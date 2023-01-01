五分律卷第二十三(彌沙塞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第二十三(彌沙塞)

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第四分初滅諍法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分初滅諍法

佛在舍衛城。爾時諸比丘好共鬪諍，更相言訟。比丘、比丘共諍，比丘、比丘尼共諍，比丘尼、比丘尼共諍，比丘尼、比丘共諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘好共鬪諍，更相言訟。比丘、比丘共諍，比丘、比丘尼共諍，比丘尼、比丘尼共諍，比丘尼、比丘共諍。

時闡陀捨比丘助比丘尼，未生諍便生，已生便增廣，未滅者不滅，已滅者更起。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝等所作非法，不隨順道！」呵已，告諸比丘：「從今比丘、比丘共諍，乃至捨比丘助比丘尼，皆犯突吉羅。有四種諍：一、言；二、教誡；三、犯罪；四、事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時闡陀捨比丘助比丘尼，未生諍便生，已生便增廣，未滅者不滅，已滅者更起。諸比丘以是白佛，佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝等所作非法，不隨順道！」呵已，告諸比丘：「從今比丘、比丘共諍，乃至捨比丘助比丘尼，皆犯突吉羅。有四種諍：一、言；二、教誡；三、犯罪；四、事。」

「以此事故，為諸比丘結七滅諍法，若有諍起得以除滅。應與現前毘尼，與現前毘尼；應與憶念毘尼，與憶念毘尼；應與不癡毘尼，與不癡毘尼；應與自言，與自言；應與多人語，與多人語；應與草布地，與草布地；應與本言治，與本言治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此事故，為諸比丘結七滅諍法，若有諍起得以除滅。應與現前毘尼，與現前毘尼；應與憶念毘尼，與憶念毘尼；應與不癡毘尼，與不癡毘尼；應與自言，與自言；應與多人語，與多人語；應與草布地，與草布地；應與本言治，與本言治。」

何謂言諍？若比丘共諍，有言是法、有言非法，是律、非律，是犯、非犯，是重、非重，是有餘、非有餘，是麁罪、非麁罪，是用羯磨出罪、不用羯磨出罪，是佛所說、非佛所說，是佛所制、非佛所制；以此致忿，更相罵詈。是名言諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂言諍？若比丘共諍，有言是法、有言非法，是律、非律，是犯、非犯，是重、非重，是有餘、非有餘，是麁罪、非麁罪，是用羯磨出罪、不用羯磨出罪，是佛所說、非佛所說，是佛所制、非佛所制；以此致忿，更相罵詈。是名言諍。

何謂教誡諍？若比丘教誡比丘言：「汝憶犯波羅夷不？憶犯僧伽婆尸沙、偷羅遮、波逸提、波羅提提舍尼、突吉羅、惡說不？」彼比丘不喜、不受，以此致諍。是名教誡諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂教誡諍？若比丘教誡比丘言：「汝憶犯波羅夷不？憶犯僧伽婆尸沙、偷羅遮、波逸提、波羅提提舍尼、突吉羅、惡說不？」彼比丘不喜、不受，以此致諍。是名教誡諍。

何謂犯罪諍？若比丘犯波羅夷乃至惡說，又若鬪諍相罵，起身口意惡。是名犯罪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂犯罪諍？若比丘犯波羅夷乃至惡說，又若鬪諍相罵，起身口意惡。是名犯罪諍。

何謂事諍？僧常所行事，一切羯磨及諸有所作，以此致諍。是名事諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂事諍？僧常所行事，一切羯磨及諸有所作，以此致諍。是名事諍。

優波離問佛言：「世尊！言諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、多人語滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離問佛言：「世尊！言諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、多人語滅。」

又問：「云何得滅？」答言：「若比丘與比丘諍，是法、非法，乃至是佛制、非佛制，僧如法、如毘尼、如佛教滅；若彼言是法，是佛教，受是、忍是。是名現前毘尼滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何得滅？」答言：「若比丘與比丘諍，是法、非法，乃至是佛制、非佛制，僧如法、如毘尼、如佛教滅；若彼言是法，是佛教，受是、忍是。是名現前毘尼滅。」

何謂現前？現前有三種：僧現前、人現前、毘尼現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂現前？現前有三種：僧現前、人現前、毘尼現前。

何謂僧現前？僧和合集。是名僧現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂僧現前？僧和合集。是名僧現前。

何謂人現前？共諍人現前。是名人現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂人現前？共諍人現前。是名人現前。

何謂毘尼現前？應以何法、以何律、以何佛教得滅，而以滅之。是名毘尼現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂毘尼現前？應以何法、以何律、以何佛教得滅，而以滅之。是名毘尼現前。

若如是滅已，還更發起，犯波逸提罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是滅已，還更發起，犯波逸提罪。

