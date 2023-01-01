五分律卷第三(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分律卷第三(彌沙塞)宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之二第七事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一分之二第七事

佛在拘舍彌國。爾時闡陀比丘常出入諸家，為說法，料理官事，療治眾病；國王、大臣、長者、居士無不親敬。有諸人等同來問訊，遇於經行所，頭面禮足，為說妙法，示教利喜已，各歸其家。闡陀便還，上座已據其房，如是展轉乃至小房亦復如是；既不得住，便遊人間。後諸人等復來問訊，見諸比丘露處經行，問言：「我師闡陀今在何處？」諸比丘言：「我等不知。」遍求不得，便各還歸。闡陀行還，著衣持鉢往到其家，皆出問訊，白言：「長老！我等近至僧房，不得相見，今從何來？」答言：「我最下座，一切諸房上座已滿，是故遊行，致此乖互。」諸人白言：「可求屋處，我等當為長老作之。既以見福，而使長老得安隱住，又令我等不乖問訊。」闡陀答言：「我不能自作以廢行道，年長自當以次得之。」諸人又言：「我幸有物及有善心；財物無常，善心難保。願為求處，必欲作之。」闡陀見其慇懃，難相違逆，即便遊行求作屋地，見神樹處最可建立，即便伐之。此樹有神，國人所奉，諸祈請者多得如願；忽見斫伐莫不驚怪，不信樂佛法者皆呵罵言：「沙門釋子無道之甚，苟欲自利，傷害天人。」信樂佛法者便言：「此樹有神，眾人畏敬，夙夜虔恭，不敢墮慢；而諸比丘伐之無疑，一切色心晏安如故，可謂大神、大貴可重。」毀譽之聲充滿國內。諸長老比丘聞，種種呵責，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問闡陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「以十利故為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在拘舍彌國。爾時闡陀比丘常出入諸家，為說法，料理官事，療治眾病；國王、大臣、長者、居士無不親敬。有諸人等同來問訊，遇於經行所，頭面禮足，為說妙法，示教利喜已，各歸其家。闡陀便還，上座已據其房，如是展轉乃至小房亦復如是；既不得住，便遊人間。後諸人等復來問訊，見諸比丘露處經行，問言：「我師闡陀今在何處？」諸比丘言：「我等不知。」遍求不得，便各還歸。闡陀行還，著衣持鉢往到其家，皆出問訊，白言：「長老！我等近至僧房，不得相見，今從何來？」答言：「我最下座，一切諸房上座已滿，是故遊行，致此乖互。」諸人白言：「可求屋處，我等當為長老作之。既以見福，而使長老得安隱住，又令我等不乖問訊。」闡陀答言：「我不能自作以廢行道，年長自當以次得之。」諸人又言：「我幸有物及有善心；財物無常，善心難保。願為求處，必欲作之。」闡陀見其慇懃，難相違逆，即便遊行求作屋地，見神樹處最可建立，即便伐之。此樹有神，國人所奉，諸祈請者多得如願；忽見斫伐莫不驚怪，不信樂佛法者皆呵罵言：「沙門釋子無道之甚，苟欲自利，傷害天人。」信樂佛法者便言：「此樹有神，眾人畏敬，夙夜虔恭，不敢墮慢；而諸比丘伐之無疑，一切色心晏安如故，可謂大神、大貴可重。」毀譽之聲充滿國內。諸長老比丘聞，種種呵責，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問闡陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「以十利故為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，有主，為身作房，應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處，無難處、有行處。若不將諸比丘求作處，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，有主，為身作房，應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處，無難處、有行處。若不將諸比丘求作處，僧伽婆尸沙。」

有主者：有檀越。餘如上無主中說(七戒竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有主者：有檀越。餘如上無主中說(七戒竟)。

佛在王舍城。爾時瓶沙王日日次請五百僧食，城內臣民亦復如是。時諸比丘各各行道，未有專知差次請者。六群比丘常往好處，諸人問言：「我等為僧次第設食，何故長老常來，不見餘人？」如是呵責，而猶不已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時瓶沙王日日次請五百僧食，城內臣民亦復如是。時諸比丘各各行道，未有專知差次請者。六群比丘常往好處，諸人問言：「我等為僧次第設食，何故長老常來，不見餘人？」如是呵責，而猶不已。

時陀婆力士子年十四出家為道，在靜處作是念：「今瓶沙王日日次請五百僧食，城內臣民亦復如是；而僧無有差次會者，致使六群選擇好處，以失眾望，喪人施意。若我二十受具足戒得阿羅漢，獲六神通，當為眾僧作差會及分臥具人。」至年十六便成羅漢，得六神通，年滿二十受具足戒，便作是念：「我先願為眾僧作差會及分臥具人，今時已至，便應作之。」即詣王舍城諸比丘所，說先所願。諸比丘即以白佛，佛以是事集比丘僧，問陀婆：「汝實欲為僧作差會及分臥具人不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種讚少欲知足、讚戒、讚持戒已，告諸比丘：「今聽陀婆為僧作差會及分臥具人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時陀婆力士子年十四出家為道，在靜處作是念：「今瓶沙王日日次請五百僧食，城內臣民亦復如是；而僧無有差次會者，致使六群選擇好處，以失眾望，喪人施意。若我二十受具足戒得阿羅漢，獲六神通，當為眾僧作差會及分臥具人。」至年十六便成羅漢，得六神通，年滿二十受具足戒，便作是念：「我先願為眾僧作差會及分臥具人，今時已至，便應作之。」即詣王舍城諸比丘所，說先所願。諸比丘即以白佛，佛以是事集比丘僧，問陀婆：「汝實欲為僧作差會及分臥具人不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種讚少欲知足、讚戒、讚持戒已，告諸比丘：「今聽陀婆為僧作差會及分臥具人。」

僧應白二羯磨，差一比丘白言：「大德僧聽！今此陀婆比丘欲為僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧應白二羯磨，差一比丘白言：「大德僧聽！今此陀婆比丘欲為僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此陀婆比丘，欲為僧作差會及分臥具人。誰諸長老忍，默然；若不忍者，說。僧已聽陀婆比丘作差會及分臥具人竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此陀婆比丘，欲為僧作差會及分臥具人。誰諸長老忍，默然；若不忍者，說。僧已聽陀婆比丘作差會及分臥具人竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

於是陀婆即為僧作差會及分臥具。分臥具時，少欲知足、少欲知足共，樂靜、樂靜共，誦修多羅、誦修多羅共，持律、持律共，法師、法師共，唄𠽋、唄𠽋共，阿練若、阿練若共，乞食、乞食共，坐禪、坐禪共；如是等眾行不同，各得其類，隨宜示導。諸房舍處，一切比丘咸得所安。諸方比丘有暮至者，輒詣陀婆求住止處，陀婆即入火光三昧，左手出光，右手示臥具處，莫不允合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是陀婆即為僧作差會及分臥具。分臥具時，少欲知足、少欲知足共，樂靜、樂靜共，誦修多羅、誦修多羅共，持律、持律共，法師、法師共，唄𠽋、唄𠽋共，阿練若、阿練若共，乞食、乞食共，坐禪、坐禪共；如是等眾行不同，各得其類，隨宜示導。諸房舍處，一切比丘咸得所安。諸方比丘有暮至者，輒詣陀婆求住止處，陀婆即入火光三昧，左手出光，右手示臥具處，莫不允合。

時諸遠方聞陀婆比丘為王舍城僧，差會及分臥具，有如是德，皆作是念：「我當往彼問訊世尊，并見陀婆及覩神力。」於是發來，投暮到城，至陀婆所求住止處。陀婆皆悉如法安處；次差會人亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸遠方聞陀婆比丘為王舍城僧，差會及分臥具，有如是德，皆作是念：「我當往彼問訊世尊，并見陀婆及覩神力。」於是發來，投暮到城，至陀婆所求住止處。陀婆皆悉如法安處；次差會人亦復如是。

時王舍城有善飯長者，見法得果。日為二比丘作上美食，自來請之。慈地兄弟並薄福德，分臥具、差會時，常得麁惡階次，幸遇差至其家。善飯知已，便生是念：「此等惡人無清淨行，云何受我上美供養？」即便還歸，語其婦言：「汝可更作麁惡之食，慈地等來，門外敷座，使婢下之。」婦即受教，設辦麁惡。慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐，群婢於是持麁食出，慈地見便問言：「姊妹！汝家常作好食，今何故麁？」婢言：「我是下人，不知所以。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城有善飯長者，見法得果。日為二比丘作上美食，自來請之。慈地兄弟並薄福德，分臥具、差會時，常得麁惡階次，幸遇差至其家。善飯知已，便生是念：「此等惡人無清淨行，云何受我上美供養？」即便還歸，語其婦言：「汝可更作麁惡之食，慈地等來，門外敷座，使婢下之。」婦即受教，設辦麁惡。慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐，群婢於是持麁食出，慈地見便問言：「姊妹！汝家常作好食，今何故麁？」婢言：「我是下人，不知所以。」

食訖便還，道中行罵：「陀婆力士子，要當令汝，受苦劇我！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食訖便還，道中行罵：「陀婆力士子，要當令汝，受苦劇我！」

