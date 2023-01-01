佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名曰寶髻，能與眾生作大利益，能滅眾生極重罪業。阿難，往昔帝釋與脩羅戰時，天帝釋退敗奔走，怖畏無量。於是疾速來詣佛所，哀告我言：『世尊大慈願垂愍察，我怖脩羅，不能安住。惟願大慈賜我安隱。』阿難！我聞帝釋作是語已，即告之言：『汝當勿怖，施汝擁護。天主！過去劫時，有佛世界名曰觀照，彼土有佛名觀自在如來，彼佛授我寶髻陀羅尼。是陀羅尼，一俱胝佛異口同說，有大威力能降吉祥。若復有人書寫頂戴讀誦受持，我知是人滅一切罪增無量福，常自擁護及能利他。天主！汝常憶念書寫頂戴，令汝所作一切隨心。此陀羅尼王亦名隨求，能與眾生最上善利，彼阿脩羅當自息心。設來鬪戰，退敗降伏。』我即為說寶髻陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名曰寶髻，能與眾生作大利益，能滅眾生極重罪業。阿難，往昔帝釋與脩羅戰時，天帝釋退敗奔走，怖畏無量。於是疾速來詣佛所，哀告我言：『世尊大慈願垂愍察，我怖脩羅，不能安住。惟願大慈賜我安隱。』阿難！我聞帝釋作是語已，即告之言：『汝當勿怖，施汝擁護。天主！過去劫時，有佛世界名曰觀照，彼土有佛名觀自在如來，彼佛授我寶髻陀羅尼。是陀羅尼，一俱胝佛異口同說，有大威力能降吉祥。若復有人書寫頂戴讀誦受持，我知是人滅一切罪增無量福，常自擁護及能利他。天主！汝常憶念書寫頂戴，令汝所作一切隨心。此陀羅尼王亦名隨求，能與眾生最上善利，彼阿脩羅當自息心。設來鬪戰，退敗降伏。』我即為說寶髻陀羅尼曰：

「那謨(引)沒馱(引)野(一) 那謨(引)達哩摩(二合引)野(二) 那莫僧伽(引)野(三) 那莫颯鉢多(二合引)曩(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)曩(引)(四) 薩室囉(二合引)嚩哥僧伽(引)曩(引)(五) 薩哩嚩(二合)沒馱冒提薩埵(引)難(引)左(六) 怛𭔞他(引)(七) 唵(引)惹野割哩(八) 沒度(引)跢(引)囉尼(九) 鉢尾怛囉(二合)目詰(十) 薩哩嚩(二合)莽誐羅馱囉左(十一) 𡁠(仁際切)暮(引)帝(引)那(引)那(引)朗哥(引)囉尾部(引)始帝(引)(十二) 薩賀薩囉(二合)部𡁠(引)(十三) 薩賀薩囉(二合引)儞(引)底哩(二合)(十四) 薩賀薩囉(二合)室哩(引)(十五) 摩尼崐拏隷(引)(十六) 散那(引)賀散捺提(引)(十七) 尾唧怛囉(二合)冐(引)梨達哩(引)(十八) 贊捺囉(二合)素哩也(二合)阿底哩(引)計(引)(十九) 阿(引)哥(引)舍誐誐那左(引)哩尼(二十) 莽誐羅室囉𡁠暮(引)帝(引)(二十一) 鉢尾怛囉(二合)訖哩(二合)多莽誐隷(引)(二十二) 部(引)哩彌(引)馱(引)羯囉尼(引)(二十三) 祖嚕祖嚕(二十四) 稅(引)多鉢致(引)(二十五) 彌(引)嚕彌(引)嚕(二十六) 稅(引)多(引)嚩那提(引)(二十七) 虎嚕虎嚕(二十八) 鉢尾怛囉(二合)目詰(二十九) 酤嚕酤嚕(三十) 贊捺囉(二合)目詰(三十一) 阿(引)儞爹嚩舍嚩哩底(二合)儞(三十二) [昝-人+几](仁敢切)婆儞(三十三) 莽誐囉馱(引)囉尼(三十四) 塞擔(二合)婆儞(三十五) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(引)達囉摩(引)帝(引)(三十六) 謨(引)賀儞(三十七) 阿謨(引)伽播(引)舍賀悉帝(二合引)(三十八) 薩哩嚩(二合)跋野尾謨(引)左儞(三十九) 囉(引)惹陬(引)囉(引)儗儞(二合)(四十) 尾疎(引)那哥跋野鉢囉(二合)設摩儞(四十一) 