五分律卷第七(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第七(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之五第二十二事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一分之五第二十二事

佛在舍衛城。爾時諸比丘次第教誡比丘尼，語比丘尼言：「明日般陀比丘次教誡汝，汝當就彼聽受法教！」作是語已，還到所住，語般陀：「汝明日應教誡比丘尼！」長老般陀明日食時著衣持鉢，入城乞食。食後還歸，掃除內外，取清淨水，辦手脚巾，露地敷座，自取繩床，於邊坐禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘次第教誡比丘尼，語比丘尼言：「明日般陀比丘次教誡汝，汝當就彼聽受法教！」作是語已，還到所住，語般陀：「汝明日應教誡比丘尼！」長老般陀明日食時著衣持鉢，入城乞食。食後還歸，掃除內外，取清淨水，辦手脚巾，露地敷座，自取繩床，於邊坐禪。

時諸比丘尼到般陀所，頭面禮足，就座而坐，於是般陀問諸比丘尼：「曾聞八敬法不？」答言：「曾聞。」復語：「姊妹更聽：一者、比丘尼眾半月，應從比丘眾乞教誡人；二者、比丘尼眾安居時，要當依比丘僧眾；三者、比丘尼自恣時，應白二羯磨遣三比丘尼，從比丘眾請見聞疑罪；四者、式叉摩那二歲學六法已，應於二部眾，求受具足戒；五者、比丘尼不得罵比丘，不得於白衣家道說比丘，若犯戒、若犯威儀、若邪見、若邪命；六者、比丘尼不得舉比丘罪，而比丘得呵責比丘尼；七者、比丘尼犯麁罪，應在二部僧中求半月行摩那埵，行摩那埵已，次阿浮呵那，應在二十比丘、二十比丘尼眾中出罪；八者、比丘尼雖先受具戒百歲，故應禮新受大戒比丘。」說此八敬法已，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘尼到般陀所，頭面禮足，就座而坐，於是般陀問諸比丘尼：「曾聞八敬法不？」答言：「曾聞。」復語：「姊妹更聽：一者、比丘尼眾半月，應從比丘眾乞教誡人；二者、比丘尼眾安居時，要當依比丘僧眾；三者、比丘尼自恣時，應白二羯磨遣三比丘尼，從比丘眾請見聞疑罪；四者、式叉摩那二歲學六法已，應於二部眾，求受具足戒；五者、比丘尼不得罵比丘，不得於白衣家道說比丘，若犯戒、若犯威儀、若邪見、若邪命；六者、比丘尼不得舉比丘罪，而比丘得呵責比丘尼；七者、比丘尼犯麁罪，應在二部僧中求半月行摩那埵，行摩那埵已，次阿浮呵那，應在二十比丘、二十比丘尼眾中出罪；八者、比丘尼雖先受具戒百歲，故應禮新受大戒比丘。」說此八敬法已，即說偈言：

「欲得好心莫放逸， 聖人善法當勤學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲得好心莫放逸， 聖人善法當勤學，

若有智慧一心人， 乃能無復憂愁患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧一心人， 乃能無復憂愁患。」

說此偈已，閉目正坐。時諸比丘尼竊相語言：「此比丘唯知此一偈，云何當能教誡我等？」般陀聞已，作是念：「此諸比丘尼輕賤於我。」於是踊在虛空，現分一身，作無量身，還合為一；石壁皆過，履水如地，入地如水；或現半身，或現全身；或身上出烟，身下火然；或身上火然，身下出烟；或身上出水，身下出火；或身上出火、身下出水；或坐臥空中，如鳥飛翔；或手摸日月，或身平立至梵自在。現神變已，還坐本處，說偈如前。諸比丘尼見此神變，心大歡喜，白言：「大德！願更以神足教化！」於是般陀東踊西沒，西踊東沒，餘方亦爾；作如是種種神變，然後還坐，復說上偈，乃至日沒，然後捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，閉目正坐。時諸比丘尼竊相語言：「此比丘唯知此一偈，云何當能教誡我等？」般陀聞已，作是念：「此諸比丘尼輕賤於我。」於是踊在虛空，現分一身，作無量身，還合為一；石壁皆過，履水如地，入地如水；或現半身，或現全身；或身上出烟，身下火然；或身上火然，身下出烟；或身上出水，身下出火；或身上出火、身下出水；或坐臥空中，如鳥飛翔；或手摸日月，或身平立至梵自在。現神變已，還坐本處，說偈如前。諸比丘尼見此神變，心大歡喜，白言：「大德！願更以神足教化！」於是般陀東踊西沒，西踊東沒，餘方亦爾；作如是種種神變，然後還坐，復說上偈，乃至日沒，然後捨去。

時諸比丘尼暮至城門，城門已閉，扣門索入，守門者問：「汝是誰？」答言：「是比丘尼。」守門者問：「夜何處來？」答言：「尊者般陀教誡我等，是以還晚。」守門者言：「可還本來處，正使王來亦不敢開！」諸比丘尼既不得入，或在門下、或在塹邊、或依樹下，夜為蚊虻、風塵所惱。明日門開最在前入，時諸居士自相問言：「此諸比丘尼開晨先入，從何處來？」或有人言：「正當是求男子還耳！」諸不信樂佛法者，種種呵責言：「我等白衣不修梵行，汝比丘尼亦復如是。空剃此頭，著壞色衣！」諸長老比丘聞，呵責般陀：「云何教誡比丘尼，乃至日沒？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，問般陀言：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘尼暮至城門，城門已閉，扣門索入，守門者問：「汝是誰？」答言：「是比丘尼。」守門者問：「夜何處來？」答言：「尊者般陀教誡我等，是以還晚。」守門者言：「可還本來處，正使王來亦不敢開！」諸比丘尼既不得入，或在門下、或在塹邊、或依樹下，夜為蚊虻、風塵所惱。明日門開最在前入，時諸居士自相問言：「此諸比丘尼開晨先入，從何處來？」或有人言：「正當是求男子還耳！」諸不信樂佛法者，種種呵責言：「我等白衣不修梵行，汝比丘尼亦復如是。空剃此頭，著壞色衣！」諸長老比丘聞，呵責般陀：「云何教誡比丘尼，乃至日沒？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，問般陀言：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，僧差教誡比丘尼，至日沒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，僧差教誡比丘尼，至日沒，波逸提。」

僧差者：白二羯磨差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧差者：白二羯磨差。

若比丘僧已差，應語比丘尼：「姊妹！若非難時，當教誡；難時，不得教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘僧已差，應語比丘尼：「姊妹！若非難時，當教誡；難時，不得教誡。」

若就比丘尼住處教誡，應語：「汝等敷座，我當往。」若不得往，應在所住處，掃灑如前，應將大比丘為伴，量無然後獨往。為說八敬法已，若日早，能更說餘法亦善；應籌量日早晚，要使及日得至所住。若說法竟，應前去者，便去；若有恐怖處，比丘應送比丘尼至所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若就比丘尼住處教誡，應語：「汝等敷座，我當往。」若不得往，應在所住處，掃灑如前，應將大比丘為伴，量無然後獨往。為說八敬法已，若日早，能更說餘法亦善；應籌量日早晚，要使及日得至所住。若說法竟，應前去者，便去；若有恐怖處，比丘應送比丘尼至所在。

若比丘教誡比丘尼至日沒，語語波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘教誡比丘尼至日沒，語語波逸提。

沙彌，突吉羅(二十二竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅(二十二竟)。

佛在舍衛城。爾時諸比丘次第教誡比丘尼，比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受。時六群比丘僧不差，亦往教誡，但說麁惡不善之語。諸長老比丘尼默然不聽，六群比丘尼讚言：「善哉，無過是者！」於是波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘次第教誡比丘尼，比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受。時六群比丘僧不差，亦往教誡，但說麁惡不善之語。諸長老比丘尼默然不聽，六群比丘尼讚言：「善哉，無過是者！」於是波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，入比丘尼住處，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，入比丘尼住處，波逸提。」

時諸比丘，有因緣事、塔事、僧事、私事，應入比丘尼住處，慚愧不敢，不知云何，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不為教誡因緣，不聽入。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，有因緣事、塔事、僧事、私事，應入比丘尼住處，慚愧不敢，不知云何，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不為教誡因緣，不聽入。從今是戒應如是說：

「若比丘，僧不差，以教誡因緣入比丘尼住處，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，僧不差，以教誡因緣入比丘尼住處，波逸提。」

有諸比丘僧雖差，猶慚愧不敢入；諸比丘尼無教誡故，空無所得。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「僧所差比丘聽入。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘僧雖差，猶慚愧不敢入；諸比丘尼無教誡故，空無所得。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「僧所差比丘聽入。從今是戒應如是說：

「若比丘，僧不差，為教誡故入比丘尼住處，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，僧不差，為教誡故入比丘尼住處，波逸提。」