又若如是滅言諍：言諍比丘不喜，聞異住處有一比丘，若二、若三，乃至一眾，聰明智慧，解波羅提木叉，作是念：「往滅此事，為善者，應往滅之。」應先向彼眾中知法比丘具說本末，然後求集僧。僧集已，應語言：「汝且遠去，我等共議汝事。」彼比丘遠去已，僧應共議：「若彼比丘如實說，求我等如法、如律滅此事者，我等當共如法、如律滅之；若彼比丘不如實說，我等不得如法、如律滅其此事。」彼言諍比丘亦應共議：「若僧如法、如律作齊限，今日、明日、後日滅我等事者，我等當於僧中具說本末，委僧滅之。」既至僧中具說本末，若僧作二種語，或言：「應爾！」或言：「不應爾！」不可定者，僧應語言：「隨汝所取二種語中，各取四人作斷事僧。」言諍比丘各取四人已，僧當白二羯磨差之，應先再羯磨三人，後羯磨二人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若如是滅言諍：言諍比丘不喜，聞異住處有一比丘，若二、若三，乃至一眾，聰明智慧，解波羅提木叉，作是念：「往滅此事，為善者，應往滅之。」應先向彼眾中知法比丘具說本末，然後求集僧。僧集已，應語言：「汝且遠去，我等共議汝事。」彼比丘遠去已，僧應共議：「若彼比丘如實說，求我等如法、如律滅此事者，我等當共如法、如律滅之；若彼比丘不如實說，我等不得如法、如律滅其此事。」彼言諍比丘亦應共議：「若僧如法、如律作齊限，今日、明日、後日滅我等事者，我等當於僧中具說本末，委僧滅之。」既至僧中具說本末，若僧作二種語，或言：「應爾！」或言：「不應爾！」不可定者，僧應語言：「隨汝所取二種語中，各取四人作斷事僧。」言諍比丘各取四人已，僧當白二羯磨差之，應先再羯磨三人，後羯磨二人。

一比丘唱言：「大德僧聽！僧今差某甲、某甲比丘作斷事人，如法如律滅彼言諍。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！僧今差某甲、某甲比丘作斷事人，如法如律滅彼言諍。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！僧今差某甲、某甲比丘作斷事人，如法如律滅彼言諍。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已差某甲、某甲比丘作斷事人竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！僧今差某甲、某甲比丘作斷事人，如法如律滅彼言諍。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已差某甲、某甲比丘作斷事人竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

時諸比丘差無智比丘作斷事人。以是白佛，佛言：「成就五法應差：受他語不瞋；受他語不失；善察語意；問語，不問不語；語時不笑。反此五法不應差。復有五法應差：不隨欲、恚、癡、畏、不竊語。反此五法不應差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘差無智比丘作斷事人。以是白佛，佛言：「成就五法應差：受他語不瞋；受他語不失；善察語意；問語，不問不語；語時不笑。反此五法不應差。復有五法應差：不隨欲、恚、癡、畏、不竊語。反此五法不應差。」

若不被差比丘，若一、若二、若三，雖聰明智慧於座中坐，欲干亂斷事者，僧應驅出；若復有比丘雖多誦習，不解其義，而干亂斷事者，斷事人應語言：「經義不如此！」作如是滅言諍者，是名現前毘尼滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不被差比丘，若一、若二、若三，雖聰明智慧於座中坐，欲干亂斷事者，僧應驅出；若復有比丘雖多誦習，不解其義，而干亂斷事者，斷事人應語言：「經義不如此！」作如是滅言諍者，是名現前毘尼滅。

若如是滅言諍時，有比丘言：「應以多人語滅此事。」僧應語言：「汝此語善！汝解多人語不？」若言：「不解。」僧應人人呵言：「汝不解多人語，云何言應以多人語滅此事？」若僧不呵，皆犯突吉羅罪。若言解，僧應問：「以何為多人語？」答言：「以多人語羯磨滅。」又問：「以何知多？」答曰：「應行籌。」僧復應語言：「汝所說善！汝解幾種行捉籌如法，幾種不如法？」若言：「不解。」僧亦應如上呵。若言：「解。」僧應令說有十種行捉籌不如法、十種如法。何謂十種不如法？若以小事行籌而捉，若不知事根本行籌而捉，若以不應求事根本行籌而捉，若非法行籌而捉，若欲多不如法行籌而捉，若知多不如法行籌而捉，若行破僧籌而捉，若行知僧必破籌而捉，若不隨善知識行籌而捉，若僧不和合行籌而捉。反上為如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是滅言諍時，有比丘言：「應以多人語滅此事。」僧應語言：「汝此語善！汝解多人語不？」若言：「不解。」僧應人人呵言：「汝不解多人語，云何言應以多人語滅此事？」若僧不呵，皆犯突吉羅罪。若言解，僧應問：「以何為多人語？」答言：「以多人語羯磨滅。」又問：「以何知多？」答曰：「應行籌。」僧復應語言：「汝所說善！汝解幾種行捉籌如法，幾種不如法？」若言：「不解。」僧亦應如上呵。若言：「解。」僧應令說有十種行捉籌不如法、十種如法。何謂十種不如法？若以小事行籌而捉，若不知事根本行籌而捉，若以不應求事根本行籌而捉，若非法行籌而捉，若欲多不如法行籌而捉，若知多不如法行籌而捉，若行破僧籌而捉，若行知僧必破籌而捉，若不隨善知識行籌而捉，若僧不和合行籌而捉。反上為如法。

