佛說壞相金剛陀羅尼經
元 沙囉巴譯1卷CBETA T1417少于一万字 15 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說壞相金剛陀羅尼經
佛說壞相金剛陀羅尼經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉 詔譯
光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時婆伽梵在金剛場。爾時如來神力如持金剛手身成金剛已，即日入金剛三摩地。是時金剛手承佛神力及一切如來諸菩薩等加持力故，金剛忿怒說此最妙金剛心陀羅尼，無斷無壞諦實堅固，無有能礙亦無怯退，一切眾生皆令怕怖，能與眾生摧伏煩惱，斷諸明呪鎮諸明呪，及摧諸行能破他行，摧折諸魔解諸魔執，句攝一切諸部多眾。復令一切諸修明呪，未成就者令得成就；既成就者不令唐捐，所有希願皆使如意。亦能祐護一切眾生息災增益，復能禁止迷悶諸惡有情，皆是陀羅尼神呪之力。金剛手承佛神力即說呪曰：
一時婆伽梵在金剛場。爾時如來神力如持金剛手身成金剛已，即日入金剛三摩地。是時金剛手承佛神力及一切如來諸菩薩等加持力故，金剛忿怒說此最妙金剛心陀羅尼，無斷無壞諦實堅固，無有能礙亦無怯退，一切眾生皆令怕怖，能與眾生摧伏煩惱，斷諸明呪鎮諸明呪，及摧諸行能破他行，摧折諸魔解諸魔執，句攝一切諸部多眾。復令一切諸修明呪，未成就者令得成就；既成就者不令唐捐，所有希願皆使如意。亦能祐護一切眾生息災增益，復能禁止迷悶諸惡有情，皆是陀羅尼神呪之力。金剛手承佛神力即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「那謨 囉拏吒夜(引)耶那謨贊吒嚩日囉(二合)拔拏曳摩訶夜伽悉拏(引)拔怛曳怛姪他 唵怛囉(二合)吒怛囉(二) 吒覩邏(二合)吒耶覩邏(二合)吒耶室菩吒 室菩吒 室婆吒耶 室婆吒耶孤哩拏孤哩拏(二合)孤哩拏(二合)拔耶 孤哩拏(二合)拔耶 薩哩嚩(二合)薩埵尼 跋多(重呼)跋多 三跋多(重呼)耶 三跋哆(重呼)耶 鉢囉(二合)麻 鉢囉(二合)麻 三鉢囉(二合)麻耶 三鉢囉(二合)麻耶 薩哩嚩(二合)菩(重呼)怛尼孤吒孤吒三孤吒耶 三孤吒耶 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)喃 葛吒葛吒 三葛(重呼)吒耶三葛(重呼)吒耶 薩哩嚩(二合) 毘怛耶(二合)嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)室菩(二合)吒嚩日囉(二合)嚩日囉(三合)葛吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻他嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)阿吒訶薩尼辣嚩日囉(三合)蘇嚩日囉(三合)曳莎嚩訶(引)醯菩魯尼魯菩魯吉哩(二合)拏孤嚕弭哩粗嚕孤嚕孤嚕 嚩日囉(二合)毘匝耶莎嚩訶 吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶葛吒葛吒麻吒麻吒囉吒囉吒摩吒拏鉢囉(二合)摩吒拏(引)曳莎嚩訶拶囉尼拶囉訶囉訶囉薩囉薩囉麻囉耶嚩日囉(二合)毘怛(引)囉拏曳莎嚩訶 親多(重呼)親多(重呼)頻多(重呼)頻多(重呼)麻訶吉哩吉辣(引)耶 莎嚩訶 班多(重呼)班多戈邏(二合)多(重呼)戈邏多(三合)吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶 粗嚕粗嚕 贊吒吉哩吉辣耶 莎嚩訶 怛囉(二合)薩耶 怛囉(二合)薩耶 嚩日囉(三合)吉哩吉辣耶 莎嚩訶(引)訶囉訶囉嚩日囉(二合)多(重呼)囉耶 莎嚩訶(引)鉢囉(二合)訶囉 鉢囉(二合)訶囉嚩日囉(三合)鉢囉(二合)班匝拏曳 莎嚩訶(引)麻帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)蘇帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)鉢囉(二合)帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)麻訶(引)嚩日囉(三合)阿鉢囉(二合)帝 訶怛嚩日囉(三合)阿摩葛(重呼)嚩日囉(三合)伊醯 嚩日囉(三合)室葛浪(二合)嚩日囉(三合)耶 莎嚩訶 多囉多(重呼)囉 帝哩帝哩 覩魯覩魯 薩哩嚩(二合)嚩日囉(三合)孤闌阿(引)嚩哩(二合)怛耶莎嚩訶(引)阿母崗麻(引)囉耶發吒(半音)那麻三滿多 囉日囉(三合)喃 薩哩嚩(二合)嚩辣阿嚩哩怛(三合)耶 麻訶(引)嚩日囉(三合)麻阿(引)嚩烈 葛怛閉 怛怛烈 阿拶烈 曼吒辣麻(引)曳 阿帝嚩日囉 麻訶(引)嚩烈 毘葛(重呼)囉拏阿積帝 佐辣佐辣帝
