五分律卷第二十八(彌沙塞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第二十八(彌沙塞)

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分之五遮布薩法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分之五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊。爾時世尊十五日布薩時，與比丘眾前後圍遶，於露地坐，遍觀眾僧默然而住。初夜過已，阿難從坐起，前禮佛足，䠒跪合掌，白佛言：「世尊！初夜已過，眾坐已久。願為諸比丘說戒！」世尊默然，阿難還坐。中夜過已，復如是白，佛亦默然。後夜復白言：「明相欲出，眾坐已久。願為諸比丘說戒！」佛語阿難：「眾不清淨，如來不為說戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在瞻婆國恒水邊。爾時世尊十五日布薩時，與比丘眾前後圍遶，於露地坐，遍觀眾僧默然而住。初夜過已，阿難從坐起，前禮佛足，䠒跪合掌，白佛言：「世尊！初夜已過，眾坐已久。願為諸比丘說戒！」世尊默然，阿難還坐。中夜過已，復如是白，佛亦默然。後夜復白言：「明相欲出，眾坐已久。願為諸比丘說戒！」佛語阿難：「眾不清淨，如來不為說戒。」

時目連作是念：「今此眾中誰不清淨，乃使世尊作如是語？」便遍觀察，見一比丘近佛邊坐，非比丘，自言比丘；非沙門，自言沙門；不修梵行，自言修梵行；成就惡法，覆藏其罪，不捨邪見。即從坐起，往到其前，語言：「如來已見汝！汝出去，滅去，莫此中住！」便牽臂出著門外，還坐本處。佛語目連：「怪哉，目連！未曾有也！此愚癡人，不自知罪，乃使他人牽其臂出。」於是阿難復從坐起，白佛言：「世尊！眾已清淨。願為諸比丘說戒！」佛告阿難：「從今汝等自共說戒，吾不復得為比丘說。所以者何？若眾不清淨，如來為說，彼犯戒人，頭破七分。」又告阿難：「大海有八未曾有，阿修羅樂居其中。何謂八？大海漸漸深；潮不過限；不宿死屍；百川來會，無復異稱；萬流悉歸，而無增減；出真珠、摩尼、珊瑚、琉璃、珂玉、金銀、頗梨諸寶；大身眾生皆住其中；同一醎味。是為八。我此正法亦復如是，有八未曾有，諸比丘皆共樂之。何謂八？漸漸制、漸漸教、漸漸學；我諸弟子於所制戒，終不敢越；有犯必黜，不宿容之；雜類出家，皆捨本姓，稱釋子沙門；諸善男子、善女人，出家多得無餘泥洹，而無增減；有種種法寶，所謂四念處，乃至八聖道分諸助道法；有諸大人，阿羅漢、向阿羅漢，乃至須陀洹、向須陀洹住正法中；若有入者，同一解脫味。是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時目連作是念：「今此眾中誰不清淨，乃使世尊作如是語？」便遍觀察，見一比丘近佛邊坐，非比丘，自言比丘；非沙門，自言沙門；不修梵行，自言修梵行；成就惡法，覆藏其罪，不捨邪見。即從坐起，往到其前，語言：「如來已見汝！汝出去，滅去，莫此中住！」便牽臂出著門外，還坐本處。佛語目連：「怪哉，目連！未曾有也！此愚癡人，不自知罪，乃使他人牽其臂出。」於是阿難復從坐起，白佛言：「世尊！眾已清淨。願為諸比丘說戒！」佛告阿難：「從今汝等自共說戒，吾不復得為比丘說。所以者何？若眾不清淨，如來為說，彼犯戒人，頭破七分。」又告阿難：「大海有八未曾有，阿修羅樂居其中。何謂八？大海漸漸深；潮不過限；不宿死屍；百川來會，無復異稱；萬流悉歸，而無增減；出真珠、摩尼、珊瑚、琉璃、珂玉、金銀、頗梨諸寶；大身眾生皆住其中；同一醎味。是為八。我此正法亦復如是，有八未曾有，諸比丘皆共樂之。何謂八？漸漸制、漸漸教、漸漸學；我諸弟子於所制戒，終不敢越；有犯必黜，不宿容之；雜類出家，皆捨本姓，稱釋子沙門；諸善男子、善女人，出家多得無餘泥洹，而無增減；有種種法寶，所謂四念處，乃至八聖道分諸助道法；有諸大人，阿羅漢、向阿羅漢，乃至須陀洹、向須陀洹住正法中；若有入者，同一解脫味。是為八。」

時六群比丘犯罪不悔，而布薩，有比丘亦效之。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘犯罪不悔，而布薩，有比丘亦效之。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾，犯者突吉羅！」

諸比丘猶故犯罪不悔布薩，佛言：「應住其布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘猶故犯罪不悔布薩，佛言：「應住其布薩。」

有諸比丘或未布薩便住，或已布薩竟乃住，如是等諸住布薩，皆如住自恣中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘或未布薩便住，或已布薩竟乃住，如是等諸住布薩，皆如住自恣中說。

五分律第五分之六別住法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第五分之六別住法

時諸別住比丘，度沙彌與受具足戒、作依止師、畜沙彌。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸別住比丘，度沙彌與受具足戒、作依止師、畜沙彌。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，受他善比丘恭敬，使令擔衣鉢、革屣。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，受他善比丘恭敬，使令擔衣鉢、革屣。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，見如法比丘來便避藏，恐知己別住。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，見如法比丘來便避藏，恐知己別住。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，請僧食，還私房食。佛言：「不應爾！應在大比丘下行食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，請僧食，還私房食。佛言：「不應爾！應在大比丘下行食。」

