佛說一切如來安像三昧儀軌經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來安像三昧儀軌經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊入三摩地，名一切如來金剛安像三昧。從三昧起，說彼塑畫雕造莊嚴一切佛及諸賢聖之眾、安像慶讚儀軌之法。欲造佛像，先得了知十種法則，阿闍梨復須善知佛身一切圓滿之相，及停分大小之量，於息災增益等真言印法儀軌之事皆悉明了，然得於彼寺舍殿塔之內造諸尊像。若所造佛像儀相闕少，不得安像慶讚。若儀相不圓，令彼眾生現世未來得大苦怖，是故一心求造圓滿。若圓滿已，令前知法阿闍梨，依真言儀軌請佛安像供養慶讚，即得如來賢聖降臨隨喜成就功德。若造像畢已經久時，而不行安像慶讚，於其後時反獲不吉，設復有人供養禮拜終無福利；如無智人人相不具，令彼世間而生輕慢。若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌，如酥入灰，欲作護摩必無果報。是故造像須具相圓滿，令安像慶讚儀軌具足，令諸有情得大福報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入三摩地，名一切如來金剛安像三昧。從三昧起，說彼塑畫雕造莊嚴一切佛及諸賢聖之眾、安像慶讚儀軌之法。欲造佛像，先得了知十種法則，阿闍梨復須善知佛身一切圓滿之相，及停分大小之量，於息災增益等真言印法儀軌之事皆悉明了，然得於彼寺舍殿塔之內造諸尊像。若所造佛像儀相闕少，不得安像慶讚。若儀相不圓，令彼眾生現世未來得大苦怖，是故一心求造圓滿。若圓滿已，令前知法阿闍梨，依真言儀軌請佛安像供養慶讚，即得如來賢聖降臨隨喜成就功德。若造像畢已經久時，而不行安像慶讚，於其後時反獲不吉，設復有人供養禮拜終無福利；如無智人人相不具，令彼世間而生輕慢。若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌，如酥入灰，欲作護摩必無果報。是故造像須具相圓滿，令安像慶讚儀軌具足，令諸有情得大福報。

爾時有一菩薩而白佛言：「世尊！佛身無相猶若虛空遍一切處，云何今說令安佛像？」佛言：「汝今諦聽，我為久修行者說彼法身無相無為遍一切處猶在虛空，本自寂然不生不滅，云何安像？今為初發心眾生令彼得福，作如是說安像慶讚結淨之法。欲建曼拏羅，先揀吉星吉日，於結界勝地清淨之處，陳設傘蓋幢幡香華燈果，然令阿闍梨依法儀軌一心召請。先於結界地上下五色粉絣線作曼拏羅，請五族如來及菩薩眷屬等，須依此根本儀軌，不得依別儀請召。又阿闍梨入佛堂殿安像之時，須手腕及指帶釧鐶等莊嚴於身。阿闍梨并弟子，一心觀想如來一切圓滿之相，然後合掌作禮瞻仰聖賢，以清淨香花香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈，獻已入定心離疑念，誦此真言三遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一菩薩而白佛言：「世尊！佛身無相猶若虛空遍一切處，云何今說令安佛像？」佛言：「汝今諦聽，我為久修行者說彼法身無相無為遍一切處猶在虛空，本自寂然不生不滅，云何安像？今為初發心眾生令彼得福，作如是說安像慶讚結淨之法。欲建曼拏羅，先揀吉星吉日，於結界勝地清淨之處，陳設傘蓋幢幡香華燈果，然令阿闍梨依法儀軌一心召請。先於結界地上下五色粉絣線作曼拏羅，請五族如來及菩薩眷屬等，須依此根本儀軌，不得依別儀請召。又阿闍梨入佛堂殿安像之時，須手腕及指帶釧鐶等莊嚴於身。阿闍梨并弟子，一心觀想如來一切圓滿之相，然後合掌作禮瞻仰聖賢，以清淨香花香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈，獻已入定心離疑念，誦此真言三遍：

