五分律卷第十四(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第十四(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分之四

爾時諸比丘尼著革屣、持蓋，詣諸白衣。諸白衣譏呵言：「此諸比丘尼如婬女行來！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼著革屣、持蓋，詣諸白衣。諸白衣譏呵言：「此諸比丘尼如婬女行來！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，著革屣，捉蓋行來，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，著革屣，捉蓋行來，波逸提。」

蓋者：乃至草蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋者：乃至草蓋。

革屣者：乃至一重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 革屣者：乃至一重。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

不犯如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯如上。

爾時有夫婦二人，俱時出家，彼夫比丘乞食持還，至婦比丘尼住處食；其婦比丘尼捉水瓶立前，以扇扇之，與水，輒問冷暖。彼夫比丘低頭食，不視、不共語。彼比丘先白衣時，有私通女人亦出家，在彼住，來出見之，比丘便笑。其婦比丘尼嫉姤心發，即以水瓶打比丘頭破。諸比丘尼呵言：「云何比丘尼捉水瓶及扇，立比丘前給水及扇？遂復打其頭破！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有夫婦二人，俱時出家，彼夫比丘乞食持還，至婦比丘尼住處食；其婦比丘尼捉水瓶立前，以扇扇之，與水，輒問冷暖。彼夫比丘低頭食，不視、不共語。彼比丘先白衣時，有私通女人亦出家，在彼住，來出見之，比丘便笑。其婦比丘尼嫉姤心發，即以水瓶打比丘頭破。諸比丘尼呵言：「云何比丘尼捉水瓶及扇，立比丘前給水及扇？遂復打其頭破！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，捉水瓶及扇，立比丘前，若給水、若扇，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，捉水瓶及扇，立比丘前，若給水、若扇，波逸提。」

若欲給水，與竟應遠去，不應住前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲給水，與竟應遠去，不應住前立。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼誦治病經方，諸白衣譏呵言：「此等但學醫術，無求道意！何不以此誦讀佛經？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼誦治病經方，諸白衣譏呵言：「此等但學醫術，無求道意！何不以此誦讀佛經？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，誦治病經方，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，誦治病經方，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若為自病，若慈愍，若強力所逼差讀，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為自病，若慈愍，若強力所逼差讀，不犯。

爾時諸比丘尼教他誦治病經方，諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼教他誦治病經方，諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，教他誦治病經方，波逸提。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，教他誦治病經方，波逸提。」餘如上說。

爾時諸比丘尼為人治病，合和煮擣諸藥，初夜、後夜未曾休息。諸白衣見，譏呵言：「此等如醫、如醫弟子！何不求道，療生死病，而反營此世俗事為？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼為人治病，合和煮擣諸藥，初夜、後夜未曾休息。諸白衣見，譏呵言：「此等如醫、如醫弟子！何不求道，療生死病，而反營此世俗事為？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，為人治病，以為生業，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，為人治病，以為生業，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若憐愍，若強力所逼，不為利養，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若憐愍，若強力所逼，不為利養，不犯。

爾時諸比丘尼教人治病，諸白衣來，語言：「為我說法！」便語言：「治熱如是，治冷如是，治風如是，治諸病如是。」諸白衣言：「我為法來，不為治病！」復譏呵言：「此等唯學醫術，不知道法！若不爾者，何不以法教我？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼教人治病，諸白衣來，語言：「為我說法！」便語言：「治熱如是，治冷如是，治風如是，治諸病如是。」諸白衣言：「我為法來，不為治病！」復譏呵言：「此等唯學醫術，不知道法！若不爾者，何不以法教我？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，教他治病，以為生業，波逸提。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，教他治病，以為生業，波逸提。」餘如上說。

爾時諸比丘尼為知識家作，諸居士譏呵言：「此等捨本家作，為他家作！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼為知識家作，諸居士譏呵言：「此等捨本家作，為他家作！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，以飲食故，為白衣家作，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，以飲食故，為白衣家作，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若憐愍，若強力所逼，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若憐愍，若強力所逼，不犯。

爾時諸比丘尼，與白衣及外道婦女同衣臥，身體相觸，生愛欲心，不樂梵行，遂致反俗、作外道者。諸婦女後隨知識，語言：「某甲比丘尼身體，有如是如是好！」諸白衣後見比丘尼，便指弄言：「好身體者，此比丘尼是！彼比丘尼是！」諸比丘尼以此羞恥。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，與白衣及外道婦女同衣臥，身體相觸，生愛欲心，不樂梵行，遂致反俗、作外道者。諸婦女後隨知識，語言：「某甲比丘尼身體，有如是如是好！」諸白衣後見比丘尼，便指弄言：「好身體者，此比丘尼是！彼比丘尼是！」諸比丘尼以此羞恥。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，共白衣及外道婦女同衣臥，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，共白衣及外道婦女同衣臥，波逸提。」