爾時跋陀比丘尼病，遣信白舍利弗：「願大德來，為我作最後說法！」舍利弗言：「佛不聽僧不差，為教誡故入比丘尼住處。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「聽僧不差，為病比丘尼說法。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋陀比丘尼病，遣信白舍利弗：「願大德來，為我作最後說法！」舍利弗言：「佛不聽僧不差，為教誡故入比丘尼住處。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「聽僧不差，為病比丘尼說法。從今是戒應如是說：

「若比丘，僧不差，為教誡故入比丘尼住處；除因緣，波逸提。因緣者：比丘尼病，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，僧不差，為教誡故入比丘尼住處；除因緣，波逸提。因緣者：比丘尼病，是名因緣。」

若僧不差，為教誡故入比丘尼住處，隨入多少，步步波逸提；若一脚入門，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若僧不差，為教誡故入比丘尼住處，隨入多少，步步波逸提；若一脚入門，突吉羅。

沙彌，突吉羅(二十三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅(二十三竟)。

佛在舍衛城。爾時諸上座比丘次第教誡比丘尼，諸比丘尼或別請供養，或以鉢囊，或以腰繩，或以燈油、衣食、湯藥，而用布施。時六群比丘見已，語諸比丘：「可差我等為教誡人。」諸比丘言：「如佛所說成就十法，汝等無有，云何求差？」六群比丘便作是語：「諸比丘為供養利故，教誡比丘尼。」諸比丘種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸上座比丘次第教誡比丘尼，諸比丘尼或別請供養，或以鉢囊，或以腰繩，或以燈油、衣食、湯藥，而用布施。時六群比丘見已，語諸比丘：「可差我等為教誡人。」諸比丘言：「如佛所說成就十法，汝等無有，云何求差？」六群比丘便作是語：「諸比丘為供養利故，教誡比丘尼。」諸比丘種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，作是語：『諸比丘為供養利故，教誡比丘尼。』波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，作是語：『諸比丘為供養利故，教誡比丘尼。』波逸提。」

若言為供養利故，教誡比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言為供養利故，教誡比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

若言比丘行十二頭陀、坐禪、誦經，作諸功德，皆為供養利故，語語突吉羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言比丘行十二頭陀、坐禪、誦經，作諸功德，皆為供養利故，語語突吉羅

沙彌，突吉羅(二十四竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅(二十四竟)。

佛在舍衛城。爾時諸比丘與比丘尼獨屏處坐，遂生染著，不樂梵行，或有反俗、或作外道。諸居士見，皆譏呵言：「此等沙門與比丘尼獨屏處坐，正似白衣對於婬女！食人信施而為此事，無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘與比丘尼獨屏處坐，遂生染著，不樂梵行，或有反俗、或作外道。諸居士見，皆譏呵言：「此等沙門與比丘尼獨屏處坐，正似白衣對於婬女！食人信施而為此事，無沙門行，破沙門法！」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼獨屏處坐，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼獨屏處坐，波逸提。」

與式叉摩那、沙彌尼，獨屏處坐亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與式叉摩那、沙彌尼，獨屏處坐亦如是。

沙彌，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅。

若眾多比丘、比丘尼共坐；若諸難起，須與獨屏處坐，皆不犯(二十五竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眾多比丘、比丘尼共坐；若諸難起，須與獨屏處坐，皆不犯(二十五竟)。

佛在舍衛城。爾時有一阿練若比丘，住阿練若處，初不親近一切道俗。彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食，道逢二比丘尼；一比丘尼語一比丘尼言：「我今欲與此比丘相識，汝能同不？」答言：「甚善！」比丘既至，便為作禮，比丘默然，不與共語。二比丘尼復共議言：「今此比丘不欲道中與我相識，當共至其住處，禮拜問訊。」二比丘尼明朝，早往至比丘所，禮拜問訊；一禮、二禮皆不共語，至第三禮，乃言：「老壽！」二比丘尼禮竟而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時有一阿練若比丘，住阿練若處，初不親近一切道俗。彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食，道逢二比丘尼；一比丘尼語一比丘尼言：「我今欲與此比丘相識，汝能同不？」答言：「甚善！」比丘既至，便為作禮，比丘默然，不與共語。二比丘尼復共議言：「今此比丘不欲道中與我相識，當共至其住處，禮拜問訊。」二比丘尼明朝，早往至比丘所，禮拜問訊；一禮、二禮皆不共語，至第三禮，乃言：「老壽！」二比丘尼禮竟而去。

彼比丘後復入村乞食，二比丘尼於巷中見，禮拜問訊，乃共語言。二比丘尼便以片衣段，及染色綖布施比丘，比丘受之，白言：「大德疲極，至我住處小息，然後乞食。」即便往息。息已臨欲乞食，比丘尼復言：「此有菜醬，若得食已，可還此食。」比丘復受其語，得食持還，如是非一，或比丘乞食前還，待比丘尼；或比丘尼乞食前還，待比丘，遂至他家更相讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘後復入村乞食，二比丘尼於巷中見，禮拜問訊，乃共語言。二比丘尼便以片衣段，及染色綖布施比丘，比丘受之，白言：「大德疲極，至我住處小息，然後乞食。」即便往息。息已臨欲乞食，比丘尼復言：「此有菜醬，若得食已，可還此食。」比丘復受其語，得食持還，如是非一，或比丘乞食前還，待比丘尼；或比丘尼乞食前還，待比丘，遂至他家更相讚歎。

彼比丘後得一好衣，便生諂曲心，作是念：「我今當以此衣與彼比丘尼，彼必不受，我幸可得惠施之厚。」作是念已，先於諸比丘前讚彼比丘尼言：「某甲比丘尼，族姓出家，信心堅正，少欲知足。」諸比丘言：「夫出家者，應當如是！」讚已，持衣與彼比丘尼，比丘尼即便受之。失本所圖，心懷惱恨，還語諸比丘：「某比丘尼，信心淺薄，多欲無厭！」諸比丘言：「汝向說某，少欲知足。今何以故，復說如此？」具以上答。諸比丘種種呵責：「云何心不捨物，詐以施人，量其不受，虛望人感？」以事白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝豈不聞我讚歎捨物與人，然後得大功德耶？汝今云何心不捨物，而詐與人？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘後得一好衣，便生諂曲心，作是念：「我今當以此衣與彼比丘尼，彼必不受，我幸可得惠施之厚。」作是念已，先於諸比丘前讚彼比丘尼言：「某甲比丘尼，族姓出家，信心堅正，少欲知足。」諸比丘言：「夫出家者，應當如是！」讚已，持衣與彼比丘尼，比丘尼即便受之。失本所圖，心懷惱恨，還語諸比丘：「某比丘尼，信心淺薄，多欲無厭！」諸比丘言：「汝向說某，少欲知足。今何以故，復說如此？」具以上答。諸比丘種種呵責：「云何心不捨物，詐以施人，量其不受，虛望人感？」以事白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝豈不聞我讚歎捨物與人，然後得大功德耶？汝今云何心不捨物，而詐與人？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼衣，波逸提」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼衣，波逸提」

時諸比丘有親里比丘尼衣服、臥具，悉皆麁弊，疾病醫藥亦不能得。諸比丘作是念：「若世尊聽我與親里比丘尼衣物者，當無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘與親里比丘尼衣物。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘有親里比丘尼衣服、臥具，悉皆麁弊，疾病醫藥亦不能得。諸比丘作是念：「若世尊聽我與親里比丘尼衣物者，當無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘與親里比丘尼衣物。從今是戒應如是說：

「若比丘，與非親里比丘尼衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與非親里比丘尼衣，波逸提。」

爾時舍衛城二部僧得已成衣，即共分之，或比丘得比丘尼所宜著，或比丘尼得比丘所宜著，欲共貿易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘與比丘尼貿衣。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛城二部僧得已成衣，即共分之，或比丘得比丘尼所宜著，或比丘尼得比丘所宜著，欲共貿易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘與比丘尼貿衣。從今是戒應如是說：

「若比丘，與非親里比丘尼衣，除貿易，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與非親里比丘尼衣，除貿易，波逸提。」

若與破戒、邪見親里比丘尼衣，突吉羅；若與非親里式叉摩那、沙彌尼衣，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若與破戒、邪見親里比丘尼衣，突吉羅；若與非親里式叉摩那、沙彌尼衣，突吉羅。

沙彌，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅。

若為料理功業事，若為善說經法，或為多誦經戒與衣，皆不犯(二十六竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為料理功業事，若為善說經法，或為多誦經戒與衣，皆不犯(二十六竟)。

佛在舍衛城。爾時有一少知識比丘尼得未成衣，不知自作，語諸比丘尼言：「我不知作衣，願為作之。」諸比丘尼言：「姊妹！我多事，不得作。可往比丘眾中問，有憐愍心者必為汝作。」即往比丘眾中言：「我少知識，得此未成衣，不知自作，願為我成。」諸比丘答亦如上。復詣長老優陀夷，白之如上。優陀夷言：「我能作耳！莫數數來催，隨我意作，當為汝作。」答言：「隨長老意。」於是優陀夷取衣裁縫，經時不得，彼比丘尼來問：「大德！衣已成未？」優陀夷言：「先已有要，何故來催？」答言：「我來參問，不敢相催！」即還所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時有一少知識比丘尼得未成衣，不知自作，語諸比丘尼言：「我不知作衣，願為作之。」諸比丘尼言：「姊妹！我多事，不得作。可往比丘眾中問，有憐愍心者必為汝作。」即往比丘眾中言：「我少知識，得此未成衣，不知自作，願為我成。」諸比丘答亦如上。復詣長老優陀夷，白之如上。優陀夷言：「我能作耳！莫數數來催，隨我意作，當為汝作。」答言：「隨長老意。」於是優陀夷取衣裁縫，經時不得，彼比丘尼來問：「大德！衣已成未？」優陀夷言：「先已有要，何故來催？」答言：「我來參問，不敢相催！」即還所住。