到所住已，向諸上座言：「陀婆力士子隨愛、瞋、癡、畏，若畏與好，不畏與惡。」諸比丘言：「汝等莫作是語：『陀婆比丘隨愛、恚、癡、畏。』何以故？陀婆比丘得阿羅漢，備六神通，隨愛、恚、癡、畏無有是處。」慈地言：「正以得神通故，觀見諸家有好、有惡；好與餘人，惡輒差我，是故我言：『隨愛、恚、癡、畏。』」作是語已，出於餘處，先為陀婆作惡名聲，然後至王舍城，到其妹尼彌多羅所。彌多羅見二兄來，迎禮問訊，慈地兄弟皆不共語，彌多羅言：「不憶犯，兄何故如此？」慈地答言：「汝不助我故，致使陀婆苦我如是。」彌多羅言：「兄欲令我云何相助？」答言：「汝若助我，可到佛所，白言：『世尊！無恐懼中，反致怖畏，我今無處，而得安隱；本謂陀婆是梵行人，忽來污我，犯波羅夷。』」彌多羅言：「陀婆清淨，我若謗之，僧必當作自言擯我。我既出眾，當何所依？」慈地等言：「我當證汝，擯於陀婆。何緣使汝得自言擯？」彌多羅言：「若僧擯陀婆，我豈得異？」慈地等言：「但令世尊斥逐陀婆，為吾受擯，亦復何苦？我等自當好相安處。」妹敬重兄，不敢違命，便到佛所，如上白佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到所住已，向諸上座言：「陀婆力士子隨愛、瞋、癡、畏，若畏與好，不畏與惡。」諸比丘言：「汝等莫作是語：『陀婆比丘隨愛、恚、癡、畏。』何以故？陀婆比丘得阿羅漢，備六神通，隨愛、恚、癡、畏無有是處。」慈地言：「正以得神通故，觀見諸家有好、有惡；好與餘人，惡輒差我，是故我言：『隨愛、恚、癡、畏。』」作是語已，出於餘處，先為陀婆作惡名聲，然後至王舍城，到其妹尼彌多羅所。彌多羅見二兄來，迎禮問訊，慈地兄弟皆不共語，彌多羅言：「不憶犯，兄何故如此？」慈地答言：「汝不助我故，致使陀婆苦我如是。」彌多羅言：「兄欲令我云何相助？」答言：「汝若助我，可到佛所，白言：『世尊！無恐懼中，反致怖畏，我今無處，而得安隱；本謂陀婆是梵行人，忽來污我，犯波羅夷。』」彌多羅言：「陀婆清淨，我若謗之，僧必當作自言擯我。我既出眾，當何所依？」慈地等言：「我當證汝，擯於陀婆。何緣使汝得自言擯？」彌多羅言：「若僧擯陀婆，我豈得異？」慈地等言：「但令世尊斥逐陀婆，為吾受擯，亦復何苦？我等自當好相安處。」妹敬重兄，不敢違命，便到佛所，如上白佛。

爾時陀婆及羅睺羅在佛左右，佛問陀婆：「汝聞彌多羅所說不？」答言：「已聞。佛自知之。」如是三問，答亦如是。於是羅睺羅白佛言：「世尊！何須三問陀婆？但當斥擯此比丘尼。」佛言：「若彌多羅以此謗汝，汝當云何？」答言：「當言此事佛自知之。」佛言：「汝可如是，陀婆亦然乎？」佛語陀婆：「汝起自明，今非默時。汝當憶念，有當言有，無當言無。不得直言佛自知之！」陀婆便從座起，更整衣服，長跪合掌，白佛言：「世尊！我從生來，未曾夢中有此念想，於今云何得有憶知？」佛讚言：「善哉，善哉！汝快自明，欲自明者應當如此！」佛告諸比丘：「應與陀婆憶念，比丘不應舉事；應與彌多羅白四羯磨，自言滅擯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時陀婆及羅睺羅在佛左右，佛問陀婆：「汝聞彌多羅所說不？」答言：「已聞。佛自知之。」如是三問，答亦如是。於是羅睺羅白佛言：「世尊！何須三問陀婆？但當斥擯此比丘尼。」佛言：「若彌多羅以此謗汝，汝當云何？」答言：「當言此事佛自知之。」佛言：「汝可如是，陀婆亦然乎？」佛語陀婆：「汝起自明，今非默時。汝當憶念，有當言有，無當言無。不得直言佛自知之！」陀婆便從座起，更整衣服，長跪合掌，白佛言：「世尊！我從生來，未曾夢中有此念想，於今云何得有憶知？」佛讚言：「善哉，善哉！汝快自明，欲自明者應當如此！」佛告諸比丘：「應與陀婆憶念，比丘不應舉事；應與彌多羅白四羯磨，自言滅擯。」

一比丘唱言：「大德僧聽！此彌多羅比丘尼自言：『陀婆污我。』僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此彌多羅比丘尼自言：『陀婆污我。』僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此彌多羅比丘尼自言：『陀婆污我。』僧今與自言滅擯。誰諸長老忍，默然；若不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此彌多羅比丘尼自言：『陀婆污我。』僧今與自言滅擯。誰諸長老忍，默然；若不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧已與彌多羅比丘尼自言滅擯竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已與彌多羅比丘尼自言滅擯竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

彌多羅比丘尼被滅擯已，出遊人間，慈地兄弟猶語諸比丘言：「陀婆力士子壞我妹梵行，故致使如是。」諸比丘復以白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「汝等應撿問慈地：『汝言陀婆壞汝妹梵行，為實、為虛？』」諸比丘受教，即問慈地，慈地答言：「我言是實。」僧復問：「汝何處見？何時見？云何見？」答言：「我某處見，某時見，如是見。」僧次問陀婆：「汝爾時為在何處？」答言：「我在某處。」僧復語慈地：「處不相應、時不相應。汝云何言某處、某時，如是見耶？」復語慈地：「若於一堅信比丘前妄語，罪重傷殺無數眾生；於一堅法，其所獲罪，過百堅信；如是展轉於僧前妄語，其罪重於百阿羅漢。」又語慈地：「僧今集會，不隨愛、恚、癡、畏。汝可更說，為實、為虛？」慈地言：「陀婆隨愛、恚、癡、畏故，我作是語。」諸比丘種種呵責，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問慈地：「汝實以無根波羅夷謗陀婆不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何以無根波羅夷，謗於清淨梵行比丘？汝豈不聞三種人墮地獄耶？一者、犯戒無沙門法，自言已有；不修梵行，自言已修，於佛法中猶如敗種。二者、作如是見、如是說：『婬欲非惡。』而為放逸。三者、以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘。此三種人必墮地獄，汝今云何作此惡事？」佛更種種呵責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌多羅比丘尼被滅擯已，出遊人間，慈地兄弟猶語諸比丘言：「陀婆力士子壞我妹梵行，故致使如是。」諸比丘復以白佛，佛以是事集比丘僧，告諸比丘：「汝等應撿問慈地：『汝言陀婆壞汝妹梵行，為實、為虛？』」諸比丘受教，即問慈地，慈地答言：「我言是實。」僧復問：「汝何處見？何時見？云何見？」答言：「我某處見，某時見，如是見。」僧次問陀婆：「汝爾時為在何處？」答言：「我在某處。」僧復語慈地：「處不相應、時不相應。汝云何言某處、某時，如是見耶？」復語慈地：「若於一堅信比丘前妄語，罪重傷殺無數眾生；於一堅法，其所獲罪，過百堅信；如是展轉於僧前妄語，其罪重於百阿羅漢。」又語慈地：「僧今集會，不隨愛、恚、癡、畏。汝可更說，為實、為虛？」慈地言：「陀婆隨愛、恚、癡、畏故，我作是語。」諸比丘種種呵責，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問慈地：「汝實以無根波羅夷謗陀婆不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！云何以無根波羅夷，謗於清淨梵行比丘？汝豈不聞三種人墮地獄耶？一者、犯戒無沙門法，自言已有；不修梵行，自言已修，於佛法中猶如敗種。二者、作如是見、如是說：『婬欲非惡。』而為放逸。三者、以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘。此三種人必墮地獄，汝今云何作此惡事？」佛更種種呵責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘，欲破彼梵行。是比丘後時，若問、若不問，言：『我是事無根，住瞋故謗。』僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，自不如法，惡瞋故，以無根波羅夷謗無波羅夷比丘，欲破彼梵行。是比丘後時，若問、若不問，言：『我是事無根，住瞋故謗。』僧伽婆尸沙。」

自不如法者：自已事事不如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自不如法者：自已事事不如法。

惡瞋者：九惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡瞋者：九惱也。

無根者：不見、不聞、不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無根者：不見、不聞、不疑。

無波羅夷者：於四波羅夷，一一無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無波羅夷者：於四波羅夷，一一無犯。

欲破彼梵行者：欲使還俗，若作外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲破彼梵行者：欲使還俗，若作外道。

後時，若問、若不問者：後撿挍，何處、何時、云何見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後時，若問、若不問者：後撿挍，何處、何時、云何見也。

事有四種：言諍事、教誡諍事、犯罪諍事、事諍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事有四種：言諍事、教誡諍事、犯罪諍事、事諍事。

若比丘不見、不聞、不疑他犯波羅夷，若以此謗，僧伽婆尸沙。見疑、聞疑、疑疑、見忘、聞忘、疑忘，而以無根法謗，僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘不見、不聞、不疑他犯波羅夷，若以此謗，僧伽婆尸沙。見疑、聞疑、疑疑、見忘、聞忘、疑忘，而以無根法謗，僧伽婆尸沙。

若面前謗，解者，僧伽婆尸沙；不解者，偷羅遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若面前謗，解者，僧伽婆尸沙；不解者，偷羅遮。

若書、使、相、相似語、手語謗，解者，偷羅遮；不解者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若書、使、相、相似語、手語謗，解者，偷羅遮；不解者，突吉羅。

若謗比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謗比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

比丘尼謗比丘尼，僧伽婆尸沙；謗比丘，波逸提；謗式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼謗比丘尼，僧伽婆尸沙；謗比丘，波逸提；謗式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

式叉摩那、沙彌、沙彌尼謗五眾，皆突吉羅(八事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式叉摩那、沙彌、沙彌尼謗五眾，皆突吉羅(八事竟)。