復有別住比丘，在如法比丘前行。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，在如法比丘前行。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，欲往白衣家，共如法比丘行。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，欲往白衣家，共如法比丘行。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，或更犯本罪、或更犯餘惡罪。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，或更犯本罪、或更犯餘惡罪。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，於如法比丘前不披衣。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，於如法比丘前不披衣。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，常著三衣作，泥污。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，常著三衣作，泥污。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，共如法比丘一床坐，或自坐好床。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，共如法比丘一床坐，或自坐好床。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，與如法比丘並經行，或自在勝經行處。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，與如法比丘並經行，或自在勝經行處。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，受僧差說戒、經唄。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，受僧差說戒、經唄。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘作諸羯磨，呵責羯磨、驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘作諸羯磨，呵責羯磨、驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，與如法比丘共語。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，與如法比丘共語。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，欲為四眾說法。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，欲為四眾說法。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，不憶別住日數，月、半月、一歲。佛言：「應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，不憶別住日數，月、半月、一歲。佛言：「應知。」

復有別住比丘，於如法比丘前反抄衣、扠腰、著革屣、覆頭、通肩覆、或坐、或臥。佛言：「皆不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，於如法比丘前反抄衣、扠腰、著革屣、覆頭、通肩覆、或坐、或臥。佛言：「皆不應爾！」

復有別住比丘，不順別住比丘法。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，不順別住比丘法。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，不白客來比丘，不白去比丘。佛言：「應白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，不白客來比丘，不白去比丘。佛言：「應白。」

復有別住比丘，日日白僧。佛言：「應布薩時白；若行摩那埵，應日日白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，日日白僧。佛言：「應布薩時白；若行摩那埵，應日日白。」

復有別住比丘，欲遠行，白佛。佛言：「應捨竟去。應作如是捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，欲遠行，白佛。佛言：「應捨竟去。應作如是捨。」

向一如法比丘言：「大德聽！我今捨別住法，後更行之。」如是三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向一如法比丘言：「大德聽！我今捨別住法，後更行之。」如是三說。

若不捨而去，於路上見比丘，便應自說別住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不捨而去，於路上見比丘，便應自說別住。

諸別住比丘於路上便廣說別住，諸白衣見言：「此比丘有何罪而悔過？」諸比丘以是白佛，佛言：「路上不應廣說，但言：『大德！我某甲比丘行別住法，已若干日，餘若干日。大德憶持！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸別住比丘於路上便廣說別住，諸白衣見言：「此比丘有何罪而悔過？」諸比丘以是白佛，佛言：「路上不應廣說，但言：『大德！我某甲比丘行別住法，已若干日，餘若干日。大德憶持！』」

彼比丘捨別住到餘處，應求彼僧更行別住。彼僧應聽行別住法；若不聽，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘捨別住到餘處，應求彼僧更行別住。彼僧應聽行別住法；若不聽，突吉羅。

復有別住比丘，受別住法已，往無比丘處住，於別住中更犯惡罪。佛言：「別住比丘不得獨住一處，不應更犯惡罪，犯者皆突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，受別住法已，往無比丘處住，於別住中更犯惡罪。佛言：「別住比丘不得獨住一處，不應更犯惡罪，犯者皆突吉羅！」

復有諸別住比丘，受別住已，往不如法比丘處住。佛言：「不應爾！彼若有一如法比丘聽住，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸別住比丘，受別住已，往不如法比丘處住。佛言：「不應爾！彼若有一如法比丘聽住，犯者突吉羅！」

復有別住比丘，與如法比丘同屋住。佛言：「不應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，與如法比丘同屋住。佛言：「不應爾！」

復有別住比丘，與如法比丘同浴室浴。佛言：「不應爾！聽擔樵內浴室中，洗浴室掃除之，具灰土、澡豆，敷床座，與諸比丘脫衣、革屣，為油摩身體，隨彼受者作之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別住比丘，與如法比丘同浴室浴。佛言：「不應爾！聽擔樵內浴室中，洗浴室掃除之，具灰土、澡豆，敷床座，與諸比丘脫衣、革屣，為油摩身體，隨彼受者作之。」

復有同別住比丘，共浴室浴。佛言：「聽！但次第供給所須。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有同別住比丘，共浴室浴。佛言：「聽！但次第供給所須。」

別住比丘有三最下：最在大比丘下行、與最下臥具、最下房舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別住比丘有三最下：最在大比丘下行、與最下臥具、最下房舍。

別住比丘有三事隨本次：僧得施物時、自恣時、行鉢時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別住比丘有三事隨本次：僧得施物時、自恣時、行鉢時。

別住比丘有八事，失別住法：往他處不白；外來比丘不白；自出不白；他出不白；獨住一處；於別住中，更犯惡罪；與如法比丘同屋宿；不捨別住遠行，路上見比丘不白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別住比丘有八事，失別住法：往他處不白；外來比丘不白；自出不白；他出不白；獨住一處；於別住中，更犯惡罪；與如法比丘同屋宿；不捨別住遠行，路上見比丘不白。

行摩那埵亦以八事失：除獨住一處，於不滿二十僧中行之，餘七如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行摩那埵亦以八事失：除獨住一處，於不滿二十僧中行之，餘七如上。

五分律第五分之七調伏法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第五分之七調伏法

爾時長老優波離問佛：「世尊！須提那迦蘭陀子，是犯波羅夷不？」佛言：「初作皆不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老優波離問佛：「世尊！須提那迦蘭陀子，是犯波羅夷不？」佛言：「初作皆不犯。」

又問：「阿練若處比丘是犯不？」佛言：「犯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「阿練若處比丘是犯不？」佛言：「犯！」

有一比丘狂病行婬，狂差，生疑問佛。佛言：「狂者皆不犯，散亂心、病壞心，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘狂病行婬，狂差，生疑問佛。佛言：「狂者皆不犯，散亂心、病壞心，亦如是。」

孫陀羅難陀跋耆子不捨戒，行婬法，後疑問佛。佛言：「犯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀跋耆子不捨戒，行婬法，後疑問佛。佛言：「犯！」

