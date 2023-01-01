佛言：「妙住！彼善男子受持此如意寶總持章句者，而於過去見在及彼未來，雖行利益常住福業，又復於此總持章句疑未斷故。妙住！此雖受持而非受持。所以者何？此人住有為心，無善巧智，無方便故。若彼善男子於此總持章句心無疑惑決定專注，是則名為真受持者，是則名為知過去未來及以見在說法師名，是則名為見過去未來及以見在說法師相，亦復得見過去未來及以見在正遍知者。何以故？妙住！是人於總持門而妙解故，又復於信不信而不住故，又復了知無去無來、不生不滅、非空非不空、無瑞相非無瑞相、無願求非無願求，亦復於如是法無取著故。妙住！彼善男子能如是積行住無所住，是則名住是得涅盤，是名受持供養此如意寶總持章句，是名得無趣無壞之義，是名得無疑力，是名得尸羅清淨，是名得一切法平等、究竟成佛，見所說法無自無他、非和合非不和合。妙住！彼善男子若恒修是行即得自無染，若得無染亦得無縛，若自無縛令他無縛，若自他無縛亦不住解脫。妙住！若彼不染不縛、不住解脫，是則名為得如意寶總持。又於如來族名知過去佛最上之明，亦名知未來佛最上之明，亦名知見在佛最上之明。妙住，此如意寶總持章句，乃是過去未來見在佛母。何因緣故？為住過去未來見在得利益故。妙住！若菩薩摩訶薩受持此如意寶總持章句者，當知得名供養稱讚無數諸佛，亦復得名於無數佛聞無上法，又復得無數佛稱讚護念，亦得佛無量福智生故。妙住！若受持此如意寶總持章句者，凡有所求無不獲得，求聰明得聰明、求總持得總持、求七寶得七寶。妙住！若善男子於如是事有人求者，當須於半月中清淨志心、以乳為食，於我佛族作大供養，然持誦此如意寶總持章句，一心專注而無間斷，凡所求事無不獲得。妙住，若有受持如是總持章句者，以此總持章句威德之力，設使有恒河沙數世界之中，所有天、龍、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、鳩槃茶乃至人非人等，如是之眾有極惡之心，無能惱亂。以至星宿及尾也(二合)拏等，亦不能惱害。何以故？以法力所加護故，又有賢愛菩薩、大金剛手菩薩等而擁護故。而此菩薩於此知足天，乃至色究竟天而常擁護，何況於人間持誦之者。妙住！非唯此菩薩等，諸佛之心亦恒護念。何以故？為受持此如意寶總持章句故。」

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