語樂。」驅者，波夜提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後不與者，自不與，又不使人與，作是言：「長老！汝去！我共汝住共語不樂，我獨住獨語樂。」驅者，波夜提。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

欲道中作非威儀事，即精舍中留者，越毘尼罪。欲道中作非威儀，道中遣還者，越毘尼罪。欲聚落中作非威儀事，聚落中遣者，波夜提。不得將去已驅還，若力不能得二人食，得遣還，無罪。若能得二人食，應共食。若為取藥呼醫師，遣者，無罪。若不能得者，應時發遣。若有請食處，應遣請食處食。若無請食處，精舍中有食者，遣還精舍中食。若無請食、無精舍中食得，語言：「長老！汝自行求食。」若彼作非威儀事，視瞻不端，發遣者無罪。若作熏鉢染衣事，發遣者無罪。驅比丘者，波夜提。驅比丘尼者，偷蘭遮。驅學戒尼、沙彌、沙彌尼者，越毘尼罪。下至俗人，越毘尼心悔。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲道中作非威儀事，即精舍中留者，越毘尼罪。欲道中作非威儀，道中遣還者，越毘尼罪。欲聚落中作非威儀事，聚落中遣者，波夜提。不得將去已驅還，若力不能得二人食，得遣還，無罪。若能得二人食，應共食。若為取藥呼醫師，遣者，無罪。若不能得者，應時發遣。若有請食處，應遣請食處食。若無請食處，精舍中有食者，遣還精舍中食。若無請食、無精舍中食得，語言：「長老！汝自行求食。」若彼作非威儀事，視瞻不端，發遣者無罪。若作熏鉢染衣事，發遣者無罪。驅比丘者，波夜提。驅比丘尼者，偷蘭遮。驅學戒尼、沙彌、沙彌尼者，越毘尼罪。下至俗人，越毘尼心悔。是故說。