若同床共被，內衣應使有隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若同床共被，內衣應使有隔。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼同衣臥，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼同衣臥，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼同衣臥，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼同衣臥，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼，與白衣及外道婦女更相覆眠，相見形體，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，與白衣及外道婦女更相覆眠，相見形體，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，與白衣及外道婦女更相覆眠，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，與白衣及外道婦女更相覆眠，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

若先已有覆，重覆，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若先已有覆，重覆，不犯。

爾時諸比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼，更相覆眠，相見形體，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼，更相覆眠，相見形體，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼，更相覆眠，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，與比丘尼、式叉摩那、沙彌尼，更相覆眠，波逸提。」

餘如上說。(一百五十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。(一百五十)

爾時諸比丘尼以香塗身，亦使人塗，生愛欲心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸白衣聞其香氣，譏呵言：「此等以香塗身，同於婬女！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼以香塗身，亦使人塗，生愛欲心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸白衣聞其香氣，譏呵言：「此等以香塗身，同於婬女！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，以香塗身，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，以香塗身，波逸提。」

香者：根香、莖香、葉香、華香、蟲香、膠香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香者：根香、莖香、葉香、華香、蟲香、膠香。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若為治病，若強力所逼塗，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為治病，若強力所逼塗，不犯。

爾時諸比丘尼以澤枯揩身，令有光潤。諸白衣譏呵言：「此等以澤枯揩身，令有光潤，如婬女人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼以澤枯揩身，令有光潤。諸白衣譏呵言：「此等以澤枯揩身，令有光潤，如婬女人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，以澤枯揩身，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，以澤枯揩身，波逸提。」

時跋陀迦毘羅比丘尼身體少潤，枯燥擗裂，問醫。醫言：「應用澤枯揩身！」答言：「佛不聽我澤枯揩身，願更思餘治！」醫言：「更無餘治！」比丘尼作是念：「若世尊聽病時澤枯揩身，我乃不復有此苦患！」以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼病時以澤枯揩身。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋陀迦毘羅比丘尼身體少潤，枯燥擗裂，問醫。醫言：「應用澤枯揩身！」答言：「佛不聽我澤枯揩身，願更思餘治！」醫言：「更無餘治！」比丘尼作是念：「若世尊聽病時澤枯揩身，我乃不復有此苦患！」以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼病時以澤枯揩身。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，無病以澤枯揩身，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，無病以澤枯揩身，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼畜華鬘、或著，生染著心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼畜華鬘、或著，生染著心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，畜華鬘、若著，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，畜華鬘、若著，波逸提。」

乃至以草葉係頭為好，皆名著華鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至以草葉係頭為好，皆名著華鬘。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若強力所逼，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若強力所逼，不犯。

爾時比丘尼著寶瓔珞，生愛欲心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘尼著寶瓔珞，生愛欲心，不樂修梵行，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，著寶瓔珞，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，著寶瓔珞，波逸提。」

乃至以木作瓔珞，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至以木作瓔珞，亦如是。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

不犯如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯如上。

爾時諸比丘尼著卑身衣，使形𦟛纖得中，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼著卑身衣，使形𦟛纖得中，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，著卑身衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，著卑身衣，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

不犯如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯如上。

爾時諸比丘尼畜種種嚴身具，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼畜種種嚴身具，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，畜種種嚴身具，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，畜種種嚴身具，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼畜髮，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼畜髮，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，畜髮，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，畜髮，波逸提。」

比丘尼髮長，波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼髮長，波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，畜髮及髮長不剃，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，畜髮及髮長不剃，突吉羅。

半月一剃；過此，名為髮長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半月一剃；過此，名為髮長。

若無人剃及強力所逼不得剃，皆不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無人剃及強力所逼不得剃，皆不犯。

爾時諸比丘尼，著白衣女人嚴身具，生愛欲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，著白衣女人嚴身具，生愛欲心。

時偷羅難陀比丘尼主人，新取婦，婦以嚴身具與令著。著已，覆頭眠床上。婿從外還，欲近其婦，發頭方知，呵言：「我若不發頭，便行欲者，豈不致大罪耶？云何比丘尼作如此事？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時偷羅難陀比丘尼主人，新取婦，婦以嚴身具與令著。著已，覆頭眠床上。婿從外還，欲近其婦，發頭方知，呵言：「我若不發頭，便行欲者，豈不致大罪耶？云何比丘尼作如此事？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，著嚴身具，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，著嚴身具，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

不犯如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯如上。

爾時諸比丘尼為他作嚴身具，諸白衣譏呵言：「此等如婬女人作嚴身具！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼為他作嚴身具，諸白衣譏呵言：「此等如婬女人作嚴身具！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，為他作嚴身具，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，為他作嚴身具，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼績縷，諸白衣譏呵言：「此等衣食仰他，不念行道以報信施，績縷何為？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼績縷，諸白衣譏呵言：「此等衣食仰他，不念行道以報信施，績縷何為？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，績縷，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，績縷，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若作腰繩、禪帶、絡囊、縫衣縷，不犯。(一百六十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作腰繩、禪帶、絡囊、縫衣縷，不犯。(一百六十)

