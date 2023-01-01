佛說辟除諸惡陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1407少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說辟除諸惡陀羅尼經
佛說辟除諸惡陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時世尊告阿難言：「我見世間災沴起時，遂生飛蝗及與毒蟲，乃至蚊虻虎狼處處增盛，致傷苗稼或傷菜果，遂令國內漸成飢饉，惱害眾生不得安隱。我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼。若有眾生志心持誦，非獨自利亦利他人。若持誦人欲作成就法者，先須潔淨齋戒，發誠諦心，誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟，然可隨處作成就法。若作法者，復潔淨已，然誦諸佛菩薩名號，請求加被。乃將少沙盛淨器中，誦陀羅尼八百遍加持前沙，於有毒蟲處散擲，一切毒蟲皆悉辟除。」即說陀羅尼曰：
爾時世尊告阿難言：「我見世間災沴起時，遂生飛蝗及與毒蟲，乃至蚊虻虎狼處處增盛，致傷苗稼或傷菜果，遂令國內漸成飢饉，惱害眾生不得安隱。我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼。若有眾生志心持誦，非獨自利亦利他人。若持誦人欲作成就法者，先須潔淨齋戒，發誠諦心，誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟，然可隨處作成就法。若作法者，復潔淨已，然誦諸佛菩薩名號，請求加被。乃將少沙盛淨器中，誦陀羅尼八百遍加持前沙，於有毒蟲處散擲，一切毒蟲皆悉辟除。」即說陀羅尼曰：
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「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵曩(引)(一) 帝(引)釤(引)曩莫塞訖哩(二合)埵(引)(二) 壹𤚥(引)尾𭔞(切身)鉢囉(二合)踰(引)惹夜(引)彌(三) 壹焬尾𭔞三蜜哩(二合)迭覩彌(引)(四) 怛𭔞(切身)他(引)(五) 訶訶訶(六) 黎黎黎(七) 酇酇酇(八) 酇沙野(九) 呬呬(十) 詰詰(十一) 蜜哩蜜哩(十二) 鉢囉(二合引)拏迦(引)喃(引)(十三) 敦拏滿唐羯嚕彌娑嚩(二合引)賀(引)(十四) 薩哩微(二合引)釤(引)摩舍迦(引)喃(引)(十五) 薩哩微(二合引)釤(引)莽酤拏(引)喃(引)(十六) 薩哩微(二合引)釤(引)鉢輸迦(引)喃(引)(十七) 薩哩微(二合引)釤(引)遏說(引)喃(引)(十八) 薩哩微(二合引)釤(引)謨(引)沙迦(引)喃(引)(十九) 薩哩微(二合引)釤(引)戍迦舍(引)哩迦喃(引)(二十) 薩哩微(二合引)釤(引)蘇(引)羯囉(引)喃(引)(二十一) 薩哩微(二合引)釤(引)末哩羯(二合)吒(引)喃(引)(二十二) 薩哩微(二合引)釤(引)末羅曩(引)喃(引)(二十三) 薩哩微(二合引)釤薩寫伽(引)怛迦(引)喃(引)(二十四) 敦拏滿馱羯嚕彌娑嚩(二合引)賀(引)(二十五)」
「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵曩(引)(一) 帝(引)釤(引)曩莫塞訖哩(二合)埵(引)(二) 壹𤚥(引)尾𭔞(切身)鉢囉(二合)踰(引)惹夜(引)彌(三) 壹焬尾𭔞三蜜哩(二合)迭覩彌(引)(四) 怛𭔞(切身)他(引)(五) 訶訶訶(六) 黎黎黎(七) 酇酇酇(八) 酇沙野(九) 呬呬(十) 詰詰(十一) 蜜哩蜜哩(十二) 鉢囉(二合引)拏迦(引)喃(引)(十三) 敦拏滿唐羯嚕彌娑嚩(二合引)賀(引)(十四) 薩哩微(二合引)釤(引)摩舍迦(引)喃(引)(十五) 薩哩微(二合引)釤(引)莽酤拏(引)喃(引)(十六) 薩哩微(二合引)釤(引)鉢輸迦(引)喃(引)(十七) 薩哩微(二合引)釤(引)遏說(引)喃(引)(十八) 薩哩微(二合引)釤(引)謨(引)沙迦(引)喃(引)(十九) 薩哩微(二合引)釤(引)戍迦舍(引)哩迦喃(引)(二十) 薩哩微(二合引)釤(引)蘇(引)羯囉(引)喃(引)(二十一) 薩哩微(二合引)釤(引)末哩羯(二合)吒(引)喃(引)(二十二) 薩哩微(二合引)釤(引)末羅曩(引)喃(引)(二十三) 薩哩微(二合引)釤薩寫伽(引)怛迦(引)喃(引)(二十四) 敦拏滿馱羯嚕彌娑嚩(二合引)賀(引)(二十五)」
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爾時阿難得聞世尊說是辟除諸惡陀羅尼已，歡喜信受，禮佛而退。
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