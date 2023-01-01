佛說金身陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金身陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時世尊普為利益一切眾生，說此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普為利益一切眾生，說此陀羅尼曰：

「那謨(引)沒馱(引)喃(引)(一句) 摩帝(引)多(引)那(引)誐多鉢囉(二合)怛踰(二合)怛半(二合)那(引)喃(引)(二) 那謨(引)阿彌多(引)婆(引)野怛他(引)誐多(引)野阿囉喝(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身，下同)他(引)(四) 唵(引)(五) 摩(引)尾(引)哩(引)摩(引)尾(引)哩(引)(六) 彌(引)馱(引)嚩帝(引)彌(引)馱(引)嚩帝(引)(七) 阿蜜哩(二合)覩(引)訥婆(二合)吠(引)(八) 沒馱摩帝(引)(九) 沒馱婆(引)始多(十) 薩哩嚩(二合)達哩謨(二合引)勒迦(二合引)入嚩(二合引)里儞(十一) 沒提沒提(十二) 摩賀(引)沒提(十三) 摩賀(引)尾(引)哩(引)(十四) 吠(引)誐嚩底(十五) 誐嚕拏吠(引)誐嚩底(十六) 印捺囉(二合)嚩日囉(二合)吠(引)誐嚩底(十七) 沒馱尾路吉帝(引)(十八) 牟儞牟儞(十九) 摩賀(引)牟儞發吒(半音)(二十) 那謨(引)沒馱達哩摩(二合)僧伽喃(引)末梨(引)那(二十一) 薩哩嚩(二合)藥叉囉(引)叉娑(二十二) 必舍(引)左(二十三) 酤(引)瑟曼(二合引)拏(二十四) 布(引)怛那(二十五) 羯吒布怛那(二十六) 薩哩嚩(二合)屹囉(二合)賀禰(引)嚩(引)𭔞(引)(二十七) 訥瑟吒(二合)唧當(引)(二十八) 波囉閉(引)拏剛(引)(二十九) 屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)(三十) 屹囉(二合)娑屹囉(二合)娑(三十一) 摩(引)囉摩(引)囉(三十二) 伴惹伴惹(三十三) 捺賀捺賀(三十四) 鉢左鉢左(三十五) 賀那賀那(三十六) 薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)末梨(引)那(三十七) 那(引)設野那(引)設野(三十八) 頻捺頻捺(三十九) 親捺親捺(四十) 牟嚕牟嚕(四十一) 尾捺囉(二合引)鉢野尾捺囉(二合引)鉢野(四十二) 薩哩嚩(二合)囉(引)叉桑(引)(四十三) 阿𭔞(引)室左(二合)摩耨賒阿摩耨賒(引)(四十四) 滿馱滿馱(四十五) 桑酤(引)左桑酤(引)左(四十六) 尾酤(引)左尾酤(引)左(四十七) 塞怖(二合引)吒塞怖(二合引)吒(四十八) 怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(四十九) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(五十) 賀那賀那(五十一) 薩哩嚩(二合)滿怛囕(二合)(五十二) 薩哩吠(二合引)嚕(引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)沒馱(引)喃(引)(一句) 摩帝(引)多(引)那(引)誐多鉢囉(二合)怛踰(二合)怛半(二合)那(引)喃(引)(二) 那謨(引)阿彌多(引)婆(引)野怛他(引)誐多(引)野阿囉喝(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身，下同)他(引)(四) 唵(引)(五) 摩(引)尾(引)哩(引)摩(引)尾(引)哩(引)(六) 彌(引)馱(引)嚩帝(引)彌(引)馱(引)嚩帝(引)(七) 阿蜜哩(二合)覩(引)訥婆(二合)吠(引)(八) 沒馱摩帝(引)(九) 沒馱婆(引)始多(十) 薩哩嚩(二合)達哩謨(二合引)勒迦(二合引)入嚩(二合引)里儞(十一) 沒提沒提(十二) 摩賀(引)沒提(十三) 摩賀(引)尾(引)哩(引)(十四) 吠(引)誐嚩底(十五) 誐嚕拏吠(引)誐嚩底(十六) 印捺囉(二合)嚩日囉(二合)吠(引)誐嚩底(十七) 沒馱尾路吉帝(引)(十八) 牟儞牟儞(十九) 摩賀(引)牟儞發吒(半音)(二十) 那謨(引)沒馱達哩摩(二合)僧伽喃(引)末梨(引)那(二十一) 薩哩嚩(二合)藥叉囉(引)叉娑(二十二) 必舍(引)左(二十三) 酤(引)瑟曼(二合引)拏(二十四) 布(引)怛那(二十五) 羯吒布怛那(二十六) 薩哩嚩(二合)屹囉(二合)賀禰(引)嚩(引)𭔞(引)(二十七) 訥瑟吒(二合)唧當(引)(二十八) 波囉閉(引)拏剛(引)(二十九) 屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)(三十) 屹囉(二合)娑屹囉(二合)娑(三十一) 摩(引)囉摩(引)囉(三十二) 伴惹伴惹(三十三) 捺賀捺賀(三十四) 鉢左鉢左(三十五) 賀那賀那(三十六) 薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)末梨(引)那(三十七) 那(引)設野那(引)設野(三十八) 頻捺頻捺(三十九) 親捺親捺(四十) 牟嚕牟嚕(四十一) 尾捺囉(二合引)鉢野尾捺囉(二合引)鉢野(四十二) 薩哩嚩(二合)囉(引)叉桑(引)(四十三) 阿𭔞(引)室左(二合)摩耨賒阿摩耨賒(引)(四十四) 滿馱滿馱(四十五) 桑酤(引)左桑酤(引)左(四十六) 尾酤(引)左尾酤(引)左(四十七) 塞怖(二合引)吒塞怖(二合引)吒(四十八) 怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(四十九) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(五十) 賀那賀那(五十一) 薩哩嚩(二合)滿怛囕(二合)(五十二) 薩哩吠(二合引)嚕(引

