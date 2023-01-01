佛說勝幡瓔珞陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩摩訶薩，文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩摩訶薩，文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會。

爾時世尊三昧正受，觀彼天上人間而欲說法平等施與，當使有情得聞法已，稱讚殊勝咸令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊三昧正受，觀彼天上人間而欲說法平等施與，當使有情得聞法已，稱讚殊勝咸令歡喜。

爾時大梵天王及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、人非人等亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、人非人等亦來集會。

是時大梵天王前詣佛所，稽首佛足，合掌恭肅而白佛言：「世尊！一切有情造種種罪業，身壞命終墮於惡趣，或墮焰魔界、或墮餓鬼界、或墮畜生界。既墮如是諸惡趣已，受種種苦，及彼色等輪迴亦然。世尊大慈大悲無量善巧，願施方便破壞如是一切有情罪業果報，使得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大梵天王前詣佛所，稽首佛足，合掌恭肅而白佛言：「世尊！一切有情造種種罪業，身壞命終墮於惡趣，或墮焰魔界、或墮餓鬼界、或墮畜生界。既墮如是諸惡趣已，受種種苦，及彼色等輪迴亦然。世尊大慈大悲無量善巧，願施方便破壞如是一切有情罪業果報，使得解脫。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩，與無數持明天前後圍繞亦來集會。至佛所已，五輪著地禮佛雙足，合掌肅恭而白佛言：「世尊大威德者，十力具足。惟願方便施諸善巧，救拔一切輪迴有情令得出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩，與無數持明天前後圍繞亦來集會。至佛所已，五輪著地禮佛雙足，合掌肅恭而白佛言：「世尊大威德者，十力具足。惟願方便施諸善巧，救拔一切輪迴有情令得出離。」

佛言：「善哉！善男子！汝等諦聽。今為汝等及未來世一切有情，宣說最上勝幡明王。若有得聞此名能稱念者，當得無量無邊功德果報。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善男子！汝等諦聽。今為汝等及未來世一切有情，宣說最上勝幡明王。若有得聞此名能稱念者，當得無量無邊功德果報。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩(二合)沒馱(引)嚩路(二合)枳帝(引)嚩囉嚩囉達哩摩(二合)目契(引)左囉左囉僧伽(引)地瑟恥(二合)帝(引)婆囉婆囉阿儞迦沒馱俱(引)胝婆(引)史帝(引)剎拏(引)剎拏(引)薩哩嚩(二合)羯哩麼(二合)嚩囉拏儞薩哩嚩(二合)播(引)波儞薩哩嚩(二合)耨佉(引)儞何波曩野部哩(二合)吒部哩(二合)吒度哩(二合)吒度哩(二合)吒怛吒怛吒薩普(二合)吒野薩哩嚩(二合)羯哩麼(二合引)嚩囉拏(引)播(引)野訥哩誐(二合)底儞薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩(二合)沒馱(引)嚩路(二合)枳帝(引)嚩囉嚩囉達哩摩(二合)目契(引)左囉左囉僧伽(引)地瑟恥(二合)帝(引)婆囉婆囉阿儞迦沒馱俱(引)胝婆(引)史帝(引)剎拏(引)剎拏(引)薩哩嚩(二合)羯哩麼(二合)嚩囉拏儞薩哩嚩(二合)播(引)波儞薩哩嚩(二合)耨佉(引)儞何波曩野部哩(二合)吒部哩(二合)吒度哩(二合)吒度哩(二合)吒怛吒怛吒薩普(二合)吒野薩哩嚩(二合)羯哩麼(二合引)嚩囉拏(引)播(引)野訥哩誐(二合)底儞薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合)訶」

「善男子！此勝旛瓔珞陀羅尼，是彼恒河沙等諸佛同共宣說，我為汝等今復宣說。善男子！此陀羅尼希有難遇，譬彼如來出興於世難得值遇，此陀羅尼得值遇者倍復甚難。若有善男子善女人得聞是勝幡瓔珞陀羅尼名字，信心受持恒常讀誦者，是人所有五逆重罪悉皆滅盡，得見果報獲大富貴，於當來世得生上族。若復善男子善女人以此陀羅尼殊勝功德，廣宣流布為人解說，或勸人書寫受持讀誦，我即遙知，乃至毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、羯諾迦牟尼佛、迦葉佛，如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞知，是人功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此勝旛瓔珞陀羅尼，是彼恒河沙等諸佛同共宣說，我為汝等今復宣說。善男子！此陀羅尼希有難遇，譬彼如來出興於世難得值遇，此陀羅尼得值遇者倍復甚難。若有善男子善女人得聞是勝幡瓔珞陀羅尼名字，信心受持恒常讀誦者，是人所有五逆重罪悉皆滅盡，得見果報獲大富貴，於當來世得生上族。若復善男子善女人以此陀羅尼殊勝功德，廣宣流布為人解說，或勸人書寫受持讀誦，我即遙知，乃至毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、羯諾迦牟尼佛、迦葉佛，如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞知，是人功德無量無邊。」

爾時觀世音菩薩、妙吉祥菩薩、賢護菩薩等，及大比丘眾，乃至一切天，及天人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩、妙吉祥菩薩、賢護菩薩等，及大比丘眾，乃至一切天，及天人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。