五分律卷第十一(彌沙塞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第十一(彌沙塞)

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分初尼律波羅夷法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分初尼律波羅夷法

佛在舍衛城。爾時長老優波離問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，共諸比丘同學戒法，戒羸不捨行婬法，乃至共畜生，是比丘得波羅夷，不共住。』是戒我當云何持？為應作一部僧持、二部僧持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時長老優波離問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，共諸比丘同學戒法，戒羸不捨行婬法，乃至共畜生，是比丘得波羅夷，不共住。』是戒我當云何持？為應作一部僧持、二部僧持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，共諸比丘尼同學戒法，戒羸不捨，隨意行婬，乃至共畜生，是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，共諸比丘尼同學戒法，戒羸不捨，隨意行婬，乃至共畜生，是比丘尼得波羅夷，不共住。」

爾時長老優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，若聚落、若空地，盜心不與取，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，若聚落、若空地，盜心不與取，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，若聚落、若空地，盜心不與取。若王、若大臣，若捉、若縛、若殺、若擯，語言：『汝賊！汝癡！』是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，若聚落、若空地，盜心不與取。若王、若大臣，若捉、若縛、若殺、若擯，語言：『汝賊！汝癡！』是比丘尼得波羅夷，不共住。」

爾時優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，若人、若似人，若自殺，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，若人、若似人，若自殺，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，若人、若似人，若自殺、若與刀藥殺、若教人殺、若教人自殺，譽死、讚死：『咄！人用惡活為？死勝生。』作是心，隨心殺；如是種種因緣，彼因是死，是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，若人、若似人，若自殺、若與刀藥殺、若教人殺、若教人自殺，譽死、讚死：『咄！人用惡活為？死勝生。』作是心，隨心殺；如是種種因緣，彼因是死，是比丘尼得波羅夷，不共住。」

爾時優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，不知、不見過人法，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離復問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，不知、不見過人法，乃至不共住。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，不知、不見過人法，聖利滿足，自稱我如是知，如是見。是比丘尼後時，若問、若不問，為出罪，求清淨故，作是言：『我不知言知、不見言見，虛誑妄語。』除增上慢，是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，不知、不見過人法，聖利滿足，自稱我如是知，如是見。是比丘尼後時，若問、若不問，為出罪，求清淨故，作是言：『我不知言知、不見言見，虛誑妄語。』除增上慢，是比丘尼得波羅夷，不共住。」

爾時毘舍佉婿，名鹿子。鹿子敬毘舍佉，猶如敬母，時人遂名為毘舍佉鹿子母。其孫名尸利跋，尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼，後請比丘尼僧，偷羅難陀託病不往，共一小沙彌尼坐守僧房。時到，比丘尼僧皆詣其家，尸利跋手自下食，問言：「偷羅難陀何故不來？」諸比丘尼答言：「以其病，僧差守房，是故不來。」彼下上坐食已，便馳往問：「何所患苦？」答言：「骨節皆痛！」彼即為按摩。比丘尼言：「聽汝處處按摩，但不得行欲！」既按摩已，問言：「汝須何物？」答言：「我須乾棗。」便買與之。比丘尼以手捧棗，問言：「汝見是乾棗不？」答言：「見！」比丘尼言：「若人繫心於不可行欲處，神明乾縮亦如此也！」於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已，便出。諸比丘尼食還，入門遙見，咸疑已共偷羅難陀作不淨行，問言：「汝已破梵行耶？」答言：「我不破梵行，唯與男子身相觸耳！」小沙彌尼亦云：「如此！」諸比丘尼種種呵責言：「佛種種毀訾與男子身相觸，種種讚歎不觸男子身！汝今云何作此惡事？」訶已，往到佛所，以事白佛。佛以是事集二部僧，問偷羅難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛如上種種訶責已，告諸比丘：「以十利故，今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘舍佉婿，名鹿子。鹿子敬毘舍佉，猶如敬母，時人遂名為毘舍佉鹿子母。其孫名尸利跋，尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼，後請比丘尼僧，偷羅難陀託病不往，共一小沙彌尼坐守僧房。時到，比丘尼僧皆詣其家，尸利跋手自下食，問言：「偷羅難陀何故不來？」諸比丘尼答言：「以其病，僧差守房，是故不來。」彼下上坐食已，便馳往問：「何所患苦？」答言：「骨節皆痛！」彼即為按摩。比丘尼言：「聽汝處處按摩，但不得行欲！」既按摩已，問言：「汝須何物？」答言：「我須乾棗。」便買與之。比丘尼以手捧棗，問言：「汝見是乾棗不？」答言：「見！」比丘尼言：「若人繫心於不可行欲處，神明乾縮亦如此也！」於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已，便出。諸比丘尼食還，入門遙見，咸疑已共偷羅難陀作不淨行，問言：「汝已破梵行耶？」答言：「我不破梵行，唯與男子身相觸耳！」小沙彌尼亦云：「如此！」諸比丘尼種種呵責言：「佛種種毀訾與男子身相觸，種種讚歎不觸男子身！汝今云何作此惡事？」訶已，往到佛所，以事白佛。佛以是事集二部僧，問偷羅難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛如上種種訶責已，告諸比丘：「以十利故，今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，欲盛變心，受男子種種摩觸：髮際已下，膝已上，肘已後。是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，欲盛變心，受男子種種摩觸：髮際已下，膝已上，肘已後。是比丘尼得波羅夷，不共住。」

