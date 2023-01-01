五分律卷第二十四(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第二十四(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第四分之二羯磨法下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分之二羯磨法下

佛在拘舍彌城。爾時有一比丘犯戒，不知所犯，語諸比丘。諸比丘或謂有犯、或謂無犯。謂無犯者，語言：「汝不犯戒。」彼聞已，便生不犯戒想。謂有犯者，語言：「汝犯戒，應自見罪悔過。勿污染梵行，負人信施，長夜受苦！」彼比丘言：「我無所犯，云何應自見罪悔過？」謂是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨。彼被舉已，便入拘舍彌城求助伴儻，語言：「我不犯罪，彼諸比丘強言我有罪，與我作不見罪羯磨，是為羯磨不成。諸大德！當如法、如律救助於我！」復往城外諸比丘所，如上求助。諸比丘聞皆共佐助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在拘舍彌城。爾時有一比丘犯戒，不知所犯，語諸比丘。諸比丘或謂有犯、或謂無犯。謂無犯者，語言：「汝不犯戒。」彼聞已，便生不犯戒想。謂有犯者，語言：「汝犯戒，應自見罪悔過。勿污染梵行，負人信施，長夜受苦！」彼比丘言：「我無所犯，云何應自見罪悔過？」謂是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨。彼被舉已，便入拘舍彌城求助伴儻，語言：「我不犯罪，彼諸比丘強言我有罪，與我作不見罪羯磨，是為羯磨不成。諸大德！當如法、如律救助於我！」復往城外諸比丘所，如上求助。諸比丘聞皆共佐助。

爾時世尊知僧已破，從坐起，往到助被舉比丘眾中，語言：「汝等莫作是語，言彼比丘不犯罪。若彼比丘實不犯罪而被舉者，汝等猶應語言：『應自見罪悔過。』彼便當作是念：『若我言不見罪，僧當與我作不見罪羯磨，不共我住，不共我布薩、自恣、作諸僧事。』汝等以此致諍，令僧不和、別住，生諸塵垢。當畏此事，應令彼人自見罪悔過！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知僧已破，從坐起，往到助被舉比丘眾中，語言：「汝等莫作是語，言彼比丘不犯罪。若彼比丘實不犯罪而被舉者，汝等猶應語言：『應自見罪悔過。』彼便當作是念：『若我言不見罪，僧當與我作不見罪羯磨，不共我住，不共我布薩、自恣、作諸僧事。』汝等以此致諍，令僧不和、別住，生諸塵垢。當畏此事，應令彼人自見罪悔過！」

世尊說此已，復至舉罪比丘眾中，語言：「汝等勿強舉他罪！若彼實犯罪，僧應語自見罪。彼若言：『我無罪可見。』僧猶應籌量：『若我等與作不見罪羯磨，不共住，不共布薩、自恣、作諸僧事，以此致諍，更相罵詈，令僧不和、別住，生諸塵垢。』汝等當畏此事，捨置勿舉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此已，復至舉罪比丘眾中，語言：「汝等勿強舉他罪！若彼實犯罪，僧應語自見罪。彼若言：『我無罪可見。』僧猶應籌量：『若我等與作不見罪羯磨，不共住，不共布薩、自恣、作諸僧事，以此致諍，更相罵詈，令僧不和、別住，生諸塵垢。』汝等當畏此事，捨置勿舉！」

諸比丘雖聞佛語，猶諍不息，便於食上高聲罵詈，更相打擊。佛復告言：「不應相罵，不應食上高聲，犯者皆突吉羅！若相打者，偷羅遮！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘雖聞佛語，猶諍不息，便於食上高聲罵詈，更相打擊。佛復告言：「不應相罵，不應食上高聲，犯者皆突吉羅！若相打者，偷羅遮！」

諸比丘雖聞佛語，猶諍不息，便於界內別作僧事。佛復告言：「若僧已破，於界內別作羯磨，如法、如律者，亦名羯磨成就。所以者何？二部異見，不同住故。不同住有二種：有自作不同住、有僧羯磨與作不同住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘雖聞佛語，猶諍不息，便於界內別作僧事。佛復告言：「若僧已破，於界內別作羯磨，如法、如律者，亦名羯磨成就。所以者何？二部異見，不同住故。不同住有二種：有自作不同住、有僧羯磨與作不同住。」

諸比丘雖聞佛語，猶諍不息。佛復告諸比丘：「汝等勿共鬪諍，更相誹謗，更相罵詈。應共和同集在一處，如水乳合，共弘師教。」諸比丘白佛言：「世尊！願安隱住！佛雖法主，我等自知。」佛三止之，諸比丘答亦如初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘雖聞佛語，猶諍不息。佛復告諸比丘：「汝等勿共鬪諍，更相誹謗，更相罵詈。應共和同集在一處，如水乳合，共弘師教。」諸比丘白佛言：「世尊！願安隱住！佛雖法主，我等自知。」佛三止之，諸比丘答亦如初。

佛復告諸比丘：「乃往過世，拘薩羅有王名曰長壽，所統處少，兵眾寡弱；隣國迦夷王名梵達，所統處廣，兵眾強盛，漸漸侵奪，遂吞其國。梵達王得長壽王一臣，甚寵遇之，任以國事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「乃往過世，拘薩羅有王名曰長壽，所統處少，兵眾寡弱；隣國迦夷王名梵達，所統處廣，兵眾強盛，漸漸侵奪，遂吞其國。梵達王得長壽王一臣，甚寵遇之，任以國事。

