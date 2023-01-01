智炬陀羅尼經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智炬陀羅尼經一卷

唐三藏法師提雲般若等奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師提雲般若等奉 制譯

如是我聞：一時佛在日月宮中，與無量大菩薩眾俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩、陀羅尼自在王菩薩、執金剛菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在日月宮中，與無量大菩薩眾俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩、陀羅尼自在王菩薩、執金剛菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

爾時東方有佛號智炬如來，南方有佛號金光聚如來，西方有佛號實語如來，北方有佛號雷音王如來，各從本國而來此會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方有佛號智炬如來，南方有佛號金光聚如來，西方有佛號實語如來，北方有佛號雷音王如來，各從本國而來此會。

爾時世尊與諸如來及菩薩眾，共在金幢樓觀之中，各坐寶嚴師子之座。時日月天子來詣佛所，頭頂禮敬諸佛菩薩，以眾妙物而為供養。供養畢已，退坐一面，互相謂言：「我等云何從諸如來及菩薩所而得發起一切眾生光明破諸黑闇滿十方智炬陀羅尼耶？以是陀羅尼力故，當令我等能為眾生作大明炬。」說是語時，彼諸如來及菩薩眾即共同聲而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸如來及菩薩眾，共在金幢樓觀之中，各坐寶嚴師子之座。時日月天子來詣佛所，頭頂禮敬諸佛菩薩，以眾妙物而為供養。供養畢已，退坐一面，互相謂言：「我等云何從諸如來及菩薩所而得發起一切眾生光明破諸黑闇滿十方智炬陀羅尼耶？以是陀羅尼力故，當令我等能為眾生作大明炬。」說是語時，彼諸如來及菩薩眾即共同聲而說呪曰：