有一比丘共二根女人行婬，有一比丘共二道合女人行婬，有一比丘共黃門行婬，有一比丘共男子行婬，有一比丘共小兒行婬，後皆生疑問佛。佛言：「皆犯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘共二根女人行婬，有一比丘共二道合女人行婬，有一比丘共黃門行婬，有一比丘共男子行婬，有一比丘共小兒行婬，後皆生疑問佛。佛言：「皆犯！」

有一比丘共小女行婬，女即死；疑犯二波羅夷，問佛。佛言：「婬犯波羅夷，女死犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘共小女行婬，女即死；疑犯二波羅夷，問佛。佛言：「婬犯波羅夷，女死犯偷羅遮。」

有一比丘作木女像行婬，後疑問佛。佛言：「出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」泥畫女像，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘作木女像行婬，後疑問佛。佛言：「出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」泥畫女像，亦如是。

有一比丘共象行婬，後疑問佛。佛言：「犯！」一切畜生，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘共象行婬，後疑問佛。佛言：「犯！」一切畜生，亦如是。

時王舍城有一愚信優婆夷，作是見：「以婬欲施，是第一施。」便請諸比丘施之，諸比丘言：「姊妹！不應爾，是佛所制！」女人復言：「臥行是犯，立行不名犯。」比丘即從其語。後疑問佛，佛言：「犯！」坐行，婬女背；女動，比丘不動，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城有一愚信優婆夷，作是見：「以婬欲施，是第一施。」便請諸比丘施之，諸比丘言：「姊妹！不應爾，是佛所制！」女人復言：「臥行是犯，立行不名犯。」比丘即從其語。後疑問佛，佛言：「犯！」坐行，婬女背；女動，比丘不動，亦如是。

時舍衛城有愚信優婆夷名善輕，作是見：「以婬欲法施，是第一施。」便請諸比丘施之，諸比丘言：「姊妹！不應爾，是佛所制！」女人復言：「三處是犯，岐股、臍中，一切諸處不名犯。」比丘即從其語。後疑問佛，佛言：「出不淨，皆僧伽婆尸沙；不出，皆偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍衛城有愚信優婆夷名善輕，作是見：「以婬欲法施，是第一施。」便請諸比丘施之，諸比丘言：「姊妹！不應爾，是佛所制！」女人復言：「三處是犯，岐股、臍中，一切諸處不名犯。」比丘即從其語。後疑問佛，佛言：「出不淨，皆僧伽婆尸沙；不出，皆偷羅遮。」

時阿練若處，有比丘露地熟眠，有女人見，於上行婬。比丘覺，見不淨污身，復見女人從其間去，生疑問佛。佛問：「汝受樂不？」答言：「不受。」佛言：「不犯；露地熟眠，突吉羅。」開房戶眠，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿練若處，有比丘露地熟眠，有女人見，於上行婬。比丘覺，見不淨污身，復見女人從其間去，生疑問佛。佛問：「汝受樂不？」答言：「不受。」佛言：「不犯；露地熟眠，突吉羅。」開房戶眠，亦如是。

復有比丘露地熟眠，女人於上行婬。比丘覺，出時受樂，生疑問佛。佛言：「犯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘露地熟眠，女人於上行婬。比丘覺，出時受樂，生疑問佛。佛言：「犯！」

毘舍離有一阿羅漢比丘，得風病，舉體強直。看病人舉著露地，入聚落為乞食。有女人來，於上行婬。行婬已，比丘男根強直如故。諸女人言：「此是雄士。」即以香塗，華鬘結頭，作禮而去。看病人還，見不淨污其身體，作是念：「此比丘不修梵行，破於淨戒，我當住其布薩！」又念：「世尊不聽住病比丘布薩，當待其差。」彼病差已，便住其布薩，語言：「汝先病時破戒！」答言：「我爾時病，身體強直，不能自攝，非為破戒。」諸比丘以是白佛，佛言：「是比丘已得阿羅漢，風病強直，不能自攝；不受樂故，不犯。看病比丘置露地而去，犯突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離有一阿羅漢比丘，得風病，舉體強直。看病人舉著露地，入聚落為乞食。有女人來，於上行婬。行婬已，比丘男根強直如故。諸女人言：「此是雄士。」即以香塗，華鬘結頭，作禮而去。看病人還，見不淨污其身體，作是念：「此比丘不修梵行，破於淨戒，我當住其布薩！」又念：「世尊不聽住病比丘布薩，當待其差。」彼病差已，便住其布薩，語言：「汝先病時破戒！」答言：「我爾時病，身體強直，不能自攝，非為破戒。」諸比丘以是白佛，佛言：「是比丘已得阿羅漢，風病強直，不能自攝；不受樂故，不犯。看病比丘置露地而去，犯突吉羅。」

時有比丘以男根刺比丘口中，後俱生疑問佛。佛言：「若刺者戲，偷羅遮；受者非戲，波羅夷。若受者戲，偷羅遮；刺者非戲，波羅夷。若俱戲，俱偷羅遮；若俱非戲，俱波羅夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘以男根刺比丘口中，後俱生疑問佛。佛言：「若刺者戲，偷羅遮；受者非戲，波羅夷。若受者戲，偷羅遮；刺者非戲，波羅夷。若俱戲，俱偷羅遮；若俱非戲，俱波羅夷。」

時諸比丘共白衣浴室中浴，白衣取其形相語諸女人。又身相觸生染著心，遂致反俗、作外道者。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾！若共白衣浴室中浴，偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘共白衣浴室中浴，白衣取其形相語諸女人。又身相觸生染著心，遂致反俗、作外道者。諸比丘以是白佛，佛言：「不應爾！若共白衣浴室中浴，偷羅遮。」

