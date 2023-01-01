消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國精舍之中。爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽，有消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經，過去如來無上正等正覺之所宣說，如我今者恒常悲慜，為欲利益天上人間一切群生得安樂故亦復宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國精舍之中。爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽，有消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經，過去如來無上正等正覺之所宣說，如我今者恒常悲慜，為欲利益天上人間一切群生得安樂故亦復宣說。」

阿難陀言：「如是。世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「如是。世尊！願樂欲聞。」

世尊告言：「阿難陀！東方有電名阿伽曩(宋言無厚)，南方有電名舍多嚕(宋言順流)，西方有電名放光明，北方有電名燥那麼尼(宋言百生樹)。阿難陀！若有族姓男族姓女知此明名號之者，彼所住方無此一切雷電驚怖。若所住處有如是閃電，但書此真言安置彼處，一切閃電而不能發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「阿難陀！東方有電名阿伽曩(宋言無厚)，南方有電名舍多嚕(宋言順流)，西方有電名放光明，北方有電名燥那麼尼(宋言百生樹)。阿難陀！若有族姓男族姓女知此明名號之者，彼所住方無此一切雷電驚怖。若所住處有如是閃電，但書此真言安置彼處，一切閃電而不能發。」

爾時世尊即說此捺囉(二合)弭拏真言章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說此捺囉(二合)弭拏真言章句曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 儞彌儞泯達㘑(二) 怛哩(二合)路(去引)迦(去引)路(去引)枳儞(三) 戌(上)攞播(上引)抳(上)儞(四) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(牟含反，稱名)(五) 薩嚩尾儞庾(二合)那婆(二合)曳毘藥(二合)(六) 娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 儞彌儞泯達㘑(二) 怛哩(二合)路(去引)迦(去引)路(去引)枳儞(三) 戌(上)攞播(上引)抳(上)儞(四) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(牟含反，稱名)(五) 薩嚩尾儞庾(二合)那婆(二合)曳毘藥(二合)(六) 娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩，與自眾等皆來集會，一面而坐。時觀自在菩薩即從坐起，白言：「世尊！我亦說此正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩，與自眾等皆來集會，一面而坐。時觀自在菩薩即從坐起，白言：「世尊！我亦說此正法。

「捺囉(二合)弭拏真言章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捺囉(二合)弭拏真言章句曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 尾曩(引)舍鉢囉(二合)底也(二合)哩替(二合)計(二) 鉢囉(二合)底也(二合)彌怛㘑(二合)(三) 秣第穆訖諦(四) 尾麼禮(五) 鉢囉(二合)婆(去引)娑迦(二合)㘑(六) 頞拏㘑(七) 半拏㘑(八) 悉吠(二合)帝(九) 半拏囉嚩(去)枲儞(十) 麼(引)帝迦囉(引)攞(十一) 劫畢羅氷(上)誐攞(十二) 乞史(二合)那地穆乞史(二合)(十三) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(十四) 薩(轉舌)嚩(引)迦(上引)攞蜜㗚(二合)底庾(二合)佩(上)曳毘藥(二合)(十五) 麼(引上)銘(十六) 跛舍演(二合)覩(十七) 薩(轉舌)嚩(引)迦攞蜜㗚(二合)底也(二合)嚩(入)(十八) 阿(上)哩野(二合引)嚩路(上引)枳諦濕嚩(二合)囉帝惹(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 尾曩(引)舍鉢囉(二合)底也(二合)哩替(二合)計(二) 鉢囉(二合)底也(二合)彌怛㘑(二合)(三) 秣第穆訖諦(四) 尾麼禮(五) 鉢囉(二合)婆(去引)娑迦(二合)㘑(六) 頞拏㘑(七) 半拏㘑(八) 悉吠(二合)帝(九) 半拏囉嚩(去)枲儞(十) 麼(引)帝迦囉(引)攞(十一) 劫畢羅氷(上)誐攞(十二) 乞史(二合)那地穆乞史(二合)(十三) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(十四) 薩(轉舌)嚩(引)迦(上引)攞蜜㗚(二合)底庾(二合)佩(上)曳毘藥(二合)(十五) 麼(引上)銘(十六) 跛舍演(二合)覩(十七) 薩(轉舌)嚩(引)迦攞蜜㗚(二合)底也(二合)嚩(入)(十八) 阿(上)哩野(二合引)嚩路(上引)枳諦濕嚩(二合)囉帝惹(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十九)」