佛在王舍城。爾時偷羅難陀比丘尼以陀婆比丘神通大德故，數來問訊，共一處坐聽受法教。慈地見之復欲誹謗，後從耆闍崛山下，見二獼猴合會行欲，便作念言：「我今當與彼二獼猴作假名字，雄者名陀婆，雌者名偷羅難陀。」作是念已，便語諸長老比丘言：「我先以無根法謗陀婆，今親自見與偷羅難陀作不淨行。」諸比丘以是白佛，佛告諸比丘：「應集僧撿問慈地：『汝言先以無根法謗陀婆，今親自見與偷羅難陀作不淨行，為實、為虛？』」諸比丘受教，集僧問慈地，乃至「汝可更說，為實、為虛？」皆如上說。如是問已，慈地言：「我實不見陀婆作不淨行，我見偷羅難陀數來往陀婆所，意欲謗之。從耆闍崛山下，見獼猴雄雌共合，我便假名雄者為陀婆，雌者為偷羅難陀，故言親見為不淨行耳！」諸比丘種種呵責：「汝云何於異分中取片，若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘。」將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問慈地：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時偷羅難陀比丘尼以陀婆比丘神通大德故，數來問訊，共一處坐聽受法教。慈地見之復欲誹謗，後從耆闍崛山下，見二獼猴合會行欲，便作念言：「我今當與彼二獼猴作假名字，雄者名陀婆，雌者名偷羅難陀。」作是念已，便語諸長老比丘言：「我先以無根法謗陀婆，今親自見與偷羅難陀作不淨行。」諸比丘以是白佛，佛告諸比丘：「應集僧撿問慈地：『汝言先以無根法謗陀婆，今親自見與偷羅難陀作不淨行，為實、為虛？』」諸比丘受教，集僧問慈地，乃至「汝可更說，為實、為虛？」皆如上說。如是問已，慈地言：「我實不見陀婆作不淨行，我見偷羅難陀數來往陀婆所，意欲謗之。從耆闍崛山下，見獼猴雄雌共合，我便假名雄者為陀婆，雌者為偷羅難陀，故言親見為不淨行耳！」諸比丘種種呵責：「汝云何於異分中取片，若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘。」將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問慈地：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘，欲破彼梵行。是比丘後時，若問、若不問，言：『我是事異分中取片、若似片法，住瞋故謗。』僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，自不如法，惡瞋故，於異分中取片、若似片，作波羅夷謗無波羅夷比丘，欲破彼梵行。是比丘後時，若問、若不問，言：『我是事異分中取片、若似片法，住瞋故謗。』僧伽婆尸沙。」

事者：言諍事、教誡諍事、犯罪諍事、事諍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事者：言諍事、教誡諍事、犯罪諍事、事諍事。

若比丘見他犯僧伽婆尸沙，定生僧伽婆尸沙想。瞋故，於異分中取片，若似片，謗無波羅夷比丘，僧伽婆尸沙。聞、疑亦如是。見、聞、疑他犯偷羅遮、犯波逸提、犯波羅提提舍尼、犯突吉羅，以波羅夷謗亦如是。餘如上說(九戒竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘見他犯僧伽婆尸沙，定生僧伽婆尸沙想。瞋故，於異分中取片，若似片，謗無波羅夷比丘，僧伽婆尸沙。聞、疑亦如是。見、聞、疑他犯偷羅遮、犯波逸提、犯波羅提提舍尼、犯突吉羅，以波羅夷謗亦如是。餘如上說(九戒竟)。

佛在彌那邑阿㝹林下。爾時貴族諸釋種子多於佛所出家學道。時釋摩男語阿那律言：「今諸貴族並皆出家修於梵行，我等兄弟如何獨不？我若出家，汝知家事；汝若捨家，我當斷理。」阿那律言：「願兄出家，我知家事。」釋摩男言：「汝先由我在家受樂，不知艱難；然出家行道，亦復辛苦。汝今住家，吾當語汝營家之法。」便種種語之：晝應爾，夜應爾。田商、貨殖、驅役之法，悉以語之。阿那律言：「若營家如此，乃得成立，我乃不能一日為之。願兄住家，我當修道。」釋摩男言：「諸佛世尊，父母不聽，不得為道。汝今自可啟白於母。」阿那律即便往啟：「我欲於佛法出家學道。」母言：「我唯有汝兄弟二人，愛念情重，如何生離？汝家大富，快修功德。何須出家，奪吾此意？」苦請至三，母乃答言：「若跋提王出家者，我亦聽汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在彌那邑阿㝹林下。爾時貴族諸釋種子多於佛所出家學道。時釋摩男語阿那律言：「今諸貴族並皆出家修於梵行，我等兄弟如何獨不？我若出家，汝知家事；汝若捨家，我當斷理。」阿那律言：「願兄出家，我知家事。」釋摩男言：「汝先由我在家受樂，不知艱難；然出家行道，亦復辛苦。汝今住家，吾當語汝營家之法。」便種種語之：晝應爾，夜應爾。田商、貨殖、驅役之法，悉以語之。阿那律言：「若營家如此，乃得成立，我乃不能一日為之。願兄住家，我當修道。」釋摩男言：「諸佛世尊，父母不聽，不得為道。汝今自可啟白於母。」阿那律即便往啟：「我欲於佛法出家學道。」母言：「我唯有汝兄弟二人，愛念情重，如何生離？汝家大富，快修功德。何須出家，奪吾此意？」苦請至三，母乃答言：「若跋提王出家者，我亦聽汝。」

時跋提王與阿那律、阿難、難提、調達、婆婆、金鞞盧等，甚相愛重，若有所為，誓不相違。於是阿那律，往白跋提王言：「今有微願，願必見從。」王言：「吾等本要，誓不相違；若相違者，頭破七分。但令卿願，必可從耳！」阿那律即以母言白王。王言：「如卿此願，我未能從。所以者何？我願作王今日始果，親族富貴，無有外憂。何能捨此，出家學道？」阿那律言：「若王出家，吾願乃果；貪著寵榮，吾則永淪。願王三思，不違先誓！」王言：「當從汝願。寬我七年，然後共汝出家學道。」阿那律言：「却後七年，佛不必在；又，我危脆性命難保，王今云何以此為期？」王復言：「七年若遠，六年可乎？」答亦如上。五、四、三、二，至于一年，七月至于一月，七日至于一日，皆亦如是。王言：「我等長者，如何便得率爾而去？當設方便，嚴駕出遊，因此微行，乃可得耳？汝今便可語阿難陀等，令知此意。」阿那律即宣語五人，五人欣然，莫逆於心；即便竟夜嚴四種兵，極世儀飾，晨朝出遊。盡遊觀已，密將剃頭人優波離，捨諸儐從，至隱僻處，寶衣與之，令其剃髮，變服而去。去未久，優波離作是念：「諸釋豪強，若知剃諸人髮，必當殺我。如此貴族尚能捨家，我今何為不捨剃具及諸寶衣，隨彼而去？」即自剃頭，以諸寶衣掛著樹上，作是念：「須者取之。」於是疾行，須臾相及，語七人言：「我今亦欲相隨出家。」七人即受，同詣佛所，頭面禮足，白言：「世尊！我等今欲出家淨修梵行；而優波離是我等僕，願佛先與受具足戒，然後度我；當令我等及諸釋種，於彼人所破大憍慢。」佛即先度，七人後度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋提王與阿那律、阿難、難提、調達、婆婆、金鞞盧等，甚相愛重，若有所為，誓不相違。於是阿那律，往白跋提王言：「今有微願，願必見從。」王言：「吾等本要，誓不相違；若相違者，頭破七分。但令卿願，必可從耳！」阿那律即以母言白王。王言：「如卿此願，我未能從。所以者何？我願作王今日始果，親族富貴，無有外憂。何能捨此，出家學道？」阿那律言：「若王出家，吾願乃果；貪著寵榮，吾則永淪。願王三思，不違先誓！」王言：「當從汝願。寬我七年，然後共汝出家學道。」阿那律言：「却後七年，佛不必在；又，我危脆性命難保，王今云何以此為期？」王復言：「七年若遠，六年可乎？」答亦如上。五、四、三、二，至于一年，七月至于一月，七日至于一日，皆亦如是。王言：「我等長者，如何便得率爾而去？當設方便，嚴駕出遊，因此微行，乃可得耳？汝今便可語阿難陀等，令知此意。」阿那律即宣語五人，五人欣然，莫逆於心；即便竟夜嚴四種兵，極世儀飾，晨朝出遊。盡遊觀已，密將剃頭人優波離，捨諸儐從，至隱僻處，寶衣與之，令其剃髮，變服而去。去未久，優波離作是念：「諸釋豪強，若知剃諸人髮，必當殺我。如此貴族尚能捨家，我今何為不捨剃具及諸寶衣，隨彼而去？」即自剃頭，以諸寶衣掛著樹上，作是念：「須者取之。」於是疾行，須臾相及，語七人言：「我今亦欲相隨出家。」七人即受，同詣佛所，頭面禮足，白言：「世尊！我等今欲出家淨修梵行；而優波離是我等僕，願佛先與受具足戒，然後度我；當令我等及諸釋種，於彼人所破大憍慢。」佛即先度，七人後度。

爾時世尊作是念：「迦維羅衛去此不遠，諸釋知者，或有留難。」便將八人詣跋提羅城，住網林樹下，為說妙法：「眼無常、色無常，眼識、眼觸，眼觸因緣生，受無常；乃至意無常，法無常，意識、意觸，意觸因緣生，受無常。汝聖弟子！應作是觀，生厭離心，得解脫智。所作已辦，梵行已立，不受後身。」說是法時，六人漏盡，得阿羅漢。阿難侍佛，不盡諸漏。調達一人，空無所獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作是念：「迦維羅衛去此不遠，諸釋知者，或有留難。」便將八人詣跋提羅城，住網林樹下，為說妙法：「眼無常、色無常，眼識、眼觸，眼觸因緣生，受無常；乃至意無常，法無常，意識、意觸，意觸因緣生，受無常。汝聖弟子！應作是觀，生厭離心，得解脫智。所作已辦，梵行已立，不受後身。」說是法時，六人漏盡，得阿羅漢。阿難侍佛，不盡諸漏。調達一人，空無所獲。