有一摩訶羅比丘，夢中與本二行婬。覺已，出房高聲大喚：「我非沙門、非釋種子！」諸比丘問其故，答言：「我與本二行婬。」又問：「汝本二今在何許？」答言：「在我本生聚落。」又問：「彼來耶？汝往耶？」答言：「彼不來，我不往。」又問：「云何得共行婬？」答言：「夢中行婬。」諸比丘以是白佛，佛言：「不犯；不繫念在前眠，得突吉羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一摩訶羅比丘，夢中與本二行婬。覺已，出房高聲大喚：「我非沙門、非釋種子！」諸比丘問其故，答言：「我與本二行婬。」又問：「汝本二今在何許？」答言：「在我本生聚落。」又問：「彼來耶？汝往耶？」答言：「彼不來，我不往。」又問：「云何得共行婬？」答言：「夢中行婬。」諸比丘以是白佛，佛言：「不犯；不繫念在前眠，得突吉羅罪。」

有一比丘立小便，狗來銜其男根，生疑問佛。佛言：「不犯，立小便得突吉羅罪。比丘住處不應畜如是畜生，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘立小便，狗來銜其男根，生疑問佛。佛言：「不犯，立小便得突吉羅罪。比丘住處不應畜如是畜生，犯者突吉羅！」

有一比丘男根長，以欲心自刺大便道中，生疑問佛。佛言：「犯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘男根長，以欲心自刺大便道中，生疑問佛。佛言：「犯！」

有一比丘身體弱，以男根自刺口中，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘身體弱，以男根自刺口中，亦如是。

有一比丘坐禪，魔女來至其前。比丘見生染著心，不覺起捉彼女。女便走，比丘亦走逐之。彼女至一死馬中沒，比丘便於馬上行婬，即生悔心，語諸比丘。諸比丘以是白佛，佛言：「聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘坐禪，魔女來至其前。比丘見生染著心，不覺起捉彼女。女便走，比丘亦走逐之。彼女至一死馬中沒，比丘便於馬上行婬，即生悔心，語諸比丘。諸比丘以是白佛，佛言：「聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨。」

彼比丘應至僧中，脫革屣，偏袒右肩，禮僧足，䠒跪合掌，作如是白：「我某甲比丘犯婬即生悔，不覆藏，今從僧乞波羅夷羯磨。願僧與我波羅夷羯磨！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應至僧中，脫革屣，偏袒右肩，禮僧足，䠒跪合掌，作如是白：「我某甲比丘犯婬即生悔，不覆藏，今從僧乞波羅夷羯磨。願僧與我波羅夷羯磨！」如是三乞。

應一知法比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘犯婬即生悔，不覆藏，從僧乞波羅夷羯磨。僧今與作波羅夷羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一知法比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘犯婬即生悔，不覆藏，從僧乞波羅夷羯磨。僧今與作波羅夷羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘犯婬，乃至僧今與作波羅夷羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘犯婬，乃至僧今與作波羅夷羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三說。

「僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

佛言：「彼比丘盡壽不得授大比丘食，而自從淨人受。若布薩、自恣，作諸羯磨時，若來者善；若不來，彼此無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼比丘盡壽不得授大比丘食，而自從淨人受。若布薩、自恣，作諸羯磨時，若來者善；若不來，彼此無犯。」

有比丘共天女、龍女、阿修羅女行婬，生疑問佛。佛言：「皆犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘共天女、龍女、阿修羅女行婬，生疑問佛。佛言：「皆犯。」

有一比丘至他作食處，取一鉢羹，生疑問佛。佛言：「汝以何心取？」答言：「以盜心。」佛言：「若直五錢，犯波羅夷；若減五錢，偷羅遮。」入他園中盜心取一果、菜，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘至他作食處，取一鉢羹，生疑問佛。佛言：「汝以何心取？」答言：「以盜心。」佛言：「若直五錢，犯波羅夷；若減五錢，偷羅遮。」入他園中盜心取一果、菜，亦如是。

有一比丘為賊所剝，諍得衣物，生疑問佛。佛言：「不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘為賊所剝，諍得衣物，生疑問佛。佛言：「不犯。」

復有比丘為賊所剝，已入賊手，或已持去，後追奪得，生疑問佛。佛言：「汝心捨衣未？」答言：「未捨。」佛言：「未捨不犯，已捨便犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘為賊所剝，已入賊手，或已持去，後追奪得，生疑問佛。佛言：「汝心捨衣未？」答言：「未捨。」佛言：「未捨不犯，已捨便犯。」

有阿練若處比丘，見野猪被箭走來，共相語言：「當莫道見！」獵師尋至，問比丘：「見我所射猪不？」答言：「何處有猪？是誰猪？無有猪。」後作是念：「我言無猪，將無得藏猪罪？」生疑問佛，佛言：「不犯。若有如是因緣作餘語破其問，皆無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有阿練若處比丘，見野猪被箭走來，共相語言：「當莫道見！」獵師尋至，問比丘：「見我所射猪不？」答言：「何處有猪？是誰猪？無有猪。」後作是念：「我言無猪，將無得藏猪罪？」生疑問佛，佛言：「不犯。若有如是因緣作餘語破其問，皆無罪。」

有阿練若處比丘，見獵師得生鹿，繫已捨去，比丘以憐愍心解放，生疑問佛。佛言：「不犯。然不應於他物方便放之，犯者突吉羅。」憐愍心放他一切眾生，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有阿練若處比丘，見獵師得生鹿，繫已捨去，比丘以憐愍心解放，生疑問佛。佛言：「不犯。然不應於他物方便放之，犯者突吉羅。」憐愍心放他一切眾生，亦如是。

有比丘見拘樓荼銜肉飛，戲逐令放，生疑問佛。佛言：「不犯。然不應於無益處，方便令彼失，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘見拘樓荼銜肉飛，戲逐令放，生疑問佛。佛言：「不犯。然不應於無益處，方便令彼失，犯者突吉羅！」