「那謨 囉拏吒夜(引)耶那謨贊吒嚩日囉(二合)拔拏曳摩訶夜伽悉拏(引)拔怛曳怛姪他 唵怛囉(二合)吒怛囉(二) 吒覩邏(二合)吒耶覩邏(二合)吒耶室菩吒 室菩吒 室婆吒耶 室婆吒耶孤哩拏孤哩拏(二合)孤哩拏(二合)拔耶 孤哩拏(二合)拔耶 薩哩嚩(二合)薩埵尼 跋多(重呼)跋多 三跋多(重呼)耶 三跋哆(重呼)耶 鉢囉(二合)麻 鉢囉(二合)麻 三鉢囉(二合)麻耶 三鉢囉(二合)麻耶 薩哩嚩(二合)菩(重呼)怛尼孤吒孤吒三孤吒耶 三孤吒耶 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)喃 葛吒葛吒 三葛(重呼)吒耶三葛(重呼)吒耶 薩哩嚩(二合) 毘怛耶(二合)嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)室菩(二合)吒嚩日囉(二合)嚩日囉(三合)葛吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻他嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)阿吒訶薩尼辣嚩日囉(三合)蘇嚩日囉(三合)曳莎嚩訶(引)醯菩魯尼魯菩魯吉哩(二合)拏孤嚕弭哩粗嚕孤嚕孤嚕 嚩日囉(二合)毘匝耶莎嚩訶 吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶葛吒葛吒麻吒麻吒囉吒囉吒摩吒拏鉢囉(二合)摩吒拏(引)曳莎嚩訶拶囉尼拶囉訶囉訶囉薩囉薩囉麻囉耶嚩日囉(二合)毘怛(引)囉拏曳莎嚩訶 親多(重呼)親多(重呼)頻多(重呼)頻多(重呼)麻訶吉哩吉辣(引)耶 莎嚩訶 班多(重呼)班多戈邏(二合)多(重呼)戈邏多(三合)吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶 粗嚕粗嚕 贊吒吉哩吉辣耶 莎嚩訶 怛囉(二合)薩耶 怛囉(二合)薩耶 嚩日囉(三合)吉哩吉辣耶 莎嚩訶(引)訶囉訶囉嚩日囉(二合)多(重呼)囉耶 莎嚩訶(引)鉢囉(二合)訶囉 鉢囉(二合)訶囉嚩日囉(三合)鉢囉(二合)班匝拏曳 莎嚩訶(引)麻帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)蘇帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)鉢囉(二合)帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)麻訶(引)嚩日囉(三合)阿鉢囉(二合)帝 訶怛嚩日囉(三合)阿摩葛(重呼)嚩日囉(三合)伊醯 嚩日囉(三合)室葛浪(二合)嚩日囉(三合)耶 莎嚩訶 多囉多(重呼)囉 帝哩帝哩 覩魯覩魯 薩哩嚩(二合)嚩日囉(三合)孤闌阿(引)嚩哩(二合)怛耶莎嚩訶(引)阿母崗麻(引)囉耶發吒(半音)那麻三滿多 囉日囉(三合)喃 薩哩嚩(二合)嚩辣阿嚩哩怛(三合)耶 麻訶(引)嚩日囉(三合)麻阿(引)嚩烈 葛怛閉 怛怛烈 阿拶烈 曼吒辣麻(引)曳 阿帝嚩日囉 麻訶(引)嚩烈 毘葛(重呼)囉拏阿積帝 佐辣佐辣帝
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
帝哩(二合)帝帝哩(二合)定葛(重呼)烈 多(重呼)訶多訶 底拶拔帝 帝哩帝哩班多(重呼)班多(重呼)麻訶(引)嚩烈 嚩日囉(三合)昂葛佐辣(引)耶 莎嚩訶 那謨囉拏吒夜耶 那謨贊吒嚩日囉(三合) 拔拏曳麻訶夜伽悉拏拔怛曳怛姪他唵訶囉訶囉嚩日囉(三合)麻他麻他嚩日囉覩(重呼)拏覩(重呼)拏嚩日囉(三合)多訶多訶嚩日囉(三合)拔拶拔拶 嚩日囉多(重呼)囉多(重呼)囉嚩日囉(三合)多(重呼)囉耶多(重呼)囉耶嚩日囉(二合)多(重呼)嚕拏多(重呼)嚕拏嚩日囉(二合)親多(重呼)親多(重呼)嚩日囉(三合)頻多(重呼)頻多(重呼)嚩日囉(三合)吽發吒(半音)那謨贊吒 嚩日囉(三合)孤嚕(二合)陀(重呼)耶 呼嚕呼嚕帝瑟陀(二合)帝瑟陀 班陀(重呼) 班陀(重呼)訶拏訶拏 阿彌哩(二合)帝吽發吒(半音)」
