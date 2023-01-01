佛說辟除諸惡陀羅尼經

爾時世尊告阿難言：「我見世間災沴起時，遂生飛蝗及與毒蟲，乃至蚊虻虎狼處處增盛，致傷苗稼或傷菜果，遂令國內漸成飢饉，惱害眾生不得安隱。我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼。若有眾生志心持誦，非獨自利亦利他人。若持誦人欲作成就法者，先須潔淨齋戒，發誠諦心，誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟，然可隨處作成就法。若作法者，復潔淨已，然誦諸佛菩薩名號，請求加被。乃將少沙盛淨器中，誦陀羅尼八百遍加持前沙，於有毒蟲處散擲，一切毒蟲皆悉辟除。」即說陀羅尼曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「我見世間災沴起時，遂生飛蝗及與毒蟲，乃至蚊虻虎狼處處增盛，致傷苗稼或傷菜果，遂令國內漸成飢饉，惱害眾生不得安隱。我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼。若有眾生志心持誦，非獨自利亦利他人。若持誦人欲作成就法者，先須潔淨齋戒，發誠諦心，誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟，然可隨處作成就法。若作法者，復潔淨已，然誦諸佛菩薩名號，請求加被。乃將少沙盛淨器中，誦陀羅尼八百遍加持前沙，於有毒蟲處散擲，一切毒蟲皆悉辟除。」即說陀羅尼曰：