有一比丘見他牛隨路行，盜心驅，即悔而捨，生疑問佛。佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘見他牛隨路行，盜心驅，即悔而捨，生疑問佛。佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」

有比丘見水㵱物，盜心接得，生疑問佛。佛言：「若直五錢，波羅夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘見水㵱物，盜心接得，生疑問佛。佛言：「若直五錢，波羅夷。」

有比丘去祇洹不遠，見他耕田，語言：「此是僧田，汝勿耕之！」耕者念言：「諸比丘有勢力，若訟我，或致失物。」便止不耕。比丘還祇洹問諸比丘：「此是誰田？」諸比丘言：「是某居士田。」便生疑問佛，佛言：「不犯。若於無益處作方便，欲令失，皆突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘去祇洹不遠，見他耕田，語言：「此是僧田，汝勿耕之！」耕者念言：「諸比丘有勢力，若訟我，或致失物。」便止不耕。比丘還祇洹問諸比丘：「此是誰田？」諸比丘言：「是某居士田。」便生疑問佛，佛言：「不犯。若於無益處作方便，欲令失，皆突吉羅。」

時十七群童子為賊所抄，父母啼哭懊惱。畢陵伽婆蹉乞食見之，問其意故，具以事答。畢陵伽婆蹉即入定觀，見賊將著阿夷羅河洲上，便以神足取還，各著其家閣上，語其父母言：「勿復啼哭！汝兒今皆還家，重閣上戲。」後疑問佛，佛言：「不犯。得突吉羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十七群童子為賊所抄，父母啼哭懊惱。畢陵伽婆蹉乞食見之，問其意故，具以事答。畢陵伽婆蹉即入定觀，見賊將著阿夷羅河洲上，便以神足取還，各著其家閣上，語其父母言：「勿復啼哭！汝兒今皆還家，重閣上戲。」後疑問佛，佛言：「不犯。得突吉羅罪。」

有比丘為利養故，自長己年大於他人。後疑問佛，佛言：「不犯，故妄語得波逸提罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘為利養故，自長己年大於他人。後疑問佛，佛言：「不犯，故妄語得波逸提罪。」

有一住處比丘與白衣共井。白衣以盜心偏多取水，比丘亦以盜心作是念：「我今何為獨不多取？」未取，生疑問佛。佛言：「若長取他水，直五錢波羅夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一住處比丘與白衣共井。白衣以盜心偏多取水，比丘亦以盜心作是念：「我今何為獨不多取？」未取，生疑問佛。佛言：「若長取他水，直五錢波羅夷。」

有比丘於彼處盜他衣直五錢，來此賣不直五錢，謂不犯波羅夷。生疑問佛，佛言：「本處直五錢，波羅夷。若於彼處不直五錢，來此賣直五錢，偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘於彼處盜他衣直五錢，來此賣不直五錢，謂不犯波羅夷。生疑問佛，佛言：「本處直五錢，波羅夷。若於彼處不直五錢，來此賣直五錢，偷羅遮。」

有比丘盜他佛經，謂是佛語無犯。後疑問佛，佛言：「計紙筆書功，直五錢犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘盜他佛經，謂是佛語無犯。後疑問佛，佛言：「計紙筆書功，直五錢犯。」

爾時拘舍彌有一長者，見法得果，常供給諸比丘。長者及姊各有一子，二人常共供養長老阿酬比丘。長者臨欲終時，示阿酬比丘寶藏處所，語言：「我命終後，彼二子中若信樂佛法，於諸比丘常無所愛者，可示此藏。」言已氣絕。阿酬比丘後察二子，其子背正，而姊子信樂，便語姊子令得寶藏。其子聞之，即往阿難所，問言：「父之遺財應屬誰耶？」答言：「應屬子。」便語阿難言：「我父寶藏阿酬比丘與我姑子。」阿難即往語阿酬言：「汝非沙門、非釋種子！」阿酬答言：「我是沙門、是釋種子！自可依諸經律，共判此事。」阿難言：「此事居然，何須經律？」時諸長老比丘皆是阿酬而佐助之，阿難、阿酬二眾於是各別，不復和合六年之中共安居，住處皆不布薩、自恣。聲聞遐邇，徹于梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘舍彌有一長者，見法得果，常供給諸比丘。長者及姊各有一子，二人常共供養長老阿酬比丘。長者臨欲終時，示阿酬比丘寶藏處所，語言：「我命終後，彼二子中若信樂佛法，於諸比丘常無所愛者，可示此藏。」言已氣絕。阿酬比丘後察二子，其子背正，而姊子信樂，便語姊子令得寶藏。其子聞之，即往阿難所，問言：「父之遺財應屬誰耶？」答言：「應屬子。」便語阿難言：「我父寶藏阿酬比丘與我姑子。」阿難即往語阿酬言：「汝非沙門、非釋種子！」阿酬答言：「我是沙門、是釋種子！自可依諸經律，共判此事。」阿難言：「此事居然，何須經律？」時諸長老比丘皆是阿酬而佐助之，阿難、阿酬二眾於是各別，不復和合六年之中共安居，住處皆不布薩、自恣。聲聞遐邇，徹于梵天。

時羅睺羅遊迦維羅衛城，諸釋種女皆共出迎，具說此事：「如何世尊泥洹未久，眾僧便不和合，乃經六年？我等欲和合之，不知方便。」羅睺羅言：「我當教汝，令彼和合。阿難尋來，諸有嬰兒，皆抱迎之；以兒著地，兒必當啼。阿難必問：『何不抱取？』汝當答言：『若長老與阿酬和合，我等然後乃當取兒！』以此方便可令和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅睺羅遊迦維羅衛城，諸釋種女皆共出迎，具說此事：「如何世尊泥洹未久，眾僧便不和合，乃經六年？我等欲和合之，不知方便。」羅睺羅言：「我當教汝，令彼和合。阿難尋來，諸有嬰兒，皆抱迎之；以兒著地，兒必當啼。阿難必問：『何不抱取？』汝當答言：『若長老與阿酬和合，我等然後乃當取兒！』以此方便可令和合。」