跋提王既得羅漢，心淨無畏，若在樹下露坐、經行，輒自慶言：「快哉，快哉！」有異比丘，聞此聲已，作是念：「跋提比丘必憶世樂，不樂梵行。」即往白佛：「我向於彼，聞跋提言：『快哉，快哉！』必憶為王時樂，不樂梵行。」佛告比丘：「汝可呼來！」便往語言：「大師呼汝！」跋提即到佛所，頭面禮足，却住一面。佛問跋提：「汝實言快哉不？」答言：「實爾。世尊！」又問跋提：「汝見何義，而言快哉？」跋提白言：「我昔在家，住於七重城塹之裏，七行象、七行馬、七行車、七行步，四兵圍繞，忽聞異聲，心驚毛竪；今在樹下空露之地，坦然無憂，是故稱快。」佛告比丘：「跋提已得羅漢，不樂梵行，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋提王既得羅漢，心淨無畏，若在樹下露坐、經行，輒自慶言：「快哉，快哉！」有異比丘，聞此聲已，作是念：「跋提比丘必憶世樂，不樂梵行。」即往白佛：「我向於彼，聞跋提言：『快哉，快哉！』必憶為王時樂，不樂梵行。」佛告比丘：「汝可呼來！」便往語言：「大師呼汝！」跋提即到佛所，頭面禮足，却住一面。佛問跋提：「汝實言快哉不？」答言：「實爾。世尊！」又問跋提：「汝見何義，而言快哉？」跋提白言：「我昔在家，住於七重城塹之裏，七行象、七行馬、七行車、七行步，四兵圍繞，忽聞異聲，心驚毛竪；今在樹下空露之地，坦然無憂，是故稱快。」佛告比丘：「跋提已得羅漢，不樂梵行，無有是處。」

爾時世尊因跋提而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊因跋提而說偈言：

「快哉阿羅漢， 無復恩愛縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉阿羅漢， 無復恩愛縛，

已破欲恚癡， 無復諸結網； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已破欲恚癡， 無復諸結網；

既到於泥洹， 無有穢濁心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既到於泥洹， 無有穢濁心，

不染著於世， 解脫無諸漏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染著於世， 解脫無諸漏；

了達於五陰， 遊於七法林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達於五陰， 遊於七法林，

大龍所行處， 已伏諸恐怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大龍所行處， 已伏諸恐怖；

成就十種分， 龍德三昧禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就十種分， 龍德三昧禪，

一切有漏盡， 世間之第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有漏盡， 世間之第一；

不動無所畏， 不復受後身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動無所畏， 不復受後身，

已息寂滅處， 永無苦樂報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已息寂滅處， 永無苦樂報；

住於無學智， 此身最後邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於無學智， 此身最後邊，

梵行堅固立， 無諸不可信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行堅固立， 無諸不可信；

天上天下中， 無復諸欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上天下中， 無復諸欲樂，

此名師子吼， 無能勝佛者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名師子吼， 無能勝佛者。」

於是，世尊與諸大德聲聞，受阿耨達龍王請；調達未得神通，不能得去，羞恥益深，便作是念：「我今當問修神通道。」便往白佛：「願佛為我說修通法。」佛即為說，調達受學，安居之中便獲神通。獲神通已，作是思惟：「誰應先化？」復作是念：「瓶沙王太子名曰眾樂，先化導之，然後餘人乃從我教。」作是念已，即於網林下沒，在太子床上現，作小兒𡂡指仰臥。太子見之即大惶怖，問言：「汝為是天？為是鬼神？」答言：「我是調達，勿恐，勿怖！」太子語言：「若是調達，復汝本形。」即自變復，威儀如本。太子歡喜，而師事之；日出問訊，乘五百乘車，調達復化作五百小兒，在於車上仰臥𡂡指；復以五百乘車，載上美食，種種餚饍而供養之。時諸國人生希有心，作是言：「調達有大神力，作此變化，使太子日出問訊，種種餚饍而以供養。」於是調達遂不自量，便欲招引，畜養徒眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊與諸大德聲聞，受阿耨達龍王請；調達未得神通，不能得去，羞恥益深，便作是念：「我今當問修神通道。」便往白佛：「願佛為我說修通法。」佛即為說，調達受學，安居之中便獲神通。獲神通已，作是思惟：「誰應先化？」復作是念：「瓶沙王太子名曰眾樂，先化導之，然後餘人乃從我教。」作是念已，即於網林下沒，在太子床上現，作小兒𡂡指仰臥。太子見之即大惶怖，問言：「汝為是天？為是鬼神？」答言：「我是調達，勿恐，勿怖！」太子語言：「若是調達，復汝本形。」即自變復，威儀如本。太子歡喜，而師事之；日出問訊，乘五百乘車，調達復化作五百小兒，在於車上仰臥𡂡指；復以五百乘車，載上美食，種種餚饍而供養之。時諸國人生希有心，作是言：「調達有大神力，作此變化，使太子日出問訊，種種餚饍而以供養。」於是調達遂不自量，便欲招引，畜養徒眾。

爾時世尊，從網林出，遊行人間，到拘舍彌國，住瞿師羅園。爾時目連住一別處。此國先有憍陳如子，名曰柯烋，淨修梵行得阿那含果，生於梵天；中夜寂靜，從天來下，放大光明，詣目連所，頭面禮足，白言：「調達今化眾樂太子，現諸神變，恐其必欲招引徒眾，破和合僧。」作是語已，忽然不現。於是目連，晨朝整衣服往詣佛所，以柯烋言具以白佛。佛問目連：「汝意云何？當謂審如柯烋語不？」答言：「意以為然。」佛告目連：「莫說此語！所以者何？於天上天下，不見沙門、婆羅門、諸天魔梵，有能領佛徒眾者。」又告目連：「世間有五種師，今皆現在：一者、戒不清淨，自言戒淨，其諸弟子如實知之，覆藏其過，以望利養；二者、邪命諂曲，自言正直，而諸弟子亦覆藏之；三者、所說不善，自言善說，而諸弟子歎以為善；四者、見不清淨，自言清淨，而諸弟子稱言見淨；五者、說非法律，言是法律，而諸弟子亦云是法。而不能使智者信受。目連！如來戒淨，無有諂曲，言無不善，知見清淨，所說是法，智者信受，不須弟子共相稱覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，從網林出，遊行人間，到拘舍彌國，住瞿師羅園。爾時目連住一別處。此國先有憍陳如子，名曰柯烋，淨修梵行得阿那含果，生於梵天；中夜寂靜，從天來下，放大光明，詣目連所，頭面禮足，白言：「調達今化眾樂太子，現諸神變，恐其必欲招引徒眾，破和合僧。」作是語已，忽然不現。於是目連，晨朝整衣服往詣佛所，以柯烋言具以白佛。佛問目連：「汝意云何？當謂審如柯烋語不？」答言：「意以為然。」佛告目連：「莫說此語！所以者何？於天上天下，不見沙門、婆羅門、諸天魔梵，有能領佛徒眾者。」又告目連：「世間有五種師，今皆現在：一者、戒不清淨，自言戒淨，其諸弟子如實知之，覆藏其過，以望利養；二者、邪命諂曲，自言正直，而諸弟子亦覆藏之；三者、所說不善，自言善說，而諸弟子歎以為善；四者、見不清淨，自言清淨，而諸弟子稱言見淨；五者、說非法律，言是法律，而諸弟子亦云是法。而不能使智者信受。目連！如來戒淨，無有諂曲，言無不善，知見清淨，所說是法，智者信受，不須弟子共相稱覆。」

爾時有異比丘，於王舍城安居竟，著衣持鉢來詣佛所，白佛言：「世尊！調達化眾樂太子，現作小兒，乃至種種餚饍，而以供養。」佛告比丘：「莫羨調達作此變化，以致利養；若有恭敬供養之者，增其長夜受諸苦痛。猶如惡狗以杖打之，更增其惡。調達如是，多得供養，煩惱轉增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有異比丘，於王舍城安居竟，著衣持鉢來詣佛所，白佛言：「世尊！調達化眾樂太子，現作小兒，乃至種種餚饍，而以供養。」佛告比丘：「莫羨調達作此變化，以致利養；若有恭敬供養之者，增其長夜受諸苦痛。猶如惡狗以杖打之，更增其惡。調達如是，多得供養，煩惱轉增。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「愚人增其惡， 由於利養生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚人增其惡， 由於利養生，

癡斷清白法， 猶如身首分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡斷清白法， 猶如身首分；

不修清淨行， 而志招學徒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修清淨行， 而志招學徒，

欲居眾人上， 望一切歸宗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲居眾人上， 望一切歸宗；

有人求利養， 或有求泥洹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人求利養， 或有求泥洹，

利養傷清白， 寂滅却慳貪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利養傷清白， 寂滅却慳貪。」

復告諸比丘：「芭蕉、竹、蘆以實而死；駏驉懷妊，亦喪其身。今調達貪求利養，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告諸比丘：「芭蕉、竹、蘆以實而死；駏驉懷妊，亦喪其身。今調達貪求利養，亦復如是。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「芭蕉以實死， 竹蘆實亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「芭蕉以實死， 竹蘆實亦然；

駏驉坐妊死， 士以貪自喪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 駏驉坐妊死， 士以貪自喪。」

於是世尊從拘舍彌國漸漸遊行，向王舍城住耆闍崛山，為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、沙門、婆羅門、梵志、居士供養恭敬，尊重讚歎；衣食臥具及諸醫藥，無所染著，猶如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊從拘舍彌國漸漸遊行，向王舍城住耆闍崛山，為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、沙門、婆羅門、梵志、居士供養恭敬，尊重讚歎；衣食臥具及諸醫藥，無所染著，猶如蓮華。

