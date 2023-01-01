佛說聖最勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖最勝陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在波囉鉢多國星左大城虞彌曩精舍。過是夏已至九月二十日，有一苾芻名嚩野佉曩。時彼苾芻出星左大城，往支那城相去四由旬，於其路中見一大人，身長三丈、面長四尺，知是文殊師利菩薩，即時禮足，長跪合掌白菩薩言：「云何現身而來至此？必有因緣。」菩薩答言：「如是如是。苾芻！此閻浮提內諸眾生等當有病苦。阿修羅、迦樓羅等住須彌山王一面，與諸天人互相交戰，是故虛空中日月無光星辰不現。天人敗已，修羅獲勝。時諸鬼神因斯得便，化女人形惱亂眾生，生諸疾病，或頭痛腹痛、眼耳鼻痛，或生癰癤、瘰癧痔漏、疥癩瘡癬，或復瘧病，其瘧發時或隔一日二日三日四日，乃至風癀痰癊一切惡病。又閻浮提內降大風雨，或寒或熱或澇或旱，五穀不豐人民飢儉悉皆中夭。復現虎狼師子藐拏等獸，侵損有情奪人精氣。如是眾難競來逼惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在波囉鉢多國星左大城虞彌曩精舍。過是夏已至九月二十日，有一苾芻名嚩野佉曩。時彼苾芻出星左大城，往支那城相去四由旬，於其路中見一大人，身長三丈、面長四尺，知是文殊師利菩薩，即時禮足，長跪合掌白菩薩言：「云何現身而來至此？必有因緣。」菩薩答言：「如是如是。苾芻！此閻浮提內諸眾生等當有病苦。阿修羅、迦樓羅等住須彌山王一面，與諸天人互相交戰，是故虛空中日月無光星辰不現。天人敗已，修羅獲勝。時諸鬼神因斯得便，化女人形惱亂眾生，生諸疾病，或頭痛腹痛、眼耳鼻痛，或生癰癤、瘰癧痔漏、疥癩瘡癬，或復瘧病，其瘧發時或隔一日二日三日四日，乃至風癀痰癊一切惡病。又閻浮提內降大風雨，或寒或熱或澇或旱，五穀不豐人民飢儉悉皆中夭。復現虎狼師子藐拏等獸，侵損有情奪人精氣。如是眾難競來逼惱。」

爾時大人說是事已告苾芻言：「我有聖最勝陀羅尼，增長善根、能除諸惡。若復有人發清淨心，以香華等供養三寶及諸賢聖，於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅尼，是諸眾難即得消除。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大人說是事已告苾芻言：「我有聖最勝陀羅尼，增長善根、能除諸惡。若復有人發清淨心，以香華等供養三寶及諸賢聖，於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅尼，是諸眾難即得消除。陀羅尼曰：