阿難須臾便至，五百釋女抱兒出迎，皆著阿難前地，兒即大啼。阿難果言：「何不抱取？」同聲答言：「若長老與阿酬和合，我等乃當還取此兒！」阿難感其此意，又愍嬰孩，語言：「姊妹取兒，我當與彼和合。」便還集僧，優波離問阿難：「比丘不與取有幾種，非沙門、非釋種子？」答言：「有三種：自取、教人取、遣人取。」又問阿酬：「汝自取、教人取、遣人取不？」答言：「不！」又問阿難：「阿酬比丘有何過？」阿難言：「阿酬無愆，是我之過！」於是阿難僧中遍唱：「是我之過，阿酬無愆。」便向阿酬懺悔和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難須臾便至，五百釋女抱兒出迎，皆著阿難前地，兒即大啼。阿難果言：「何不抱取？」同聲答言：「若長老與阿酬和合，我等乃當還取此兒！」阿難感其此意，又愍嬰孩，語言：「姊妹取兒，我當與彼和合。」便還集僧，優波離問阿難：「比丘不與取有幾種，非沙門、非釋種子？」答言：「有三種：自取、教人取、遣人取。」又問阿酬：「汝自取、教人取、遣人取不？」答言：「不！」又問阿難：「阿酬比丘有何過？」阿難言：「阿酬無愆，是我之過！」於是阿難僧中遍唱：「是我之過，阿酬無愆。」便向阿酬懺悔和合。

有一比丘本是偷兒，語諸比丘：「可共至彼聚落取物。」諸比丘便從其語，先往取之。彼比丘於後生疑問佛：「我如是教人盜，犯波羅夷不？」佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘本是偷兒，語諸比丘：「可共至彼聚落取物。」諸比丘便從其語，先往取之。彼比丘於後生疑問佛：「我如是教人盜，犯波羅夷不？」佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」

有比丘取他覆塚衣、塚上幡、塚間衣、神廟中物，他所護者。生疑問佛，佛言：「他心未捨取，直五錢皆波羅夷。廟中物雖無主，而是官所護者，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘取他覆塚衣、塚上幡、塚間衣、神廟中物，他所護者。生疑問佛，佛言：「他心未捨取，直五錢皆波羅夷。廟中物雖無主，而是官所護者，亦如是。」

有比丘瞋他故，或燒其家、或燒其田穀財貨。生疑問佛，佛言：「不犯，得偷羅遮罪。瞋故，破壞他物，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘瞋他故，或燒其家、或燒其田穀財貨。生疑問佛，佛言：「不犯，得偷羅遮罪。瞋故，破壞他物，亦如是。」

有比丘於鼠穴中得千兩金囊，盜心取，生疑問佛。佛言：「屬鼠物，不犯；得偷羅遮罪。若盜心奪鳥獸物，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘於鼠穴中得千兩金囊，盜心取，生疑問佛。佛言：「屬鼠物，不犯；得偷羅遮罪。若盜心奪鳥獸物，亦如是。」

有比丘於食上輒食他分，他問：「誰食我分？」答言：「我食！」彼瞋。生疑問佛，佛言：「非盜心不犯，不應輒作同意食他分，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘於食上輒食他分，他問：「誰食我分？」答言：「我食！」彼瞋。生疑問佛，佛言：「非盜心不犯，不應輒作同意食他分，犯者突吉羅！」

有比丘蒲博，賭取人物，生疑問佛。佛言：「不犯，得突吉羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘蒲博，賭取人物，生疑問佛。佛言：「不犯，得突吉羅罪。」

有二比丘同意更相著衣，後相瞋謗以為偷。生疑問佛，佛言：「不犯。不應輒同意著他衣，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘同意更相著衣，後相瞋謗以為偷。生疑問佛，佛言：「不犯。不應輒同意著他衣，犯者突吉羅！」

時跋難陀與估客共道行，到關稅處，估客從跋難陀借囊，密以大價珠著囊中還之，跋難陀不覺。出關已，索囊中珠，跋難陀言：「我不取汝珠。」估客言：「汝實不取，我向借汝囊，以珠著中耳！」即還其珠。生疑問佛，佛言；「不犯。若欲出關，人從借物；還已，應抖擻看，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋難陀與估客共道行，到關稅處，估客從跋難陀借囊，密以大價珠著囊中還之，跋難陀不覺。出關已，索囊中珠，跋難陀言：「我不取汝珠。」估客言：「汝實不取，我向借汝囊，以珠著中耳！」即還其珠。生疑問佛，佛言；「不犯。若欲出關，人從借物；還已，應抖擻看，犯者突吉羅！」

時旃荼修摩那比丘尼弟子，至師檀越家詐云：「師病索三種藥粥。」得已，於外自食。其家婦女後往問訊言：「阿姨病差不？」答言：「我都不病，何以問我？」便以具說。師語弟子：「汝偷我粥！」答言：「我實不偷，於和尚作同意取耳！」生疑問佛，佛言：「不以盜心，不犯；得故妄語，波逸提罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時旃荼修摩那比丘尼弟子，至師檀越家詐云：「師病索三種藥粥。」得已，於外自食。其家婦女後往問訊言：「阿姨病差不？」答言：「我都不病，何以問我？」便以具說。師語弟子：「汝偷我粥！」答言：「我實不偷，於和尚作同意取耳！」生疑問佛，佛言：「不以盜心，不犯；得故妄語，波逸提罪。」

有比丘見主人田無水，決屬他水澆之，生疑問佛。佛言：「若直五錢犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘見主人田無水，決屬他水澆之，生疑問佛。佛言：「若直五錢犯。」

