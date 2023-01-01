曩謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩謨室戰(二合)拏嚩日囉(三合)播拏曳(二) 摩訶藥乞叉(二合)細那鉢哆曳(三) 怛儞也(二合)他唵(引)怛囉吒野(四) 怛囉(二合)吒野(五) 咄嚕(二合)吒野咄嚕(二合)吒野(六) 娑普(二合)吒娑普(二合)吒(七) 娑醭(二合)吒野娑醭(二合)吒野(八) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(九) 仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩恨拏(二合)跛野(十) 薩囉嚩(二合)薩怛嚩(二合)𩕳(十一) 冒馱野冒馱野(十二) 三冒馱野三冒馱野(十三) 勃嚕(二合)麼(十四) 三勃嚕(二合)麼三勃嚕(二合)麼(十五) 薩囉嚩(二合)部哆𩕳(十六) 矩吒矩吒(十七) 僧矩吒野僧矩吒野(十八) 薩囉嚩(二合)設咄嚕(二合)(十九) 伽吒伽吒(二十) 僧伽吒野僧伽吒野(二十一) 薩囉嚩(二合)尾儞也(二合)嚩日囉(二合)(二十二) 娑醭(二合)吒嚩日囉(二合)(二十三) 嚩日囉(二合)迦吒嚩日囉(二合)(二十四) 嚩日囉(二合)麼吒嚩日囉(二合)(二十五) 嚩日囉(二合)麼他嚩日囉(二合)(二十六) 嚩日囉(二合)阿吒賀娑(二十七) 𩕳攞嚩日囉(二合)素(二十八) 嚩日囉(二合)曳娑嚩(二合)訶(二十九) 呬捕嚕𩕳哩捕嚕(三十) 伽哩(二合)抳短嚕(三十一) 弭哩柤嚕(三十二) 矩嚕矩嚕(三十三) 嚩日囉(二合)尾惹夜耶娑嚩(二合)訶(三十四) 枳𭌚枳攞野娑嚩(二合)訶(三十五) 迦吒迦吒(三十六) 麼吒麼吒(三十七) 囉吒囉吒(三十八) 謨吒曩(三十九) 跛囉謨吒曩野娑嚩(二合)訶(四十) 左囉抳左囉(四十一) 賀囉賀囉(四十二) 麼囉麼囉麼囉野(四十三) 嚩日囉(二合)尾惹囉拏野娑嚩(二合)訶(四十四) 親那親那摩訶枳隷枳攞野娑嚩(二合)訶(四十五) 滿馱滿馱(四十六) 骨嚕馱骨嚕馱(四十七) 枳隷枳攞野娑嚩(二合)訶(四十八) 柤嚕柤嚕贊拏㘑(四十九) 枳㘑枳攞野娑嚩(二合)訶(五十) 怛囉(二合)娑野怛囉(二合)娑野(五十一) 嚩日囉(二合)枳哩枳攞野娑嚩(二合)訶(五十二) 賀囉賀囉嚩日囉(二合)馱囉野娑嚩(二合)訶(五十三) 鉢囉(二合)賀囉鉢囉(二合)賀囉(五十四) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)跋馱曩野娑嚩(二合)訶(五十五) 麼底悉體(二合)囉(五十六) 嚩日囉(二合)素底悉體(二合)囉(五十七) 嚩日囉(二合

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