爾時世尊與無央數大眾圍繞說法，調達便從坐起，更整衣服，偏袒右肩，頭面禮足，胡跪合掌，白佛言：「世尊！唯願安住！我今自當領理眾僧。」佛語調達：「舍利弗、目連猶尚不能領我徒眾，況汝愚癡，食涎唾乎？」於是調達生忿恨心：「云何世尊於大眾前，乃作如此底下呵辱？」以生惡心向佛故，初損神足。復作是念：「佛稱讚舍利弗、目連，而毀呰我！」復生惡心向舍利弗、目連，是第二損其神足。便還所住，為國王、大眾圍繞說法。其眾中有一比丘，來白佛言：「今調達為國王、大眾圍繞說法。」佛告比丘：「調達不但今世得此大眾，過去世時亦曾得此諸比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與無央數大眾圍繞說法，調達便從坐起，更整衣服，偏袒右肩，頭面禮足，胡跪合掌，白佛言：「世尊！唯願安住！我今自當領理眾僧。」佛語調達：「舍利弗、目連猶尚不能領我徒眾，況汝愚癡，食涎唾乎？」於是調達生忿恨心：「云何世尊於大眾前，乃作如此底下呵辱？」以生惡心向佛故，初損神足。復作是念：「佛稱讚舍利弗、目連，而毀呰我！」復生惡心向舍利弗、目連，是第二損其神足。便還所住，為國王、大眾圍繞說法。其眾中有一比丘，來白佛言：「今調達為國王、大眾圍繞說法。」佛告比丘：「調達不但今世得此大眾，過去世時亦曾得此諸比丘。

「乃往古昔有一摩納，在山窟中誦剎利書。有一野狐住其左右專聽誦書，心有所解，作是念：『如我解此書語，足作諸獸中王。』作是念已，便起遊行，逢一羸瘦野狐，便欲殺之。彼言：『何故殺我？』答言：『我是獸王，汝不伏我，是以相殺。』彼言：『願莫殺我，我當隨從。』於是二狐便共遊行。復逢一狐，又欲殺之，問答如上，亦言：『隨從。』如是展轉，伏一切狐，便以群狐伏一切象，復以眾象伏一切虎，復以眾虎伏一切師子，遂便權得作獸中王。既作王已，復作是念：『我今為獸王，不應以獸為婦。』便乘白象，帥諸群獸不可稱數，圍迦夷城數百千匝。王遣使問：『汝諸群獸，何故如是？』野狐答言：『我是獸王，應取汝女，與我者善！若不與我，當滅汝國！』還白如此，王集群臣共議，唯除一臣，皆云：『應與！所以者何？國之所恃，唯賴象馬；我有象馬，彼有師子，象馬聞氣，惶怖伏地，戰必不如，為獸所滅。何惜一女，而喪一國？』時一大臣，聰叡遠略，白王言：『臣觀古今，未曾聞見，人王之女與下賤獸。臣雖弱昧，要殺此狐，使諸群獸各各散走。』王即問言：『計將焉出？』大臣答言：『王但遣使，剋期戰日，先當從彼求索一願：願令師子先戰後吼。彼謂吾畏，必令師子先吼後戰。王至戰日，當勅城內皆令塞耳。』王用其語，遣使剋期，并求上願。至于戰日，復遣信求，然後出軍。軍鋒欲交，野狐果令師子先吼，野狐聞之，心破七分，便於象上墜落于地，於是群獸一時散走。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃往古昔有一摩納，在山窟中誦剎利書。有一野狐住其左右專聽誦書，心有所解，作是念：『如我解此書語，足作諸獸中王。』作是念已，便起遊行，逢一羸瘦野狐，便欲殺之。彼言：『何故殺我？』答言：『我是獸王，汝不伏我，是以相殺。』彼言：『願莫殺我，我當隨從。』於是二狐便共遊行。復逢一狐，又欲殺之，問答如上，亦言：『隨從。』如是展轉，伏一切狐，便以群狐伏一切象，復以眾象伏一切虎，復以眾虎伏一切師子，遂便權得作獸中王。既作王已，復作是念：『我今為獸王，不應以獸為婦。』便乘白象，帥諸群獸不可稱數，圍迦夷城數百千匝。王遣使問：『汝諸群獸，何故如是？』野狐答言：『我是獸王，應取汝女，與我者善！若不與我，當滅汝國！』還白如此，王集群臣共議，唯除一臣，皆云：『應與！所以者何？國之所恃，唯賴象馬；我有象馬，彼有師子，象馬聞氣，惶怖伏地，戰必不如，為獸所滅。何惜一女，而喪一國？』時一大臣，聰叡遠略，白王言：『臣觀古今，未曾聞見，人王之女與下賤獸。臣雖弱昧，要殺此狐，使諸群獸各各散走。』王即問言：『計將焉出？』大臣答言：『王但遣使，剋期戰日，先當從彼求索一願：願令師子先戰後吼。彼謂吾畏，必令師子先吼後戰。王至戰日，當勅城內皆令塞耳。』王用其語，遣使剋期，并求上願。至于戰日，復遣信求，然後出軍。軍鋒欲交，野狐果令師子先吼，野狐聞之，心破七分，便於象上墜落于地，於是群獸一時散走。」

佛以是事而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以是事而說偈言：

「野狐憍慢盛， 欲求其眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野狐憍慢盛， 欲求其眷屬，

行到迦夷城， 自稱是獸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行到迦夷城， 自稱是獸王。

人憍亦如是， 規統於徒眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人憍亦如是， 規統於徒眾，

在摩竭之國， 法主以自號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在摩竭之國， 法主以自號。」

告諸比丘：「爾時迦夷王者我身是，聰叡大臣者舍利弗是，野狐王者調達是。諸比丘！調達往昔詐得眷屬，今亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸比丘：「爾時迦夷王者我身是，聰叡大臣者舍利弗是，野狐王者調達是。諸比丘！調達往昔詐得眷屬，今亦如是。

「舍利弗！汝往調達眾中，作是唱言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』」舍利弗言：「我昔已曾讚歎調達，今日云何復得毀訾？」佛言：「汝昔讚歎為是實不？」答言：「是實！」佛言：「今應毀訾，而毀訾亦復是實。」告諸比丘：「今應白二羯磨，差舍利弗往調達眾中，毀訾調達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝往調達眾中，作是唱言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』」舍利弗言：「我昔已曾讚歎調達，今日云何復得毀訾？」佛言：「汝昔讚歎為是實不？」答言：「是實！」佛言：「今應毀訾，而毀訾亦復是實。」告諸比丘：「今應白二羯磨，差舍利弗往調達眾中，毀訾調達。」

一比丘唱言：「大德僧聽！今差舍利弗往調達眾中，作是言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』若僧時到僧忍聽。白如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！今差舍利弗往調達眾中，作是言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』若僧時到僧忍聽。白如是。

「大德僧聽！今差舍利弗往調達眾中，作是言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已差舍利弗竟；僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！今差舍利弗往調達眾中，作是言：『若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。』誰諸長老忍，默然；不忍者，說。僧已差舍利弗竟；僧忍，默然故。是事如是持。」

於是舍利弗即往調達眾中高聲唱言：「若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。」時彼眾會皆悉唱言：「沙門釋子更相憎嫉，見調達多得供養，便作是語。」時瓶沙王，在彼眾中即宣令言：「莫作此語。所以者何？佛眾清淨，無憎嫉故。」於是調達便語眾人：「欲見天上曼陀羅華不？」咸言：「欲見。」調達即於眾前沒，到華池邊，適欲取華，便失神足，還在本坐。調達既失神足，便生惡心欲害於佛，白太子言：「今汝父王正法御世，如我所見衰喪無期；人命無常，眴息難保，何必長年剋此王位？自可圖之，早有四海。我當害佛，代為法主。新王、新佛於摩竭國共弘道化，不亦善乎！」太子答言：「父母恩重過於二儀，顧復長育，欲報罔極。汝今云何導吾此逆？」調達聞之，心無慚愧，猶以巧言引誘其意；遂便迷沒，受悅其語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗即往調達眾中高聲唱言：「若受調達五法教者，彼為不見佛法僧。」時彼眾會皆悉唱言：「沙門釋子更相憎嫉，見調達多得供養，便作是語。」時瓶沙王，在彼眾中即宣令言：「莫作此語。所以者何？佛眾清淨，無憎嫉故。」於是調達便語眾人：「欲見天上曼陀羅華不？」咸言：「欲見。」調達即於眾前沒，到華池邊，適欲取華，便失神足，還在本坐。調達既失神足，便生惡心欲害於佛，白太子言：「今汝父王正法御世，如我所見衰喪無期；人命無常，眴息難保，何必長年剋此王位？自可圖之，早有四海。我當害佛，代為法主。新王、新佛於摩竭國共弘道化，不亦善乎！」太子答言：「父母恩重過於二儀，顧復長育，欲報罔極。汝今云何導吾此逆？」調達聞之，心無慚愧，猶以巧言引誘其意；遂便迷沒，受悅其語。