哥(引)枯(引)哩那(二合)儞嚩(引)囉尼(四十二) 唵(引)呬哩呬哩(四十三) 惹(仁左切，下同)野哥哩(四十四) 嚩羅哥哩(四十五) 達那哥哩(四十六) 帝(引)惹塞哥(二合)哩(四十七) 尾嚩(引)那鉢囉(二合)設摩儞(四十八) 沒馱儞嚩(引)囉尼(四十九) 鉢囉作訖囉(二合)鉢囉(二合)設摩儞(五十) 鉢囉賽𭔞儞嚩(引)囉尼(五十一) 沒度(引)跢(引)囉尼(五十二) 鉢囉(二合)部( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)沒馱(引)野(一) 那謨(引)達哩摩(二合引)野(二) 那莫僧伽(引)野(三) 那莫颯鉢多(二合引)曩(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)曩(引)(四) 薩室囉(二合引)嚩哥僧伽(引)曩(引)(五) 薩哩嚩(二合)沒馱冒提薩埵(引)難(引)左(六) 怛𭔞他(引)(七) 唵(引)惹野割哩(八) 沒度(引)跢(引)囉尼(九) 鉢尾怛囉(二合)目詰(十) 薩哩嚩(二合)莽誐羅馱囉左(十一) 𡁠(仁際切)暮(引)帝(引)那(引)那(引)朗哥(引)囉尾部(引)始帝(引)(十二) 薩賀薩囉(二合)部𡁠(引)(十三) 薩賀薩囉(二合引)儞(引)底哩(二合)(十四) 薩賀薩囉(二合)室哩(引)(十五) 摩尼崐拏隷(引)(十六) 散那(引)賀散捺提(引)(十七) 尾唧怛囉(二合)冐(引)梨達哩(引)(十八) 贊捺囉(二合)素哩也(二合)阿底哩(引)計(引)(十九) 阿(引)哥(引)舍誐誐那左(引)哩尼(二十) 莽誐羅室囉𡁠暮(引)帝(引)(二十一) 鉢尾怛囉(二合)訖哩(二合)多莽誐隷(引)(二十二) 部(引)哩彌(引)馱(引)羯囉尼(引)(二十三) 祖嚕祖嚕(二十四) 稅(引)多鉢致(引)(二十五) 彌(引)嚕彌(引)嚕(二十六) 稅(引)多(引)嚩那提(引)(二十七) 虎嚕虎嚕(二十八) 鉢尾怛囉(二合)目詰(二十九) 酤嚕酤嚕(三十) 贊捺囉(二合)目詰(三十一) 阿(引)儞爹嚩舍嚩哩底(二合)儞(三十二) [昝-人+几](仁敢切)婆儞(三十三) 莽誐囉馱(引)囉尼(三十四) 塞擔(二合)婆儞(三十五) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(引)達囉摩(引)帝(引)(三十六) 謨(引)賀儞(三十七) 阿謨(引)伽播(引)舍賀悉帝(二合引)(三十八) 薩哩嚩(二合)跋野尾謨(引)左儞(三十九) 囉(引)惹陬(引)囉(引)儗儞(二合)(四十) 尾疎(引)那哥跋野鉢囉(二合)設摩儞(四十一) 哥(引)枯(引)哩那(二合)儞嚩(引)囉尼(四十二) 唵(引)呬哩呬哩(四十三) 惹(仁左切，下同)野哥哩(四十四) 嚩羅哥哩(四十五) 達那哥哩(四十六) 帝(引)惹塞哥(二合)哩(四十七) 尾嚩(引)那鉢囉(二合)設摩儞(四十八) 沒馱儞嚩(引)囉尼(四十九) 鉢囉作訖囉(二合)鉢囉(二合)設摩儞(五十) 鉢囉賽𭔞儞嚩(引)囉尼(五十一) 沒度(引)跢(引)囉尼(五十二) 鉢囉(二合)部(

引)多吠(引)邏摩尼摩尼(五十三) 摩賀(引)摩尼(五十四) 摩尼滿馱儞(五十五) 底哩(二合)路哥(引)路哥割哩(五十六) 底哩(二合)補囉那誐囉(五十七) 尾特網(二合)娑儞(五十八) 鉢囉賽𭔞尾捺囉(二合引)鉢尼(五十九) 薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹(引)哥哩摩(二合)儞素捺儞(六十) 咩(引)提曩(引)鉢囉(二合)設摩儞(引)(六十一) 唵(引)唧隷(引)(六十二) 蜜隷(引)(六十三) 尾隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十四) 唧里蜜里娑嚩(二合引)賀(引)(六十五)左詰里(六十六) 左詰里娑嚩(二合引)賀(引)(六十七) 