「時長壽王赤身，將婦作婆羅門，向波羅㮈國住陶師家。婦忽作是念：『願得日初出時，四衢道中，四種兵戰，磨刀汁飲。』念已，白王：『若此願不遂，於此便死。』王言：『此不可果！汝今此病，必死無疑。』復語婦言：『若梵達聞此，知我所在，必反縛我，打驢鳴鼓，分裂我身作五分矣！汝可小待，吾當密就先臣問此意故。』語已便往，具以問之。先臣答言：『須見夫人，當自相之。』便往至夫人所，遙見夫人，便偏袒右肩，頭面作禮，三反稱言：『夫人！今懷大福德子，拘薩羅國國嗣有繼！』復語王言：『明旦當使夫人所念得果。』語已，便還梵達所，白言：『大王知不？有如是星出，應集四種兵，明旦日初出時，在四衢道作兩陣共戰，而皆磨刀，以攘其災。若不爾者，必大凶衰！』梵達王言：『便可為之。』於是大臣即勅嚴四種兵，明旦日初出時，於四衢道兩陣共戰，而皆磨刀，密令夫人住於一處，以磨刀汁與之。夫人即飲，長養於胎，月滿生子，顏貌殊妙，字曰長生。至年十歲，父語之言：『梵達侵奪我國，我與汝母逃走至此，其日已久，汝復長大；彼或得聞，父子便當一時併命。汝可遠去，勿戀父母！』長生悲泣，禮父母足，遶三匝而去。修學伎藝、算書、射、御乘、調象馬、音樂之事，莫不過人。偏奉象師，盡調象術。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長壽王赤身，將婦作婆羅門，向波羅㮈國住陶師家。婦忽作是念：『願得日初出時，四衢道中，四種兵戰，磨刀汁飲。』念已，白王：『若此願不遂，於此便死。』王言：『此不可果！汝今此病，必死無疑。』復語婦言：『若梵達聞此，知我所在，必反縛我，打驢鳴鼓，分裂我身作五分矣！汝可小待，吾當密就先臣問此意故。』語已便往，具以問之。先臣答言：『須見夫人，當自相之。』便往至夫人所，遙見夫人，便偏袒右肩，頭面作禮，三反稱言：『夫人！今懷大福德子，拘薩羅國國嗣有繼！』復語王言：『明旦當使夫人所念得果。』語已，便還梵達所，白言：『大王知不？有如是星出，應集四種兵，明旦日初出時，在四衢道作兩陣共戰，而皆磨刀，以攘其災。若不爾者，必大凶衰！』梵達王言：『便可為之。』於是大臣即勅嚴四種兵，明旦日初出時，於四衢道兩陣共戰，而皆磨刀，密令夫人住於一處，以磨刀汁與之。夫人即飲，長養於胎，月滿生子，顏貌殊妙，字曰長生。至年十歲，父語之言：『梵達侵奪我國，我與汝母逃走至此，其日已久，汝復長大；彼或得聞，父子便當一時併命。汝可遠去，勿戀父母！』長生悲泣，禮父母足，遶三匝而去。修學伎藝、算書、射、御乘、調象馬、音樂之事，莫不過人。偏奉象師，盡調象術。

「長壽王昔剃髮師，後與梵達作剃髮人。往至其所求令剃髮，彼即識之，不敢藏隱，具問舍止，逃伏所在，以告梵達。梵達聞已，即勅收之，反縛夫婦，打驢鳴鼓，遍令里巷，於四衢道，分作五分。受教即收。長生聞之，便往道側，見已內崩，便作是念：『父母之怨，不同天地。我今云何而安忍此？匹夫之誠，足以有感！』便欲沒命，以報讎恥。父母遙見之，知其必懷報怨之念，便如狂人高聲獨語：『汝莫見長，亦莫見短！以怨報怨，怨無由息；報怨以德，其怨乃已！順父母心，乃曰孝子；率情肆志，非吾謂道！』于時觀者，咸言長壽王怖懼狂語。唯長生聞，深得父意，剋己祇承，情得暫息，雖內崩絕，而不形外；即自抑奪，還象師所，而猶不忘報怨之術。後於象廐中夜彈琴，其聲清和。梵達聞之，即問：『廐中誰能作此？』答言：『某甲象師有一弟子，是其所作。』即呼令更彈，聞已念言：『自我為王未曾聞此！』遂便信任，恒在左右。彼王後時嚴四種兵，將諸宮人、群臣、太子，田獵遊戲。兵眾四散，競逐諸鹿。長生時御王車，逸出軍前三由旬，人無覺者。王體疲極語長生言：『我欲小臥，汝能護我不？』答曰：『王但安眠，我能護王。』王即住樹下，枕其膝眠。王防身劍自然拔出，在長生前。長生見之，便生是念：『此王於我有是大怨，今日之遇，豈可不乘！』即起捉劍，欲刎王頸，尋復念言：『父母恩重過於二儀，臨終勅我：「汝莫見長，亦莫見短！以怨報怨，怨無由息！」我今云何而違此誨？』即還致劍，侍寢如故。王便驚覺，長生問言：『王何故驚？』答言：『我夢見長壽王子執劍，欲斷我命！』長生言：『此空野中，何緣忽有長壽王子？必是山神恐怖王耳！王但安寢，勿懷憂慮！』如是至三。王最後眠，長生復作是念：『父母臨終誨我苦切，報怨以德，其怨乃已！向來云何三欲違逆？從今剋念，事王如親，終不復生一毫害意。』作是念已，王覺大喜。長生問言：『何故大喜？』答言：『我夢長壽王子欲事我如親，不復懷害，是以大喜。』於是長生即白王言：『長壽王子即我身是，王害我父母，我志欲殺王。三復遺勅，王所以免；然此心難保，後或復生。願王圖之，勿貽後慮！』王言：『我行無道，汝父子懷仁。我今云何而有圖慮？汝施我命，誓不相負！』便即還軍，集群臣共議：『若得長壽王子，當云何治？』或言：『當截其手足！』或言：『當截其耳鼻！』或言：『應以斧銼！』或言：『應以木丳炙！』王即指言：『此人便是長壽王子，其人已施我命，我今亦當以命報之。一切不得懷惡意向！』於是還宮，以女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長壽王昔剃髮師，後與梵達作剃髮人。往至其所求令剃髮，彼即識之，不敢藏隱，具問舍止，逃伏所在，以告梵達。梵達聞已，即勅收之，反縛夫婦，打驢鳴鼓，遍令里巷，於四衢道，分作五分。受教即收。長生聞之，便往道側，見已內崩，便作是念：『父母之怨，不同天地。我今云何而安忍此？匹夫之誠，足以有感！』便欲沒命，以報讎恥。父母遙見之，知其必懷報怨之念，便如狂人高聲獨語：『汝莫見長，亦莫見短！以怨報怨，怨無由息；報怨以德，其怨乃已！順父母心，乃曰孝子；率情肆志，非吾謂道！』于時觀者，咸言長壽王怖懼狂語。唯長生聞，深得父意，剋己祇承，情得暫息，雖內崩絕，而不形外；即自抑奪，還象師所，而猶不忘報怨之術。後於象廐中夜彈琴，其聲清和。梵達聞之，即問：『廐中誰能作此？』答言：『某甲象師有一弟子，是其所作。』即呼令更彈，聞已念言：『自我為王未曾聞此！』遂便信任，恒在左右。彼王後時嚴四種兵，將諸宮人、群臣、太子，田獵遊戲。兵眾四散，競逐諸鹿。長生時御王車，逸出軍前三由旬，人無覺者。王體疲極語長生言：『我欲小臥，汝能護我不？』答曰：『王但安眠，我能護王。』王即住樹下，枕其膝眠。王防身劍自然拔出，在長生前。長生見之，便生是念：『此王於我有是大怨，今日之遇，豈可不乘！』即起捉劍，欲刎王頸，尋復念言：『父母恩重過於二儀，臨終勅我：「汝莫見長，亦莫見短！以怨報怨，怨無由息！」我今云何而違此誨？』即還致劍，侍寢如故。王便驚覺，長生問言：『王何故驚？』答言：『我夢見長壽王子執劍，欲斷我命！』長生言：『此空野中，何緣忽有長壽王子？必是山神恐怖王耳！王但安寢，勿懷憂慮！』如是至三。王最後眠，長生復作是念：『父母臨終誨我苦切，報怨以德，其怨乃已！向來云何三欲違逆？從今剋念，事王如親，終不復生一毫害意。』作是念已，王覺大喜。長生問言：『何故大喜？』答言：『我夢長壽王子欲事我如親，不復懷害，是以大喜。』於是長生即白王言：『長壽王子即我身是，王害我父母，我志欲殺王。三復遺勅，王所以免；然此心難保，後或復生。願王圖之，勿貽後慮！』王言：『我行無道，汝父子懷仁。我今云何而有圖慮？汝施我命，誓不相負！』便即還軍，集群臣共議：『若得長壽王子，當云何治？』或言：『當截其手足！』或言：『當截其耳鼻！』或言：『應以斧銼！』或言：『應以木丳炙！』王即指言：『此人便是長壽王子，其人已施我命，我今亦當以命報之。一切不得懷惡意向！』於是還宮，以女