比丘尼者：白四羯磨受具足戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼者：白四羯磨受具足戒。

釋欲盛變心已下，如比丘觸女人身戒中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋欲盛變心已下，如比丘觸女人身戒中說。

爾時諸比丘尼，受男子捉手、捉衣、共期、獨共行、獨共住、獨共語、獨共一座坐、身親近男子，以此欲染心，不復樂道，或有反俗及作外道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，受男子捉手、捉衣、共期、獨共行、獨共住、獨共語、獨共一座坐、身親近男子，以此欲染心，不復樂道，或有反俗及作外道者。

時偷羅難陀比丘尼，著新染衣，摩拭身體，畫治眉目，往多人處。有諸男子捉其手，捉其衣言：「汝手柔軟好，汝衣細滑好！」諸長老比丘尼見，種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實作上八法不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時偷羅難陀比丘尼，著新染衣，摩拭身體，畫治眉目，往多人處。有諸男子捉其手，捉其衣言：「汝手柔軟好，汝衣細滑好！」諸長老比丘尼見，種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實作上八法不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，欲盛變心，受男子捉手、捉衣、共期、獨共行、獨共住、獨共語、獨共一座坐、身親近男子。八法具者，是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，欲盛變心，受男子捉手、捉衣、共期、獨共行、獨共住、獨共語、獨共一座坐、身親近男子。八法具者，是比丘尼得波羅夷，不共住。」

捉手者：從肘已前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉手者：從肘已前。

捉衣者：身所著衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉衣者：身所著衣。

共期者：期至某處行婬法、或摩觸身，往到彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共期者：期至某處行婬法、或摩觸身，往到彼。

獨共行者：獨共男子一道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨共行者：獨共男子一道行。

獨共住者：獨共男子一處住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨共住者：獨共男子一處住。

獨共語者：獨共男子一處語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨共語者：獨共男子一處語。

獨共一座坐者：獨共男子一床上坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨共一座坐者：獨共男子一床上坐。

身親近男子者：共一座坐時，身轉就男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身親近男子者：共一座坐時，身轉就男子。

若犯捉手，乃至身轉就男子，一一皆偷羅遮；若犯七事，雖已隨悔，後犯一事滿八，亦成波羅夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犯捉手，乃至身轉就男子，一一皆偷羅遮；若犯七事，雖已隨悔，後犯一事滿八，亦成波羅夷。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時闡陀比丘數數犯罪：上床、下床皆不如法，數數食，別眾食，非時入聚落不白善比丘；比丘僧與作不見罪羯磨。其姊比丘尼名優蹉，來往共語，及與衣食。諸比丘尼見，語言：「姊妹！此比丘，比丘僧已和合與作不見罪羯磨。諸比丘已不共住、不共事、不共語。汝今云何來往共語，與其衣食？」優蹉言：「此是我弟！我若不視，誰當視者？」諸長老比丘尼種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問優蹉：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫：『汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘！』若受者善；若不受，應眾多比丘尼往諫，若受者善；若復不受，復應比丘尼僧往諫。」諸比丘受教勅，諸比丘尼令一比丘尼往諫，乃至比丘尼僧往諫，皆不受。諸長老比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧，種種遙呵責優蹉已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時闡陀比丘數數犯罪：上床、下床皆不如法，數數食，別眾食，非時入聚落不白善比丘；比丘僧與作不見罪羯磨。其姊比丘尼名優蹉，來往共語，及與衣食。諸比丘尼見，語言：「姊妹！此比丘，比丘僧已和合與作不見罪羯磨。諸比丘已不共住、不共事、不共語。汝今云何來往共語，與其衣食？」優蹉言：「此是我弟！我若不視，誰當視者？」諸長老比丘尼種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問優蹉：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫：『汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘！』若受者善；若不受，應眾多比丘尼往諫，若受者善；若復不受，復應比丘尼僧往諫。」諸比丘受教勅，諸比丘尼令一比丘尼往諫，乃至比丘尼僧往諫，皆不受。諸長老比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧，種種遙呵責優蹉已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，知僧如法與比丘作不見罪羯磨，諸比丘不共住、不共事、不共語，而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼：『姊妹！此比丘，比丘僧已作不見罪羯磨，諸比丘不共住、不共事、不共語，汝莫隨順！』如是諫，堅持不捨；應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，知僧如法與比丘作不見罪羯磨，諸比丘不共住、不共事、不共語，而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼：『姊妹！此比丘，比丘僧已作不見罪羯磨，諸比丘不共住、不共事、不共語，汝莫隨順！』如是諫，堅持不捨；應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼得波羅夷，不共住。」

餘皆如調達破僧中說。不犯亦如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘皆如調達破僧中說。不犯亦如彼說。

爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，常共行止，後婆頗命過，修休摩為之悲泣。諸比丘尼語言：「汝莫如是！一切有為，悉皆磨滅；如佛所說，恩愛別離，無長存者。若有為法不壞、不散，無有是處！」修休摩言：「我今不復為其啼哭！何以故？彼生時，不修梵行！」諸比丘尼問言：「汝云何知？」答言：「彼與我共行，親見與男子行婬欲事。」諸比丘尼訶責言：「汝云何生時覆藏其罪，死乃發露？」諸長老比丘尼種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問修休摩：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，常共行止，後婆頗命過，修休摩為之悲泣。諸比丘尼語言：「汝莫如是！一切有為，悉皆磨滅；如佛所說，恩愛別離，無長存者。若有為法不壞、不散，無有是處！」修休摩言：「我今不復為其啼哭！何以故？彼生時，不修梵行！」諸比丘尼問言：「汝云何知？」答言：「彼與我共行，親見與男子行婬欲事。」諸比丘尼訶責言：「汝云何生時覆藏其罪，死乃發露？」諸長老比丘尼種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問修休摩：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，見比丘尼犯波羅夷，覆藏。彼比丘尼後時，若在、若死、若遠行、若被擯、若罷道、若形變，作是語：『我先親見其犯波羅夷。』是比丘尼得波羅夷，不共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，見比丘尼犯波羅夷，覆藏。彼比丘尼後時，若在、若死、若遠行、若被擯、若罷道、若形變，作是語：『我先親見其犯波羅夷。』是比丘尼得波羅夷，不共住。」

覆藏：從晨朝至初夜初分，時時皆突吉羅；從初夜初分至明相未出，時時皆偷羅遮；至明相出，波羅夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆藏：從晨朝至初夜初分，時時皆突吉羅；從初夜初分至明相未出，時時皆偷羅遮；至明相出，波羅夷。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

若欲說，而無比丘尼未得說；若入大捨定，及八難起，皆不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲說，而無比丘尼未得說；若入大捨定，及八難起，皆不犯。

八難者：一、病；二、王；三、賊；四、水；五、火；六、衣鉢；七、命；八、梵行(八重法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八難者：一、病；二、王；三、賊；四、水；五、火；六、衣鉢；七、命；八、梵行(八重法竟)。

五分律第二分之二尼律僧殘法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律第二分之二尼律僧殘法

爾時長老優波離問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘行媒法，乃至一交會，僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老優波離問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘行媒法，乃至一交會，僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，行媒法，若為私通事，持男意至女邊，持女意至男邊，乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，行媒法，若為私通事，持男意至女邊，持女意至男邊，乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

長老優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼，欲破彼梵行。是比丘尼後時，若問、若不問，言：『我是事無根，住瞋故謗。』是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼，欲破彼梵行。是比丘尼後時，若問、若不問，言：『我是事無根，住瞋故謗。』是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

長老優波離又問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老優波離又問佛：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘尼，欲破彼梵行。是比丘尼後時，若問、若不問，言：『我是事異分中取片、若似片，住瞋故，謗是比丘尼。』初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘尼，欲破彼梵行。是比丘尼後時，若問、若不問，言：『我是事異分中取片、若似片，住瞋故，謗是比丘尼。』初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

爾時諸釋共作是要：「我等不與庶姓婚姻，若有犯者當重罪之！」時釋種黑離車女喪夫，夫弟欲取為婦，彼女不從，如是三返，誓不相許，便作是念：「彼女必有外通意，我當殺之！」便託為兄作會，語言：「為汝夫作會，汝來行香！」彼女便往到已，飲酒令醉，共行不淨，然後以爪摑傷其肉，告官司言：「黑離車女是我婦，今與外人私通！」官即遣收。彼女醉醒，自見身體處處傷破，作是念：「此人必當見殺！」便叛走向舍衛城，到比丘尼所出家學道。官收不得，知向舍衛城，便作移書與波斯匿王言：「我國女人犯罪應死，叛入彼國可送還我！若彼有罪人叛來我國，亦當送之。」時波斯匿王即問左右：「有此女人入我國不？」答言：「有！諸比丘尼已度為道。王先有令：若我國內有犯比丘、比丘尼者，當與重罪。今已出家，無敢毀辱者。」王便報移書言：「實有此女來入我國，今已出家，不可追罪。若有餘事，敬如來示！」諸釋便譏訶言：「凡有此罪，不復得治，亂我國矣！諸比丘尼無復可度、不可度者，何道之有？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘，今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸釋共作是要：「我等不與庶姓婚姻，若有犯者當重罪之！」時釋種黑離車女喪夫，夫弟欲取為婦，彼女不從，如是三返，誓不相許，便作是念：「彼女必有外通意，我當殺之！」便託為兄作會，語言：「為汝夫作會，汝來行香！」彼女便往到已，飲酒令醉，共行不淨，然後以爪摑傷其肉，告官司言：「黑離車女是我婦，今與外人私通！」官即遣收。彼女醉醒，自見身體處處傷破，作是念：「此人必當見殺！」便叛走向舍衛城，到比丘尼所出家學道。官收不得，知向舍衛城，便作移書與波斯匿王言：「我國女人犯罪應死，叛入彼國可送還我！若彼有罪人叛來我國，亦當送之。」時波斯匿王即問左右：「有此女人入我國不？」答言：「有！諸比丘尼已度為道。王先有令：若我國內有犯比丘、比丘尼者，當與重罪。今已出家，無敢毀辱者。」王便報移書言：「實有此女來入我國，今已出家，不可追罪。若有餘事，敬如來示！」諸釋便譏訶言：「凡有此罪，不復得治，亂我國矣！諸比丘尼無復可度、不可度者，何道之有？無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘，今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，知有罪女，度為比丘尼者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，知有罪女，度為比丘尼者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