爾時諸比丘尼，隨知識白衣家敷臥具住，諸白衣譏呵言：「云何出自家，住他家？我等不喜見此不吉利物！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，隨知識白衣家敷臥具住，諸白衣譏呵言：「云何出自家，住他家？我等不喜見此不吉利物！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，不問白衣，輒在其家敷臥具住，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，不問白衣，輒在其家敷臥具住，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若親里家，住，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親里家，住，不犯。

爾時諸比丘尼，在白衣家敷主人坐臥具，若使人敷。去時，不自舉、不教人舉。諸白衣譏呵言：「云何比丘尼敷人坐臥具，去復不舉！我等常為此等作奴婢！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，在白衣家敷主人坐臥具，若使人敷。去時，不自舉、不教人舉。諸白衣譏呵言：「云何比丘尼敷人坐臥具，去復不舉！我等常為此等作奴婢！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，至白衣家，敷主人坐臥具，若使人敷。去時，不自舉、不教人舉，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，至白衣家，敷主人坐臥具，若使人敷。去時，不自舉、不教人舉，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若囑舉，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若囑舉，不犯。

爾時諸比丘尼自煮生物作食，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼自煮生物？既自煮作食，何為復就人乞耶？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼自煮生物作食，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼自煮生物？既自煮作食，何為復就人乞耶？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自煮生物作食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自煮生物作食，波逸提。」

若為病，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為病，不犯。

爾時差摩比丘尼來至舍衛城，旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧，有大威德，眷屬成就，旃荼弟子皆共尊重，並欲隨逐。旃荼覺之，便瞋罵言：「我以精舍借汝令住，反更誘人弟子！」諸長老比丘尼聞，種種呵責：「云何借他精舍，而後瞋謗？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時差摩比丘尼來至舍衛城，旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧，有大威德，眷屬成就，旃荼弟子皆共尊重，並欲隨逐。旃荼覺之，便瞋罵言：「我以精舍借汝令住，反更誘人弟子！」諸長老比丘尼聞，種種呵責：「云何借他精舍，而後瞋謗？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，先聽住，後瞋謗者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，先聽住，後瞋謗者，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若有實，而瞋恨，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有實，而瞋恨，不犯。

爾時跋陀伽毘羅比丘尼髀裏生癰，不白僧，輒使男子醫破，出膿、洗訖布藥。諸長老比丘尼見，呵責言：「汝已離欲，故可如此！若未離欲人，不當犯大事耶？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀伽毘羅比丘尼髀裏生癰，不白僧，輒使男子醫破，出膿、洗訖布藥。諸長老比丘尼見，呵責言：「汝已離欲，故可如此！若未離欲人，不當犯大事耶？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，不白僧，輒使男子治病，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，不白僧，輒使男子治病，波逸提。」

若欲令男子治病，應打犍稚集僧，來在病人前，然後衣裹身體，唯留可應治處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲令男子治病，應打犍稚集僧，來在病人前，然後衣裹身體，唯留可應治處。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若使女人治，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使女人治，不犯。

爾時諸比丘尼夜輒開都門出，不語後人令閉，夜有賊來，奪諸比丘尼衣鉢。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼夜輒開都門出，不語後人令閉，夜有賊來，奪諸比丘尼衣鉢。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，夜輒開都門出，不語餘比丘尼令閉，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，夜輒開都門出，不語餘比丘尼令閉，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

無恐怖處，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無恐怖處，不犯。

爾時諸比丘尼非時到白衣家。有一家大富，賊常欲劫之，而未得便，借問行人：「誰出入此家者？」有人言：「偷羅難陀比丘尼與此家善，數相往返。」賊便往語偷羅難陀言：「阿姨！某甲喚汝。」即從語暮往，主人為開門，賊便突入，劫物蕩盡。主人瞋呵言：「若此比丘尼不非時來，我不開門，不遭此難！供養望福，而反致禍，與養怨家有何等異？」諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼非時到白衣家。有一家大富，賊常欲劫之，而未得便，借問行人：「誰出入此家者？」有人言：「偷羅難陀比丘尼與此家善，數相往返。」賊便往語偷羅難陀言：「阿姨！某甲喚汝。」即從語暮往，主人為開門，賊便突入，劫物蕩盡。主人瞋呵言：「若此比丘尼不非時來，我不開門，不遭此難！供養望福，而反致禍，與養怨家有何等異？」諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，非時入白衣家，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，非時入白衣家，波逸提。」

復有諸比丘尼，白衣呼不敢往，以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼，白衣喚得往。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸比丘尼，白衣呼不敢往，以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼，白衣喚得往。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，白衣不喚，非時入其家，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，白衣不喚，非時入其家，波逸提。」