妻之；左手捉金澡盤，右手捉金澡罐，灌長生手，還其本國，復為拘薩羅王。隣國和好，如是累世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻之；左手捉金澡盤，右手捉金澡罐，灌長生手，還其本國，復為拘薩羅王。隣國和好，如是累世。」

告諸比丘：「國王世人搆此大怨，猶以不念，反成親厚。汝等出家，求無為道，如何小事，便共鬪諍，以失大利？當捨此心，還共和同，如水乳合，共弘師教，得安樂住。」諸比丘復白佛言：「世尊！願安隱住！佛雖法主，我自知之。」猶故不捨，佛便飛昇虛空，說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸比丘：「國王世人搆此大怨，猶以不念，反成親厚。汝等出家，求無為道，如何小事，便共鬪諍，以失大利？當捨此心，還共和同，如水乳合，共弘師教，得安樂住。」諸比丘復白佛言：「世尊！願安隱住！佛雖法主，我自知之。」猶故不捨，佛便飛昇虛空，說是偈言：

「更相出諸惡， 終無有勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「更相出諸惡， 終無有勝法，

僧破成二分， 靡不由是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧破成二分， 靡不由是事。

斷骨奪人命， 劫盜牛馬財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷骨奪人命， 劫盜牛馬財，

破國滅族怨， 猶尚得和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破國滅族怨， 猶尚得和合。

譬兩木相揩， 俱出火自焚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬兩木相揩， 俱出火自焚，

無所不延及， 愚忿亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所不延及， 愚忿亦如之。

汝等相罵辱， 執而不捨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等相罵辱， 執而不捨者，

怨禍無由息， 日夜增根栽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨禍無由息， 日夜增根栽；

種種惡聲罵， 若能不加報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種惡聲罵， 若能不加報，

此忍不致怨， 有怨自然除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此忍不致怨， 有怨自然除。

若以怨除怨， 怨終不可息； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以怨除怨， 怨終不可息；

不念怨自除， 是則最勇健。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念怨自除， 是則最勇健。」

世尊說此偈已，即以神力飛到波羅聚落，住跋陀婆羅樹下，無諸翼從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此偈已，即以神力飛到波羅聚落，住跋陀婆羅樹下，無諸翼從。

時彼有一大象，為眾象所惱，若欲飲水，其眾象子前混令濁；若欲食草，其諸象子於前食噉，踐踏污穢。彼象念言：「我今為群象所困，寧可避去。」念已即去，常得清水美草，漸向跋陀婆羅林；見佛歡喜，為佛取水，除左右草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼有一大象，為眾象所惱，若欲飲水，其眾象子前混令濁；若欲食草，其諸象子於前食噉，踐踏污穢。彼象念言：「我今為群象所困，寧可避去。」念已即去，常得清水美草，漸向跋陀婆羅林；見佛歡喜，為佛取水，除左右草。

佛以此象離眾快樂，亦自樂靜，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以此象離眾快樂，亦自樂靜，而說偈言：

「二龍自同心， 俱患群眾惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二龍自同心， 俱患群眾惱，

皆已捨獨遊， 今樂此空林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已捨獨遊， 今樂此空林。」

佛說偈已，從跋陀婆羅林之舍衛城，住祇洹精舍。時優婆塞、優婆夷、國王、大臣、長者、居士、外道、沙門、婆羅門供養恭敬尊重讚嘆，多得飲食、衣服布施，世尊無著，猶若蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，從跋陀婆羅林之舍衛城，住祇洹精舍。時優婆塞、優婆夷、國王、大臣、長者、居士、外道、沙門、婆羅門供養恭敬尊重讚嘆，多得飲食、衣服布施，世尊無著，猶若蓮花。

時拘舍彌城諸優婆塞，咸作是言：「我等今失大利，由諸比丘好鬪諍故，世尊不住。當作方便令其遠去。」便共立要，不復共語及施衣食。彼諸比丘亦作是語：「由我等罪，致使世尊捨此而去。我今寧可共往佛所，苦自悔過！」便著衣持鉢來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拘舍彌城諸優婆塞，咸作是言：「我等今失大利，由諸比丘好鬪諍故，世尊不住。當作方便令其遠去。」便共立要，不復共語及施衣食。彼諸比丘亦作是語：「由我等罪，致使世尊捨此而去。我今寧可共往佛所，苦自悔過！」便著衣持鉢來詣佛所。

時舍利弗聞彼鬪諍比丘來，與五百比丘俱到佛所，頭面禮足，白佛言：「拘舍彌鬪諍比丘今來，我等當云何待？」佛告舍利弗：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，善待遇之，與為伴儻。」又問：「世尊！有幾事知彼語如法、如律、如佛所教？幾事知彼語非法、非律、非佛所教？」佛言：「若成就十四法：法言非法，乃至是佛所制，言非佛所制，是為非法、非律、非佛所教。若反上，是法、是律、是佛所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗聞彼鬪諍比丘來，與五百比丘俱到佛所，頭面禮足，白佛言：「拘舍彌鬪諍比丘今來，我等當云何待？」佛告舍利弗：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，善待遇之，與為伴儻。」又問：「世尊！有幾事知彼語如法、如律、如佛所教？幾事知彼語非法、非律、非佛所教？」佛言：「若成就十四法：法言非法，乃至是佛所制，言非佛所制，是為非法、非律、非佛所教。若反上，是法、是律、是佛所教。」

時摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來，與五百比丘尼往到佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！拘舍彌鬪諍比丘今來，我等當云何待？」佛言：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，善待遇之。應從如法、如律、如佛教比丘求五事：比丘尼半月，應從如法比丘乞教誡人；比丘尼要依有如法比丘處夏安居；安居竟，應從如法比丘請見聞疑罪；式叉摩那學二歲戒已，應在二部僧中受具足戒；若比丘尼犯麁惡罪，應在二部僧中半月行摩那埵，行摩那埵已，應於二部眾各二十人中求出罪。若比丘尼僧更有餘事，應求如法比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來，與五百比丘尼往到佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！拘舍彌鬪諍比丘今來，我等當云何待？」佛言：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，善待遇之。應從如法、如律、如佛教比丘求五事：比丘尼半月，應從如法比丘乞教誡人；比丘尼要依有如法比丘處夏安居；安居竟，應從如法比丘請見聞疑罪；式叉摩那學二歲戒已，應在二部僧中受具足戒；若比丘尼犯麁惡罪，應在二部僧中半月行摩那埵，行摩那埵已，應於二部眾各二十人中求出罪。若比丘尼僧更有餘事，應求如法比丘。」

時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來，與五百優婆塞往至佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！拘舍彌鬪諍比丘今來，我等云何敬待？」佛言：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，受其教誡。至於，敬待供養，悉應平等。所以者何？譬如真金斷為二段，不得有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來，與五百優婆塞往至佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！拘舍彌鬪諍比丘今來，我等云何敬待？」佛言：「汝當聽彼二眾語，若如法、如律、如佛所教者，受其教誡。至於，敬待供養，悉應平等。所以者何？譬如真金斷為二段，不得有異。」

毘舍佉母與五百優婆夷往至佛所，白佛，佛答亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母與五百優婆夷往至佛所，白佛，佛答亦如是。

時阿難見彼比丘入舍衛城，便往白佛：「彼鬪諍比丘已入，我當云何為敷臥具？」佛言：「應與邊房；若不足者，與中房。不得令彼上座無有住處！」阿難受教即敷令住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難見彼比丘入舍衛城，便往白佛：「彼鬪諍比丘已入，我當云何為敷臥具？」佛言：「應與邊房；若不足者，與中房。不得令彼上座無有住處！」阿難受教即敷令住。

爾時彼被舉比丘於屏處作是念：「我竟有罪？為無有罪？為成被舉？為不成被舉？羯磨如法？為不如法？我今寧可謹依經律，而思惟之。」既思惟已，知己有罪，知成被舉，羯磨如法，便到伴儻比丘所，語言：「我已自見罪！諸大德！為我求和合，解先羯磨。」諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所，語言：「此比丘已自見罪，願為解先羯磨！」於是二部僧將被舉比丘往到佛所，頭面禮足，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「此比丘犯罪，非不犯罪；成被舉，非不成被舉；羯磨成就，非不成就。僧今應與解先羯磨，更白二羯磨為作和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼被舉比丘於屏處作是念：「我竟有罪？為無有罪？為成被舉？為不成被舉？羯磨如法？為不如法？我今寧可謹依經律，而思惟之。」既思惟已，知己有罪，知成被舉，羯磨如法，便到伴儻比丘所，語言：「我已自見罪！諸大德！為我求和合，解先羯磨。」諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所，語言：「此比丘已自見罪，願為解先羯磨！」於是二部僧將被舉比丘往到佛所，頭面禮足，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「此比丘犯罪，非不犯罪；成被舉，非不成被舉；羯磨成就，非不成就。僧今應與解先羯磨，更白二羯磨為作和合。」

彼比丘應至僧中，禮僧足，白言：「我比丘某甲，僧為我作不見罪羯磨。我今順僧悔過，乞解不見罪羯磨。願僧哀愍為我解！」如是三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應至僧中，禮僧足，白言：「我比丘某甲，僧為我作不見罪羯磨。我今順僧悔過，乞解不見罪羯磨。願僧哀愍為我解！」如是三說。

一比丘唱言：「大德僧聽！此等比丘先共鬪諍，更相罵詈，或言犯、或言不犯、或言成被舉、或言不成被舉、或言羯磨成就、或言羯磨不成就，此比丘今自見犯罪，非不見犯罪；成被舉，非不成被舉；羯磨成就，非不成就。僧今為解不見罪羯磨，還作和合。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此等比丘先共鬪諍，更相罵詈，或言犯、或言不犯、或言成被舉、或言不成被舉、或言羯磨成就、或言羯磨不成就，此比丘今自見犯罪，非不見犯罪；成被舉，非不成被舉；羯磨成就，非不成就。僧今為解不見罪羯磨，還作和合。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此等比丘先共鬪諍，乃至還作和合。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧為某甲比丘解羯磨，還作和合竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此等比丘先共鬪諍，乃至還作和合。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧為某甲比丘解羯磨，還作和合竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

佛言：「羯磨竟，應即與共作和合布薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「羯磨竟，應即與共作和合布薩。」

時優波離問佛言：「世尊！比丘成就幾法得舉事。」佛言：「如住自恣中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波離問佛言：「世尊！比丘成就幾法得舉事。」佛言：「如住自恣中說。」