復有諸賊女、偷女、應死女，諸居士言：「若能出家，我當活汝！」便求出家，即白諸比丘尼：「願見度脫！」諸比丘尼言：「佛未聽我等度如汝輩。」以事白佛，佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若主聽者，聽比丘尼度之。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸賊女、偷女、應死女，諸居士言：「若能出家，我當活汝！」便求出家，即白諸比丘尼：「願見度脫！」諸比丘尼言：「佛未聽我等度如汝輩。」以事白佛，佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若主聽者，聽比丘尼度之。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，知有罪女，主不聽，而度者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，知有罪女，主不聽，而度者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

復有犯罪女，不得於佛法出家，便入外道。諸居士後見，有言：「此是我等犯罪女，當奪其外道衣服！」或有言：「外道出家已是重罰，自可宜去！」即便放之。此諸女等，後來投諸比丘尼，作是言：「姊妹！我等本非不敬信佛法，於外道出家。諸姊妹不肯見度，逼不獲已，入外道耳！我等所畏，今已見聽出家，願見愍度！」諸比丘尼不知云何，以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若有罪女先已出家，今聽度之！從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有犯罪女，不得於佛法出家，便入外道。諸居士後見，有言：「此是我等犯罪女，當奪其外道衣服！」或有言：「外道出家已是重罰，自可宜去！」即便放之。此諸女等，後來投諸比丘尼，作是言：「姊妹！我等本非不敬信佛法，於外道出家。諸姊妹不肯見度，逼不獲已，入外道耳！我等所畏，今已見聽出家，願見愍度！」諸比丘尼不知云何，以是白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若有罪女先已出家，今聽度之！從今是戒應如是說：

「若比丘尼，知有罪女，主不聽度為道，除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，知有罪女，主不聽度為道，除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

有罪者：若犯姦，若偷盜，是名有罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪者：若犯姦，若偷盜，是名有罪。

主者：殺活所由，是名為主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主者：殺活所由，是名為主。

若比丘尼，發心度此女，及方便乃至集僧，三羯磨未竟，皆突吉羅。三羯磨竟，和尚，僧伽婆尸沙；餘尼師僧，皆偷羅遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，發心度此女，及方便乃至集僧，三羯磨未竟，皆突吉羅。三羯磨竟，和尚，僧伽婆尸沙；餘尼師僧，皆偷羅遮。

爾時優蹉比丘尼數數犯罪：上床、下床皆不如法，數數食，別眾食，非時入他家，比丘尼僧與作不見罪擯。時偷羅難陀比丘尼知優蹉心未調伏，不敬順僧，便不隨眾，自與眷屬，於界外為其解擯。彼比丘尼既得解擯，倍更憍慢，不敬眾僧。諸長老比丘尼見，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問偷羅難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優蹉比丘尼數數犯罪：上床、下床皆不如法，數數食，別眾食，非時入他家，比丘尼僧與作不見罪擯。時偷羅難陀比丘尼知優蹉心未調伏，不敬順僧，便不隨眾，自與眷屬，於界外為其解擯。彼比丘尼既得解擯，倍更憍慢，不敬眾僧。諸長老比丘尼見，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問偷羅難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，知僧如法擯比丘尼，比丘尼心未調伏，不隨順僧，自與眷屬，於界外解其擯者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，知僧如法擯比丘尼，比丘尼心未調伏，不隨順僧，自與眷屬，於界外解其擯者，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

欲解擯及方便，乃至三羯磨未竟，皆突吉羅。三羯磨竟，羯磨師，僧伽婆尸沙；餘僧，皆偷羅遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲解擯及方便，乃至三羯磨未竟，皆突吉羅。三羯磨竟，羯磨師，僧伽婆尸沙；餘僧，皆偷羅遮。

爾時諸比丘尼獨行道路，諸白衣見，調弄作麁惡婬欲語，或捉捫摸，或欲共為不淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼獨行道路，諸白衣見，調弄作麁惡婬欲語，或捉捫摸，或欲共為不淨行。

復有眾多比丘尼與估客伴行，偷羅難陀見一男子心生染著，漸遲在後。諸比丘尼語言：「汝何不速行及伴？此處可畏，勿為惡人之所剝脫！」答言：「汝見後來人不？」諸比丘尼言：「見！」偷羅難陀言：「我見此人，心甚樂著！」諸比丘尼呵責言：「汝云何於行路中，染著男子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有眾多比丘尼與估客伴行，偷羅難陀見一男子心生染著，漸遲在後。諸比丘尼語言：「汝何不速行及伴？此處可畏，勿為惡人之所剝脫！」答言：「汝見後來人不？」諸比丘尼言：「見！」偷羅難陀言：「我見此人，心甚樂著！」諸比丘尼呵責言：「汝云何於行路中，染著男子？」