若成就十四法，僧應差作行籌人：知十如法，又不隨欲恚癡畏，是為十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就十四法，僧應差作行籌人：知十如法，又不隨欲恚癡畏，是為十四。

僧應作二種籌：一名如法、二名不如法。唱言：「若言如法，捉如法籌；若言不如法，捉不如法籌。」唱已行之，自收取於屏處數。若不如法籌多，應更令起相遠坐，人人前竊語言：「此是法語、律語，佛之所教。大德！當捨非法、非律、非佛所教。」如是語已，復更行籌。若不如法人猶多，應復唱：「僧今未斷是事，可隨意散，後當更斷。」如是，不應以非法斷事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧應作二種籌：一名如法、二名不如法。唱言：「若言如法，捉如法籌；若言不如法，捉不如法籌。」唱已行之，自收取於屏處數。若不如法籌多，應更令起相遠坐，人人前竊語言：「此是法語、律語，佛之所教。大德！當捨非法、非律、非佛所教。」如是語已，復更行籌。若不如法人猶多，應復唱：「僧今未斷是事，可隨意散，後當更斷。」如是，不應以非法斷事。

若如法人多，應白二羯磨滅之。一比丘唱言：「大德僧聽！僧今以多人語滅此諍事。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如法人多，應白二羯磨滅之。一比丘唱言：「大德僧聽！僧今以多人語滅此諍事。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！僧今以多人語滅此諍事。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧以多人語滅此諍事竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名以多人語滅言諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！僧今以多人語滅此諍事。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧以多人語滅此諍事竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名以多人語滅言諍。

優波離復問佛：「教誡諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、憶念毘尼、不癡毘尼、本言治滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離復問佛：「教誡諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、憶念毘尼、不癡毘尼、本言治滅。」

又問：「云何得滅？」答言：「若比丘問一比丘言：『汝憶犯重罪，波羅夷及波羅夷邊罪不？』答言：『不憶。』又再三問，答亦如初。如是比丘僧應白四羯磨與憶念毘尼，不應從彼比丘而治其罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何得滅？」答言：「若比丘問一比丘言：『汝憶犯重罪，波羅夷及波羅夷邊罪不？』答言：『不憶。』又再三問，答亦如初。如是比丘僧應白四羯磨與憶念毘尼，不應從彼比丘而治其罪。」

被問比丘應至僧中偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「我某甲比丘，彼某甲比丘再三來至我所問我：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』我亦再三答言：『不憶。』今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼不復數數問我！」如是第二、第三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被問比丘應至僧中偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「我某甲比丘，彼某甲比丘再三來至我所問我：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』我亦再三答言：『不憶。』今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼不復數數問我！」如是第二、第三乞。

僧應籌量此比丘，先不缺戒，威儀如法不？身口意行清淨不？好學戒不？向一比丘語，二人、三人及僧語不？異不？僧如是籌量，若知此比丘先缺戒，具諸不善者，不應與；若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪，應白四羯磨與憶念毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧應籌量此比丘，先不缺戒，威儀如法不？身口意行清淨不？好學戒不？向一比丘語，二人、三人及僧語不？異不？僧如是籌量，若知此比丘先缺戒，具諸不善者，不應與；若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪，應白四羯磨與憶念毘尼。

一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘於僧中乞言：『彼某甲比丘再三來至我所問我：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。」今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與某甲憶念毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘於僧中乞言：『彼某甲比丘再三來至我所問我：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。」今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與某甲憶念毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘於僧中乞言：『彼某甲比丘再三來至我所問我：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。」今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與某甲憶念毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘於僧中乞言：『彼某甲比丘再三來至我所問我：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。」今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與某甲憶念毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧與某甲比丘憶念毘尼竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、憶念毘尼滅教誡諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘憶念毘尼竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、憶念毘尼滅教誡諍。

若比丘至比丘所，語言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」彼比丘答言：「不憶！我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。」又再三問，答亦如初。如是，比丘僧應與不癡毘尼，不應從彼比丘而治其罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘至比丘所，語言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」彼比丘答言：「不憶！我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。」又再三問，答亦如初。如是，比丘僧應與不癡毘尼，不應從彼比丘而治其罪。

彼比丘應至僧中，偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「大德僧聽！我某甲比丘，彼某甲比丘再三來至我所，問我言：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』我亦再三答言：『不憶。我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。』今從僧乞不癡毘尼。願與我不癡毘尼，使彼比丘不復數數問我！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應至僧中，偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「大德僧聽！我某甲比丘，彼某甲比丘再三來至我所，問我言：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』我亦再三答言：『不憶。我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。』今從僧乞不癡毘尼。願與我不癡毘尼，使彼比丘不復數數問我！」如是三乞。