「娑(借音即此字細內之上聲，下但有字，傍注上去，音皆倣此)野替(音他地反)談(句一) 斫芻(上)達陀(句二) 斫芻(上)鉢羅婆(上)(句三) 杜羅米他(上)(句四) 迦(迦之上聲迦音紀伽反)羅(上)他(上)(句五) 伊(上)替(他止反)炭(他鄧反，下同)娑(上)(句六) 蘇(上)囉(依羅字本音而轉舌呼之，呪內有口邊作魯梨履盧邏者皆倣此)吒(都假反)(句七) 蘇(上)囉拕(句八) 蘇(上)哆(丁佐反)娑(上)(句九) 壹炭娑(上)(句十) 陛羅(上)鞞羅鉢膩(尼履反，下並同)(句十一) 遮(之箇反)嚕沒怛儞(句十二) 阿囉膩阿囉膩(句十三) 迦(紀伽反，下同)羅鉢膩迦羅鉢膩(句十四) 咄嚕杜斯咄嚕杜斯(句十五) 陀蘇(上)底(都履反，下並同)陀蘇(上)底(句十六) 地𠼝地𠼝(句十七) 度嚕度嚕(句十八) 度囉度囉(句十九) 迦(去)羅迦(去)羅(句二十) 悉他(上)娑悉他(上)娑(句二十一) 祇(上)羅祇(上)羅(句二十二) 祇羅簸耶(以哥反)(句二十三) 杜蘇杜蘇(句二十四) 遜杜遜蒲(句二十五) 悉他(上)蘇案怛蘇(句二十六) 鷖(於鷄反)闥蘇伊闥娑鉢膩(句二十七) 以竪𠼝(句二十八) 提蘇(上)𠼝(句二十九) 羯囉羯囉(句三十) 吉𠼝吉𠼝(句三十一) 屈(居勿反，句內及下句並同)嚕屈嚕(句三十二) 屈摩屈摩(句三十三) 羯摩羯摩羯摩鉢膩(句三十四) 計魯計魯(句三十五) 鷄羅鉢膩(句三十六) 羯迦(去)𠼝羯迦(去)𠼝(句三十七) 羅嚕勃低(句三十八) 徒嚕低摩訶徒嚕低(句三十九) 羯囉羯囉(句四十) 吉𭌆吉𭌆(句四十一) 必柱斯必柱斯(句四十二) 拕蘇拕蘇(句四十三) 訶(上)蘇訶(上)蘇(句四十四) 訶(去)娑(去)鉢膩(句四十五) 颯婆(去)訶(句四十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑(借音即此字細內之上聲，下但有字，傍注上去，音皆倣此)野替(音他地反)談(句一) 斫芻(上)達陀(句二) 斫芻(上)鉢羅婆(上)(句三) 杜羅米他(上)(句四) 迦(迦之上聲迦音紀伽反)羅(上)他(上)(句五) 伊(上)替(他止反)炭(他鄧反，下同)娑(上)(句六) 蘇(上)囉(依羅字本音而轉舌呼之，呪內有口邊作魯梨履盧邏者皆倣此)吒(都假反)(句七) 蘇(上)囉拕(句八) 蘇(上)哆(丁佐反)娑(上)(句九) 壹炭娑(上)(句十) 陛羅(上)鞞羅鉢膩(尼履反，下並同)(句十一) 遮(之箇反)嚕沒怛儞(句十二) 阿囉膩阿囉膩(句十三) 迦(紀伽反，下同)羅鉢膩迦羅鉢膩(句十四) 咄嚕杜斯咄嚕杜斯(句十五) 陀蘇(上)底(都履反，下並同)陀蘇(上)底(句十六) 地𠼝地𠼝(句十七) 度嚕度嚕(句十八) 度囉度囉(句十九) 迦(去)羅迦(去)羅(句二十) 悉他(上)娑悉他(上)娑(句二十一) 祇(上)羅祇(上)羅(句二十二) 祇羅簸耶(以哥反)(句二十三) 杜蘇杜蘇(句二十四) 遜杜遜蒲(句二十五) 悉他(上)蘇案怛蘇(句二十六) 鷖(於鷄反)闥蘇伊闥娑鉢膩(句二十七) 以竪𠼝(句二十八) 提蘇(上)𠼝(句二十九) 羯囉羯囉(句三十) 吉𠼝吉𠼝(句三十一) 屈(居勿反，句內及下句並同)嚕屈嚕(句三十二) 屈摩屈摩(句三十三) 羯摩羯摩羯摩鉢膩(句三十四) 計魯計魯(句三十五) 鷄羅鉢膩(句三十六) 羯迦(去)𠼝羯迦(去)𠼝(句三十七) 羅嚕勃低(句三十八) 徒嚕低摩訶徒嚕低(句三十九) 羯囉羯囉(句四十) 吉𭌆吉𭌆(句四十一) 必柱斯必柱斯(句四十二) 拕蘇拕蘇(句四十三) 訶(上)蘇訶(上)蘇(句四十四) 訶(去)娑(去)鉢膩(句四十五) 颯婆(去)訶(句四十六)」