爾時金剛手祕密主，向佛合掌，恭敬白世尊言：「我亦說此正法陀羅尼真言章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手祕密主，向佛合掌，恭敬白世尊言：「我亦說此正法陀羅尼真言章句曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 母儞母儞(二) 母儞麼底(三) 麼底素麼底(四) 麼賀(引)麼底(五) 賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(六) 麼(引)帶囉曩(二合引)悉底(二合)播崩(去聲)(七) 嚩日囉(二合)播抳囉舍(上)(八) 儞哩(二合)茶(上)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 母儞母儞(二) 母儞麼底(三) 麼底素麼底(四) 麼賀(引)麼底(五) 賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(六) 麼(引)帶囉曩(二合引)悉底(二合)播崩(去聲)(七) 嚩日囉(二合)播抳囉舍(上)(八) 儞哩(二合)茶(上)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

「世尊！我此章句名無能勝。若有憶念受持書寫供養者，我常擁護一切怖畏、一切中夭，即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此章句名無能勝。若有憶念受持書寫供養者，我常擁護一切怖畏、一切中夭，即得解脫。」

爾時娑訶世界主大梵天王白言：「世尊！我亦說此正法陀羅尼真言章句，為欲利益安樂諸有情故。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑訶世界主大梵天王白言：「世尊！我亦說此正法陀羅尼真言章句，為欲利益安樂諸有情故。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 醯里蜜里(二) 只里娑嚩(二合引)賀(三) 沒囉(二合)憾麼(二合)布㘑(四) 麼賀(引)沒囉(二合)憾麼(二合引)抳(五) 沒囉(二合)憾麼(二合)㜸(轉舌)陛(六) 布瑟崩(去二合)僧(去)娑哆(二合)㘑娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 醯里蜜里(二) 只里娑嚩(二合引)賀(三) 沒囉(二合)憾麼(二合)布㘑(四) 麼賀(引)沒囉(二合)憾麼(二合引)抳(五) 沒囉(二合)憾麼(二合)㜸(轉舌)陛(六) 布瑟崩(去二合)僧(去)娑哆(二合)㘑娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「世尊！此名梵天難拏陀羅尼，能救護於一切中夭獲得長壽，一切罪業皆悉消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此名梵天難拏陀羅尼，能救護於一切中夭獲得長壽，一切罪業皆悉消滅。」

爾時帝釋天主向世尊所，合掌恭敬白世尊言：「我亦說此正法陀羅尼真言章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主向世尊所，合掌恭敬白世尊言：「我亦說此正法陀羅尼真言章句曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 沒馱麼蹬(上)膩(二) 麼儞儞(三) 矯(魚夭反)哩巘(引)馱哩(四) 贊拏(上引)里麼(引)蹬(去)儗(五) 卜迦枲(六) 娑(引)攞沒囉(二合)帝(七) 呬(上)曩麼第(引)(八) 跢(引)囉抳(九) 麼姤(引)里儞計(十) 作訖囉(二合)嚩(引)枳(十一) 舍嚩哩捨(引上)嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 沒馱麼蹬(上)膩(二) 麼儞儞(三) 矯(魚夭反)哩巘(引)馱哩(四) 贊拏(上引)里麼(引)蹬(去)儗(五) 卜迦枲(六) 娑(引)攞沒囉(二合)帝(七) 呬(上)曩麼第(引)(八) 跢(引)囉抳(九) 麼姤(引)里儞計(十) 作訖囉(二合)嚩(引)枳(十一) 舍嚩哩捨(引上)嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」

「世尊！我此明句名金剛坐，所有一切驚怖及諸中夭而無障礙，悉得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此明句名金剛坐，所有一切驚怖及諸中夭而無障礙，悉得解脫。」

爾時持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王合掌向佛，白言：「世尊！我等亦說此正法陀羅尼章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王合掌向佛，白言：「世尊！我等亦說此正法陀羅尼章句曰：