僧應籌量此比丘，先不缺戒、威儀如法不？身口意業清淨不？好學戒不？向一比丘語，二、三比丘及僧語不？異不？若僧知其先有如此諸惡，不應與；若不爾，應白四羯磨與不癡毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧應籌量此比丘，先不缺戒、威儀如法不？身口意業清淨不？好學戒不？向一比丘語，二、三比丘及僧語不？異不？若僧知其先有如此諸惡，不應與；若不爾，應白四羯磨與不癡毘尼。

一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘從僧乞言：『彼某甲比丘再三來至我所，問我言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。」今從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與不癡毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘從僧乞言：『彼某甲比丘再三來至我所，問我言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」我亦再三答言：「不憶。我先狂心、散亂心、病壞心，多作非沙門法。」今從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘尼，使彼比丘不復數數問我！』僧今與不癡毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘從僧乞言：『彼某甲比丘再三來至我所，乃至僧今與不癡毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。』誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘從僧乞言：『彼某甲比丘再三來至我所，乃至僧今與不癡毘尼，使彼比丘不復數數問其罪。』誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧已與某甲比丘不癡毘尼竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、不癡毘尼滅教誡諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已與某甲比丘不癡毘尼竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、不癡毘尼滅教誡諍。

若比丘至比丘所，問言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」答言：「不憶！」三問乃答言：「我憶犯輕罪。」又再問：「汝犯輕罪猶不語人，況復重罪，汝善思之！」答言：「我都不憶。」復更問，乃答言：「我憶犯波羅夷、若波羅夷邊罪。」作是答已，尋復言：「我不憶犯重罪，向戲言耳！」如是比丘僧應與本言治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘至比丘所，問言：「汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？」答言：「不憶！」三問乃答言：「我憶犯輕罪。」又再問：「汝犯輕罪猶不語人，況復重罪，汝善思之！」答言：「我都不憶。」復更問，乃答言：「我憶犯波羅夷、若波羅夷邊罪。」作是答已，尋復言：「我不憶犯重罪，向戲言耳！」如是比丘僧應與本言治。

本言有二種：一可悔、二不可悔。彼比丘本言犯重罪，應與作盡壽不可悔白四羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本言有二種：一可悔、二不可悔。彼比丘本言犯重罪，應與作盡壽不可悔白四羯磨。

應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘，彼某甲比丘至某所，問言：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』答言：『不憶。』再問亦言不憶，三問然後言：『不憶犯重罪，憶犯輕罪。』又問：『汝猶不發露輕罪，況於重者！汝今諦憶，犯重罪不？』答言：『不憶。』又問亦言不憶，乃至第六問，然後言：『我憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪。』作是答已，尋復言：『我不憶犯重罪，向戲言耳！』僧今與作本言治，盡壽不可悔羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘，彼某甲比丘至某所，問言：『汝憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪不？』答言：『不憶。』再問亦言不憶，三問然後言：『不憶犯重罪，憶犯輕罪。』又問：『汝猶不發露輕罪，況於重者！汝今諦憶，犯重罪不？』答言：『不憶。』又問亦言不憶，乃至第六問，然後言：『我憶犯重罪，波羅夷、若波羅夷邊罪。』作是答已，尋復言：『我不憶犯重罪，向戲言耳！』僧今與作本言治，盡壽不可悔羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘，彼某甲比丘至其所問言：汝憶犯重罪，乃至僧今與作本言治，盡壽不可悔羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘，彼某甲比丘至其所問言：汝憶犯重罪，乃至僧今與作本言治，盡壽不可悔羯磨。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧已與某甲比丘本言治，盡壽不可悔羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、本言治滅教誡諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已與某甲比丘本言治，盡壽不可悔羯磨竟；僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、本言治滅教誡諍。

優波離問佛言：「世尊！犯罪諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、草布地、自言滅。」又問云：「何得滅？」答言：「若一比丘至一比丘所，偏露右肩，䠒跪合掌，作如是言：『大德！我某甲犯某罪，今向大德悔過。』彼比丘應問：『汝自見罪不？』答言：『我自見罪。』又應問：『汝欲悔過耶？』答言：『我欲悔過。』彼比丘應語言：『汝後莫復作！』是名現前毘尼、自言滅犯罪諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離問佛言：「世尊！犯罪諍以幾事滅？」佛言：「以現前毘尼、草布地、自言滅。」又問云：「何得滅？」答言：「若一比丘至一比丘所，偏露右肩，䠒跪合掌，作如是言：『大德！我某甲犯某罪，今向大德悔過。』彼比丘應問：『汝自見罪不？』答言：『我自見罪。』又應問：『汝欲悔過耶？』答言：『我欲悔過。』彼比丘應語言：『汝後莫復作！』是名現前毘尼、自言滅犯罪諍。」