非時者：從中後，至明相未出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時者：從中後，至明相未出。

若白衣喚，應詳察，彼使是可信人不？又應審問，知其虛實；若猶有疑，至門，應先問其家：「竟為喚不？」然後乃入。復應籌量，非是可畏時不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若白衣喚，應詳察，彼使是可信人不？又應審問，知其虛實；若猶有疑，至門，應先問其家：「竟為喚不？」然後乃入。復應籌量，非是可畏時不？

若非時往白衣家，一脚出門，突吉羅；兩脚出，波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非時往白衣家，一脚出門，突吉羅；兩脚出，波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時有居士請比丘尼僧食。諸比丘尼食前著衣持鉢往到其家，從作食人索飲、或索釜燋、或索飯。作食人，作是念：「今辦此食，正為此輩，前與、後與，亦復何在？」便盡與之，飯飲都盡。主人至時打犍槌集僧，勅使下食，作食人具以事答，居士便譏呵言：「此諸比丘尼如小兒，不能小忍！貪食如此，何道之有？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有居士請比丘尼僧食。諸比丘尼食前著衣持鉢往到其家，從作食人索飲、或索釜燋、或索飯。作食人，作是念：「今辦此食，正為此輩，前與、後與，亦復何在？」便盡與之，飯飲都盡。主人至時打犍槌集僧，勅使下食，作食人具以事答，居士便譏呵言：「此諸比丘尼如小兒，不能小忍！貪食如此，何道之有？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，受請，主人未唱隨意食；食者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，受請，主人未唱隨意食；食者，波逸提。」

若未唱隨意食食，口口波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若未唱隨意食食，口口波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(一百七十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(一百七十)

爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟，被驅比丘尼不肯去。諸長老比丘尼種種呵責言：「被驅出羯磨與不被驅出羯磨，有何等異？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟，被驅比丘尼不肯去。諸長老比丘尼種種呵責言：「被驅出羯磨與不被驅出羯磨，有何等異？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，被驅出羯磨，不去者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，被驅出羯磨，不去者，波逸提。」

驅出羯磨者：白四羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驅出羯磨者：白四羯磨。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若病、若八難起、若非法羯磨，皆不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若病、若八難起、若非法羯磨，皆不犯。

爾時諸比丘尼如法集僧時，有比丘尼不即往，諸比丘尼待之，以妨行道。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼如法集僧時，有比丘尼不即往，諸比丘尼待之，以妨行道。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，僧如法集會，不即往，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，僧如法集會，不即往，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若病，若不聞，若八難起，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若病，若不聞，若八難起，不犯。

爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎，生染著心，不復樂道，遂有反俗、作外道者。諸白衣見，譏呵言：「此等觀歌舞作伎，如婬女人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎，生染著心，不復樂道，遂有反俗、作外道者。諸白衣見，譏呵言：「此等觀歌舞作伎，如婬女人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，觀歌舞作伎，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，觀歌舞作伎，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

不犯，如上觀王宮、觀畫中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯，如上觀王宮、觀畫中說。

爾時諸比丘尼往至邊地，邊地人抄取作婢，或奪衣鉢，或破梵行。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼往至邊地，邊地人抄取作婢，或奪衣鉢，或破梵行。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，往邊地，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，往邊地，波逸提。」

邊地者：無比丘、比丘尼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊地者：無比丘、比丘尼處。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若飛行，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若飛行，不犯。

爾時諸比丘尼度二根人，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼度二根人？無可度、不可度者！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼度二根人，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼度二根人？無可度、不可度者！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，度二根人，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，度二根人，波逸提。」

若疑，應先看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若疑，應先看。

發心，乃至三羯磨未竟，突吉羅。竟，和尚，波逸提；餘尼師僧，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心，乃至三羯磨未竟，突吉羅。竟，和尚，波逸提；餘尼師僧，突吉羅。

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼度二道合作一道女人。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，度二道合作一道女人，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，度二道合作一道女人，波逸提。」

若度竟，有是病，不犯。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若度竟，有是病，不犯。餘如上說。

爾時諸比丘尼度常有月水女人，行乞食血流污脚。諸白衣見，惡賤譏呵言：「諸比丘尼無可度、不可度，度如此輩污人床席！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼度常有月水女人，行乞食血流污脚。諸白衣見，惡賤譏呵言：「諸比丘尼無可度、不可度，度如此輩污人床席！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，度常有月水女人，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，度常有月水女人，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼不禮比丘，不迎不送，亦不請坐。諸比丘瞋，不復教誡，諸比丘尼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見，種種呵責，以是白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責言：「我先不說八敬法，應禮比丘耶？從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼不禮比丘，不迎不送，亦不請坐。諸比丘瞋，不復教誡，諸比丘尼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見，種種呵責，以是白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責言：「我先不說八敬法，應禮比丘耶？從今是戒應如是說：

「若比丘尼，見比丘不起、不禮、不請坐，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，見比丘不起、不禮、不請坐，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若病；若先有怨嫌，不共語，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若病；若先有怨嫌，不共語，不犯。