「曩謨婆誐嚩覩尾摩攞沒地儼鼻囉誐。哩𡁠(二合)多囉(引)惹寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他尾摩羅誐哩𡁠(二合)帝尾摩羅踰儞始(引)阿攞誐帝阿羅誐帝娑嚩(二合引)賀曩摩娑哩嚩(二合)儞嚩囉拏尾瑟劍(二合)毘曩薩怛(二合)他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬摩呬摩賀(引)摩呬娑嚩(二合引)賀(引)曩謨虞拏迦囉寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩枳哩底(二合)帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨三滿多巘度多摩寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨阿波囉(引)𡁠多誐(引)彌曩娑怛(二合)他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)阿摩(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨摩曩娑擔(二合)婆寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)摩曩尾戍弟鉢訥彌(二合)濕嚩(二合)哩鉢訥摩(二合)三婆吠緊迦哩呬旦迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩怛嚩(二合引)喃(引)曩謨阿哩也(二合)曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹曳(引)羅麼地(二合)呬(引)摩呬(引)摩賀(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨阿哩也(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉寫冐地薩怛嚩(二合)寫怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)茶曳(二合)誐誐曩三婆吠(引)誐誐曩摩特曳(二合)誐誐曩尾訖蘭(二合)帝(引)曀賀曳(二合)呬娑嚩(二合)賀(引)曩謨阿哩也(二合)三滿多跋捺囉(二合)寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬跋捺哩(二合)摩賀(引)跋捺哩(二合)阿蜜哩(二合)多跋捺哩(二合)尾誐多囉惹細摩賀(引)尾誐多囉惹細娑嚩(二合引)賀(引)曩莫(入)阿哩也(二合)尾摩羅枳哩底(二合)怛寫怛他(引)誐多寫阿儞枳哩底(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(去)毘嚩日羅(二合)三婆吠嚩日羅(二合)鼻捺迦哩娑嚩(二合引)賀(引)曩莫薩哩嚩(二合)沒馱冒地薩怛嚩(二合引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)契多迦囉鼻入嚩(二合)羅儞曳娑嚩(二合引)賀(引)惹敢(切)婆儞娑擔(二合)婆儞謨賀儞奔拏哩迦(引)野娑嚩(二合引)賀(引)謨賀難帝難婆儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)努囉尾努哩曳迦(引)羅尾訖哩(二合)帝娑嚩(二合引)賀散(引)帝(引)娑尾(二合)儞哩嚩(二合)波儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)努囉尾努哩曳娑嚩(二合引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩覩尾摩攞沒地儼鼻囉誐。哩𡁠(二合)多囉(引)惹寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他尾摩羅誐哩𡁠(二合)帝尾摩羅踰儞始(引)阿攞誐帝阿羅誐帝娑嚩(二合引)賀曩摩娑哩嚩(二合)儞嚩囉拏尾瑟劍(二合)毘曩薩怛(二合)他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬摩呬摩賀(引)摩呬娑嚩(二合引)賀(引)曩謨虞拏迦囉寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩枳哩底(二合)帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨三滿多巘度多摩寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨阿波囉(引)𡁠多誐(引)彌曩娑怛(二合)他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)阿摩(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨摩曩娑擔(二合)婆寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)摩曩尾戍弟鉢訥彌(二合)濕嚩(二合)哩鉢訥摩(二合)三婆吠緊迦哩呬旦迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩怛嚩(二合引)喃(引)曩謨阿哩也(二合)曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹曳(引)羅麼地(二合)呬(引)摩呬(引)摩賀(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)賀(引)曩謨阿哩也(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉寫冐地薩怛嚩(二合)寫怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)茶曳(二合)誐誐曩三婆吠(引)誐誐曩摩特曳(二合)誐誐曩尾訖蘭(二合)帝(引)曀賀曳(二合)呬娑嚩(二合)賀(引)曩謨阿哩也(二合)三滿多跋捺囉(二合)寫怛他(引)誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬跋捺哩(二合)摩賀(引)跋捺哩(二合)阿蜜哩(二合)多跋捺哩(二合)尾誐多囉惹細摩賀(引)尾誐多囉惹細娑嚩(二合引)賀(引)曩莫(入)阿哩也(二合)尾摩羅枳哩底(二合)怛寫怛他(引)誐多寫阿儞枳哩底(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(去)毘嚩日羅(二合)三婆吠嚩日羅(二合)鼻捺迦哩娑嚩(二合引)賀(引)曩莫薩哩嚩(二合)沒馱冒地薩怛嚩(二合引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)契多迦囉鼻入嚩(二合)羅儞曳娑嚩(二合引)賀(引)惹敢(切)婆儞娑擔(二合)婆儞謨賀儞奔拏哩迦(引)野娑嚩(二合引)賀(引)謨賀難帝難婆儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)努囉尾努哩曳迦(引)羅尾訖哩(二合)帝娑嚩(二合引)賀散(引)帝(引)娑尾(二合)儞哩嚩(二合)波儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)努囉尾努哩曳娑嚩(二合引