佛住舍衛城，廣說如上。時尊者阿利吒謗契經，作如是言：「如來所說法我知，世尊說障道法者，習此法不能障道。」時諸比丘作是言：「長老阿利吒！莫謗契經，此是惡見、不善見，墮惡道入泥犁中。」一諫、二諫、三諫不止。諸比丘以是因緣，往白世尊：「阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』一諫、二諫、三諫不止。」佛告諸比丘：「是阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我解知，世尊說障道法，習此法不能障道。』一諫、二諫、三諫不止者，汝等當於屏處三諫、多人中三諫、眾僧中三諫。」屏處諫者，應當問作是言：「長老阿利吒！汝謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已三諫不止耶？」答言：「實爾。」爾時屏處應諫作是言：「阿利吒！汝謗契經，此是惡見、不善見，當墮惡道入泥犁中。長老！我慈心諫汝，欲饒益故，汝當捨此事。一諫已過二諫在，汝當捨此事。」阿利吒言：「是好見善見，我相承已來父母知識常用此見，我今不能不問父母知識而捨此見。」若如是第二、第三諫，猶故不止者，乃至眾多人中三諫若不止者，應眾僧中作求聽羯磨：「大德僧聽！阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫，不捨此事。若僧時到，僧今亦復於僧中三諫，令捨此事。」眾僧中應問：「長老阿利吒！汝實謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫，不捨此事耶？」答言：「實爾。」僧中應諫。諫法者作是言：「阿利吒！汝莫謗契經，謗契經者墮惡道入泥犁中。長老！僧欲饒益汝，汝當受僧語。一諫已過餘二諫在，汝當捨此事。」阿利吒言：「此是好見善見，我父母已來相承用此見，我不能不問父母而捨此見。」如是第二、第三諫，猶故不止。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘：「阿利吒比丘謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫、僧中三諫，不捨此事。汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨。」佛告諸比丘：「依止舍衛城比丘皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘作是語：『長老！世尊說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』諸比丘應諫是比丘作是言：『長老！汝莫謗世尊！謗世尊者不善，世尊不作是語。世尊說障道法，實能障道。汝捨此惡事。』諸比丘諫，是比丘故堅持不捨。如是第二、第三諫，捨者善。若不捨，僧應與作舉羯磨已，得波夜提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住舍衛城，廣說如上。時尊者阿利吒謗契經，作如是言：「如來所說法我知，世尊說障道法者，習此法不能障道。」時諸比丘作是言：「長老阿利吒！莫謗契經，此是惡見、不善見，墮惡道入泥犁中。」一諫、二諫、三諫不止。諸比丘以是因緣，往白世尊：「阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』一諫、二諫、三諫不止。」佛告諸比丘：「是阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我解知，世尊說障道法，習此法不能障道。』一諫、二諫、三諫不止者，汝等當於屏處三諫、多人中三諫、眾僧中三諫。」屏處諫者，應當問作是言：「長老阿利吒！汝謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已三諫不止耶？」答言：「實爾。」爾時屏處應諫作是言：「阿利吒！汝謗契經，此是惡見、不善見，當墮惡道入泥犁中。長老！我慈心諫汝，欲饒益故，汝當捨此事。一諫已過二諫在，汝當捨此事。」阿利吒言：「是好見善見，我相承已來父母知識常用此見，我今不能不問父母知識而捨此見。」若如是第二、第三諫，猶故不止者，乃至眾多人中三諫若不止者，應眾僧中作求聽羯磨：「大德僧聽！阿利吒謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫，不捨此事。若僧時到，僧今亦復於僧中三諫，令捨此事。」眾僧中應問：「長老阿利吒！汝實謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫，不捨此事耶？」答言：「實爾。」僧中應諫。諫法者作是言：「阿利吒！汝莫謗契經，謗契經者墮惡道入泥犁中。長老！僧欲饒益汝，汝當受僧語。一諫已過餘二諫在，汝當捨此事。」阿利吒言：「此是好見善見，我父母已來相承用此見，我不能不問父母而捨此見。」如是第二、第三諫，猶故不止。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘：「阿利吒比丘謗契經，作是言：『如來說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』已屏處三諫、多人中三諫、僧中三諫，不捨此事。汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨。」佛告諸比丘：「依止舍衛城比丘皆悉令集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘作是語：『長老！世尊說法我知，世尊說障道法，習此法不能障道。』諸比丘應諫是比丘作是言：『長老！汝莫謗世尊！謗世尊者不善，世尊不作是語。世尊說障道法，實能障道。汝捨此惡事。』諸比丘諫，是比丘故堅持不捨。如是第二、第三諫，捨者善。若不捨，僧應與作舉羯磨已，得波夜提。」

比丘者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘者，如上說。

世尊者，是一切智人，一切見人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊者，是一切智人，一切見人。

法者，世尊所說，世尊所印可。世尊說者，世尊自說。印可者，諸弟子說，世尊印可。說者，句句分別說。知者，是等智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者，世尊所說，世尊所印可。世尊說者，世尊自說。印可者，諸弟子說，世尊印可。說者，句句分別說。知者，是等智知。

障道法者，五欲，眼見色愛念，心悅生欲著，如是耳鼻舌身細滑亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障道法者，五欲，眼見色愛念，心悅生欲著，如是耳鼻舌身細滑亦如是。

習者，行是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習者，行是事。

不能障道者，不障初禪、二禪、三禪、四禪、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能障道者，不障初禪、二禪、三禪、四禪、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。

諸比丘者，若一人、若眾多人、若僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘者，若一人、若眾多人、若僧。

是比丘者，如阿利吒比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘者，如阿利吒比丘。

莫謗世尊者，不實取、不好取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫謗世尊者，不實取、不好取。

三諫者，若一人、若眾多人、若僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諫者，若一人、若眾多人、若僧。

波夜提者，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波夜提者，如上說。

乃至三諫，若捨者好。若不捨者，僧應與作舉羯磨，波夜提悔過。是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至三諫，若捨者好。若不捨者，僧應與作舉羯磨，波夜提悔過。是故說。