爾時諸比丘尼作是念：「佛不聽我等剃隱處毛，今當火燒！」即便燒之。時有婆羅門失羊覓之，到比丘尼巷聞燒毛氣，謂比丘尼偷殺其羊，便至王所，以事白王。王即呼比丘尼問言：「阿姨！殺婆羅門羊不？」答言：「不殺！」問：「若不殺，那得有燒羊毛氣？」便以實答。王聞大笑即放令去，諸臣聞之譏呵言：「云何比丘尼不念行道，乃燒隱處毛？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼作是念：「佛不聽我等剃隱處毛，今當火燒！」即便燒之。時有婆羅門失羊覓之，到比丘尼巷聞燒毛氣，謂比丘尼偷殺其羊，便至王所，以事白王。王即呼比丘尼問言：「阿姨！殺婆羅門羊不？」答言：「不殺！」問：「若不殺，那得有燒羊毛氣？」便以實答。王聞大笑即放令去，諸臣聞之譏呵言：「云何比丘尼不念行道，乃燒隱處毛？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，燒隱處毛，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，燒隱處毛，波逸提。」

餘如剃隱處毛中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如剃隱處毛中說。

爾時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍，風吹上衣，露其身體。諸白衣見，便弄，共說麁惡語，以此羞恥。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍，風吹上衣，露其身體。諸白衣見，便弄，共說麁惡語，以此羞恥。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，不著僧祇支入白衣家，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，不著僧祇支入白衣家，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若浣染打縫，若無，皆不犯。(一百八十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若浣染打縫，若無，皆不犯。(一百八十)

爾時諸比丘尼與白衣對坐，臨身相近說法，似若私語，於中生染著心，遂致返俗、作外道者，諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼與白衣對坐，臨身相近說法，似若私語，於中生染著心，遂致返俗、作外道者，諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，與白衣對坐，臨身相近說法，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，與白衣對坐，臨身相近說法，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼自歌舞，諸居士譏呵言：「此比丘尼自歌舞，如婬女人！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼自歌舞，諸居士譏呵言：「此比丘尼自歌舞，如婬女人！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自歌舞，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自歌舞，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼遮受迦絺那衣，諸比丘尼待久不至，妨廢行道。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼遮受迦絺那衣，諸比丘尼待久不至，妨廢行道。諸長老比丘尼種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，遮受迦絺那衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，遮受迦絺那衣，波逸提。」

若病，若不聞，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若病，若不聞，不犯。

爾時諸比丘尼遮捨迦絺那衣，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼遮捨迦絺那衣，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，遮捨迦絺那衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，遮捨迦絺那衣，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時差摩比丘尼聰明機辯，難問諸比丘。諸比丘不能答，便大羞恥，後見諸比丘尼輒下路避之，遂無復教誡比丘尼者，愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時差摩比丘尼聰明機辯，難問諸比丘。諸比丘不能答，便大羞恥，後見諸比丘尼輒下路避之，遂無復教誡比丘尼者，愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，問難比丘，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，問難比丘，波逸提。」

有諸比丘尼有疑，不敢問難，以此復愚闇無知不能學戒。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽諸比丘尼先白比丘，聽問者問。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘尼有疑，不敢問難，以此復愚闇無知不能學戒。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽諸比丘尼先白比丘，聽問者問。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，不白比丘，輒問義者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，不白比丘，輒問義者，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時跋難陀常出入偷羅難陀比丘尼所；後時著衣持鉢往到彼所，坐起輕脫，更相見形。跋難陀遂失不淨，偷羅難陀取內衣浣，以不淨自內形中，遂致有娠。諸比丘尼見，問言：「汝不修梵行耶？」答言：「非不修梵行！我以男子不淨，自內形中，致此娠耳！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋難陀常出入偷羅難陀比丘尼所；後時著衣持鉢往到彼所，坐起輕脫，更相見形。跋難陀遂失不淨，偷羅難陀取內衣浣，以不淨自內形中，遂致有娠。諸比丘尼見，問言：「汝不修梵行耶？」答言：「非不修梵行！我以男子不淨，自內形中，致此娠耳！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，以男子不淨自內形中，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，以男子不淨自內形中，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼作外道事火法，然火及誦其呪語。諸居士譏呵言：「此等尚不能淨其見，何得有道？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為，諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼作外道事火法，然火及誦其呪語。諸居士譏呵言：「此等尚不能淨其見，何得有道？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為，諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，作外道事火法然火，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，作外道事火法然火，波逸提。」

若以邪見作之，偷蘭遮；若作種種諸外道事，皆波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以邪見作之，偷蘭遮；若作種種諸外道事，皆波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼在有人處浴，眾人見之，觀看戲弄。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼在有人處浴，眾人見之，觀看戲弄。諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，在有人處浴，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，在有人處浴，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼誦外道呪術。諸白衣譏呵：「此等誦外道呪，無求道心！」乃至今為諸比丘尼結戒，皆如誦治病經方中說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼誦外道呪術。諸白衣譏呵：「此等誦外道呪，無求道心！」乃至今為諸比丘尼結戒，皆如誦治病經方中說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，誦外道呪術，若教人誦，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，誦外道呪術，若教人誦，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼眾自授具足戒，彼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼眾自授具足戒，彼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，一眾授具足戒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，一眾授具足戒，波逸提。」