優陀夷於後以種種色綖，在中葉上繡作男女交會。時像成已，呼比丘尼還，即來取之，優陀夷語言：「未可舒視，亦莫示人。波闍波提比丘尼往詣佛所時，於都路頭，然後舒披。」彼比丘尼得衣持去，竟不舒視，亦不示人。波闍波提比丘尼至佛所時，乃於都路頭披，路人見之，無不撫掌大笑，共相語言：「此比丘尼乃能如是巧繡，作所欲像，自著衣上。」彼比丘尼甚大羞恥，即還所住。波闍波提比丘尼卷疊此衣，持到佛所，舒以白佛：「唯願世尊視此所作！」佛為瞿曇彌說種種法已，遣還所住；以此事集比丘僧，問優陀夷：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何作此污辱人衣？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優陀夷於後以種種色綖，在中葉上繡作男女交會。時像成已，呼比丘尼還，即來取之，優陀夷語言：「未可舒視，亦莫示人。波闍波提比丘尼往詣佛所時，於都路頭，然後舒披。」彼比丘尼得衣持去，竟不舒視，亦不示人。波闍波提比丘尼至佛所時，乃於都路頭披，路人見之，無不撫掌大笑，共相語言：「此比丘尼乃能如是巧繡，作所欲像，自著衣上。」彼比丘尼甚大羞恥，即還所住。波闍波提比丘尼卷疊此衣，持到佛所，舒以白佛：「唯願世尊視此所作！」佛為瞿曇彌說種種法已，遣還所住；以此事集比丘僧，問優陀夷：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何作此污辱人衣？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，為比丘尼作衣，波逸提。」有諸比丘有親里比丘尼，衣服敗壞，乞得衣段，而不知作。諸比丘作是念：「若世尊聽我與親里比丘尼，作衣者，當無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘為親里比丘尼作衣。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，為比丘尼作衣，波逸提。」有諸比丘有親里比丘尼，衣服敗壞，乞得衣段，而不知作。諸比丘作是念：「若世尊聽我與親里比丘尼，作衣者，當無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘為親里比丘尼作衣。從今是戒應如是說：

「若比丘，與非親里比丘尼作衣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與非親里比丘尼作衣，波逸提。」

比丘為非親里比丘尼取衣時，突吉羅；割截時、染時，皆波逸提；縫時，鍼鍼波逸提。餘如與衣中說(二十七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘為非親里比丘尼取衣時，突吉羅；割截時、染時，皆波逸提；縫時，鍼鍼波逸提。餘如與衣中說(二十七竟)。

佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國，與諸比丘尼人間遊行，或一比丘與一比丘尼俱乃至眾多，或渡深水、或上高坂，更相見形，生染著心，不復樂修梵行，遂至反俗、或作外道。諸白衣見，便譏呵言：「此輩沙門如人將婦及婬女行！」種種譏呵，如上獨屏處坐中說。諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國，與諸比丘尼人間遊行，或一比丘與一比丘尼俱乃至眾多，或渡深水、或上高坂，更相見形，生染著心，不復樂修梵行，遂至反俗、或作外道。諸白衣見，便譏呵言：「此輩沙門如人將婦及婬女行！」種種譏呵，如上獨屏處坐中說。諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼共道行，波逸提。」有諸比丘與眾多伴共道行，見諸比丘尼亦行此路，便作是念：「我等將無犯波逸提？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若先不共期，犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼共道行，波逸提。」有諸比丘與眾多伴共道行，見諸比丘尼亦行此路，便作是念：「我等將無犯波逸提？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若先不共期，犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼先期共道行，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼先期共道行，波逸提。」

有諸比丘與比丘尼先期共道行，後不敢去，或兩相避；以先期致疑，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若先與比丘尼期共道行，若不去，若兩相避，犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘與比丘尼先期共道行，後不敢去，或兩相避；以先期致疑，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若先與比丘尼期共道行，若不去，若兩相避，犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼先期共道行，從此聚落到彼聚落，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼先期共道行，從此聚落到彼聚落，波逸提。」

爾時有一比丘尼，於險路中見一比丘，呼言：「大德速來！共同道去！」彼比丘便往語言：「姊妹！佛制不聽與比丘尼共道行。」比丘尼言：「此路險難，而我女弱，依怙大德爾乃得過。」答之如前，比丘便去。比丘尼於後為賊剝脫，裸形大喚言：「賊剝我！賊剝我！」彼比丘遙聞，到所住處向諸比丘說。諸比丘將至佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘若險難處，有疑畏處，與比丘尼共道行。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一比丘尼，於險路中見一比丘，呼言：「大德速來！共同道去！」彼比丘便往語言：「姊妹！佛制不聽與比丘尼共道行。」比丘尼言：「此路險難，而我女弱，依怙大德爾乃得過。」答之如前，比丘便去。比丘尼於後為賊剝脫，裸形大喚言：「賊剝我！賊剝我！」彼比丘遙聞，到所住處向諸比丘說。諸比丘將至佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘若險難處，有疑畏處，與比丘尼共道行。從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼先期共道行，從此聚落到彼聚落，除因緣，波逸提。因緣者：若多伴，有疑畏處，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼先期共道行，從此聚落到彼聚落，除因緣，波逸提。因緣者：若多伴，有疑畏處，是名因緣。」

若比丘與比丘尼先期共道行，無聚落處半由旬，波逸提；若與式叉摩那、沙彌尼，先期共道行亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘與比丘尼先期共道行，無聚落處半由旬，波逸提；若與式叉摩那、沙彌尼，先期共道行亦如是。

沙彌，突吉羅(二十八竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅(二十八竟)。

佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國，與諸比丘尼共舡遊行，或一比丘與一比丘尼共舡乃至眾多，上下舡時，相見形體，白衣譏呵。諸長老比丘聞，乃至佛告諸比丘，皆如上共道行中說。「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國，與諸比丘尼共舡遊行，或一比丘與一比丘尼共舡乃至眾多，上下舡時，相見形體，白衣譏呵。諸長老比丘聞，乃至佛告諸比丘，皆如上共道行中說。「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼先期共舡行，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼先期共舡行，波逸提。」

有一比丘尼在阿夷羅河邊，待舡欲渡。後有一比丘來，比丘尼語言：「大德！此間險難，可共俱渡。」比丘答言：「佛制不聽我等與比丘尼共載一舡。」舡師復言：「但俱上舡，各在一頭。」比丘不聽。比丘尼言：「若不得者，大德先渡。」比丘即在前渡，舡未到岸，比丘尼被剝赤肉。舡師見之，便譏呵言：「汝等同共出家，不能相護，況於餘人！無沙門行，破沙門法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘尼在阿夷羅河邊，待舡欲渡。後有一比丘來，比丘尼語言：「大德！此間險難，可共俱渡。」比丘答言：「佛制不聽我等與比丘尼共載一舡。」舡師復言：「但俱上舡，各在一頭。」比丘不聽。比丘尼言：「若不得者，大德先渡。」比丘即在前渡，舡未到岸，比丘尼被剝赤肉。舡師見之，便譏呵言：「汝等同共出家，不能相護，況於餘人！無沙門行，破沙門法！」

彼比丘還到僧坊，向諸比丘說。諸比丘將到佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何捨比丘尼，使賊剝脫？」呵已告諸比丘：「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘還到僧坊，向諸比丘說。諸比丘將到佛所，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何捨比丘尼，使賊剝脫？」呵已告諸比丘：「從今是戒應如是說：

「若比丘，與比丘尼先期共舡行，若上水、若下水，除直渡，波逸提。」餘如共道行中說(二十九竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，與比丘尼先期共舡行，若上水、若下水，除直渡，波逸提。」餘如共道行中說(二十九竟)。

佛在王舍城。爾時難陀、跋陀食比丘尼所讚歎食，諸比丘見種種呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時難陀、跋陀食比丘尼所讚歎食，諸比丘見種種呵責。