)昂(引)(五十三) 尾賀那尾賀那(五十四) 犖(力角切)叉𤚥(引)薩波哩囉(引)囉(五十五) 薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(引)(五十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )昂(引)(五十三) 尾賀那尾賀那(五十四) 犖(力角切)叉𤚥(引)薩波哩囉(引)囉(五十五) 薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(引)(五十六)」

佛言：「此陀羅尼有大功德，若有人能戴於頂上，所有一切羅剎、必舍左鬼等，於千由旬內不能侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此陀羅尼有大功德，若有人能戴於頂上，所有一切羅剎、必舍左鬼等，於千由旬內不能侵害。

「又若有人當誦此陀羅尼一遍時，有諸天子及其眷屬，住千由旬外為作擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人當誦此陀羅尼一遍時，有諸天子及其眷屬，住千由旬外為作擁護。

「又若有人誦此陀羅尼時，所有一切設咄嚕及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人誦此陀羅尼時，所有一切設咄嚕及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏，不能為害。

「又若有人能發至誠，於日日中誦此陀羅尼數滿百遍，是人即得安膳那藥成就，當用點眼，即能見彼三世中事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人能發至誠，於日日中誦此陀羅尼數滿百遍，是人即得安膳那藥成就，當用點眼，即能見彼三世中事。

「又若有人誦此陀羅尼時，能令忿怒心者生敬愛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人誦此陀羅尼時，能令忿怒心者生敬愛心。

「又若有人至心誦此陀羅尼二洛叉遍，一切煩惱悉能息滅。又若有人長時誦此陀羅尼，是人即得宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人至心誦此陀羅尼二洛叉遍，一切煩惱悉能息滅。又若有人長時誦此陀羅尼，是人即得宿命智。

「又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於頭上腹上，是人若有頭病腹病及餘一切惡毒等病，隨所塗處病得消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於頭上腹上，是人若有頭病腹病及餘一切惡毒等病，隨所塗處病得消散。

「又若有人取一粒胡椒，以此陀羅尼加持二十一遍，持詣囉惹處，隨所願求皆得如意。此陀羅尼有大功德，若欲成就如上等事，應當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人取一粒胡椒，以此陀羅尼加持二十一遍，持詣囉惹處，隨所願求皆得如意。此陀羅尼有大功德，若欲成就如上等事，應當受持。」