「怛儞也(二合)他(引去)(一) 補瑟閉(二合)蘇補瑟閉(二合)(二) 度跛波哩賀(引)㘑(三) 阿(上)哩野(二合)鉢囉(二合)舍悉諦(四) 扇(引)帝儞(泥逸反)穆訖帝(二合)(五) 蟒(去)㜸禮曳(二合)(六) 𨢘㘓抳也(二合)㜸(轉舌)陛(七) 窣覩(二合)膩(上)娑多(二合)尾膩(上)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引去)(一) 補瑟閉(二合)蘇補瑟閉(二合)(二) 度跛波哩賀(引)㘑(三) 阿(上)哩野(二合)鉢囉(二合)舍悉諦(四) 扇(引)帝儞(泥逸反)穆訖帝(二合)(五) 蟒(去)㜸禮曳(二合)(六) 𨢘㘓抳也(二合)㜸(轉舌)陛(七) 窣覩(二合)膩(上)娑多(二合)尾膩(上)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

「世尊！我等四王如上所說真言章句名無怖畏，於諸怖畏而作擁護，一切壽命令無中夭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王如上所說真言章句名無怖畏，於諸怖畏而作擁護，一切壽命令無中夭。」

爾時娑誐嚕龍王、麼曩悉吠(二合)龍王、電光龍王、無熱惱池龍王、電舌龍王、百光龍王等，亦向世尊前合掌恭敬，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑誐嚕龍王、麼曩悉吠(二合)龍王、電光龍王、無熱惱池龍王、電舌龍王、百光龍王等，亦向世尊前合掌恭敬，住立一面。

世尊告言：「有此如意章句之處，擁護一切閃電障難，亦能救護一切中夭，攝除諸毒，一切羯祛那、吠哆拏作不吉祥事者亦悉破壞。汝等諦聽，當發慈心。汝等龍趣之中，各生嗔恚、我慢貢高，當應降伏。」諸龍白言：「云何降伏？」世尊答言：「我有陀羅尼，令汝等龍我慢貢高心便止息。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「有此如意章句之處，擁護一切閃電障難，亦能救護一切中夭，攝除諸毒，一切羯祛那、吠哆拏作不吉祥事者亦悉破壞。汝等諦聽，當發慈心。汝等龍趣之中，各生嗔恚、我慢貢高，當應降伏。」諸龍白言：「云何降伏？」世尊答言：「我有陀羅尼，令汝等龍我慢貢高心便止息。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引去)(一) 阿(上)惹㘑(二) 麼麼㘑(三) 阿蜜㗚(二合)帝(四) 阿乞叉(二合引)曳(五) 阿尾也(二合)曳(六) 奔抳也(二合)跛哩也(二合引)曳(七) 薩嚩播跛(八) 鉢囉(二合)舍麼儞娑嚩(二合引)賀(引)(九) 阿(引上)哩野半(引)拏(十) 燥播(引)枳(上)曳娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 印捺囉(二合)設寧(上)曳娑嚩(二合引)賀(引)(十二) 銘(上)伽(上)設寧(上)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引去)(一) 阿(上)惹㘑(二) 麼麼㘑(三) 阿蜜㗚(二合)帝(四) 阿乞叉(二合引)曳(五) 阿尾也(二合)曳(六) 奔抳也(二合)跛哩也(二合引)曳(七) 薩嚩播跛(八) 鉢囉(二合)舍麼儞娑嚩(二合引)賀(引)(九) 阿(引上)哩野半(引)拏(十) 燥播(引)枳(上)曳娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 印捺囉(二合)設寧(上)曳娑嚩(二合引)賀(引)(十二) 銘(上)伽(上)設寧(上)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)」

世尊告言：「若有男子女人，於此真言章句受持讀誦書寫供養者，彼諸龍神閃電等怖不能為害，亦無根毒及和合毒，諸所作毒悉不能害，我等及一切眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「若有男子女人，於此真言章句受持讀誦書寫供養者，彼諸龍神閃電等怖不能為害，亦無根毒及和合毒，諸所作毒悉不能害，我等及一切眾生故。」

爾時大梵天王及天帝釋、護世四王、諸龍王等讚言：「善哉善哉！賢者！為欲利益安樂多數諸群生故，善說此正法捺囉(二合)彌拏真言章句。我等一心受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王及天帝釋、護世四王、諸龍王等讚言：「善哉善哉！賢者！為欲利益安樂多數諸群生故，善說此正法捺囉(二合)彌拏真言章句。我等一心受持。」

佛說此經時，一切世間天、人、阿蘇𠸪、犍闥婆等，及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，一切世間天、人、阿蘇𠸪、犍闥婆等，及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。