時舍利弗、目犍連遊行人間，到王舍城；有一居士聞二人來，便出迎之，頭面禮足，却坐一面；為說妙法，示教利喜；居士即請明日作客比丘食，默然受之。居士即還其家，辦種種飲食，敷好坐具。舍利弗、目犍連至時著衣持鉢往到其舍。舍利弗在前欲入，偷羅難陀比丘尼先在此家，聞其語聲即住不入。彼比丘尼見辦種種飲食，敷好坐具，問言：「為欲請王？為是婚姻？」答言：「今不請王，亦非婚姻，欲供養尊者舍利弗、大目揵連耳！」比丘尼言：「云何不請大龍，而供養此小德比丘？」居士問言：「誰是大龍！」答言：「六群比丘！」又言：「若欲請族姓出家，行頭陀、四念處乃至八聖道分，須陀洹乃至阿羅漢比丘；欲求好婿、好兒、生天、解脫、現世富貴，當供養六群比丘。」如是讚歎已，默然而住。舍利弗、目犍連然後乃入，彼比丘尼前問訊言：「善哉，尊者！可就此坐。」復語居士言：「善哉，居士！汝今大得福利，請如是大龍比丘。」居士便呵言：「汝向言小德，今言大龍，作此反覆，如何無恥？從今已去，莫入我家！我亦不復供養於汝！」於是居士手自下食，食竟行水，取小床於二比丘前坐。為說妙法已，從坐起去，還向佛所。佛遙見便語言：「善來，舍利弗、目犍連！從何處食客比丘食？」答言：「世尊！向到一居士家，有一比丘尼或見名為小德，或見名為大龍。」佛問：「所說何等？」具以事答。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝等實食比丘尼讚歎食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗、目犍連遊行人間，到王舍城；有一居士聞二人來，便出迎之，頭面禮足，却坐一面；為說妙法，示教利喜；居士即請明日作客比丘食，默然受之。居士即還其家，辦種種飲食，敷好坐具。舍利弗、目犍連至時著衣持鉢往到其舍。舍利弗在前欲入，偷羅難陀比丘尼先在此家，聞其語聲即住不入。彼比丘尼見辦種種飲食，敷好坐具，問言：「為欲請王？為是婚姻？」答言：「今不請王，亦非婚姻，欲供養尊者舍利弗、大目揵連耳！」比丘尼言：「云何不請大龍，而供養此小德比丘？」居士問言：「誰是大龍！」答言：「六群比丘！」又言：「若欲請族姓出家，行頭陀、四念處乃至八聖道分，須陀洹乃至阿羅漢比丘；欲求好婿、好兒、生天、解脫、現世富貴，當供養六群比丘。」如是讚歎已，默然而住。舍利弗、目犍連然後乃入，彼比丘尼前問訊言：「善哉，尊者！可就此坐。」復語居士言：「善哉，居士！汝今大得福利，請如是大龍比丘。」居士便呵言：「汝向言小德，今言大龍，作此反覆，如何無恥？從今已去，莫入我家！我亦不復供養於汝！」於是居士手自下食，食竟行水，取小床於二比丘前坐。為說妙法已，從坐起去，還向佛所。佛遙見便語言：「善來，舍利弗、目犍連！從何處食客比丘食？」答言：「世尊！向到一居士家，有一比丘尼或見名為小德，或見名為大龍。」佛問：「所說何等？」具以事答。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝等實食比丘尼讚歎食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，食比丘尼讚歎食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，食比丘尼讚歎食，波逸提。」

有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食，後乃知便生慚愧：「我將無犯波逸提耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不知比丘尼讚歎得食，食犯波逸提者，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食，後乃知便生慚愧：「我將無犯波逸提耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不知比丘尼讚歎得食，食犯波逸提者，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘，知比丘尼讚歎得食食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，知比丘尼讚歎得食食，波逸提。」

爾時有一家請五百比丘食，其家先所供養比丘尼，作是言：「與諸比丘食，莫使失時！」諸比丘聞，便生慚愧，不敢復食，還以白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘尼先不讚歎，臨食時作是語：『好與諸比丘食，比丘食此食。』犯波逸提者，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一家請五百比丘食，其家先所供養比丘尼，作是言：「與諸比丘食，莫使失時！」諸比丘聞，便生慚愧，不敢復食，還以白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若比丘尼先不讚歎，臨食時作是語：『好與諸比丘食，比丘食此食。』犯波逸提者，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘，知比丘尼讚歎因緣得食食，除檀越先發心作，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，知比丘尼讚歎因緣得食食，除檀越先發心作，波逸提。」

讚歎者：讚歎得過人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎者：讚歎得過人法。

若式叉摩那、沙彌、沙彌尼，比丘讚歎因緣得食食，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若式叉摩那、沙彌、沙彌尼，比丘讚歎因緣得食食，突吉羅。

沙彌，突吉羅(三十竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌，突吉羅(三十竟)。

佛在王舍城。時有一大臣常供養佛及比丘僧。有一貧人見，作是念：「今此大臣得大善利，乃能如此供佛及僧，若我有物亦當如是。」復作是念：「我今無物，正當傭賃以用供養。」即便客作，日食一食，留一食分。主人問言：「汝何以留一食分？」答言：「我且留之，後當并取。」如是經時，知所得已足，語主人言：「可盡以作直，為我辦種種食具。」主人問言：「汝今貧窮，云何盡以作直，頓辦種種飲食之具？」答言：「我見王舍大臣，常請佛及僧種種供養。我作是願，亦當如是。是以客作欲遂此意。今計作直足一供養，所以於今頓辦食具。」主人聞之生希有心：「如是貧人苦身傭賃，得少財物尚用供養，況我財富？」發心之頃，飲食已具，而不能為，即雇數倍，使其任意辦眾甘美。於時作人，即持財物來詣佛所，供辦極世殊味飲食。緣其意至，鬼神來助，倏忽之頃，自然都辦。正遇節日多饒供養，眾人競來請就家食。諸比丘共相語言：「今日貧人竭力作會，人人皆當為之稍食。」雖相誨語，所食極少，而請處多遂至飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。時有一大臣常供養佛及比丘僧。有一貧人見，作是念：「今此大臣得大善利，乃能如此供佛及僧，若我有物亦當如是。」復作是念：「我今無物，正當傭賃以用供養。」即便客作，日食一食，留一食分。主人問言：「汝何以留一食分？」答言：「我且留之，後當并取。」如是經時，知所得已足，語主人言：「可盡以作直，為我辦種種食具。」主人問言：「汝今貧窮，云何盡以作直，頓辦種種飲食之具？」答言：「我見王舍大臣，常請佛及僧種種供養。我作是願，亦當如是。是以客作欲遂此意。今計作直足一供養，所以於今頓辦食具。」主人聞之生希有心：「如是貧人苦身傭賃，得少財物尚用供養，況我財富？」發心之頃，飲食已具，而不能為，即雇數倍，使其任意辦眾甘美。於時作人，即持財物來詣佛所，供辦極世殊味飲食。緣其意至，鬼神來助，倏忽之頃，自然都辦。正遇節日多饒供養，眾人競來請就家食。諸比丘共相語言：「今日貧人竭力作會，人人皆當為之稍食。」雖相誨語，所食極少，而請處多遂至飽滿。

時彼貧人食具已辦，唱言時到。於是諸比丘皆集就坐，唯佛住房。時彼貧人，手自斟酌，歡喜下食，比丘雖受所食甚少。貧人作是念：「諸比丘為是愍我貧窮，恐食不足？為是食惡不可進噉？」即以問之。諸比丘中少慚愧者答言：「恐汝食少，故於餘家處處先食。」貧人恨言：「云何先受我請，而餘家食？我本肆力，期盡供養！今諸大德，雖不能噉，願隨意持去，勿令有餘。」諸比丘聞已，便復強食，然猶不盡所供之半。眾僧食訖，貧人復作是念：「我強勸僧食，故當不得罪耶？」以是白佛。佛言：「善哉，貧士！汝能見人作福，傭力慕及。雖受人身，生天因緣皆已具足。從汝發心欲供養佛及僧已來，隨事皆得無量功德，正使眾僧不食一粒，於汝功德無不具足。汝今當復得現世報。」貧人聞已，歡喜踊躍。佛更為說種種妙法，即於坐上遠塵離垢，得法眼淨。彼見法已，受三自歸，奉持五戒，從坐起，頭面禮足，右繞而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼貧人食具已辦，唱言時到。於是諸比丘皆集就坐，唯佛住房。時彼貧人，手自斟酌，歡喜下食，比丘雖受所食甚少。貧人作是念：「諸比丘為是愍我貧窮，恐食不足？為是食惡不可進噉？」即以問之。諸比丘中少慚愧者答言：「恐汝食少，故於餘家處處先食。」貧人恨言：「云何先受我請，而餘家食？我本肆力，期盡供養！今諸大德，雖不能噉，願隨意持去，勿令有餘。」諸比丘聞已，便復強食，然猶不盡所供之半。眾僧食訖，貧人復作是念：「我強勸僧食，故當不得罪耶？」以是白佛。佛言：「善哉，貧士！汝能見人作福，傭力慕及。雖受人身，生天因緣皆已具足。從汝發心欲供養佛及僧已來，隨事皆得無量功德，正使眾僧不食一粒，於汝功德無不具足。汝今當復得現世報。」貧人聞已，歡喜踊躍。佛更為說種種妙法，即於坐上遠塵離垢，得法眼淨。彼見法已，受三自歸，奉持五戒，從坐起，頭面禮足，右繞而退。

