佛說拔除罪障呪王經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說拔除罪障呪王經一卷

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在淨居天上，為諸大眾說微妙法。是時曼殊室利菩薩摩訶薩於大眾中，即從座起，偏露右肩，右膝著地合掌向佛，瞻仰尊容目未曾捨，白佛言：「世尊！此大法門甚深微妙實為希有。然於當來五濁世時，惡業眾生具貪恚癡，欺誑不信樂行非法，不修戒品專行諂偽，彼於呪法所有威力神通變現，於諸國土隨其方處，求者獲益功德成就，念誦儀軌祭祠法式，皆不信受亦不依行，謂非佛說而為謗毀，惡障纏心即便命過墮大地獄，受極苦惱無有出期。世尊！此等眾生既遭大苦，云何救護？唯願慈悲拔濟令出。」爾時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利法王子頂，告言：「善哉！曼殊室利！為欲利益一切有情，能問如來如是義利。汝當諦聽，極善作意，我今為汝說此呪法，安樂人天利益一切。於諸呪法最為殊勝，祕密甚深順菩提道，依真法界獲大功德。於臨終時必能憶此大力呪王，正念現前當生善處。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在淨居天上，為諸大眾說微妙法。是時曼殊室利菩薩摩訶薩於大眾中，即從座起，偏露右肩，右膝著地合掌向佛，瞻仰尊容目未曾捨，白佛言：「世尊！此大法門甚深微妙實為希有。然於當來五濁世時，惡業眾生具貪恚癡，欺誑不信樂行非法，不修戒品專行諂偽，彼於呪法所有威力神通變現，於諸國土隨其方處，求者獲益功德成就，念誦儀軌祭祠法式，皆不信受亦不依行，謂非佛說而為謗毀，惡障纏心即便命過墮大地獄，受極苦惱無有出期。世尊！此等眾生既遭大苦，云何救護？唯願慈悲拔濟令出。」爾時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利法王子頂，告言：「善哉！曼殊室利！為欲利益一切有情，能問如來如是義利。汝當諦聽，極善作意，我今為汝說此呪法，安樂人天利益一切。於諸呪法最為殊勝，祕密甚深順菩提道，依真法界獲大功德。於臨終時必能憶此大力呪王，正念現前當生善處。」即說呪曰：

「南麼薩婆怛他揭羝驃 阿羅𠿒驃 唵拘摩囉乎嚧比那 毘輸和 三婆婆阿揭車阿揭車 洛呼洛呼 勃纜勃攬 唅唅 氏那市(市一反)曼殊室利也 蘇室哩也 多賴也漫(引聲)薩婆毒溪驃癹癹 苫麼也苫麼也 阿弭都嗢婆菩嗢婆婆 波跛謎那勢也 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩婆怛他揭羝驃 阿羅𠿒驃 唵拘摩囉乎嚧比那 毘輸和 三婆婆阿揭車阿揭車 洛呼洛呼 勃纜勃攬 唅唅 氏那市(市一反)曼殊室利也 蘇室哩也 多賴也漫(引聲)薩婆毒溪驃癹癹 苫麼也苫麼也 阿弭都嗢婆菩嗢婆婆 波跛謎那勢也 莎訶」

「曼殊室利！此即是汝最勝根本呪藏心王神呪，能除一切苦惱厄難，諸惡罪障悉皆銷滅，長壽無疾富樂無窮，言詞聰辯眾人愛敬，亦能通利一切呪王。」時釋迦牟尼如來說是語時，諸佛剎土及此大地山河江海，盡有情界六種震動，一切惡趣、餓鬼、傍生、琰魔王界地獄有情，苦惱停息皆得安樂。佛復告曼殊室利：「若天若人、若男若女、在家出家諸有情類，若能至心受持此呪王者，不被惡人之所欺謗，魔不得便、怨不能害、毒不能傷，一切障礙毘那夜迦皆自退散。其受持者應起此心：『諸佛世尊難思議法，唯佛與佛乃能證知。我今豈敢輒生誹謗？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！此即是汝最勝根本呪藏心王神呪，能除一切苦惱厄難，諸惡罪障悉皆銷滅，長壽無疾富樂無窮，言詞聰辯眾人愛敬，亦能通利一切呪王。」時釋迦牟尼如來說是語時，諸佛剎土及此大地山河江海，盡有情界六種震動，一切惡趣、餓鬼、傍生、琰魔王界地獄有情，苦惱停息皆得安樂。佛復告曼殊室利：「若天若人、若男若女、在家出家諸有情類，若能至心受持此呪王者，不被惡人之所欺謗，魔不得便、怨不能害、毒不能傷，一切障礙毘那夜迦皆自退散。其受持者應起此心：『諸佛世尊難思議法，唯佛與佛乃能證知。我今豈敢輒生誹謗？』」

爾時世尊說此法已，彼諸大眾并淨居天及餘諸天無量百千俱胝，天、龍、藥叉、健達婆、阿蘇羅等，禁呪成就諸大仙人，及曼殊室利法王子、觀自在菩薩、慈氏菩薩、大勢至菩薩、執金剛菩薩如是等諸大菩薩，及阿僧祇世界諸佛剎土一切如來并諸菩薩當共證知，此大呪王是不思議法，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪，能除罪苦障，真實不虛。爾時諸天大眾聞說呪王，皆大歡喜，頂戴奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，彼諸大眾并淨居天及餘諸天無量百千俱胝，天、龍、藥叉、健達婆、阿蘇羅等，禁呪成就諸大仙人，及曼殊室利法王子、觀自在菩薩、慈氏菩薩、大勢至菩薩、執金剛菩薩如是等諸大菩薩，及阿僧祇世界諸佛剎土一切如來并諸菩薩當共證知，此大呪王是不思議法，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪，能除罪苦障，真實不虛。爾時諸天大眾聞說呪王，皆大歡喜，頂戴奉持。