佛在瞻婆國，住恒水邊。去王舍城不遠，一住處有一比丘姓迦葉，作摩摩諦，作是願：「願四方比丘多來集此，令諸優婆塞、優婆夷因此多作功德！」彼住處寬博，於後所願得果。時有眾多知識比丘到彼住處，迦葉比丘出迎，禮拜問訊，為持衣鉢，辦洗浴具，設過中飲；明日供前後食，亦施衣服，如是多日。客比丘共作議言：「此比丘有慚愧，修梵行，欲令我等久住。我等寧可於此安居。」作是議已，即便共住。迦葉比丘後作是念：「此客比丘疲極已息，知聚落處所，我不能復日日勸化，供前後食。」念已便止。客比丘恨之，復作是議：「此比丘欲令我等早去，定是惡比丘，無有慚愧，不修梵行！我等當與作不見罪舉羯磨。」議已便共舉之。迦葉比丘作是念：「我為有罪？為無有罪？為成被舉？為不成被舉？羯磨成就？為不成就？世尊今在恒水邊，當往問之，若有教勅我當奉行。」念已，著衣持鉢往到佛所，頭面禮足，却住一面。佛慰問言：「汝從何來？乞食不乏、道路不疲耶？」答言：「乞食不乏、道路不疲。去王舍城不遠，有一住處，我作摩摩諦，從彼處來。」便以上事因緣本末，具向佛說。佛言：「汝不犯罪，無罪可見。汝便還去，安意住彼。」迦葉受教，禮足右遶而退。諸客比丘見其還已，復共議言：「我等不善！云何舉此清淨無罪比丘？當共至佛所，悔過除罪。」安居自恣竟，往到佛所，頭面禮足，却住一面。佛慰問言：「乞食不乏、道路不疲耶？於何處安居？」答言：「乞食不乏、道路不疲。去王舍城不遠，有一住處於彼安居。」佛問言：「汝等於彼住處，與彼比丘作不見罪舉羯磨不？」答言：「作。」又問：「以何事舉之？」答言：「無事。」佛種種呵責言：「汝等所作非法！不應作此惡業！云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨？」諸比丘白佛言：「世尊！我等愚癡，既作是事，皆生悔心，今來悔過。唯願哀愍受我悔過！」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘以無事作諸羯磨，羯磨皆不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在瞻婆國，住恒水邊。去王舍城不遠，一住處有一比丘姓迦葉，作摩摩諦，作是願：「願四方比丘多來集此，令諸優婆塞、優婆夷因此多作功德！」彼住處寬博，於後所願得果。時有眾多知識比丘到彼住處，迦葉比丘出迎，禮拜問訊，為持衣鉢，辦洗浴具，設過中飲；明日供前後食，亦施衣服，如是多日。客比丘共作議言：「此比丘有慚愧，修梵行，欲令我等久住。我等寧可於此安居。」作是議已，即便共住。迦葉比丘後作是念：「此客比丘疲極已息，知聚落處所，我不能復日日勸化，供前後食。」念已便止。客比丘恨之，復作是議：「此比丘欲令我等早去，定是惡比丘，無有慚愧，不修梵行！我等當與作不見罪舉羯磨。」議已便共舉之。迦葉比丘作是念：「我為有罪？為無有罪？為成被舉？為不成被舉？羯磨成就？為不成就？世尊今在恒水邊，當往問之，若有教勅我當奉行。」念已，著衣持鉢往到佛所，頭面禮足，却住一面。佛慰問言：「汝從何來？乞食不乏、道路不疲耶？」答言：「乞食不乏、道路不疲。去王舍城不遠，有一住處，我作摩摩諦，從彼處來。」便以上事因緣本末，具向佛說。佛言：「汝不犯罪，無罪可見。汝便還去，安意住彼。」迦葉受教，禮足右遶而退。諸客比丘見其還已，復共議言：「我等不善！云何舉此清淨無罪比丘？當共至佛所，悔過除罪。」安居自恣竟，往到佛所，頭面禮足，却住一面。佛慰問言：「乞食不乏、道路不疲耶？於何處安居？」答言：「乞食不乏、道路不疲。去王舍城不遠，有一住處於彼安居。」佛問言：「汝等於彼住處，與彼比丘作不見罪舉羯磨不？」答言：「作。」又問：「以何事舉之？」答言：「無事。」佛種種呵責言：「汝等所作非法！不應作此惡業！云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨？」諸比丘白佛言：「世尊！我等愚癡，既作是事，皆生悔心，今來悔過。唯願哀愍受我悔過！」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘以無事作諸羯磨，羯磨皆不成。」

有諸比丘遙作呵責羯磨、驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨；又遙作別住、本日、摩那埵、阿浮呵那；又遙結界、解界；又遙解僧所差人，更遙差僧未差者。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若遙作呵責羯磨，乃至遙差僧未差人羯磨，此皆不如法羯磨，羯磨不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘遙作呵責羯磨、驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨；又遙作別住、本日、摩那埵、阿浮呵那；又遙結界、解界；又遙解僧所差人，更遙差僧未差者。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若遙作呵責羯磨，乃至遙差僧未差人羯磨，此皆不如法羯磨，羯磨不成。」

時六群比丘於界外作不如法呵責羯磨，乃至下意羯磨。作已來入界內，語諸比丘言：「我等於界外與某甲、某甲比丘作呵責羯磨，乃至下意羯磨。諸大德！當聽令成如法羯磨。」諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘於界外作不如法五種羯磨，乃至差僧所未差人羯磨，雖還語界內比丘，令聽成羯磨，一切皆不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘於界外作不如法呵責羯磨，乃至下意羯磨。作已來入界內，語諸比丘言：「我等於界外與某甲、某甲比丘作呵責羯磨，乃至下意羯磨。諸大德！當聽令成如法羯磨。」諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘於界外作不如法五種羯磨，乃至差僧所未差人羯磨，雖還語界內比丘，令聽成羯磨，一切皆不成。」

時諸比丘，一比丘與一比丘乃至與眾多比丘作羯磨；二比丘乃至與眾多比丘，亦如是。諸比丘以是白佛，佛言：「此皆羯磨不成，得突吉羅罪。」佛又言：「若作羯磨，直羯磨而不白，不成羯磨；若羯磨應前說而後說，應後說而前說，亦皆不成；若羯磨時，有得呵人不同，亦不成，皆犯突吉羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，一比丘與一比丘乃至與眾多比丘作羯磨；二比丘乃至與眾多比丘，亦如是。諸比丘以是白佛，佛言：「此皆羯磨不成，得突吉羅罪。」佛又言：「若作羯磨，直羯磨而不白，不成羯磨；若羯磨應前說而後說，應後說而前說，亦皆不成；若羯磨時，有得呵人不同，亦不成，皆犯突吉羅罪。」

時諸比丘以餘法、餘律作羯磨。諸比丘以是白佛，佛言：「不成羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘以餘法、餘律作羯磨。諸比丘以是白佛，佛言：「不成羯磨。」

時諸比丘作非法別眾羯磨、非法和合羯磨、如法別眾羯磨、如法和合羯磨。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「我不聽三種羯磨，唯聽如法和合羯磨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘作非法別眾羯磨、非法和合羯磨、如法別眾羯磨、如法和合羯磨。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「我不聽三種羯磨，唯聽如法和合羯磨！」

有五種羯磨：非法羯磨、別眾羯磨、似法別眾羯磨、似法和合羯磨、如法羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五種羯磨：非法羯磨、別眾羯磨、似法別眾羯磨、似法和合羯磨、如法羯磨。

何謂非法羯磨？應來不來，應囑授不囑授，有得呵人不同，而強羯磨。應白二羯磨，而但白，不羯磨；但羯磨，不白；或再白，不羯磨；再羯磨，不白。應白四羯磨，而但白，不三羯磨；但三羯磨，不白。是名非法羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂非法羯磨？應來不來，應囑授不囑授，有得呵人不同，而強羯磨。應白二羯磨，而但白，不羯磨；但羯磨，不白；或再白，不羯磨；再羯磨，不白。應白四羯磨，而但白，不三羯磨；但三羯磨，不白。是名非法羯磨。

