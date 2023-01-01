佛說息除賊難陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1405少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說息除賊難陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在摩伽陀國，與諸大眾圍繞經行，到於菴羅樹園側韋提呬山帝釋巖中。時尊者阿難忽見大惡賊眾遙遠而來，見已生大恐怖，心懷憂惱身毛皆竪。時尊者阿難疾往佛所，到已合掌而白佛言：「世尊！我今遙見有大惡賊，唯願世尊為作救護。」
一時佛在摩伽陀國，與諸大眾圍繞經行，到於菴羅樹園側韋提呬山帝釋巖中。時尊者阿難忽見大惡賊眾遙遠而來，見已生大恐怖，心懷憂惱身毛皆竪。時尊者阿難疾往佛所，到已合掌而白佛言：「世尊！我今遙見有大惡賊，唯願世尊為作救護。」
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爾時世尊聞尊者阿難言已，告阿難言：「汝怖賊耶？」阿難白佛言：「甚怖。世尊！」佛言：「阿難！汝勿得怖，我有陀羅尼能除賊難。」是時尊者阿難聞佛語已，心生歡喜，作如是言：「唯願世尊為我宣說。」
爾時世尊聞尊者阿難言已，告阿難言：「汝怖賊耶？」阿難白佛言：「甚怖。世尊！」佛言：「阿難！汝勿得怖，我有陀羅尼能除賊難。」是時尊者阿難聞佛語已，心生歡喜，作如是言：「唯願世尊為我宣說。」
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爾時世尊即說大輪結界陀羅尼曰：
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「怛𭔞(切身，下同)他(一) 阿焬路哥(二) 鉢囉路計(三) 伊該阿提鉢底(四) 藕(引)哩巘馱(引)哩(五) 贊拏哩(六) 摩登儗(七) 惹虞哩(八) 補哥細(九)」
「怛𭔞(切身，下同)他(一) 阿焬路哥(二) 鉢囉路計(三) 伊該阿提鉢底(四) 藕(引)哩巘馱(引)哩(五) 贊拏哩(六) 摩登儗(七) 惹虞哩(八) 補哥細(九)」
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爾時世尊說是陀羅尼已，告尊者阿難：「汝今可往。以此陀羅尼，面十二由旬當作結界，令得安隱息除賊難，乃至刀劍器杖等悉不能侵。又復能令彼諸惡賊不離本處，旋如陶家輪。又復阿難！若人遇賊難時，當用淨白線，以此陀羅尼加持七遍，結作七結，過難即解。所有賊眾皆如禁縛，不能為難。」
爾時世尊說是陀羅尼已，告尊者阿難：「汝今可往。以此陀羅尼，面十二由旬當作結界，令得安隱息除賊難，乃至刀劍器杖等悉不能侵。又復能令彼諸惡賊不離本處，旋如陶家輪。又復阿難！若人遇賊難時，當用淨白線，以此陀羅尼加持七遍，結作七結，過難即解。所有賊眾皆如禁縛，不能為難。」
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爾時世尊說是經已，尊者阿難及諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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