復有眾多比丘尼渡河取牛屎，既渡，水漲不得還，為賊抄掠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有眾多比丘尼渡河取牛屎，既渡，水漲不得還，為賊抄掠。

復有諸比丘尼獨宿，失衣鉢、破梵行。諸長老比丘尼見聞，種種呵責，具以白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸比丘尼獨宿，失衣鉢、破梵行。諸長老比丘尼見聞，種種呵責，具以白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，獨行，獨宿，獨渡水，於道中獨在後染著男子，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，獨行，獨宿，獨渡水，於道中獨在後染著男子，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

時有諸比丘尼在路行，有疑恐怖，便走向聚落至親里家。復有諸比丘尼行路疲極，又有老病，不能相及；或有小水、或有橋船，不敢獨渡；或有宿處，畏諸男子，不敢獨於餘處宿。諸比丘尼不知云何，以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「有因緣聽隨意獨去。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有諸比丘尼在路行，有疑恐怖，便走向聚落至親里家。復有諸比丘尼行路疲極，又有老病，不能相及；或有小水、或有橋船，不敢獨渡；或有宿處，畏諸男子，不敢獨於餘處宿。諸比丘尼不知云何，以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「有因緣聽隨意獨去。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，獨行，獨宿，獨渡水，於道中獨在後染著男子，除因緣，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。因緣者：恐怖走時，老病疲極不及伴時，水狹淺、有橋船處，畏男子處，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，獨行，獨宿，獨渡水，於道中獨在後染著男子，除因緣，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。因緣者：恐怖走時，老病疲極不及伴時，水狹淺、有橋船處，畏男子處，是名因緣。」

若獨行無聚落處，半由旬；若有聚落處，從一聚落至一聚落，皆僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獨行無聚落處，半由旬；若有聚落處，從一聚落至一聚落，皆僧伽婆尸沙。

若在後，遙見比丘尼，不聞聲；或聞聲，不見形，皆突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在後，遙見比丘尼，不聞聲；或聞聲，不見形，皆突吉羅。

若不見、不聞，僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見、不聞，僧伽婆尸沙。

若獨渡水，水廣十肘，深半髀，僧伽婆尸沙；若減，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獨渡水，水廣十肘，深半髀，僧伽婆尸沙；若減，突吉羅。

若宿時，應使手相及；若不相及，初夜及中夜，偷羅遮；明相出，僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若宿時，應使手相及；若不相及，初夜及中夜，偷羅遮；明相出，僧伽婆尸沙。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時有一長者以宅布施比丘僧，比丘僧與比丘尼眾貿安陀林。末利夫人後以王園施比丘尼僧，比丘尼僧壞前所貿處屋，於王園更起，先處便成空地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一長者以宅布施比丘僧，比丘僧與比丘尼眾貿安陀林。末利夫人後以王園施比丘尼僧，比丘尼僧壞前所貿處屋，於王園更起，先處便成空地。

時施宅長者子作是念：「我父昔以施僧，僧與比丘尼貿。今諸比丘尼不復住中，我可還取，於中耕種。」即便取之。諸比丘尼語言：「汝莫取僧地！」答言：「我父雖以施僧，僧不復用，應還屬我！」諸比丘尼言：「我等不捨此地，勿使詣官言汝，更大輸物！」彼不肯還，即詣官言之，便大輸物。諸居士見，譏訶言：「云何此比丘尼詣官言人，使大失物？此輩受彼供養，猶尚言之，況於餘人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時施宅長者子作是念：「我父昔以施僧，僧與比丘尼貿。今諸比丘尼不復住中，我可還取，於中耕種。」即便取之。諸比丘尼語言：「汝莫取僧地！」答言：「我父雖以施僧，僧不復用，應還屬我！」諸比丘尼言：「我等不捨此地，勿使詣官言汝，更大輸物！」彼不肯還，即詣官言之，便大輸物。諸居士見，譏訶言：「云何此比丘尼詣官言人，使大失物？此輩受彼供養，猶尚言之，況於餘人！無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問諸比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，詣官言人，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，詣官言人，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

若比丘尼，為人輕𣣋，應語其父母；若無父母，應語其親族；若無親族，應語比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若比丘、比丘尼有勢力，不援護者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，為人輕𣣋，應語其父母；若無父母，應語其親族；若無親族，應語比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若比丘、比丘尼有勢力，不援護者，突吉羅。