贊拏(引)里彌致儞娑嚩(二合引)賀(引)(六十八) 烏(引)哩馱(二合)計(引)室氷誐隷(引)(六十九) 氷誐邏(引)嗤(引)捺提目詰娑嚩(二合引)賀(引)(七十) 娑囉娑囉(七十一) 悉哩悉哩(七十二) 蘇嚕蘇嚕(七十三) 捫左捫左(七十四) 捫左(引)鉢野(七十五) 鉢囉(二合)設摩野(七十六) 沒度(引)多(引)囉尼發吒(半音)(七十七) 唧多儞哩摩(二合)羅哥囉尼發吒(半音)(七十八) 阿蘇囉儞哩伽(二合引)怛儞發吒(半音)(七十九) 惹野羯哩發吒(半音)(八十) 室哩(二合引)羯哩發吒(半音)(八十一) 薩賀薩囉(二合)室哩(引)發吒(半音)(八十二) 薩賀薩囉(二合)㪍𡁠(引)發吒(半音)(八十三) 薩賀薩囉(二合)泥(去)底哩(二合引)發吒(半音)(八十四) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(引)達囉那莫塞訖哩(二合)帶(引)發吒(半音)(八十五) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)那(引)設儞發吒(半音)(八十六) 薩哩嚩跋野尾謨叉尼發吒(半音)(八十七) 鉢哩作訖囉(二合)儞嚩(引)囉尼發吒(半音)(八十八) 鉢囉賽𭔞尾捺囉(二合引)鉢尼發吒(半音)(八十九) 薩哩嚩(二合)咩(引)提鉢囉(二合)設摩儞發吒(半音)(九十) 薩哩嚩(二合)屹囉(二合)呼(引)蹉(引)捺儞發吒(半音)(九十一) 犖叉犖叉摩摩薩哩嚩(二合)沒馱冒地薩埵(引)曩(引)帝(引)惹娑(引)(九十二) 薩摩(引)多(引)必底哩(二合)𧹞(引)(九十三) 薩訥呬底哩(二合)𧹞(引)(九十四) 素鉢娑他(二合引)以哥(引)曩(引)(九十五) 薩波哩嚩(引)囉(引)𧹞(引)(九十六) 帝(引)惹娑(引)薩哩嚩(二合)咩(引)提曩(引)(九十七) 薩哩嚩(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引)多吠(引)邏摩尼摩尼(五十三) 摩賀(引)摩尼(五十四) 摩尼滿馱儞(五十五) 底哩(二合)路哥(引)路哥割哩(五十六) 底哩(二合)補囉那誐囉(五十七) 尾特網(二合)娑儞(五十八) 鉢囉賽𭔞尾捺囉(二合引)鉢尼(五十九) 薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹(引)哥哩摩(二合)儞素捺儞(六十) 咩(引)提曩(引)鉢囉(二合)設摩儞(引)(六十一) 唵(引)唧隷(引)(六十二) 蜜隷(引)(六十三) 尾隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十四) 唧里蜜里娑嚩(二合引)賀(引)(六十五)左詰里(六十六) 左詰里娑嚩(二合引)賀(引)(六十七) 贊拏(引)里彌致儞娑嚩(二合引)賀(引)(六十八) 烏(引)哩馱(二合)計(引)室氷誐隷(引)(六十九) 氷誐邏(引)嗤(引)捺提目詰娑嚩(二合引)賀(引)(七十) 娑囉娑囉(七十一) 悉哩悉哩(七十二) 蘇嚕蘇嚕(七十三) 捫左捫左(七十四) 捫左(引)鉢野(七十五) 鉢囉(二合)設摩野(七十六) 沒度(引)多(引)囉尼發吒(半音)(七十七) 唧多儞哩摩(二合)羅哥囉尼發吒(半音)(七十八) 阿蘇囉儞哩伽(二合引)怛儞發吒(半音)(七十九) 惹野羯哩發吒(半音)(八十) 室哩(二合引)羯哩發吒(半音)(八十一) 薩賀薩囉(二合)室哩(引)發吒(半音)(八十二) 薩賀薩囉(二合)㪍𡁠(引)發吒(半音)(八十三) 薩賀薩囉(二合)泥(去)底哩(二合引)發吒(半音)(八十四) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(引)達囉那莫塞訖哩(二合)帶(引)發吒(半音)(八十五) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)那(引)設儞發吒(半音)(八十六) 