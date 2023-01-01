佛說壞相金剛陀羅尼經

一時婆伽梵在金剛場。爾時如來神力如持金剛手身成金剛已，即日入金剛三摩地。是時金剛手承佛神力及一切如來諸菩薩等加持力故，金剛忿怒說此最妙金剛心陀羅尼，無斷無壞諦實堅固，無有能礙亦無怯退，一切眾生皆令怕怖，能與眾生摧伏煩惱，斷諸明呪鎮諸明呪，及摧諸行能破他行，摧折諸魔解諸魔執，句攝一切諸部多眾。復令一切諸修明呪，未成就者令得成就；既成就者不令唐捐，所有希願皆使如意。亦能祐護一切眾生息災增益，復能禁止迷悶諸惡有情，皆是陀羅尼神呪之力。金剛手承佛神力即說呪曰：

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