爾時有五百賈客從優禪那國來，道路逈絕，絕糧三日，前遣馬使募求熟食，遍語人言：「我等五百賈客，從優禪那國來，絕糧三日，故先遣我求諸熟食。若有熟者，不計價直！」城中人言：「此間無有，唯一貧人於僧坊設會，大有餘長。汝往求之，必得無疑。」於是彼使，即便馳往，具以情告。貧人答言：「我今設食，不為財利；但當速來，莫論價直。」使人聞之，出非本望，歡喜還報。須臾俱至，咸言：「速與我食，當厚相報！」答亦如初。即便下食，既飽滿已，借問餘人：「此人有何事業，乃能如此種種施設？」有人具以事答，眾賈聞已，倍增希有，即斂百千兩金，以酬其施。又復借問：「此城某甲今為在不？」答言：「已死。」又問：「彼有子孫不？」答言：「向之施主即是其子。」諸賈客等聞之，依然語貧人言：「汝父是我等師。」又與百千兩金，以敦舊情。王舍大臣及所賃主，聞見此事，益懷歡喜，復各送百千兩金，以結新好。即日，瓶沙王復拜為大臣。一日之中蔚然富貴，國人號為忽起長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有五百賈客從優禪那國來，道路逈絕，絕糧三日，前遣馬使募求熟食，遍語人言：「我等五百賈客，從優禪那國來，絕糧三日，故先遣我求諸熟食。若有熟者，不計價直！」城中人言：「此間無有，唯一貧人於僧坊設會，大有餘長。汝往求之，必得無疑。」於是彼使，即便馳往，具以情告。貧人答言：「我今設食，不為財利；但當速來，莫論價直。」使人聞之，出非本望，歡喜還報。須臾俱至，咸言：「速與我食，當厚相報！」答亦如初。即便下食，既飽滿已，借問餘人：「此人有何事業，乃能如此種種施設？」有人具以事答，眾賈聞已，倍增希有，即斂百千兩金，以酬其施。又復借問：「此城某甲今為在不？」答言：「已死。」又問：「彼有子孫不？」答言：「向之施主即是其子。」諸賈客等聞之，依然語貧人言：「汝父是我等師。」又與百千兩金，以敦舊情。王舍大臣及所賃主，聞見此事，益懷歡喜，復各送百千兩金，以結新好。即日，瓶沙王復拜為大臣。一日之中蔚然富貴，國人號為忽起長者。

諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實受人請，而先食他食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何已受人請，而先食他食？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實受人請，而先食他食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何已受人請，而先食他食？」呵已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，數數食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，數數食，波逸提。」

爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘，皆得重病，不能頓食，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘數數食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘，皆得重病，不能頓食，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘數數食。從今是戒應如是說：

「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時，是名因緣。」

爾時世尊聽諸比丘受迦絺那衣，不犯五事。諸比丘作是念：「為是衣時，不犯數食？衣竟，亦不犯耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「衣時不犯，過衣時犯。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聽諸比丘受迦絺那衣，不犯五事。諸比丘作是念：「為是衣時，不犯數食？衣竟，亦不犯耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「衣時不犯，過衣時犯。從今是戒應如是說：

「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時，是名因緣。」

有諸白衣知比丘不得數食，作是念：「我當作方便為諸比丘作衣；比丘來受，并得供養。」即便作衣，請諸比丘，諸比丘言：「我等不得食，但與我衣。」諸白衣言：「大德！若受我食，乃當與衣。」諸比丘作是念：「世尊若聽我以施衣故，數食者，可不乏衣。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘為施衣，數數食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸白衣知比丘不得數食，作是念：「我當作方便為諸比丘作衣；比丘來受，并得供養。」即便作衣，請諸比丘，諸比丘言：「我等不得食，但與我衣。」諸白衣言：「大德！若受我食，乃當與衣。」諸比丘作是念：「世尊若聽我以施衣故，數食者，可不乏衣。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘為施衣，數數食。從今是戒應如是說：

「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，數數食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時，是名因緣。」

爾時阿難詣長者家，長者家設諸飲食，阿難忘先受請，便受彼食，垂食乃憶，語主人言：「可還攝食，我先受請不得復食。」長者恨言：「云何已受我食，而忽中悔？」於是阿難馳還白佛，佛言：「若有如是因緣，應先心施，作是念：『我請分，與某甲比丘。』然後可食。」若不念施人而食，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難詣長者家，長者家設諸飲食，阿難忘先受請，便受彼食，垂食乃憶，語主人言：「可還攝食，我先受請不得復食。」長者恨言：「云何已受我食，而忽中悔？」於是阿難馳還白佛，佛言：「若有如是因緣，應先心施，作是念：『我請分，與某甲比丘。』然後可食。」若不念施人而食，突吉羅。

爾時或有前請，後設食；或有後請，前設食。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「請時應語言：『隨前設食者當食。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時或有前請，後設食；或有後請，前設食。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「請時應語言：『隨前設食者當食。』」

數數食者，先受他請，後於餘處食，是名數數食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數食者，先受他請，後於餘處食，是名數數食。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

若僧所差，若別房食，若白衣來受八戒設供養，若常食，不犯(三十一竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若僧所差，若別房食，若白衣來受八戒設供養，若常食，不犯(三十一竟)。

佛在王舍城。爾時調達為求援助故，教化諸居士，或令一家請四僧、或五、或十。諸長老比丘呵責受請比丘言：「云何為援助調達故，受別請眾食。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝實受調達別請眾食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時調達為求援助故，教化諸居士，或令一家請四僧、或五、或十。諸長老比丘呵責受請比丘言：「云何為援助調達故，受別請眾食。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝實受調達別請眾食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，波逸提。」

有病比丘牽病乞食，其患增甚。諸居士語言：「莫牽病乞，可就我食！」答言：「世尊結戒，不聽我等受別請眾食。若以供養眾僧，我等便自得分。」諸居士言：「我等家貧，不能得廣，正可力辦，供養病者。大德！若須便可來取。」諸比丘不知云何，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘受別請眾食。」衣時、施衣時，如數數食中說。「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有病比丘牽病乞食，其患增甚。諸居士語言：「莫牽病乞，可就我食！」答言：「世尊結戒，不聽我等受別請眾食。若以供養眾僧，我等便自得分。」諸居士言：「我等家貧，不能得廣，正可力辦，供養病者。大德！若須便可來取。」諸比丘不知云何，以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘受別請眾食。」衣時、施衣時，如數數食中說。「從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時，是名因緣。」

有諸比丘欲作衣，為乞食故衣不即成，妨廢行道，作是念：「若作衣時，佛聽我受別請眾食者，衣得速成，不廢行道。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘作衣時，受別請眾食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘欲作衣，為乞食故衣不即成，妨廢行道，作是念：「若作衣時，佛聽我受別請眾食者，衣得速成，不廢行道。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘作衣時，受別請眾食。從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時，是名因緣。」

有諸比丘共伴行，到一聚落，語諸伴言：「我等入村乞食，可小見待。」答言：「不須乞食，我當相與。」比丘言：「世尊不聽我等受別請眾食。」遂入村乞，諸伴捨去。比丘乞食已，不復及伴，被賊赤肉，諸比丘作是念：「世尊若聽我行路時，受別請眾食者，不遭此難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘共伴行，到一聚落，語諸伴言：「我等入村乞食，可小見待。」答言：「不須乞食，我當相與。」比丘言：「世尊不聽我等受別請眾食。」遂入村乞，諸伴捨去。比丘乞食已，不復及伴，被賊赤肉，諸比丘作是念：「世尊若聽我行路時，受別請眾食者，不遭此難。」

有諸比丘寄載人舡，至時乞食，舡主捨去，致諸苦難，亦復如上。皆以白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今聽諸比丘行路時、舡上行時，受別請眾食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘寄載人舡，至時乞食，舡主捨去，致諸苦難，亦復如上。皆以白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今聽諸比丘行路時、舡上行時，受別請眾食。從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時，是名因緣。」

諸佛常法，歲二大會春夏末月，諸方比丘皆來問訊，以眾多故，次請甚疎，乞食難得。諸比丘作是念：「若世尊聽我等大會時，受別請眾食者，不致此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘大會時，受別請眾食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常法，歲二大會春夏末月，諸方比丘皆來問訊，以眾多故，次請甚疎，乞食難得。諸比丘作是念：「若世尊聽我等大會時，受別請眾食者，不致此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘大會時，受別請眾食。從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，除因緣波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時、大會時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，除因緣波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時、大會時，是名因緣。」

爾時瓶沙王弟，名曰迦留，事一種道，而年年普請九十六種沙門作一大會，聞釋子沙門不受別請眾食，而力不得能廣及眾僧，以闕無佛道沙門故，愁憂不樂，作是念：「我當云何致沙門釋子？唯當委王，然後可果！」便以白王。王以是事，即出詣佛，具說弟之情願。王去後，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘沙門會時，受別請眾食，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瓶沙王弟，名曰迦留，事一種道，而年年普請九十六種沙門作一大會，聞釋子沙門不受別請眾食，而力不得能廣及眾僧，以闕無佛道沙門故，愁憂不樂，作是念：「我當云何致沙門釋子？唯當委王，然後可果！」便以白王。王以是事，即出詣佛，具說弟之情願。王去後，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘沙門會時，受別請眾食，從今是戒應如是說：