薩哩嚩跋野尾謨叉尼發吒(半音)(八十七) 鉢哩作訖囉(二合)儞嚩(引)囉尼發吒(半音)(八十八) 鉢囉賽𭔞尾捺囉(二合引)鉢尼發吒(半音)(八十九) 薩哩嚩(二合)咩(引)提鉢囉(二合)設摩儞發吒(半音)(九十) 薩哩嚩(二合)屹囉(二合)呼(引)蹉(引)捺儞發吒(半音)(九十一) 犖叉犖叉摩摩薩哩嚩(二合)沒馱冒地薩埵(引)曩(引)帝(引)惹娑(引)(九十二) 薩摩(引)多(引)必底哩(二合)𧹞(引)(九十三) 薩訥呬底哩(二合)𧹞(引)(九十四) 素鉢娑他(二合引)以哥(引)曩(引)(九十五) 薩波哩嚩(引)囉(引)𧹞(引)(九十六) 帝(引)惹娑(引)薩哩嚩(二合)咩(引)提曩(引)(九十七) 薩哩嚩(二

合)設哩(引)囕(九十八) 薩哩嚩(二合)跋踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(九十九) 薩哩嚩(二合)欲提(引)毘藥(二合)(一百) 薩哩嚩(二合)咩(引)提毘藥(一百一) 薩哩嚩(二合)訥訖哩(二合)帝(引)毘藥(二合)(一百二) 薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹哥(引)枯(引)禰(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(一百三) 薩哩嚩(二合)尾試(引)毘藥(二合)(一百四) 薩哩嚩(二合)哥(引)野唧多閉拏(引)毘藥(二合)室左(二合)(一百五) 犖叉犖叉摩摩娑嚩(二合引)賀(引)(一百六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合)設哩(引)囕(九十八) 薩哩嚩(二合)跋踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(九十九) 薩哩嚩(二合)欲提(引)毘藥(二合)(一百) 薩哩嚩(二合)咩(引)提毘藥(一百一) 薩哩嚩(二合)訥訖哩(二合)帝(引)毘藥(二合)(一百二) 薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹哥(引)枯(引)禰(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(一百三) 薩哩嚩(二合)尾試(引)毘藥(二合)(一百四) 薩哩嚩(二合)哥(引)野唧多閉拏(引)毘藥(二合)室左(二合)(一百五) 犖叉犖叉摩摩娑嚩(二合引)賀(引)(一百六)」

「時天帝釋得此陀羅尼已，歡喜頂戴憶念受持，常與眷屬安樂而住。阿難！此陀羅尼威力廣大，不獨降伏阿脩羅王，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅，及部多、吠多拏等惱亂眾生者，以陀羅尼威力擁護，不能為害。又復能除飢饉疾疫、毒藥夭歿、夢寐不祥、惡魔驚恐。或復有人為求財寶或求子息持誦此陀羅尼者，悉得隨意，財富無量眷屬增盛。阿難！此陀羅尼功德殊勝，我若具說不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋得此陀羅尼已，歡喜頂戴憶念受持，常與眷屬安樂而住。阿難！此陀羅尼威力廣大，不獨降伏阿脩羅王，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅，及部多、吠多拏等惱亂眾生者，以陀羅尼威力擁護，不能為害。又復能除飢饉疾疫、毒藥夭歿、夢寐不祥、惡魔驚恐。或復有人為求財寶或求子息持誦此陀羅尼者，悉得隨意，財富無量眷屬增盛。阿難！此陀羅尼功德殊勝，我若具說不可窮盡。」

爾時阿難聞佛說此陀羅尼已，志心受持，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛說此陀羅尼已，志心受持，禮佛而退。