若一比丘至二比丘、三比丘、眾多比丘所；若二比丘乃至眾多比丘，至一比丘乃至眾多比丘所亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一比丘至二比丘、三比丘、眾多比丘所；若二比丘乃至眾多比丘，至一比丘乃至眾多比丘所亦如是。

若有比丘鬪諍相罵，作身口意惡業，後作是念：「我等鬪諍相罵，作身口意惡業。今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？」此諸比丘聽僧中除罪，僧應與作白二羯磨草布地悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘鬪諍相罵，作身口意惡業，後作是念：「我等鬪諍相罵，作身口意惡業。今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？」此諸比丘聽僧中除罪，僧應與作白二羯磨草布地悔過。

彼鬪諍比丘應盡來僧中，偏袒右肩，脫革屣，䠒跪白言：「大德僧聽！我等共鬪相罵，作身口意惡業，後作是念：『我等共鬪相罵，作身口意惡業。今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？』今從僧乞草布地悔過。」如是三說已，皆舒手脚伏地向羯磨師，一心聽受羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼鬪諍比丘應盡來僧中，偏袒右肩，脫革屣，䠒跪白言：「大德僧聽！我等共鬪相罵，作身口意惡業，後作是念：『我等共鬪相罵，作身口意惡業。今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？』今從僧乞草布地悔過。」如是三說已，皆舒手脚伏地向羯磨師，一心聽受羯磨。

羯磨師唱言：「大德僧聽！此諸比丘共鬪相罵，作身口意惡業，後作是念：『我等共鬪相罵，作身口意惡業，今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？』今從僧乞草布地悔過。僧今與其草布地悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯磨師唱言：「大德僧聽！此諸比丘共鬪相罵，作身口意惡業，後作是念：『我等共鬪相罵，作身口意惡業，今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不？』今從僧乞草布地悔過。僧今與其草布地悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此諸比丘共鬪相罵，乃至僧今與其草布地悔過。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已與此諸比丘草布地悔過竟。僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、草布地滅犯罪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此諸比丘共鬪相罵，乃至僧今與其草布地悔過。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已與此諸比丘草布地悔過竟。僧忍，默然故。是事如是持。」是名現前毘尼、草布地滅犯罪諍。

何謂草布地？彼諸比丘不復說鬪原，僧亦不更問事根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂草布地？彼諸比丘不復說鬪原，僧亦不更問事根本。

優波離問佛言：「世尊！事諍以幾事滅？」佛言：「隨事諍用七事滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離問佛言：「世尊！事諍以幾事滅？」佛言：「隨事諍用七事滅。」

若一比丘至一比丘所，作非法、非律、非佛教滅事諍，言：「是法、是律、是佛教。」若以此滅事諍，名為非法滅。若一比丘，至二比丘乃至僧所；若二比丘乃至僧，至一比丘乃至僧所，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一比丘至一比丘所，作非法、非律、非佛教滅事諍，言：「是法、是律、是佛教。」若以此滅事諍，名為非法滅。若一比丘，至二比丘乃至僧所；若二比丘乃至僧，至一比丘乃至僧所，亦如是。

若一比丘至一比丘所，作如法、如律、如佛所教滅事諍，言：「是法、是律、是佛所教。」若以此滅事諍，名為如法滅。若一比丘，至二、三比丘乃至僧所；若二比丘乃至僧，至一比丘乃至僧所，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一比丘至一比丘所，作如法、如律、如佛所教滅事諍，言：「是法、是律、是佛所教。」若以此滅事諍，名為如法滅。若一比丘，至二、三比丘乃至僧所；若二比丘乃至僧，至一比丘乃至僧所，亦如是。

五分律第四分之二羯磨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第四分之二羯磨法

佛在舍衛城。爾時有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「是比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏。今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「是比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏。今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵。」

犯罪比丘應偏袒右肩，脫革屣，禮僧足已，䠒跪白：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，今從僧乞六夜行摩那埵。願僧與我六夜行摩那埵！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯罪比丘應偏袒右肩，脫革屣，禮僧足已，䠒跪白：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，今從僧乞六夜行摩那埵。願僧與我六夜行摩那埵！」如是三乞。

應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞六夜行摩那埵。僧今與某甲六夜行摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞六夜行摩那埵。僧今與某甲六夜行摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲六夜行摩那埵。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲六夜行摩那埵。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

彼比丘應日日至僧中，偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與我六夜行摩那埵。我今行摩那埵已若干日，餘若干日在，諸大德憶知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘應日日至僧中，偏袒右肩，脫革屣，禮僧足，䠒跪白言：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與我六夜行摩那埵。我今行摩那埵已若干日，餘若干日在，諸大德憶知。」

過六夜已，應從僧乞阿浮呵那，白言：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟，今從僧乞阿浮呵那。願僧與我阿浮呵那！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過六夜已，應從僧乞阿浮呵那，白言：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟，今從僧乞阿浮呵那。願僧與我阿浮呵那！」如是三乞。