「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時、大會時、沙門會時，是名因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，受別請眾食，除因緣，波逸提。因緣者：病時、衣時、施衣時、作衣時、行路時、舡上行時、大會時、沙門會時，是名因緣。」

別請眾食者：若於眾中別請四人已上，是名別請眾食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別請眾食者：若於眾中別請四人已上，是名別請眾食。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

若始受別請眾食，既往而分，言受異請，不復成眾，不犯(三十二竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若始受別請眾食，既往而分，言受異請，不復成眾，不犯(三十二竟)。

佛在王舍城。爾時諸處飢饉，乞食難得，一切比丘盡集王舍城，四遠人言：「我等先時朝暮見諸比丘，今何以斷絕不復見之？」有人言：「此間乞食難得，悉往王舍城，是以不見。」諸人言：「我等寧可建立小屋，日作一比丘一宿、一食。若無來食者，便當聚集，俟後來眾。」即便作之。時有一家恒作美食，六群比丘遊行人間常住其家，餘諸比丘都不復得，語居士言：「汝為僧故，作一宿食。如何使我不得一豫？」居士答言：「我本為僧作此處所，而六群比丘住不肯去，使我不復得見餘僧。此是彼過，非是我咎。」諸長老比丘聞，種種呵責六群比丘，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時諸處飢饉，乞食難得，一切比丘盡集王舍城，四遠人言：「我等先時朝暮見諸比丘，今何以斷絕不復見之？」有人言：「此間乞食難得，悉往王舍城，是以不見。」諸人言：「我等寧可建立小屋，日作一比丘一宿、一食。若無來食者，便當聚集，俟後來眾。」即便作之。時有一家恒作美食，六群比丘遊行人間常住其家，餘諸比丘都不復得，語居士言：「汝為僧故，作一宿食。如何使我不得一豫？」居士答言：「我本為僧作此處所，而六群比丘住不肯去，使我不復得見餘僧。此是彼過，非是我咎。」諸長老比丘聞，種種呵責六群比丘，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問六群比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，施一食處，過一食者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，施一食處，過一食者，波逸提。」

時舍利弗得風病，到一食處，食一食已，便欲餘行。諸比丘言：「長老疾患，不須餘行。我等當以食分相供養。」答言：「世尊不聽一宿處，過一食。」有諸居士聞舍利弗疾患，亦共請住，答亦如初。於是舍利弗牽病而去，諸比丘作是念：「若世尊聽病比丘於一食處，過一食者，便無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸病比丘於一食處，過一食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗得風病，到一食處，食一食已，便欲餘行。諸比丘言：「長老疾患，不須餘行。我等當以食分相供養。」答言：「世尊不聽一宿處，過一食。」有諸居士聞舍利弗疾患，亦共請住，答亦如初。於是舍利弗牽病而去，諸比丘作是念：「若世尊聽病比丘於一食處，過一食者，便無此苦。」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸病比丘於一食處，過一食。從今是戒應如是說：

「若比丘，無病，施一食處，過一食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，無病，施一食處，過一食，波逸提。」

施一食處，眾多比丘暮同時至，若檀越施非時漿、若塗足油，聽次第受。明日隨次受食；若無，則止一食已，應去；若檀越留，聽住。若去已，有緣事宜還，當白主人，主人聽住則住，不聽應去；若後來比丘，應得一食食，有餘，應與主人所留比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施一食處，眾多比丘暮同時至，若檀越施非時漿、若塗足油，聽次第受。明日隨次受食；若無，則止一食已，應去；若檀越留，聽住。若去已，有緣事宜還，當白主人，主人聽住則住，不聽應去；若後來比丘，應得一食食，有餘，應與主人所留比丘。

若比丘來，而一食處多，諸比丘應分張住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘來，而一食處多，諸比丘應分張住。

若親里家過一食，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親里家過一食，突吉羅。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

若有諸難不得去，不犯(三十三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸難不得去，不犯(三十三竟)。

佛在王舍城。時有女人欲還夫家，辦種種餅以為道糧。有一比丘次第乞食，往到其舍，女問言：「欲須何等？」答言：「須食！」復問：「能噉佉闍尼不？」答言：「能！」即取鉢盛種種餅與之。彼比丘得已，語餘比丘言：「某甲家多有美食，汝可往乞。」諸比丘聞，皆往從乞，所有熟食施之都盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。時有女人欲還夫家，辦種種餅以為道糧。有一比丘次第乞食，往到其舍，女問言：「欲須何等？」答言：「須食！」復問：「能噉佉闍尼不？」答言：「能！」即取鉢盛種種餅與之。彼比丘得已，語餘比丘言：「某甲家多有美食，汝可往乞。」諸比丘聞，皆往從乞，所有熟食施之都盡。

時彼夫家遣人催之，答言：「資糧未辦！」復作種種食，如是至三，比丘來乞皆盡與之。夫家三催，答皆如初，便大瞋忿，謂有異意，遣使報言：「我已更求婚，不復用汝瞎女！」於是女家咸瞋恨言：「由沙門釋子使我女寡！」復種種罵詈，醜言溢口。隣人語言：「他薄汝女，何預沙門？」即具以答。不信樂佛法者，咸皆言：「快由敬沙門，致有此事。若復親近，劇當過是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼夫家遣人催之，答言：「資糧未辦！」復作種種食，如是至三，比丘來乞皆盡與之。夫家三催，答皆如初，便大瞋忿，謂有異意，遣使報言：「我已更求婚，不復用汝瞎女！」於是女家咸瞋恨言：「由沙門釋子使我女寡！」復種種罵詈，醜言溢口。隣人語言：「他薄汝女，何預沙門？」即具以答。不信樂佛法者，咸皆言：「快由敬沙門，致有此事。若復親近，劇當過是。」

爾時復有賈客主，語諸賈人言：「可辦資糧，某日最吉，當共發去。」即皆備辦種種飲食。有一比丘次第乞食，到一賈人家，賈人問言：「欲須何等？」答言：「須食！」問：「能食餅麨不？」答言：「能！」即取鉢盛滿與之。比丘得已，語諸比丘言：「某甲家多有美飲食，汝可往乞。」諸比丘皆往悉得，糧食遂盡。賈客主言：「吉日今到，應共發去！」此賈人言：「糧食未辦！」賈客主言：「我先宣令，備辦糧食。何故於今，方言未辦？」答言：「沙門來乞，與之悉盡。」賈客主言：「今是吉日，不得不發。我便先去，汝可後來。」於是便發，後還安隱，大得宜利。彼一賈人後去遭賊，失物蕩盡，便啼哭言：「由沙門釋子遭此窮厄！」賊問言：「我奪汝物，何以怨人？」具以事答。諸賊聞已，復語之言：「汝親近沙門，正應打殺，正應奪物！若復有親近者，亦當如是！」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有賈客主，語諸賈人言：「可辦資糧，某日最吉，當共發去。」即皆備辦種種飲食。有一比丘次第乞食，到一賈人家，賈人問言：「欲須何等？」答言：「須食！」問：「能食餅麨不？」答言：「能！」即取鉢盛滿與之。比丘得已，語諸比丘言：「某甲家多有美飲食，汝可往乞。」諸比丘皆往悉得，糧食遂盡。賈客主言：「吉日今到，應共發去！」此賈人言：「糧食未辦！」賈客主言：「我先宣令，備辦糧食。何故於今，方言未辦？」答言：「沙門來乞，與之悉盡。」賈客主言：「今是吉日，不得不發。我便先去，汝可後來。」於是便發，後還安隱，大得宜利。彼一賈人後去遭賊，失物蕩盡，便啼哭言：「由沙門釋子遭此窮厄！」賊問言：「我奪汝物，何以怨人？」具以事答。諸賊聞已，復語之言：「汝親近沙門，正應打殺，正應奪物！若復有親近者，亦當如是！」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘：「汝等實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若須，二、三鉢應受。過是受者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若須，二、三鉢應受。過是受者，波逸提。」

有諸病比丘入村乞食，有一居士自恣多與，過二、三鉢，不敢復受。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘過二、三鉢受。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸病比丘入村乞食，有一居士自恣多與，過二、三鉢，不敢復受。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽病比丘過二、三鉢受。從今是戒應如是說：

「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若須，二、三鉢應受。若無病，過是受者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若須，二、三鉢應受。若無病，過是受者，波逸提。」

有諸比丘就請家食，食已，復從主人索食持去。諸比丘以是白佛，佛言：「若就請家食，不得更索持去；若不就請家食，聽持去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘就請家食，食已，復從主人索食持去。諸比丘以是白佛，佛言：「若就請家食，不得更索持去；若不就請家食，聽持去。」

有諸比丘受二、三鉢持去已，不與諸比丘共食。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「應與諸比丘共食。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘受二、三鉢持去已，不與諸比丘共食。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「應與諸比丘共食。從今是戒應如是說：

