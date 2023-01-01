佛說如意摩尼陀羅尼經
宋 施護譯1卷CBETA T1403少于一万字 15 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說如意摩尼陀羅尼經
佛說如意摩尼陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國迦利哩城。爾時世尊告尊者阿難：「今有陀羅尼，能除一切暴惡雷電，汝當受持。此隨求如意寶經，過去如來應正等覺親所宣說，我今亦說，於其世間行大悲愍，利益安樂天上人間一切有情。」阿難白言：「唯然。世尊！願樂欲聞，我今受持。」佛告阿難：「汝等當知東方有雷電名曰阿伽，南方有雷電名曰設帝嚕，西方有雷電名曰哆鉢囉(二合)婆，北方有雷電名曰掃那摩儞。阿難！若有善男子善女人知此雷電名號及住處方位，一切雷電不怖彼人。若所在之處書寫此雷電名號，受持供養，一切雷電而不能傷。」爾時世尊說此擁護真言章句：
一時佛在舍衛國迦利哩城。爾時世尊告尊者阿難：「今有陀羅尼，能除一切暴惡雷電，汝當受持。此隨求如意寶經，過去如來應正等覺親所宣說，我今亦說，於其世間行大悲愍，利益安樂天上人間一切有情。」阿難白言：「唯然。世尊！願樂欲聞，我今受持。」佛告阿難：「汝等當知東方有雷電名曰阿伽，南方有雷電名曰設帝嚕，西方有雷電名曰哆鉢囉(二合)婆，北方有雷電名曰掃那摩儞。阿難！若有善男子善女人知此雷電名號及住處方位，一切雷電不怖彼人。若所在之處書寫此雷電名號，受持供養，一切雷電而不能傷。」爾時世尊說此擁護真言章句：
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「怛儞也(二合)他(引)儞彌儞彌儞彌孕(二合)馱哩(引)怛哩(二合)路(引)迦(引)路吉儞輸羅播(引)尼儞囉乞叉(二合)𤚥(切身)薩哩嚩(二合)尾儞用(二合)婆曳(引)毘藥(二合)娑嚩(二合)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)儞彌儞彌儞彌孕(二合)馱哩(引)怛哩(二合)路(引)迦(引)路吉儞輸羅播(引)尼儞囉乞叉(二合)𤚥(切身)薩哩嚩(二合)尾儞用(二合)婆曳(引)毘藥(二合)娑嚩(二合)賀(引)」
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爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大眾中，即從座起，合掌向佛，白佛言：「世尊！我於此正法！亦說擁護真言章句。
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「怛儞也(二合)他(引)尾曩(引)舍鉢囉(二合)怛也(二合)體迦鉢囉(二合)怛也(二合)彌怛哩(二合)輸弟目訖帝(二合)尾摩隷(引)鉢囉(二合)婆(引)娑迦(二合)哩(引)桉拏哩(引)半拏哩(引)濕尾(二合引)帝(引)半拏囉嚩(引)悉儞麼(引)帝(引)迦囉(引)羅迦閉羅賓誐羅(引)乞史(二合)那地目乞史(二合)囉乞史(二合)囉乞史(二合)𤚥(切身引)薩哩嚩(二合引)迦(引)羅沒哩(二合)底喻(二合)婆曳(引)毘藥(二合)麼(引)彌(引)鉢舍滿(二合)覩薩哩嚩(二合引)迦(引)羅沒哩(二合)怛也(二合)嚩(入)阿哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)濕嚩(二合)囉帝(引)惹娑(引)娑嚩(二合引)賀」
「怛儞也(二合)他(引)尾曩(引)舍鉢囉(二合)怛也(二合)體迦鉢囉(二合)怛也(二合)彌怛哩(二合)輸弟目訖帝(二合)尾摩隷(引)鉢囉(二合)婆(引)娑迦(二合)哩(引)桉拏哩(引)半拏哩(引)濕尾(二合引)帝(引)半拏囉嚩(引)悉儞麼(引)帝(引)迦囉(引)羅迦閉羅賓誐羅(引)乞史(二合)那地目乞史(二合)囉乞史(二合)囉乞史(二合)𤚥(切身引)薩哩嚩(二合引)迦(引)羅沒哩(二合)底喻(二合)婆曳(引)毘藥(二合)麼(引)彌(引)鉢舍滿(二合)覩薩哩嚩(二合引)迦(引)羅沒哩(二合)怛也(二合)嚩(入)阿哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)濕嚩(二合)囉帝(引)惹娑(引)娑嚩(二合引)賀」
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爾時祕密主金剛手菩薩往詣佛前，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我今於此正法之中，亦說陀羅尼真言章句。
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「怛儞也(二合)他(引)母儞母儞母儞摩帝母儞摩帝蘇摩帝摩賀(引)摩帝賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)摩帶(引)哩曩(二合引)悉底(二合)帝(引)播(引)半嚩日囉(二合)播(引)尼囉憾涅哩(二合)茶娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！我此陀羅尼名無能勝擁護有情，若人書寫憶念，所有一切恐怖及其中夭悉令解脫。」
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爾時大梵天王索訶世界主白佛言：「世尊！我為利益一切眾生，於此正法亦說陀羅尼真言章句。
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「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷唧隷娑嚩(二合引)賀(引)沒囉(二合)憾摩(二合)布哩(引)摩賀(引)沒囉(二合)憾摩(二合引)尼(引)沒囉(二合)憾摩(二合)誐哩鼻(二合引)補瑟波(二合)設娑哆(二合)哩娑嚩(二合引)賀」
「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷唧隷娑嚩(二合引)賀(引)沒囉(二合)憾摩(二合)布哩(引)摩賀(引)沒囉(二合)憾摩(二合引)尼(引)沒囉(二合)憾摩(二合)誐哩鼻(二合引)補瑟波(二合)設娑哆(二合)哩娑嚩(二合引)賀」
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「世尊！我此陀羅尼名梵天杖，擁護一切有情，遠離中夭、不生恐怖，亦能除滅一切罪業。」