何謂別眾羯磨？應來不來，應囑授不囑授，羯磨時得呵人不同，而強羯磨。是名別眾羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂別眾羯磨？應來不來，應囑授不囑授，羯磨時得呵人不同，而強羯磨。是名別眾羯磨。

何謂似法別眾羯磨？應來不來，應囑授不囑授；若白二、白四羯磨，先羯磨後白；羯磨時得呵人不同，而強羯磨。是名似法別眾羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂似法別眾羯磨？應來不來，應囑授不囑授；若白二、白四羯磨，先羯磨後白；羯磨時得呵人不同，而強羯磨。是名似法別眾羯磨。

何謂似法和合羯磨？應來者來，應囑授者囑授；若白二、白四羯磨，先羯磨後白；羯磨時有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂似法和合羯磨？應來者來，應囑授者囑授；若白二、白四羯磨，先羯磨後白；羯磨時有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。

何謂如法羯磨？應來者來，應囑授者囑授，羯磨時得呵人不呵；若白二、白四羯磨，皆先白後羯磨。是名如法羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂如法羯磨？應來者來，應囑授者囑授，羯磨時得呵人不呵；若白二、白四羯磨，皆先白後羯磨。是名如法羯磨。

若為比丘作非法呵責羯磨時，僧中有七人共諍，一人言此是非法羯磨，一人言此是別眾羯磨，一人言此是似法別眾羯磨，一人言此是似法和合羯磨，一人言此是如法和合羯磨，一人言成作羯磨，一人言不成作羯磨。此七人中，二人語如法。謂是非法羯磨，不成作羯磨者。若為比丘作別眾呵責羯磨、似法別眾呵責羯磨、似法和合呵責羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為比丘作非法呵責羯磨時，僧中有七人共諍，一人言此是非法羯磨，一人言此是別眾羯磨，一人言此是似法別眾羯磨，一人言此是似法和合羯磨，一人言此是如法和合羯磨，一人言成作羯磨，一人言不成作羯磨。此七人中，二人語如法。謂是非法羯磨，不成作羯磨者。若為比丘作別眾呵責羯磨、似法別眾呵責羯磨、似法和合呵責羯磨，亦如是。

若為比丘作如法呵責羯磨時，有七人語，二人語如法。謂是如法和合羯磨，成作羯磨者。驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為比丘作如法呵責羯磨時，有七人語，二人語如法。謂是如法和合羯磨，成作羯磨者。驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨、下意羯磨，亦如是。

有比丘鬪諍，諸比丘作是議：「此比丘好鬪諍，數有事。我等寧可和合，與作如法呵責羯磨。」即共和合，欲與作如法呵責羯磨；而反作不如法呵責羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合呵責羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘鬪諍，諸比丘作是議：「此比丘好鬪諍，數有事。我等寧可和合，與作如法呵責羯磨。」即共和合，欲與作如法呵責羯磨；而反作不如法呵責羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合呵責羯磨，亦如是。

彼比丘復移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘好鬪諍，彼諸比丘為作似法和合呵責羯磨，羯磨不成。我等寧可與作如法和合呵責羯磨。」便欲共作如法和合呵責羯磨，而反作不如法驅出羯磨；乃至反作如法驅出羯磨，羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘復移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘好鬪諍，彼諸比丘為作似法和合呵責羯磨，羯磨不成。我等寧可與作如法和合呵責羯磨。」便欲共作如法和合呵責羯磨，而反作不如法驅出羯磨；乃至反作如法驅出羯磨，羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨，亦如是。

有比丘行惡行，污他家。諸比丘作是議：「此比丘行惡行，污他家。我等寧可和合與作如法驅出羯磨。」便欲共作如法驅出羯磨，而反作不如法驅出羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合驅出羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘行惡行，污他家。諸比丘作是議：「此比丘行惡行，污他家。我等寧可和合與作如法驅出羯磨。」便欲共作如法驅出羯磨，而反作不如法驅出羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合驅出羯磨，亦如是。

彼比丘便移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘行惡行，污他家。被諸比丘為作似法和合羯磨，羯磨不成。我等寧可與作如法驅出羯磨。」便欲共作如法驅出羯磨，而反作不如法依止羯磨，羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨，羯磨皆不成。乃至反作呵責羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘便移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘行惡行，污他家。被諸比丘為作似法和合羯磨，羯磨不成。我等寧可與作如法驅出羯磨。」便欲共作如法驅出羯磨，而反作不如法依止羯磨，羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨，羯磨皆不成。乃至反作呵責羯磨，亦如是。

有比丘愚癡無智，數數犯罪。諸比丘作是議：「此比丘愚癡無智數數犯罪，我等寧可和合與作如法依止羯磨。」便欲共作如法依止羯磨，而反作不如法依止羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘愚癡無智，數數犯罪。諸比丘作是議：「此比丘愚癡無智數數犯罪，我等寧可和合與作如法依止羯磨。」便欲共作如法依止羯磨，而反作不如法依止羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨，亦如是。

彼比丘便移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘愚癡無智，數數犯罪。彼諸比丘為作似法和合依止羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法依止羯磨。」便欲與作如法依止羯磨，而反作不如法舉罪羯磨，羯磨不成。乃至反作如法舉罪羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作驅出羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘便移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘愚癡無智，數數犯罪。彼諸比丘為作似法和合依止羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法依止羯磨。」便欲與作如法依止羯磨，而反作不如法舉罪羯磨，羯磨不成。乃至反作如法舉罪羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作驅出羯磨，亦如是。

有比丘犯罪，而不見罪、不悔過、不捨惡邪見。諸比丘作是議：「此比丘犯罪，而不見罪、不悔過、不捨惡邪見。我等寧可和合，與作如法舉罪羯磨。」便欲共作如法舉罪羯磨，而反作不如法舉罪羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合舉罪羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘犯罪，而不見罪、不悔過、不捨惡邪見。諸比丘作是議：「此比丘犯罪，而不見罪、不悔過、不捨惡邪見。我等寧可和合，與作如法舉罪羯磨。」便欲共作如法舉罪羯磨，而反作不如法舉罪羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合舉罪羯磨，亦如是。

彼比丘便移餘住，餘住比丘作是議：「此比丘犯罪，不見罪、不悔過、不捨惡邪見。彼諸比丘為作似法和合舉罪羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法舉罪羯磨。」便欲共作如法舉罪羯磨，而反作不如法下意羯磨，羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘便移餘住，餘住比丘作是議：「此比丘犯罪，不見罪、不悔過、不捨惡邪見。彼諸比丘為作似法和合舉罪羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法舉罪羯磨。」便欲共作如法舉罪羯磨，而反作不如法下意羯磨，羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨，亦如是。