應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟，從僧乞阿浮呵那。僧今與某甲阿浮呵那。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵，僧已與六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟，從僧乞阿浮呵那。僧今與某甲阿浮呵那。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲阿浮呵那。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲阿浮呵那。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧與某甲比丘阿浮呵那竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧與某甲比丘阿浮呵那竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法。」

犯罪比丘應至僧中，如是白：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，今從僧乞一夜別住法。願僧與我一夜別住法！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯罪比丘應至僧中，如是白：「大德僧聽！我某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，今從僧乞一夜別住法。願僧與我一夜別住法！」如是三乞。

應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，從僧乞一夜別住法。今僧與某甲一夜別住法。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，從僧乞一夜別住法。今僧與某甲一夜別住法。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲一夜別住法。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘故出不淨，乃至僧今與某甲一夜別住法。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧已與某甲比丘一夜別住竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已與某甲比丘一夜別住竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

彼比丘一夜別住竟，應從僧乞行摩那埵，乃至阿浮呵那，僧亦如上與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘一夜別住竟，應從僧乞行摩那埵，乃至阿浮呵那，僧亦如上與之。

有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞行摩那埵。於六夜中復犯，亦不覆藏，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵，僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟，應復更從僧乞行本摩那埵，僧亦應白四羯磨與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞行摩那埵。於六夜中復犯，亦不覆藏，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵，僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟，應復更從僧乞行本摩那埵，僧亦應白四羯磨與之。」

彼比丘更從僧乞言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞行摩那埵；僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯，不覆藏，今從僧更乞行摩那埵。願更與我行摩那埵！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘更從僧乞言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏，從僧乞行摩那埵；僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯，不覆藏，今從僧更乞行摩那埵。願更與我行摩那埵！」如是三乞。

應一比丘如其乞辭，白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘如其乞辭，白四羯磨與之。

彼六夜行竟，復更從僧乞行本六夜摩那埵，言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏；從僧乞行摩那埵，僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯，不覆藏；復從僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵竟，今從僧乞行本六夜摩那埵。願僧與我行本六夜摩那埵！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六夜行竟，復更從僧乞行本六夜摩那埵，言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，不覆藏；從僧乞行摩那埵，僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯，不覆藏；復從僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵竟，今從僧乞行本六夜摩那埵。願僧與我行本六夜摩那埵！」如是三乞。

應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。

彼比丘行本六夜摩那埵竟，應如上乞阿浮呵那，僧亦如上與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘行本六夜摩那埵竟，應如上乞阿浮呵那，僧亦如上與之。

有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，僧與一夜別住。於中復犯，亦覆藏一夜，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽彼比丘更從僧乞一夜別住，僧亦應白四羯磨更與一夜別住。彼一夜別住竟，應復更從僧乞本一夜別住，僧亦應白四羯磨與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，僧與一夜別住。於中復犯，亦覆藏一夜，不知云何，問諸比丘。諸比丘亦不知，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽彼比丘更從僧乞一夜別住，僧亦應白四羯磨更與一夜別住。彼一夜別住竟，應復更從僧乞本一夜別住，僧亦應白四羯磨與之。」

彼比丘更從僧乞一夜別住言：「我某甲比丘，先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜；從僧乞一夜別住，僧與我一夜別住。我於中復犯，亦一夜覆藏；今更從僧乞一夜別住。願僧更與我一夜別住！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘更從僧乞一夜別住言：「我某甲比丘，先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜；從僧乞一夜別住，僧與我一夜別住。我於中復犯，亦一夜覆藏；今更從僧乞一夜別住。願僧更與我一夜別住！」如是三乞。

應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。

彼一夜別住竟，復應更從僧乞本一夜別住，言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，一夜覆藏；從僧乞一夜別住，僧與我一夜別住。我於中復犯，亦一夜覆藏；復從僧乞一夜別住，僧復與我一夜別住。我已一夜別住竟，今從僧乞本一夜別住。願僧與我本一夜別住！」如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一夜別住竟，復應更從僧乞本一夜別住，言：「我某甲比丘先故出不淨，犯僧伽婆尸沙，一夜覆藏；從僧乞一夜別住，僧與我一夜別住。我於中復犯，亦一夜覆藏；復從僧乞一夜別住，僧復與我一夜別住。我已一夜別住竟，今從僧乞本一夜別住。願僧與我本一夜別住！」如是三乞。

應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。

彼比丘本一夜別住竟，應如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵竟，復應如上乞阿浮呵那，僧皆應如上白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘本一夜別住竟，應如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵竟，復應如上乞阿浮呵那，僧皆應如上白四羯磨與之。

有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，僧如上與一夜別住。於中復犯，亦覆藏一夜，僧復如上更與一夜別住。行竟，僧復如上與本一夜別住。行竟，僧復如上與六夜摩那埵。於中復犯，不覆藏，僧復如上與六夜摩那埵。彼六夜行竟，僧復如上與行本摩那埵。行竟，然後如上與阿浮呵那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘故出不淨，犯僧伽婆尸沙，覆藏一夜，僧如上與一夜別住。於中復犯，亦覆藏一夜，僧復如上更與一夜別住。行竟，僧復如上與本一夜別住。行竟，僧復如上與六夜摩那埵。於中復犯，不覆藏，僧復如上與六夜摩那埵。彼六夜行竟，僧復如上與行本摩那埵。行竟，然後如上與阿浮呵那。