有高處比丘擲他衣，與下處比丘，俱生疑問佛。佛言：「若盜心擲，波羅夷；無盜心取，偷羅遮。若無盜心擲，偷羅遮；盜心取，波羅夷。俱盜心，俱波羅夷；俱無盜心，俱偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有高處比丘擲他衣，與下處比丘，俱生疑問佛。佛言：「若盜心擲，波羅夷；無盜心取，偷羅遮。若無盜心擲，偷羅遮；盜心取，波羅夷。俱盜心，俱波羅夷；俱無盜心，俱偷羅遮。」

有比丘盜心貿僧好物，生疑問佛。佛言：「貿直五錢犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘盜心貿僧好物，生疑問佛。佛言：「貿直五錢犯。」

時有比丘以石擲蛇，誤著人死，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「欲擲殺蛇。」佛言：「人死無犯，擲蛇犯突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘以石擲蛇，誤著人死，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「欲擲殺蛇。」佛言：「人死無犯，擲蛇犯突吉羅。」

有比丘殺獼猴，以似人，生疑問佛。佛言：「奪畜生命，犯波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘殺獼猴，以似人，生疑問佛。佛言：「奪畜生命，犯波逸提。」

有一婦人夫行不在，傍通有娠，從常供養比丘乞墮胎藥；與之兒死，母不死，生疑問佛。佛言：「犯。若欲墮胎，母死、兒不死，犯偷羅遮；若俱死，犯波羅夷；若俱不死，犯偷羅遮。按腹墮胎，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一婦人夫行不在，傍通有娠，從常供養比丘乞墮胎藥；與之兒死，母不死，生疑問佛。佛言：「犯。若欲墮胎，母死、兒不死，犯偷羅遮；若俱死，犯波羅夷；若俱不死，犯偷羅遮。按腹墮胎，亦如是。」

有諸比丘不樂修梵行，而不罷道，還就下賤；於高處自墜取死，墮下人上，下人死，己不死。生疑問佛，佛言：「汝以何心？」答言：「欲自墮死。」佛言：「彼死，無犯；作方便自殺，皆偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘不樂修梵行，而不罷道，還就下賤；於高處自墜取死，墮下人上，下人死，己不死。生疑問佛，佛言：「汝以何心？」答言：「欲自墮死。」佛言：「彼死，無犯；作方便自殺，皆偷羅遮。」

有二比丘先相瞋，後共道行，於路相打，一人遂死。生疑問佛，佛言：「汝以何心？」答言：「瞋心。」佛言：「無殺心，不犯；瞋他比丘得波逸提罪。從今不聽相瞋、未相悔謝共道行，犯者突吉羅！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘先相瞋，後共道行，於路相打，一人遂死。生疑問佛，佛言：「汝以何心？」答言：「瞋心。」佛言：「無殺心，不犯；瞋他比丘得波逸提罪。從今不聽相瞋、未相悔謝共道行，犯者突吉羅！」

有比丘打殺鬼，生疑問佛，佛言：「犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘打殺鬼，生疑問佛，佛言：「犯偷羅遮。」

有比丘欲殺彼，而誤殺此，生疑問佛。佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘欲殺彼，而誤殺此，生疑問佛。佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」

時諸比丘為利養故，種種讚歎他戒成就，定、慧、解脫、解脫知見成就；而密以自美，生疑問佛。佛言：「若如是等不分明自說，皆犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘為利養故，種種讚歎他戒成就，定、慧、解脫、解脫知見成就；而密以自美，生疑問佛。佛言：「若如是等不分明自說，皆犯偷羅遮。」

毘舍離有一大樹名尼拘類，蔭五百乘車。花色比丘尼見，語諸比丘尼言：「我在天上時，插耳邊華如此樹大。」諸比丘尼謂無此理，種種呵責：「云何比丘尼，自說得過人法？」以是白佛，佛言：「天上實有此華，華色比丘尼實語，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離有一大樹名尼拘類，蔭五百乘車。花色比丘尼見，語諸比丘尼言：「我在天上時，插耳邊華如此樹大。」諸比丘尼謂無此理，種種呵責：「云何比丘尼，自說得過人法？」以是白佛，佛言：「天上實有此華，華色比丘尼實語，無犯。」

毘羅茶私呵比丘身生五百癰瘡，癰瘡潰爛不可視。華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊，見已便笑。諸比丘尼呵責：「云何無憐愍心，見比丘如此，方更笑之？」華色答言：「此比丘過去世時作大國王，名毘竭婆，我時為作第一夫人。其王強取五百童女，破其當世，以此因緣，無數百千萬歲墮大地獄，苦毒燒煮，餘報受此五百癰瘡。」諸比丘尼謂無此理，種種呵責：「云何比丘尼，自稱得過人法？」以是白佛，佛言：「彼比丘實爾！華色說實，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘羅茶私呵比丘身生五百癰瘡，癰瘡潰爛不可視。華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊，見已便笑。諸比丘尼呵責：「云何無憐愍心，見比丘如此，方更笑之？」華色答言：「此比丘過去世時作大國王，名毘竭婆，我時為作第一夫人。其王強取五百童女，破其當世，以此因緣，無數百千萬歲墮大地獄，苦毒燒煮，餘報受此五百癰瘡。」諸比丘尼謂無此理，種種呵責：「云何比丘尼，自稱得過人法？」以是白佛，佛言：「彼比丘實爾！華色說實，無犯。」

時長老目連語諸比丘言：「我見阿耨達池有蓮華，大如車輪。」諸比丘不信，謂是虛說得過人法。以是白佛，佛言：「實有此華，目連說實，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老目連語諸比丘言：「我見阿耨達池有蓮華，大如車輪。」諸比丘不信，謂是虛說得過人法。以是白佛，佛言：「實有此華，目連說實，無犯。」