語時應云：「彼輕𣣋我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語時應云：「彼輕𣣋我。」

「為我訶諫！」不應言之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為我訶諫！」不應言之。

若詣官言人，一往返，一僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若詣官言人，一往返，一僧伽婆尸沙。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時有一估客喪婦，作是念：「我今當於何處求索好婦？」時旃茶修摩那比丘尼，有弟子名修摩，色貌殊特，彼見生染著心，作是念：「以食誘之，或可得果。」便語言：「汝若須酥、油、蜜、石蜜、蒲闍尼、佉闍尼，皆從我取。」彼比丘尼即便往取。既相狎習，便問比丘尼言：「汝知我與汝食意不？」答言：「汝為求福故，與我食。」彼言：「不以此事！我喪失婦，見汝清修，甚相貪樂，能降意不？」答言：「不能！」其人復言：「與我作婦，當以奇珍相與，衣服極麗，飲食隨時，要令無乏。」亦答如初。餘估客見，便助迫脇言：「汝若不欲為他作婦，何故受他飲食？若必不能，當奪汝衣鉢！」或復有言：「速遣令去，勿使人聞！若王得知，必重治我等！」諸居士聞，譏呵言：「云何比丘尼受他染著男子飲食？此輩無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問修摩比丘尼：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一估客喪婦，作是念：「我今當於何處求索好婦？」時旃茶修摩那比丘尼，有弟子名修摩，色貌殊特，彼見生染著心，作是念：「以食誘之，或可得果。」便語言：「汝若須酥、油、蜜、石蜜、蒲闍尼、佉闍尼，皆從我取。」彼比丘尼即便往取。既相狎習，便問比丘尼言：「汝知我與汝食意不？」答言：「汝為求福故，與我食。」彼言：「不以此事！我喪失婦，見汝清修，甚相貪樂，能降意不？」答言：「不能！」其人復言：「與我作婦，當以奇珍相與，衣服極麗，飲食隨時，要令無乏。」亦答如初。餘估客見，便助迫脇言：「汝若不欲為他作婦，何故受他飲食？若必不能，當奪汝衣鉢！」或復有言：「速遣令去，勿使人聞！若王得知，必重治我等！」諸居士聞，譏呵言：「云何比丘尼受他染著男子飲食？此輩無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘尼聞，種種訶責，以事白佛。佛以是事集二部僧，問修摩比丘尼：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，受他染著心男子飲食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，受他染著心男子飲食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

有諸男子請比丘尼前食後食，於中生染著心。諸比丘尼知不敢受，以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若比丘尼無染著心，受他染著心男子飲食，犯僧伽婆尸沙，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸男子請比丘尼前食後食，於中生染著心。諸比丘尼知不敢受，以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若比丘尼無染著心，受他染著心男子飲食，犯僧伽婆尸沙，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，有染著心，受他染著心男子飲食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，有染著心，受他染著心男子飲食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

復有一比丘尼有染著心，從一染著心男子受飲食，受已生疑：「我將無犯僧伽婆尸沙！」即持歸與餘比丘尼，餘比丘尼問：「此美飲食，汝何故不噉？」具以事答，餘比丘尼言：「汝所畏，我亦應畏！」以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若比丘尼有染著心，自手受染著心男子食；不食而與他食，皆不犯。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一比丘尼有染著心，從一染著心男子受飲食，受已生疑：「我將無犯僧伽婆尸沙！」即持歸與餘比丘尼，餘比丘尼問：「此美飲食，汝何故不噉？」具以事答，餘比丘尼言：「汝所畏，我亦應畏！」以事白佛。佛以是事集二部僧，告諸比丘：「若比丘尼有染著心，自手受染著心男子食；不食而與他食，皆不犯。從今是戒應如是說：

「若比丘尼有染著心，自手受染著心男子食食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼有染著心，自手受染著心男子食食，是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時彼估客復作是念：「我先以食誘彼比丘尼，日月淺近是以不果？今當更以食誘引，久意或迴！」便到其所語言：「我先虛戲，遂至不遜，願受我悔過！從今如先從我取食。」彼比丘尼言：「止，止！男子！汝先惱我，使佛苦責，為諸比丘尼結戒。今日何應再見點辱？」彼比丘尼和尚語言：「汝先能得多美飲食，今何故不復能得？」答言：「彼人先惱觸我，佛因制戒，不敢復取！」和尚復言：「汝但莫生染著，取食何苦？若他生染著，何豫汝事？」彼比丘尼嫌訶和尚言：「佛種種毀訾親近男子，讚歎遠離。云何教我取染著心男子飲食？」諸比丘尼聞，訶責彼師言：「云何教弟子受染著心男子食？」種種呵責已，以事白佛。佛以是事集二部僧，問旃荼修摩那：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼估客復作是念：「我先以食誘彼比丘尼，日月淺近是以不果？今當更以食誘引，久意或迴！」便到其所語言：「我先虛戲，遂至不遜，願受我悔過！從今如先從我取食。」彼比丘尼言：「止，止！男子！汝先惱我，使佛苦責，為諸比丘尼結戒。今日何應再見點辱？」彼比丘尼和尚語言：「汝先能得多美飲食，今何故不復能得？」答言：「彼人先惱觸我，佛因制戒，不敢復取！」和尚復言：「汝但莫生染著，取食何苦？若他生染著，何豫汝事？」彼比丘尼嫌訶和尚言：「佛種種毀訾親近男子，讚歎遠離。云何教我取染著心男子飲食？」諸比丘尼聞，訶責彼師言：「云何教弟子受染著心男子食？」種種呵責已，以事白佛。佛以是事集二部僧，問旃荼修摩那：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種訶責已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘尼，教他比丘尼作是語：『汝但莫生染著，受染著男子飲食何苦？』是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，教他比丘尼作是語：『汝但莫生染著，受染著男子飲食何苦？』是比丘尼初犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