「三摩野薩怛鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三摩野薩怛鑁」

「三摩野薩怛鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三摩野薩怛鑁」

「誦此真言已而啟請言：『如一切佛安住覩史陀天，亦如佛在摩邪夫人胎藏，願佛慈悲住此亦然。願佛恒住，弟子某甲為發菩提心，受此香花供養。』請佛像已，復與施主弟子受戒。所有供養儀則等，一切須依阿闍梨言教不得怠慢，令彼施主得大果報。請召如來安住坐位，以香華燈菓飲食，誦真言獻閼伽供養。所有佛像面東安置，用黃衣蓋覆。阿闍梨作觀想，想佛如一聚火，誦此真言七遍擲白芥子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已而啟請言：『如一切佛安住覩史陀天，亦如佛在摩邪夫人胎藏，願佛慈悲住此亦然。願佛恒住，弟子某甲為發菩提心，受此香花供養。』請佛像已，復與施主弟子受戒。所有供養儀則等，一切須依阿闍梨言教不得怠慢，令彼施主得大果報。請召如來安住坐位，以香華燈菓飲食，誦真言獻閼伽供養。所有佛像面東安置，用黃衣蓋覆。阿闍梨作觀想，想佛如一聚火，誦此真言七遍擲白芥子。

「唵薩哩嚩(二合)播(引)波娑普(二合)吒那賀曩嚩日囉(二合引)野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)播(引)波娑普(二合)吒那賀曩嚩日囉(二合引)野薩嚩(二合)賀」

「誦此真言已，復想如來如真實身諸相圓滿，然以唵阿吽三字安在像身三處，用唵字安頂上、用阿字安口上、用吽字安心上。若誦得本尊根本真言，但安心上。若請召印、或金剛印、或鉤印，依法而作。若人無力，隨力令作。所用器物，或金銀寶玉、銅石瓦器、木器螺盃及樹葉，皆得為閼伽供養。若法中使銅器作閼伽，最上如金石等。佛像故暗，塗香油在上，用草刷子洗刷令淨，然用歌讚妓樂令童女歌舞等。復誦香油真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復想如來如真實身諸相圓滿，然以唵阿吽三字安在像身三處，用唵字安頂上、用阿字安口上、用吽字安心上。若誦得本尊根本真言，但安心上。若請召印、或金剛印、或鉤印，依法而作。若人無力，隨力令作。所用器物，或金銀寶玉、銅石瓦器、木器螺盃及樹葉，皆得為閼伽供養。若法中使銅器作閼伽，最上如金石等。佛像故暗，塗香油在上，用草刷子洗刷令淨，然用歌讚妓樂令童女歌舞等。復誦香油真言：

「唵薩哩嚩(二合)怛他誐多迦野尾戍馱儞(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)怛他誐多迦野尾戍馱儞(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「若賢瓶用五或八，以白檀香塗之，種種香水滿彼瓶中而即加持。復令童女合線，染成五色上好新鮮，纏瓶周迴。復用五寶、五藥花菓等入於賢瓶。誦最勝佛頂真言或白傘蓋真言，摋白芥子以為加持，或念息災真言亦得。若洗浴佛像，先塗香油，復用尼俱陀樹葉、優曇樹葉為粖，五穀五種淨水以銅器盛之，洗浴佛像。然令弟子一切眾人，誦於偈讚及諸歌樂，以為吉祥之音，適悅尊像如灌頂儀，則乃誦佛眼菩薩真言，能除一切垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若賢瓶用五或八，以白檀香塗之，種種香水滿彼瓶中而即加持。復令童女合線，染成五色上好新鮮，纏瓶周迴。復用五寶、五藥花菓等入於賢瓶。誦最勝佛頂真言或白傘蓋真言，摋白芥子以為加持，或念息災真言亦得。若洗浴佛像，先塗香油，復用尼俱陀樹葉、優曇樹葉為粖，五穀五種淨水以銅器盛之，洗浴佛像。然令弟子一切眾人，誦於偈讚及諸歌樂，以為吉祥之音，適悅尊像如灌頂儀，則乃誦佛眼菩薩真言，能除一切垢。

