佛說滅除五逆罪大陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「有大陀羅尼，具大威力功德無量，能滅眾生五逆重罪。若復有人聞是陀羅尼，發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦，是人所獲功德如持千佛無異。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「有大陀羅尼，具大威力功德無量，能滅眾生五逆重罪。若復有人聞是陀羅尼，發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦，是人所獲功德如持千佛無異。」即說陀羅尼曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(二) 冐提薩埵(引)野(三) 摩賀(引)薩埵(引)野(四) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(引)(五) 怛𭔞他(引)(六) 唵(引)秫提(引)(七) 尾秫提(引)(八) 蘇尾秫提(引)(九) 嗤尼(去聲，下同)鉢哩嗤尼(十) 補瑟閉(二合)蘇補瑟閉(二合引)(十一) 惹路賀囉尼(十二) 訶囉訶囉(十三) 薩哩嚩(二合)阿嚩囉拏(引)儞(十四) 鉢左鉢左(十五) 薩哩嚩(二合引)播(引)野薩他(二合引)那(引)儞(引)(十六) 鉢訥彌(二合引)鉢訥摩(二合引)叱(十七) 鉢訥摩(二合)尾舍(引)隷(引)(十八) 癹隷(引)癹癹癹(十九) 訶訶訶訶訶(二十) 阿倪也(二合引)隷(引)阿倪也(二合引)隷(引)(二十一) 悉馱惹隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(二) 冐提薩埵(引)野(三) 摩賀(引)薩埵(引)野(四) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(引)(五) 怛𭔞他(引)(六) 唵(引)秫提(引)(七) 尾秫提(引)(八) 蘇尾秫提(引)(九) 嗤尼(去聲，下同)鉢哩嗤尼(十) 補瑟閉(二合)蘇補瑟閉(二合引)(十一) 惹路賀囉尼(十二) 訶囉訶囉(十三) 薩哩嚩(二合)阿嚩囉拏(引)儞(十四) 鉢左鉢左(十五) 薩哩嚩(二合引)播(引)野薩他(二合引)那(引)儞(引)(十六) 鉢訥彌(二合引)鉢訥摩(二合引)叱(十七) 鉢訥摩(二合)尾舍(引)隷(引)(十八) 癹隷(引)癹癹癹(十九) 訶訶訶訶訶(二十) 阿倪也(二合引)隷(引)阿倪也(二合引)隷(引)(二十一) 悉馱惹隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十二)」

爾時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀羅尼已，歡喜踊躍，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀羅尼已，歡喜踊躍，禮佛而退。