發心，乃至白四羯磨未竟，突吉羅。竟，和尚，波逸提；餘師僧，突吉羅。(一百九十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心，乃至白四羯磨未竟，突吉羅。竟，和尚，波逸提；餘師僧，突吉羅。(一百九十)

爾時諸比丘尼自作畜眾羯磨、自作二歲學戒羯磨、自授二歲學戒，不能教誡弟子，愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼自作畜眾羯磨、自作二歲學戒羯磨、自授二歲學戒，不能教誡弟子，愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自作畜眾羯磨，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自作畜眾羯磨，波逸提。」

「若比丘尼，自作二歲學戒羯磨，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自作二歲學戒羯磨，波逸提。」

「若比丘尼，自授二歲學戒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自授二歲學戒，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨，經宿乃與授具足戒，中間有難，遂不得受具足戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨，經宿乃與授具足戒，中間有難，遂不得受具足戒。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，作二歲學戒竟羯磨，經宿乃授具足戒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，作二歲學戒竟羯磨，經宿乃授具足戒，波逸提。」

發心，乃至明相未出，突吉羅。明相出已，和尚，波逸提；餘師眾，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心，乃至明相未出，突吉羅。明相出已，和尚，波逸提；餘師眾，突吉羅。

若病，若難起，若僧不集會，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若病，若難起，若僧不集會，不犯。

爾時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟，經宿乃授其學戒，其中難起，遂不得受。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟，經宿乃授其學戒，其中難起，遂不得受。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，作二歲學戒羯磨竟，經宿乃授其學戒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，作二歲學戒羯磨竟，經宿乃授其學戒，波逸提。」

發心，乃至明相未出，突吉羅。明相出已，和尚，波逸提；餘師眾，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心，乃至明相未出，突吉羅。明相出已，和尚，波逸提；餘師眾，突吉羅。

不犯如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯如上說。

爾時諸比丘尼自織作衣，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼，不念行道？身自織作，如餘織師！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼自織作衣，諸白衣譏呵言：「云何比丘尼，不念行道？身自織作，如餘織師！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自織作衣著，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自織作衣著，波逸提。」

若織擲梭，擲擲波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若織擲梭，擲擲波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若織腰繩、禪帶，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若織腰繩、禪帶，不犯。

爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼，於恐怖處遊看，為賊所剝，或破梵行、或虜將去。餘比丘尼以是白王，王言：「我今不得自在，當奈比丘尼何？」諸長老比丘尼聞，種種呵責言：「何以於恐怖處遊行？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼，於恐怖處遊看，為賊所剝，或破梵行、或虜將去。餘比丘尼以是白王，王言：「我今不得自在，當奈比丘尼何？」諸長老比丘尼聞，種種呵責言：「何以於恐怖處遊行？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，國內恐怖處於中遊行，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，國內恐怖處於中遊行，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若先在路行，後有難起，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若先在路行，後有難起，不犯。

爾時諸比丘尼自作己像，亦使人作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼自作己像，亦使人作。

時偷羅難陀亦使人作，見己像已，生染著心，作是念：「我色貌如是，云何毀之，修於梵行？」諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時偷羅難陀亦使人作，見己像已，生染著心，作是念：「我色貌如是，云何毀之，修於梵行？」諸長老比丘尼見，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自作己像，若使人作，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自作己像，若使人作，波逸提。」

作己像者：或畫、或以木、或以泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作己像者：或畫、或以木、或以泥。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若人密作示之，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人密作示之，不犯。

爾時諸比丘尼莊嚴女人，便生不樂道心，遂致反俗、作外道者。諸白衣譏呵言：「云何比丘尼莊嚴女人，如莊母耶？與自莊嚴有何等異？不念行道，但作邪飾，無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼莊嚴女人，便生不樂道心，遂致反俗、作外道者。諸白衣譏呵言：「云何比丘尼莊嚴女人，如莊母耶？與自莊嚴有何等異？不念行道，但作邪飾，無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，莊嚴女人，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，莊嚴女人，波逸提。」

莊嚴者：為其梳頭，乃至插一華，著一釧，一一波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴者：為其梳頭，乃至插一華，著一釧，一一波逸提。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼水中洗浴，逆流行，為水所觸，生愛欲心，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼水中洗浴，逆流行，為水所觸，生愛欲心，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，水中逆流行，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，水中逆流行，波逸提。」

若逆流行，步步波逸提；失不淨，偷羅遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若逆流行，步步波逸提；失不淨，偷羅遮。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若無欲心，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無欲心，不犯。

