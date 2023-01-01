佛說最上意陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最上意陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍，與大比丘眾俱，及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍，與大比丘眾俱，及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住。

爾時世尊告阿難陀及諸大眾言：「我觀此南閻浮提末世之時，一切眾生由薄福故，有諸惡鬼神起諸災難，惱亂眾生使不安隱。有陀羅尼能為息滅及增吉祥，我今宣說，汝等諦聽。」時阿難陀及諸大眾奉佛教勅默然而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀及諸大眾言：「我觀此南閻浮提末世之時，一切眾生由薄福故，有諸惡鬼神起諸災難，惱亂眾生使不安隱。有陀羅尼能為息滅及增吉祥，我今宣說，汝等諦聽。」時阿難陀及諸大眾奉佛教勅默然而聽。

佛言：「阿難！過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教，於九月黑月十五日北方遊行，去支那國不遠及四由旬，忽於路次見一神人遠遠而住。而此神人身長三十肘、面圓四肘。彼傳教比丘見此神人，身量恢偉顏貌熙怡，審諦觀察此非他人，乃真實是妙吉祥童子。於是傳教比丘詣神人前，五輪著地伸其禮敬。作禮起已，合掌瞻仰，白神人言：『云何妙吉祥童子現如是相耶？我今審知定非他聖。』時彼神人告比丘言：『誠如汝言，我妙吉祥也。』時傳教比丘復白神人言：『何故今日現此相耶？』時彼神人告傳教比丘言：『汝知已否？今南閻浮提當有災難，薄福眾生得種種病受諸苦惱。』比丘白言：『今南閻浮提何故忽爾有此災難？』神人言：『今妙高山南面有阿修羅，興起惡心，將諸眷屬索天交戰。時阿修羅遮障日月及以星辰光明不現。復有無量極惡夜叉、乾闥婆、迦樓羅等住妙高山南面，見阿修羅現是相已亦相黨助。時天退敗，修羅得勝。時南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽，諸不吉相處處出現，風雨非時旱澇兢作，五穀苗稼秀而不實，設有子實食乃無味，當令眾生色力威光一切減劣。復有地居毘舍闍等諸惡鬼類，變易本形現其異相，或作師子虎狼、或作㺃犬之狀，亦復現彼女人之相，惱亂眾生，令得種種之病使其苦惱，所謂癭病風病、痰吐之病、眼目病、頭痛病、腹痛病乃至痔瘻病，又復瘧病，或頻日、或隔日、或須臾、或連月，或患瘡癬、或患疥癩，諸惡疾病遍閻浮提，令諸眾生受極苦惱，薄福人輩無有免者。至於耆年中年或少或幼，因是疫沴多從夭歿。比丘！我以此事而懷傷愍，故現斯狀告語人知。比丘！我今告汝，若有眾生欲為自身及其眷屬，乃至聚落迨於國界，禳殄災沴增益福祥，先於三寶深生信重，然備名華珍果、燒香塗香，種種供具而為供養。當須志心於一七日不食，日四時、夜四時，勇猛專注持誦最上意陀羅尼，而彼災難必獲殄滅，一切福祥而能增益。比丘！若欲持誦彼最上意陀羅尼者，先須稽首稱念南無廣大甚深智慧振吼王如來名已，即誦陀羅尼。』時彼神人為傳教比丘宣說最上意陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教，於九月黑月十五日北方遊行，去支那國不遠及四由旬，忽於路次見一神人遠遠而住。而此神人身長三十肘、面圓四肘。彼傳教比丘見此神人，身量恢偉顏貌熙怡，審諦觀察此非他人，乃真實是妙吉祥童子。於是傳教比丘詣神人前，五輪著地伸其禮敬。作禮起已，合掌瞻仰，白神人言：『云何妙吉祥童子現如是相耶？我今審知定非他聖。』時彼神人告比丘言：『誠如汝言，我妙吉祥也。』時傳教比丘復白神人言：『何故今日現此相耶？』時彼神人告傳教比丘言：『汝知已否？今南閻浮提當有災難，薄福眾生得種種病受諸苦惱。』比丘白言：『今南閻浮提何故忽爾有此災難？』神人言：『今妙高山南面有阿修羅，興起惡心，將諸眷屬索天交戰。時阿修羅遮障日月及以星辰光明不現。復有無量極惡夜叉、乾闥婆、迦樓羅等住妙高山南面，見阿修羅現是相已亦相黨助。