有諸比丘虛說得過人法，作如是言：「我有業報因緣，天眼、天耳、他心智。」後疑問佛，佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘虛說得過人法，作如是言：「我有業報因緣，天眼、天耳、他心智。」後疑問佛，佛言：「不犯，得偷羅遮罪。」

有諸比丘虛說得過人法，作如是言：「我得天眼、天耳、他心智，諸漏已盡。」後疑問佛，佛言：「犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘虛說得過人法，作如是言：「我得天眼、天耳、他心智，諸漏已盡。」後疑問佛，佛言：「犯。」

有一婆羅門請僧食，言：「大德諸羅漢來坐食。」食竟言：「諸羅漢還去。」諸比丘生疑問佛，佛言：「人自作此讚歎，皆無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一婆羅門請僧食，言：「大德諸羅漢來坐食。」食竟言：「諸羅漢還去。」諸比丘生疑問佛，佛言：「人自作此讚歎，皆無犯。」

有諸比丘為利養故，坐、起、行、立、言語安詳，以此現得道相，欲令人知。後疑問佛，佛言：「如是等現異，皆犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘為利養故，坐、起、行、立、言語安詳，以此現得道相，欲令人知。後疑問佛，佛言：「如是等現異，皆犯偷羅遮。」

有諸比丘臨欲命終，應墮地獄，悉見地獄諸相，阿傍在前；又有比丘應生天，悉見諸天宮殿，聞音樂聲，天子、天女在前語言。皆以語人，生疑問佛。佛言：「是應生瑞相，非妄語，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘臨欲命終，應墮地獄，悉見地獄諸相，阿傍在前；又有比丘應生天，悉見諸天宮殿，聞音樂聲，天子、天女在前語言。皆以語人，生疑問佛。佛言：「是應生瑞相，非妄語，無犯。」

有諸比丘本欲說餘事，後非意說過人法，生疑問佛。佛言：「非是本意不犯，得偷羅遮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘本欲說餘事，後非意說過人法，生疑問佛。佛言：「非是本意不犯，得偷羅遮罪。」

有諸比丘語白衣言：「若有住汝房者，皆成就如是如是道法。」後自往住，生疑問佛，佛言：「作如是等方便，皆犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘語白衣言：「若有住汝房者，皆成就如是如是道法。」後自往住，生疑問佛，佛言：「作如是等方便，皆犯偷羅遮。」

有諸比丘自說得過人法，欲令人聞，而非人聞；又欲令非人聞，而人聞；又欲令人、非人聞，而無聞者。皆生疑問佛，佛言：「皆犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘自說得過人法，欲令人聞，而非人聞；又欲令非人聞，而人聞；又欲令人、非人聞，而無聞者。皆生疑問佛，佛言：「皆犯偷羅遮。」

時目連語諸比丘：「某甲居士婦當生男。」彼當產時轉為女。波斯匿王與阿闍世王共戰，目連言：「波斯匿王當勝。」而反不如。後更集戰，復言：「阿闍世王當勝。」亦反不如。諸比丘呵責言：「云何虛說得過人法？」以是白佛，佛言：「如目連語，但觀其前，不觀後耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時目連語諸比丘：「某甲居士婦當生男。」彼當產時轉為女。波斯匿王與阿闍世王共戰，目連言：「波斯匿王當勝。」而反不如。後更集戰，復言：「阿闍世王當勝。」亦反不如。諸比丘呵責言：「云何虛說得過人法？」以是白佛，佛言：「如目連語，但觀其前，不觀後耳！」

時有比丘搔隱處，不淨出，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「始末無有出意。」佛言：「無犯。若欲出，而出，僧伽婆尸沙；欲出，不出，偷羅遮。」以暖水浴、向火炙，不淨出，皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘搔隱處，不淨出，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「始末無有出意。」佛言：「無犯。若欲出，而出，僧伽婆尸沙；欲出，不出，偷羅遮。」以暖水浴、向火炙，不淨出，皆如是。

有比丘憶行欲事不淨出，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「我憶行欲事，不淨自出。」佛言：「不犯；憶行欲事，突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘憶行欲事不淨出，生疑問佛。佛言：「汝以何心？」答言：「我憶行欲事，不淨自出。」佛言：「不犯；憶行欲事，突吉羅。」

有比丘故以形撐衣出不淨，謂不犯僧伽婆尸沙。問佛，佛言：「如是比丘出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘故以形撐衣出不淨，謂不犯僧伽婆尸沙。問佛，佛言：「如是比丘出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」

有比丘於女像邊出不淨，生疑問佛，佛言：「若出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘於女像邊出不淨，生疑問佛，佛言：「若出不淨，僧伽婆尸沙；不出，偷羅遮。」

時有比丘以肘築女人身，復有比丘以鉢鉤牽女人。生疑問佛，佛言：「皆犯偷羅遮。若捉其衣、牽捉其繩杖，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘以肘築女人身，復有比丘以鉢鉤牽女人。生疑問佛，佛言：「皆犯偷羅遮。若捉其衣、牽捉其繩杖，亦如是。」

有比丘，女人在床上、船車上、樹上，欲心搖之。生疑問佛，佛言：「若如是比丘，皆犯偷羅遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘，女人在床上、船車上、樹上，欲心搖之。生疑問佛，佛言：「若如是比丘，皆犯偷羅遮。」

時有女人著青衣，比丘見語言：「姊妹！汝許青。」生疑問佛，佛言：「犯偷羅遮。若如是因形，而作惡語，皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有女人著青衣，比丘見語言：「姊妹！汝許青。」生疑問佛，佛言：「犯偷羅遮。若如是因形，而作惡語，皆如是。」

時有夫婦共鬪不和合，比丘往和合之。生疑問佛，佛言：「若夫婦義已離，和合者，僧伽婆尸沙；若未離，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有夫婦共鬪不和合，比丘往和合之。生疑問佛，佛言：「若夫婦義已離，和合者，僧伽婆尸沙；若未離，無犯。」