佛說如意摩尼陀羅尼經

一時佛在舍衛國迦利哩城。爾時世尊告尊者阿難：「今有陀羅尼，能除一切暴惡雷電，汝當受持。此隨求如意寶經，過去如來應正等覺親所宣說，我今亦說，於其世間行大悲愍，利益安樂天上人間一切有情。」阿難白言：「唯然。世尊！願樂欲聞，我今受持。」佛告阿難：「汝等當知東方有雷電名曰阿伽，南方有雷電名曰設帝嚕，西方有雷電名曰哆鉢囉(二合)婆，北方有雷電名曰掃那摩儞。阿難！若有善男子善女人知此雷電名號及住處方位，一切雷電不怖彼人。若所在之處書寫此雷電名號，受持供養，一切雷電而不能傷。」爾時世尊說此擁護真言章句：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國迦利哩城。爾時世尊告尊者阿難：「今有陀羅尼，能除一切暴惡雷電，汝當受持。此隨求如意寶經，過去如來應正等覺親所宣說，我今亦說，於其世間行大悲愍，利益安樂天上人間一切有情。」阿難白言：「唯然。世尊！願樂欲聞，我今受持。」佛告阿難：「汝等當知東方有雷電名曰阿伽，南方有雷電名曰設帝嚕，西方有雷電名曰哆鉢囉(二合)婆，北方有雷電名曰掃那摩儞。阿難！若有善男子善女人知此雷電名號及住處方位，一切雷電不怖彼人。若所在之處書寫此雷電名號，受持供養，一切雷電而不能傷。」爾時世尊說此擁護真言章句：