「唵薩哩嚩(二合)囉祖(引)波賀囉拏娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)囉祖(引)波賀囉拏娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言已，阿闍梨言：『如佛降生之時沐浴佛身，一切如來亦復如是，我今以清淨最上之水洗浴佛像。』復誦灌頂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，阿闍梨言：『如佛降生之時沐浴佛身，一切如來亦復如是，我今以清淨最上之水洗浴佛像。』復誦灌頂真言：

「唵薩哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)鼻詵(引)迦三摩野室哩(二合)曳(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)鼻詵(引)迦三摩野室哩(二合)曳(引)吽」

「若是畫像功德，以鏡照彼所畫功德，用前五種淨水寫於鏡上，沐浴鏡中影像。若前金銀等像及所畫㡧像沐浴畢已，即誦著衣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是畫像功德，以鏡照彼所畫功德，用前五種淨水寫於鏡上，沐浴鏡中影像。若前金銀等像及所畫㡧像沐浴畢已，即誦著衣真言：

「唵嚩日囉(二合)嚩(引)娑細(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)嚩(引)娑細(引)娑嚩(二合引)賀」

「次誦安耳真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦安耳真言：

「唵迦囉拏(二合)摩路(引)馱囉拏吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦囉拏(二合)摩路(引)馱囉拏吽」

「次誦安髮髻真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦安髮髻真言：

「唵薩哩嚩(二合)枳(引)娑阿嚩哆(引)囉拏吽娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)枳(引)娑阿嚩哆(引)囉拏吽娑嚩(二合)賀(引)」

「次誦安指甲真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦安指甲真言：

「唵薩哩嚩(二合)輸曩佉砌那曩囉惹娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)輸曩佉砌那曩囉惹娑嚩(二合)賀」

「次誦安髭鬚真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦安髭鬚真言：

「唵薩哩嚩(二合)娑摩(二合)酥嚕(二合)馱囉拏吽吽呬凌(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩哩嚩(二合)娑摩(二合)酥嚕(二合)馱囉拏吽吽呬凌(二合)」

「次誦獻塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦獻塗香真言：

「唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「次誦安莊嚴真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦安莊嚴真言：

「唵嚩日囉(二合)婆囉拏尾部瑟尼娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)婆囉拏尾部瑟尼娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，依灌頂儀入曼拏羅，與佛像誦本尊三昧真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，依灌頂儀入曼拏羅，與佛像誦本尊三昧真言：

「唵吽怛落仡哩惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽怛落仡哩惡」

「誦此真言已，如是戴冠，面東安置佛像，令彼施主得大福利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，如是戴冠，面東安置佛像，令彼施主得大福利。

「次用香花等供養。先誦獻花真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次用香花等供養。先誦獻花真言：

「唵嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)吽」

「誦此真言已，白言：『此花最上，或水中生或陸地生，我今志心供養，願佛納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，白言：『此花最上，或水中生或陸地生，我今志心供養，願佛納受。』

「次誦獻香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦獻香真言：

「唵嚩日囉(二合)度閉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)度閉」

「誦此真言已，白言：『此香最上，或自然香或和合香，我今志心供養，願佛納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，白言：『此香最上，或自然香或和合香，我今志心供養，願佛納受。』

「次誦塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦塗香真言：

「唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，白言：『此是塗香最上殊勝，願佛納受。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，白言：『此是塗香最上殊勝，願佛納受。』」

「次誦燈真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦燈真言：

「唵嚩日囉(二合)禰閉(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)禰閉(引)娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，白言：『此是燈供養，或酥燈或油燈，光明破暗。我今志心供養，願佛納受，消除一切愚暗。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，白言：『此是燈供養，或酥燈或油燈，光明破暗。我今志心供養，願佛納受，消除一切愚暗。』

「次誦食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦食真言：

「唵賓努波(引)旦鉢囉(二合)底仡哩(二合)恨曩娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賓努波(引)旦鉢囉(二合)底仡哩(二合)恨曩娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，白言：『此是食供養最上飲食，色香美味一切具足。我今志心供養，願佛納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，白言：『此是食供養最上飲食，色香美味一切具足。我今志心供養，願佛納受。』