若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至眾多，覆藏二夜乃至眾多夜；僧若與別住者，但計覆藏最久者，隨日數與別住。若僧與別住，後於中更犯，若覆藏，僧應隨日更與別住；若不覆藏，僧應如上與六夜摩那埵。更別住竟、摩那埵竟，僧復應如上更與本別住。與本別住竟，與六夜摩那埵。若於中復犯，僧復應與六夜摩那埵。行竟，僧復應如上與本摩那埵，然後如上與阿浮呵那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至眾多，覆藏二夜乃至眾多夜；僧若與別住者，但計覆藏最久者，隨日數與別住。若僧與別住，後於中更犯，若覆藏，僧應隨日更與別住；若不覆藏，僧應如上與六夜摩那埵。更別住竟、摩那埵竟，僧復應如上更與本別住。與本別住竟，與六夜摩那埵。若於中復犯，僧復應與六夜摩那埵。行竟，僧復應如上與本摩那埵，然後如上與阿浮呵那。

有一比丘犯二僧伽婆尸沙，同覆藏一夜；而向僧說犯一，覆藏一夜，僧與一夜別住。一夜別住竟，心生悔：「我實犯二僧伽婆尸沙，云何但說犯一，覆藏一夜？」復來僧中白言：「我實犯二僧伽婆尸沙，同一夜覆藏。」諸比丘以是白佛，佛言：「聽更與一夜別住。」彼比丘應具說上事三乞，應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘犯二僧伽婆尸沙，同覆藏一夜；而向僧說犯一，覆藏一夜，僧與一夜別住。一夜別住竟，心生悔：「我實犯二僧伽婆尸沙，云何但說犯一，覆藏一夜？」復來僧中白言：「我實犯二僧伽婆尸沙，同一夜覆藏。」諸比丘以是白佛，佛言：「聽更與一夜別住。」彼比丘應具說上事三乞，應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。

有一比丘犯一僧伽婆尸沙，覆藏二夜；向僧說覆藏一夜，僧與一夜別住。一夜別住竟，心生悔：「我實二夜覆藏，云何說一夜？」復來僧中以事白僧，諸比丘以是白佛，佛言：「聽僧更與一夜別住。」彼比丘應具說上事三乞，僧亦如其乞辭白四羯磨與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘犯一僧伽婆尸沙，覆藏二夜；向僧說覆藏一夜，僧與一夜別住。一夜別住竟，心生悔：「我實二夜覆藏，云何說一夜？」復來僧中以事白僧，諸比丘以是白佛，佛言：「聽僧更與一夜別住。」彼比丘應具說上事三乞，僧亦如其乞辭白四羯磨與之。

有一比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏，罷道，後更出家受具足戒，即日說先所犯。諸比丘以是白佛，佛言：「應隨彼比丘未罷道時，覆藏日數與別住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏，罷道，後更出家受具足戒，即日說先所犯。諸比丘以是白佛，佛言：「應隨彼比丘未罷道時，覆藏日數與別住。」

有比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏，未行摩那埵，罷道；後還受具足戒已，覆藏。以是白佛，佛言：「應隨彼比丘後受戒來日數與別住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏，未行摩那埵，罷道；後還受具足戒已，覆藏。以是白佛，佛言：「應隨彼比丘後受戒來日數與別住。」

若比丘犯二僧伽婆尸沙，覆藏一、不覆藏一，罷道；後還受具足戒已，先所不覆藏，更覆藏；先所覆藏，更不覆藏。應隨彼比丘前覆藏，至罷道日數；後覆藏，從更受戒日數，與別住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯二僧伽婆尸沙，覆藏一、不覆藏一，罷道；後還受具足戒已，先所不覆藏，更覆藏；先所覆藏，更不覆藏。應隨彼比丘前覆藏，至罷道日數；後覆藏，從更受戒日數，與別住。

若比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏，罷道；後還受具足戒已，復覆藏。應隨彼比丘前後覆藏日數，與別住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏，罷道；後還受具足戒已，復覆藏。應隨彼比丘前後覆藏日數，與別住。

若比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏，罷道。後還受具足戒已，亦不覆藏，應與其六夜摩那埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯僧伽婆尸沙，不覆藏，罷道。後還受具足戒已，亦不覆藏，應與其六夜摩那埵。

若比丘犯僧伽婆尸沙，作沙彌、狂心、散亂心、病壞心，僧與作不見罪羯磨、不悔過羯磨、不捨惡邪見羯磨，皆如罷道說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯僧伽婆尸沙，作沙彌、狂心、散亂心、病壞心，僧與作不見罪羯磨、不悔過羯磨、不捨惡邪見羯磨，皆如罷道說。