帝哩(二合)帝帝哩(二合)定葛(重呼)烈 多(重呼)訶多訶 底拶拔帝 帝哩帝哩班多(重呼)班多(重呼)麻訶(引)嚩烈 嚩日囉(三合)昂葛佐辣(引)耶 莎嚩訶 那謨囉拏吒夜耶 那謨贊吒嚩日囉(三合) 拔拏曳麻訶夜伽悉拏拔怛曳怛姪他唵訶囉訶囉嚩日囉(三合)麻他麻他嚩日囉覩(重呼)拏覩(重呼)拏嚩日囉(三合)多訶多訶嚩日囉(三合)拔拶拔拶 嚩日囉多(重呼)囉多(重呼)囉嚩日囉(三合)多(重呼)囉耶多(重呼)囉耶嚩日囉(二合)多(重呼)嚕拏多(重呼)嚕拏嚩日囉(二合)親多(重呼)親多(重呼)嚩日囉(三合)頻多(重呼)頻多(重呼)嚩日囉(三合)吽發吒(半音)那謨贊吒 嚩日囉(三合)孤嚕(二合)陀(重呼)耶 呼嚕呼嚕帝瑟陀(二合)帝瑟陀 班陀(重呼) 班陀(重呼)訶拏訶拏 阿彌哩(二合)帝吽發吒(半音)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「罪業咸清淨， 盡除一切苦，
「罪業咸清淨， 盡除一切苦，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸經之根本， 莊嚴妙德相。
諸經之根本， 莊嚴妙德相。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有情諸損根， 命盡及夭橫，
有情諸損根， 命盡及夭橫，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
值遇不豐饒， 并諸天棄背，
值遇不豐饒， 并諸天棄背，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
親友返憎害， 觸惱婆羅門，
親友返憎害， 觸惱婆羅門，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
撓害不和睦， 財乏并擾惱，
撓害不和睦， 財乏并擾惱，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
憂慼苦逼迫， 逢難貧困苦，
憂慼苦逼迫， 逢難貧困苦，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
惡星曜呪詛， 被諸魔侵害，
惡星曜呪詛， 被諸魔侵害，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
由姙懷憂慼， 夢見不吉祥，
由姙懷憂慼， 夢見不吉祥，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
沐浴皆清淨， 應聽最勝經。
沐浴皆清淨， 應聽最勝經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若有淨善心， 著諸淨潔衣，
若有淨善心， 著諸淨潔衣，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
依佛甚深行， 受持此經者，
依佛甚深行， 受持此經者，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
由是威神力， 是彼諸有情，
由是威神力， 是彼諸有情，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
所有病苦等， 悉令盡消滅，
所有病苦等， 悉令盡消滅，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
福壽皆增益， 遠離諸罪垢。
福壽皆增益， 遠離諸罪垢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
珠芥香蔓草， 無瑕寶栴檀，
珠芥香蔓草， 無瑕寶栴檀，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
玉金剛杵花， 閻淨水金瓶，
玉金剛杵花， 閻淨水金瓶，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
或以銀為瓶， 繫淨綵盈滿，
或以銀為瓶， 繫淨綵盈滿，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
數念二十一， 或滿百八遍，
數念二十一， 或滿百八遍，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
壞相金剛呪， 國王常沐浴。」
壞相金剛呪， 國王常沐浴。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說壞相金剛陀羅尼經
佛說壞相金剛陀羅尼經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话