「如是供養儀則既已周備，復為佛像開眼之光明，如點眼相似，即誦開眼光真言二道： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是供養儀則既已周備，復為佛像開眼之光明，如點眼相似，即誦開眼光真言二道：

「唵作芻作芻三滿哆 作芻尾戍馱儞(引)娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵作芻作芻三滿哆 作芻尾戍馱儞(引)娑嚩賀」

「唵儞(引)怛囉(二合)波吒路(引)波賀(引)囉拏呬凌(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵儞(引)怛囉(二合)波吒路(引)波賀(引)囉拏呬凌(二合)」

「次誦佛入定真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦佛入定真言：

「唵禰𭕺(切身)儞(引)曩三摩(引)地𭕟(切身)曩必哩(二合)拏儞娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵禰𭕺(切身)儞(引)曩三摩(引)地𭕟(切身)曩必哩(二合)拏儞娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，復令施主、弟子入曼拏羅。阿闍梨白言：『汝今請我安慶佛像，我今為汝所作儀軌悉皆周畢，宜應灌頂。』誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復令施主、弟子入曼拏羅。阿闍梨白言：『汝今請我安慶佛像，我今為汝所作儀軌悉皆周畢，宜應灌頂。』誦此真言：

「三摩野薩怛鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三摩野薩怛鑁」

「次作護摩，或一千或五百或二百五十遍。若護摩爐宜四方作，用有白乳汁者，濕柴入於爐內。復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩，能與自身及一切弟子息災增益。即誦作護摩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作護摩，或一千或五百或二百五十遍。若護摩爐宜四方作，用有白乳汁者，濕柴入於爐內。復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩，能與自身及一切弟子息災增益。即誦作護摩真言：

「唵嚩日囉(二合)喻世(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)喻世(引)娑嚩(二合)賀」

「此是作護摩真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是作護摩真言。」

「次誦增壽真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦增壽真言：

「阿誐蹉賀哩賓誐羅禰鉢哆(二合)𡁠賀嚩(二合)路(引)呬哆(引)乞叉(二合)禰(引)呬那那(引)波野伊難左彌(引)迦哩焰(二合)俱嚕娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿誐蹉賀哩賓誐羅禰鉢哆(二合)𡁠賀嚩(二合)路(引)呬哆(引)乞叉(二合)禰(引)呬那那(引)波野伊難左彌(引)迦哩焰(二合)俱嚕娑嚩(二合)賀」

「此是增壽真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是增壽真言。」

「次誦息災增益真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦息災增益真言：

「唵嚩日囉(二合)布瑟吒(二合)曳娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)布瑟吒(二合)曳娑嚩(二合)賀」

「此是息災增益真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是息災增益真言。

「次為火天於護摩爐安置座位，作其觀想，觀護摩爐三分之中空其一分，為火天座位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次為火天於護摩爐安置座位，作其觀想，觀護摩爐三分之中空其一分，為火天座位。

「唵酥鉢囉(二合)底瑟姹(二合)哆嚩日囉(二合)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵酥鉢囉(二合)底瑟姹(二合)哆嚩日囉(二合)娑嚩(二合)賀」

「此是安置火天真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是安置火天真言。

「次以香花等獻護世及伊舍那天，即誦護世真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以香花等獻護世及伊舍那天，即誦護世真言：

「印捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，作其妓樂歌舞等發遣，白言：『上來廣作佛事，供養多不如法。所來梵天天子并諸天眾等，為其施主依此儀軌於一切處作大息災增益，往彼佛剎。復有請召，願賜降臨。地水火風神等往本界中，發善心愛敬所安佛像，經百千劫護持施主及子孫眷屬，並阿闍梨一切弟子普獲吉祥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，作其妓樂歌舞等發遣，白言：『上來廣作佛事，供養多不如法。所來梵天天子并諸天眾等，為其施主依此儀軌於一切處作大息災增益，往彼佛剎。復有請召，願賜降臨。地水火風神等往本界中，發善心愛敬所安佛像，經百千劫護持施主及子孫眷屬，並阿闍梨一切弟子普獲吉祥。』