時天退敗，修羅得勝。時南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽，諸不吉相處處出現，風雨非時旱澇兢作，五穀苗稼秀而不實，設有子實食乃無味，當令眾生色力威光一切減劣。復有地居毘舍闍等諸惡鬼類，變易本形現其異相，或作師子虎狼、或作㺃犬之狀，亦復現彼女人之相，惱亂眾生，令得種種之病使其苦惱，所謂癭病風病、痰吐之病、眼目病、頭痛病、腹痛病乃至痔瘻病，又復瘧病，或頻日、或隔日、或須臾、或連月，或患瘡癬、或患疥癩，諸惡疾病遍閻浮提，令諸眾生受極苦惱，薄福人輩無有免者。至於耆年中年或少或幼，因是疫沴多從夭歿。比丘！我以此事而懷傷愍，故現斯狀告語人知。比丘！我今告汝，若有眾生欲為自身及其眷屬，乃至聚落迨於國界，禳殄災沴增益福祥，先於三寶深生信重，然備名華珍果、燒香塗香，種種供具而為供養。當須志心於一七日不食，日四時、夜四時，勇猛專注持誦最上意陀羅尼，而彼災難必獲殄滅，一切福祥而能增益。比丘！若欲持誦彼最上意陀羅尼者，先須稽首稱念南無廣大甚深智慧振吼王如來名已，即誦陀羅尼。』時彼神人為傳教比丘宣說最上意陀羅尼曰：

「『怛儞也(二合)他尾布羅誐里𡁠帝尾布羅濕嚩哩尾布羅喻儞世阿羅誐帝莎賀曩謨薩哩嚩(二合)儞嚩囉抳尾瑟劍比拏怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬(引)摩呬(引)摩賀摩呬莎賀曩謨虞拏(引)迦囉寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩吉哩帝(二合)帝(引)莎賀曩謨囉怛曩(二合)娜誐(二合)多(引)曩謨怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)囉怛努(二合引)訥誐(二合)帝(引)囉怛曩(二合)三婆吠莎賀曩謨摩賀(引)阿𡁠多薩嚩(二合)彌儞怛他誐多寫怛儞也(二合)他阿麼摩呬(引)莎賀曩謨麼(引)曩薩旦(二合)婆寫怛他誐多(引)寫怛儞也(引)他(引)麼(引)曩娑怛鑁(三合)秫馱鉢納摩(二合)莎哩鉢納摩三婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹野羅沒地(二合引)呬(引)摩呬(引)摩賀摩呬(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉寫怛儞也(二合)他誐誐曩(引)茶曳(二合)誐誐曩尾訖闌(二合)多𪾼呬彌(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)三滿多婆捺囉(二合)寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬(引)婆捺哩(二合引)摩賀(引)婆捺哩(二合引)阿蜜哩(二合)多婆捺哩(二合引)尾誐多囉惹細(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)嚩日囉(二合)地波多曳多野(引)怛儞也(二合)他(引)吉哩帝(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(引)鼻(入)阿底吉哩帝(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(引)鼻嚩日囉(二合)三婆吠(引)嚩日囉(二合)鼻(引)那迦(引)野莎賀曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃怛儞也(二合)他(引)濕吠(二合引)多迦哩(引)鼻(引)入嚩(二合)羅儞曳(引)莎賀薩旦(二合)婆儞謨(引)賀(引)儞半惹儞奔拏哩迦(引)野莎賀摩賀(引)難帝難婆儞曳(引)莎賀努囉尾努里曳(引)莎賀羅尾訖里(二合)帝(引)莎賀扇帝(引)悉吠(引)儞嚩播尼曳(引)莎賀覽謨(引)捺哩曳(引)迦(引)羅播(引)世(引)吉哩帝(二合)多莎賀阿惹拏(二合)曩尾馱摩儞曳(引)莎賀馱(引)覩迦哩曳(引)莎賀彌伽迦哩曳(引)莎賀末羅鑁帝曳莎賀冐地孕(二合)誐難帝曳莎賀羯哩摩(二合)娑(引)馱儞迦(引)野莎賀曀迦囉(引)摩(引)野莎賀阿瑜誐左哩尼曳(引)莎賀沒囉(二合)𢜩謨(二合引)播(引)虞茶(引同上)野莎賀薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏鼻悉史訖多(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛儞也(二合)他尾布羅誐里𡁠帝尾布羅濕嚩哩尾布羅喻儞世阿羅誐帝莎賀曩謨薩哩嚩(二合)儞嚩囉抳尾瑟劍比拏怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬(引)摩呬(引)摩賀摩呬莎賀曩謨虞拏(引)迦囉寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩吉哩帝(二合)帝(引)莎賀曩謨囉怛曩(二合)娜誐(二合)多(引)曩謨怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)囉怛努(二合引)訥誐(二合)帝(引)囉怛曩(二合)三婆吠莎賀曩謨摩賀(引)阿𡁠多薩嚩(二合)彌儞怛他誐多寫怛儞也(二合)他阿麼摩呬(引)莎賀曩謨麼(引)曩薩旦(二合)婆寫怛他誐多(引)寫怛儞也(引)他(引)麼(引)曩娑怛鑁(三合)秫馱鉢納摩(二合)莎哩鉢納摩三婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹野羅沒地(二合引)呬(引)摩呬(引)摩賀摩呬(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉寫怛儞也(二合)他誐誐曩(引)茶曳(二合)誐誐曩尾訖闌(二合)多𪾼呬彌(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)三滿多婆捺囉(二合)寫怛他誐多寫怛儞也(二合)他(引)呬(引)婆捺哩(二合引)摩賀(引)婆捺哩(二合引)阿蜜哩(二合)多婆捺哩(二合引)尾誐多囉惹細(引)莎賀曩謨阿哩野(二合)嚩日囉(二合)地波多曳多野(引)怛儞也(二合)他(引)吉哩帝(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(引)鼻(入)阿底吉哩帝(二合)多薩哩嚩(二合)𡁠儞(引)鼻嚩日囉(二合)三婆吠(引)嚩日囉(二合)鼻(引)那迦(引)野莎賀曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃怛儞也(二合)他(引)濕吠(二合引)多迦哩(引)鼻(引)入嚩(二合)羅儞曳(引)莎賀薩旦(二合)婆儞謨(引)賀(引)儞半惹儞奔拏哩迦(引)野莎賀摩賀(引)難帝難婆儞曳(引)莎賀努囉尾努里曳(引)莎賀羅尾訖里(二合)帝(引)莎賀扇帝(引)悉吠(引)儞嚩播尼曳(引)莎賀覽謨(引)捺哩曳(引)迦(引)羅播(引)世(引)吉哩帝(二合)多莎賀阿惹拏(二合)曩尾馱摩儞曳(引)莎賀馱(引)覩迦哩曳(引)莎賀彌伽迦哩曳(引)莎賀末羅鑁帝曳莎賀冐地孕(二合)誐難帝曳莎賀羯哩摩(二合)娑(引)馱儞迦(引)野莎賀曀迦囉(引)摩(引)野莎賀阿瑜誐左哩尼曳(引)莎賀沒囉(二合)𢜩謨(二合引)播(引)虞茶(引同上)野莎賀薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏鼻悉史訖多(二合)

野莎賀薩哩嚩(二合)沒馱(引)鼻三塞訖里(三合)多(引)野莎賀曀迦悉陵(二合)誐野莎賀阿悉陵(二合)誐野莎賀部多(引)野莎賀阿部多野莎賀薩哩嚩(二合)努具波三摩(引)野莎賀摩摩薩哩嚩(二合引)喃(引)左莎賀』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野莎賀薩哩嚩(二合)沒馱(引)鼻三塞訖里(三合)多(引)野莎賀曀迦悉陵(二合)誐野莎賀阿悉陵(二合)誐野莎賀部多(引)野莎賀阿部多野莎賀薩哩嚩(二合)努具波三摩(引)野莎賀摩摩薩哩嚩(二合引)喃(引)左莎賀』