)賀(引)覽摩祖拏(引)野娑嚩(二合引)賀(引)路枳迦路俱多囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)阿倪也(二合)曩尾輪達儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)馱(引)覩迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)彌(引)伽娑普(二合)吒曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)沒囉(二合)憾弭(二合)誐囉(二合)賀(引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)毘始訖多(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合)沒馱毘僧娑訖哩(三合)多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)曀迦室凌(二合)誐(引)野娑嚩(二合引)賀部多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)阿部多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合引)訥契波舍摩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )賀(引)覽摩祖拏(引)野娑嚩(二合引)賀(引)路枳迦路俱多囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)阿倪也(二合)曩尾輪達儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)馱(引)覩迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)彌(引)伽娑普(二合)吒曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)沒囉(二合)憾弭(二合)誐囉(二合)賀(引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)毘始訖多(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合)沒馱毘僧娑訖哩(三合)多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)曀迦室凌(二合)誐(引)野娑嚩(二合引)賀部多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)阿部多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)薩哩嚩(二合引)訥契波舍摩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已，告苾芻言：「汝等依此正法儀則，每日志誠發清淨心，供七比丘、供養三寶及諸賢聖。於初夜分作護摩然火，能除災患速得消散。若有善男子善女人，於此正法受持讀誦廣為人說，一切諸病皆得除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已，告苾芻言：「汝等依此正法儀則，每日志誠發清淨心，供七比丘、供養三寶及諸賢聖。於初夜分作護摩然火，能除災患速得消散。若有善男子善女人，於此正法受持讀誦廣為人說，一切諸病皆得除愈。」

復次文殊師利菩薩告苾芻言：「汝今諦聽。此聖最勝陀羅尼，有大明力廣利眾生，於閻浮提所有國界城邑聚落處處流轉，令諸眾生聽聞受持。若善男子善女人能於此經讀誦一遍，自身病苦速得除愈。若讀兩遍，妻子男女所有病苦悉得除愈。若讀三遍，一切眷屬所有病苦悉得除愈。若讀四遍，一國人民所有病苦悉得除愈。若讀五遍，王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂無諸疾病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次文殊師利菩薩告苾芻言：「汝今諦聽。此聖最勝陀羅尼，有大明力廣利眾生，於閻浮提所有國界城邑聚落處處流轉，令諸眾生聽聞受持。若善男子善女人能於此經讀誦一遍，自身病苦速得除愈。若讀兩遍，妻子男女所有病苦悉得除愈。若讀三遍，一切眷屬所有病苦悉得除愈。若讀四遍，一國人民所有病苦悉得除愈。若讀五遍，王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂無諸疾病。」

復次文殊師利菩薩言：「今此正法利益廣大甚為希有，速為流傳，令諸有情獲上功德。若於此經心生輕慢，不為受持讀誦、不為人演說流傳，國界之內一切眾生如不得聽聞者，彼人獲過如五逆罪。是故苾芻！於聖最勝陀羅尼，信敬受持無令忘失。彼須彌山王一面住者，天及阿修羅、乾闥婆等，我自調伏，使閻浮提眾生獲大安樂。」時文殊師利說是法已，忽然不現。嚩野佉曩苾芻聞其所說，心大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次文殊師利菩薩言：「今此正法利益廣大甚為希有，速為流傳，令諸有情獲上功德。若於此經心生輕慢，不為受持讀誦、不為人演說流傳，國界之內一切眾生如不得聽聞者，彼人獲過如五逆罪。是故苾芻！於聖最勝陀羅尼，信敬受持無令忘失。彼須彌山王一面住者，天及阿修羅、乾闥婆等，我自調伏，使閻浮提眾生獲大安樂。」時文殊師利說是法已，忽然不現。嚩野佉曩苾芻聞其所說，心大歡喜，信受奉行。