「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若不住其家食，須二、三鉢應受，出外與餘比丘共食。若無病，過是受，及不與餘比丘共食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，到白衣家，自恣多與飲食，若餅、若麨；若不住其家食，須二、三鉢應受，出外與餘比丘共食。若無病，過是受，及不與餘比丘共食，波逸提。」

自恣與食者：來乞輒與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恣與食者：來乞輒與。

若比丘第一鉢受，還應語餘比丘：「我已某家受一鉢，餘二鉢在，須者往取。」若第二鉢受，應言：「我已某家受二鉢，餘一鉢在，須者往取。」若第三鉢受，應言：「我已某家受三鉢食，莫復往取！」若不宣語，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘第一鉢受，還應語餘比丘：「我已某家受一鉢，餘二鉢在，須者往取。」若第二鉢受，應言：「我已某家受二鉢，餘一鉢在，須者往取。」若第三鉢受，應言：「我已某家受三鉢食，莫復往取！」若不宣語，突吉羅。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十四竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十四竟)。

佛在王舍城。爾時諸處飢饉，乞求難得，諸比丘盡還王舍城。王舍城諸居士，問諸比丘：「僧有幾人？食有幾許？」答言：「僧有若干，食有爾許。」時諸居士共作議言：「我等當為諸比丘隨力作食。」於是或有一人，作一比丘食乃至十比丘食；或有二人乃至十人，共作一比丘食乃至十比丘食。辦食具已，諸居士主復作是念：「我等雖復隨力作食，食一人、十人，必不周普。今當斂物，普為作食，若不足者我當足之。」即便斂取。其中有貧窮者，雖心無惜而無好米，隨家所有豆麥之屬，以充此斂。彼居士主，即差次作之，飲食麁惡，老病比丘皆不飲食，持與乞人、或與外道，更往知識家食。諸居士知，便譏呵言：「我等減割身口、妻子之分，種福田中。云何比丘薄我此食，用乞乞人及諸外道，更求美味？此輩本求解脫，離老病死，如何於今反求美好？無沙門行，破沙門法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時諸處飢饉，乞求難得，諸比丘盡還王舍城。王舍城諸居士，問諸比丘：「僧有幾人？食有幾許？」答言：「僧有若干，食有爾許。」時諸居士共作議言：「我等當為諸比丘隨力作食。」於是或有一人，作一比丘食乃至十比丘食；或有二人乃至十人，共作一比丘食乃至十比丘食。辦食具已，諸居士主復作是念：「我等雖復隨力作食，食一人、十人，必不周普。今當斂物，普為作食，若不足者我當足之。」即便斂取。其中有貧窮者，雖心無惜而無好米，隨家所有豆麥之屬，以充此斂。彼居士主，即差次作之，飲食麁惡，老病比丘皆不飲食，持與乞人、或與外道，更往知識家食。諸居士知，便譏呵言：「我等減割身口、妻子之分，種福田中。云何比丘薄我此食，用乞乞人及諸外道，更求美味？此輩本求解脫，離老病死，如何於今反求美好？無沙門行，破沙門法！」

時跋難陀主人次至監食，跋難陀眾中食已，復就其家索美好食。彼人問言：「大德！向不在眾中食耶？」答言：「在眾中食，恐檀越失別施福，是以更來。」彼人便譏呵言：「今世飢儉，眾人罄竭，共作眾食。云何薄此，更求美好？」諸比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問跋難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋難陀主人次至監食，跋難陀眾中食已，復就其家索美好食。彼人問言：「大德！向不在眾中食耶？」答言：「在眾中食，恐檀越失別施福，是以更來。」彼人便譏呵言：「今世飢儉，眾人罄竭，共作眾食。云何薄此，更求美好？」諸比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問跋難陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，食竟更食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，食竟更食，波逸提。」

爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病，諸比丘為其請食，食不盡，棄著房前。諸居士見，問言：「此是何等食？」答言：「是病比丘殘食。」諸居士言：「何不少取？」答言：「諸病比丘或有多食、或有少食，我等所以不得少取。」居士復言：「今世飢儉，以一粒施，乃可生天！云何棄之而不惠施？」或復有言：「此輩沙門寧棄于地，不以施人！我等既已施僧，一粒墮地，便謂大罪。如何比丘不惜此物？」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛問阿難：「頗有人能食此食不？」答言：「看病比丘為請此食，而其自食初不充足，欲噉此殘食，而復不敢。」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘食病比丘殘食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病，諸比丘為其請食，食不盡，棄著房前。諸居士見，問言：「此是何等食？」答言：「是病比丘殘食。」諸居士言：「何不少取？」答言：「諸病比丘或有多食、或有少食，我等所以不得少取。」居士復言：「今世飢儉，以一粒施，乃可生天！云何棄之而不惠施？」或復有言：「此輩沙門寧棄于地，不以施人！我等既已施僧，一粒墮地，便謂大罪。如何比丘不惜此物？」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛問阿難：「頗有人能食此食不？」答言：「看病比丘為請此食，而其自食初不充足，欲噉此殘食，而復不敢。」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽諸比丘食病比丘殘食。」

爾時王舍城眾僧食竟，有比丘於外得食持還。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「可以此食與病比丘。」即便與之。病比丘言：「此食增病，我等不須。」以是白佛，佛言：「聽諸比丘於病比丘人邊，作殘食法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城眾僧食竟，有比丘於外得食持還。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「可以此食與病比丘。」即便與之。病比丘言：「此食增病，我等不須。」以是白佛，佛言：「聽諸比丘於病比丘人邊，作殘食法食。」

爾時王舍城眾僧食竟起去，復有比丘於外得食持還。病比丘已差，不知云何，復以白佛。佛言：「應在食未竟比丘邊，作殘食法食；若無，應在未食比丘邊作；若眾中無未食比丘，應近處覓；若近處，復不得者，與應受具足戒沙彌速受戒，然後於是人邊作殘食法食。」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城眾僧食竟起去，復有比丘於外得食持還。病比丘已差，不知云何，復以白佛。佛言：「應在食未竟比丘邊，作殘食法食；若無，應在未食比丘邊作；若眾中無未食比丘，應近處覓；若近處，復不得者，與應受具足戒沙彌速受戒，然後於是人邊作殘食法食。」佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「從今是戒應如是說：

「若比丘，食竟，不作殘食法食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，食竟，不作殘食法食，波逸提。」

有比丘，晨朝請諸比丘作小食，與時飲、佉陀尼食、賒陀尼食。諸比丘謂已是足食，不敢復食，以是白佛。佛言：「此不名為足食。有五種食，名為足食：飯、乾飯餅、麨、魚、肉。於此五食，一一食中有五事，名為足食：一者、有食；二者、授與；三者、受噉；四者、不復受益；五者、身離本處。若離本處已，更得時食、飯、餅，不作殘食法食，口口波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘，晨朝請諸比丘作小食，與時飲、佉陀尼食、賒陀尼食。諸比丘謂已是足食，不敢復食，以是白佛。佛言：「此不名為足食。有五種食，名為足食：飯、乾飯餅、麨、魚、肉。於此五食，一一食中有五事，名為足食：一者、有食；二者、授與；三者、受噉；四者、不復受益；五者、身離本處。若離本處已，更得時食、飯、餅，不作殘食法食，口口波逸提。」

諸比丘不知作殘食法，白佛。佛言：「持食著鉢中，手擎，偏袒右肩，右膝著地，作是言：『長老一心念！我某甲食已足，為我作殘食法。』彼比丘為取鉢，問言：『是食與我耶？』答言：『與！』便為食少許，餘殘還之。若都不食，但取已，還之，語言：『此是我殘，與汝。』亦名殘食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘不知作殘食法，白佛。佛言：「持食著鉢中，手擎，偏袒右肩，右膝著地，作是言：『長老一心念！我某甲食已足，為我作殘食法。』彼比丘為取鉢，問言：『是食與我耶？』答言：『與！』便為食少許，餘殘還之。若都不食，但取已，還之，語言：『此是我殘，與汝。』亦名殘食。」

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十五竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十五竟)。

佛在王舍城。爾時有二比丘共為親友，一人聰明，一人闇鈍。其闇鈍者，數數犯惡；其聰明者，恒語其罪，教令悔過。其闇鈍者心轉懷忿，作是念：「我今亦當伺其過罪！」伺之不得，便於彼食竟，以不作殘食，呼令食之。彼比丘以親厚故，都不懷疑，即便為食。食已語言：「汝食非殘食，犯罪應悔！莫不修梵行，長夜受苦！」時彼比丘呵責言：「我欲益汝故，相教呵！云何以此見恨，陷我於罪。」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時有二比丘共為親友，一人聰明，一人闇鈍。其闇鈍者，數數犯惡；其聰明者，恒語其罪，教令悔過。其闇鈍者心轉懷忿，作是念：「我今亦當伺其過罪！」伺之不得，便於彼食竟，以不作殘食，呼令食之。彼比丘以親厚故，都不懷疑，即便為食。食已語言：「汝食非殘食，犯罪應悔！莫不修梵行，長夜受苦！」時彼比丘呵責言：「我欲益汝故，相教呵！云何以此見恨，陷我於罪。」諸長老比丘聞，種種呵責，以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，不作殘食法，強勸已食比丘食，欲使他犯罪，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，不作殘食法，強勸已食比丘食，欲使他犯罪，波逸提。」