太子後時，密帶利劍向于王門，內懷惡逆，不覺戰怖，於王門前倒地復起。門官見已，便作是念：「太子常來威儀庠序，今日如此，必當有故。」即往問之。太子答言：「我欲殺王，是故如此。」又問：「太子！為受誰教？」答言：「調達。」門官共議：「當如之何？」第一議言：「一切沙門、太子眾樂，皆應殺之。」第二議言：「佛已先遣舍利弗，唱其惡逆。云何乃欲濫殺沙門？罪正應止太子、調達二人而已！」第三議言：「我等不應輒判此罪，當以白王。王有教勅，當奉行之。」作是議已，便以白王。王問：「汝等眾臣議意云何？」即具以上答。王即斥逐第一議者、第二議者免所居官，稱第三議者加其名位；更命群臣共議此事，諸臣咸言：「上第二議，並謂允合，而王乃免所居之位，觀王聖心不忍有害。正刑既弛，當從下計；王立太子本為國嗣，志速為王故懷此逆，遜位與之其惡必息。」議合王心，即便捨位，拜之為王，號阿闍世。初登王位受五欲樂，殺逆之心便得暫息；如是少時，乃以無事而害父命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子後時，密帶利劍向于王門，內懷惡逆，不覺戰怖，於王門前倒地復起。門官見已，便作是念：「太子常來威儀庠序，今日如此，必當有故。」即往問之。太子答言：「我欲殺王，是故如此。」又問：「太子！為受誰教？」答言：「調達。」門官共議：「當如之何？」第一議言：「一切沙門、太子眾樂，皆應殺之。」第二議言：「佛已先遣舍利弗，唱其惡逆。云何乃欲濫殺沙門？罪正應止太子、調達二人而已！」第三議言：「我等不應輒判此罪，當以白王。王有教勅，當奉行之。」作是議已，便以白王。王問：「汝等眾臣議意云何？」即具以上答。王即斥逐第一議者、第二議者免所居官，稱第三議者加其名位；更命群臣共議此事，諸臣咸言：「上第二議，並謂允合，而王乃免所居之位，觀王聖心不忍有害。正刑既弛，當從下計；王立太子本為國嗣，志速為王故懷此逆，遜位與之其惡必息。」議合王心，即便捨位，拜之為王，號阿闍世。初登王位受五欲樂，殺逆之心便得暫息；如是少時，乃以無事而害父命。

爾時阿闍世王有大惡象，調達密至象師所，語言：「明日瞿曇當行此路，汝可為吾飲象令醉，放走於道，佛慢心多必不避之，因此蹹殺，厚雇汝物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王有大惡象，調達密至象師所，語言：「明日瞿曇當行此路，汝可為吾飲象令醉，放走於道，佛慢心多必不避之，因此蹹殺，厚雇汝物。」

世尊明日食時著衣持鉢，從五百弟子入城乞食，象師先已飲象令醉，遙見佛來，即便放之。信樂佛法者見放醉象，皆往白佛：「唯願世尊更從餘路！」五百弟子及阿難亦如是白。佛皆答之三言：「無苦！龍不害我！」諸弟子眾皆不覺捨佛，從餘路去。唯有阿難獨從後行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊明日食時著衣持鉢，從五百弟子入城乞食，象師先已飲象令醉，遙見佛來，即便放之。信樂佛法者見放醉象，皆往白佛：「唯願世尊更從餘路！」五百弟子及阿難亦如是白。佛皆答之三言：「無苦！龍不害我！」諸弟子眾皆不覺捨佛，從餘路去。唯有阿難獨從後行。

時觀者四塞，各各議言：「今二龍鬪，看誰得勝。」外道輩言：「象龍力大，必勝於人。」佛弟子言：「人龍道尊，象必降伏。」空辯無徵，遂乃積斂金錢，共賭勝負。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀者四塞，各各議言：「今二龍鬪，看誰得勝。」外道輩言：「象龍力大，必勝於人。」佛弟子言：「人龍道尊，象必降伏。」空辯無徵，遂乃積斂金錢，共賭勝負。

於是醉象遙見佛來，奮耳鳴鼻，大走向佛。阿難怖懼，恍惚不覺入佛腋下。佛語阿難：「汝向三聞：無苦。如何不信，猶作此懼？」佛見象來，入慈心三昧，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是醉象遙見佛來，奮耳鳴鼻，大走向佛。阿難怖懼，恍惚不覺入佛腋下。佛語阿難：「汝向三聞：無苦。如何不信，猶作此懼？」佛見象來，入慈心三昧，而說偈言：

「汝莫害大龍， 大龍出世難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝莫害大龍， 大龍出世難；

若害大龍者， 後生墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若害大龍者， 後生墮惡道。」

象聞偈已，以鼻布地抱世尊足，須臾三反上下觀佛，右繞三匝，却行而去；從是已後，遂成善象，莫不雅奇，同聲歎言：「瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象，國中人民無復恐怖。何其快哉！」諸外道輩皆悉慚愧，佛弟子眾踊躍歡喜，斂得金錢七十餘萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象聞偈已，以鼻布地抱世尊足，須臾三反上下觀佛，右繞三匝，却行而去；從是已後，遂成善象，莫不雅奇，同聲歎言：「瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象，國中人民無復恐怖。何其快哉！」諸外道輩皆悉慚愧，佛弟子眾踊躍歡喜，斂得金錢七十餘萬。

佛既降象，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既降象，復說偈言：

「象醉含瞋忿， 來向天中天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「象醉含瞋忿， 來向天中天，

百姓莫不觀， 斂錢賭勝負； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百姓莫不觀， 斂錢賭勝負；

其形如太山， 力勝六十象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其形如太山， 力勝六十象，

聲響振人心， 一吼破敵陣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲響振人心， 一吼破敵陣。

大力天中天， 愍眾出於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力天中天， 愍眾出於世，

欲度惡象故， 住立在其前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度惡象故， 住立在其前；

象伏眾人見， 道俗皆踊躍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象伏眾人見， 道俗皆踊躍，

歎佛降惡象， 猶如師子王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛降惡象， 猶如師子王。」

時調達見已，作是念：「今以此事不得害佛，當更求凶人不識佛者，厚相貨誘令往殺之。」即四出求索，見一壯夫，便語之言：「汝為我殺佛，當厚相報。」其人貪貨，應募而去。爾時世尊在露處經行，遙見彼人，以慈心三昧遍滿其身，舉手呼之；於是彼人不覺捨刀，疾行趣佛，頭面禮足，白佛言：「我今癡狂，欲害世尊。自知過重，願聽懺悔！」佛言：「汝實愚癡！云何為貨欲害如來？於我法中，若知有罪，而懺悔者，增長善根。」次為說法，所謂施論、戒論、生天之論，在家染累，出要為樂。彼人內喜，佛知其意更為說法，所謂苦集盡道；聞法開解，於諸法中遠塵離垢，得法眼淨。見法得果已，自歸三尊，受持五戒。世尊發遣，從異路歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時調達見已，作是念：「今以此事不得害佛，當更求凶人不識佛者，厚相貨誘令往殺之。」即四出求索，見一壯夫，便語之言：「汝為我殺佛，當厚相報。」其人貪貨，應募而去。爾時世尊在露處經行，遙見彼人，以慈心三昧遍滿其身，舉手呼之；於是彼人不覺捨刀，疾行趣佛，頭面禮足，白佛言：「我今癡狂，欲害世尊。自知過重，願聽懺悔！」佛言：「汝實愚癡！云何為貨欲害如來？於我法中，若知有罪，而懺悔者，增長善根。」次為說法，所謂施論、戒論、生天之論，在家染累，出要為樂。彼人內喜，佛知其意更為說法，所謂苦集盡道；聞法開解，於諸法中遠塵離垢，得法眼淨。見法得果已，自歸三尊，受持五戒。世尊發遣，從異路歸。

調達復募二人，令殺前人，以滅惡聲；復遣四人，如是展轉乃至三十二人，皆前至佛所。佛亦如前次第說法，盡得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達復募二人，令殺前人，以滅惡聲；復遣四人，如是展轉乃至三十二人，皆前至佛所。佛亦如前次第說法，盡得須陀洹果。

時諸比丘聞調達遣人害佛，皆持器仗，衛護世尊，分部相著，各在一面。諸佛常法日再出房，於晨朝出，見諸比丘，悉在左右，問言：「汝等何故持仗住此？」諸比丘言：「聞調達遣人欲害世尊，不能自安，所以住此。」佛告比丘：「若如來橫死，無有是處。世間五師，須防護耳！我不須汝，各隨所安，自護其心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞調達遣人害佛，皆持器仗，衛護世尊，分部相著，各在一面。諸佛常法日再出房，於晨朝出，見諸比丘，悉在左右，問言：「汝等何故持仗住此？」諸比丘言：「聞調達遣人欲害世尊，不能自安，所以住此。」佛告比丘：「若如來橫死，無有是處。世間五師，須防護耳！我不須汝，各隨所安，自護其心！」

調達知已，復作是念：「我復不能以此害佛，當更覓人，躬自將去，故應必果。」即得一人共上耆闍崛山。爾時世尊，在山下石上經行，調達便使彼人推石害佛，其人發心推石，四支便不得舉；心念佛功德大，手足還復。調達見此，益瞋忿言：「汝何儜困，速疾滅去！」即自捉大石推下害佛。山下有神，名金鞞盧，接之遠棄，片迸著佛，傷足大指。世尊見已，語調達言：「汝今便得無間之罪！若以惡心出佛身血，必墮無間阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達知已，復作是念：「我復不能以此害佛，當更覓人，躬自將去，故應必果。」即得一人共上耆闍崛山。爾時世尊，在山下石上經行，調達便使彼人推石害佛，其人發心推石，四支便不得舉；心念佛功德大，手足還復。調達見此，益瞋忿言：「汝何儜困，速疾滅去！」即自捉大石推下害佛。山下有神，名金鞞盧，接之遠棄，片迸著佛，傷足大指。世尊見已，語調達言：「汝今便得無間之罪！若以惡心出佛身血，必墮無間阿鼻地獄。」

調達復作是念：「我既不能得害於佛，唯當破其和合僧耳！佛大神力，若我能破其僧，名必遠振。」佛知其意，語調達言：「汝莫破和合僧！若僧已破，能和合者，其人生天一劫受樂；若僧和合而破之者，墮地獄中一劫受苦。」調達聞已暫捨是心，後尋復生如上所念。佛止如初，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達復作是念：「我既不能得害於佛，唯當破其和合僧耳！佛大神力，若我能破其僧，名必遠振。」佛知其意，語調達言：「汝莫破和合僧！若僧已破，能和合者，其人生天一劫受樂；若僧和合而破之者，墮地獄中一劫受苦。」調達聞已暫捨是心，後尋復生如上所念。佛止如初，便說偈言：