「爾時神人說此最上意陀羅尼已，告比丘傳教言：『汝今以此陀羅尼，於南閻浮提十方之內國邑聚落處處傳說，使諸眾生咸得聞知，當令此陀羅尼廣宣流布。何以故？為與眾生能增長功德故，能與眾生除諸苦惱故，能於世間除諸災難故，能令諸惡鬼神息滅惡心故，能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故。比丘！若有善男子善女人，欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦，息除災難增長功德者，應當發至誠心歸依三寶，於一七日中日別備諸香花飲食供養於佛。又日供七僧。又至中夜，於自家庭燃大炬火用為照燎持誦此陀羅尼，所有災難當得解脫。比丘！若善男子善女人能如是作者，當得自身解脫。比丘！若二七日如是備種種香花飲食，供養佛僧一倍於前，是人所有父母同得解脫。比丘！若於三七日能如是於佛法僧倍前以種種香花飲食恭敬供養者，彼人所有男女并一切眷屬同得解脫。比丘！若四七日如是修持倍倍於前精虔不懈者，彼人所住聚落一切人民咸得解脫。比丘！以要言之，乃至七七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧，彼人所獲功德，上及國王下及人民，國界之內普得解脫。比丘！當知我今告汝，汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布。何以故？為能與眾生消除種種苦惱、增長種種功德故。比丘！若復有人得聞是法知其利益，心不恭敬又復不能廣為人說，亦復不能自專讀誦。比丘！當知是人得匿法過，同五逆罪。比丘！若有眾生得聞是法，不違我教躬自依法，受持讀誦供養恭敬，復為他人依法修福，又能流布廣利眾生，比丘！我即遙知，先為此人往妙高山至天人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅所，以利益心降伏勸喻，為其說法咸令歡喜。使彼天人、阿修羅等息彼諍心互相恭敬，即得閻浮提界災難息滅疫沴不生，諸惡鬼等各各潛隱，一切眾生咸得安樂。』時彼神人說是事已，隱形不現。傳教比丘遵奉傳說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時神人說此最上意陀羅尼已，告比丘傳教言：『汝今以此陀羅尼，於南閻浮提十方之內國邑聚落處處傳說，使諸眾生咸得聞知，當令此陀羅尼廣宣流布。何以故？為與眾生能增長功德故，能與眾生除諸苦惱故，能於世間除諸災難故，能令諸惡鬼神息滅惡心故，能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故。比丘！若有善男子善女人，欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦，息除災難增長功德者，應當發至誠心歸依三寶，於一七日中日別備諸香花飲食供養於佛。又日供七僧。又至中夜，於自家庭燃大炬火用為照燎持誦此陀羅尼，所有災難當得解脫。比丘！若善男子善女人能如是作者，當得自身解脫。比丘！若二七日如是備種種香花飲食，供養佛僧一倍於前，是人所有父母同得解脫。比丘！若於三七日能如是於佛法僧倍前以種種香花飲食恭敬供養者，彼人所有男女并一切眷屬同得解脫。比丘！若四七日如是修持倍倍於前精虔不懈者，彼人所住聚落一切人民咸得解脫。比丘！以要言之，乃至七七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧，彼人所獲功德，上及國王下及人民，國界之內普得解脫。比丘！當知我今告汝，汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布。何以故？為能與眾生消除種種苦惱、增長種種功德故。比丘！若復有人得聞是法知其利益，心不恭敬又復不能廣為人說，亦復不能自專讀誦。比丘！當知是人得匿法過，同五逆罪。比丘！若有眾生得聞是法，不違我教躬自依法，受持讀誦供養恭敬，復為他人依法修福，又能流布廣利眾生，比丘！我即遙知，先為此人往妙高山至天人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅所，以利益心降伏勸喻，為其說法咸令歡喜。使彼天人、阿修羅等息彼諍心互相恭敬，即得閻浮提界災難息滅疫沴不生，諸惡鬼等各各潛隱，一切眾生咸得安樂。』時彼神人說是事已，隱形不現。傳教比丘遵奉傳說。」

爾時世尊告諸大眾言：「彼妙吉祥童子，於過去世以方便力為諸眾生說如是法。我為汝等今復宣說，汝等專心受持讀誦，於未來世廣令流布，消除災難、增益吉祥。」時阿難陀及諸大眾聞佛說已，咸悉歡喜，專心受持，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾言：「彼妙吉祥童子，於過去世以方便力為諸眾生說如是法。我為汝等今復宣說，汝等專心受持讀誦，於未來世廣令流布，消除災難、增益吉祥。」時阿難陀及諸大眾聞佛說已，咸悉歡喜，專心受持，禮佛而退。