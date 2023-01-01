若有眾生於此如來陀羅尼名號受持供養，彼人生生得轉輪位，成就梵行具大神通，獲十種陀羅尼。復值恒河沙等諸佛如來而無虛妄，經俱胝劫不入輪迴路，不斷菩提種、不失菩提心，永滅一切罪，得報身如來。若人持誦滿一七日，是人當得天眼清淨。若人耳聞恒復憶念，是人決定當得菩提，於過去世所作善根亦得現前。若傳一人，所有無間罪業悉得除滅，永斷輪迴，是人不被水火盜賊之所侵害，而復諸根不缺、眾病不生、鬼魅不著、眾所愛敬，於當來世受持如來微妙之法、供養諸佛。若人聞已心喜禮拜讚歎，是人功德無量無邊，於生生中口出妙香廣一由旬，身毛孔中恒有光明常自照曜，常作如來勝利之事如阿難陀。具如是不可思議功德。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生於此如來陀羅尼名號受持供養，彼人生生得轉輪位，成就梵行具大神通，獲十種陀羅尼。復值恒河沙等諸佛如來而無虛妄，經俱胝劫不入輪迴路，不斷菩提種、不失菩提心，永滅一切罪，得報身如來。若人持誦滿一七日，是人當得天眼清淨。若人耳聞恒復憶念，是人決定當得菩提，於過去世所作善根亦得現前。若傳一人，所有無間罪業悉得除滅，永斷輪迴，是人不被水火盜賊之所侵害，而復諸根不缺、眾病不生、鬼魅不著、眾所愛敬，於當來世受持如來微妙之法、供養諸佛。若人聞已心喜禮拜讚歎，是人功德無量無邊，於生生中口出妙香廣一由旬，身毛孔中恒有光明常自照曜，常作如來勝利之事如阿難陀。具如是不可思議功德。