「眾聚和合樂， 和合常安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾聚和合樂， 和合常安隱，

若破和合僧， 一劫地獄苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若破和合僧， 一劫地獄苦；

眾聚和合樂， 和合常安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾聚和合樂， 和合常安隱，

若和合破僧， 一劫生天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若和合破僧， 一劫生天樂。

若分部分別， 常作不善語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分部分別， 常作不善語，

以破和合僧， 一劫地獄苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以破和合僧， 一劫地獄苦；

不分部分別， 常能說善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分部分別， 常能說善法，

以和合破僧， 一劫生天樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以和合破僧， 一劫生天樂。」

調達聞已復暫捨是心，後尋復生，方便過前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達聞已復暫捨是心，後尋復生，方便過前。

時諸比丘聞調達欲破和合僧，即往白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責調達已，語諸比丘：「應差一比丘與調達親厚者，往諫言：『汝莫破和合僧，莫作破僧事；當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』若受者善；若不受，應遣眾多比丘；若復不受，應僧往諫。」諸比丘受教，如是三反皆悉不受。諸比丘種種呵責已，以是白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責調達已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞調達欲破和合僧，即往白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責調達已，語諸比丘：「應差一比丘與調達親厚者，往諫言：『汝莫破和合僧，莫作破僧事；當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』若受者善；若不受，應遣眾多比丘；若復不受，應僧往諫。」諸比丘受教，如是三反皆悉不受。諸比丘種種呵責已，以是白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責調達已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，為破和合僧勤方便，諸比丘語彼比丘：『汝莫為破和合僧勤方便，當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，為破和合僧勤方便，諸比丘語彼比丘：『汝莫為破和合僧勤方便，當與僧和合，僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

為破者：求為破僧因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為破者：求為破僧因緣。

和合者：同布薩、自恣、羯磨常所行事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合者：同布薩、自恣、羯磨常所行事。

僧者：從四人已上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧者：從四人已上。

彼比丘欲破僧，餘僧見聞知，差一與親厚比丘往諫；若捨者，應一突吉羅悔過。若不捨，應遣眾多比丘往諫；若捨者，應二突吉羅悔過。若復不捨，應僧往諫；若捨者，應三突吉羅悔過。若不捨，復應白四羯磨諫，一比丘唱言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘欲破僧，餘僧見聞知，差一與親厚比丘往諫；若捨者，應一突吉羅悔過。若不捨，應遣眾多比丘往諫；若捨者，應二突吉羅悔過。若復不捨，應僧往諫；若捨者，應三突吉羅悔過。若不捨，復應白四羯磨諫，一比丘唱言：

「大德僧聽！此某甲比丘，為破和合僧勤方便，僧已諫：『汝莫為破和合僧勤方便！』如是諫，堅持不捨。僧今羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。」白已，應語彼比丘：「僧已白竟，餘三羯磨在，汝當捨是事，莫犯僧伽婆尸沙。」彼若捨，應三突吉羅、一偷羅遮悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘，為破和合僧勤方便，僧已諫：『汝莫為破和合僧勤方便！』如是諫，堅持不捨。僧今羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。」白已，應語彼比丘：「僧已白竟，餘三羯磨在，汝當捨是事，莫犯僧伽婆尸沙。」彼若捨，應三突吉羅、一偷羅遮悔過。

若不捨，復應唱言：「大德僧聽！此某甲比丘，為破和合僧勤方便，乃至僧今羯磨諫。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」復應語彼比丘：「僧已一羯磨竟，餘二羯磨在，汝當捨是事，莫犯僧伽婆尸沙。」彼若捨，應三突吉羅、二偷羅遮悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不捨，復應唱言：「大德僧聽！此某甲比丘，為破和合僧勤方便，乃至僧今羯磨諫。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」復應語彼比丘：「僧已一羯磨竟，餘二羯磨在，汝當捨是事，莫犯僧伽婆尸沙。」彼若捨，應三突吉羅、二偷羅遮悔過。

若不捨，復應如上第二羯磨，第二羯磨竟，復應如上語。若捨，應三突吉羅、三偷羅遮悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不捨，復應如上第二羯磨，第二羯磨竟，復應如上語。若捨，應三突吉羅、三偷羅遮悔過。

若不捨，復應如上第三羯磨，第三羯磨未竟，捨者，三突吉羅、三偷羅遮悔過；第三羯磨竟，捨、不捨，皆僧伽婆尸沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不捨，復應如上第三羯磨，第三羯磨未竟，捨者，三突吉羅、三偷羅遮悔過；第三羯磨竟，捨、不捨，皆僧伽婆尸沙。

比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼亦如是。式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。

若白不成，三羯磨皆不成；若作餘羯磨、遮羯磨、非法羯磨；不諫，自捨，皆不犯(十事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若白不成，三羯磨皆不成；若作餘羯磨、遮羯磨、非法羯磨；不諫，自捨，皆不犯(十事竟)。

佛在王舍城。爾時助調達比丘語諸比丘言：「調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」諸長老比丘聞，種種呵責：「汝云何言：『調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』」呵責已，以事白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責助調達比丘已，語諸比丘：「應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫：『莫言：「調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？調達非知說、非說法、非說律。汝等莫助破和合僧，當助和合僧；僧和合故歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』若受者善；若不受，應遣眾多比丘及僧往諫。」諸比丘受教，如是三反，助調達比丘悉皆不受。諸比丘種種呵責已，以事白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責助調達比丘已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城。爾時助調達比丘語諸比丘言：「調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」諸長老比丘聞，種種呵責：「汝云何言：『調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』」呵責已，以事白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責助調達比丘已，語諸比丘：「應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫：『莫言：「調達所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？調達非知說、非說法、非說律。汝等莫助破和合僧，當助和合僧；僧和合故歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』若受者善；若不受，應遣眾多比丘及僧往諫。」諸比丘受教，如是三反，助調達比丘悉皆不受。諸比丘種種呵責已，以事白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責助調達比丘已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，助破和合僧，若一、若二、若眾多，語諸比丘言：『是比丘所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』諸比丘語彼諸比丘：『汝莫作是語：「是比丘所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？是比丘非知說、不說法、不說律。汝莫樂助破和合僧，當樂助和合僧。僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，助破和合僧，若一、若二、若眾多，語諸比丘言：『是比丘所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。』諸比丘語彼諸比丘：『汝莫作是語：「是比丘所說，是知說，非不知說；說法，不說非法；說律，不說非律，皆是我等心所忍樂。」何以故？是比丘非知說、不說法、不說律。汝莫樂助破和合僧，當樂助和合僧。僧和合故，歡喜無諍，一心一學，如水乳合，共弘師教，安樂行。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

助破者：助成破僧因緣。和合者：同布薩、自恣。差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫自捨，皆如上說(十一竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助破者：助成破僧因緣。和合者：同布薩、自恣。差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫自捨，皆如上說(十一竟)。

佛在拘舍彌國。爾時闡陀比丘數數犯罪：入白衣舍，上床、下床皆不如法，別眾食，數數食，非時入聚落不白善比丘。諸比丘見，語言：「汝犯如是如是罪，汝應見罪悔過。莫不清淨，修於梵行無得，長夜受諸苦惱；勿令施主失大功德。」答言：「大德！汝等不應教我，我應教汝。何以故？聖師法王是我之主，法出於我，無豫大德。譬如大風，吹諸草穢并聚一處。諸大德等種種姓、種種家、種種國出家，亦復如是，云何而欲教誡於我？諸大德！莫語我若好、若惡；我亦不語大德若好、若惡。」諸比丘復語闡陀：「莫作自我不可共語！汝當語諸比丘若好、若惡；諸比丘亦當語汝若好、若惡。如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。」諸比丘如是諫，堅持不捨，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問闡陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！不應作不可共語，諸比丘見汝犯罪，欲不共汝布薩、自恣、羯磨常所行事；哀愍汝故，呵諫於汝。汝今云何而不信受？」佛種種呵責已，語諸比丘，應差一比丘與闡陀親善者往諫如上。次眾多比丘，次僧。諸比丘受教三反，不受，以是白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責闡陀已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在拘舍彌國。爾時闡陀比丘數數犯罪：入白衣舍，上床、下床皆不如法，別眾食，數數食，非時入聚落不白善比丘。諸比丘見，語言：「汝犯如是如是罪，汝應見罪悔過。莫不清淨，修於梵行無得，長夜受諸苦惱；勿令施主失大功德。」答言：「大德！汝等不應教我，我應教汝。何以故？聖師法王是我之主，法出於我，無豫大德。譬如大風，吹諸草穢并聚一處。諸大德等種種姓、種種家、種種國出家，亦復如是，云何而欲教誡於我？諸大德！莫語我若好、若惡；我亦不語大德若好、若惡。」諸比丘復語闡陀：「莫作自我不可共語！汝當語諸比丘若好、若惡；諸比丘亦當語汝若好、若惡。如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。」諸比丘如是諫，堅持不捨，將至佛所，以事白佛。佛以是事集比丘僧，問闡陀：「汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛種種呵責：「汝愚癡人！不應作不可共語，諸比丘見汝犯罪，欲不共汝布薩、自恣、羯磨常所行事；哀愍汝故，呵諫於汝。汝今云何而不信受？」佛種種呵責已，語諸比丘，應差一比丘與闡陀親善者往諫如上。次眾多比丘，次僧。諸比丘受教三反，不受，以是白佛。佛以是事集比丘僧，更種種遙責闡陀已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，惡性，難共語，與諸比丘同學經戒，數數犯罪。諸比丘如法如律諫其所犯，答言：『大德！汝莫語我若好、若惡；我亦不以好、惡語汝。』諸比丘復語言：『汝莫作自我不可共語！汝當為諸比丘說如法，諸比丘亦當為汝說如法；如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，惡性，難共語，與諸比丘同學經戒，數數犯罪。諸比丘如法如律諫其所犯，答言：『大德！汝莫語我若好、若惡；我亦不以好、惡語汝。』諸比丘復語言：『汝莫作自我不可共語！汝當為諸比丘說如法，諸比丘亦當為汝說如法；如是展轉相教，轉相出罪，成如來眾。』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