有比丘足食已，諸比丘不知，復呼令食。彼比丘言：「我已食竟。」諸比丘便生疑：「我故當不犯波逸提耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不知他食竟，呼食犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘足食已，諸比丘不知，復呼令食。彼比丘言：「我已食竟。」諸比丘便生疑：「我故當不犯波逸提耶？」以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「若不知他食竟，呼食犯波逸提，無有是處。從今是戒應如是說：

「若比丘，知他比丘食竟，不作殘食法，強勸令食，欲使犯罪，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，知他比丘食竟，不作殘食法，強勸令食，欲使犯罪，波逸提。」

若勸已食比丘，食不作殘食法食；若彼食時，口口波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勸已食比丘，食不作殘食法食；若彼食時，口口波逸提。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十六竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十六竟)。

佛在王舍城。爾時世尊未制比丘受食食，諸比丘各在知識家不受食食。諸白衣譏呵言：「我等不憙見此惡人，著割截壞色衣，不受食食。不受食食，是為不與取！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時世尊未制比丘受食食，諸比丘各在知識家不受食食。諸白衣譏呵言：「我等不憙見此惡人，著割截壞色衣，不受食食。不受食食，是為不與取！」

爾時大迦葉著糞掃衣，於街巷處處，拾棄食而食。諸居士見，譏呵言：「此沙門正似狗，趣得食食，不淨可惡！云何令彼入我等家？」諸長老比丘聞二事已，以是白佛。佛以是事集比丘僧，先問諸比丘：「汝等實不受食食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，又語迦葉：「汝雖少欲，而為人惡賤，不應食棄去食。若食，突吉羅。」告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦葉著糞掃衣，於街巷處處，拾棄食而食。諸居士見，譏呵言：「此沙門正似狗，趣得食食，不淨可惡！云何令彼入我等家？」諸長老比丘聞二事已，以是白佛。佛以是事集比丘僧，先問諸比丘：「汝等實不受食食不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，又語迦葉：「汝雖少欲，而為人惡賤，不應食棄去食。若食，突吉羅。」告諸比丘：「今為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，不受食著口中，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，不受食著口中，波逸提。」

時諸比丘為作人作食，不敢嘗，或醎、或淡，作人瞋恨不肯復作。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽為作人甞食，但不得咽。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘為作人作食，不敢嘗，或醎、或淡，作人瞋恨不肯復作。以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽為作人甞食，但不得咽。從今是戒應如是說：

「若比丘，不受食，著口中，除嘗食，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，不受食，著口中，除嘗食，波逸提。」

時諸比丘不受楊枝及水，便不敢嚼及漱口，口臭眼闇；共人語時，人聞其氣，問言：「大德！口何以臭？」諸比丘甚羞恥，便乞受楊枝及水。諸人言：「汝自嬾取，誰為汝惜楊枝及水？」諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽不受楊枝及水。從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘不受楊枝及水，便不敢嚼及漱口，口臭眼闇；共人語時，人聞其氣，問言：「大德！口何以臭？」諸比丘甚羞恥，便乞受楊枝及水。諸人言：「汝自嬾取，誰為汝惜楊枝及水？」諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「今聽不受楊枝及水。從今是戒應如是說：

「若比丘，不受食，著口中，除嘗食、楊枝及水，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，不受食，著口中，除嘗食、楊枝及水，波逸提。」

爾時舍利弗得風病，目連往問：「汝在家時，曾有此病不？」答云：「有！」「何方治差？」答言：「食藕！」於是目連到阿耨達池取藕與之。舍利弗問：「何處得此？」答言：「阿耨達池。」又問：「從誰受？」答言：「從龍。」便不敢食。以是白佛，佛言：「聽從龍受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗得風病，目連往問：「汝在家時，曾有此病不？」答云：「有！」「何方治差？」答言：「食藕！」於是目連到阿耨達池取藕與之。舍利弗問：「何處得此？」答言：「阿耨達池。」又問：「從誰受？」答言：「從龍。」便不敢食。以是白佛，佛言：「聽從龍受食。」

時大迦葉從貧家乞食，釋提桓因作是念：「今大德迦葉從貧家乞，我今當作方便使受我食。」即於迦葉乞食之次，作一貧窮織師，在機上織；復化作一女人為其作緯，迦葉從乞，即取鉢盛百味飲食與之。迦葉得已，作是念：「此人貧窮，何從得此？」即入定觀，知是帝釋，語言：「憍尸迦！後莫復作！」遂不敢食。以是白佛，佛言：「今聽諸比丘從天受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉從貧家乞食，釋提桓因作是念：「今大德迦葉從貧家乞，我今當作方便使受我食。」即於迦葉乞食之次，作一貧窮織師，在機上織；復化作一女人為其作緯，迦葉從乞，即取鉢盛百味飲食與之。迦葉得已，作是念：「此人貧窮，何從得此？」即入定觀，知是帝釋，語言：「憍尸迦！後莫復作！」遂不敢食。以是白佛，佛言：「今聽諸比丘從天受食。」

爾時世尊行於逈路，暮至曠野鬼村。時彼鬼神見佛歡喜，便請佛及僧設明日供，佛默然受之。鬼即竟夜作種種飲食，晨朝敷坐，請佛及僧。佛勅諸比丘，共受彼請，即皆就坐。鬼神手自下食，諸比丘不敢受，以是白佛。佛言：「今聽諸比丘從鬼受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊行於逈路，暮至曠野鬼村。時彼鬼神見佛歡喜，便請佛及僧設明日供，佛默然受之。鬼即竟夜作種種飲食，晨朝敷坐，請佛及僧。佛勅諸比丘，共受彼請，即皆就坐。鬼神手自下食，諸比丘不敢受，以是白佛。佛言：「今聽諸比丘從鬼受食。」

爾時世尊遊娑羅樹林。時有一獼猴，從樹上下，取佛鉢欲持去，諸比丘捉，不聽。佛告比丘：「聽獼猴取鉢。」即持鉢到一樹上，取滿鉢蜜上佛。佛見有虫不受，獼猴諦視見虫，即便拾去；復以上佛，佛為受之，於是獼猴歡喜踊躍，却行而退。佛持此蜜與諸比丘，諸比丘不敢食。以是白佛，佛言：「聽食獼猴授食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遊娑羅樹林。時有一獼猴，從樹上下，取佛鉢欲持去，諸比丘捉，不聽。佛告比丘：「聽獼猴取鉢。」即持鉢到一樹上，取滿鉢蜜上佛。佛見有虫不受，獼猴諦視見虫，即便拾去；復以上佛，佛為受之，於是獼猴歡喜踊躍，却行而退。佛持此蜜與諸比丘，諸比丘不敢食。以是白佛，佛言：「聽食獼猴授食。」

爾時有販馬人請佛及僧。行水已，有人語言：「火燒馬屋！」彼以此不展授食，語比丘言：「可自取食！」言已便去。諸比丘疑，不敢食。以是白佛，佛言：「若無淨人，聽諸比丘以施主語食，為受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有販馬人請佛及僧。行水已，有人語言：「火燒馬屋！」彼以此不展授食，語比丘言：「可自取食！」言已便去。諸比丘疑，不敢食。以是白佛，佛言：「若無淨人，聽諸比丘以施主語食，為受食。」

復有諸白衣遙擲食與比丘。比丘以是白佛，佛言：「不得受遙擲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸白衣遙擲食與比丘。比丘以是白佛，佛言：「不得受遙擲食。」

有諸老病比丘眼闇，受食時觸淨人手，數洗煩勞。以是白佛，佛言：「應受草葉敷之，以手按邊，令食著上，此亦名受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸老病比丘眼闇，受食時觸淨人手，數洗煩勞。以是白佛，佛言：「應受草葉敷之，以手按邊，令食著上，此亦名受。」

諸比丘便廣敷草葉。以是白佛，佛言：「不應廣敷，敷齊手所及處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘便廣敷草葉。以是白佛，佛言：「不應廣敷，敷齊手所及處。」

有諸白衣惡賤比丘，不肯親授，以食著比丘前地，語令自取。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「若施主惡賤不肯授食，亦聽以彼語取，為受食。有四種受：身授身受，物授物受，手授手受，教取而受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸白衣惡賤比丘，不肯親授，以食著比丘前地，語令自取。諸比丘不知云何，以是白佛。佛言：「若施主惡賤不肯授食，亦聽以彼語取，為受食。有四種受：身授身受，物授物受，手授手受，教取而受。」

有醎水，比丘不受不敢飲之。以是白佛。佛言：「若不著鹽，性醎，聽不受飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有醎水，比丘不受不敢飲之。以是白佛。佛言：「若不著鹽，性醎，聽不受飲。」

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅(三十七竟)。