若作此教，語語僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作此教，語語僧伽婆尸沙。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，為破和合僧懃方便，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，為破和合僧懃方便，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，為破和合僧懃方便，諸比丘尼語是比丘尼：『汝莫為破和合僧懃方便，當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，為破和合僧懃方便，諸比丘尼語是比丘尼：『汝莫為破和合僧懃方便，當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，助破和合僧，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，助破和合僧，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「應作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，助破和合僧，若一、若二、若眾多，語諸比丘尼言：『是比丘尼所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』諸比丘尼語是比丘尼：『汝莫作是語：「是比丘尼所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？是比丘尼非知說、非說法、非說律。汝莫樂助破和合僧，當樂助和合僧。僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，助破和合僧，若一、若二、若眾多，語諸比丘尼言：『是比丘尼所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』諸比丘尼語是比丘尼：『汝莫作是語：「是比丘尼所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？是比丘尼非知說、非說法、非說律。汝莫樂助破和合僧，當樂助和合僧。僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，惡性，難共語，與諸比丘同學戒經，數數犯罪，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，惡性，難共語，與諸比丘同學戒經，數數犯罪，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，惡性，難共語，與諸比丘尼同學戒經，數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其所犯，答言：『阿姨！汝莫語我若好、若惡；我亦不以好、惡語汝。』諸比丘尼復語言：『汝莫作自我不可共語！汝當為諸比丘尼說如法語，諸比丘尼亦當為汝說如法語；如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫；第二、第三諫，捨是事善；若不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，惡性，難共語，與諸比丘尼同學戒經，數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其所犯，答言：『阿姨！汝莫語我若好、若惡；我亦不以好、惡語汝。』諸比丘尼復語言：『汝莫作自我不可共語！汝當為諸比丘尼說如法語，諸比丘尼亦當為汝說如法語；如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫；第二、第三諫，捨是事善；若不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，依聚落住，行惡行、污他家，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離又問：「世尊已為諸比丘結戒：『若比丘，依聚落住，行惡行、污他家，乃至僧伽婆尸沙。』我當云何持？」佛言：「當作二部僧持。從今是戒應如是說：

「若比丘尼，依聚落住，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼：『汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應是中住！』彼比丘尼言：『諸阿姨隨愛恚癡畏。何以故？有如是等同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。』諸比丘尼復語言：『汝莫作是語：「諸阿姨隨愛恚癡畏，有如是等同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知，汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去，不應是中住。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，依聚落住，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼：『汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應是中住！』彼比丘尼言：『諸阿姨隨愛恚癡畏。何以故？有如是等同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。』諸比丘尼復語言：『汝莫作是語：「諸阿姨隨愛恚癡畏，有如是等同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知，汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去，不應是中住。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：「汝等作惡行，有惡名聲。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」二比丘尼言：「我等不作惡行，無惡名聲，亦不觸惱眾僧。此中有餘二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，觸惱眾僧。」諸比丘尼言：「汝等莫作是語！何以故？此中無有餘二比丘尼作惡惱僧，唯有汝等。可相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，諸比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧，問彼二比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「應令一比丘尼，與彼二比丘尼親善者，往屏處諫。若受者善；若不受，應眾多比丘尼往諫，若受者善；若不受，應比丘尼僧往諫。」諸比丘受教，即勅諸比丘尼往諫，三返皆不受。諸長老比丘尼種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，種種遙訶責彼二比丘尼已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：「汝等作惡行，有惡名聲。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」二比丘尼言：「我等不作惡行，無惡名聲，亦不觸惱眾僧。此中有餘二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，觸惱眾僧。」諸比丘尼言：「汝等莫作是語！何以故？此中無有餘二比丘尼作惡惱僧，唯有汝等。可相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，諸比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧，問彼二比丘尼：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「應令一比丘尼，與彼二比丘尼親善者，往屏處諫。若受者善；若不受，應眾多比丘尼往諫，若受者善；若不受，應比丘尼僧往諫。」諸比丘受教，即勅諸比丘尼往諫，三返皆不受。諸長老比丘尼種種呵責，以事白佛。佛以是事集二部僧，種種遙訶責彼二比丘尼已，告諸比丘：「今為諸比丘尼結戒，從今是戒應如是說：

「若二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：『汝二比丘尼作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』彼二比丘尼言：『我等不作惡行，無惡名聲，不相覆罪，不觸惱僧。此中有餘二比丘尼，共作惡行，觸惱眾僧。』諸比丘尼復語言：『莫作是語！何以故？此中更無餘二比丘尼作惡惱僧，唯有汝等。可相遠離，捨是作惡，觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：『汝二比丘尼作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』彼二比丘尼言：『我等不作惡行，無惡名聲，不相覆罪，不觸惱僧。此中有餘二比丘尼，共作惡行，觸惱眾僧。』諸比丘尼復語言：『莫作是語！何以故？此中更無餘二比丘尼作惡惱僧，唯有汝等。可相遠離，捨是作惡，觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」

更相覆罪者：若僧伽婆尸沙、若偷羅遮、若波逸提、若波羅提提舍尼、若突吉羅、若不護口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更相覆罪者：若僧伽婆尸沙、若偷羅遮、若波逸提、若波羅提提舍尼、若突吉羅、若不護口。