惡性，難共語者：不受教誨，無恭敬心；自是，非彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡性，難共語者：不受教誨，無恭敬心；自是，非彼。

同學經戒者：經，謂一切佛教；戒，謂波羅提木叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同學經戒者：經，謂一切佛教；戒，謂波羅提木叉。

差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫自捨，皆如上說(十二竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫自捨，皆如上說(十二竟)。

佛在舍衛城。爾時吉羅邑有二比丘，一名頞髀，二名分那婆，藪行惡行污他家，作種種非威儀事：自結華鬘，亦教人結；自著，教人著；與女人同床坐，共槃食；飲酒、噉肉、歌舞伎樂；作諸鳥獸種種之聲，亦作鳥獸鬪諍時像；蒱博、嬉戲、倒行、擲絕、彈指、眴眼；向於女人角戾面目、吐舌、張口，作如是等身口意惡，破於戒、見、威儀、正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛城。爾時吉羅邑有二比丘，一名頞髀，二名分那婆，藪行惡行污他家，作種種非威儀事：自結華鬘，亦教人結；自著，教人著；與女人同床坐，共槃食；飲酒、噉肉、歌舞伎樂；作諸鳥獸種種之聲，亦作鳥獸鬪諍時像；蒱博、嬉戲、倒行、擲絕、彈指、眴眼；向於女人角戾面目、吐舌、張口，作如是等身口意惡，破於戒、見、威儀、正命。

時五百比丘威儀具足，從迦夷國來到此邑，至時持鉢入村乞食。諸居士見，咸作是言：「此諸比丘從何處來？低頭默然，狀如孝子，不知與人交接言語。我此自有二賢比丘，多才多藝，善悅人心。何用此輩久留邑里？」並不與食，空鉢而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五百比丘威儀具足，從迦夷國來到此邑，至時持鉢入村乞食。諸居士見，咸作是言：「此諸比丘從何處來？低頭默然，狀如孝子，不知與人交接言語。我此自有二賢比丘，多才多藝，善悅人心。何用此輩久留邑里？」並不與食，空鉢而出。

時舍利弗、目連，亦從迦夷來向此邑。頞髀等聞，作是念：「此二人來，必為我等作惡名聲，斷我供養。」便往語諸居士言：「須臾當有二比丘來，一名目連，善知幻術現種種變；二名舍利弗，善知呪法，巧言惑人。汝若同心不為彼惑，我當住此；若不能者，正爾便去。」諸居士言：「長老安住，我終不為彼之所惑。」二人既到，諸居士皆將大小，迎逆問訊，頭面禮足，却坐一面。於是目連為現神變：分身百千，還合為一；石壁皆過，履水如地；坐臥空中，如鳥飛翔；身至梵天，手捫日月；身上出火，身下出水；身上出水，身下出火；或現半身，或現全身；東踊西沒，西踊東沒；南踊北沒，北踊南沒；中踊邊沒，邊踊中沒。現神變已，還坐本處。時諸居士竊相謂言：「目連善知幻術，此則然矣！」於是舍利弗為說妙法，初中後善，善義、善味，具足清白，梵行之相。說是法已，默然而住。時諸居士亦復相語：「舍利弗善知呪法，亦復驗矣！」於是眾人都不信受，無有供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗、目連，亦從迦夷來向此邑。頞髀等聞，作是念：「此二人來，必為我等作惡名聲，斷我供養。」便往語諸居士言：「須臾當有二比丘來，一名目連，善知幻術現種種變；二名舍利弗，善知呪法，巧言惑人。汝若同心不為彼惑，我當住此；若不能者，正爾便去。」諸居士言：「長老安住，我終不為彼之所惑。」二人既到，諸居士皆將大小，迎逆問訊，頭面禮足，却坐一面。於是目連為現神變：分身百千，還合為一；石壁皆過，履水如地；坐臥空中，如鳥飛翔；身至梵天，手捫日月；身上出火，身下出水；身上出水，身下出火；或現半身，或現全身；東踊西沒，西踊東沒；南踊北沒，北踊南沒；中踊邊沒，邊踊中沒。現神變已，還坐本處。時諸居士竊相謂言：「目連善知幻術，此則然矣！」於是舍利弗為說妙法，初中後善，善義、善味，具足清白，梵行之相。說是法已，默然而住。時諸居士亦復相語：「舍利弗善知呪法，亦復驗矣！」於是眾人都不信受，無有供養。

爾時彼邑有二優婆塞：一名富闍，二名優樓伽，信樂佛法，見諦得果，常好布施供養沙門。聞舍利弗、目連從迦夷來，共出迎之，頭面禮足，為說妙法，示教利喜。聞法已，白舍利弗言：「此邑有二比丘，常作種種非威儀事。」廣說如上。「近有五百比丘，威儀庠序，入村乞食，空鉢而出。唯願大德，以此白佛！」於是二人為優婆塞更說妙法，示教利喜已，還舍衛城，具以白佛。佛以是事集比丘僧，告阿難：「汝往彼邑與二比丘作驅出羯磨。」阿難白佛：「彼惡比丘，非沙門，自言沙門，常作不淨，心已敗壞。我若獨往，彼必肆惡，隨意惱我。」佛告阿難：「如是，如是，如汝所說。汝今便可將諸比丘，隨意多少，到彼集眾，然後乃舉頞髀等罪；白四羯磨，驅出彼邑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼邑有二優婆塞：一名富闍，二名優樓伽，信樂佛法，見諦得果，常好布施供養沙門。聞舍利弗、目連從迦夷來，共出迎之，頭面禮足，為說妙法，示教利喜。聞法已，白舍利弗言：「此邑有二比丘，常作種種非威儀事。」廣說如上。「近有五百比丘，威儀庠序，入村乞食，空鉢而出。唯願大德，以此白佛！」於是二人為優婆塞更說妙法，示教利喜已，還舍衛城，具以白佛。佛以是事集比丘僧，告阿難：「汝往彼邑與二比丘作驅出羯磨。」阿難白佛：「彼惡比丘，非沙門，自言沙門，常作不淨，心已敗壞。我若獨往，彼必肆惡，隨意惱我。」佛告阿難：「如是，如是，如汝所說。汝今便可將諸比丘，隨意多少，到彼集眾，然後乃舉頞髀等罪；白四羯磨，驅出彼邑。」

一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘行惡行，污他家。行惡行，皆見、聞、知；污他家，亦見聞知。僧今驅出此邑。若僧時到僧忍聽。白如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一比丘唱言：「大德僧聽！此某甲比丘行惡行，污他家。行惡行，皆見、聞、知；污他家，亦見聞知。僧今驅出此邑。若僧時到僧忍聽。白如是。」

「大德僧聽！此某甲比丘，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。僧今驅出此邑。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德僧聽！此某甲比丘，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。僧今驅出此邑。誰諸長老忍，默然；不忍者，說。」如是第二、第三。

「僧已驅出某甲竟，僧忍，默然故。是事如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧已驅出某甲竟，僧忍，默然故。是事如是持。」

阿難受教，將五百比丘往到彼邑，諸居士聞阿難與五百比丘來，出迎問訊，頭面禮足，却坐一面。阿難即集眾，乃至羯磨，羯磨竟，彼二比丘猶故不去，諸比丘問：「汝何故不去？」答言：「阿難等隨愛、恚、癡、畏，是故不去。何以故？有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。」諸比丘言：「汝莫說阿難等隨愛、恚、癡、畏，有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。汝等行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應住此！」諸比丘如是諫，堅持不捨，以是事白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責彼比丘已，語諸比丘，應差一與彼親厚比丘往諫，如上。次眾多比丘，次僧。諸比丘受教，三反不受，以是白佛。佛以是事集比丘僧，重遙責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難受教，將五百比丘往到彼邑，諸居士聞阿難與五百比丘來，出迎問訊，頭面禮足，却坐一面。阿難即集眾，乃至羯磨，羯磨竟，彼二比丘猶故不去，諸比丘問：「汝何故不去？」答言：「阿難等隨愛、恚、癡、畏，是故不去。何以故？有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。」諸比丘言：「汝莫說阿難等隨愛、恚、癡、畏，有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。汝等行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應住此！」諸比丘如是諫，堅持不捨，以是事白佛。佛以是事集比丘僧，種種遙責彼比丘已，語諸比丘，應差一與彼親厚比丘往諫，如上。次眾多比丘，次僧。諸比丘受教，三反不受，以是白佛。佛以是事集比丘僧，重遙責已，告諸比丘：「以十利故，為諸比丘結戒，從今是戒應如是說：

「若比丘，依聚落住，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。諸比丘語彼比丘：『汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應此中住！』彼比丘言：『諸大德隨愛恚癡畏。何以故？有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。』諸比丘復語言：『汝莫作是語：「諸大德隨愛恚癡畏，有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。」汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知，汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去，不應此中住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘，依聚落住，行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。諸比丘語彼比丘：『汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知。汝出去，不應此中住！』彼比丘言：『諸大德隨愛恚癡畏。何以故？有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。』諸比丘復語言：『汝莫作是語：「諸大德隨愛恚癡畏，有如是等同罪比丘，有驅者、有不驅者。」汝行惡行、污他家。行惡行，皆見聞知；污他家，亦見聞知，汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去，不應此中住！』如是諫，堅持不捨，應第二、第三諫。第二、第三諫，捨是事善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

行惡行者：作身口意惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行惡行者：作身口意惡行。

污他家者：令他家不復信樂佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 污他家者：令他家不復信樂佛法。

見者：眼自見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者：眼自見。

聞者：從可信人聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者：從可信人聞。

知者：遠近皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知者：遠近皆知。

差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫，自捨，皆如上說(十三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差一親厚諫，若捨，一突吉羅悔。乃至不諫，自捨，皆如上說(十三竟)。