爾時諸比丘尼仰臥屋溜處，渧入形中，生愛欲心，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼仰臥屋溜處，渧入形中，生愛欲心，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，仰臥水來下處，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，仰臥水來下處，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼以繩纏腰，欲使細好，生愛欲心。諸白衣譏呵言：「此等治腰使細，如婬女人！無有道心，但作邪事！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼以繩纏腰，欲使細好，生愛欲心。諸白衣譏呵言：「此等治腰使細，如婬女人！無有道心，但作邪事！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，治腰使細，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，治腰使細，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(二百) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(二百)

爾時諸比丘尼種種治身令好，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼種種治身令好，生愛欲心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，種種治身，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，種種治身，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼如妓女法著衣，生不樂道心，遂至反俗，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼如妓女法著衣，生不樂道心，遂至反俗，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，如妓女法著衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，如妓女法著衣，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣，生不樂道心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣，生不樂道心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，如白衣婦女法著衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，如白衣婦女法著衣，波逸提。」

餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘如上說。

爾時諸比丘尼以欲心，自觀形體，生愛欲意，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼以欲心，自觀形體，生愛欲意，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，以欲心，自觀形體，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，以欲心，自觀形體，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼照鏡，生不樂道心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼照鏡，生不樂道心，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，照鏡，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，照鏡，波逸提。」

若水中照，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若水中照，突吉羅。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若面有瘡，照看，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若面有瘡，照看，不犯。

爾時諸比丘尼種種自卜，亦從他卜。諸白衣譏呵言：「此等不捨邪見，何應得道？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼種種自卜，亦從他卜。諸白衣譏呵言：「此等不捨邪見，何應得道？」諸長老比丘尼聞，種種呵責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自卜，若就他卜，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自卜，若就他卜，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時諸比丘尼共私論議：「我等出家當得究竟？為不得究竟？為應罷道、不應罷道？若罷道者，得好婿不？兒子多少？相祿云何？」因此論說，生世俗情，不復樂道，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責言：「云何比丘尼作世俗論，以忘道意？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼共私論議：「我等出家當得究竟？為不得究竟？為應罷道、不應罷道？若罷道者，得好婿不？兒子多少？相祿云何？」因此論說，生世俗情，不復樂道，遂致反俗、作外道者。諸長老比丘尼聞，種種呵責言：「云何比丘尼作世俗論，以忘道意？」乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，隨世俗論者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，隨世俗論者，波逸提。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(二百七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。(二百七竟)

五分律第二分之五尼律悔過法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第二分之五尼律悔過法

爾時諸比丘尼好食酥，數從人乞。諸白衣譏呵言：「酥令人悅澤，世人所食。云何比丘尼不求法味？貪著嗜美，求好顏色，與婬女何異？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結波羅提提舍尼法，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼好食酥，數從人乞。諸白衣譏呵言：「酥令人悅澤，世人所食。云何比丘尼不求法味？貪著嗜美，求好顏色，與婬女何異？無沙門行！破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結波羅提提舍尼法，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，食酥，應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，食酥，應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」

時諸比丘尼於僧中食、請家食及乞食，得酥不敢噉。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼不乞，得酥應噉。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘尼於僧中食、請家食及乞食，得酥不敢噉。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽比丘尼不乞，得酥應噉。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」

有諸病比丘尼須酥，不敢乞。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽病比丘尼乞酥食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸病比丘尼須酥，不敢乞。以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「今聽病比丘尼乞酥食。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，無病自為乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，無病自為乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過：『我墮可呵法，今向諸阿姨悔過！』是名悔過法。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

比丘尼乞油、乞蜜、乞石蜜、乞乳、乞酪、乞魚、乞肉，皆如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼乞油、乞蜜、乞石蜜、乞乳、乞酪、乞魚、乞肉，皆如上說。

五分律第二分之六尼律眾學法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第二分之六尼律眾學法

爾時優波離問佛：「世尊已為諸比丘結應學法：『不高著下衣，應當學。』乃至『樹過人，不得上，除大因緣，應當學。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離問佛：「世尊已為諸比丘結應學法：『不高著下衣，應當學。』乃至『樹過人，不得上，除大因緣，應當學。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「不高著下衣，應當學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高著下衣，應當學。」

「不下著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不下著下衣。」

「不參差著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不參差著下衣。」

「不如多羅葉著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如多羅葉著下衣。」

「不如象鼻著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如象鼻著下衣。」

「不如圓㮈著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如圓㮈著下衣。」

「不細襵著下衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不細襵著下衣。」

「不高被衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高被衣。」

「不下被衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不下被衣。」

「不參差被衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不參差被衣。」

「好覆身，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「好覆身，入白衣舍。」

「好覆身，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「好覆身，白衣舍坐。」

「不反抄衣著右肩上，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不反抄衣著右肩上，入白衣舍。」

「不反抄衣著右肩上，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不反抄衣著右肩上，白衣舍坐。」

「不反抄衣著左肩上，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不反抄衣著左肩上，入白衣舍。」

「不反抄衣著左肩上，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不反抄衣著左肩上，白衣舍坐。」

「不左右反抄衣著兩肩上，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不左右反抄衣著兩肩上，入白衣舍。」