有比丘麁惡語罵諸白衣。諸比丘作是議：「此比丘麁惡語罵諸白衣，我等寧可和合與作如法下意羯磨。」便欲共作如法下意羯磨，而反作不如法下意羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘麁惡語罵諸白衣。諸比丘作是議：「此比丘麁惡語罵諸白衣，我等寧可和合與作如法下意羯磨。」便欲共作如法下意羯磨，而反作不如法下意羯磨，羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨，亦如是。

彼比丘移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘麁惡語罵諸白衣，彼比丘為作似法和合下意羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法下意羯磨。」便欲共作如法下意羯磨，而反作不如法呵責羯磨，羯磨不成。乃至反作如法呵責羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作舉罪羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘移餘住，餘住諸比丘作是議：「此比丘麁惡語罵諸白衣，彼比丘為作似法和合下意羯磨，羯磨不成。我等寧可為作如法下意羯磨。」便欲共作如法下意羯磨，而反作不如法呵責羯磨，羯磨不成。乃至反作如法呵責羯磨，羯磨亦皆不成。乃至反作舉罪羯磨，亦如是。

有五種僧：四比丘僧、五比丘僧、十比丘僧、二十比丘僧、無量比丘僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五種僧：四比丘僧、五比丘僧、十比丘僧、二十比丘僧、無量比丘僧。

四比丘僧者：除受戒羯磨、出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四比丘僧者：除受戒羯磨、出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。

五比丘僧者：中國除受戒、出罪羯磨，邊國除出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五比丘僧者：中國除受戒、出罪羯磨，邊國除出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。

十比丘僧者：除出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十比丘僧者：除出罪羯磨，餘羯磨皆得共作。

二十比丘僧者：一切羯磨皆得共作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十比丘僧者：一切羯磨皆得共作。

若四比丘僧羯磨，第四人非法、非比尼，羯磨不成，僧有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若四比丘僧羯磨，第四人非法、非比尼，羯磨不成，僧有過。

優波離問佛：「世尊！若僧羯磨時，有人呵。誰成呵？誰不成呵？」佛言：「受羯磨人呵，為不成呵；若比丘隔壁呵，為不成呵；若比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼呵，皆不成呵。若同界比丘呵，乃至使比坐聞，為成呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離問佛：「世尊！若僧羯磨時，有人呵。誰成呵？誰不成呵？」佛言：「受羯磨人呵，為不成呵；若比丘隔壁呵，為不成呵；若比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼呵，皆不成呵。若同界比丘呵，乃至使比坐聞，為成呵。」

有三種人，不應與解羯磨；若與解，為不成解。何謂三？若比丘犯罪，而不見罪；若比丘應悔過，而不肯悔過；若比丘應捨惡邪見，而不肯捨惡邪見。是為三。若未與作，應與作；若已與作羯磨，是名善作羯磨。若反上，未與解羯磨，應與解；若已與解，是名善解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種人，不應與解羯磨；若與解，為不成解。何謂三？若比丘犯罪，而不見罪；若比丘應悔過，而不肯悔過；若比丘應捨惡邪見，而不肯捨惡邪見。是為三。若未與作，應與作；若已與作羯磨，是名善作羯磨。若反上，未與解羯磨，應與解；若已與解，是名善解。

佛在舍衛城。爾時有二比丘，一名盤那，二名盧醯，好共鬪諍，亦鬪亂他；未生鬪諍便生，已生增廣。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，問彼二比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵：「汝愚癡人！所作非法，不應作此惡業！」呵已，告諸比丘：「從今若有如此比丘，僧應與呵責羯磨。若不罷者，應隨其事白四羯磨重加其罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時有二比丘，一名盤那，二名盧醯，好共鬪諍，亦鬪亂他；未生鬪諍便生，已生增廣。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，問彼二比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵：「汝愚癡人！所作非法，不應作此惡業！」呵已，告諸比丘：「從今若有如此比丘，僧應與呵責羯磨。若不罷者，應隨其事白四羯磨重加其罪。」

若有三法，應與作呵責羯磨：既自鬪諍，復鬪亂他，前後非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有三法，應與作呵責羯磨：既自鬪諍，復鬪亂他，前後非一。

復有三法：親近惡知識、與惡人為伴、自樂為惡，亦應與作呵責羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三法：親近惡知識、與惡人為伴、自樂為惡，亦應與作呵責羯磨。

復有三法：破增上戒、破增上見、親近隨順白衣，亦應與作呵責羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三法：破增上戒、破增上見、親近隨順白衣，亦應與作呵責羯磨。

有三種呵責羯磨不成：所呵責人應現在前，而遙呵責；應問僧言：「應與作呵責羯磨不？」而不問；應使所呵責人自說其過，而不使自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種呵責羯磨不成：所呵責人應現在前，而遙呵責；應問僧言：「應與作呵責羯磨不？」而不問；應使所呵責人自說其過，而不使自說。

復有三種羯磨不成：應現前作羯磨，而不現前；非法別眾；應使自說其過，而不使自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三種羯磨不成：應現前作羯磨，而不現前；非法別眾；應使自說其過，而不使自說。

受呵責羯磨比丘應正順僧。何謂正順？不應度人；不應授人具足戒；不應與人作依止；不應畜沙彌；不應作行籌人，若僧差亦不應受；不應教誡比丘尼，若僧差亦不應受；凡僧所差皆不應受；若行僧事時，不得有語；不得罵餘比丘；不得倚王勢、不得自倚力、不得倚親族力，唯應依佛法僧力。應悔過自責，不逆僧意，求解羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受呵責羯磨比丘應正順僧。何謂正順？不應度人；不應授人具足戒；不應與人作依止；不應畜沙彌；不應作行籌人，若僧差亦不應受；不應教誡比丘尼，若僧差亦不應受；凡僧所差皆不應受；若行僧事時，不得有語；不得罵餘比丘；不得倚王勢、不得自倚力、不得倚親族力，唯應依佛法僧力。應悔過自責，不逆僧意，求解羯磨。

彼二比丘，後正順於僧，改悔自責，求解呵責羯磨。諸比丘以是白佛，佛言：「僧應白四羯磨與解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二比丘，後正順於僧，改悔自責，求解呵責羯磨。諸比丘以是白佛，佛言：「僧應白四羯磨與解。」

彼比丘應至僧中，禮僧足，三乞解呵責羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應至僧中，禮僧足，三乞解呵責羯磨。

應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘好共鬪諍，鬪亂彼此；未生鬪諍便生，已生增廣。僧先與作呵責羯磨，若不罷者重加其罪。某甲已正順僧，悔過自責，求解羯磨，僧今與解羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘好共鬪諍，鬪亂彼此；未生鬪諍便生，已生增廣。僧先與作呵責羯磨，若不罷者重加其罪。某甲已正順僧，悔過自責，求解羯磨，僧今與解羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘好共鬪諍，乃至僧今與解羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘好共鬪諍，乃至僧今與解羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧與某甲比丘解呵責羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘解呵責羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