惱僧者：若布薩、若自恣、若諸羯磨，皆如調達破僧中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱僧者：若布薩、若自恣、若諸羯磨，皆如調達破僧中說。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，共作惡行，有惡名聲，乃至於佛法中增廣，得安樂住，亦如上說。二比丘尼言：「我等不作惡行，亦不觸惱眾僧。僧見我等羸弱，輕易我故，作如是語！」諸比丘尼復言：「汝等莫作是語！何以故？僧不見汝羸弱，輕易汝等。汝等自作惡行，觸惱眾僧，可相遠離，捨是作惡，觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨。諸長老比丘尼訶責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時修休摩比丘尼、婆頗比丘尼，共作惡行，有惡名聲，乃至於佛法中增廣，得安樂住，亦如上說。二比丘尼言：「我等不作惡行，亦不觸惱眾僧。僧見我等羸弱，輕易我故，作如是語！」諸比丘尼復言：「汝等莫作是語！何以故？僧不見汝羸弱，輕易汝等。汝等自作惡行，觸惱眾僧，可相遠離，捨是作惡，觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨。諸長老比丘尼訶責，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：『汝二比丘尼莫共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』二比丘尼言：『我等不作惡行，無惡名聲，不相覆罪，不觸惱僧。僧見我等羸弱，輕易我故，作如是語！』諸比丘尼復言：『莫作是語！何以故？僧不見汝羸弱，輕易汝等！汝等可相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若二比丘尼，共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。諸比丘尼語言：『汝二比丘尼莫共作惡行，有惡名聲，更相覆罪，觸惱眾僧。汝相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』二比丘尼言：『我等不作惡行，無惡名聲，不相覆罪，不觸惱僧。僧見我等羸弱，輕易我故，作如是語！』諸比丘尼復言：『莫作是語！何以故？僧不見汝羸弱，輕易汝等！汝等可相遠離，捨是作惡觸惱僧事，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說。

式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌尼，突吉羅。

爾時闡陀母名修摩那，為人惡性，時人遂號為旃荼修摩那；好共他鬪，僧斷其事，便言僧隨愛恚癡畏，諸比丘尼語言：「汝莫好共他鬪，莫作是語：『僧隨愛恚癡畏！』何以故？僧不隨愛恚癡畏。汝捨是語，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時闡陀母名修摩那，為人惡性，時人遂號為旃荼修摩那；好共他鬪，僧斷其事，便言僧隨愛恚癡畏，諸比丘尼語言：「汝莫好共他鬪，莫作是語：『僧隨愛恚癡畏！』何以故？僧不隨愛恚癡畏。汝捨是語，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，好共他鬪，僧斷其事，便言僧隨愛恚癡畏，諸比丘尼語言：『汝莫好共他鬪，莫作是語：「僧隨愛恚癡畏。」何以故？僧不隨愛恚癡畏，汝等捨是語，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，好共他鬪，僧斷其事，便言僧隨愛恚癡畏，諸比丘尼語言：『汝莫好共他鬪，莫作是語：「僧隨愛恚癡畏。」何以故？僧不隨愛恚癡畏，汝等捨是語，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說。

爾時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪，僧斷其事，便瞋恚言：「我捨佛、捨法、捨僧、捨戒作外道。餘沙門、婆羅門，亦學戒、亦慚愧，我當於彼淨修梵行！」諸比丘尼語言：「汝莫好共他鬪，莫作是語：『我捨佛，乃至於彼淨修梵行！』何以故？餘沙門、婆羅門，無學戒、無慚愧，汝云何於彼得修梵行？汝捨是惡見，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪，僧斷其事，便瞋恚言：「我捨佛、捨法、捨僧、捨戒作外道。餘沙門、婆羅門，亦學戒、亦慚愧，我當於彼淨修梵行！」諸比丘尼語言：「汝莫好共他鬪，莫作是語：『我捨佛，乃至於彼淨修梵行！』何以故？餘沙門、婆羅門，無學戒、無慚愧，汝云何於彼得修梵行？汝捨是惡見，於佛法中增廣，得安樂住！」如是諫，堅持不捨，乃至今為諸比丘尼結戒，亦如上說。「從今是戒應如是說：

「若比丘尼，好共他鬪，僧斷其事，便言：『我捨佛、捨法、捨僧、捨戒作外道。餘沙門、婆羅門，亦學戒、亦慚愧，我當於彼淨修梵行！』諸比丘尼語言：『汝莫好共他鬪，莫作是語：「我捨佛法僧！」何以故？餘沙門、婆羅門，無學戒、無慚愧，汝云何於彼得修梵行？汝捨是惡見，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫已，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說(僧殘竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘尼，好共他鬪，僧斷其事，便言：『我捨佛、捨法、捨僧、捨戒作外道。餘沙門、婆羅門，亦學戒、亦慚愧，我當於彼淨修梵行！』諸比丘尼語言：『汝莫好共他鬪，莫作是語：「我捨佛法僧！」何以故？餘沙門、婆羅門，無學戒、無慚愧，汝云何於彼得修梵行？汝捨是惡見，於佛法中增廣，得安樂住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，是比丘尼三諫已，犯僧伽婆尸沙，可悔過。」餘如上說(僧殘竟)。