「世尊！我此陀羅尼名梵天杖，擁護一切有情，遠離中夭、不生恐怖，亦能除滅一切罪業。」
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爾時帝釋天主詣佛前立，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我今於此正法，亦說陀羅尼真言章句。
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「怛儞也(二合)他(引)沒馱麼(引)旦膩(引)麼(引)儞儞憍(引)哩巘(引)馱(引)哩贊拏隷摩(引)鄧詣布訖嚩(二合)悉娑(引)羅沒囉(二合)帝(引)呬曩末馱用(二合)哆羅尼滿覩(引)隷儞計(引)作迦囉(二合)嚩(引)枳舍嚩哩舍(引)嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)沒馱麼(引)旦膩(引)麼(引)儞儞憍(引)哩巘(引)馱(引)哩贊拏隷摩(引)鄧詣布訖嚩(二合)悉娑(引)羅沒囉(二合)帝(引)呬曩末馱用(二合)哆羅尼滿覩(引)隷儞計(引)作迦囉(二合)嚩(引)枳舍嚩哩舍(引)嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！我此陀羅尼名金剛座，解脫一切怖畏，遠離一切中夭。」
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爾時持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王俱詣佛前，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我等於此正法，亦說陀羅尼真言章句。
爾時持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王俱詣佛前，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我等於此正法，亦說陀羅尼真言章句。
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「怛儞也(二合)他補瑟閉(二合引)蘇補瑟閉(二合引)度波波哩賀(引)哩(引)阿(引)哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合引)扇(引)帝(引)儞哩目(二合)訖帝(二合引)夢誐隷曳(二合)呬囉拏也(二合)誐哩鼻(二合引)娑覩(二合)帝(引)娑哆(二合)尾帝(引)娑嚩(二合引)賀」
「怛儞也(二合)他補瑟閉(二合引)蘇補瑟閉(二合引)度波波哩賀(引)哩(引)阿(引)哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合引)扇(引)帝(引)儞哩目(二合)訖帝(二合引)夢誐隷曳(二合)呬囉拏也(二合)誐哩鼻(二合引)娑覩(二合)帝(引)娑哆(二合)尾帝(引)娑嚩(二合引)賀」
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「世尊！我等四大天王作說陀羅尼名為無怖，於其恐怖能施無畏，遠離中夭、增延壽命。」
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爾時復有大海龍王，所謂大意龍王、雷光龍王、無熱惱龍王、電舌龍王、百光龍王，俱詣佛所，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我有陀羅尼名如意寶，擁護有情。若人書寫讀誦，能除一切雷電怖畏，一切中夭、一切諸毒、一切惡病及不吉祥鬼神亦不得便。世尊！若持此真言，我等龍類悉皆悲愍，不生嫉妬。於意云何？龍趣之類行嫉妬心，若聞此法而無嫉妬。陀羅尼曰：
爾時復有大海龍王，所謂大意龍王、雷光龍王、無熱惱龍王、電舌龍王、百光龍王，俱詣佛所，合掌頂禮，白佛言：「世尊！我有陀羅尼名如意寶，擁護有情。若人書寫讀誦，能除一切雷電怖畏，一切中夭、一切諸毒、一切惡病及不吉祥鬼神亦不得便。世尊！若持此真言，我等龍類悉皆悲愍，不生嫉妬。於意云何？龍趣之類行嫉妬心，若聞此法而無嫉妬。陀羅尼曰：
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「怛儞也(二合)他(引)阿惹哩(引)摩摩哩(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿訖叉(二合)曳(引)阿尾也(二合)曳(引)奔尼也(二合)鉢哩也(二合)曳(引)薩哩嚩(二合)播(引)波鉢囉(二合)舍摩儞娑嚩(二合引)賀(引)阿哩也(二合)奔拏燥(引)播(引)枳曳(引)娑嚩(二合引)賀印捺囉(二合引)舍儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)彌(引)伽(引)舍儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)阿惹哩(引)摩摩哩(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿訖叉(二合)曳(引)阿尾也(二合)曳(引)奔尼也(二合)鉢哩也(二合)曳(引)薩哩嚩(二合)播(引)波鉢囉(二合)舍摩儞娑嚩(二合引)賀(引)阿哩也(二合)奔拏燥(引)播(引)枳曳(引)娑嚩(二合引)賀印捺囉(二合引)舍儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)彌(引)伽(引)舍儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
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爾時世尊聞彼大梵天王、天帝釋、護世四天王及大龍王等說此陀羅尼，讚言：「善哉善哉！能令多人得大安藥。汝等護持流行正法。」
爾時世尊聞彼大梵天王、天帝釋、護世四天王及大龍王等說此陀羅尼，讚言：「善哉善哉！能令多人得大安藥。汝等護持流行正法。」
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佛說此經已，一切大眾，天、龍、阿修羅、乾達婆等，皆大歡喜，信受奉行。
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佛說如意摩尼陀羅尼經
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