「若作壇法吉時者，正月二月三月四月五月十一月十二月。若所用日，於白月二日三日七日十日十三日十五日，黑月亦得。復須就吉星宿直日，即可作法。若翼星、畢星、斗星、嘴星、尾星、心星、鬼星、箕星、室星，此是最上吉星，求一切事皆得成就。若井星，得作法成就，所求必遂，兼得外來眷屬。若尾星、斗星、嘴星，得人敬愛及得財物。若參星，得息災。若箕星，得子孫長壽。若室星，恒得美事成就。若鬼星，得一切最勝。若心星、房星，得快樂稱意。若木星、水星、金星，吉善第一。若此三星和合直日，作安像慶讚儀則得最上福。若前第三第七第六第十及第十一星，此五星若與月合，同用大吉。若第二第六第十及第十一星與水星合，同用大吉。若第二第七第九及第十一星與木星合，同用作召請結淨最善大吉。若第六第七第十星與金星合，同用大吉。若第一第三第五星，能破財物。阿闍梨應如是善知星辰之力。如作法日，若得星曜和順，所作之事於剎那之頃必得成就，若安像慶讚獲福最上，當得轉輪王位、大國王位無復疑惑。又若星曜相順無一切障難，所安佛像塔廟，世世生生俱得成就，人獲福利。若造像工人及諸雜使之者，俱與財帛善言慰安，勿令失所，方合儀法。所有供養如來餘剩之食，若人食者，皆得滅罪。阿闍梨即教化施主，結緣增福施利，所有金銀財帛象馬車乘，隨力布施志心奉上，令阿闍梨歡喜，賢聖亦歡喜。復於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以其財食隨力供養，令福圓滿。於初夜分作大妓樂歌舞旛華螺鈸，及施主眷屬圍繞恭敬。曼拏羅內所有供養物色，並須捨與阿闍梨，不得別處破用，亦不得別比丘處施與，不合儀法。壇法既畢，即收壇物。若五色粉送入河中，用衢摩邪淨水洗拭壇地，如法結淨功德成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作壇法吉時者，正月二月三月四月五月十一月十二月。若所用日，於白月二日三日七日十日十三日十五日，黑月亦得。復須就吉星宿直日，即可作法。若翼星、畢星、斗星、嘴星、尾星、心星、鬼星、箕星、室星，此是最上吉星，求一切事皆得成就。若井星，得作法成就，所求必遂，兼得外來眷屬。若尾星、斗星、嘴星，得人敬愛及得財物。若參星，得息災。若箕星，得子孫長壽。若室星，恒得美事成就。若鬼星，得一切最勝。若心星、房星，得快樂稱意。若木星、水星、金星，吉善第一。若此三星和合直日，作安像慶讚儀則得最上福。若前第三第七第六第十及第十一星，此五星若與月合，同用大吉。若第二第六第十及第十一星與水星合，同用大吉。若第二第七第九及第十一星與木星合，同用作召請結淨最善大吉。若第六第七第十星與金星合，同用大吉。若第一第三第五星，能破財物。阿闍梨應如是善知星辰之力。如作法日，若得星曜和順，所作之事於剎那之頃必得成就，若安像慶讚獲福最上，當得轉輪王位、大國王位無復疑惑。又若星曜相順無一切障難，所安佛像塔廟，世世生生俱得成就，人獲福利。若造像工人及諸雜使之者，俱與財帛善言慰安，勿令失所，方合儀法。所有供養如來餘剩之食，若人食者，皆得滅罪。阿闍梨即教化施主，結緣增福施利，所有金銀財帛象馬車乘，隨力布施志心奉上，令阿闍梨歡喜，賢聖亦歡喜。復於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以其財食隨力供養，令福圓滿。於初夜分作大妓樂歌舞旛華螺鈸，及施主眷屬圍繞恭敬。曼拏羅內所有供養物色，並須捨與阿闍梨，不得別處破用，亦不得別比丘處施與，不合儀法。壇法既畢，即收壇物。若五色粉送入河中，用衢摩邪淨水洗拭壇地，如法結淨功德成就。」