「姪怛他(句一) 徒那徵(張里反，下同)摩訶徒那徵(句二) 窣(蘇骨反)嚕窣嚕(句三) 颯婆(去)訶(句四) 戍訖羅毘戍達儞(句五) 怛羅怛羅(句六) 颯婆(去)訶(句七) 樹底鉢囉地篦(補奚反)(句八) 咄嚧咄嚧(句九) 颯婆(去)訶(句十) 鉢曇摩摩理儞(句十一) 薩埵(顛也反，下並同)曷囉多勃提(徒咨反，下並同)(句十二) 戶嚧戶嚧(句十三) 颯婆(去)訶(句十四) 薩埵勃提(句十五) 薩埵盧羯儞(句十六) 咄嚧咄嚧(句十七) 颯婆(去)訶(句十八) 洛剎拏(長聲)遏質低(句十九) 杜忙鉢唎訶(上)𠼝(句二十) 屈(音屈申之屈)嚧屈嚧(句二十一) 颯婆(去)訶(句二十二) 馱囉馱囉摩訶馱囉(句二十三) 馱囉馱囉(句二十四) 陀囉衍(去)底曳(句二十五) 颯婆(去)訶(句二十六) 蘇跋賴低(句二十七) 蘇答篦(句二十八) 阿(上)鉢囉底訶多勃提(句二十九) 馱羅馱羅(句三十) 陀羅衍(去)底曳(句三十一) 颯婆(去)訶(句三十二) 南無壤奴嗢迦(上)寫(斯舸反，下並同)怛他揭多(上)寫(句三十三) 南無蘇跋囉拏鉢囉婆(上)矩吒暱(奴吉反)婆(上)薩寫怛他揭多(上)寫(句三十四) 南無薩埵婆地那怛他揭多(上)寫(句三十五) 南無鼻澁摩瑣(蘇括反)囉揭是多遏囉是瓢薩怛他揭帝瓢(句三十六) 悉殿都漫怛囉鉢馱儞(句三十七) 颯婆(去)訶(句三十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「姪怛他(句一) 徒那徵(張里反，下同)摩訶徒那徵(句二) 窣(蘇骨反)嚕窣嚕(句三) 颯婆(去)訶(句四) 戍訖羅毘戍達儞(句五) 怛羅怛羅(句六) 颯婆(去)訶(句七) 樹底鉢囉地篦(補奚反)(句八) 咄嚧咄嚧(句九) 颯婆(去)訶(句十) 鉢曇摩摩理儞(句十一) 薩埵(顛也反，下並同)曷囉多勃提(徒咨反，下並同)(句十二) 戶嚧戶嚧(句十三) 颯婆(去)訶(句十四) 薩埵勃提(句十五) 薩埵盧羯儞(句十六) 咄嚧咄嚧(句十七) 颯婆(去)訶(句十八) 洛剎拏(長聲)遏質低(句十九) 杜忙鉢唎訶(上)𠼝(句二十) 屈(音屈申之屈)嚧屈嚧(句二十一) 颯婆(去)訶(句二十二) 馱囉馱囉摩訶馱囉(句二十三) 馱囉馱囉(句二十四) 陀囉衍(去)底曳(句二十五) 颯婆(去)訶(句二十六) 蘇跋賴低(句二十七) 蘇答篦(句二十八) 阿(上)鉢囉底訶多勃提(句二十九) 馱羅馱羅(句三十) 陀羅衍(去)底曳(句三十一) 颯婆(去)訶(句三十二) 南無壤奴嗢迦(上)寫(斯舸反，下並同)怛他揭多(上)寫(句三十三) 南無蘇跋囉拏鉢囉婆(上)矩吒暱(奴吉反)婆(上)薩寫怛他揭多(上)寫(句三十四) 南無薩埵婆地那怛他揭多(上)寫(句三十五) 南無鼻澁摩瑣(蘇括反)囉揭是多遏囉是瓢薩怛他揭帝瓢(句三十六) 悉殿都漫怛囉鉢馱儞(句三十七) 颯婆(去)訶(句三十八)」

爾時普賢菩薩告日月天子言：「諸天子！此陀羅尼，八十八億諸佛如來為欲利益諸眾生故之所演說。諸天子！優曇鉢花猶可易現，此陀羅尼出現甚難。諸天子，諸佛出世猶可值遇，此陀羅尼得值甚難。此陀羅尼猶可易得，誦持之者斯復轉難。諸天子！若欲救拔造五逆罪謗正法人、當受阿毘地獄苦者，可於閑處淨塗其地，隨其所辦種種香花而為供養。於三七日中晝夜六時，誦此陀羅尼呪。以是陀羅尼威神力故，令阿毘地獄應時破壞為百千分，是中眾生即得解脫。何況有人在於人間而得聞者，當知是人則為諸佛及我等菩薩之所護念。諸天子！於此所說勿生疑惑。」佛說此經已，日月天眾歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩告日月天子言：「諸天子！此陀羅尼，八十八億諸佛如來為欲利益諸眾生故之所演說。諸天子！優曇鉢花猶可易現，此陀羅尼出現甚難。諸天子，諸佛出世猶可值遇，此陀羅尼得值甚難。此陀羅尼猶可易得，誦持之者斯復轉難。諸天子！若欲救拔造五逆罪謗正法人、當受阿毘地獄苦者，可於閑處淨塗其地，隨其所辦種種香花而為供養。於三七日中晝夜六時，誦此陀羅尼呪。以是陀羅尼威神力故，令阿毘地獄應時破壞為百千分，是中眾生即得解脫。何況有人在於人間而得聞者，當知是人則為諸佛及我等菩薩之所護念。諸天子！於此所說勿生疑惑。」佛說此經已，日月天眾歡喜奉行。