若比丘犯僧伽婆尸沙，知數多少，或一罪、或異罪，覆藏罷道，後還受具足戒已不覆藏；或先不覆藏罷道，後受具足戒已覆藏；或先半覆藏、半不覆藏，後受戒已，先覆藏者更不覆藏，先不覆藏者更覆藏；或先、後皆覆藏，行別住法，皆如前說。若前、後皆不覆藏，行六夜摩那埵，亦如上。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯僧伽婆尸沙，知數多少，或一罪、或異罪，覆藏罷道，後還受具足戒已不覆藏；或先不覆藏罷道，後受具足戒已覆藏；或先半覆藏、半不覆藏，後受戒已，先覆藏者更不覆藏，先不覆藏者更覆藏；或先、後皆覆藏，行別住法，皆如前說。若前、後皆不覆藏，行六夜摩那埵，亦如上。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。

若比丘於別住中罷道，後還受具足戒，應計先別住日數，但更足，令足行本別住亦如是。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘於別住中罷道，後還受具足戒，應計先別住日數，但更足，令足行本別住亦如是。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。

若比丘於行摩那埵中罷道，後還受具足戒，足日亦如是；行本摩那埵亦如是。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘於行摩那埵中罷道，後還受具足戒，足日亦如是；行本摩那埵亦如是。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。

若比丘行別住竟，及行本別住竟，未與摩那埵罷道；後還受具足戒，應令行摩那埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘行別住竟，及行本別住竟，未與摩那埵罷道；後還受具足戒，應令行摩那埵。

若行摩那埵竟，及行本摩那埵竟，未與阿浮呵那，後還受具足戒，應與阿浮呵那。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行摩那埵竟，及行本摩那埵竟，未與阿浮呵那，後還受具足戒，應與阿浮呵那。若作沙彌，乃至不捨惡邪見羯磨，亦如是。

若比丘犯僧伽婆尸沙，知所犯數，知覆藏日；如法從僧乞別住，如法從僧乞摩那埵，如法從僧乞本日，如法從僧乞阿浮呵那。僧若皆如法與，是人名為清淨；僧若一事不如法與，是人不名清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘犯僧伽婆尸沙，知所犯數，知覆藏日；如法從僧乞別住，如法從僧乞摩那埵，如法從僧乞本日，如法從僧乞阿浮呵那。僧若皆如法與，是人名為清淨；僧若一事不如法與，是人不名清淨。

有二比丘犯僧伽婆尸沙，一比丘知犯，一比丘不知犯，俱覆藏。以是白佛，佛言：「知犯者，應與別住；不知犯者，應與摩那埵。」憶、不憶亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘犯僧伽婆尸沙，一比丘知犯，一比丘不知犯，俱覆藏。以是白佛，佛言：「知犯者，應與別住；不知犯者，應與摩那埵。」憶、不憶亦如是。

有二比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏。一比丘作一想；一比丘作異想，或言是波羅夷、或言偷蘭遮，乃至惡說。以是白佛，佛言：「作一想者，應與別住；作異想者，應與摩那埵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘犯僧伽婆尸沙，覆藏。一比丘作一想；一比丘作異想，或言是波羅夷、或言偷蘭遮，乃至惡說。以是白佛，佛言：「作一想者，應與別住；作異想者，應與摩那埵。」

有諸比丘或行別住時、或行摩那埵時、或阿浮呵那時命過。諸比丘以是白佛：「彼為是具戒命過？為是破戒命過？」佛言：「皆是具戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘或行別住時、或行摩那埵時、或阿浮呵那時命過。諸比丘以是白佛：「彼為是具戒命過？為是破戒命過？」佛言：「皆是具戒。」

有比丘犯僧伽婆尸沙，不知罪數，亦忘覆藏久近。以是白佛，佛言：「從其憶犯已來與別住。」疑亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘犯僧伽婆尸沙，不知罪數，亦忘覆藏久近。以是白佛，佛言：「從其憶犯已來與別住。」疑亦如是。

有比丘於一切人覆藏；有比丘於彼人覆藏，於此人不覆藏；有比丘在此土覆藏，在彼土不覆藏。諸比丘以是白佛。佛言：「一切覆藏名為覆藏。若於和尚、阿闍梨、所敬畏人間覆藏，不名覆藏；於餘人間覆藏，名為覆藏。若於此土以多人識重，不欲令知覆藏，不名覆藏；於彼土覆藏，名為覆藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘於一切人覆藏；有比丘於彼人覆藏，於此人不覆藏；有比丘在此土覆藏，在彼土不覆藏。諸比丘以是白佛。佛言：「一切覆藏名為覆藏。若於和尚、阿闍梨、所敬畏人間覆藏，不名覆藏；於餘人間覆藏，名為覆藏。若於此土以多人識重，不欲令知覆藏，不名覆藏；於彼土覆藏，名為覆藏。」