爾時去舍衛城不遠，有菴摩勒林。彼林側有長者名質多羅，信樂佛法，常供給諸比丘。菴摩勒林中有比丘名善法，舊住於彼作摩摩諦，質多羅長者若請僧與衣食，及施人物時，要先語之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時去舍衛城不遠，有菴摩勒林。彼林側有長者名質多羅，信樂佛法，常供給諸比丘。菴摩勒林中有比丘名善法，舊住於彼作摩摩諦，質多羅長者若請僧與衣食，及施人物時，要先語之。

時舍利弗、目連，與五百比丘共遊彼林，長者聞之便自出迎。到已，頭面禮足，却住一面，為說妙法，示教利喜已，白言：「願明日受我客比丘食！」默然受之。知受已，還歸其家，到善法比丘所，語言：「我請舍利弗、目連明日食。大德！亦當來食。」善法比丘作是念：「此惡長者意已壞敗，由來請僧要先語我，而今請舍利弗、目連等五百比丘，不使我知！」念已語言：「明日當往。」長者還歸，竟夜辦種種美食，世間珍味無不具有。晨朝敷座，善法比丘已到，見其所辦，奇珍必備；以其家押油，便語言：「汝眾味皆有，唯少一種胡麻餅。」長者聞已，便瞋恚言：「大德！多懷法寶，而出此惡言！」即為說譬：「昔有估客，從北方擔一雌雞到波旬國，波旬國無雄雞，與烏共合生卵，伏乳既成大鳥，作雞鳴不成，作烏聲亦不得。今大德如是，多懷法寶，而出此惡言。」善法比丘聞已，便瞋恨言：「長者苦見罵辱，何宜復住？今當遠去！」長者復言：「大德勿瞋，且留住此！我當依常供給衣食。」如是再三，猶不肯住。長者問言：「大德！欲至何處？」答言；「欲往佛所。」長者言：「若至佛所，願為問訊世尊，具說此事，勿令增減！」答言：「可爾！」於是長者敷坐具訖，往白時到，食具已辦。舍利弗、目連、大眾圍遶往到彼舍，就座而坐。長者自下食，食畢行水，取小床於前坐。為說種種妙法，示教利喜已，從坐起去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗、目連，與五百比丘共遊彼林，長者聞之便自出迎。到已，頭面禮足，却住一面，為說妙法，示教利喜已，白言：「願明日受我客比丘食！」默然受之。知受已，還歸其家，到善法比丘所，語言：「我請舍利弗、目連明日食。大德！亦當來食。」善法比丘作是念：「此惡長者意已壞敗，由來請僧要先語我，而今請舍利弗、目連等五百比丘，不使我知！」念已語言：「明日當往。」長者還歸，竟夜辦種種美食，世間珍味無不具有。晨朝敷座，善法比丘已到，見其所辦，奇珍必備；以其家押油，便語言：「汝眾味皆有，唯少一種胡麻餅。」長者聞已，便瞋恚言：「大德！多懷法寶，而出此惡言！」即為說譬：「昔有估客，從北方擔一雌雞到波旬國，波旬國無雄雞，與烏共合生卵，伏乳既成大鳥，作雞鳴不成，作烏聲亦不得。今大德如是，多懷法寶，而出此惡言。」善法比丘聞已，便瞋恨言：「長者苦見罵辱，何宜復住？今當遠去！」長者復言：「大德勿瞋，且留住此！我當依常供給衣食。」如是再三，猶不肯住。長者問言：「大德！欲至何處？」答言；「欲往佛所。」長者言：「若至佛所，願為問訊世尊，具說此事，勿令增減！」答言：「可爾！」於是長者敷坐具訖，往白時到，食具已辦。舍利弗、目連、大眾圍遶往到彼舍，就座而坐。長者自下食，食畢行水，取小床於前坐。為說種種妙法，示教利喜已，從坐起去。

食後，善法比丘還林，著衣持鉢往到佛所，頭面禮足，却坐一面，以質多羅長者所說具白世尊。佛便呵責言：「汝愚癡人！云何以下賤語加彼長者？」即以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今應與如此等比丘作下意白四羯磨，謝彼白衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食後，善法比丘還林，著衣持鉢往到佛所，頭面禮足，却坐一面，以質多羅長者所說具白世尊。佛便呵責言：「汝愚癡人！云何以下賤語加彼長者？」即以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今應與如此等比丘作下意白四羯磨，謝彼白衣。」

一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘以下賤聲加某白衣，今僧與作下意羯磨，謝彼白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘以下賤聲加某白衣，今僧與作下意羯磨，謝彼白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘以下賤聲加某白衣，僧今與作下意羯磨，謝彼白衣。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘以下賤聲加某白衣，僧今與作下意羯磨，謝彼白衣。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧與某甲比丘作下意羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘作下意羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

復應白二羯磨差一比丘，伴彼比丘謝彼白衣。一比丘唱言：「大德僧聽！僧今差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復應白二羯磨差一比丘，伴彼比丘謝彼白衣。一比丘唱言：「大德僧聽！僧今差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！僧今差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！僧今差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧差某甲比丘，伴某甲比丘辭謝白衣竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

彼比丘應將僧所差比丘往捉白衣手，謝言：「我先作下賤聲相加，我今悔過。受我悔過！」若受者善；若不受，僧所差比丘，應將彼比丘至眼見，耳不聞處教作突吉羅悔過，應言：「我某甲比丘作麁惡語加某甲白衣，犯突吉羅罪，今向長老悔過！」如是第二、第三說。然後僧所差比丘，獨還白衣所，語言：「僧已治彼比丘，我向亦重治之，可受其悔過。」然後，彼比丘復應來，如上辭謝白衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應將僧所差比丘往捉白衣手，謝言：「我先作下賤聲相加，我今悔過。受我悔過！」若受者善；若不受，僧所差比丘，應將彼比丘至眼見，耳不聞處教作突吉羅悔過，應言：「我某甲比丘作麁惡語加某甲白衣，犯突吉羅罪，今向長老悔過！」如是第二、第三說。然後僧所差比丘，獨還白衣所，語言：「僧已治彼比丘，我向亦重治之，可受其悔過。」然後，彼比丘復應來，如上辭謝白衣。

應正順僧，如呵責羯磨中說。彼正順僧已，悔過自責，求解羯磨。僧應與解羯磨，羯磨亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應正順僧，如呵責羯磨中說。彼正順僧已，悔過自責，求解羯磨。僧應與解羯磨，羯磨亦如上說。