「不左右反抄衣著兩肩上，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不左右反抄衣著兩肩上，白衣舍坐。」

「不搖身，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖身，入白衣舍。」

「不搖身，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖身，白衣舍坐。」

「不搖頭，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖頭，入白衣舍。」

「不搖頭，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖頭，白衣舍坐。」

「不搖肩，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖肩，入白衣舍。」

「不搖肩，入白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不搖肩，入白衣舍坐。」

「不携手，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不携手，入白衣舍。」

「不携手，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不携手，白衣舍坐。」

「不隱人，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不隱人，入白衣舍。」

「不隱人，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不隱人，白衣舍坐。」

「不扠腰，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不扠腰，入白衣舍。」

「不扠腰，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不扠腰，白衣舍坐。」

「不拄頰，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不拄頰，入白衣舍。」

「不拄頰，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不拄頰，白衣舍坐。」

「不掉臂，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不掉臂，入白衣舍。」

「不掉臂，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不掉臂，白衣舍坐。」

「不高視，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高視，入白衣舍。」

「不高視，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高視，白衣舍坐。」

「不左右顧視，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不左右顧視，入白衣舍。」

「不左右顧視，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不左右顧視，白衣舍坐。」

「不蹲行，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不蹲行，入白衣舍。」

「不蹲行，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不蹲行，白衣舍坐。」

「不企行，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不企行，入白衣舍。」

「不企行，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不企行，白衣舍坐。」

「不覆頭，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不覆頭，入白衣舍。」

「不覆頭，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不覆頭，白衣舍坐。」

「不戲笑，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不戲笑，入白衣舍。」

「不戲笑，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不戲笑，白衣舍坐。」

「不高聲，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高聲，入白衣舍。」

「不高聲，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高聲，白衣舍坐。」

「庠序，入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「庠序，入白衣舍。」

「庠序，白衣舍坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「庠序，白衣舍坐。」

「一心受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心受食。」

「不溢鉢受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不溢鉢受食。」

「羹飯俱食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羹飯俱食。」

「不於鉢中處處取食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不於鉢中處處取食。」

「不刳中央食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不刳中央食。」

「不曲指收鉢食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不曲指收鉢食。」

「不嗅食食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嗅食食。」

「諦視鉢食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦視鉢食。」

「不棄飯食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不棄飯食。」

「不以食手，捉淨飲器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以食手，捉淨飲器。」

「不吸食食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不吸食食。」

「不嚼食作聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嚼食作聲。」

「不舐取食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不舐取食。」

「不滿手食食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不滿手食食。」

「不大張口食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不大張口食。」

「飯未至，不大張口待。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飯未至，不大張口待。」

「不縮鼻食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不縮鼻食。」

「不含食語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不含食語。」

「不脹頰食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不脹頰食。」

「不嚙半食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嚙半食。」

「不舒臂取食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不舒臂取食。」

「不振手食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不振手食。」

「不吐舌食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不吐舌食。」

「不含吞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不含吞食。」

「不揣飯，遙擲口中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不揣飯，遙擲口中。」

「不以鉢中，有飯水，灑白衣屋內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以鉢中，有飯水，灑白衣屋內。」

「不以飯覆羹，更望得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以飯覆羹，更望得。」

「不嫌呵食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫌呵食。」

「不為己索益食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為己索益食。」

「不嫌心視比坐鉢食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不嫌心視比坐鉢食。」

「不立大小便，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不立大小便，除病。」

「不大小便淨水中，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不大小便淨水中，除病。」

「不大小便，生草菜上，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不大小便，生草菜上，除病。」

「人著屐，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人著屐，不應為說法，除病。」

「人著革屣，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人著革屣，不應為說法，除病。」

「人現胸，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人現胸，不應為說法，除病。」

「人坐，比丘尼立，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人坐，比丘尼立，不應為說法，除病。」

「人在高坐，比丘尼在下，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人在高坐，比丘尼在下，不應為說法，除病。」

「人臥，比丘尼坐，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人臥，比丘尼坐，不應為說法，除病。」

「人在前，比丘尼在後，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人在前，比丘尼在後，不應為說法，除病。」

「人在道中，比丘尼在道外，不應為說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人在道中，比丘尼在道外，不應為說法，除病。」

「不為覆頭人說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為覆頭人說法，除病。」

「不為反抄衣人說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為反抄衣人說法，除病。」

「不為左右反抄衣人說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為左右反抄衣人說法，除病。」

「不為持蓋覆身人，說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為持蓋覆身人，說法，除病。」

「不為騎乘人說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為騎乘人說法，除病。」

「不為拄杖人說法，除病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為拄杖人說法，除病。」

「不為捉刀人說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為捉刀人說法。」

「不為捉弓箭人說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為捉弓箭人說法。」

「樹過人不得上，除大因緣，應當學。大因緣者：惡獸諸難，是名大因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹過人不得上，除大因緣，應當學。大因緣者：惡獸諸難，是名大因緣。」